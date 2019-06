Hoy por Hoy (20/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias Manuel Valls explica en la SER que el motivo principal de su separación de Ciudadanos es la negativa de la formación naranja aislar a la extrema derecha Antonio Martín buenos días buenos días Pepa al concejal de Barcelona repetido en varias ocasiones en Hoy por hoy que considera un error acercarse a Vox lo que incluye la foto de Colón junto al partido de Abascal no entiende por qué ciudadanos no quiere pactar con el PSOE en cambio no es tan tajante con la extrema derecha

Voz 3 00:29 Ciudadanos se equivoca como otros como el partido por supuesto pensando que van a poder jugar manejar Bob no cuando tú entras en este debate con Vox ya estás perdiendo la batalla mejor el cordón sanitario yo cuando a principios de octubre en el país hago entrevista hablando del cordón sanitario Albert Rivera me dice No estoy de acuerdo y el lo dice no puede haber un cordón sanitario combo él va a poner un cordón sanitario unos meses después al pecho y eso es lo que no puede entender

Voz 0228 01:01 más cosas los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas ahí está ya Pedro Sánchez para nominar a los presidentes de las distintas instituciones comunitarias después de las últimas elecciones europeas liberales y socialistas no rechazan que los conservadores ostente la presidencia de la Comisión siempre y cuando el cargo lo ocupó el alemán Manfred Weber corresponsal comunitaria Griselda

Voz 4 01:19 ahora exactamente si esta es la oferta

Voz 0738 01:21 la presidencia de la Comisión para el PP por ser el más votado pero cambia de que renuncien al candidato que ha hecho la campaña Manfred beber es alemán y si el partido acepta Merkel tendrá mucho más cerca la posibilidad de situar al presidente de su banco central como sustituto de Draghi en el BEC pero los populares de momento no ceden y exigen garantías de que si negocia en el reparto los gobiernos no enterraran al sistema de candidatos europeos que los grandes partidos presentan a las urnas un puzzle de momento aún pendiente de muchas citas bilaterales de las reuniones de los partidos europeos a partir de las doce

la Guardia Civil ha interceptado en embarcación con catorce inmigrantes a bordo cerca de Ceuta ya ha detenido a los dos patrones informa Miguel Ángel Mendoza la Guardia Civil está instruyendo las diligencias de los dos ciudadanos españoles detenidos que actuaban como patrones de una embarcación a la espera de pasar ya a disposición de la Justicia una semirrígida con catorce marroquíes la embarcación pretendía poner rumbo a la Península desde la Ciudad Autónoma y fue interceptada por el Servicio Marítimo del Instituto armado los migrantes fueron atendidos de madrugada por parte de Cruz Roja en el puerto deportivo se encuentran bien todos son adultos yo les llamamos quise constituyen los parlamentos de Baleares y La Rioja y también las Cortes de Aragón en el caso de Baleares los socialistas Més per Mallorca y Unidas Podemos al alcanzar un o ha alcanzado un acuerdo por el que el PSOE va a presidir la Cámara también los socialistas van a presidir las Cortes aragonesas con el apoyo de la izquierda del PAR La Rioja también espera que sea el PSOE quien dirija la Cámara autonómica después de veinticuatro años de mayoría del Partido Popular

Voz 1434 03:03 pido socialista propondrá a Pilar Llop José Cepeda como senadores por designación autonómica una propuesta que todavía tiene que ratificar el comité regional del PSOE que se va a celebrar este domingo Javier Bañuelos

Voz 0861 03:14 según las fuentes consultadas Pilar Llop tras su fallida aventura para presidir Asamblea de Madrid José Cepeda serán los dos próximos senadores por designación autonómica del Partido Socialista en el caso de José Cepeda repite en el cargo en Ferraz según las fuentes consultadas están satisfechos con el trabajo que ha realizado en el Consejo de Europa en el Gobierno Geral del próximo domingo también se va a conocer el informe político del secretario general José Manuel Franco en otro de los puntos del orden del día también se va a decidir el porcentaje con el que los cargos públicos del Partido Socialista de Madrid colaboran de su sueldo como donación a su partido

Voz 1434 03:58 más de ciento sesenta mil personas han firmado ya en Change punto RG la petición para que Madrid Central sigue en vigor su promotor J Sáez la puso en marcha dos días después de las elecciones

Voz 0738 04:08 hoy ante las intenciones del nuevo alcalde

Voz 1434 04:11 nada de revertir la medida va a entregar esas firmas en el Ayuntamiento de la capital

Voz 6 04:15 que a veces hay proyectos en la vida que no son proyectos políticos son proyectos que la propia evolución a la propia historia demuestran que tienen quedándose no se puede dar un paso atrás cuando hay un proyecto interesante lo que hay que hacer es

Voz 7 04:28 abandonarlo mejorarlos y se puede pero no

Voz 6 04:30 porque quitar proyectos que son bodegas y que son necesarios me porque quitarlos por motivos políticos es meramente

Voz 1434 04:38 ya a esta hora debe comenzar la tercera sesión del juicio el auxiliar de enfermería que presuntamente mató a dos pacientes inyectando les aire en el hospital de Alcalá de Henares ayer los sanitarios que las atendieron confirmaron que sus cuerpos estaban llenos de aire hoy declaran peritos forenses tenemos veintiún grados en el centro de Madrid

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 0738 07:15 igualmente gustazo escucharte

Voz 1995 07:17 estamos volviendo hiper perdón por ser así de crudo y directo estamos volviendo a nuestros hijos idiota

Voz 0738 07:23 hombre yo creo que no pero sí es cierto que hay una sobreprotección Lai

Voz 1995 08:21 soy de Adela Patricia de Kerry cura que Qué bello es todo estoy delante de ellas son sesenta personas pero el mundo sabe que mis hijos el

Voz 0738 08:31 claro mejor claro ahí está claro que ese amor incondicional que tenemos hacia los hijos nos lleva a vernos maravillosos los más guapos los más listos los más todos no claro es eso hace que tengamos un vínculo maravilloso con nuestros hijos pero sí les transmitimos una expectativa que no es real les estamos generando la frustración de cara al futuro y esto pasa con las funciones del colegio como cuando vas a ver a tu hija un partido de fútbol que crees que es Messi o Cristiano Ronaldo

Voz 1995 08:59 por qué no es porque es

Voz 0738 09:02 pero alguno habrá porque hay un Messi un cristiano pero trasladar esa expectativas erróneas a los hijos primero va a hacer que no se eduquen en el concepto de la humildad que a veces piense que tienen un talento sobrenatural con el que ya no hace falta esforzarse ni trabajar porque yo soy perfecto y que además bueno pues desarrollen esa comparativa con otros que muchas veces no no lleva bueno pues establecer vínculos y relaciones positivas no mira a elogiar a los niños es maravilloso porque el elogio no debilita pero el elogio siempre tiene que estar dirigido a los valores que viento organizadas que buen compañero eres como participas como te has esforzado para la función que puntual llegas a tus ensayos como me gusta que te emociones con esto porque porque los valores son cosas que podemos repetir y porque no nos hace mejores personas pero estar todo el día ignoró a tu hijo es un crack qué bien canta ser es el mejor como tú no hay ninguno el más guapo alimenta un ego totalmente erróneo

Voz 1995 09:57 es muy interesante escuchar siempre a Patricia Ramírez es una de las psicólogas más seguidas en su país colabora con el país la vemos en dos da charlas por todo el país ha formado parte del cuerpo técnico del Betis de Mallorca trabaja con deportistas de élite ya tiene una consulta donde pueden muchos padres desesperados educar con serenidad es muy difícil mantenerlas medio serenidad todo el rato Patricia

Voz 0738 10:18 es muy difícil porque a lo largo del día se va llenando el vaso no todo les estrés hemos en el trabajo con los compañeros con el tráfico con las circunstancias personales de cada uno la enfermedad la gente a la que cuidamos los mayores cuando llegas a casa normalmente tenemos poco autocontrol lo hemos ido desgastando durante el día y ahí aparece de tu hijo o tu hija intensos no Ike quieren jugar contigo llamar la atención y tú crees que es el niño el que colma el vaso pero el vaso viene ya lleno tenemos que aprender a a mantener la paciencia con los niños porque somos modelo de conducta a los niños les mostramos que cuando uno está enfadado grita y pierde los papeles y se convierta en un maleducado descontrolado pues ellos harán lo mismo

Voz 1995 10:58 vamos a hacer una cosa esta conversación en vamos ampliaran

Voz 0738 11:02 Being nuestra conversación entraron

Voz 1995 11:06 sería una cosa fantástica si usted no llevan el nueve cero dos catorce sesenta sesenta y como padres tíos abuelos sobrinos hijos como quieran ver la categoría será bueno escuchar sus testimonios también en Twitter hemos hecho una una sencilla pregunta Tom dice mira son haber hecho una encuesta hemos hecho no sea la pregunta es estamos a los niños y hay tres opciones puedes decir que si vale puedes es decir que no o puedes decir yo no pero mis vecinos sí

Voz 1995 11:49 toda la vida vale no pueden llamar nueve cero dos catorce sesenta sesenta que estar muy bien sea fantástico sino pueden contestar a esa encuesta se lo estamos contando a los niños sí no yo no pero sí creo que la la tercera opción a tener su público vale mientras se Nos llaman vamos a saludar a Rosa Márquez buenos días

Voz 1995 17:09 ha bajado casi un treinta por ciento en diez años puede lo vimos preso del orgullo español porque cuesta mucho serio en España la media de hijos por mujer descendió desde dos mil diez de uno coma cuatro hijos con mujer a uno coma veinticinco lo que significa que España se está convirtiendo en un país de hijos únicos de gente sin hermanos con padres muy mayores que en esa situación hijo único compadres además ni mayores mejor con cuarenta y tantos cincuenta muy mayores para lo que venía siendo lo normal pero con cuarenta y tantos años somos mejores eh quiere hacerlo las madres que lo fueron con más de cuarenta años aumentaron un sesenta y tres por ciento en ese mismo periodo por eso hemos llamado la psicóloga Patricia Ramírez que es autora de libros como entrenador para la vida en estrena optimismo o el último que tenemos encima de la mesa educar con serenidad para que nos ayude a pensar sobre cómo estamos criando a los pocos hijos que vamos teniendo es un poco la idea verdad Pattricia como son pocos habrá que cuidarlos

Voz 0738 18:11 sí pero hay que cuidarlos intentando que tengan un pensamiento crítico que desarrollen valores como la responsabilidad el esfuerzo que tengan autonomía que sepan resolver situaciones cotidianas en su día a día no protegiendo los una cosas cuidar a alguien protegerlo de un peligro real y otra cosa es convertirlo en un niño mantequilla

Voz 1995 18:30 bueno yo voy a dar los porcentajes es decir como un Gran Hermano voy a dar los porcentajes pero no voy a decir aquí a que está aquí respuesta sea atribuyen por ejemplo a la pregunta el amor incondicional creen que ustedes eh el amor incondicional por nuestros hijos puede ser un arma doble filo que no ustedes que estamos afrontando los niños con nuestro exceso de atención hay un setenta y cinco por ciento que opina una cosa un dieciocho por ciento que opina otra otra y un siete que mama que sí que el setenta y cinco por ciento por el momento pueden ustedes participar todavía hoy a manos a nueve cero dos catorce sesenta sesenta y un setenta y cinco por ciento de la gente que acaba de contestar a esa encuesta dice que sí que estamos afrontando nuestros nuestros hijos hablabas tú de elogio que claro como como reprimir el elogio

Voz 0738 19:23 bueno yo yo no creo que haya que reprimir los sólo hay que utilizarlo correctamente el elogio lo ayuda a fomentar la seguridad también ayudó a que el niño sepa qué es lo que está haciendo de forma correcta tú date cuenta que todos pertenecemos un atribuyen esa tribu queremos tener un papel protagonista queremos sentirnos queridos y valorados para eso uno tiene que saber cuál es el valor que un aporta si yo les digo a mi hijo es que eres un crack no le aportó nada pero si le digo me encanta tu conversación cuando nos sentamos en la mesa mi hijo tratará de tener más conversaciones cuando nos sentamos en la mesa se elogios Nos ayuda a crecer a tener una mejor autoestima ya desarrollar nuestra parte más positiva de la personalidad pero siempre y cuando estoy enfocado a talentos que son reales a cosas que esperamos de la persona y que tengan valor ya lo que son los valores de la vida no simplemente a dar elogios por elogiar a decirle que es el mejor cuando eso no es así

Voz 1995 20:10 estos días con exhibiciones obra de teatro partío estos días que hay que hacer porque hay muy difícil estar en todo sino que tiene dos hijos son diecisiete exhibiciones de todo tipo que hacer qué pasa sino no podéis

Voz 0738 20:25 pues no pasa nada yo estuve muchísimos años sin poder ir ir me sustituya la abuela siempre hay alguien en quién puede delegar que es maravilloso ir por temas de trabajo pues hay gente que bueno pues que puede organizarse el trabajo Asuntos propios y poder asistir y otros como me pasó a mí que yo daba clases en esa época pues no podía asistir pero mi psicólogo lo entendieron también tienen que entender que el trabajo para los padres es algo importante que no siempre podemos dejar porque ha también ellos aprenderán en un futuro a que su trabajo es algo prioritario y que muchas veces no podemos dejarlo todo cuando no gustaría

Voz 1995 20:58 están llamando muchas muchas personas de nueve cero dos catorce sesenta y tenemos muchas muchas respuestas diría que es un tema es un tema espinoso sobre la tercera opción de quedamos en la encuesta Ésta es la madre bueno desde mi punto de vista eh estás o no pero los demás dice yo no estoy educando a mis hijos a los demás

Voz 0738 21:13 esto nos pasa muchísimo Toni cuando pero ya nuestra mente con los pequeños con el alcohol no no lo toman venden pero mi hijo no ha ido Tomás eh contestan mal por ahí pero mi hijo pero mi hijo no ya está que no aprendamos a aceptar que nuestros hijos son tan humanos y cometen tantos errores como los demás no podremos educar y corregir según que cosas que son importantísimas para la vida punto de es imposible que hay un consumo de alcohol tan alto en la juventud justo sea el tuyo el que no bebe simposio

Voz 4 21:39 hable

Voz 1995 21:41 es que Manolo problema van aumentando conforme pasa pasa el tiempo tendré hablamos aquí de una iniciativa de quiere un abuelo a los abuelos tampoco lo ponemos fácil una iniciativa de la tiene sus nietos y gente que no tiene abuela una cosa maravillosa pero en el fondo a los abuelos tú decías ahora no delegar

Voz 0738 22:00 bueno sí sobre todo cuando a los abuelos exigimos un papel educativo que no tiene porqué ser así no el abuelo está para contar cuentos para transmitir la historia familiar está también para dar caprichos a los niños que no tienes que dar tu innoble pedimos a los abuelos que les den guisante y judías verdes para comer y que se enfaden sino se los come que nosotros tampoco deberíamos hacerlo pero pedirle eso a los abuelos es amargarle la vida entre los humilla a los abuelos tienen que disfrutar de los nietos y los nietos de los abuelos podemos pedirles que nos ayuden cuando puedan pero tampoco podemos responsabilizar les de nuestros hijos porque también tienen su vida y tienen que ir a su centro cívico tienen que irse de viaje tienen que ir a dar un paseo o practicar alguna actividad no podemos esclavizar los tampoco con los niños

Voz 1995 22:42 me está sorprendiendo mucho sólo un seis por ciento de la gente cree que no que no estamos atentando a a los niños muy muy poca la gente de la que cree que no que los niños están fenomenal Tom

Voz 0228 22:53 lo de la misma carga siempre no que parece que también que dejamos demasiado los niños y los mandos de los nuevas tecnologías ya para actos ya hay Patxi José esto también forma parte de lo mismo

Voz 0738 23:04 si esto forma parte de muchas veces de bueno pues de que desde esa dinámica que tú llegas estás cansado y crees que de esa manera se entretienen pero los niños podrían entretenerse con muchas otras actividades que les enriquece más yo estoy segura que esa mayoría de niños Titulos propones hacer un juego de mesa en familia lo atendería Nantes que coger el teléfono porque los niños quieren llamar la atención de sus padres quieren tener momento de juego con ellos pero claro para eso lo tenemos que ofrecer es que muchas veces decimos es que los niños nos interesan por la parte cultural pero tú lo bajo un museo es que los niños no les interesa hacer cosas en familia pero tú lo invita a jugar contigo al club que es un rollo pero a ellos les gusta no entonces todo eso tenemos que fomenta

Voz 1995 23:40 qué pasa con el Rayo pero matado la señorita amapola en la habitación con el candelabro labriego

Voz 1434 23:50 el candelabro yo he jugado muchísimo pero cada vez que tienen puedo yo decía madre mía qué rollo pero jugamos

Voz 1995 23:56 ya pero vamos a vamos a Madrid

Voz 32 24:00 el y muy buenos días hola bueno días Suker esa encuesta

Voz 1995 24:04 pondrías la la ve la fe

Voz 33 24:06 yo digo que estamos toro protegiendo nuestros hijos los tenemos atontado cierra yo he estando en la playa en hijas ahora son mayores pero tengo Nieda siempre estoy rodeado de niños pero ahora en la playa todo un niño quiere un helado tú les dices voy a comprarlo el kiosco que está al lado de donde estás vale das el dinero le das las monedas vuelve si las monedas lado porque será prendido porque no están al tanto pues porque saben que cuando vuelva le vas a volver a dar dinero para que se compre más vas a ir tú a comprarle la

Voz 11 24:44 por supuesto es claro y tasado

Voz 1995 24:50 sabe más de uno ha visto ahora lo está diciendo diciendo si pasó Bill el verano pasado Evelyn muchísimas gracias por tu llamada Antonio desde Jaén muy buenos días

Voz 7 25:01 hola buenos días lo primero te voy a echar de menos te seguiré donde por donde vaya

Voz 32 25:06 nos vamos gracias yo tengo

Voz 7 25:08 no coincido con Evelyn dos sobre protegemos imaginaba los síntomas de la calle Iber reclutas como madre y con padres con un niño con meses con un año con daño en este rito ya lleva su Tablet por su teléfono móvil para que no yo llega a un restaurante a un bar estás comiendo los niños dándole al hasta movimientos de la mesa moviendo la silla y los padres dice inmuta de lo que se podría contar infinidad de cosas yo no soy perfecto nosotros intentamos hacerlo bien a mi se me quedó grabada una frase de mi padre cuando yo tenía diecisiete años que le ha utilizado la intenta utilizar para educar a mi hijo yo con yo con una familia normal pues pobre yo quería estudiar me me iba a trabajar a los hoteles en Gerona y la primera vez que me fui con diecisiete años pues yo hoy cogió una conversación de padres creyendo que yo estaba dormido y mi padre mi madre de chiquillo está licuado dice a novecientos kilómetros tan lejos sin saber Nader Illes dijo mi padre a mi madre déjalo que se equivoca esa frase a mí para educar a mi hijo ha sido Sampe dicen que hay que dejarlos que experimenten por supuesto tú lo tutela yo a mi hijo mayor lo estuviese viviendo tres días con mi coche que él no conocía cuando se cumple la moto para ver si se oponía el casco circulaba a mí

Voz 1995 26:24 pero espera que iba los padre te iba detrás de tu hijo él con la multitud ETA sin que debiera

Voz 7 26:30 no él no sabía porque claro yo quería saber si mi hijo estaba atendiendo a las indicaciones que tanto las normas de tráfico como las de su padre me di me da vamos oye niños comporta bien con la voz

Voz 1995 26:41 atletas vincula

Voz 7 26:44 Cascos y cuando mi hijo realmente vivía

Voz 1995 26:46 he ahí el CNI ya pérdida hay un espía buenísimo contigo Antonio

Voz 7 26:49 sí totalmente además tuve trabajando para una multinacional americana con lo cual imagínate la formación L

Voz 32 26:56 no no se cursos días José Antonio tienes toda la razón

Voz 1995 27:01 donde el mundo hay que es que me gusta esa frase hay que dejar que no sí no

Voz 7 27:04 yo lo aprendí de yo lo aprendí de mi padre deja lo que se equivoque te lo decían instale déjalo que se equivoque

Voz 5 27:10 sí pero sin dejarlo

Voz 7 27:13 equívoca sobre todo notan el miedo que llores mira yo cuando oigo a algún padre alguna madre es que tal y cual es que se va Lacasa juega a la Play it mundial hablando con una madre en el Puerta al colegio es que yo no sé cómo quitan de la Play estamos hablando cuando mi hijo tenía el me que tiene seis billetes tenía tenía ocho nueve años esté no sé cómo quitar en la Play digo mira la actriz lleva un cable negro que va

Voz 32 27:35 a la pared Fito

Voz 7 27:39 yo estoy claro claro que llora pero es que su primera obligación hacer sino no lo hace puede jugar a la Play y medio de paz

Voz 1995 27:49 tenemos que llamamos vamos a quedarnos con tu teléfono por si dentro de unos meses digo no sé yo qué hacer con la Play te

Voz 7 27:55 oye Yago un abrazo con gran digo yo no te dan otro trabajo el de hacer te vienes conmigo producto a los animales

Voz 1995 28:01 venga ya te dará hoy el telón no cuelgue es que te dan invité Teherán mi teléfono ahora vale un abrazo muy grande Antonio la encuesta Patricia dice vuelvo a repetir la pregunta por si hubiera quedado al una duda una última hora a qué creen ustedes que estamos atentando los niños con nuestro exceso de atención a esa pregunta la respuesta es sí un setenta y ocho por ciento no siete por ciento y no pero mis vecinos si un quince por ciento este tema además está provocando muchos comentarios en las redes sociales y es fantástico a veces Patricia hemos planteado hay un tema gracias a a tu libro educar con serenidad soluciones creativas para padres desesperados saben que la en las redes vamos a seguir muy atentos a su conversación hay mucha gente a más hablando entre ustedes esos una cosa maravillosa que eso sí que es bueno de las redes sociales no atontado los niños quizá algún adulto pero nos permite también seguir una conversación sigue Patricia Remírez psicóloga gracias por estar esta mañana con esto siempre es un placer escucharte educar con serenidad no es fácil pero Patricia sabe como un beso muchísimas gracias y sigan ustedes participando en esa encuesta escuchan hoy pro y a ser

Voz 11 34:19 iraní

Voz 1995 34:19 ha bastado ya algún tiempo pero en mil novecientos noventa y cinco Nos dimos cuenta de algo en lo que no habíamos

Voz 5 34:25 ha caído los juguetes cuando los miramos cobran vida

Voz 36 34:31 alerta roja Torroja iba arriba

Voz 1995 34:34 desde entonces la historia de un grupo de juguetes liderados por un vaquero acompañado a lo largo de los años desde que su dueño niño llamado era muy pequeño dos días y fue a la universidad

Voz 2 34:50 es mi amigo

Voz 11 34:52 desde hace tanto que ni me acuerdo

Voz 1995 34:55 hablamos de tres estos mejores sagas de animación de toda la historia que desde mañana vuelve a los cines con su cuarta entrega

Voz 44 35:03 ya sé que suena un poco raro pero todos tenemos que asegurarnos de que no le pase nada porque

Voz 1995 35:13 es un verdadero acontecimiento que esta mañana vamos a poner voz saludando a Óscar abordarán para los infinitos fieles esta saga cuando no doblados personajes animados como de actores como que no ven Stiller o Ben Affleck Oscar muy buenos días

Voz 5 35:29 buenos días Tony es un acontecimiento de verdad

Voz 1995 35:31 voy a cuarenta y seis puestos un acontecimiento de primer orden

Voz 0256 35:34 pues sí la verdad es que sí se ha convertido te historia se ha convertido en toda una leyenda

Voz 5 35:39 la para para varias generaciones además si está claro claro es que existe estamos escuchando bueno estás escuchando escuchando a os que has de escuchar escucharé algo como hay una serpiente alguna cosa

Voz 1995 35:55 sí sí pero es que evite que bueno perdóname además es que está en Barcelona nuestros estamos estamos hoy estamos oyendo esto es a Maxim la magia de la radio pues sí pues sí seguramente claro es que cuántas veces te a subir a un taxi ha llamado por teléfono en tu vida en tu vida esto es normal

Voz 5 36:16 la verdad es que sí hay gente gala que le pasa más a menudo por gente que tiene la voz mucho más característica a lo mejor pero aún más característica no porque hay gente que que dijéramos que que ya ellos ya hablan un poco como soy actor la que hace sabes pues como no como ya lo bastante normal en la vida pero sí me ha pasado bastantes veces al es alucinantes a la gente te te dice oye tú haces doblaje de películas pero tienes el número cuarenta y uno que es el cliente acabo de pedir si te importa pero sí se me ha pasado bastantes veces

Voz 1995 36:50 desde Óscar es uno de los mejores de su profesión y que además un tipo valiente que hace unas semanas además con cierta polémica os caracteriza todo el protagonismo al anunciar que no doblaría UDI en esta última parte de hecho el desacuerdo llevó a a Disney a grabar un tráiler con una voz distinta a la suya era este otro tráiler otra voz de Woody

Voz 11 37:11 escucha los vamos de viaje de viaje Bonis lo va Pastor motro doblador Fabio

Voz 1995 37:19 táctico anunciabas que tengo que económicamente la exposición es muy importante llegó de un acto vamos un dibujo animado todo pero en otras cuestiones podemos también valora lo pero en un dibujo animado no hay duda de que la voces importantísima en Estados Unidos a pone Tom Hanks Itu decía si no no puede ser que yo cobre diez euros y estos señores gane millones

Voz 5 37:38 sí sí sí tal cual bueno la dijéramos

Voz 0256 37:41 que el el el conflicto viene de un

Voz 5 37:45 de un convenio regulador que es maravilloso como todos los convenios en todos los sectores a pesar de que en Cataluña ahora mismo no se está aplicando es decir que estamos trabajando sin convenio colectivo pero qué les un convenio contempla dijéramos la parte laboral de de nuestro trabajo vale entonces la parte laboral contempla los mínimos es decir yo entiendo que cualquier profesión un convenio mínimo pero las profesiones artísticas obviamente hay un caché o hay un dijeramos la repercusión donde el trabajo que yo estoy haciendo sigue intervenga en una obra en la cual hay alguien que va a ganar muchísimo dinero es lógico que se cobre entre comillas en proporción en a esa ese beneficio

Voz 1995 38:22 tener porque la de la desproporción es que descubre a mil euros factura en treinta millones eso sí de una desproporción

Voz 5 38:29 sí de hecho todo empezó porque cuando

Voz 0256 38:31 en el primer tráiler

Voz 5 38:34 el estudio que al fin ya caballos siempre ha hablado toda mi vida con los intermediarios que es unos estudios de sonido fue después cuando vino Disney hablar conmigo dijeramos pero en un principio el estudio pues te llama contra él era muy bien entonces que que digo dices tres frases a según el convenio nuestro convenio colectivo decir tres frases y suelen ser unos netos unos cuarenta y pico euros y con eso te vas a casa vale entonces yo obviamente en este tipo de películas y en otras películas en las que las repercusiones muy muy grande pues yo tengo mi

Voz 0256 39:04 el caché obviamente no voy a hacer un tráiler una

Voz 11 39:07 pero la cuarenta y pico euros

Voz 5 39:09 entonces ahí empezó entre comillas la guerra ante el estudio yo tampoco sabía quién había al otro lado Disney el estudio mejor muy bien y lo hicieron con otra persona siguiente volvieron a llamarme ofreciendo lo mismo les dije que no tenía un precio especial me dijeron que no que hacer con otra persona pues perfecto ya está y a partir de ese momento fuego

Voz 0256 39:28 cuando de un día para otro me llaman del diario El País

Voz 5 39:32 es un compañero vuestro periodista diciéndome que que había sido Trending Topic el el último otra historia porque la gente había protestado que la voz a la de Woody yo ahí me lo me lo comió un poco con patatas ciudad me hacía a la idea de que yo seguiré haciendo en mis otros trabajos que hago gracias a Dios pero quedó Lara budista lo iba a hacer otra persona no tendría ningún problema hasta se hasta ese momento y fue a partir de esa entrevista cuando un poco este movió todo entonces fue cuando dijéramos que Disney contacto conmigo estamos hablando

Voz 1995 40:00 muy amablemente afable llegamos a un acuerdo

Voz 5 40:03 ya está así ese consiguió pues que Woody recuperará su voz original

Voz 1995 40:07 así es para alegría porque hay mucho que uno pero también porque depende sea son tipos muy rápidos donde todo cambia muy rápidamente pero no tiene que defender su trabajo vi turcas hechos defender tu trabajo es cuando un trabajador gana visto es una alegría para todos ya

Voz 0256 40:27 no entiendo de hecho así cuando yo empecé

Voz 5 40:30 hace como unos quince años au así las distribuidoras las medios americanos básicamente nos pusieron delante unos contratos Leonie no sería poco son los contratos Tales en los que nos decían que podían utilizar nuestra voz para lo que hiciera falta que podían manipular la cambiarla de de soporte sea unos contratos bárbaros que nos obligaban a hacer firmar entonces un grupo de actores básicamente de Barcelona hablamos entre nosotros dijimos no podemos seguir trabajando firmando estos contratos cobrando lo mismo que estábamos cobrando hasta ahora y entonces nos pusimos entre comillas una tarifa especial por el hecho de firmar esos contratos tan tan abusivos entonces qué pasa pues que que algunos actores te siguen otros actores no te siguen otros actores ven una oportunidad maravillosa para ser la voz de Josu Jon leve Benach fleco Keanu Reeves quien sea ellos siguen haciendo las películas por estas tarifas que me parecen maravillosas lo que pasa es que bueno cuando la gente me pregunta hombre es que ya no eres Keanu Reeves ahora a cambio de actor digo bueno no pasa nada tampoco soy mucho más caro que el otro actor pero entiendo que la distribuidora en ese momento prefiere ahorrarse pues igual los ochocientos o novecientos euros que valgo yo más que el otro actor para que lo otro actor ya está eso es mercado libre

Voz 1995 41:39 bueno pero es mercado que hay que proteger y que como tú decías hay que hablar de proporcionalidad de proporcionalidad no pasa nada Veiga pero usted legítimamente puede ganar todo el dinero que era una película brillante maravillosa estupenda pero todos los que participan en ella deben proporcionalmente beneficiarse de esa película maravillosa estupenda veía porque todos han contribuido en mayor o en menor medida bueno nos alegramos usaré Toy Story Toy Story está por encima de nosotros lo más importante ahora mismo en el mundo externo no te digo yo que tengo a dos en casa el estreno de de Toy Story es lo más importante pues sí en Estados Unidos Stoneham Tom Hanks que poner la voz

Voz 11 42:17 hoy aquí esto es el Woody portugués el vaquero en su versión rusa o eso le dijo todos tienen la misma cantinela Éste es el Japón

Voz 1995 42:43 eh vamos suena igual pero ni Moody's

Voz 11 42:46 este es el latino Pony tuvo un gran día incluso

Voz 31 42:51 que conos aquí

Voz 1995 42:55 claro has visto has visto la peli no tú has visto trozos de peli bueno

Voz 5 42:59 en principio son trozos de la peli pero como en esta entrega la verdad es que Woody es como muy muy protagonista el pues el spoiler obviamente pues he visto bastante bastante película otras veces sí que es verdad que como en Matrix por ejemplo recuerdo que no me enteraba absolutamente de nada

Voz 1995 43:15 tenemos claro si lo habéis antracita

Voz 5 43:17 es la imagen la teníamos tapada en Matrix tres recuerdo que se veían las Cáritas de los actores yo era como un desastre aquello entonces no me enteraba de nada

Voz 1995 43:26 la versión para que no hubiera bueno tiempos era piratería solamente estaba en las cara

Voz 5 43:30 sí sí es tremendo teníamos la pantalla de cine enorme porque hablamos en estudios con pantalla de cine de siete por cuatro pero sólo veías el momento en que hablaba tu personaje se abría un círculo hito ya aparecía la cara de de Neo diciendo algo y entonces le decías al director que pero que es si el guión no te das cuenta de lo que estaba ocurriendo nadie sabía lo que estaba pasando en ese momento sí decían pues deben estar pegando yo creo eh

Voz 1995 43:52 no me parece de mujer

Voz 5 43:55 al lado igual está con una multa o no el estaban en la cama por eso te digo que están pegando el que depende no pero sí que es verdad que que en estos casos es más complicado en este en este caso Toy Story la verdad es que Woody hablaba bastante es bastante protagonista ir seguido he podido seguir bastante bien toda la película está Euskadi estoy pensando a

Voz 13 44:13 cada lo tú entonces con tanto protagonismo de un vaquero se trata de un West realmente

Voz 1995 44:20 bueno si lo si lo quieres mirar así la verdad es que tiene como si lo quiere me da da sí

Voz 5 44:29 estamos doblando el western con todo lo típico de las películas de western la verdad es que es muy western porque Woody es muy es muy

Voz 0256 44:38 está claro que se va todo a su terreno pero

Voz 5 44:40 yo la verdad es que desde aquí recomiendo muy muchísimo la película porque soy muy fan de la animación

Voz 0256 44:44 yo del tres D a mí me encanta el cine

Voz 5 44:47 esto es una barbaridad lo que hacen esta gente es maravillosa

Voz 1995 44:50 esto es grandiosa eh pero a buscarle hemos escuchado como protagonista de Oyón el profesor Humbert me ha enviado en su lugar

Voz 4 44:58 hoy Tadeo llevábamos antes Matrix muy bien lo que para

Voz 2 45:02 pero no

Voz 1995 45:03 no acompañado tantas veces sin saberlo es Ben Affleck quince esprín Clos

Voz 45 45:08 silencio les ya yo estoy generó

Voz 1995 45:11 uno de los protagonistas de la delgada línea roja a John Cusack y otras acordamos de Woody pero debe ser más difícil darle voz

Voz 11 45:22 un actor de carril es complicado yo yo yo y eso

Voz 5 45:27 sí la verdad es que podríamos hablar largo y tendido sobre esto porque los muy con la animación de por ejemplo Tom Hanks es lo que hacen con Tom Hanks es que el primero interpreta cortó el vivo

Voz 1995 45:40 pues eso mismo es decir a L cuenta

Voz 5 45:43 director mira tú ahora mismo estás colgando de un camión de la basura de tu brazo izquierdo huelga bus la allí estáis hablando a gritos vino un bache los dos por los aires y él tiene que interpretar en ese momento ese texto con dejáramos con el acto impertinente vale entonces qué quiere decir que a la hora de dibujar los dibujantes siempre aprovechan la mínima el mínimo recurso de voz para exagerar lo mucho vale por ejemplo si Tom Hanks dicen nada o para que una idea vale pues cuando dibujan le ponen una boca muy abierta y los ojos muy abiertos y entonces cuando el dibujo llega a nosotros que lo doblar una vez ya está dibujado está lleno de expresiones milimétrica en la cara del personaje en el cuerpo en donde tú tienes que encajar tuvo correcto es decir el personaje de carne

Voz 1995 46:32 eso no tiene tantas inflexiones

Voz 5 46:35 hace tantos movimientos físicos como un muñeco de animación dejasen Woody le quitas el sonido es que no para el tío mueve los brazos nueve cabeza es muy pesado es muy vaga entonces a vivirse momentos de la película que eran Streisand altísimos porque él por ejemplo hacía a no no te digo que no claro memorizar eso ponerlo luego tuve en boca es muy difícil muy difícil

Voz 1995 47:00 no quiero entrar en cuestiones personales tú tienes hijos

Voz 5 47:03 sí tengo un bebé

Voz 0256 47:05 Ellos además el que tiene un año y medio Gael

Voz 5 47:08 que es una maravilla sostiene que lo que te mayorcito pero bueno pero si no lo entiendo no de momento no han puesto ninguna corrida en la espalda para poder tirar de ella para que diga cosas de momento

Voz 1995 47:19 pues dijimos va a ser a ser te vas a hartar

Voz 5 47:25 de hecho mira de una anécdota muy divertida cuando llegue el primer Toy Story yo estaba nació Paula que es mi sobrina en aquella época dos no podía ir al cine a ver la película yo lo que hice fue les regaló muñequito que en aquella época no tenían el sonido vale no llevaban la voz detrás pero cuando después les regaló el vídeo que ya tenía como dos añitos vio que su muñeco el que yo le había regalado cobraba vida en la película para ella fue como me acuerdo que supuso unos ojos como platos diciendo muñecos se mueve sabe eso sea pero claro fuerte fue cuando descubrió que la voz del muñeco era la de su tío Oscar entonces yo le decía a tirarme de la corrida de la espalda y entonces ella me tiraba de la correa imaginaria de mi espalda yo le decía tengo a Paula en mi bota LEC es así ya la verdad es que se lo pasaba

Voz 1995 48:11 la pipa con eso dio el payaso el menú de buscar una experiencia bonita por muchos motivos de llevar tarde verás tú te va

Voz 0256 48:22 el voz de aquí Papa otra hizo uno de los grandes del doblaje

Voz 1995 48:26 en este país a conseguir algo importante y es que valoren su trabajo y eso es muy importante saber Toy Story la cuadra muy bien Oscar conseguido gigante la que uno vence con todos los respetos hacia todos no pero Óscar Cano y eso es motivo de Solo ante el peligro otro otro vale tú un abrazo muy grande y enhorabuena por todo

Voz 5 48:52 a vosotros un abrazo muy fuerte en

Voz 1995 48:54 igual de muchos seguimos

