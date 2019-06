Hoy por Hoy (20/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días ya ya sé eh que están nuestros representantes estos días haciendo otras cuentas la de cuantos concejales tienes tú cuántos concejales Ting oyó ese consejero no lo quiero cuántos votos me das para presidir la Mesa de la Cámara autonómica pero la realidad con su condición de In Pepín hable ha conseguido atravesar la bruma de las negociaciones con dos cifras mil mil mujeres asesinadas a manos de su ex pareja o parejas en dieciséis años mil y hoy se investiga ya a la mil luna en Tarrasa y en Sevilla un adolescente de quince años se recupera después de que su novio de veinte la estampará contra el escaparate de un comercio mil cada una de ellas es importante pueden leer los mil nombres en el diario El País pero la cifra simbólica es un cartel luminoso para que entiendan por qué no dejamos de contarlo para exigir que no se juegue con la violencia de género que nos echa Lane que no la pongan en su lista de transacciones para conseguir más poder y la segunda cifra dice que los nacimientos han caído un treinta por ciento en diez años en España por cuarto año las defunciones superan a los nacimientos estamos ante un lío demográfico no mental y en un problema gravísimo para sostener este país tal y como lo conocemos perdón por la interrupción ya pueden seguir con sus otras cuentas

es jueves es veinte de junio y el etarra Josu Ternera está a la espera de saber si Francia concede a España su extradición como ha solicitado nuestro país entre otros crímenes por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 02:10 buenos días la liberación sorpresa de Josu Ternera decidida el miércoles por el Tribunal de Apelación de París quedó sin efecto cuando la fiscalía comunicó horas después que lo mantiene retenido para comunicarle una euroorden española Urrutikoetxea salió de la prisión de La Santé de París donde estaba internado desde su arresto en los Alpes hace un mes en un coche de la policía francesa que lo fue a buscar para ser trasladado a la Dirección General de Seguridad Interior de la policía

y acabamos de saber que hay principio de acuerdo en Baleares para que la socialista Francina Armengol repita como presidenta autonómica en el PSOE ha estado toda la madrugada negociando con Més per Mallorca con Podemos ya tienen también cerrado el pacto para el reparto de la Cámara autonómica que se constituye hoy Mallorca Juan Antonio Bauzá bon día

Voz 2 02:55 el socialista Vicenç Thomàs se convertirá hoy en presidente del Parlament los partidos al principio de acuerdo también para la confección del organigrama del resto del Gobierno autonómico a la vicepresidencia de la Cámara será para Podemos y la secretaría primera para Més per Mallorca si se cierra el acuerdo global el que dicen quedan flecos mes también se quedaría con la figura del senador autonómico

en media hora estará aquí en Hoy por hoy el protagonista del movimiento político más determinante del escenario poselectoral español

Voz 3 03:21 tiranos se dice liberal progresista y europeísta pero Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta de hecho con una formación liberal reaccionaria y antieuropea

Benassi Cospedal declaran hoy como testigos en el juicio por la destrucción de los ordenadores del ex tesorero del PP en Melilla ojo ojo lo que denuncia el nuevo presidente de la Ciudad Autónoma Javier

Voz 0858 04:07 esto Yamón Eduardo de Castro es de Ciudadanos y asegura que alguien robó justo el día antes de su investidura las grabaciones de las cámaras de videovigilancia en el Palacio de la Asamblea de la Ciudad faltan discos duros en esas cámaras en ordenadores ITA Gwyneth

Voz 5 04:20 al menos documentos a parte de eso han desaparecido objeto de valor objeto institucionales alguien sea llevado cosa placa como que invictos de de oro como cuestiona de joyería

Voz 0858 04:33 de Castro dice que lo va a poner en manos de la Justicia el popular Juan José Imbroda ha gobernado Melilla casi veinte años hasta el sábado pasado

en Estados Unidos

por ahora los tipos de interés del dólar pero se abre a bajarlos por primera vez desde el dos mil ocho que es lo que le exige otra su

en los deportes Coruña o Mallorca volverán a tener un equipo de Primera División Samper

Voz 1161 05:07 Depor y Mallorca han llegado a la final del play off por el ascenso a Primera que hoy tiene el primer acto desde las nueve de la noche en Riazor José Luis Martín el de Vicente Moreno en el Mallorca entrenadores

Voz 1727 05:15 vamos por detrás en el marcador el condicionante de Abarca

Voz 7 05:27 muy conscientes y lo vamos a a pelear llegan los

Voz 1161 05:30 el año sin bajar los gallegos tienen lesionados a Krohn Dehli Silva y María arbitral el colegiado tinerfeño Trujillo Suárez

Voz 1727 07:37 son las ocho y siete las siete y siete en Canarias y antes de pulsar el botón del pacto nos detenemos en lo que sería sin duda la imagen y el sonido del día si nos dejaran grabar que ya saben nos dejan grabar en el tribunal porque hoy vuelven a coincidir en ese tribunal Luis Bárcenas

Voz 1727 08:00 sí María Dolores de Cospedal bueno yo es que como

Voz 1727 08:07 yo espero que todo el mundo también lo haga ambos declararán como testigos en el juicio el Partido Popular por la destrucción de los ordenadores del tesorero es particularmente importante lo que diga el Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 7 08:19 hola muy buenos días como hoy sabremos si Bárcenas

Voz 1552 08:28 es una sesión decisiva desde el día de hoy sí Bárcenas se ratifica en que sus ordenadores fueron destruidos por el PP que guardaban información clave sobre la caja B el caso puede ser considerado de interés público y por tanto sería más difícil aplicar la doctrina Botín y archivar la causa ante la ausencia de acusación por parte del perjudicado de la Fiscalía si Bárcenas se desdice Pepa y afirma ahora que los ordenadores no guardaba nada de interés el caso está abocado al archivo

Voz 0858 08:54 tuvo además de Bárcenas declararán hoy otros

Voz 1552 08:57 cinco testigos entre ellos la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal todos comparecerán después de que lo hagan los acusados de destruir los dispositivos informáticos donde según Bárcenas guardaba el grueso de la caja B en un documento Excel la financiación ilegal de campañas electorales pruebas clave que han desaparecido para siempre en perjuicio de la causa por la contabilidad negra del Partido Popular

Voz 1727 09:19 que se sigue en la Audiencia Nacional Miguel Ángel Campos gracias

Voz 13 09:23 muy buenos días

Voz 1727 09:27 Kepa yo te vas a llevar no sé porque ahora Curiosity

Voz 1716 09:29 día escala Spain tienes condiciones excepcionales y entrega inmediata en toda la gama fuera no podemos llevarnos las tazas pues habrá que elegir

Voz 1804 09:37 elige de yo del diecinueve veinticinco de junio sólo siete días Blas con su desempeño apuntó

Voz 14 09:46 que no falte el segundo que no falte Tondo

Voz 1804 09:52 no hay nada tú

Voz 15 09:56 da Morejón Simon ahora en envase ecológico Don Simón cuida de Til It de Planeta

Voz 14 10:05 hora salmorejo que hoy puro

Voz 16 10:10 Pepa Bueno Pedro Sánchez acude hoy al Consejo Europeo

Voz 1727 10:12 veo con sus credenciales de Partido socialdemócrata más votado en España en las generales las europeas credenciales importantes porque toca empezar a repartir poder en Bruselas corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días o la muy buenos días sino no nos va a caer la presidencia de la Comisión verdad

Voz 0738 10:29 está está muy complicado como

Voz 1727 10:31 todos los pactos para un reparto de poderes T

Voz 0738 10:34 este es es un lío y más porque Macron desea destruir el formato que hace ya cinco años estrenó el Europarlamento un formato basado en la elección de candidatos a nivel europeo para ocupar la Comisión el popular es alemán y esto complica aún más el pulso aunque el mensaje que sería enviada a Merkel es que debe elegir entre la comisión o ente del Banco Central un pulso que se puede alargar es pronto todavía para saber si habrá un acuerdo hoy o un acuerdo mañana o si tendrán que volver a una nueva cumbre extraordinaria antes del dos de julio que es cuando el Parlamento el eje un presidente que está también dentro de este paquete un paquete difícil y que Macron empieza a negociar en su sede en su representación diplomática esta mañana con los negociadores

Voz 1727 11:18 socialistas también el español Pedro Sánchez liberales

Voz 0738 11:22 es populares muy pendiente de una cita con Merkel que se va a celebrar antes de que empiece la cumbre

Voz 1727 11:28 buen día de trabajo Griselda hasta ahora por cierto que Rivera viaja también hoy a Bruselas y se va a reunir con la gente de Macron que no se cansan de advertir sobre las consecuencias de pactar con los ultras Óscar García buenos días o la Pepa buenos ya sabemos de qué niveles ese encuentro de Rivera con quién va a hablar si se va a ver

Voz 1645 11:48 delegado general que es como el responsable máximo de la República Marx el partido de Macron se llama Stanislas Guerin y según fuentes cercanas a Rivera el encuentro va a servir para afianzar la alianza entre los liberales europeos pero claro de fondo están esas advertencias lanzadas por el Elíseo a Ciudadanos para que no pacte con Vox el eurodiputado Luis Garicano dice de que de ninguna van grabamos entra en lo pactarán dicen estas declaraciones que ha realizado a nuestra

Voz 7 12:12 compañera Griselda Pastor y lo apuesta todo él

Voz 1645 12:15 esa baza tanto que sino Él asegura que no estarían ciudadanos ellos durante no

Voz 17 12:18 el partido que esa es una es una absoluta decisión una mina consulares cultivar

Voz 1645 12:25 la fuente fuentes de la dirección de ciudadanos dan por solucionado el asunto de Macron porque dicen el Elíseo ha enviado un mensaje a Garicano asegurando que no volverá a haber ningún tipo de declaración como la de la secretaria de Estado de Asuntos Europeos Amelie demuestran que dijo claramente que Macron no admitiría ambigüedades

Voz 1727 12:42 sobre los pactos con vos gracias Oscar a partir de las ocho y media les recuerdo que estará aquí Manuel Valls

Voz 16 12:51 el líder del plus de Lidl te premian cada vez que vienes con muchas ventajas por ejemplo cupones de descuento

Voz 18 12:58 esta semana cupón de descuento de la lasaña de carne por sesenta céntimos ahorrar un treinta

Voz 16 13:03 es buena en tu móvil con los mejores precios descarga otra

Voz 19 13:12 de que no te importe la distancia para llegar a tu destino conducir un club practica con trescientos caballos es medir el viaje en pulsaciones no han kilómetros disfrútalo ahora por trescientos cincuenta euros al mes con cinco años de garantía mantenimiento y asistencia y un año de seguro a todo riesgo incluido oferta válida financiando combaten va en cuarenta cuotas comisión de apertura del tres por ciento ochocientos treinta y cinco con noventa y uno euros ciento siete mil ochocientos treinta y cinco cincuenta y uno euros IVA luego con veinticinco por ciento TAE diez por setenta y seis por ciento operacional de veinte mil trescientos noventa y cinco con Drenthe y desde el treinta de junio de dos mil diecinueve más información en Cuba oficio el punto es

Voz 4 13:55 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta y seis llena FCC punto

Voz 18 14:05 si fuera una película habríamos ganado once oscars once Si fuera un periodista Easy fueron científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al mejor Motor Internacional de las últimas siete ediciones la última este año aprovecha que este mes en estamos de celebración Hipatia uno de nuestros quinientos por Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada financiando conforme opción de FC hasta fin de mes condiciones en punto es

Voz 1 14:32 hoy por hoy como Pepa Bueno

Voz 1727 14:37 hoy cogen el diario El País y lo abren por la página veintiséis encontrarán la historia de Carlos un periodista de Guatemala al que la vida se ha torcido mucho por informar de las protestas contra una mina de níquel lo han perseguido amenazado y están a punto de quitarle la custodia de sus hijos la suya es la segunda entrega de sangre verde ese proyecto al que se han unido XXX medios de todos no para sacar a la luz las persecuciones que sufren quienes informan sobre crímenes medioambientales Paula Losada la subdirectora del país Berna González Harbour coordina el proyecto Grimm blog

Voz 0283 15:11 queremos participará junto con con los principales diarios del mundo en en investigar aquello que los periodistas locales tan impedidos de investigar no porque les amenazan porque les matan porque les han detenido encarcelado

Voz 1693 15:27 la investigación que comparte hoy El País en una treintena más de reconocidos diarios de todo el mundo está cerca de la mina de níquel que explota una empresa rusa en el Store un pequeño pueblo de Guatemala

Voz 20 15:39 pues los heteros que son casi paradisiaco está haciendo que haber machacado destrozados y todo lo que implica además de vertidos al lago que que que les daba de comer hasta entonces también lo que son las cosechas

Voz 1693 15:54 el que habla es Jacobo García periodista de El País que ha investigado la información él tomó el relevo al periodista local Carlos Chop hoy envuelto en un proceso judicial interminable por formar sobre la mina y las protestas vecinales

Voz 20 16:08 claro claro cada treinta días la empieza el pasaporte no puede salir el Times y sobre todo lleva dos años que no sabes tú acabas en la cárcel

Voz 1693 16:17 en la próxima entrega conoceremos la historia de la minería de arena en

Voz 1727 16:20 India y más sobre periodismo sobre buen periodismo Rey que comunica

Voz 21 16:26 no va a seguir como seleccionador hasta ahora haber respetado muchísimo muchísimo esta situación os pedimos que las siga respetando de la misma manera ahí yo lo agradecemos especialmente yo tengo que a la gracia a Luis Enrique un tío que ha aportado de manera diez

Voz 1727 16:42 es el Luis Rubiales presidente de la Federación Española de Fútbol que anunció ayer la marcha de Luis Enrique como saben como seleccionador se va por problemas personales si ya está Jabois ha quedado todo el mundo ni un milímetro más allá

Voz 1389 16:56 fíjate que es impresionante la capacidad que tiene que tenemos que tienen cierto periodismo también de atender la demanda Rosa o la demanda María de millones de españoles en casos sobradamente conocidos desde desde el famoseo hasta hasta los crímenes no híper también espectacular por lo menos frecuente esa capacidad que tiene de de educar al espectador al oyente al lector esto demuestra también que las cosas no se hacen mal porque no queda más remedio como se dice muchas veces que la audiencia manda esto demuestra que mandan los medios que ellos eligen si el asaltan o no la intimidad de la gente vídeos también marcan la línea del respeto yo he tenido curiosidad mucha gente tendrá curiosidad la curiosidad es casi un instinto pero tenerla no significa obligar a satisfacer la el nosotros los periodistas hemos satisfecho tantas curiosidades a veces inútiles que de pronto aquí nos tienes aplaudiendo los por dejar una insatisfecha que sirva de precedente por eso

Voz 1727 17:51 sí por ejercer de seres racionales verdad que contienen las vísceras o algo así por ejercer aquello que se espera de nosotros Jabois un abrazo hasta luego de los que se van a lo que ya podemos llamar la generación la nueva generación del retorno de eso va una película valenciana que se estrena esta semana y que cuenta la historia de un chaval que harto de vivir en Londres quiere volver a casa a su pueblo pequeño con su pequeña banda de música así se llama la peli la banda Pepa Blanes ya la ha visto

Voz 1463 18:23 en medio de la burbuja de los alquileres de la contaminación del qué hacer con el Madrid Central se estrena esta semana una película que busca repensar qué es el progreso y si merece la pena volver al pueblo la banda se titula es una pequeña película del director valenciano Ferran no Bueso que cuenta la historia de un joven que ha tenido que emigrar con la crisis y ahora se plantea volver de Londres a su pequeño pueblo valenciano

Voz 22 18:45 yo cuando este proyecto extra después de la boda qué pasa

Voz 0858 18:47 pese a trabajar en la vida el debate de esto

Voz 22 18:50 muchos de su generación regresar o quedársela

Voz 1463 18:52 la ciudad ya sea Londres o Madrid una mirada también a una tradición una realidad que pasa desapercibida decía el director la de las bandas de música su papel cultural y social que ejercen en España pero sobre todo en la Comunidad Valenciana

Voz 23 19:07 es es un legado cultural estrenáis cincuenta músicos españoles parecemos

Voz 1463 19:15 también están las altas expectativas de unos padres obsesionados con el éxito en una sociedad que ha endiosado la gran ciudad y olvidado los pueblos

Voz 22 19:27 la vida perra

Voz 24 19:33 el tengo la que eh

Voz 1727 19:51 son las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 19:59 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días sin cambios en el tiempo este jueves en Madrid cielos despejados más nubes esta tarde temperaturas como ayer como mucho treinta grados de máxima a esta mañana se celebra la primera Junta de Gobierno ordinaria de la en el Ayuntamiento de Madrid donde el PP tiene seis asientos y cuatro ciudadanos está previsto que se aprueben los nombramientos de concejales mientras que la ultraderecha sigue presionando al partido de Almeida para poder sentarse en esa junta Génova mantiene que no va a dar concejalías a Vox ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que asuman concejalías delegadas ciudadanos insiste

Voz 1727 20:34 cualquier pacto tiene que contar con su visto

Voz 1275 20:37 Begoña Villacís ese alguien que sabe lo que está

Voz 26 20:39 es puesta ciudadanos que eso está en nuestro pacto que tenéis todos y ese pacto y dice que es un gobierno de coalición y que es el Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos y además dice que cualquier modificación desacuerdo tienen que ser con el consentimiento expreso inmuebles de PP y Ciudadanos una de las

Voz 1275 20:54 las concejalías que asumido Ciudadanos la de Familia e Igualdad y Bienestar Social está previsto que hoy cambie de titular lo cuenta ABC Silvia Saavedra no será la encargada de esta delegación sino el concejal PP norte que ha trabajado durante años en el tercer sector Saavedra asumirá la Concejalía delegada de coordinación territorial que dependerá directamente de la alcaldesa de Villacís en la Asamblea esta mañana se reúne por primera vez la nueva esa de la Cámara madrileña que empezará a negociar el reparto de senadores por designación autonómica los socialistas lo hemos avanzado en la SER ya tienen dos elegidos Pilar Llop José Cepeda son nombramientos provisionales que el comité regional del PSOE tiene que refrendar este fin de semana sólo unas décimas no han podido elegir la carrera que querían han pedido la revisión de su examen pero la solución va a tener que esperar son alumnos afectados por las irregularidades de la prueba de Dibujo Técnico de la

Voz 3 21:45 la Ingeniería Aeroespacial el año pasado se quedó en doce con sede hay al final yo me quedaba tres dos tres décimas no parece que vaya a bajar tanto en cambio se considera algo con dibujo a lo mejor podría subir bastante

Voz 1275 21:57 quería entrara teleco Frieden nueve con dos te sacado un ocho con uno pero ponderado a doble Dibujo Técnico ayer era una asignatura con la que contaba la comisión organizadora de la prueba de acceso a la universidad el próximo veintiséis de junio para tomar una decisión sobre este examen una vez pasado el plazo para pedir una carrera por lo que los alumnos que quieran tendrán que esperar a la matriculación Extraordinaria donde normalmente no quedan casi la gas es jueves veinte

Voz 1727 22:23 de junio Madrid Central sigue sumando apoyos titulares con Virginia Sarmiento hoy se entregan en el Ayuntamiento más de ciento cuarenta mil firmas para que se mantenga Madrid Central un ciudadano inició la campaña de recogida en Change punto org sólo dos días después de las elecciones municipales

Voz 1275 22:36 edifica la decisión de vetar a Ciudadanos el resto de partidos de derecha para evitar un retroceso la consecución de derechos del colectivo LGTB insisten en que no habrá en la cabecera ningún partido que se valga de la ultraderecha para Gobierno

Voz 1727 22:47 ar patrimonio levanta la paralización de las obras de la plaza de España decretada el pasado cinco de junio la Comunidad exigió al Ayuntamiento un proyecto arqueológico para garantizar la conservación de los restos en la zona y superado el trámite continúan las obras y los nacimientos cayeron más

Voz 1275 22:59 de un cinco por ciento el año pasado en la Comunidad de Madrid según datos del Instituto Nacional de Estadística nacieron más de cincuenta y siete mil niños tres mil menos que el año anterior

Voz 8 23:09 los deportes

Voz 1804 23:13 en Hoy por hoy real

Voz 1275 23:16 dice el escapó anoche el título de la ACB en el último segundo Sampe buenos días bueno

Voz 1161 23:20 pues en la primera de las tres opciones que tienen los de Laso de ser de nuevo campeones tras llegar con ventaja de dos cero al primero ante del Palau fueron dominando la gran mayoría del tercer partido entrando en los los últimos dos minutos con una ventaja de seis puntos y ahí se les apagó la luz ni un punto anotado hasta la bocina final con fallo clamoroso incluido de Tom Kean en el palmeo de la última jugada apenas a un metro del aro que les habría dado el campeonato al final Barça setenta y ocho Real Madrid setenta y siete Pablo Laso valoraba la derrota pone ya el foco en la próxima cita

Voz 27 23:45 hoy es un día más en el que el equipo se ha dejado la vida hemos estado muy bien con cosas buenas y con cosas malas que simplemente es un punto dentro de un playoff así lo hemos tenido cerca Nos jode seguro pero ella está perder un partido no nos va a cambiar a digamos para bien y para mal es un playoff sabíamos iba a ser muy comida

Voz 1161 24:02 la cita que será mañana cuarto partido de nuevo en Barcelona desde las nueve

Voz 1716 26:35 en preventivas seguros ING María San

Voz 0978 28:31 no hay no hay las escaleras no tienen barandilla hay farolas en medio de las aceras dice ya no sabemos qué

Voz 36 29:48 el uno uno

Voz 1727 30:11 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 1727 30:19 bien seguida saludamos al concejal del Ayuntamiento de Barcelona Manuel Valls con él abrimos hoy el espacio del análisis en el que nos van a acompañar Esther Palomera Enric Juliana Pablo Simón pero antes Javier Salvamento Marítimo sigue buscando veintidós personas desaparecidas ayer de una patera en el mar de Alborán

Voz 0858 30:36 Iván junto a otros veintisiete inmigrantes que sí han sido rescatados aseguran que sus compañeros murieron cuando intentaban llegar a España Radio Granada Rafa Troyano buenos días si fueron buenos días fueron muriendo y fueron arrojando los por la borda uno a uno

Voz 8 30:49 así hasta veintidós

Voz 0858 30:51 los supervivientes seis subsaharianos han sido trasladados en helicóptero al hospital de Almería el resto veintiuno han sido trasladados han llegado esta noche también al puerto de mar bien gracias Rafa además en Oviedo la jueza ha enviado a prisión provisional a uno de los tres detenidos por la brutal agresión que mató a David Carra un profesor de treinta y tres años el joven de dieciocho ha reconocido que le lanzó una patada los otros dos arrestados están en libertad con cargos ayer hubo una concentración en la ciudad para rendir homenaje a esa víctima y fue el alcalde Alfredo cantó el del PP calificó lo ocurrido

Voz 37 31:24 un accidente lo del otro día fue un accidente estoy seguro que los chavales no quieren llegar a ese final pero por desgracia al final fue trágico yo estoy seguro que estarán los haberlo hecho unas copas con un poco de discusión y al final mira cómo todo esto

Voz 38 31:41 conoces la nueva forma de proteger lo que más te importa con May Bowles de Caixabank ahora ya hasta el treinta de junio tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo contó seguros citó alarma de Securitas Direct información tu oficina Owen Caixabank punto es

Voz 1727 32:06 ya a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos los partidos apestados

Voz 1716 32:13 Esquerra Bildu Bosch son comodines

Voz 43 36:21 mirando la renovación de seguros y estoy pensando en aunque no pero esto es acabose acaparó las ataduras atar te significa sentirte obligado a tener todos los seguros de la misma compañía para ahorrar esto es lo que te pasa hay que hacer que Mutu arte beneficia a la mutua tener lo mismo pero por menos dinero lleva cualquiera tu seguros a a la mutua de baja en su precio sea cual sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en mucho a punto es vamos mutua

Voz 1727 36:50 hoy por hoy a las seis a las ocho y treinta y siete treinta y siete en Canarias tertulia de jueves en Hoy por hoy con Esther Palomera periodista buenos días Enric Juliana director adjunto de La Vanguardia buenos días muy buenos días Pablo Simón politólogo profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III editor de político en buenos días buenos días Pepa a las ocho en torno a las seis y Manuel Valls buenos días buenos días bienvenida la Cadena ser concejala del Ayuntamiento de Barcelona Nadal larga carrera política ya lo saben que incluyó el primer ministro del país vecino de Francia la que Alí a usted señor vas haciendo política

Voz 7 37:34 porque luego no yo creo que hacer política es hacerlo con experiencia la mía por supuesto con convicciones con responsabilidad con sentido del Estado es decir los intereses generales antes de todo antes de los intereses de un partido es mi forma de hacer política

Voz 1727 37:53 porque un partido que ganó las elecciones en Cataluña en la Cataluña del dos mil diecisiete con el capital político que representa Inés Arrimadas prefería un alcalde independentista para Barcelona

Voz 7 38:06 bueno eso es lo que lo no entiendo porque claro tenía que escoger no entre las personas que nosotros queríamos yo mismo Jaume Collboni el socialista era era muy sencillo o era Colau o era Maragall independentismo el independentista pues pues no había otra otra solución

Voz 1727 38:29 al señor Corbacho que también permitió a Colau será alcaldesa le han abierto las puertas de ciudadanas como usted han roto se lo explica

Voz 7 38:36 no pero yo no entiendo la pregunta pero yo no quiero entrar en esas consideraciones cada uno es responsable de cara uno es coherente yo yo lo soy yo quería evitar un alcalde independentista para para Barcelona y había una solución una sola elegir a Ada Colau todo el mundo conoce mis discrepancias Mis diferencias lo he dicho durante toda la campaña con Ada Colau pero era la única forma de evitar un alcalde independentista no para gobernar con ella yo he dicho que no gobernaría con ella había sólo una condición un pacto entre Barcelona en Comú yo los socialistas votamos tres eran necesarios esos tres salvamos Barcelona de esa posibilidad de tener un alcalde independentista lo que vimos después en la plaza San Jaime en la plaza Jaume escraches no insultos o dio lo que puede ser el nacionalismo en general y en Barcelona en particular justo aún más nuestro voto yo soy coherente yo con mi experiencia me puedo equivocar no lo hecho todo bien por supuesto en mi vida política pero luchar contra los nacionalismos el nacionalismo en Cataluña es el separatismo contra los populismos de donde bien que tenga que sean de izquierda a derecha ex Mi vida política y además es el gran debate no solamente en Barcelona no solamente en España pero en Europa y aquí no nos podemos equivocar cuando nos jugamos lo más importante

Voz 1727 40:11 no lo vio venir cuando usted se pone en contacto con Ciudadanos hace un año no vio venir esta deriva que podía tener el partido naranja

Voz 7 40:21 no yo no ya sé que se ha criticado mucho a a ciudadanos y desde el principio desde su nacimiento en en Barcelona pero ciudadano seguiré porque en la SER lo mismo va ganando posiciones en Cataluña porque hay ambigüedades que sean en el PP con el PSC en esos momentos viene de un momento intelectual antes de todo con gente muy diferente como a Arcadi Espada o francés de carreras o Félix de Azúa son intelectuales que vienen de la socialdemocracia de liberalismo de Izquierdo de la derecha pero que sí juntan pensando que necesita Cataluña necesita un nuevo partido durante años y sobretodo en en el dos mil diecisiete ellos plantan cara con la figura de Inés Arrimadas por eso no levantan una gran ilusión mucha gente vota ámbitos diferentes para ciudadanos el veintiuno de diciembre del dos mil diecisiete porque piensan que son los únicos que pueden parar lo que está pasando en Cataluña y yo creo que tenían la posibilidad siempre de conservar esa posición liberal progreso exista europeísta centrara claro las cosas han cambiado desde un año lo sabéis lo habéis comentado la moción de censura a las elecciones andaluzas que pasan su homólogo ya quise se pierden porque deciden liderar las derechas Hinault ocupar esta posición centrada

Voz 1727 41:42 eso quería preguntarle cuándo cree usted que ha estado ahí muy cerca hoy cuenta en el país que sus discrepancias con Rivera empezaron pronto a propósito de Vox muy al principio ya alertó usted ojo ojo con los ultras luego vino Andalucía cuándo cree usted que se produce esa especie de mutación cuando Rivera apuesta por convertirse en el jefe de la derecha

Voz 7 42:04 pero yo no soy un comentado no político y además tengo que decir que

Voz 1727 42:09 en el plano como comentarista remozado hay esto

Voz 7 42:11 muy agradecido a Ciudadanos porque a mí me me me apoyaron y además se conociera gente estupenda han gente de mi lista o esto y una campaña electoral esos momentos políticos para un político como yo que ya tengo experiencia son siempre en momentos además con una ciudadanía por supuesto pero también con los militantes con la gente son momento Si muy agradables extraordinarios a veces pero pero que no sólo el problema de Ciudadanos creo que en España se considera el problema de la extrema derecha de forma diferente que en los otros países de Europa porque nace porque España pues sale de esa excepción que era la suya no era el único país por razones históricas que todos conocemos sale de de la excepción pero no considera hasta la hasta esos momentos que el gran peligro sea Vox que la extrema derecha sí pero señor Valls me lo decían no es exactamente lo mismo que lo Pen no que Salvini usted se equivoca Vox es una decisión del Partido Popular así por supuesto por supuesto yo nuevo yo no critico a los electores los electores el si votan a partidos extremos es que que no lo hemos hecho bien nosotros cuando nos hablan de seguridad de inmigración de trabajo de cultura de economía de paro lo hemos vivido por supuesto en muchos países europeos en Francia pero aquí creo que Ciudadanos se equivoca como otros como el Partido Popular por supuesto pensando qué van a poder jugar manejar vos no cuando tú entras en este debate con Vox ya estás perdiendo la batalla mejor el cordón sanitario yo cuando a principios de octubre en el país hago una entrevista hablando del cordón sanitario Albert Rivera me dice No estoy de acuerdo y él mismo lo dice no poder era un cordón sanitario convoca él va a poner un cordón sanitario unos meses después al PSOE y eso es lo que no

Voz 1727 44:05 la gente que les decía no o no es tan peligroso era gente Ciudadanos no no no no no

Voz 7 44:11 la podrían ser amigos podrían ser electores podrían ser periodista podrían ser intelectuales donó en general el sentimiento de lo que puede representar como peligro vos pues no sé si aún está muy estableció aún que los españoles en las elecciones en el altar reaccionaron supongo frente a ese peligro pero todo el mundo juega hasta con el peligro de Vox por eso yo siempre he dicho lo dijo durante el ejemplo lo hizo durante todos esos meses escribiendo una carta publicada Albert Rivera Pedro Sánchez Pablo Casado la respuesta tiene que ser la unidad o los pactos entre los constitucionalistas no dejar el país todas las comunidades o ciudades en en manos de la decisión de los populistas de los nacionalistas de los separatistas es verdad con los nacionalistas catalanes es verdad con voz pero es verdad también con Bildu por ejemplo en Navarra

Voz 1727 45:10 se arrepiente de haber estado en la plaza de Colón el once de febrero

Voz 7 45:14 no porque yo quería demostrar lo mejor me equivoqué pero hoy lo pienso siempre que puede es manifestar tu patriotismo que nada tiene que ver con el nacionalismo no el patriotismo es el amor de los suyos el nacionalismo es el odio de los otros decisión gran intelectual francés luego Manganelli eh en la bandera española es de todos no es la de la extrema derecha alabar lo que lo que somos es muy importante pero claro la foto de Colón sí que fue un error porque aquí ahí manifestó claramente que había la posibilidad de esa alianza ha podido hablar esto que me está

Voz 1727 45:50 diciendo a mí con Albert Rivera lo hablamos

Voz 7 45:52 en este momento Pérez desde este desde esos días aquí en Madrid ya hace meses no desde Federer no han vuelto a hablar no hemos tenido una a una conversaba una una discusión política potente pero bueno eso es la es la vida yo yo respeto a las personas a las estrategias políticas John es personales pero es verdad es extraño no hemos tenido una discusión política de fondo

Voz 1727 46:19 pues experiencia que es larga diría que lo que está pasando en Ciudadanos es producto de una ambición personal o de una decisión estratégica de todo un partido

Voz 7 46:29 primero es triste antes de todo porque era era una esperanza sobre todo en en Cataluña cuando si alguien viene hoy de de de fuera y que mira lo que ha pasaron las elecciones generales diría mirando los Sky años en el Congreso pero hay una posibilidad de mayoría clara en España juntar a la socialdemocracia a los liberales no es lo que pasaría en cada país Ciudadanos y PSOE PSOE y Ciudadanos tiene una mayoría absoluta hoy en el Congreso cuando se está buscando una mayoría para investir a a P pero Pedro Sánchez pero eso no es posible es eso es la es creo el el gran fracaso de de este momento también de la de la política española de no poder conseguir

Voz 44 47:15 la alianza para para una estabilidad para

Voz 7 47:19 en las reformas necesarias y lo digo además es triste y absurdo en Europa hoy la socialdemocracia encabezada además por Pedro Sánchez los los liberales están hablando juntos están pactando para obtener más posiciones para reformar Europa Europa es lo más importante cuando puedes discutir cuando puedes pactar a nivel de Europa por qué no podías hacerlo a nivel español pero claro yo no vine aquí en España por razones personales íntimas pero no vine a hacer política en España

Voz 44 47:56 eh para estar para para liderar o para encontrarme con alguien que quiere liderar a las derechas o quiere pasar al al

Voz 7 48:06 pp o quiere impedir la constitución de una mayoría constitucionalista en el Congo

Voz 1727 48:10 para encontrarse con alguien la pregunta era si esto es una decisión personal de Rivera una estrategia de todo el país

Voz 7 48:15 que no me meto en eso que es una estrategia partido creo yo no soy de ciudadanos pero supongo que es una estrategia de partido

Voz 1727 48:21 les corta la Salah en Europa a Ciudadanos está el pactar con él y con Vox en el Ayuntamiento de Madrid en Andalucía es corta las alas en en el Parlamento Europeo

Voz 7 48:32 creo que no se entiende que preocupa mucho por supuesto preocupa mucho a los a los liberales en en Europa porque el gran peligro en Europa es el nacionalismo es la extrema derecha es el el populismo si los liberales y los socialdemócratas pero también con gran parte si el Partido Popular Europeo usted pienso momento lo piensa supongo que Angela Merkel puede permitir o permitiría en en su país que su propio partido los lander se junten con la derecha con la es de Alternativa por Alemania no jamás que hay una historia en Historia en Alemania hay una historia en Francia un Historia en Europa y España no está fuera de esa historia a pesar de que une conocí la Segunda Guerra Mundial pero hubo la guerra la civil es decir que tú no puedes hoy frente a lo que es el populismo y además detrás de todo eso hay la hay una ideología hay la ideología de de de Steve Bannon eh lo de de de de Trump que en todos los artículos ya aquí en la prensa española explica cómo quiere destrozar a la democracia liberal representativa como quiere destrozar a Europa investiga ahora Orbán lo explicaba muy bien hace unos meses en varias entrevistas país ABC es es lo que quiere es esa forma de destruir lo que es el espíritu yo creo de la convivencia de la Constitución del setenta y ocho de la Transición y claro pactar directamente hubo indirectamente con con Vox es un gran peligro para lo que representamos todos

Voz 1727 50:16 cuál es el peligro habrá gente joven escuchándonos que digan bueno pero donde está el peligro