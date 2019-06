Hoy por Hoy (25/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 3 00:57 no me voy porque yo haya cambiado sino porque ciudad

Voz 4 00:59 Nos ha cambiado este no es el contrato pero yo firmé los costes para España de la estrategia elegida por ciudadanos son demasiado altos

Voz 1727 01:06 él lo deja todo el escaño también lave Roldán fue la primera de una cascada de dimisiones lesión yo el eurodiputado Javier Nart que intentó forzar un cambio en la estrategia de Ciudadanos con una votación en la ejecutiva ayer mismo votación que ganó Albert Rivera de forma abrumadora así que Nat dimitió de la ejecutiva aunque seguirá en la Eurocámara si renunció también de todos sus cargos el líder naranja Asturias Juan Vázquez Arrimadas fue la encargada de agradecer a Roldán los servicios prestados

Voz 0793 01:38 yo sólo tengo buenas palabras para Toni pero desde luego nosotros vamos a seguir aplicando el criterio que aprobó por unanimidad la Ejecutiva también con el voto de Toni Roldán porcentuales

Voz 0858 02:57 buenos días Pepa dice una Ciudadanos que ya lo ha dicho hasta en dos ocasiones Rivera que no a Sánchez Pablo Casado sí que fue por lealtad institucional dice pero para reiterar como decías esa negativa José Luis Ábalos el secretario de Organización del PSOE

Voz 0739 03:10 en particular no es ni puede ser ni puede jugar a ser un partido antisistema cuando lo que está en juego es la estabilidad de la nación cuando los españoles hemos votado cuatro veces en apenas un mes

son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 0858 03:57 de momento han salido ya los siete hombres incluido Junquera que han pasado la noche en la cárcel de Valdemoro todavía en Madrid hoy salen para Zuera en Zaragoza ya mañana volverán a la belleza unes las dos mujeres van a viajar directamente mañana

Voz 1727 04:10 el Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido contención esta madrugada Estados Unidos Airam máximo hombres lo hacía solo horas después de que Trump firmará nuevas sanciones

Voz 0858 04:22 esta vez contra el líder supremo contra Alija Mané ya que

Voz 1727 04:24 en España la asamblea de la SGAE volvió anoche a tumbar por tercera vez la renovación de sus está

Voz 0858 04:30 tutor tal y como exigen el Ministerio de Cultura y la Confederación Internacional que agrupa a las sociedades de gestión de derechos de autor en todo el mundo mientras tanto sigue la amenaza de cultura no intervenir la SGAE

Voz 1727 04:45 y en los deportes dos penaltis dejan fuera del Mundial a la selección femenina de futbol qué lástima Sampe buenos días soy yo

Voz 1161 04:53 buenos días una lástima el primero fue claro el segundo muy riguroso y pesa consultar en ambos el bar Estados Unidos dos España uno

Voz 4 05:00 eh

Voz 1161 05:00 dos goles de rap y no en seis de la primera parte y en el XXVII desde la segunda y el de Jenny hermoso que significaba el empate a uno en el nueve de la primera pero que no fue suficiente para doblegar a la campeona del mundo y gran favorita para el título tres partidos de cuartos ya decididos Noruega Inglaterra Francia EEUU y Alemania Suecia hoy conoceremos el último saldrá de los ganadores del Italia China a las seis y en Holanda Japón a las nueve

Voz 0978 05:26 buenos días o las temperaturas van a subir un poco más respecto ayer calor sofocante esta tarde en el centro mitad este y sur de la península en poblaciones del interior máximas de treinta y dos a treinta y siete grados más bajas en el Mediterráneo pero aquí con marcada sensación de bochorno también algunas nubes abundantes en el Mediterráneo pero sin más consecuencias en el noroeste de la península no subirán tanto las temperaturas y aquí también alternarán sol y nubes con algún chubasco pero dejando poca agua llegarán confirmando los pronósticos para la segunda mitad de la semana con calor plenamente canícula máximas de más de cuarenta grados en gran parte del Inter

Voz 0858 06:00 desde la península

eh

Voz 1727 07:32 como me gusta saber cuánto les cuesta algunos ser humilde Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:38 buenos días Pepa esto canta a mí también me gusta mucho mi admirado Willie Nelson en esta canción que acaba de publicar qué difícil es ser humilde cuando eres perfecto en todos los aspectos cuando te miras cada día en el espejo y cada día Acebes mejor no sé por quién lo cantará pero de humildes llega plagada la mañana de

Voz 4 07:56 hay que ser realistas que sean además algo humildes ser humildes también contó mitad con toda la humildad y aquí estamos con toda la humildad del mundo humilde y respetuoso que humilde

Voz 0456 08:07 por quién lo dirá Daly Delafuente que seguirle a veces también

Voz 1727 08:11 lo suyo hoy tenemos aquí a Ignacio Ruiz Jarabo a Joaquín Estefanía Lucía Mendez

Voz 0456 08:16 si sumamos a esa mesa del análisis y de la humildad con permiso de Toni Garrido a nuestra filósofa de cabecera Adela Cortina el también filósofo intelectual novelista y uno de los fundadores de UPyD a Fernando Savater con ellos hablamos de la unión del progreso y de la democracia en España buenos días a todas

Voz 11 08:33 sí a todo

Voz 0456 08:38 una hora más tarde ya con Toni Nacho y invitan a reflexionar y a celebrar el Día Internacional de las gentes del mar vamos a charlar con los que viven del mar con los que protegen el mar y con los que rescatan vidas en el mar a las once a las diez en Canarias saludamos y entrevistamos al también muy humildes Salvador Sobral que tiene una preciosa canción cuál no lo es verdad para esto del mar y no nos olvidamos de Michael Jackson

Voz 1727 09:04 hoy que se cumplen diez años de su muerte

Voz 0456 09:07 buenas noches

Voz 1727 09:14 Diez años ya aseguró que recuerdan dónde estaban cuando murió Michael Jackson algunos ya estaban en política aunque parezcan recién llegados

Voz 0456 09:22 es de política pueden seguir opinando y reflexionando en nuestro Whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta

Voz 1727 09:28 pues es el país de la crisis en las alturas de Ciudadanos puede opinar lo que quieran aquí a ras a ras de suelo queremos preguntarles hoy por sus hábitos alimenticios

Voz 0456 09:38 según el Ministerio de Agricultura cada vez consumimos más procesados ensaladas embolsa cápsulas de café cada vez comemos menos carne y menos pescado y ustedes cuántos platos preparados precocinados comen a la semana cuánta carne cuánto pescado queremos saberlo todo con humildad en el centro de hecho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

Voz 11 09:57 eh

Voz 0858 10:07 eh con humildad les pedimos que se queden escuchando hoy por hoy está en la en la técnica Elena Sánchez Ignacio Sánchez de la producción Jordi Fábrega

Voz 3 10:57 cómo vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración si vamos a apoyar a gobiernos que llevan más de veinte años en el poder como vamos a vencer al nacionalismo sino podemos sino ponemos todo de nuestra parte aunque otros no lo hagan para evacuarlo del poder como vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de confrontar Nos a la extrema derecha que está en las antípodas de todo lo que pensamos

Voz 0858 11:17 ya lo escuchan Toni Roldán el ya ex dirigente de Ciudadanos puso ayer frente al espejo todas las contradicciones del partido naranja en los últimos meses sólo con estas preguntas retóricas tras semanas de tensiones internas por la estrategia que ha impuesto Albert Rivera también por el cesarismo con el que dirige el partido la dirección saltó ayer por los aires o mejor dicho el área más progresista del partido abrió la espita Roldán que renunció a todos sus cargos pero les siguieron el eurodiputado Javier Nart que abandona la dirección y también el líder en Asturias que abandona la política Jaaber carrera

Voz 0866 11:51 no comparte Toni Roldán la actual estrategia del partido

Voz 3 11:54 no me voy porque yo haya cambiado sino porque Ciudadanos ha cambiado

Voz 0866 11:57 así lo ha manifestado asegura cada lunes en la ejecutiva la política no es un supermercados decía Roldán que incidía especialmente en los acercamientos de su ya ex formación a Pepe y a Vox

Voz 3 12:08 cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules si nos convertimos en azules

Voz 0866 12:13 la respuesta de la dirección llegaba en boca de Inés Arrimadas negando ese giro recordando que también Roldán apoyó el no

Voz 0793 12:20 sólo tengo buenas palabras para Tony sí que puedo decir que vamos a aplicar seguiremos aplicando el criterio que él mismo aprobó también en ejecutiva el criterio que ha estado avalado por las urnas

Voz 0866 12:30 comparecencia tras la que quedaban más sorpresas primero la renuncia del eurodiputado Javier Nart a seguir en la ejecutiva tras perder una votación impulsada junto a Luis Garicano en la que se pedía abrir una vía de negociación con el PSOE de cara a la investidura después otra dimisión la del que fuera candidato del partido en Asturias Juan Vaz

Voz 0858 12:49 que el mentor de Roldán el eurodiputado Luis Garicano sí que seguirán en sus puestos tanto al frente de la delegación naranja en Bruselas como en la dirección del partido allí según dijo en Twitter seguirá luchando por las ideas que Toni Roldán representa aún Garicano que según cuenta esta mañana el diario El País tuvo varios momentos de alta tensión con la portavoz al final con Inés Arrimadas durante esa ejecutiva de alta tensión ayer no me repitas el argumentario que esto no es un plató dicen esas fuentes internas que le espetó cuando Arrimadas trató de justificar la estrategia que siguió a la ribera o también cuando Garicano le exigió que no insultar a su inteligencia en pleno debate sobre el Ayuntamiento de Barcelona sólo había dos opciones aseguran que les respondió Arrimadas en referencia que o apoyaban a Colau o habría en la ciudad Condal un alcalde independentista sobre la situación en Ciudadanos habló noche también la ministra de Hacienda en funciones en Hora Veinticinco María Jesús Montero cree que el partido naranja se derrumba yo creo que

Voz 14 13:47 a un desmoronamiento real de una formación política que nunca ocupó el espacio que previsiblemente lo ciudadanos entendía que tenía que ocupar ese espacio del centro derecha

Voz 0858 13:59 Montero cree que habrá investidura en la primera quincena de julio y pidió a PP y a ciudadanos que no paralicen el país palabras que llegan sólo horas después de que conociéramos que Pedro Sánchez trató de reunirse con casado y con Rivera en la Moncloa para pedirles que facilitaran la investidura con su abstención el líder de Ciudadanos ni siquiera fue Casado se limitó a darle un no por toda respuesta Adrián Prado

Voz 0019 14:23 la reunión discreta fuera de la agenda oficial de ambos líderes a petición de Pedro Sánchez a la que según fuentes conocedoras del encuentro Casado acudió por lealtad institucional el presidente

Voz 0456 14:31 en funciones sondeo al líder del PP sobre la posición de su

Voz 0019 14:34 partido respecto a la investidura y la respuesta fue la misma que hace dos semanas el PP ni va a apoyar ni va a facilitar con su abstención que Pedro Sánchez sea investido ambos también hablaron de la situación política en Navarra de Catalunya hay de la posibilidad de llegar a acuerdos lo explicaba así el secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos

Voz 0739 14:52 la disposición a llegar a grandes acuerdos estas se ha ofrecido reiteradamente ahora nos tienen que concretar ellos qué es lo que les motiva para participar en un acuerdo nacional que es lo que le sentiría digamos corresponsables quién decía

Voz 0019 15:07 pidió no irá a la Moncloa fue Albert Rivera rechazó la invitación de Sánchez según fuentes del partido naranja porque ya le ha dicho en dos ocasiones en persona que los electores han querido que Ciudadanos haga una oposición seria firme constructiva y que la dirección del partido ha respaldado no apoyar la investidura ni por activa ni por pasiva

Voz 0858 15:25 paralelamente Pablo Iglesias se ha reunido con los líderes de los indica datos en el marco de esa ronda que está haciendo con la sociedad civil para buscar apoyos a su apuesta por un gobierno de coalición con CCOO y UGT ha constatado sí que hay muchas coincidencias en la agenda que debe tener ese nuevo Ejecutivo pero no ha conseguido en cambio que se pronuncien sobre qué composición debe tener hay daban buenos días

Voz 15 15:47 buenos días y buena sintonía de los sindicatos con los morados pero nada de apoyos explícitos a la hoja de ruta de que haya ministros de Podemos en el próximo Gobierno Iglesias ha criticado a la salida no sólo en la propuesta del Gobierno de que podemos entre en cargos intermedios sino también el método que según él están empleando los socialistas para negociar

Voz 0771 16:03 cada cual que haga lo que considere pero nosotros no vamos a entrar en una dinámica de partido de pimpón en el que no salgan Ultimátum a través de los medios de comunicación y que nosotros tengamos que contratar aquí

Voz 15 16:14 Unai Sordo de comisiones y Pepe Álvarez de UGT desean un Gobierno progresista y estable incluso dice en un programa de gobierno fuerte con la participación de Unidas Podemos pero dejan en manos de los partidos la fórmula para llegar a él

Voz 16 16:25 el sindicato no está para determinar estrictamente

Voz 0456 16:28 exactamente como se tiene que conformar un gobierno

Voz 16 16:30 tiene otros protagonistas que lo somos las organizaciones

Voz 15 16:34 UGT y Comisiones piden en el nuevo Gobierno un programa de izquierdas y la derogación de la reforma laboral y la reforma de las pensiones

Voz 0858 16:40 los trabajadores de Alcoa van a conocer hoy más detalles sobre futuro otra sobre su futuro tras la movilización de la llamada Marcha de la cero ayer exigían así reunirse con la ministra de Industria en funciones hoy iban a verse con responsables de ese ministerio después con los del fondo de inversión que ha comprado las plantas de A Coruña hay de Avilés buena pedirles garantías de que seguirán abiertas esas plantas a largo plazo Carlos Sevilla

Voz 17 17:07 doble reunión en Madrid de los trabajadores de Alcoa de Galicia y Asturias en la primera a las once de la mañana se sentarán con representantes del Ministerio de Industria de la empresa hay del fondo suizo que tiene previsto comprarla la plantilla de la fábrica de Avilés rechaza los dos años de trabajo que les ofrecen

Voz 1161 17:20 la garantía que menos por encima no eso son veinticuatro meses de empleo eso claro en la que la gente que está aquí tenemos hijos familia una Miguel sobre los cuarenta años si veinticuatro nada

Voz 17 17:31 los trabajadores se manifestaron ayer frente al Ministerio después de caminar doce días desde Asturias uno de ellos Joaquín Acevedo pasó por los micrófonos de La Ventana

Voz 1727 17:39 yo seguir peleando yo lo no sepa

Voz 18 17:41 puede debe dejar caer la industria en Asturias de esta manera tenemos que pelear por los puestos de trabajo y yo personalmente hasta el final no tengo Plame

Voz 17 17:49 segunda reunión será por la tarde dentro de la Mesa de Seguimiento Gobierno haya empresas quieren que la plantilla ratifique la compraventa antes del domingo ese día termina el plazo si la operación no sale adelante se pondrá en marcha el expediente de regulación de empleo

Voz 19 18:03 ahora critican las vacaciones de fruta las porque cuando terminen el setenta por ciento de los españoles sufrirá depresión posvacacional que incluya ansiedad nerviosismo e irritabilidad

Voz 20 18:12 en Midas nuestros profesionales siempre dicen la verdad aunque duela por eso te decimos que antes del verano pases la revisión oficial migas que es igual a la del fabricante pero hasta un cuarenta por ciento más barata pide tu cita en Midas punto es

Voz 21 18:25 el ordenador deje de funcionar por el afectadas mil

Voz 22 18:29 Mingo en Hawai va a dejar de funcionar

Voz 23 18:33 qué Whatsapp tu Facebook Instagram seguirán funcionando como hasta ahora que ahora que te han puesto en lo peor éstas

Voz 1727 18:40 he puesto quedarte con el mejor

Voz 22 18:42 yo estoy con Hawai

Voz 4 18:49 son dos de Frances

Voz 0858 18:51 es la portavoz del Consejo de Seguridad de él la ONU que ha pedido esta madrugada contención a Estados Unidos y a Irán para evitar una escalada de tensión en la zona lo ha hecho tras una reunión en la que han estado estudiando los últimos incidentes allí en el golfo pero de poco ha servido que Teherán Washington siguen lanzándose amenazas por todos los canales posibles corresponsal Marta del Vado buenos días buenos días

Voz 1510 19:15 Serge de seguridad insta a EEUU a Irán y a todos los países de la región a que hagan un ejercicio de máxima contención pide en un comunicado que las diferencias se aborden de manera pacífica y mediante

Voz 1727 19:25 diálogo el representante iraní la ONU

Voz 4 19:28 con frases

Voz 1510 19:31 dice sin embargo que Irán no puede dialogar con quién la está amenazando continuamente dos nuevas sanciones impuestas por la Casa Blanca tienen el objetivo de evitar que los principales altos cargos del Gobierno iraní utilizan el sistema bancario internacional mientras gana tiempo para confirmar que las sanciones a las exportaciones de petróleo impuestas a finales de abril están teniendo un efecto real en la con mía del país que obligue a Teherán a sentarse a renegociar el acuerdo nuclear cumpliendo las exigencias de la administración estadounidense Donald Trump está buscando aliados para una postura común contra Irán esta semana se va a reunir en Japón con su principal apoyo en la región con el príncipe saudí en el marco del G20 donde severa en reuniones bilaterales también con los líderes de China Rusia Alemania y Turquía entre otros

Voz 0858 20:14 gracias Marta el favorito para suceder a Theresa May al frente del Gobierno de Reino Unido Boris Johnson dice que el país abandonará la Unión Europea el treinta y uno de octubre con acuerdo o sin él cree que el país está más que listo echó a la BBC en una entrevista tras rechazar enfrentarse en un cara a cara con su rival con el ministro de Exteriores Jeremy Hunt y qué iba a organizar que está organizando dicho ya una tele privada corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 20:41 en la entrevista a la BBC Boris Johnson reconoce que deberá pedir cooperación a la Unión Europea para solucionar el problema de la frontera en Irlanda del Norte Johnson afirma también que no cree ni por un momento que el Reino Unido deba marcharse sin acuerdo pero estará obligado a hacerlo si es necesario el favorito a la sucesión de Theresa May se presenta ahora como un moderado centrista es que nadie lo dude soy de corazón alguien de centro derecha un conservador progresivo y moderno voy a gobernar desde el centro derecha porque es ahí donde ganas donde están la mayor parte de la gente de este país Johnson afectó la entrevista con la BBC pero se ha negado a participar con su rival Jeremy Hunt en un debate previsto para esta noche por la cadena Sky News que ha decidido suspenderlo Johnson evita Hunt tampoco quiere hablar de su vida privada después de que el pasado viernes la policía acudiera a su casa a causa de una gran pelea con su novia

Voz 24 21:38 sí

Voz 12 21:45 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales arroba hoy

Voz 4 22:08 porque aparte de espacios y antigua hoy escasas antigua a la más

Voz 27 22:12 mientras cosa liquidación de sus materiales guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos del abuelo paterno nuestros padres y toda la infancia no es habitual Irene yo a persistir son sin ella

Voz 4 22:26 lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho

Voz 27 22:30 personas sin estorbar se hacíamos la limpieza por la mañana levantándose a las siete y a eso de las once yo les dejaba iré de las últimas habitaciones por repasar me iba a la cocina almorzaba musas mediodía siempre puntuales ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios no resulta pagará tu almorzar pensando y la casa profundo hay silenciosa y como nos bastamos para mantenerla limpia a veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo a mi se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos entramos en los cuarenta años con la idea expresada idea de que nuestro simple y silenció su matrimonio le hermanos era necesaria la clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa nos iríamos allí algún día Davos y esquivos primos se quedarían con la casa la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos mejor nosotros mismos la voltearía hemos justiciera

Voz 10 23:42 ante este que fuese demasiado tarde

Voz 4 23:47 Casa tomada Julio Cortázar mil novecientos cuarenta y seis Cadena SER el placer de escucha

Voz 1727 23:59 por lo Machado

Voz 30 24:03 sigue temblando de verdad

Voz 2 24:13 a Penín Caiwza

Voz 4 24:16 vive de vivir la vida en la actualidad al último minuto

Voz 2 24:20 hoy viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 10 24:28 Antonio Marcos sí que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 31 24:37 ah

Voz 1727 24:39 cuenta con la SER

Voz 10 24:41 pase lo que pase

Voz 0858 24:52 este fin de semana llega a los cines la última película de Carlos Marqués Marcet los días que vendrán sigue los pasos a una pareja que se enfrenta al primer embarazo mientras pelean con el lastre de toda una generación esa de los trabajos precarios un retrato a medio camino entre la ficción y la realidad porque los propios protagonistas estaban esperando su primer hijo Pepa Blanes

Voz 1463 25:12 que se hayan director español que ha sabido hacer una radiografía de los millennials españoles Carlos Marqués Marcet habló de las relaciones a distancia de jóvenes que por la crisis subían a otros países en diez mil kilómetros también de sentar la cabeza en tierra firme y ahora lo hace sobre cómo compaginar pareja embarazo trabajo precario en los días que vendrán

Voz 4 25:31 ahora espero

Voz 1463 25:38 es un juego entre ficción y realidad en el que ha seguido el embarazo de la actriz María Rodríguez Soto y su pareja el también actor David Verdaguer son personajes inventados pero hay algo de una generación enfrentándose a sí mismos y el sistema

Voz 4 25:50 de manera que es muy fácil ser mujer sistema contigo

Voz 1463 25:57 también muestra los roles masculinos y femeninos de gente que se cree muy moderna frente a la maternidad como explicaba Carlos Marqués

Voz 4 26:03 sí mismo está intentando como replantearse eso parece que hablemos de nosotros

Voz 1463 26:11 claro en el pasado Festival de Málaga con esta película que parece inocente pero que es probablemente la película más política de este año y que habla de cómo vivimos en función en contexto económico y que habla de cómo amamos y vivimos en función de un contexto económico político y social muy concreto

Voz 1727 26:27 con seis

Voz 0771 26:30 veintiséis cinco y veintiséis en Canarias Sampe buenos días buenos días

Voz 0858 26:38 si al final se cruzó el bar La selección femenina de fútbol Se marcha del Mundial pero dejando buena impresión

Voz 1161 26:43 cayó ayer en octavos ante las campeonas del mundo y grandes favoritas a llevarse de nuevo la Copa dos uno contra EEUU primer gol en contra que reciben las estadounidenses en el campeonato dos penaltis a su favor el primero claro el segundo muy riguroso hoy pese a consultar el bar ambos convertidos porra Pino en el seis de la primera parte y el veintisiete de la segunda igual de Jenny hermoso que significaba el empate a uno en el nueve de la primera pero que no fue suficiente Virginia Torrecilla la implicada en el segundo penalti lo tenía claro en El Larguero

Voz 1291 27:09 que no tenían y me me me te voy a Corella ningún momento voy a hacer faltas yo veo el balón lo voy a por él no tuvo podré Jaume I ella a mí yo mismo momento iba a hacer falta

Voz 1161 27:19 molesta se mostraba también su compañera la portera Sandra apaños

Voz 1291 27:22 fue rabia impotencia yo creo que hemos hecho todo para por lo menos seguir jugando el partido y bueno no ha podido podrán eso sí sola cabeza alta contábamos que hemos hecho pero evidentemente es que creemos y me decía un poco más

Voz 1161 27:34 el seleccionador Jorge Belda parte de las decisiones de los penaltis prefería centrarse en la autocrítica

Voz 32 27:39 si hubiéramos conseguido ser más España en cuanto a juego cuando todo control está claro que tengo por delante al mejor equipo del mundo pero yo sé que podemos podríamos haber estado más cerca de del pase

Voz 0771 27:51 IPS hará eliminación la experiencia es muy positiva

Voz 32 27:54 hay que valorarlo porque el primer objetivo que nos planteamos la mejor selección somos mejor selección sin duda las jugadoras también han mejorado con la experiencia del Mundial pues anda también un saldo muy importante pues yo creo que hemos subido unos cuantos escalones

Voz 1161 28:09 un Mundial que puede significar en España un punto de inflexión para el fútbol femenino de nuestro país que además se puede ver reforzado por la aparición del Real Madrid en la Liga Iberdrola hoy decidirán en junta extraordinaria desde las seis y media si compran la plaza al Club Deportivo tacón o crean un equipo desde cero desde abajo para el seleccionador todo lo que sume bienvenido

Voz 32 28:27 si se confirma está claro que es una una gran noticia porque equipos

Voz 33 28:31 el tamaño de

Voz 32 28:34 de la grandeza del Real Madrid que que apuesten por fuegos formación sería muy bueno ya digo si si se confirma finanzas

Voz 1161 28:40 del resto del Mundial hoy se completarán los octavos con los últimos dos partidos Italia China a las seis y Holanda Japón a las nueve ya hay tres encuentros decididos de cuartos de final Noruega Inglaterra Francia Estados Unidos y Alemania Suecia pero también tiene su lado negativo en nuestro país no hay convenio colectivo para las jugadoras de fútbol se negocia desde octubre pero no llega el acuerdo y la Liga empieza en septiembre hoy a las cinco de la tarde nuevo Reunión

Voz 0760 29:01 en GT con los tres sindicatos y los clubes

Voz 1161 29:03 del resto en la Copa América ya se conocen los cuartos de final esta madrugada Japón uno Ecuador uno elimina a los dos y clasifica Paraguay Chile cero Uruguay uno los Urugayos terminan primeros los chilenos segundos los partidos de cuartos Noruega Inglaterra Brasil Paraguay Venezuela Argentina Colombia Chile en el Europeo sub veintiuno están definidas también las semifinales tras el Francia cero Rumanía cero de ayer clasificaba a ambos eliminan a los italianos España se enfrentará a Francia y Alemania a Rumanía ambos partidos el próximo

Voz 27 29:29 pues

Voz 1626 29:35 desde la ventana todo tu si oye estás líneas las firmó el hermano cretino del marzo el veintinueve de abril de mil ochocientos treinta y tres historia para dejarle muy clarito a Fernando VII que el heredero de la Corona tenía que seguir llevando pantalón Nieves Concostrina

Voz 4 29:53 jueves en La Ventana con Carles Francino en la SER

Voz 26 30:02 resultó son las seis y media las cinco y media

Voz 0858 30:10 por hoy comienza un martes de alerta amarilla por calor en Aragón en Navarra La Rioja Madrid Lleida Mallorca Cuenca o Albacete las temperaturas más altas se van a alcanzar en la ciudad de Zaragoza hasta treinta y ocho grados y esto es sólo el comienzo porque mañana llega toda España la primera ola de calor del verano al menos durante una semana los termómetros rondarán los cuarenta grados en las dos mesetas y el Valle del Ebro tendremos lo que los meteorólogos llaman noches tropicales noches en las que será difícil conciliar el sueño porque las temperaturas no bajarán en muchos puntos de los veinticinco grados esta ola de calor es excepcional para un mes de junio porque ahí va a afectar también a buena parte de Europa allí también van a tener registro récord Pascual Donate

Voz 1684 30:53 en Alemania podrían superar los cuarenta grados en los länder occidentales y batir la máxima histórica registrada hace setenta y dos años los agricultores temen pérdidas millonarias porque sus cultivos están en la fase de crecimiento y se ha activado la alerta por riesgo de incendios en París se alcanzarán máximas de treinta y seis grados y el Gobierno francés ha tomado medidas por el miedo a que se repita un episodio como el del verano de dos mil tres cuando murieron quince mil personas las ventas de ventiladores en Francia se han disparado un seiscientos por ciento en sólo dos días previsoras también las autoridades en Italia Bélgica y Suiza han lanzado avisos a la población

Voz 1727 31:26 un que llegará incluso a la Europa más fría

Voz 1684 31:28 Dinamarca y Suecia estarán por encima de los treinta grados

Voz 0858 31:31 gracias Pasqual y ante la falta de lluvias en España ya saben que esta primavera ha sido muy seca el Gobierno en funciones ha puesto en marcha las primeras medidas para combatir la sequía en el campo Eladio Meizoso

Voz 0527 31:41 los embalses tienen agua suficiente para el regadío el problema se plantea dice el ministro en la agricultura de secano sobre todo en Castilla y León Castilla La Mancha y Extremadura Se están poniendo en marcha medidas ya está previsto por Agroseguro el pago de noventa millones de euros por los daños causados por la sequía en los cereales de otoño e invierno se han pedido a Bruselas adelantos en las ayudas comunitarias ya ha convocado una reunión de la Mesa de Seguimiento de la sequía para que los técnicos evalúen la situación y se plantee en posibles medidas adicionales el Gobierno ya está trabajando en el asunto es el mensaje central de Luis Planas

Voz 0771 32:15 este es un Gobierno que actúa pero todo ello iremos objetivamente paso por paso de no

Voz 0858 32:21 Nos queda el Tráfico DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1257 32:24 buenos días pues en Madrid intensa la ronda de circunvalación M cuarenta en Villaverde por un accidente que se acaba de resolver en sentido A cuatro pero hay tráfico muy intenso además ya notamos intensidad para entrar a la capital a cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos Parla Fuenlabrada a cinco Alcorcón en Barcelona densa la ronda B10 en Poblenou sentido el nudo Llobregat para entrar a la ciudad condal ya por San Quirze del Vallés en la C58 ya en Lleida tenemos que hablar de una colisión en Cervera que está cortando uno de los carriles de la A2 ir creando retenciones en sentido Barcelona

Voz 0456 34:09 oye

Voz 1727 34:16 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias y comenzamos hoy en Cataluña porque el Ayuntamiento de Barcelona el ayuntamiento que preside atacó la UE permite que autobuses urbanos y metro luzcan carteles contra el juicio del pluses aunque la norma interna de la red de transportes recomienda evitar las campañas publicitarias ideológicas Guillén carreras bon día

Voz 35 34:38 Andrea según explica el país Se trata de una campaña de captación de socios de Omnium Cultural pero con un claro mensaje político el anuncio dice literalmente manifestarnos expresar movilizarnos votar que culmina con una frase que pronunció el presidente de Omnium Jordi acusar en su alegato final que todo lo que hice lo volvería hacer con este lema lo volveremos a hacer se han llegado a proyectar este lema lo volveremos hacerse han llegado a proyectar en la fachada del Ayuntamiento y aparecen carteles del metro de Barcelona veinticinco buses unos medios que depende del Área Metropolitana la entidad que preside Colau teóricamente la regulación llama a evitar campañas ideológicas y en otras ocasiones el Ayuntamiento sí había vetado campañas contra el aborto o sobre el derecho a escolarizar los alumnos

Voz 1727 35:17 te da Illa asoman los primeros problemas internos serios en Vox Santiago Abascal ha disuelto la ejecutiva del partido en Almería su primer bastión electoral lo ha hecho por disputas entre sus miembros una gestora se va a encargar a partir de ahora de reorganizar la agrupación Andalucía Javier Romero buenos días

Voz 0689 35:37 sí pegada buenos días es que sandía mascando gana para disgustos con su filial en Almería vamos por partes lo más inmediato es que la dirección de voz decidía ayer dar marcha atrás sino expulsar al portavoz municipal de El Ejido Juan José Bonilla la edil Rosa María Martín después de solventar las diferencias en una reunión mantenida este lunes todo por el acta de diputado provincial Bonilla ha decidido renunciar a su acta como diputado provincial quitando así la toma de posesión de otro concejal de Vox en Adra Juan José Ibáñez pero Vox reconoce además esta situación llega el momento sensible para la formación el Almería tras haberse decidido la disolución del comité ejecutivo provincial debido a las tensiones internas suscitadas en el partido con esta situación la formación ha optado por una gestora que trabaje en el fortalecimiento de su ejecutiva provincial y señala al propio Juan José Bonilla como uno de los pilares de esta estructura sobre todo tras los buenos resultados obtenidos

Voz 0456 36:24 en elegido gracias a su gestión

Voz 1727 36:30 nos vamos ahora a Canarias Héctor palmero buenos días

Voz 0760 36:33 qué tal Pepa buenos días ha quedado en libertad

Voz 1727 36:36 con cargos eso sí la directora de una guardería de Tenerife a la que nueve padres han denunciado por malos tratos a sus hijos según la denuncia castigaba presuntamente a los pequeños en cerrando los en un cuarto y los golpeaba en las manos y en la cara

Voz 0760 36:50 también presuntamente les tapaba la nariz para que abrieran la boca introducirle les la comida dejándoles incluso día sin desayunar pese a esa libertad con cargos el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha insistido en que la investigación continúa abierta aunque a la solicitud de cierre cautelar de la guardería ubicada en el municipio de La Laguna en la jueza no lo ha autorizado según se relatan esas denuncias a los niños salen octava un cambio de comportamiento y algunos de los hematomas que mostraban en el centro ceutí picaban con cualquier percance menor el Ayuntamiento de La Laguna ha abierto diligencias para determinar cómo y en qué condiciones se otorgó la licencia a esa Werder

Voz 1727 37:24 ya en Madrid ha quedado visto para sentencia el juicio contra la auxiliar de enfermería que está acusada de matar a dos ancianas inyectando les gas Laura Gutiérrez buenos días

Voz 0760 37:35 hola buenos días en su alegato final esta mujer

Voz 1727 37:37 ha defendido que es inocente dice que trabaja en sanidad porque le gusta dar vida no quitarla

Voz 0760 37:42 sí Beatriz López Doncel se ha dirigido por última vez al tribunal para decir que es inocente ha afirmado que ya no es el ángel de la muerte que sólo trae vida Ipad se ha puesto así punto al final al juicio contra ella y ahora toca deliberar todo indica que el jurado popular podría tener un veredicto en unos días la Fiscalía pide cuarenta años de prisión para esta mujer y la acusación popular que asume la asociación de defensa del paciente solicita también para ella prisión permanente revisable la acusada ha dicho que si es absuelta Se reincorporar a su puesto de auxiliar en el hospital de Alcalá de Henares

Voz 1727 38:09 con la cabeza muy alta y un estudiante cántabro que hacía el Erasmus en Italia ha muerto ahogado en una piscina cuando celebraba con los compañeros el fin de curso Cantabria Fermín Mier buenos días

Voz 0628 38:22 buenos días Pepa la familia del joven santanderino está ya en Italia para iniciar los trámites de la repatriación aunque antes habrá que esperar a la autopsia que se realice hoy que servirá para conocer la verdadera causa del fallecimiento de este joven estudiante de enfermería de veintiún años lo que se conoce hasta ahora es que el sábado estaba bañándose en una piscina se tiró al agua pero ya no salió las tareas de reanimación de esos compañeros primero de los técnicos sanitarios después no consiguieron salvar la vida del joven las primeras hipótesis apuntan a una parada cardiorrespiratoria como causa más probable de la muerte aunque como decimos será la autopsia la que lo confirme

Voz 1727 39:00 y cerramos hoy la Mesa de España con un hallazgo muy importante arqueológico las obras de rehabilitación de un bloque de viviendas en Valladolid han dejado al descubierto los restos de una mezquita mudéjar Castiel con Eva Marín cómo estás hola buenos días pues se trata de un hallazgo que se ha realizado en pleno centro de la ciudad y que va a ayudar a completar como era Valladolid hace seiscientos años Se sabía de la existencia de una necrópolis musulmana llora Se constata la presencia de esta civilización en Valladolid según el director de Patrimonio de la Junta Enrique Sanz

Voz 36 39:31 son restos magníficos desde el punto de vista de lo que es la el hallazgo científico histórico no porque aparecen perfectamente exentos todo lo que es la base de los muros de la antigua mezquita desde el siglo XV

Voz 1727 39:44 esa mesquita construida en mil cuatrocientos catorce destruida con la expulsión de los musulmanes es la única en España de aquel periodo de la historia ahora se van a buscar las fórmulas para poder visitar estos restos arqueológicos un abrazo Eva igualmente

Voz 11 40:02 M M

Voz 1727 40:14 con la tasa de paro en mínimos históricos El Gobierno portugués anuncia que se ha ahorrado en cinco años más de mil quinientos millones de euros en pagar subsidio de desempleo un empujón importante para alcanzar los objetivos de déficit que le marca Bruselas informa lo cuenta desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 0456 40:34 el estallido de la crisis económica en Portugal en dos mil tres se dio a más de quinientos mil usos al paro que llegó a ser del diecisiete coma cinco por ciento en estos últimos cinco años sin embargo el boom del turismo y la recuperación del sector inmobiliario ha hecho que la tasa del desempleo se desplome y en mayo de este año cayó al seis coma cinco por ciento el punto en al más bajo registrado en tierras lusas desde mil novecientos noventa y uno esta noticia no sólo es buena para la ciudadanía afectada sino para las arcas del Estado y es que según las estadísticas publicadas por el Instituto de Empleo y Formación Profesional en estos últimos cinco años la vuelta además de cuatrocientos mil portugueses al mercado laboral ha ahorrado al Estado luso más de uno coma cinco mil millones de euros en subsidios de desempleo una cantidad astronómica para Portugal este ahorro junto a los impuestos pagados por quienes vuelven al mercado laboral han contribuido a la tímida recuperación financiera del país Gesink

Voz 11 41:32 me

Voz 1727 41:49 las obras de reforma de la nueva Casa del príncipe Harry y de su esposa Meghan los duques de Success han costado a los británicos más de dos millones y medio de euros la prensa local se recrea en averiguar

Voz 4 42:02 adónde ido para ese dinero público hablan

Voz 1727 42:04 sin así baños de lujo pero también de una sala Gat de yoga que yo sepa no cuesta mucho eso Andrea Villoria buenos días

Voz 1509 42:11 buenos días y dos millones seiscientos mil euros seis meses de reformas

Voz 12 42:17 para lavar la cara a una residencia con cinco suites gigantes techos

Voz 1509 42:21 suelos de madera era eso ventanas con triple cristal o hasta pintura de gana dice la casa británica que ese recinto de ciento treinta mil metros cuadrados con puentes bosque en mausoleo incluido necesitaba la obra para mantener su realeza a la factura aún falta por sumar la pintura exterior los muebles que corren a cargo de la contabilidad de la pareja que empieza a salir cara a los británicos este año la monarquía ha costado setenta y cuatro millones de euros veintidós más que el año pasado y aún con boda incluida

Voz 5 42:51 fue fue claim de Teo

Voz 1509 42:54 la Corona asegura que gran parte de ese presupuesto se ha ido en reformar también Buckingham Palace

Voz 0456 43:59 colabora Ciutat de les Arts i les siguen sin la Generalitat valenciana

Voz 1727 44:50 los que se van te saludan dice hoy José María buenos días Pepa

Voz 1100 44:56 porque el taxi Autol llamado liberal apóstol de la regeneración empieza a dar bandazos de Izquierda derecha de pronto frena el momento acelera sacan la cabeza por la ventanilla para insultar al resto de conductores separatistas son rojos terroristas ya grandes gritos muestra su adhesión inquebrantable a los principios del movimiento derechista los viajeros que han aguantado lo indecible tienden apearse del vehículo incluso cuando está en marcha que todo futuro será mejor sino lo dirige un líder con la chaqueta de aquella manera Rivera El increíble hombre menguante se queda sin gente la última revuelta importantes que vivimos de un partido fue aquella que llevó en volandas a Pedro Sánchez a dinamitar la esclerosis de una dirección que no encontraba salidas fue entonces la militancia se reveló yo puedo a su candidato al liderazgo socialista conciudadanos lo puede ocurrir tal porque carecía de militantes así que es la mismísima cúpula a la que se agrega Roldán harto quién sea muestras Rivera sino de compartir aquella conocida frase de Felipe González de hemos entendido el mensaje pues de eso nada que es desde ese silencio que se ha impuesto en los últimos tiempos parece que ahora malos vientos Le gusta tanto dar la cara ha optado por el no venda INI siquiera acepta una entrevista con Sánchez menguante los judíos

Voz 10 46:24 cierta

Voz 42 46:35 Reid

Voz 1727 46:42 preguntamos esta mañana por sus gustos y sus hábitos alimenticios M cuenta David de la Fuente que triunfa la fruta

Voz 0456 46:49 sobre todo a la naranja enseguida vamos con el resto de piezas pero primero la politica adelante maestro

Voz 1100 46:55 yo digo estado al gran maestro Miguel Ángel Aguilar puede esta emulación que voy a hacer buenos días Pepa hay telegrama de hoy va dirigido a Albert Rivera señor presidente ciudadanos Ciudadanos usted que hace buena y mejora la frase de mucho más extenso mis principios y si no les gustan tengo otros parece que lo único que tiene claro en su vida política es el no a Pedro Sánchez el pactar con él PP IU Vox en exclusiva pues en exclusiva les diré que mucha gente votó a Vox sin saber realmente lo que votaba yo ahora descubrimos con sonrojo que mucha gente votó a ciudadanos sin saber lo que votaba cuidado se avecinan malos tiempos veremos

Voz 1727 47:38 gracias por el telegrama Diego de A Coruña un beso

Voz 43 47:43 buenos días soy Antonio de Santiago bueno lo de Ciudadanos parece como una maratón de cine no sé si este partido me recuerda a esta casa es una ruina y también parece que Don Albert Rivera Inés Arrimadas parecen de El príncipe y la corista aunque al ver se comporta como Belinda el resumen más

Voz 0456 48:01 mía mamma mía más referencias cinematográficas

Voz 44 48:05 buenos días a Manuel Mendoza Sevilla como diría Iker dos el pin pollo Rivera ha pasado de ser la esperanza de la nueva política al protagonista de la película de Stanley Kubrick La naranja mecánica han fraude a la política aquí una toma lo tomadura de pelo a muchísimas personas que pensaron que este señor traer algo nuevo a la publicidad había un saludo para todos ya es mucho Raspall

Voz 1727 48:31 gracias Manuel a mí me encanta por cierto

Voz 0456 48:33 sobre hábitos alimenticios comemos no más gazpacho sino más procesados instaladas en Bolsa menos carne y pescado

Voz 45 48:39 con Pepa iraní buenos días soy Marta Alcalá de Henares pues yo creo que procesados au alimentos precocinados si es una vez al mes au dos veces ya son muchas en la alimentación se basa básicamente en fruta verdura de temporada carne blanca pescado juegos eh lácteos chocolate falta mucha alegría para afrontar los días

Voz 1727 49:03 que no falte sobre todo Marta gracias la alegría

Voz 0456 49:06 confrontados infinita alegría y humildad como nos recuerda nuestra siguiente oyente

Voz 46 49:11 muy buenos días Pepa compañía buenos Asti con humildad os digo también Extremadura La Rioja cortometrajes me unos cinco o seis teoriza frente a los así que lo de alto en zonas con tres kilos de entre os digo que os quién

Voz 0456 49:35 los te queremos muchas de ellas terminamos tocayo

Voz 47 49:39 hola buenos días soy Daniel de Madrid si bien quiso o unas preparaciones que hay en supermercados soy de lo que dejó el capital a la carnicería de musulmanes a comprar la buena carne de vaca o comprar así también logró frescos consumir también algún corte de cordero creo que no creo que hay que volver a las asistencia porque tanta preparación tanto plástico no hacen continúen así son una excelente programa gracias