Hoy por Hoy (20/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1985 00:25 el liberal progresista y europeísta pero ciudadano se ha convertido en el partido que ahora pacta de hecho con una formación liberal reaccionaria y antieuropeo

Manuel Valls estará a las ocho y media aquí en Hoy

Voz 1727 00:38 hoy en la Cadena Ser el hoy concejal de Barcelona ex primer ministro de Francia que hizo alcaldesa Colau para que Barcelona no cayera en manos de un independentista y que por ese motivo Ciudadanos ha roto con él dolido asombrado de la deriva derechista de Ribera Valls advierte de los peligros de normalizar a los ultras de la obligación de combatir al nacionalismo dicen todas partes y asegura que las discrepancias con Rivera empezaron muy pronto en cuanto Vox emergió el aconsejó no darles ningún cuartel a las ocho y media de escuchamos y le preguntaremos también cómo ve la gobernabilidad en España con negociaciones que al menos en apariencia están estancadas Irene Montero asegura que los morados siguen esperando una propuesta del presidente

Voz 2 01:23 hay una mayoría social que los quiere ver gobernar juntos nosotras estamos siendo claras en lo que queremos también en cuál es nuestra posición observadora que es entender que el liderazgo lo tiene el Partido Socialista que a nosotros nos corresponde esperar a ver cuál es la propuesta que nos hace

Voz 1727 01:37 la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo respondía poco después que los que esperan una respuesta son ellos

Voz 3 01:43 sienten funciones también ha hecho oferta de algunos puestos de responsabilidad que desde luego no son

Voz 1727 01:51 el Consejo de Ministros estamos esperando que unida

Voz 3 01:54 podemos pueda dar ya una respuesta

Voz 1727 01:56 el caso Sánchez necesitará algo más que el apoyo de Unidas Podemos para salir investido y no parece que vaya a lograr la abstención de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro la derecha regionalista que aspiraba a gobernar Navarra pero no porque el nacionalismo moderado Izquierda han llegado a un acuerdo de momento para la Mesa de la Cámara foral en la que estará Bildu anticipa un gobierno presidido por los socialistas pero sin los abertzales Arrimadas estuvo allí en Navarra y cargó contra los socialistas

Voz 4 02:26 el Partido Socialista le ha regalado esta institución a los amigos debido al nacionalismo ha sido una vergüenza y una infamia

Voz 1727 02:34 hoy además se tiene que constituir los parlamentos de La Rioja de Cantabria de Aragón y de Baleares en esta última comunidad PSOE y Més Mallorca llevan toda la madrugada negociando es jueves es veinte de junio y enseguida les contamos la última hora sobre la situación de Josu Ternera del etarra Ternera que sigue detenido en París aquí en España hoy es un día clave en el juicio al PP por el borrado de los ordenadores en los que Bárcenas guardaba presuntamente información sobre la caja B del partido

Voz 5 03:06 es el beso anotaciones manuscritas están hechos por mimarlo primando la que entrega el sobre la señora de Cospedal

Voz 6 03:11 con esas candidaturas bueno yo es que como lo que diga

Voz 7 03:13 esta persona que es un mentiroso y un sinvergüenza leído muy poca credibilidad

Voz 6 03:17 espero que todo el mundo también lo haga bueno pues hoy declara

Voz 1727 03:19 los dos Bárcenas Cospedal y ojo porque al PP le asoma un problema parecido en Melilla la Ciudad Autónoma que ha gobernado Juan José Imbroda durante los últimos veinte años el nuevo presidente es de Ciudadanos se llama Eduardo Castro y asegura que un día antes de su investidura desaparecieron los discos duros de varios ordenadores de algunas cámaras de vigilancia del Palacio de la Asamblea

Voz 8 03:43 parte de eso han desaparecido objeto de valor objeto institucionales a alguien sea llevado cosa placas como Kane de estos de de oro como cuestiones de joyería

Voz 1727 03:56 de Castro ha pedido un informe para dejar el caso en manos de la Justicia en Oviedo ha pasado la noche en prisión provisional uno de los tres detenidos por la brutal agresión que Mato a David Carrascal un profesor de treinta y tres años el joven de dieciocho ha reconocido que lanzó una patada a los otros dos arrestados están en libertad con cargos ayer hubo una concentración en la ciudad para condenar esta muerte que calificaba así como van a escuchar Alfredo cante Eli que es el recién elegido alcalde de la ciudad lo calificaba como un incidente que se les había ido de las manos hacia Nicolas Sarkozy con Nicolas Sarkozy se va a convertir en el primer ex presidente de la República juzgado por corrupción y tráfico de influencias en el ejercicio del cargo

Voz 6 04:47 y mañana ya

Voz 1727 04:48 a los cines españoles Toy Story cuatro hoy el acto por Tom Hanks que es el que me pone la voz a Woody ha presentado la peli en Barcelona

Voz 9 04:55 Boris Boris Canfranc

Voz 0858 04:59 sí es el líder que cada películas enfrenta

Voz 1275 05:01 una crisis en forma de cambio con confían

Voz 9 05:04 pero lo hacen con mucha fuerza incluía

Voz 1727 05:12 y en los deportes la selección española femenina conocerá esta noche a su rival de octavos en el Mundial Sanz

Voz 1161 05:17 saldrá del Suecia Estados Unidos que se disputa hoy desde las nueve de la noche cerrando el grupo F junto al Tailandia Chile a la misma hora España se enfrentará el lunes en octavos al ganador de ese Suecia Estados Unidos y en caso de empate los rivales serán las estadounidenses que terminarían como líderes de grupo por mejor diferencia de goles que las suecas antes a las seis se completará también el grupo con el Holanda Canadá y el Camerún Nueva Zelanda también se juegan la primera plaza en su enfrentamiento directo holandesas y canadienses

Voz 0978 05:43 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy las tormentas ganarán protagonismo en la mitad norte de la península ya está horas escuchan truenos en el Pirineo especialmente entre las provincias de Huesca Lleida será durante la tarde cuando en cualquier punto de montaña del centro norte de Madrid por ejemplo y sobre todo del norte peninsular semana formar estas nubes de tormenta que pueden descargar con intensidad preferentemente en puntos de montaña y en zonas próximas del interior en la costa tendremos nubes abundantes todo el día en el Cantábrico con lluvias de vez en cuando mucho más sólo en el en el sur también en los archipiélagos temperaturas parecidas a las de

el destino

Voz 1727 07:49 ahora son las siete y ocho las seis y ocho en Canarias y a esta hora el etarra Josu Ternera sigue retenido en París un tribunal de apelaciones decidió dejarlo en libertad ayer por motivos de salud pero poco después la medida se frenaba a la espera de que se procese la orden de extradición que España ha tramitado corresponsal Carmen Vela

Voz 0390 08:08 a Josu Ternera estaba encarcelado en la prisión parisina de La Santé desde mediados de mayo cuando fue detenido en los Alpes franceses tras dieciséis años

Voz 1275 08:15 huido en estos momentos sigue retenido

Voz 0390 08:18 lo por la Dirección General de Seguridad Interior de Francia bajo

Voz 1727 08:21 esta acción de la Fiscalía General de París

Voz 0390 08:24 esa orden se habría ejecutado anoche tras recibir de las autoridades españolas información complementaria con nuevos datos sobre el ex dirigente etarra se le reclama por el atentado de Zaragoza en mil novecientos ochenta y siete que dejó once muertos seis de ellos menores Ternera permanecerá por el momento en esas dependencias de la Dirección General las autoridades tienen cuarenta y ocho horas para realizarle la notificación de la euroorden

Voz 1727 08:47 Albert Rivera haberse este mediodía con con sables de la plataforma que apoya a Enmanuel Macron va a ser su primer encuentro desde que la secretaria de Estado para Asuntos Europeos de Francia dijera que le iban a pedir explicaciones a los ciudadanos por sus pactos con la ultraderecha de Vox ese encuentro será en Bruselas y allí bastar también hoy claro Pedro Sánchez porque hay Consejo Europeo se reúnen los jefes de Estado del Gobierno para empezar a acordar el reparto de poder en las instituciones comunitarias un reparto que analiza Xavier Vidal

Voz 1985 09:25 esta noche empieza el reparto de los cargos para nueva legislatura de la Unión Europea la cumbre de los Veintiocho líderes deben decidir pero no es seguro que lo haga inmediatamente el principal problema con el que se encuentra es que los candidatos el país más grande y más influyente Alemania son muy poco atractivos el candidato a la Comisión es el jefe de los europarlamentarios del PP e Manfred Vermeer pero no tiene ninguna experiencia de gestión no ha gobernado ni siquiera un pequeño municipio y donde se puede mascar todavía más la tragedias en el Banco Central Europeo porque el candidato alemán Jens Weidmann es un reaccionario de tomo y lomo al que

Voz 14 10:06 no importan las economías del sur

Voz 1985 10:08 con sus posiciones ultranacionalistas de estos últimos años ahora difícilmente tendríamos moneda única habría

Voz 6 10:14 quebrado pero todavía

Voz 1985 10:17 ya hay más es que siempre ha sido desleal con sus compañeros del BCE ICO la institución ha ido a los tribunales a declarar en favor de quienes recurrían contra programas diseñados para salvar a los débiles ha ido pues contra su propia casa como para confiar ni un milímetro en tanta tendencia a la deslealtad la teoría dice que si los candidatos do Ballet no deben salir elegidos la práctica insinúa que no muchos gobernantes están dispuestos a colgar

Voz 0978 10:45 dos cascabeles al gato de Berlín

Voz 1 12:43 en la

Voz 14 12:47 con Pepa Bueno en las próximas horas abre

Voz 1727 12:50 no si el cadáver que los Mossos encontraron ayer enterrado en el jardín de su casa en Tarrasa es el de Mónica Borrás la mujer a la que se busca desde el verano pasado la desaparición la denunció a su ex pareja y ahora él está detenido Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 13:05 en el momento de la desaparición de esta mujer el hombre su ex novio con quien compartía en todavía casa aseguró a la policía que habían discutido y que ella no había vuelto más era siete de agosto del año pasado desde entonces esta vecina de Tarrasa está desaparecida tras meses de investigación los Mossos consiguieron ayer la autorización judicial para detener a este hombre se han encontrado los restos de un cadáver en el jardín del que hoy la policía científica tiene que determinar al cien por cien que sea efectivamente el de Monica este hombre ha seguido viviendo en esta céntrica casa Tarrasa con ese cuerpo enterrado en la misma

Voz 1727 13:35 si se confirma sería la víctima mil uno de la violencia de género en España desde el año dos mil tres ir la policía asegura que trabaja sobre veinte casos similares al de Infancia Libre la presunta sustracción de menores por parte de sus madres información de Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 13:53 buenos días el documento policial está en su fase final de elaboración pero fuentes policiales confirman ya la SER que la policía trabaja con veinte casos con puntos coincidentes entre todos ellos vinculados de alguna forma con Infancia Libre en total se han estudiado veintidós casos veinte han dado positivo a la hora de establecer parámetros comunes no se descarta incluso que el casos no determine termine de cerrar porque no dejan de aparecer padres que denuncian el mismo modus operandi dice la policía los puntos de coincidencia que afectan a estos veinte casos son en primer lugar denuncias presentadas de abuso sexual en las que ninguna se ha dictado orden de alejamiento un segundo punto de coincidencia es que ha sido la misma pedirá hata el que ha examinado los casos también aparecen semejanzas con los letrados que han intervenido a la hora de formalizar la denuncia también se consideran parámetros comunes la sustracción de menores y su ocultación así como la desobediencia judicial al no cumplir el régimen de visitas otra de las coincidencias en lugar de la comisión de los presuntos hechos delictivos al menos diez de los casos han tenido lugar en Granada que se ha convertido en uno de los epicentros de este asunto a pesar de estas coincidencias la policía asegura que no se puede imputar todavía esta asociación un delito

Voz 1727 15:00 de organización criminal y seguimos muy pendientes de la búsqueda de veintidós personas veintidós migrantes desaparecidos en el mar de Alborán los Veintisiete supervivientes contaron la tragedia Radio Granada Rafa Troyano

Voz 1779 15:13 el ferry que cubre el trayecto entre Nador y Motril encontró la embarcación ayer por la mañana a la deriva cerca de la costa marroquí cuando Salvamento Marítimo se acercó encontró a seis de los sahariano en tan mal estado que tuvo que trasladarlos en helicóptero al hospital de Almería en la patera quedaban veintiún inmigrantes que han sido trasladados al puerto de Motril los supervivientes han contado que veintidós de sus compañía

Voz 0858 15:35 los de viaje murieron en la travesía sus cuerpos fueron arrojados al mar

Voz 6 17:14 Pepa Bueno la idea de la autoridad

Voz 1727 17:16 dependiente de responsabilidad fiscal pide que se reforme el sistema de becas propone que se adelante el pago de las ayudas para que los alumnos las tengan a principio de curso una final Adela Molina

Voz 0011 17:28 propone que la convocatoria de las becas universitarias Se adelante ocho meses y pase de agosto a enero de esa forma daría tiempo a que estén resueltas en mayo y los alumnos empezarían el curso sabiendo si van a tener beca la cantidad que van a recibir en su informe el aire destaca que ahora mismo más del setenta por ciento de los estudiantes recibe la beca entre enero y mayo es decir en la segunda mitad del curso lo que habla a las familias a tener que adelantar el dinero el organismo independiente propone también mejorar la cuantía por residencia de mil quinientos a dos mil setecientos euros porque asegura que es insuficiente para cubrir el coste de estudiar fuera de casa ese incremento supondría aumentar el presupuesto para becas en noventa y ocho millones de euros al año y una propuesta más mejorar la información un diecisiete por ciento de los alumnos con derecho a la ayuda no la solicita porque no la conoce o no sabe cómo hacerlo

Voz 6 18:16 sobre las declaraciones de Arrimadas ayer bon día

Voz 23 18:18 mira días soy Marina de Barcelona lo que yo creo correcta ciudadano que estuviese encantado que fuera Maragall el alcalde de Barcelona y es lo que dice Valls cuanto peor mejor para ellos

Voz 24 18:32 está de acuerdo en Málaga viendo al PP Ciudadanos no muy efectivamente a Arrimadas con la sobre la actuación quisieron allá en Navarra Podemos que señor va tenía toda la razón cuanto peor mejor para nosotros no India va propuesta que mejore la vida pero soberano sino en el conflicto y una más buenos días

Voz 25 18:53 hola buenos días Maricarmen desde Madrid como puede inédita Inés Arrimadas estás diciendo nada de los socialistas cuando están metidos en el gobierno municipal en Madrid en el que tienen una vicepresidencia y no saben lo que han pactado con la extrema derecha pero bueno cómo es posible que la gente tenga este esta doble vara de medir no esto no no se puede consentir Arrimadas ahí con su raca raca eso sí angelical

Voz 1727 19:20 bienvenida de nuevo Maricarmen esto después de la costa

Voz 0456 19:23 situación del Parlamento de Navarra hoy se constituyen entre otros el de Aragón

Voz 26 19:26 en buenos días Carlos de Teruel mira aquí se intentando cerrar aquí en eso es en Aragón siempre está dividiendo este par es un partido bisagra ya bien sea con PP o bien ese con eso de dependiendo de lo que le da ser reparte las consejerías reparte las direcciones de de cualquier organismo hay gente que lo que pasa es que ahora se va a repartir más tú dijo no van a tener tanto poder no iban a tener tanto chanchullos sea es una vergüenza porque no podrán hacer política Palma afán parecerse para coger sillones yacer su política

Voz 1727 20:04 gracias por tu opinión Carlos y la de todos siete veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:14 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días con diecinueve grados en la Gran Vía tiempo sin cambios con más fresquito ahora por la mañana hay calor moderado a mediodía máximas hoy de nuevo alrededor de

Voz 6 20:26 los treinta grados

wire

Voz 4 20:34 que en nuestra sociedad

Voz 1275 20:38 este es el sonido del vídeo que han hecho en ciudadanos con motivo del Orgullo dos mil diecinueve Un vídeo donde defienden los derechos del colectivo LGTB en un año en el que el partido naranja no va a lucir especialmente en la Marta central de seis de julio no sólo no estarán en la cabecera de esta manifestación sino que los organizadores tampoco

Voz 1727 20:54 les han dejado que como otros años tengan una

Voz 1275 20:57 a carroza propia el motivo que no han firmado el decálogo de reivindicaciones en el que el primer punto exige no apoyar gobiernos en los que esté la ultraderecha Carolina Gómez

Voz 0125 21:06 así será el primero en los últimos años en el que Ciudadanos no lleve carroza el día del Orgullo el partido de Rivera no ha firmado las reivindicaciones que exige el colectivo no podía firmarlas porque el punto número uno de ese decálogo dice no valerse de los votos de la extrema derecha para gobernar

Voz 28 21:20 bueno este año da igual lo importante no es que vaya subidos sino donde estés y nosotros vamos a estar el orgullo como como hemos estado todos los años que más darse esta subida unos metros más arriba uno metros más abajo lo importante es que estés siempre hemos defendido los derechos LGTB iba

Voz 0125 21:35 Begoña Villacís ha escuchado en la presentación de esta edición los reproches de algunos activistas como Carla Antonelli

Voz 29 21:40 no lo hemos llegado hasta aquí para dar un solo paso hacia atrás y no nos van a Charlie con agua caliente ni nos van a volver a meter dentro del armario ni debajo de la piedra

Voz 0125 21:51 la alcaldesa de Madrid asegura que este Ayuntamiento no va a dar ni un paso atrás en los derechos LGTB que Ciudadanos controla además el área de Igualdad garantiza que el orgullo Se va a seguir celebrando en el centro de la acción

Voz 1275 22:01 desde COGAM su presidenta Carmen García asegura que todo el mundo es bienvenido en la fiesta pero que el discurso de Ciudadanos esos acuerdos con la extrema derecha son incompatibles con la defensa del colectivo declaraciones en La Ser en La Ventana de Madrid

Voz 30 22:14 cualquier persona puede agregarse a manifestación otra cosa es que nosotros pongámonos lema Si bueno pues si no se adhieren a unos unos requisitos es difícil creo que podemos hacer es irnos el armario deciden la campo y mañana para Rome eso no se puede acceder osea hemos salido de Armani no estamos dispuestos sin y dispuesta a volver a

Voz 1275 22:38 Pepe y Vox mantienen suspendidas las negociaciones en la comunidad en la capital no hay avances titulares con Virginia Sarmiento

Voz 0125 22:44 el PP insiste en que no de la concejalías de gobierno a Vox en el Ayuntamiento y Ciudadanos en que en cualquier acuerdo debe contar con su visto bueno en la Comunidad las conversaciones siguen en punto muerto

Voz 1275 22:54 se entregan en el Ayuntamiento de la capital las más de ciento cuarenta mil firmas que se han recogido a través de la plataforma Change punto org para que se mantenga Madrid Central un ciudadano inició la campaña dos días después de las elecciones mundial

Voz 1727 23:04 es el niño de dos años ingresado

Voz 0125 23:07 mecer varios minutos bajo el agua en la piscina de su casa en Morata de Tajuña evoluciona favorablemente ya ha salido de la UCI aunque continúa en el hospital

Voz 1275 23:13 en los deportes el Real Madrid no pudo anoche llevarse la ACB cayó ante el Barça setenta y ocho a setenta y siete mañana cuarto partido de nuevo en Barcelona siete y veintitrés minutos de la mañana como despierta hasta ahora el tráfico en la capital pantallas ahora Alcázar buenos días

Voz 0125 23:34 buenos días qué tal Laura con dos tramos en el este de la M treinta a tener ya en cuenta uno entre el Nudo Sur y el de ventas sentido norte más arriba ya hay retenciones entre el Sagrado Corazón y el nudo de Manoteras intensa la circulación que recorre la ribera del Manzanares y las entradas por Conde de Casal Santa María de la Cabeza Paseo de las Delicias con la glorieta de Atocha

Voz 1275 23:54 qué tal las carreteras DGT Alfonso Martínez hola

Voz 0931 23:57 hola qué tal en este momento pendientes de un accidente la M40 en la zona de Coslada que genera nueve kilómetros de retenciones en dirección a La dos ya han retirado el B

Voz 1161 24:06 lo accidentado

Voz 0931 24:07 así que esperemos que poco a poco vaya restableciendo la normalidad a esto hay que sumarle tráfico intenso en todas las entradas a Madrid por la A uno en San Sebastián de los Reyes La2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares la tres en Santa Pola tenía la cuatro en Valdemoro y Pinto la A42 en Parla y Fuenlabrada la A5 en Alcorcón y Campamento Illa seis en Majadahonda y El Plantío

Voz 0978 24:37 son la mayor parte horas más Novés durante la tarde y temperaturas sin cambios importantes ambiente sólo un poco fresco ahora mismo en breve subirá rápidamente la temperatura máximas que superarán con facilidad los veinticinco grados es decir calor pero muy moderado durante la tarde vas nubes menos viento que ayer y las nubes sólo serán activas en Somosierra en la sierra de Guadarrama con chubascos y alguna tormenta en las cabeceras de los valles

Voz 1 27:55 esta maña

Voz 0089 28:05 se sospecha que hubo más víctimas aunque no va a poder probarse hoy es el turno de más peritos y más forenses Alfonso Ojea los médicos y enfermeras que asistieron en las maniobras de recuperación de las dos mujeres ancianas fallecidas en el hospital de Alcalá de Henares han coincidido en señalar ante la justicia que había demasiado aire en el interior del sistema circulatorio de ambas médicamente también judicialmente la presencia de aire sin posible sin la intencionalidad de alguien es decir sin la utilización de medios mecánicos de administración es decir jeringas pero en todo caso las dos ancianas fallecidas estaban a punto de abandonar el hospital porque habían mejorado Carmen Flores es la responsable de la Asociación de Defensor del Paciente

Voz 34 28:50 yo quisiera saber de verdad cuántas personas han fallecido cuántos ancianos han podido fallecer indefensos porque a una persona no sabemos las razones e auxiliar no sabemos las razones de de querer ir con con premeditación alevosía a matar a unas personas que no le habían hecho nada y que nada tenían que ver con ella

Voz 0089 29:14 hoy es el turno de más policías que han realizado la investigación demás peritos judiciales

Voz 1275 29:19 Rubalcaba ya da nombre al Aula Magna de la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense ayer les rindieron un homenaje

Voz 1727 29:26 todas nuestras clases contigo han sido humillada

Voz 35 29:28 incluso ultimo día ninguno de nosotros no lo imaginario vamos ese día estaba especialmente contento está política le dio muchas alegrías

Voz 36 29:37 pero también muchos sinsabores muchos momentos muy buenos pero también momentos muy malos sin embargo la universidad sólo le dio satisfacción es

Voz 1275 29:47 su viuda Pilar Goya el ex ministro volvió a la única

Voz 1727 29:50 la ciudad después de dejar la política sigue hoy por hoy en la SER comienza el jueves veinte de junio con tiempo estable en España y también en Bruselas que hoy tendrá sol y unos agradables veintidós grados no verá mucho esa luz del sol los veintiocho jefes de Estado de de Gobierno entre ellos Pedro Sánchez por qué se van a encerrar en el Consejo Europeo para negociar el reparto de los cinco cargos más importantes de las instituciones comunitarias it parece que la cosa durará hasta que mañana esta ahora les contemos que quizá todavía siguen negociando en Bruselas por cierto pueden cruzarse en un pasillo Sánchez y Rivera el líder naranja asevera este mediodía con la gente de Macron para intentar recomponer la deteriorada la acción con los franceses después de sus pactos con Vox pero las placas tectónicas que mueven unas elecciones nos tocan bien cerca cuatro parlamentos Se constituyen este jueves son los de La Rioja Cantabria Aragón y Baleares en las Islas la negociación ha durado también hasta madrugada así que mucho pacto mucho café de poder de querer y no poder bien encarga dadas hoy las señales de humo Javier Alonso Danny De la Fuente Manuel Jabois buenos días

Voz 1275 31:21 el pacto en Navarra

Voz 1727 31:23 era entre los socialistas y los nacionalistas de Geroa Bai salta todas las portadas entre los análisis para todos los gustos como suele ser habitual los diarios conservadores cargan las tintas hoy el PSOE está abrazando al separatismo en Navarra titula ABC o el elegido por la razón Sánchez se entrega a Bildu para allanar su investidura

Voz 0858 31:43 lusas pero lea opinan en El País que el Partido Socialista de Navarra por una arriesgada apuesta porque vas por sometido a un fuego cruzado dice entre Bildu y una derecha Faris Saica que pacta sin complejos con la ultraderecha y que le acusa sin embargo de complicidades inexistentes precisamente con Bildu Sánchez dice la razón prefiere a Otegi en Navarra que una mayoría constitucionalista que representa Navarra Suma recordamos las derechas navarras que el PSOE no impidiera que Bildu entras en la Mesa del Parlamento dicen mucho de la doble moral de Pedro Sánchez y de María Chivite asegura ABC Ferraz querrá blanquear a ese partido negando que haya recibido un solo voto suyo pero asegura los hechos son los hechos

Voz 1727 32:22 el diario punto es publica hoy la estrategia de Pablo Casado para apretar el cinturón al PP ahora que la debacle electoral ha mermado mucho los ingresos en Génova

Voz 0858 32:31 dice que Casado va a imponer la norma una persona un sueldo y que las decisiones finales se tomarán cuando se configura al completo el mapa autonómico de momento se busca dónde colocar a Maroto que ya sabemos que se quedó sin escaño en el Congreso Se da por hecho que Andrea Levy concejal en Madrid va a tener que dejar su puesto en la directo

Voz 1727 32:48 Dani en Bruselas el escenario incierto muy incierto claro con el enfrentamiento entre Francia y Alemania que la prensa europea lleva hoy a sus portadas

Voz 0456 32:55 esa franco alemana por liderar el corazón de la Unión Europea titula el corresponsal de The Gardian las elecciones europeas han dejado un Parlamento muy fracturado y con esta fractura es difícil unirse en torno a un programa común de ahí que la única manera de llegar a un acuerdo pasa por la unión de franceses y de alemanes o tendremos una parálisis y crisis institucional que nadie

Voz 1727 33:13 pero la Unión no parece muy cercana porque si echamos un vistazo a la prensa de los dos países en Francia por ejemplo Le Monde habla de Carrusel deportivo

Voz 0456 33:22 sí Sylvie Kauffmann editorialista de este diario en pide que por una vez la Unión elija para su liderazgo al mejor al más cualificado Hinault como ha hecho hasta ahora con ese tradicional enfoque de cuotas y regateo de tendencias políticas equilibrios nacionales y geográficos y recientemente de diversidad de género cambien de método exclama pongan al cargo a personas preparadas que que Europa funcione en un análisis en Le Figaro Leo que los socios europeos están molestos con Macron por su falta de diplomacia y por querer meter el pie en todo es un momento muy malo para él porque ha visto durante las últimas dos semanas colapsar su estrategia europea el presidente de la República pienso en echar mano del grupo de liberales en Estrasburgo para empujar sus peones en la escena europea pero veintiún eurodiputados cronistas de un hemiciclo de setecientos cincuenta y uno no son ningún ejerce

Voz 1727 34:05 bien Alemania el corresponsal del Süddeutsche habla de frentes templados en Europa

Voz 0456 34:10 el Partido Popular Europeo debilitado sigue aferrado a ver el resto siguen aferrados a sus propias ambiciones Leo ambiciones encabezadas por Macron que quiere acabar con el monopolio de los populares si Merkel no renuncia a ver lo que tiene que hacer la canciller para convencer es ofrecen a Macron y al nuevo y fuerte el líder socialdemócrata Pedro Sánchez concesiones que sean aceptables para todos no solo está sobre la mesa la sucesión de Juncker también un nuevo presidente para el Consejo Europeo para el Parlamento para el Banco Central además del jefe de la política exterior de la UE

Voz 1727 34:39 con y sin embargo ni en Francia ni en Alemania el rifi rafe europeo es lo más destacado

Voz 0456 34:44 no en Francia es la posible legalización de la marihuana un informe del Consejo de análisis económica que depende del primer ministro apuesta por la legalización de esta droga para uso recreativo no sólo medicinal

Voz 1727 34:53 y en Alemania una pregunta muy inquietante vuelve a atacar la extrema derecha

Voz 0456 34:57 después del asesinato del político Valters luge en Castel a manos de un extremista de derecha según el diario Bild y el canal de televisión W de R la alcaldesa de Colonia Henriette Reca y el de la ciudad de Al Tena envés falta han recibido amenazas de muerte la alcaldesa de Colinas de hecho ya fue atacada por un radical de derechas que lo apuñaló en el cuello al ser elegida en dos mil quince sobre este asunto artículo de opinión en el Süddeutsche en el que viene a decir que más allá de quién disparo en concreto al look que es el clima de odio y esa acalorada discusión política que alimentan políticos y ciudadanos la que hace que prospere la violencia durante décadas leo la policía y los servicios de inteligencia han estado extremadamente interesados en la violencia de extrema izquierda luego en los islamistas pero han subestimado todo este tiempo el peligro de la derecha de la extrema derecha a la que le gusta por cierto difundir calumnias para alimentar el odio

Voz 1727 36:31 no deja de sorprendernos y al armarnos el dato del Instituto Nacional de Estadística sobre los nacimientos en España que se desploman casi un treinta por ciento en diez años el año pasado se registró la cifra más baja de nacimientos en las últimas dos décadas y qué mejor que una historia para comprender el drama demográfico que vivimos la razón cuenta la historia de Rubén Moreira el último bebé que nació en Cacho Ricky a un pueblo de Cáceres

Voz 0858 36:56 Rubén tiene ahora veintinueve años es alcalde de esa pequeña localidad apenas cien vecinos el suyo como decías fue el último nacimiento que se vivió en ese pueblo en el año noventa de hecho ya entonces tenía que ir al colegio a otra comarca porque la escuela de Cacho riña tuvo que cerrar mucho antes ya por falta de alumnos ahora más del setenta por ciento de los vecinos de esa localidad cacereña están ya jubilados ir Rubén de momento no tiene hijos

Voz 1727 37:21 y además tenemos un último titular sobre la crisis climática

Voz 0456 37:24 el derretimiento del glaciar del Himalaya se ha duplicado desde el año dos mil según los satélites las pérdidas de hielo indican un futuro devastador para la región para mil millones de personas que dependen de él de su Bagua abre con ello The Gardian también el prestigioso semanario alemán de a Spiegel una cuarta parte del hielo ha desaparecido ya y la tendencia se acelera mientras en otro artículo Leo que Trump se ha cargado el plan de energía limpia de Obama la administración republicana está ultimando los planes para permitir que las plantas de carbón las más antiguas y contaminantes de Estados Unidos puedan seguir funcionando la energía del carbón es la que más calienta el planeta eso sí Trump ha mandado como embajador ante la ONU a Kelly Kraft que contradice al presidente de Estados Unidos al subrayar ha dicho que el cambio climático es un riesgo real para nuestro planeta que debe ser

Voz 1727 38:08 abordado Trump lo niega

Voz 38 38:12 no hubo una bandera que bien Tíber fuma

Voz 6 38:28 el autor de la serie Historias de San Francisco dice que los personajes gays deben interpretar actores gays lo cuenta la de DC pero esto qué es Jabois pues eso mismo me pregunté cuando el titular mismo me tranquilicé cuando leí el cuerpo de la noticias tocado eso ocurre más no lo esperaba tampoco muy mucho de la BBC porque lo recoge la pole que cada recoge sensacional casi el mismo saltito la silla que tuvo una actriz una actores por definición alguien capacitado para interpretar cualquier papel no hace falta ser para convertirse en de hecho se supone que cuanto más lejos esté del personaje más talento exigir su reto pero la propia BBC la noticia que recoge en pantalla se titular a Carme de la mano porque voy a pronunciar el nombre de Garro llegara serie y agarrar métodos a usted Pen Avilés y en Valencia suelto matiza que hemos salido vivos gracias a dos gracias por el afinadas ganar en el primer párrafo matiza matiza que mejor ya lo ha cogido el gusto

Voz 1275 39:39 otra vez como se llamaba

Voz 6 39:42 Juan Martín matiza que los actores que distraen algo especial a los papeles no no que sólo puedan interpretar los ellos simplemente que traen algo especial eso ya es distinto es una valoración desde luego mucho menos categórica que sigo sin compartir porque creo que es lo que hace especial a los papeles es es el talento pero que tiene un poco más de sentido acabo recordando antes de de determinar lo que significó Historias de San Francisco en mil novecientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y cuatro estábamos vivos todos los de la balsa fíjate que fue la primera vez en algunos Gale Anne donde dos seis papel que la primera vez en Estados Unidos que dos hombres se besaban de televisión muchísimo público llamó exigiendo la cancelación del So y hubo hasta amenazas de bomba mil novecientos noventa y cuatro incluso antes estaban los aparece en las pantallas si en pantalla nacida en Estados Unidos no lo sé siempre ocurría

Voz 38 40:40 pobres call Saul invité te hace no me ah

Voz 6 40:58 bueno dejamos a Mc Cain en Info Libre leemos sobre un homenaje estuvo de visita en España

Voz 1727 41:04 caña Alfredo Bryce Echenique se lo contábamos

Voz 6 41:07 los ayer él quería de pasar desapercibido cosas pretende no pero tuvo de todo que el Instituto Cervantes

Voz 1727 41:14 es

Voz 6 41:14 no se pasa desapercibido en en España lo cuenta Clara Morales en La Almudena Grandes en ese acto recordó cuando Weiss fue de Madrid en dos mil diez cuanto los divertimos dicen despidiendo Alfredo estuvimos haciéndole despedidos durante dos años parecía que Alfredo no se iba a ir nunca pero finalmente se fue esto pasa mucho también en en los grupos de amigos no alcanzó su su marcha vistas como tres semanas despidiéndose hasta Galicia paisana repitió sí como por favor no aguanto más Joaquín Sabina

Voz 14 41:47 Piqué una frase que decía mucho la madre de Bryce sí que venga

Voz 6 41:50 Anta dando pena la tristeza y la única intervención de Bryce Echenique fue para citar a este hombre que tengo sonando a mis espaldas Pedro Vargas uno de los reyes de la canción latinoamericana jo Bryce muy agradecido muy agradecido muy agradecido que es una forma también de manera de homenajear a nuestro querido Rosen Ania Rosendo peruana pero Pedro Vargas

Voz 38 42:16 él no sé por qué

Voz 14 42:23 en Hora Veinticinco sabemos que la realidad siempre es compleja por de los problemas humanos son muy variables fíjate incide sobrevive vuelve a incidir sobre cada noche Le damos la vuelta al día en la cara B Hora veinticinco otra forma de aplicar la realidad con Angels

Voz 12 42:42 el llegan las vacaciones y las dudas de si las ruedas aguantarán el peso de un maletero hasta arriba pues ya te decimos que con dos patitas al neumático para quedarte tranquilo no vale

Voz 14 43:04 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la sed y usted

Voz 6 43:11 agenda de servicios útiles

Voz 1508 43:22 buenos días y se dedica a la enseñanza quizás le interese que su centro participe en el concurso nacional de buenas prácticas pueden presentar su candidatura a los que hayan puesto en marcha proyectos educativos que fomenten por ejemplo la convivencia escolar la prevención de la violencia o la inclusión de alumnos con necesidades especiales el mejor proyecto de cada categoría se llevará diez mil euros tiene toda la información de esta convocatoria en la página web del Ministerio de Educación pero dese prisa porque el plazo para presentarse termina el veinticinco de junio

Voz 14 43:52 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 9 43:58 así de empezar capital dudas las mañanas no salgo solamente físico es algo mucho más profundo que estamos y eficaces bueno

Voz 14 44:12 digo yo que los quince millones que han tocado algo tendrán que ver

Voz 39 44:17 el viernes con el Cuponazo de la ONCE aquí después del tamaño de nueve millones por quince con el XXL Cuponazo de la ONCE como para no probarlo

Voz 1727 44:34 son las ocho menos cuarto las siete menos cuarto en Canarias sí él Messi ha evitado la eliminación de Argentina en la Copa América

Voz 1161 44:50 en gracias a un penalti convertido en el minuto de la segunda parte después de que Paraguay sobre ha puesto por delante en el marcador un empate a uno que evita que se queden fuera de la Copa América a las primeras de cambio pero con sólo un punto en dos partidos Messi tiene claras las cuentas

Voz 26 45:02 tenemos que si buscando el equipo mejorar no tiempo en el tiempo porque es que nosotros tenemos que ganar un partido en el grupo si queremos pasan por no

Voz 1161 45:14 con la próxima madrugada tenemos sólo un partido de la segunda jornada del grupo C Uruguay Japón para el viernes quedará el Ecuador Chile en cuanto europeo sub-veintiuno también salvó los muebles la selección española vencía ayer a la sub-veintiuno belga por dos uno Los goles de Olmo muy Fornells este último en el ochenta y nueve de partido en el Larguero Farnals aplaudió la actitud del equipo de levantarse rascar en la primera jornada hay de cara a la última ante Polonia

Voz 1727 45:34 lo importante es que ganemos si después de estar tranquilos y ver que si no pasábamos no sea porque nosotros no hayamos intentado todo

Voz 1161 45:42 en el otro perdía a Italia uno cero con Polonia de cara a la última jornada España está obligada a ganar a los polacos por tres goles o más para ser primera o una simple victoria así los italianos no ganan a Bélgica hoy se disputan los dos partidos del vea a las seis y media Dinamarca Austria y a las nueve Alemania Serbia en otra competición el Mundial femenino la selección española se relajaba ayer visitando Eurodisney mientras espera conocer su rival en octavos que saldrá del Suecia Estados Unidos que se disputó hoy a las nueve de la noche cerrando el grupo F junto al Tailandia Achille también a la misma hora antes a las seis Se completa el grupo E con el Holanda Canadá el Camerún Nueva Zelanda en casa hoy tenemos el primer asalto para cubrir la última plaza de ascenso a Primera desde las nueve de la noche en Riazor Depor por Mallorca llegan los isleños sin baja algunos lesionados en los gallegos hablan los entrenadores José Luís Martí Vicente

Voz 6 46:24 bueno vamos por detrás en el marcador el condicionante de haber quedado por delante les permite el hecho de si encajan un gol están en prisión

Voz 40 46:31 si no conseguimos lo que buscamos nos enteramos unos desgraciados

Voz 6 46:34 que no queremos estará en ese extremo somos muy conscientes lo

Voz 1985 46:36 vamos a apelar arbitrará el colegiado

Voz 1161 46:39 el ceño Trujillo Suárez en baloncesto el Barça salvaba anoche el primer match ball el título de la ACB con un triunfo en el último momento setenta y ocho setenta y siete sobre el Real Madrid que falló en la última jugada en los azulgrana Hanga tiene claro el objetivo del equipo

Voz 8 46:51 que vamos con dos uno vamos el cuarto partido y seguimos luchando íbamos encabeza que queramos volver a Madrid

Voz 1161 46:56 y en los blancos Pablo Laso ya pasa página

Voz 41 46:58 lo hemos tenido cerca Nos jode seguro pero ya está rápidamente darle la vuelta están estar preparados para el partido del viernes perder un partido no nos va a cambiar es un playoff sabíamos que iba a ser muy

Voz 1275 47:09 aunque el cuarto partido de nuevo mañana en Barcelona desde las nueve de la noche y una más la próxima madrugada tendremos la habitual elección de novatos en la liga americana el draft de la NBA en el que la gran estrella es el ex jugador de Duke Williamson

