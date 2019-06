Hoy por Hoy (20/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

00:00 a las seis de la mañana las cinco en Canarias

el histórico dirigente de ETA Josu Ternera continúa retenido esa es su condición actual retenido en la Dirección General de Seguridad de París la justicia francesa ha paralizado su puesta en libertad a petición de las autoridades españolas un tribunal parisino había ordenado ayer su excarcelación alegando motivos de salud

nada lo celebraba como una victoria de la justicia pero Josu Ternera no llegó a pisar la calle las autoridades francesas tienen ahora cuarenta y ocho horas para notificarle la euroorden que ha emitido España contra él por cuatro delitos incluida la masacre de la casa cuartel de Zaragoza en la que ETA asesinó a once personas después volverá a pasar ante un tribunal que tiene que decidir si lo entrega a nuestro país lleva detenido desde el dieciséis de mayo cuando la policía francesa lo localizó escondido en los Alpes es jueves es veinte de junio y esta mañana estaremos en París sí pero también en Bruselas hasta allí viaja Pedro Sánchez para participar en una cumbre europea en la que va a seguir negociando el reparto de poder en la Unión Javier Alonso buenos días

Voz 2 01:46 en ampliar Mallet mayoría social que los quiere ver gobernar juntos los otras estamos siendo claras en lo que queremos también es cuál es nuestra posición negociadora que es entender que el liderazgo lo tiene el Partido Socialista que a nosotros nos corresponde esperar a ver cuál es la propuesta que nos hace

Voz 0858 02:00 pero horas después la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo decía que los que esperan una respuesta son ellos que aún no saben si Unidos Podemos acepta entrar en la Administración sin carteras ministeriales

Voz 0858 02:56 entregar Navarra a Bildu Inés Arrimadas asistió incluso como invitada al pleno

Voz 4 03:00 el Partido Socialista otra vez le ha regalado esta institución a los amigos de Bildu al nacionalismo el Partido Socialista siempre que puede pactar con los nacionalistas

Voz 1727 03:09 desde allí Arrimadas ha respondido Manuel Valls que cargó con dureza contra el partido que le dio amparo al llegar a Barcelona ella dice que no aceptan lecciones de nadie hiel los acusa de estar instalados en el tacticismo a costa incluso de la convivencia

Voz 5 03:32 más de sectaria ha sido yeso

Voz 1727 03:45 Manuel Valls estará aquí en Hoy por hoy a partir de las ocho y media de la mañana la autopsia Si el cuerpo que los Mossos han encontrado en una casa de Tarrasa en Barcelona es el de Mónica Borrás a la que estaban buscando en ese edificio lleva desaparecida casi un año

Voz 0858 03:59 sí desde agosto de dos mil dieciocho La policía autonómica ha detenido a su expareja el cuerpo aparecido enterrado en el jardín de sacado

Voz 0858 04:20 viajaban en una patera a la deriva en el mar de Alborán los Veintisiete supervivientes dicen que murieron durante la travesía tuvieron que arrojar sus cuerpos por la borda desde ONGs como Caminando Fronteras reclaman que Salvamento Marítimo vuelve a actuar en aguas marroquíes como hacía dicen antes escuchamos a Helena Maleno

Voz 0530 04:36 el salvamento se ha convertido en un instrumento de control migratorio con las nuevas medidas políticas entonces ha dejado de ser un instrumento de defensa el derecho a la vida se encuentran

Voz 0858 07:36 el Oscar Barberán la voz de Woody Vox en español el actor de doblaje que casi se cae de esta película al reclamar un sal Hilario digno y no los menos de mil euros que le iban a pagar por este doblaje por el doblaje de una será con la que Disney ha ingresado miles de millones de dólares a partir de las diez de las nueve en Canarias charlamos con él de su carrera ha doblado a quién Reeves a Ben Stiller avena Fleck Innes va a contar los entresijos de esta última entrega que los que ya la han visto dicen que les gusta buenos días a todos y a todas con este tema que forma parte de la banda sonora de Toy Story cuatro y que como nos encantado doblada lo vamos a poner en español

Voz 1 08:16 aquí

Voz 11 08:27 ni una sola

Voz 0858 08:33 nuestras amigas Esther Palomera Pablo Simón y Enric Juliana nos acompañan esta mañana en la mesa del análisis y a ellas sumamos a Marta Pellerano que viene precisamente advertirles de que hay pocos amigos por no decir que ninguno en el sistema martes periodista ha estudiado de cerca la soberanía tecnológica la vigilancia y la propaganda computacional y hoy nos va a desvelar todos esos enemigos que conocen el sistema atención

Voz 11 09:01 ya sólo me queda

Voz 0858 09:02 anunciarles a Malena Alterio y atonía Costa dos señoras del lampa que es como se llama la tan esperada serie de televisión que Telecinco estrenó por fin anoche

Voz 1727 09:16 de amigos amigas enemigos enemigas está llenaba política también seguimos escuchando sus reflexiones en la barra libre

Voz 0858 09:24 en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta en Whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis haberse algún Nabás rico o una rica nos comenta el pacto de anoche o desde Baleares Aragón La Rioja y Cantabria cuyos Parlamento se constituyen hoy

Voz 1727 09:37 desde donde quieran y sobre lo que quieran de política pero también les pedimos su opinión sobre este titular de nuestra portada

Voz 0858 09:46 caen un treinta por ciento los nacimientos en la última década en España cuántos hermanos y hermanas tienen ustedes cuántos hijos e hijas han tenido cuantos nietas nietos tiene no esperan tener porque cada vez tenemos menos hijos e hijas tienen de una cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 1 10:02 el whatsapp el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

son las seis y diez en las cinco y diez en Canarias

Voz 0858 10:18 estos Hoy por hoy con Roberto mojando Elena Sánchez en la técnica como Jordi Fábrega la producción

Voz 0738 12:09 a las ocho empiezan las reuniones previas a esta cumbre de jefes de Gobierno en la que está en juego el reparto de cargos y muy especialmente la presidencia de la Comisión Europea hoy hace cinco años el pacto entre socialistas y populares permitió que este puesto fuera para el partido más votado el PP Jean Claude Juncker hoy esta opción sigue siendo posible pero solo si los populares que han vuelto a ganar otra vez en las europeas aceptan cambiar de candidato Yes quién Macron muy crítico con el proceso de esta designación de candidatos previos por los partidos políticos europeos mantiene que el jefe del grupo popular europeo Manfred beber no está capacitado para el cargo que amenaza con abrir una crisis institucional grave porque Merkel que es alemana como el candidato Manfred Weber tiene muy complicado renunciar a este puesto aunque por el momento hay que esperar hay quienes dicen que la noche podría ser muy larga y quiénes aseguran que aquí nueva pactarse nada iba a ser necesario regresar para otra cumbre extraordinaria

Voz 0858 13:26 aparte de Sánchez Albert Rivera también viajó a Bruselas el líder de Ciudadanos Se va a haber con el jefe de la delegación de Macron en la capital europea la cita llega justo después de los últimos desencuentros de los naranjas con sus socios franceses a raíz de sus pactos con la ultraderecha en España Óscar García bueno los días qué tal buenos días si el de este mediodía base el primer encuentro de alto nivel que mantenga Albert Rivera con responsables del partido de Macron después de que la secretaria de Estado para Asuntos Europeos de Francia Amelie de mosén dijera que el Ejecutivo galo no acepta ambigüedades sobre los pactos con Vox idea anunciar que pedirían explicaciones a Ciudadanos en concreto Rivera sede con el responsable máximo de en Mars el parte lo de Macron fuentes cercanas al presidente de Ciudadanos aseguran que el encuentro servirá para afianzar la alianza europea de los liberales pero a buen seguro sobre la mesa estará el asunto de la aproximación de los naranjas a la ultraderecha española la dirección de Ciudadanos está convencida de que el partido de Macron comparte lo aprobado por su ejecutiva ir reitera que Ciudadanos no pacta ni pactará con Vox y que tampoco estará en ningún gobierno donde haya concejales o consejeros del partido de Abbas al gracias Óscar el que no se Cresa relativización de las relaciones de ciudadanos con Vox es su hasta ahora aliado en Barcelona Manuel Valls ha dado ya su versión de su ruptura con Alberto Bray ha sido muy crítico con la política naranja de pactos acusa Ciudadanos de jugar en Cataluña la estrategia del cuanto peor mejor de ir de la mano en toda España con los enemigos del proyecto europeo

Voz 14 14:52 veo Ciudadanos se dice liberal progresista y europeísta pero Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta de con

Voz 0858 15:00 una formación liberal reaccionaria yanqui europea con Manuel Valls vamos a hablar aquí en Hoy por hoy a partir de las ocho y media de la mañana seis y cuarto cinco y cuarto en Canarias la gobernabilidad europeas en los cruza hoy en la agenda con la autonómica hasta cuatro parlamentos Se constituyen hoy son los de La Rioja Cantabria Aragón Baleares estos dos últimos son la especie el mente delicados por la fragmentación de sus respectivas cámaras y que convierte cada movimiento en Un golpe de Villar con innumerables carambolas Radio Mallorca Juan Antonio Bauzá bon día

Voz 1157 15:36 qué tal día Radio Zaragoza Pepe las Marías buenos

Voz 0858 15:38 días hola buenos días vamos a empezar acercándonos a las islas allí los socialistas los ecos soberanistas de Més Podemos han estado negociando esta madrugada hasta donde sabemos los socialistas quieren cerrar ya un acuerdo que incluya tanto la dirección de la Cámara como el futuro Gobierno balear pero sus futuros socios Bauzá piden a la socialista Francina Armengol más generosidad

Voz 1157 15:58 sí al acuerdo con Unidas Podemos dicen está prácticamente cerrado hoy hasta la madrugada han estado negociando ya estaba trascendido todavía seguirán apurando estas últimas horas para intentar tener cerrado el acuerdo con mes antes de las diez de la mañana que es cuando se constituye la Cámara en todo caso para la investidura de Francina Armengol allí plazas al cuatro de julio así que el organigrama se podría seguir negociando hasta ese día en cualquier caso el PSOE sí que que no todo cerrado antes de que hoy se constituya el Parlamento mes como Podemos han dicho que no van a impedir que gobierne la izquierda pero falta por saber si estarán dentro no del Ejecutivo los socialistas proponen doce consellerías ocho para ellos dos para cada uno de los socios que en mes consideran insuficientes

Voz 0858 16:35 eso en Baleares en Aragón el socialista Javier Lambán no tiene todavía cerrados los apoyos que necesita para repetir en el Gobierno de momento sólo ha firmado un pacto con el centro derecha regionalista aunque hoy en la constitución de las Cortes PP Lambán tiene previsto hacer guiños a la izquierda para tratar de atraerse los

Voz 1012 16:52 sí de hecho esos guiños de la van a Podemos de Chunta Aragonesista para lograr su investidura van por buen camino hoy se constituya el Parlamento aragonés será el socialista Javier Sada quien lo presida el PSOE ha cedido un puesto en la Mesa de las Cortes a Podemos tras la reunión que tuvo hace tres días Javier Lambán con el líder del partido morado en esta comunidad Nacho Escartín podemos decidirá en próximos días y sólo apoya la investidura de Lambán os incluso entre un gobierno con el PSOE y el Partido Aragonés en la misma disyuntiva está Chunta Aragonesista mientras Ciudadanos le sigue impidiendo al Partido Aragonés que deje al PSOE y que se sume a su acuerdo pero los aragonesistas no quieren saber nada de una suma por el centroderecha que depende de los tres diputados de Vox

Voz 0858 17:32 donde tienen Gobierno es en Melilla haya habido cambio de ejecutivo pero con polémica tras diecinueve años del popular Juan José Imbroda como alcalde presidente de la Ciudad Autónoma lo ha sustituido Eduardo de Castro de Ciudadanos ayer becas pronunció que van a llevar a la Fiscalía numerosas irregularidades en el traspaso de poderes desde el formativo de ordenadores al borrado dicen incluso de las cámaras de seguridad del Palacio de la Asamblea Radio Melilla Toñi Ramos El nuevo presiden

Voz 1941 17:59 te anuncia que ha pedido una investigación ante la desaparición del disco duro de las cámaras de Presidencia que dejaron de grabar el viernes por la noche numerosos objetos de valor que se encuentran en el inventario además del Foro Mateo de todos los discos duros de los ordenadores

Voz 15 18:14 claves de caja fuerte que no aparecen mira Índico duro que controla la Cámara del despacho del presidente no pues cuando lo abren el único título no estaba el disco duro se había parado a las nueve y cuarto de Liliana creo que fue muy también han borrado todo lo disco duro de todos

Voz 1941 18:31 una de las primeras medidas que ha tomado Eduardo de Castro al respecto ha sido pedir la elaboración de un informe a través del resto de las grabaciones de las cámaras del Palacio de la Asamblea presentar toda esta información ante la Fiscalía

Voz 0858 18:44 ya saben que precisamente el borrado de otros ordenadores los de Luis Bárcenas tienen estos días al PP y a tres de sus antiguos empleados sentados en el banquillo de los acusados están citados los a declarar hoy tanto el extesorero como la antigua secretaria general María Dolores de Cospedal los dos enemigos íntimos lo hacen en calidad de testigo así que están obligados a decir la verdad Miguel Ángel Campos sesión de decisiva en este juicio al Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas el ex tesorero del PP comparecerá como testigo en este procedimiento en el sentido de su declaración depende el futuro de la Causa si se ratifica en que sus ordenadores destruidos por el PP guardaban información clave sobre la caja B el caso puede ser considerado de interés público y por tanto sería más difícil aplicar la doctrina Botín y archivar la causa ante la ausencia de acusación por parte del perjudicado y de la Fiscalía Si Bárcenas se desdice y afirma ahora que en los ordenadores no guardaba nada de interés el caso está abocado al archivo además de Bárcenas declararán hoy otros cinco testigos entre ellos la ex general de PP María Dolores de Cospedal todos comparecerán después de que lo hagan los acusados de destruir los dispositivos informáticos donde según Bárcenas guardaba el grueso de la caja B en un documento Excel pruebas clave que han desaparecido para siempre en perjuicio de la causa por la contabilidad negra del Partido Popular que se sigue en la Audiencia Nacional hoy no podrán escuchar ni ver a Bárcenas ni a Cospedal ni al resto de testigos o acusados porque el juez Eduardo Muñoz Baena ha prohibido a los medios de comunicación grabar la sesión

Voz 10 20:18 alineándose con el PP para proteger su imagen y su honor

Voz 0858 20:25 en los próximos meses Nicolas Sarkozy ostentará el dudoso título de ser el primer ex presidente francés en ser juzgado por corrupción en el ejercicio del cargo en los últimos sesenta años el que fue líder del partido conservador francés va a tener que sentarse en el banquillo también por tráfico de influencias además está pendiente de otro juicio por presunta financiación irregular corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 20:48 buenos días el ex jefe del Estado conservador será juzgado por la justicia por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas tras haber agotado todos los recursos posibles los magistrados habían pinchado el teléfono de Sarkozy ante las sospechas de que pudo recibir financiación del régimen libio de Muamar el Gadafi durante la campaña que le supo al Elíseo en dos mil siete por lo que fue imputado el año pasado algunas de esas conversaciones dejaban entrever que Sarkozy estaba dispuesto a ayudar a un juez a obtener un puesto en Mónaco a cambio de que influyera en la decisión del Supremo sobre otro caso que se estaba investigando este caso era la posible financiación ilegal de su campaña por la señora Bettencourt heredera del imperio cosmético L'Oréal

Voz 0858 21:31 en Reino Unido a Boris Johnson sigue imparable en su carrera para suceder a Theresa May al frente de los tories y convertirse así también en primer ministro lo ha vuelto a hacer ha conseguido una amplia mayoría de los votos en el último proceso de primarias de su partido hoy de hecho vamos a conocer que dos candidatos Se van a medir en la ronda final Nos vamos a Londres Begoña Arce corresponsal

Voz 0273 21:52 quedan cinco aspirantes a suceder a Theresa May hoy tendrá lugar la última ronda de votaciones eliminatorias en el Partido Conservador de ahí saldrán los dos candidatos finalistas uno de ellos se convertirá en el próximo primer ministro británico a finales de julio todo apunta a la irremediable Victoria de Boris Johnson que ayer volvió a quedar a la cabeza en la tercera ronda de votaciones Johnson obtuvo ciento cuarenta y tres votos diecisiete más que en la sesión anterior muy distanciados quedaron Jeremy Hunt con cincuenta y cuatro votos Michael Go con cincuenta y uno y más descolgado con XXXVIII Jan Igor va muy igualados uno de ellos será el rival de Johnson en la gran final si todo sale como previsto

Voz 0858 22:36 gracias Begoña hay ocho meses después de su tortura y asesinato Naciones Unidas dice que existen evidencias creíbles de que Arabia Saudí está detrás de la muerte del periodista Jamal Caixa hoy en concreto señala al príncipe heredero Mohamed bin Salman el informe de la ONU pide investigar más a fondo como decimos apunta al heredero al que recomienda al resto de países impone sanciones los saudíes por su parte dicen que ese informe carece de todo rigor Rafa Panadero

Voz 1775 23:04 el ministro de Exteriores saudí ha rechazado el informe dice que no hay nada nuevo en su contenido que tiene contradicciones claras y alegaciones sin fundamento por lo que está en duda su credibilidad ni sin embargo su autora la relatora especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales Agnes calamar sostiene que el hecho de que limpiarán la escena del crimen demuestra que la investigación no se hizo de buena fe que no se cumplió con el principio de cooperación internacional y que por eso llega a la conclusión de que hay responsabilidad al más alto nivel del Gobierno saudí al más alto nivel incluso al del príncipe heredero Mohamed bin Salman por lo que pide más sanciones contra él hasta que pueda demostrar que no tuvo ninguna responsabilidad en la muerte de caso Rey esa muerte añade el informe fue en realidad una ejecución de liderada por la que Arabia Saudí debe responder ante el derecho internacional casó viera columnista del Washington Post muy crítico con el régimen saudí fue visto por última vez

Voz 0858 23:55 entrando en el consulado saudí de Estambul

Voz 1775 23:57 según la investigación fue asesinado el dos de octubre

Voz 0858 24:00 Pere sus restos aún no han aparecido son las seis si veinticuatro las cinco veinticuatro en Canarias

Voz 16 24:11 conecta a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI treinta y cuatro sesenta y seis cuentan lo que quieras

Voz 22 27:12 los de es que hoy por hoy

Voz 0858 27:19 un gol de Messi de penalti habitado la eliminación de Argentina en la Copa América Sampe

Voz 1161 27:23 tras perder con Colombia en la jornada inicial en el segundo partido del de Messi de penalti en el doce de la segunda parte y el detenido por Armani ante los paraguayos ese habían adelantado con gol de ascenso está en el treinta y siete de la primera mantienen todavía con opciones argentina de pasar a cuartos en la Copa América en el grupo B con este empate y sólo un punto en su casillero Argentina ya sólo tiene opciones de ser segunda de grupo si vence en la última jornada qatarí Paraguay no pasa del empate con Colombia que ya está clasificada como primera después de hablar es uno cero también esta noche más complicado tienen Messi compañía denominar como una de las mejores terceras de las dos mejores Teresa tras con sólo un punto en dos partidos la próxima madrugada tendremos uno de la segunda jornada en el Grupo C Uruguay Japón para el viernes queda el Ecuador Chile en cuanto el Europeo sub veintiuno también salvo los muebles la selección española con su victoria ayer sobre las súper

Voz 0946 28:05 de uno belga por dos uno con los goles de Olmo infernal

Voz 1161 28:07 en este último en el ochenta y nueve de partido en El Larguero el propio jugador valoraba la actitud del equipo tras caer en la primera

Voz 0796 28:13 jornada un mazazo pero nos hemos sabido levantar lo importante era ganar hoy conforme ha el resultado

Voz 0858 28:18 otro grupo estamos vivos para lo que pueda pasar ir de cara a la última ante Polonia pero importa

Voz 0796 28:23 te es que ganemos Si después de ganar estar tranquilos y ver que si no pasábamos no sea porque nosotros no hayamos intentado

Voz 1161 28:29 todo en la UE en el otro perdía Italia uno cero con Polonia de cara a esta última jornada España estará obligada a ganar Veloso a los polacos por tres goles o más para ser primera o una simple victoria si los italianos no ganan a Bélgica además tenemos hoy los dos partidos del grupo B a las seis y medio Dinamarca Austria y a las nueve Alemania Serbia y en la alta competición el Mundial femenino la selección española se relajó ayer visitando Eurodisney mientras espera conocer a su rival en octavos que saldrá de Estados Unidos que se disputa hoy a las nueve cerrando el grupo F junto el Tailandia Chile a la misma hora antes a las seis se completa también el grupo E con el Holanda Canadá y Nueva Zelanda para cerrar las selecciones ayer se confirmaba la renuncia definitiva de Luis Enrique a su cargo de seleccionador nacional por motivos personales y la decisión de la Federación dar continuidad al proyecto con su segundo rover Moreno como el nuevo número uno y sobre eso de experiencia lo que va a marcar que esa experiencia o no sea importante van a ser los resultados si nosotros ganamos partidos ir llegamos a la Eurocopa el hacemos un buen papel y la ganamos nadie se va a acordar si yo tenía más o menos experiencia en este momento en casa hoy tenemos el primer asalto para cubrir la última plaza de ascenso a Primera División desde las nueve de la noche en Riazor Depor Mallorca llegan los isleños sin bajas los gallegos tienen varios lesionados arbitrará el colegiado tinerfeño Trujillo Suárez y además en bar en baloncesto el Barça ha salvó ayer el primer match ball por el título de la ACB con su triunfo en el último momento setenta y ocho setenta y siete sobre el Real Madrid que falló en la última jornada en la última jugada el cuarto partido

Voz 0858 29:51 nuevo será mañana en Barcelona

Voz 1727 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias pocas horas le ha durado la libertad al etarra Josu Ternera anoche la policía francesa volvía a detenerlo después de que España emitiera una euro orden por el atentado en la casa cuartel de Zaragoza en el año mil novecientos ochenta y siete El dirigente de ETA había sido puesto en libertad a mediodía por motivos de salud bajo control judicial por el Tribunal de Apelaciones de París

Voz 0858 30:33 Ternera que fue detenido a mediados de mayo Los Alpes no ha llegado a pisar la calle va a permanecer en dependencias policiales hasta que se resuelva esa euroorden emitida por la Audiencia Nacional también de los tribunales las personas que han estado en prisión preventiva han sido después declaradas inocentes tendrán menos dificultades a partir de ahora para recibir una compensación económica lo acaba de decidir el Tribunal Constitucional Javier Álvarez

Voz 0689 30:56 los magistrados por amplia mayoría nueve votos frente a tres ordenan que la prisión preventiva generará la correspondiente indemnización siempre que haya un perjuicio para el recluso que la cumplido los magistrados resuelven así una cuestión de inconstitucionalidad que ellos mismos se auto presentaron y que servirá para resolver más de treinta casos de reclusos que esperan poder cobrar una en económica por haber pasado tiempo en prisión preventiva y luego resultar absueltos casos como el de Mohamed Sada Dakar Un ciudadano de Pakistán casado con una española que lleva diez años reclamando una indemnización después de haber pasado casi un año de su vida en prisión siendo inocente los jueces dicen que esta situación es vulneran el derecho de igualdad porque discrimina a los presos sin causa justificada vulnera también la presunción de inocencia

Voz 0858 31:42 el Rey Felipe VI ha celebrado su quinto aniversario al frente de la Corona condecorado a medio centenar de ciudadanos anónimos de todas las ciudades autónomas de manos del monarca han recibido la Medalla del Mérito Civil casi medio centenar de ciudadanos María Manjavacas ha recogido esas historias que los hacen especial

Voz 0064 31:58 pues gente anónima que hace el bien sin ruido como Clotilde ciento siete años un siglo trabajando para que se reconozca el trabajo de las amas de casa acompañada de hija nieta David nieta nos contaba que el Rey quería saber cómo se llega a esa edad

Voz 1727 32:11 mira TD dos Perelada

Voz 23 32:14 sí la bajando trabajar mucho

Voz 0064 32:18 Eugenio Sevillano con más de setenta años ha pasado su vida donando sangre cada tres meses no ha faltado ni cuando murió su hijo

Voz 24 32:24 con eso me hizo la fuerte y con más conciencia

Voz 1727 32:28 de que no podía falta no puede Fontàs andando

Voz 10 32:31 en la lista una misionera

Voz 0064 32:32 si un inmigrante búlgaro asentado ya en España médicos maestros cuarenta y un anónimos que ya tienen nombre propio como ejemplos de Mérito Civil

Voz 0858 32:42 Tráfico DGT Alfonso Martínez buenos días buenas

Voz 5 32:45 días hasta ahora en Madrid encontramos ya circulación lenta de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz la A4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 a la altura de Parla la A5 en Alcorcón y Campamento en Barcelona tráfico intenso en la ronda B10 hacia el nudo Llobregat dos averías además complican la conducción a esta hora una en Murcia en la A treinta en Los Martínez del Puerto dirección Albacete y otra en Toledo en la A cuarenta y dos en Cabañas de la Sagra hacia la capital castellano manchega el cuidado por último por bancos de niebla en Lugo en la ocho desde Mondoñedo

Voz 0858 33:20 hasta Abadi gracias Alfonso pues precisamente hablamos del tiempo esperamos sol en todo el país durante la mañana lluvias a partir de la tarde en el norte temperaturas sin cambios

Voz 22 35:19 en Hoy por hoy ese de España

Voz 1727 35:33 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias el día en el que llegamos a las mil mujeres asesinadas desde el año dos mil tres surgieron otros dos presuntos casos de violencia de género uno Nos lleva Tarrasa Barcelona porque los sus han encontrado el cadáver el cuerpo de una mujer en la casa del ex novio de Mónica Borrás desaparecida en verano del año pasado y era se trata de que la autopsia confirme o no si ese cadáver corresponde a Monica él está detenido Jon Bon día

Voz 0931 36:03 bon día Monica Borrás vecina de Terrassa de cuarenta y nueve años desapareció el siete de agosto del año pasado fue este mismo hombre el detenido quién de hecho denunció su desaparición en ese momento los dos no tenían una relación pero seguían viviendo juntos Él fue a comisaría contar que habían discutido por una tontería y que la mujer fue Tino volvió resulta que Mónica al menos eso parece nunca habría llegado a salir de esa casa que compartían con quién era en ese momento su ex novio tras meses de investigación los Mossos consiguieron ayer la autorización judicial para entrar en la casa para detener al sospechoso se encontró los restos de un cadáver enterrado en el jardín del que hoy la policía científica tiene que determinar al cien por cien que sea efectivamente el de Monica este hombre ha seguido viviendo en esa céntrica casa de Tarrasa con ese cuerpo enterrado en la misma finca

Voz 1727 36:49 el segundo caso no es afortunadamente mortal pero sí brutal nos lleva a Sevilla allí un joven de veinte años estampó a su novia una chica de quince quince años contra un escaparate golpeó su cabeza contra un escaparate con tanta fuerza que atravesó el cristal de esa tienda que ella sufrió heridas graves en la cabeza en la nariz un juez de Sevilla ha decretado prisión provisional para él sin fianza Elena Carazo buenos días

Voz 0534 37:17 buenos días Pepa sin prisión por un presunto delito de maltrato decisión de la jueza a petición de la fiscalía tras tomar declaración a la víctima que presentó la correspondiente denuncia tras lo ocurrido tiene fractura de huesos en la nariz y la oreja derecha además de otras lesiones y contusiones la menor de quince años está paseando con unas amigas en la localidad de San Juan de Aznalfarache cuando sin con con el detenido con el que había tenido una relación durante dos años empezó a increpar la y Albert que se mostraba agresivo ella huyó fue perseguida y cuando logró alcanzarla empezó a agredirla hasta golpearle como decía la cabeza contra el cristal de un escaparate de una tienda que llegó a romper la policía tuvo que perseguir al agresor incluso por los tejados aunque al final logró detenerlo y ahora está en prisión

Voz 1727 38:00 en Teruel David Marqueta qué tal buenos días

Voz 0858 38:02 buenos días la Guardia Civil ha detenido a dos hermanos

Voz 1727 38:04 es como presuntos autores del asesinato de su madre una mujer mayor el cadáver estaba escondido en un armario de la casa

Voz 0483 38:12 la Guardia Civil inició la investigación después de que el Ayuntamiento del municipio turolense de Pozo Don alertara a los servicios sociales al no tener noticias de la mujer que era ciega y tenía problemas de movilidad el alcaldes Mario Cáceres

Voz 31 38:23 hace un par de meses el Ayuntamiento empieza a darse cuenta que no vea una de sus vecinos Si simplemente preguntamos eso momento acerca de la de de la de su madre y como no estaba unas encuestas muy coherentes próximamente sospechamos que el ayuntamiento el que ponen en funcionamiento habla con servicios sociales y a partir de ahí pone en marcha ahí desgraciadamente de viene

Voz 0483 38:45 los dos detenidos un hombre y una mujer de entre cincuenta y cinco y sesenta años son investigados por el asesinato de su madre y también por fraude a la Seguridad Social no habían comunicado el fallecimiento de su madre y cobraban su pensión

Voz 1727 38:59 como ciudadano madrileño va a presentar hoy en el Ayuntamiento más de ciento cuarenta mil firmas para que no se desmantele Madrid Central el PP que ahora preside el Consistorio prometió en campaña que acabaría con este proyecto de Carmena para reducir la contaminación en la capital Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 39:18 buenos días y la petición sigue todavía asomando firmas en Change punto org en los tres primeros días consiguió cinco mil apoyos aunque el mayor pico de adhesiones se ha producido esta semana el pasado martes cuando Bruselas advirtió de que desmantelar Madrid Central afectará a la calidad del aire a su promotores justos

Voz 1727 39:34 lo que no son

Voz 32 39:36 estos políticos son proyectos que la propia evolución a la propia historia muestran que tienen que llegándose no se puede dar un paso atrás cuando hay un proyecto interesante lo que hay que hacer es abandonarlo mejorarlos sí se puede pero no hay por qué quitar proyectos que son buenos y que son osarios me porque quitarlos por motivos políticos

Voz 1727 39:57 pero las firmas las va a llevar esta tarde al Ayuntamiento de Madrid Ana Talens bon día bon día Pepa la Universidad de Alicante no rectifica mantendrá eliminado de su web el nombre de uno de los oficiales franquistas que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández es Antonio Luis Baena tocó mi ejerció de secretario judicial en aquel consejo de guerra que argumenta la universidad pues que

Voz 0141 40:24 está buscando mucha más información que permita revertir la decisión de borrar ese nombre del Secretario del juicio al poeta dice que es una decisión que se adoptó de manera temporal y urgente pero que no es fácil de adoptar de revertir porque hay que conciliar el derecho a la información la protección de datos y el derecho al olvido

Voz 0858 40:40 su parte de la Asociación para la Recuperación de la de Mary J

Voz 0141 40:43 nunca le ha pedido a la Agencia Española de Protección de Datos que emita un dictamen en el que se señales y el derecho a conocer la vena ya que se conozca la verdad que tienen las víctimas de la dictadura franquista choca con ese derecho al olvido

Voz 1727 40:55 miembros de la Asociación para la Memoria Histórica hay muchas otras personas convirtieron ayer por cierto en Trending Topic en Twitter el nombre de Antonio Luis Baena con son ahora las seis y cuarenta y un minutos de la mañana cinco cuarenta y uno en Cannes

Voz 11 41:10 Arias ganan me llame y abrimos la Mesa del Mundo

Voz 1727 41:27 Italia un barco de la ONG Sea Watch lleva siete días dando vueltas alrededor de la isla de Lampedusa con cuarenta y tres migrantes rescatados a bordo porque el Gobierno italiano no les deja desembarcar un grupo de voluntarios se ha concentrado en el centro de la isla para pedir que les dejen entrar al país corresponsal Joan Solés

Voz 0946 41:48 es la protesta al Lampedusa ante las afirmaciones del vicepresidente italiano el ministro del Interior Salvini de la derechista Liga la ella estaban conjunta iban pero eso a dichos avisos en la que permanecen abordó los cuarenta y tres náufragos de semana para mí pueda seguir dando vueltas

Voz 1 42:14 porque yo añadidos alguien Nick Love cambió de idea pues hasta fin de año sí

Voz 0946 42:19 salió voluntarios del Fórum Lampedusa Solidaria pretende mantenerse en la plaza San charlando de la isla según un portavoz de la organización como States te sale en este tercer queremos entender porqué una vez salvadas estas personas no se les permite desembarcar la declarado esto es un pulso de hierro Nico de nuestro Gobierno que no tiene sentido en el marco motivar en el mar cuántos votos se ha preguntado el portavoz con ello denunciamos este show mediático y electoral con la frontera con la piel de inocentes que deberían cogidos André pero se da la paradoja que mientras Salvini sigue obstinado en impedir el desembarco de los cuarenta y tres náufragos de las otros cuarenta y cinco inmigrantes han llegado a las costas de Lampedusa con sus pateras en las últimas horas han sido asistidos por la guardia de Costas y la Cruz Roja italiana

Voz 33 43:15 unos sí y otros no

Voz 1727 43:20 en Estados Unidos cinco presentadoras del canal de televisión más visto en Nueva York han denunciado su empresa acusan a la dirección de la tele de discriminar las por su edad y por su sexo dice que en cuanto se hacen mayores dejan de salir en pantalla algo que no les ocurre a sus compañeros hombres Andrea Villoria

Voz 0133 43:39 tienen entre cuarenta y sesenta años y hasta treinta de antigüedad en la cadena New York

Voz 0064 43:45 en el NBA

Voz 0133 43:50 esta última Roma Torre ganadora de un Emmy local uno de los rostros más conocidos de Manhattan por su programa matinal hubo ni como sus compañeras Torre denuncia que le han reducido a un tercio la presencia en antena privilegiando a chicas jóvenes o a hombres con mucha menos experiencia la empresa niega la mayor dice que más de la mitad de sus redactores son mujeres y que la mayoría tiene más de cuarenta años la demanda se suma ahora a la campaña sí

Voz 33 44:13 sí

Voz 1727 44:15 match Moha ir a la en inglés

Voz 37 46:03 cómo se acuerdan de la manada se pregunta esta mañana José Mari unos días Pepa es lógico que el electoral los cómoda

Voz 1100 46:15 la vida hay prácticamente en los obligue a quienes comentamos la actualidad a internos de hocico y las miserias de unos pactos poco edificantes en ocasiones tiene dos en otras Manuel Valls por ejemplo lo ha explicado muy bien con Vox acaba sin su siendo usted las manos de alguna forma el alma pero a veces conviene levantar la cabeza para intentar ver algo más allá ya poco extremos la mirada tocamos inevitablemente con el problema de la violencia de género que no es intrafamiliar ni majaderías similares mil mujeres asesinadas y todos sabemos que es una cifra que se queda corta representan un problema abrumador la demostración palpable de una sociedad enferma que no quiere poner fin a una violencia que no degrada a todos los hombres y que agredió a todas las mujeres cuando esos que los alma como dice Valls tratan de embargar las cifras con mentiras y más mentiras los ciudadanos debemos ser cada día más intolerantes con esta tremenda lacra al hilo mañana viernes cinco magistrados del Supremo escucharan en vista pública la exposición de los recursos contra la sentencia de la manada que ocho meses después todavía no han tenido tiempo los señores jueces de revisarla y mientras los usos dichos en casa o en sagrados como señores

Voz 10 47:40 el ojo izquierdo

Voz 0858 47:52 la mayoría no se cansa Ángel Badajoz Cuándo

Voz 1756 47:55 por eso quería comentar sobre los pactos esté de PP Ciudadanos y Podemos como los dos primeros partidos de Ciudadanos cuando hablan de pactos con todos quieren desentenderse de que antes al Estado con con voz pero realmente el poder por los votos de o sea eh no tiene acceso a la ciudad por tanto

Voz 38 48:16 está de acuerdo Pilar de Madrid es alucinante no se está dejando unos esperpentos que vamos si lo coge Valle Inclán hacer una saga completa que barbaridades están viendo hilo de ciudadanos desde luego para echarles de comer aparte nos toman por imbéciles a la ciudadanía o es que realmente lo somos

Voz 39 48:35 dos telegramas para Inés Arrimadas uno de Pedro qué sentido un poquito el ombligo que está pactando con esto que son más facha que Franco

Voz 0858 48:44 y otro de Manolo desde Tánger

Voz 40 48:47 de vivir en un país donde los políticos no cesan de repetir que no están dispuestos a recibir elecciones de DNAT ojalá yo me muriera aprendiendo algo cualquier cosa de cualquiera que pueda enseñar

Voz 1727 49:03 con lo sano que es verdad Manolo recibir lecciones a aprender de los demás

Voz 0858 49:07 sobre pactos hemos pedido Nava rico Sina barricas han respondido bienvenida se Conchi

Voz 41 49:12 es de Navarra soy votante del Partido Socialista de Navarra sillas exploró algún había en su momento fue la del pacto con UPN que fue un auténtico desastre para Navarra y para el Partido Socialista de Navarra que lo llevó a la insignificancia ha llegado el momento de superar los frentismo de Navarra mismo contra el independentismo e intentar hacer política social que es lo que vamos mereciendo los navarros porque lo que está claro es que Se acabaron las cámaras en las que solo

Voz 10 49:39 los dos partidos se reparten el poder un saludo Pepa me encanta tu programa te diremos también por la noche

Voz 1727 49:44 gracias Conchi un abrazo

Voz 0858 49:47 pues una barra libre política terminamos con la bienvenida de Francisco desde Palma

Voz 42 49:51 es una lástima que ser desaprovecha la estabilidad que tiene el PP para destruir discos duros ordenadores ya lo conocimos aquí en Baleares con el primer cambio de poder lo o con el tema de Bárcenas y ahora en Melilla digo lástima porque podrían utilizar esas habilidades para destruir otras cosas como es la

Voz 43 50:15 el de ha de tener que cerrar el centro de Madrid

Voz 1727 50:19 gracias Francisco siete menos diez seis menos diez en Canarias

Voz 1275 50:30 nunca Gutiérrez qué tal buenos días sin cambios en el tiempo este jueves en Madrid esperamos cielos con pocas nubes y temperaturas como ayer como mucho treinta grados de máxima el PP mantiene que no va a dar concejalías en el Ayuntamiento de Madrid a la extrema derecha ciudadanos insiste cualquier pacto tiene que contar con su visto bueno las conversaciones para contentar a Vox siguen en punto muerto también las negociaciones con la ultraderecha para gobernar la Comunidad de Madrid Carolina Gómez