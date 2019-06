Hoy por Hoy (21/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0824 00:06 el Tribunal Supremo comienza dentro de media hora estudiar el caso de la manada tienen que decidir si fue abuso sexual como decidió la Audiencia de Navarra ya avaló después el Tribunal Superior de Justicia aussie fue agresión sexual una violación como defiende la Fiscalía Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 00:22 buenos días hemos visto entrar al abogado de los cinco acusados también al de la víctima ya las dos magistradas del Tribunal entre ellas la que será ponente de la sentencia Susana Polo en media hora empieza la vista de revisión hablarán todas las partes que esperamos conocer hoy el fallo no la sentencia completa pero si el resultado es decir si son absueltos si se confirma su condena aussie son condenados a machacar más años de cárcel por agresión sexual no por abusos

Voz 0824 00:42 en Canarias el Partido Socialista va a firmar mañana con Nueva Canarias y Podemos y la Agrupación Socialista Gomera el pacto para sacar a Coalición Canaria del poder en el Archipiélago después de veintiséis años Ángel Víctor Torres candidato socialista a la presidencia de Canarias ha confirmado en Hoy por hoy que el suyo será un Gobierno de coalición en el que todos los partidos involucrados tendrán representación

Voz 2 01:03 será un Mundial en el que todas las fuerzas que somos cuatro por partidos políticos que lo vamos a tener concebía el Gobierno tenemos distintas consejerías ya hemos hablado yo pero bueno lo más importante que hemos cerrado esta semana al escritor documentos hasta cuatro un programa acumulan más amplio que vamos a presentar mañana sábado en este caso a la isla de Tenerife ese el Gobierno donde todos tendrán sus reponsables

Voz 0824 01:27 Torres ha dicho que a nivel nacional las fuerzas políticas que tienen pasado de gobierno no deberían impedir la voluntad popular mayoritaria que se expresó en las urnas el pasado mes de abril y mientras en Bruselas los líderes de la Unión Europea estudian hoy el acuerdo sobre el presupuesto del euro que refrendó la semana pasada el Eurogrupo después de que esta madrugada no hayan conseguido llegar a un acuerdo sobre el reparto de los cargos en la nueva legislatura europea corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 01:51 sí aquí están intentando poner cara de que todo va muy bien en esta cita para evitar transmitir la imagen de fracaso tras la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo en la noche de ayer una cena muy larga sobre la que en estos momentos estaba hablando él

Voz 3 02:06 el jefe del del primer luxemburgueses vestirá obviamente hacen que el ese edificio

Voz 0738 02:12 ella ha bajado que han trabajado bien hay que decir que Italia está muy pendiente de la amenaza de expediente y que su primer ministro recuerda que también viajará hasta el G20 después del que volverán a Bruselas para seguir negociando los cargos

Voz 0824 02:27 y en deportes Fernando Torres ha anunciado esta mañana que se retira el delantero que juega ahora en el tanto su japonés ha colgado un vídeo en sus redes sociales para confirmar que deja el fútbol profesional después de dieciocho años de carrera

Voz 0352 02:37 hola a todos estoy haciendo este vídeo porque tengo algo muy importante que anunciaron después de dieciocho años apasionantes ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera el próximo domingo día veintitrés a las diez de la mañana hora local en Japón ofrecerá una rueda de prensa en Tokio donde daré a conocer todos los detalles y contestaré a vuestras preguntas Nos vemos allí

Voz 1 03:02 el Real Madrid

Voz 1275 03:04 en Madrid hasta ahora representantes de Podemos en varios municipios del sur de la región presentan alegaciones contra la ampliación del vertedero de Pinto exigen su cierre inmediato impiden que nació aumente la capacidad del vertedero porque puede traer consecuencias negativas para la salud de los vecinos ser Madrid buenos días

Voz 4 03:19 hola qué tal Laura buenos días y hasta ahora los representantes de Podemos de varias localidades del sur de Madrid están en la Consejería de Medio Ambiente para presentar alegaciones contra la ampliación del vertedero de Pinto están preocupados por los posibles efectos que pueda tener sobre la salud de la población está medida que Ecologistas en Acción en concreto Miguel García describía de una manera muy gráfica

Voz 5 03:38 qué pretende la Mancomunidad es elevar la basura acumulada de Mercedes Pinto una altura equivalente a un piso seis alturas

Voz 1995 03:47 hasta llegar prácticamente a la altura de El Cerro

Voz 5 03:49 dijera lo Sanz más de setenta municipios del sur

Voz 4 03:52 Madrid podrían verse afectados por esta medida tras la

Voz 1275 03:54 rehabilitación de una pediatra de una clínica privada pues relacionarlas vacunas con el autismo el presidente del Colegio de Médicos de Madrid asegura en la SER que cada vez hay más profesionales que dan pábulo a este tipo de teorías Miguel Ángel Sánchez Chillón en La Ventana de Madrid

Voz 6 04:06 el lamentablemente cada vez parece haber

Voz 7 04:09 más información sobre toda vez que a través de las redes sociales y de todos los tecnología de comunicación de bueno de prácticas que está alejada del del conocimiento científico y el método científico ABC tiene más adeptos y seguidores

Voz 1275 04:26 desde ayer tenemos nuevo presidente en funciones en la Comunidad de Madrid Carlos Izquierdo Consejero de Medio Ambiente asume durante unos días hasta el veinticuatro de junio la presidencia regional debido un problema persona tal de Pedro Rollán que lleva en el cargo desde la dimisión del ex presidente Ángel Garrido hace dos meses veinte grados marca a esta hora el termómetro de la red en la Gran Vía cielos despejados hasta ahora y algo de viento en la capital por la tarde desesperan nubarrones que pueden dejar chubascos débiles en algunos puntos de la Comunidad de Madrid

Voz 1995 05:47 cuelga tu venga perdón estaba llevando Macron para felicitarnos productoras de cine muy buenos días cómo están ustedes poco más de cinco horas y que el verano bueno estamos en Asturias aquí el Belén no como el tren va a llegar un poquito más tarde hoy es el día en cualquier caso más largo del año

Voz 10 06:07 estamos en Oviedo y además es viernes

Voz 1995 06:12 no ha sido fácil y sencillo pero no ha sido imposible es viernes el último viernes de primavera lo comprenden lo que trata de decirles realmente nunca hemos necesitado de demasiadas excusas pero un día como hoy en un rato vamos a hablar con el hombre del tiempo los científicos avisaron ayer la previsión es la de un verano más caluroso de lo normal así que vayan poniéndose crema que buscando el mando en el aire amigos déjenme decirles una vez más que son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido que tampoco dices diecisiete minutos una hora menos en Canarias no ser astuto un ente llamado a Rivera milita confundir Macron titula solicitado por algo bueno no

Voz 9 07:44 ya muchos han hablado con él verá en muchísimo tiempo yo lo mantengo

Voz 1 07:48 el semestre el día de su santo todavía no

Voz 9 07:50 ha contestado el comunicación

Voz 1995 07:53 hoy vamos a tener en este programa en Hoy por hoy vamos a tener mucha ciencia Pepa acababa concienciar nosotros vamos a seguir con con esa ciencia porque hay gente lo crean o no que no conoce la tristeza les y nos cuenta bien la cosa hasta hace muy poco uno de los científicos más relevantes de España el catedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo Carlos López Otín descubridor de más de sesenta nuevos genes humanos descifra dos de los genomas de centenares de pacientes con cáncer no era muy feliz pero encontró la felicidad que es que tu libro para contarnos además cómo se encuentra la felicidad la nueva ciencia en la que él es uno de nuestros mejores cerebros la genómica posiblemente sea el área del conocimiento humano que más va a contribuir a la longevidad de todos nosotros dos como dicen fenómeno no voy a mejorar sólo su esperanza de vida pero se le va a hacer muy largo bueno pues en este caso Carlos e intenta lo primero Carlos

Voz 11 08:47 pues tiene buenos días a la muy buenos días muy contenta de calles venido aquí en Asturias pese a que el tiempo y no sé si era no

Voz 1995 08:54 pero esto para es buena tiempo a mi me encanta la lluvia esta cosa mía Tancredi Carlos estoy feliz estoy feliz con la lluvia Asturias hay un sitio maravilloso cerca donde estamos cerca de Radio Asturias siento que hacemos se mixto en una larga historia de que creemos que el de mixto de España se acaban de estamos en la mallorquina concretamente que ya había una señora por digo porque vamos a las mucho de siete aviones señoras lado es una frase que pronunció no sólo por cierto ir por ahí escuchando las conversaciones de los demás se pero lo escuchan decía una señora la otra es que a mí el ibuprofeno me da dolor de cabeza y he dicho Fuck You sabes a qué pasa con la ciencia esto de explica lo digo ustedes muy difíciles los científicos realmente lo ponemos muy complicado

Voz 12 09:43 sí es cero en esto hay que entender que cualquier medicamento tiene que estar diseñado para cada persona cada uno de nosotros tenemos nuestras propias historias de vida son muy personales hablábamos hace un momento de que estamos construidos por una tira gigante y elegante de tres mil millones de piezas que define lo que somos nuestras aptitudes nuestra susceptibilidades todo lo estamos empezando a entender pero todavía no entonces si uno se toma un medicamento puede que tiene alguna variante en el genoma que hace que es el medicamento tenga un efecto completamente contrario al que tiene para el resto de la de la humanidad no

Voz 1995 10:23 Carlos usted usted hay un grupo de grandes científicos trabajan que vivamos más podrían compatibilizar ese estudio convivir mejor se nota

Voz 12 10:32 en ese sentido prohibir más si no el mejor absolutamente ningún sentido y de hecho el el primer objetivo de nuestro de nuestro laboratorio sido huir de cualquier banalidad que que que que lo que trate o lo que persiga sea simplemente vivir más por vivir más soy un un muy combativo mucho contra la idea que nos tratan de vender desde sitios muy importantes e incluso científicamente de que nuestro futuro es ser inmortales o casi es absolutamente innecesario

Voz 1995 11:05 calidad Caleras siempre cantidad no es tan

Voz 11 11:08 portantes eso es llamas

Voz 1995 11:10 no siempre piensa para que vamos a ver si no sabes qué hacer un sábado por la tarde para qué quieres vivir para siempre esa es la vamos a ver vamos a vamos a ese es es usted cuenta en su libro La vida en cuatro letras el primero que usted escribe que no es estrictamente científico usted cuenta cómo un día perdió sus seres muy japonés muy filosófico pero muy real usted perdió su razón para vivir se qué pasó

Voz 12 11:38 pues que de un día para otro nosotros habíamos generado durante los últimos veintidós años llevo treinta y dos años en Asturias se ayer fue el último examen final de este curso bien estos treinta y dos años pues XXII los hemos dedicado a crear modelos de enfermedades humanas o sea nosotros modificados los ratones genéticamente para crear en ellos las mutaciones que causan enfermedades en humanos sobre todo enfermedades poco conocidas o desconocidas muy estos modelos en cuya creación invertimos unos tres o cuatro años en cada uno

Voz 13 12:14 pues de buenas a primeras un día pues hubo una infección donde ese se

Voz 12 12:20 el guardan con con todo el cuidó

Voz 14 12:22 todo el mundo pero

Voz 13 12:24 hubo una infección nuestros seis mil

Voz 12 12:27 modelos de ratones modificados genéticamente desaparecieron y esto pues bueno no es que fuera mi que mi propósito vital esta palabra japonesa crear ratones mutantes era responder a los retos de la enfermedad humana y con estos ratones que yo llamo siempre una colección una galería de ratones asturianos porque surgieron de la imaginación de unos científicos asturiano sino de tres mil quinientos millones de años de evolución pues con esta galería hemos podido identificar au descubrir nuevas enfermedades y ponerles nombre

Voz 14 13:03 o encontrar tratamientos para algunas de ellas o

Voz 12 13:08 simplemente lo cual es un simplemente muy importante entender los mecanismos que causan las enfermedades y ensayar en estos ratones los medicamentos que después si funcionan se van a aplicar en humanos y todo eso se perdió de un día para otro ya entonces entre en en en una situación que nunca había experimentado que fue la pérdida de de un interés por la vida venía acumulándose de atrás por algunas otras cuestiones no

Voz 1995 13:34 pero es paradójico que alguien que investiga cómo alargar la pierde el interés por la suya vamos a hacer una cosa vamos a seguir hablando en unos segundos con Carlos López Otín catedrático en sexto de Bioquímica investigador de la genética del cáncer tiene uno libro la vida en cuatro letras un libro hay mucha música se ríe Carlos empeñada en ir por otros caminos prevalente es lo correcto en el mundo científico y también a que la radio sigue vamos a intentar entenderle a través de la música y que también está a disposición de todos ustedes hacemos un alto en el camino saludamos a Rosa Márquez muy buenos días

Voz 6 14:05 hola qué tal cómo va todo para los próximos tres días van a ser muy especiales si tienes que estar muy atentos porque vuelven los súper uno precioso de El Corte Inglés ahora son súper tecnoprecios porque ofrecen descuentos de hasta el treinta por ciento en televisores veinte por ciento en telefonía fotografía sonido y accesorios quince por ciento en informática pero sólo tienes para disfrutarlos hoy viernes mañana sábado y hasta el domingo en centros de El Corte Inglés abiertos bueno y las veinticuatro horas en la web del corteinglés punto Es aprovecha hay debate ese televisor de última generación al que tienes echado al ajillo Un el portátil que tanta falta te hace un nuevo móvil por mucho menos de lo que piensas hasta el treinta por ciento de descuento en televisores veinte por ciento en telefonía foto gran CIA sonido y accesorios y quince por ciento en informática y todo de las mejores marcas además cuentas con todas las facilidades y ventajas que ofrece el corteinglés recuerda es una oportunidad que sólo dura tres días sólo hasta este domingo súper tecnoprecios en El Corte Inglés nada más es todo el lunes como siempre os espero no por aquí ser muy felices a áreas

Voz 17 15:26 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 1 15:30 la el treinta y uno cinco veintidós sesenta y cuéntanos lo que quieras el ruido son las ocho las

Voz 6 15:57 ETA en Canarias

Voz 22 16:46 ella pues lo mire ya hemos de un centro de estadísticas estamos haciendo unas encuestas eh que emisora de radio escucha usted

Voz 23 16:53 en la Cadena Ser Cadena Ser muy bien por qué porque porque me pregunto que por qué no no no me me has de dar una respuesta es no pedir yo tengo que rellenar la casilla

Voz 24 17:06 sí ya no hay respuesta de digo mente cuadriculada le corazón tiene el corazón tiene razón que circula razón por la que te gusta no te gusta

Voz 0352 17:29 abordo del transbordador espacial aproximando no nuestro destino el tres dos uno

Voz 1 17:35 a puntito que tirarnos por la tirolina más

Voz 18 17:40 misión la tierra porque aún nos queda mucho por descubrir aquí abajo Natalia viajes las vueltas da mucha vida

Voz 25 17:47 nosotros habremos construido juntos vosotros habéis hecho algo grande habrán aprovechado

Voz 1 17:54 por tonto

Voz 26 17:55 cuando conviertes en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa te entre solo punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 27 18:07 oye Chris tú tienes alarma si la de Securitas Direct qué tal es que estamos pensando en ponernos una en mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa ni te lo pienses sino vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que a merece la pena vivir tranquilo

Voz 28 18:22 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece de calculan una Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 18:32 la solución es poco menos de Carrefour tiene sus

Voz 29 18:34 tres porteros más de cinco mil productos hasta el diez de julio

Voz 1 18:37 como en el aceite de oliva virgen extra

Voz 29 18:39 CIR paga dos te llevas tres Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 1 18:43 rebajas en visión Galder de rebajas de visión curas cristales gafas de sol lentillas audífonos tuvo rebajado hasta el cincuenta por ciento ven a las mejores rebajas son consulta condiciones

Voz 30 18:59 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 19:05 para el tercero primer califa Omega de Córdoba que cada persona puede aspirar a catorce días de felicidad un día de finales del verano de dos mil diecisiete Carlos López Otín creyó que ya no tenía más que no le quedaba ninguno de esos días de felicidad y hoy está aquí porque estaba equivocada él no Abderramán Carlos hay que hablar también de de la polémica de la retirada de los artículos que usted había escrito que usted vive un momento muy convulso dónde se convierte en el centro de de la diana a una vía de hoy sus detractores son muy activos en redes sociales y además qué qué ocurrió exactamente

Voz 12 19:41 bueno lo de sus artículos nosotros hemos publicado cerca de quinientos artículos científicos que han sido citados tan tos miles de veces que pues hoy el céntimo Kiko español más citado en nuestro campo por trabajos hechos en España además eh o en eso lo que definan los científicos que es el factor H pues de alguna manera me situada pues entre los diez más citados de toda Europa no esto para un trabajo hecho otros de Asturias es increíble inconcebible impensable hoy cualquier persona cualquiera que tenga interés destruir a otro en criticar lo puede hacer muy fácilmente muy fácilmente y en algunas tipos de ciencia especialmente navío medicina mucho más todavía entonces cuando a uno le ponen una lupa encima para ver si encuentran algún defecto que pueda digamos socavar sumó su personalidad su credibilidad e su trabajo pues si alguien está interesados en la pone y luego lo envía la redes sociales y personas que viven de estoy que viven muy bien lo amplifican bueno pues yo fue una víctima más probablemente por porque he tenido éxito porque me he visto detrás de de una diana de un de una serie de condiciones humanas que que simplemente para mí no existían incluso ahora mismo no existen esto lo llevó a que después de revisar hasta la última coma de estos artículos quinientos que hace falta valor e impartí Ximo tiempo no pues no se encontrará ningún defectos relevante importante en ninguno con lo cual esto no se puede tolerar

Voz 1995 21:38 sí pero es complicado

Voz 12 21:41 si al final bueno pues unos errores formales irrelevantes eh en unos artículos publicados en general afecta o realizados hace quince o veinte años pues se encontraron algunos defectos que se revisaron se corrigieron iba no entonces entramos en una polémica que conduce a la nada porque venía Carlota nada ni hizo nada salvo intentar dañar a una persona eh tu mente e os a mí me dañaron muchísimo pero también dañaron a a mis estudiantes a mi familia a mis colegas a todo y lo peor es que todo eso como no parecía que el daño había sido suficiente pues se unió a la destrucción del río Ter yo entonces pues esto es lo que causa la medida de la perversión humana y entonces qué más me da

Voz 1995 22:31 pero en cualquier caso una canción se tiene relación contribuir no sé es difícil meter esta cita en este que espero que lo valor esta canción que tú las citas de campaña gracias lo hago yo nada de que buena suerte tuve cuando tuve mala suerte sí claro eso que usted nos cuenta que es terrible se quieran imaginar para alguien que lleva toda la vida investigando durante muchos años ve cómo su trabajo se cuestiona de manera injusta a todo por tierra su nombre el de la Universidad de su trabajo el proyecto pero sin eso no tendríamos hoy el libro que de nacionalidades este harto así que cantemos junto stone que buen mala que buena suerte tuvo que cuando todo

Voz 12 23:12 la suerte eso eso así es cierto lo que a veces me pregunto si hay que sufrir tanto para para crear para crear algo no bueno pues de de mi sufrimiento personal del daño de la irrelevancia porque es que es que es realmente increíble pues ha surgido un movimiento un movimiento que es expresó en un libro un libro escrito para mí mismo que ha tenido un éxito extraordinario

Voz 1995 23:41 por herida en cuatro porque ayudado a mí

Voz 12 23:44 el agente porque yo firmo libro estuve en Huesca hasta las cuatro de la madrugada firmando el libro ir a allí ante ayer es una

Voz 31 23:54 la larga dedicación eh eh

Voz 12 23:57 las a ayer ante ayer en la

Voz 31 24:00 miles hasta las a las dos de la mañana indígenas

Voz 12 24:02 casa el día anterior en en Mieres llegué a casa también a las dos de la mañana y esto me indica que todos necesitamos ser escuchados todos somos vulnerables todos hay e imperfecciones en la vida son eh aceptación de la imperfección es la primera de las claves de la felicidad si fuéramos perfectos que seríamos hoy microbios seguiríamos siendo microbios porque durante dos mil millones de años desde el amanecer de la vida hace tres mil quinientos millones de años las primeras células sólo tenían un Nicky gay

Voz 1995 24:40 no no seré yo el año que quiera corregir aunque serían pero perdóname algún microbios sigue existía hace yo veo voy por la calle veo mucha microbio bueno esos son macrobiótica apoyos porque tiene que tener un tamaño poca usted el telediario era más Diouf macrobiótica que quieren

Voz 12 25:02 que son perfectos y no sólo son imperfectos sino que además son tóxicos

Voz 1995 25:06 si tienen teléfono Psicosis que este libro se cada tampoco es una cosa es un ensayo pero hay con pero tiene tintes de autobiografía se divulgación científica de reflexión estamos en la radio nos viene muy bien en hacia para incluirlo porque para nosotros en esa peli cincuenta veces la Sinfonía de los adioses

Voz 32 25:39 yo no pude

Voz 1995 25:43 a dudar si quiere de Leonard Cohen de su música salía pero alguien que volvió a fumar a los ochenta dijo yo los ochenta vuelva a lo demás me ya ahora ya no se va a mi esto me produce un respeto tremendo

Voz 12 25:57 dijo que en todo y una grieta por la que entra la luz al final alguien que que en en en dos versos dice la esencia del mundo

Voz 1995 26:07 cierto bueno que también incluye algo más actual más suave este tema de yeso

Voz 32 26:12 a ras equipo

Voz 9 26:18 sí estoy ya bioquímica ni genética ni nada más fue con este trabajo de Antonio Vega

Voz 33 26:28 sus vidas los dos Co

Voz 1995 26:36 así que es una doble final con Luz Casal Amalia este tema Just estas mal esto es cuando cierra los bares o anímicamente estas fatal

Voz 12 26:51 eso cuando mi primera visita en toda mil sesenta años de vida un psiquiatra lo primero que me dijo te voy a ingresar inmediatamente le dije están mal estoy y me dijo tú que crees yo entonces si se si esta esta esta canción de mi querida al queridísimo luz no una persona que es luz también no que supo enfrentarse a la adversidad de la enfermedad pues tenía que aparecer en este libro es un ejemplo para mí Luz Casal

Voz 1995 27:21 hemos en este programa en los últimos tiempos los de de cáncer de esta enfermedad no de esa larga enfermedad Ayala no no no es el cáncer hace poco con una de las sedes evidencias que afortunadamente tenemos hay muchos en este país se hablamos de que esta generación conocer a la cura del cáncer será mi generación la nuestra en la que empiece a ver la luz nunca mejor dicho al final del del túnel

Voz 12 27:45 no soy tan categórico en eso porque el cáncer forma parte de nuestra esencia natural de nuestra esencia biológica y mientras el Homo sapiens no llegue a ser Homo sapiens dos punto cero y pierda su esencia biológica seguirá habiendo tumores porque los tumores forman parte de las imperfecciones de la vida y si tuviéramos que vivir como parece que vamos a vivir hasta los ciento veinte años probablemente todos tendríamos cáncer o casi todos el cáncer se cura Secure más de las mitad más de la mitad de los tumores malignos y entonces esto nos hace ver que no es una enfermedad incurable y que hay muchos tipos de cáncer es el objetivo de la investigación es tratar de avanzar en el conocimiento de aquellos que no se curan hoy pero seguirá habiendo tumores lo mismo que seguirá habiendo enfermedades genéticas otro tipo de enfermedades derivadas de los otros lenguajes de la vida esto es lo que tenemos que hacer invertir en conoce miento la vulnerabilidad humana además de la entropía que es difícil de de curar porque forma parte de la esencia del universo no ya del cuerpo humano sino del universo la segunda gran vulnerabilidad es la ignorancia Isidro hacemos la ignorancia mejoraremos en el entendimiento del cáncer y de todas las enfermedades no es cambiar nuestra vida es conocer aquello que hace que sea nuestro bienestar emocional un poco menor o muy o muy deficiente el que lo mejoremos poco a poco no eso es ignorancia y vencer vamos a vencer la ignorancia ayudará a entender el cambio climático hoy mejorar del planeta pero forma parte de la ignorancia yo tengo una positiva muy sencilla en la que pongo unos dinosaurios huyendo de una lluvia de meteoritos Illa uso para explicar que los dinosaurios son un ejemplo que deberíamos examinar con mucho cuidado porque ellos dominaron el planeta el planeta de los genes su historia de vida estaba escrita exactamente igual que la nuestra con las mismas cuatro letras de la vida yp fueron prepotentes desoyeron cualquier ruido que hubiera en en el ambiente no se prepararon para la adversidad tampoco quizás su genoma no solo permitía pero no invirtieron en en conocimiento imagínate que estuviéramos aquí los tres últimos dinosaurios y de repente tuviéramos que comunicar que no estábamos es extinguiendo no lo crearíamos no el Homo sapiens no lo creería pues puede llegar a pasar

Voz 1995 30:20 yo me siento muy sabes si quieres conocer tengo días pues muy filosóficos que cuenta claro el último imagínate

Voz 12 30:29 qué pensó el último viendo caer los las

Voz 1995 30:31 meteoritos deberíamos tener un nombre perdón debería hacer un nombre artístico Carlos dailys que usted propone eso es una eso es una sesión de Dj's y hay llenó mixto lleno a porque es verdad que la música Nos ayudó a pensar Carlos López Otín catedrático de Bioquímica premio Dupont en ciencias de la vida pero mio Jaime I en Investigación Premio Carmen y Severo Ochoa premio nacional de Investigación Ramón y Cajal usted sabe muchas cosas pero usted no conoce la canción que yo como DJ Mix dos voy a ponerle usted habla de los dinosaurios habría que escuchar este este tema que esto sirviera o les sirviera para seguir pensando de seguir ayudándonos a vivir mejor

Voz 32 31:12 lo más escuchado spas sobre pero las esperas

Voz 1995 31:31 con esta música despedimos un verdadero placer gracias

Voz 34 31:33 muchísimas gracias eh ha sido realmente muy reconfortante estar hoy aquí ahora en cada momento de mi vida trató de coleccionar emociones para que no se me escapen y aquí nada más empezando con la música de hoy es viernes y estoy enamorado es empezar de la mejor manera y acabar con esta música frase leggins maravilloso al traste con muchas gracias conocer adiós

Voz 32 32:22 el Sinn Fein qué espera

Voz 1995 37:43 ver mucha gente no está preguntando mucha gente eh la canción que acabamos de poner de los dinosaurios bingo Bell una banda brasileña maravillosa que se llama dinos dado lo digo tiene una facilidad pero yo estoy en Brasil de escuchando esta hay un poquito de recochineo de las dos luces necesarias para hacer esta sección son los mejores publicistas de este país Gonzalo Madrid Toni Segarra sois los mejores jugadores de diez pues buenos días cómo estás de Gonzalo Madrid buenos días bueno vale es muy difícil que nuestra audiencia no recuerde un anuncio mítico como el que vamos a escuchar a continuación de nosotras éramos muy jóvenes pero esto es del año mil novecientos noventa y uno está perfectamente almacenado en el disco duro de nuestra memoria colectiva ha encontrado ha visto en el vestir

Voz 1 38:42 área de

Voz 6 38:45 qué de quién es

Voz 15 38:48 lo mío mío

Voz 1 38:52 el preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual

Voz 3 39:00 esa voz maravillosa ese anuncio Estepona pero

Voz 1995 39:05 qué pasa con la concienciación y la la publicidad donde donde está ahora que tanto se necesita a la policía para concienciarnos porque habido históricas campañas algunas vamos a escuchar ahora Tony donde estáis es de de que hay que concienciarse a todo muy lo veremos tirar la toalla está ya a Bolivia lanzó ayer cuando

Voz 11 39:25 pero yo no sé si es exactamente publicidades es es es la concienciación tendría que ver más con la propaganda si es que las dos cosas separadas no ya no es tanto venta como tras poner una idea en la cabeza la gente no o cambiar un hábito que es la cosa más complicada que existe

Voz 1995 39:39 pues es verdad esa propaganda y concienciación claro lo llevamos concienciación cuando creemos que es bueno claro propaganda cuando que creemos que lo que están hablando

Voz 11 39:50 los usuarios a propaganda son las ONGs por ejemplo no pueden de que intentan trasladar una idea una idea en la cabeza a la gente

Voz 1995 39:57 es cierto hace pocos días el Ministerio de Sanidad alertaba por eso lo de este anuncio no están aumentando las enfermedades y transmisión sexual incidiendo tratos terribles tres de cada diez con eso no utilizan jamás el preservativo llegando a cifras similares a los años noventa así que en eso hay que recuperar la campaña Gonzalo valdría el mensaje de Ponte lo e Valdés

Voz 1007 40:21 exactamente igual yo creo que además yo aquella campaña que la recuerdo siempre me recuerda cómo al club de los poetas muertos entonces yo creo que se punto emocional que con el que llega a los adolescentes extra Berzal valdría igual en el noventa el domingo mil veinticinco yo creo que se enganchar igual yo creo que es que hay una especie de lo va a todo muy profundo una especie de retroceso general es que estaba un poquito como estamos impugnando cosas que teníamos superada pues pues

Voz 11 40:46 ya sé que esto es políticamente incorrecto pero se toma la vida

Voz 1007 40:51 creo que cambio climático ni que cambio climático porque la tierra es redonda donde va a parar claro que Ramón Soriano

Voz 1995 40:57 bueno dijo al planeta hueca de Google Maps vale sí lo hizo pero pero espera que históricamente no solamente sobre asuntos más o menos controvertidos como el sexo sean nos ha intentado concienciar también sobre el consumo de peces pequeños

Voz 45 41:17 ya

Voz 3 41:21 pues yo creo y vinos vieron bueno pues ya lo tenemos un eslovaco

Voz 1995 41:32 se acordáis este tema bueno fíjate si deberíamos poner esto ahora que empieza el verano todo el rato yo no yo no tengo mi currículo no hay una canción sobre ellos musical no

Voz 11 41:51 pero eso vale bueno

Voz 1995 41:54 DGT lleva muchos años insistiendo sin cinturón de sí

Voz 1 41:57 puridad un cuerpo a cien kilómetros por hora alcanza una

Voz 1995 42:01 es comparable a la de una caída desde cuarenta metros de altura usa el cinturón de seguridad no puedes vivir sin él contra el tabaco las drogas

Voz 3 42:15 con la violencia

Voz 1995 42:16 que de género

Voz 9 42:19 total sólo interés

Voz 1995 42:23 es la obra maestra de un genio de la publicidad ese niño ese perro ese premio en el Festival de Cine de Cannes

Voz 10 42:33 hay muchas cosas que puedes hacer en lugar de ver tanto la televisión portero las puede usarla televisión

Voz 1995 42:43 delitos de tu carrera ese perro abandonando la casa en principio tenía veinticinco años Orión sino casualidad ahí empezó todo

Voz 11 42:51 pero es verdad que esta es una España donde Televisión Española que entonces era la única que hablamos del pasado Casado ha pasado ya

Voz 1995 42:57 ser de nueve

Voz 11 42:59 para para ayudar a parcelas privadas para prepararse es pedía perdón de alguna manera porque la gente es además en la tele

Voz 1995 43:06 tú no eres tú que la que no vas a esa tremenda es tremendo tú imagínate ahora cualquier cadena de televisión Telecinco diciendo no has pensado que ver mucho la tele

Voz 1007 43:16 para jugar lo es película si os alucinante todas maneras impresiona mucho que nosotros pasamos pero los problemas se quedan pues que han que además yo pienso porque esto solo mimos todos El tabaco la DGT hará el eje de la tele son las pantallas es lo mismo que habría que recuperar lo que ya sabemos que funciona hace veinticinco años y ponerlos a no habría que inventar nada

Voz 11 43:37 si te vas a los griegos el su batalla en los libros sino que se ponía muy pasado Sócrates pesar pesado condenó libros no libro no

Voz 1995 43:42 era libre te el mundo habla bien es verdad que a hablar mal de Sócrates Platón empecemos empecemos en este programa por fin alguien va a poner encima de la mesa y esa esa publicidad realmente sirve funciona la gente dejó de ver la tele anuncio la gente dejó de drogarse cuando el objetivo

Voz 11 44:01 esa nación era exactamente la gente dejará la tele sino de alguna habrá posicionar a Televisa y no como monopolio cosa que era difícil momento porque era monopolio la concienciación cuesta mucho suspicacias es dudosa porque porque digamos su ambiciones enorme que es cambiar un hábito una idea

Voz 1007 44:20 yo tengo una pregunta Segarra siempre me cuenta un la pregunta no es una pregunta voy a pedir que lo cuentes el la campaña de de Miami de tabaco todos nosotros eso cambia un hábito ves pero por ejemplo eso está muy bien vista porque la campaña contra la droga contra el tabaco en Miami y que luego se convirtió la campaña nacional por su eficacia

Voz 11 44:39 descubre de una manera muy siempre dice bueno los jóvenes no tienen ningún miedo a morir jóvenes que ensanchó inmortales por tanto llevamos toda la vida asustando a funcionar funcionado nunca lo que discusiones sobre los jóvenes que les pasa se enfadan contra la injusticia pero da la pena contar que el manipulen dos vamos a basar la campaña no se va a morir porque eso da igual sino que las tabaqueras están engañando hicieron agredió a truth verdad todo lo que decían es hoy es Dios te están engañando que están cayendo y funcionó tanto que pasó de Florida a todo a todo Unidos y durante diez años

Voz 1007 45:12 esa sean de tu dice mira a los cuales dijeron testigos

Voz 11 45:15 que el tabaco está engañando

Voz 1995 45:17 detrás votaré de apretar el botón correcto claro

Voz 1007 45:20 claro claro claro porque tú dice mi amiga me dije me voy a morir no a mi padre chico ya femenina yo tengo veinte

Voz 1995 45:25 ahora que me están vacilando eso no lo toleró autores Crispi Vox que ella no se conozca el nombre

Voz 11 45:31 bueno pues lo digo porque hay que citar la fuente

Voz 1995 45:33 increíble bueno tenemos hoy tenemos poco tiempo tenemos mucho estará presente

Voz 1007 45:38 no hay tiempo para Sócrates ayudando a Oviedo

Voz 1995 45:40 pero a diferencia de otros días os vais a llevar unas moscovitas maravillosas originales así Segarra dejar nada

Voz 11 45:48 pastel ruso que que hay que entre ahí

Voz 1995 45:51 no hay que luego hay que recordar nunca

Voz 16 45:53 intenta invadir Rusia invierno pero nada preguntas a las que hay una marca yo pensaba que era un

Voz 1007 46:00 pues que lo diga esto publicista yo no entonces me parece una grandeza de marcas han hecho con el genérico cosas que yo pensaba os lo juro yo pensaba que esto

Voz 1995 46:07 Toni Segarra hablamos de nuestra más maravillosos de Asturias increíbles Toni Segarra Gonzalo Madrid muchísimas gracias un placer

Voz 9 51:32 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 51:37 solsticio de verano bueno es que por ejemplo Marcela vive siempre en el solsticio del verano en Miami esperando siempre al amanecer Marcela Sarmiento muy buenos días

Voz 6 51:50 buenos días para tu ópticas en verano

Voz 1995 51:52 que vosotros estáis siempre en verano es así es una eh

Voz 6 51:55 siempre estamos en verano pero este año la verdad te confieso habido muchísima lluvia más de la que creo que estábamos esperando

Voz 1995 52:05 pues justo justo lo contrario de lo que ocurre aquí hemos tenido menos lluvia en España ha subido un veinticinco por ciento menos de lo que es habitual en Londres una periodista cuya sonrisa brilla más que el sol mar robots muy buenos días

Voz 5 52:17 ay qué bonito que bonito y en Londres y la primavera con rayos y centellas han contado hasta mil relámpagos ya estás en Ascot los sombreros sean que es quedado pasados por agua ya sabes que las pamelas de Ascot no está en es para la lluvia sino para la vanidad pero y finalmente hace un día espléndido

Voz 3 52:40 vendido como todos vosotros lluvia bueno lluvia lluvia de piropos

Voz 1995 52:48 Cela la queremos empezar contigo porque nuestro compañero José Díaz Balart colaborador amigo de este programa el reportero prevista estrella de Telemundo entrevistó hace pocos días y ayer se pudo ver a Donald Trump y otra decía cosas sobre Méjico decía cosas como ésta

Voz 1 53:05 el acuerdo con mención era mejor aliado un adversario enemigo

Voz 11 53:10 esta semana los considero amigos estaba haciendo un trabajo excelente esta semana más Marcela esta semana los considero amigos como

Voz 6 53:21 Donald realmente trata no solamente los mexicanos sino a cualquier minoría mientras le conviene un día sí Undiano ir realmente es que ha dejado a todo el mundo un poco sorprendido porque pareciera que poco o nada le importa el voto latino la verdad es que debería importar Letonia

Voz 52 53:39 por parte del voto latino decía esto la concedo que un porcentaje la apoya definitivamente pero hay algunos que temen que le temen a su retórica que temen lo que está pasando en las fronteras que temen lo que usted ha dicho que de portará a millones de personas ellos no de ellos no

Voz 11 53:59 quiere mantener sus ingresos altos y no quieren criminalidad cuando esta gente entra entra la MS trece

Voz 1995 54:07 pero es una una y otra vez a relacionar a la inmigración con los crímenes pero delincuencia Marcela qué reacciones ahí hoy en Estados Unidos a estas para

Voz 6 54:16 claro y sobre todo que digamos concentrado mucho durante toda su primero campaña y luego como presidente en el tema de la Mara Salvatrucha trece que es una de estas organizaciones criminales de Centroamérica que se muy peligrosa pero él ha querido meter a todos los latinos sin importar su digamos su país de origen en la MS trece cosa que todo el mundo le he dicho que no está bien te decía que debería importarle el voto latino yo diría que sí porque coincidencialmente ayer mientras Díaz Balart presentaba su entrevista con el otro lado en la cadena digamos competencia de Telemundo Univisión presentaba una encuesta la encuesta habla de un sesenta y dos punto ocho por ciento de los latinos tan listos para votar por el candidato demócrata en este momento en la intención de voto para Donald Trump según esta encuesta desde el dieciocho puntos seis por ciento no saben cómo votarán todavía es el dieciocho puntos siete por ciento si todavía es muy pronto para hablar exactamente de números pero mira la diferencia que hay entre la intención hacia Donaldson la intención que se supone que hay hacia el candidato demócrata aunque todavía no hay candidatos

Voz 1995 55:26 veremos cuál es que era queda tendrá mil vamos a Inglaterra porque esta semana hemos visto las imágenes hemos visto al Rey Felipe VI celebraba aniversario además en Inglaterra recibiendo la Orden de la Jarretera siendo investido caballero de la Orden de la Jarretera pócima hasta Isabel II ha tenido algún tipo de repercusión ahí el acto más

Voz 5 55:47 increíble así toda es decir es es eso actos tan tan centenares todo eso tiene mucha repercusión se ha hablado de te luego elegante que es la reina de España decir que la saludó apropiadamente o no yo mucho Cotillo pero a mí lo que me parece más importante de todas estas ceremonias es parece que la realiza estuviera utilizando esta Pompa de sus tradiciones como un escudo contra la vulgaridad de los políticos que la rodean es como una manera de cerrar filas distinguirse de clima político iraquí puede que el Brexit pueda dividir a Europa pero parece que con estos mensajes donde estaban los reyes de Holanda los Reyes de España y la reina de Inglaterra en la realeza europea está diciendo pueden romper Europa pero a nosotros a la realeza europea seguimos muy unidos

Voz 1995 56:40 hay un dato solamente la ceremonia tuvo lugar en el castillo de Windsor de la capilla de San Jorge que es el patrón de Inglaterra que el dato es que Windsor es residencia real desde hace mil años pero no es una forma de hablar no no bueno hace mil años no mida concretamente desde hace mil años es residencia real eso no es Now nos da un poco la medida de la tradición Gemma