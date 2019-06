Hoy por Hoy (21/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 3 00:34 intentándolo con Irán

Voz 1727 00:38 verbo ninguno de los tres candidatos que ya hicieron campaña anunciando que aspiraban a presidir la Comisión tienen los apoyos necesarios lo decía el presidente francés no es Macron el grupo mayoritario el grupo de los conservadores se ha negado en rotundo a sacrificar a su candidato al alemán Manfred Weber ya ahora el Parlamento el Europarlamento tiene que proponer otros nombres los líderes tratarán de desbloquear el nombramiento en una cumbre de urgencia que han convocado para el día treinta este domingo no el domingo siguiente el presidente en posición de salida Juncker con su humor habitual

Voz 1645 01:15 se te acercas ser tan si a virus uno satisfacción

Voz 1727 01:19 muy ironizaba sobre lo difícil que sustituirlo y la satisfacción que eso le provoca fuentes españolas llaman a evitar el bloqueo no lo ha dicho Pedro Sánchez porque no ha comparecido después de este Consejo fracasado pero nos cuentan desde allí que está teniendo un papel muy destacado de una foto de la agencia Efe lo ilustra esta mañana con Merkel Macron Sánchez el presidente del Consejo Donald Tusk negociando en una parte así que sin acuerdo para el reparto de cargos la noticia en Bruselas para España sigue siendo la gravísima desautorización que sufrió ayer Albert Rivera por decir que Macron bendecía sus pactos en España con Vox

Voz 0040 01:59 matronas Gobierno hablamos con el directamente han dicho justo lo contrario apoyan nuestros pactos nos han felicitado incluso tanto en Andalucía como los acuerdos que estamos consiguió

Voz 1727 02:09 bueno pues salió inmediatamente Elíseo a desmentirlo después su propio partido Ciudadanos matizando al líder en una nota en la que decían que se refería el partido no al presidente de la República aunque Rivera mencionó la acabamos de escuchar al Elíseo la sede de la presidencia del país vecino desolación describen las crónicas que había en el equipo comunitario de los naranjas después de este episodio es viernes final de semana veintiuno de junio y hoy se celebra en el Tribunal Supremo la vista pública de los recursos a la sentencia de la manada la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra la Fiscalía pide duplicar la pena los cinco acusados Javier Alonso buenos días

Voz 0858 02:55 te has Pepa la Audiencia de Navarra condenó un principio a la manada por abusos sexuales a sólo nueve años de cárcel como decíamos por abusos sexuales en una sentencia que provocó una enorme polémica ahora el Ministerio Público pide que se rectifique que se castigue como una agresión sexual una violación

Voz 1727 03:15 con con dieciocho años entre rejas las

Voz 0858 03:17 piensas piden la absolución es posible que el fallo se conocía

Voz 1727 03:20 hasta hoy mismo por la tarde y la Guardia Civil vuelva vincular a Esperanza Aguirre con la corrupción descubierta bajo su mandato

Voz 0858 03:27 m de los agentes al que ha tenido acceso la SER dice que tanto ella como su antigua mano derecha en el PP Francisco Granados el supo

Voz 1645 03:33 esto cabecilla de la Púnica se reunieron

Voz 0858 03:35 empresas que ayudaban a financiar de forma irregular al PP

Voz 1727 03:38 Bárcenas le dice al juez que los ordenadores destruidos por el Partido Popular sí tenían datos del dinero negro de la contabilidad B del partido

Voz 0858 03:47 lo ha asegurado como testigo en la causa que sienta al partido en el banquillo de los acusados Cospedal también como testigo dice que ella sólo ordenó desalojar la sala que utilizaba el exceso

Voz 1727 03:57 pero ni el consejero de Sanidad y familias de Andalucía de la Junta de Andalucía

Voz 0534 04:03 popular Jesús Aguirre

Voz 1727 04:05 ha tenido que pedir disculpas por frivolizar sobre el aborto

Voz 0858 04:08 estaba en un acto de la SER en Córdoba defendiendo la posición de la Junta que busca persuadir a las mujeres para que no interrumpan los embarazos no deseados la opción fácil según el popular Aguirre lo decía además de esta manera

Voz 2 04:22 vamos qué problema tiene el apoyo social los sólo falle llega estupendo quién defienda no

Voz 0456 04:29 ha sido dice que el aborto es la

Voz 1727 04:31 acción fácil en fin en Barcelona cincuenta detenidos en una macro redada de los Mossos contra el tráfico de drogas

Voz 0858 04:38 sí golpea al menudeo en el barrio del Raval los mil agentes que han participado en ese dispositivo se han incautado de dos kilos de cocaína tres de heroína y más de dos mil pasó

Voz 1727 04:47 y hoy a las cinco y cincuenta y cuatro minutos de la tarde comenzará oficialmente el verano que nos dicen que va a ser más caluroso

Voz 4 04:55 el escenario más probable así en general es que la temperatura media del verano bueno de julio agosto septiembre media estoy casi cero coma cinco grados por encima de lo normal

Voz 1727 05:03 bueno medio graditos sólo es Beatriz Marbella portavoz de la AEMET Jordi Carbó vamos a recibir con calor al verano en este primer día buenos días buenos días hasta media mañana seguirán

Voz 0978 05:12 cayendo chubascos en la mitad norte de la península preferentemente en el interior después irán desapareciendo durante la tarde nuevas tormentas en la ibérica los

Voz 1727 05:21 Pirineos más aisladas en el Valle del Ebro

Voz 0978 05:23 Dios de Castellón también el interior de Cataluña cuidado porque muchas irán acompañadas de fuertes rachas de viento muchos rayos y truenos incluso de granizo en el centro y sur de la península sol durante toda la jornada también en los chicos

Voz 1727 05:36 ambos temperaturas parecidas a las de ayer

Voz 0978 05:38 harán donde llueva durante más rato calor pero moderado en gran parte del país el fin de semana mucho sol y temperaturas cada vez más alta

Voz 1727 05:50 bien el deporte el Depor está a noventa minutos de volver a Primera división un año después Sampe buenos días buenos días ve países puede cumplir un año más que el que ascienden el play off Hessel que queda

Voz 1161 06:02 claro de los cuatro en la Liga regular anoche de dos Mallorca cero en Riazor los gallegos se postulan como los grandes favoritos para hacer el domingo en somos el regreso a la máxima categoría el Mallorca tendrá que repetir la gesta de mil novecientos ochenta y nueve en la que se impuso dos cero al Espanyol en aquel partido de vuelta IS dos cero le valdría el domingo para volver seis años después porque con el mismo resultado subirían los isleños al haber quedado por delante en la clasificación de la temporada

Voz 1645 06:34 que que verano no me saco el más en si inició la especialidad entre inquietos hasta la vuelta

Voz 1727 07:49 Paris de la Francia Francia hay su capital en el punto de mira en estas últimas horas esto no es París sino Bruselas Macron no manda aquí podemos leer en la portada del mundo por ejemplo esta mañana no propósito la cumbre europea hoy empieza el verano lo hace además con una ola de calor donde en Francia donde Farjas resucitar los cuarenta grados en algunas partes del país este fin de semana la fuente buenos días

Voz 0456 08:14 pues yo Pepa quizás por este sofocón de calor algunos se creen que hablan francés perfectamente por haber estado un mes en Paris como canta Azucaica en esta canción y entienden lo que quieren o lo que en fin aunque para ola de calor la de la India por cierto con temperaturas que superan los cincuenta grados estos días hay millones de evacuados buenos días a todos hoy vamos a intentar descifrar qué han dicho los liberales franceses y los europeos y todos los demás en esta cumbre en Bruselas con la inestimable ayuda entre otros de Mariola Urrea Jesús Maraña José María Calleja íbamos a dedicar un buen espacio a la ciencia la investigación esta mañana en nuestra mesa de análisis y tertulia primero con Javier Burgos doctor en Biología Molecular Investigador contra el Alzheimer

Voz 1727 08:58 con él hablamos de ciencia de España hemos invitado a Javier Burgos hablar del momento político que vive este país

Voz 0456 09:05 a partir de las diez de las nueve en Canarias con Carlos López Otín catedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo descubridor de decenas de nuevos genes humanos identificador de genomas de pacientes con cáncer López Otín nos saluda esta mañana desde Oviedo junto a Toni Garrido buena parte de su equipo que se ha trasladado hasta allí hoy como cada viernes nuestros mejores publicistas haciendo hoy campaña a favor de los anticonceptivos Javier Limón Nos pone banda sonora al fin de curso el profesor letona con los mejores enigmas para empezar el verano David de Jorge con su concurso de cocina

Voz 10 09:44 venga vamos yo

Voz 1727 09:53 hoy como cada viernes bueno como cada

Voz 11 09:55 sí a prácticamente desde las elecciones mantenemos abierta la barra libre política pero como nos hemos hablado más que de política a lo largo de esta semana también queremos proponer dos asuntos

Voz 1727 10:06 mira actualidad el primero mañana se presentan

Voz 0456 10:09 doscientos mil interinos y licenciados a las oposiciones a maestro ya Profés dos cientos mil personas para treinta mil plazas la mayor oferta pública para maestros y maestras en la última década así que buscamos a algunos de los y las que se presentan sino se está escuchando o algún familiar que no es quiera contar cómo lo llevan que nervios hay que esperan conseguir a partir de mañana en esperamos un whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro

Voz 1727 10:35 y en segundo lugar queremos saber qué harían si encuentran en la calle por casualidad una cartera llena de dinero y con los datos del dueño

Voz 2 10:43 la devolverían no la devolverían con el dinero

Voz 0456 10:46 José quedarían con la pasta o no se haga chadianas recogerla como seguramente sería mi caso según un estudio científico internacional que les vamos a ampliar cuanto más dinero nos encontramos más propensos somos a devolverlo porque les escuchamos en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 12 11:03 ahí Express Sagrera eso que si la cartera está muy era la devuelve si cuanto más dinero hay más propensas la gente a devolver ese dinero si es el billetitos de aquel que ellos no me digas si es decir las seis y once ya Javier cinco y once en Canarias

Voz 0858 11:25 esto es hoy por hoy con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica aquí

Voz 0456 11:28 Jordi Fábrega en la producción

Voz 1753 11:32 abordo del transbordador espacial aproximando no sea nuestro destino en tres dos uno

Voz 6 11:38 junto a puntito de degustar los famosos grillos fritos de México que el momento más emocionante misión la tierra porque aún nos queda mucho por descubrir aquí abajo

Voz 1645 11:48 Natalia viajes las vueltas dan mucha vida admite sus para recordar eventos repetición

Voz 13 11:53 Vicente Case Nice artículo vuelven los bastante para que te lleves toda la tecnología Nissan no es hasta octubre sólo del quince al treinta de junio repetimos sólo del quince al treinta de junio Hinault para esa hasta octubre cubre ya tu concesionario y consigue Tunis Nissan financiando con ERC iba Iván Nissan Innovation de Childs

Voz 0858 12:22 la gobernabilidad de España pasaba en las últimas horas por Bruselas hasta allí han viajado tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado y Albert Rivera ellos estos dos últimos que tenían tenían cita allí con sus aliados europeos desde la capital comunitaria Sánchez les ha pedido responsabilidad en el proceso de investidura vamos que la faciliten tanto el PP como el de Ciudadanos no parecen por la labor reprochan al presidente en funciones sus supuestos pactos dicen con Bildu hay daba buena

Voz 14 12:49 los días buenos días Sánchez vuelve a señalar a PP y Ciudadanos

Voz 1722 12:51 lo importante es que hay un gobierno cuanto antes en España aquellos que están diciendo que no van a votar a mi investidura como presidente del Gobierno que es lo que ofrecerá porque no hay alternativa a responsabilidad el Partido Popular Ciudadanos como partidos que se dicen de Estado es facilitar la investidura no bloquear garantizar una cierta estabilidad al Gobierno de España

Voz 14 13:08 pese a lo sucedido en Navarra cerrado todas las puertas al presidente si es que algún que aún quedaba alguna abierta con populares y naranjas que el PSOE haya votado asimismo que Bildu haya entrado en la Mesa del Parlamento foral con los votos de Geroa Bai Izquierda Ezkerra ha dado el argumento definitivo para la no abstención Pablo Casado

Voz 15 13:23 es incompatible as tenernos con un candidato que acaba de pactar con Bildu porque al final lo que se está planteando es que una comunidad autónoma al Partido Socialista gobierna gracias a los sucesores de Batasuna

Voz 1645 13:34 y Albert Rivera acuerdo de la vergüenza nosotros

Voz 0040 13:36 te luego con este mismo con este PSOE no podemos no podemos ir de la mano señor Sánchez no tiene remedio Sánchez prefiere a Batasuna de socio que a los constitucionalistas de UPN a los ciudadanos

Voz 14 13:47 desde Podemos siguen discretos mientras negocian con Sánchez aunque Pablo Iglesias a través de Twitter ha puesto de ejemplo gobiernos autonómicos como el de Baleares La Rioja en los que podemos sí ha entrado con el Gobierno junto al PSOE para decir que así si sacan adelante las investiduras

Voz 0858 13:59 todo esto en el día en el que Rajoy ha roto su silencio para pedir que faciliten la investidura de Sánchez pero no suelo ha dicho a su sucesora Pablo Casado se lo ha pedido

Voz 16 14:07 Albert Rivera un acuerdo con Ciudadanos acuerdo que si además lleva aparejado un va en torno a un programa de gobierno permitiría a ese Ejecutivo contar con una sólida mayoría para si nos atenemos a lo escuchado hasta ahora por los responsables de ambas formaciones políticas esto pues

Voz 0858 14:27 probable con quién ya sabe Pedro Sánchez que no podrá contar es con Coalición Canaria y es que el PSOE de las Islas va a desplazar a los nacionalistas canarios del Gobierno autonómico tras veintiséis años lo va a hacer gracias a un pacto de izquierdas a cuatro Ser Las Palmas Agustín Padrón buenos días

Voz 17 14:44 hola buenos días Ángel Víctor Torres será el presidente del Gobierno de Canarias el secretario general de los socialistas de las Islas su partido junto con Nueva Canarias Podemos la Agrupación Socialista Gomera del ex senador Casimiro Curbelo suman en total treinta y siete escaños de los setenta del Parlamento canario mañana está previsto que se firme el acuerdo en Santa Cruz de Tenerife que llevará a la oposición a Coalición Canaria donde no encuentra desde el año mil novecientos ochenta y siete a las once

Voz 0858 15:13 se de la mañana gracias Agustín Se constituye otro de los parlamentos regionales salidos de las urnas el pasado veintiséis de mayo las Cortes de Castilla y León van a estar presididas por ciudadanos gracias al acuerdo con el PP que permitirá a los de Casado seguir presidiendo la Junta de Castilla y León treinta y dos años después un río era que hoy se ha tenido que comer sus palabras sus justificaciones sobre los pactos con Vox ha ocurrido en Bruselas donde le han preguntado por las críticas de los últimos días desde el entorno de Macron su jefe de filas europeo él ha negado discrepancias ya ha llegado a asegurar que incluso el presidente francés le ha felicitado pues bien inmediatamente ha salido

Voz 1645 15:50 el Elíseo para decir que eso no es

Voz 0858 15:52 harto Óscar García buenos días si al final la diré

Voz 1645 15:55 son de Ciudadanos se vio obligada a matizar lo dicho por la mañana por su presidente Albert Rivera

Voz 0040 16:00 crónica Gobierno hablamos con se directamente han dicho justo lo contrario apoyan nuestros pactos nos han felicitado incluso tanto en Andalucía como los acuerdos que estamos consiguiendo

Voz 1645 16:09 dicen fuentes de Ciudadanos que en realidad Rivera no se refería a Macron como presidente sino a su partido político en Mars pero lo cierto es que

Voz 0040 16:16 no hablamos con elige directamente han dicho justo lo contrario apoyan nuestros pacto

Voz 1645 16:21 todo esto llegaba después del desmentido categórico desmentido que lanzó el Elíseo porque según fuentes del Gobierno francés Macron no han felicitado ni de cerca ni de lejos a Rivera por sus pactos en España fuentes de Ciudadanos aseguran que desde su entorno sí hubo buenas palabras tras las elecciones andaluzas por el resultado electoral por el crecimiento y por la entrada en el Gobierno pero lo cierto es que Ciudadanos tuvo que recular y más después de que Rivera si hubiera reunido en Bruselas con el responsable máximo de Marx quién según Ciudadanos letras lado la supuesta buena sintonía entre ambas formaciones pues gracias Óscar mientras tanto aquí en España

Voz 0858 16:56 área civil vuelve a colocar a Esperanza Aguirre en el epicentro de la corrupción del PP madrileño a pesar de que ella siempre ha dicho que no sabía nada

Voz 0589 17:03 eso es lo que me lleva a asumir mi responsabilidad política in eligiendo sea por elegir a este señor e in vigilando porque eh yo debería haber vigilado mejor en lo que he vigilado puedo decir que no me consta que haya habido ninguna financiación irregular y mucho menos ilícito

Voz 0534 17:27 está en el Partido Popular de Madrid

Voz 0858 17:29 es Aguirre en dos mil dieciséis cuando anunció su dimisión y este señor al que se refería a la expresidenta madrileña era su mano derecha por aquel entonces en el PP Francisco Granados ahora un informe de los investigadores al que ha tenido acceso la SER lo sitúa a ambos físicamente en reuniones con algunas de las empresas que utilizó su partido el PP madrileño para financiarse presuntamente de forma irregular Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 17:53 buenos días la UCO vuelve a vincular a Esperanza Aguirre en la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid lo hace en un informe al que ha tenido acceso la Cadena ser incorporado al sumario en el que señala que Esperanza Aguirre y Francisco Granados asistieron a reuniones con empresas instrumentales utilizadas por el Partido Popular para llenar la caja B Ése es el primer titular de este informe el segundo es que la empresa Indra financió de forma ilegal al PP el estudio elaborado por la Guardia Civil a finales de mayo acredita que Indra llegó a recaudar sólo en el año dos mil doce casi seiscientos mil euros para pagar campañas del Partido Popular tendrá pagó servicios dice la UCO no realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral del Partido Popular en el año

Voz 4 18:33 dos mil siete en el año dos mil once

Voz 0125 18:35 según la Guardia Civil el sistema que utilizaba el Partido Popular era usar una red de sociedades instrumentales para llenar la caja B de donaciones ilegales Éste era el modus operandi dice la Guardia Civil recaudar por servicios no prestados un sistema que desde el año dos mil ocho hasta el año dos mil trece inyectó a los populares un total de un millón cincuenta y cuatro mil euros

Voz 0858 18:54 esto en el mismo día en el que a nivel nacional Luis Bárcenas avalado ante el juez su versión inicial sobre sus ordenadores de Génova ha dicho que sí que contenían información sobre las cuentas en vez del partido y que cree que por eso el PP los destruyó a conciencia Cospedal que también declaraba como testigo ha dicho que ya sólo ordenó despejar la sala que ocupaba hasta aquel entonces el ex tesorero Miguel Ángel Campos

Voz 1552 19:17 la documentación que había en los ordenadores será muy relevante dijo literal Luis Bárcenas quién explicó que se trataba de documentos importantes para aprobar la caja B nombres de donantes para las campañas electorales presupuestos de esas campañas supuestamente abonadas en B recibos y documentos complementarios de sus papeles manuscritos que les otorgan mayor verosimilitud todo ha perdido para siempre en perjuicio de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional porque el PP supuestamente destruyó las pruebas Bárcenas añadió que cree que el borrado de sus ordenadores tiene que ver con la operación Kitchen porque coinciden tanto los si no es como el tiempo en el que la policía política ejecutó el operativo contra él con fondos reservados para destruir pruebas que perjudica al PP el Partido Popular por su parte

Voz 1645 20:01 firmó que los ordenadores no había nada

Voz 1552 20:03 porro siguiendo su protocolo de protección de datos asimismo Cospedal alegó desconocimiento la mayor parte de las preguntas desacreditó al ex tesorero dijo que fue escandaloso y vergonzante descubrir su fortuna en Suiza provocó carcajadas en la sala el antiguo responsable de informática del PP Javier Barrero quién reveló que María

Voz 1645 20:22 no Rajoy llegó a estropear su ordenador personal por falta de uso jamás lo abrió

Voz 0858 20:34 seis y veinte cinco y veinte en Canarias el caso de la manada llega hoy al Tribunal Supremo casi tres años después de promocionar a España los magistrados tendrán la última palabra sobre qué fue lo que ocurrió ese día su un caso de abusos sexuales como decidió la Audiencia de Navarra y avaló después el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad Ozzie es una agresión sexual una violación como defiende la Fiscalía no se descarta

Voz 1645 20:58 hoy mismo sepamos la decisión insiste duplican

Voz 0858 21:01 la pena de la manada hasta los dieciocho años de cárcel como pide el Ministerio Público o incluso Si los absuelve como piden las defensas Alberto Pozas

Voz 0055 21:09 el Tribunal Supremo tiene intención de empezar a estudiar el caso nada más terminar la vista ahí si es posible hacer público el fallo no la sentencia completa este mismo viernes el debate además de una posible absolución girará según fuentes jurídicas en torno a dos conceptos el viento o la intimidación si lo que sucedía dentro del portal de la calle Paulino Caballero de Pamplona fue un episodio de abusos sexuales comprueba alimento O'Shea deben ser condenados por agresión sexual con intimidación la Fiscalía defiende el segundo que fue una violación impide que sus condenas se dupliquen de nueve a dieciocho años de cárcel hoy arranca la vista a las diez y media de la mañana sólo con la presencia de jueces fiscales y abogados ellos tienen prohibida la entrada de Madrid

Voz 0858 21:46 el cadáver que los Mossos encontraron el miércoles enterrado en el jardín de una casa de Tarrasa en Barcelona es el de Mónica Borrás no ha hecho falta espera a la autopsia ayer finalmente su expareja confesó que la mató y que después la dejó allí llevaba desaparecida casi un año Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 1645 22:02 ya bon a los forenses siguen trabajando para esclarecer cómo murió Mónica su ex pareja con la que compartían esta casa aunque ya estaban separados confesó ayer el crimen como decías se le volvió a trasladar al lugar de los hechos mientras en la localidad en Tarrasa

Voz 2 22:16 minuto de silencio recuerdo al aquellas la víctima mil uno de la viola

Voz 1645 22:19 hacia machista en España descansa hace recuento oficial no había denuncias previas en este caso el Instituto Catalán de la Mujer se queja de la auténtico calvario que tienen que pasar las víctimas cuando quieran denunciar

Voz 0931 22:28 los Jackson sienten mes el ámbito judiciales donde sienten las víctimas más descrédito de su testimonio segura Beatriz masivo

Voz 0858 26:04 antes de los deportes el Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa ha intervenido en una jornada titulada cruce de caminos una toca moderado Aline que ustedes conocen bien Pepa

Voz 1645 26:12 bueno yo allí Vargas Llosa reflex

Voz 0858 26:15 dado sobre la educación en los tiempos Internet creo

Voz 23 26:17 que una sociedad enteramente impregnada exclusivamente por las imágenes es una sociedad mucho más fácil de manipular por los poderes de este mundo que una sociedad que está impregnada a través de la buena literatura de espíritu crítico

Voz 0858 26:34 Nos dejaba además una anécdota sobre sus hijos cómo consiguió enganchar los a la literatura

Voz 23 26:39 les pagaba para que leyeran les pagaba les daba propinas decía porque usted le en un ahora yo les doy esta propina dos horas les doy esta propina nuestra dice con dos de ellos me resultó con el tercero no salió también osea que romperlos económicamente era una vía de veinte dejarlas

Voz 1645 27:00 bueno hay corrupción buena corrupción malas seis y veintisiete cinco y veintisiete en Canarias Sampe buenos días buenos días

Voz 0858 27:12 el Depor se acerca a Primera con la victoria de anoche en la ida del playoff

Voz 1161 27:16 Depor dos Mallorca cero que puede devolver un año después a los gallegos a la Primera División incumplir una temporada más que el que ascienden el playoff es el que queda peor clasificado de los cuatro en la liga regular el Mallorca tendrá que repetir la gesta del ochenta y nueve en la que se imponía dos cero al Espanyol en el partido de vuelta dos cero le valdría el domingo en somos para volver seis años después porque con el mismo resultado subirían los isleños al haber quedado por delante en la clasificación de la temporada marcaron un gol en cada parte Fede Cartabia en la primera Quique González en la segunda este último algo polémico por la duda de si entró o no el balón por completo en la portería de Manolo Reina que no lo tenía claro Movistar

Voz 24 27:48 no tenemos por qué ha levantado el banderín cuando una entrada lo ve un poco dudoso los allegados llegado a entrar en cero no voy

Voz 6 27:55 decisiones que en estos partidos como diecisiete retomar no

Voz 24 27:57 cuaje la expulsión

Voz 1161 27:59 en el Depor no Seven ya en Primera tendrán que sufrir en Mallorca y Fede Cartabia que abría el marcador reconocía que les favoreció la expulsión de Pedraz

Voz 25 28:06 a partir de que han expulsado a jugador de hecho hemos intentado mucho más la verdad que el final el Chiki es que eso polémico pero creo que que gol pues no no sé qué que quería pitado porque has hecho una medalla es hice que falta no no entendía nada pero al final rectificó y creo que que fue correcto lo bis

Voz 1161 28:23 la solución el domingo desde las nueve en Son Moix en cuanto al mercado de fichajes confirmado ayer por ambos clubes el traspaso de Marcos Llorente del Real Madrid Atlético de Madrid el jugador firmará hoy por cinco temporadas cuando haya superado el reconocimiento médico los rojiblancos pagaran

Voz 1727 28:35 treinta millones fijos y entre cinco y diez más en variables

Voz 1645 28:39 del Campeonato de Selecciones Uruguay Japón han empatado a dos esta madrugada en la segunda jornada de su grupo en la Copa América tenemos escuchamos a uno de los autores de los goles uruguayo Luis Suárez

Voz 1161 28:55 los como positivo que se hicieron el otro lo marcó Jiménez Atlético Madrid esta noche a partir de la una el otro partido del grupo Chile Ecuador en el Mundial femenino ya tenemos definidos los octavos que comenzarán mañana con el Alemania Nigeria y luego el Noruega Australia el domingo Inglaterra Camerún y Brasil Francia el lunes desde las seis de la tarde el España Estados Unidos y luego el Suecia Canadá y se completarán el martes con el Italia China y el Holanda Japón en el Europeo sub veintiuno Alemania goleaba ayer esas Serbia seis uno y Dinamarca se imponía Austria tres uno en partidos del grupo B hoy segunda jornada C desde las seis y media Inglaterra Rumania desde las nueve Francia Croacia mañana resolución del grupo de España hay desde hoy también se disputa la Copa de África partido inaugural a las diez de la noche Egipto Zimbabue del resto a las nueve de la noche cuarto partido de la final por el título de la ACB Barça Real Madrid si ganan los de Pablo Laso

Voz 2 29:38 eso serán campeones si ganan los de Pesic el domingo partido definitivo en Madrid el pívot blanco Gustavo Ayón confía

Voz 26 29:43 no lo hemos trabajado durante diez meses para llegar a estas instancias muchísimos partidos Si yo que del deseo de ganar la Liga lo lo tenemos los dos Si nosotros tenemos una gran oportunidad

Voz 1727 30:03 son las seis y media a las cinco y media en Cannes

Voz 1727 30:12 el caso de la manada termina hoy su camino judicial en el Tribunal Supremo el Alto Tribunal tendrá que decidir si lo que ocurrió en los Sanfermines del año dos mil dieciséis fue un abuso sexual a una violación como sostiene la Fiscalía y la acusación

Voz 0858 30:27 los tribunales navarros condenaron a los cinco miembros de la manada a nueve años de prisión por un delito de abusos al considerar que no hubo ni violencia ni intimidación contra la joven de dieciocho años a la que acorralaron en un portal ahora serán cinco jueces del Supremo tres de ellos especializados en violencia de género quiénes fijen jurisprudencia que dicen las expertas Mariola Loureda

Voz 1727 30:48 las juristas consultadas por la SER esperan que el sí

Voz 0259 30:51 premios rectifique la sentencia condena a los cinco miembros de la manada por violación la ex presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género Inmaculada Montalbán

Voz 27 30:59 los agresores crear un escenario

Voz 1271 31:02 pues receptivo Illa victimas

Voz 27 31:04 vio en una situación de indefensión

Voz 28 31:07 parece que esto es lo que se revela de los hechos probados

Voz 0259 31:12 en la misma línea la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis Ángeles San Jaime de Pablo cree que el fallo del Supremo debería convertirse en una referencia

Voz 28 31:20 cometieron una agresión sexual una violación y en consecuencia hubiera sido inútil cualquier acto de oposición o resistencia que hubiera realizado la víctima esperamos que así el Tribunal Supremo sea un referente en la incorporación de la perspectiva de género a la administración de Justicia

Voz 0259 31:39 en definitiva confían en que se les reconozca la víctima su derecho a la dignidad la libertad sexual

Voz 0858 31:45 es viernes veintiuno de junio como era previsible los líderes europeos no han llegado a un acuerdo para decidir quiénes van a estará al frente de las instituciones comunitarias en la nueva legislatura han salido esta madrugada sin acuerdo is emplazan a otra cumbre la próxima semana veremos si ella

Voz 1727 32:00 es el beso sabiéndolo chanchullo

Voz 0858 32:04 Theresa May que está de salida hay deseando olvidar sus compromisos europeos va el relevo de la primera ministra al frente de Downing Street continúa con dos candidatos en liza ya sólo quedan dos mucho tienen que pasar las cosas para que Boris Johnson no sea el próximo premier corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 32:21 el duelo entre Boris Johnson es Jeremy Hunt es muy desigual el primero para bien o para mal es una figura muy conocida ha logrado ciento sesenta y dos votos un amplio apoyo en el grupo parlamentario es enormemente popular entre las bases conservadoras que tienen la última palabra todo el mundo da por hecho su victoria Jeremy Hunt ha salido elegida por la mínima con sólo dos votos por encima de Michael Go los rumores apuntan a que el equipo de Joan son movilizó a los suyos para votar tácticamente Go era un rival político y personal mucho más peligroso Hunt hizo una campaña durante el referéndum a favor de la permanencia en Europa y aunque ahora estaría dispuesto a que el Reino Unido se marchará sin acuerdo a los ojos de la militancia radical es alguien sospechoso lo cierto es que los dos finalistas inician ahora una gira por el país para presentar sus respectivos programas el nueve de julio comparecerán en un debate televisado organizado en esta ocasión por la cadena privada hay Tibi

Voz 6 33:21 si fuera una película habríamos ganado once oscars once Si fuera un periodista Easy fueron científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al mejor Motor Internacional terreno en las últimas siete ediciones la última este año lo que este mes en estamos de celebración Iggy paté uno de nuestros quinientos Ford Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada financiando conforme opción de FC hasta fin de mes con quienes en Ford punto es

Voz 31 34:25 en hacer hoy por hoy esa después

Voz 1645 34:32 llega

Voz 9 34:43 son las siete

Voz 1727 34:44 los Veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias y hoy abrimos la Mesa de España en Catalunya con la última ocurrencia de la Nice de la Asamblea Nacional Catalana una de las principales organizaciones independentista esa idea ha sido crear un buscador online de empresas afines al soberanismo para que los catalanes pueden comprobar dicen qué empresas están a favor o en contra del proceso la patronal la patronal catalana acusa a la ANC de incitar al boicot de promover la discriminación política en el Consell

Voz 0931 35:17 Joan Bofill bon día bon día la Asamblea lo que haces con otro nombre intentar pues justificar esta especie de selección de empresas este buscador se llama consumo estratégico según la entidad independentista el objetivo es que los catalanes con suma ni den dinero a empresas que supongan una alternativa al poder económico del Estado al Ibex treinta y cinco viví a qué tipos de debilitar este tipo de economía dependiente del poder político dice la presidenta Elisenda Palau siete para favorecer otro tipo de consumo más cinco

Voz 1727 35:45 persas no

Voz 0931 35:47 ya ha pagado a empresas que no no que estén comprometidas con la independencia asegura sino con otros valores además por ejemplo cómo se atienden en catalán no se su consumo es responsable de la patronal de las grandes empresas fumen lo critica duramente contra Cataluña van contra dos consumidos de su presidente Josep Sánchez Llibre critica que va en contra de los ciudadanos de los consumidores de las empresas catalanas también asegura del crecimiento económico

Voz 1727 36:10 y terminamos una semana de rupturas políticas saldrá de Ciudadanos y Valls en Barcelona la hemos contado sobradamente en Galicia Lara Capello bos días buenos días se rompen marean el Parlamento gallego el principal grupo de la oposición hasta ahora su líder y otros tres diputados serían al Grupo Mixto qué ha pasado

Voz 1271 36:28 pues las razones son múltiples y vienen de lejos pero digamos que la gota que ha colmado el vaso ha sido la designación del senador en representación de la comunidad los denominados diputados críticos apostaban por un nombre el hasta ahora portavoz Luis Villares incluso a fines por otro estos cuatro serán al Grupo Mixto los diez críticos se quedan en En Marea a pesar de no sentirse representados por esta marca Villares el magistrado que fue candidato a la Xunta en dos mil dieciséis ha pedido disculpas aquí en la SER por no haber tomado esta decisión hace tiempo y responsabiliza podemos de la ruptura

Voz 32 36:58 Nos operan vamos facer de seguir fingiendo que somos En Marea auditado de Podemos has mareas y En Marea no es propiedad en teniendo

Voz 1727 37:05 lo vemos Pablo Iglesias de hablaban en que han sido tres años de zancadillas política

Voz 1271 37:10 casi muere a la confluencia de Podemos Izquierda Unida ha no by Cerna segunda fuerza política de Galicia con más de doscientos setenta mil votos

Voz 1727 37:18 y lo que se rompen elegido en Almería es vox Elena Carazo buenos días buenos días Pepa el líder del Partido Santiago Abascal ha tenido que entrometerse en uno de los pocos feudos que tire la formación ultra ha expulsado a dos concejales por no seguir las directrices nacionales

Voz 0534 37:34 o es que consideran que Juan José Bonilla y Rosa María Marín decidieron apropiarse del cargo el primero al hacerse con el acta de diputado provincial por Berja y la segunda por ir como suplente según una nota que ha hecho pública la formación un cargo que desde el partido habían decidido que ocupara Juan José Ibáñez concejal Adra desde la dirección nacional en tiene que Bonilla lo que ha hecho esa anteponer su interés personal aseguran que durante los últimos días han intentado que cambiará su postura pero se ha negado alegando que le correspondía ocupar esa plaza por los votos recibidos ya que Vox e hizo en elegido con siete concejalía formando parte del equipo de gobierno del PP esto en Almería en Algeciras cuando hoy termina el plazo para constituir los grupos municipales de la corporación de momento se desconoce cuál va a ser la composición final del pleno municipal por las diferencia precisamente de los dos concejales de Vox que ya votaron incluso Pepa por separado en la sesión de investidura del popular José Ignacio Landaluce al que uno de ellos dio su apoyo mientras que el otro se votó a sí mismo como candidato de la formación de ultraderecha

Voz 1727 38:33 en fin de semana Elena igualmente Pepa López en Murcia el juez ha ordenado internar a dos chavales dos menores acusados de matar a golpes a un adulto un ciudadano marroquí ocurrió la semana pasada se les investiga por un presunto delito de homicidio y robo con violencia Ruth García buenos días buenos días al Juzgado de Menores ha decretado esa internamiento cautelar en régimen cerrado de los dos menores detenidos por su presunta relación con el homicidio de un individuo cuyo cadáver apareció la pasada semana en un descampado de Lorca unos hechos que se remontan al doce de junio el cadáver del hombre apareció en un solar de un barrio lorquino la víctima de origen marroquí presentaba signos de violencia una

Voz 0931 39:16 las hipótesis que se barajan es que la muerte fue consecuencia de una riña entre varias personas una de las cuales supuestamente portaba un palo con el que agredió a la víctima de momento no han trascendido más detalles sobre la investigación porque se encuentra bajo secreto

Voz 1727 39:29 si el Gobierno vasco admite que el menor de trece años que se suicidó el lunes en Vizcaya había denunciado acoso escolar la familia del niño lo cambió incluso de colegio porque había sufrido bullying en cursos anteriores Gonzalo Loza alguno Eguna un Pepa

Voz 33 39:44 así tras cambiarse de colegio el menor de trece años iba mejor sacada buenas notas hice había integrado bien según la Ertzaintza fue en su anterior colegio donde se abrió un expediente pero no había pruebas suficientes Cristina Uriarte consejera

Voz 0534 39:57 al principio parecía que no había pruebas de que hubiera un acosó pero a pesar de todo se puso en marcha el protocolo ese intervino estos momentos estaba en otro centro eh hay según las declaraciones de la propia familia del centro no había ningún problema y de hecho estaba teniendo buenas notas

Voz 33 40:13 el funeral del niño será esta tarde mientras la Ertzaintza investiga las razones que podrían haber llevado al menor a quitarse la vida

Voz 1727 40:20 yo hoy cerramos la Mesa de España en Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días El Colegio de Médicos ha inhabilitado una pediatra que difundía bulos entre las familias les decía por ejemplo que las vacunas causaban autismo en los niños más pequeños

Voz 0534 40:35 si esta pediatra que se llama Isabel bellos tras desaconsejaba por ejemplo que los padres vacunas en a sus hijos contra la varicela

Voz 18 40:41 esta vacuna que esto me quedé y que fue retirada hasta de las farmacias va a incrementar

Voz 0534 40:47 es que es poco cartas y charlas como esta fueron denunciadas por la Asociación Autismo España en la denuncia se puso hace meses pero ha sido ahora cuando el Colegio de Médicos de Madrid ha verificado que vulnerado el código deontológico

Voz 34 40:59 Clemente cada vez parece haber más información sobre toda vez que a través de las redes sociales de todos los tecnologías de comunicación de bueno de prácticas que están muy alejadas del del conocimiento científico y el método científico que ABC tiene más adeptos de seguidores

Voz 0534 41:17 presidente del Colegio madrileño de médicos ha confirmado que en la SER que esta pediatra trabaja en un centro privado será la inspección sanitaria que garantice ahora que no ejerza durante trescientos sesenta y cuatro días

Voz 1727 41:27 hasta luego Laura Arau

Voz 30 41:31 hola me quedo sin on de pueda verdad

Voz 1727 41:45 ya abrimos hoy la Mesa del Mundo en Italia con el primer ministro no con el vicepresidente y ministro del Interior italiano con Matteo Salvini que se supera cada vez que abre la boca dice ahora da a entender al menos que una mujer con diez hijos condenada por adulto debe ser éste el izada para que no pueda eludir su ingreso en prisión corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 42:10 es la última vuelta de tuerca de Salvini que en esta ocasión ha calificado de maldita a una madre de diez hijos de nuevo embarazada porque la justicia le ha suspendido una condena por robo para que pueda ocuparse de su prole a prisión por treinta años ha escrito el ministro de Interior en en las redes sociales situándose por encima de los jueces hay que impedir añadido que pueda tener más hijos es decir ha propuesto su esterilización y que se le retire la custodia de sus once hijos dándolos a adopción el aplauso de Salvini ha sido inmediato pero también las críticas Si los hurtos de una mujer que debe alimentar a su familia muy numerosa se castiga con treinta años de cárcel qué pena merece un partido la derechista Liga condenada por usurpación de cuarenta y nueve millones de fondos públicos se preguntan muchos usuarios en las redes

Voz 1727 43:07 terminamos en Hungría un tribunal ha condenado ayer a cadena perpetua a los cuatro líderes de una red de tráfico de personas responsables de la muerte de setenta y un migrantes que es asfixiar On dentro de un camión frigorífico cuando intentaban llegar a Alemanía Andrea Villoria

Voz 1161 43:24 fue en dos mil quince cincuenta y nueve hombres ocho mujeres y cuatro niños subiera en ese día el camión venían de Siria Irán Irak o Afganistán y habían pagado cien mil euros a una mafia para llegar a Alemania según confirmó la Policía oculta tras media hora encerrados empezaron a chillar y a golpear el camión indicaban que se ahogaban y que por favor les abrieran la puerta a los conductores llaman a su jefe y éste les prohibe liberarlos a pocos kilómetros asustados deciden abandonar el camión en medio de la autopista las Naciones Unidas condenaron el crimen

Voz 23 43:55 es muy

Voz 1161 43:58 papá día vamos a Utah emplazó a los fieles a rezar por ellos ahora el juez ha endurecido las penas contra los responsables de veinticinco años de cárcel a perpetua sin opción a recurso

Voz 36 45:32 el y el de

Voz 37 45:39 todo un rito

Voz 1727 45:42 era el increíble hombre menguante

Voz 1100 45:45 te dice esta mañana José Marín buenos días Pepa qué tiempos éstos en los que una buena parte de la ciudadanía y la clase política diríamos que al completo ha decidido invitar a ustedes ustedes los sabios de Toxo y aquello de no ver no oír y no hablar añadan por favor olvidarlo todo perder la memoria no recordar absolutamente nada es un escándalo monumental que el Partido Popular además mientras gobernaba destruyera a sabiendas con inquina y furia desmedida los ordenadores de Luis Bárcenas el tesorero del partido nombrado a dedo por el entonces presidente del Gobierno y que alguien esos artefactos pues información relevante dice el interesado sobre la caja B del partido alguien se ha responsabilizado de algo la nueva tesorera a la entonces jefa Dolores Cospedal los que ahora mandan y el partido Kia monumental caradura que sólo se corregía con una actuación decente de Lajusticia hagan el favor de no reírse y hablando de rostros como el granito no pierdan de vista la lideresa Esperanza Aguirre año sí año rozando el precipicio era que era guardia civil le tiene echado los dos ojos claro que pocos pueden hacer sombra de la desvergüenza al desahogado Prim pueblo Rivera capaz de despreciar la verdad

Voz 1645 47:08 el presidente quiero decir al Turquía

Voz 1100 47:11 claro que el líder de Ciudadanos es su perfecto mentiroso y un cantamañanas Rivera El increíble hombre menguante

Voz 38 47:22 no

Voz 1727 47:29 mañana se presentan doscientos mil interinos o licenciados a las oposiciones que hay a maestros y profesores

Voz 1645 47:37 es uno de los asuntos por los que hemos preguntado esta mañana las oposiciones estas olas que se celebran en fechas próximas como lo llevan bienvenida

Voz 28 47:44 buenos días soy Chirivella Valencia la convocatoria de oposiciones para mi hija será el día veintiséis la pobre lleva desde hace más de año y medio levantándose a las cuatro de la madrugada para estudiar a las ocho de la mañana levanta su hija para llevarla al colegio y la regla después se vaya a trabajar cuando vuelve de trabajar sigue estudiando cuando acaba de darle es decir clara la niña juega con ella un ratito está ponían ratito la Cuesta se queda estudiando hasta las doce de la noche quiero decir que estas personas así ya les tendrían que dar el puesto de trabajo sin examen porque todo lo que llevan a sus espaldas trabajado estudiado y sacrificado ahora este fin de semana de San Juan estudiando día y Loché yo creo que estas personas así que las tendría que dar el puesto sin examinarse

Voz 1645 48:33 tu hija Cathy ya aprobado la oposición de la vida desde luego lo que no es estás contando mucha suerte ahora en la oposición Noa profesora mucha suerte les desea todos ellos también Mari Cruz de Vitoria

Voz 39 48:44 bueno yo sí me encanta tres en una cartera la de librería tuviera lo que tuviese yo quiero dar ánimo a esos pobres doscientos mil sufridores que se presentan a las oposiciones

Voz 1753 48:58 es nuestro segundo asunto ése que mencionaba Mari Cruz que harían si se encuentran con una cartera con dinero y los datos del dueño la devolverían Si no con dinero sin dinero damos la bienvenida Miguel Ángel de Cantabria

Voz 40 49:08 pues mira yo ya el parqué y me encontré a tartera trescientos por ese tiempo yo estaba preparando de la cocina mi madre padre vivo con una buena De Gaulle de ley para buscar el número de DNI dentro vamos ir a no ser que ese dinero pertenecía al tesorero es un equipo de fútbol caddie ha ido allí a saludar a uno de sus jugadores que estaba ingresado que había tener un accidente los niños le querían saludar desde el aparcamiento porque habían ganado la Liga te lo correcto

Voz 1727 49:50 sin ninguna duda que historia más bonita historia precios a Miguel Ángel gracias son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 0534 50:04 a Gutiérrez qué tal buenos días comienza el verano que según los expertos será uno de los más calurosos y secos en la Comunidad de Madrid así que ha cubierto estos meses hoy treinta grados de máxima con nubarrones y algunos chubascos esta tarde Esperanza Aguirre de nuevo en el epicentro de la corrupción del PP madrileño la Guardia Civil vuelve a colocar la expresidenta madrileña en ese ojo del huracán según la UCO Aguirre participó junto a Francisco Granados en reuniones con algunas de las empresas que utilizó el Partido Popular de Madrid

Voz 1 50:32 para financiarse presuntamente de manera

Voz 1727 50:35 Ana Terradillos buenos días buenos días