Hoy por Hoy (20/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

son las once las diez en Canarias

Voz 1762 00:09 buenos días tonic el hombre acusado de matar a su expareja en Tarrasa cuyo cuerpo fue localizado el miércoles en la casa que compartían ha confesado el crimen Barcelona han sí

Voz 0196 00:18 agentes de la Unidad Central de Desaparecidos de los Mossos d'Esquadra el forense y el resto de la comitiva judicial están a esta hora en el interior de la casa de Tarrasa donde ayer sobre las seis de la tarde los Mossos localizaron los restos de esta mujer habían detenido por la mañana a su expareja sentimental con quién ella convivía a pesar de haber roto la relación desapareció el siete de agosto La Vanguardia ha avanzado que este hombre confesó el crimen tras ver el cadáver la Cadena SER ha podido también confirmarlo el Ayuntamiento de Tarrasa convocado ya a la ciudadanía una concentración para este mediodía contra este presunto femicidio recuerden la existe

Voz 1762 00:52 el cero dieciséis el teléfono contra el maltrato machistas gratuito no deja rastro en la factura pero sí que borrarlo de la lista de llamadas y no dejamos Cataluña una veintena de personas han resultado heridas de carácter leve después de que dos autobuses y una motocicleta haya han colisionado en la plaza de España de Barcelona desde allí informa Monica Peinado

Voz 0393 01:10 la mayoría de los heridos veinte son de carácter leve viajaban en el autobús de la línea noventa

Voz 2 01:15 hay uno que ha chocado con un motorista el ocupante de la moto

Voz 0393 01:17 según informa el Ayuntamiento de Barcelona tiene heridas de carácter menos grave

Voz 1762 01:23 gracias Mónica está en marcha a esta hora la constitución del Parlamento de Baleares el PSOE va a ocupar la presidencia de la Cámara después del acuerdo alcanzado con Més per Mallorca Icon Unidas Podemos vamos a esa cámara autónomo autonómica Peter Char no colles buenos días

Voz 3 01:36 qué tal

Voz 1733 01:36 algunos días y Los socialistas de Baleares agradecen el esfuerzo de Unidas Podemos y de Més per Mallorca para poder alcanzar un preacuerdo para poder configurar ese nuevo joder con Francina Armengol como presidenta de las Islas la socialista Pilar Costa minutos antes de que comience esa sesión constitutiva de Parlament reconoce que las tres fuerzas de izquierdas han buscado el bien de los ciudadanos para estos próximos cuatro años queremos mostrar nuestra satisfacción por haber llegado a este

Voz 1688 01:59 preacuerdo para que viene

Voz 4 02:02 que en Baleares vuelva a haber un gobierno progresista

Voz 5 02:04 la formado por los tres partidos que hemos estado colaborando estos últimos cuatro años

Voz 1733 02:11 los diputados votar en estos momentos la constitución de la Mesa del Parlamento

Voz 1762 02:15 Estados Unidos aclara que su dron derribado por Irán en el estrecho de Ormuz estaba según ellos en espacio aéreo internacional Irán sostiene que sobrevolaba su territorio mientras el precio del petróleo está subiendo José Luis García empezó el derribo se produce

Voz 1061 02:27 pero en la versión de Washington en espacio aéreo internacional según una fuente oficial citada por la agencia Reuters los medios estadounidenses están contando que el avión no tripulado dedicado a operaciones de espionaje ha recibido el impacto de un misil tierra aire por su parte Irán denuncia que el dron ha violado su espacio aéreo cerca del estrecho de Ormuz escenario de tensiones entre ambos países después de este nuevo incidente entre Irán y Estados Unidos el barril de Brent el índice que marca el precio del petróleo ha subido de hecho sube hasta ahora más de un dos por ciento hasta los sesenta y tres

llegamos así a las once y tres a las diez y tres en Canarias

Voz 0393 03:04 el juicio el auxiliar de enfermería acusada de matar a dos pacientes inyectando les aire en el hospital de Alcalá de Henares sus familiares han contado esta mañana ante el tribunal que pocos días antes de que murieran les dijeron los profesionales que estaban bien y que les iban a dar el alta audiencia provincial Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:21 buenos días Cristina en efecto tercera jornada de la vista oral y este ha sido el caso del hijo de Luis a la anciana que falleció por embolia gaseosa en dos mil quince la primera de las dos muertes que aquí se analizan el testigo el hijo ha dicho que su madre había mejorado considerablemente en los últimos días y que estaban a punto de darle el alta sin embargo horas después le llamaron desde el centro médico para comunicarle el empeoramiento después su madre falleció en el turno de trabajo donde se produjo la muerte estaba encuadrada Beatriz Pérez Doncel acusara al igual que dos años después cuando se produjo la segunda muerte prosigue el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid

Voz 0393 03:59 cambios en el gobierno municipal de la capital tres días después de constituirse la vice alcaldesa Begoña Villacís ha reestructurado su equipo mientras sigue la incógnita de qué tiene reservado el Partido Popular para

Voz 6 04:11 Laura Gutiérrez hasta donde sabemos el PP está dispuesto

Voz 1275 04:13 de era vox alguna concejalía delegada podría ser en vivienda según apunta vez esta mañana que avanza cambios en las concejalías que han caído en manos de ciudadanos cambios que han confirmado la SER Silvia Saavedra ha durado apenas tres días al frente de Familia y Bienestar Social una cartera que va a ocupar PP Aniorte con experiencia en el tercer sector Saavedra asumirá la acontece la delegada de coordinación territorial que dependerá directamente de la vice alcaldesa Villacís en la segunda fila de la Concejalía de Deportes de Andrea Levy del PP se colocará otra edil de Ciudadanos de economía se creará una concejalía delegada de Innovación y Empleo de la que se hará cargo el concejal naranja Ángel niño inmediata de Madrid ha decidido retirar

Voz 7 04:49 el sistema de tornos abiertos que había puesto en marcha el año pasado como prueba piloto en hasta XXXV vestíbulos de estaciones de la red veintidós grados en el centro de la capital

Voz 1995 05:22 ha pertenecido a alguna vez a un grupo de Whatsapp de de lo que sea de igual sabe perfectamente cómo suena el infierno

Voz 9 05:31 o en su defecto tengo los pelos de punta

Voz 1995 05:39 Malena Alterio muy buenos días es que solamente planteado el tema yo ya me he puesto mal

Voz 3 05:45 los nervioso Tony Acosta muy buenos días buenas días

Voz 1995 05:48 sabéis de lo que hablo si bien escalofriante en tu caso teníamos tú tienes grupos de padres de

Voz 10 05:56 que era de padres y madres de ir y además tengo dos hijos sea niño y niña tengo muchos grupos de whatsapp

Voz 1995 06:04 antes de cumpleaños

Voz 10 06:06 el infantil extraescolares sigo

Voz 1995 06:10 es que es muy importante que hemos lanzado aquí esta mañana hemos hablado con Manuel Valls si es importada abrir sí es importante eso sí pero lo importante lo hemos planteado hace un rato hemos hecho una encuesta una psicóloga para mí es grande los niños y hemos hecho una encuesta me gustaría que participara Toni dice el amor incondicional por nuestros hijos puede ser un arma de doble filo creen ustedes que estamos contando a los niños entonces hay una encuesta ya hay tres opciones te doy tres órdenes

Voz 3 06:39 vale sí

Voz 1995 06:42 hola tercera es no pero mis vecinos sí

Voz 10 06:46 claro todo el mundo a decir no pero mis vecinos sí pero porque por quitarse culpa

Voz 1995 06:52 el setenta y siete por ciento de la gente cree que estamos afrontando a los a los niños que lo sepas

Voz 3 06:57 entonces bueno yo intento no pero pero pero es decir los adultos también están un poco atontado sexo es también de convivir eso Marina cuando tienes razón tenía razón y punto

Voz 1995 07:18 de nada vale una vez yo digo en serio eh ha sido una ha sido del hampa

Voz 5 07:25 yo sí fíjate qué pregunta más viene desde luego enseguida entenderán porque si Ci

Voz 1688 07:31 bueno yo adoptó un papel bastante discreto oí caldeadita

Voz 1995 07:37 era pero estás en el AMPA en el cole

Voz 10 07:40 de Mis hijos no hay exactamente un hampa como tal de esto nos hablaba más Marta Belenguer que es para activar había sido presidenta

Voz 3 07:50 pasa mucho tiempo paso

Voz 1995 07:52 padres que decía de la asociación de padres y madres colegio dedicar su tiempo su intelecto su energía su felicidad

Voz 3 08:03 a trabajar por y para los niños del colegio y organizar extraescolares

Voz 7 08:09 sí sí cada uno con su criterio obviamente quieren imponer su forma de la cría

Voz 1995 08:15 bueno pues dicho esto un poco es el planteamiento inicial básicamente lo que necesitamos para poder hablar de

Voz 3 08:20 señoras del hampa

Voz 1762 08:23 las cuatro

Voz 11 08:29 el amparo de la eh setenta y dos años desde hojas POTA estupendo yo digo ahora mismo vive consultados

Voz 1995 08:38 señoras de lampa collage entre paréntesis el paréntesis de la radio no es una figura muy recomendable pero lo digo no se comunica a base de una nueva serie Telecinco una comedia negra costumbrista sobre cuatro mujeres de barrio que se ven obligadas a a sumar a sus habitaciones cotidianas siempre típico un asesinato también venga

Voz 7 09:00 es que no vamos como si lo tuvieran cosas que hacer si de repente pues les están ahí en una pues un pequeño accidente que que que sin comerlo ni beberlo les complica la vida no sé si las células complica o se las arregla esto habrá que seguir viéndola se

Voz 1995 09:19 las este no ayer si tenemos tenemos algunas de las críticas que se nada hemos cogido las buenas si bien hasta que señoras e insisto que el cole una mezcla explosiva que no me reía tanto con una serie bueno dice gracias por estúpidas y me enorgullece que sea española con esas estas pedazos ya difícil está con estas pedazos de actrices más Reino sabía que no varían o señoras era AMPA puede ser fácilmente la comida a menudo elenco a menudo enganche qué buen rato joder

Voz 7 10:00 con palabrotas lo para el grupo bien qué buen despertar

Voz 10 10:06 sí hemos tenido puedo yo yo no se puede estar llorar de verdad no podía llorar porque nunca tantos mensaje tanta gente y es verdad que es un proyecto que desde el inicio ha sido muy personal muy peculiar nos hemos sumado al barco de una manera muy a desinteresada Hay con un compromiso por por hacer un proyecto diferente entonces hoy sí ha sido el día de verdades celebrar

Voz 7 10:35 esto ha sido como la guinda del pastel porque ya era un regalo casi hacer esta serie hacer yo hace cuánto algo hicimos un piloto que era casi como hacer un corto a mí yo siempre cuento lo mismo digo a mí me llegó yo dije bueno ya ve estuvo otra vez lo típico que te llega un piloto que luego no no acaba en ningún lado pero dije mira aunque no cabe ningún lado yo quiero hacer esto y así lo que yo pensaba lo pensábamos todos todos nos hemos ido sumando a esta historia este barco pero desde la gente de arte de vestuario los guionistas los todo todo ha sido un suma y sigue hasta llegar ayer idea de ayer guau un veinte con mueven

Voz 3 11:18 esto es Claudi regalo veinte nueve no no no

Voz 1995 11:21 no no son los espectadores totales

Voz 3 11:24 consciente que tres millones porque me encanta el dato que era

Voz 10 11:30 dos millones novecientos noventa y seis mil

Voz 3 11:33 venga hombre bueno

Voz 12 11:35 va bolsa redondear un poco arriba siempre arriba

Voz 1995 11:39 la marina por lo que dices tú no tiene esa sensación de que en ocasiones en la vida hay cosas que salen mal da igual lo que hagas estos alemán de vas a poner mucho esfuerzo mucha dedicación dice alemán pero por contra veces cosa servía que salen bien yp y no sabes por qué disciplina exigirle puesto en mi madre sale bien idealmente todo va tomando un camino feliz iba gente que dice una frase mal

Voz 7 12:04 maravillosa mi amigo César dice siempre las cosas son fáciles o imposibles citarlo pertinentes

Voz 10 12:14 porque es ver dato o todo sale rodado emocionada está azerí es verdad que tiene algo de bendecida desde el principio porque ha sido durísimo el rodaje porque no teníamos los medios para hacer una serie tan complicada que mezcla géneros que tiene Acción Terror pero es comedia y sin embargo todos a liga en las dificultades las transformamos todo el final del primer capítulo fue improvisado porque no teníamos tiempo de hacer el otro dice un amanecer precioso entonces dijimos bueno pues un natural con la luz hice final ahora yo no puedo imaginar este capítulo suelo ese final

Voz 1995 12:56 bueno señoras de estrenó ayer va a tener tiene ya mucho he sido bueno va a tener todavía mucha más hacemos una pausa y seguimos hablando de señoras de lampa

Voz 3 13:05 hola con esto por la radio

Voz 1995 13:13 difícil

Voz 11 18:58 sobrinas Saudita sin escrúpulos y están tan destinado eslavas pueden treinta años embarazada de ocho meses en la cajera de supermercado pero una madera

Voz 1995 19:09 se estrenó ayer algunos de los adjetivos Gore macarra punki serviría que es bueno que una serie a una serie en canjear hasta que reciba esos adjetivos

Voz 3 19:21 vamos es como el mayor de los elogios portaban

Voz 10 19:24 mucho también desde la rueda de prensa he desde cuándo comentábamos lo que iba a hacer la Cerén utilizar Carlos Eloy oro nos decía todo el rato Tim correctas correctas porque la serie es incorrecta entonces está muy bien creo que que la ficción también como ahora hay tanto tienes que ofrecer algo diferente que atraiga a la gente esta mañana a mí me llevaba muchos comentarios de es que es diferente

Voz 1995 19:52 pero estoy pensando que esos tres adjetivos Gore macarra punki también valen para Pantoja está ahora

Voz 10 19:58 ya hemos visto mucho ex compañera nuestra compañera claro medias claro

Voz 1995 20:04 digo no no os metáis

Voz 3 20:06 no no vi nada que tuvo vamos a tres mil va

Voz 7 20:21 Beastie cuando va a más

Voz 1995 20:23 sabes quién vamos a intentar no no no explicar sino vamos a vender la turbo Thunder tres

Voz 10 20:34 no estoy muy sexy no esto estamos en la cocina amigos

Voz 1995 20:40 me digas a la cocina de Tony Acosta en la anterior crisis explicarnos las virtudes del turbo Thunder tres mil

Voz 10 20:46 pues como era Pi tritura en munición a sus cuchillas de aleación de titanio

Voz 3 20:54 para los que lo hace todo es que Mayte

Voz 10 20:57 hombre cita que mi personaje no sabe vender la sabe de ahí que es el meta en tantos líos

Voz 3 21:03 para ello cuenta el trabajo que cree que este trabajo

Voz 10 21:06 de su vida a tiempo parcial

Voz 3 21:09 solo espero que cuando tú llamaste

Voz 1995 21:11 quién llamó para vender la serie fuiste tú sí al director de la productora lo explicaras un poquito mejor que yo iba porque sino me llama

Voz 10 21:19 porque mira que yo empecé haciéndolo todo muy mal que a mí eso me encanta menos mal que lo hace mal que si lo llega a hacer bien yo no sé dónde quiere decir que que cuando yo me propusieron que yo iba a ser el estudio están Demme PRI para para hacer delante de abril Zamora Carlos de Eloy es una súper demostración con introducción y es me miraba y me dijeron no no sin Maite no sabe cocinar no sabe por tanto estas cosas tuve que cambiar completamente están Maite que yo había imaginado como actriz

Voz 1995 21:51 casos como llega que tú estás desde el desde el germen

Voz 10 21:54 no llega a mí este proyecto es buscado sea Carlos de lo yo Nos conocimos haciendo unos sketches

Voz 1995 22:00 Carlos es el director el director ICREA

Voz 10 22:02 por entonces él tiene una serie que todavía no se ha hecho esto llama Marica ahí con títulos de más mariquita son unos bichitos

Voz 1995 22:19 ante vemos en esto

Voz 10 22:21 bueno te lo hago muy corto cuando yo leí este proyecto ley tío tú tienes que escribir ficción no meses que te son una chorrada vamos a buscar a alguien quién nos puede hacer esto llame a la puerta de mandarina está antiguo Tello y cuando leyó ese proyecto Santi Botelho listillos él dijo esto no se puede emitir en abierto esto tendríamos que ir a otra plataforma me encanta tu manera de escribir harías una serie para nosotros Carlos Del Hoyo incluyó en el equipo abril Zamora y ellos juntos crearon señoras

Voz 1995 22:58 serie de gran éxito en Telecinco es habrá que las series de de mujeres han tenido históricamente mucho éxito en nuestro país desde comicios los noventa recordarán chicas bendiga

Voz 3 23:09 el mañana por la noche hay bofetadas para construir pues las mujeres desesperadas

Voz 19 23:17 muchas mujeres bien Mi madre mentía y su madre mentía y tu madre miente eso no

Voz 1995 23:25 me va bien lo más reciente con

Voz 3 23:28 es muy combativas las mujeres deberían dirigir estáis preparados sí

Voz 1995 23:44 para muchos la mejor con diferencia las chicas

Voz 12 23:48 me he encontrado en el camino de casa más se penas veía es porque no me llamaste hubiese ido buscarte lo intenté y cada vez que me una moneda enmarcada

Voz 1995 23:57 un preservativo esas risas ya conoce sí

Voz 12 24:01 no no no pero qué maravilla

Voz 1995 24:04 ayer se estrenó el capítulo fantásticas críticas de Sevilla fue premiado en el Festival Televisió de de Khan ha visionado la segunda temporada antes estrenarla

Voz 3 24:13 la primera estamos como como cara

Voz 7 24:15 cuando por el aire no no la verdad es que es todo Milagros es una serie sorprendente en todos los sentidos expresiva sorprendente yo creo que el el el contenido como es la sería en sí lo que nos ha pasado a todos con el resultado de esta serie yo a medida que cuando iban se iban sumando las las gentes la la plata esa Telecinco yo pensaba digo bueno esto ya digo esta gente jovencita que está empezando no sabe que de repente nos van a cortar las salas urbano es decir no esto no lo hagas no yo la variedad que muy escéptica estamos súper escéptica pero dijo yo me dejaba llevar de repente no no sólo no han cortado la sala sino que nos han dado muchas salas de repente hemos tejió una una fusión una repercusión que

Voz 1995 25:02 que yo creo que hay en nuestras mejores sueños hay una lección interesantes que bien sin es de las televisiones con ustedes confieren

Voz 7 25:11 si Javi existente

Voz 3 25:14 no es que tienen éxito que dice

Voz 7 25:17 espero porque no confían en esto confiar un poquito porque fíjate con esta con esto lo que ha pasado yo creo

Voz 10 25:24 yo un precedente claro no se cambie lo que llega a tus manos sino que te fríe dado luz verde pues tira por este camino

Voz 1995 25:34 no no no no lo vaya a dejar de trabajar y desarrollar es que pueden parecer muy macarras pero finalmente más de casi tres millones espectadores

Voz 10 25:43 es que mi hermano no había terminado el turno pero bueno es el noventa y siete fuera tres millones

Voz 1995 25:49 vale tres millones más a nuestros militares tuviera que Mujeres asesinas está bien

Voz 7 25:54 dos Iker ERE accidentalmente asesinos

Voz 1995 25:58 bueno pues no pasa nada si era sin mala intención pero el True Crime truco las mujeres asesinadas siempre fábulas es dicho vamos a poner vamos a darle valor al True Crime nuestra compañera de Baco de unos días esto es la radio funciona muy bien estructurado bien

Voz 3 26:22 pues yo te pueden dormir

Voz 1995 26:25 para recrearon un asunto real verdad Eva Cruz pues sí

Voz 29 26:29 vaya adelante el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro Una mujer es detenida mientras prepara la cena de su familia pocas horas antes había asesinado a su tercera víctima con sus propias manos Jesús todas ellas eran ancianas indefensas residentes

Voz 7 26:44 la próspera comunidad privada de Cani on line

Voz 29 26:47 la asesina se llamaba tan a su cruel no necesitaba dinero necesitaba emociones fuertes

Voz 3 26:55 lo primero que hacía después de cometer estos crímenes era irse a la peluquería a hacerse las mechas y cortarse las puntas a comer ahí se lanzaba a gastar dinero yo pienso

Voz 1995 27:07 cuando ves esas programas yo pienso que

Voz 3 27:10 les está diciendo otra cosa viva la perito pero sigamos sigamos

Voz 29 27:21 Ana Garay la mujer que asesinaba ancianas mientras su hijastro de ocho años esperaba en el coche

Voz 3 27:26 pero pero dejaba el coche pero

Voz 1995 27:29 momento regalito

Voz 3 27:32 ha sido una cola más de sangre

Voz 29 27:37 el pasado ahora ya cumple cadena perpetua en la cárcel de Ceaucescu en California o no acaba ahí nuestra lista de crímenes reales en homenaje a mujeres de lampa el veinticinco de octubre del noventa y cuatro la joven Susan vez acudió a la comisaría de Junio en County a denunciar que un hombre de raza negra con una pistola había huido con su coche en el asiento de atrás viajaban sus dos hijos Michael de tres años y el pequeño Alexander de catorce meses así lloraba ante las cámaras

Voz 12 28:04 a decirle a Bebe seguido mucho gusto Papa hay hilazón os quieren mucho la verdad que está dando pena pues usan sabía que sus hijos estaban en el fondo del lago los había matado ella ella misma

Voz 29 28:20 condujo hasta allí su coche y levantó el freno de mano no habían negro ni había pistola lo que había era un amante que no quería una novia con cargas familiares

Voz 1688 28:29 pueblo que es allá volcado en apoyarla

Voz 29 28:31 pudo creerlo cuando hay sheriff lo anunció a la prensa

Voz 1762 28:35 Susan Smith ha sido detenida acusada de dos cargos de asesinatos relacionados con la muerte de su dos hijos Michael de tres

Voz 3 28:43 poco flojo en lo que estamos haciendo tú ves hay ocho heridos lo yo oiga esto

Voz 7 28:51 no somos asesinas muera sin querer ir por buenas razones

Voz 3 28:56 no porque a los niños no lo es

Voz 7 28:59 tocamos

Voz 12 29:01 enhorabuena

Voz 1995 29:03 me haré momento para mí el titular de estatalista será siempre

Voz 3 29:07 tenemos buen fondo

Voz 10 29:10 no le los adultos están un poco a los titulares

Voz 12 29:17 ya poco pero lo que digo oye cuidado

Voz 1995 29:20 además sí sabemos que su presencia en una serie de la convierte en serie de éxito

Voz 3 29:25 ahí

Voz 1995 29:26 os serie de culto dos caminos

Voz 3 29:29 sabía que le gustan los dos mujeres Verapaz donde ha caído la del éxito vergüenza lo siguiente pues ahí estoy voy a haremos

Voz 1995 29:42 Tony Acosta muchísimas gracias por estar hoy aquí enhorabuena por l por todo el éxito por levantar un proyecto por por apostar por él por rechazar otros por éste y encima voy Tesat

Voz 10 29:52 tiene existo de verdad que lo contaba estábamos no nos estabais escuchando que yo hubo momento estaba tan convencido estoy hija Malena oye yo lo estoy buscando trabajo como que estaba relajado hoy de ahorro estaba ves

Voz 1995 30:10 por un poco de cariño esto es y lo hemos Malena Alterio siempre son placer

Voz 3 30:15 no no era buena gracias por estaríamos echando que les queda

Voz 7 30:18 sí sí sí sí buscaremos allá donde vaya

Voz 1995 30:21 vale venga adiós os espero Toni Malena muchísimas gracias todas las del mundo señoras mujeres de lampa

Voz 1995 35:23 frontón el garito llega el momento de relajarse dejó sacar de la sonoridad de no agobiar Se por no haber encontrado campamentos de verano para los niños si llega la chica hemos quitado las al final porque homenaje a Moore

Voz 3 35:45 buenos días de encontrada en presidenta

Voz 1995 35:47 espacio de feminismo y risa de la Cadena SER

Voz 10 35:49 buenos días a todas a todos tonito muy cómo está ahí

Voz 6 35:53 eso es lo que decías un abrazo fuerte a todas las personas que esta semana están enloquecidas buscando campamentos asistiendo a actuaciones de teatro del colegio vamos si matriculando a sus hijos en extraescolares como si no hubiera un mañana yo voy ya tan desquiciada que me he apuntado a Zuma para padres con hijos pero los hijos no quiere ni así que aprovecho

Voz 3 36:12 ya encontraremos hijos que venga vez

Voz 6 36:14 de aquí que alguien me preste un hijo para ir a bailar aquí

Voz 32 36:20 así estamos

Voz 3 36:23 vale

Voz 32 36:25 cajista aquí aquí Paqui rumba

Voz 3 36:30 yo vine

Voz 12 36:32 no sé si sin comprime el siglo veintiuno mayo junio no bueno tengo que venir aquí a ponerse al día

Voz 6 36:42 Pérez porque siempre hables con tus cosas personales porque recordar lo personal es político y todo el tema de campamentos extraescolares es la manifestación evidente y tangible de la conciliación de cómo organizar la vida familiar y la laboral es una de las partes fundamentales de los cuidados y quién se encarga de los cuidados pues en España el noventa y cinco por ciento de las eres de entre veinticinco y cuarenta y nueve años cuida y educa a sus hijos diariamente en el caso de los hombres el porcentaje es del sesenta y ocho por ciento Tenemos que hablar de esto porque es necesario porque lo sufrimos y los y los primos todos y me gusta cuando alguna persona influyente habla de lo difícil que es compatibilizar Ada Colau esta semana en una entrevista ser

Voz 10 37:22 con Pío y empezó a llorar cuando lo dijeron has pensado

Voz 6 37:25 dejarlo empezó a llorar dijo sí porque pienso en mis hijos me parece importante que habíamos esto según atención a este dato según organiza

Voz 1995 37:32 hay una parte son pocos pero hacen mucho ruido que se ríen de eso de ver a una mujer emocional a una mujer obesa d'Hebron reconociendo debilidades flaquezas haciéndolo en público además mostrando una humanidad de la que precisamente esa para esa pandilla de idiotas carece con lo cual no pasa nada bien ver a alguien diciendo la verdad en una entrevista donde sea así que

Voz 6 37:54 es muy importan todo el apoyo y el dato espeluznante según la Organización Internacional del Trabajo si mantenemos el ritmo de los últimos años en el reparto de tareas entre hombres y mujeres eh pues la brecha no se cerrará hasta dos mil doscientos veintiocho sea dentro de doscientos

Voz 1995 38:09 nueve años pero cuanto cuantos años tendré yo entonces

Voz 3 38:13 cuántos cumplo

Voz 6 38:15 quedan unas generación Bilbao dos

Voz 3 38:18 jubilado también hay señales esperanzadoras

Voz 6 38:20 el número de países que concede algún tipo de baja paternal ha aumentado en los últimos años según datos del último informe del Banco Mundial la cifra ha aumentado en un cuarenta por ciento desde dos mil nueve Se de setenta y siete países a ciento siete o sea que a día de hoy hay más países que sí conceden permiso de paternidad que los que no gobernó Isabel quién está luchando todos los días por cambiar eso mejorar el reparto y acelerar el camino a la igualdad el feminismo que os da pereza la palabra que decís que somos unas pesadas pero cada logro que ha mejorado la vida de las mujeres tiene su origen en la

Voz 7 38:49 esta feminista vamos a escuchar emocionados las palabras de la despedida de Manuela Carmena ya feminismo

Voz 33 38:55 queridos concejales estimados compañeros todos en el día de hoy es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia así así

Voz 34 39:14 y digo esto diciendo claro que el movimiento feminista jamás fue violento

Voz 33 39:20 desgraciadamente hay quien no cree en el feminismo quién no respeta a las mujeres quién las mata

Voz 6 39:28 bueno pues eso es seguimos con esta con esta lacra que ni siquiera me parece una palabra apropiada con el tema de la violencia que nosotras vamos a seguir luchando contra eso haya quién haya en el poder aunque lleguen desde el Ayuntamiento de Madrid nuevos digan vamos a quitar todas las pancartas contra la violencia machista fuera es un gesto muy feo porque la pancarta va a hacer que un maltratador no maltrate no pero sí hace que las víctimas entiendan que la política en las instituciones están de su lado están preocupadas por esto al quitar eso lo el primer gesto que tu hace están mandando también un mensaje de que no es una de tus preocupaciones y eso lo están haciendo Vox PP Ciudadanos también

Voz 12 40:07 bueno sigo tenemos tiempo para que abra un nuevo melón no no me decía que me has preguntado lo mejor paradas de buena que viene

Voz 1995 40:15 en la semana que viene si seguimos con este verano hacemos una pequeña pausa seguimos con las chicas

Voz 1995 45:53 Irán Rayán momento de cómo arreglamos esto Alejandra muy buenos días buenos días qué tal Thani está habitual que con estas cosas pero si hay menores estuvieron de unos chicos que han venido a ver la radio que sean maravillosa colegio niños deben tener doce años doce años más o menos

Voz 6 46:12 Nos dicen Vie diez

Voz 1995 46:14 la gente estaba pecera vamos a hablar de un gran reportaje sobre prostitución que ayer se estrenó Ica han llegado a los niños y a ver cómo dejan claro cómo hablamos del tema de una forma muy no se llega a las chica pin y llega a las chica Andrade

Voz 21 46:38 Alejandro

Voz 3 46:40 muchas gracias un placer el tendrá para nosotros

Voz 1995 46:45 ahora conocemos mucho mucho porque lleva muchos años haciendo periodismo de investigación vimos alejando en Callejeros contando lo que pasaba en las calles y barrios de España

Voz 34 46:55 es uno de los parques públicos más grandes del mundo está en pleno siempre mal

Voz 1995 46:59 enseguida vimos en encarcelados descubriendo nos cómo se vivió en las cárceles más peligrosas del planeta

Voz 3 47:04 escasos minutos de las cataratas de Iguazú grabamos imágenes que no recuerdan a Guantánamo

Voz 27 47:11 sí eso dijo entonces ahora llega

Voz 1995 47:18 fuera de cobertura que es el primer programa que produce es tú mismo

Voz 1688 47:22 lo produjo con onza porque yo sola ya sabéis que es muy complicado

Voz 6 47:26 pero sí es importante dar ese paso porque al final siempre estamos en poco Ayna nos hacen no no hay que

Voz 3 47:31 cuando tú ponerse hacerlo

Voz 1688 47:34 la verdad que me le la manta a la cabeza y bueno pues he conseguido currar con el equipo con con el que querido curar siempre desde mi productora así que es un lujo hasta Ifema

Voz 1995 47:45 la fenomenal porque si al final quién maneja no sabe mucha gente muchos autónomos que ahora mismo están sus urbanita sabe que quién maneja la pasta tiene el poder sí

Voz 1688 47:56 yo es verdad que me centro en el contenido de los reportajes yo para pastas hoy

Voz 1995 48:01 muy mala pero sabe exhibiendo hizo ya de saber es cuál es el coste que hacemos lo que creemos que llega

Voz 6 48:08 te a tu con la cadena con los contenidos

Voz 10 48:12 sí la verdad que no es fácil

Voz 1688 48:13 sí sobre todo pues para nosotros que somos periodistas y no estamos acostumbrados a esto pero por eso eh pues bueno he me he rodeado de gente que sí sabe hablar de dinerito y lo saben hacer muy bien

Voz 1995 48:25 la semana pasada hace unos días comenzó la tercera temporada fuera de cobertura el programa de Cuatro en el que agendas acerca historias que no se suele encontrar en los medios se cuentan de una forma muy lateral Alejandra someten el funk empieza a ser esta temporada con un reportaje sobre la Costa del Sol narcotráfico

Voz 5 48:41 la Costa del Sol ha vivido años más violento

Voz 1995 48:45 el reportaje había anoche fue sobre prostitución de lujo el negocio eterno

Voz 5 48:50 ocio de la prostitución de lujo no se Move a pie de calle sin oculto en exclusivas urbanizaciones otras discretas jugosas transacciones

Voz 1995 48:59 en ídolo en niño del colegio hablar tranquilamente nueve millones de euros se mueve solamente en ese tipo de prostitución estamos hablando

Voz 1688 49:07 dinero negro que a mí me llamó muchísimo la atención porque es del servicio que hace una mujer con su cuerpo la cantidad de dinero negro que gana alrededor muchísima gente en estas casas donde se realizan servicios sexuales que llaman de alto standing eh hay mucha gente que saca tajada los taxistas que llevaron a los clientes a los turistas a estos burdeles las señoras de la limpieza las cocineras y y el electricista todo eso es dinero negro

Voz 1995 49:39 pero definirlo de alto standing y es la que es la cuestión

Voz 1688 49:43 parece exactamente lo mismo de la prostitución es prostitución el alto standing lo han puesto ahí porque el servicio sexual cuesta trescientos euros

Voz 6 49:53 sí porque es más grande y más lujoso así

Voz 1688 49:55 no es eh pues al final eh se paga en un burdel de carretera

Voz 5 50:00 de los millones de burdeles de carretera

Voz 1688 50:03 España puedes pagar sesenta euros por un por un polvo hablando claramente en estos sitios

Voz 6 50:10 el ángulo que está en los claro Alejandre habla así es que luego haciéndolo reportas sí entrevistando eres

Voz 1995 50:16 David conoces en caso del Alto Estado

Voz 1688 50:19 en este caso por ejemplo hablamos con una chica de Barcelona que tenía diecinueve años y ella se pagaba la carrera se había independizado y ella cobraba trescientos euros la hora entonces ahí en principio podemos empezar a hablar de es de alto standing a partir de trescientos

Voz 3 50:34 cuatrocientos euros y quién es tan extremas

Voz 1995 50:37 entorno de gente que te funcionarios de entre comillas del del de la prostitución quién está arriba quién está manejando todas esas y

Voz 1688 50:46 a ver nosotros conseguimos entrevistar perdona conseguimos entrevistar a un a un tipo que se hace llamar el padrino que se encarga de conseguir modelos él llega tratos con agencias de modelos pagas estas chicas cinco mil euros para acudir a una fiesta que eso no les no da derecho a nada solamente

Voz 6 51:05 esto es otra que te tengas que acostar con nadie

Voz 1688 51:08 luego en esta fiesta si un cliente es en caprichos con una de estas chicas habla con el padrino le dice oye que los achica y entonces él ya dice pues negocia diez mil quince mil El nos contaba que se ha llegado a sacar treinta mil euros en una noche

Voz 1995 51:25 fiestas entonces él

Voz 1688 51:28 es decir toca estamos hablando de proxenetismo puro y duro disfrazado de que sí que es una fiesta con millonarios que te gente podemos las condiciones que él

Voz 12 51:38 es una realidad lo ignoto ante van a regalar una

Voz 6 51:41 iPhone no entonces él lo defendía como

Voz 1688 51:43 oye estupendo exmodelo eh gana cinco mil euros para trabajó como modelo y luego encima

Voz 1995 51:51 que tú te está llevando ya que el proxeneta se reconoce como tal hice sí sí proxeneta no

Voz 1688 51:57 él dice que no que él simplemente dice yo solamente me aprovecho económicamente me aprovecho yo le he leído

Voz 1995 52:05 perdón hemos hemos escuchado a título lucrativo lo hemos escuchado ya unas cuantas veces en otros entornos un poco más más supuestamente responsable el proxeneta se lleva una parte cuál es la parte de la prostituta si voluntariamente en el caso de que lo haga acepta participar en Lara

Voz 1688 52:23 si él lo que dices negocia con el cliente habla con la chica allí directamente la fiesta dice oye tanto pues yo creo que él se lleva un cuarenta por ciento la chica un sesenta por ciento

Voz 6 52:34 que al final sigue siendo negocio esclavitud con el cuerpo de la mujer pero tú has hecho reportajes de muchos tipos de prostitución desde niñas obligadas a prostituirse para llevar comida a su familia al prostitución de lujo compras el discurso de lo hacen porque quieren en alguno de los aspectos en alguno de los haber Celia yo no entrevistado nunca a ninguna prostituta

Voz 1688 52:55 esta y aunque me ha dicho que lo hace porque quiere cuando empiezas a rascar un poco la entrevista siempre hay algo detrás que dices Un no ha llegado aquí por propia voluntad ahora ayer salía Lucía una chica que dice para que me explote en otros otro yo eh y ella dice que sí que lo hace porque quiere

Voz 3 53:15 no hay gravera autónoma diga era autónoma

Voz 12 53:18 para ninguno trabajaba para nadie pero al final

Voz 43 53:20 tras estas webs descorche que llama escriben en sur entrevistando a la gestora de una agencia de es como si que quién inglés Cusí vulgarmente Escort

Voz 1995 53:34 tu de toda la vida pero cuál es la diferencia entre Escort prostitutas

Voz 1688 53:40 Toni no hay ninguna diferencia a ellos lo llaman así porque queda mejor decir Escort eh como ya chicas de compañía porque Abel mujeres de alterne sí pero estas Escort en principio lo que hacen es acompañará viajes y tú te crees que un un tipo que está pagando diez mil euros por un fin de semana que es lo que se paga bajando un viaje a París o un viaje de negocios y quiero ir con una tía espectacular ahora lo llaman el rollo que el FEM experiencia es un poco como las serie las que lo que nos decían en este sector es que a los hombres les gustan ese tipo de chicas no que no parecen prostitutas que no son explosivas pero eh

Voz 1995 54:20 como son sea cuál es el perfil que has visto