Hoy por Hoy (25/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 qué tal muy buenos días no me voy porque yo Portillo

Voz 0978 00:26 liado sino porque Ciudadanos ha cambiado este no es el contrato que yo firmé los costes para España de la estrategia elegida por ciudadanos son demasiado altos

Voz 1727 00:35 estalló la bomba política Toni Roldán el responsable económico de Ciudadanos dimitió ayer y puso palabras a una crisis interna de dimensiones desconocidas todavía los pactos con Vox el veto al PSOE resquebraja al partido naranja enseguida les estamos todos los datos pero antes un detalle Albert Rivera no quiso volver a reunirse hace una semana con el presidente del Gobierno en funciones hoy sabemos que Pedro Sánchez repite ronda de contactos de cara a su investidura Il líder naranja despreció ese encuentro sí fue Pablo Casado para decirle al socialista que no cuente con su abstención aunque José Luis Ábalos insiste

Voz 2 01:14 el Partido Popular debe a escenas también quiero dirigirme a Ciudadanos el veto al Partido Socialista es incomprensible así que le pedimos a ciudadanos que escuche a su partido y se abstenga también en la investidura del candidato Pedro Sánchez

Voz 1727 01:27 ante la insistencia socialista en la abstención de PP y Ciudadanos Pablo Iglesias volvía a defender el gobierno de coalición y advertía

Voz 3 01:34 sospecho que a muchos de los votantes del Partido Socialista no les haría mucha gracia que finalmente la investidura salir adelante por un acuerdo con las derechas

Voz 1727 01:42 aquí en la sede en Hora veinticinco con Ángels Barceló María Jesús Montero replicaba no

Voz 4 01:47 no entendemos que lo ciudadano no han hecho un mandato de que haya un gobierno de coalición Podemos Partido Socialista porque entonces habrían posibilitado una mayoría absoluta de estas dos formaciones políticas

Voz 1727 02:00 el presidente en funciones viaja esta mañana a Granada lo hará en AVE hoy se inaugura la línea de alta velocidad que llega con casi dos décadas de retraso y después de que los granadinos se quedarán sin ningún servicio ferroviario durante cuarenta meses será a partir de mañana cuando el AVE esté disponible para el público en general es martes es veinticinco de junio y esta madre

Voz 3 02:27 Ada es máxima hombres Strange Fruit dius

Voz 1727 02:32 Naciones Unidas ha pedido contención a Estados Unidos a Irán en el golfo Pérsico joder en horas antes Donald Trump ha impuesto sanciones económicas al líder supremo iraní cuyo ministro de Exteriores ha dicho que Estados Unidos está sediento de una guerra y aquí en España dos noticias muy distintas Javier

Voz 0858 02:53 Alonso ya están de camino a Barcelona las estudiantes que sufrieron un accidente de tráfico en Costa de Marfil todas menos las tres jóvenes heridas que continúan ingresadas en el hospital también se va a repatriar hoy a la profesora fallecida

Voz 1727 03:05 la segunda afecta a la economía una mujer estará por primera vez al frente de El Corte Inglés será

Voz 0858 03:10 Marta Álvarez hija de Isidoro Álvarez que va a asumir la presidencia no ejecutiva de esos grandes almacenes la cúpula del Corte Inglés volverá así a estar presidida por la familia que fundó la empresa Jesús Nuño de la Rosa seguirá como consejero delegado tras ese relevo que se va a producir previsiblemente

Voz 1727 03:26 Julio y el Ministerio de Agricultura acaba de dar a conocer los hábitos alimenticios de los españoles en el último

Voz 0978 03:31 año comida por quince distaba mucho de nada nada de grandes comilonas

Voz 1727 03:37 hay preferimos igual que nuestra oyente Montse de Barcelona menús más sencillos o un único plato a la hora de sentarnos a comer eso sí comemos muchos más alimentos procesados sobre todo ensaladas envasadas platos precocinados o cápsulas de café se abre en su nevera y tienen una ensalada una pizza sepan que están dentro de la media porque estos dos son los platos más frecuentes en nuestra cocina en los deportes la selección española se marcha del Mundial Femenino de Fútbol siendo la única que le ha hecho un gol a la gran favorita Sampe

Voz 0089 04:16 el de Jenny hermoso ayer en esa Estados Unidos dos España uno que ganaron las norteamericanas en el que necesitaron dos penaltis uno claro y otro más que dudoso para eliminar en octavos a las jugadoras de Jorge Bill Dal implicadas lo tenía claro Virginia Torrecilla

Voz 1275 04:29 el Larguero donante

Voz 5 04:32 ya ha con ella ni momento voy a ser yo veo el balón lo voy a por él y no vamos tú cómo se compra mi yo mismo momento diga Nasser falta

Voz 0089 04:40 hoy se completan los octavos del Mundial con dos partidos más a las seis de la tarde del Italia China a las nueve de la noche Holanda Japón

Voz 7 04:48 la pregunta del día es cuántos grados más suma haremos hoy al termómetro Jordi Carbó buenos días buenos días hoy tenemos dos más mañana más

Voz 0978 04:58 el jueves de manera que en la mayor parte del país sobre todo en la mitad oeste y sur así como en el centro será entre el jueves y el domingo como mínimo cuando alcanzaremos el máximo de lo que casi seguro será esta ola de calor con valores que muchas poblaciones del interior superan incluso con facilidad los cuarenta grados insistimos sobre todo entre el jueves y el domingo hoy va a hacer un calor podíamos decir dentro de los parámetros habituales para finales de junio con temperaturas como decíamos un par de grados más altas que ayer sólo el noroeste las temperaturas no subirán tanto aquí nubes y algún chubasco también en el Mediterráneo muchas nubes y harán que la sensación de bochorno aumente mucho

Voz 1727 05:37 son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 9 05:53 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todo

Voz 6 05:57 las días gratis en mil novecientos cien cero tres

Voz 9 06:00 el seis llena FT punto es

Voz 0858 06:04 o baste decir que con este sol de justicia tu cabeza no lleva días disfrutando del aire puro de la montaña

Voz 1280 06:12 lleva tu cuerpo donde ya está tu cabeza con el premio de doscientos mil euros brutos que sortea Coca Cola proseguir muchos premios más en forma que en Coca Cola punto es barra verano hasta el XXXI del ocho para mayores de catorce

Voz 10 06:24 sí fresco tiramos soy una buena merluza de pincho como ésta edite con quien supermercado el corteinglés fresco y sin la pesquero ayer simplemente con unos Veritas deliciosa cuando cocinas con pitos frescos de El Corte Inglés Press cocinas todo sale mejor escoció El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 0978 06:50 cómo vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de contarnos a la extrema derecha que está en las antípodas de todos lo que pensamos

Voz 1727 06:57 la explicación de Toni Roldán para irse de Ciudadanos tocaba directamente la línea de flotación de la identidad de Ciudadanos sólo con argumentos él abrió la crisis les siguieron a lo largo del día el eurodiputado Javier Nart y el candidato naranja la presidencia de Asturias Juan Vázquez el ala más Social Liberal se quedaba sin referentes salvo Luis Garicano que dice hoy en El País que él seguirá dando la batalla dentro del partido Albert Rivera de momento guarda silencio en público Rafa Muñiz

Voz 1772 07:28 Toni Roldán deja todos sus cargos en la formación entre duras críticas a la estrategia seguida por Rivera

Voz 0978 07:33 cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos combate a combatir si nos convertimos en azul les respondía Inés Arrimadas seguiremos aplicando el criterio que él mismo aprobó también en ejecutiva

Voz 5 07:46 con la división de Roldán comenzaba una ejecutiva

Voz 1772 07:48 conmovida que duró cuatro horas y en la que se produjeron duros enfrentamientos entre Garicano y Arrimadas según el país el eurodiputado le llegó a decir a la portavoz que dejara de repetir el mismo argumentario a puerta cerrada esto no es un plató de televisión Inés le llegó a espetar Garicano Javier Nart este último también ha dejado la Ejecutiva forzaron una votación para reconsiderar el giro a la derecha el veto a Sánchez pero la perdieron por mayoría ciudadanos debería mantener una posición de centro o Juan Vázquez candidato por Asturias es otro de los que deja el partido entran en la ejecutiva el ex dirigente de Coca Cola Marcos de Quinto Edmundo Bal que será a partir de ahora portavoz adjunto en el que

Voz 0978 08:27 por eso la ministra en funciones

Voz 1727 08:29 María Jesús Montero ofrecía en la SER su análisis de lo que le está ocurriendo a Ciudadanos yo creo que

Voz 4 08:34 eh desmoronamiento real ha puesto en Chrissie a muchos miembros del ciudadano que entraron en esta formación política entendiendo que había un espacio para los liberales un espacio del centro derecha que ha visto que la verdad de los hechos ha puesto de manifiesto que no se distinguen del PP ni de Vox

Voz 1727 08:52 es sobre esta crisis la mirada esta mañana de Xavier Vidal

Voz 0978 09:01 la dignidad acarrea costes pero no tiene precio el gesto más digno de la política española en mucho tiempo la renuncia a todos sus cargos del portavoz económico dirigente de referencia diputado de Ciudadanos Toni Roldán el joven pero experimentado Roldán se fue ayer con elegancia sin dedicar palabras feas a la cúpula de su partido simplemente explico que no es él quien ha cambiado sino ciudadanos y que intentó impedir durante meses lunes tras lunes la derechización del partido la alianza con Vox el cordón sanitario contra partidos constitucionalistas como el socialista de repente el de Albert Rivera es un partido que ha envejecido sus reiteradas promesas de regeneración de novedad de distancia contra los frentismo de actitudes liberales sean vuelto en gran parte vacías y la propia cúpula queda en cuestión ante sí misma Roldán Seba tiene un oficio pro por que puede recuperar es un economista consultor respetado algunos le han seguido otros la mayoría carecen de valor de su valor de mercado les veremos a aferrarse a la poltrona tragándose los propios principios como si fueran una bolsa de

Voz 1 10:14 el

Voz 12 10:20 son las siete diez

Voz 1727 10:21 las seis y diez en Canarias

Voz 13 10:26 cincuenta por ciento en tu revisión oficial y conserva todas las garantías del fabricante acto ready

Voz 1432 10:31 son oficial en auto hoy llega ate veinte euros de descuento y conserva todas las garantías del fabricante

Voz 13 10:38 condiciones en auto punto es Noor auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 6 10:43 mañana miércoles gratis con cinco días

Voz 14 10:46 la fuerza económica de las mujeres en un número especial dedicado a los pasos que las empresas están dando para la conquista de la igualdad descubre entre otros contenidos el fichero completo de todas las consejeras de las empresas del Ibex

Voz 15 10:58 treinta y cinco este miércoles veintiséis Revista cuarenta y un aniversario gratis con cinco días

Voz 17 11:07 cinco a hacer

Voz 1727 11:08 todo con la fecha del fin del mundo

Voz 17 11:11 ningun Coahuila dejar de funcionar

Voz 1280 11:14 Nuestros productos Huawei podrá seguir actualizando todos los servicios de Google como por ejemplo Google Play o Gmail que ahora que te han puesto en lo peor que estás dispuesto a quedarse con el mejor yo estoy con Hawai

Voz 19 11:27 te imaginas tener el mejoras Info si verdad

Voz 6 11:30 pero te imaginas tenerlo sin pagar entrada ahora Zubiri desde doscientos cincuenta euros al mes sin entrada y con mantenimiento incluido renting ofertado por Al Fayed España para pedidos hasta el treinta y uno de julio informa Efe mini punto es

Voz 20 11:46 hoy por hoy

Voz 1 11:49 Pepa Bueno

Voz 21 11:51 la viene

Voz 1727 11:56 así salían alían en un autobús de la Guardia Civil Bill desde la cárcel de Soto del Real Oriol Junquera y el resto de políticos procesados por el pluses finalizado el juicio están ya de vuelta cárceles catalanas a las que llegarán mañana Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 12:10 los días los presos varones del proceso han dormido en la cárcel de Valdemoro hoy salen hacia afuera Zaragoza iban a dormir allí mañana en conducción ordinaria en furgones de la Guardia Civil serán trasladados hayedo Nurse en Barcelona para comenzar la rutina que abandonaron el pasado mes de febrero las mujeres presas van directas no hace ninguna parada mañana miércoles ingresó eran en Girona Tarragona es decir mañana los nueve presos llegarán a Catalunya nos ha proporcionado el horario por motivos de seguridad pero mañana según fuentes penitenciarias todos dormirán allí desde el pasado dos de febrero todos permanecían recluidos en las cárceles de Soto del Real y Alcalá Meco mientras acudían a las visitas del juicio ese viaje lo hicieron exactamente igual que este conducidos por la Guardia Civil desde Cataluña a Madrid

Voz 1727 12:54 los jefes de los grupos políticos europeos populares socialdemócratas y liberales se reúnen hoy en el Europarlamento para avanzar en la elección del próximo presidente de la Comisión el tiempo corre porque la cámara se constituye la semana próxima ninguno de ellos está dispuesto a renunciar a su candidato corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 13:14 no hay nadie que se dio por vencido y es curioso porque los jefes de Gobierno de los dieron a los tres por acabados pero populares y socialistas han decidido seguir por el momento su campaña como si no hubieran oído nada como si nadie les hubiera contado qué paso en la reunión de este viernes pasado iré momento la palabra las sigue usando el Europarlamento donde por separado is in cesión de votos populares y socialistas también los liberales siguen apoyando a sus candidatos aunque en algún momento tendrán que decidir si están dispuestos a dar un paso atrás a dar el voto a otro aussie asumen un pulso contra los jefes de Gobierno que este domingo próximo dicen que están dispuestos a cerrar la elección del presidente de la Comisión y el resto de presidencias de las instituciones

Voz 1 14:09 nosotros hemos construido juntos supuesto otros habréis hecho algo grande han aprovechado su oportunidad

Voz 22 14:17 cuando conviertes el Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa te en solo punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 1 14:30 mueve te con Say adelanta que el verano disfruta de miles de rutas con un veinte por ciento de descuento hasta el treinta de junio verano continua con alza

Voz 6 14:39 como en verano nos gusta ir así más ligera hitos Aldi no tendrás que traer te ni la cartera

Voz 23 14:44 gana la pulsera todo incluido lleva de Grecia

Voz 6 14:47 dos mil quinientos euros para gastar en Ali hasta final de año participa con una compra de veinte euros más en todo incluido punto Aldi punto es rebajas en Visión Lab Sisi y llegan las rebajas de Visión Lab monturas cristales gafas de sol lentillas audífonos tubos rebajado hasta el cincuenta por ciento ven a las mejores rebajas sola en Villoslada consulta condiciones

Voz 1 15:12 en la Cadena Ser

Voz 1727 15:20 si se meten ahora en Internet y teclea Un franco punto es Se van a encontrar con una web con la que se pretende denunciar los crímenes cometidos durante la dictadura el dominio lo ha comprado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica a través de una puja Javier Álvarez

Voz 1772 15:36 el dominio en internet Franco punto es Lotería comprado un norteamericano que finalmente ha accedido a venderlo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica novecientos euros por un dominio en las redes que la asociación va a utilizar para convertirlo en un lugar de denuncia de los crímenes de la dictadura similar al dominio Hitler punto de Emilio Silva lo resume así

Voz 24 15:55 convertirlo en un espacio de denuncia y de generación de conocimiento no creemos que todavía hay mucha gente que no conoce esa realidad y cada vez desde el ámbito político judicial y y cultural hay digamos más gestos de negacionismo

Voz 1772 16:12 la asociación quiere que cada vez que se acuda a esta página el lector vea los horrores del franquismo

Voz 24 16:17 pues queremos un poco revertir esa propaganda que durante cuarenta años trato de maquillar lo que fueron años muy duros para la gente que que que defendía la democracia

Voz 1772 16:27 esta herramienta de denuncia cuenta por ahora con una imagen fija pero incluirá vídeos de las conexiones de Franco y los nazis o los datos sobre las fosas comunes

Voz 1727 16:35 esta noche los socios de la SGAE volvieron a tumbar sus nuevos estatutos por tercera vez la reforma es necesaria porque lo exige la normativa europea y el propio Ministerio de Cultura cuya amenaza de intervención está aparcada de momento por la justicia Pepa Blanes

Voz 1463 16:51 la entidad de gestión de derechos de autor más importante de España rechazado la reforma clave para poder volver a la normalidad en la asamblea celebrada este lunes hubo mayoría a favor de esos nuevos estatutos pero no la suficiente el sesenta y dos por ciento de los votos rozaban esa mayoría por dos tercios pero no llegaban al consenso suficiente su presidenta Pilar Jurado queda ahora en un momento complica dado en el que tanto el Ministerio de Cultura como la Audiencia Nacional tendrán que tomar una decisión en breve cultura pidió a la Audiencia el visto bueno para intervenir la entidad y solucionar los desajustes la Audiencia Nacional dijo que no por un defecto de forma pero el Ministerio este mismo viernes recurrió la decisión la de anoche iba a ser una decisión clave para desencallar este proceso que vuelve ahora al punto de partida importante también en todo este tiempo la Confederación Internacional de Sociedades de autor ha expulsado temporalmente a la SGAE y ahora tendrá que decidir sobre esto también

Voz 6 17:43 ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras porque ahora en el Corte Inglés puedes utilizar wailer la app de pago de Repsol de forma cómoda rápida y con ofertas y descuentos exclusivos sólo por descargar te wailer lleva cinco euros para tus compras en El Corte Inglés y cinco euros para carburante Repsol además cada vez que parques con él en el Corte Inglés consigue cinco euros en carburante oferta válida hasta el veintisiete de junio consulta condiciones en Repsol punto es

Voz 1727 18:13 en este mes en clínicas vivant garantizamos la calidad si eliminamos los intereses cuarenta y ocho meses sin intereses en odontología medicina estética primera consulta gratuita llama ya el novecientos novecientos veintitrés novecientos veintitrés viva tanta odontología medicina estética con calidad garantizada consulta condiciones en tu clínica vivant a punto es

Voz 13 18:35 ahorra con auto hasta un cincuenta por ciento en tu revisión oficial y conserva todas las garantías del fabricante revisión hacia

Voz 1432 18:41 el auto hoy llega T veinte euros de descuento y conserva todas las garantías del fabricante

Voz 13 18:48 condiciones en horario punto es Noor auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 6 18:57 hemos preguntado por Ciudadanos Si varios oyentes coinciden con Félix de Gijón a estos partidos nuevos

Voz 25 19:08 tienen estos líderes nuevos lesionados Rivera e Iglesias que se han acercado al poder que vuelen sus muniqueses pueden su autoridad que eso puede tener pierden el norte el sur de más puntos cardinales uno la castas el caído encima no en su cesarismo el River Malú iba a quitar diputaciones senados unificar hoy en día mientras entre otras muchas cosas que prometía hice pierde en el poder de autocracia de los ojos cerrados no hay pactos el no por así no vamos a ninguna

Voz 6 19:38 terminamos con Jude Adicae

Voz 4 19:40 le quede un mínimo de coherencia política democrática se tiene que ir de ciudadanos tienen que darse cuenta tarde o temprano que han perdido la Santé de la realidad mientras tanto el señor casado escuchan doy silenciadas Rivera con los pies sobre la mesa de su despacho y fumando un puro que había dejado a Rajoy en el fondo de un cajón tras veo este tipo de series políticas pues cocino Casino muchísimo con humildad como dice darlas Bortolo dice Pepa aguas tal pan en casa un beso

Voz 1727 20:09 un beso grande Julia hay también para Félix son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 26 20:18 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:22 qué tal buenos días ascenso importante de las temperaturas a partir de esta mañana en toda la Comunidad de Madrid entre treinta y cinco y treinta y siete grados semanal mover las máximas mañana esperamos cuarenta Sanidad ha activado ya la primera alerta por calor del verano a partir de mañana además comienza el desmantelamiento de los semáforos de la A5 apenas cuatro meses después de su puesta en marcha para paliar la contaminación acústica y dinamizar el tráfico el nuevo Ayuntamiento de PP y Ciudadanos harán un apagado técnico el alcalde Almeida mantiene su intención de soterrar cinco aunque hasta el año dos mil veinte El proyecto no echará a andar Carolina Gómez

Voz 0393 20:58 mañana miércoles los semáforos de la A5 volverán a parpadear estarán en ámbar lo que supone un apagado técnico según confirma el Ayuntamiento de Madrid los trabajos para que puedan dejar de funcionar garantizar igualmente la seguridad ya han comenzado Se está cambiando el ceda el paso a esto en el acceso desde la calle Car Lina está eliminando también parte de la línea continua en el carril bus para poder acceder a la

Voz 1727 21:20 Tobía en principio dicen ese carril bus que ETA

Voz 0393 21:22 bien instaló Carmena se va a mantener la eliminación de estos semáforos fue uno de los primeros anuncios de Martínez Almeida que quiere soterrar la A cinco en su entrada a Madrid como hizo Gallardón con la M treinta y Madrid Río el alcalde promete empezar los trabajos a finales de dos mil veinte o dos mil veintiuno una obra que puede costar unos ciento ochenta millones de euros

Voz 1275 21:51 héroe del Retiro la Policía Municipal celebraba ayer la fiesta de su patrón o nuevo Gobierno cambios importantes a la vista en el cuerpo tras cuatro años de serias diferencias con el Ejecutivo de Manuela Carmena El PP ultima esos cambios que pasarán entre otras cosas por recuperar las unidades de antidisturbios

Voz 1727 22:09 los suceso que desaparecieron adelante

Voz 1275 22:12 lo registrar Alfonso Ojea

Voz 0089 22:13 tiempos de cambio en la Policía Municipal tras tres años de fricciones y enfrentamientos entre los sindicatos del Cuerpo los mandos cesados y el propio Ayuntamiento ahora el escenario va a ser otro nuevo plan director de la Policía Municipal con más presencia en las calles y con el regreso de las unidades de seguridad los antidisturbios del Cuerpo Inmaculada Sanz es la concejal de Seguridad

Voz 27 22:35 la Policía Judicial el seca son otros ejemplos que debemos recuperar y fortalecer y tenemos que dar respuestas a problemas complejos que tiene la ciudad como es la ocupación las narco ocupaciones o como es la proliferación de las mafias de la venta ambulante ilegal por supuesto en colaboración con la Policía Nacional

Voz 0978 22:51 el próximo jueves día de la reunión

Voz 0089 22:53 la Junta de Gobierno se conocerán los nombres de los nuevos responsables de la Policía Municipal después van a llegar los cambios al Samur y también al Cuerpo de Bomberos

Voz 1275 23:03 este martes el alcalde Almeida se reúne con los afectados por Madrid Central titulares con Elena Jiménez

Voz 0605 23:09 mientras la Plataforma de Defensa de esta medida contra la contaminación pide también una reunión con el alcalde para que no la derogue el Defensor del Pueblo pregunta al Ayuntamiento cuáles van a ser las medidas si entra en vigor la moratoria prevista para el próximo uno de julio

Voz 1275 23:21 Consejo Escolar pide formalmente la Comunidad de Madrid que reevalúa el adelanto de los exámenes de septiembre a Julio abra un debate sobre el calendario tras las quejas de familias y profesorado está previsto que el nuevo calendario publica esta semana

Voz 0605 23:32 la auxiliar de enfermería del hospital de Alcalá reitera su inocencia y niega que asesinara a dos ancianas le ha dicho al jurado que le gusta dar vida Hinault quitarla la Fiscalía mantiene la petición de cuarenta años de cárcel

Voz 1275 23:43 ya ha comenzado las obras para remodelar el Santiago Bernabéu el plan permite aumentar la altura del recinto para instalar una cubierta retráctil además el estadio tendrá una vídeo un videomarcador de trescientos sesenta grados y se ampliará el Museo del Real Madrid qué tal hoy el tráfico en la capital pantalla Charo Alcázar buenos días

Voz 1322 24:06 buenos días Laura bueno pues a diferencia de ayer hoy ya hablamos de cuatro entradas de tres centrará Si una salida complicada es es la de Conde de Casal Santa María de la Cabeza desde el Puente de Praga esta conexión del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha hay de salida en Avenida de América hacia la A2 hay un vehículo averiado a la altura del kilómetro dos novecientos de M30 esto viene a ser Costa Rica está ocupando el carril derecho

Voz 1727 24:29 dentro de la calzada central sentido norte

Voz 1275 24:32 qué tal las carreteras deje de Teresa Serrano hola

Voz 1915 24:35 hola pues a esta hora encontramos en todas las entradas ya problemas en los tramos habituales pero sobretodo vamos a destacar la A42 desde Fuenlabrada hay un accidente para entrar a la capital por esa carretera de Toledo que está sumándose a las retenciones habituales muy saturada la carretera de Toledo hasta

Voz 0978 24:51 Johnson estos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo previsión Jordi Carbó

Voz 1275 24:58 buenos días buenos días el sol va a lucir durante

Voz 0978 25:01 toda la jornada no veremos nubes importantes con temperaturas un par de grados más altas que las máximas ahora estamos alrededor de los veinte grados en la mayor parte de la comunidad durante la tarde nos acercaremos a los XXXV especialmente al sur como decíamos con sólo un poco de viento durante la tarde llevan confirmando todos los pronósticos que nos anunciaban una semana

Voz 1772 25:20 hoy calurosa sobre todo la segunda mitad de la semana

Voz 0978 25:22 las máximas se situarán alrededor de los cuarenta grados

Voz 28 25:26 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorras en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo en aire acondicionado nuevas máquinas R XXXII reducirá en un setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global producirá emisiones a la capa de ozono con la garantía de ideas Electric descubre lo en Pont Johnson en tupida punto com

Voz 29 25:49 con cree el baño que más se ajusta tu presupuesto descubren nuestro servicio de platos de ducha medida Bale ya tu tienda y consulta nuevos rico de pop precios bajos todos los días

Voz 30 26:01 todo bien

Voz 31 26:02 yo estoy muy bien has tomado la medicación medicación si crees que tu familiar necesita más cuidados necesita sacó Hideo la entré

Voz 32 26:11 el líder de cuidados a domicilio para personas mayores tu madre estará en manos de los mejores profesionales Itu tranquilidad en manos de EE UU y P

Voz 6 26:21 desde muchos en el llamado la atención este sonido en mis viajes ahora ya forma parte de mi trabajo el sector del transporte del ferrocarril requieren miles de empleos de personal cualificado por ello me formé en el Centro Superior de innovación y desarrollo fea HF donde el cien por cien de los alumnos estamos trabajando entre Hain CS Innovación y desarrollo guión medio CHF punto com encuentra tu futuro laboral

Voz 33 26:43 elegiste no ser como tú elegiste trabajar solo en lo que te gusta elegiste vestir como te da la gana elegiste no tener coche hasta que apareció el nuevo Celia ciento ochenta Coupé por doscientos noventa euros al mes con sistema de inteligencia artificial M D U X con la activación por voz y un diseño irresistible que cambiase de opinión luego Celia coupé tú fines las reglas consulta condiciones en tu concesionario oficial motor Michael tu concesionario oficial Mercedes Benz en Madrid y San Sebastián de los

Voz 15 27:10 calles en preventivas seguros en Icària sabemos que viviendo tranquilos vivimos más como sabe Grigori habitante de Icària la isla donde la gente se olvida de morir ya vas listo para vivir más hay que seguir trámite para vivir tranquilo nada como tener el seguro que no te falla Preventiva Seguros setenta y cinco años celebrando la vida con tranquilidad

Voz 34 27:31 ya me veo como entrenador opinó que Class ir son de todas las ruedas de prensa hablando de Rueda

Voz 6 27:39 muy parado y aprovechan los descuenta desde el verano hasta un treinta por ciento en neumáticos por ejemplo Michelin doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por sesenta y nueve euros todo incluido

Voz 15 27:51 si contrata tu seguro preventiva y consigue veinte euros canjeables en Amazon punto es o Cepsa informa ten preventiva punto com o en el novecientos veinte treinta diez

Voz 1280 28:03 ya empezaron los descuentos de Kiko Milano aprovecha hasta un cincuenta por ciento menos en nuestra colorida gama de productos de cuidado Bennati el de alta calidad en todas las tiendas Kiko físicas y online

Voz 1275 28:20 la Comunidad de Madrid declarará Bien de Interés Cultural el conjunto de la prensa del Gasco y el canal de Guadarrama una obra de ingeniería que atraviesa los municipios de Las Rozas Galapagar y Torrelodones

Voz 6 28:30 en su día en el siglo XVIII encargó Felipe Seguí

Voz 1275 28:33 todo con la intención de crear una conexión navegable entre Madrid y el Atlántico Raquel Fernández

Voz 1315 28:38 entre Galapagar Torrelodones y Las Rozas están los restos del canal navegable de lo que de haberse terminado habría sido en el siglo XVIII la mayor presa del mundo con doscientos cincuenta y un metros de longitud y noventa y tres de altura las obras de este macroproyecto quedaron paralizadas en mil setecientos noventa y nueve tras una tormenta al derrumbarse la parte central de la presa que ya tenía cincuenta y siete metros de alto y contando el trazado del canal con veintisiete kilómetros de recorrido hasta el núcleo de Las Rozas José de la

Voz 35 29:10 es el alcalde de este municipio una zona donde muchos vecinos disfrutan duró entorno medioambiental pues extraordinario no para la verdad practica deportiva simplemente disfruta del medio

Voz 1315 29:20 la incoación del conjunto como Bien de Interés Cultural implicar su protección inmediata con carácter provisional hasta que acabe de tramitarse el procedimiento administrativo de declaración de

Voz 1275 29:30 Madrid acoge desde hoy el mayor congreso internacional sobre la memoria que va a reunir en la Universidad Complutense a expertos en memoria histórica de Neurociencia en medio ambiente o en literatura en total más de mil seiscientos investigadores dentro de un programa amplísimo en el que se va a hablar desde la catástrofe de Chernóbil o el genocidio de Ruanda a los estragos del Alzheimer veinte grados marca el termómetro de la radio en la Gran Vía

Voz 1 30:02 son las siete

Voz 1727 30:03 sí a las seis y media en Canarias

Voz 1 30:07 hoy

Voz 1727 30:11 comienza el martes veinticinco de junio con los ecos de una derrota que sabe a victoria

Voz 36 30:17 vitola toda húngara sea acabó el partido era ocultarlo en todo se puede decir nada quien ha hecho la selección española incluso ha sido mejor que usa pero todo espera el pit sobre todo el segundo incomprensible pero demanda casa por todo un orgullo para el equipo de Jorge Belda

Voz 1727 30:37 la selección femenina cayó eliminada ayer pero el sabor esa victoria por su fútbol valiente por el salto cualitativo que se ha dado en este Mundial Latre campeona mundial la Tetra campeona olímpica es decir Estados Unidos necesitó dos penaltis para doblegar a una novata en octavos a España y mientras ayer ayer también Albert Rivera perdía ganando dimitió por la mañana su portavoz adjunto en el Congreso Toni Roldán después se votó en la ejecutiva Si revisar o no la última estrategia del partido ganó Rivera por goleada pero se rompió algo muy importante el consenso interno en Ciudadanos y las dimisiones encadenaron hasta llegar a tres a lo largo del día porque a veces se gana perdiendo y otras se pierde ganando vamos a interpretar las señales de humo del día con Javier Alonso Danny De la Fuente y Manuel Jabois ya de vuelta buenos días al buenos Dios la crisis en ciudadanos salta esta mañana toda la prensa José Antonio Zarzalejos se fija en una de las frases que pronunció ayer Toni Roldán

Voz 0858 31:42 sí lo escriben el confidenciales a de yo me creí esa idea de la tercera España los buenos políticos no son los que se pelean sino los que llegan a acuerdos buenos para el país desde posiciones distintas dice Zarzalejos que hacía mucho tiempo que un político y más a un joven no mencionaba esa tercera España como un territorio abandonado y casi inerte palabras que enlaza dice con la obra de Salvador de Marain de Madariaga que ayuda a superar

Voz 1275 32:05 Demi plagio Diana de observar España solo

Voz 0858 32:07 la derecha os sólo desde la izquierda ciudadanos concluye Zarzalejos será lo más parecido a la tercera España desde la época más fértil de Suárez de haber seguido su rumbo ese que reclamó ayer con tanta serenidad como dureza Toni Roldán el partido hubiese resultado el gran hallazgo político del siglo XXI una organización en la que se remataban gentes procedentes de la socialdemocracia como el propio Toni Roldán

Voz 1727 32:30 el liberalismo y en El Mundo escribe hoy uno de los fundadores de C's Arcadi Espada dice malo para España ya no digamos para Ciudadanos

Voz 0858 32:38 es difícil saber en qué momento exacto un hombre o una organización pierden el contacto con la realidad también que Albert Rivera no es el presidente del Gobierno ni lidera la oposición es urgente que alguien le lleve la doble noticia en mano espada describe a Rivera como un príncipe cada vez más ensimismado Isolux

Voz 1727 32:55 es el mismo adjetivo que elige el país para titular su editorial ensimismada

Voz 0858 33:00 así están dice tanto Rivera como la mayoría de la dirección de Ciudadanos y eso ha llevado al partido a una espiral autodestructiva Ciudadanos ha convertido en un instrumento de un líder que antepone la ambición de poder a la fidelidad a los principios fundacionales de su formación ya las prioridades en el contexto político español europeo la obsesión de Rivera por el poder expone al país al oscurantismo de Vox dice el diario El País que considera que la turbulenta ejecutiva de ayer ponen en relieve que las discrepancias en el interior de la dirección son profundas irreconciliables ABC encuentra otro motivo a la factura a la fracturan ciudadanos que achaca dice a los insuficientes resultados electorales que le han llevado a cometer numerosos eh errores califica la gestión interna de a este diario como personalista autoritaria o ideológica pero concluye diciendo que equivocado o no Rivera está siendo coherente para el mundo la marcha de Toni Roldán es la muestra del coste interno que tiene el compromiso de Albert Rivera con su no es no a Pedro Sánchez para el mundo las dimisiones de Roldán INAR no pueden desligarse de la campaña de presión para que Rivera facilite la investidura de Sánchez hice desliga también se desliga también de su compromiso electoral eso sí el editorial concluye Si existe un resquicio para el entendimiento constitucionalista Sánchez ir Rivera deberían explicarlo con valentía por el bien de

Voz 1727 34:20 la prensa internacional que ha seguido muy de cerca ciudadanos sobre todo desde las elecciones en Andalucía y los acuerdos con Vox también se hace eco hoy de la crisis

Voz 1772 34:29 ciudadanos bajo presión por sus acuerdos con la extrema derecha titula The Gardian con foto de Roldán muy destacado en la portada digital del Financial Times también con foto de Rivera hay Roldán la división de Ciudadanos sacaba con los planes de coalición del presidente Pedro Sánchez se complica en España la formación de un gobierno estable socialistas y Ciudadanos podrían haber sido compañeros naturales de una coalición ya que lo intentaron en dos mil dieciséis sin embargo Rivera empujado a su partido hacia la derecha en un intento de superar al Partido Popular y de convertirse en el principal partido de la oposición y la paz

Voz 0858 35:00 acción de ciudadanas les empuja un gobierno débil

Voz 1772 35:02 ser más complicado porque no hay un partido de centro que pueda desempeñar el papel de bisagra en España también es destacado en Le Figaro un líder de Ciudadanos dimite por los acuerdos del partido con Vox los liberales europeos han criticado a Ciudadanos por estos acuerdos y el Elíseo está particularmente preocupado en Estados Unidos el portavoz económico de Ciudadanos abandona el partido por los acuerdos con la extrema derecha titula el New York Times

Voz 1280 35:29 buenos días en los dos sorteos del triple ex de la ONCE de los números premiados han sido

Voz 1 35:35 en el sorteo de la mañana

Voz 1727 35:37 eh

Voz 1 35:39 seis cinco

Voz 6 35:41 y en el sorteo de la noche nueve

Voz 1280 35:47 cinco no olvides que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple de la ONCE a tu vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es en la ONCE nos mueve tu ilusión que tenga son grandísimas

Voz 38 36:08 en cuántos de ellos quieres jugar nuevo BMW x uno disfruta de toda la versatilidad carácter X desde veintinueve mil novecientos cincuenta euros con mantenimiento incluido financiando con el treinta y uno de julio elige el nuevo BMW x uno ahora modesto te gusta conducir

Voz 39 36:26 hoy por hoy

Voz 1727 36:28 sí sí hay algo destacado en toda la prensa europea es la ola de calor que viene de la que se hace eco así la CNN

Voz 40 36:34 sí puedes ver más Jaime ídem

Voz 1727 36:38 Boris cuarenta grados en Madrid algo habitual en julio o en agosto dice el periodista pero no recién empezado el verano

Voz 1772 36:45 el infierno is coming tuiteó ayer Silvia la plana meteorólogo de Televisión Española del tuit se hace eco The Gardian para titular su crónica comienza una ola de calor que va a durar una semana en Europa las temperaturas pueden llegar a los cuarenta desde España ya está Suiza media Francia está en alerta sean aplazado cuatro días las pruebas de selectividad ese dispara la venta de aires acondicionados y ventiladores a Le Mond las temperaturas podrán alcanzar los cincuenta y cinco grados en París en el año dos mil cincuenta según los pronósticos así que urge vegetal las ciudades advierten los expertos para refrescar ya que las ciudades son radiadores destaca también en la República que contra el calor abrasador el consumo de energía va a aumentar casi un sesenta por ciento en los próximo los treinta años en Italia será mejor que nuestra costumbre hemos las olas serán cada vez más frecuentes debido al calentamiento global vamos a tener setenta y cinco días más de calor crecerá la demanda energética y con ello la factura de la luz las proyecciones de todos los estudios no son nada tranquilizadoras cuarenta grados esperan hoy en Italia y no sólo en el sur del país también podemos leerlo en Alemania en el Süddeutsche es sólo verano o el cambio climático es cambio climático los científicos advierten de que estas olas de calor van a ser más frecuentes incluso si cumplimos con el Acuerdo de París

Voz 6 37:57 seguimos

Voz 41 37:59 sí

Voz 23 38:06 lo leemos en contexto esta frase me da vergüenza al país que estoy dejando a mis nietos la frase la dice frente al mar fina Santos a rabo usa una de las mujeres más activas del movimiento marinero gallego que en la década de los ochenta también en los noventa luchó en la calle en los despachos con huelgas y fue algo por un convenio digno para los pescadores Jabois Pelle el país que estoy dejando mis nietos con estos calores zanjado de escuchar caramba ese movimiento marineros gallegos se llama se llama marineros en el periodista Aníbal me pregunta si fue un movimiento violento y ella responde hubo bastante movida fina dulcifica el tono cruzado vamos su Carlitos en la carretera o en las vías del tren un día fuimos al Corte Inglés y cogimos comida para llevársela a un colegio de pobres también páramos un avión en el aeropuerto

Voz 1727 38:58 de Vigo movida desde Nuevo un poco

Voz 23 39:01 movida sí pero está bien que dulcifica el tono no

Voz 1275 39:03 malvada leve le insiste y esto es lo que

Voz 23 39:06 este es el meollo consideras esto violencia contesta no es algo necesario en cualquier lucha de otra forma no te escuchan ahora estamos todos aquí a tran K2 a postulados no hacemos nada ahí vamos de mal en peor a mí me da vergüenza este país que estoy dejando para mis hijos y para mis nietos hoy nadie se mueve para nada yo ya tengo muchos años el corazón fastidiado pero si tengo que salir otra vez al al hoy tan la lucha salgo no me arrepiento de nada mi marido tiene hoy una pensión digna gracias al hoy tan

Voz 0978 39:34 no no no es exclusiva nuestra no puede apuntar

Voz 1 39:40 a fin es paros Tita

Voz 1727 39:52 volvemos hoy sobre esa historia publicada en El País de un hijo que descubre dónde estaba enterrada su madre fusilada en la Guerra Civil por un sonajero encontrado en su tumba ochenta y tres años después escribe José Antonio Montano en el español que se les saltaron las lágrimas al leer esta matiza lo escribió en una columna bellísima y es difícil también

Voz 0978 40:13 no no llorar leyéndola dice

Voz 23 40:16 acordado en convenientemente de sarcasmo de Thomas Bernhard una madre piensa que ha tenido un bebé ya tenido un anciano que va por las esquinas pero aquella madre hubiera sido feliz de ver a su bebé anciano con un sonajero feliz y triste amargamente triste por su vida perdida por la orfandad de su bebé escribe también las lágrimas al final se me saltaron por la vida por los hilos de la vida por la tragedia de la vida putada por la historia por ese sonajero y sus colorines ochenta y tres años enterrados en una tumba y un niño que se fue haciendo mayor hasta llegar a esa edad para tenerlo ese dolor y esa ternura esa impotencia niños del mundo si cae España digo es un decir si Cai que pronto en vuestro pecho el ruido anciano que viejo vuestro dos en el cuaderno como cuando leíamos a César Vallejo sabiendo que España había

Voz 1 41:06 ironía eh

Voz 42 41:15 que te vas a llevar no sé porque ahora con los siete días Flash Pello tienes condiciones excepcionales y entrega inmediata en toda la gama fuera no podemos llevarnos las tazas pues habrá que elegir

Voz 6 41:25 Elige tu yo del diecinueve veinticinco de julio sólo siete días Flash consulta condiciones en que yo punto es

Voz 40 41:34 un brillo

Voz 6 41:39 Castilla La Rioja sorprendente para aquellos que no se dejan sorprender

Voz 43 41:44 jo

Voz 1 41:47 qué intrínsecos reformas

Voz 6 41:53 las ocho siete Canarias Hora Veinticinco la actual de con Ángels Barceló Cadena SER

Voz 1 42:07 Nuestra ilusión de Kerry es serles útil por eso la UCI le invita a escuchar las seis que usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 42:25 buenos días la Fundación ONCE ha puesto en marcha un programa de ayudas para jóvenes con discapacidad la idea es que estudiantes de entre dieciocho y veintinueve años puedan aprender inglés francés su alemán en algún país de la Unión Europea en el que la lengua oficial sea uno de esos tres idiomas el objetivo final es que en el futuro tengan más facilidades para conseguir empleos cualificados en los que conocer un idioma suma el plazo para solicitar la ayuda termina el treinta y uno de agosto puede consultar la convocatoria en Fundación ONCE punto es

Voz 1 42:54 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 44 43:00 verano verán no significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones significa soportar todo este chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza Tenzing el verano tiene sus peros aún así

Voz 45 43:13 verano me encanta lo que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte billones de euros iré entre ellos de cien mil euros compró ya topónimo porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta

Voz 1 43:29 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1727 43:32 son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias como decíamos en la apertura de este tramo de Radio España Se marcha del Mundial Femenino de Fútbol viendo sufrir a las estadounidenses ANPE las grandes favoritas al título

Voz 0089 43:52 sí que necesitaron además de dos penaltis ambos convertidos por rabino para tumbar a las jugadoras de Jorge bien la el primero que era el segundo no lo confirmaba en El Larguero la jugadora implicada Virginia Torrecilla

Voz 5 44:01 es que no te voy a por ella ni momento voy a hacer faltas yo veo el balón lo voy a por él y luego ella se compra mi Jenni momento diga no hacer falta

Voz 0089 44:11 decisión que enfado y molestó mucho a las españolas porque tiraba el trabajo de casi dos meses la portera Sandra paños

Voz 5 44:16 qué rabia impotencia yo creo que hemos hecho todo para por lo menos se juegan el partido y bueno no ha podido por desgracia de esos de este Nancy con la cabeza alta que hemos hecho pero evidentemente es hacía que creemos y me decía un poco más

Voz 0089 44:29 pero experiencia muy positiva esta primera participación mundialista como reconocía también su seleccionador Jorge Belda

Voz 37 44:34 hay que valorarlo porque el primer objetivo que nos planteamos es la mejor selección somos mejor selección sin duda las jugadoras también han mejorado con la experiencia del Mundial pues anda también es muy importante porque yo creo que hemos subido unos cuantos escalones

Voz 0089 44:49 que espera sirva para impulsar en nuestro país un poco más el fútbol femenino que hoy puede cubrir además una demanda muy antigua la de que el Real Madrid no tenga equipo femenino

Voz 46 44:57 hoy decidirán a en junta directiva

Voz 0089 44:59 no sé lo que es el camino que se toma que se tendrá que tendrá que ser refrendado después en asamblea extraordinaria así comprar el madrileño Club Deportivo Tacón que tiene placer Iberdrola o como demanda parte de la junta directiva crear un club nuevo y empezar desde abajo será una u otra en este caso bien recibida por el seleccionador

Voz 37 45:16 si se confirma está claro que es una una gran noticia Gorriti equipos

Voz 47 45:20 el baño de

Voz 37 45:23 de la grandeza del Real Madrid que que apuesten por favor formación sería muy bueno ya digo si se confirma financió

Voz 0089 45:29 además Josep completarán los octavos los tenemos los últimos dos partidos Italia China seis Holanda jabón a las nueve y tenemos ya tres cuartos de final decididos Noruega Inglaterra el Francia Estados y Alemania Suecia también tiene su lado negativo

Voz 1727 45:41 nuestro país no hay convenio colectivo para las jugadoras de fútbol

Voz 0089 45:44 negociar desde octubre pero no llega todavía el acuerdo y la Liga empezará en septiembre hoy a las cinco de la tarde nueve Reunión UGT con los tres sindicatos y los clubes del resto en Copa América ya se conocen los cuartos de final esta madrugada Japón uno Ecuador uno quedan eliminados los dos se clasifica Paraguay Chile cero Uruguay uno los uruguayos terminan primeros los chilenos segundos los partidos de cuartos Noruega Inglaterra Brasil en Paraguay Venezuela Argentina Colombia Chile en el Europeo sub veintiuno ya están definidas también las semifinales tras el Francia cero Rumanía cero de ayer que significaba ambos elimina a los italianos España se enfrentará a Francia y Alemania Rumanía y tenemos también hoy dos partidos de la Copa de África arranca el grupo F el último en empezar a las siete Camerún Guinea Bissau a las diez canapé niña además en la NBA Luka Doncic ha sido elegido el rookie del año

Voz 1727 46:26 no

Voz 30 46:39 de subir

Voz 18 46:40 Nos al tren de la noticia Renfe

Voz 1322 46:43 a partir del uno de julio Renfe Cercanías Madrid implanta de forma definitiva la tarjeta sin contacto más Renfe Itu para todos sus títulos de transporte dejará de emitir los billetes con banda magnética que únicamente seguirán existiendo para el combinado cercanías incluido en los billetes de los viajeros de los servicios AVE Larga Distancia de Renfe todos los detalles en Renfe punto com

Voz 18 47:06 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de

Voz 1727 47:09 España

Voz 39 47:12 S

Voz 48 47:13 como nos gusta del verano el calorcito la jornada reducida en Opel celebramos contigo el buen tiempo por eso continúa la temperatura Opel suben los grados suben las oportunidades no dejes pasar las últimas doscientas unidades y consigue hasta cinco mil euros de descuento y hasta dos mil euros más por tu viejo coche sólo hasta el treinta de junio consulta condiciones el punto es

Voz 49 47:37 ellos

Voz 1 47:41 hola en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 48:05 ya yo doy por hoy del veinticinco de junio del año dos mil diecinueve escribe David Otero es profesor en Galicia ya empieza a apagar las luces del aula

Voz 0978 48:15 hola soy soy profesor de

Voz 37 48:18 de primaria en este caso en este caso doy inglés Si hortera artística y ahora ya estamos acabando el CAM Salzillo notando desde hace

Voz 50 48:27 hace unos meses tanto

Voz 37 48:29 para los profesores como para los niños que últimamente he leído por ahí una afirmación que dice que los controles tienen muchas vacaciones Si y demás signos trabajando hasta el último día de junio imprimir de septiembre tanto lo vamos a empezar no tenemos tanto como los niños los niños sí que necesitan ese el vocación ha meditado descansar en caso de los profesores son trenes que tenemos un par de semanas menos porque tenemos muchas cosas que preparar ahora memorias a esos que para la al curso siguiente dicen que son muchas e ese pues que en todos los países de Europa tienen más o menos los mismos acciones y no ir siempre queremos copiar lo que nos interesa de cada sistema si nos fijamos en Finlandia para el tema con muchas veces repetimos Finlandia exprimir al final quién creen función hacinan ya en en las mismas ocasiones que tenemos aquí pues igual sí quédese podrían repartir más durante el curso hemos era caña para los profesores y los niños desde el principio hasta el final en los últimos meses se nota hija venía diciendo a mis compañeros les yo Molló ojo no yo judío durante todo el curso un grupo el grupo también se va cansando al final grupo

Voz 50 49:32 lo va soltando a

Voz 37 49:35 alegría alrededor inodoros siempre que vayan todos de una mano para que no se quede ninguno descolgado pero bueno las cosas cuando salen

Voz 0978 49:42 con con cariño son son

Voz 1727 49:48 profesor de Primaria no sólo cubre un empleo más importante que se gracias por escribir David feliz verano el que te toque Lucía Taboada buenos días buenas días Pepa les recuerdan a esa dirección diaria de Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com son las ocho menos diez las siete menos diez en Canarias

Voz 26 50:10 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 50:14 qué tal buenos días empiezan a ascender los termómetros también en la Comunidad de Madrid hoy ya en algunos puntos de la región como Aranjuez llegarán a los treinta y siete de máxima desde mañana se esperan hasta cuarenta grados la Comunidad de Madrid ha activado la primera alerta por la por el calor del verano mucha agua comidas ligeras y mucha atención a niños ancianos enfermos

Voz 51 50:35 discos