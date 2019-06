Hoy por Hoy (24/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:23 bueno ya acabamos de hablar en este programa con la ministra de Justicia en funciones con Dolores Delgado sobre los insultos machistas del portavoz de Vox en Murcia Juanjo

Voz 0858 00:33 Celia arte la ha llamado Tea Parra que han buscará imputan Facebook la ministra pide reflexión ir respeto en el debate político español Delgado ha afeado que PP y Ciudadanos partidos que dependen de los votos de Vox en comunidades y ayuntamientos también en Murcia no hayan condenado esos insultos machistas dice que ni en público ni en privado

Voz 0506 00:51 el resulta que está basando demasiado su discurso en en en temas además de género si dirigidos especialmente pues a las mujeres con está casi violencia verbal porque después de un insulto que que que que qué a donde pasamos cuál es el siguiente paso que línea que línea roja

Voz 0858 01:12 es lunes es veinticuatro de junio y la Audiencia de Granada empieza a juzgar dentro de una hora a un coronel de la Guardia Civil acusado de ayudar a introducir toneladas de hachís a través del Estrecho el agentes enfrenta a nueve años de cárcel y una multa millonaria Radio Granada Enrique Árbol

Voz 1937 01:28 en nada comienza el juicio contra este coronel de la Guardia Civil por su presunta participación en la introducción en dos mil seis por la costa de Granada de toneladas de hachís que procedían de Marruecos recibiendo supuestamente dinero a cambio de impedir que los alijos fuesen interceptados por la Guardia Civil para su posterior venta la Fiscalía solicita para él nueve años y tres meses de cárcel por supuestos delitos de cohecho cometido por funcionario público también delito contra la salud pública así como una multa de más de seis millones de euros

Voz 0858 01:59 gracias a Enrique además el Gobierno confía en repatriar en las próximas horas el cuerpo de la profesora catalana que ha muerto este fin de semana en un accidente de tráfico en Costa de Marfil ocho de las diez alumnas heridas ya han sido dadas de alta la Asamblea General de la SGAE vota hoy la propuesta de reforma de los estatutos de esa entidad Rafa Muñoz la reforma de los estatutos es uno de los

Voz 4 02:20 principales requerimientos del Ministerio de Cultura

Voz 1772 02:23 el deporte también un paso importante dicen en la sociedad de gestión de derechos de autor para volver a ser admitida como miembro de pleno derecho en la Confederación Internacional de compositores y autores la Asamblea general Se celebra casi una semana después de que la Audiencia Nacional desestimara la petición del Ministerio de Cultura de intervenir a la SGAE al considerar que no tenía competencias

Voz 0858 02:44 el fallo está recorrida por Cultura

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 7 04:07 en el capítulo de Odín capítulo dedicado al cambio climático

Voz 6 04:11 hay una vicepresidencia de sostenibilidad o tenemos que volver a empezar bienvenidos de nuevo al ver qué

Voz 8 04:17 distintas opciones podemos contemplar diariamente en el capítulo de Hoy por Hoy por hoy bueno tenemos todavía por delante una semana larga muy probablemente pues eh tengamos muchas llamadas y en fin para eso vamos a tener que que hablar mucho vamos a empezar a hablar CC un gobierno de cooperación entre tres ámbitos era poco buenos días en Podemos no están cómodos con el marco al que les ha llevado el peso de todo un gobierno de cooperación de coalición de gobierno de DC de cooperación entre San Vicente era que quiero entrar en el Gobierno en departamentos social

Voz 6 04:53 les fue

Voz 6 04:58 ya no Pedro Sánchez está jugando un papel muy

Voz 9 05:07 a quemar el pueblo pero hay que a ver nada que ver con vestiduras cuanto perros que además el día

Voz 6 05:20 del Partido Popular Ciudadanos y también Unidas Podemos tienen que ser construida

Voz 9 05:27 antes y lo que está en juego agenda compartida porque no renuncian a su plan de entrar en el consejo

Voz 1727 07:03 son las nueve y siete las ocho y siete en Canarias con José Antonio Zarzalejos Antón Losada hay Verónica fuma anal analizando esta mañana de guerra fría porque esta es la expresión que ha empezado a utilizar Ferraz para definir estado de las negociaciones con Unidas Podemos para formar gobierno intentar formar gobierno para por lo menos sacar la investidura Guerra Fría traducido que no hay tensión pública que siguen las buenas palabras pero que privado pues está todo estancado no no hay avances lo que hay es un pulso de fondo que siempre ha habido en realidad por la composición del Gobierno porque el PSOE no quiere a Unidas Podemos en el Consejo de Ministros y Unidas Podemos no se conforma con los segundos niveles de la Administración los morados no han contestado a la oferta del PSOE para ocupar esos puestos intermedios Nos decía Mariela Rubio a las ocho de la mañana que no quieren dar la impresión de que sólo se preocupa por los sillones que quiere una negociación formal con el programa encima de la mesa de los equipos bueno esta tarde se reúne Pablo Iglesias con los líderes sindicales de CCOO y UGT Rafa Bernardo buenos días de que se va a hablar de la reunión

Voz 7 08:15 bueno fuera del mar de fondo de la configuración de gobierno en que veremos qué será lo cierto es que sindicatos y Podemos tienen bastante de lo que hablar en un área prioritaria para ambos que es la sociolaboral porque los sindicatos van a llevar a la reunión las reivindicaciones que vienen planteando desde la campaña electoral es decir la derogación de la reforma laboral antes de dar ningún otro paso en materia de empleo antes de ponerse a negociar en definitiva un nuevo Estatuto de los Trabajadores que es lo que ha propuesto el PSOE también pensiones especial

Voz 1727 08:39 a ligar la actualización con el IPC por ley mejore

Voz 11 09:55 Ejecutivo irá perdiendo fuerza a medida que se acerca el final de la Legión

Voz 7 09:58 la dura y no quieren que un nuevo impasse electoral retrase de nuevo la adopción de medidas clave según lo ven ellos para luchar contra la precariedad de la desigualdad

Voz 12 10:32 bueno yo creo que que toca proteger las las negociaciones nosotros no compartimos un estilo de lanzar mensajes a través de los medios de comunicación Musa ha aprendido una lección de dos mil dieciséis yo creo que que no es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis es algo mucho más serio y nosotros no vamos a entrar en esa en esa dinámica de de provocaciones y contra provocaciones a través de los medios esto es una cosa muy importante

Voz 1727 11:02 Verónica fuman al en qué momento estamos

Voz 11 11:04 pues fijaros que yo veo al mismo Pablo Iglesias del dos mil quince del dos mil dieciséis pero con otro tono pero al mismo Pablo Iglesias un Pablo Iglesias que no quiere torcer su postura que es una postura

Voz 1727 11:18 evidentemente de máximos que es la que le convierte a él

Voz 11 11:23 a un miembro del Consejo de Ministros por lo tanto que él quiere estar en el Gobierno yo al que sí que veo cambiado esa al señor Pedro Sánchez que no el señor Pedro Sánchez en el dos mil quince del dos mil dieciséis real antes se puso manos a la obra Se remangarse para que este país pudiera tener un gobierno un gobierno que él llama más transversal ideológicamente no sé si se acuerdan los oyentes seis que dé con Ciudadanos y con Podemos y que al final no salió pero él realmente se ponía manos a la obra pero aquello pues no podía salir era hay aceite lo hemos comprobado tres años después no salió y ahora veo al Partido Socialista en una posición mucho más cómoda no mucho más de sartén por el mango sí sí fijáis a Pablo Iglesias en todas las declaraciones estas que hacen los medios de comunicación aunque luego dice que no va a hacer declaraciones en los medios de comunicación siempre dice algo que es muy llamativo no creo que el Partido Socialista

Voz 1727 12:21 vaya engañar

Voz 11 12:22 en todas las declaraciones las va cambiando pero esto es lo sustancial por qué porque está preparando el terreno del fracaso de las negociaciones ese escenario para decir el PSOE no sé nada

Voz 1727 12:33 no

Voz 4 12:35 bueno yo estoy de acuerdo con lo que dice Verónica me parece que es muy es muy acertado complementaría su tesis con un par de reflexiones una primera es obvio que el presidente del Gobierno no quiere que Podemos esté en el Consejo de Ministros bueno bien es una opción perfectamente entendible ahora porque sino no se explica cuáles son las razones por las que no quiere que un partido un grupo parlamentario de cuarenta y dos diputados que con lo los socialistas hacen ciento sesenta y cinco y por lo tanto están a once escaños de la mayoría absoluta a en el Consejo de Ministros que llegará un momento en que el presidente del Gobierno tendrá que abrirse de capa y decir estas son las razones por las que yo no quiero que Pablo Iglesias ni nadie de Podemos se siente en el consejo de ministros porque podemos suponer las razones pero no tenemos la interpretación auténtica y hay una segunda cuestión que yo planteo en términos de funcionamiento Instituto

Voz 11 13:49 tonal

Voz 4 13:50 dónde está la presidenta del Congreso señora Batet que es la que tiene que señalar cuando se celebra la investidura la primera sesión de investidura que pasa la señora bate estar rebufo de las indicaciones del presidente del Gobierno sobre cuándo debe convocar o su labor debiera ser la de estimular al presidente del Gobierno para que de la manera más rápida después de dos meses desde las elecciones se celebre un pleno de investidura Éstas son las dos reflexión si quiero dejar encima de la mesa

Voz 0199 14:28 bueno aquí yo periodos de transmitir una sensación no yo creo que la noche del veintiocho de abril todos los que tenemos una idea plural progresista de España respiramos aliviados ante el resultado oí yo creo que incluso pues reconfortado ante la derrota el discurso de la plaza de Colón o dos meses y pico después yo creo que muchos por lo menos yo Ramos estará un poco hartos y un poco cansados porque dos meses y medio después volvemos seguimos en la casilla de salida que es que las urnas marcaron muy claramente un resultado que sólo puede gobernar la izquierda porque la derecha no puede gobernar tiene que hacerlo apoyándose en los nacionalismos en los nacionalismos en el vasco y el catalán y a mí eso me parece buen y deseable no entiendo dónde está el problema sea no entiendo dónde está el problema en llegar a un acuerdo con Unidos Podemos más allá de Pablo Iglesias que yo creo que es el único líder que desde dos mil quince hasta aquí no ha asumido ninguna responsabilidad en los sucesivos fracasos de Podemos las han ido asumiendo todos los demás todos los que se han ido él no los Mido ninguna negocia como si no hubiera sido responsable de nada de lo que ha pasado pero dicho eso dónde está el problema sigo sin entender por qué el PSOE no acaba de asumir el resultado ponerse a la labor porque eso es lo que vas a perder tú sabes no fía no se fía yo entiendo también que Podemos no se fíe de raro eso de que se obtuvo pero es el momento de tener un poco de grandeza elevarse por encima estas MI6 porque tiene su mandato muy claro y el PSOE lleva dos meses y medio complicándose mandato al final mira muy muy brevemente al final yo creo que era claro que íbamos a acabar aquí pero yo creo mucha gente está descubriendo ahora os sorpresa que Alves Riberas de derecha vale ven no sería o a muchos les llevaba dos meses y medio descubrir lo vengamos ya lo hemos descubierto yo creo que ya es pacífico afirmarlo y que sólo hay una opción que es o pacta usted como Unidos Podemos intenta llegar a acuerdos con los nacionalismos porque eso es bueno para gobernar España porque no se puede gobernar España sin el nacionalismo vasco y al nacionalismo catalán Ésa es una de las lecciones que aprendimos o queréis que yo creía que habíamos aprendido durante la transición no lo complica más no conviertan tú es que que más ha convertido

Voz 11 16:48 problema que podemos centro luego el Gobierno propia

Voz 0199 16:50 PSOE como decía José Antonio por razones que no se acaban de explicar pues pues

Voz 11 16:55 fíjate Anton que yo creo que el hecho de que se gobierne con nacionalistas esto es algo que el veintiocho de abril había gente en el PSOE que tenía bueno ciertas aspiraciones a que no fuera así yo creo que ahora todo el PSOE sabe creo que

Voz 13 17:09 los la la jugada

Voz 11 17:11 Navarra nos deja entrever el futuro es evidenciar menos

Voz 0199 17:17 los números eran incuestionables todos

Voz 11 17:19 sí sí medio para hacer los cuentos no no sí pero el el problema fundamental creo que es el escollo del Gobierno del que los señores de Unidas las señoras de Unidas Podemos dicen que no quiere que sea el único escollo y es lo que parece es la silla del señor Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros este es el escollo grupo eso yo decía ya Atón pero luego el argumento un segundo por eso yo yo te decía o decía al principio que para mí Pablo Iglesias pare hay mucha gente que parece que ha cambiado mucho y no ha cambiado nada es decir es el mismo personaje a en el dos mil quince y en el dos mil seis aquel que pedía la silla ya ahora la pide en su con Microsoft acaba apagamos íbamos a acabar yo creo que el PSOE sí que esta explican Nos lo ha recordado nuestra compañera Inma Carretero ellos no quieren un Gobierno dentro de un gobierno no quieren que cuando salga elude el uno de septiembre el once de septiembre vuelvo al tema catalán ha estado encima de la mesa tengan aún ministro o una ministra que hable otra cosa

Voz 0199 18:24 eso no es saber si mucha

Voz 1727 18:27 es un futurible

Voz 0199 18:30 de los gobiernos de coalición los que hemos estado en alguno algo aprendimos aunque fuera bofetadas es que todos los socios tienen que ganar todos los socios tienen que ganar no puede haber un socio que se lo lleve todo y otro que lo único que haga hacer que lo único que haga es es asumir costes entonces lo primero entender eso me parece muy importante dando estando de acuerdo básicamente muchas de las cosas que has dicho Pablo Iglesias hombre yo creo que hay que ser justos yo creo que el PSOE también hay una mentalidad que que el otro día escuchábamos al ministro Avalos que revelando la no que es no queremos un gobierno con ataduras eso está muy bien cuando usted tiene ciento sesenta y siete ciento setenta diputados pero es que tiene ciento veintitrés y los números son los que son la lógica política le obliga a que si usted quiere gobernar tiene que llegar a acuerdos tiene que tener socios y tiene que tener compromiso

Voz 4 19:20 pues yo animaría francamente a leer la entrevista de Andoni Ortuzar presidente del Euskadi Buru Batzar

Voz 1027 19:28 ayer en el diario El Correo y

Voz 4 19:31 es que en la que se ponen de manifiesto un dato adicional pero importantísimo

Voz 0199 19:37 no

Voz 4 19:38 es que el Partido Nacionalista Vasco está dispuesta a apoyar a Pedro Sánchez pero no está nada claro que quiera apoyar Bono está clarísimo que prefiere no apoyar a Pedro Sánchez en coalición con Pablo Iglesias y eso lo dije señor el señor Ortuzar de una manera además eh clara nítida por lo tanto el problema de Podemos en coalición con el PSOE no es solamente las objeciones del PSOE sino a las objeciones de socios que pueden serlo también del PSOE y que son también necesarios para la investidura insisto yo remito a la a la a la gente que tiene interés aquí Lea la entrevista en el correo de Andoni Ortuzar presidente de PNV ayer domingo

Voz 1727 20:25 muy interesante esto que dices porque vamos a escuchar ahora Iglesias que ha hablado de eso eh de el hipotético apoyo de Esquerra el PNV a un gobierno de coalición enseguida

Voz 12 20:34 para irse por lo que oímos en los últimos días en Izquierda Republicana en el PNV pondrían ningún problema a ese gobierno de coalición como por otra parte ocurrido en muchas comunidades autónomas en la Comunidad Valenciana tampoco Unidas Podemos y el PSOE tienen mayoría absoluta

Voz 6 20:48 no no no no leído

Voz 4 20:52 la entrevista por otra parte lo que no se ha querido dar cuenta es que en el País Vasco el Partido Nacionalista Vasco el Partido Socialista de Euskadi se han quedado sin presupuesto porque no les ha apoyado el PP pero es que tampoco les ha apoyado podemos allí sea ojo que las relaciones PNV Podemos son complicadas no y veintiuno ocho y veintiuno en Canarias

Voz 6 21:23 destacó hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 9 21:28 Marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

son las nueve y siete ocho y veintisiete en Canarias

Voz 1727 27:24 días les decía a Lucía Méndez pero teoría que teníamos que a inaugurar el diván naranja durante muchos años ella yo hablábamos del diván del PP para tratar de explicarnos algunas cosas que pasaban y que resultaban bastante inexplicables en el partido entonces mayoritario de la derecha mayoritario y todavía pero compartida yo ahora habrá que inaugurar el diván naranja para saber qué está pasando en ciudadanos hoy vuelven a tener rinden de ejecutiva no sabemos estará físicamente o no Albert Rivera que la semana pasada decidió telemáticamente la ruptura con Valls que me una cosa menor no lo de romper con esa hay estamos de recomendaciones esta mañana hasta está lejos yo recomendó yo recomiendo la información la información de Iñaki Ellacuría en en La Vanguardia en que resume cosas que hemos venido qué aporta pero aporta claves y detalles que enmarca muy bien la situación por la que pasa un partido que nació para algo que bueno su cúpula decidido que ya no es ese algo el objetivo pero sobre la situación concreta de de liderazgo de Albert Rivera dice está más cerrado en sí mismo que nunca el grupo de confianza cada vez más reducido esto es algo que nos obliga a todos no nos han dicho de una manera u otra a todos que ya no hay prácticamente prácticamente manera de de acceder a al líder al líder de Ciudadanos esto ya es irreversible una lejos hombre yo creo que los fenómenos

Voz 4 28:54 los políticos hay un punto en el que se convierten en reversibles no sé si ese punto es al que ha llegado no diré solamente ciudadano sino en particular Albert Rivera lo que pasa es que me parece que sí llegado a ese punto Se va a llegar se está en un camino muy arriesgado

Voz 1027 29:16 eh muy

Voz 4 29:18 poco operativo porque hoy mismo tenemos nuevas encuestas se hubiese en este momento otras elecciones los que pagarían un mayor precio por ellos serían precisamente podemos cosa que que es lógica pero también ciudadanos yo aumentarían los partidos más fuertes es decir el Partido Socialista y el Partido Popular por lo tanto yo creo que ese empeño de Albert Rivera por liderar la derecha dando el sorpasso a Casado y al Partido Popular a mire a esas que está fuera de su alcance que su persistencia es la persistencia en el error pero que llega un momento en el que hay que bajarlos Brass si decirle bueno dejemos que sean los hechos de los que le convenzan Hinault las palabras por los argumentos un hombre eso tiene una contrapartida que pudiendo haber sido una fuerza política interesante para la funcionalidad institucional no lo está siendo esta es sencillamente la lectura que a mí me inspira ese encasillamiento de Albert Rivera en determinadas posiciones que no son reconocibles ni por aquellos que inspiraron a la fundación del partido pero ojo tampoco por un sector del propio del propio Partido de la ejecutiva

Voz 0199 30:49 yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio y a mi única duda es si siempre ha sido así y nunca ha existido ese Albert Rivera que se quiso ver en un momento dado yo empecé a pensar que nunca asistidos Albert Rivera hay que Alves Rivera siempre ha sido esto siempre ha sido una persona conservadora una persona que ha aspirado a hacerse como el espacio de la derecha contrariamente al análisis que hacía José Antonio yo creo que él cree eh que yo suscribo que los datos demuestran que se está equivocando él cree que los datos de le de la razón yo creo que es apoyan en dos argumentos básicos uno el resultado de las autonómicas catalanas donde ciudadanos con una línea muy semejante consiguió ser el partido más votado dos el resultado las elecciones generales que primero digamos torció o bastante de las previsiones de las encuestas y Ciudadanos quedó bastante por encima de lo que muchas encuestas le vaticinaban todo puso al alcance de su mano el objetivo el del sorpasso en ese sentido yo creo que lo que estamos asistiendo es completamente irreversible es decir Berry ha tomado esa decisión yo creo que siempre este este es el verdadero Albert Rivera C's sólo cambiará de estrategia cuando Albert Rivera deje de ser el líder de Ciudadanos porque no no me imagino la cabriolas la voltereta que tendría que dar para para que sean los recuperase supuesto perfil centrista reformista no yo creo que este es irreversible el el sólo tiene un final o el éxito absoluto y Albert Rivera llega a la presidencia de la desgobierno encabezando la derecha o la retirada del líder fracasado pues

Voz 11 32:26 en las encuestas que por ejemplo hoy salen publicadas tampoco muestran grandes diferencias es decir el partido de Ciudadanos tendría una bajada mínima que está dentro del margen de error y por lo tanto

Voz 1727 32:39 esta estrategia que él ha decidido emprender o qué

Voz 11 32:44 yo creo que todo empieza la moción de censura no cuando se queda parapetado detrás del Partido Popular y no no fuerza la la repetición de elecciones con un acuerdo con Pedro Sánchez cuando el Partido Socialista le abrió la mano yo creo que el tomo una decisión estratégica es decir a largo plazo algo que en política no no solemos ver mucho y fue ponerse en el lado de la derecha algo de la política de bloques que hace cuatro años era arriba y abajo la casta y el pueblo lo nuevo y lo viejo eso ya todo of pasó a la historia ya ahora son los bloques la izquierda y la derecha volvemos a la ideología clásica con ese esa forma de liberalismo fue se puso en el lado conservador allí lo que nos dicen las encuestas ahora mismo que las los pactos con el Partido Popular y con Vox no le pasan factura y que por lo tanto esa tercera posición esa escisión por decirlo así del Partido Popular podría ser una trayectoria a largo plazo pero eso Pepa no hace que consiga los objetivos que él se ha marcado que efectivamente su pasado al Partido Popular eso lo que los dicen hoy los datos lo que nos dice hoy en las elecciones que hemos tenido que no han sido pocas han sido cuatro es que no lo va a conseguir por lo tanto antes el Partido Popular el partido Ciudadanos a lo que aspiraba ayer a ser una bisagra que expulsaba a los nacionalistas del debate público y por lo tanto podría pactar con PP y con con PSOE y ahora le limita mucho les limita mucho las opciones ya allí tenemos esa pérdida de oportunidades en los pactos de gobierno porque como sólo pueden pactar con el Partido Popular son lentejas o pactos con el PP o pacta con el PP algo que si hubiera pactado con el PSOE probablemente esa amenaza eh al Partido Popular a perder ciertos gobiernos pues igual no hubiera dado reporta más beneficios el niño

Voz 4 34:46 con lo que tú dices Verónica que hay por ejemplo que ver el Ayuntamiento de Madrid que es Lara ha ocurrido con el Ayuntamiento de Madrid porque Ciudadanos después del veintiocho de abril pero sobre todo después del veintiséis de mayo necesitaba un trofeo un trofeo importante use se una gran Presidencia de una comunidad autónoma un gran Ayuntamiento Bono el Madrid intentaron desesperadamente a repartirse a pachas el Ayuntamiento de Madrid sí y no hubo manera tampoco va me ver manera de que asuma la presidencia de la Asamblea de Madrid desde luego o Castilla y León se lo han entregado también al Partido Popular y Murcia seguramente ocurrirá tres cuartos de lo mismo por lo tanto la estrategia de Ciudadanos es contradictoria con sus propios objetivos porque está engordando al PP no le estaba adelgazar

Voz 1727 35:42 dejadme que os vamos a Ceuta porque tenemos una noticia esta noche han disparado varias veces contra una de las principales mezquitas de Ceuta sin causar heridos pese a que parece que había dentro gente rezando Radio Ceuta Miguel Ángel Mendoza buenos días

Voz 31 35:59 buenos días Pepa pues exactamente la Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar los incidentes que han ocurrido esta madrugada según informa la investigación se encauza de forma sería en varios encapuchados yo Candice parados precisamente contra la fachada de esta mezquita Moulay el médico está situada la venido de África hay al menos tres impactos las ya utilizado para la huida una motocicleta se ha dado aviso a la Policía Científica para poder realizar una inspección ocular

Voz 1727 36:28 se sabe que habrá ocurrido Miguel Ángel

Voz 31 36:30 sobre las tres tres y media de la madrugada

Voz 1727 36:32 ya había gente dentro

Voz 31 36:34 había gente dentro se dice que podría haber dos tres personas lo que resulta quizás un tanto extraño es que es estuviera esa hora de la madrugada en el interior de una mesquita pero bueno es algo que de momento forma parte de la investigación policial

Voz 1727 36:50 Miguel Ángel Mendoza gracias buenos días hasta luego

esto que suena es la banda sonora de Black Mirror y enseguida os digo porque la tenemos puesta esta mañana pero primero Nos vamos a ir a Zaragoza porque

Voz 1727 41:27 ando de las tareas pendientes de este gobierno el de ayer del de mañana está la investigación y la ciencia en este país y a esta hora hay una concentración de investigadores frente de la Universidad de Zaragoza las hay en distintos puntos de España aquí Aaiun a la Universidad de Zaragoza reclamando que se les aplique ya lo que contempla el Estatuto del investigador Pepe las Marías buenos días

Voz 1012 41:49 hola Pepa buenos días pues sí son trescientos veinte investigadores pero doctorales e piden que se reconozca sus trienios la subida salarial el dieciocho el diecinueve pero sobre todo como decías lo que piden es que se aplique el Estatuto del Personal Investigador en Formación que se aprobó el pasado mes de marzo Javier Ortuño exportavoz portavoz de estos e investigadores explicaba lo que supondría en sus nóminas que rondan los quince mil euros al año es decir que son mileuristas

Voz 42 42:14 vamos hablando entorno de media unos siete mil euros por ahí durante preelectoral estamos estudiando el doctorado pero a la vez estamos realizando una investigación y como tal tenemos un contrato laboral

Voz 0858 42:24 en este caso de obra y servicio himnos Corres

Voz 5 42:26 con los mismos derechos que al resto de trabajadores de la Administración

Voz 1012 42:30 que siete mil euros al año Pepa llame al mes son cerca de quinientos euros en la concentración ha habido cánticos irónicos No somos becarios somos precario le investigadora que se llama Susana luce a que está doctorado en Ciencias Biomédicas que nos contaba su situación

Voz 43 42:43 es oficialmente un contrato en mi caso por la DGA subvencionados

Voz 4 42:48 para De Gea llevo dos años llevará

Voz 43 42:51 ya dos años más trabajando sin contrato encadenando pues otras series contratos intentando trabaja en la investigación incluso esperando una convocatoria de becas que pudiera financiar mi investigación

Voz 1012 43:04 la Universidad de Zaragoza dice que es una competencia del Gobierno de Aragón los investigadores lo que están pidiendo es que se pongan de acuerdo y que les apliquen esta subida salarial

Voz 1727 43:11 qué barbaridad PP muchas gracias adiós

Voz 6 43:14 por esos testimonios investigadores e investigando hoy el cáncer mañana

Voz 44 43:18 porque nos comportamos como sociedad como nos comportamos o pasado mañana que a seguir con la huella digital

Voz 1727 43:29 el otro día hice un experimento con Esther Palomera con Enric Juliana hay con Pablo Simón he cogido gusto así que Antón José Antonio Verónica tengo que hacer una pregunta un poquito inquietante ya me hago cargo quiere hablar de vuestro testamento no el de bienes sino el digital habéis pensado qué hacer con vuestras redes sociales cuando ya no estéis Anton

Voz 0199 43:48 yo yo espero cerrarlas antes de morir el sistema Roma te dejan efectivamente en la vida así seguramente lo dejaré muchos marrones peros pero no dejarle

Voz 11 44:01 Verónica yo no voy a pensarlo Pepa sinceramente en el otro tampoco no porque bueno es supongo que hasta que no te haces un poco más mayor no tiene nada bueno una niña no tanto pero pero sinceramente hasta que ayer no nos plantas estilos temas digo pues no lo había pensado nunca

Voz 4 44:19 Zarzalejos yo sí tengo pensado encomendar notarial mente les más lo he hecho

Voz 1727 44:28 a uno de mis hijos

Voz 1027 44:30 que se encargue de de borrar absolutamente todo lo que no sea mi huella

Voz 4 44:38 la digital salvo aquellas cuestiones que tengan carácter cultural biográfico y que les pueda

Voz 0858 44:45 al ser de utilidad

Voz 4 44:48 problema si me permites adelantar dar un paso más no es tanto la Ley de Protección de Datos el artículo noventa y seis el que estamento virtual es que esto ya se incorpore al Código Civil al derecho de sucesiones al sistema de testamento darías a las prácticas notariales que obligarían a que el propio notario ampararse si así lo que

Voz 1027 45:15 quiere el el testador eh

Voz 4 45:18 su privacidad también en ese ámbito es decir ya no es una cuestión voluntaria ni encargar a una empresa de servicios que nos borre todo cuando fallezca vamos no no que tiene que ser una obligación legal

Voz 2 45:31 cómo cómo es

Voz 4 45:33 en en en el en el hecho testamento

Voz 2 45:36 es un las de borrar decías Antón no ya habló de cerrar mis cuentas defiendo estará activas

Voz 6 45:42 dentro esperarle espera que que hay hay mucho tema para para acelerar que hay mucho tiempo para el deba

Voz 1727 45:47 te porque el debate Nos lo sugirió uno de los últimos episodios de la serie Black Mirror me va a echar una mano Pepa Blanes la compañera que mejor puede contar esta historia sin hacer spoiler a nuestros oyentes Pepa buenos días

Voz 0199 45:59 hola qué tal Pepa Bueno voy a intentarlo

Voz 1727 46:02 te lo prometo para el que no la haya visto Black Mirror es una serie que no tiene una trama como tal cada capítulo funciona de forma independiente Pepa qué pasa en este en concreto es once Elena en él

Voz 0199 46:13 un conductor de Uber secuestra al trabajador de una especie de Facebook empresa de redes sociales para hacer un chantaje que le ha jugado una mala pasada sin entrar mucho en la trama lo que plantea la serie es el caso de una madre cuya hija se ha suicidado impide a esa empresa poder entrar en la cuenta para gestionar la como ya que era hay también para encontrar datos que le ayuden a entender el porqué de ese suicidio

Voz 1528 46:35 yo intento todos los días y fallas tres intentos la bloquean unas horas cuando se me ocurre una clave la punto esta semana estoy con sitios a los que fuimos de vacaciones

Voz 0199 46:45 el capítulo nos lleva a pensar qué pasa con nuestros perfiles digitales tras la muerte si puede una madre hacerse cargo de esas contraseñas de la red social de su hija Ozzy una empresa puede alegar no la ley de protección

Voz 1528 46:55 de datos soy su madre lo normal es que me dieran la clave de su cuenta pero no va contra las normas de aplicación la dejan como en sepia con una foto antigua hay bloquean su cuenta a la que no puedo

Voz 0199 47:06 lo que nos diez de este capítulo y lo que luego veremos en la realidad es que las empresas son las que deciden en estos momentos qué pasa con nuestras redes sociales cuando

Voz 1727 47:14 morimos eso es ficción pero en la vida real se han dado situaciones muy parecidas

Voz 0199 47:18 de hecho hay un caso idéntico el de una chica de quince años que se suicidó en el metro de Berlín en dos mil doce en este caso sus padres tenían la contraseña pero cuando quisieron entrar en la cuenta de Facebook de la hija lo que pasa es que la red social ya había aplicado un protocolo qué pasa convertir estos perfiles normales en muros de condolencias con lo cual pues no podían entrar en la cuenta fueron en la justicia alemana es es años después les dio la razón pero hay casos de muchos tipos que nos hacen reflexionar sobre si es necesario un testamento digital en el que bueno pues no sea una empresa o una red social la que decida qué pasa con nuestras fotos subidas a la nube con nuestros pos de Instagram qué pasa con nuestras listas de música con nuestros datos nuestras tarjetas lo que están puestas en pues no en Amazon Un cualquier otra página web hay un ejemplo el de una chica de dieciséis años también muy curioso de Massachusetts que murió en dos mil diez de cáncer ella había sido muy activa con un bloque con sus redes sociales comentando cómo se enfrentaba a su enfermedad programó varios tuits antes de morir que se publicaron cuando ella ya no estaba también varios mails eh a través de unas aplicaciones que mandaban una vez que ya había fallecido a su familia pues de sendas cartas y mensajes no es cierto Pepa hoy en la Ser lo hemos contado alguna que otra vez que cuando alguien muere queremos cerrar el perfil Hinault verlo pero no en todas las familias ocurre así hay para quienes es muy importante que Facebook o Twitter siga avisando de los cumpleaños por ejemplo hay distintas perspectivas como vemos muchos casos muchas maneras de lidiar con la muerte con la identidad digital en esta época de las redes sociales lo que sí está claro es que al final pues parece que deben ser las personas las que tienen que decidir qué pasa con su identidad póstuma o con todo el material tangible e intangible que generamos

Voz 1727 48:58 en las redes sociales Pepa gracias

Voz 0199 49:00 gracias a vosotros adiós hay faena eh

Voz 1727 49:03 mi tarea aquí hay tarea pero tarea porque no son son los blogs o no las tarjetas de crédito que no había pensado en eso donde tenía este familiar que ya no está su tarjeta de crédito qué podemos hacer nosotros lo que pueden hacer los nuestros con nuestras redes sociales cuando no se tiene tan claro como apuntaba José Antonio yo ya lo tengo decidido qué pasa cuando hubiera una realidad sobrevenida Miguel Pérez buenos días

Voz 31 49:28 hola buenos días es presidente de la sí

Voz 1727 49:30 en de usuarios de Internet yo no sé si ha podido escuchar lo que apuntaba a José Antonio Zarzalejos bueno hay que ir ya al Código Civil

Voz 31 49:38 sí aquello aquello civil pero entre tanto tenemos ya una ley de protección de datos que se ha aprobado recientemente que ya incluye el derecho digamos hacer un testamento se llama así en en el que podemos especificar la persona a la que dejamos digamos nuestras contraseñas qué hacer con cada uno de los servicios es decir que eso ya tenemos en España tendríamos una mini cobertura legal y luego como habéis comentado las redes sociales es un tema al que se enfrentan cada día no olvidemos que en Facebook hay parece que sol como otras cuatro personas que fallecen cada minuto

Voz 1727 50:09 algo que ver

Voz 31 50:12 de usuarios en estos casos sí que podemos tanto en Facebook como Google ellos tienen un protocolo que al cabo de meses sin actividad pues pasan la cuenta un Estado pero también podemos decidir qué hacer en caso de fallecimiento oí designar a una persona para que o bien Se por nuestra cuenta o bien la convierta en un digamos en un espacio digamos de público pero que no se pueda entrar pero sí que es verdad que como la vida misma como la misma hay situaciones y como tú muy bien has dicho la muerte no muchas veces no avisa insinuación de bebidas en en las que en las que nos enfrentamos a casos muchas veces el día monos de tratamiento de borrar uno de borrar sino de saber de digamos investigar en algunos casos son otros simplemente curiosear y ahí digamos pues el digamos y que sería necesaria una un equilibrio al final

Voz 1727 51:03 pero fíjate si si si perdona así

Voz 31 51:06 no que al final el problema viene por algo que también en la conversación que son las claves es decir todo el acceso a sus aplicaciones esos contenidos es Bazán enclaves y además son claves que no son estáticas que vamos cambiando vamos variando y esa es la la dificultad entre comillas que tiene esta esta historia es decir que cómo se accede a esos contenidos en qué condiciones y luego cómo se justifica ante estas aplicaciones que yo tengo derecho legal entre comillas para acceder en nombre de la persona que ha fallecido

Voz 1727 51:35 pero además de la dificultad objetiva que ya vemos que tiene la cuestión si cambiarnos de compañía Telefónica nos costó mundo estando vivito y coleando es decir cómo cómo podemos fiarnos de que la voluntad de alguien que ya no esta se va a ejecutar pero sí pero sí sí hacer este tipo de operaciones las más sencillas y elementales nos cuesta la misma vida

Voz 31 51:58 sí es verdad que no es fácil no es complicado pero tenemos que adquirir esa es igual que con el derecho de hacer un testamento es complejo hay que ir a los notarios han comentado ya que ya existe el leíamos el protocolo las notarías para este testamento de forma que ciertamente necesita cuando se habla a dos de los pues sólo se le da que sea designado sino al resto es decir que él condiciones de privacidad que es que se que se mantienen y es verdad que es mucha la información bueno yo creo que practicamente todo al final e está en las redes esos correos nuestra página web no sólo está en lo que decimos nosotros lo que nos han dicho otros me por lo tanto hay mucha información en nuestra cuenta de correo nuestra red social la parte que no porque creamos etc etc por lo tanto yo creo que sí que hay que darle una tensa edita de vez en cuando quizá simplemente pensando lleve a