Hoy por Hoy (24/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 yo diría las once en Canarias hoy el resumen de la actualidad de esta mañana de lunes con José Antonio Marcos muy buenos días

Voz 1018 00:11 qué buenos días el portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso Toni Roldán deja el partido y renuncia a su escaño en señal de protesta por la línea derechista seguida por Alves Rivera a través de los pactos con el PP y el acercamiento a Vox Roldán fue el número dos de la formación naranja por Barcelona en las pasadas elecciones generales y está compareciendo ahora mismo ante los medios en el Congreso Adrián Prado

Voz 0019 00:31 sí comparecencias que acaba de terminar la gestión de los pactos postelectorales el viraje a la derecha de Ciudadanos con los acuerdos con el PP y Vox han llevado Toni Roldán a tomar esta decisión una dirección estratégica que Roldán no comparte ha mostrado durante meses su desacuerdo pero ha fracasado ha dicho en su intento de influir en la dirección del partido y por eso sí

Voz 1 00:46 yo no me voy porque yo haya cambiado sino porque Ciudadanos ha cambiado este no es el contrato que yo firmé la política no es un supermercado aquí no se venden productos que se puedan alterar de la noche a la mañana se venden ideas Se vende un proyecto para España yo sigo creyendo que en el mismo proyecto para España en el que creía hace cuatro años

Voz 0019 01:05 muy afectado Roldán dice que se va de la política destacando eso sí que Rivero ha logrado algo extraordinario el mayor éxito de emprendimiento de un partido político en Europa pero criticando al mismo tiempo la falta de credibilidad que supone por ejemplo apoyar a partidos que no apuestan por la regeneración como el Partido Popular

Voz 1018 01:19 pues para dentro de unos meses está previsto que ser una la ejecutiva de Ciudadanos al término de la cual habrá algún tipo de declaración por parte de los responsables de este partido justo una semana después de la ruptura con Manuel Valls el que fuera cabeza de la lista al Ayuntamiento de Barcelona sobre las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez el ministro de Fomento en funciones y número tres del PSOE José Luis Ábalos reitera que el ofrecimiento de colaboración con Podemos llega hasta donde llega es decir sin presencia en el Consejo de Ministros lo cual para la portavoz de la formación morada Noelia Vera sigue siendo insuficiente

Voz 0118 01:47 tenemos plantea tres niveles de colaboración uno programático entró en el legislativo yo otro también de participación en la Administración no hemos priorizado siempre las políticas más allá de las presencias en el Gobierno

Voz 2 02:00 ahora mismo hace falta tener un poquito de de altura de Estado tenemos muy clara la posición en un gobierno compartido un gobierno de coalición entre el Partido Socialista entre Unidas Podemos con las proporciones que a cada uno le corresponden dado los resultados del veintiocho de abril

Voz 1018 02:15 a primera hora aquí en Hoy por hoy la ministra de Justicia en funciones Dolores Delgado lamentó que Vox base su discurso en temas de género con la violencia como una violencia verbal impropia de un sistema democrático la ministra entiende que es a la Fiscalía del Estado a la que corresponde la presentación de una posible querella contra Juan José el arte el portavoz del partido ultraderechista en Murcia que a través de las redes sociales la calificó de tipo el raca embustero además de escribir que de una P puntos suspensivos sólo puedes esperar de picadas

Voz 3 02:41 como es un delito en este caso público porque yo soy autoridad si se trataría de unas injurias contra contra una persona que que representa la autoridad esa autoridad pues hay quién tiene que manifestarse en primer lugar es la es la propia Fiscalía porque es un delito que se persigue de oficio

Voz 1995 03:04 hora doce minutos lo más inmediato en los acerca las sienes

Voz 1018 03:07 Naciones del estadio Santiago Bernabéu Madrid punto de concentración de los trabajadores de la planta de en Avilés que han llegado a pie en la llamada Marcha del aluminio para exigir garantías de mantenimiento de los puestos de trabajo unos seiscientos durante dos años y ante la venta de las dos plantas de la empresa en Asturias Galicia al fondo suizo parte Carlos Sevilla

Voz 4 03:25 qué tal buenas tardes de decenas de personas de la plantilla en Avilés han traído hoy sus reivindicaciones a Madrid exige más detalles al Gobierno sobre la venta de alcohol al fondo suizo parte la operación tiene que cerrarse antes del treinta de junio y tiene el visto bueno del Gobierno la venta incluyen las plantas

Voz 1558 03:40 Coruña ya hábiles pero los trabajadores de la asturiana

Voz 4 03:42 desconfían dicen que una garantía de empleo de un años insuficiente temen que la reactivación de las máquinas tarden llegar si el acuerdo de compraventa lo condiciona a una rebaja del precio de la energía la marcha va a comenzar en frente al estadio Santiago Bernabéu terminará ante el Ministerio de Industria

Voz 1018 03:57 la crisis de la especial impacto social en Asturias donde para esta hora está previsto que se constituya el Parlamento surgido de las últimas elecciones autonómicas Alejandra Martínez Oviedo

Voz 5 04:05 hola muy buenos días te acaba de empezar esta como excepción constitutiva del Parlamento asturiano que componen el reparto de los puestos de una mezcla de la Junta el órgano rector de la Cámara se reparten cinco puestos entre si te ciertas políticas tras la entrada en el campamento asturiano el PSOE Laporta que presidirá Gobierno se ha reservado la presidencia y una presidente ya acordado dar a Izquierda Unida otra dos otra secretaría con tan solo dos diputados lo que ha dado el apoyo mutuo lo que dado el apoyo mutuo entre Partido Popular y Ciudadanos para los otros dos puestos a Podemos fuera de la mesa por lo tanto empiezan las menciones entre PSOE y Podemos al igual que en la anterior legislatura también ya en el inicio de San bares no

Voz 1018 04:43 autor y otra conexión más con Ceuta sigue la investigación por el tiroteo registrado esta madrugada en una mezquita que en principio parece tratarse de un ajuste de cuentas Miguel Ángel Mendoza

Voz 1558 04:52 la investigación policial se encamina principalmente en determinar que hoy se ha tratado de un ajuste de cuentas entre bandas y que el tiroteo sobre la mezquita Mulay el Mehdi haya sido un aviso un aviso realizado por varios encapuchados pertenecientes a una de las organizaciones criminales que todavía subsisten el hacia hacia el cabecilla de otra de las bandas que se sabe va a rezar los encapuchados habrían huido en una motocicleta sin embargo llama la atención que el hecho se haya producido de madrugada y con al menos dos personas en el interior de la mezquita los tres impactos de bala sobre la fachada del edificio religioso están siendo analizados por la Policía Científica todavía con

Voz 1018 05:28 aquel García Carlos Cala Boris Johnson insiste en que

Voz 0011 05:31 el Reino Unido no va a fallar y que saldrá de la Unión Europea en la fecha prevista el candidato conservador insiste en su columna semanal en el Daily Telegraph que si llega a primer ministro el Gobierno no va a volver a encogerse

Voz 0325 05:40 miedo Erdogan pierde terreno tras la victoria del candidato opositor mamó Blue en las elecciones a la alcaldía de Estambul el partido gubernamental había forzado una repetición de las elecciones por supuestas irregularidades que ha vuelto a perder por una mayor diferencia de voto

Voz 0011 05:53 Irán asegura que ninguno de los ataques cibernéticos de Estados Unidos ha tenido éxito fueron lanzados el pasado jueves cuando Tram abortó en el último momento una operación con aviones y barcos al conocer que causaría un elevado número de víctimas

Voz 0325 06:04 en las próximas horas será repatriado el cuerpo de la profesora catalana fallecida en accidente de tráfico en Costa de Marfil las diez alumnas con las que viajaba heridas en el siniestro están fuera de

Voz 1995 06:13 pues Tony esto es algo de lo que tenemos del momento gracias José Antonio seguimos hasta luego hoy por hoy hora doce

Voz 6 06:25 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 06:29 con Toni Garrido doce y seis minutos una hora menos en Canarias todos los lunes hasta ahora nos tomamos un vermú

Voz 7 06:35 con Carles Francino

Voz 1623 06:39 que hay que hacer qué tal cómo estás viendo diez niños de Benjamín que maravilla y son proyectos chaval hay recitando los trece va era no está todavía no no juega maravilla que es muy gracioso porque están recorriendo toda la radio no roto y un grupo Benjamín que como un armario ropero y su hermano que es igual de grandote que él en mitad todos los chavales porque cuando unos fíjate en mí lo que me gusta ver muchas cosas positivas muy muy divertido alguien que he tenido mucha suerte la vida es consciente dice bueno yo tengo que devolver usted ha currado que también no

Voz 1995 07:16 pero pero aún así hay una parte porcentaje que me alguien me ayudó alguna vez si somos voy a intentar yo ayudar a esa gente y cuando algo se hace con ese origen maravilloso esta no no no

Voz 1623 07:28 Benjamín tiene un proyecto de vino también no sé si lo conocí a vale vale vermut no pero bueno de momento Bonino pero lo toca el otro día el vino

Voz 1995 07:37 el primero un vermú reserva tarro te voy a traer una botella de Mozart Schubert es verme suele ser va me suena muy hasta un pelín picante es es que es un mundo entero lo del bar no querer pensar la gente de nosotros

Voz 1623 07:53 pero no soy que todos los lunes a de Ermua tenemos hoy tenemos ventanita o tenemos mini ventana porque lo dejamos a las seis para retransmitir en directo el partido de de España Estados Unidos del Mundial de fútbol femenino saber no parece fácil después no el Mallorca que yo te diré que cualquier cosa es posible como quemarlo pasillos uno pero que gran partido e de los dos equipos además eh porque le Portu hay dos opciones clarísima Joy ayer no estuvo no no porque cuando paran partido en su casa

Voz 8 08:26 pero ayer venía a especular

Voz 1995 08:28 claro no con un gol ya estaba

Voz 1623 08:31 cuando cuando sales a jugar confiando sólo en la ventaja que traen de casa en fin y ejemplos recientes tenemos cuántos puede salir chamuscado la pero muy bien hombre el Mallorca además que gesta no nos dos ascensos consecutivos

Voz 1995 08:44 que viene que más rico y jugando de esa manera eh que no habían está muy bien sobre ese lado digo después de eso no puede ser posible que las españolas consigan

Voz 1623 08:55 yo lo veo muy complicado sinceramente lo veo muy complicado porque Estados Unidos lleva ventaja entre otras cosas en en la cantera que tiene desde hace muchos años se cuenta que el veinte por ciento de de las deportistas universitarios en Estados Unidos practica fútbol sea ahí a una chica cuando le preguntas a qué quiere jugar esperas que la respuesta sea quiero ese futbolista aquí es todo lo contrario todavía pero bueno al final son once contra once de España es verdad que está jugando muy bien y que físicamente está exhibiendo mucho poderío que es el gran activo de las jugadoras norteamericanas e son atletas antes que futbolistas pero ya veremos todo clases Benavente llegado ahí está muy bien que la actitud me parece muy bien que la SER además este partido si hubiera que nos dejan La Ventana a la mitad pero me da igual esté de esos momentos en los que hay que estar

Voz 1995 09:41 este es el partido del fútbol fluido más importante que discutan su corta historia llegaran de esta tarde te imaginas imagínate imagínate no aparte hay unas declaraciones es otra que ponerlo todo un poco en cuarentena peines reacciones poco pedante de responsables del equipo norteamericano pues que el mejor equipo es el nuestro y el segundo mejor también es ya que coincide con aquello de Bill Shankly del mejor equipo del Liverpool es el Liverpool y el segundo es los sustitutos del sí desde

Voz 1623 10:10 hay un artículo hoy de hay un artículo de Vero Boquete

Voz 9 10:12 en el en el en el país que conoce muy bien la liga americana porque jugó allí que dice que a veces se confunde

Voz 1623 10:19 a la autoestima que tienen con arrogancia que ya han venido aquí a ganar el Mundial que uno lo que no sea ganar el Mundial va a ser un fracaso claro eso

Voz 10 10:28 pues lo mismo si si no no tiene este problema ya hay un refrán en en en no estar en séptima alguien que sabe perder con gracia yo enseño un perdedor así esto este valor de CSD con dignidad no es lo suyo no no no no querría esta en los vamos a Granada nosotros pero creo que sí dice no es quiero ese plan tendrá grana

Voz 8 10:53 te nada

Voz 1623 10:54 yo no quiero decirte nunca eh puedes probar me remito no es fácil hacerlo que pronunció quería ver al viernes el viernes nosotros estaremos en Valencia programas encantado además estaremos en Palencia mirando a Marte lo dejo ahí como pista estaremos en Valencia mirando a Marte bueno no hay lo dejó

Voz 1995 11:15 pues no parece mal plan tampoco y esta tarde a Pablo

Voz 1623 11:18 tanto por la radio pobre digo que en fin politólogo analista profundo dio con estudios sesudo ya aceptado venir a todo por la radio el resultado puede ser buena persona claro sí sí también también sobre eso es lo primero para luego cómo se te escuchamos y hasta las seis que porque voy a estar muy pendiente de si Carlos gana la plaza o no y en cuanto lo sepamos lo vamos a contar porque esa historia tiene que terminar hoy de una forma de otra pero hay que seguir que después hay que seguirlos de catorce hay que seguirla de buen tipo de ambas muy pero que clarito lo tiene

Voz 1995 11:52 dije bueno hace es este año será el próximo una no está ahí para más escuchamos poco a los socios

Voz 1623 11:58 está haciendo señas de que cayó sin escuchamos poco

Voz 1995 12:00 los jóvenes escalas más esa señora Si dieciocho diecisiete veinte hay que hablar con ellos están normas hablamos mucho de ello si hablamos directamente les damos consejos y esas cosas ese nada o poco tiene que ser a la inversa Carlas ahora escuchamos muy bien

Voz 7 12:13 hasta luego Hoy por hoy con Toni Garrido este sin

Voz 1995 12:19 ahí estés y sus alegrías

Voz 7 12:22 sus tres este

Voz 11 12:25 mire yo no está

Voz 12 12:27 son los tuyos ahora trata el seguro de decesos de Santa Lucía que les liberará de todos sus gastos y trámites funerarios El día que no estés contrata lo antes del dos de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas consulta a las bases de la producción Santero y punto de es Santa Lucía estamos cerca estoy seguro mi empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 13 12:48 sí

Voz 14 12:56 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que

Voz 6 13:06 quieras

Voz 14 13:11 esta noche a partir de las once y media larga Manu Carreño cuando decimos con Manu Carreño hola

Voz 1623 13:17 Marc y muy buenas la buenas noches

Voz 14 13:20 vaya carrera que en realidad queremos decir con Sergio Scariolo qué tal buenas noches Jorge Garbajosa muy buenas colado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en El Larguero Rafa Nadal muy buena hola buenas señores Iniesta Keylor Navas buenas noches hace vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez a la banda al completo está la banda al completo toda la banda venir no si a partir de las once y media una hora menos en Canarias que nos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 15 13:52 cuál es el nombre de la mejor emisora de España Thiem

Voz 16 13:54 con puedan una pista una pista no Arena luego la lista si luego la eh cabina si luego la EPI Cadena SER correcto hacer

Voz 17 14:09 pues pues ésta que está escuchando no en la Cadena SER no PP y cadena de toda la vida de Dios aquí en la casa

Voz 18 14:24 cadena SER revela cocaína se como

Voz 7 14:26 quiera Lope tiro cadenas pero claro

Voz 17 14:29 me pone la oportuno

Voz 19 14:32 ha sido bis del valor de rodar con tu moto en enero

Voz 1623 14:36 tras el valor para venir azar

Voz 20 14:38 Forlán dos mil diecinueve la uno

Voz 21 14:40 la concentración motera de verano el circuito

Voz 14 14:43 no profesional

Voz 22 14:45 coche

Voz 19 14:46 Fardachón hechos Motorland dos mil diecinueve con la colaboración de la Cadena SER para otros motero

Voz 18 14:58 el único seísmo es el seísmo con el que ahorra que sí

Voz 23 15:03 yo diría que te supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche

Voz 14 15:09 el dos tres cero once

Voz 24 15:10 consulta condiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con línea directa ya meter el nueve cero dos dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 1025 15:24 cuánto gastan en el mantenimiento de tu coche lo has pensado crees que hay alguna forma de reducir este gasto yo conozco una cien por cien efectiva cuidar el carburante porque no no todos los carburantes son iguales tanto para motores modernos como para los que ya tienen ciertos años los carburantes óptima de Cepsa mantiene el limpio el interior del motor y alargan su vida útil ahorrando operaciones de mantenimiento además reducen la formación de carboncillo hacia otras impurezas impiden la corrosión de las partes metálicas y ayudan también a evitar obstrucciones en los inyectores quede operaciones de mantenimiento te puedes ahorrar al elegir bien utiliza sólo carburantes óptima desde un coche en forma con carburantes óptima de

Voz 25 16:06 aquí yo habré conseguido estabilidad tú habrá invertido en confianza en ha ganado en tranquilidad

Voz 26 16:15 cuando invierte es el tesoro público el futuros escriben futuro perfecto informa T en Tesoro punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 17 16:27 su alarma de Securitas Direct agita desconectada

Voz 15 16:30 Cariño estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la Casa de la playa ilesa pues porque la tenemos vacía casi todo el año si entran a robar obscenos mete alguien ni nos enteramos

Voz 14 16:40 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 27 16:52 abordo del transbordador espacial aproximando no sean nuestro

Voz 1995 16:55 destino en tres dos uno

Voz 28 16:58 estamos a puntito de sumergir los pies en un increíble mar turquesa que el momento más emocionante misión la tierra porque aún nos queda mucho por descubrir aquí abajo Natalia viajes las vueltas dan mucha vida

Voz 22 17:11 como nos gusta el verano el calorcito la jornada reducida en Opel celebramos contigo el buen tiempo por eso continúa la temperatura Opel suben los grados suben las oportunidades no dejes pasar las últimas doscientas unidades si consigue hasta cinco mil euros de descuento y hasta dos mil euros más por tu viejo coche sólo hasta el treinta de junio consulta condiciones en Opel punto es

Voz 29 17:33 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 17:37 con todo en el garito y antes de acabar no sabemos las preguntas y afirmaciones que nos deja el día cuántos años pedirá a la Fiscalía la hija de la infanta Elena por envolver en su puesta de largo aun cerdo vietnamita con la bandera de España no se nos oigo el presidente de México investiga dos contratos firmados por Florentino Pérez en este país cuánto tardará el Madrid en hacer allí una gira de pretemporada tensión entre EEUU e Irán mientras el presidente americano sigue deshojando la margarita ahora así ahora dron ahora así ahora dron cómo llevará Vox la ola de calor africano que nos visitará desde el próximo miércoles donde hubo más diversión en la hierba este fin de semana en la final del torneo de Queen's que ganó Feliciano López fue el concierto de marea en Madrid hay un ejemplo de mayor homenaje a la gastronomía gallega que la empanada con la que jugó ayer el Depor su partido de intento de ascenso a Primera anoche en Mallorca

Voz 30 18:42 un abrazo para todos los que caigo un abrazo a todos nos vamos volvemos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno hasta entonces