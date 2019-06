Hoy por Hoy (24/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:08 el resumen de la información de esta mañana con Isabel Quintana Isabel muy buenos

Voz 2 00:11 hola buenos días y empezamos con una noticia de última hora

Voz 0824 00:14 Mi Roldán abandona Ciudadanos el portavoz económico de la formación naranja deja el partido y abandona su escaño en el Congreso por el giro a la derecha de Ciudadanos además José Luis Ábalos pide al resto de partidos que levanten el bloqueo y que se prioricen las políticas más allá de la presencia de ministros en el Gobierno el ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del Partido Socialista acaba de decir en Santander que él nunca ha amenazado con un adelanto electoral sino que ha advertido de lo que tendría que

Voz 2 00:41 ir si las otras formaciones hacen imposible

Voz 0824 00:43 estoy dura de Pedro Sánchez Fermín Mier buenos días

Voz 0628 00:46 buenos días Ábalos defiende que el debate no debe ser la presencia de ministros de Podemos en el futuro gobierno de España porque eso no garantiza la gobernabilidad el número dos del PSOE insiste en que la formación morada debe responder antes que nada a la oferta de contenidos programáticos que han puesto encima de la mesa en este contexto dice Ábalos el adelanto electoral no es una amenaza es una posibilidad real

Voz 2 01:06 yo no planteo adelanto electoral yo lo que digo es algo que

Voz 3 01:08 la Constitución debe claro que si fracasa la investidura o hacen posible la investidura esto lleva elecciones y esto no es ninguna exclusiva de ser procedimiento imagino que todos son conscientes por eso la importancia también de tener las concederán cada paso pero yo evidentemente no amenazó con la realidad la realidad está siempre ahí

Voz 2 01:28 sobre las descalificaciones ahora ministro de Justicia el titular de Fomento en funciones asegura que hoy PP y Ciudadanos son más responsables que Vox de estas palabras a ellos dice Avalos no les importa el estilo de la formación de ultraderecha porque con ese estilo es con el que pretenden gobernar

Voz 0824 01:43 en Tenerife la Policía Nacional ha detenido a la directora de una escuela infantil tras la denuncia de varios padres por malos tratos a sus hijos según los progenitores la detenida les tapaba la nariz para que comieran les encerraba en un cuarto para castigar les llegó incluso a golpearle Radio Club Tenerife Eric Pestano

Voz 4 01:59 han sido nueve en concreto las denuncias que han adaptado a la policía de esos presuntos malos tratos la directora del centro la Casona de mamá canguro La Laguna es una mujer de veintiocho años ya ha sido acusado de un presunto delito de malos tratos así a esos niños de hasta tres años según los hechos relatados por los denunciantes los niños no querían volver a la guardería y sufren de terrores nocturnos el centro Educación Infantil justificaba alguno de los moratones de esos son niños como percances menores ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo la licencia también de irregularidades administrativas la Asociación de Centros Infantiles de Tenerife asegura

Voz 5 02:29 que ese lugar no dispone de licencia de activó

Voz 4 02:31 día de guardería ni de centro infantil

Voz 0824 02:34 era la noticia con la que abríamos este boletín Toni Roldán abandona ciudadanos iba a comparecer en los próximos minutos en el Congreso Javier Ruiz buenos días Toni

Voz 6 02:42 Roldán uno de los hombres clave y elaboradores del programa económico de Ciudadanos abandona la formación el giro a la derecha de la formación de

Voz 0460 02:50 Iberia le ha llevado a renunciar no solamente al caso

Voz 6 02:53 también al escaño Toni Roldán va a comparecer en los próximos minutos y a anunciar efectivamente que renuncia también a su escaño en el Congreso

Voz 0824 03:01 la once y tres diez y tres en Canarias

Voz 1 03:06 cadena SER Madrid

Voz 0824 03:09 en Madrid volvemos al Retiro donde sigue en marcha el acto de la policía municipal de la capital pues el día de su patrón primer acto oficial del nuevo Gobierno de PP Ciudadanos que cambia de ubicación Iker recupera muchos himnos Carolina Gómez buenos días

Voz 8 03:21 buenos días y ha sonado dos veces el himno de España en el Retiro el nuevo Ayuntamiento de Madrid quiere recuperar la mira perdida en este día Martínez Almeida comienza en mandado haciendo guiños a la Policía Municipal

Voz 9 03:35 con decirles que tienen el total absoluto respaldo y la completa confianza por parte de este equipo de gobierno que somos conscientes de la importancia de la Policía Municipal en el día a día la ciudad de Madrid que son extraordinarios profesionales los hombres y las mujeres que componen la Policía Municipal y que desde luego pueden contar como digo cuando su total y absoluto respaldo

Voz 8 03:52 me han concedido ya las cruces al Mérito Profesional que algunos reconocimientos civiles que había otorgado el anterior

Voz 0824 03:58 no como en la Asociación Arco Poli que lucha por los derechos LGTB y en estos momentos interviene la nueva delegada de

Voz 8 04:03 seguridad el mapa de las gracias de la ciudad

Voz 0824 04:05 sonido en directo desde el retiró en Collado Villalba el pleno acaba de rechazar la propuesta de PP y Ciudadanos de subir los salarios a la corporación municipal toda la oposición ha votado en contra incluso Vox Raquel Fernán

Voz 1915 04:15 de los diez votos del Gobierno de PP y Ciudadanos no han sido suficientes para sacar adelante la propuesta económica de retribuciones de los concejales cinco cargos de confianza para esta legislatura que supondrían setecientos veintidós mil euros anuales han pedido desde la oposición la retirada del punto coincidiendo en votar en contra cinco partidos mientras que uno de ellos más Collado Villalba se ha abstenido Mariola Vargas es la alcaldesa él

Voz 10 04:38 definitiva que bueno pues están ustedes hacen el teatrillo

Voz 11 04:41 donde menos esperábamos bueno entonces

Voz 10 04:44 jugaremos al teatrillo el pleno también ha rechazado

Voz 1915 04:46 la propuesta de Alcaldía relativa a la asignación económica los grupos municipal

Voz 0824 04:50 el PSOE ha registrado hace unos minutos en la Asamblea el expediente completo del crédito que aval Madrid concedió al padre de Ayuso veinticuatro grados en la Gran Via es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido y la información actualizada nuestra web Cadena Ser punto com cadenas

Voz 1 05:09 servicios informativos

Voz 12 05:17 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 05:21 con Toni Garrido Don Quijote y Sancho el ideal el Real

Voz 1995 05:26 encarnan todos los lunes cuando aparecen por el horizonte nuestros cuerpos especiales son una pareja histórica son César y Bruto son Daoíz y Velarde son la hoz y el martillo el Juve las flechas Ortega y Gasset una combinación explosiva menta con chocolate vodka con naranja el boquerón en vinagre sobre la bolsa Chamonix monísimo llegan a Hoy por hoy lanzando serpentinas y soplando Matas suegras por la paz siempre nuestros cuarto

Voz 13 05:51 dos Sp A

Voz 2 05:57 así que yo estoy ya somos más el chorizo con mantequilla que el larguero mantequilla y Mallorca

Voz 1995 06:04 que por cierto

Voz 2 06:05 gracias felicidades felicidades eh

Voz 1995 06:07 Emma ya Kraksi comes sobrasada con bien sí

Voz 2 06:10 pero eso incluso hay mallorquines que no no eso está buenísimo bien Mónica dice que no

Voz 0460 06:15 luego yo con cosas peores llegando a casa de madrugada sí que sí he comido las combinaciones que no te pues creo que si ha habido yo estuvo a punto de morir bajo una pizza en el horno sigue tarde y cuando desperté ya el humo estaba encima de mi cabeza opera sin sigue yo todavía bien pero el sillón no tiene que explicar la causa de la muerte fue pizza congelada de muerte por respeté muerte por Casa Tarradellas os veo hoy muy muy bien veraniegos tanto en corto y adscritos mienta oficial hasta el mes no hemos comentado nada de tu camisa no inicie ese sector

Voz 2 06:47 no no no habrás el cajón de los oyentes

Voz 0460 06:51 que duerme como me queda muy bien chiquitín muy chiquito gastada en la pecera llorando sangre digo que qué le ocurrirá por la camisa de Toni que Fantasía en serio tensa como a mí me mola hombre yo soy epiléptico intentar mirarte

Voz 2 07:08 poco eso también nos gusta la camisa sí sí sí sí sí sí ha visto como nombrada hoy a comprobar si se incluso pero de lo que queráis

Voz 0460 07:17 muy bien muy bien verdad es decir el orgullo alemán en el Alcampo las venden son antigüedad

Voz 1995 07:26 el orgullo de Magnum solamente la gente la exageración sabes

Voz 0460 07:28 que no son helado no ahora se llama nui

Voz 2 07:33 hoy no quiero tampoco yo vamos Dios mío ahí de agobiar oros

Voz 1995 07:38 en cualquier cosa que a vuestros organismos respectivos nos vaya bien pero que el lunes sabéis que ha perdido el jueves de temperaturas que superan es de cuarenta grados

Voz 2 07:46 porque voy con pantalón corto el jueves vale os cambia la rutina el calor a vosotros precisamente que no muchísima yo sí es verdad porque cuando hace frío somos activos al gimnasio sabía lo que decía que cuando ha querido trabajamos poco pero ya se encima de calor esperan de nosotros somos un mexicano en Tijuana un dato curioso que hemos conocido esta mañana

Voz 1995 08:13 las estadísticas con los nombres de recién nacidos en España más utilizadas durante dos mil dieciocho es muy curioso porque Daniel que estuvo en cabeza durante años capas ahora la superado hubo Martini Lucas van

Voz 2 08:26 habría pues que Mateo

Voz 1995 08:28 ahora Daniel está en el número seis

Voz 2 08:30 no organizan el número cuatro y Mateo la mitad de llevan danés está en el número seis claro pues si si el español medio cinco no sea haciendo Ana todo ello me de Chanel cinco digo también te digo que para lo que he hecho mucha nota es que vamos a hablar de algo interesante de hecho esto esto de la radio tiene muchas cosas buenas unes

Voz 14 09:02 que puedes viajar sin moverse del sitio y les vamos hasta el año mil seiscientos catorce

Voz 1995 09:09 una expedición expedición japonesa llega a nuestro país con el objetivo de establecer relaciones diplomáticas y comerciales con el imperio español de Felipe comandando comandados por el Samurai

Voz 14 09:20 ese cura su no Gaga

Voz 2 09:24 gaga arbitrar un ictus su hola señores asegura Le llamaban asegura secas lejos los barcos Haase Casasola los colegas has que los barcos es que no me dejáis

Voz 1995 09:46 los barcos japoneses remontaron el Guadalquivir con intención de acatar el Puerto de Sevilla por el camino muchos de los miembros de esa expedición tomaron contacto con la población de localidades como Coria del Río en la que hoy cuatro siglos después

Voz 12 09:59 todavía puede percibirse la influencia oriental

Voz 1995 10:06 Álvaro Díaz Lorenzo que es un director de cine muy bueno buenos días días queda inventaba algo de lo que contar a pesar de las dificultades para hacerlo

Voz 15 10:14 el apellido que muy complicada no es todos real

Voz 1995 10:17 todo real CSC llegaron remontaban el río se quedarán en Coria le

Voz 15 10:21 se quedaron porque a la vuelta mucho que hacer la travesía ese quedarán en Coria del Río enamorada de la sevillana ya empezaban a hacer los primero sevillanos japoneses como el apellido era tan complicado un cura no sé en qué momento pero un cura decidió ponerle Japón a todo a partir de ahí ojalá sea uno que era japonés

Voz 0460 10:39 Japón upon a día de hoy además de cuatrocientos

Voz 15 10:42 es descendiente directo más de cuatrocientos

Voz 2 10:44 directos de es ese

Voz 0460 10:47 debe estar diciendo que el mítico árbitros Japón Sevilla

Voz 11 10:50 Corea del río no

Voz 2 10:55 pero vosotros nosotros en perderán un segundito vamos a aclarar qué te crees que no mira asombrada esos dos pero hoy el guión que hacemos aquí toda la mañana has nos ha llegado tarde llego tarde os lo perdáis las hubo cuatrocientos descendientes o más venía en Río Matsumoto muy buenos días buenos días tres japonés de de Ray recibiesen España pero

Voz 11 11:23 día doy en cero con los ojos hacia sí pero lo daría yo estoy transmitiendo

Voz 2 11:35 pero ahora la gente tiene un un un lío en la cabeza ahora mismo oyéndote

Voz 1995 11:43 tú has investigado en tus antepasados

Voz 16 11:46 si tienen algún

Voz 11 11:49 Luce de ADN habrá tenido no sé si es producto de San Francisco Javier que se fue a Japón hace siglo que ha dejado huella estoy descendente de eso japonés se que que San Francisco Javier no era tan cuando fue a Japón todavía puede haber después de que llegara como Francisco Javier hasta lo he de Madame Butterfly bien creo que ha no ha tenido cosas no

Voz 2 12:22 pues no sé si viene de de Álvaro tuvo que ver la película

Voz 0460 12:30 es difícil

Voz 2 12:32 yo estoy yo aquí estamos haciendo pero la película buenísima que vamos a hablar de ella puede hacerlo película acabar la digo yo

Voz 15 12:39 yo siempre antes antes le cogía hacia Río tú estás haciendo dúo japonés que hablo un poco español o flamenco el arte y cuando diga Acción te pones luego ya cortado entonces era Tena que un ejercicio de concentración y luego se portó muy clara es que yo no no eran andaluz

Voz 2 13:08 bueno es una película que va a reventar las taquillas estuvieron los Japón

Voz 17 13:15 este año Japón corona a su nuevo emperador de Straw y más espera

Voz 18 13:22 es distinto de nuestro imperio Ésta es dos

Voz 13 13:26 ni se imagina en la que se les viene encima hoy Paqui Vito

Voz 1995 13:33 hay una película protagonizada por Dani Rovira y María León dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo aquí de cuerpo presente en la que debuta como actor río Matsumoto tío sapiens que haces de actor

Voz 11 13:43 no si hecho actor hace treinta y tantos años con teatro musical en Japón pero no me ha abordado nada me han cogido así de casualidad y me lleva a una industria cinematográfica más brutal de de España vamos

Voz 1995 14:01 donde hoy se encuentra barrios porque porteños

Voz 15 14:03 verdad es que gracias a las becas Tin porque no encontrábamos no dábamos con el japonés que miramos a buscar otra cosa yo se lo puso difícil quiero como te en Pretty Woman el director de hotel de un tío así pero japonés elegante que habla español y que sea buen actor me las me lo pone difícil de puedes puedes ver a muchos japonesa apareció este cuanto lo vi dije tenemos ahí DACA costó pero al final apareció en Zaragoza en edad de treinta años Triana luego Zaragoza y al final apareció en la oficina de billetes

Voz 1995 14:35 esta es hasta la película que te dedicada al río

Voz 15 14:38 el flamenco flamenco

Voz 11 14:41 seguiré quiere pasaba del mundo de de de interpretación en cine con por desconocimiento y uno Lancia que pasaba totalmente saque que cuando me llamaban de cásting que por favor presenta TI tal porque no me interesa viento y que tenía un frío de de mi parte pero cuando ya me cogieron me doy cuenta de de la oportunidad sobretodo gire el duende que yo he podido sentir en Super y cura en rodando que es lo mismo que yo cierto es en en el bailando flamenco saque

Voz 1995 15:14 Javi en casa que te dicen que te oye voy a hacer una película verías que te dicen en Japón

Voz 11 15:20 en Japón los amigo Bush debutar en enero pide que hay que por qué no ponen Japón poco claro de estamos tratando de tema de familia imperial comedia andaluza no sé si va a aceptarlo no

Voz 1995 15:37 claro recuerden que hasta hasta después de la Segunda Guerra Mundial en emperador era un Dios no era ni tan siquiera una persona con lo cual son muchos años de terapia pero vamos a hacer una pequeña pausa teje con con cuando empieza cuando empecé a escribir esta historia de qué manera pensáis que además cuento fantástico que el emperador de Japón Corea del risco es un argumento buenísimo hacemos una pequeña pausa y enseguida

Voz 20 16:04 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 21 16:09 Jonas sufre atascos soy una experta en moto y la más puntual de mi trabajo

Voz 22 16:12 sabes quiénes son los moto expertos pues línea directa porque tiene las mejores coberturas y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 24 16:31 conecta con Hoy por hoy

Voz 18 16:34 el gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 2 16:53 voy sin prisas la vida suena

Voz 16 16:56 modo piensan de otro modo el día

Voz 13 17:00 Nos ponemos en modo hora25 sin prisas

Voz 16 17:07 estás sin prisas Cadena SER

Voz 7 17:13 Nos

Voz 13 17:16 en El Larguero de la Cadena SER todas las opiniones seremos capaces de opinar sin perder el respeto sobre todo a la rotonda chocó claro clarísimo también señaló que otro habitual yo tengo muchas dudas Baltar murciano o peligroso herido Juan piadoso si con el creo que es falta dentro durara dentro de los es al campo en el vestuario y Sebastopol yo lo que digo es lo que dice él va para mi falta de ejemplo de la tableta pero que sí hombre el viernes desde las once y media una hora menos en Canarias hay una ser que no se escucha en antena

Voz 27 18:05 que nuestra dispones de una completa parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos musicales saludables de humor nos sintonizan se escuchan en nuestra

Voz 13 18:17 la toma el control de la SER

Voz 27 18:20 lo que quieras cuando tú quieras descarten nuestra aplicación

Voz 23 18:29 sí

Voz 1995 18:33 estoy triste apenas construido juntas

Voz 28 18:36 vosotros habéis hecho algo grande

Voz 13 18:38 es una propuesta de su puerto

Voz 29 18:41 conviertes en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa te en Tesoro punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro Público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 30 18:54 la Cadena SER cinco días del país presentan los retos de coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa hay Jaguar Land Rover inscripciones en eventos prisa punto com barra coche

Voz 13 19:15 quiere reconciliarse con el uno escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación

Voz 31 19:25 al ya que crea una empresa metro a una empresa que eduquen que enseñó unos valores que respete el medio ambiente

Voz 13 19:30 pienso luego actuó ya disponible en la web Lab de Podium podcast hay iTunes Ivo el podcast

Voz 32 19:38 bien

Voz 33 19:40 me gusta decir que con este calor abrasador

Voz 2 19:43 tu cabeza no lleva bien

Voz 34 19:46 llega tu cuerpo donde ya está con el premio de doscientos mil euros brutos que sortea Coca Cola hipotecas proseguir muchos premios más T en Coca Cola punto es barra verano hasta el treinta y uno del ocho para mayores de catorce

Voz 35 19:58 hola a Juan Costa otras otra vez nuestros neumáticos y luego nos cuentes con nosotros estas vacaciones yo no estoy por esos trotes dibujo

Voz 13 20:08 ponen forma tus neumáticos en la red por qué elige entre primeras marcas continental y descubre nuestros precios imbatibles tienes la medida más vendida por sólo sesenta y nueve euros consulto otras medidas y condiciones en punto es por la increíble sensación de de preocuparse

Voz 36 20:24 oye ya que baja extreme cualquier costa de picar cualquier cosa que esté buenísima que tenga ingredientes naturales que esté hecha al horno y que sea fuente de fibra clara cualquier cosa

Voz 13 20:39 quiénes cualquier cosa tú lo que quieres ser rico es bueno snacks

Voz 37 20:43 cinco noches por cuatro de cinco en exceso cuatro

Voz 2 20:47 sí

Voz 37 20:49 el chiste

Voz 38 20:51 hay ofertas que te quita la dormir a pierna suelta porque con paradores Viajes el Corte Inglés podrás disfrutar de cinco noches a precio de cuatro hasta el treinta de septiembre en habitación doble para una o dos

Voz 2 21:01 personas para estancias de cinco noches consecutivas

Voz 38 21:04 será misma parado este verano duerme como un ladrón disfrutando más por menos con Viajes el Corte Inglés separadores con condiciones plazas limitadas

Voz 40 21:13 hasta el diez de julio todos los helados días setenta por ciento de descuento en la segunda unidad como las conos de nata día por sólo cero treinta el segundo pack sólo en día a la plaza

Voz 13 21:21 de día hay día apuntó

Voz 41 21:24 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido Japón

Voz 2 21:31 son Sevilla no sólo han estado cerca los apellidos Dinart hace poco más de cuatrocientos años una acción diplomática japonesa llegó por mar Kabila cuentas son llegó por mar

Voz 1995 21:46 hasta algunos de los puertos en los márgenes del río Guadalquivir como el de Coria del Río que las cuentas no salen a ver por cuánto cuánto samuráis

Voz 2 21:54 eran como cadena treinta no sí pero

Voz 11 21:57 porque realmente quedaron muy pocos no

Voz 2 22:00 como buenas cómo van a dejar seiscientos entre treinta

Voz 0460 22:05 porque eran que eran unos virtuosos de la espada era lo Julio Iglesias de Oriente has visto en las películas cuando saca el samurái la espada ya esté así que le vienen cinco eh

Voz 2 22:16 lo mimo bueno pues a partir de ahí tuya llegue a tus conclusiones quedan algunas casas como joyas familiares de

Voz 11 22:28 hay algún día debería no

Voz 0460 22:30 lo que pasa ojalá ojalá hubiera creado que la clave para que la herencia está muy repartido

Voz 1995 22:35 el viaje resultó un fracaso absoluto lo comercial pero fue un gran éxito con las estamos contando en cuanto al intercambio de Cultura y civilizaciones

Voz 11 22:44 persona que aquí en Corea vienen de la RAE

Voz 42 22:47 de se y claro cohabitar con las

Voz 43 22:49 nada tuvo que ver romance porque sino fíjate medio Coria en Japón de apellido

Voz 42 22:53 los pueblos apellido como eran tan raros la azúcar por un bebé decirles les decía en Japón y así nació el apellidos

Voz 1995 23:01 es una historia absolutamente real que sirve de contexto para nueva comedia protagonizada por Dani Rovira y María León los Japón

Voz 18 23:09 Nuestro emperador del siete

Voz 17 23:13 a ustedes puesto

Voz 13 23:16 que yo sé que nuevo emperador de Japón

Voz 1995 23:22 hablamos con Álvaro Díaz Lorenzo que se director y con uno de sus protagonistas Ryu Matsumoto dado el punto de partida es la necesidad encontrar el nuevo al nuevo emperador jabones algo que en la vida real ocurrió hace dos meses

Voz 0282 23:34 hoy concluyó funciones como emperador a partir de mañana comienza una nueva etapa en la

Voz 1995 23:41 que sinceramente nos ha pillado en la promoción el traspaso de trastos de Akihito hacia ganar hoy

Voz 2 23:48 estoy encima la fecha estrena el IDAE de la vida es una buena señal para un japonés quién es el emperador Río

Voz 11 23:56 las del algo simbólico se ha pasado de puede la reflexión de de de donde en Segunda Guerra Mundial

Voz 44 24:04 de que divisado dignificado como Dios y tal y entonces pero sigue siendo una admiración y respeto de todo pueblo japonés

Voz 1995 24:16 y Álvaro había hecho algún pase en Corea

Voz 15 24:18 si el el viernes hicimos un además invitamos a a todos los Japón

Voz 2 24:22 dice que no la verdad es que el cine fue muy fue muy bonito muy especial que que decían ellos se reía mucho la verdad

Voz 15 24:30 pensaba digo se Riego no tienen aquí tomate pero el desencanto

Voz 2 24:33 Félix RIA y luego sobre todo con él ni con los chavales que estaban ahí

Voz 15 24:36 dando la peli la que fumen

Voz 2 24:38 cesante gustó mucho y el número que gusta a todo el mundo Dani Rovira de emperador que en cualquier sitio si yo creo que le cabe todo el pícaro Dani Gravina emperador au pair espada haría de emperatriz seguro que va cae bien dice que Japón es imposible que te caiga mal de cualquier lugar del mundo cambien río tú recuerdas que llevas mucho tiempo en España treinta años no

Voz 11 25:01 más de ciento treinta

Voz 1995 25:04 no muchas pero alguna más como fueron tu estuvieras con pases en Triana cuando llegas a Sevilla como fue aquella época

Voz 11 25:12 la verdad que trinan a aquella época era diferente pero Bono es para mí era algo que que me sentía muy familiar lo que yo buscaba ahí lo que sentía como mío como una hubo una un sermón que vuelve a su río donde ha nacido esa sensación detenida sentiría han aconsejado

Voz 0460 25:33 día de los salmones perdona es que por segundo

Voz 1995 25:36 aquí va a utilizar ejemplo el salmón en este programa

Voz 0460 25:38 como referencia vital que por cierto no ha sido maravillosa no sé si lo sabido río pero han tenido al chaval que han sacado más nota en Selectividad el estoy en mejor estoy

Voz 2 25:48 antes de España ya ha dicho que se quiere dedicar al teatro

Voz 0460 25:50 porque eso es lo que siente ha dicho claro que sí eso es lo que nos enseña el salmón noruego que hay que ir a contracorriente yo pensaba hombre no se tome tú sabes cómo acaban los salmones después de remontar el río es un gran final a los osos bueno volvamos

Voz 1995 26:09 en Triana cuando llega un japonés que quiere ser bailaor que que dicen

Voz 11 26:14 fue un un Jueves Santo para de muy Palmer viene Oriana vamos todos los días me meto a Asier pese a señoras de Triana hay de todo para el saque que pero dudamos que fui muy bien

Voz 44 26:31 acogido aceptado Banon mamado querido bueno todo ahorita no hay flamenco de todos sus vamos que he tenido una gran suerte de de mamar a la esencia de flamenco

Voz 1995 26:45 bueno la verdad es que Río habla espectacularmente bien vamos a escuchar el taconeo eso son los tacones de Río porque Ríos el cigarro de Jerez

Voz 11 27:09 me llamo

Voz 1995 27:12 cómo te pusiste ese nombre

Voz 2 27:13 dejará Juan actor chico

Voz 11 27:16 todo era de cama se dan su autores de de detrás de cámaras de Isla puedo lleguen una fiesta flamenca porque señor Ríos te vamos a bautizan un nombre más flamenco más solemne más sorera y tal Pingarrón de donde pues si te crees que tiene más peso

Voz 15 27:36 bueno yo he ganado previo

Voz 11 27:37 eh de de concurso y entonces la gente de caddie tú tú eres fijarán de Kay tú de Gerena de gran lo que creo que ya me estaba llamando eres llegar donde hicieron donde cae bueno se enteró mi padrino y está llaman ahí suenan poco si entonces bueno tenía que nombrar me decía fuera Cary Grant

Voz 1995 28:06 tradición de cantaores de de baile por ejemplo

Voz 0460 28:09 taka de Tokio

Voz 12 28:18 vea

Voz 1995 28:30 sí que es verdad que hay una conexión muy grande mucha más allá de de de aquellos treinta guerreros que llegaron a Río hace cuatro siglos ha roto esta fue la segunda parte porque pasen un éxito va a haber mucha gente que va a llenar los cines para verlos Japón esta prueba balas una para tengo la idea del guía

Voz 15 28:48 ya se lo he dicho antes se cree hasta aquí ahora al público decide si quiere que haya segunda parte no a todo el mundo queda hacerla yo

Voz 0460 28:56 pero Europa decide pero si no soy yo estaba pensando que la película se cuenta no que los japoneses venían venían a una cosa pero por el camino camino se vio que tenían también una según segundo proyecto no que dejó como seiscientos descendientes en Coria entonces río tú venías a bailar sí pero aparte de bailar tu tenía

Voz 2 29:23 es un segundo un segundo proyecto

Voz 0460 29:25 también como estos japoneses samuráis

Voz 11 29:28 no no

Voz 0460 29:30 viste que el que la acogida no era sólo dentro del mundo artístico

Voz 11 29:35 bueno he trabajado de Canal Sur quedado hoy esa cosa

Voz 2 29:38 qué harían sainete que tiene yo creo que no es lo mismo tendido lo que es mejor que no nos metíamos final tampoco samuráis no no no no no todo el mundo nace samuráis oye ir tuvieron Zaragoza que cuando vives en Zaragoza imagínate en la gente que te ves japonés pero con acento andaluz que le pasa la gente que pasa implosión a sí

Voz 11 30:03 yo estoy un poco a poco no ICO japonés Zico

Voz 2 30:09 sí ya hablaba español cuando llegue dice humanización intrigas español

Voz 11 30:13 ingresen nada

Voz 2 30:16 o sea que tiene un pintor en la película

Voz 15 30:19 sí sé que tengo una pinta parte hemos podido rodar en Japón que pocas veces se consigue si contaba con Dani

Voz 2 30:26 cuando hay Rovira de María León que es una pareja inédita que nunca nunca habían trabajado juntos no es curiosísimo que dos de los tipos más divertidos hombres mujeres es este país tuvieran coincidido nunca

Voz 15 30:35 claro yo en minuto uno dije quiero Adán y a María y le dijeron que si era como súper Fathi es como usted contar con Messi Cristiano todo ventajas muy aparte yo usted tenía muchas ganas de currar hará que hasta muy bien

Voz 1995 30:48 qué tiene que ir una película si tiene que ir bien

Voz 11 30:51 yo lo llamo total porque yo creo que es la primera película española que han logrado un popurrí entré negro asiático y de Louis de todo Krahe una cena entre Morey yo que hablando de churro cosa diferente es verdad líder Inter racial

Voz 1995 31:10 pero yo sé vamos a hacer un poco qué pasa ha sido bueno

Voz 11 31:15 no sé si mi personaje es hasta qué punto estaba entendiendo lo que significa tan churro pero que que que que no metió hay que enseñar nada y tal pues quiere que yo sea habrá distinguir la palabra a escena pero le dice

Voz 15 31:32 yo creo que hizo de vasco gay en encima de paciencia que de mayor apelación Guinea como usted gana cura con el escrito un personaje que es el dueño de la Peña el Betis finitas

Voz 2 31:46 el sombrero cordobés Tomás

Voz 15 31:49 es un café lo explica lo que esto churros como sabe lo que es churras que hay un juego de

Voz 2 31:54 bueno que sevillano

Voz 1995 31:57 con este viernes veintiocho de junio se estrena en los cines los Japón es la nueva comedia española protagonizada por Dani Rovira María León hirió Matsumoto fantástico placer conocerte río dirigida por Álvaro diez que vaya todo muy muy muy muy bien que que se llenen los cines y que dentro de poco estemos hablando ya de la segunda parte muchísimas gracias era un placer río alcaldable Guitar hora el placer gracias

Voz 15 32:24 el gran sorpresa que retire que esperará hasta que termine de todo todo la pedicura alguien que te homologan vengadores no hay una escena

Voz 46 32:31 la pos créditos no salgan rápido de gracias

Voz 47 32:43 sin

Voz 46 32:45 sí

Voz 13 32:47 con Toni Garrido una motera conoce la ciudad como la palma de su mano una moto era hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 48 32:56 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenido

Voz 0824 33:07 en condiciones el Mutua punto es

Voz 13 33:17 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 18 33:20 el arroba hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy todo las tres de la tarde en el mundo del deporte espacio sólo tienes que sintonizar SER Deportivos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de

Voz 13 33:44 la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José P polemista y ahí está la política pueden ser irracional por mucho que se parezcan

Voz 25 34:01 otros tener derechos de autor cronista acaba

Voz 11 34:07 bueno pues así comenzábamos esta

Voz 49 34:09 con la resaca del día de una madrugada que es muy buenas vigilante

Voz 25 34:15 por otro otro reverso de Suecia

Voz 49 34:19 él es más que eso sea una

Voz 50 34:22 la segunda claro Isaías Lafuente de usa Byrne en La Ventana con Carles Francino

Voz 45 34:34 sí

Voz 26 34:46 buenas noches sepuede gracias qué tal entidad hecho eso pues ahora a descansar porque es no sabe lo que ha pasado eh

Voz 0282 35:01 Ángels Barceló Hora veinticinco

Voz 52 35:04 cuando usted quiera son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 35:07 cadena SER

Voz 41 35:19 qué queda tiene

Voz 54 35:22 ciento nueve años pero me considero

Voz 41 35:24 Elía

Voz 55 35:27 cuál es su secreto me baño de cruda como no hay ningún otro Secret y yo escucho la Cadena Ser para sentirse joven

Voz 54 35:41 Baños si desnudo en el río cada mañana también no me temo dejando de lado pensando de nuevo en el río gallinas os siesta

Voz 16 35:54 cuaderno de bitácora del día uno llegamos a una playa paradisíaca este verano lleva tu nombre de crucero con hasta un cuarenta por ciento cien euros de descuento reserva ya en Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestra web

Voz 13 36:07 hacemos de tu viaje una gran experiencia

Voz 56 36:10 el buscador del ahorro vida la frutería y quitarle las hojas a la piña parquet pese menos no es ahorrar ahorrar es venir a los diarios del movilizó The Phone House llevarte un siete por sólo ciento setenta y nueve euros y además un altavoz bluetooth Sony por un euro sólo del veintiuno al veinticinco de junio buscadores del ahorro venid Damon House consulta condiciones

Voz 57 36:30 hoy amor ella mató a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones y nosotros sin saber si también nos habían robado este verano quiere unas vacaciones tranquilita

Voz 29 36:44 protege con Securitas Direct de la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 5 36:56 la Ventana con Carles Francino en Valencia

Voz 18 37:00 viernes veintiocho desde el auditorio Santiago Grisolía del Museu de les siete días consigue tu invitación en Radio Valencia punto es y en nuestras redes sociales disfruta de una tarde de radio en directo con Radio Valencia Cadena SER

Voz 13 37:16 colabora Ciutat de Chile siguen siendo la Generalitat Valenciana rebajas en visión si si llegan las rebajas de visión culturas cristales gafas de sol lentillas audífonos todos rebajado hasta el cincuenta por ciento ven a las mejores rebajas sola en visión consulta condiciones

Voz 41 37:38 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 37:44 bueno el fútbol es un fantástico tema de conversación recurrente hoy más todavía porque el mayor

Voz 2 37:49 ya está en Primera muy contento los mallorquines pero

Voz 1995 37:54 vamos a otro triunfo de un equipo al que previamente no conozcan pero que está celebrando también su victoria con uno de los periodistas de los futbolistas y ahora ya casi comentarista deportista periodista más respetadas y más crías en nuestro país ha jugado en el Valladolid en el Betis el Cádiz en la selección sub veintiuno y eso de tipos más formidables que ha pasado nunca por esta radio Benjamín Zarandona de buenos días te quiere mucho yo estoy en esta casa ya ya son nueve años no estoy encantado la verdad que aprendió mucho de grandes profesionales gracias a finales aunque algunos abandonan bueno bueno fue Carrusel porque no se juega no sé si sí

Voz 2 38:38 no tenía cabida un tipo comida aquí no

Voz 0460 38:42 la guía Carrusel deportivo le llamaban sólo Carrusel no estoy entendiendo esta crítica a la gente Toranzo metiendo baza Cruz no te queja ya la que levantará

Voz 0282 38:54 el del partido son nueve años ya tú recuerdas el

Voz 1995 38:58 sí aquí llegas a la radio a sí

Voz 0282 39:00 bueno me fue el cambio que hubo entro Javier Hoyos eh bueno me llamaron para hacer una una prueba tío parece que les gustó y bueno pues así estuve bueno hoy estás aquí con con otro motivo

Voz 1995 39:14 además no es venido solo ha venido

Voz 0282 39:16 con mucha gente niego que también me acompaña la gira I he venido con los niños de Guinea Ecuatorial que bueno durante setenta días a raíz del Betis del club forma un pequeño que invito les inculca valores eh tenía un poquito la metodología de entrenamientos que hacen aquí los años en España para aquellos bueno pues por ejemplo nunca fue siete no juegan Liga cada siete días es un grandísimo problema doce bueno pues poco a poco con esa ilusión con esas ganas que ellos ponen yo ido o las fecha FIFA alinea cosechado el proyecto hecha unos patrocinadores que a veces adiós no financia nos ayudan a partir de ahí pues hemos hecho una gira todos los años vez el año pasado y este año ya hemos acabado hoy Marte ya mañana se para Guinea

Voz 1995 40:01 claro patrocinar saque mucha gente buena que no te caben en las

Voz 2 40:04 camiseta y además es bueno

Voz 0282 40:08 hay gente que a lo mejor puede decir que lo llevan con muchos parches cita hombre a mí me encanta meter un patrocinador principal y que se haga cargo de todo pero que que que hay gente

Voz 2 40:16 bueno hay gente que gente muy oyente

Voz 0282 40:18 hay empresas de España que no tiene una con Guinea pero son gente muy solidaria con gente que quieren echar una mano y otras empresas que evidentemente es Ondina yo quiero tener mita emita está bastante bien o aquí en España al final la gente muy solidaria y bueno esto niño la verdad que son su maravilloso yo mañana se que le echa bastante de menos porque bueno hemos pasado quince había maravilloso hemos estado concentrados de ese un poquitito o lo que es un horario las comidas saben Notting llegar tarde a mí al comedor ya un internamiento serán poquito disciplina de voto para personas para para que sean personas para educarles en aquel

Voz 1995 40:51 fútbol como estamos acostumbrados bella esta mañana las imágenes de Cristiano Ronaldo con un yate de doscientos mil euros la semana con un trampolín bueno está bien es una parte fútbol criticable no da igual pero que el deportes muchas más cosas el fútbol inconcreto sirve para muchas más cosas me me da miedo la mitad que me estáis dando

Voz 0460 41:12 no no digo que aparte de yate luego al atracar te Déjame entrar en las discotecas por la parte de atrás te tienes la zona BIC te refieres a eso no no me refiero a los solidario

Voz 2 41:23 sí sí sí sí siento también también educación perdón valores protestaba así que una vez al año y estos quince días cuando te conviertes en algo así como el padre guía si sí por el gurú

Voz 0282 41:38 habrá que es necesario este tengo una comunicación con los padres tenemos un chat e estonio en la verdad que los padres son una persona maravillosas hemos hecho buenos un trámite de documentación que no es fácil eh hay en Guinea Ecuatorial para que los padres firmen una autorización para que yo pueda Miguel Oñoro de tutor Nos da un visado de quince días y a partir de ahí pues nada hemos viajado lo hemos pasado hemos disfrutado bailamos cantamos por ejemplo vamos a Sevilla bueno pues les enseñan poquito lo que es el flamenco lo que la Torre del Oro o lo que la feria abrid para saber ellos un poquito de Cultura está mi tierra en Valladolid también también les hemos visitado

Voz 2 42:15 acaba de Cervantes también un poquito de cultura

Voz 0282 42:18 ah no sólo divertirnos en el fútbol pero pero no es que vayan sabiendo lo que se en cada ciudad cada cosa

Voz 1995 42:22 que porque tú lo que les enseñas pues pues tiene que ver con el fútbol pero van poco más allá hay otros valores que están por encima de la estrategia del cuatro cuatro dos

Voz 2 42:32 sí sí sí sí yo

Voz 0282 42:35 la agresión a esas personas para la vida en general no para aquellos ya vayan creciendo mediante unas costumbres como aquí en España pero sobre todo y lo más importante es el y el cariño que yo me dan en sabes que merece la pena que estos niños vivan la experiencia porque hay muchos que no España no entonces claro ayer lo comentamos con un equipo e Ícaro decían juegos Toño digo estoy viendo compiten no juegan cada cada siete días Toño viene a divertirse no juegan entonces esto es el fútbol cansa eso sí

Voz 0460 43:01 a su lado es divertirse jugar

Voz 0282 43:04 a estas edades jóvenes hay que divertirse basarse

Voz 0460 43:06 están los grandes clubs viendo tienen doce trece años sí con catorce ellas está fichando a jugadores demasiado dinero por eso es tan importante lo que dice Benjamín porque es que a Peter Weiss apretar todos Petén de repente el éxito a veces te abruma pasan a ganar unos dineral es a vivir en unos casoplón es subirse a unos yates que con según qué edades como no tengas esos valores de los que hablas muy asentados te puedes perder muy fácilmente

Voz 1995 43:42 que tenemos aquí al capitán del equipo muy buenos días

Voz 19 43:45 cómo te llamas Jesús sí

Voz 1995 43:50 se está yendo Dani ya te si tú estás haciendo así con la cabeza así sí

Voz 19 43:56 porque juegas al fútbol esos juega al fútbol que me gusta

Voz 1995 44:02 claro pues eso eso es no es la respuesta que juega ante esos pivote pivote como Sergio Busquets cuál es tu referente tus Arthur Arthur te gusta eh eh eh

Voz 2 44:17 el equipo gusta más en Guinea Ecuatorial cuál es el que más éxito tiene español bueno de de mucho Madrid Barça y al Betis ya está dando ochenta por ciento lo Morros diez

Voz 0460 44:30 el ochenta por ciento de sus el Athletic Club de Bilbao eso mal pero que sí mejores que siempre coincide en el ochenta por ciento de ella con el ochenta por ciento y puede que exagera el ochenta por ciento va corriendo y exagerando ciento vamos a hacer una una pequeña pausa enseguida seguimos hablando de valores

Voz 1995 44:51 hablamos de Jesús el capitán que nos va a contar allí porque ganar un torneo

Voz 16 44:55 que nadie se esperaba que esto juegan como juega la sí

Voz 1995 44:58 qué vamos a hacer una pausa

Voz 43 45:03 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 16 45:07 este año el oceanógrafo cara a cara con sus tiburones hay más de cien en el mayor acuario de Europa de lo vas a perder

Voz 13 45:17 Graphic Valencia cita de Lesseps y la Generalitat Valenciana

Voz 58 45:23 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 45:34 buenos días los ordenadores se pueden controlar a distancia pero no siempre para un buen fin hay delincuentes que pueden usar nuestro ordenador para propagar virus spam o cometer cualquier tipo de fraude en la red y eso ocurre si su equipo ha entrado en una red zombi usted no tiene porque saberlo pero sí puede comprobarlo si ve que su ordenador va más lento de lo normal o algunas aplicaciones han dejado de funcionar correctamente

Voz 2 45:56 de entre INCIBE punto es la web del Instituto Nacional de ciberseguridad ahí encontrará el servicio anti botnet una errata

Voz 0824 46:04 cuenta que le permitirá comprobar si su ordenador

Voz 2 46:07 está infectado recuerde la web INCIBE punto es

Voz 58 46:10 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE y bueno

Voz 50 46:17 empezamos con el empastes

Voz 21 46:21 en algunos momentos es mejor no alargar los otrosí

Voz 59 46:24 en la noche más corta del año alarga la magia con el cupón especial de San Juan de la ONCE entren cupo en especial punto es podrás ganar una de las mágicas noches que sortea hemos en un hotel burbuja cientos de experiencias gourmet además puedes ganar cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros cupón especial de San Juan de la ONCE compras las ya alarga la magia Bases depositadas ante notario

Voz 23 46:47 sí

Voz 24 46:54 conecta con hoy

Voz 2 46:55 por hoy a través de Facebook

Voz 18 46:58 venga nos tu comentario tuvo Opinion of cuéntanos lo que quiera ser

Voz 26 47:08 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1594 47:13 si soy yo el héroe de mi propia vida y otro cualquiera me reemplazará lo dirán estas páginas para empezar mi historia desde el principio diré que nazi según me han dicho y yo lo creo un viernes a las doce en punto de la noche Nicosa curiosa el reloj empezó a sonar brilló a gritar simultáneamente teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento la enfermera hay algunas comadronas del barrio que tenían puesto el interés vital en mil bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente raro primero que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida y segundo que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus según ellas estos dones serán inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes día medianoche no hablaré ahora de la primera de las predicciones pues esta Historia demostrará si es cierta o falsa respecto a la segunda sólo ha de constar que a no ser que tuviera este don en mi primera infancia todavía lo estoy esperando que me queje de haber sido defraudado pues alguien está disfrutando de él por equivocación te agradeceré que lo conserve a Sudán

Voz 60 48:18 y David Copperfield Chance Dickens

Voz 61 48:21 en mil ochocientos cincuenta

Voz 52 48:23 Katrina se el placer de inscritos un buen Gemma pisó lo fregado

Voz 62 48:30 el toro yo fuera padre Pence cuando éste Fraga P publicidad estamos rompiendo estereotipos repito que me pisa los Formigal yo no he sido padre Senna juró como que unos y no voy a pedir el bar no es ocasión manifiesta padre como que no que no no es un ataque prometedor pero Sabina voy a tuya ellas interpretable padre ahí no entra al bar jamás de Carrusel deportivo Button Carrusel esa boquita padre Carrusel

Voz 21 48:52 Deportivo uniendo las familias desde mil novecientos cincuenta y dos ya antes

Voz 63 48:59 Ellos lo mires ya hemos de un centro de estadísticas estamos haciendo unas encuestas eh

Voz 2 49:04 qué emisora de radio escucha usted la Cadena Ser

Voz 64 49:07 cadena SER muy bien por qué porque porque me pregunto que por qué no no no me me has de dar una respuesta de señora no pero yo tengo que rellenar la casilla

Voz 54 49:19 si no hay respuesta de Vigo mente cuadriculada el corazón tiene el corazón tiene razón es que el vehículo arrastrado por como te gusta

Voz 52 49:36 hola soy Julia yo estoy haciendo el máster de periodismo

Voz 11 49:39 dame el país aprende periodismo haciendo

Voz 31 49:41 no pues inscribir te en escuela punto El País punto com

Voz 15 49:47 cuenta con la SER

Voz 39 49:50 que pase

Voz 2 49:55 para muy buenos días buenos días

Voz 65 49:58 estado Carlos Kitoko a hacer esta semana a mi me da igual porque tengo mi teléfono móvil y el control absoluto de que de mi aire acondicionado Mitsubishi Electric la tecnología nuestra hay cambios para mejor y en aire acondicionado el presidente es menos en la factura de la luz en aire acondicionado es más moderno él Mi bici eléctrico en refrigerante ecológico R XXXII el aire acondicionado que más dura que menos consume y que nunca se estropea

Voz 2 50:21 siempre contigo y eléctrico

Voz 51 50:25 hoy

Voz 2 50:29 este para muy diferentes que el jueves viernes sábado se esperan temperaturas por encima de los cuarenta grados es una especie de horno abierto mira cómo es Páramo que ha dicho calorcito si no les gusta parar calorcito para no asustar los demasiado que bueno que viene el calor

Voz 1995 50:48 seguimos con Benjamín futbolista que quiere concienciar a través de proyectos solidarios de las necesidades de los niños de su tierra materna de Guinea Ecuatorial ok mucha diferencia entre lo que viven estos niños en la que viven los niños en España hay mucha diferencia entre

Voz 0282 51:05 bueno e la situación estonios también eh normal ya que sus padres y su familia pero más me preocupa la situación en la que ellos puedan tener un monitor un entrenador para entrenar los conceptos entrenamiento eso es lo que hace falta yo no la metodología de entrenamientos

Voz 1995 51:24 de partidos como prepararles todas esas cosas son las que les y diseñado yo eso es lo que hace falta ahí tenemos al capitán del equipo Jesús muy buenas otra vez llevarse una medalla colgada al cuello

Voz 19 51:35 porque tienes esa hemos sido campeones de una Banco Santander hemos sido de los y estamos muy contentos ganando un aquí en España

Voz 1995 51:53 va a ser futbolista ya mencionaba el patrocinador muy contenta

Voz 2 51:57 es una una más

Voz 1995 52:00 muy normal lo ha dicho nada se puede muy bien esas bases realistas nota hay

Voz 0282 52:04 valores ese yo a ver

Voz 19 52:07 el camino esa inculcar valores el Real Betis es son humildad amistad compromiso y afán de superación espíritu de equipo honestidad Gandesa competitiva imagen confianza creatividad respeto ilusión y determinación

Voz 0460 52:31 esto es lo que ha definido pero lo más importante ya en Cape viva el Betis

Voz 1995 52:42 es la ante la dicha Benjamín gesto se saben el himno

Voz 0460 52:46 el Betis que pierda muy importante que

Voz 1995 52:50 los concertadas los niños que se nos atraganta como volver a repetir los trece conceptos básicos que ha enseñado Benjamín sobre la la metodología

Voz 0282 52:57 hacía

Voz 1995 52:58 claro es que nosotros sin darnos cuenta cualquier chaval aquí tienen acceso a unos conocimientos antes y que está ahí que ni lo valoramos cuándo empezará a darle el valor que tiene realmente aprender a jugar

Voz 0282 53:12 claro claro date cuenta que estonios siempre ojo fueron entonces a Sue a será que la idea son de alevín de segundo año

Voz 19 53:19 que no eso cuántos años tienes doce doce años

Voz 0282 53:22 lo es en toda esa final ellos tienen que aprender yo estuve que reducirla espacio Juana full once preservativo pensar muchísimo fin Così segunda que vivía al contrario les tuve que reducción poquito el espacio para que ellos pensaran un poquito antes eh entonces poco a poco con rueda de pases con con con muchos rondo con mucho táctico entonces bueno Pello más o menos en el colocando muy disciplinados y a partir de ahí bueno pues ya parece que jugamos a otra cosa por lo menos el sí sí la verdad que muy bien hemos hecho una gira muy buena muy importante bueno yo tengo que agradecer a los niños andan la han dado absolutamente todo eh anexionada más dos uno en Guijuelo tuvo un pequeño problemilla de falta de hierro pero realmente los niños vamos a o absolutamente todo

Voz 1995 54:09 tengo yo no sé si decir esto que sólo veinte Miño tengo unos amigos ya comida e haya te hablo de gente corte evita algo de metodología tú de esta no les podían alguno de esos valores no los trece te digo pero con seis a siete estos dos

Voz 0460 54:25 no crees que podrías inculcarles al me perdí en el tercer yo me he quedado con el pierda sino de todos los valores del Betis el mío es el de viva yo Man que tú crees que esto solamente para edades tempranas