Hoy por Hoy (21/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

bueno qué tal muy buenos días hoy el caso de la manada llega al Tribunal Supremo a las diez se celebra la vista

Voz 1275 00:31 aplica de los recursos a la sentencia

Voz 1727 00:33 un al Superior de Justicia de Navarra el Alto Tribunal debe decidir si mantiene que aquello fue un abuso sexual cree que fue una violación tal y como defiende la Fiscalía que pide elevar la pena de los cinco condenados de nueve a dieciocho años de cárcel Ángeles Jaime de Pablo es jurista y ex miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Themis cometieron una

Voz 3 00:56 agresión sexual una violación en consecuencia hubiera sido inútil cualquier acto de oposición o resistencia que hubiera realizado la víctima esperamos que así el Tribunal Supremo sea un referente en la incorporación de la perspectiva de género a la administración de Justicia como se viene reivindicando y se viene exigiendo por los organismos internacionales de igualdad

es posible que el fallo se conozca esta tarde tarde muy tarde pero esta madrugada sin acuerdo ha terminado en Bruselas el Consejo Europeo la primera reunión de los líderes para intentar pactar el reparto de puestos en las instituciones comunitarias que hay que renovar entre otros el presidente de la Comisión o la presidencia del Banco Central enseguida ampliamos y allí en Bruselas tremendo bochorno para ciudadanos estas palabras delibera

fueron inmediatamente desmentidas por el Elíseo el gobierno de Macron asegura que nunca lo han felicitado con sus acuerdos con Vox es viernes final de semana veintiuno de junio y ahora mismo leemos en el New York Times que ayer Donald Trump dio la orden de lanzaron ataques sobre objetivos militares iraníes en respuesta al derribo de un dron estadounidense en Ormuz Trump habría aprobado la operación pero poco después la suspendió la Casa Blanca no ha desvelado los motivos horas antes esto sí lo sabemos los periodistas le preguntaron si pensaba tomar represalias contra

Voz 1727 02:50 aquí en España hoy se constituyen las Cortes de Castilla y León Ciudadanos va a presidir la Cámara a cambio de que el PP siga gobernando esta comunidad que ya gobierna desde hace treinta y dos años lo mismo han intentado PP y Ciudadanos en Canarias pactarlos dos y mantener en el poder a Coalición Canaria pero en el Archipiélago la operación no les ha salido un vuelco histórico por primera vez en veintiséis años Coalición Canaria no estará en el gobierno insular luego a presidir el PSOE y ha sido gracias al apoyo de Nueva Canarias de si podemos pide la Agrupación Socialista Gomera el socialista Ángel Víctor Torres será el nuevo presidente

Voz 4 03:30 no hemos estado compartiendo documentos durante esta semana hemos caminado hemos tenido reuniones equipos negociadores habido fricciones que se han podido salvar entre los distintos componentes de de este de este acuerdo ha habido dudas que se han despejado confiesa que sean restablecido que han podido reconducir

Voz 1727 03:47 la patronal de los empresarios catalanes Fomento del Trabajo califica de boicot irracional la última iniciativa de la Asamblea Nacional Catalana ha puesto en marcha un buscador de empresas favorables al proceso al terminar la rueda de prensa en la que lo han presentado un micrófono abierto ha captado como la presidenta de la entidad independentista que se llama Elisenda Palau si se refiere a la periodista de Antena tres Blanca Casiano así

Voz 1934 04:14 sí a que desagradable esa periodista de que medio era la Morena la española esa que pesada no te voy a dar el titular que quiere borde

la española esa sobre educación mañana se celebra la mayor convocatoria de oposiciones a docente de una década ciento ochenta y cinco mil personas van a intentar conseguir una de las treinta mil plazas de maestros y profesores de Secundaria y régimen especial que se ofertan son seis aspirantes por plaza y en los deportes esta madrugada ha celebrado la habitual elección de novatos en la NBA San Pedro

Voz 0047 04:53 en el draft en el que no hemos tenido grandes sorpresas una edición en un año sin jugadores españoles o que jueguen en España en ninguna de sus dos primeras rondas los New Orleans Pellicano se llevan como número uno acción Williams comparado ya con el propio Le Bron James el número dos Memphis ha escogido a Jack Morán en el tres los New York Knicks a Barrett esta noche se pueda resolver la temporada en la ACB cuarto partido de la final a las nueve Barça Real Madrid los de Pablo Laso serán campeones si ganan en el Palau si ganan los de Pesic tendremos quinto y definitivo partido el domingo en Madrid

y el tiempo Jordi Carbó como vivir el verano buenos días

Voz 0978 05:25 viene con calor eso seguro ya veremos después que intensidad y que persistencia de momento a la espera de que a principios de la semana que viene tengamos la primera ola de calor o eso apuntan los mapas especialmente en la mitad oeste de la península pero ahora tormentas tormentas en el Cantábrico más oriental también en los Pirineos las próximas horas las lluvias irán desapareciendo del Cantábrico pero en cambio durante la tarde las tormentas van a ser más activas nuevamente en los Pirineos en la ibérica en gran parte del valle del Ebro en el interior de Castellón también de Cataluña con riesgo incluso de granizo mucho más sólo en el resto del país ahora fresco esta tarde Lord pero todavía calor

son las siete y seis las seis y seis en Canarias

porque con Pepa Bueno

las siete siete ahora las seis y siete en Canarias la renovación de cargos en las instituciones comunitarias tendrá que esperar al menos diez días más es el plazo que se han dado los líderes después de haber terminado sin acuerdo esta madrugada el primer intento Griselda Pastor buenos días hola me buenos ni a acostumbrados como están a las grandes mayorías populares socialistas y liberales se enfrentan ahora a un euro parlamento fragmentado que exige pactos

Voz 0738 07:41 a río revuelto ganancia de pescadores y de momento la fragmentación yo no juega a favor de Macron contrario a los candidatos predecir y dos por los partidos los candidatos europeos que han presentado socialistas populares y que como la liberal Vesta AJER han quedado esta noche anulados así lo confirma el mismo lo escuchamos mi hijo nunca son los tres nombres que estaban propuestas los tres nombres que estaban sobre la mesa tus tenía que si tenían consenso in ninguno lo tiene Nos ha dicho la negativa del Partido Popular Europeo a renunciar a su jefe de lista ha conducido directamente a este bloqueo que el Europarlamento tiene ahora una semana para intentar revertir porque si no hay acuerdo muy complicado allí entre partidos los jefes de Gobierno buscarán nos han dicho otros nombres para ocupar los puestos

gracias Griselda y allí en Bruselas

Voz 0738 08:34 Pedro Sánchez ha hablado de su investidura por primera vez desde que se vio con el Rey en la ronda de consultas hace ya dos semanas

Voz 1722 08:41 lo importante es que hay un gobierno cuanto antes en España aquellos que están diciendo que no van a votar a mi investidura como presidente del Gobierno que es lo que ofrecerá porque no hay alternativa a responsabilidad el Partido Popular Ciudadanos como partidos que se dicen de Estado es facilitar la investidura no bloquear garantizar una cierta estabilidad al Gobierno de España

Voz 0738 08:58 pues sí aquellos a los que se refiere Sánchez son Pablo Casado

Voz 11 09:02 y Albert Rivera responden que no ahora por Navarra es incompatible tenernos con un candidato que acaba de pactar con Bildu porque al final lo que se está planteando es que una comunidad autónoma al Partido Socialista gobierna gracias a los sucesores de Batasuna

Voz 0040 09:15 es intolerable que un presidente de Gobierno prefiere aliarse con Batasuna y con los que han estado legitimando a los terroristas para ir en contra de la alianza entre los constitucionalistas los que hemos ganado las elecciones en Navarra

Voz 0738 09:28 Navarra que no debe parecerle tan grave Mariano Rajoy porque el ex presidente cree que Ciudadanos debería abstenerse

Voz 12 09:35 a un acuerdo con Ciudadanos acuerdo que si además lleva aparejado un va en torno a un programa de gobierno permitiría a ese Ejecutivo contar con una sólida mayoría si nos atenemos a lo escuchado hasta ahora horror responsables de ambas formaciones políticas

Voz 13 09:52 tú pues parece poco probable

Voz 0881 10:02 tengo para mí que casi todos los partidos en especial PSOE y PP tienden a creer que militantes y votantes vienen a ser prácticamente lo mismo a pesar de que las urnas han dejado bastante claro que eso no es así la militancia del Partido Popular es bastante más de derechas que quiénes llegaron a sumar los once millones de votos que prima

Voz 0456 10:20 pero nadie después a Rajoy les permitieron

Voz 0881 10:23 al con mayoría absoluta la huida de casi seis millones que han sufrido los populares en estos años tiene parte de su raíz en esa ceguera política pero al menos algunos de los que están hoy cerca de Casado lo reconocen y son conscientes de que su líder va a tener que soltar aún más lastre de la etapa Rajoy y olvidarse de que ganó la presidencia gracias al apoyo de los seguidores de Cospedal en definitiva que hay que refundar y no sirve con una simple operación de maquillaje si Casado quiere recuperar con nitidez el liderazgo del centro derecha mientras Ciudadanos decide qué quiere ser de mayor Vox se va disolviendo como un azucarillo tiene el PSOE operaciones como la de Navarra puede que guste mucho a los militantes que son más de izquierdas que los votantes del PSOE esos militantes que le auparon la segunda vez a Sánchez al liderazgo

Voz 14 11:12 pero entre sus votantes insisto eso de dejarse ayudar por Bildu puede acarrearle más de un disgusto

son las siete y once seis y once en Canarias

Voz 1934 12:24 ni nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

en la Cadena Ser

Voz 0738 13:34 dos investigaciones jurídico policial es ahora la primera Ana corbata aún la Cadena SER ha tenido acceso al informe de la UCO de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que acredita que la empresa Indra financió de forma ilegal al Partido Popular por indicación de miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre

Voz 0127 13:50 ese informe señala que Aguirre Francisco Granados asistieron a reuniones con empresas instrumentales utilizadas por el PP para llenar la caja B y que sólo en el año dos mil doce la empresa Indra llegó a recaudar casi seiscientos mil euros por servicios no prestados para pagar la campaña del Partido Popular según la Guardia Civil desde el año dos mil ocho hasta el año dos mil trece inyectó a los populares más de un millón de euros y segundo asunto

Voz 0738 14:14 Bárcenas en sede judicial judicial dice que la documentación que había en los ordenadores de Génova destruidos era muy relevante para acreditar la caja b del Partido Popular Isabel Villar

Voz 1922 14:26 si Bárcenas dice que había nombres de donantes para las campañas electorales del partido presupuestos de esas campañas supuestamente pagadas en ver recibos documentos que complementaban sus famosos papeles además el ex tesorero sospecha que la destrucción de los discos duros tiene que ver con la operación kitsch en el operativo policial que se formó supuestamente para destruir pruebas que perjudicarán al PP el partido se sienta en el banquillo como persona jurídica ya ha declarado que en esos ordenadores no había nada y que los borro por su protocolo de protección de datos

Voz 0738 14:52 consejero de Sanidad de Familias de la Junta de Andalucía el popular Jesús Aguirre ha tenido que pedir disculpas por frivolizar sobre el aborto en un acto de la sede en Córdoba se ha referido al proceso para interrumpir el embarazo así

Voz 18 15:08 normal la pasión que plena tiene mamá te apoyo social lo sólo falle llega es tu pendón quién defienda no nacidos lo fácil

Voz 0738 15:16 es llegar el chupete

Voz 2 17:28 hoy por hoy con Pepa Bueno estaba llena de

Voz 0738 17:34 estamos preguntando a los oyentes de la SER que harían si se encuentran en la calle con una cartera llena de dinero y también los datos del dueño verdadero bueno lo preguntamos porque según un estudio científico serio cuanto más dinero hay en la cartera más posibilidades hay también de que la de volvamos Javier Gregory

Voz 0882 17:54 un grupo de economistas de las universidades de Zurich en Suiza hay de Utah en Estados Unidos se han gastado seiscientos mil euros en diecisiete mil carteras que han ido dejando presuntamente olvidadas en ciudades de cuarenta países del mundo entre ellos España cada cartera contenía el nombre la profesión y el correo electrónico del pretendido dueño y este ha sido el resultado que ha publicado la vista científica Science la gente devolvió más las carteras que llevaban dinero que las que no en XXXVIII de los cuarenta países estudiados el ensayo se repitió en tres países más Estados Unidos Polonia y al Reino Unido colocando más dinero en las billete eras el patrón se repitió Se recuperaron el setenta y dos por ciento de las que más dinero llevaban sólo el cuarenta por ciento de las vacías

Voz 5 18:38 qué dicen los oyentes Daniel que en la vida todo lo que se te devuelve Esther A Coruña

Voz 24 18:43 buenos días Pepa y pues yo una vez en Suiza me encontré una cartera con mil novecientos francos con su documentación que era todo un señor un agricultor y la llevé a la policía y en ese momento me dieron el diez por ciento de lo que tenía la cartera y luego el señor pues me dio otros cien francos en mayores pero eso sí ya no he vuelto a encontrar ni una más te voy a echar mucho de menos Pepa un abrazo un abrazo y muchas gracias

Voz 1727 19:13 ya es este abrazo grande dos bienvenidas

Voz 25 19:16 buenos días buenos días soy feliz de Parets del Vallès Barcelona yo devuelto dos carteras una con noventa euros y otra

Voz 26 19:24 día diez doce

Voz 25 19:27 sí se puede volver provincia puede volverlo Time recompensar económicamente eso me atrae más venga feliz fin de semana

Voz 1275 19:34 paradita bien Felix y enanas dice desde dónde

Voz 5 19:37 pero bienvenido Javier

Voz 27 19:39 está bien convertir tu buena suerte en la cena entonces es mejor devolver la cartera parte de las dos veces que llega a devolvieron por lo tanto desde ayer nacidos agradecer

Voz 5 19:51 terminamos con un truhán buenos días soy Jordi de Barcelona yo si me encontrara una cartera llena de dinero y la documentación llamaría la cadena se le dedica una canción

Voz 0738 20:06 todo gracias Jordi de ese disidente en Canarias

Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días con diecinueve grados en la Gran Vía empieza el verano y en Madrid

Voz 1275 20:24 aunque se espera más calor que otros años hoy de momento tendremos calor moderado treinta grados de máxima

Voz 0978 20:30 el Ayuntamiento de la capital desactiva Madrid Central

Voz 1275 20:32 sin colocar sobre la mesa un plan alternativo desde el uno de julio se suspenden las multas se pone en marcha una moratoria de dos meses en este área de bajas emisión

Voz 0978 20:41 es el tripartito de Cibeles confirma que a partir

Voz 1275 20:44 la semana que viene comienzan los contactos con todas las partes afectadas pero la portavoz del PP tras la junta de gobierno de este jueves ha sido incapaz de detallar si tienen o no un proyecto de partida Inmaculada Sanz

Voz 28 20:56 Nuestro punto de partida lógicamente es el acuerdo programático al que llegamos con con Ciudadanos al acuerdo que eh bueno pues que vamos a llevar a cabo por parte de de este de Gobierno de esa reconversión de Madrid Central y por lo tanto pues a partir de ahí lo que queremos es también escucharles saber cuáles son las dificultades que están teniendo que les está provocando este proyecto de de Madrid Central tal y como lo habían implantado el equipo de gobierno anterior

Voz 1275 21:18 es nuestro punto partirá como la pueso de otra manera es nuestro

Voz 28 21:20 lo nuestro acuerdo de gobierno con con Ciudadanos de récord

Voz 1275 21:23 invertir ese área de Madrid Central no hay un plan B sobre la mesa de momento pero la movilidad de la era Carmena es el primer pilar que derriban Almeida Villacís también van a poner en suspenso los semáforos de la cinco el Ayuntamiento ha dicho que su desactivación será cuestión de de

Voz 1727 21:37 las todo esto otras la primera Junta de Gobierno donde se sientan

Voz 1275 21:40 PP y Ciudadanos lo de Vox está aún pendiente el primer guiño de la derecha ha sido para los mandos de la Policía Municipal que celebra el día de su patrón el próximo lunes los actos volverán al retiro no faltará el himno nacional

Voz 28 21:52 desde luego contará con todo el el protocolo que se realizaba en ediciones anteriores

Voz 1275 21:58 hasta que llegó el anterior equipo de gobierno

Voz 28 22:00 estoy refiriendo tanto al desfile de las unidades de de Policía que hacen a caballo a pie ir en moto por supuesto eh escucharemos el himno de España en ese en ese acto del día del Patrón de la Policía Municipal de Madrid recuperaremos como digo toda la solemnidad de un acto que en los últimos años lamentablemente había perdido esa solemnidad

Voz 1275 22:25 el trío de Colón sigue haciendo encaje de bolillos en la capital el PP sigue negociando con Vox para desbloquear los pactos en la Comunidad con un documento secreto que Martínez Almeida ha dicho ya claramente que no va a enseñar

Voz 5 22:35 se compromete a que se documento firmado entre PP y Vox

Voz 1727 22:38 la público no me puedo comprometer porque esto no

Voz 5 22:40 está dentro de mis competencias lo que me comprometo como no puede ser de otra

Voz 1389 22:43 manera es que al acuerdo al que se llegue definitivamente será público y además se trasladará inmediatamente

Voz 1275 22:49 el mutismo el presidente del PP Pablo Casado niega que el pacto sea secreto hoy defiende que la extrema derecha tenga responsabilidades en el Consistorio dice que es lo que les corresponde por el apoyo recibido en las urnas

Voz 1660 22:59 en áreas de gobierno que ya se han publicado en el Boletín Oficial no es incompatible con que tengan responsabilidades en la gestión municipal aquellos e integrantes de la candidatura de Bosch que han tenido también apoyo ciudadano y que por tanto pueden optar a a participar de las decisiones que tome esta corporación pero creo que son acuerdos compatibles y aquí no hay nada secretos

Voz 1275 23:24 viernes veintiuno de junio más noticias en titulares con Elena Jiménez la Guardia Civil vuelve a situar a Esperanza Aguirre en la el centro de la corrupción Law codicia que participó con Francisco Granados en reuniones con empresas que después el PP utilizó para financiarse de manera irregular inhabilitada la pediatra de un centro médico privado por relacionar las vacunas con el autismo la denuncia la puso hace meses la Asociación Autismo España llora el Colegio de Médicos de Madrid ha verificado que se ha vulnerado el código deontológico que no podrá ejercer durante un año el Ayuntamiento de Madrid impide a un grupo de vecinos hacer este sábado un festival para recaudar dinero para los refugiados en un centro municipal en el barrio de La Guindalera fuentes del Consistorio dicen que la decisión es por exceso de ruido los organizadores recuerdan que tenían permiso de la Corporación anterior y en los deportes el centrocampista Marcos Llorente Emma hoy su contrato de cinco temporadas con el Atlético de Madrid una vez supere el reconocimiento médico qué tal despierta tráfico a esta hora de la mañana en la capital estará alcanzar buenos

Voz 0738 24:22 buenos días qué tal Laura Arseni incidencias con él

Voz 1322 24:25 el inicio de la hora punta sumando ya por entradas como es Santa María de la Cabeza desde el Puente de Praga la conexión de Delicias con Atocha o la salida por Avenida de América y en gran parte del sureste de la M30 en ese trayecto que se realiza entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas sentido norte

Voz 1275 24:41 qué tal las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 0047 24:44 buenos días en este momento tenemos ya tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a la capital destacar las mayores complicaciones el lados en Torrejón de Ardoz en San Fernando de Henares la A42 en Parla Fuenlabrada y Getafe la A5 en Navalcarnero Alcorcón y Campamento y las seis

Voz 5 25:00 en Majadahonda y El Plantío la M

Voz 0047 25:02 cuarenta trafico lento también desde Vallecas a Coslada dirección a dos y entre Vall de Madrid y Montecarmelo hacia la

Voz 1275 25:09 bueno tengan también cuidado en la M50

Voz 0047 25:11 entre Alcorcón Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña

Voz 1275 28:44 la Delegación del Gobierno en Madrid ya tiene listo el Plan Verano dos mil diecinueve El objetivo es reducir el número de incidentes en zonas como el pantano de San Juan durante las vacaciones Ángeles revuelo con

Voz 35 28:53 la llegada del verano la población de estos lugares crece mucho y por ello la Guardia Civil va a reforzar la seguridad en estas zonas el coronel jefe de la Comandancia de Madrid Diego Pérez de los Cobos ha anunciado que durante este período van a actuar novecientos efectivos en la zona por su parte la delegada del Gobierno ha pedido que los ciudadanos sean responsables y conscientes de los peligros que hay en estos lugares turísticos

Voz 0536 29:15 pedí por favor a la ciudadanía que sea muy responsable que siga las instrucciones que sea un poco comprensiva con las restricciones cuando se produzcan de este modo pues todos podremos seguir disfrutando de este maravilloso paraje de estas tan estupendas que tenemos además están cerca de nuestro grandes pueblos y ciudades

Voz 1275 29:35 el plan de seguridad estará activo hasta el próximo dieciséis de septiembre

pues así llegamos a las siete y media de la mañana dieciocho grados ahora mismo en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la sala

a ti media las seis y media en Canarias hoy por hoy

Voz 1727 30:11 comienza el viernes veintiuno de junio hoy hoy todos los periodistas empezaremos a versionar de forma inevitable esta cita de Fernando Fernán Gómez que dice que las bicicletas son para el verano serán los pactos también para el verano y la gobernabilidad y tantas otras cosas ya veremos esta tarde cuando el reloj marque las cinco y cincuenta y cuatro minutos va a comenzar oficialmente la nueva estación El verano hoy hoy es el día más largo del año y avisa la Hemed de que este verano que comienza hoy será más caluroso de lo normal Jordi Carbó pregunta sencilla que es un verano más caluroso de lo normal

Voz 0978 30:48 en lotería hablábamos de los sevillanos yo creo que ahora con estas palabras ya estarán del susto que no caben en su cuerpo no pues mira curiosamente los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología el liven un poco ese sector del país todo lo que sería el Valle del Guadalquivir y Extremadura es decir de la aparte del país habitualmente más cálida de temperaturas que está bien encima de la media es decir ahí va a ser un verano Si se cumplen estos pronósticos dentro de la media es decir muy caluroso en cambio en el resto de la Península y Baleares las temperaturas y que se espera que estén por encima de los valores medios para el verano y la peor noticia de todas es que sillas que llueve poco en verano tampoco se espera que haya variaciones respecto a la media es ahora mismo lo que más hace falta en muchos puntos del país que llueva pues ve nos espera de manera que en este escenario no podemos ser nada optimista

Voz 0738 31:36 gracias Jordi ustedes recuerden que un verano puede cambiarlo todo incluso un mal invierno pues vamos a interpretar ya las señales de humo estivales con Javier Alonso Danny De la Fuente Manuel Jabois Alcoy tenemos muy lejos buenos días buenos días qué tal buenos días pero en nuestro corazón Jabois pero sepa los líderes incluso poderosas levantado de la mesa esta madrugada sin acuerdo y la prensa europea Dani habla de punto muerto de estancamiento

Voz 0456 32:06 estancado el nombramiento del presidente de la Comisión titula Le Mond los jefes de Estado de la Unión se emplazan al treinta de junio para seguir negociando

Voz 0738 32:12 aunque concluye las conversaciones podrían contigo

Voz 0456 32:15 o al margen de la cumbre del G20 en Osaka hoy viernes y mañana sábado donde van a estar presentes seis líderes europeos según algunas fuentes le confiesan a este diario es difícil encontrar paridad en los cargos equilibrio entre países y regiones europeas añade el Süddeutsche además los intereses políticos de los partidos juegan un papel mucho más importante que hace cinco años y análisis en nivel Bell con foto del canciller austriaco de la canciller alemana y del italiano Matteo Salvini el principal escollo está en la erosión del poder de Alemania en Europa a Alemania le gusta verse en Europa como parte de la solución nunca del problema y hay muchas voces atacando ahora está narrativo

Voz 0738 32:49 que no es el único desacuerdo de esta cumbre no

Voz 0456 32:52 de hecho lo más destacado en estos dos países sensibilizados con la lucha contra el cambio climático es la falta de acuerdo en la Unión para conseguir el objetivo de emisiones cero de CO2 en dos mil cincuenta con este asunto abren Lemond Polonia apoyada por Hungría la República Checa no apoyan el ambicioso objetivo europeo se lamenta una oportunidad perdida en la batalla contra el cambio climático coincide en ello el Süddeutsche que recoge la decepción de ONGs medios

Voz 0738 33:15 en tales y si hay un acuerdo en Bruselas el que destaca

Voz 0456 33:17 el Frankfurter acuerdo en extender las sanciones contra Rusia por Ucaman

Voz 0738 33:21 este diario alemán precisamente abre su edición digital ahora mismo con una foto enorme una gran foto del presidente de Estados Unidos Yeste titular el desastre de Trump

Voz 0456 33:30 el derribo de un avión no tripulado estadounidense es una etapa más en la disputa entre Estados Unidos y la República Islámica escribe Nicolas Boozer no hay una salida fácil para todo este lío de nuevo sigue siendo difícil juzgar lo que ha pasado desde fuera así ha entrado o no en el espacio aéreo iraní lo que está claro es que Irán ha pretendido mostrar su fuerza de manera descarada y esto ha sucedido la errónea estrategia de Donald Trump que no ha atacado militarmente de momento a Irán porque considera que esto dificultaría su reelección no hay nadie en la Administración norteamericana en quién puede confiar hoy para poner en sus manos esta crisis lo mismo advierte el Daily Telegraph el Pentágono tiene tres millones de personas empleadas y aunque funcionan militarmente no hay capitán político alguno al mando

Voz 0738 34:12 Le Monde el New York Times coinciden demasiada presión mínima diplomacia por parte de EEUU

Voz 0456 34:19 quieres guerra contra Irán le pregunta al consejo editorial del New York Times a Donald Trump pues consulta primero al Congreso responde porque desde el hundimiento del Main en el puerto de La Habana en mil ochocientos noventa y ocho

Voz 0738 34:29 hasta el Ibex Maddox en el Golfo de Tom Kean en

Voz 0456 34:31 mil novecientos sesenta y cuatro todos los incidentes marítimos que ha llevado a Estados Unidos a guerras contra otras potencias han estado envueltos en una niebla de incertidumbres por ello que hay que mantener la cabeza fría y consultar primero al Congreso David Ignatius en el Washington Posse advierte de que la variable más importante en esta confrontación en el Golfo Pérsico es el tiempo Estados Unidos quiere que pase cuanto más tiempo mejor porque las sanciones acabaran estrangulando a Irán Irán lo que quiere es provocar y provocar y provocar para que el conflicto se resuelva de una forma más dramática y rápida

Pepa Bueno sobre la decisión del Tribunal Supremo

Voz 0738 36:08 vamos a conocer probablemente a lo largo del día de hoy en el caso de la manada has encontrado Javier una columna interesante en el diario punto Es de Carla Val abogada penalista especializada en violencia machista

Voz 0858 36:19 se titula sino es si es no hizo que mientras que la sociedad ha evolucionado rápidamente hacia esa tesis los tribunales no cuenta que prácticamente el ochenta por ciento de las víctimas de violencia sexuales entran en estado de shock de modo que

Voz 1275 36:32 para ellos es imposible hacer o decir nada

Voz 0858 36:34 a que pueda mostrar una negativa la no interacción dice debería ser la tesis por la cual el agresor ya puede comprender que no hay consentimiento cuenta que una decena de países europeos ya han adoptado esta interpretación y también algunos estados de EEUU

Voz 0738 36:50 sobre el lío político Rubén Amón en El País opina que las enemistades ya versiones de la clase dirigente política española mal logran el deber del consenso parlamentario

Voz 0858 37:00 aseguraban que la política española sea Italia han izado entre los escombros del bipartidismo se ha precipitado una inestabilidad cuyas fronteras se resienten bastante más de las discrepancias personales que de las diferencias ideológicas Sánchez no soporta Pablo Iglesias y Rivera dice no soporta Sánchez es responsabilidad del presidente asegura ganarse las adhesiones pero las enemistades personales los guiños desesperantes antes de Sánchez al nacionalismo habla del blanqueo de Bildu en Navarra predisponen un escenario de de ese encuentro que el presidente del Gobierno aspira a transformar asegura en cuatro

Voz 0738 37:34 pero el roto en el país le dedica su viñeta hoy a mano en la cara

Voz 0858 37:37 quienes iremos un pie vendado como el que llegó la exalcaldesa tras ese accidente doméstico acompañado de un mensaje los huesos se sueldan las esperanzas no

Voz 0738 37:46 por cierto que en Info Libre luego viene maraña hay noticias sobre Isabel Díaz Ayuso

Voz 0858 37:50 la candidata del PP en la Comunidad de Madrid que dice a este diario aceptó la donación de un piso de sus padres en la capital seguras digital que con la maniobra evitó el embargo de los acreedores recuerda que enajenar patrimonio para no pagar deudas es un delito de alzamiento de bienes

Voz 5 38:05 la gente me apuntan con

Voz 1934 38:28 mi circunstancia la gran roza interpretando el himno de toda una generación Jabois mira lo que estoy leyendo el diario de pontevedrés de Pontevedra el Concello de Hoya crea una concejalía de la felicidad hoy en Pontevedra que te pares

Voz 1389 38:45 en hoy a Mariano Rajoy la prometió en un mitin en Coruña hace hace años les les les dio una serie de medidas que Partido Popular iba tomar cuando llegas al Gobierno y entre ellas estaba la felicidad así que estamos hablando de un material palpable

Voz 0738 39:07 la bioquímica española Margarita Salas ha sido distinguida en Viena por la oficio

Voz 42 39:11 en europea de patente con el premio inventor

Voz 1727 39:14 Europeo dos mil diecinueve

Voz 0738 39:17 a su carrera y también ha ganado el premio popular de la gala y es esto lo que tú querías traernos esta mañana estaba

Voz 2 39:25 sí quería hablarte de lo que

Voz 1389 39:28 lo hizo salas y por lo que se les reconoce el descubrimiento de una técnica capaz de multiplicar de forma sencilla el ADN a partir de pequeñas muestras que revolucionó la genética y expandió las pruebas de ADN a campos como la medicina forense la la oncología o la arqueología todo esto lo dice de todo esto informa la agencia Efe Salas dijo estar muy sorprendida recordó que introdujo la investigación en genética y molecular en España en mil novecientos sesenta y siete después de haber estudiado Nueva York durante tres años con el Premio Nobel Severo Ochoa esta clase de informaciones que conviene recordar una y otra vez para que se nos meta en la cabeza la importancia que ha tenido esta mujer en el impacto que la ciencia ha tenido también de nuestra cotidianidad no

Voz 1727 40:10 tan sencilla como todos los adiós Margarita Salas y de una mujer pionera a otra mujer pionera leemos en público sobre todo mira Gallardo la única mujer topo que ese escollo del franquismo y lo pagó con años de tortura

Voz 1389 40:23 las reportaje que Mariño el testimonio de todo mira Gallardo fue incluido en el prólogo de aquel libro Los topos que publicaron Jesús turbado y Manuel Leguineche en mil novecientos setenta y siete ahora se reedita por Capitán Swing aunque la investigación se centró con los hombros ocultos de algún modo cien justicia con ella y la entrevistaban en la salita de su casa presidida por un retrato de Segi otro de Dolores Ibárruri La Pasionaria decían los periodistas turbado y Leguineche ella ejemplifica con precisión suprema lo que fue el terror de la guerra y la inagotable venganza de los vencedores una verdadera sí Sangrienta sobre seres no sólo indefenso sino muchas veces inocentes tras ser descubierta Teo Gallardo fue encarcelada su marido fusilado rehizo su vida en Madrid se mantuvo fiel al Partido Comunista de España hasta su muerte conoció a otro

Voz 1275 41:14 sí Antonio López del contaban

Voz 1389 41:17 fíjate que integridad tenía que antes de irse a su casa después de salir de trabajar Antonio se miraba a los bolsillos osea que se registraba así mi

Voz 15 41:25 mismo lo fuese a ser que se llevase algún cambio que no le corresponde

Voz 8 41:38 qué te vas a llevar no sé porque ahora con los siete días Flash Pello tienes condiciones excepcionales y entrega inmediata en toda la gama fuera no podemos llevarnos las todos pues habrá que elegir

hoy por hoy como Pepa Bueno

son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias y tenemos noticia de última hora la acabamos de conocer es Sampe

Voz 18 43:54 pone punto final a su carrera uno de

Voz 0738 43:56 los grandes del fútbol español se retira Fernando Torres con treinta y cinco así

Voz 0047 44:01 así lo ha anunciado el propio jugador él mismo en su cuenta hoy

Voz 0738 44:04 lo Twitter

Voz 0654 44:07 tengo algo muy importante que anunciaron después de dieciocho años apasionantes ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera el próximo domingo día veintitrés a las diez de la mañana hora local en Japón ofrecerá una rueda de prensa en Tokio donde daré a conocer todos los detalles y contestaré a vuestras preguntas volvemos allí

Voz 1389 44:24 en una declaración que ha ido acompañada de un vídeo con algunos de sus mejor

Voz 0047 44:26 los goles incluido aquel a Alemania que nos dio la Eurocopa de dos mil ocho iniciaba el ciclo glorioso de la selección y después de pasar por Atlético de Madrid en dos etapas Liverpool Chelsea y Milán y determinar ahora en Japón en el sur además no hubo sorpresas ayer en el cierre del grupo F en el Mundial femenino Estados Unidos se imponía a Suecia dos cero las de Alex Morgan serán nuestras próximas rivales Sonia Lus Francia buenos días

Voz 45 44:47 qué tal buenos días como estaba previsto Estados Unidos será el rival de España en los octavos de final el próximo lunes a las seis de la tarde en Reims con el emparejamiento ya tenemos todos los cruces de octavos de final el sábado Alemania Nigeria y Noruega Australia el domingo Inglaterra Camerún y Francia Brasil el lunes el España Estados Unidos Suecia Canadá para el martes Italia China y Holanda Japón

Voz 0047 45:09 más de competiciones internacionales Uruguay Japón han empatado a dos esta madrugada en la segunda jornada de su grupo en la Copa América Luis Suárez gol rápido lesionaron positivo que se hicieron esta noche a partir de la una el otro partido del grupo el Chile Ecuador en el Europeo sub veintiuno segunda jornada en el grupo C desde las seis y media Inglaterra Rumanía desde las nueve Francia Croacia y desde hoy también se disputa la Copa África partido inaugural de es de las diez de la noche Egipto Zimbawe en casa el Depor Se acerca la primera tras imponerse anoche en Riazor dos cero al Mallorca goles de Fede Cartabia Quique González de este último se quejaron los isleños Manolo Reina portero del Mallorca en Movistar

Voz 46 45:49 no entendemos por qué ha levantado el banderín cuando una entrada lo ve un poco dudoso los se ha llegado a entrar Ventero noi son decisiones que en estos partidos son muy difíciles de tomar no igual que la expulsión

Voz 0047 45:59 el Mallorca tendrá que ganar al menos dos cero el domingo en Son Moix para volver a la máxima categoría seis años después del mercado de fichajes confirmado ayer por ambos clubes el traspaso de Marcos Llorente del Real Madrid Atlético de Madrid el jugador firmará hoy por cinco temporadas cuando ya superado el reconocimiento médico del resto desde las nueve de la noche cuarto partido de la final por el título ACB Barça Real Madrid si ganan los de Pablo Laso serán campeones si ganan los de Pesic

Voz 0978 46:21 el partido de quinto partido definitivo en Madrid el Pío blanco gustaba Ayón confía

Voz 0359 46:25 hemos trabajado durante diez meses para llegar a estas instancias muchísimos partidos si yo que del deseo de ganar la Liga lo lo tenemos los dos y nosotros tenemos una gran oportunidad el día de mañana para llevarnos la Liga ir a navíos

Voz 0047 46:39 sorpresas en el draft celebrado esta madrugada los pelícanos hicieron con Sion Williams con el número

Voz 0978 46:44 uno

Voz 6 46:45 yo habría conseguido esta visita hablas invertir en confianza

en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 48:28 diariodehoyporhoy del XXI de junio del año dos mil diecinueve hoy escribe Un marido su mujer se presenta mañana a las oposiciones para maestra unas oposiciones que a ella le pillan en plena lactancia de su bebé de tres meses el marido se llama Javier