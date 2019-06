Hoy por Hoy (24/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:25 qué tal muy buenos días es lunes es veinticuatro de junio San Juan y aunque la mayoría ya sólo piensan vacaciones nosotros iniciamos una semana de calma tensa de cara a la investidura de Pedro Sánchez ya no está claro que haya una investidura en la primera quincena de julio aunque veremos porque la temperatura política en España sube y baja con mucha rapidez esta mañana ABC y La Razón publican dos encuestas que coinciden en lo que ocurriría si se repiten elecciones generales el bipartidismo clásico crecería los votantes de Vox volverían al PP y el PSOE ensancha haría su mayoría aunque seguiría siendo insuficiente para gobernar en solitario necesitaría Unidas Podemos y a otros partidos para la investidura igual que ahora la presión se multiplica en torno a Ciudadanos por haberse alejado de sus esencias liberales por renunciar a ejercer de bisagra

Voz 3 01:17 por pactar con Vox porque por ejemplo que PP y Ciudadanos gobierna en Murcia depende del voto en la asamblea regional del grupo de Vox del que este hombre es portavoz de puertos

Voz 4 01:30 apoyar al gobierno del Partido Popular minoría claro

Voz 1727 01:38 el Gobierno este hombre se llama Juanjo Shelley arte se ha referido la ministra de Justicia como una tipa raca embusteros y una P una puta de la que sólo se pueden esperar reputadas ella borrado el texto en Facebook dice por toda explicación que se refería a Bildu no a la ministra pero la Fiscalía estudia ya una querella ningún dirigente nacional de los partidos afectados ha condenado el insulto a la ministra sí lo han hecho Ciudadanos y Podemos en la Región de Murcia han hablado sobre el presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía sobre Francisco Serrano que sostiene que la sentencia de la manada convierte a la prostitución en la única relación segura entre un hombre y una mujer reacciones de sus socios pues muy clara Díaz Ayuso del PP sin condenarlo Inés Arrimadas de Ciudadanos

Voz 5 02:29 no se puede poner en tela de juicio la justicia española ir desde luego es una sentencia que llega después de mucho trabajo

Voz 6 02:35 no suerte declaración exijamos sesión pues a negociar compartido pues yo creo que hay mucho alivio en la sociedad española viendo la sentencia del Tribunal Supremo y desde luego yo estoy muy contenta con que por fin caiga todo el peso de la ley con entrada a los señores que puedo decirlo de alguna manera violadores de la manada

Voz 1727 02:53 de Serrano ni palabra en Extremadura hoy empieza el pleno de investidura del socialista Fernández Vara que no tendrán ningún problema porque obtuvo mayor

Voz 7 03:00 sí absoluta El Gobierno confía

Voz 1727 03:04 han repatriaran entre hoy y mañana el cuerpo de la profesora catalana que ha muerto este fin de semana en un accidente de tráfico en Costa de Marfil junto a ella viajaba un grupo de diez alumnas

Voz 8 03:14 tanto otros de y ya está

Voz 1727 03:17 que han resultado heridas pero su vida no corre peligro según nos confirmaba la SER el consejero catalán Alfred Bosch

Voz 7 03:24 y esta madrugada nos deja tres sonidos de Celia

Voz 1727 03:27 oraciones bien distintas el primero es este Nos lleva a Estambul donde la oposición socialdemócrata le ha arrebatado la alcaldía más grande de Turquía a los islamistas el can el dato de Erdogan ha perdido por un margen mucho mayor después de reclamar que se en las elecciones celebradas el mes de marzo la segunda celebración Nos queda mucho más cerca

Voz 7 03:53 miles de personas han dado la bienvenida en España al solsticio de verano

Voz 1727 03:58 entre fuego petardos y cohetes en una de las noches más mágicas del año la noche de San Juan si cambiamos las hogueras en mitad de la playa por un balón de fútbol nos da como resultado una histórica remontada del Mallorca que vuelve a Primera División seis años después léase lo celebraban los jugadores esta noche en El Vestuario y la afición en las calles de Palma Sampe buenos días

Voz 1161 04:24 muy buenas Pepa porque los isleños enlazan además dos ascensos consecutivos en sólo un año de Segunda B a Primera pasando por la segunda que ahora dejan atrás una gesta complicada que valoraba el técnico Vicente Moreno

Voz 9 04:34 es muy difícil no sé si si milagro ya digo sancionado mejores han creído han trabajado muchísimo hoy yo creo que lo han provocado osas que no se lo han ganado han sido merecedores de lo que de lo conseguido

Voz 1161 04:45 esta tarde más celebraciones a las ocho en el Ayuntamiento y luego en la plaza de las tortugas el Mallorca completa la nómina de ascendidos a Primera junto a Granada y Osasuna

Voz 1727 04:54 ya lo saben vayan preparando abanicos ventiladores aires acondicionados el que tenga porque nos acecha la primera ola de calor del verano que ya está aquí pero que será más intensa a partir del miércoles Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:06 unos días a lo largo de esta semana el calor va a ir ganando protagonismo

Voz 1727 05:10 en especial la segunda mitad de la semana

Voz 0978 05:12 en muchas poblaciones del interior especialmente la mitad oeste de la península las máximas van a superar los cuarenta grados hoy van a bajar un poco respecto ayer pero apenas se notara máximas esta tarde en la mayor parte del interior peninsular entre los treinta y treinta y cinco grados sensación de bochorno en la costa del Mediterráneo temperaturas que no subirán demasiado donde esperamos que llueva chubascos en Galicia al norte de Extremadura también en provincias como Zamora Salamanca León y Palencia así como en Asturias

son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 2 06:38 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 06:42 este lunes hay ejecutivas de todos los partidos en pleno compás de espera para la investidura de Sánchez sobre la que nada parece moverse al menos en la superficie el PSOE se mantienen su ofrecimiento a Unidas Podemos de acuerdos programáticos sien áreas de gobierno no del Consejo de Ministros Unidas Podemos pide sentarse a negociar equipos programa esta tarde Pablo Iglesias se reúne con UGT y Comisiones Obreras aunque los sindicatos avanzan que no se van a pronunciar sobre la forma que tenga que tener el Gobierno Rafa Bernardo

Voz 1762 07:15 los sindicatos abogan por un gobierno progresista estable lo vienen repitiendo en las últimas semanas pero no quieren verse arrastrados al debate sobre la composición del Ejecutivo sobre si tiene que ser de coalición o no por ello según fuentes sindicales prefieren centrarse en esta reunión en los compromisos en los calendarios además para mantener el equilibrio y que no se les perciba como afines a ninguna de las dos partes traseras la reunión pedida por Podemos tratarán de cerrar durante esta semana otro encuentro con Sánchez y el PSOE en cuanto al de esta tarde los sindicatos llevarán su decálogo de propuestas que presentaron a todos los partidos para las elecciones con especial énfasis en la necesidad de derogar la reforma laboral antes de acometer cualquier otro cambio de alcance en materia de empleo abordar la ligazón de pensiones IPC estudiar el fortalecimiento de la protección por desempleo y acometer una reforma de las políticas fiscales

Voz 1727 07:59 de momento los pactos CCAA y ayuntamientos y ciudadanos ha puesto en marcha una campaña en la que critica los pactos del PSOE con Podemos Icon nacionalismos periféricos el problema es que los gráficos que han utilizado para esta campaña están llenos de errores en ellos fija su mirada esta mañana Montse Domínguez buenos días

Voz 1603 08:24 ahora Twitter y me encuentro con un bombardeo de Ciudadanos bajo la etiqueta pactos de la infamia alguien de su equipo de redes ha trabajado mucho para elaborar un hilo con una lista de cien pactos en ayuntamientos en los que el PSOE ha alcanzado acuerdos con los diabólicos nacionalistas cada tweet lleva su correspondiente que Sito multicolor con los escaños que suman esos pactos aderezado con un despliegue de emoticonos frases sentencias mucha mucha santa indignación nunca doscientos ochenta caracteres dieron para tanto para ir redondeo Podemos aceptar que sean noventa y nueve los pactos y no cien como anuncia ante el problema que es la cantidad de gráficos inexactos cuando no abiertamente falseados o manipulados para sostener la tesis de los de Rivera que pactar con los nacionalistas ya sea el PNV Bildu Benega Esquerra Compromís significa no ser constitucionalista lo que es una lectura torticera de la Constitución como si sus socios de Vox no fueran también radicalmente ultranacionalistas lo de Twitter pone la guinda a una semana en la que Albert Rivera se inventó nada más y nada menos que una conversación con el presidente francés Emmanuel Macron que tuvo que ser desmentida por el Elíseo al final será cierto como dijo Ángel Gabilondo que los naranjas tienen una relación

Voz 14 09:47 tan oblicua con la verdad

Voz 16 09:54 solo

las siete diez las seis y diez en Canarias

Voz 13 09:56 el mundo Xunta pero con millones y millones de metros cuadrados en cuántos de ellos quieres jugar

Voz 2 11:20 en la Cadena Ser

Voz 1727 11:27 tras la fallida cumbre de la semana pasada en la que los líderes europeos salieron sin acuerdo para repartir los cargos de las instituciones comunitarias hoy se retoman los contactos corresponsal Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 11:40 buenos días empieza la semana con la incógnita de saber cómo reaccionarán los partidos políticos a la decisión que han tomado los jefes de Gobierno considerando nulos afectos de la presidencia de la Comisión a los tres candidatos que populares socialistas y liberales presentar un como cabeza de cartel electoral a los jefes de estos grupos políticos se reúnen mañana en el Europarlamento por lo que hoy será un día de intensos contactos telefónicos porque hasta el momento ninguno ha dicho oficialmente que haya retirado su candidatura

Voz 1727 12:14 ni la República Checa vivido este domingo su mayor protesta ciudadana desde la caída del Muro

Voz 2 12:21 en de Azca

Voz 0978 12:25 más de doscientos cincuenta mil personas se han manifestó

Voz 1727 12:27 dado contra el primer ministro acusado a recibir de forma ilícita fondos europeos que invirtió supuestamente en una de sus empresas en Estados Unidos

Voz 2 12:37 andar el duelo

Voz 1727 12:41 Trump vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer amenazar ahora con una guerra nunca antes vista Irán el Consejo de Seguridad de la ONU debatirá hoy a puerta cerrada sobre el derribo del dron norteamericano por parte de Tera

Voz 2 14:21 cadena Cadena SER Hoy por hoy

Voz 14 14:24 con Pepa Bueno son las siete y cuarto las

Voz 1727 14:27 seis y cuarto en Canarias este lunes va a presentar un estudio científico que acaba de descubrir cómo combatir los casos de infecciones provocadas por las bacterias que son resistentes a los antibióticos y la respuesta Javier Gregori está oculta en los bajos que utilizamos para limpiar los platos

Voz 0882 14:48 investigadores del Instituto de Tecnología de Nueva York han descubierto que en las esponjas de las cocinas viven bacteriano fuegos es decir virus que infectan a las bacterias que pueden matarlas estos virus pueden ser muy útiles para combatir las bacterias que no pueden ser eliminadas ahora por los antibióticos según los resultados de esta investigación pionera que se presenta hoy en el Congreso de la Sociedad Americana de Microbiología cada año más de treinta y tres mil europeos mueren por infecciones precisamente causadas por estas super bacterias que han desarrollado resistencia a los antibióticos como explica el microbiólogo de la ansiedad de Chile Miguel o Ryan

Voz 25 15:25 los microorganismos están siendo entre comillas más inteligente que nosotros en su capacidad de adaptarse al Arsenal de anímico no que hay disponibles

Voz 1161 15:34 pero las soluciones las bacterias podría

Voz 0882 15:36 estar en la esponja de su cocina

Voz 1727 15:42 y El Museo del Prado inaugura mañana una exposición con la que quiere mostrar las afinidades entre Gran de pintores españoles y holandeses del siglo XVII Velázquez y Rembrandt por ejemplo nunca se vieron pero son sorprendentes las similitudes en los temas que eligieron los gustos o las pinceladas Raquel García mirar de cerca Rembrandt Velázquez Juan José de Ribera y es lo que nos propone el comisario de la exposición Alejandro Vergara acercarnos comparar descubrieron sus cuadros todo lo que unía hay no lo que separaba a los artistas de España los Países Bajos en el siglo XVI

Voz 26 16:16 fue muy influidos por lo que se hace en Flandes pero sobre todo en Italia todos leen los mismos libros para aprender de arte para aprender de la Antigüedad que todos admiran todo se forman en los talleres utilizando las mismas esculturas

Voz 1727 16:28 todos compartían las mismas influencias a pesar de que como nos explica el comisario el relato que empieza a construirse a partir del siglo XIX mira la historia desde el prisma de la diferencia

Voz 26 16:37 su gira europea y al relato con el que se ha contado es indudable que hay mucho de unión que se ha subrayado muy poco al margen de consecuencias y de conclusiones que pueda estar cada cual es una revisión que es indudable clarísima

Voz 2 17:42 las hojas sorprendente para aquellos que no dejan sorprende

Voz 1193 18:37 sobre la sentencia histórica de la manada Antonio Murcia acabó el jolgorio la manada al redil rebaño tropa camada tropel acto Juanda caterva hay piara han dado cono sobre algunas declaraciones políticas buenos días

Voz 29 18:52 buenos días soy yo desde Madrid con respecto a la opinión de un miembro de Vox sobre el resultado del juicio de la manada quería preguntar si a lo mejor esto señor es hijo único hermafrodita nacido de un huevo porque nadie que haya tenido una mujer cerca en algún momento de su vida puede justificar ni siquiera mínimamente lo que ha hecho esta banda de de de de de bestias que están donde tienen que estar y que deberían estar más tiempo como hombre me avergüenzo de tío como esos

Voz 0882 19:26 gracias Óscar declaraciones que no ha condenado el ciudadanos desde Villarreal Santi

Voz 30 19:30 buenos días Pepa buenos días Dani felicidades a todos los jugadores y jugadoras que nada yo quería destacar que manera más tonta de tirar una carrera política a la basura querida Inés Arrimadas llevas tres semanas saliendo

Voz 31 19:41 defender lo indefendible venías para regenerar

Voz 30 19:44 la política española y eso ha acabado siendo la muleta del Partido Popular mal todo el Inés vais poco a poco de creciendo lo siento por España

Voz 1727 19:52 gracias Santiago muchas gracias a todos y felicidades a los Juanes y las Juanes efectivamente solo siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 7 20:05 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días con veintidós grados a esta hora de la mañana en el centro de Madrid atentos porque arrancamos una semana

Voz 1275 20:15 de alto voltaje va a hacer mucho calor sobre todo a partir del miércoles entramos en alerta amarilla aunque todavía hoy las máximas no van a ser tan altas por la tarde hará algo de viento lo que EBA incluso la sensación de calor hoy se reúne el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid para entre otras cosas abordar el calendario del próximo curso la propuesta de educación que avanzó la SER la semana pasada no ha contentado a la mayoría de este órgano que duda de que ese estén respetando los cientos

Voz 1727 20:40 setenta y cinco días lectivos obligatorios por ley dicen que hace falta una revisión del calendario que adelantan los exámenes de septiembre junio Cristina Machado el Consejo escolar tiene dudas sobre el adelanto de esos exámenes de recuperación que llevan dos cursos haciéndose en junio en lugar de septiembre creen que puede afectar de manera positiva los resultados de los alumnos que refuerza la evaluación continua pero sin embargo dudan de que se cumpla con los establecido en la ley en cuanto al número obligatorio de días lectivos es la queja que vienen expresando familias y alumnos que con este nuevo sistema se pierde un mes de clase hay menos tiempo para dar los contenidos Ana es profesora de un centro de parte

Voz 32 21:18 porque antes con el calendario escolar que teníamos ya nos faltaba mucho tiempo porque cada vez quieren meter más más temario más contenidos sensibles jinetes ahora con con ella

Voz 1727 21:29 la propuesta de Educación para el curso que viene es que las clases en secundaria y bachillerato comiencen el nueve de septiembre y que la evaluación ordinaria esté lista el nueve de junio el Consejo Escolar pide que se reconsideren las fechas de inicio de curso y de realización de las pruebas ordinarias y extraordinarias para que se garantice el cumplimiento de los ciento setenta y cinco días elección y todavía

Voz 1275 21:49 educación este lunes las familias del colegio público Blas de Lezo de la capital tienen previsto reunirse en asamblea para acordar nuevas protestas con las que exigiera a la Consejería de Educación que mantenga

Voz 0978 21:59 en su puesto al actual director del Centro Oeste

Voz 1275 22:02 el pasado fin de semana llevaron a cabo un encierro nocturno en el que participaron un centenar de padres madres y alumnos José Ramón Ortiz es portavoz de las familias

Voz 32 22:10 mañana duramente haremos una asamblea de socios y haremos un poco propuestas a ver qué podemos hacer de momento estamos preparando pues una concentración en la sede de la Consejería igual no contábamos ha solicitado todos los permisos permite tiene que hacerlo

Voz 1275 22:28 es lunes es veinticuatro de junio y seguimos sin acuerdo para gobernar la Comunidad de Madrid el PP ha pedido por carta Vox que vuelva a la mesa de negociación titulares con Elena Jiménez

Voz 0978 22:36 lo ha hecho su candidata a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso que espera poder abrir una negociación a tres conciudadanos y con Vox la popular recuerda a estos dos partidos que la región no puede quedarse paralizada

Voz 1275 22:46 el equipo de gobierno de Collado Villalba quiere aprobar hoy una subida salarial de casi un sesenta y siete por ciento lo denuncia Unidas Podemos mientras que el Ejecutivo de Partido Popular Ciudadanos dicen que el incremento incrementos porque hay un concejal más que las mayores subidas van a ser para la oposición

Voz 0978 22:59 la Policía Municipal celebra hoy la festividad de su patrón San Juan Bautista con el desfile en El Retiro y el himno de España es una de las primeras medidas que ha tomado el nuevo equipo de gobierno del Partido Popular y ciudadano

Voz 1275 23:09 el auxiliar de enfermería del hospital de Alcalá de Henares podrá hacer hoy su alegato final ante el tribunal y los nueve miembros del jurado popular la Fiscalía solicita cuarenta años de cárcel para esta mujer

Voz 7 23:18 por el presunto asesinato de dos ancianas

Voz 1275 23:29 vamos a ver cómo arranca el lunes en las calles de la capital como está el tráfico pantalla Charo Alcázar buenos días

Voz 8 23:33 qué tal muy buenos días con algo menos de tráfico Laura al colegio pero si se activa la mañana allá por el sureste de la M30 en el recorrido Méndez Álvaro Puente de Ventas sentido norte y al menos en las entradas del sur tanto en Santa María de la Cabeza como en la conexión de Delicias Atocha un ritmo algo más llevadero

Voz 13 23:51 es el que recorre la ribera del Manzanares sentido A seis

Voz 1275 23:55 gracias Charo qué tal el tráfico en las carreteras deje de Teresa Serrano buenos días

Voz 1915 23:58 las buenos días pues hasta ahora tenemos que hablar de una colisión de entrada por la A5 su paso por Navalcarnero en esa carretera de Extremadura está complicando unos tres kilómetros de retención además eh hasta ahora pues dificultades sobretodo de entrada a dos Torrejón y San Fernando la A tres en Santa Eugenia cuatro en Valdemoro y en Pinto A42 en Parla Fuenlabrada Getafe a cinco además de ese accidente Alcorcón y Campamento y la A6 en Las Rozas y Plantío

Voz 1275 24:28 previsión Jordi Carbó qué tal buenos días buenos

Voz 0978 24:30 adiós a lo largo de esta semana del calor va a tener todo el protagonismo cada día que pase temperaturas más altas el calor de plena canícula con máximas alrededor de los cuarenta grados a partir de mediados de semana siempre con muchas horas de sol durante las noches tampoco bajará demasiado la temperatura ahora ya pasamos de los veinte grados en prácticamente toda la Comunitat esta tarde máximas por encima de los treinta durante la tarde un poco de viento que harán más soportable este calor ahora

Voz 37 27:27 sí estoy muy bien has tomado la media

Voz 20 27:30 acción

Voz 13 27:30 quién adicción si crees que tu familiar necesita más cuidados necesita sacó Hideo la empresa

Voz 38 27:37 líder de cuidados a domicilio para personas mayores tu madre estará en manos de los mejores profesionales Quito tranquilidad

Voz 13 27:43 en manos de Cubo y P

Voz 7 27:48 la Plataforma en Defensa de

Voz 1275 27:50 el central creada recientemente para poner en valor esta medida para impedir que se derogue presenta este lunes sus movilizaciones la forman grupos ecologistas padres y madres de la escuela pública y colectivos de la Marea Verde el sábado que viene están organizando una gran manifestación en el centro de Madrid Ángeles rezó

Voz 1071 28:06 que se quede en Madrid Central tal y como está es lo que piden los creadores de la nueva plataforma que se va a presentar esta mañana en defensa de Madrid Central el objetivo es evitar que esa

Voz 0882 28:14 revierta esta medida anticontaminación

Voz 1071 28:17 Ana Díaz portavoz de la plataforma pide que se mantenga

Voz 39 28:20 no podemos consentir que se revierta esta medida cuando en todas las ciudades europeas digamos está planteando este este este tema no es decir los coches contaminan mucho hay demasiados coches circulando en la ciudad es una cuestión de salud pública y de gestionar la movilidad de la manera que sea más eficiente y que no cree tantos condenas

Voz 0858 28:41 acusan al Consistorio de no dar ninguna explica

Voz 1071 28:43 on sobre lo que va a ocurrir a partir de ahora en cuanto a la polución de la capital

Voz 1275 28:47 el dieciséis pacientes de cáncer de mama del hospital de Getafe emprenden este lunes el Camino de Santiago un viaje en el que les van a acompañar algunos de los médicos enfermeros y auxiliares que les han tratado durante su enfermedad quieren conocerse mejor y celebrar que están curadas Marta Alberca

Voz 1322 29:01 han pasado dos años desde que Anunciación pobladores terminó el tratamiento del cáncer de mama que padecía al salir de una de sus últimas revisiones el equipo de oncología le propuso hacer el Camino de Santiago junto a quince mujeres que como ella había luchado contra esta enfermedad Anunciación no lo pensé

Voz 40 29:16 de momento es tanta la ilusión dijo bueno vamos que Saro porqué no lo vamos a ser yo me imagino que han excompañera pues pues pensarán lo mismo no yo porque no lo voy a hace tanta gente y más aún con ese aliciente que tenemos nosotras que vamos de guerra que

Voz 1322 29:34 que es el regalo de vida en nuestros seis días van a estar acompañadas por algunos de los profesionales sanitarios que también estuvieron a su lado durante su enfermedad ellos fueron quienes junto con la Asociación Española contra el Cáncer del Hospital de Getafe impulsaron este proyecto tan especial

Voz 1275 29:48 el proyecto tan especial que arrancan hoy mismo veintidós grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía

son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:12 comienza el lunes veinticuatro de junio y ustedes no han tenido cerca esta noche el rumor del mar sino han saltado el fuego en la mágica fiesta de San Juan pues no se preocupen porque para compensar vamos a empezar pero sobre todo a terminar la semana bien calentitos este miércoles entre una racha de aire africano así la llaman por la Península que va a disparar las temperaturas hasta los cuarenta grados será en el interior del nordeste de España sobre todo

Voz 7 30:42 dos donde ya se ha empezado a notar el calor este fin de semana hoy impresionantes haga lo que haga la sombra muy bien

Voz 18 30:50 no dudó veredas creamos calor

Voz 1727 30:52 pues como calor pues toma calor no es por desanimar a estas horas pero no sólo las temperaturas máximas van a ser altas también las mínimas hasta los veinticinco grados en el Valle del Ebro esta primera ola de calor de el año no eso sí no va a ser exclusivamente española a ser europea en Inglaterra se esperan treinta y cinco grados cerca cerca del récord del mes de junio o en Alemania por ejemplo los cuarenta y uno así que esta semana que comienza con San Juan con el clímax de la luz tendrá a Europa achicharrado y las señales de humo de hoy a dos voces las de Javier Alonso y David De la Fuente o la de nuevo empezamos Dani con lo que recoge la prensa internacional a esta hora sobre la victoria del candidato socialdemócrata en la capital de Turquía en Estambul la repercusión que puede tener para Erdogan

Voz 0882 31:43 los medios coinciden en señalar que es un punto de inflexión en el país el poder de Erdogan ha pasado su cénit titula abriendo el Süddeutsche empiecen en Alemania por los más de millón y medio de turcos que vive en ese país la victoria de la oposición en Estambul es una bofetada rotunda en la cara del Gobierno un signo de Esperanza para Turquía pero eso no significa que las cosas estén cambiando tan rápidamente en ese país no haya elecciones parlamentarias hasta dos mil veintitrés de haberlas antes ya puede unirse la oposición como ha hecho en Estambul que hoy no está unida por hoy apunta Handelsblatt recuerda que el poder de Erdogan no está roto y que el trabajo de la oposición va ser arduo largo y que acaba solo de empezar amenaza de estancamiento político en Turquía Die Welt subraya que Erdogan ha sido derrotado a pesar de controlar ochenta y tres periódicos cincuenta y siete canales de televisión la agencia de noticias y la radio estatal y recoge de hecho el malestar con esta derrota de decenas de trabajadores puestos a dedo por el partido de Erdogan en estos entes públicos precisamente por eso el control de todo el aparato de comunicación Leo en el Financial Times que es un cambio tectónicos en Turquía titula un análisis Erdogan que descansa sobre una autocracia puede ser derrotado añade Hana Lucinda Smith desde Estambul en The Times que la ciudad Estambul es un referente de poder nacional muy codiciado el ganador crème mamó Gluck es para The Gardian la nueva e inesperada esperanza de Turquía en la lucha por la democracia porque la política turca se ha convertido con Erdogan en una retórica

Voz 1727 33:06 pudiese Turquía también aparece en las portadas a esta hora de los principales periódicos en Estados Unidos pero allí lo que sigue preocupando mucho es la escalada de tensión con Irán

Voz 0882 33:15 los movimientos erráticos de Trump ponen en peligro la seguridad nacional advierten los expertos y con esta advertencia abre el Washington Post sus contradicciones unidas a las redadas contra inmigrantes los aranceles a Méjico hoy a Irán son políticamente un riesgo para Estados Unidos la dramas que muerde Leo en el New York Times Si estas amenazas vacías de Trump contra Irán están generando dudas entre sus aliados sobre su estrategia esos aliados son Reino Unido Francia y Alemania

Voz 1727 33:39 en Alemania el Süddeutsche Le echan cara Trump esas contradicciones

Voz 0882 33:43 si el un artículo que Stefan Cornelius titula señales de guerra trompa uno belicista pacifista intervencionista y aislacionista promete la retirada de Estados Unidos del mundo y al mismo tiempo quiere poder regular el mundo anuncia sus votantes el regreso de las tropas simultáneamente firma nuevas órdenes de envío de tropas este hombre sin estrategia ni credibilidad no puede sentar a Irán en una mesa a negociar nada Irán es impredecible también pero costó quince años llegar a un acuerdo nuclear del que Trump se salio esas señales de guerra son para Le Figaro una guerra de palabras para no perder la cara en este combate entre EEUU e Irán

Voz 43 34:17 sí

Voz 14 35:38 Pepa Bueno en cuanto al patio nacional este

Voz 1727 35:40 el lunes nos encontramos dos encuestas en la prensa por si hubiera que repetir elecciones en las dos la conclusión es similar si hay que volver a votar el bipartidismo clásico se beneficiaría de ese anticipo electoral

Voz 0858 35:54 les auguran tanto la encuesta de Gap tres para ABC como la de NC Report para la razón en ambas el PSOE ganaría otra vez las elecciones ido nuevos sería la única formación con posibilidad encabezar un Gobierno los socialistas Mariana además escaños siete más hasta ciento treinta según ABC un crecimiento que para ladra razón podría llegar hasta los ciento XXXII el que más sube no obstante es el PP recuperaría hasta la horquilla entre los setenta y siete y ochenta y cinco diputados aunque en ninguno de estos escenarios Pepa volvería a sumar con Ciudadanos Vox los ultraderechistas sufren un fuerte castigo también Unidas Podemos Ciudadanos por su parte conseguiría dicen estas encuestas resultados muy similares a los de veintiocho

Voz 1727 36:36 bueno pues sobre las negociaciones para evitar ese escenario una repetición electoral El Confidencial cuenta esta mañana que en Ferraz cunde el pesimismo

Voz 0858 36:45 sí ese sentimiento el que lleva ahora Ferraz a barajar la segunda quincena de julio como fecha aproximada para el debate de investidura cuenta Juanma Romero que Sánchez tiene decidido mantener su veto a Podemos no sólo a Iglesias de cara al futuro Consejo de Ministros está ahora el presidente a la espera de respuesta de esa oferta para que ocupen los morados cargos en otros niveles de la Administración todos en Ferraz rechazan la presencia de la formación morada en el Consejo de Ministros no sólo de su líder esa es la verdadera linea roja en las conversaciones para la investidura la que se marcan tanto Moncloa como Ferraz la decisión de Sánchez le cuenta el entorno más cercano al presidente al confidencial

Voz 1727 37:23 es tanto el país como El Periódico se fijan esta mañana en los movimientos en el antiguo espacio convergente ahora que Artur Mas puede volver a ser candidato a la Generalitat

Voz 0858 37:34 si el país cree que existe un riesgo real de escisión y recoge la opinión de algunos de los alcaldes que revalidaron sus puestos en las últimas municipales piden que el partido se gestiones de Cataluña Hinault desde Waterloo al periódico otros cargos Le confiesan su hartazgo con una frase muy similar abrimos comillas nunca más los mandará Waterloo ni tampoco Soto del Real cerramos Comillas la inhabilitación de Artur Mas termina en febrero de dos mil veinte a partir de ahí Pepa el ex president podría repetir como candidato

Voz 1727 38:02 El País opina hoy en su editorial de los planes de los países de la Unión Europea contra el cambio climático insuficientes preocupantes dice

Voz 0858 38:12 si les recrimina falta de ambición a los líderes al intentar firmar un acuerdo la semana pasada para conseguir una Europa libre de CO2 en dos mil cincuenta nada de eso se conseguirá si la mayoría de los países del Este no hacen el esfuerzo necesario asumen a su vez su compromiso en los planes definitivos que han de presentarse en diciembre el incumplimiento de los objetivos asegura El País es claramente un problema de voluntad política este diario asegura en cambio que hay

Voz 0882 38:37 en congratularse porque España ha pasado de considerado

Voz 0858 38:40 ahora mismo un modelo a seguir en cuanto a propuestas de intervención buenas prácticas ambientales

Voz 1727 38:46 la España vacía da pero de farmacias esa es otra de las carencias de la España interior que hoy recoge el mundo

Voz 0858 38:51 la situación es de ruina total estamos en peligro de extinción le dice a este periódico Jaime espoleta que es el presidente de la Sociedad Española de Farmacéuticos Rurales el reportaje recoge también la petición de una vecina de Al Cubilla de Avellaneda es un pueblo de Soria con menos de cien habitantes que exige literalmente que no les quiten al Javi y quién es el Javi pues es el farmacéutico del pueblo dice al mundo que hay más de dos mil boticas en pueblos de menos de mil habitantes donde a veces son el único referente sanitario

Voz 47 39:23 la va va papá

Voz 7 39:32 como hija Boix no llega hasta las ocho de la mañana David de la Fuente que sabe que me encanta de unos temas del espacio me trae estén se acuerdan de aquel un pequeño paso para el hombre un gran paso para la humanidad bueno pues hoy podemos leer en el Times por ejemplo un gran paso para las Mujeres sin hombres en el espacio

Voz 0882 39:53 ese ha presentado este domingo un estudio científico en la reunión anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología en Viena un estudio que demuestra que las mujeres astronautas podrían reproducirse en el espacio sin la compañía de hombres los espermatozoides congelados expuestos a micro gravedad conservan sus características lo que aumenta la esperanza de que pueda en el futuro establecerse un banco de esperma en el espacio para ayudar a poblar nuevos mundos

Voz 7 40:18 corrido verdad lo leo

Voz 0882 40:20 ardían los Leo en The Times que recuerdan a Helen la primera astronauta británica que en una conferencia hace dos años dijo que hay un informe de la NASA que recomendaba a las tripulaciones espaciales que sean del mismo género porque cohesiona mejor al equipo pues ya está de elegir deberían ser tripulaciones de mujeres el estudio por cierto lo ha presentado Montserrat Boada desde seus mujer Barcelona

Voz 13 40:53 perdón

Voz 50 40:55 la distribución

Voz 18 40:58 las cosas se ven de otra forma por evento

Voz 50 41:01 sí sí

Voz 13 41:02 actualidad de otros con Ángels Barceló

Voz 51 41:09 eh

Voz 18 41:12 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la sed y usted agenda de servicios útiles

Voz 44 41:30 buenos días y tiene media hora libre y está dispuesto a donar el diez por ciento de su sangre sepa que va a salvar tres vidas Se puede ser donante desde los dieciocho años hasta los sesenta y cinco sólo hay que cumplir con algunos requisitos pesar más de cincuenta kilos y no haber tenido ninguna enfermedad que se pueda transmitir por la sangre las mujeres podemos donar tres veces al año los hombres cuatro inolvidable que casi la mitad de la población necesitará una transfusión de sangre en algún momento de su vida

Voz 18 41:58 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno

Voz 52 42:04 empezamos con el empaste pues

Voz 20 42:07 pero esta viaja algunos momentos es mejor no alargar las otrosí

Voz 5 42:11 en la noche más corta del año alarga la magia con el cupón especial de San Juan de la ONCE entren cupo en especial punto hipotecas ganaron una de las mágicas noches que sortea hemos en un hotel burbuja y cientos de experiencias gourmet además puedes ganar cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros cupón especial de San Juan de la ONCE comprarlos ya alarga la magia Bases depositadas ante notario

son las siete y cuarenta y tres seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 7 42:44 Mallorca se levanta esta mañana con una resaca de la

Voz 1727 42:47 bueno la de celebrar el regreso de su equipo

Voz 7 42:49 o a primera Sampe después de seis años

Voz 1161 42:52 contando además el dos cero de la ida de Riazor tres cero anoche en somos marcados por Woody miran el primero de ellos en el veinte de la primera parte y los otros dos en la segunda Salva Sevilla en el diecisiete y Abdón Prats a ocho minutos del final del partido ambos con recado incluido a sus rivales por los sucesos al final del partido de ida en Coruña hablan Salva Sevilla y Abdón Prats

Voz 43 43:10 dieron a nosotros cuando yo estaba como estoy ahora en zona mitad en el campo del Deportivo ser dieron a mi cara

Voz 7 43:15 Nos vamos a primera hora de aloje estamos segundos

Voz 43 43:17 sí a desearle mucha suerte no se puede celebrar antes de hora o una cosa no como así han hecho otra gente no

Voz 1161 43:23 el Mallorca enlaza dos ascensos en un año de Segunda B a Primera algo que no es nada fácil Vicente Moreno entrenador

Voz 9 43:28 pero es muy difícil si no sé si si milagro ya digo al final los jugadores han creído han trabajado muchísimo oí yo creo que lo provocaba osas que sólo han sido merecedores de lo que de lo ha conseguido

Voz 1161 43:39 igual que en la isla claro no quieren dejar escapar Maheta Molango consejero delegado del club

Voz 43 43:43 hombre pues como como se vaya le le cojo de de los testículo y lo cuelgo

Voz 1161 43:48 todo pudo ser muy diferentes y con el dos cero en el marcador no hace el paradón que hizo Manolo Reina remate del deportivista Pedro Mari que de entrar les habría condenado

Voz 53 43:55 va a dar un vuelco todo no pero he pensado que está para nosotros ha costado mucho llegar aquí por una jugada que que tal vez no hemos despistado un poquito no no nos podían castigar tanto y cuando la victoria salió rozando el palo la verdad que respira un poquito

Voz 1161 44:07 el Mallorca completa la nómina de equipos de Primera en la próxima temporada se suma a los ya ascendidos directamente Osasuna Granada y esta tarde seguirán las celebraciones a las ocho en el Ayuntamiento y luego en la plaza de las tortugas con la afición el otro foco del día aparte de esas celebraciones de Mallorca estará en Reims desde las seis de la tarde donde la selección española femenina de fútbol tiene el partido más importante de su historia a Francia a los buenos días

Voz 1914 44:29 qué tal buenos días ha llegado el día clave para la selección femenina en este Mundial de Francia dos mil diecinueve a las seis de la tarde disputa por primera vez los octavos de final del Mundial lo hace frente al rival más complicado frente a Estados Unidos que es la actual número uno del ránking mundial la actual campeona del mundo y cuya plantilla está llena de estrellas planetarias enfrente una selección española que no tienen ninguna presión el favorito es Estados Unidos Ike quiere dar la campanada aquí en Reims lo comprobaremos a partir de las seis de la tarde en Carrusel

Voz 1161 45:00 desde las nueve también partido de octavos Suecia Canadá y clasificadas ayer las selecciones de Francia que Sinfonía dos uno a Brasil en la prórroga e Inglaterra que hacía lo propio tres cero con Camerún en la Copa América Argentina se impuso dos cero acatar y con la victoria de Colombia uno cero sobre Paraguay los argentinos pasan a cuartos enfrentan el viernes a Venezuela avisó cierra el grupo C con el Ecuador Japón y el Chile Uruguay ambos desde la una de la madrugada chilenos

Voz 1275 45:23 el uruguayo se juegan ser primeros

Voz 1161 45:26 Grupo a los chilenos les vale el empate los japoneses entrarían en cuartos como uno de los mejores terceros junto a Perú si ganan a los ecuatorianos pero también se ha clasificado Ecuador si vence si hay empate a Paraguay el que pase como tercero en el Europeo Sub Veintiuno clasificados España y Alemania para semifinales como ganadores de los grupos I B hoy conoceremos los otros dos semifinalistas dependerán del resultado del Francia Rumanía del grupo C ambos tienen seis puntos los mismos que los italianos que son en este momento el mejor segundo y estarían en este caso en semifinales sigan a Rumanía o lo hace Francia por goleada en caso de que empate se clasificarán los franceses rumanos volviendo a casa se disputaban ayer los partidos de ida de las finales de ascensos a Segunda cobran ventaja el Mirandés que se imponía dos cero Atlético Baleares y la Ponferradina uno tres al Hércules

Voz 51 47:12 Gómez y estas no está Kay

Voz 54 47:27 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 47:42 diariodehoyporhoy del veinticuatro de junio del año dos mil diecinueve escribe Macarena Hinojosa es paciente de cáncer de mama nos escribe desde Sevilla

Voz 8 47:52 mire no acarrean asegura te Villa soy paciente de cáncer de mama diagnosticada desde el año dos mil catorce me hicieron mastectomía en mayo del dos mil catorce me incluyeron para la reconstrucción mamaria en noviembre de dos mil quince la intervención de reconstrucción mamaria me lo hicieron en enero del dos mil dieciocho después de setecientos setenta y dos días espera a pesar de que en octubre del dos mil dieciséis publicó la orden en BOJA de que te incluyen la reconstrucción mamaria en de decreto de garantía de plazos porque anteriormente a esas fechas las reconstrucciones mamarias no estaban incluidas en el decreto de garantía de plazo sino que había que fuera del tiempo el tiempo que estimara oportuno la mi paseo una vez incluida en el BOJA eh tenían ciento ochenta días para para hacernos la reconstrucción mamaria aquellas mujeres que lo que así lo solicitaran estoy incumple INI caso es un ejemplo de ello que los setecientos sesenta y dos días y aparte la reconstrucción el pezón para dar la reconstrucción del país son me incluyeron en lista de espera en junio del año pasado ya esta fecha aún estoy esperando ese que es sumamente importante para todas aquellas mujeres que hemos pasado por el cáncer de mama hice unos ha hecho una mastectomía y aquellas que quieran reconstruirse real pero nuestra vida nuestra anormalidad cierra de tapa aunque de bien nacido ser agradecido reconoce cuya agradezco a los todos los profesionales sanitarios que me han atendido han intervenido

Voz 0978 49:23 gracias Macarena una wiki vaya todo muy bien Lucía Taboada buenos días buenos días Pepa le recuerdan nuestra correas diaria de pareja arroba Cadena Ser punto com hay nos pueden mandar su historia con su nombre de teléfono para poder llamarles grabarla

Voz 1727 49:50 son las ocho menos diez las siete menos diez en Canarias