Hoy por Hoy (24/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0824 00:00 son las nueve en Canarias la ministra de Justicia en funciones le pide a Vox que frene la violencia verbal contra las mujeres después de que un portavoz de la formación de ultraderecha en Murcia la haya llamado Tea raca embustero puta Dolores Delgado ha estado en Hoy por Hoy se ha referido a la querella que está estudiando la Fiscalía por las palabras de Juan José arte

Voz 2 00:22 hay algunos artículos del Código Penal en donde encajan perfectamente la la acción las palabras del portavoz de Cox en en Murcia como es un delito en este caso público porque yo soy autoridad si se trataría de unas injurias contra contra una persona que que representa la autoridad esa autoridad pues hay quién tiene que manifestarse en primer lugar es la es la propia Fiscalía porque es un delito que se persigue de oficio

Voz 0824 00:52 la ministra Delgado ha dicho que el terrorismo machista no se puede banalizar y le ha pedido al Partido Popular y a ciudadanos que se posicionen el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne hoy para analizar la escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos Mike Pompeo jefe de la diplomacia estadounidense ha aterrizado esta mañana en Riad para analizar junto a Arabia Saudí la situación y el ministro de Exteriores británico Jeremy Hunt que es uno de los dos aspirantes a suceder a Theresa May como primera ministra acaba de decir en la BBC que les preocupa que la situación acaba derivando en una guerra

Voz 0116 01:22 han pinchado estamos haciendo todo lo posible por reducir la tensión pero nos preocupan no creo que ninguno de los dos lados quiera una guerra pero nos preocupa acabar con una guerra accidentalmente por eso estamos haciendo lo posible para calmar las cosas

Voz 0824 01:37 el ébola ha causado la muerte de más de mil quinientas personas en la República Democrática del Congo según los últimos datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad congoleño este brotes el más letal de la historia del país y el segundo del mundo por número de fallecimientos y de contagios Carlos

Voz 0325 01:52 Carla casi once meses después de ser declarado el brote el número de fallecidos llega a mil quinientos seis mientras que los contagios superan los dos mil doscientos más de ciento cuarenta mil personas han sido vacunadas pero el control de la epidemia la más grave en la historia del país está viendo dificultada por el rechazo de algunas comunidades a recibir tratamiento y por el conflicto en la zona entre grupos armados y milicias eh rebeldes la Organización Mundial de la Salud aún no ha declarado esta epidemia de ébola como emergencia sanitaria internacional aunque sí ha advertido de los riesgos especialmente después de que se hayan registrado en los primeros casos en la vecina Uganda el brote de ébola más devastador se tradujo entre dos mil catorce y dos mil dieciséis murieron once mil trescientas personas entre ellas dos misioneros españoles en Liberia Sierra Leona

Voz 1275 02:33 hay más de veintiocho mil resultaron contagiadas incluida

Voz 0325 02:36 a la enfermera Teresa Romero del Hospital Carlos III de Madrid

Voz 0824 02:39 ya en Ceuta la Policía Nacional está investigando un tiroteo que se ha producido esta madrugada contra una de las principales mezquitas de la ciudad varios encapuchados han disparado contra la fachada pero no tiene no hay constancia de que se haya producido ningún herido y en cuanto al tiempo hay cuatro provincias en alerta amarilla por temperaturas máximas Zaragoza Huesca Lleida y el sur de la isla de Mallorca diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 1275 03:07 en Madrid hasta ahora empiezan en el Retiro los datos de la Policía Municipal de la capital por el día de su patrón primer acto oficial de la legislatura que preside el alcalde EM Almeida con la ausencia a última hora de la alcaldesa Begoña Villacís que no ha podido asistir por un problema familiar Carolina Gómez buenos días

Voz 4 03:21 buenos días Nueva ayuntamiento quiere retomar la solemnidad que a su juicio se ha perdido en esta festividad del patrón de la Policía Municipal Almeida recupera el desfile a pie en el parque del Retiro lo hizo el himno de España que acaba de sonar también habrá desfile motorizado de animales y se otorgarán reconocimientos y condecoraciones a policías que se jubilan y a miembros de la sociedad civil los caballos la banda de música y los agentes forman ya en el paseo de Ferran Nuño donde se celebra la Feria de Libro y el nuevo alcalde Martínez Almeida pasa en estos momentos revista

Voz 1275 03:52 gracias Carolina media hora la Plataforma en Defensa de Madrid Central va a explicar los motivos de su Constitución y la manifestación que han convocado para el sábado que viene una asociación de comerciantes del centro de la ciudad vive Malasaña publicado esta mañana un comunicado en el que piden que Madrid Central continúe porque no afectado sus ventas Elena Jiménez

Voz 0806 04:08 me han caído sus ventas ni sus clientes dicen y además alertan de que si se revierte la norma algunos empresarios podrían perder lo invertido para ajustarse a ella en términos generales creen que Madrid centrales beneficioso para su barrio para la ciudad pese a que haya que hacer algunos retoques para los trabajadores nocturnos el horario de carga descarga o eliminar el factor miedo que puedan tener algunos clientes por las multas por ello opinan que abolir este área de la capital es innecesario y su deseo es que el proyecto siga adelante con posibles retoques

Voz 1275 04:34 ya está ahora en la Audiencia Provincial se reanuda la última sesión del juicio de la auxiliar de enfermería del hospital de Alcalá acusada de asesinar a dos ancianas dos pacientes la acusada tendrá la última oportunidad de dirigirse al tribunal antes de que comiencen las deliberaciones del jurado popular la Fiscalía pide cuarenta años de prisión para ella veintitrés grados ahora mismo en la Gran Vía con bastante nubosidad esperamos hoy máximas de treinta

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 06:37 es un amigo sueco que tenemos en común ustedes y yo le preguntaran a dónde te gustaría viajar si pudieras back stage de de Van ligeros último concierto el día de Acción de Gracias de mil novecientos setenta y seis dijo sin pensarlo esta gente sabía lo que se hacía adiós lo cierto es que después de aquella última actuación de Ban nunca volvió a los escenarios nunca especuló con su vuelta se apagaron las luces y siguieron su camino aquella noche además de la actuación ofrecieron una típica cena de Acción de Gracias para cinco mil invitados quiso ustedes han tenido invitados en casa este fin de semana saben bien de lo que hablo al salir del concierto donde aparecieron artistas invitados como ella aun Ringo está Joni Mitchell Pam Oleson Neil Diamond o el gran Bob Dylan al que estamos escuchando al acabar decía algunos asistentes respondieron a las preguntas de periodistas concentrados el aporte maravilloso increíble e inolvidable fueron algunos de los adjetivos mucho yo he Hutton dijo mirando a cámara el concierto estuvo muy bien pero el pago un poco seco amigos es lunes

Voz 9 07:51 de la escena

Voz 3 08:00 qué difícil es acertar siempre toca de muy buenos llevarla buenos días eso demuestra de que se puede ser un grande lo que rol pero el pavo asado decir

Voz 1995 08:10 es muy difícil que nosotros podamos cambiar su presente así que vamos a intentar concentrarnos en su futura casi todos los treinta mil estudiantes que se presentaron a ser la selectividad por toda España tienen ya su nota y con ella la mano se enfrentan a una de las decisiones más trascendentales de su vida

Voz 6 08:28 que estuviera ahora eh

Voz 1995 08:32 además en nuestro país se ofertan cientos de titulaciones los estudiantes ven condicionada su decisión Portos

Voz 10 08:38 la vocación que es importante cruel pragmatismo o lo útil lo que quiero ser o lo que viene bien que sea difícil pensarlo

Voz 1995 08:50 sí es una decisión que te va a acompañar el resto de tu y la gran pregunta estudiar lo que te gusta aunque posiblemente no te de comer estudiar lo que tiene muchas salidas profesionales ante esta disyuntiva se ha colocado carros Rodríguez es el estudiante que has sacado la mejor nota de toda España un catorce de catorce el examen perfecto salió en todos los medios a ustedes seguramente ya conocen su caso es un caso extraordinarios Carlos ha hecho un bachillerato brillante de Ciencias pero ha optado por perseguir su sueño que tiene muy poco que ver con la ciencia con los laboratorio bueno consciencia los no pocos sí pero no con los laboratorios Carlos Rodríguez nos escucha desde Alicante Carlos muy buenos días

Voz 11 09:28 bueno has está seguro

Voz 1995 09:31 claro que va a estudiar dramaturgia

Voz 11 09:34 madre

Voz 1995 09:35 amo a mucha gente le ha llamado la atención como con esas no tazas a la RESAD porque esto más que insite sorprenden las críticas o los comentarios

Voz 11 09:44 porque al fin y al cabo es lo que me gusta y lo que me llena evidentemente soy consciente de que podría estudiar matemáticas o ingeniería porque bueno pues pues es un bacheado de Ciencias es para lo que estoy preparado al fin al cabo pero lo que me llena no es lo que me gusta y al final causó voy a tener que levantarme por la mañana durante treinta cuarenta años y me gustaría tener que hacerlo para ir a trabajar a a un empleo que me guste que me apasione eso sí que es verdad que quizás haya suscitado más polémica de la que debería porque creo que es algo que no debería sorprender ni que debería ser noticia que un chico se quisiera dedicar a ser dramaturgo actor bailarín o lo que fuera

Voz 1995 10:21 el índice mucho sobre lo que creen algunos sobre la importancia del teatro lo espiritual las humanidades e sobre lo que representa esto también dice mucho de de esa sorpresa pero tienes ya la plaza Carlos

Voz 11 10:34 no lo sé de hecho me lo van a decir este mediodía a las doce a todo CEAR actos no sé cuando cuando cuando ellos quieran

Voz 1995 10:43 oye si te dicen que no

Voz 11 10:44 pues siempre tengo alternativas osea mi sueño es dedicarme al teatro y sé que si no es este año pues al que viene pero mientras tanto pues o quién sabe quizás este año me meto a matemáticas o estudio Comunicación Audiovisual o estudio cine o no lo sé pero vamos que tengo claro lo que lo que quiero hacer I y un año perdido no tiene que ser un año perdido

Voz 1995 11:09 que Carlos ha ido a pedir plaza justo en el único sitio donde su catorce sobre catorce no vale Resad la la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid no tiene en cuenta de él tiene en cuenta pero no de una forma definitiva definitoria en tu casa cómo han vivido la la decisión porque mucha gente no sé si es tu caso mucha gente decide él

Voz 11 11:31 yo y la gente a los que les deciden a ver eh yo ya desde pequeñito que empecé a bailar con cuatro años ella y se iba viendo un poco por dónde iba a acabar tirando sí que es verdad que la decisión en sí pues impactó un poco de teniendo en cuenta el otro sueño de bachiller de ciencia con con esa notas pero vamos que cuando lo dije cuando dije escucha mamá que yo me quiero dedicar al teatro ya está pues no me no me dijo nada de hecho me me apoyan montó ni

Voz 1995 12:00 no vale lo seguían en casa no hay ningún problema el cine y el entorno en el instituto tus profesores lo han entendido sí que es verdad que

Voz 11 12:09 había algún que otro comentario de madre mía pues qué pena que con esa nota te tengas que dedicará a las artes tal pero vamos que que ningún problema que cuando

Voz 1995 12:18 pero en fin te dices aquí en fin lo que dice oye con esa no tazas de caldo teoría fantástico fíjate vamos a tener muy buen arte

Voz 11 12:25 no sé o sea yo creo que por por la concepción tan interiorizada que hay en general de que de que cuanta más nota tengas más técnica Imaz científica tienen que ser la cara la carrera en la que te especializa entonces yo creo que hay que no tiene un comentario que hagan a mala leche ni muchísimo menos sino simplemente que es

Voz 3 12:43 pero donde piensan

Voz 1995 12:45 vale que hemos leído entrevistas suyas esta semana porque el caso de Carlos pasa llama mucha tela los titulares donde veíamos que tu sueño asesinar un musical en la Gran Vía

Voz 11 12:55 esto es Guinness ya pensaban más o menos como ver tengo muchísimas ideas

Voz 1995 13:00 que como el títulos van danos el título que yo yo estoy convencido que vamos un día a pasear el vamos a se lo viéndolas es de neón hay unos títulos así a todo lo largo de donde sea

Voz 11 13:10 a ver yo yo la verdad es que dura de verdad que lo último que que pienso cuando con estoy creando cualquier tipo de de de yo no que no te puedo decir vaya por ahora pero sobre qué va pues la verdad que no lo tengo claro esa tengo seis siete ideas y no sé para dentro de diez años cuáles para desarrollar a cual menos en meta fijan un poco no tengo ni idea yo te digo yo lo que funciones amor sí

Voz 1995 13:40 alguien la Palma alguien en algún momento se enfadan hay

Voz 3 13:44 conflicto y luego todo acabó animales también triunfaría de animales que se pueden meter algo de animales pues aquí pero

Voz 1995 13:52 hoy un estudio de este Research nos dice que en dos mil veintidós habrá uno coma veinticinco millones de puestos tecnológicos sin cubrir claro está cambiando mucho el perfil de delante de las necesidades de una sociedad como la nuestra avanzada Hay tecnológica necesita tienen otras pensado mira mientras me hago una cosa yo que soy otra carrera por si yo que sé pues sí pues sí no va bien lo primero sigue verdad

Voz 11 14:19 qué pensaba en compaginar los estudios en la RESAD quizás con una carrera de matemáticas de vía online por la UNED pero es algo que tengo que meditar o que no me gustaría que me quitará tiempo de de la Resad sea lo primero es el arte dramático dice a partir de ahí puedo si a partir de tengo tiempo para hacer cualquier otro tipo de actor Vida de ser una carrera de sea lo que sea pues entonces sí que lo haré pues que Turquía Carlos cines dieciocho años

Voz 1995 14:46 será de diecisiete diecisiete cuando goles

Voz 11 14:48 dieciocho en agosto

Voz 1995 14:51 es decir Etihad mayor de edad sea ojo huída que la vida se pone interesante bueno pues Carlos con diecisiete lo tiene claro y no es fácil no es nada fácil tener las cosas tan claras en un momento tan importante de la vida de un así que Carlos toda la suerte del mundo yo me voy a fijar a partir de ahora todos los días cuando suba por la Gran Vía que yo vivo al lado exhibiendo aves ella con nueva que vaya sobre animales

Voz 3 15:16 no te digo te aplaudo contra corriente es algo que nos enseña el salmón nórdico aquí contra Corea y aplaudo

Voz 1995 15:24 qué bonita que de aquí no se todo porque era un cierre supera aspiracional esto el salón tonos deja ahora mismo en un punto tan bello el bueno y al menos también te digo ya sabe lo que no hay que hacer sobre cómo acabar un asunto Carlos toda la suerte del mundo que tu camino o sea muy fructífero que apenas montón que lo pases bien que lo pases mal y sobre todo que cuando triunfe es el éxito tuyo de el que tú marcas no de los demás como parece que va a ser

Voz 10 15:55 un abrazo muy grande con salmones

Voz 1995 16:01 voy a de mucha seguimos en Hoy por hoy hablamos de vocaciones de Prat de lo práctico

Voz 6 16:06 el deseo sin la cadena

Voz 1275 16:09 es

Voz 7 16:10 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 12 16:13 el único seísmo es el seísmo con el que no nada que se dinero

Voz 1995 17:08 les cuesta

Voz 1 17:09 soy profesora tengo que creer o dejar que los sentimientos afloren con naturalidad estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo poner el verbo conversar por encima de entrevista que te recuerden como buena persona es bagaje suficiente yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario discrepar sin miedo al contrincante puedes discrepar contigo que lo cual es muy sano Santísimo ya había anoche debían Raxoi quita encantada o si le ha gustado mucho

Voz 15 17:39 lo más importante

Voz 16 17:41 sabe reírse de uno mismo

Voz 17 17:44 una ventana se abre Frantino saca el apoyo de las TIC

Voz 16 17:48 hasta la séptima temporada con Carla

Voz 1995 21:26 es que muchos están conociendo estos días finalmente van a poder y la universidad que que en cómo y de qué manera cual esa segunda tercera opción si la nota les da sino les da que son muy difícil luego es otra que la vida aquí definitivo definitivo salvo una cosa lo demás es bastante bueno moldeable pocos amigos en cualquier caso mayores que el que se abre estos días para un chaval de diecisiete dieciocho años una chica o un chico con la selectividad recién en aprobada con toda la vida por delante en un país con la tasa de desempleo juvenil más alta tenemos la tasa más alta de la Unión Europea superior al treinta por ciento subieron a carrera con salidas que es una frase desde maravillosa no doy nada es la opción pragmática aunque a veces no siempre no siempre es primera opción hemos conocido un caso hace unos segundos vamos a ver si luego la edad en la plaza nueve que con catorce sobre catorce lo tenemos claro que Carlos vaya a entrar en la y vamos a hablar ahora con Miguel Ángel Serradilla Miguel Ángel muy buenos días buenas Atica eso que te gusta de verdad

Voz 3 22:30 pues realmente está cuál es tu vocación siete te pregunto cuál es tu vocación me gusta lo que es dar clase lo que es esto de la radio de la tele impreso

Voz 1995 22:45 cabe ya Miguel Ángel pide otro la echar aquí una una vocación tuya algo que tú sientas realmente qué te mueve

Voz 3 22:54 bueno pues eso realmente porque voy a hacer haber hecho realmente las salidas pues no es que no es que me interesan mucho pero bueno hay bastantes donde elegir así que puede serlo

Voz 1995 23:05 es porque tú quieres estudiar Derecho

Voz 3 23:09 pero pero

Voz 1995 23:12 a punto haya sí

Voz 3 23:13 ya me he inscrito en la primera opción nevadas la nota positiva fue estoy con alegría o por asignación una alegría porque al final bueno pues hay tantas salidas hostil instituido a tu te vas a poner

Voz 1995 23:26 la unos pantalones cruzaba bueno puede salir disipan casi todos los días se pasé a trabajar a un sitio donde a lo mejor no te no te hace muy feliz damos por sí ojalá

Voz 3 23:39 eso espero pero bueno lo que yo pienso es que al final esto lo hacemos todo porque llevo estudiando pues claro desde que desde que empiezas realmente pues no poca gente va feliz a estudiar porque les guste

Voz 1995 23:52 que veis tiene otra sí la decisión es cien por cien tuya

Voz 3 23:57 sí bueno han influido un poco mis padres

Voz 1995 24:01 no se sabe si yo te pregunto la opción cien por ciento ya sí pero

Voz 3 24:05 no más cien por cien pero bueno qué porcentaje un ochenta por ciento tuyo mío sí

Voz 1995 24:12 sólo un veinte de tus padres

Voz 3 24:15 al final me han estado apoyando bueno lo que tú quieras tal

Voz 1995 24:19 pero parece tú ahí en algunas universidades en estado es que ayer Finney las series influye mucho pero hay muchas universidades en Estados Unidos que cuando acaban cuando está en un momento como como el tuyo le preguntan hizo un trabajo que tienen que hacer un trabajo de fin de carrera dónde te ves dentro de diez años es una reacción de ahora mismo que es muy interesante también para para medir las expectativas para que después vamos a lidiar en frustraciones y anhelos tú cómo te ves Miguel Ángel dentro de diez años fue la otra camiseta que no sea de la Juventus para empezar que está presentado aquí con una camiseta que dentro de diez años pues mira pues

Voz 3 25:01 ahora bachillerato la carrera son cinco se pueden alargar bueno siempre está bien tener algún máster entonces ya no vas a contar aquí la es lo que dice sí sí Masters

Voz 1995 25:12 sí

Voz 3 25:13 así que con veintisiete veintiocho años

Voz 1995 25:15 te ves qué qué qué quieres que estarás haciendo pues eso

Voz 3 25:17 lo de trabajando de algo que medianamente bien me guste espero cogerle el tranquillo porque bueno pues al final cuando empecé primero de Bachillerato no me ha gustado nada la filosofía es una ejemplo que me gusta poner en segunda ahora he cogido mucho cariño entonces en gran parte gracias a la profesora saludos saludo que está escuchando eh pues nada quizá a veces piensas que no te gusta mucho algo pero al final pues de detenerlo y ya día pues te acabas acostumbrando oí

Voz 11 25:46 justo

Voz 1995 25:46 bueno entonces es que en el en el Hades supuestamente se gana dinerito sí claro claro dinero burdeles pues verás te voy a presentar a un amigo que está en Guadalajara escucho un compañero que es lo mismo que tú le gustaba la historia que que no era casualidad carrera con salidas historia fue debe ser debe estar en lo último vamos pero he dicho que va a estudiar historia Felipe muy buenos días Felipe sobrinos hola buenos días qué nota en Selectividad

Voz 27 26:20 sí

Voz 1995 26:21 eh con veintiséis eso está fenomenal e vas a hacer historia si pasa en todos los sentidos e histórico lo tienes claro no ya estás apuntado ya tienes aplaza todo bien

Voz 27 26:34 clarísimo lo tengo la plaza Tobía no se echó la prescripción pero vamos es algo que llevo toda la vida con ello claro

Voz 1995 26:42 vale y cuando oyes a gente como Miguel Ángel aquí a hablar de bueno pues está bien pero no tiene mucha salida si yo quiero ganar dinerito Tutu que tú te sientes

Voz 27 26:52 a mí en parte sea yo entiendo que ha quitado un el libre no parte me da un poco de pena no qué pena ya que el resto de tu vida no en estas incertidumbres que te vas a dedicar a algo que no sabes si te va a llenar no que que que lo haga por el osado por dinero o por influencia o pero vamos yo creo que lo primero la felicidad no y lo que te llene te sientes realizado con ello

Voz 3 27:22 por alusiones por alusiones saludo Felipe pero bueno quizá eres más feliz con trabajo que si trabajo

Voz 27 27:32 pero es que en esta vida nadie te asegura tener trabajo tampoco no sabes la vueltas que da la vida no a lo mejor tengo trabajo a lo mejor no pero me voy a dedicar un cuerpo y alma de algo que me llena mucho

Voz 1995 27:45 aunque sea yo bueno

Voz 3 27:50 otra opción que barajaba era meterme filosofía pero me echa para atrás porque es que solamente me sirve pues para ser profesor quizá hay poco más

Voz 1995 27:58 el otro dice es que de verdad sí

Voz 27 28:01 pero da igual ser pero eso no sea si te llena lo que es la filosofía además la filosofía súper bonito un campo quién te abre la mente que que te llena de conocimiento no ya no sólo por las salidas el dinero no silo lo que te llena Tino y lo que creas que puedas aportar también esta sociedad no la docencia luego es otro es un trabajo que a mí me parece maravilloso muy difícil con una gran responsabilidad entre tus espaldas pero me parece maravilloso

Voz 1995 28:30 Felipe podía hacer Televisa pregunta quiénes mía eh que es muy americana de Iberia también pregunta tú dónde te ves dentro de diez años

Voz 3 28:38 yo

Voz 27 28:39 tras diez años me veo aportando a la historia y a la sociedad lo que pueda investigando o en un museo o transmitiendo cultura y arte vamos y de dónde venimos no explicar a la gente de dónde venimos porqué estamos aquí que somos y te ves con coche bueno chico

Voz 1995 28:59 con vacaciones de la playa a tope de Mi Ibiza ahí con un como tipo Cristiano Ronaldo pues eso todavía no lo sé no vengo Cristiano Ronaldo que como atraído Miguel una camiseta el Juventus digo pues será un ejemplo dónde te ves pues eh

Voz 27 29:13 no lo sé no tengo claros a lo mejor estoy de me Popper las vacaciones de mi vida no he conseguido un curro maravilloso pero para mí eso tampoco sería curro maravilloso no sería un en el que me levantara feliz todas las mañanas y me gustó lo quería me sintiera realizado y aportando lo que pueda esta sociedad vamos

Voz 1995 29:32 Irina hablar con vosotros porque los medios nunca nunca hablamos con jóvenes muy pocas veces si hablamos de la vida pero muy pocas veces es escuchamos a Miguel Ángel hay que sacarle las palabras con cuchara

Voz 3 29:46 poco

Voz 1995 29:47 pero es que nos preguntamos nunca allí estos básicamente supuestamente Se basa en preguntar en oir en responder vale nos vamos a dejar hoy a vosotros dos a todos los que nos escuchan solos ante una decisión tan importante hemos invitado a una asesora de lujo esta señora Zubillaga es directora de educación y formación de la Fundación Cotec para la innovación es una de las mayores expertas este país en educación una expresión más informadas más sensatas más perspicacia es era tu te haber elegido tu carrera muy buenos días

Voz 0530 30:15 buenos días no no no me arrepiento para nada

Voz 1995 30:19 pero recuerdas el día que con diecisiete dieciocho años de viaje decidir a caballo

Voz 0530 30:23 yo elegí por vocación

Voz 3 30:25 de un apagón impuesta en la pedagogía

Voz 0530 30:28 cosa que genere muchas salidas claro porque aquí al final lo que están poniendo sobre la mesa la salida es que por ejemplo están formulando ahora Miguel Ángelo Felipe porque a mi se me ocurren muchas más en las carreras en las que ellos están poniendo sobre la mesa por ejemplo historia eh tiene mucho que decir en la elaboración de videojuegos en toda la parte de contextualización de los videojuegos yesos evidentemente un aria de futuro que es clara y evidente es decir el ha dicho Bono yo me veo investigando en un museo todos hablantes de filosofía y los vinculado a la docencia y la cuestión es que aquí hay que empezar a percibir de las disciplinas los estudios y las profesiones de una manera mucho no más transversal y multidisciplinar

Voz 1995 31:18 yo creo que nombre a Miguel Ángel no pasa que luego Miguel Ángel que viene tocaba estás llevando aquí te lo que ahora Miguel Ángel ha decidió estudiar Administración de Empresas ADE con derecho sí que es la carrera es una de las que tiene las el nueve por ciento de todas las ofertas de empleo que se producen cuando los chavales a la universidad son para la licenciatura de Ares lo que más demandan las empresas historia es de las menos de las que tres que menos

Voz 3 31:46 vamos a hacer una pausa de Sin esta pausa pusieron

Voz 1995 31:49 no yo tengo medio convencido lo debe hacer una pequeña pausa densidad sí hemos

Voz 16 31:55 hablando condenara con Felipe con

Voz 12 32:13 ya sé que algunos no tienen lo que hay que tener para opinas

Voz 29 32:18 Tingid llegue

Voz 16 33:51 buenos días Carlos buenos días

Voz 1995 33:53 no

Voz 33 33:59 los veinte mil pesetas Boris

Voz 6 34:29 cuenta con

Voz 1 37:23 con Toni Garrido con millennials

Voz 1995 37:27 Don Felipe con Miguel Ángel que son millennials puros nacieron el cambio de asilo Icon Ainara Zubillaga directora de educación y formación de la Fundación Cotec de innovación hablando de que estudiar cuando se está estudiando y que tengo aquí unos datos buenísimos que habla de la de las carreras con salidas es verdad que esa esa pregunta tiene que hacer muchas veces a cuáles son las carreras con más salidas

Voz 18 37:50 bueno sí

Voz 0530 37:53 las carreras con más salidas pues son ahora mismo las que tienen una línea tecnológica claramente no ha en el mundo del dato al que vamos pues todo lo que tenga que ver con eso

Voz 1995 38:03 ingeniería esto lo digo los a los otros dos para que valles apuntando Ingeniería Informática yo no sé Felipe leímos de completo pero IG informáticas de todas las ofertas que exigieron el año pasado en cuatro con uno tenían que ver con Ingeniería Informática Illes siguen ingeniería industrial tres con nueve qué el trabajo relaciones laborales y relaciones humanas tantos con cinco el doble grado de Derecho entras con cincuenta ven comercio medicina exhibió me biomedicina un dos con un diamante conocéis a alguien que haya utilizado estas tablas para elegir su bueno pues primero voy a a la informática luego la industrial para para elegir trabajo Felipe

Voz 27 38:42 bueno yo creo que el primer antes de llegar ese problema no es el presentase en Bachillerato nunca se acaba en acabar la prueba de decir ahora que estudio no ahora qué hago con mi vida no pues muchas veces pero cuando pasa eso es se escoge la carrera con mayor salida porque claro que vas a hacer en en ese campo de incertidumbre no pues te va a seguir a lo que te dé algo de seguridad

Voz 1995 39:08 era la clara la vocación siempre Álamos chavales se felices y más pero realmente lo que aprendan hilo que acaben haciendo va a haber una misma bien no sé si la vocación es tan importante cuando después lo que van a acabar haciendo deberá la tarea para que les van a ser muy distinta para lo que se están preparando

Voz 0530 39:28 yo creo que el el dilema vocación au o salidas profesionales y no tiene porque ser un un dilema quiero decir yo creo que más que hablar de pragmatismo a la hora de elegir qué vas a estudiar deberíamos hablar de empleabilidad que es un término que sí tiene una parte que es acceso al mercado laboral pero tiene otra parte que es mantenimiento y sobre todo redefinición capacidad de adaptación a una cosa que es lo único seguro de futuro que es que no sabemos cómo va ser el mercado laboral lo que sí sabemos es que va a estar caracterizado por un alto grado de incertidumbre entonces cuanto mayor capacidad tengan estos chicos para saber redefinir Se cuando sea necesario

Voz 1995 40:11 qué tal se pasa exactamente

Voz 0530 40:13 eh pues mayor posibilidad de éxito van a tener en su vida profesional y en su vida

Voz 1995 40:18 pero hay niega que Miguel Ángel me va a dar la razón y que por fin ya dentro de cinco años dejó de estudiar verdad vírgenes verdad Miguel Ángel es de cinco años vas a tener a este quién ese nuevo entorno del que hablamos sin era el aprendizaje constata aprenderemos hasta los setenta años

Voz 0530 40:36 volvemos a mí no acaba no hay osea el marco es el aprendizaje a lo largo de la vida y eso es una cosa que lo tienen que entiende que lo tenemos que entender todos no es una cosa de los jóvenes nosotros también yo misma me redefinido varias veces en mi vida laboral y estoy segura que que me queda muchas no sí evidentemente también lo tienen que entender las instituciones educativas que están cada una estancada en digamos en un momento del proceso de formación y que también van a tener que dar cabida a personas que entran y salen constantemente

Voz 27 41:10 yo creo además perdona que te interrumpa que hay un problema que es bastante serio que muchas veces cuando vamos a estudiar alguna carrera tenemos presente el trabajo el trabajo el trabajo y no nos damos cuenta de que si de lo que es que nos lleve conocimiento no el el aprender el ese pensamiento humanista no de conocer de todo lo posible y poder hacer todo lo posible no porque el conocimiento da igual de donde provenga de que ciencia y cultura de que arte que no va a enriquecer como personas yo creo que eso muchas veces también se deja a un lado iba hablamos todo el rato de trabajo te lo hace el PP

Voz 1995 41:48 es que lo ideal sería porque pensamos en una cosa o la otra noche cenó un individuo humanistas formados en la filosofía en el pensamiento y por otra parte enfrente los que están estudiando gestión empresarial no se vio compatible que las carreras realmente educar a Nin ambas en ambas disciplinas

Voz 27 42:07 no sería compatible pero no tendríamos porque decantar no sólo por una línea pues sí que es una cara destruir una carrera y un referente al humanismo hiló quieres volver a estudiar a Derecho es que me parecen que tiene que haber un equilibrio que todo es importante no no tenemos que dejar ninguna carrera de Lao ningún conocimiento de lado ningún trabajo de lado porque todos somos necesarios para seguir avanzando en esta sociedad

Voz 1995 42:32 todos absolutamente todos desde desde la política en está entendiendo ese nuevo entorno donde donde vivimos

Voz 27 42:41 no

Voz 0530 42:42 desde las políticas educativas desde luego no nos está entendiendo y no no que no hay un currículum que dé respuesta a esto y ya está y yo no es tanto a lo mejor como como decía ahora Felipe el que puedes estudiar una cosa que tradicionalmente vinculado con letras y otra que tradicionalmente vincula conciencia sino que es que deberían estar integrados los a los perfiles son absolutamente multidisciplinares ve en una en un contexto por ejemplo del dato es igual de relevante la interpretación del dato la lectura del dato el relato que generas con el dato sea al algoritmo Noval y eso por ejemplo un filósofo está mejor predispuesto a hacerlo que un ingeniero

Voz 1 43:25 con mucha historia

Voz 0530 43:28 John técnica Iggy de hecho se están incorporando estos perfiles y los están demandando sea una asignatura que de hecho en el sistema educativo ha quedado relegada no pues en los próximos años puede tomar un protagonismo que que hasta ahora pues no no tenía por eso digo que que la la incertidumbre es lo único seguro de un contexto laboral que no sabemos cómo va a ser

Voz 1995 43:50 bueno Felipe sobrino si Miguel Ángel Serradilla más o menos viene Serradilla perdón Serradilla de Viena tercera perdón tiene más o menos claro más o menos más menos todos sea el que sí sea lo que vaya muy bien que es es muy felices que que que os riáis mucho que disfrutéis mucho con lo que sea y que dentro unos años sería interesantísimo unos años que da llamar otra vez ver cómo a la vida cómo va a los estudios y habéis cambiado no existe descontentas no sería sería muy Artetxe un abrazo el Ángel esa camiseta de la Juve y Ainhoa Zubillaga directora de educación información de la Fundación Cotec bueno es que es necesario las esto hablamos muy poco y fíjate insistieron vamos muy poco con ellos y con los protagonistas hablamos

Voz 0530 44:42 ellos pero no hablamos con ellos hablar conmigo

Voz 1995 44:45 en ahora muchísimas gracias gracias a las eh

Voz 7 44:50 hoy por hoy

Voz 1995 50:27 frontón vamos a hablar de del deporte el fútbol vamos vamos a hablar de equipos de Primera la actualidad nos obliga a revivir lo sucedido partido partidazo del Mallorca contra un gran Deportivo de la Coruña que pena el último partido de la última eliminatoria que deja el nombre del último

Voz 1 50:51 el club que la próxima temporada baja en la Liga de las estrellas

Voz 33 50:56 el Lliure

Voz 1995 51:01 increíble armera después remontar un dos cero en contra es un equipo de Primera inhalando mensaje primeros Antón me han tal buenos para de tiro y enhorabuena a los mallorquines estáis en primera Jordi Martí en Barcelona muy buenas o muy buenas yo no daba un duro de te voy a decir verdad Jordi

Voz 27 51:20 que que que partirá el de ayer al final jurista

Voz 1995 51:23 eh que porque hay un cabezazo si con el dos cero nadie tenía nada claro sacando llaves que IS Último cabezazo de Madrid pero bueno finalmente el Mallorca en Primera

Voz 27 51:36 si hay que felicitar a Mallorca también hay que fijado deportivo eh yo creo que los dos equipos era hubieran sido justos dignos merecedores de jugar en Primera división por la trayectoria de los dos pero bueno en esto de hoy nos toca felicitar a Mallorca y sobre todo por la por estos tres este año tan increíble en el que después de tanto tiempo de no estar en primera división creo que fueron seis años bueno pues ha hecho una remontada desde Segunda B aquí lo tienes compitiendo entre los mejores la próxima temporada

Voz 0231 52:02 es que es un caso muy extraño del Mallorca que fue adquirido por una propiedad norteamericana incluso vinculados a Steve Nash el mítico jugador de la NBA parecía que el mayor que iba a ser un equipo de la élite española y europea con este dinero que venía de Estados Unidos de pronto bajó no sólo a Segunda Segunda B y fue un drama una cosa inesperada que te puede dejar en el pozo de las segunda B durante décadas hay ejemplos de clubes que tardan en salir de Segunda B que de esos años y que desaparecen y que se refunda al Mallorca en un año como dice Jordi ha conseguido dos ascensos el más difícil de Segunda B a Segunda porque suben de Segunda B a Segunda cuatro equipos de ochenta es el ascenso más duro del mundo cuatro de ochenta y luego subir de Segunda a Primera y luego Jordi no alegría que nos regala el playoff porque siempre es una alegría que suba el equipo del presentador subió Carreño con el Valladolid nos dio una alegría durante unas horas y este año de Toni Garrido y cuando sobre el equipo del jefe la mañana siguiente

Voz 1995 53:01 que hasta el año que viene qué partido ayer de verdad nos vamos hasta Mallorca Pedro ha dormido algo Pedro muy buenos días

Voz 28 53:10 qué tal Toni a algo algo hemos podido dos

Voz 1995 53:13 después de después de la fecha