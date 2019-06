Hoy por Hoy (24/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días la negociación para la investidura de Pedro Sánchez entra en una semana Valle la que PSOE y Unidas Podemos parece medirse las distancias de cara a la primera votación de investidura que ya no se da dan por seguro que vaya a ser antes del quince de julio no hay avances que sepamos tampoco pasos atrás en el PSOE insisten en que no vetan a nadie ni a ningún nombre propio referencia aclara Pablo Iglesias sólo que su oferta se mantiene en acuerdos programáticos presencia en el ámbito del Gobierno y el ámbito del Gobierno no incluye en este caso el Consejo de Ministros unidas podemos no respondido público todavía esta oferta concreta e insiste en sentarse a hablar en una negociación formal de políticas equipos quizá esta tarde tras una reunión de Pablo Iglesias con los sindicatos Comisiones y UGT ofrezca una primera respuesta así que con las negociaciones para la investidura del Gobierno de España en B son la toxicidad de los pactos con Vox sigue poniendo a ciudadanos y al PP ante situaciones imposibles día sí día también hasta Vox ha tenido que desautorizar al presidente de su grupo parlamentario en Andalucía a Francisco Serrano quien tras la sentencia del Supremo a los violadores de la manada suelto que a partir de esa sentencia solo van a ser seguras las relaciones entre hombres y mujeres en la prostitución sin embargo no consta que ni por parte de Vox ni del PP ni de Ciudadanos a nivel nacional se haya producido una reacción condena el portavoz de Vox en Murcia que ha insultado de forma grave y machista a la ministra en funciones de Justicia el insultador dice que se refería Bildu no a la ministra al decir que de una puta sólo puedes esperar diputadas lo escribió en redes sociales sustituyendo algunas letras por asterisco muchas voces se alzaron no hace mucho cuando un actor catalán llamó puta en Twitter a Inés Arrimadas se alzaron con razón porque es intolerable tan intolerable como ahora con el agravante de que en esta ocasión el insultador es un representante público ideas su grupo Vox depende que PP y Ciudadanos puedan gobernar en Murcia

Voz 1727 02:47 es lunes veinticuatro de junio San Juan en las playas españolas se trabaja a esta hora para limpiar todo el recuerdo de la noche noche intensísima en ciudades como Alicante que hoy además celebra su fiesta más importante la cremà Omar Sancho bon día

Voz 2 03:03 así es esta noche es la noche grande de dos años en la Nit de la cremà a medianoche una palmera de fuegos artificiales lanzada del monte Benacantil marcará el inicio de la noche del fuego en la que perderán las ciento setenta y ocho hogueras repartidas por toda la ciudad está es por cierto la primera vez en noventa y un años de fiesta que la palmera será disparada por una mujer la pirotécnica de Castellón Reyes Magos

Voz 1727 03:24 gracias Omar noche de gente en las oye también en Estambul pero por una razón bien diferente la ciudad vuelva a decirle no al todo poderoso Erdogan y tendrá alcalde socialdemócrata se llama creen inamovible Lewis ha convertido de facto en el principal opositor a Erdogan que obligó Erdogan a repetir las elecciones municipales porque no le gustó el primer resultado ya perdido mucho más en esta vio y Javier se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU por la escalada de tensión con Irán

Voz 0858 03:56 en una entrevista con la NBC el presidente de Donald Trump

Voz 3 03:58 Aznar lo que infunde el detenido es otro

Voz 0858 04:01 ha dicho que no quiere una guerra con ese país aunque sí la hay asegura será de una destrucción nunca vista

Voz 1727 04:06 aquí el Gobierno espera repatriar entre hoy y mañana el cuerpo de Theresa Cardona es la profesora que ha muerto en un accidente de tráfico en Costa de Marfil

Voz 1727 07:28 después de las elecciones generales del veintiocho de abril nos decían que si no avanzaban las negociaciones para formar gobierno era porque había que esperar a los resultados de las autonómicas y las municipales hace un mes de esas elecciones ya casi dos de las generales y seguimos sin investidura la vista así que el problema igual no estaba solo en las autonómicas y las locales el problema sigue donde estaba nada más votar con qué formato armar al PSOE la mayoría que necesita Inma Carretero buenos días

Voz 0806 07:57 hola buenos días Mariela Rubio buenos días qué tal buenos

Voz 1727 07:59 las los socialistas reúnen esta tarde su ejecutiva hay en Ferraz te dicen Inma que son días de guerra fría en público buenas palabras con los morados pero sin avances porque la oferta del PSOE es firme y está sin respuesta

Voz 0806 08:12 así es si hay mucha incertidumbre en las filas del PSOE porque aseguran distintas fuentes socialistas que los argumentos para rechazar que haya ministros de Podemos tienen difícil retroceso en la cúpula del PSOE explican que no puede haber dos gobiernos que es lo que creen que pasaría al posicionarse por ejemplo sobre Cataluña donde opinan que tienen una gran distancia

Voz 1727 08:32 lítica con Podemos también insisten en que lo

Voz 0806 08:34 dos grupos no suman así que el pulso se mantiene el PSOE sigue instando a Pablo Iglesias a que conteste sobre las leyes los objetivos las prioridades hilos puestos para trabajar fuera del Consejo de Ministros eso asegura a la Cadena SER un destacado miembro del Gobierno a las cuatro y media de la tarde se reúne la ejecutiva del PSOE en principio sin idea de poner hoy fecha a la sesión de investidura y cada vez son menos los dirigentes socialistas Pepa que confían en que pueda votarse en la primera quincena de julio

Voz 1727 09:05 Pablo Iglesias no renuncia a eso que el PSOE se resiste a darle un gobierno de coalición canónico con sus dirigentes ocupando ministerios iglesias quiere recabar apoyos en la sociedad civil Mariela se reúne hoy con los sindicatos

Voz 1450 09:20 eso es en Podemos no están cómodos con el marco al que les ha llevado el PSOE con su oferta de cargos intermedios no sólo porque no renuncian a su plan de entrar en el Consejo de Ministros sino porque temen que si la rechazan en público el debate se centre en su ambición de poder ejecutivo así los

Voz 1727 09:33 todos han intentado estos últimos días remitirse a lo que llaman

Voz 1450 09:35 la necesaria discreción de las negociaciones pero en paralelo Iglesias está buscando en distintos actores de la sociedad civil apoyo para su plan original entrar en el Ejecutivo en departamentos sociales y hacerlo con presencia en el Consejo de Ministros Iglesias terminaba la pasada semana reuniéndose con grupos ecologistas tras la reunión los morados pedían un gobierno con una vicepresidencia verde que podría ocupar Podemos según decía Juantxo López Uralde

Voz 7 09:58 hay una vicepresidencia de sostenibilidad uno de los elementos que entendemos que podemos llevar adelante el Gobierno es eh genéricamente llamados verde

Voz 1450 10:08 hoy como decías Iglesias se reunirá con los líderes de los sindicatos y lo hará después de que el fundador del partido Juan Carlos Monedero muy próximo a Iglesias haya pedido públicamente que podemos ocupe una vicepresidencia social que coordine las políticas de todas las carteras sociales del Ejecutivo lo hacía en un artículo en su blog en el que añadía que una negativa del PSOE a que el propio Iglesias entre en el Gobierno es textual es como si el Real Madrid le pide al Barça que no saque a Messi Alcampo

Voz 1727 11:29 puede ser delito y también dónde en qué juzgados

Voz 0378 11:32 habría que denunciar a Juan José arte pero en el caso

Voz 1727 11:34 The Box llueve sobre mojado también lo contábamos en la portada el partido ultra ha tenido que desautorizar este fin de semana su líder en Andalucía Francisco Serrano porque dijo que la sentencia del Supremo condenando a los violadores de la manada la había dictado una turba feminista supremacía hasta que a partir de ahora la única relación segura entre hombres y mujeres será a través de la prostitución él mismo ha tenido que salir a decir después de la que se ha montado que su crítica a la sentencia era a título personal

Voz 8 12:02 que no apoya la manada

Voz 1727 12:05 qué tranquilidad Manuel Jabois buenos días

Voz 1389 12:07 buenos días Pepa del comunicado que ha hecho Francisco Serrano me quedo con una frase que pone los pelos de punta dice estoy en contra de violadores y maltratadores bueno Vox es un partido político que necesita decir de vez en cuando estas cosas en voz alta esa necesidad lo define mejor que nadie que tiene en la cabeza un hombre que dice que está en contra de violadores y maltratadores que no ha tenido que decir y hacer antes que razonamientos ha hecho públicos para que tenga que hacer ahora una declaración así tú imagínate que estás en una una persona tú imagínate que tienes una cita y esa persona te dice en medio de la cena yo estoy en contra de violar que la frase la dije para poner un pero que es lo que ha hecho además el señor Serrano un político que como su partido buscan las páginas de sucesos colocar su ideología un político que un se hubiera ahorrado esa frase grotesca del único sexo seguro será con prostitutas cuando son el colectivo de mujeres más amenazado de todos si los violadores el lugar de españoles hubiesen sido magrebís un abrazo Jabois un beso

Voz 17 14:36 que no falte el asunto y Més a Gaspar

Voz 1727 15:46 en Canarias las nueve y cuarto de la mañana en Estambul bien despierta ya la ciudad más importante de Turquía después de una noche muy muy larga por qué la gente se ha echado a la calle a celebrar la derrota del partido del presidente Erdogan que perdió las elecciones al alcalde ya el mes de marzo forzó que se repitieran las vuelto a perder aunque esta vez por una diferencia mucho más grande que la primera en Estambul está Lluís Miquel Hurtado buenos días

Voz 1161 16:20 hola buenos días Pepa el ganador

Voz 1727 16:22 es el candidato socialdemócrata que hace un año era un perfecto desconocido y que ahora ya de facto lidera la oposición Erdogan

Voz 0978 16:31 sí lo ha hecho con un estilo convive conciliador apelando a la armonía ya la unidad de todos los turcos sin importar su origen es decir sino todo lo contrario que Erdogan y mamó luz puede ser su rival más temible abatir en las presidenciales de dos mil veintitrés pero hasta hace tres meses lo sabíamos que crema módulo había sido un buen gestor como alcalde del distrito de él incluso sabíamos también que era del mar Negro un punto a favor porque el veintitrés por ciento de los están bonitas son sus paisanos y eso cuenta estaríamos que es de familia trabajador y conservador rompiendo los estereotipos de líderes elitistas en su formación socialdemócrata CHP por lo tanto en una Turquía polarizada donde Erdogan tiene el apoyo de casi la mitad del pueblo lo ha conseguido al menos en Estambul unir a la otra mitad en su contra y ha ido más allá los nueve puntos de ventaja de ayer respecto al candidato de Erdogan muy superiores a la ventaja obtenida las elecciones suspendidas del treinta y uno de marzo pasado demuestran que hay un voto de castigo al presidente las urnas han penalizado el hecho de que el partido gobernante AKP presionar a la Junta Electoral el pasado abrir para repetir los comicios presentando denuncias de fraude que jamás acabaron de convencer ni tan siquiera sus votantes así pusieron en entredicho una de las bases de la democracia turca y los están bolitas demostraron ayer que ama la democracia

Voz 1727 17:42 Lluís Miquel Hurtado informando para la SER desde Estambul miren que dato da hoy el alemán Die Welt sobre Erdogan dice ha sido derrotado a pesar de controlar ochenta y tres periódicos cincuenta y siete canales de televisión y la agencia de noticias y la radio estatales y a pesar de eso segunda derrota por mayor distancia que la primera así que la pregunta esta mañana es quiebra esta derrota de verdad el poder de Erdogan le hemos preguntado hay que tú You que es investigadora del Real Instituto Elcano por la trascendencia de esta situación

Voz 20 18:17 todavía es muy difícil saber qué impacto tendrá estos resultados para más porque el sistema les decía el que existe ahora mismo en el país es muy fuertes faltan todos los mecanismos de control necesitamos subrayar es la oposición ha perdido el miedo hoy encontrado hundida

Voz 1727 18:36 hoy se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar la escalada de tensión entre EEUU e Irán el Secretario General de la ONU ha pedido que todo el mundo tenga nervios de acero para evitar el choque en el Golfo Pérsico pero eso no es precisamente lo que caracteriza Donald Trump en una entrevista el presidente norteamericano ha dicho esta madrugada que no quiere una guerra con Irán aunque sí la hay dice será una destrucción nunca vista corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 19:05 buenos días el presidente Donald Trump asegura que no está buscando una guerra con Irán en medio de esta nueva escalada de tensión en la que ha aumentado el miedo a una confrontación militar en una entrevista con NBC

Voz 21 19:15 tras se ha mostrado dispuesto a sentarse a negociar concedieron

Voz 22 19:19 en el vídeo

Voz 23 19:22 aquí es no cree que el Gobierno iraní

Voz 21 19:24 al país en quiebras quiere llegar a un acuerdo dice Trump que en ningún caso podrá tener armas nuclear

Voz 1510 19:30 Ares la administración estadounidense pretender renegociar

Voz 0378 19:33 los términos del pacto firmado en dos mil quince

Voz 1510 19:35 con la condición de que garantice que Irán no se haga con el arma nuclear mientras busca una posición común con sus aliados en Oriente Próximo el Secretario de Estado Mike Pompeo se reúne hoy con sus homólogos en Arabia Saudí Emiratos Árabes dos de los principales enemigos de Irán en la región está previsto además que Washington anuncie una nueva ronda de sanciones fuentes de inteligencia citadas por el Times aseguran que están estudiando otras medidas de presión alternativas como ciberataques contra objetivos militares

Voz 1727 20:03 son las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:10 Tri Laura Gutiérrez qué tal buenos días con veintidós grados en la Gran Vía a esta hora de la mañana empieza una semana en la que Madrid iba a sumarse a la ola de calor que se espera en casi todo el país los termómetros van a despuntar a partir del miércoles hoy de momento ronda haremos los treinta grados de máxima en casi toda la región el PSOE quiere que se aclare el préstamo de aval Madrid que sí concedió al afán Lilia de la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso este lunes el Grupo Socialista va a presentar un requerimiento de información en la Asamblea para conocer el expediente de ese préstamo que se realizó en dos mil once restan Mo de cuatrocientos mil euros a la empresa participada el veinticinco por ciento por la familia de Ayuso que nunca se ha devuelto Ángel Gabilondo

Voz 0175 20:51 lo único que queremos es conocer el expediente perdón antes de tomar posición sobre todo de tomar posición sin tener toda la información lo que los parece es importante conocer exactamente el expediente en qué condiciones y además bajo qué conceptos ha sido otorgada

Voz 1275 21:10 unas explicaciones que pidieron ya la semana pasada Más Madrid y Podemos esta mañana el diario punto Es aporta novedades sobre ese crédito dice que aval Madrid un informe técnico un mes antes de concederle en el que advertían de las dudas de la garantía inmobiliaria que el padre de Ayuso firmó para el préstamo puso como aval una nave que no cumplía según el informe que hoy conocemos con el máximo de edificabilidad lo que podría provocar que fuese demolida sin que el propietario pudiera hacer nada hoy esa nave ha sido objeto de ejecución hipotecaria está en manos de aval Madrid que intentó subastar la sin éxito la Policía Municipal de Madrid vuelve esta mañana celebra el día de su patrón San Juan Bautista en el Retiro es uno de los cambios que acaba de introducir el nuevo equipo de gobierno de la capital los actos comienzan a las diez de la mañana volverán a escucharse el himno de España o la muerte no es el final los agentes desfilarán a caballo a pie en moto la portavoz municipal Inmaculada Sanz informaba de los detalles de este acto el pasado jueves por supuesto daremos el himno de España en ese en ese acto del Día del Patrón de la Policía Municipal de Madrid y recuperaremos como digo toda la solemnidad de un acto que en los últimos años lamentablemente había perdido esa solemnidad el nuevo gobierno municipal que no sólo en los últimos días ha cancelado a última hora varias actividades en el centro vecinal la gasolinera en el barrio de La Guindalera sino que ayer tampoco permitió celebra a los vecinos de retiró la hoguera de San Juan en el Centro Social Seco también este fin de semana han impedido la proyección de un documental en otro espacio vecinal en el centro de Madrid en la cebada es Lourdes es veinticuatro de junio más en titulares con Elena Jiménez

Voz 1600 22:44 Isabel Díaz Ayuso le pide por carta a Vox que vuelva a la mesa de negociaciones la candidata del Partido Popular confía en conseguir un pacto a tres con Ciudadanos y con el partido de ultraderecha Ayuso les recuerda a los dos formaciones que la región no puede

Voz 1275 22:56 Asia paralizada a la Plataforma en Defensa de Madrid Central explica hoy los motivos por los que se ha puesto en marcha y las razones de la manifestación que van a convocar para el sábado en las calles de Madrid quieren que la medida del Gobierno de Carmena se mantenga con el nuevo Ayuntamiento

Voz 1600 23:07 el Consejo Escolar decide hoy el calendario del próximo curso la propuesta de la Consejería de Educación no gusta a la mayoría de este órgano que cree que no se respetaría los ciento setenta y cinco días lectivos que fija la ley y que tiene dudas con el adelanto de los exámenes de septiembre

Voz 1275 23:21 junio y comienza hoy las deliberaciones del jurado popular en el caso de la auxiliar de enfermería acusada del asesinato de dos ancianas la Fiscalía solicita cuarenta años de prisión para esta trabajadora del hospital de Alcalá de Henares que este lunes puede hacer su alegato final del tribunal

Voz 3 23:36 los deportes en Hoy por hoy tras

Voz 0199 37:05 pues estamos aquí en Coruña lamiendo unos las heridas deportivista

Voz 0858 37:09 y pudo le hiciste anoche fuiste de hogueras en no no fui al rescate pero nadie

Voz 0199 37:17 en todo todo todo todo todo mordiendo

Voz 1727 37:20 pues no lo estoy malo del fútbol lastima lástima saludamos también a Dolores Delgado ministra de justicia en funciones ministra buenos días

Voz 0506 37:28 hola qué hay buenos días venimos contando los insulto

Voz 1727 37:31 los machistas que ha sufrido por parte del portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia como está vamos se encuentra esta mañana

Voz 0506 37:37 bueno bien estas cosas normalmente nos hacen un poco reflexionar que tenemos que tenemos por delante no una forma de hacer política basada pues en la injuria en el insulto y yo creo que que tenemos un poco que erradicar el ese sistema se puede hacerla más dura crítica política o el análisis político más fuerte pero bueno con argumentos sin insultos se con altura intelectual si esas palabras pues demuestran justamente todo lo contrario todo lo contrario

Voz 1727 38:14 el ministro me va a perdonar porque imagino que está harta de escucharlo pero igual se incorpora a la audiencia de la SER alguien que se despierta hasta ahora no sabe de qué hablamos le han llamado puta embustero

Voz 8 38:24 le queda el debate público cuando sus representantes ponen el debate en este nivel

Voz 0506 38:32 pues le queda poco le queda poco margen porque porque falta respeto yo creo que estamos lanzando la ciudadanía lo ha dicho se viene repitiendo la gente está cansada de de esta crispación del insulto de la de la injuria a lo que se pretende es pues es entrar en unos cauces normales de hacer política si resulta que que Vox está a basando demasiado sumo su discurso en en en temas además de género si dirigidos especialmente pues a las mujeres con esta casi violencia verbal porque después de un insulto que queda mira qué adonde pasamos cuál es el siguiente paso que Limia que línea roja después de un de una injuria cuando se habla pues por ejemplo del feminismo opresor o que una sentencia se ha dictado por una turba feminista ahí su asista au se habla de que las feministas no quieren a la familia esto a que nos conduce a qué ideología nos conduce yo creo que que debemos reflexionar en en en España tenemos ahora mismo mil una mujer asesinada por la violencia machista por el terrorismo machista con esto no se puede banalizar ni frivolizar tenemos que concienciarnos teníamos que inocular en todas las claves

Voz 11 40:00 está

Voz 0506 40:01 pues el respeto yo especialmente especialmente a los que estamos en política porque luego hablamos pues también de de ese discurso del odio que hay que erradicarlo de redes y fíjese fíjese hasta dónde se pueden llegar con las con las injurias si esto yo creo que es cuestión de todos todos los demócratas saber con quiénes se pacta con quienes no se pacta a quién se dirige un discurso y a quiénes no yo creo que que Vox tiene que parar en esta en esta Bienal

Voz 1727 40:30 y el resto el grupo parlamentario de del individuo que ha proferido estos insultos es necesario para que PP y Ciudadanos gobierna en la Comunidad de Murcia le han dicho algo se han dirigido a usted los dirigentes de ambos partidos

Voz 0506 40:43 no no no yo creo que que es un momento de posicionarse esto está incluso por encima si me apura por encima a está de ideologías es es algo mucho más sano es la democracia dentro de nuestras cabezas es el respeto es la ejemplaridad como políticos yo creo que debemos exigirnos todos todos unos comportamientos democráticos irrespetuosos respetuosos con fundamentalmente las mujeres que a la gente le quede esto muy claro esto no va de de hacer política con las mujeres no se puede banalizar con todo esto esto es un compromiso que yo creo que los demócratas tenemos independientemente del espectro político en el que nos encontremos

Voz 1727 41:28 debe algún recorrido a la querella que está estudiando la Fiscalía

Voz 0506 41:32 bueno hay algunos artículos del Código Penal y esto sí que me lo sé yo eh hay algunos artículos del Código Penal en donde encajan perfectamente la la acción las palabras del portavoz de boxeo en Murcia

Voz 1727 41:48 pero usted siempre se plantea personalmente denunciarlo

Voz 0506 41:51 bueno como es un delito en este caso público porque yo soy autoridad Se trataría de unas injurias contra contra una persona que que representa la autoridad sí que es autoridad pues hay quién tiene que manifestarse en primer lugar es la es la propia Fiscalía porque es un delito que se persigue de oficio

Voz 1727 42:12 él se ha justificado diciendo que lo de puta no iba porque usted que iba por Bildu en cualquier caso no está mal no que alguien que ha estado tantos años en una fiscalía batallando contra el terrorismo le vengan ahora a explicar que es una cosa que es otra no

Voz 0506 42:23 pues fíjate yo me he pasado la vida intentando buscar la justicia Hay persiguiendo a aquellos que que más daño hace no como por ejemplo los los terroristas de del ordeno y del signo que sean entonces es realmente realmente a la frustrante para mí encontrarme que que hay personas que no tienen escrúpulos para pasar líneas rojas en eso en la injuria respecto de

Voz 44 42:53 no es que estamos aquí simplemente para hacer política

Voz 0506 42:56 trabajar por la ciudadanía que el servicio público

Voz 1727 42:59 sí por distinguirlo que fue el pasado lo que es el presidente que es un partido que fue una banda terrorista en fin ya que la tengo en en antena la sentencia del Supremo les sorprendió

Voz 0506 43:10 pues la sentencia de la manada no me sorprendió en en el siguiente sentido los hechos que se recogían en la primera sentencia eran eran unos hechos muy claros muy muy claro si definían una acción que para mí era típica de una entonces ahora agresión sexual y que vamos a intentar que pasea una calificación de violación con la reforma del Código Penal yo creo que que los hechos eran concluyentes así que me parece que que la interpretación que en este caso ha hecho el Tribunal Supremo se ajusta plenamente a esos hechos

Voz 1727 43:50 Dolores Delgado ministra de Justicia en funciones tendremos gobierno pronto mire

Voz 0506 43:53 pues no lo sé en ello se está en ello se está trabajando a quién corresponde pues están trabajando en ello así que vamos a esperar

Voz 44 44:03 a ver cómo las gracias por estar en la SER

Voz 0506 44:06 muchísimas gracias gracias un beso

Voz 1727 44:08 ocho y cuarenta y cuatro siete y cuarenta y cuatro años la atención el que le preguntaron bueno pues aquí en se puso a tiro los fines de semana ya saben ustedes que hay políticos que están de guardia y que atienden a los medios que estos generales está quién está ya quién y a quién le toca pero Le preguntaron en concreto por las palabras de de Francisco Serrano del portavoz de de Vox en Andalucía esas de que a partir de ahora la única relaciones seguras van a ser y en la prostitución Le preguntaron a la que excandidata aspirante a presidir la Comunidad de Madrid por el Partido Popular Díaz Ayuso fue clara

Voz 4 44:42 me parece que su partido le haya desautorizado por esas opiniones que parece que son personales desde luego no se puede poner en tela de juicio la justicia española es una sentencia que llega después de mucho trabajo de muchas pruebas tranquilizarme desde luego como mujer sin alguna situación me veo como es Sama

Voz 1727 45:00 Zika le preguntaron también a Inés Arrimadas de Ciudadanos

Voz 45 45:04 el presidente de Vox en Andalucía defendía la manada y también decía que la sentencia al habría dictado una turba supremacía en sus declaraciones y como excepción

Voz 0793 45:13 pues a negociar compartido pues yo creo que hay mucho alivio en la sociedad española viendo la sentencia del Tribunal Supremo y desde luego yo estoy muy contenta con que por fin caiga todo el peso de la ley con los señores puedo decirlo de alguna manera violadores de la manada

Voz 1727 45:30 y como no contestaba sobre Vox les preguntan

Voz 0793 45:32 se siente a negociar con te por los que insisto es que en Andalucía nosotros negociamos con el Partido Popular un gobierno que está funcionando muy bien Gobierno Andalucía tiene dos partidos que son el Partido Popular Ciudadanos

Voz 1727 45:44 ya está y hasta ahí puedo leer porque sobre Francisco Serrano y las palabras que dijo no hubo ninguna manifestación en fin hay muchas cosas sobre la mesa lo primero el nivel del debate público que es lo que nos tiene que preocupar muchísimo Zarzalejos

Voz 1027 45:59 bueno nos tendría que preocupar dos cosas una primera es la zafiedad verbal en la medida en que es trasunto de una zafiedad ideológica es decir las palabras no son autónomas de los pensamientos se habla como se piensa por lo tanto seguramente Serrano oí estos otros cargos de Vox que han dicho estas cosas sí han proferido estos insultos definitiva estas estas barbaridades probablemente lo que expresan es un sentimiento es un criterio ideológico eso es el primer punto que nos debería preocupar las palabras no son autónomos de los pensamientos y en segundo lugar a mí un tema que sí me preocupa y cada vez me preocupa más que la cuota mediática que está alcanzando Vox utilizando estos recursos dialéctico ideológicos que procuran lógicamente no se en crees pan nos escandalizan himnos molestan pero a cuenta de esta estrategia de provocación a un sentimiento colectivo aún criterio colectivo está alcanzando una notoriedad que no se corresponde a la proporción que representan dentro de las fuerzas políticas por lo tanto debemos equilibrar creo yo nuestro juicio duro con la extensión que el estamos dando de mediáticamente a estos personajillos que realmente eran la verdad

Voz 1727 47:30 es verdad que tienen una representación pequeña pero determinante en Madrid en Andalucía nada menos en Murcia de donde es el individuo que profería los últimos insultos Antón

Voz 0199 47:41 bueno yo decía Zarzalejos que es una estrategia yo no creo que sea no estratégica eh yo no creo que ser una pose yo creo que es lo que pienso

Voz 46 47:48 yo estoy hecho que no tiene nada que antes no Claudio no eso no elevan el tono verbal eh

Voz 0199 47:55 hacen las dos cosas porque porque sí sino porque no sino eso es un complemento tú a tú siempre ilustrada opinión sino porque refleja realmente lo que piensa es es es su ideología es su modelo son sus políticas sus maneras de entender el el la el papel de la mujer el el el papel que la mujer de reproches dar en la sociedad y lo expresaban sin complejos entre otras cosas porque han descubierto que no tiene coste que no tiene ningún coste desde el punto de vista de acceso al poder y acceso institucional que es lo que estamos comprobando estos días de bossa desarrolla está este modelo de de político macho alfa que hemos visto desarrollaran todo todo nuestro entorno de ir contra lo que ellos llaman la dictadura de la corrección política una una bandera es jaleado ya ha sido jaleado sistemáticamente por una parte de los medios de comunicación por su capacidad para decir las verdades a los timoratos de los políticamente correctos y ahora nos encontramos con que efectivamente han ocupado un una cuota parte de poder que los hace imprescindibles para que tanto Partido Popular como ciudadanos puedan proseguir con sus estrategias están aprovechando esa esa situación nos encontramos con poco pues con este tipo declaraciones como acabamos de escuchar de de de Inés Arrimadas no yo creo que que hay que ser muy claro y muy contundente es decir no valen las medias tintas ni las coartadas ni las justificaciones ni el y tú más contra este tipo de discurso Os está o no está

Voz 0378 49:24 fíjate Pepa que cuando parecía

Voz 1027 49:26 a que Vox iba iba a venir