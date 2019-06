Hoy por Hoy (21/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1 00:05 hora doce

Voz 1995 00:08 día de este viernes último de primavera con Antonio Martín Antonio muy buenos días

Voz 0325 00:13 Nos días Toni sigue a esta hora en marcha la vista definitiva sobre el caso de la manada en el Tribunal Supremo va a determinar si hubo abuso o agresión sexual a una chica los Sanfermines del año dos mil dieciséis la fiscal ha pedido ya que se condene a los agresores por violación que se tenga en cuenta el miedo que pasó la víctima Illes turno de hace unos minutos ya para la defensa desde el Supremo Alberto Pozas buenas tardes

Voz 2 00:34 buenas tardes las cuatro posiciones han esgrimido mismo argumento que fue una violación con intimidación y con un uso de la fuerza no un abuso sexual valiéndose de una posición superior

Voz 3 00:44 de exigir a las víctimas actitudes peligrosamente heroína

Voz 4 00:48 fue un plan previo ejecutado de forma precisa sin dudas sin vacilaciones insistimos que deja muy a las claras cuál era la intención de estas personas

Voz 0055 00:58 el abogado de la manada insiste en argumentos que rechazó la justicia de forma categórica que no han tenido un juicio justo sino un juicio paralelo

Voz 3 01:05 que no hemos tenido un juicio justo donde no hemos tenido un juicio con todas las garantías y la sociedad dictó sentencia el día ocho de julio del dos mil dieciséis

Voz 0055 01:15 y dice que todo fue consentido entre otras cosas porque antes se había pesado con uno de sus agresores porque no se resistió

Voz 0325 01:20 al mismo tiempo la Federación de Mujeres Progresistas está presentando una campaña contra las agresiones sexuales campaña dirigida que los chicos adolescentes identifiquen la gravedad de la violencia contra las mujeres y también ha habido referencias al caso de la mala Ballesta Mariola ahora

Voz 5 01:34 vivas adelante

Voz 0259 01:35 la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas espera que el Supremo corrija la sentencia de Navarra que ha calificado de despropósito en el nuevo fallo espera se llame a las cosas por su nombre socialmente pero también jurídicamente ha sido una violación a dicho Yolanda Besteiro que acaba de presentar en un antiguo cine de Madrid en una sala X hoy convertida en un centro cultural esta segunda parte de la campaña cortando con la violencia sexual está dirigida como dices a los adolescentes para que se sepan identificar los comportamientos sexuales violentos machistas desiguales delictivos en esta segunda fase se hace especial hincapié en los testigos de los abusos de las violaciones para que dejen de ser cómplices ven el paso den el paso de denunciar a los responsables de estos actos

Voz 5 02:26 bueno el Trump llegó a dar la orden ayer de atacar Irán

Voz 0325 02:28 y luego dio marcha atrás la prensa de Estados Unidos está dando los detalles de ese último incremento de la tensión entre ambos países el Gobierno iraní ha confirmado que recibieron un mensaje que se les avisó de un ataque inminente ya ha hecho saber ya Estados Unidos esta mañana que será responsable de las consecuencias de una decisión de ese tipo informa desde la zona para la SER Lluís Miquel Hurtado

Voz 6 02:48 Irán acaba de exhibir pedazos de lo que asegura es el fuselaje del estadounidense derribado el jueves de madrugada cerca del crítico estrecho de Ormuz les advertimos reiteradamente aseguran los guardianes de la revolución que acabaron derribando la nave porque insisten violó su espacio aéreo el ministro de Exteriores iraní ha convocado esta mañana al embajador de Suiza representante de los intereses de Estados Unidos en Irán para denunciar el hecho el Gobierno estadounidense es responsable de estos actos provocativos ha sido su mensaje acabamos de saber que el presidente estadounidense alertó a los iraníes de sus intenciones así como de su deseo de dialogar Teherán ha dicho que lo consultará con el líder supremo Jamenei alguien que la semana pasada rechazó dialogar acusando a Washington de no ser de fiar

Voz 5 03:27 valgo con Estados Unidos infringió incumplió el acuerdo nuclear dijo el Guía Supremo frente al premier japonés así que con qué sentido común permitiría una vez más negociaciones con un Estado que ha desechado todo lo acordado sentenció y varias aerolíneas como British Airways

Voz 0325 03:45 M o Qantas han anunciado ya que sus vuelos van a evitar el estrecho de Ormuz el petróleo mientras tanto sigue al alza por encima ahora mismo de los sesenta y cuatro dólares y medio el barril los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea están reunidos en este momento en Bruselas en la agenda no está la situación en el estrecho de Ormuz veremos al final seis referencia rehecho Pedro Sánchez va a comparecer aproximadamente dentro de una hora y tanto él como Angela Merkel han firmado un documento eh para que se llegue a un acuerdo con Merkel sur que no apoya exactamente Macron corresponsal como

Voz 0978 04:11 quitaría Griselda Pastor exactamente por Merkozy

Voz 0738 04:13 por la alianza de Sánchez es con Merkel que junto al presidente y además al portugués Costa que al holandés Rutte apoya inicialmente que se impulse el acuerdo con Mercosur un acuerdo que afecta al Brasil de sonoro que consideran puede ser un ejemplo de poder europeo y que además también suscriben los primeros ministros de Chequia Lituania ir de Suecia Bélgica Irlanda y Polonia apoyan a Macron que teme las repercusiones agrícolas para Francia de extremar el acuerdo de momento ha pedido en otra carta enviada también al presidente Juncker esperar

Voz 0325 04:53 doce y cinco otro día más con propuesta económica llamativa de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal calcula que se equipara la fiscalidad del gasóleo de la gasolina se incrementaría la recaudación en mil trescientos millones de euros más de lo que se recaudaría por ejemplo con la tasa Google lo ha dicho en Santander donde está Carlos Sevilla sí voy José Luis Escrivá ha destacado que la fiscalidad verde en España está seis décimas por debajo de la media europea la Unión recaudan impuestos ambientales un dos coma cuatro por ciento en relación al PIB mientras que nuestro país lo hacen uno a uno coma ocho por ciento un porcentaje que además está por debajo de los niveles de mil novecientos noventa y cinco mil trescientos millones de euros por la equiparación de la gasolina es más que los mil doscientos millones de los ochocientos cincuenta de la tasa a las transacciones financieras que el Gobierno de Sánchez calculaba recaudar en su proyecto de presupuestos para dos mil diecinueve Aimar los titulares con Toñi Fernández y Carlos Cala

Voz 1846 05:42 les anuncia que se retira después de dieciocho años de carrera el delantero que juega en la actualidad en el Sangan Toxo japonés ha colgado un vídeo en sus redes sociales acompañado de imágenes de sus mejor

Voz 0325 05:51 en el gobernador del Banco de Inglaterra desmiente a Boris Johnson el candidato favorito a suceder a Theresa May asegura que un Brexit a las bravas si incluirá aranceles además el gobernador ha advertido de que la mayoría de las empresas no están preparadas para un divorcios sin acuerdo miles de manifestantes vuelven a concentrarse ante el Parlamento de Hong Kong

Voz 1846 06:07 horas después de que expirase el ultimátum lanzado a la jefa del Ejecutivo para que retire por completo la ley de extradición a China

Voz 0325 06:13 veinte mil cristianos firman una petición para que Netflix retire una serie sobre un ángel y un demonio sin percatarse de que esa serie pudo moment se emite en Amazon y no en Netflix atienden la entienden los que firman esa petición que las series

Voz 5 06:26 acción del bien y del mal risas hemos llegado a las doce y seis si de momento estado Toni gracias Antonio Sesé

Voz 1 06:34 hoy por hoy hora doce

Voz 5 06:39 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido me voy diciendo hoy callo

Voz 1995 06:47 yo qué sé yo de esas series de los otros de Amazon como se dieron en Telecinco y Telecinco Antena tres en fin doce seis minutos una hora menos en Canarias poco más de cinco horas comienza el verano deberá que está haciendo calor parece que es verano hoy a las cinco y cincuenta y cuatro minutos era tarde concretamente hoy día veintiuno cambiamos la estación el tema de los Reyes y hasta ahora no era viste quedará con nosotros noventa y tres días y quince horas Jordi Carbó el hombre del tiempo de la Cadena Ser muy buenos días

Voz 0978 07:26 muy buenos días bienvenidos a la mejor época del año para degustar del gazpacho

Voz 1995 07:31 si cambia ya más este verano ayer escuchábamos lo contaba la M este año parece que puede ser más caluroso que que otros años

Voz 0978 07:40 sí andamos con con esa demanda cada vez mayor no de estos pronósticos estacionales por la utilidad que tendría

Voz 0325 07:46 Belloch también con ese dificultad indica

Voz 0978 07:48 que el escenario que nos plantea la Agencia Estatal de Meteorología para podríamos decir el noventa por ciento del país prácticamente toda la Península Baleares Isabel basta secaba aquí se espera que la temperatura lo más probable es que esté por encima de la media estadística Easy verano jazz caluroso pues claro evidentemente el bosque lo que será un verano bastante cálido en la mayor parte del país la excepción según estos modelos de la Agencia Estatal de Meteorología estaría en el sitio más cálido del país en Extremadura también en el Valle del Guadalquivir en parte en Canarias aquí nos espera que las temperaturas estén por encima de la media pero tampoco por debajo es decir que calor calor hacer de hecho ya tendremos los nada antes de una semana y no está claro todavía si será ola de calor por la persistencia pero sí las primeras altas temperaturas es muy probable que hasta desde el lunes hasta el jueves de la semana que viene en gran parte de la mitad oeste de la Península especialmente en el interior las máximas ya se sitúen entre los treinta y cinco y los cuarenta grados

Voz 1995 08:49 Jordi hoy es hoy es el día más largo el año en Madrid por ejemplo el día va a durar quince horas y tres minutos frente a las nueve horas y diecisiete minutos que dure el día más corto hoy no quiere decir que el sol saga antes de

Voz 0978 09:03 que no quiere decir que ya salió más pronto que nunca verdad no no ahora mira aquí tema escogido no haber hecho suficiente los deberes porque esto es una idea generalizada no que que

Voz 5 09:12 en sus más corto perder el día más largo

Voz 0978 09:15 cuando se ponen antes el sol sale también antes no es así normalmente la salida más temprana del soles unos cuantos días antes no siento que no tengo el dato ahora mano pero pasa lo mismo también en invierno eh que el día más corto no es el XXI sino que suele variar un poco son cuestiones esto bueno hoy también de la posición de la tierra también su eje inclina lo que hace que no sea

Voz 7 09:38 de agresiones los datos los tiene aunque adelantó el dato más importante de este es un día que se recuperamos en Suecia es una día Nacional de celebración alegría medio gramo si no estamos en medio de verano pero no ahí pero como pues el que se llame Mike Summer ha empezado se somos coherente eso es por el solsticio de un aguas suelen celebrarlo bajo una lluvia diecisiete grados así que espero que Ibis pasa a tener un poco de eso

Voz 1995 10:06 el voto de los datos que hemos conocido estos días es que ha llovido menos de lo normal está un veinticinco por ciento menos en un Arnal vendrán

Voz 0978 10:14 no no no ahí está el drama creo que la última vez que hablamos ya en asistíamos en hecho en este hecho perdona que un matiz tiene sentido es lo del medio verano porque en gran parte aparte de los países basta dar la razón al sueco a estas alturas de por que es anterior mayo y junio es cuando se dan las temperaturas más altas después ahí el verano suele ser bastante más fresco ya avanzado julio y agosto con tormentas no me equivoco no va por ahí un poquito la cosa vamos oliendo a la de la sequía y acabó hablando de lluvia de Escandinavia pues la verdad es que muy mal muy mal aquí todavía como la reserva de agua es significativa aún estamos con los beneficios de la gran cantidad de agua que cayó el año pasado pero eso ya no es suficiente para bosques para muchos cultivos in verano suele ser la estación más seca en la mayor parte del país quitando algunas zonas como los Pirineos e Ibérica que es la más lluviosa por las tormentas en el resto no la verdad es que los pronósticos signos están dando ahora tormentas también para esta tarde pero en sitios como hemos dicho ahora que es habitual que yo en verano y donde las sequías está arrastrando desde hace muchos meses la perspectiva es muy mala porque situaciones de lluvia generalizada como tuvimos por ejemplo la primera mitad del verano pasado visto desde hoy no se ven por ninguna parte

Voz 1995 11:24 me haya hambre y para las mucha gente sigue una tradición que las hogueras de San Juan va a haber lluvia que sirve alguna alguna a este fin de semana

Voz 0978 11:32 además esa noche interesa mucho sobre todo porque en muchos puntos del país se celebra en la verbena hasta altas horas de la madrugada que nos refresque demasiado no pues la verdad es que este año no va a llover ni mucho menos en ningún momento tanto de la víspera como del día de San Juan Il anoche que muchas veces en el interior refrescó muy temprano este año no cómo va a empezar a llegar esta masa de aire tan cálida del norte de África justamente en la noche del veintitrés al veinticuatro de muchos puntos del meditar cráneo pero también del Cantábrico las temen las temperaturas se mantendrán bastante altas hasta bien entrada la madrugada

Voz 1995 12:03 Jordi Carbó llega al verano el tiempo feliz de los meteorólogos un abrazo muy grande

Voz 1995 17:42 el frontón el garito antes de acabar los haremos las preguntas que nos deja el saben ustedes nos ha felicitado por este panorama verdad bueno es mentira pero se ve Rivera lo hace porque eran unos a otros y el motivo de la baja natalidad de nuestro país es que cada vez nos gustan más los niños de tras el hebras ahí demandante lo otro haberlo echará el Atleti para reforzar su defensa ahora que queda libre Madrid entran Fernando Torres anuncia a los XXXV años su retirada profesional retirado del fútbol profesional será verdad que el niño se ha hecho mayor y la siguiente me da hasta cosa pero bueno ver si pisará los aficionados del Barça ante la posible ante el posible regreso de Neymar que tan feliz hace a Leo Messi pensarán que Main Mark que quien no venga Vodafone no con este viernes vi déjeme dar las gracias a los compañeros de Radio Asturias a Rubén a ágil Fabián Alejandro Martínez ha daño lo ve todo a José María García Chema Fernández a todos ellos por cobijar los esta mañana sea aguantando frío porque aquí en Oviedo está cayendo una que no vean ustedes el verano llega a las cinco Dios la lluvia de abra abre aquí nos vamos volvemos el próximo lunes a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno descansen y disfruten

