Hoy por Hoy (21/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:24 a esta hora la mayoría de niños españoles comienzan su último día de cole su último día de colegio este curso los pequeños de quince comunidades autónomas empiezan este viernes las vacaciones de verano horas antes de que sus futuros profesores se enfrenten en la mayor oposición en la enseñanza pública en una década

Voz 0858 00:41 cerca de doscientas mil personas van a competir este fin de semana por una de las treinta mil plazas ofertadas es viernes veintiuno de julio y los líderes europeos no sólo no han acordado quién presidirá las instituciones comunitarias en la próxima legislatura tampoco han logrado firmaron histórico compromiso contra el cambio climático creían pactar una Europa libre de emisiones de CO2 en dos mil cincuenta pero los países del Este han bloqueado ese acuerdo corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 01:08 exactamente los objetivos para el dos mil cincuenta seguirán siendo nacionales para una norma europea no ha habido aquí consenso y ha sido imposible proposición de Hungría Chequia de Polonia estos países piden subvenciones para asumir los costes de la transformación un debate vinculado al futuro sobre el presupuesto europeo y también muy indirectamente al debate del euro que aquí esta misma mañana retoman los jefes de Gobierno

Voz 0858 01:34 gracias Griselda ayer el gobernador del Banco de Inglaterra

Voz 3 01:37 muy es muy gente

Voz 0858 01:39 acaba de desmentir a Boris Johnson favorito para relevará Theresa May que había dicho que en caso de un Brexit duro Reino Unido podría evitar los posibles aranceles de la Unión Europea pues bien el gobernador ha asegurado en la BBC que una salida a las bravas causaría daños en la economía británica a corto y a largo plazo y que la mayoría de las empresas no están preparadas para una ruptura sin acuerdo además hace pocas horas hemos conocido que trampa ordenó atacar objetivos militares en Irán en respuesta al derribo de un dron espía norteamericano por parte de Teherán lo publica esta mañana el New York Times la orden que retiró antes de llevarse a cabo por motivos que todavía se desconocen un Trump que ha dado una entrevista a un medio en lengua hispana de Se llama Telemundo esa media la entrevista se agravó el miércoles y la han preguntado por su acuerdo con México para frenar la llegada de inmigrantes a Estados Unidos

Voz 3 02:29 MEX Haas pingüe

Voz 0858 02:33 ha dicho que México está haciendo Biel a enviar seis mil soldados a su frontera sur en Georgia los antidisturbios de este país del este de Europa encargado esta madrugada contra los miles de manifestantes opositores que han rodeado el parlamento pidiendo la dimisión del presidente hay al menos cincuenta y dos heridas

Voz 1727 03:05 a las nueve interés las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 2 04:24 amén para que fuerce a la humanidad que los tipos de interés negativos son contrarios la socialdemocracia los liberales y el Partido Popular Europeo en el día de hoy en el capítulo de hoy es un día de celebración para los liberales somos trasladar al Partido Popular Ciudadanos su esposa es incompatible as tenernos con un candidato que acaba de pactar con Bildu con Batasuna hablará cuando ellos están pactando con ella

Voz 4 05:04 he de decir que de ninguna de las maneras el partido

Voz 5 05:07 Socialista Obrero Español ha pactado nada con Bildu

Voz 2 05:10 espero que siempre siempre miente nunca al Partido Socialista había pactado antes con Bildu la gira yo cada vez que vengo a Bruselas y hablo con mis colegas volver Ciudadanos está pactando con fuerzas de ultraderecha que a su vez pactan con el Partido Popular venas acuerdos que no se dan a conocer el Gobierno hablamos con hizo directamente dirá apoyan nuestros padres

Voz 1727 07:21 cerramos semana con Jesús Maraña Mariola Urrea José Mari Calleja hay saludamos a esta hora Ángel Víctor Torres que es el candidato del PSOE a la presidencia de las Islas Canarias muy buenos días

Voz 10 07:35 hola qué tal buenos días lo primero enhorabuena no porque ayer consiguió cerrar

Voz 1727 07:40 con un pacto a cuatro no es cualquier cosa un pacto de izquierdas que saca además a Coalición Canaria del poder en las Islas en el Archipiélago después de veintiséis años cómo sienta eso de cerrar el acuerdo

Voz 11 07:53 la primera vez que pueden de veintiséis años ha yo presidente en Canarias que no suele venir del de Coalición Canaria y además el hecho de que la fuerzas que conforman la mayoría en el Parlamento de Canarias ese gobierna clave fosas de izquierdas también ya son historia porque incluso cuando se quedó queda fuera de ese gobierno es decir nunca había pasado esto es desde la transición democrática pero tuvo un acontecimiento especialmente relevante en la historia política no esto cada región en nuestro país y muy contento porque han sido muy intensos muy intenso en el que hemos tenido que conformar la mayoría a través de múltiples negociaciones nosotros ganamos la elección que se disputaban los pasamos de quince a veinticinco pero paralelamente se encontraba también por Coalición Canaria una alternativa de gobierno con centro derecha que finalmente se frustró oí muy contra porque creo que esto es lo que refleja lo que votaron los canarios y Canarias el veintiséis de mayo el que tengamos a las cuatro fuerzas Vicky Herrera juntas en un Gobierno para cambiar las cosas cierra

Voz 1727 08:53 llegaron a desplazarse hasta Canarias los líderes nacionales de de PP Ciudadanos porque debieron ver cerca el acuerdo no

Voz 11 09:02 sí Asier Javi lo distintas reuniones tanto en Canarias como en Madrid en Génova también en la SER una dama para apuntarse a hablar con la alianza de centro derecha en Canarias desplazándose nació allí incluso el líder de Coalición Canaria en más de una ocasión debieron pero claro debieron pero hermano tan claro que desplazaron a Canarias a lo máximo responsable del Partido Popular no también lo tuvimos claro nosotros sabíamos que había una voluntad de cambio Nueva Canarias Partido Socialista que iban a estar aquí se han estado Hinault confía también en el que el grupo se alegra que está conformada con muchas personas que quieren que el Partido Socialista también iban francamente al decantarse por este pacto del progreso no ha sido cosa que creo que alegra la mayoría de los canarios porque incluso la básico de esa formación política esta estoy absolutamente seguro que no querían desde el veintiséis allí

Voz 1727 09:53 lo suyo será un Gobierno de coalición

Voz 11 09:56 sí será un gobierno del que todas las fuerzas era que somos cuatro por partidos políticos que lo conformamos con concedería el Gobierno ir tenemos distintas consejerías ya hemos hablado de ello pero bueno lo más importante que hemos cerrado el espacio para al distrito que comento hasta cuatro un programa un Gobierno amplio que vamos a presentar mañana sábado en este caso a la isla de Tenerife hiciese el Gobierno donde todos tendrán su responsabilidad

Voz 1727 10:20 y esa cuadratura del círculo que ha conseguido usted un acuerdo a cuatro porque no puede hacerla Sánchez

Voz 11 10:27 bueno lo importante es que también se produzca esa investidura el Pedro Sánchez porque es también el sentir de los españoles de todos nosotros estamos en elecciones espera nuestro país no y por tanto creo que sería un error no el PSOE sino de las otras fuerzas políticas que impidan la voluntad popular mayoritaria expresada en el sufragio de Sevilla no yo creo que lo que hay que hacer es hacer un llamamiento a todos los partidos políticos que

Voz 1727 10:51 familiares que un año

Voz 11 10:53 hasta que de gobierno nuestro país que no que no tren lo que los españoles quisieron porque sería un error yo estoy confiado inseguro mis compañeros consiguieran finalmente son castigos

Voz 1727 11:03 mira vamos Jesús Maraña yo su biografía la de usted aquí antes de de de llamarlo por teléfono y vemos que es filólogo que es una profesión no muy frecuente hueso nos parece en el mundo de la política no

Voz 11 11:16 bueno actúe símbolos fuimos una anterior que llegó un momento en el que mi municipio que tiene cuarenta mil habitantes estábamos muy mal porque hay una fuerza pública que era precisamente Coalición Canaria para creo que aquí habita tuvimos mal resultado pero cuatro años después ya como candidato las cosas cambiaron a partir de ahí pues me tengo que dedicar lo cual es una a la vida pública como como representante público no pero pero siempre si tengo oportunidad con a mi profesión pero debería aprender sí sí que lo de menos aquellos relatos magníficos con los alumnos pero ahora toca otra cosa alguien avisó al esos tacos pues no es cierto quizás no sea tan común en la política y media ligada no

Voz 1727 11:56 Ángel Víctor Torres candidato del PSOE a la presidencia

Voz 12 11:59 el Gobierno de Canarias de momento enhorabuena por el acuerdo ya

Voz 10 12:02 pasión de felicitarlo si es investido gracias buenos días y suerte

Voz 1727 12:08 desde luego esta legislatura inaugura Tiempos y tiempos nuevos por primera vez Coalición Canal día no no gobierna en las Islas pero no va a tener influencia en un gobierno en minoría en España por pequeña que sea la influencia pero su voto siempre ha sido determinante tampoco va a haber influencia a priori influencia que no sea una abstención de partidos catalanes esto es una situación realmente nueva

Voz 13 12:35 sí sí es es nuevo en Canarias obviamente después de tantísimos años de de Coalición Canaria en el poder claro la influencia ya desde el primer minuto en que se conoció el acuerdo en este caso es de otro tipo y es la influencia en los pactos pendientes para la en en Madrid no porque inmediatamente de Podemos Pablo Iglesias lo ha reivindicado como un ejemplo más tenemos ahí en el caso de Valencia el caso Baleares ahora Canarias La Rioja también lo citan y bueno ejemplos de bueno pues le coalición o de cooperación con presencia de los socios en el Gobierno buenos está reivindicando y está utilizan

Voz 12 13:19 no como una herramienta o como un argumento ubicado

Voz 13 13:22 los de fuerza en esa en esa tensión en la negociación en la que están todavía Pedro Sánchez y Pablo

Voz 1727 13:28 cómo se escapan los socialistas cuando se les pregunta bueno no claro si el de responsabilidad de los otros que te lo haga también el futuro presidente el futuro presidente canario si el Calleja

Voz 13 13:39 sí lo que pasa es que la lógica de los Acuerdos autonómicos no necesariamente tiene que coincidir con la lógica de los acuerdos estatales no estamos viendo comunidades en las que se establecen un tipo de de similitudes un tipo de pactos que son distintos y son contradictorios con los que puede interesar a nivel estatal lo hemos visto en todas las comunidades y lo estamos viendo también en algunos ayuntamientos José mari me permites desde el PSOE el argumento digamos es que en los casos que se está produciendo los socios digamos suman para la absoluta mientras que aquí hace falta más después de los ciento sesenta y cinco hacen falta otros diez u once más no y además eso puede ocurrir que la sensación que se puede dar es decir bueno el el hecho de que Podemos esté facilitando intentando facilitar gobiernos autonómicos presididos por los socialistas lo que hace es digamos es confirmarle en su papel secundario no es el papel determinante desde luego es un papel dice usted tiene que hacer lo posible por que haya gobernabilidad socialista y en ese caso puede traducirse eso también a nivel estatal haciendo lo posible para que no se haya presidentes socialista la el debate está hasta la saciedad si tienen que entrar o no tienen que entrar en el Gobierno yo desde luego la posición de Sánchez no le veo en Avs partidario de que alguien de Podemos digamos con nombres y apellidos de la diré

Voz 15 15:00 ción de Podemos pueda estar en el consejo de ministro

Voz 13 15:02 pero insisto la la forma que se ventilan los pactos autonómicos no necesariamente coincide con la manera en que se puede llegar al gobierno a nivel estatal sobre todo con esa o cosa que sobrevuela que sólo denunciar la un poco a mí desde luego me provoca urticaria de unas posibles nuevas elecciones generales que no quiero Cassini plantearla vamos

Voz 3 15:21 decías Pepa nuevos perfiles que inauguran esta esta este mandato esta legislatura dado que os hablo de La Rioja permitidme que también señale como un perfil poco común el de quién va a asumir la presidencia de esta comunidad que es una mujer que es el Partido Socialista después de muchísimos años sin gobernar La Rioja yo toda mi vida soy no soy riojana pero toda mi vida que ha transcurrido profesional en La Rioja la verdad es que siempre ha sido gobernada por el Partido Popular y ahora va vacas a esto Concha Andreu es bióloga enóloga por lo tanto también son perfiles nuevos que entra luego a la política

Voz 13 16:04 las diosas señoras redundancia casi no

Voz 3 16:07 creo que una mirada lateral a la a la vida política que creo que es enriquecedor viajó desde el centro de la vida no

Voz 1727 16:15 la que estamos acostumbrados a que los políticos bueno en la izquierda vienen del mundo de la universidad en general en la derecha de la para todo el Estado no de los altos funcionarios del Estado de abogados del Estado

Voz 13 16:27 la Abogacía también no hay que de repente

Voz 1727 16:29 que se nutra de de gente con profesiones variopintas desde luego le va a dar riqueza a la política Canarias La Rioja Baleares con Francina Armengol son las últimas comunidades en las que el PSOE ha conseguido cerrar acuerdos por la izquierda que todo apunta tendrán presidentes socialistas porque hasta que se vota la investidura verdad pero todo apunta a que será así son esas las comunidades a las que ha aludido en las últimas horas a Unidas Podemos para recuperar aquel mensaje suyo de Sí Se Puede pero ahora en forma de pregunta si el PSOE puede meterlos a ellos en sus gobiernos autonómicos por qué no en el central Mariela Rubio buenos días bueno

Voz 13 17:10 los días me eso es lo que ha dicho Pablo Iglesias sin que de momento con

Voz 1727 17:13 te una respuesta pública formal a la última oferta que les han hecho desde el PSOE cargos intermedios en el Gobierno pero sin ministros

Voz 1450 17:21 eso es desde la formación morada se sigue sin responder directamente a la pregunta de si están dispuestos a aceptar la oferta de Sánchez de puestos intermedios irse remiten a la discreción con la que dicen quieren llevar las negociaciones eso sí Iglesias reivindicaba ayer como decíais los pactos en Baleares Canarias y La Rioja allí escribía en Twitter habrá gobiernos de coalición con programas progresistas afirma que si hay respeto por el aliado cooperación y coherencia se sacarán adelante investiduras el secretario de Acción de gobierno de Podemos Pablo Echenique también se preguntaba en las redes sociales sea el gobierno de coalición a nivel autonómico porque en España no podemos que mantiene su exigencia de entrar en el Consejo de Ministros se mostró dispuesto Pepa durante la campaña a negociar un gobierno mixto es decir equipos de ambos partidos en todos los ministerios a la manera del primer Gobierno valenciano de Pucci Oltra pero está por ver si la oferta del PSOE esos puestos intermedios se aproxima ose termina aproximando a la idea de Iglesias de gobierno mixto de momento podemos asegura que no quiere forzar los tiempos de la negociación y desde su dirección dicen estar seguros de que finalmente habrá acuerdo aunque también reconocen que siguen con recelo las llamadas de Sánchez a la abstención de Ciudadanos

Voz 1727 18:28 Mariela Buendía salvo son las nueve y diecinueve ocho y diecinueve en Canarias

Voz 1727 23:44 las nueve y veinticuatro minutos de la mañana las ocho veinticuatro en Canarias como saben esta mañana se reúnen el Tribunal Supremo los magistrados que deben decidir si la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre la manada se ajustó a derecho hay que revisarla ella sentencia dos tribunales ya han determinado que lo que ocurrió aquel siete de julio del dos mil dieciséis en Pamplona en un portal de Pamplona fue abuso sexual Hinault violación hoy a lo largo del día es probable que conozcamos el fallo de la vista pública que se va a iniciar en poco más de una hora pero las puertas del Tribunal está ya nuestro compañero Alfonso Ojea porque van llegando los protagonistas del juicio Alfonso buenos días

Voz 0089 24:26 qué tal buenos días Pepa en efecto ya van llegando los letrados al tratarse de una vista de casación evidentemente no asisten en este caso los condenados que han recurrido esa sentencia condenatoria se trata de una vista puramente técnica para lograr o no la anulación de esa sentencia en todo caso tú lo vas tú lo acababas de de comentar van llegando los letrados y entre ellos Agustín Martínez que es el abogado de los condenados

Voz 28 24:50 bueno ha mostrado cierto

Voz 0089 24:52 enfado porque dice que los medios de comunicación hemos adelantado datos que ni siquiera sabe le escuchamos

Voz 21 24:57 me sorprende y me ha sorprendido en cierta medida que en determinados medios de a poco menos que se dice en la resolución que que se indique incluso cuando soy el fallo yo sigo pensando que generaron el tribunal no estamos en una intervención que vamos a a intentar exponer nuestros argumentos y esperamos que la resolución ha ajustado de derechos graves

Voz 0089 25:19 es bueno pues como decíamos Pepa van llegando lentamente los letrados hasta madrileña Plaza de la Villa de París el Tribunal Supremo en unos cuarenta y cinco minutos tiene previsto iniciarse esa vista de casa

Voz 2 25:31 Alfonso dejamos abierta la línea cualquier novedad nos cuentas hasta luego hasta luego es un fallo muy importante el que va

Voz 1727 25:38 a dictar hoy el Tribunal Supremo porque tiene que pronunciarse sobre varios conceptos que están en discusión la intimidación la violencia y el consentimiento callado

Voz 3 25:50 sí es una sentencia que puede

Voz 13 25:52 a tener una repercusión sin duda no hay un elemento determinante en todo esto qué es el cambio de percepción por parte de la opinión pública yo creo que nunca una sentencia como ésta provocó una movilización tan rotunda tan contundente de mujeres y también de hombres contra esta sentencia hoy el Supremo puede confirmar que el abuso se queda día nueve años o decir que fue agresión pasaría dieciocho años de cárcel y en esta diferencia de de palabras desde luego de conceptos de luego de violencia la clave es eso la intimidación acabas de decir tú no es curioso porque en todo este proceso ha habido algunos medios de comunicación en concreto a algunos periodistas que han banalizado esta situación diciendo quiero ver el vídeo para ver cómo disfruta la mujer es la violación el abuso a mujeres es yo creo de los pocos delitos en los que la víctima está obligada a dar explicaciones tiene que dar explicaciones de por qué no se resistió hasta la muerte acordados como sea decía cuando esta mujer salió del del proceso digamos no es que va por la calle con amigas hice la ha visto sonreír qué quiere usted que se meta aceite de ricino el pelo al cero o qué quiere usted no es que no no está claro que se haya resistido habido disfrute ella lo ha consentido ella estaba dispuesta todo yo creo que este juicio que vamos a ver la sentencia que sale desde luego lo que le ha servido a este abogado para situarse en fin en como el jefe de de comunicación porque ha tenido una proyección tremenda los medios puede ser determinante a la hora de reflejar ese cambio de opinión el Supremo ya pasado otros casos anteriores de abuso y los ha confirmado como como agresión vamos a ver si después de esta sentencia cambia radicalmente esa idea de que la mujer amenazada acosada violada es la culpable es la víctima que obligada a dar explicaciones

Voz 1727 27:37 Mariola

Voz 3 27:38 todo apuntaba por las dificultades de de este caso no tanto por el rechazo o por la protesta social que el caso provocó sino por las complicaciones jurídicas del asunto que que iba a llegar al Tribunal Supremo estamos hablando de un no de una tercera instancia estamos hablando de un recurso extraordinario que es el recurso de casación que no es tan fácil abrir ante el Supremo yo creo que esta sentencia sobre todo además de importante el pronunciamiento el Tribunal Supremo es necesaria

Voz 1727 28:11 yo

Voz 3 28:12 es necesaria para para aclarar los elementos del tipo penal que nos permitan un poco bueno señalar dónde está ese límite en el que convertimos los abusos en una violación dónde está el perímetro para configurar la intimidación no la violencia y cuando una mujer se encuentra ante una cómo está insisto el pronunciamiento el Tribunal Supremo es imprescindible para casa esa sentencia casar ese esa interpretación que luego los tribunales pueden hacer una aplicación de la Ley lo más armónica y lo más homogénea posible por todo el territorio nacional

Voz 13 28:52 el Museo dictó la ya tristemente famosa sentencia de la jornada y yo creo que una de las cosas que más nos sorprendía después de leer el fallo y toda la argumentación era precisamente lo que interpretamos como una contradicción muy evidente entre el relato de los hechos del propio tribuna la conclusión es decir el relato de los hechos parecía que claramente conducían a la conclusión de que había habido una violación múltiple reiterara Hinault un simple abuso sexual no y esto es importante que en estas antes yo creo que puede dilucidar si hubo o no esa contradicción con estos elementos que ya han comentado Mario la de José Mari no es decir el definir exactamente lo que es violencia el dejar claro yo a mi juicio en los últimos tiempos y después de aquella sentencia la manada ya habido fallos en el Supremo sentencias que han ido abundando en una jurisprudencia que podría conducir a explicar ya diáfana mente que no hace falta ni muchísimo menos que una mujer tenga que resistirse hasta poner en peligro su propia vida

Voz 1727 29:57 por qué no

Voz 13 30:00 por resumirlo en palabras llanas en lo que sea interpretado luego y que tuvo mucho que ver además con la movilización impresionante de de el feminismo hice todo aquel que crea en en los derechos de la mujer y en y en que hay que avanzar también no sólo en lo que es técnicamente la la definición de esos delitos sino también en esa perspectiva de género que hay que dar al tratamiento de estos delitos porque sino sino se parte de lo que es la la situación de debilidad de la víctima que no tiene porqué expresarse insisto con una resistencia física sino simplemente con una cosa que está demostrada que ocurre en muchísimos casos que es estar en situación de shock por lo tanto que luego ocurra lo que ocurre eso se sigue llamando y debe seguir contemplando se como violación

Voz 1727 30:49 si en su caso que puso en evidencia como como ningún otro probablemente en los últimos años en España las carencias que había en en la tipificación de la violencia sexual y probablemente lo que hoy decida el Supremo ayudará en esa en esa dirección pese que políticamente además está en plena reflexión sobre el asunto como tipificar la violencia sexual

Voz 13 31:11 sí recordemos que incluso en campaña electoral surgió se utilizó como un elemento esta sentencia el famoso sí es sí y no es no en en en este en estas situaciones al que afronta las mujeres y entonces ya habido en estas sentencias que que citaba que ya ni Gobierno pues por ejemplo los criterios que es que no no sale simplemente

Voz 12 31:31 por un capricho digamos ideológico como pretendían algunos en campaña no

Voz 13 31:35 sino que criterios para definir la credibilidad de un testimonio para saber si ha sido o no forzada en una situación determinada no y sobretodo plantearlo esto como algo que es violencia machista que es una situación el vínculo que establecen estos sujetos infames de la manada con con la mujer violada ese ese sería

Voz 12 31:55 vinculó temporal momentáneo pero hay un vínculo

Voz 13 31:58 ahora ya se ha establecido que para que haya violencia machista no necesariamente tiene que haber un vínculo entre el victimarios y la víctima pero fíjate todo el debate al que probó que provocó este asunto sobre la idea de de la la agenda feminista no esta idea que también se ha traducido ahora fíjate en Andalucía ya no es violencia machista es violencia intrafamiliar empiezas cambiando las palabras para tratar de cambiar la realidad yo creo que este juicio ha tenido

Voz 1093 32:24 la la famosa manada la mal celebre manada ha tenido por desgracia un efecto emulación que hemos los medios de comunicación algunos casos han estado la manada de no sé qué otros sitios no la ciudad y que aunque nos parezca increíble este tipo de sujetos provocan un cierto liderazgo en otros machos dispuestos a seguirles en su comportamiento

Voz 3 32:45 yo no sé si la manada de Pamplona por así decir fue la que provocó el efecto emulación o es que todavía no queremos aceptar que hay comportamientos de orden sexual que quizá están en cierta medida ahí espero que se me entienda normalizando en la sociedad y eso es lo que tenemos que combatir no sólo con el Código Penal cuando obviamente se cometen delitos sino también desde otros planteamientos de educación sexual y algunas noticias aparecen en los medios recientemente no cuando acceden a la pornografía eh los niños con una edad que no tienen capacidad para asimilar que esos comportamientos no son comportamientos naturales y que obviamente la mujer no disfruta cuando les están azotando en fin creo que hay muchos que hay mucho debate detrás de todo esto pero por centrarnos en la cuestión delictiva yo creo que hay tres conceptos que merece la pena que tengamos siempre presente uno es el marco jurídico el derecho lo que las normas anti picado como comportamientos delictivos otra es la aplicación del derecho que le corresponde al poder judicial y el poder judicial no puede crear derecho se tiene que someter a la aplicación de la ley esa es la función y esa es la base además de la democracia y la separación de poderes y otra cosa es la percepción social que va cambiando sobre determinados comportamientos cuáles son delictivos cuáles no y la gradación de esos comportamientos como delitos y creo que en el caso la manada está en juego está un desequilibrio entre estas tres percepciones lo que dice la ley cómo se ha aplicado la ley la percepción social de cómo se ha aplicado esa ley bueno confío por eso en que el Tribunal Supremo Case esta sentencia ofrezca algunos elementos que permitan ayudar a otros tribunales a aplicar la ley de una manera más acomodada a lo que debe ser la percepción social

Voz 1727 34:39 pues en veinticinco minutos empieza la vista pública en el Supremo

Voz 14 39:49 hola Pepa buenos días es doctor en Biología

Voz 1727 39:51 de molecular su campo de trabajo es la investigación contra el Alzheimer a todos los que paséis por aquí os pido que os pongáis en clave ciudadana ya antes de nada saber cómo estáis viviendo este momento político en el que parece que todo el mundo está bajo sospecha

Voz 14 40:09 bueno pues yo particularmente lo estoy viviendo con un poco de cansancio no de hartazgo y yo creo que tenemos muchas cosas que resolver en este país si tenemos cuestiones importantes que dilucidar si estamos todos preocupados por los pactos quién habla con quién porque relaciona con quién y creo que estamos perdiendo una oportunidad de viajar o de afrontar los problemas que realmente tenemos

Voz 1727 40:37 pero hay cambios profundos en la sociedad cuando pensaba que iba a hablar contigo esta mañana habló con esta familiaridad con Javier Burgos porque ya lo tuvimos en este programa cuando el escándalo de los máster es seguro que se acuerdo algún oyente publicó la carta más dura conmovedora hizo certera sobre la importancia de la educación pública para la historia reciente de este país lo invitamos a que nos lo explica por eso explico por qué te tuteo explico porque porque lo hago cuando pensaba quiero hablar contigo decía bueno es que los cambios no sólo afectan a los políticos afectan a la sociedad entera en los políticos son un reflejo de la sociedad que nos ha pasado para que el médico por ejemplo pasara de ser Dios a alguien a quién no creemos nos ponemos en manos de las de lo que se llaman pseudo ciencias que no es un pseudo ciencia sino practicas absolutamente irracionales que nos ha pasado Javier eh

Voz 14 41:34 no no es fácil de responder te lo lo primero para mí los políticos ya entiéndase me vean son una herramienta no lo que deben hacer es pues atender a lo que decimos los ciudadanos para eso los ciudadanos tenemos que hacer cierta pedagogía lo que tienen que por lo que tienen que trabajar los los políticos por ejemplo en clave de ciencia y yo creo que los científicos lo que tenemos que hacer creo que ultimando está haciendo más pero ha sido una cosa que que estaba pendiente durante los últimos años es explicar para qué vale día Iberia donde nos va a llevar desde el punto de vista primero de tratar enfermedades y me mencionan la ciencia la ciencia nos ni más ni menos que una ignorancia científica que desde mi punto de vista está mucho más tolerada en una que Bona bueno que que que que no tener un conocimiento artístico literario no entonces

Voz 1727 42:30 y pone en riesgo la salud por supuesto

Voz 14 42:32 evidentemente es decir que que tú te trate con con una ciencia o con una ciudad que no está aprobada que no está contrastada científicamente pues te va a llevar a un riesgo seguro de tu vida por el retraso en el tratamiento porque abandonan los tratamientos habituales bueno pues creo que son una de las una de las cosas que los científicos tenemos que hacer pedagogía Mile tenemos que solicitar a los a los políticos que trabajen en ello pero no solamente en eso sino también en potenciar la ciencia en darnos herramientas para trabajar mejor Iker no seamos diferentes a cualquier otro colectivo no parece ser que que los científicos pues estamos tenemos que sufrir más para tener un unas condiciones laborales adecuadas y eso pues desde luego para mí es una torpeza

Voz 1727 43:15 o sea que los haberlos políticos se desentienden de una buena parte de historias muy concretas pero los científicos también han estado en su burbuja un poco sin hacer ver a la sociedad por un lado día a los políticos por otro la importancia de de su trabajo

Voz 14 43:29 sí pero tú fíjate cuando tú vas a un hospital si quieres que te trate no que te hagan un diagnóstico pues estás deseando que tenga al lo último no lo que hace en Houston no que siempre parece ser que es el el paradigma de la investigación que tampoco es así pero pero bueno bueno pues para que tu lleves si en tu hospital en tu centro de salud en cualquier sitio tenga las es la mejor resonancia al mejor la mejor radioterapia o lo que sea pues para eso tenemos que haber empezado a investigar pero veinte años antes eh veinte años antes yo pongo un ejemplo yo ahora trabajo en el Hospital de la Fe estuve hace veinte años haciendo mi te has vuelto después de veinte años y lo que me he dado cuenta es que algunas plataformas que hace veinte años eran pura investigación hoy son completamente asistenciales eso significa que ese periodo de incubación ese ese tiempo que que se han invertido en desarrollar las técnicas hace que sea dormir se diagnostican miles y miles de pacientes en lo que antes era por investigación esto lo tenemos que entender

Voz 1727 44:27 The quiso traer aquí a ras de suelo es una de las polémicas más intensas de estas elecciones fue la donación de Amancio Ortega a la sanidad pública tú cómo lo ves había quién lo criticaba

Voz 14 44:36 pues yo lo veo bien pero porque yo creo que aquí se está revirtiendo la la pregunta es si nuestra pregunta es si queremos que haya un mejor equipo de diagnóstico de cáncer en nuestro hospital quién dice que no eso yo creo que aquí se está se está contaminando esta pregunta con la pregunta de si estamos haciendo un una fiscalización de de hispano no pagar los impuestos la gente más rica en fin yo creo que son cuestiones diferentes en Estados Unidos volviendo otra vez a hacer esta comparación pues pues él el mecenazgo es es tradicional en fin nadie tiene ninguna duda muchos de los equipamientos no solamente que hay en hospitales centros de investigación sino los propios museos y bueno pues ahí hay una cultura de mecenazgo muy importan de inhábil a cuestiona yo entiendo porque aquí la debemos cuestionar

Voz 1727 45:27 hay países que saben venderse muy bien y otros que se venden fatal porque hay que ver que Estados Unidos se ponen referencia tantas cosas es verdad lo hacemos todos eh con lo de Houston lo señalabas tú con lo de la ley de Mecenazgo en relación a la sanidad que es un derecho que no alcanza a todos y que todavía están cuestionando el Obamacare y aquí el tema de la sanidad pública es la joya de la corona es verdad que muy deteriorada por la crisis en cuanto a recursos pero eso lo hemos hecho muy bien vivimos más en este país no por casualidad no porque sea un fenómeno extraño vivimos más porque estamos mejor cuidado es también no Javi

Voz 14 46:05 absolutamente de acuerdo es decir somos peor que otros países muchas cosas pero mejor que en en ciertas aspectos y uno de ellos es la sanidad yo creo que no hay parangón en la sanidad pública en España en comparación con otros países digamos más desarrollados no pero yo creo que que tenemos la mejor la mejor sanidad probablemente del mundo con los mejores profesionales que aparte siempre tiene una grandísima implicación siempre tienen un un buen trato pero eso lo tenemos que cuidar que no se nos olvide Grecia y tenemos tenemos que promover tener las mejores condiciones me refiero técnicas laborales si tenemos que trabajar en que la sanidad pública no se pierda no porque desde luego es mucho diferencial con respecto bueno va muchísimos países no estoy completamente de acuerdo

Voz 1727 46:52 qué Javier Burgos sea el único intelectual científico de de que pasa por está por este programa en esta serie lo convierten en representantes de toda la ciencia que le pedimos al nuevo Gobierno que tenemos pendiente que sea imprescindible de abordar en la nueva legislatura en en el campo científico

Voz 14 47:11 bueno pues en el campo científico o nací venimos arrastrando desde hace muchos años casi diría décadas que no nos hemos tomado en serio la financia hay por tanto sí si no lo no lo tomamos en serio pues para empezar no no rascándose el bolsillo para para eso estamos en un creo recordar en uno coma veinte por ciento del PIB exactamente igual que hace diez años mientras otros países han dedicado a incrementar los presupuestos pues para ser más competitivos hablamos de Estados Unidos quede que dedica un tres Corea el Sur dedican cuatro y pico por ciento es decir es que es una una una diferencia abismal y eso hace que al final los móviles que llevamos nosotros en el bolsillo provengan de Estados Unidos o de Corea del Sur lo lo primero es eso no que no lo tenemos que tomar en serio de de una vez por todas no duplicar el presupuesto de hace aplicarlo yo considerablemente este es uno de los problemas que es un problema histórico pero por otra parte tenemos otro problema que los científicos y los gestores de la ciencia estamos muy preocupados y que no tiene que ver con el dinero fíjate con las normas tan tan estrictas que nos han puesto para para gastar ese dinero que muchas veces es un dinero competitivo que proviene no de España sino de Europa no es decir hay muchas dificultades en las contrataciones la compra de activos decirnos han atenazado demasiado tenemos una coraza para poder desarrollar la actividad que debemos hacer

Voz 13 48:40 buenos días

Voz 40 48:42 los días quería preguntarle a hablando de

Voz 13 48:45 de la cuestión política a menudo se suele despreciar digamos a la clase política española como por falta de capacitación no cuando los datos la verdad es que indican que la política española hay muchos más titulados universitarios que en otros países de Europa por ejemplo no entonces es posible que el problema no sea tanto de de capacitación ni mucho menos sino de actitud para el servicio público no y la necesidad de por definirlo por resumirlo de hablar mucho más del que de los contenidos que del quién de los tacticismo no está usted de acuerdo que en esta etapa en que estamos viviendo necesitaríamos escuchar y leer y centrarnos mucho más en lo que necesitamos abordar que entre quienes se aborda

Voz 14 49:32 desde luego yo lo que te decía antes es que es ese cansancio proviene un poco esto no yo creo que estamos mejor formados todos que hace veinte años nuestros hijos con mis hijos tienen mayores y mayores probabilidades de desarrollarse mejor que lo tuve yo cuento y creo que los políticos al final también son un reflejo de la sociedad yo creo que están más formados y más educados que hace veinte treinta años pero mi sensación es que se ha perdido un poco el sentido de Estado no realmente las preguntas que nos tenemos que hacer en los ciudadanos se lo tenemos que fijar nuestros políticos es las cosas que son importantes es decir la exclusión social el recibo de la luz y una buena educación mantener nuestra sanidad pública la violencia de género todo eso se digamos que por supuesto la ciencia no decir aportó a apostar por la ciencia para que dentro de veinte años o treinta años estemos una situación mejor porque que no se nos olvide una cosa y es que las cosas no se van a solucionar en una o dos legislaturas ahora vamos a trabajar para el país que tendremos en el año dos mil cuarenta mínimo y eso lo tenemos que fueran nuestros políticos sí decirles que tienen que invertir el tiempo tienen que define las estrategias y por supuesto tienen que definir las acciones que tenemos que hacer para llegar a donde queramos llegar si es que es el caso lo que queremos tener un país y tecnificada si pensamos que tenemos que tener otro tipo de país pues habrá que trabajar en otro sentido

Voz 13 51:00 ya pero la sensación que tenemos es que la universidad española prepara a buenos profesionales a gente joven muy cualificadas desde la gente cualificada que parece que fatalmente acabas rindiendo en otros países que es lo que tiene que hacer para digamos crear un ámbito amable en el que esa gente preparada cualificada frente a la idea que se suele dar de que eso no es así es cierto cada vez hay gente más en el campo científico con más preparación y con más formación esa gente encuentre su ámbito natural de rendimiento digamos dentro de España

Voz 14 51:33 bueno hacer como decía antes son dos cosas uno poner dinero para esto es decir pues para para lo que queramos desarrollarnos tenemos que hacer una una inversión habló de una inversión que un gasto y luego dar Dahl el marco jurídico el marco legislativo es necesario para poder hacer esto implica pongo un ejemplo el Centro de investigación en no podemos hacer contratos indefinidos a a investigadores son siempre contratos temporales claro en Alemania en Holanda en Corea del Sur y Japón pues probablemente aparte ofrecerte mucho más dinero y ofrecerle unas condiciones de trabajo pues en las que te puedes desarrollar te pueden dar un laboratorio te dar financiación pero lo más importante es que te da una estabilidad y esa estabilidad en la que no tenemos en este país y eso no es una cuestión de dinero es una cuestión de regularizar o simplificar las no más para que se pueda desarrollar ese trabajo y eso pasa por tomarnos en serio lo hacían fea