Hoy por Hoy (24/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 2 00:06 no

Voz 3 00:17 en la Cadena Ser

Voz 1 00:26 saludos que está muy buenos días a esta hora en media España los operarios de la limpieza han tomando poco a poco el relevo a quiénes han estado celebrando San Juan hasta la madrugada especialmente en las playas del Mediterráneo al Atlántico pasando por el Cantábrico miles de hogueras han dado la bienvenida al verano sin que de momento tengamos noticia de incidentes graves armados con mucha pólvora

Voz 1275 00:56 como en Alicante que celebra además las fiestas de la ciudad o Coy las parrillas para asar sardinas como en A Coruña es como tradición de la ciudad el venir todos a la playa

Voz 4 01:06 somos muy brujos y de Brujas a que hay una especie

Voz 1 01:08 de sensación de entre mil

Voz 4 01:11 en serio brujería hay

Voz 1 01:13 la gallega ni siquiera la derrota del Depor que se queda sin ascenso aguado la fiesta a las ciento cincuenta mil personas que han abarrotado Riazor mezclando San Juan ni ascenso a Primera en Palma la fiesta queda doble así sonaba en la plaza de las tortugas de la capital balear y eso es solo el principio esta tarde a las ocho tienen cita con la plantilla para celebrarlo primero en el Ayuntamiento y luego otra vez en la calle en la plaza el Mallorca es otra vez de primera Sampe buenos días

Voz 1161 01:47 dos días Pepa después de golear al Depor tres cero en Son Moix remontando el dos cero de los gallegos en la ida de Riazor marcaban Buddy Miles Salva Sevilla Abdón Prats en el tramo final de Carrusel propio Salva Sevilla tenía muy claro a quién dedicarle el ascenso

Voz 0111 01:59 se rieron a nosotros cuando yo estaba como estoy ahora en zona de en el campo del Deportivo se rieron en mi cara a con la mano a las cero del dedo central de la mano

Voz 1 02:08 mira nosotros vamos

Voz 5 02:11 aún no hay nada que sale mucha suerte de tener Mallorca completa

Voz 1161 02:13 la nómina de equipos en Primera para la próxima temporada enlazar dos ascensos de Segunda B a Primera en apenas un año se suma a los que ya

Voz 1 02:19 dieron directamente Osasuna Granada es veinticuatro de junio San Juan felicidades Juanes cubanas y muy lejos de aquí en Estambul los ciudadanos le han vuelto a dar la espalda a Erdogan por segunda vez en la repetición de las municipales y las calles se han llenado esta noche de partidarios del socialdemócrata y queden y mamó Gluck ha conseguido el cincuenta y cuatro por ciento de los votos frente al candidato oficialista el partido de Erdogan había conseguido que la Justicia ordenara la repetición de los comicios porque ya perdió en la primera vez y aquí en España la Fiscalía estudia los insultos machistas de un dirigente de Vox a la ministra de Justicia Javier Alonso buenos días

Voz 0858 03:10 buenos días Pepa Juan José y arte portavoz del partido ultra en Murcia llamado tipa raca Dolores Delgado ya ha dicho que de una puta sólo se pueden esperar imputadas la palabra puta no la escrito completa ya ha sustituido las tres últimas letras hora asterisco Express entendía perfectamente el dice que insultaba a Bildu no a la ministra belga

Voz 1 03:29 el voto del insultador depende que PP y Ciudadanos gobiernen la Comunidad de Murcia llueve sobre mojado porque en Andalucía Vox ha tenido que desautorizar al presidente de su grupo parlamentario Francisco Serrano quién tras la histórica sentencia de la manada en el Supremo escribió que a partir de ahora la única relación segura entre un hombre y una mujer será la prostitución

Voz 0858 03:50 el partido ya lo desautorizado pero el se reafirma dice que lo dice a título personal considera que la sentencia la dictado la turba feminista supremacía hasta que es un torpedo directo contra la heterosexualidad porque abre el camino para que hasta un gatillazo dice se pague con cárcel

Voz 1 04:04 todos los partidos del arco político han condenado esas afirmaciones incluido el Partido Popular todos menos uno ciudadanos hasta en dos ocasiones han preguntado los periodistas a Inés Arrimadas por las palabras de Francisco Serrano y la respuesta siempre ha sido la misma

Voz 6 04:19 decía que la sentencia no habría dictado una turba suprema en sus declaraciones y como excepción

Voz 1 04:25 pues a negociar compartido pues yo

Voz 0793 04:28 creo que hay mucho alivio en la sociedad española viendo la sentencia del Tribunal Supremo y desde luego yo estoy muy contenta con que por fin caiga todo el peso de la ley con a los señores puedo decirle alguna manera violadores de la manada

Voz 1 04:41 pero de Serrano nada El Gobierno central espera poder completar todos los trámites para repatriar el cuerpo de la profesora española muerta en Costa de Marfil entre hoy y mañana

Voz 0858 04:51 Theresa Cardona subdirectora de la escuela Canigó de Barcelona ha muerto en un accidente de tráfico en el que diez de sus estudiantes han resultado heridas estaban haciendo un viaje solidario al país africano

Voz 1 05:03 ya estamos en puertas de la primera ola de calor del verano

Voz 0858 05:06 English Olalde dialogue lo a la sombra muy bien

Voz 3 05:10 mortal que aguantarlo porque

Voz 1 05:11 eh estamos en verano de horrorosa la verdad es que sí teníamos calor una ola que ya se nota mucho en el Valle del Ebro allí en el Valle del Ebro a finales de esta semana pueden llegar a los cuarenta y tres grados en Zaragoza o también en Logroño de momento

Voz 1275 05:27 qué nos espera hoy Jordi Carbó buenos días buenos días a lo largo de estas

Voz 0055 05:31 semana el calor poco a poco irá ganando protagonismo la segunda mitad de la semana tendremos valores de plena canícula especialmente en el centro y mitad oeste

Voz 1275 05:40 la península serán frecuentes valores de más

Voz 0055 05:43 de cuarenta grados en el interior de aumentó hoy bajan sólo un poco las temperaturas respecto ayer apenas se notara en gran parte del interior peninsular máximas de treinta treinta y cinco grados sensación de bochorno en puntos costeros especialmente del Mediterráneo nubes con chubascos al norte de Extremadura en provincias como Salamanca León Palencia más aislados en Galicia también en Asturias aquí donde llueva las temperaturas no sufrirán demasiado

Voz 1 06:12 casi casi llegó a la obra de teatro

Voz 8 06:13 pero casi casi eh me faltó nada los carburantes BP Ultimate con tecnología Active dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito para que no se

Voz 1308 06:21 el eh nunca casi casi la vida sin interrupciones es mejor el beneficio es un logro

Voz 1 06:25 con el tiempo y puede variar debido a distintos factores Massimo

Voz 1308 06:27 moción en BP te lleva más lejos punto com de P

Voz 9 06:30 cerca de ti para llevarte más lejos eh buscador del ahorro comprarle tu hijo de cuatro años ropa diez tallas más grande para que les dure más no es ahorrar que el pobre no pueden imponerse ahorrar es venir a los diarios del movilizó The Phone House llevarte un Samsung Galaxy A cuarenta por sólo doscientos veintinueve euros o gratis con contrato sólo del XXI el veinticinco de junio buscadores del ahorro

Voz 10 06:50 ni Damon House consulta condiciones

Voz 11 06:58 no

Voz 12 07:03 disputan mejor el yo seguía en que no se Brujas hoy era no tenga suerte porque sea sin éxito eran casi me viera César Cano crío al mundo la peina

Voz 1 07:23 esta mañana vamos a llamar a la ministra de Justicia en funciones a Dolores Delgado en tiempo de tertulia a partir de las ocho y media una hora antes en Canarias nos van a acompañar José Antonio Zarzalejos Antón Losada Iberoamérica a anal y hoy como siempre a mi derecha Javier Alonso pierda Danny De la Fuente buenos días

Voz 13 07:43 buenos días Pepa buenos días a todos y a todas con esta Charlize veneno que denuncia María Campos y que algunos se han dedicado a escupir este fin de semana veneno

Voz 12 08:00 una hora

Voz 1 08:01 más tarde sobre las nueve y media y también con nuestros analistas vamos a pisar ese cementerio nuevo que es Internet que son en concreto las redes sociales lo leemos hoy en Le Monde

Voz 13 08:14 eh le ejemplo de Facebook que tendrá que administrar el perfil de sus muertos y la propiedad y preservación de sus datos va a convertirse en un problema para la red social una red que tiene hoy treinta millones de usuarios de los que veintinueve habremos fallecido en dos mil setenta y siete menuda tumba desde dos mil quince podemos diseñar el legado de nuestra cuenta de Facebook en caso de fallecimiento que queremos que pase con nuestro perfil así que esta mañana vamos a contarles qué opciones hay que pueden hacer nuestros allegados no sólo en Facebook sino también en Twitter en Instagram y en otras redes sociales para ello contamos con la ayuda de Miguel Pérez que es el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet a partir de las diez de las nueve en Canarias Toni Garrido con los deportivos Jordi Martí y Antón Meana y una hora más tarde Toni Garrido con los cuerpos especiales con Iñaki Urrutia Dani Mateo

Voz 1 09:18 abrimos el turno de preguntas y de reflexión

Voz 14 09:20 es lo primero si tienen dudas sobre el cementerio que es Internet qué hacer con la huella digital de los nuestros cuando mueren o con la propia si uno quiere anticiparse al futuro pueden mandar Pérez

Voz 1 09:32 Junta sugerencias o casos concretos que se lo haremos llegar a los expertos que tenemos esta mañana esa es la primera cuestión

Voz 13 09:40 puedes mandarnos esas notas de voz con sus dudas y sus preguntas sobre el testamento virtual al seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1 09:48 en segundo lugar sigue coleando la reacción de Vox a la sentencia histórica del Supremo sobre la manada

Voz 13 09:55 les invitamos a reflexionar sobre el fallo sobre las reacciones en el seis tres ocho XXXI

Voz 0858 10:00 treinta y cuatro sesenta y seis donde por supuesto

Voz 13 10:02 también pueden seguir opinando sobre política y los pactos poselectorales

Voz 0858 10:16 nosotros café contagio casi no Javier cuando quieras se quedan en Hoy por hoy con Elena Sánchez y Nacho Sánchez en la técnica con Jordi Fábrega en la producción

Voz 15 10:29 hola Juan Costa otras otra vez

Voz 16 10:31 los neumáticos no cuenta

Voz 15 10:34 otros estas vacaciones yo no estoy por esos trotes dibujo es verdad

Voz 17 10:39 bueno informa tus neumáticos en la red por elige entre primeras marcas continental stone descubre nuestros precios imbatibles tienes la medida más vendida por sólo sesenta y nueve euros consulto otras medidas y condiciones en punto es por la increíble sensación de de es preocuparse

Voz 3 10:58 en la Cadena Ser

Voz 0858 11:05 PSOE y Unidas Podemos se necesitan pero recelan abiertamente de las intenciones del otro ambos grupos se reconocen como socios preferentes sí pero no dan con una fórmula para esa colaboración las negociaciones llevan atascadas semanas y nadie parece dar su barato su brazo a torcer en este pulso hoy Pedro Sánchez va a reunir a la ejecutiva del partido del PSOE pero nada parece indicar que vaya a haber cambios sino más bien una reiteración de los argumentos por los que defiende que es mejor que los morados no tengan cartera ministerial en un futuro Gobierno Inma Carretero buenos días

Voz 0806 11:39 buenos días la Ejecutiva socialista se reúne por la tarde en un momento en el que el pulso se mantiene en Ferraz hay quien dice que estos días de mensajes cruzados han sido de guerra fría en las doce acciones lo cierto es que los argumentos que esgrimen para negarse a que haya ministros morados nos aseguran distintas fuentes socialistas que tienen difícil retroceso coinciden en la cúpula del Gobierno hoy de la dirección federal en alegar por ejemplo que hay mucha distancia política en las posiciones sobre Cataluña no puede haber dos Gobierno Nos eso asegura un miembro de la dirección federal y también sostienen que no suman mayoría absoluta PSOE y Podemos Ike los morados provocan el rechazo de grupos que serán necesarios para sacar cosas adelante durante la legislatura así que la incertidumbre es mucha en las filas del PSOE en principio en Ferraz aseguran que no está previsto que la Ejecutiva hoy ponga fecha a la investidura y cada vez son menos los que apuestan porque se vaya a votar en la primera quincena de julio como tenían previsto

Voz 0858 12:40 en Unidas Podemos tampoco ocultan su malestar con la resistencia del PSOE a compartir Consejo de Ministros con ellos Pablo Iglesias se reúne hoy con los sindicatos para buscar apoyos a un futuro gobierno de coalición aunque los agentes sociales evitan comprometerse con una fórmula concreta más allá dicen de que el futuro Ejecutivo sea progresista Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 13:01 buenos días en Podemos no están cómodos con el marco al que les ha llevado el PSOE con su oferta de cargos intermedios no sólo porque no renuncian a su plan de entrar en el Consejo de Ministros sino porque consideran que si la rechazan en público el debate se centrará en que podemos sólo quiere sillones así los morados han intentado estos últimos días remitirse a lo que llaman necesaria discreción de las negociaciones para ganar tiempo pero en paralelo Iglesias está buscando en la sociedad civil apoyo para su plan original entrar en el Gobierno en departamentos sociales y hacerlo con presencia en el Consejo de Ministros el viernes ingleses se reunía con grupos ecologistas y tras la reunión su grupo pedía un gobierno con una vicepresidencia a ver de que podría ocupar Podemos según decía Juantxo López Uralde

Voz 18 13:41 hay una vicepresidencia de sostenibilidad uno de los elementos que entendemos que podemos llevar adelante el Gobierno es eh genéricamente llamados verdes

Voz 1450 13:51 hoy Iglesias se reunirá con los líderes de los sindicatos y lo hará después de que el fundador del partido Juan Carlos Monedero haya pedido públicamente una vicepresidencia social que coordine las políticas de todas las carteras sociales del Ejecutivo para que sea ocupada por Podemos lo hacía en un artículo en su blog en el que también se pronunciaba sobre la entrada o no de Iglesias en el Ejecutivo Monedero trasladaba la posición oficial del partido al respecto con una frase que define bien los términos en los que los morados viven esta negociación es como si el Real Madrid le pide al Barça que no saque a Messi

Voz 0858 14:19 todo esto tras un fin de semana marcado por la valoración que ha hecho de la sentencia de la manada el líder de Vox en Andalucía a Francisco Serrano este antiguo juez de Familia ha llegado a decir que con sentencias como esa la única relación segura entre un hombre y una mujer será a través de la prostitución o también que va a terminar llevando a la cárcel a los hombres sólo por el hecho de tener un gatillazo unas descalificaciones tan duras que hasta su propio partido lo ha desautorizado también la perra también sus aliados populares pero no lo ha hecho aún ciudadanos que ha tenido además oportunidad de hacerlo hay daba buenos días

Voz 0806 14:52 buenos días justo después de las palabras de Serrano Vox ha emitido un comunicado diciendo que la posición oficial del partido es la del portavoz parlamentario en Andalucía Alejandro Hernández que ha defendido las decisiones de la Justicia en Twitter más allá de Vox las condenas a las palabras de Serrano se han teñido de prácticamente todos los colores políticos en el PSOE así lo ve el candidato a la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo

Voz 0858 15:11 impresentable me parece ofensiva

Voz 3 15:14 es una solución nada menos que del Supremo delata una forma de concebir la sociedad la forma de concebir la mujer

Voz 0806 15:21 taxativa también con la actitud de la formación ultraderechista a la candidata del Partido Popular en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso no se puede poner en tela de juicio justo

Voz 19 15:30 que ha española ir desde luego es una sentencia que llega después de mucho trabajo y por tanto no hay nada más que decir tranquilizarme desde luego como mujer sin alguna situación me veo como esa chica

Voz 0806 15:41 pero las palabras van más medidas con la portavoz nacional de Ciudadanos Inés Arrimadas que aunque le preguntan concretamente por Vox evita hablar directamente de la actitud de los de Abascal

Voz 6 15:50 decía que la sentencia la habría dictado una turba supremacía me lo que opinan a su declaración

Voz 1 15:56 pues a negociar compartido pues yo

Voz 0793 15:58 creo que hay mucho alivio en la sociedad española viendo la sentencia del Tribunal Supremo desde luego yo

Voz 0806 16:04 Francisco Serrano ha dicho después del revuelo que él en ningún momento ha defendido a los miembros de la manada

Voz 0858 16:09 gracias Aida no es el único dirigente de Vox que este fin de semana ha tirado del machismo más rancio para analizar la actualidad la Fiscalía ya estudia si los insultos que ha hecho el portavoz de los ultraderechistas a la ministra de Justicia con un delito ha llamado a Dolores Delgado barraca embustero porque de una puta añadido sólo se pueden esperar reputadas eso sí no ha escrito la palabra puta completa aunque con lo de las imputadas ya sobreentendido Alberto Pozas

Voz 0055 16:36 la Fiscalía explicaba ayer en un comunicado que todavía estaba estudiando ese post en Facebook para ver si puede ser llevado ante la justicia por la vía penal es decir si se querellan o no por un delito de injurias contra el portavoz de la formación ultraderechista en la Asamblea de la Región de Murcia Juan José arte escribía en Facebook que la ministra en funciones Dolores Delgado es una barraca y después escribía también que de una puta sólo se pueden esperar imputadas sustituyendo a algunas letras por asterisco después matizaba diciendo que ese último insulto no iba dirigido contra ella contra Dolores Delgado la Fiscalía analizas esos comentarios pueden ser delito también donde habría que denunciar en todo caso al portavoz de Vox

Voz 20 17:22 es el hombre de la noche en Turquía he crème Inma móvil ha vuelto a ganar las elecciones municipales en la ciudad más poblada del país se las ha ganado

Voz 0858 17:31 en Estambul al partido de Erdogan que había conseguido que los tribunales ordenaran anular la primera elección el candidato socialdemócrata se ha impuesto además de forma más contundente y al aspirante del presidente no le ha quedado más remedio ya que conceder por fin esa victoria ha enviado especial a Estambul Lluís Miquel Hurtado

Voz 1450 17:50 la fiesta se alargó hasta pasada la madrugada en los bastiones opositores de Estambul Fornelos donde más se celebra la victoria de Gremi mamó bloques impuso al candidato del presidente Erdogan por nueve puntos de diferencia casi ochocientos mil votos lo separaron que superaron de largo el estrecho margen de trece mil que hubo en las elecciones locales del treinta y uno de marzo pasado entonces el partido gobernante impugnó el resultado denunciando fraude presionó a la Junta Electoral para repetir los comicios y consiguió su objetivo pero a juzgar por los resultados de ayer parece castas sus propios votantes han castigado esta estrategia que hizo tambalear una de las bases de la democracia turca la consecuencia ha sido que los islamistas han dejado de gobernar Estambul tras un cuarto de siglo anoche en las calles de Besiktas todo era celebración la música que la bebida corrieron por doquier en las calles de un barrio que últimamente sólo recordaba celebraciones futbolísticas en pleno éxtasis

Voz 21 18:37 algunos como Eren nos aseguraban que la victoria no les pillaba por sorpresa enorme derecho géneros bueno no se ha fraguado en sólo tres meses llevamos un año trabajando para

Voz 1450 18:48 seguirla nos dice este seguidor de Mahamadou

Voz 21 18:51 una enfermera Eminem se unió a la fiesta con su velo puesto esa ser hasta hace bien poco votante del Partido Verde ganó esta vez optó por castigarlo estoy muy contenta el papel jugado con el futuro de nuestros hijos

Voz 1450 19:08 hoy empieza una era en la que la oposición gana una voz importante une cree misma Mulhouse reforzado por su éxito tiene ante sí la posibilidad de retar a residen Tayip Erdogan en las presidenciales del próximo dos mil veintitrés

Voz 0858 19:19 gracias Lluís Miquel Elia mil ochocientos kilómetros de allí en Praga doscientas cincuenta mil personas han salido como escuchan a la calle en la protesta más multitudinaria desde la caída del régimen comunista en el año ochenta y nueve pidan la de misión del primer ministro checo del conservador Andrei va bis bajo investigación por presunta corrupción son las seis y diecinueve las cinco diecinueve en Canarias vamos con más cosas el Consejo de Seguridad de la ONU a analizar hoy el derribo de un dron estadounidense por parte de Irán la semana pasada Trump ha estado previamente en televisión y amenazado ya Teherán con nuevas sanciones corresponsal Marta del Vado

Voz 0806 20:01 buenos días en medio de esta nueva escalada de tensión en la que ha aumentado el miedo a una confrontación militar el presidente Donald Trump asegura que no esto

Voz 1 20:08 buscando una guerra con Irán o eso no hay fuga

Voz 0806 20:13 pero si se desata asegura que habrá una destrucción como nunca antes había visto a la vez en una entrevista en NBC abre la puerta a hablar con el Gobierno iraní sin condiciones previas con el secretario de Estado Mike Pompeo tiene reuniones hoy en Arabia Saudí Emiratos Árabes para alinear posiciones con dos de los principales adversarios de Teherán en la región mientras la administración Trump tiene previsto anunciar una nueva ronda de sanciones que tiene como objetivo eliminar la venta de petróleo de Irán para paralizar así su economía presionar hasta que Teherán acepte renegociar los términos del acuerdo nuclear firmado en dos mil quince

Voz 1100 20:47 eh

Voz 10 20:54 hoy por hoy en Cadena Ser punto com free en las redes sociales

Voz 3 20:58 el arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 23 21:07 la vida está llena de cosas importantes

Voz 24 21:09 espero cuentas nos importan de verdad

Voz 22 21:11 me importa es tú tú y tú

Voz 3 21:15 Solamente tú Hoy por hoy

Voz 24 21:18 de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 25 21:27 Boney Shen

Voz 1 21:30 allí

Voz 0111 21:33 blando

Voz 12 21:43 tienen Caiwza

Voz 3 21:45 pero catorce vive de vivir la vida en la actualidad al último viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida Antonio Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 26 22:02 ah

Voz 3 22:06 ser los primeros no es una prioridad que esta semana este rodando es últimas escenas de Cuéntame colgado

Voz 1 22:14 me debían ser las tres menos cuarto

Voz 3 22:16 en marzo un poco ver que las mejores respuestas están en la segunda pregunta pregunta una alumna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar para mí esa es la alzó la respuesta soy profesora tengo que dejar que los sentimientos afloren con naturalidad estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo poner el verbo conversar por encima de entrevistar que te recuerden como buena persona es bagaje suficiente yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio demostrar lo contrario discrepar sin miedo al contrincante pueda discrepar contigo que lo cual es muy sano Santísimo ya había anoche debían rapsoda quitan cantada o si le ha gustado mucho

Voz 27 23:00 es importante

Voz 3 23:01 sabe reírse de uno mismo

Voz 21 23:04 una ventana si Frantino saca el Choir de las

Voz 1 23:07 Sting

Voz 3 23:08 a la séptima temporada caro

Voz 10 23:16 el Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 28 23:23 los que el larguero es mucho más Antonio Romero Jesús Gallego

Voz 3 23:29 Julio Pulido Mario Torrejón Pablo

Voz 28 23:31 Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 3 23:34 empieza Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño síguenos también en nuestra aplicación móvil y en el Larguero punto es Capella ser

Voz 10 23:59 los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés forman un gran equipo como el aspirador run by cinco y el robot Figa suelos para Vallet

Voz 1 24:05 porque ahora te regalan un Brad Vallet al comprar el rumba e5 con potencia destrucción superior y conexión wifi

Voz 24 24:11 un equipo sobresaliente contra la suciedad con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés

Voz 0858 24:23 ya están en Madrid los trabajadores de la planta de Alcoa en Avilés la marcha del aluminio como la han bautizado tiene previsto manifestarse esta mañana por el centro de la capital para exigir más información sobre el acuerdo de venta de su factoría y la de A Coruña aún Fondo Internacional de inversión Radio Asturias Ángel Fabián buenos días

Voz 0174 24:41 buenos días se manifestarán a las doce entre el Bernabéu y la sede del Ministerio de Industria el futuro de las dos fábricas de Alcoa en Avilés y Coruña está en sus horas decisivas con el treinta de junio como fecha límite para la venta la única propuesta de compra sobre la mesa es la del fondo suizo de inversión parte capital los trabajadores sin embargo insisten en que desconocen los detalles del proyecto industrial no los conocerán hoy ya que no tienen previsto ser recibidos por nadie en Industria será mañana cuando los sindicatos se reúnan con Alcoa para concretar el expediente de regulación de empleo para los setecientos trabajadores de las dos Fabri

Voz 0858 25:19 las webs serias pensadas y comercializadas Sex exclusivamente para el mercado la incumplen ahora veinte años el formato se ha consolidado pero sigue siendo muy complicado rentabilizar las inversiones más allá de las grandes plataformas audiovisuales bajo demanda de eso entre otras cosas se ha hablado este fin de semana en el festival Cinema Jove de Valencia José Manuel Romero

Voz 1084 25:41 el cambio en los modos de consumo y la irrupción de las plataformas han desdibujado el espacio de las webs serias en el panorama audiovisual

Voz 29 25:48 le envíe botes sí ha echado de Dios que no Severiano en televisión para Meredith Paul Koldo autora de La Biblia de las webserie sus rasgos definitorios siguen siendo la duración y la libertad creativa ya eres eres ex nazis sería del gran porque no dependen de anunciantes confesionarios son independientes en el lado opuesto las tesis que defiende que el debate término

Voz 1084 26:10 lógico es peyorativo todos son series relatos capitulares más allá del presupuesto y la duración si hay consenso en que el problema es cómo rentabilizar las

Voz 1 26:18 Endesa es a veces ahogarse

Voz 0806 26:21 la cuestión sigue siendo cómo ganar dinero

Voz 1084 26:23 lo que paguen por ello lo sabe bien Gustavo Gurrea que lleva años batallando con fracasados por el mundo una webserie con la que ha ganado numerosos premios ha viajado a festivales internacionales pero no hay recompensa se emite gratis en Youtube muy fácil

Voz 13 26:37 ver pero es muy complicado monitorizar o recibir algún tipo de compensación económica el objetivo para nosotros que eso sirva de escaparate para que alguien te puede apoyar pero en unas condiciones un poquito mejores de de trabajo

Voz 1084 26:50 expertos y creadores coinciden en que las webs series sonó incubadoras de talento y que el futuro pasa por el mobbing micro historias en formato vertical para redes sociales como Nacha o Instagram

Voz 1308 27:04 veintisiete cinco veintisiete en Canarias

Voz 0858 27:11 feliz por Mallorca todavía queda alguno celebrando el regreso de su equipo a Primera División seis años después han Payne

Voz 1161 27:17 con épica remontada incluida tras caer el jueves dos cero en Riazor tres a cero anoche en Son Moix el primero de Woody mira a los veinte minutos y los otros dos en la segunda parte de los diecisiete el de Salva Sevilla el delantero tenía muy claro a quién dedicar el ascenso

Voz 0858 27:29 es Hergé harán Ana Saavedra Juan acataba

Voz 0111 27:31 en a mitad de en el campo del Deportivo se rieron mi cara Japón la mano a las cero del dedo central de la mano y mira no sólo somos

Voz 5 27:39 que estamos en Primera que tenemos según nadie sale mucha suerte

Voz 1161 27:42 también en el tramo final de Carrusel el gol que a falta de ocho minutos para el final del partido vale un ascenso al Prats

Voz 0111 27:48 tengo que asimilarlo no yo creo que todos estamos igual no durará un par de días para asimilarlo digamos final no se puede celebrar antes de hora o una cosa no como habían hecho en otra gente no

Voz 1161 27:59 dos ascensos consecutivos en un año de Segunda B a Primera con un artífice del técnico Vicente Moreno que tendrá que seguirá al frente del proyecto porque la otra alternativa la dejaba clara en Carrusel el consejero delegado del club Maheta Molango

Voz 13 28:09 hombre como cómo se vale

Voz 0111 28:12 de los testículo y lo cuelgo

Voz 1161 28:13 el técnico valoraba esa gesta precisamente de enlazar un en un año la segunda B con la primera

Voz 30 28:18 es muy difícil si no sé si si milagro ya digo al final los jóvenes han creído trabajado muchísimo oí yo creo que lo han provocado osas que sólo han ganado han sido merecedores de lo que de lo que ha conseguido

Voz 1 28:29 ya artífice directo ayer el portero Manolo Reina fue

Voz 1161 28:32 clave con un paradón con dos cero a remate del deportivista Pedro Mari que de entrar les habría condena

Voz 1897 28:36 te va ha dado un vuelco todo no pero he pensado que está para nosotros que nos ha costado mucho llegar aquí con una jugada que que tal vez no hemos despistado un poquito no no los podían castigar tanto y cuando la victoria salió rozando el palo la verdad que respira un poquito

Voz 1161 28:48 el Mallorca completa la nómina de equipos de Primera en la próxima temporada su malos entendidos directamente una granada y esta tarde celebraciones a las ocho en el Ayuntamiento y luego en la plaza de las tortugas a parte del ascenso del Mallorca se jugó también la primera entrega de las finales de ascensos a Segunda cobran ventaja el Mirandés que se imponía dos cero Atlético Baleares y la Ponferradina uno tres al Hércules el otro foco del día estará en el Mundial femenino clasificados anoche las selecciones de Francia que se imponía

Voz 0858 29:11 es un a Brasil en la prórroga e Inglaterra dice

Voz 1161 29:14 letras cero con Camerún hoy pendientes del nuestro el España Estados Unidos partido más importante de la historia del fútbol sanguíneos Panahi en España el seleccionador Jorge Belda anoche en el tramo final de Carrusel ante las grandes favoritas cuarenta y siete partidos consecutivos marcando tres títulos mundiales en sus vitrinas

Voz 1 29:28 pase lo que pase algo

Voz 31 29:31 es muy meritorio mañana por lo que sea conseguimos pasar pues va a ser una de las hazañas más grande se ha considerado el fútbol sea algo así de complicado es yo

Voz 32 29:43 acuerdo pocas veces el fútbol pero lo vamos a ella

Voz 1161 29:45 será desde las seis de la tarde con Carrusel en directo desde las nueve también partido de octavos Suecia ganada

Voz 10 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:12 ya tenemos la primera ola de calor encima o casi este miércoles entre da una racha de aire africano a la península que va a disparar las temperaturas hasta los cuarenta grados serán el interior sobre todo en el nordeste de España este fin de

Voz 3 30:27 mana en Zaragoza o en Córdoba ya han empezado a notarlo impresionante diga lo que haga la sombra muy bien Branson tanto dudo pues llegado

Voz 1 30:36 oye mucho calor mucho agua poniéndose a la sombra de todos los lados no ha llegado tarde la ola de calor pero ha llegado hoy en Turquía

Voz 12 30:48 miles

Voz 1 30:49 de personas han celebrado esta madrugada

Voz 12 30:51 derrota de Erdogan en Estambul Javier

Voz 0858 30:54 los socialdemócratas han arrebatado la alcaldía de la ciudad más importante al partido del presidente que impugnó los últimos los comicios hace tres meses ahora Erdogan se jugaba su capital político lo ha vuelto a perder para los analistas estos resultados marcan un antes y un después en la historia política reciente del país inquieto Jour es investigadora del Real Instituto Elcano

Voz 1 31:15 perdido el miedo hoy erguido

Voz 33 31:18 decepción de dado al no convocaría elecciones y no las va a ganar y a encontrar

Voz 1 31:23 a Unidas además esta mañana vuelven a España

Voz 0858 31:26 año los abogados a los que Marruecos ha expulsado del país tenían previsto asistir como observadores al juicio a una periodista local corresponsal en Marruecos Sonia Moreno

Voz 34 31:35 cinco abogados españoles y dos ciudadanos noruegos de una organización de derechos humanos no podrán asistir hoy como observadores internacionales al juicio de la periodista saharaui de Keane media nas la el Khalid y detenida mientras grababa con un móvil una manifestación las autoridades marroquíes no dejaron salir del aeropuerto de El Aaiún a los letrados la mañana del domingo procedentes de Las Palmas a pesar de estar acreditados por el Consejo General de la Abogacía de España uno de ellos Ramón Campos lo explicaba desde Casablanca por teléfono a la SER

Voz 35 32:04 han venido diciéndonos que no tenían ningún sello y que para ellos no tenían ninguna validez porque el Ministerio de Exteriores marroquí no tenía conocimiento y no les había dicho a ellos

Voz 1 32:16 tras seis horas retenidos en la zona de

Voz 34 32:18 el de pasaportes de la Aaiún fueron enviados en avión a Casablanca donde pasaron la noche y esta mañana serán devueltos a Las Palmas en vuelo que sale alrededor de las doce horas locales

Voz 0858 32:29 y qué tal están a esta hora las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1277 32:33 buenos días pues este primer lunes de verano notamos ya intensidad circulatoria para entrar a la capital madrileña dos

Voz 1 32:39 cuatro Valdemoro y Pinto cuarenta y dos

Voz 1277 32:41 con Alcorcón en Toledo intensa la A42 desde Illescas en sentido Madrid y mucho cuidado ante la falta de visibilidad por la niebla en Lugo en la A8 desde Mondoñedo hasta Vadim

Voz 27 32:54 en todo por la radio queremos descubrir la verdad sobre el pasado de Pablo Simón

Voz 36 33:00 durante ante Pablo Simón seguida con muchísimo entrar en la elección de nuestro pueblo al borde de la de todos no quema es y la poca la gente sabe poco que Pablo Simón con esa cara de amigo de Bob Esponja perrito de bailarín del Bolshoi Si ante de estar en político tuvo una legión varios años y letal huy puedo Pablo

Voz 27 33:20 tortas legionario bailarín vive en una piña debajo del mar el lunes en La Ventana Pablo Simón con Carles Francino

Voz 15 33:33 hora punta ahí ya estás en un atasco podrías pensar que tampoco es para tanto pero si es para tanto ya que como media es cuarenta y dos horas este año innatas

Voz 37 33:41 pues en Midas nuestros profesionales siempre dicen la verdad aunque duela por eso te decimos que la revisión oficial Midas es igual a la del fabricante pero hasta un cuarenta por ciento más barata pide tu citan Midas punto es

Voz 10 33:56 en Hoy por hoy

Voz 3 33:59 español

Voz 38 34:07 fin

Voz 1 34:10 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos hoy la Mesa de España en Extremadura porque hoy empieza allí el debate de investidura del candidato socialista de Guillermo Fernández Vara Inma Salguero buenos días buenos días Pepa y no nos va a hacer falta hacer muchos cálculos porque Fernández Vara tiene mayoría absoluta así que se espera que mañana sea elegido presidente por tercera vez aunque no consecutiva

Voz 39 34:33 a eso es a las seis hoy pronunciará su discurso con las principales líneas de su Gobierno y su proyecto para estos cuatro años en el dice ofrecerá consensos

Voz 22 34:42 mayoría absoluta no significa que no hablamos todos los días un ejercicio extraordinario de de diálogo y búsqueda de acuerdo

Voz 39 34:50 mañana intervendrán los grupos parlamentarios se votara superado el debate Fernández Vara tomará posesión del cargo será por tercera vez pero no consecutiva como dices el próximo jueves día veintisiete en Mérida en la plaza de los Naranjos en el Parlamento aparte

Voz 1 35:03 a las ocho en Asturias hoy se constituye la Junta General del Principado que es el Parlamento regional Isabel sorpresa el pleno va a votar al socialista Marcelino Marcos como presidente de la Cámara Ángel Fabián cómo estás buenos días buenos días

Voz 0055 35:19 León va a empezar a las doce socialista Marcelino Marcos tiene asegurada la elección como presidente en virtud de un acuerdo con Izquierdo cada unida a uno de cuyos dos diputados formará parte también de la mesa otro acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos garantiza la presencia de ambos grupos lo que dejaría fuera podemos además de aforo Vox tras la constitución del Parlamento su presidente dispone de diez días para convocar el pleno que hará presidente del Ejecutivo al socialista Adrián Barbón sólo garantizan los veinte diputados el PSOE del total de cuarenta y cinco que conforman la Junta General del Principado de Asturias sin embargo no tiene garantizada la elección en primera votación ya que el apoyo de los dos diputados de Izquierda Unida le dejaría a uno de la mayoría absoluta la exclusión de Podemos de la Mesa del Parlamento no hace presagiar un acuerdo para la investidura

Voz 1 36:08 y hoy despiertan de luto oficial en Telde con todos los actos de San Juan cancelados por la muerte este fin de semana de un niño de ocho años se atragantó comiendo un perrito caliente una tragedia Héctor palmero buenos días

Voz 0760 36:22 pues sí Pepa muy buenos días es el segundo día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento de la isla de Gran Canaria tras este triste suceso que ocurrió cuando el niño comían un chiringuito de las fiestas de San Juan Bautista y todo sin que sus padres y familiares que le acompañaban en los servicios de emergencia pudieran evitar el fatal desenlace pese a estar cuarenta y cinco minutos con maniobras de reanimación pero que desafortunadamente no les sirvió para revertir la situación padres que han tenido que recibir durante todos estos días una importante ayuda psicológica de personal que el propio Consistorio ha puesto a su disposición además hoy en Telde también las banderas de los edificios municipales ondean a media asta y siguen suspendidos todos los actos de carácter lúdico deportivos y culturales que han sido que habían sido programados

Voz 1 37:03 una enorme tragedia familiar y la Guardia Civil ha detenido a cinco hombres por agredir sexualmente a una mujer en la playa de Cullera en Valencia Toni Jiménez bon día

Voz 1161 37:14 donde ha Pepa cuando es la mujer sí va de la playa

Voz 1 37:16 la acorralaron la agredieron luego según el testimonio de la víctima intentaron atropellar la con el coche

Voz 1161 37:22 corrió el quince de junio y los detenidos entre cuarenta y cinco y cincuenta años pasarán nadie ha mañana a disposición

Voz 1 37:28 judicial según el relato de la víctima cuando se

Voz 1161 37:31 el aparcamiento de la playa cinco hombres empezaron a increpar Laia ya al pasar delante de ellos fue objeto de algún tipo de delito de abuso sexual pidió ayuda a una pareja que había allí mientras los presuntos agresores según dice así subieron a su vehículo y realizaron maniobras bruscas hasta el punto de que según la víctima intentaron arrollar la con el coche la mujer pudo denunciar los hechos sí aportó pruebas que han permitido identificar a los supuestos auto

Voz 1 37:55 en Andalucía ya están en tierra los ciento treinta y siete migrantes que Salvamento Marítimo ha rescatado este fin de semana en el mar de Alborán viajaban en cuatro pateras y han sido trasladados esta madrugada a Almería Motril Málaga Maric

Voz 1435 38:09 Barroso buenos días buenos días Pepa el fin de semana ha sido intenso para los efectivos de Salvamento Marítimo en las costas andaluzas las ciento treinta y siete personas rescatadas este domingo entre ellas tres bebés iban a bordo de cuatro pateras por el mar de Alborán dos de ellas fueron conducidas hasta Motril con sesenta y dos personas otra Almería con quince y la cuarta Málaga con sesenta en total doscientas ochenta personas han sido rescatadas en ocho pateras entre el sábado y el domingo en aguas del Estrecho de Gibraltar del mar de Alborán

Voz 1 38:40 cerramos en Valencia volvemos allí porque hoy siguen de verbena San Juan es festivo en toda la Comunidad pero especialmente en Alicante esta noche próxima vuelve la pólvora Omar Sancho bon día

Voz 40 38:52 día a medianoche una palmera de fuegos artificiales lanzada desde el Monte Benacantil formada por mil doscientos cohetes que cuarenta kilos de pólvora marcará el inicio de la noche del fuego por cierto que esta es la primera vez en noventa y uno años de la fiesta que la palmera será disparada por una mujer la pirotécnica castellonense Reyes Martí tras el disparo perderán primero las dos Hogueras oficiales de la plaza del Ayuntamiento y posteriormente los otros ciento setenta y ocho monumentos fabriles de las distintas comisiones se pondrá fin así a cinco jornadas de intensas celebraciones los alicantinos volverán a contar los días que faltan para la siguiente edición de de San Joan unas fiestas declaradas de Interés Cultural Internacional en las que la ciudad ha recibido cerca de

Voz 1275 39:29 de un millón de visitantes a disfrutar a pasarlo mal

Voz 1 39:32 vivían solas siete menos veinte las seis menos

Voz 38 39:34 de en Canarias suenan me llame

Voz 1 39:50 la Mesa del Mundo la abrimos hoy en Bahréin donde Estados Unidos ha organizado un encuentro sobre oró gente medio ya antes de que empiece ya ha dado los primeros roces Israel reprocha a los palestinos que no quieran escuchar el plan de paz de Donald Trump y éstos responden que antes Israel les devuelva las tierras robadas corresponsal en Jerusalén Beatriz Le con barro

Voz 41 40:13 los palestinos no van a ser los esclavos detrás de sus asesores son palabras del presidente palestino Mahmud Abbas anoche en vísperas del encuentro en Bahrein sobre Oriente Medio organizado por Estados Unidos en esta especie de reunión financiera que se celebrará martes y miércoles si quiere reunir un fondo de más de cuarenta y cinco mil millones de euros los que tenga por fin reactivar la economía palestina luego vendrá la parte política el llamado por Trump acuerdo del siglo que quiere lograr una paz duradera entre israelíes palestinos pero del que no se conocen los detalles ni la fecha de su publicación los israelíes en luna de miel contra han declarado que escucha han con interés las propuestas de Estados Unidos y han criticado a los palestinos por rechazarlas sin conocerlas los dirigentes palestinos se niegan a hablar de paz con el Gobierno de Trump después de que éste declarara a Jerusalén capital de Israel este fin de semana la dirigente palestina Hanan a Wii declaró que antes de nada Israel debe dejar de robar la tierra palestina devolver la libertad y el control sobre las fronteras y sólo después se podrá hablar de crear una economía brillante y próspera

Voz 1 41:23 a Sao Paulo en Brasil se ha inundado de colores este domingo tres millones de personas han abarrotado las calles en la mayor celebración del Orgullo Gay de toda Latinoamérica es una marcha especialmente combativa porque es el primer año de sonaron en la presidencia hay dabas

Voz 0806 41:42 sí ha sido el primero bajo el mando de sonar hoy por eso el colectivo LGTB ya que se ha querido demostrar en la calle más fuerza que nunca

Voz 21 41:51 miles de gargantas han jaleado a los famosos de se daban besos de tornillo con sus parejas del mismo sexo en las cabalgatas que recorrían el centro de la ciudad

Voz 0111 41:58 a ser aparatos de mayo

Voz 0806 42:02 Artur Mas conocida por ser una de las celebraciones del Orgullo más famosas del mundo Sao Paulo acogida heterosexuales bisexuales homosexuales transexuales todo un arco iris de posibilidades que esa mezclado en el asfalto en un día de fiesta que un año más no ha decepcionado sólo diez días después de que la Corte Suprema de Brasil haya tipificado la homofobia como un delito penal los asistentes han querido seguir conquistando derechos la tolerancia para mí es entender que tus derechos no son más que los derechos de nadie y que todos merecemos que se nos trate igual ha dicho una trans bajo la infinidad de sus pestañas postizas

Voz 42 42:49 tiene fresco tiramos unas fuera experto horitas de temporada como estas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés riscos Naturalis llegadas directamente de la huerta cuando cocinas con productos frescos de El Corte Inglés Press cocina todo sale mejor la Corte Inglés al nunca aquí

Voz 43 43:19 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena FC

Voz 3 43:27 entonces

Voz 24 43:30 jo alarmada Securitas Direct Arrieta desconectada

Voz 1450 43:33 Cariño estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la Casa de la playa esa pues porque la tenemos vacía casi todo el año entran a robar obscenos mete ahí nos enteramos Rúber consecutivo

Voz 44 43:44 los directo que la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 10 43:55 metas es para recordar eventos repetición distante Case Nissan devuelven los piensan Take this para que te lleves toda la tecnología Nissan no está hasta octubre sólo del quince al treinta de junio repetimos sólo del quince al treinta de junio Hinault para esa hasta octubre cubre ya tu concesionario y consigue tu aun financiando con ERC va Nissan Innovation distraes

Voz 15 44:15 llegan las vacaciones y las dudas de si las ruedas aguantarán el peso de un maletero hasta arriba pues ya te decimos que con dos patitas al neumático para quedarte tranquilo no vale

Voz 37 44:24 el Midas siempre decimos la verdad aunque duela por eso ahora te ofrecemos neumáticos Continental doscientos cinco cincuenta y cinco R dieciséis noventa y uno V por sesenta y dos con noventa y cinco euros consulta tu precio en vidas punto es

Voz 45 44:35 eh

Voz 27 44:38 era lo quiero tanto que lo necesite conduce hongos por ciento noventa euros al mes por doscientos cinco por doscientos treinta euros al mes con todo incluido estrena coche cada cuatro años oferta Wolkswagen renting consulta condiciones en pantalla grande

Voz 46 44:56 pues bien

Voz 27 45:02 hilo

Voz 10 45:04 en Hoy por hoy

Voz 47 45:07 a y de de

Voz 48 45:14 todo menos negociaciones IMAS trabajar propone José Mari para empezar la semana buenos días Pepa pasan los días y Pedro aun siendo use arranca

Voz 1100 45:26 para convocar una investidura que le permitiría dejar de ser presidente en funciones hay algo de peso que está encallado las negociaciones y sólo puede ser Unidas Podemos tú quieres ministerios yo te doy segundos niveles vete olvidando deberá Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros que fiarnos lo que se dice fiarnos lo justo es evidente que habrá que esperar a una segunda vuelta donde el PSOE obtendría más votos positivos que cualquier otro partido porque esta última posibilidad requeriría que se produjera algún aberración del tipo que Paul a estuviera o votar a favor va de retro para que gane la derecha el pim pollo Casado el menguante river haylas Recio Abascal para que sumaran más que Sánchez locura que a nadie parece creíble se entiende el pero Luis Sánchez ni Iglesias deberían olvidarse del último informe de Cáritas en España hay ahora mismo ocho millones y medio de ciudadanos en exclusión social uno coma dos millones más que dos mil siete de ellos cuatro millones en situación severa deciros que hay casi dos que necesitan ya hoy mejor que mañana una intervención urgente y profunda para garantizar su acceso a una vida mínimamente digna en definitiva que hay que ponerse a trabajar ya aunque sólo sea por ellos

Voz 10 46:47 Luis Izquierdo

Voz 24 46:55 News

Voz 1 47:01 pues me cuenta Danny De la Fuente que no hablan ustedes hoy de otra cosa que de la sentencia de la manada histórica sentencia del Tribunal Supremo de las reacciones que ha provocado

Voz 13 47:12 varias además dadas de varias derivadas Ingrid Gibraltar

Voz 1 47:15 feliz porque no se le podía dar normalidad a lo que estaba sucediendo ahora así que espero que a partir de ahora esto sirva de ejemplo y que se lo piensen ante de hacer daño de la forma que lo hace ideal bosque vamos a esperar lo que tienen ellos que sus tripas esa porquería hay esa sucia mente que tienen

Voz 13 47:31 qué vamos a esperar de Vox repiten muchos oyentes como Antonio de Motril lo Pedro de Madrid vamos con otro Pedro

Voz 49 47:37 las palabras del juez prevaricador de vos no tienen perdón pero lo que no tiene perdón es que salgan las Arrimadas que no para que si la negociación con Bill Bru no lo condene es una verdadera vergüenza esta señora

Voz 13 47:55 no sólo Arrimadas insiste en alertar contra Bildu este fin de semana nos recuerda desde Villafranca de los Caballeros Juan Pedro

Voz 50 48:02 a alfalfa Madrid sobre la ignominia que está cometiendo el PSOE Pedro Sánchez pactando con los nacionalistas y con lo con lo que piedra como los emigran en su culo a ver qué es lo que están haciendo

Voz 13 48:16 a propósito de Vox y de Bildu tenemos un pequeño debate en nuestro Whatsapp estas últimas horas no ha querido mandarnos un audio pero Lourdes Nos

Voz 1 48:24 a lo que van a escuchar porque es un peligro

Voz 0806 48:27 a España que yo sepa no es anticonstitucional sólo quiere modificar la Constitución para recuperar competencias en educación sanidad justicia no quiere acabar con los derechos de las mujeres o quitar la protección a las maltratadas tienen que esa protección seré a otros colectivos también maltratados vivan contra ningún derecho fundamental podemos en cambio acabaría con unos cuantos si le dejamos como en Venezuela o en Cuba y que les parece lo de Bildu que les parece su empeño en anexionar Navarra al País Vasco que les parece su tendencia filoetarra los homenajes constantes a los asesinos de ETA que les parece los pactos de gobierno con semejante gente

Voz 13 48:59 responden Antón de Guernica que quiere recordar

Voz 22 49:02 que ha exhibido ha gobernado hace ocho años el Ayuntamiento de dos los que hizo Sebastián y la provincia de Guipúzcoa lo que es la formalidad de Guipúzcoa las diputaciones que busco lo han hecho muy bien a estos últimos cuatro años estado gobernando o lo que es Navarra en coalición el Ayuntamiento de Pamplona Iruña también lo ha hecho muy bien llevan gobernando instituciones democráticamente quesos de entregar a ETA no es un partido legal como es vos Boxing virus son partidos constitucionalistas están gobernando

Voz 13 49:35 sí lo es Salomé bienvenida sigo

Voz 51 49:38 debilucho nos merecemos el mismo respeto que los demás votantes no son ninguna ogro no somos ninguna ogro el partido socialista en Navarra siempre ha estado en contra de parte de los navarros siempre dependiendo de lo que dicen en Madrid y en Madrid no tiene ni idea de lo que pasa en Navarra somos una comunidad plural ni somos mayoría unos no somos

Voz 15 50:00 mayoría otros somos plurales citados

Voz 51 50:03 Nos merecemos un respeto se votante debido no tengo cuernos ni rabo

Voz 1 50:07 interesante debate como decía Daniel que se ha suscitado en nuestro Whatsapp son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias