Hoy por Hoy (21/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

las diez en Canarias

resumen de la actualidad de este último viernes de primavera con Isabel Quintana Isabel muy buenos días buenos días

Voz 0824 00:14 el Gobierno de Irán reconoce que anoche recibió un mensaje del presidente de Estados Unidos advirtiéndoles de un ataque inminente según desvela a esta hora la agencia Reuters un ataque que según los medios estadounidenses Donald Trump canceló cuando la operación ya estaba en marcha sólo unos días después de que Teherán derribará un dron estadounidense informa Lluís Miquel Hurtado

Voz 2 00:32 soldados estadounidenses desplegados en la región fueron despertado súbitamente las dos de la madrugada y llamados a filas luego no pasó nada el motivo de esta marcha atrás de última hora de Donald Trump puede ser según informa Reuters una respuesta que recibió de Irán tras advertirle de un ataque inminente un funcionario iraní ha explicado a la agencia que horas antes de un golpe planificado contra baterías antimisiles y radares iraníes son transmitió mensaje a Teherán a través do mediador Romaní de que estaba en contra de cualquier guerra con Irán dijo que quería hablar con Teherán sobre varias cuestiones les dio un corto espacio de tiempo para responder los iraníes han transmitido el mensaje el líder supremo Jamenei quien recientemente rechazó hablar con Estados Unidos acusada de no ser de fiar por eso la tensión siga alza y la posibilidad de un golpe no parece haberse difuminado

Voz 0824 01:17 ya ante el aumento de la tensión en la zona la aerolínea holandesa KLM acaba de anunciar que sus vuelos evitarán sobrevolar el Estrecho de Ormuz por motivos de seguridad en España el Tribunal Supremo acaba de comenzar la vista definitiva de revisión del caso de la manada para decidir si hubo abuso o agresión sexual a una joven en los Sanfermines de dos mil dieciséis La fiscal Isabel Rodríguez ha sido la primera en intervenir y acaba de pedir de forma contundente una condena por violación para los cinco acusados Alberto Pozas buenos días

Voz 3 01:44 buenos días un cuarto de hora han necesitado la fiscal Isabel Rodríguez para decir que la manada violó a la joven no abusó de ella que era un abuso la víctima presta el consentimiento de forma viciada y que en este caso ella no consintió nada

Voz 4 01:55 y nosotros sostenemos a través esté motivo que los hechos probados son constitutivos de un delito de violación por entender que concurre fuerza intimidatoria suficiente que fue la que les permitió realizar los actos sexuales descritos en la sentencia

Voz 0824 02:18 a esta hora comienza el pleno de constitución del nuevo Parlamento autonómico en el que se va a elegir como presidente de la Cámara a Luis Fuentes de Ciudadanos Eva Marín buenos días

Voz 0603 02:26 buenos días ya antes han firmado el acuerdo de gobierno con cien medidas que tocan todos los aspectos sociales de la comunidad sanidad educación personas mayores y sobre todo la defensa del medio rural sin olvidar la regeneración que exige Ciudadanos con la limitación de mandatos a ocho años y la eliminación de aforamientos también para los miembros de la Junta firma que llega hoy porque era necesaria para cumplir también el acuerdo quedará a la presidencia de las Cortes como decía es a Luis Fuentes y la vicepresidencia al número dos del Partido Popular en Castilla y León Francisco Vázquez a partir de ahora viene lo difícil acordar el reparto de consejerías es ahí donde están las diferencias donde ciudadanos pone el condicional de este acuerdo dependerá todo el pacto de legislatura mientras el PP resta importancia ese condicional convencidos de que llegara el acuerdo por el bien de todos los castellanos y leoneses once tres

once tres es diez y tres en Canarias

Voz 0824 03:18 en Madrid lo cuenta Info Libre Isabel Díaz Ayuso ocultó la donación de un piso propiedad de sus padres que iba a ser embargado al Madrid por una deuda contraída con esta empresa pública por la familia de la candidata del PP a Ayuso se enfrenta según este diario a un posible delito de cooperación necesaria en un presunto alzamiento de bienes Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 03:37 el buenos días tipificado con hasta cuatro años de cárcel aunque ese posible delito ha prescrito ya un asunto familiar que salpica a la candidata del PP en su última declaración de bienes como viceconsejera de Presidencia Isabel Díaz Ayuso dijo que tenía una vivienda pero nunca informó de que fue una donación en octubre de dos mil once su padre le donó un piso en Chamberí valorado en ciento cuarenta mil euros sólo unos meses después aval Madrid calificó la empresa del padre de Ayuso como morosa le reclamaban la devolución de parte de los cuatrocientos mil euros que le habían prestado había una deuda pero la vivienda familiar ya en manos de Ayuso quedó

Voz 0477 04:14 fuera del radar de los acreedores

Voz 0861 04:17 en Madrid una empresa semipública que nunca recuperó su dinero el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0824 04:22 has suspendido horas antes de su celebración un concierto solidario para recaudar fondos para los refugiados previsto para mañana en la gasolinera un espacio municipal en el barrio de La Guindalera en la capital Teresa es una de las organizadoras

Voz 5 04:33 mañana por la tarde un correo electrónico diciendo que no se puede realizar la actividad espacio con los que van a realizar más tareas de mantenimiento

Voz 0477 04:45 el ayuntamiento también ha suspendido otro evento en el mismo espacio

Voz 6 04:47 prevista para este viernes un concierto tributo a Barricada veintidós grados ahora mismo en la Gran Vía cielos despejados Madrid entre esta tarde en el verano más seco y caluroso de los últimos

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido información actualizada nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:05 en ese

la música de este programa es como la vida en general para los murcianos no la entendemos sin limón es menos explicaría la querencia por mi parte así casi a esta tierra el caso que si nuestro Javier Limón esto no es lo mismo y lo saben bien Javier muy buenos días

Voz 9 05:38 hola hola Toni buenos días pues aquí estoy en tu silla muy cómodos lo que necesitamos que siga

Voz 0498 06:39 muy bien bueno aclarar que lo que cumplen veinte años Casa Limón

Voz 9 06:43 yo no pero gracias por la necesaria no fue una noche bonita mágica llena de enero

Voz 0498 06:51 aquí a donde gente de de diecisiete años hasta setenta y siete setenta y ocho

Voz 10 06:57 es como un robo una leyenda del jazz estuviera ahí

Voz 0498 06:59 esa multi generacional con muchísimos amigo Marisa Ainhoa Arteta La Mala Rodríguez a Pitingo Arcángel todos dieron la vida y la verdad es que muy muy emocionante pero vamos el tengo la grabación lo escuchado en estamos incluso planteando editar un disco en el otoño porque

Voz 1995 07:19 fue musicalmente a al margen

Voz 0498 07:22 la emoción muy muy bueno muy bueno

Voz 1995 07:24 pues qué bien Javier hoy terminan los estudiantes en España hoy terminan las clases han terminado también en Berkeley hemos pedido que nos hagas una selección de de todo lo que tú has visto allí este año son los hombres y mujeres del futuro que van a entretenernos que van a tocar en todas las orquestas en toda regla bandas sonoras Broadway en Madrid en Barcelona

Voz 11 07:47 le hemos tenido que hoy hace una selección y cuéntanos cómo está por ahí el talento y has hecho una selección de cinco yo escuchado poco realmente brillantes con cual empezamos pues mira vamos a empezar con Delfina

Voz 0498 07:57 que es una chica de Argentina y que canta muy bien pero sobre todo es es una intelectual de la música Hay ya veréis

Voz 12 08:07 la maravilla pues de que sepa Ariel guía ahora que ya ahora que cree el perfil

Voz 1995 08:29 la Argentina que hija de una inmigrante rumana y un refugiado sirio a su vez ella también es emigrantes tan estén Boston qué delicia

Voz 13 09:38 sí sí sí

Voz 14 09:41 sí

Voz 13 09:44 mira que es seis

Voz 14 09:54 a mí sí

Voz 0477 09:57 fue una de ellas ha

Voz 13 10:02 Inma ha ha

Voz 16 10:10 sí

Voz 1995 10:13 Dyke cuántas solicitudes de ingreso Berkeley reciben cada año

Voz 0498 10:18 pues se reciben miles para que en edad entre el quince por ciento solamente y entran como mira al año pues eso debe ser pues unos cuantos miles en ello hay veinte pues talento si hay veinte que van becados hay muchos más que va a mercados pero beca

Voz 0824 10:33 presidencial luego como José Luis

Voz 0498 10:35 la chica que es decir te pagan desde el ordenador hasta la sábana no esto esto es muy excepcional porque hay que ser muy bueno imagínate la competencia no

Voz 13 10:47 son mis

Voz 16 10:55 ah

Voz 1995 10:56 hombre la lista es Ana María Villa

Voz 17 11:00 desde

Voz 18 11:08 a quiénes han amarillo comía Ana María había es una chica colombiana maravillosa que canta aquí por Shakira muy bien pero lo llamativo y lo único

Voz 0498 11:19 esta tía es que por alguna razón se ha convertido viral en Japón se ha ido a Tokio a vivir su Instagram incluso está en español y en japonés es una estrella en Japón se está convirtiendo en estrella cantando a poner una colombiana educada en Boston no las cositas de la vida esto fue gracias a ver claro

Voz 13 11:37 no

Voz 15 11:40 no hay que hablar de todo

Voz 1995 11:46 pues caminos de la vida el siguiente nombre Tamara Jockey

Voz 19 11:49 no

Voz 20 11:59 en

Voz 1995 12:04 Tamara es es serbias Javier sí

Voz 0498 12:07 día muy especial esta es de Serbia pero eh se educó en Granada y en Portugal y habla español y portugués sin acento sea como nosotros como nosotros como nosotros como Tommy pero lo canta además así Ibor tiene una mezcla tremenda este vídeos del canal de Youtube de Berkeley que sabes que es el canal de todas las universidades del mundo con más suscriptores es un tema de ella esta chica vino a La Zarzuela Cantal el otro día impulsó el teatro boca abajo muy especial muy muy muy especial una chica de Serbia que además controle lo latino y tal vez en fin una una alegría para los oídos

Voz 21 12:48 nunca estamos repasando

Voz 1995 12:55 la lista de algunos de los más brillantes alumnos alumnas de ver nombre ya por el nombre me encanta se llama New Rock

Voz 22 13:03 desde IU

Voz 15 13:09 no

Voz 1995 13:18 no

Voz 15 13:19 oh

Voz 22 13:22 eh

Voz 1995 13:24 no es difícil destacar con una versión de gesto

Voz 18 13:30 muy complicado pero bueno es que imagínate una chica de Madagascar que ha vivido en Kenia en el Congo en Uganda Sudáfrica por todo lo que tienen la voz de este siempre decimos no que de África todo viene y a África todo a ir en la música más bueno pues además coincidiendo con el estreno de esta película tan simpática no de sobre los Beatles que se llama Yesterday me pareció una bonita manera de rematar

Voz 0498 13:55 a este grupo de chicas aclarando que también hay chicos en Berkeley

Voz 1995 13:58 eh buenos pero está muy en la costa este año está muy en el aire es completamente femenino ya está bien de destruimos estas cinco voces que pues no sabemos de mañana pasado el mes que viene pero seguro a continuar emocionando usamos donde a Japón aquí en Murcia en Almería

Voz 0498 14:17 alguna a continuar emocionante mañana que pasaba

Voz 9 14:19 pero bueno

Voz 1995 14:22 esa apuestas de Javier el futuro de la música y si alguien sabe de música de sedes Javier Limón Javi un abrazo enorme amigo

Voz 0498 14:29 un abrazo enorme vámonos

Voz 1995 14:31 venga

Voz 23 14:38 la

Voz 1995 15:26 no es un programa de música saboreaba Boreal dolo Noelia

Voz 7 15:38 los esto muy mal aunque lo presentan dos cantamañanas tranquilito eh este sábado a la una de la tarde Berto Romero y Andreu Buenafuente en fin nadie sabe nada

Voz 24 15:49 el programa en el que puede pasar de todo como menudo un momento para cómo se llamaba nadie sabe nada que apenas eh

Voz 28 15:59 cuál es el nombre de la mejor emisora de España Thiem

Voz 29 16:03 puedan practican una pista luego la lista si Kadima Lula eh cabinas si luego la Cadena ser correcto Cerdanya voy pues ésta que está ausente de escuchando no no la Cadena Ser

Voz 30 16:22 no que es de toda la vida de Dios hecho de poner fin y cadenaser punto de toda la vida de Dios aquí en la casa en la que nace

Voz 3 16:31 la pena ser rendía cocaína se como tú quieras

Voz 30 16:35 tiro cadena evocar a un libro de poner oportuno

Voz 7 16:40 todavía no has visto el vídeo de la gimnasta perfecta que ha vuelto a repetir su ascética proezas que no usa de las a tomar el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 31 17:02 ah

Voz 7 17:04 cuenta con la SER

Voz 11 17:07 qué base

Voz 32 17:14 hola cariño sabes que hace la policía en el portal si robada los del cuarto este fin de semana este fin de semana pues no nos hemos enterado hace nada

Voz 11 17:21 de años atrás ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 33 17:26 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los tres

Voz 1995 17:30 ciento sesenta y cinco días del año ya Maura no

Voz 33 17:32 cientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 34 17:40 con las soluciones paga menos de Carrefour y Carrefour punto is AVT el IVA en todos los muebles de jardín comprar superiores a ciento ochenta euros sólo hasta el veinticuatro de julio descuento en cupón canjeable Carrefour

Voz 3 17:54 ser capaces significa

Voz 17 17:57 a mejorar

Voz 35 18:00 es útil ser capaces es un espacio de compromiso solidario con las personas con discapacidad escuchen hoy por hoy ser capaces Ponce seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 0137 18:16 Blanca San Segundo fue noticia hace un par de semanas porque esta joven de treinta años con síndrome de Down fue candidata a las elecciones municipales ahora ha vuelto a salir en los titulares por romper una nueva barrera ha conseguido ser la primera persona con Síndrome de Down en terminar un grado universitario lo creía

Voz 36 18:33 sí cada lamenta el examen no hace nada nunca Paco Nadal Milla muy contenta y con ganas de seguir trabajando de seguir formando a mí

Voz 0137 18:47 Blanca Asia graduado en terapia ocupacional unos estudios que le permitirán seguir dedicándose a la promoción de la salud y el bienestar de las personas con discapacidad es algo que ya hacía desde hace ocho años dando apoyo a los maestros de un centro de educación infantil inclusivo el nombre de Blanca San Segundo acompañarán de Pablo Pineda ejemplo inspiración de aquellos que luchan por conseguir más igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad

Voz 0498 19:11 no

Voz 7 19:14 así de empezar caminar

Voz 37 19:15 duda dudas las mañanas Pierre Ibiza no salgo solamente físico es algo mucho más profundo es como si sus bases bueno

Voz 24 19:28 digo yo que los quince millones que te han trocado algo tendrán que ver

Voz 38 19:32 el viernes con el Cuponazo de la ONCE hay un antes y un después del tamaño de nueve millones por quince con el XXL Kuffour fogonazo de la ONCE como para no probarlo

Voz 8 19:46 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 19:53 cinco y pico de la tarde llega el verano si puede ser vale pero el caso es que se acercan nubarrones de tormenta que acompañan el vuelo del helicóptero además a ver rumores que el sarcófago tallado en Granada es donde duerme dicen que fue él quién le dijo a Felipe VI que se vistiera de tu dinero para recibir la Orden de la Jarretera es la única persona que cuando le dijeron que han encontrado dos planetas similares a la Tierra él pensó nuevas víctimas para mis piensa mucho

Voz 11 20:24 agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 1995 20:30 letón por Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán muy buenos días Tauste bien

Voz 10 20:40 estamos sí bastante evidente no hay demasiados

Voz 1995 20:43 pues si antes de saludar a las adogmática de hoy si yo me sorprendo ejemplar

Voz 10 20:51 pero mire usted dejen

Voz 1995 20:54 Milagros y si no es dos Catón hasta sesenta sesenta note lo para la semana que viene porque ya tenemos a una incauta oyente que llamado pero antes evaluarla vamos a resolver el matemático Mo que usted dejó aquí el piensa mucho de la semana pasada que dice lo siguiente sean X leídos números enteros cuya suma es cincuenta de productos veinticinco determina la suma de sus recíprocos muy bien la esto parece imposible pero han llegado cientos de respuestas acertadas en la verdad es que

Voz 10 21:21 es un problema que no es especialmente bonito pero con me me dicen es que los bonitos no se pueden poner pues el pondremos feos entonces trece temporadas feo porque están sencillo que da pena verlo sí sabemos la suma Isabel Moser producto dividimos las hubo para proto tenemos los recíprocos y la suma de cincuenta y el producto de tengo pues las sumas de los de los inmersos e recíprocos es cincuenta partidos veinticinco dos así de fácil

Voz 1995 21:51 es tan fácil que hemos recibido cientos de respuestas donde muchos muchos le felicitan por la genialidad del programa de problemas y si sí siglo dicen que esto está muy bien ellos hablan entre ellos saber ellos laboral no es verdad Francisco Lobo Juan Mari Beltrán que no escribe desde Senegal toma quela bueno atentos que lo contamos ahora sí

Voz 3 22:13 Rosa buenos días jueves lleva Rosa como extranjeros

Voz 29 22:20 el crimen Giuseppe Rossi donde usted yo no soy del Bierzo pero Viggo en Granada desde hace años

Voz 1995 22:26 sí entonces ya dicho ya empezamos por el momento

Voz 10 22:32 bueno me permite me permites Rosa que les algún consejo sobre todo grafía para no meternos de lleno buena ambiente G ocho abrazarlo

Voz 1995 22:41 la ortografía que antes de cada

Voz 10 22:44 culo hay una tilde por ejemplo artículo espectáculo dígame alguno más ridículo

Voz 29 22:55 no sé que me queda bloqueado las pues aprenda usted que logro vinculo prestigio

Voz 9 23:03 antes de cara culo hay un perfecto estas una norma ortográfica que son casados los Kardashian sí vale bueno vamos al uno de los concretos de los problemas no se estuve deja un poco vamos con el primero de los enigmas del profesor Layton

Voz 10 23:24 estamos esperando que me están esperando venga hombre Iger contrato tambor no sabía cincuenta y cinco siete ocho siete elevada a cincuenta y cinco cuál de las dos es mayor

Voz 7 23:37 Rosso

Voz 1995 23:39 cuál es el cual es mayor cincuenta y cinco elevado siete o siete hace cinco

Voz 29 23:45 siempre se tiene siete cincuenta y cinco siete

Voz 9 23:50 rectos Inge puede extrapolar a muchos casos

Voz 10 23:56 el segundo es una genialidad te pegan espero Espar hoy Simpa yo sí yo me planteo el otro día me cae me dije pero espero espero que narices par hoy esto es tenía otros Face

Voz 29 24:20 venga ya lo digo yo diría que pasa

Voz 10 24:23 correcto sí señor porque está entre dos impares claro que esto es ese agua cero pues eso par uno impar cuando la respuesta hay tantos liso y si hay mucho admitió no tenía la solución

Voz 1995 24:45 además lo está leyendo ahora mismo en fin

Voz 9 24:47 fenomenal hemos empezado con dudas pero vamos fenomenal venga siguiente problema

Voz 10 24:51 el de pensamiento al tenga en cuenta que los de pensamiento lateral es distinto al pensamiento lógico matemático bueno sí si tenemos un vaso de agua lleno a la mitad como haremos para sacan el aire

Voz 1995 25:05 sí tenemos un abrazo

Voz 10 25:08 no no no no no tenemos lleno hasta la mitad con lo tanto es aire cómo hacemos para sacar ese aire

Voz 29 25:18 pensamiento lo te da Rosa

Voz 10 25:25 sí pero si queremos queremos sacar el aire del barrio

Voz 9 25:31 pero es que tienes la respuesta es sí

Voz 10 25:34 sí ya nos vamos a ver vamos a ver lo mejor que se claro

Voz 1995 25:39 los a piensa que el vaso está medio lleno

Voz 14 25:41 el Ibex es sacar el que hay que hacer

Voz 29 25:49 te Arno o darle la vuelta parda

Voz 9 25:53 el sueco sí

Voz 10 25:56 en la era muy sencilla era llenar el resto de agua

Voz 1995 26:01 arriba bueno no no

Voz 10 26:03 no lo admita que usted no lo sabía que le ha sorprendido

Voz 1995 26:07 pero no los letona que no riñe todo el rato

Voz 9 26:10 a última

Voz 10 26:11 cómo puede estar la madre de María detrás de María y María detrás de su madre

Voz 29 26:19 y hace un espejo no como puede

Voz 9 26:23 era Perera pero bueno no

Voz 29 26:27 la unidad venga otro matiz

Voz 1995 26:30 estar como puede estar la madre de María detrás de María y María detrás de su madre

Voz 10 26:38 piénsalo yo yo puedo dar un clave no me como los a piensa como piensan dos señores que va a ser un duelo

Voz 29 26:47 muchos no aclaran cómo como ETA donde tú el duelo como están los buenos si espaldas

Voz 9 26:58 ella no es eso es que está estoy siempre pero bueno el por qué no les invitamos a partir de ahora cuando llegue el letona sacamos yo prefiero que se vaya si tengo mucho cariño pero estas cosas no tanto no tanto no no no es suficiente Rosa un beso muy grande has estado bien con la ayuda eh pero está muy bien vale un beso enorme vale rastro un otro

Voz 1995 27:27 vale antes de despedir al profesor vamos con él piensa mucho de esta semana que estés

Voz 7 27:33 no estoy

Voz 1995 27:36 sí lo siguiente Pedro decide hacer una excursión en bici al pueblo de al lado cuando lleva recorrido un tercio del camino separa para tomar un bocadillo Pedro sabe que le faltan once kilómetros para ver recorridos la mitad cuántos kilómetros suponen el total del recorrido

Voz 10 27:53 bonito programa eh que hay en el bocadillo no verlo preguntó que tienen el bocadillos seis bares

Voz 1995 28:01 vamos a ponernos de redes sociales en la respuesta hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com el sentido común Pedro decide hacer una al pueblo de al lado cuando lleva recorrido un tercio el camino separa para tomar un bocata Pedro sabe que le faltan once kilómetros para haber recorrido la mitad cuántos kilómetros suponen el total de recorridos bastante sencillo te digo

Voz 10 28:18 sea que les va a gustar el otro día una señora me paró en la calle me dijo oiga no entiendo nada de lo que dice usted en la radio pero me divierto

Voz 1995 28:27 muchísimo no lo entiendo dijo bueno llevará americano eso eso entero pero lo dice el obispado había conseguido una carrera señor letona un beso grande esta semana que viene

Voz 39 28:41 sí

Voz 40 28:45 no

Voz 24 29:10 el Fred

Voz 39 29:27 ah

Voz 1995 35:04 fuera prejuicios el hecho es que los españoles comimos comidas preparadas de restaurantes de supermercado una media de seis veces al mes el argumento

Voz 14 35:11 la falta de tiempo y las pocas ganas de cocinas solares

Voz 1995 35:16 algo que hace mucha gente mucha francés David de Jorge que

Voz 53 35:21 es un hombre es un tipo de hombre tiene sed de mal se puede decir sobre era un tipo de

Voz 1 35:29 un tipo de hombre David

Voz 1995 35:30 porque hay muy buenos días con hasta seis estás tú alguna vez has comido un sandwich de máquinas ello

Voz 0477 35:39 claro convenga y una paella por supuesto yo soy todoterreno osea que que dice que no acogía nunca anda hamburguesería de máquina o sea miente como un bellaco por queda ya es es que hay mucho a como mucho postureo entonces pero en las máquinas de los sándwiches a las cinco de la mañana yo me he parado muchas veces llenar el buche sea claro por supuesto pero bueno mientras no sea hábito Isaiah Berlin cuando que que que problema ahí Lehman chavales choque

Voz 1 36:11 bueno la voluntariosa

Voz 1995 36:15 hay que abierto unos fideos chinos y has expuesto agua hirviendo

Voz 0477 36:19 apodera chinos nunca eso nunca nunca he comido no con lo no la verdad es que no soy yo soy firme defensor de la pastilla de Carlo de chapapote Style ya sabéis en cubitos en polvo todas esas cosas me da mucha curiosidad aprobar los arreglos que la industria alimentaria unos pone a huevo no para ver si aplicamos un día ese día se convierte en hábito lo la única forma de estar en alimentados ir al baño común con Aurora suizo como todo el mundo sabe sabes Nahr comer producto fresco sea verdura carne pescado fruta pan cuando un trago de vino y hoy cuando surge ya que comen alguna guardada pues uno será como ya está no lo pasa mal

Voz 1995 36:55 si con esto de la comida preparada no es lo mismo ir a un sitio de comidas preparadas para llevar que muchos y muy buen no es lo mismo que comprar Teo

Voz 11 37:04 la lasaña congelada ya ya

Voz 1995 37:08 circunstancias salida no hubo un tiempo comía se compraba tal me puse como él no sé si más cuidado

Voz 0477 37:19 pero sí sí porque sabes qué pasa que es que estamos todos echan la culpa a la industria de nuestros males Gustavo era la paja en el ojo ajeno y aquí la culpa en nuestros michelines como en sus mítines que salieron cuando Mister en a procesada siempre tienen los demás la culpa no Illa a la alimentación es una guerra personal que la gana uno haciendo el esfuerzo y sobre todo secando timo para cocinar y para comer bien en vez de a rato haciendo el sofá viendo la tele o comiendo patatas fritas comercial pues coño da la cocina vetada compra como yo esta mañana he ido a la compra temprano yo sabes que veces

Voz 1995 37:51 como aunque es comprabas mira he ido temprano en y pesca

Voz 0477 37:53 Teherán Nilda me ha vendido unos chipirones vivos quedan zulo que alucina es que los voy a hacer en en su tinta que tampoco es lo habitual eh por caras temporada eh chipirones incumplió chipirones y luego ha ido adonde Nico al carnicero que sonantes estaba viendo a la radio ahora he comprado kilo y medio de carne picada para hacer una especie de boloñesa con tomate que hago mucho en casa y luego he comprado para el domingo vamos a hablar

Voz 1995 38:17 cuando dices una especie boloñesa

Voz 0477 38:19 fue una especie boloñesa digo fíjate yo pico cebolla puerro montón dejó muy picado en una en una sartén grande frío bien cuando este frío sofrito añado kilo y medio de picada carne pasadas solamente una vez por la picadura email pollo cerdo ternera me da igual eh es verdad pero al final picadillo lo

Voz 1995 38:39 que es de ternera mira hoy comprado

Voz 0477 38:42 era la ternera cerdo sobre todo pues el típico picadillo para hacer ese tipo de cosas le doy unas vueltas añado un poquito de sal y pimienta normalmente de su añadida dos dos dos tarros de tomate y salsa de tomate de Liam Perrin o no hombre por supuesto porque no claro un chorro que ha supuesto el IVA una vez que está eso bien bien reducido es otro pues a palo seco o te vale para no

Voz 1995 39:06 David el tomate sólo toma de si tomate frito tomate suele decir triturado

Voz 0477 39:11 sí sí tomate triturado de tomate frito también en sin ningún problema y mira ahí eso es un apaño para tener en la nevera que alucina así que a más te vale para un descosido lo tienes ahí lo mete en el microondas lo calientas lo comes con pasta con arroz sólo como te dé la gana buenísimo muy rico

Voz 1995 39:25 vale nueve cero dos catorce sesenta sesenta hoy hablamos de comidas preparadas y el concurso de con David de Jorge precisamente desde comidas preparadas vale lo de calentar la comida preparada eso eso sí que es un arte

Voz 0477 39:37 lo dedica un antes y a mí me hace mucha gracia todo eso de que cae como se calienta la comida preparada al fuego el microondas digo pues si no tiene esos arrestos el fuego por lo normal

Voz 1995 39:49 alguien para la banda Agost al final

Voz 0477 39:51 con Press procesado y luego tienes la cabeza calentando a fuego directo

Voz 1995 39:54 es de esas personas que sabe utilizar el Ondas para algo distinto que es calentar el café calentar árboles y microondas

Voz 0477 40:06 no cuestiono por microondas no yo lo que luego utilizó para calentar en fiestas de mi pueblo para acercar las notas cuando se mojan dolientes en el microondas y se van bastante bien pero luego es verdad que pueden comer patatas puedo hacer muchas cosas

Voz 1995 40:17 si lo hacemos una pregunta a Bustos ha pasado que por lo que sea lo has puesto viene el el cochecito técnicamente llamas éxitos la bala en la cita esa sí ponérselo microondas ha puesto lo de arriba gris el Grill siete ha quemado el tapen derritió el año pasado sólo a mí varias veces

Voz 0477 40:45 no me también ha pasado muchas veces eso o ese aquí

Voz 54 40:48 campana de plástico que la gente tiene dentro el microondas para que no salpique que la gente se piensa que es indestructible del XX dar la vuelta gitanas

Voz 9 40:55 eso está hecho con lo de Capitán América Scooby cadenas

Voz 54 41:00 cincuenta hay que fregar los meteoros voy a casarme sí sí hay gente que llaman ya el micro biondas nada no

Voz 0477 41:10 la campana esa de plástico para taparlo salpicón ese y gente que dice eso tío cerdo saga que que te metes está en la cabeza implora siete Mueren dos minutos de la mierda que tiene aquí pegada

Voz 1995 41:21 la actitud del restaurante te llevas comida casa

Voz 0477 41:23 su puesto como no hay milagros en el restaurante mucha muchísima al vacío o cazuelas lo que haga falta mi llevó caldos no yo muchas preparaciones actúa comer claro que llevo y muchas veces cocina muchas cosas en las restante igual vas vas sin tiempo va a la te metes en el fogón y muchas veces cocinas cosas que no tienes tiempo hacer en casa

Voz 18 41:45 Ike luego vas te llevas a casa

Voz 0477 41:48 ya está al final sacas tiempo para cocinar donde sí el restante Martín Berasategui fogón de tu casa o en o en el de tu hermana la única manera de pero ha de controlarse es cocinar porque como no tengas nada en la nevera y al final te te atrapa te atrapa la máquina expendedora tapara la comida procesada te atrapa al bocadillo la lata Icomos

Voz 53 42:09 mal tú no crees que estas máquinas Un día en Japón por ejemplo en donde son máquinas son muy sofisticadas y se pueden sacar cosas muy ricas y muy buenas tras Maker alojó Podemos que elaborar o inventar una máquina donde se donde permite comer bien

Voz 0477 42:25 hombre claro a ver es que las máquinas lo has Carly hablo o las las mojitos gasolina su sea la máquina no tienen la culpa de todas formas la máquina aquí yo creo que tiene esto alguna lo hemos hablado pero yo creo que sí

Voz 54 42:35 aquí tiene que ser máquina sea una máquina que derepente ofrezca un bol no aliñada no es máquinas las máquinas tiene una máquina que

Voz 1995 42:45 la máquina tiene que ofrecen

Voz 0477 42:46 las chocolatinas cosas importantes cosas horrorosas y las máquinas al final el joder las máquinas yo creo que es el diablo no oí lo que hace falta es pues eso pues preocuparse la culpa a las máquinas de hacer la compra de cocinar y de tener productos frescos en casa pues para poder llevar Narita razonable y de vez en cuando coño echas mano a máquina y comer lo que salga de la máquina

Voz 1995 43:06 las células de máquinas esta semana la noticia ha sido el robot de cocina el líder ya no porque tenemos muchos no sigo que es imposible encontrarlos Baratillo es un poco llama enterado Emma añorando la termo mi ex una buena persona realmente más allá de la primera semana que sumara llega y lo bautizó la segunda semana basta apartar un poco el cacharro lo vas a dejar un poquito ya al mes eso no se eso ya sabemos todos que esto se va a pudrir ahí ya porque no lo vas a utilizar más tú conoces a alguien no tú mismo que remite utilice la manera de los rehenes

Voz 0477 43:40 pero me hago yo no pero mi cuñada vea que viven en el norte de Cáceres sea usada un robot para cocinar que alucinar en colores estatuas llega con el cacharro cocinando hace albóndigas hacia arroces hacer

Voz 1995 43:53 cómo va a hacer albóndigas juro afinada

Voz 0477 43:56 tiene un cacharro que no sé cómo se llama que no se están a cocina así que parece como una especie de mausoleo como del Valle de los Caídos hijo que con eso hace cosas increíbles digo esto como coño haces en esta maquinaría hace pan e hinchas

Voz 1995 44:10 va todo quedaría pensado sería fantástico lo de los restos de Franco meter una atentado mixto no lo va a tocar nadie más

Voz 0477 44:20 bueno eso eso más que nada como Mohamad estará mojado

Voz 1995 44:24 no buena noticia que tú tu cuñado entonces

Voz 0477 44:31 sí sí gente conozco a ella bueno y luego a mi hermana Elena que también es bastante apañado con las máquinas todas estas cosas pasa que cuando tienes hijos y tiene un Cristo horroroso tienes que hacer un montón de merienda para todo dios de repente un montón de gente en casa a merendar críos pegando balonazos te tienes que buscar la vida si hay un filón en alguna máquina de estas que de repente te resuelve la papeleta para poder hacer paso cosas sencillas de una manera rápida hay programada porque yo creo que al final lo programa porque igual le oído que la mañana a la clínica veterinaria deja la máquina programada para que se enciende a no sé qué hora cuando llega tiene la gente has hechas usted que tiene más grande

Voz 55 45:07 eh escribe somete eso y logística llamado Operación Tormenta del desierto ya que hay que acordarse de poner poblaban Jan Arman Axel yo para luego cuando llego a las dos y treinta y cuatro

Voz 0477 45:18 a mí me ves explica sea que deben ir le tengo que decir Eli me enciende la tele porque no soy capaz de poner Shake

Voz 1995 45:25 en qué nivel está una vez que que que Delhi finos está viendo mucho ánimo acompañan

Voz 0477 45:33 genio un robot pues no tengo ni uno ante tengo lavavajillas el microondas y la batidora el Tour mis que super útil y el resto pues lo utiliza la cuña

Voz 55 45:41 ahora su misión llama vajillas lo que he hecho pues la la humanidad lo has dicho no está escrito

Voz 1995 45:48 bueno vamos a hacer una una pequeña pausa nueve cero dos catorce sesenta sesenta y uno segundos premios con el concurso sobre comida previa

Voz 1995 51:27 hemos vuelto preparados para comenzar el Gran Concurso de Cocina hoy sobre comida preparada aquí está en aquel Carmen también está preparada

Voz 9 51:45 buenos días cómo estás muy Vitro que comer comida preparada te ibas a casa

Voz 29 51:53 como si como dice el problema digo que apague la radio que te ibas tú eres muy de llevarte comida preparada para casa tu cocina todos los días la verdad es que sí

Voz 1995 52:12 bueno pues sólo concurso que va de comida preparada

Voz 30 52:15 bueno yo mis hijos cuando se quedan solos pues la verdad es que hecho una comida

Voz 14 52:25 madre entiendo

Voz 30 52:27 al principio sí pero no me he cansado de que se les da comunes como les la dejado dejaron lo mejor lo cogiera preparada son más vidas

Voz 9 52:39 pues bien dicho que se busquen la vida

Voz 1995 52:43 cómo se llaman tus hijos ya para demostrar el rencor en la radio que nadie tenga dudas

Voz 29 52:48 bien Gabriel buscamos la vida chavales dice su madre

Voz 1995 52:58 acusó primera pregunta

Voz 24 53:01 lo que significa

Voz 14 53:07 te trae away Paca Paca eso sería el a la vez sería TI que como todos sabemos es para para llevar para llevar si obviamente Take away o mi es una canción

Voz 29 53:27 no

Voz 9 53:29 yo estoy flipando cabe decir de Diógenes acumulación de chorradas acojonado

Voz 1995 53:38 sí correcto correcto Cardin pero es verdad

Voz 14 53:42 Carmen que es que es Ryder

Voz 1995 53:45 que es un rider suman un lector o lector compulsivo

Voz 9 53:50 Derrick no encierra

Voz 14 53:53 es una idea que se anuncia en televisión OCE un repartidor de empresas de reparto de comida

Voz 29 54:02 el repartidor en los toques repartidores no Jose

Voz 1995 54:07 vamos en verano el humus por cierto

Voz 10 54:11 no

Voz 1995 54:12 va a ser votado nuestro siguiente pregunta el humus te gusta el unos

Voz 14 54:15 sí sí sí vale pero la pregunta es qué es el humos a lo que sale de la chimenea de ahí la frase donde hay sí esto

Voz 0477 54:28 Al Thani le estás dando unas pausa sin guitarra

Voz 9 54:32 hay hay puedo entonces Jesús Hermida o no

Voz 14 54:37 que me dejáis la yo digo ve como una crema de garbanzos que sale más a cuenta comprar en el mercado de hacer cómo va a ser un plato preparado

Voz 1995 54:49 está inspirado en el mal humor de quién lo hizo pero se llama tenía muy mal mal mal que no tiene sentido de humor

Voz 29 55:03 Carmen

Voz 1995 55:07 por hacer publicidad pero es verdad que el humus de Mercadona eso ha salvado parejas familias esos buenista

Voz 30 55:13 sí sí sí y además lo hacen de un tamaño muy grande también para reuniones con amigos y con

Voz 1995 55:18 se habla de meter los pies dentro Abidal no si te puedo duchar con el con lo que sé lo que me gusta es el aguacate el guacamole que preparan ese no está está bueno pero no tan bueno vale cuál fue Carmen el primer alimento para llevar a cabo y que se comercializó en Gran Bretaña

Voz 14 55:39 es el pescaíto frito que ellos llaman seis de las patatas fritas voy a señalar que así lo ha escrito la guionista Marina puesto patatas fritas en este juego singular plural que maravilla cervezas Marina o él chupa chups fue el alimento que que seguido para llevar en Gran Bretaña

Voz 29 56:05 para llevar a mano a

Voz 14 56:08 correcto las patatas fritas Carmen nos llama desde Barcelona y esa es la clave para entender esta pregunta que es el pollo a las

Voz 29 56:20 hombre político sin ningún pollo

Voz 14 56:23 las salas muy grandes pollo a las sí ve es como se llama el pollo asado en Cataluña Baleares y la Comunidad Valenciana es el último pollo que queda en la bollería es las las

Voz 0477 56:37 ante Marina impresionante

Voz 29 56:40 en de él no pocas una nacen Goyo

Voz 1995 56:44 descubierto y correcto he descubierto que se llama así porque la varilla metálica donde se insertan es sea más

Voz 27 56:53 como a media asta

Voz 30 56:55 pues muy bien ya merman Saura ahora empiezan a ver si tiene también muy buenas que no lo hacen con un poquito más calidad y todo me a cambiar un poquito no mía no es la típica que se hacía antes sino que sí

Voz 54 57:15 no yo soy un moro aquí

Voz 9 57:22 un fin que flipa cuál es la

Voz 1995 57:29 comida para llevar que más te piden España Carmen

Voz 24 57:32 a la comida italiana

Voz 1995 57:35 de la comida que pesa poco para poder llevarla porque la comida china

Voz 29 57:39 que no saquen a corto

Voz 1995 57:44 cómo se llamaba la abuela más famosa de las comidas

Voz 14 57:46 preparadas a Antonia cruel la abuela de la fabada editorial ve Carmen Carmen Quito Carlos que tanto cocinada tuvo que echarse

Voz 10 57:57 eh

Voz 1995 58:01 no ha amainado a Marín esta mañana

Voz 14 58:04 José María López que hizo la

Voz 1995 58:06 la tortilla de patatas para envasar

Voz 30 58:10 yo creo que las en la fabada no las olas de la vaga