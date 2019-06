Hoy por Hoy (21/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días va a ser que no que no es un defecto de Sergi español cuando las mayorías ser rompen cuesta mucho recomponer las en Bruselas pasadas las dos de la madrugada ha terminado sin acuerdo el reparto de cargos el Consejo Europeo que se ha citado de nuevo para el treinta de junio para intentar decidir quiénes presiden por ejemplo la Comisión el Parlamento o el Banco Central Europeo así que sin acuerdo en ese reparto de cargos la noticia de Bruselas que sigue marcando este final de semana en España es el insólito episodio vivido ayer entre Albert Rivera ahí el Palacio del Elíseo alguien debería pedir tiempo muerto en el partido naranja serenar a su líder que se hace después de poner en boca del jefe de Estado de otro país unas palabras que el jefe del Estado de ese país desmiente

Voz 1 01:02 ah bueno

Voz 2 01:12 en la Cadena Ser

Voz 1727 01:21 es viernes viernes ya veintiuno de junio y a las diez y media empiezan el Tribunal Supremo la vista pública por los recursos a la sentencia del caso la manada los cinco jóvenes condenados a nueve años por abusar sexualmente de una chica en San Fermines del año dos mil dieciséis Javier

Voz 0858 01:37 la Fiscalía pide para ellos el doble de condena a dieciocho años por un delito de agresión sexual es decir una violación que exige intimidación o violencia según Inmaculada Montalbán ex presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género ahí está la clave

Voz 3 01:51 determinar si los agresores crear un escenario coercitivo Illa víctimas se vio en una situación de indefensión

Voz 4 02:00 parece que esto es lo que se revela de los hechos probados en Estados

Voz 1727 02:05 unidos al New York Times está publicando hasta ahora que Donald Trump llegó a dar ayer la orden de atacar a Irán después de que Teherán derribará un dron estadounidense dio la orden pero se echó atrás en el último momento

Voz 0858 02:17 según ese periódico el ataque ya estaba en marcha cuando el propio presidente ordenó suspenderlo aún no sabemos porqué Un

Voz 1727 02:23 hoy Kot irracional así califica la patronal catalana Fomento del Trabajo la última propuesta de la Asamblea Nacional Catalana un buscador de empresas favorables al pluses

Voz 0858 02:34 además de la polémica por la idea en sí durante la rueda de prensa para presentarla un micrófono abierto ha pillado a la presidenta de la ANC Alice andalusí hablando así de la periodista de Antena tres Blanca habla

Voz 0530 02:47 así aquí desagradable esa periodista de que medio era la Morena la española esa que no te voy a dar el titular que quieres borde

Voz 1727 02:58 me hoy hoy queremos compartir las vísperas de nervios y de esperanza que se viven en muchos hogares españoles a partir de mañana unas doscientas mil personas se presentan a las oposiciones de maestros de primaria secundaria la mayor oferta de empleo en diez años salen treinta mil plazas más o menos seis aspirantes por cada una

Voz 4 03:20 ya nervios está a flor de piel llevo dos semanas durmiendo poco estudiando todo lo que puedo pero ya llega un momento que no sé qué más repasar ni qué más hacer

Voz 5 03:30 a mi hija la pobre lleva desde hace más de año y medio levantándose a las cuatro de la madrugada para estudiar después se vaya a trabajar cuando acaba de darle decirle a la niña se queda estudiando hasta las doce de la noche

Voz 1727 03:43 los oyentes de la SER compartiendo con hoy por hoy esta víspera importante y de muchos nervios y quién si tiene hoy motivos para estar contento es él

Voz 1 03:53 bien

Voz 1727 04:05 Alejandro Sanz tendrá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Voz 0858 04:08 lo ha anunciado esta madrugada la Cámara de Comercio de Hollywood además de Sanz para conseguir su estrella Julia Roberts Alicia Keys o Batman

Voz 1727 04:19 bien los deportes noticia de hace unos minutos tan sólo Fernando Torres se retira después de dieciocho años Sampe

Voz 1161 04:27 lo ha anunciado el propio jugador hace menos de una hora en su cuenta oficial de Twitter

Voz 7 04:30 hola a todos estoy haciendo este vídeo porque tengo algo muy importante que anunciaron después de dieciocho años apasionantes ha llegado el momento de poner punto final a mi carrera el próximo domingo día veintitrés a las diez de la mañana hora local en Japón ofrecerá una rueda de prensa en Tokio donde daré a conocer todos los detalles te contestaré a vuestras preguntas Nos vemos ayer

Voz 1161 04:49 declaración queda acompañado envidio con alguno de sus mejores goles incluido aquel de Alemania que nos a Alemania que nos dio la Eurocopa de dos mil ocho inició el ciclo glorioso de la selección con fotos de su carrera hay mejores momentos dice adiós con treinta y cinco años y después de pasar por el Atlético Madrid en dos etapas Liverpool Chelsea Milán y determinar ahora en el Sagan

Voz 8 05:04 dos Un japonés

Voz 0978 05:08 esta tarde empieza el verano como llega Jordi Carbó buenos días buenos días de momento como ha sido el mes de junio es decir sin un calor extremado en el caos en la mayor parte del país pero con una perspectiva de que sí que vaya más el calor especialmente a partir del domingo y los primeros días de la semana que viene en la mitad este de la península Ibérica podríamos tener la primera ola de calor de este verano de momento de ahora destacamos las tormentas que descargan en el Pirineo especialmente en la provincia de Huesca también chubascos en la parte más oriental del Cantábrico estos irán desapareciendo pero en cambio durante la tarde en la Ibérica el valle derecho

Voz 0055 05:43 pero los Pirineos también interior de Castellón

Voz 0978 05:45 de Cataluña chubascos y tormentas que pueden descargar con mucha intensidad en el resto alternarán nubes como decíamos calor pero todavía muy moderado

Voz 1 05:55 ahora pude este ahorrar tiempo y dinero y tus compras porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar wailer la app de pago de Repsol de forma cómoda rápida y con ofertas y descuentos exclusivos sólo por descargar de Wilders lleva de cinco euros para tus compras en El Corte Inglés y cinco euros para carburante Repsol además cada vez que parques con Wilde en el Corte Inglés consigue cinco euros en carburante oferta válida hasta el veintisiete de junio consulta condiciones en Repsol punto es

Voz 6 06:27 el caspa

Voz 1 06:28 yo lo que no falte

Voz 6 06:30 todos los tú Uralde

Voz 9 06:38 cuatro y salmorejo Don Simón ahora

Voz 1 06:40 las ecológico Don Simón Wi Fi del planeta horas tal

Voz 6 06:46 últimos que sapo

Voz 2 06:51 en la Cadena Ser

Voz 10 07:09 la denunciante se encontró de pronto en un lugar angosto rodeada por cinco hombres de edades muy superiores y fuerte complexión que la dejaron impresionada y sin capacidad de reacción sintió un intenso agobio desasosiego adoptó

Voz 0480 07:22 la actitud de sometimiento y pasividad estuvo la mayor parte del tiempo con

Voz 1727 07:26 los ojos cerrados eso es lo que pasó en ese portal de Pamplona el siete de julio del año dos mil dieciséis según los hechos probados en la sentencia del caso la manada que llega hoy al Supremo Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 07:39 hola Pepa buenos días hechos probados que para el tribunal

Voz 1727 07:41 superior de Justicia de Navarra fueron de abuso sexual pero la Fiscalía y las acusaciones tratarán de convencer al tribunal de que en realidad esos hechos fueron una violación

Voz 0055 07:51 es lo que hemos aseguran fuentes jurídicas que hoy el debate va a estar además de en torno a una posible absolución en el matiz entre el viento y la intimidación entre los abusos compró alimento y la agresión sexual con intimidación la Fiscalía Pepa lo tiene claro lo que sucedió en ese portal de la calle Paulino Caballero fue una violación y condenarles por abusos sería tanto como considerar que alguien que entrega su cartera atemorizado ante un atracador en un callejón está realizando una donación en este caso cree la Fiscalía que la intimidación que ejercieron los cinco acusados sobre la víctima en ese habitáculo es suficiente para hablar de agresión sexual y pide que sus condenas se dupliquen de ocho a nueve años de cárcel la intención del Tribunal Pepa retirarse a deliberar nada más terminar la vista y si es posible hacer público el fallo que no la sentencia completa a lo largo de este mismo viernes

Voz 1727 08:34 esto gracias hasta luego buenos días y antes de dejar las investigaciones judiciales y policiales lo que parecía que nunca iba a ocurrir está ocurriendo la Guardia Civil sitúa la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre dentro de la presunta financiación ilegal del PP en esta comunidad Ana Terradillos buenos días buenos

Voz 1505 08:51 días es lo que dice un informe de la Unidad Central opera

Voz 1727 08:53 diva que asegura que Aguirre tuvo en reuniones con empresas que supuestamente Ana nutrían de dinero negro negro de dinero en B al partido

Voz 0125 09:03 sí es la segunda vez que lo hace yo esta vez en un informe incorporado al sumario en el que señala que Aguirre Esperanza Aguirre y Francisco Granados asistieron a reuniones con empresas instrumentales utilizadas por el Partido Popular para llenar su caja B en este informe además Pepa vuelve a acreditar que Indra financió de forma ilegal al Partido Popular como lo hacía pues pagando servicios no realizados a empresas de comunicación vinculadas a los populares en el año dos mil siete dos mil once eran empresas de amigos que actuaban de testaferros sólo en el año dos mil doce Indra llegó a recaudar casi seiscientos mil euros desde el año dos mil ocho al dos mil trece inyectó a los populares casi un millón cien mil euros

Voz 1727 09:43 son las ocho diez las siete y diez en Canarias

Voz 1 09:49 buenos del verano el calorcito la jornada reducida a los chiringuitos en Opel queremos celebrar contigo el buen tiempo por eso llega la temperatura Opel suben los grados suben las oportunidades consigue que hasta cinco mil euros de descuento ya hasta dos mil euros adicionales por tu viejo coche sólo quinientas unidades oferta válida hasta el treinta de junio consulta condiciones en Opel punto es

Voz 11 10:09 la marca de electrodomésticos Deco presenta la iniciativa it like pro para fomentar los hábitos de alimentación saludable en la infancia come como tus ídolos los frigoríficos pecó con tecnología neo Frost y con la más alta eficiencia energética conservan tus alimentos frescos durante más tiempo mientras ahorras energía hay dinero para tu dieta más cercana descubre las promociones de los frigoríficos ve con Emma Frost

Voz 12 10:30 el mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados en de ellos quieres jugar

Voz 13 10:34 el nuevo BMW x uno disfruta de toda la versatilidad caracter X desde veintinueve mil novecientos cincuenta euros con mantenimiento incluido fin ciento Pontedeume bancas del treinta y uno de julio elige el nuevo BMW x uno

Voz 14 10:48 ahora modesto te gusta conducir

Voz 2 10:52 en la Cadena Ser

Voz 0858 10:59 enhorabuena a sí mismo

Voz 1727 11:06 al todavía presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker le da cierta satisfacción comprobar lo lo complicado que está siendo sustituirlo los líderes de los Veintiocho en Estados Unidos hasta la madrugada para ver cómo renuevan las instituciones y no ha habido manera de ponerse de acuerdo corresponsal en Bruselas Griselda Pastor buenos días hola muy buenos días cuáles son Griselda las claves de este desencuentro bueno el problema es

Voz 0738 11:32 bastante complicado porque la pelea no sólo por los nombres en el fondo del pulso está el modelo de selección de candidatos bajo un primer control de los partidos desde el dos mil catorce gracias a esa pre designación para nominaciones a la presidencia de la Comisión Europea un formato al que se opone abiertamente Emmanuel Macron que da por superados los nombres deber Timerman Yves Taher los

Voz 15 11:59 son los tres hombres que estaban sobre la mesa para los que tus cabos cabo el consenso sin que nadie lo tenga

Voz 0738 12:06 sea que el Parlamento tiene ahora siete días para ver si recupera alguno porque si no el treinta los gobiernos volverán a buscar candidatos en su chistera es para desesperación muy especial del Partido Popular Europeo que al cerrar filas detrás de su cabeza de lista amenaza con bloquear el proceso incluso más allá de

Voz 1727 12:27 día te gracias Griselda así que nueva cumbre nuevo consejo este de urgencia el treinta de junio precisamente ha sido en Bruselas donde Albert Rivera ha pisado uno de los charcos más complicados de su carrera política iba a reunirse con los liberales europeos arrastrando eso sí la losa de su acercamiento con Vox para gobernar autonomías y ayuntamientos había foto bonita con él en el centro de todos los partidos del grupo hubo foto de hecho pero cuando los periodistas le preguntaron sobre sus relaciones con Macron tras vetar al PSOE pactar con Vox pues se marcó lo que parece un farol

Voz 4 13:02 Macron y el Gobierno hablamos con la liso directamente ha dicho justo lo contrario que apoyan nuestros pactos nos han felicitado incluso tanto en Andalucía como los acuerdos que estamos consiguiendo hoy es un día de celebración para los liberales somos más fuertes somos más

Voz 1727 13:16 Macron y el Elíseo acabamos de escuchar lo bueno pues el Elíseo lo desmintió enseguida el propio partido Ciudadanos desmintió las palabras de su líder en un comunicado posterior Óscar García buenos días Pepa buenos días es un partido muy hermético donde es muy difícil saber qué está pasando dentro como salí internamente de esta Rivera

Voz 1645 13:35 pues el partido está tratando así de cerrar todas las vías de agua tras este episodio la primera venda es ese comunicado que aseguraba que Rivera en sus declaraciones no se refería a Macron como presidente sino a más que es el partido de Macron fuentes cercanas a Rivera insiste en a la Cadena Ser en que desde esta formación sí que hubo buenas palabras tras las elecciones andaluzas por los resultados el crecimiento y por la entrada de ciudadanos en el Gobierno la dirección naranja sigue trasladando el mensaje de que a pesar de todo la sintonía entre Marx y Ciudadanos sigue siendo buena eso es querer buenos días hasta luego es evidente nerviosismo con el que

Voz 1727 14:13 Diego Rivera Bruselas escuchen cómo respondió cuando le preguntaron por qué en Francia y Alemania todos los partidos incluidos los liberales a pactar con la extrema derecha al revés de lo que pasa aquí no lo sé pero ante la gracias pregúnteles a ellos gracias Jabois si puedes pregunta a los alemanes a los franceses

Voz 0055 14:33 a mi a mi me parece que hay Pepa Rita

Voz 1389 14:36 con los en la vida que uno se puede ahorrar sobre todo porque Rivera no sólo conocen los defectos de la vieja política sino que dijo haber venido a corregirlos en lugar de eso parece estar sofisticando los obligar a que el presidente de la República francesa te desmienta tiene su mérito eh al menos Macron envió a un asesor si tiene que desmentir te Napoleón te manda un ejército dicho lo cual Vox ha desquiciada Ciudadanos C's necesita los votos de Vox necesita seguir diciendo que es centro liberal los liberales europeos han sabido a tiempo que las dos cosas son

Voz 1727 15:12 imposibles los que no saben que eso es imposible ni son centristas Neeson liberales un beso Jabois un beso querida chao chao ocho cuartos siete y cuarto en Canarias

Voz 0530 15:25 hoy pues bueno

Voz 1727 15:30 casi doscientas mil personas están ya contando las horas que les quedan para enfrentarse a uno de los días más importantes de su vida o al menos de este año a partir de mañana empiezan las oposiciones a profe en toda España salvo en Euskadi con más de treinta mil plazas en juego la mayor oferta pública en la enseñanza de la última década Adela Molina

Voz 0011 15:50 la convocatoria de este año la mayoría de las plazas son para el Cuerpo de maestros más de veintidós mil quinientas aunque en algunas comunidades autónomas se han convocado también oposiciones a Secundaria y régimen especial y hay otras ocho mil plazas que ocupar Comisiones Obreras recuerda que el objetivo fundamental es consolidar el empleo después de años de recortes y reducir el número de profesores interinos de la actual veinticuatro por ciento a como mucho el diez por ciento en dos mil veintidós el sindicato advierte de que con la oferta de plazas para los próximos años no se va a conseguir Francisco García secretario general de la

Voz 1727 16:21 Federación enseñanza pide al Ministerio que tome medidas

Voz 16 16:24 el lidere una posición de revisar las ofertas de empleo público que quedan comprometidas hasta el dos mil veintidós porque faltarían cuarenta doscientas cincuenta y nueve plazas más

Voz 0099 16:34 qué habría que convocar además de la ya compró

Voz 1093 16:36 metidas omisiones espera que no vuelva a repetirse este año

Voz 0011 16:39 en la situación del año pasado cuando un ocho por ciento de las plazas se quedaron sin cubrir porque ningún aspirante superó la oposición el sindicato señala como principal causa que los exámenes fueran el INE

Voz 1727 16:48 católicos plaza sin cubrir y un porcentaje altísimo de suspenso en algunas autonomías como Murcia allí el año pasado hubo oposiciones de Secundaria suspendió el noventa y uno por ciento de los que se presentaron a los que aprobaron Ruth García buenos días buenos días los que aprobaron lo hicieron con notas muy bajas este año los exámenes son de Primaria e Infantil haber sino Se repite la escabechina pues sí digo

Voz 1856 17:14 vamos que la suerte está echada hay nervios por supuesto porque es mucho lo que se juega muchas horas de preparación están detrás para estos once mil trescientos aspirantes que optan a una de las mil trescientas plazas que oferta la Región de Murcia son ocho opositores por plaza aunque las ratios varían según las especialidades de quince aspirantes por plaza para Educación Infantil Educación Física a cuatro para francés ciento sesenta y cuatro tribunales diecinueve sedes diferentes las pruebas constan de dos fases una oposición sobre el tema

Voz 1727 17:39 pues supone el sesenta por ciento de la nota final

Voz 1856 17:41 concurso de méritos que supone el cuarenta los que aprueben la fase de oposición pasarán a la de concurso los sindicatos reclaman que aumente el valor de los méritos demandan que las pruebas no sean eliminatorias

Voz 1727 17:52 Nos contaba Adela que el grueso de plazas que salen este año son para maestro o maestra en Primaria e Infantil pero en algunas comunidades también hay oferta para Secundaria es el caso de Valencia donde las oposiciones empiezan un poco más tarde el día veintiséis Ana Talens bon día

Voz 0141 18:07 bon día te pase ofrecen cuatro mil seiscientas treinta y seis plazas de profesores de Secundaria FP Escuelas de Idiomas y otras dolencias artísticas se van a presentar veintiun mil veintinueve aspirantes según ha avanzado la SER la Conselleria d'Educació que añade que el proceso de selección acabará en julio con la adjudicación de las vacantes el número de tribunales es de trescientos cuarenta y ocho con lo que la ratio de opositores por tribunales de sesenta el más bajo de los últimos tiempos el año pasado en las oposiciones para maestros de Primaria fue de setenta y cinco opositores por Tribunal gracias compañeras

Voz 1727 18:43 a Nueva Orleans sonó anoche en Madrid su banda sonora la trajo Woody Allen que en su faceta de músico abrió los conciertos de Las Noches del Botánico el director de cine tocó junto a su banda de jazz con la que lleva más de tres décadas y con la que parece escapar de los escándalos que lo persiguen en su país

Voz 1463 19:09 y ahí estuvo Pepa Blanes España se ha convertido en el refugio de Woody Allen tras la polémica reabierta sobre las acusaciones de abuso en los noventa en San Sebastián va a rodar durante los meses de verano de su nueva película pero de momento ya ha empezado sugiera como músico ha estado en Bilbao Barcelona Madrid en el Jardín Botánico en un concierto con fans cinéfilos y amantes del jazz que aplaudían al director de Manhattan porque al final era como estar en una de sus comedias

Voz 0530 19:42 lo de anoche fue un elogio

Voz 1463 19:44 selecto es un grupo de músicos entre setenta y ochenta años con sus achaques su humor y su pasión por la música

Voz 1510 19:50 todos miembros de la banda Eddy Davis neón

Voz 1463 19:53 Anse entre los que destaca el consular de tesis pulmones ya fatigados Woody Allen con su tono de siempre pantalón beige camisa de cuadros gafas de pasta treinta y seis años juntos y siempre tocando practicamente lo mismo versiones improvisadas con una química socarronería entre ellos que encanta al público

Voz 1727 20:23 son las ocho Ivette las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:30 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días hace fresquito esta mañana aunque a mediodía volveremos a rozar los treinta grados empieza el verano en Madrid que será más caluroso y seco que los últimos años aunque esta tarde de momento los va a dejar algunos nubarrones que pueden venir acompañados de chubascos el Ayuntamiento de Madrid suspenderá Madrid Central sin un proyecto alternativo sobre la mesa lo que se produce es ese por autores sanciones lo al nuevo periodo de preaviso no no hay sanciones lo que hay son muy en el envío de una notificación de aviso digamos de que estás entrando en una zona que no es de libre acceso pero no hay sanción es una de las primas las decisiones que toma el nuevo gobierno municipal de PP y Ciudadanos a la espera de que Vox termine de entrar en las instituciones de la capital acabar con la movilidad de la era Carmena es ahora mismo su principal objetivo porque no sólo van a imponer una moratoria de dos meses en las multas de Madrid Central desde el uno de julio sino que además en cuestión de días para desactivar los semáforos que se han instalado en la entrada a Madrid la A5 su primer guiño sido para la Policía Municipal que celebra el lunes el día de su patrón los actos volverán al Retiro y sonará el himno nacional el primer desplante ha sido para los organizadores de un concierto solidario por los refugiados que se iba a celebrar mañana se iba a celebrar porque nuevo Ayuntamiento les ha denegado la autorización horas antes del evento Elena Jiménez buenos días

Voz 1510 21:49 qué tal buenos días la gasolinera es un espacio que utiliza los vecinos del barrio de La Guindalera en otras ocasiones Se han hecho festivales para recaudar dinero para ayudar a los repito

Voz 1505 21:57 aliados tal y como se pretendía hacer mañana

Voz 1510 21:59 ha dado todos los permisos estaban en orden hace una semana también el derruidos porque además de paella actividades infantiles había programado algún concierto pero este miércoles un correo electrónico les dice lo que nos ha contado Teresa una de las organizadoras

Voz 1727 22:12 esos refugiados

Voz 17 22:15 correo electrónico diciendo que no se pueden realizar la actividad estos que van a realizar más tareas de mantenimiento ningún momento dicen que sean tareas de mantenimiento urgente

Voz 1510 22:26 en el actual Ayuntamiento del Partido Popular dicen que es por temas de ruidos los organizadores recuerdan que el Consistorio anterior les había dado todos los pasos

Voz 1727 22:33 esos

Voz 1275 22:36 es viernes veintiuno de julio a las diez de la mañana se retoma el juicio a la auxiliar de enfermería del hospital de Alcalá de Henares acusada de asesinar a dos pacientes titulares

Voz 1510 22:44 el hermano de una de las fallecidas ha dicho ante el juez que su familiar pasó de estar a punto de recibir el alta a morir de forma sí

Voz 1275 22:51 está inhabilitada la pediatra de un centro médico privado por relacionar las vacunas con el autismo la denuncia la puso hace meses la Asociación Autismo España llora el Colegio de Médicos de Madrid ha verificado que se ha vulnerado el código deontológico que no podrá ejercer durante un año

Voz 1510 23:04 los patinadores salen esta noche a la calle para reivindicar el patinaje como alternativa de movilidad sostenible reclaman que no se den pasos hacia atrás en las medidas contra la contaminación iban a llevar en forma de comunicado sus propuestas a la

Voz 1275 23:15 Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid pondrá música en las UVI móviles del Summa

Voz 18 23:23 no

Voz 1275 23:26 música para atender las urgencias médicas la idea es humanizar los traslados pero los trabajadores recuerdan que con su que con música o sin ella a diario hay ambulancias que van sin médico Rosa López desde el sindicato Súmate

Voz 1727 23:37 en el suma uno uno dos y usted lo sabe señor

Voz 4 23:40 consejero porque tiene un montón de notas por nuestra parte

Voz 19 23:43 es que hay días en las que algunas Ubis el Madrid está sin médico usted sabe eh que en muchas ocasiones hay médicos que están viendo ciento sesenta pacientes en veinticuatro horas resuelva esto déjese de muñequitas

Voz 21 24:00 uno de postes

Voz 22 24:04 en Hoy por hoy el Niño Fernando Torres anuncia que se retira del fútbol activo Sampe buenos días buenos días Laura lo ha hecho hace poco más de una hora en su cuenta oficial de Twitter

Voz 7 24:13 hola a todos estoy haciendo este vídeo porque tengo algo muy importante que anunciaron después de dieciocho años apasionantes ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera el próximo domingo día veintitrés a las diez de la mañana hora local en Japón ofrecerá una rueda de prensa en Tokio donde daré a conocer todos los detalles y contestaré a vuestras preguntas Nos vemos allí

Voz 1161 24:32 declaración que acompañado con un vídeo de algunos de sus mejores les incluido aquella a Alemania que nos dio la Eurocopa de dos mil ocho inició el ciclo glorioso de la selección y después de pasar por el Atlético de Madrid en dos etapas Liverpool Chelsea Milan determinar en el salgan todos sus japonés después de dieciocho temporadas en los treinta y cinco años y además en baloncesto el Real Madrid tiene esta noche la segunda opción de llevarse el título de ACB a las nueve y cuarto partido de la final Barça Real Madrid si ganan los de Pablo Laso serán campeones si ganan los azulgrana habrá quinto y definitivo partido el domingo Madrid Mercedes Renzo

Voz 0055 25:00 a la filial de Mercedes Benz España

Voz 1 25:02 patrocina ahora apunta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 23 25:08 ocho veinticinco Nos vamos de nuevo a las carreteras

Voz 1275 25:11 Alfonso Martínez buenos días buenos días

Voz 23 25:13 adiós a refleja en la red vial Madeleine ya tenemos tráfico intenso en todas las entradas a la capital destacar en ambos sentidos la A dos en Torrejón de Ardoz la A tres en Rivas Vaciamadrid la cuatro en San Cristóbal de los Ángeles y las seis en Aravaca Puerta de Hierro también tengan precaución en la M cuarenta en Val de Marine en ambos sentidos desde Vicálvaro hasta Coslada en dirección a dos en la M50 continúan las complicaciones en Villaviciosa de Odón Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la colonia quitarle la capital alcanzar buenos días

Voz 1727 25:46 hola buenos días Laura o bueno pues no muy bien

Voz 1463 25:48 en la salida por Avenida de América Yeste hace varios minutos Se ha producido un accidente a la altura del kilómetro cuatro de la A2 carretera de Barcelona mantienen cortado el carril izquierdo y generando retenciones que ya alcanzan ese cruce con Francisco Silvela Por otro lado tráfico también de Hora punta en la M607 y en toda la parte este de la M30 ese recorrido entre Méndez Álvaro y nudo de Manoteras feliz fin de semana

Voz 1 26:11 mal olor este fin de celebra una fiesta junto contigo verdad no puedo esos días voy a comprarme un Mercedes aprovechando los Special desde de Mercedes Benz Madrid ya coger cita que hice yo tome quiero ir y conseguir un nuevo o de dirección estupendo pues ya May pide tu cita apunta apunta novecientos once cero cero ochenta y ocho veranos

Voz 0055 26:29 Special desde Mercedes Benz Madrid en Alcalá setecientos veintiocho encuentra tu Mercedes Benz Smart sólo del veinte al veintidós de junio novecientos once cero cero ochenta y ocho Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España

Voz 11 26:45 pase lo que pase con Madrid Central el futuro es tiempo quien eléctrico por eso Nissan garantiza las ayudas al eléctrico de cinco mil quinientos euros de la comunidad hasta final de mes aprovecha las doce ya el Nissan Leaf el cien por cien eléctrico más vendido en el mundo vena tu concesionario Nissan

Voz 1 26:59 debate lo hoy mismo con la ayuda de cinco mil quinientos euros financiando con su red de concesionarios Nissan de Madrid

Voz 0598 27:06 la cabeza le daba vueltas suministra

Voz 24 27:08 Colmenero biólogos ayudaba producirla

Voz 25 27:12 pues sí hice Jauma autoconsumo instalación financiación y autoconsumo convertido comunidades de vecinos unifamiliares y empresas bienvenidos a la revolución en el G

Voz 26 27:21 Tica para no hay otra luz Factor Energía

Voz 8 27:28 decírtelo

Voz 14 27:29 secreto ahora tengo un sexto sentido Bill ocasiones veo ofertas dos por uno gafas graduadas más sol graduadas por sólo setenta y nueve euros informa Fame óptica el punto com Soro implican no sólo grandes ópticas

Voz 1 27:45 la huella del mal de Manuel Ríos San Martín una novela adictiva en la que una pareja de investigadores enfrenta una serie de asesinatos desconcertante la huella del PAL el thriller del verano

Voz 14 27:55 Tico un sexto sentido en ocasiones veo ofertas dos por uno gafas graduadas más sol graduadas por sólo setenta y nueve euros informa Dave sólo óptica el punto com ya me veo como entrenador pisó

Voz 27 28:08 las tiras de prensa hablando de Rueda voy para la actriz y aprovechan las desventajas del verano hasta un treinta por ciento en neumáticos por ejemplo Michelin doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por sesenta euros todo incluido

Voz 0530 28:25 la noticia Billy Elliot se une la de Londres ofreciendo entradas gratis para niños con cada entrada viaducto una para un menor de dieciséis años y hasta dos menores más con cincuenta por ciento de descuento compra ya tus entradas para la kitsch del veintiocho de julio el catorce de julio entradas junto con el corte inglés Billy Elliot

Voz 28 28:45 esto es un llega la altura del verano de Sámano de iPhone hay Fat Macua Apple Watch a precios y además con financiación sin intereses y plan renove Kathryn tu tienda Apple en Orense cincuenta y dos Yak cuarenta y dos

Voz 29 29:04 bien movilizó y veintinueve

Voz 1275 29:16 de la muerte actúan en el orgullo extraño el viernes cinco de julio desde el escenario ubicado en Plaza del Rey también han confirmado su presencia artistas como mis cafeína Marta Sánchez email si el pregón correrá a cargo de Mónica Naranjo el próximo tres de julio en la plaza de Pedro Zerolo tenemos diecinueve grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 30 29:34 todo sí

Voz 31 29:42 fue su tierra

Voz 1727 30:12 son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixa patrocina este espacio terminamos semana con José María Calleja con Mariola Urrea y con Jesús Maraña con ellos analizamos enseguida la Reunión del Consejo Europeo también el desmentido de Macron Albert Rivera las novedades de la gobernabilidad en España y en las autonomías en los ayuntamientos a una autonomía nos vamos ahora mañana mañana el PSOE y sus tres socios de izquierdas van a firmar el acuerdo que saca del Gobierno del poder después de veintiséis años a Coalición Canaria Agustín Padrón buenos días

Voz 32 30:49 hola es un vuelco

Voz 1727 30:51 histórico

Voz 32 30:52 si el socialista Ángel Víctor Torres será presidente después de veinte

Voz 0858 30:56 seis años consecutivos de Presidencia

Voz 32 30:58 lo de Coalición Canaria gobernando en solitario o en alianzas con el PP y el PSOE estará apoyado por XXXVII escaño de los setenta del Parlamento canario veinticinco del PSOE que ganó las elecciones cinco de Nueva Canarias cuadros de Podemos entre de la Agrupación Socialista Gomera del ex senador Casimiro Curbelo que desniveló la balanza a favor del pacto de progreso como curiosidad uno de los nuevos diputados regionales elegidos el veintiséis de mayo David Godoy nacido en el año mil novecientos noventa y cinco sólo ha vivido con presidente de Coalición Canaria

Voz 1727 31:31 qué inquietante esto que se está publicando esta mañana en Estados Unidos Javier

Voz 0858 31:34 si allí dice el New York Times que Donald Trump llegó a dar la orden de atacar a Irán fue su reacción después de que Teherán derribara un dron estadounidense dice el periódico que la operación estaba en marcha pero que a última hora el presidente decidió parar la corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 31:50 todo estaba preparado para que ayer a las siete de la tarde hora de Washington se lanzara un ataque sobre objetivos militares iraníes como radares y baterías de misiles el presidente Donald Trump había aprobado la operación que estaba en curso con aviones y barcos en posición en Oriente Próximo cuando al final él mismo ordenado suspenderla o al menos aplazar la según fuentes de la Casa Blanca no han trascendido de momento el motivo de su cambio

Voz 1505 32:12 postura esta ofensiva respondía al

Voz 1510 32:15 derribo de un dron estadounidense por parte de Teherán ha sido impulsada por el asesor de seguridad nacional John Bolton por el secretario de Estado Mike Pompeo por la directora de la CIA llena Jasper los tres del círculo cercano de Trump sin embargo altos cargos del Pentágono han mostrado sus reticencias asegurando que podría desencadenar

Voz 1505 32:33 una escalada de tensión en la región con Riis

Voz 1510 32:35 dos para los intereses estadounidenses los líderes del Congreso han seguido la operación desde la Sala de Crisis de la Casa Blanca según confirman fuentes de la Administración

Voz 1 32:46 conocí a la nueva forma de proteger lo que más te importa con May Bowles de Caixabank ahora aquí hasta el treinta de junio tendrás toda la protección que necesitas para que por fin pueda Astor mis tranquilo contó seguros citó alarma de Securitas Direct

Voz 14 33:00 eh informativo en tu oficina buen Caixabank punto es Caixabank escuchar hablar Acer

Voz 1727 33:11 como todos los viernes la columna de Almudena Grandes

Voz 0099 33:14 la frase es magnífica siempre hay que habían puesto entre la espada y la pared escogido la espada y nunca me he arrepentido lo dijo Santiago Abascal pero se ha quedado en eso en una bella frase porque a fuerza de regular lo suyo es estar rompiendo la pared todavía no sabemos exactamente qué ha pasado en Madrid porque Vox amenaza todos los días con publicar un ya célebre pacto secreto pero nunca lo hace de momento lo que parece es que el PP les ha engañado al medida pacto concejalías se dio por entendido que de gobierno ya resulta que no que son de las óperas de una están imprecisas como el sexo de los ángeles porque dependen del Gobierno pero no son gobiernos porque se daban a dar el PP dice Villacís como si ella no gobernará como si sólo pasará por allí las derechas española se han convertido en una cuadrilla de trileros que intentan de llamarse unos a otros con tres bolitas que nunca aparecen de paso intentan timarnos a nosotros también Ciudadanos ha dicho que no estaba dispuesto a apoyar en Barcelona un alcalde independentista ni a una populista

Voz 1727 34:10 no se hubieran podido decidir algo con cuatro triste

Voz 0099 34:13 tres concejales que la gente ha votado Colau que ha votado a Maragall les da igual ellos son los guardianes de las esencias ellos deciden quiénes demócrata quien constitucionalista y quién no en la rifa de los patriotas de pus edita rojigualda Vox gana siempre paga con gusto el denigrante precio de su normalización democrática aunque las consignas vengan de París ya sí está la pared que da pena verlo

Voz 21 34:36 ah

Voz 8 34:42 en Bakio sabemos

Voz 35 34:44 en verano es mejor dedicar tiempo les conoce importantes todo jugaré en la piscina con tu hijo que te India Guadilla activo los canales digitales de Bankia paga quiero sin tarjeta pero espera que coja

Voz 0055 35:02 bankia que te vas a llevar no sé porque ahora con los siete días Flash Pello tienes condiciones excepcionales y entrega inmediata en toda la gama fuera no podemos llevarnos las tazas pues habrá que elegir

Voz 5 35:13 Elige tu Vellut del diecinueve veinticinco de junio suelen los siete días Splash consulta condiciones de empleo yo punto es

Voz 36 35:23 has sido empezar a caminar dudes las mañanas Diez en Ibiza no salgo solamente físico es algo mucho más profundo es como si gases bueno a

Voz 26 35:37 digo yo que los quince millones que te han tocado algo tendrán que ver no

Voz 37 35:41 cada viernes con el Cuponazo de la ONCE hay un antes y un después del tamaño de nueve millones por quince con el XXL pufo sobre la ONCE como para no probarlo

Voz 26 35:53 si fuera una película habríamos ganado once oscars once Si fuera un periodista científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al mejor Motor Internacional de mano de las últimas siete ediciones la última este año echa que este mes en estamos de celebración y uno de nuestros quinientos Ford Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada financiando conforme opción de FC pan hasta fin de mes colecciones punto es

Voz 38 36:19 qué edad tiene ciento nueve años pero me cogieron adquiría

Voz 39 36:26 cuál es su secreto me baño en el río desnuda y como no hay ningún otro secretismo yo mucho la Cadena SER para sentirse joven

Voz 1 36:40 en el río cara mañana

Voz 38 36:42 no vaya a ser que secretos que temo dejando de lado prestando un hacia de nuevo en el Cadena Ser

Voz 1727 37:01 el río desnudo no vaya a ser una pseudo científica Balaña no sólo pues experimento todos los justo buenos días escucharlas eso y bueno terminamos semana abrimos la Mesa del análisis con Jesús Maraña que está aquí muerto de risa a mi lado hola escuchando buenos días a los oyentes de la SER y sus opiniones Mariola Urrea profesora de Derecho Internacional y Unión Europea en la Universidad de La Rioja buenos días qué tal buenos días en Radio Zaragoza José Mari Calleja periodista buenos días buenos días Pepa tú también te bañarse en el río desnudo

Voz 40 37:37 bueno no llego a tanto soy más de la el día de año

Voz 0055 37:42 el guía qué tal Celia

Voz 40 37:43 María acelgas es muy buena Musa forales del espíritu en La Rioja se come muy buena producto natural Mariola seguro que este la huelga o no

Voz 1727 37:51 no no estoy del club pero la huelga es una es una verdura estupendas es mío bueno vamos con Albert Rivera como se sale de un entuerto de este calibre Mariola porque Dean puede ser un episodio chusco sin más pero es un desmentido del palacio del Elíseo es el la jefatura del Estado de Francia es inequívoco lo que dice Albert Rivera mención al Elíseo menciona Macron para decir que poco menos que bendice los pactos que que está haciendo en España

Voz 1505 38:22 sale de este entuerto malamente cómo iría la cantante lo que ocurre es que a mí me gustaría ir un poquito más atrás porque estos últimos días lo único que estamos asistiendo es la a mi juicio para la descomposición de un seudo líder Albert Rivera qué es lo que ha sido siempre sólo que se le ha presentado siempre de una manera que no había ningún indicador ningún indicio en la realidad que sostuvieron esa imagen de hombre de Estado esa imagen de gestor solvente esa imagen que nos han querido vender algunos de una manera interesada para hacerle la competencia durante mucho tiempo y buscar recambio a Mariano Rajoy de alguien como arriba Albert Rivera ahí cuando esos apoyos han desaparecido el el Rey estaba desnudo y eso es lo que estamos viendo ahora entonces el ridículo de de estas referencias al Elíseo no son más que una constatación de alguien que nunca ha tenido la talla que otros han querido venderla yo lo veo así Calleja

Voz 1093 39:28 yo creo que Rivera sufre lo que podríamos llamar ya que hablamos de Francia el síndrome Poulidor Poulidor en aún ciclista francés de los sesenta setenta que quedaba siempre segundo o tercero porqué porque ganaba Anquetil lo ganaba allí Merkel el yo creo que hay un momento en el que llegó a pensar que podía ser presidente del Gobierno cree yo creo que estaba convencido que las lecciones Andrés las podía ganar la reacción que tuvo nada más perder las fue vamos a hacer otras inmediatamente a ver si está las gano yo creo que esto es un poco la historia del la el destrozo de un patrimonio político muy cortante este partido nace en Cataluña con una responsabilidad política yo creo que que hay que valorar poco a poco se está convirtiendo en una caricatura de de su propio partido se presentaban como alguien capaz de negociar con la derecha negociar con la izquierda y tener siempre una posición centrada y ahora están haciendo una posición de ir contra el el Sanchís como hablan no ya el socialismo sino el franquismo a base de querer desplazar al Partido Popular lo van a acabar fortaleciendo una de las personas creo con más tirón que era Inés Arrimadas ahora la colocado Rivera una especie negociado de marrones solos se encarga de tapar los los líos y los problemas que tiene ya este partido se van a quedar eso en el síndrome Poulidor calor ya resulta que

Voz 1727 40:45 el presidente de la República francesa no un chico con el que

Voz 1093 40:47 en la mili al presidente de la República francesa te dice oye por cierto que nosotros no tenemos apoyo en ningún momento claro es que has perdido mucha credibilidad

Voz 41 40:56 si hubiera que que buscar un adjetivo a lo que ocurrió ayer con Rivera a lo que protagonizó a mí me resultó patético en escuchas los tres cortes que habéis dispuesto claro es él el que dice Macron y el Gobierno francés nos han felicitado en Andalucía los pactos que estamos hacen segundo hablamos directamente con el Elíseo parece

Voz 0055 41:19 una frase que en fin en un alguien que es lo que quiere ser líder

Voz 41 41:24 pues obra hable usted pero pero no hace falta presumir con que hay un hilo directo que precisamente se desmorona inmediatamente cuando portavoces dicen pues esto no es verdad no ya por la tarde ese matiza que no ha sido el Elíseo sino que era alguien del Partido de la República en Marcha que esto como todo el mundo sabe si hay un partido en Europa personalista que nace de la nada se desarrolla in tiene el éxito que tiene entorno a un líder que es Macron pues es precisamente ese partido para mí lo más grave de todo cuando Se bueno pues cuando se falsea la realidad que tiene como decía Gabilondo hace poco respecto a otro líder se tiene una relación oblicua con la verdad no pues que el problema es que ex está hablando de un discurso que ha cambiado radicalmente la posición ideológica de Ciudadanos en el mapa político que es su relación con la ultraderecha con la extrema derecha de Vox senil llegan unos pactos que se tienen que todo el mundo los ve IB documentos firmados ve los los gobiernos las parcelas de poder que se ocupan gracias a ese partido por lo tanto lo que demuestra lo que ocurrió ayer es una desconfianza absoluta en su propio proyecto en su propio en su propio discurso porque sino un líder o alguien que quiere ser líder lo que hace es explicar su discurso argumentar y explicar las diferencias que tenga con Macron es decir mire usted sí pero esto no es Francia yo aquí en España ha decidido que mi posición política hay mi apuesta es esta relación con estos señores de Bob es esta por esta razón si alguien tiene un discurso político armado lo quiere defender argumentar llevar hasta el final haría eso lo que no haría creo o no debería hacer es negar la realidad que está a los ojos de todo el mundo porque me parece que eso sí quedan restos de prestigio de credibilidad en ese liderazgo Se los a fumigar

Voz 1727 43:15 ayer estuvo aquí Manuel Valls hablaba de de los pactos con con Vox desde una perspectiva europea que es un es una mirada muy interesante claro porque aquí estamos enfangado se en la gobernabilidad de tantas instituciones que han puesto en juego con las citas electorales de esto primavera que a veces no no no no le echamos luces largas que no dejamos de hacerlo por otra parte pero pero él decía bueno es que estoy que mirado hay que mirarlo desde Europa es que este tipo de partidos nos ha costado el siglo XX con todo lo que significa Mariola eso sí

Voz 1505 43:50 hay que señalar también un elemento que que yo creo que no es baladí es señor Valls está influido obviamente por la cultura francesa de democracia militante es su constitución así lo lo lo señala por lo tanto el alineamiento en torno a partidos que protejan y respeten una serie de elementos muy determinados es forma parte del ADN del señor Valls eh en España las cosas son algo distintas porque nuestra Constitución no pide Ny no pide ese alineamiento con con con elementos constitucionales porque nuestra Constitución admite la reforma integral de toda la Constitución con esto no quiero blanquear a Vox pero quiero decir que hay debate político para sostener o dejar de sostener los acuerdos con Vox desde luego lo que no hay es para mantener un discurso político y una acción política como la que viene sosteniendo al Red Albert Rivera hijo y todos los que están alrededor de Albert Rivera porque no vaya a ser que ahora le toque el turno de desmontar el pseudo liderazgo de Albert Rivera acabemos evocando un otro liderazgo donde no hay nada en otras personas que están alrededor de Albert Rivera quién no discuten los planteamientos de Albert Rivera es porque asiente toda la agenda política de Albert Rivera presionó no estamos hablando en serio

Voz 1093 45:17 yo creo que hay gente dentro de ciudadanos que no está nada de acuerdo

Voz 1727 45:21 pues el silencio se alzaba Albert Rivera también no

Voz 1093 45:25 de acuerdo son momentos decirlo no es posible que estén esperando a lo mejor otras citación para decir la pero es que fíjate las dos referencias tuyas te si tú coges el corte de voz D'Rivera cuando presenta Valls como la esencia de lo que él querría hacer no le llena de elogios y les llena de piropos y luego como lo ha despachado cuando él ha hecho algo que es bueno puede ser más o menos discutible pero desde luego ha resultado novedoso en la política española es decir yo prefiero el mal menor al mal mayor de un independentista

Voz 1727 45:53 bueno automáticamente ha sido de

Voz 1093 45:56 jurado ya ni se habla por supuesto con Rivera pero es que resulta que Macron que supuestamente era un poco el mentor intelectual de Rivera el modelo al que querría aspira Rivera te acaba de decir que es que has mentido es que te has inventado una historia pero no una historia menor

Voz 1727 46:11 una Historia grave dice a mí Macron me ha dicho

Voz 1093 46:14 que está de acuerdo con mi jóvenes que Macron no te ha dicho que está de acuerdo contigo bailo comenta ahora es decir tu credibilidad ha quedado completamente por los suelos pero yo creo que es que el problema en este momento de Ciudadanos es está haciendo una oposición tan brutal digamos al socialismo quiere aparecer dentro del bloque de derecha acaba fortaleciendo el tiempo lo dirá me imagino va a acabar fortaleciendo al Partido Popular y eventualmente convenciendo a sus electores que lo que tienen que hacer votar al Partido Popular

Voz 1505 46:41 hay un elemento que señala José María que es muy interesante señala Valls ya no se habla con Albert Rivera yo creo que ese dato no es tan relevante el relevantes con quién habla Albert Rivera con quién habla desde dentro

Voz 1093 46:55 cada vez más gente por lo que sea bueno pues

Voz 1505 46:58 esta es una prueba más de que su su solvencia y su resistencia como actor político quizá ha entrado ya en horas muy bajas

Voz 1727 47:10 seguimos hablando de ocho y cuarenta y siete siete y cuarenta y siete en Canarias

Voz 1 47:14 sí

Voz 1727 47:17 buenos días en los sorteos de la ONCE de los números premiados han sido en el sorteo de la mañana dos

Voz 5 47:26 cero tres en el sorteo de la noche cero

Voz 0530 47:36 no es que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple de dos también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro chat pop de la ONCE

Voz 34 47:51 en la ONCE normal pero ilusión que tenga son gran día

Voz 1 48:02 bueno entrecot de ternera Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés tierno de animales alimentados de manera natural con frutos frescos de El Corte Inglés fresco Cino todo sale mejor la fresco Cino del pavimento mira

Voz 42 48:21 qué le pediría a tu energética pagar lo mismo todos los meses sin altibajos no y que cuando se estropee la lavadora vengan volando y tenerlo todo en uno

Voz 0598 48:30 súper Patronato luz reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija de este cincuenta y uno euros al mes llamas novecientos ochenta cero uno cero cuatro Mato sí

Voz 12 48:42 el mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados en cuentos de ellos quieres jugar

Voz 13 48:47 luego BMW x uno disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde veintinueve mil novecientos cincuenta euros con mantenimiento incluido financiando con PNV bancas del XXXI de julio elige el nuevo BMW x uno

Voz 14 49:00 ahora modesto te gusta conducir

Voz 0530 49:02 hoy puro

Voz 1727 49:09 a las ocho y cuarenta y nueve horas siete cuarenta y nueve en Canarias de Suárez Illana hablando del aborto y los neandertales su peto que es como se ha referido al aborto El consejero andaluz de Sanidad familias se llama Jesús Aguirre desde el Partido Popular ha tenido que disculparse por frivolizar así como van a escuchar sobre algo que es una decisión complicadísimo para las mujeres que tienen que tomar informaba que obviamente

Voz 0858 49:35 nada más de apoyo social lo suelo falle llega estupendo quién defienda no nacido

Voz 1727 49:41 lo fácil es llegar el chuletón que todavía se asocie lo fácil es llegar con una decisión de este tipo Jesús

Voz 41 49:48 bueno como tantas veces pues es evidente que tenemos un problema o algunos tienen un problema todavía que esculturales educacional OS de mentalidad no es decir el esto de empeñarse

Voz 0055 50:01 poner siempre por delante

Voz 41 50:03 han también con esos términos que para empezar indican poca sensibilidad hacia el asunto no es bueno pues es siempre poner por delante el no nacido no concebido el todos esos términos que ellos utilizan por delante de los derechos de la mujer de los derechos de quién está en esa situación y va tomando unas decisiones bueno pues pues esto indica que precisamente además en Andalucía de ese sean dado unos giros y se han documentado en los nuevos presupuestos por exigencia de Vox pero sí han admitido por el PP y Ciudadanos bueno pues todo esto va englobado en ese camino de retroceso que pretenden no en el que ya pues la violencia machista se convierten violencia intrafamiliar Se confunde todo se difumina hay por ahí por ese carril pues bueno pues entramos en el peligro de en lugar de avanzar retrocedería ni me preocupa especialmente por las siguientes generaciones porque quienes han estado en la lucha de lo conquistado creo que son perfectamente conscientes de todo esto habla habla de algo fácil