Hoy por Hoy (20/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:21 bueno Manuel Valls cree que si PSOE y Ciudadanos

Voz 2 00:25 no no pueden pactar la investidura de Pedro Sánchez se trata de un gran fracaso de la política española Javier

Voz 0858 00:31 el concejal de Barcelona que acaba de romper con Albert Rivera lo acaba de decir aquí en Hoy por hoy ha lamentado que Ciudadanos está abierto a aceptar los votos de la ultraderecha pero mantenga el veto al líder socialista hay uno posibilidad de mayoría clara en España juntar a la socialdemocracia a los liberales vemos lo que pasaría en cada país Ciudadanos y PSOE PSOE y Ciudadanos tienen una mayoría absoluta hoy en el Congreso cuando se está buscando una mayoría para investir a a Pedro Pedro Sánchez pero eso no es posible y eso es la es creo el gran fracaso de de este momento a pesar de todo Valls justifica su propia presencia en la famosa foto de Colón la justificado por patriotismo eso sí aparecen en la imagen como con Vox como hizo Rivera dice fue un error es jueves es veinte de junio ya están en marcha las reuniones previas al Consejo Europeo en la que los líderes van a intentar avanzar en el reparto de cargos de cara a la nueva legislatura está por verse hoy se despeja la principal duda quién va a presidir la Comisión el PP ha conseguido mayoría las elecciones europeas pero su candidato Manfred Weber no gusta a Macron los votos de los liberales son fundamentales para dar la presidencia a los conservadores sobre otra reunión de líderes mundiales la de la próxima semana en el G20 Donald Trump a Kofi ha confirmado

Voz 0568 01:47 esta madrugada en la Fox savoir Garua muy duras

Voz 3 01:49 yo era ese cuidado Aguado quiero o Anguciana miren Ax C P eran ATS

Voz 0858 01:57 que se reunirá con su homólogo chino y ruso será la segunda vez que Trump severa con Putin en lo que lleva de mandato a esta hora vuelve a crecer por cierto la tensión en el Golfo Pérsico entre Washington y Teherán esta mañana Irán ha derribado un dron espía de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz escenario de alto voltaje desde que la semana pasada fueron atacados allí dos buques petroleros Trump culpó entonces a Irán de estar detrás de ese ataque en Venezuela

Voz 4 02:22 le doy la bienvenida a nombre de todo el pueblo deben

Voz 0858 02:25 pues la de las venezolana ir venezolana ha hablado

Voz 4 02:27 Tora Michelle Bachelet es preside

Voz 0858 02:30 primera visita de Michelle Bachelet como alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas su intención ha dicho en Twitter es escuchar todas las voces de Venezuela hoy se va a reunir con Nicolás Maduro mañana con Juan Guardo y El País publica hoy los audios que demuestran cómo se intentó extorsionar al fundador de Wikileaks

Voz 5 02:49 me sentía Peter un correo que dice from

Voz 6 02:52 no sé si me lo de PT

Voz 0858 02:54 eso son conversaciones en un hotel de Madrid un periodista le pide tres millones de euros al abogado de Julian Assange a cambio de no vender las imágenes privadas de Assange en el interior de la embajada de Ecuador a una televisión América

Voz 1727 03:05 Ana

Voz 2 03:17 las nueve y tres las ocho tres en Canarias en Rosa Márquez buenos días

Voz 6 04:34 en el capítulo de hoy es una infamia lo que ha pasado hoy por hoy Manuel Valls

Voz 1727 04:38 buenos días buenos días a todos queríamos estar hoy

Voz 7 04:41 aquí con nuestros compañeros de Navarra Suma porque lo que pasa en Navarra es una cuestión de Estado

Voz 8 04:45 se llame a tu puerta durante casi toda la noche en Navarra

Voz 9 04:51 innoble aquí sitio habría

Voz 8 04:54 hasta el último momento lo hemos estado intentando tu pues otra vez

Voz 9 05:01 no

Voz 7 05:02 como es normal y lo que nos temíamos que podía pasar en Navarra ha pasado

Voz 9 05:07 dime

Voz 8 05:11 con todos aquellos que hoy están preocupados y tristes las lágrimas que Navarra deje de ser Navarra porque el Partido Socialista no tiene remedio sufrido amenazas de muerte agresiones persecuciones ha sido una vergüenza en Inter si llega a buen puerto no conducen a ningún no formamos parte de ese proyecto propio por cierto con más concejales que el que tiene el señor vais no entre en política acabar participando en la lucha por liderar las derechas no nosotros no nos va a dar lecciones de defensa el constitucionalismo liberal progresista y europeísta pero Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora páginas de una formación liberal reaccionaria y antieuropeo

Voz 10 06:17 venga lo éxito propuesta no

Voz 11 06:24 siempre siempre siempre cede ante el chantaje siempre siempre Pedro Sánchez siempre que puede pacta con los nacionalistas y con los separatistas siempre que puede con los amigos de vino tiene que ver Navarra con lo que podamos hacer en la investidura que siempre que pueden es de una enorme irresponsabilidad ir a buscar siempre porque siempre elijan Man siempre España en blanco y negro es Pedrosa el presidente libres y con este Pedro Sánchez no se puede Byrne a la vuelta de la esquina

Voz 8 06:51 cuanto peor mejor cuanto antes mejor no no cuanto peor veo Sastre buenas noches buenas noches negociaciones de madrugada en las Islas Baleares y ha estado toda la madrugada negociando

Voz 9 07:06 por la noche

Voz 8 07:11 para reponer fuerzas han encargado siete pistas de tamaño familiar no sólo me parece justo sino para los políticos para los navarros para el conjunto de España hacía crítica Manuel Valls suerte irás gracias a Dios

Voz 10 07:27 la otra Canberra hay ya que tu Puertollano si en tu puerta

Voz 1727 07:48 son las nueve y siete las ocho y siete en Canarias con Pablo Simón Esther Palomera Enric Juliana recién salido de este estudio Manuel Valls que tiene una posición Giuliana nítida no nítida lo que quiere que encontrarles partido o el partido es el mismo

Voz 0568 08:04 es una posición y las posiciones en tiempos complejos políticamente como los actuales son cuando sus examen expresar con claridad pues eh no tienen valor entre en el fondo lo que ha pasado en Barcelona lo sigue de se puede parecer bastante complejo pero es muy sencillo es decir el independentismo no ganó las elecciones en el Ayuntamiento de Barcelona es más Si bien si hacemos restas en porcentaje la suma de los resultados obtenidos por los partidos independentistas está por debajo de los resultados de las cuatro de cuatro años atrás por lo tanto el planteamiento que hacía Esquerra Republicana en términos políticos tenía una base débil quedan siete constituir una alcaldía independentistas sin que los independentismo me refiero cuando tú a hacer una propuesta política de este calado es decir el Ayuntamiento de Barzan el gobierno de la ciudad capital de Cataluña se coloca se ubica en estas coordenadas cuando tú haces esta propuesta sino tienes la mayoría y no la tienes que tiene la mayoría de los votos corres el riesgo de que se produzca una coalición algún tipo de coalición de los adversos a esta idea a Esquerra eso le parecía que era imposible puesto que existía una absoluta incomunicación entre los Comunes ciudadanos que sigue existiendo estamos oyendo en en boca de Inés Arrimadas estos días lo que ha hecho es romper esta incomunicación establecer una alianza que se circunscribe únicamente en la votación del alcalde entre diversos que tienen un punto en común que es que no son independentistas esta es la cuestión esto para alguna gente en Barcelona les cuesta un poco todavía entenderlo pero esto es política europea

Voz 2 10:03 lo ha dicho él le eviten esto es política europea así Pablo

Voz 1671 10:06 bueno fijados eh lo llamativo que es que todos antes de las elecciones decíamos que la lista más votada era la que iba a gobernar Barcelona y finalmente esto no

Voz 0568 10:14 lucido justamente por cómo se mueven esos votos

Voz 1671 10:17 el margen del cambio que ha hecho oval Sivall no hubiera movido su posición ahora mismo tendríamos a a Ernest Maragall de de alcalde y como esto podía haberse aplicado a él también a la contra es decir si Manuel Valls hubiera sido la lista más votada probablemente hubiera podido haber también una coalición negativa en el pleno que hubieran encabezado independentistas y comunes para que no fuera alcalde sea esta es la lógica que hay aquí segundo elemento que yo pondría encima de la mesa interesante la política de fichajes no y como hay que ser muy cauto cuando haces política de fichajes para tus listas y que no es lo mismo fichar para segundos esto son personas que no han tenido una trayectoria política autónoma atraer te nada menos que un ex primer ministro francés que sí que considera que tiene un crédito propio que sí que ha constituido una plataforma Autónoma que no está circunscrito a la disciplina de partido y esto es algo muy interesante y este es la tercera idea que quería lanzar por lo que toca un contexto multipartidista en un contexto multipartidista la fragmentación sólo puede ser gestionadas existe disciplina dentro de los partidos es decir si hay un orden y mando claro a la hora de negociar hay jerarquías claras y esto permite articular alianzas en un sentido o en otro si encima de no tener una mayoría absoluta tú no tienes disciplina dentro de tu partido a la hora de negociar los pactos te ocurren un montón de sorpresas como las que a ocurrir la alcaldía de Burgos la que ha ocurrido en la alcaldía de Huesca la que ha ocurrido en Melilla o la que ha ocurrido por ejemplo en Barcelona que es que tienes electrones libres que funcionan de manera autónoma que recordemos que en España el acta de concejales personal e intransferible por lo tanto tú no puedes disciplinar sino reclutas ante esto

Voz 0568 11:52 genera ese tipo de sorpresas como las que hemos como

Voz 1671 11:54 las que hemos visto aquí vamos a ver qué recorrido tiene la plataforma Manuel Valls yo no veo tampoco que tenga muchas opciones de abrirse paso con un partido autónomo pero en cualquier caso desde luego si se queda de concejal sumisión ya la ha cumplido que es evitar el que él dice es el más más el mal mayor

Voz 1727 12:10 desnuda desnudar la deriva de Ciudadanos porque aquí y en fin quién sale mal parado de todo esto es ciudadanos Esther porque el desnuda todas las contradicciones en las que llevan cayendo desde la moción de censura que por cierto él ha mencionado la voz la mención de la la moción de censura como un punto lo de inflexión no sé si lo ha dicho clarisimamente no ha hecho que la moción de censura que el el

Voz 0591 12:35 Canario que descoloca Ciudadanos Albert Rivera en la escena política y que a partir de ahí hay una sucesión de errores estratégicos que llevan a la situación que tienen en este momento el el partido de Rivera de decía Giuliana que que ha venido hace qué ha hecho está haciendo política europea yo creo que está haciendo política sin más política lo que pasa que estamos tan acostumbrados a que en este país en los últimos años no se ha hecho política sino otra cosa se ha hecho política la de regate corto de mirada miope que que viene a alguien como Manuel Valls y nos dice las convicciones por delante los sillones las convicciones para no ir a ese escenario que ha explicitado muy bien en tu entrevista Pepa del cuanto peor mejor que parecía mentira que fuese Albert Rivera quién siguiera esa esa estrategia en la política española yo creo que lo que ha hecho es acelerar que los que todavía pensaba no creían en las posibilidades de Albert Rivera se caigan del caballo en las últimas semanas que decir Albert Rivera que pasó de estar entre algodones política y mediáticamente en este país de repente se ha quedado sin un solo apoyo pero se ha quedado solo apoyo por sus propios errores no por lo tanto es inevitable preguntarse después de esto para qué sirve ciudadanos sin Cataluña nació para sustituir al independentismo y ni siquiera lo intentó cuando hay Inés Arrimadas fue primera fuerza política en las últimas autonómicas en España nació para sustituir a los nacionalistas como partido bisagra y no hacer depender a los grandes la gobernabilidad del país no dependía de los nacionalistas tampoco está dispuesto a eso qué horizonte Le queda ciudadanos bueno esta es una respuesta que tendremos que darnos nosotros pero que igual alguna pista también os da Manuel Valls porque yo quiero poner el foco sobre algo que ha dicho es decir

Voz 1727 14:23 me ha insinuado no a unas

Voz 0591 14:26 elecciones autonómicas pero no ha dicho nada

Voz 1727 14:29 panorama nacional que tú lo ves

Voz 12 14:31 compitiendo en estoy yo le veo la escena nacional Enric

Voz 0568 14:35 no todo es política europea lo digo en dos sentidos primero la política europea en relación a la nuestra en términos democráticos más experimentadas son ochenta años de democracia consolidada continuas interrupciones nosotros ya llevamos ya casi más de cuarenta años pero es decir hay un mayor poso de de tradición democrática todavía en los países europeos de los que todavía hemos de aprender alguna cosa porque es más tiempo dos porque además ha definido una cosa que yo creo ha definido muy bien es decir los países que vivieron la tragedia va directamente a la Segunda Guerra Mundial la idea de con quién se pacta es un es un tema que está en primer plano lo ha explicado bien caso de Francia el caso de Alemania ha explicado bien como aquí está relativizar todos está intentando relativizar ese está intentando relativizar desde algunas instancias políticas aquello que los electores no relativizar en las elecciones porque sin un factor de movilización de precaución ante el fenómeno de Vox el resultado electoral los abonos bien del veintiocho de abril habría sido otro es decir los electores españoles han actuaron enviaron un mensaje el la cuestión es que algunos partidos políticos concretamente ciudadanos parece que es de mensaje no lo que sí

Voz 1727 15:55 con ese factor de precaución que dice Enric Juliana le dio un resultado aparte de los peritos propios que yo Se reconozcan un resultado eh espectacular al Partido Socialista minoritario pero espectacular y allí está en en Bruselas Pedro Sánchez como el líder socialdemócrata más votado Inma Carretero buenos días atención Inma Carretero qué tal

Voz 13 16:20 Pepa buenos días está en Bruselas

Voz 1727 16:22 es evidente en funciones participando en el Consejo Europeo pero cuando vuelva mañana se va a encontrar la misma situación de negociación para la investidura que que dejó antes de irse es que el Gobierno insiste en que ha ofrecido ya a Unidas Podemos un pacto con políticos morados en niveles intermedios de la Administración Unidas Podemos sigue esperando entrar en el Consejo de Ministros

Voz 13 16:45 si el PSOE venía pidiendo discreción en la negociación pero lo de ayer sonó casi a ultimátum para meter presión en público a Podemos lo hizo la vicepresidenta Carmen Calvo y hoy está previsto eso nos dicen en Ferraz que sea el presidente del Gobierno el que haga declaraciones en Bruselas insistiendo en ese mensaje que desde ayer mueve el PSOE que es algo así como que están esperando a Podemos así que Pedro Sánchez y su equipo intentan trasladar que ellos se han movido que están accediendo a que los morados tengan capacidad de influir en el nuevo Gobierno designando algunos puestos de responsabilidad las explicaciones que dio ayer Carmen Calvo apuntaban a una cuota de Podemos en el Ejecutivo pero en niveles inferiores noventa yo ni cuántos puestos Nin que ni ni en qué áreas todo esto va a depender según los socialistas de que Pablo Iglesias

Voz 1727 17:33 te te esta fórmula de cooperación

Voz 13 17:35 qué le dejaría fuera del Consejo de Ministros y en este momento los que piden discreción en la negociación son los de Podemos

Voz 1727 17:43 pues veremos cómo cómo evoluciona gracias Inma luego no va a tener esto es seguro Pedro Sánchez los votos de UPN e Esther Palomera después de lo que parece claro ya un gobierno de coalición no sabemos cuál será la fórmula entre el Partido Socialista de Navarra aquí lo que se llama el nacionalismo moderado Geroa Bai que tiene independientes y el PNV dentro además de las de izquierdas

Voz 0591 18:06 sí yo creo que ayer el reparto de los puestos en la Mesa de del Parlamento anticipa sin ninguna duda un gobierno de progreso en Navarra pero es verdad que este es un escenario que inmediatamente después de aquella comparecencia pública de la dirección federal del PSOE de vetando o prohibiendo cualquier negociación del PSN con Milú y la réplica posterior de los socialistas navarros ya anticipaba esto cualquier otro escenario que no hubiera sido este sepultado acaba de la política navarra ya para muchísimos años al Partido Socialista Navarra yo tengo ninguna duda de eso no yo creo que el Partido Socialista y la izquierda en general tiene que empezar a hacer un discurso completamente distinto respecto a Bildu que decir si está en las instituciones es porque es un partido perfectamente legal y además han demostrado que no han negociado con ellos ni ayer en la mesa ni lo harán en el Gobierno pero forma parte de la del escenario político por lo tanto son actores políticos como tales no y si escucha

Voz 1727 19:10 a escuchar lo que decía Arrimadas que estuvo allí en Navarra

Voz 0591 19:13 la escucho el partido

Voz 7 19:15 esta lista le ha regalado esta institución a los amigos debido al nacionalismo ha sido una vergüenza y una infamia

Voz 0591 19:24 bueno yo sinceramente es que el el discurso de Ciudadanos y de y de una parte de la derecha la política es el mismo siempre da igual que sea Bill Duke sea Esquerra todos cielo terrorismo todos independentismo todos vender España todo todo problema de España es el Sanchís como es decir hay que empezar a lo que decía antes Enric Juliana es decir a que analicen los resultados electorales y se dan cuenta de lo que ha pasado en este país yo creo que esto con la dirección actual de Ciudadanos es imposible no está por la labor pero más allá de lo que esté pasan de lo que haya pasado hay tiren Navarra del Gobierno navarro que se configuren las próximas semanas la legislatura sigue teniendo problemas y la investidura de Pedro Sánchez también por lo que ocurrió ayer ya hablaremos de ello también

Voz 1727 20:12 nueve vive entre ocho y veinte en Canarias

Voz 26 26:01 antes de irnos a la publicidad Esther Palomera has dicho sobre todo hablábamos de la gobernabilidad de España de la investidura de Pedro Sánchez sobre todo después de lo que pasó ayer que pasó ayer aún no no no estoy descubren lo visto

Voz 0591 26:16 te Fátima quiero decir la respuesta que dio el Gobierno a la exigencia de Podemos de de entrar en la mesa del Consejo de Ministros yo creo que hasta ahora desde la última reunión discreta o secreta que mantuvieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no teníamos constancia del contenido de de esa conversación y ayer la vicepresidenta del Gobierno lo que desveló es que el presidente le había dicho que la saber con suministros no que si quiere secretarios de Estado de está secretarios de Estado o alguna otra presencia de segundo tercer nivel en el Gobierno sí

Voz 1727 26:49 de momento podemos no ha emitido

Voz 0591 26:51 la señal desde entonces no

Voz 1727 26:54 do entonces no Irene Montero había estado por la mañana en Radio Nacional decía que seguían esperando una propuesta del presidente

Voz 27 27:02 Mallet mayoría social que los quiere ver gobernar juntos hilos otras estamos siendo claras en lo que queremos también en cuál es nuestra posición oradora que es entender que el liderazgo lo tiene el Partido Socialista que a nosotros nos corresponde esperar a ver cuál es la propuesta que nos hace

Voz 1727 27:16 horas después es cuando la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo decía eso que tú apuntabas Esther

Voz 0376 27:22 el presidente en funciones también ha hecho oferta de algunos puestos de responsabilidad que desde luego no son en el Consejo de Ministros estamos esperando que Unidas Podemos pueda dar ya una respuesta

Voz 1727 27:35 es el paso que falta Enric

Voz 0568 27:38 no dónde estará la respuesta de Podemos aún falta aún falta las piezas se van colocando poco a poco lo de Navarra ayer y pienso que es importante porque

Voz 1 27:49 en una dinámica que que se adopta eh

Voz 0568 27:53 en estos momentos está tomando la situación de Navarra pues nos podría indicar ya se ha escrito y en en la prensa la posibilidad de la abstención de Bildu no y entonces con una abstención debido realmente la abstención de Esquerra Republicana es ni siquiera sería necesaria no son cuatro diputados recordémoslo a su vez la evolución que está teniendo en Canarias donde las cosas están ahí que todavía bastante confusas pero indican que que es probable que Coalición Canaria sí que deban posición hostil al nuevo Gobierno puesto que que os posibilidad desde que Coalición Canaria pierden el Gobierno en el Archipiélago son son bastante elevadas en estos momentos por lo tanto los números van como definiendo muy poco a poco queda al final queda un interrogante que es cuál es la posición de de de Podemos venidas de Unidas Podemos y por lo tanto ahí la la discusión de cómo se acaba de articular esa presencia de ellos en el ámbito gubernamental y pienso que lo que dijo ayer Calvo indica una cosa nueva respecto a la posición socialista de hacer una semanas donde se hablaba de una cooperación externa y ahora ya es ya la cooperación es de carácter interno no si es que no es verdad que el Partido Socialista ha venido diciendo durante la campaña inmediatamente después de la campaña es que que di estaba dispuesto a negociar un acuerdo programático con Podemos ahora ya no estamos en acuerdo programático evidentemente hace falta un gobierno un acuerdo programático ahora se habla de puestos en el Soto Gober Italia ven vamos a ver si se quedan en el autogobierno o llegan al autogobierno

Voz 12 29:40 que nuestra este acuerdo sí de acuerdo con eso porque es verdad que ayer lo que hizo Calvo fue explica

Voz 0591 29:44 que cuál era la posición del Gobierno que hasta ahora públicamente no no se había explicitado pero es verdad que en las conversaciones antes durante y después de la campaña electoral del Partido Socialista era una presencia en los niveles inferiores del Gobierno de Podemos nunca se habló de un Gobierno no de coalición de forma yo no he dicho eso

Voz 0568 30:05 lo que me estás desmintiendo algo que yo no he dicho yo he dicho que el Gobierno socialista jamás había planteado la posibilidad que que que podemos estuviese representada

Voz 0591 30:16 sí sí es que si es que sí ha

Voz 0568 30:18 horas guiado ya ahora se está hablando de la posibilidad

Voz 1727 30:22 que hay en los niveles inferiores no

Voz 12 30:25 que hay es un pronóstico un pronunciamiento explícito de lo que llevamos oyendo desde antes de la campaña electoral vamos a ver respuesta a y queda poco ya en cualquier caso eh porque nos queda un par de semanas se supone para tener la primera sesión de investidura la primera votación

Voz 1727 30:38 el de el presidente del Gobierno de Pedro Sánchez hace una hora en hablamos de Madrid

Voz 12 30:47 no sé cómo lo veis es que no soy no

Voz 1727 30:52 pero yo tengo aquí a dirigir de Sarmiento buenos días qué tal buenos días llevamos varios días de pactos o lo que aquí llamamos Pacto toreo ya lo saben e ese postureo de pacto en el que estamos rompiendo todos los Rato los días un ratito para luego reconciliarse entre el PP y Vox

Voz 0138 31:10 cómo están las cosas ahora mismo Virginia bueno pues Vox sigue forzando la máquina reclamaba presencia en

Voz 1727 31:16 el Gobierno tanto municipal como autonómico

Voz 0138 31:18 no en el aire la posibilidad de repetir elecciones sino permiten con sus votos la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso

Voz 1727 31:24 hoy tiene lugar la primera Junta de Gobierno ordinaria al Ayuntamiento

Voz 0138 31:27 de Madrid en la que habrá nombramientos pero por lo que parecen no ha habido avances en la negociación ni sale a la luz el famoso documento que firmaron para saber exactamente cuál es el compromiso entre ellos Génova descarta dar a Vox Concept

Voz 1727 31:37 alias de área y le ofrece concejalías delegadas y en medio de esta tira afloja esta Ciudadanos Begoña Villacís es la vice alcaldesa

Voz 28 31:45 según quién sabe lo que está dispuesto a ciudadanos que eso está en nuestro pacto que tenéis a todos y ese pacto y dice que es un gobierno de coalición y que es al Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos día además dice que cualquier modificación desacuerdo tiene que ser con el consentimiento expreso y por escrito de ciudad

Voz 1727 32:01 ciudadanos entonces tiene que dar su visto bueno según la alcaldesa y así están las cosas pero ayer además escucho

Voz 0138 32:06 vamos al presidente en funciones de la Comunidad Pedro Rollán

Voz 1727 32:09 que dice que esto es parte del juego político

Voz 1747 32:11 esto obedece a una cuestión de cortejo de escenificación de poner en valor las reivindicaciones y las exigencias hasta el próximo día once de julio hay tiempo para intentar acordar sino hay tiempo hasta el próximo día once de septiembre

Voz 1727 32:27 hasta el once de septiembre así están las cosas y por lo que parece ir para largo Virginia gracias aunque no quieras hablar de Madrid Pablo Simón hay alguna manera de articular la exigencia de que sean públicos los pactos que suscribe en partidos para gobernar un gallito

Voz 1671 32:44 mientras podemos pedirlo pero otra cosa es que lo quieren hacer

Voz 1727 32:46 pero se puede articular Reus habría una manera articular no

Voz 1671 32:49 realmente no es decir no existe ningún mecanismo por el cual eso tenga que ser público pero es exigible que lo sea ahora bien a

Voz 1727 32:55 dentro de cuatro años cuando ya elecciones

Voz 1671 32:58 cierto el mundo sabe que en los pactos hay un protocolo que es público y una parte que no se cuenta que no está explícitamente puesto hay que es un pacto de caballeros que se suele decir ahora bien es cierto que si nosotros queremos fiscalizar la obra de gobierno al menos necesitaríamos que fuera público pero sí que quería aprovechar voy a dejar de momento España porque no me ha tocado me quedo con Madrid que vamos a hacer la cuestión municipal yo creo que aquí hay algo muy importante a destacar que es que como dicen en mi zona carta en la mesa expresa y en el caso de los municipios ocurre lo mismo por una razón porque no es creíble la amenaza de Vox en Madrid porque no puede hacer una moción de censura porque no hay mayoría alternativa es decir si Bosch quisiera llevar el pulso hasta el final de amenazar a Martínez Almeida con que lo va a desalojar tendría que investir a un candidato de la izquierda por lo tanto donde no hay mayorías alternativas en el pleno como por ejemplo Burgos como por ejemplo pesca o por ejemplo Granada veríamos es muy complicado que pueda ser desalojado así que Martínez Almeida podría sostener el pulso hasta el final si él quisiera decir no bueno las concejalías de distrito ya se consideran concejalías de gobierno y por lo tanto ya tenéis vuestra parte del pacto porque aquí desde el desde el eh la aproximación de de que han hecho algunos comentaristas eh se dice dos cosas al mismo tiempo que es que Vox ha sido engañado porque en el pacto se decía concejalías de distrito y esto importa pero al mismo tiempo una concejalía de distrito tiene más presupuesto de lo que tiene muchas capitales de provincia entonces no puede ser engañado y haber conseguido un premio tan bueno al mismo tiempo aquí hay algo que no termina de cuadrar y luego por último vamos saber esto cómo se articula pero es verdad que Vox es sabe bien que lo que hace es forzar la máquina porque lo que busca no son consejerías son consejerías lo que quiere es una consejería en la Comunidad de Madrid y ahí donde puedes jugar hasta el final puede amagar con la repetición puede continuar vinculando los dos niveles de gobierno sabe muy bien que no consigue poder institucional o lo va a tener complicado para consolidarse como partido y ahí es donde creo Josep

Voz 0568 34:54 con toda la batalla pues bueno hay sainete de pactos de Elías

Voz 1727 34:56 Nos lleva Huesca lo mencionabas tu Pablo ayer fue Granada oyes Huesca porque tres días después de elegir alcalde aún socialista Luis Felipe el PP le presente a una moción de censura intenta presentarlo como una moción de censura y como no prospera pues lo ofrece un pacto de colaboración al mismo alcalde que pretendía desalojar para que no gobierne conciudadanos Radio Huesca Luis la Iglesia cuéntanos buenos días

Voz 0980 35:20 buenos días hay que a partir de la premisa de que había un acuerdo verbal el pasado sábado entre PP Ciudadanos y Vox para investir a Ana Alós Partido Popular como alcaldesa de pronto aparece un voto en blanco que no tiene ni padre ni

Voz 0568 35:36 vale el voto recordemos que es secreto por lo menos en

Voz 0980 35:38 el Ayuntamiento de Huesca el ciudadano dice que el voto no es suyo sin embargo el PP le acusa a ciudadanos de haber votado en blanco y así hacer alcalde a Luis Felipe con estas situaciones cuando el Partido Popular presenta una moción de censura que tiene que respaldar Ciudadanos Vox INI Vox ni sobre todo Ciudadanos se deciden a respaldarla con esta situación ayer la candidata del PP a las últimas municipales análogos ofrecía al PSOE un pacto de estabilidad precisamente para que el PSOE no termine gobernando conciudadanos del cual dice Ana los es un partido que no te puedes fiar

Voz 29 36:14 ya no habrá nosotros ofrecemos un acuerdo no de gobierno por supuesto nuestro no vamos a entrar en el Gobierno pero sí de estabilidad para garantizar que esta ciudad va a tener presupuestos y ordenanzas fiscales los próximos cuatro años

Voz 0980 36:25 por cierto que en los en las últimas la última semana en el Ayuntamiento de buscavidas tres diferentes candidatos a la Alcaldía de Huesca Ciudadanos Partido popular y el socialista

Voz 1727 36:36 te preguntaba Luis ya no habrá más sorpresas se supone que está alcaldes se queda cuatro años pues

Voz 0980 36:42 suponemos que sí porque hemos sido de sorpresa en sorpresa ha sido verdaderamente una situación muy rocambolesca todo esto a tenor de ese voto en blanco que insistimos nadie quiere decir quién ha votado en blanco y ahí es donde se genera todo todo el problema ya no estabas hablando la tertulia yo propongo también Si los votos tienen que ser secretos a la hora de elegir a un alcalde no

Voz 12 37:05 no es mal la cuestión la que plantea el compañero eh Pablo Simón politólogo muy interesante muy interesante no a mano alzada

Voz 1671 37:12 bueno en algunos sitios se hace en algunos sitios si si lo solicitan desde el pleno pero es verdad que lo del voto secreto

Voz 12 37:17 abro el espacio que ocurran este tipo de Luis la iglesia un abrazo a igualmente buenos días

Voz 37 40:53 el

Voz 26 41:28 son ahora las nueve y cuarenta y dos las ocho veintidós

Voz 1727 41:32 en Canarias y por primera vez creo que por primera vez en mi vida voy a pedir a nuestros tertulianos que cojan el teléfono móvil así aquí en plena tertulia mire is raro quiero que me digáis cuántas notificaciones tenéis en Whatsapp Instagram en Twitter Esther por ejemplo tú eres muy activa y muy seguida las redes cuenta verdad

Voz 12 41:55 además la vida cuántas vueltas a guasa

Voz 1727 42:01 aprox setenta desde que estamos aquí

Voz 12 42:04 en el ratito que lleva ahora una hora en mi vida

Voz 1727 42:09 es menciones a aprox en Twitter quien quinientas mil quinientas personas guiones re tweets ajá vale vale vale un poco mucho menos nos va a decir una experta esos poco mucho o medio pensionista Pablo

Voz 1671 42:23 yo tengo quince whatsapp tres en Instagram cuatro de EM es como el lanzado esta mañana una encuesta que es camisas de manga corta

Voz 12 42:31 puesto o antes muerto que hay mucho debate

Voz 1671 42:34 es mil ochocientos votos ahora mismo y antes muertos yo T

Voz 12 42:36 yo no he visto esa encuesta pues vale bien

Voz 1671 42:39 se lo he lanzado el Mincho Giuliana

Voz 20 42:42 yo yo tengo una situación extraña porque son doscientos en Twitter pero por un motivo porque ayer por la noche hice un comentario aparecieron barrio de Barcelona una pintada anecdótica que ponía en catalán no un Salvini Catalá yo puse un twitter necesitamos su Salvini catalán no Salvini tal entonces puse un mensaje diciendo este es el espíritu que imperaba en la plaza de Sant Jaume por la tarde y tienes colapsado tu cuenta de Twitter idem de esta casi no he podido dormir oyendo lo zumbido dos no estén pero es una situación es una situación excepcional

Voz 1727 43:23 bueno la red está muy presente en nuestra vida no es ni abierta ni democrática Ésta es la tesis del libro de Marta P irano el enemigo conoce el sistema manipulación de ideas personas influencias después de la economía de la atención Marta buenos días bienvenida buenos días es periodista se ha escrito mucho sobre vigilancia soberanía tecnológica propaganda computacional Cambio climático en fin todo lo que pareció un futuro muy lejano muy lejano que tenemos aquí ya nos tiene sobre todo presos los gigantes tecnológicos se han hecho de oro han ganado muchísimo dinero gracias a nuestra atención a nuestra capacidad de atención que tú dices que es menos que la de un pez de colores

Voz 2 44:05 en menos Kelati colores menos que la que teníamos hace cinco años mucho menos que la teníamos hace veinte

Voz 1727 44:11 cuál cuál es nuestra capacidad atención ahora mismo de concentración cuanto segundos ocho ocho segundos a partir del segundo nueve ya estamos otra cosa o queremos ir otra cosa

Voz 2 44:21 estamos a otra cosa estamos pensando en que programan sabían otros canales estábamos pensando en qué fotos no han entrado en otra aplicación estamos pensando en

Voz 1727 44:30 qué dirá el enlace a la a la frase que estamos leyendo en el libro de papel y está

Voz 2 44:36 Nos buscando el móvil

Voz 1727 44:37 uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho pregunta alguien que me sería el capitalismo de atención es esto no que hacen con nosotros

Voz 2 44:51 pues el capitán el capitalismo de atención consiste básicamente en darnos servicios a cambio de nuestro nuestra atención Juan realidad nuestra atención es una herramienta para lo que verdaderamente hace funcionar el capitalismo de la atención que son los datos no entonces las empresas que se dedican a este tipo de negocio lo que hacen es a producir actividades o herramientas o aplicaciones sobretodo que son tremendamente adictivas para que pasemos el mayor número de horas utilizando las y por lo tanto generemos el máximo posible de datos hubo un tiempo

Voz 1727 45:26 jo

Voz 0568 45:27 no muy lejano en el que decíamos

Voz 1727 45:29 Nos están en crisis todos los intermediarios todo si el periodismo el primero el periodismo está en crisis porque es un intermediario de la red abierta directa sin intermediarios ninguno claro los intermediarios son los gigantes tecnológicos que se hacen de oro no la seguimos teniendo intermediarios que decidir nuestra vida

Voz 2 45:48 efectivamente lo que pasa es que antes además tenemos muchos intermediarios sonora de repente sólo tenemos tres cinco no recoge

Voz 1727 45:55 la filmación de una investigadora que publicó en el New York Times Youtube podría ser uno de los instrumentos más radical instantes del siglo XXI hizo un experimento muy concreto y muy interesante cuenta

Voz 2 46:07 lo exacto pues esta activista Periodista investigadora turca René hizo hizo la prueba de que pasaría si simplemente dejaba que el algoritmo de de recomendación de Youtube que es el que decide qué vídeo para después del que estás viendo el que comisaría la la fila de vídeos que te están esperando en el lado derecho de la pantalla qué pasaría si pues por ejemplo lo dejara actuar durante un par de horas después de elegir el primer vídeo que ese vídeo fuera político no entonces probó con vídeos de derechas probó con candidatos de izquierdas lo que descubrió era que ella misma dice que nunca se es lo suficientemente radical para Youtube no porque siempre te lleva como cuatro pasos Manzano ya de dónde has empezado entonces decida si ves divididos de candidatos de derechas acabas con los fiestas blancos a los neonazis si ves los de izquierdas terrorismo si te pones a ver vídeos de yo qué sé de recetas vegetarianas acaba siendo ganó entonces un poco o lo que lo que ella descubrió fue que el algoritmo de recomendación de Youtube que es un algoritmo secreto que no sabemos cómo funciona tiene tiene un poco la costumbre de llevarte siempre un poco más allá porque claramente ha decidido que esto es lo que genera intriga no lo que te genera atención lo que lo que te interesa lo que no te aburre es como una salsa que es cada vez un poquito más picante

Voz 12 47:32 dinero lo que genera dinero porque es lo que está detrás de todo esto Pablo Simón es un tema apasionante dos preguntas

Voz 1671 47:41 Se habla mucho a propósito el colonialismo digital este hecho de que tenemos

Voz 12 47:44 grandes gigantes tecnológicos ninguno es europeo

Voz 1671 47:47 cómo eso puede afectar incluso a las luchas de poder internacional la disputa por el cinco G etcétera como ves este tema segundo en términos un poco de Leni

Voz 0568 47:55 que hacer es decir qué es lo que ha

Voz 1671 47:57 día que hacer o cuáles son las medidas que se pueden tomar porque yo creo que tú también es escéptica con hasta donde podemos llegar con la regulación y hay que replantear incluso el código e cuáles serían también las recetas que plantearlo

Voz 2 48:09 yo como verdaderamente pienso que todo esto está fuertemente vinculado a la crisis climática y al hecho de que estas infraestructuras que ahora no sirven para no recetas y hablar con nuestras tía así que nos vigilen a servir es más cada vez sirve más para que no es vigilen a gran escala en un contexto en el que va a haber grandes cantidades de gente moviéndose por el mundo no muy pocos recursos yo soy una súper firme defensora de la infraestructura local es decir ahora mismo a la disputa del cinco G tiene mucho de colonialista no estamos anunciando que en España España es pionera en el cinco G cuando en realidad la infraestructura base que es la fibra es de es de Vodafone que es una empresa digo sí la empresa británica y la infraestructura por encima de esa que es una empresa china que no está ofreciendo un precio completamente que rompe el mercado pero porque principalmente porque es una empresa que está fuertemente financiada por el Gobierno chino no no estoy diciendo que sea mejor que otras definitivamente la tecnología es la mejor no igual que Amazon ofrece la mejor tecnología para alojar tus tus servicios no Amazon Web Services eso no significa que sea el mejor lugar para poner la administración de la nube del Gobierno por ejemplo no entonces para mí que las infraestructuras estén construidas y gestionadas por empresas extranjeras que ni siquiera ni siquiera están sujetas a la regulación de Protección de Datos Europea problema

Voz 1727 49:44 Internet contamina Internet

Voz 2 49:47 contamina muchísimo ahora mismo es muy difícil de medir no porque que es Internet pero ahora mismo las las digamos las cuentas que sacamos es que solamente la nube es decir la concentración de servidores que

Voz 6 50:00 que recoge registra

Voz 2 50:03 procesa a todos esos datos está está consumiendo un cuatro por ciento de la electricidad total

Voz 1727 50:08 y el déficit democrático en todo lo que estás escribiendo porque y donde quedó la democracia entonces que la democracia en esto que tú estás contando

Voz 2 50:16 claro es que es un capitalismo sin democracia en el sentido de que la mayor parte de las operaciones están sucedidas están sucediendo en un espacio completamente restringido donde ni siquiera apreciando la es la es las consecuencias no han nuestra democracia nuestra sociedad podremos enterarnos de cómo funcionan los algoritmos que están operando en estas grandes plataformas nosotros

Voz 1727 50:40 es que decíamos aquello de que la tele atentaba os acordáis en la tele a tonta no pan y circo con toda la familia alrededor de la película por la noche no ríete tú ríete tú no es mucho más democrático ver la tele o escuchar la radio por supuesto

Voz 2 50:55 absolutamente porque además todo el mundo está escuchando lo mismo y está viendo ahora mismo no participando

Voz 1727 51:00 no exacto pero aquí todo el mundo piensa que está bien

Voz 2 51:02 da lo mismo pero en realidad cada uno está viendo una versión del mundo que está diseñada específicamente para ellos

Voz 1727 51:09 los que amamos la tele llamamos la radio salimos con esta comparación muestran

Voz 2 51:12 muy tranquilos Esther

Voz 0591 51:14 no me me pregunto cómo será la generación del futuro respecto a esta dependencia no de de todo esto que estamos hablando porque si has dicho que la capacidad de o el tiempo de concentración lo hemos resume lo hemos reducido a ocho segundos que yo además una de las preguntas que vengo haciendo desde hace mucho tiempo no hemos ha sido inmensamente nuestra capacidad de concentración porque según estamos leyendo en el I Patton el i Book no está entrando un correo un Whatsapp Instagram y somos incapaces de centrar la atención pero como será la de nuestros hijos

Voz 1727 51:45 pues es difícil decirlo no porque

Voz 2 51:48 nosotros yo me acuerdo de cuando de cuando se publicó aquel artículo mirar la atlántica que se titulaba esta Google haciéndonos idiotas no Ike tuvo mucho Aaron porque todo el mundo decía bueno yo la verdad es que se me olvidan los teléfonos de mis padres no es como Qué tiempos aquellos y es difícil decirlo porque porque todo eso está transformando a gran velocidad por ejemplo una de las cosas que más preocupaba la gente que es que me olvido de mis contraseñas no ahora ya va a ser igual porque porque hay cámaras por todos lados conectados al sistemas de reconocimiento facial que te reconocen sin que tú hagas nada no incluso sin que tú lo sepas que tú quieras