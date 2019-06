Hoy por Hoy (25/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días hace tres años el no es no del PSOE a la investidura de Mariano Rajoy fracturó de forma dramática al Partido Socialista que ha remontado espectacularmente en este tiempo tras la victoria de Sánchez en las primarias y la habilidad para enfrentar las circo instancias que vinieron después pero el PSOE resistió sobre todo por su estructura centenaria y su articulación en todo el Estado hoy el no es no de Albert Rivera a casi todo lo que no sea tratar de superar al PP aunque sea aliándose con la extrema derecha fractura la cúpula de un partido muy joven con un reciente implantación territorial y con una estructura liderazgo absolutamente centrado en la figura de Albert Rivera el economista socio liberal Toni Roldán hizo ayer una enmienda a la totalidad de la estrategia qué actual del partido señalando desde dentro lo que muchos llevaban meses señalando desde fuera que el objetivo de convertirse en el partido de la derecha española los pactos con Vox el veto al PSOE pueden ser legítimos claro pero desvirtúan la identidad el partido que el cuanto peor mejor es un objetivo político de los extremistas pero no de quiénes se reclaman de centro moderado en fin Roldán se va se va del todo y entrega el escaño y abrió una brecha por la que ella se fueron otros dos dirigentes a lo largo del día hoy veremos qué dice el líder naranja en Castilla y León Francisco Igea también del sector crítico como a los medios a las diez de la mañana en cualquier caso Albert Rivera ganó de forma aplastante la votación en la ejecutiva de ayer sobre la estrategia del partido pero es lo que se llama ganar perdiendo ah bueno

Voz 1

Voz 1727 02:09 es martes es veinticinco de junio Irán acaba de anunciar que rompe los canales diplomáticos con Estados Unidos después de que Donald Trump

Voz 1 02:19 lo gordo pues en lleve en donde

Voz 1727 02:22 Ismar ayer nuevas sanciones contra el líder supremo iraní el ayatolá Jamenei Javier

Voz 0858 02:27 según trampa ellos van a seguir aumentando la presión sobre Irán hasta que se sienten a negociar un nuevo pacto nuclear esta madrugada el Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido a las partes que rebajen ya la tensión

Voz 1727 02:37 en lo que Portugal ha conseguido rebajar ese el paro durante la crisis en el dos mil trece el desempleo llegó en el país vecino a un pico del diecisiete y medio por ciento y ahora

Voz 1727 02:51 siete por ciento el nivel más bajo desde

Voz 1727 02:59 y aquí en España los trabajadores de Alcoa sea se reúnen hoy con representantes del Ministerio de Industria de su empresa del fondo suizo que va a comprar las plantas de A Coruña hay Avilés

Voz 0858 03:10 la plantilla quiere garantías de que se van a proteger sus puestos de trabajo más allá de los dos años comprometidos por el Fondo

Voz 1727 03:16 mil veinte personas han muerto que sepamos en el mar tratando de llegar a España por la frontera sur desde febrero del año pasado

Voz 0858 03:23 lo dice un informe de la ONG Caminando Fronteras al que ha tenido acceso la SER del millar de víctimas sólo se han recuperado doscientos cuatro cada

Voz 1727 03:31 me llevan camino de Barcelona la mayoría de las chicas que tuvieron ese accidente de autobús en Costa de Marfil sólo siguen en el país las tres estudiantes que continúan ingresadas

Voz 0858 03:41 el cuerpo de la profesora que murió en ese siniestro Teresa Carmona será repatriado a España hoy

Voz 1727 03:49 y en los deportes el Real Madrid decide hoy cómo entrar en el fútbol femenino Sampe

Voz 1161 03:55 Federer que iba desde la junta directiva desde las seis y media en el Bernabéu cubriendo un hueco y una demanda que les lleva persiguiendo varios años y una noticia que a Jorge Binda seleccionador le parece que todo lo que sea sumar bienvenido sea

Voz 2 04:04 si se confirma está claro que es una una gran noticia porque equipos

Voz 3 04:08 el tamaño de la grandeza del Real Madrid que

Voz 2 04:13 la cuestión sería muy bueno ya digo si si se confirma final

Voz 1161 04:17 decidirá la Junta entrados opciones comprar el madrileño Club Deportivo Tacón que tiene plaza en la Liga Iberdrola o empezar desde abajo con un club nuevo algo que tendrá que ser refrendado por los socios en asamblea

Voz 1727 04:25 el área Joy hace diez años murió un Rey

Voz 4 04:30 en el sentido

Voz 1727 04:36 el eterno rey del pop Michael Jackson murió el veinticinco de junio del dos mil nueve por una sobredosis

Voz 0858 04:41 una década después nadie cuestiona su talento musical pero su trayectoria vital sí que está muy contaminada por esas acusaciones de abusos sexuales a menores contra él

Voz 5 04:57 sino no bailen mucho que viene

Voz 1727 04:59 lo que viene mucho calor en esta escalada en la que estamos metidos hoy tendremos un poquito más calor que ayer pero menos que mañana Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:09 Nos días quietos parados sería una buena manera de enfrentar este calor ser bastante contundente podríamos acotar el máximo en cuatro días en la mayor parte del país será entre el jueves y el sábado cuando por ejemplo en la mayor parte de poblaciones del interior vamos a superar los cuarenta grados algunos matices por ejemplo en el Mediterráneo donde ahora las nubes montantes incluso algunas nieblas no subirá tanto la temperatura hoy y los próximos días pero aquí la sensación de bochorno va a ser muy marcada y como curiosidad los puntos más cálidos habitualmente del país el Valle del Guadalquivir gran parte de Extremadura Si bien va a hacer mucho calor apenas pasaran de los cuarenta grados cuando allí con olas de calor lo habitual es pasar de los cuarenta y cinco incluso habrá quien se librará de estas temperaturas tan altas Canarias calor pero moderado sobre todo en el noroeste de la península donde hoy las nubes a ratos también serán abundantes con algunos chubascos en el resto del país mucho sol y como decíamos cada día más calor

Voz 1727 07:16 siete palabras le dedicado a Albert Rivera al que hasta ayer era su portavoz económico Toni Roldán gracias por tu trabajo estos cuatro años Siete Palabras y además virtuales a través de Twitter porque al líder de Ciudadanos todavía no lo hemos escuchado pese a que su partido atraviesa su mayor crisis desde el nacimiento Javier Carrera buenos días qué tal Pepa buenos días Roldán se fue lo deja todo incluido el escaño ese va con elegancia sin alharacas sin numeritos sin sacar gráficos ni marcos de fotos sólo con argumentos pero muy contundentes

Voz 1727 08:09 ya Roldán les siguieron Javier Nart Il también el lider en Asturias Nart junto al líder en Europa Luis Garicano forzaron una votación en la ejecutiva para levantar el veto al PSOE votación Javier que ganó abrumadoramente Albert Rivera

Voz 1727 09:25 Tempo Il por si los fichajes estrella como el de Valls no lo hubieran dado suficientes dolores de cabeza Rivera ha elegido a dos fichajes recientes para sustituir a Roldán

Voz 0866 09:37 si los anunciaba pasando páginas ya la portavoz Inés Arrimadas que por cierto escenificaba la diosa Roldán asegurando que él también votó en su momento a favor de la estrategia del no a Sánchez en todo caso dos fichajes recientes como dices para cubrir su baja por un lado Marcos de Quinto que ocupará el puesto en la ejecutiva un perfil puramente liberal frente al espíritu más socialdemócrata de Roldán en el Congreso será Edmundo Bal ex abogado del ex

Voz 10 10:00 estado el que ocupe el lugar de Roldán

Voz 0866 10:02 como portavoz Pepa adjunto en la Cámara Baja

Voz 1727 10:05 Javier carrera gracias gracias hasta mañana Rivera existen su perfil de oposición hasta el extremo de rechazar volver a reunirse con Pedro Sánchez para hablar de la investidura ayer se supo que el aspirante socialista a la reelección había vuelto a convocarlo y también a Pablo Casado que sí aceptó Casado el encuentro para decirle que no cuente con su abstención Inma Carretero buenos días

Voz 0806 10:26 qué tal buenos días los socialistas que son quienes tienen

Voz 1727 10:29 yo responsabilidad en la negociación porque fueron los más votados no avanzan en ninguna dirección o eso parece

Voz 0806 10:35 no hay avances con el pretendido socio preferente con Podemos ayer el PSOE insistía en que están buscando apoyos para que se vote en julio pero aseguran que si no los tienen Sánchez no va a huir de su responsabilidad es decir que se va a votar igualmente por lo pronto además de las apelaciones a Podemos para negociar sobre programas en metieron mucha presión a la derecha al Partido Popular le advirtió José Luis Ábalos de que se convertirá en un partido antisistema así bloquea la investidura ya líder de Ciudadanos lo acusó de buscar el caos por pura inmadurez política y la verdad es que Casado no se movió del no tras verse de nuevo con Sánchez y Rivera plantó al presidente del Gobierno pero

Voz 1727 11:16 los socialistas siguen empeñados en esta vía

Voz 0806 11:19 anoche en Hora Veinticinco la ministra de Hacienda María Jesús Montero

Voz 11 11:22 yo confío en que tanto el Partido Popular como ciudadano realmente entiendan que las personas que lo han votado lo han hecho para que ellos conformarán un gobierno no para que detectaran a otro Gobierno la utilidad de su voto no se puede traducir en una parálisis del país o en una incapacidad de dar la vía libre para que ese conforme la investidura

Voz 0806 11:40 piden vía libre a PP y Ciudadanos porque según José Luis Ábalos esto permitiría un gobierno más autónomo Pepa

Voz 1727 11:47 eh gracias Inma hasta luego a la espera de la investidura el Gobierno sigue en funciones

Voz 12 11:52 los problemas no espera

Voz 1727 11:58 son los trabajadores de Alcoa que después de doce días de caminata desde Asturias han llegado a Madrid para exigir al Gobierno garantías sobre su futuro hoy el comité de empresa se reúne con representantes del Ministerio de Industria de la compañía también del fondo suizo que tiene pensado comprar las fábricas de A Coruña hay Avilés Carlos Sevilla buenos días

Voz 1275 12:19 hola buenos días en qué consiste exactamente esta operación

Voz 1727 12:21 compra es una operación con la que se pretende ganar

Voz 0830 12:24 anticipar el empleo y la actividad en las plantas de la multinacional estadounidense Alcoa en Asturias y Galicia el fondo inversor suizo Partner es el que cuenta con el visto bueno del Gobierno y de la empresa que rechazaron la oferta de última hora del fondo alemán cuanto en capital la compraventa tiene que cerrarse antes de Domingo que es cuando termina el plazo pero los trabajadores no se fía piden más información dicen que los dos años de empleo que les ofrecen son insuficientes

Voz 1975 12:46 no tenemos un acuerdo menudo veo arreglado que veinticuatro meses para atrás las días pero sí lo arranca las cubas a partir de veinticuatro meses un día no tenemos encima de la mesa con lo cual muchos empleos se van a perder a partir de esa fecha

Voz 0830 13:00 hablaba este trabajador de poner en marcha las Magny las máquinas y es que Pepa este asunto además de la derivada laboral tiene otra que tiene que ver con el precio de la energía estas plantas dedicadas a la fabricación de aluminio consumen mucha electricidad tanto sindicatos como empresas piden al Gobierno que rebaje la factura de la luz al sector para que pueda ser competir

Voz 1727 13:18 Carlos Sevilla muchas gracias Jabois fíjate el empleo la vida al mercado energético es que éste todo esto todo sigue ahí pese al bucle electoral en el que vivimos

Voz 1389 13:27 bueno porque es quizás lo más lo más importante estaba pensándolo mientras veía las imágenes que paradoja no del capitalismo que siempre existan las manifestaciones obreras pero no veamos nunca Maniche manifestaciones o movilizaciones directivas es decir ves a sus trabajadores de alcohol en la calle como has visto en las últimas décadas bueno en los últimos siglos a tantos trabajadores de tantos astilleros de tantas minas de tantas fábricas industrias índices están defendiendo con mucha fuerza algo que no quieren perder deben de tener un trabajo buenísimo buenos son trabajos perdóname el lenguaje normalmente de mierda durísimos que te Castán que envejecen que te maltratan la salud pero es un puesto de trabajo sino se tiene son no se tiene nada hice defiende como si fuese un despacho con secretarios de trescientos mil euros al mes quizás porque al tener que manifestarse ellos Isère tantas veces moneda de cambio los en el despacho ya no tienen que defender ningún derecho sino solamente proteger su privilegio

Voz 1727 14:22 Dati esta mañana te había fascinado también otra historia la historia de un libro que la Diputación de Ourense plagió que no acaba de indemnizar a la verdadera autor aunque se lo ha ordenado la justicia y me muero por escucharte la moraleja de este cuento bueno la moraleja

Voz 1389 14:36 es en si la Diputación la de la de la de la Diputación de Ourense porque hubo un momento en en en la vida de esta institución en la que para poder enchufar a tantos amigos Baltar llegó a contratar a veintidós porteros para un edificio de dos puertas después de esos tiempos me cuesta muchísimo pensar que haya tenido que plagiar un libro en vez de contratar a veinte para que se los inscribirse mañana un beso un beso echado ocho y cuarto

Voz 1727 15:02 siete y cuarto en Canarias

Voz 13 15:07 altera que no falte todos los vuelos natural de Dorsey

Voz 14 15:19 cuatro y Morejón Simon ahora

Voz 10 15:22 no ecológico Don Simón cuida de ti

Voz 14 15:25 sí iré planeta

Voz 13 15:27 Deco que sapo

Voz 0789 15:30 abordo del transbordador espacial aproximándose a nuestro destino en tres dos uno

Voz 7 15:36 que estamos a puntito de sumergir los pies en un increíble mar turquesa que momento más emocionante misión la tierra porque aún nos queda mucho por descubrir aquí abajo now Thalia viajes las vueltas da mucha vida

Voz 16 15:52 me gusta decir que con este calor abrasador

Voz 10 15:55 educadísimo lleva días Sylvia Plath lleva tu cuerpo donde ya está con el premio de doscientos mil euros brutos que sortea Coca Cola Hypo tras conseguir información en Coca Cola punto es barra verano hasta el treinta y uno del ocho para mayores de catorce

Voz 1 16:12 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno sabes

Voz 1727 16:17 a ustedes eso rotuladores muy gordos que se utilizan para describir grande las pizarras para que todos los alumnos vea bien lo que hay escrito

Voz 17 16:26 pues con un rotulador así

Voz 1727 16:28 firma sus órdenes ejecutivas Donald

Voz 17 16:31 ahora

Voz 5 16:35 dice aseguró que lo importante de que su firma se vea bien en las teles y en las fotos

Voz 1727 16:39 es lo último que ha firmado el presidente de Estados Unidos son sanciones económicas contra el líder supremo iraní el ayatolá Jamenei e Irán acaba de respeto

Voz 18 16:48 por Isabel Villar si el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha dicho que esas sanciones suponen el final de la diplomacia entre Estados Unidos e Irán sanciones inútiles según Abbas musa ni que cierran el camino dice de la diplomacia entre los países asegura este portavoz iraní que el Gobierno de Trump está destruyendo todos los mecanismos internacionales establecidos para mantener la paz

Voz 1727 17:06 la seguridad mundial así que la tensión sigue subiendo mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha reunido para volver a pedir contención un titular que en realidad serviría casi para cualquier noticia que venga desde allí y el hombre por el que Donald Trump apostó como sucesor de Theresa May Boris Johnson

Voz 19 17:22 que Yurchijin sin

Voz 1727 17:28 reconoce ahora que tendrá que pedir ayuda a Europa si quiere solucionar el problema de la frontera irlandesa una vez se consume el Brexit lo ha dicho en una entrevista esta noche en la BBC en la que da otro pasito para atrás ahora ya no cree que Reino Unido deba marcharse sin acuerdo eso sí fiel a su estilo amaga con la ruptura por las bravas si es preciso Pascual Donate buenos días

Voz 1684 17:49 buenos días Boris Johnson promete May

Voz 19 17:52 Yeste jamás ir

Voz 1684 17:55 el Reino Unido saldrá con unos sin acuerdo de la Unión Europea el treinta y uno de octubre aunque no ha sido tan beligerante como otras veces sí abre ahora la mano aun Brexit pactado el favorito a la suya

Voz 19 18:05 May se presentó anoche en la BBC como moderado

Voz 1684 18:11 mi corazón es de centro derecha donde está la mayor parte de la gente ha dicho Johnson que se han negado a participar hoy mismo en un debate televisado televisado con su rival Jeremy Hunt

Voz 0978 18:20 allí también rechaza hablar de su vida privada después de que la

Voz 1684 18:23 policía acudiera a su casa por una pelea que tuvo con su novia

Voz 1727 18:32 y terminamos con lo nuevo de HBOS unas serie de adolescentes pero no sólo para adolescentes se llame euforia y cuenta la historia de jóvenes muy jóvenes con ansiedad y con exposición temprana a las drogas el sexo Pepa Blanes

Voz 1463 18:46 tenemos nuevo fenómeno adolescente en las series de televisión se titula euforia y tiene a otra ex niña Disney de protagonista

Voz 16 18:53 a Hendaya me pasé buena parte del verano antes de tercero

Voz 1463 18:57 en desintoxicación es un adolescente que vuelve de una clínica de desintoxicación pero sigue metiéndose de todo nació dos días después del atentado del 11S y creció en un país sumido en el miedo era Noya presos supone una mirada radical adolescencia donde hay mucho sexo en muchas drogas que la que vemos el machismo que sigue existiendo en las nuevas generaciones

Voz 16 19:17 cada vez que se filtran las mierdas de guindillas sea Jail Road Leslie Jones todo el mundo dice sino inútiles que salgan a la luz no te hagas fotos en pelotas perdonad se que vuestra generación regresaba flores y pedí permiso a los padres pero estamos en dos mil diecinueve insinuar es un mormón cuando te mola alguien le mandas fotos bolas déjate avergonzar tomarla con los gilipollas que crean directorios protegidos online con fotos de menores desnudas

Voz 1463 19:40 desde esta sería adolescentes se tratan temas complejos como las enfermedades mentales el bullying la anorexia en las clases sociales o el ciberacoso y ahora que estamos a punto de celebrar el Orgullo euforia puede además convertirse en unas

Voz 22 19:52 emblema para la comunidad LGTB excluir ya que representación de casi todos los colectivos destacando sobre todo la presencia en actriz transexual centro de las tramas principales

Voz 1727 20:08 son las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:19 los días la Comunidad de Madrid ha activado la primera alerta por calor del verano desde hoy las temperaturas empiezan a dispararse hasta XXXVII grados van a rozar los termómetros en algunas poblaciones como Aranjuez a partir de mañana se esperan ya cuarenta así que Sanidad recomienda extremar la precaución sobre todo en niños ancianos y enfermos crónicos novedades que hasta ahora es avanza la SER sobre las negociaciones entre PP y Ciudadanos para formar Gobierno en la Comunidad de Madrid sin Vox aún en las reuniones que todavía no ha contestado la última invitación por carta de Isabel Díaz Ayuso para sentarse de nuevo a hablar las principales diferencias ahora mismo entre PP ir partido naranja están en el reparto de poder Javier Bañuelos buenos días qué tal buenos días fuentes próximas a la negociación aseguran a la SER que ahora mismo una de las grandes diferencias que separan a PP y Ciudadanos del acuerdo es que la formación naranja no sólo quiere asumir la vicepresidencia de la comunidad sino que también quiere que desaparezca la Consejería de Presidencia de tal forma que todo lo que dependa de ella pasé a controlarlo Ignacio Aguado como vicepresidente en él Pepe creen que eso sería darle demasiado poder ir más galones de los necesarios el Partido Popular que por cierto sigue manejando varios nombres para ocupar los dos puestos de senador que le corresponden el de Pedro Rollán se ha barajado era una opción posible pero prácticamente ha descartado porque eso pasaría por obligarle a dimitir para asumir el cargo otro de los nombres que están ahora mismo sobre la mesa solos de Alicia Sánchez Camacho David erguido o Alfonso Serrano el plazo para anunciarlo vence el próximo lunes y el próximo martes acaba el plazo para que el presidente de la Asamblea de Madrid anuncie la fecha del pleno de investidura el nombre del candidato si es que no hay el Colegio de Farmacéuticos avisa la comunidad sino pagan la deuda de siete millones que tienen con ellos desde el lunes empezarán a cobrar las medicinas que dispensan a los afectados por el aceite de colza en Madrid unos diez mil enfermos que desde mil novecientos ochenta y uno disponen de forma gratuita de sus fármacos desde dos mil dieciocho el Ministerio de Sanidad comunicó al Servicio Madrileño de Salud que la Comunidad se tenía que hacer cargo del sesenta por ciento de esa factura y desde entonces las farmacias así portado el peso de esa deuda se lo estamos contando hoy en la Ser para el socialista José Manuel Freire Se está haciendo rehenes a los pacientes de una situación administrativa

Voz 24 22:43 en este caso tanto el Colegio Oficial de Farmacéuticos como la Comunida de la Comunidad de Madrid no están cumpliendo con su obligación tanto contractual en lo que concierne al concierto de farmacia como eh sus obligaciones con los pacientes a los que están poniendo de rehenes

Voz 0605 23:07 bares con Elena Jiménez Almeida asegura que la bandera LGTB hoy ondeará en el consistorio durante el orgullo y Vox les responde vía Twitter que si quiere demostrar que Madrid respeta el derecho de todos que ponga una bandera española una bandera que ya existe desde hace años en El Aaiún

Voz 1275 23:20 en la FAPA Giner de los Ríos pide la justicia que suspenda de manera temporal las ayudas destinadas achique Bachillerato en centros privados y concertados quieren que se queden congelados los cuatro millones y medio de euros destinados han esta medida hasta que el Tribunal Superior resuelva su demanda

Voz 0605 23:33 la oposición pide explicaciones sobre el préstamo que daba al Madrid al padre Díaz Ayuso Más Madrid quiere que comparezca la consejera de Economía y el director general de la empresa pública el Partido Socialista quiere conocer el expediente del préstamo de cuatrocientos mil

Voz 1275 23:46 euros irá Complutense acoge desde hoy al Congreso más grande de estudios de memoria del mundo que reunirá a mil trescientos especialistas la catástrofe de Chernóbil por el genocidio de Ruanda serán algunos de los temas a tratar el Congreso incluye visitas al Valle de los Caídos o a las trincheras de esta universidad

Voz 1 24:02 a los deportes

Voz 25 24:06 en Hoy por hoy el Real Madrid

Voz 1275 24:10 abrirá desde hoy una de sus demandas más sonadas la de formar un equipo femenino de fútbol Sampe buenos días

Voz 1161 24:15 buenos días Laura se inicia el camino desde las seis y media de la tarde en junta directiva en el Bernabéu tienen que decidir entre dos opciones comprar el madrileño Club Deportivo Tacón que tiene plaza en la Liga Iberdrola

Voz 26 24:24 que su padre supondría un desembolso de unos cuatrocientos mil euros a empezar desde abajo con un club nuevo seleccionador Jorge Belda todo lo que sea

Voz 6 24:32 bienvenido sea

Voz 2 24:33 si se confirma está claro que es una una gran noticia porque equipos

Voz 3 24:39 el tamaño de

Voz 9 24:40 de la grandeza del Real Madrid

Voz 2 24:42 pues relación sería muy bueno ya digo si se confirma

Voz 1161 24:46 la decisión tendrá que ser refrendada después por los socios en asamblea extraordinaria yo esta madrugada el ex del Real Madrid de ahora en Dallas Luka Doncic ha recibido el premio al rookie del año en la NBA donde ha disputado setenta y uno partidos comedias de treinta y XXXII minutos veintiún puntos casi ocho rebotes seis asistencias y un robo

Voz 27 25:01 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta Auteuil

Voz 1275 25:12 qué tal sigue en las carreteras madrileñas DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 28 25:15 buenos días complicaciones persistente sobretodo un accidente en Fuenlabrada a cuarenta y dos de entrada a esta hora ya retenciones en la A dos en Torrejón en ambos sentidos la A tres en Rivas de salida lata también la A6 en Aravaca en ambos sentidos así que complicaciones ya no sólo en los accesos en la M40 situación muy complicada sobretodo en sentido norte paciencia hora punta qué tal el tráfico en la capital

Voz 1275 25:39 azar buenos días buenas días Laura pues tenemos

Voz 1463 25:41 es que hablar de dos averiados en esta conexión ahora en el acceso del Nudo Sur a Méndez Álvaro sentido norte y que está afectando sobre todo a los que proceden de la avenida de Andalucía y otro vehículo averiado que está generando retenciones en este punto en el Nudo Sur a la altura de Moratalaz se encuentra ocupando el carril derecho dentro de la calzada central también sentido norte según mucho

Voz 1275 26:03 que Sanidad ha activado la primera alerta por calor del verano vamos a ver qué dice la previsión Jordi Carbó buenos días buenos días el sol va a lucir durante toda la jornada no veremos nubes importantes con temperaturas un par de grados más altas que las máximas ahora estamos alrededor de los veinte grados en la mayor parte de la Comunitat durante la tarde nos acercaremos a los XXXV especialmente al sur íbamos con sólo un poco de viento durante la tarde se van confirmando todos los pronósticos que nos anunciaban una semana muy calurosa sobre todo la segunda mitad de la semana

Voz 1727 26:32 dando las máximas se situarán alrededor de los cuarenta

Voz 1275 26:34 sagrados

Voz 29 26:35 hay un camino para llegar lejos en la habita que no aparece en ningún mapa un camino que es más fácil recorrer con el nuevo GL de Mercedes con sus con un diseño completamente renovado y equipado con el sistema de inteligencia artificial en la CDU X porque debe sin problemas al final de ese camino con siete plazas para que no lo recorra sólo nuevo Heller

Voz 20 28:53 hola tapados que estaba bien

Voz 1727 28:56 tú que has comido ahí pues

Voz 1 29:16 aquí en Madrid

Voz 13 29:20 la eh

Voz 1275 29:23 cuarenta organizan un nuevo concierto básico Opel Corsa el protagonista será David Bisbal a partir de las ocho y media concierto en el Teatro Barceló concierto íntimo y exclusivo que sólo podrán disfrutar unos pocos afortunados oyentes de Los cuarenta y consiguieron su invitación veintitrés grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 13 29:43 eh

Voz 1727 30:12 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Caixa Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:19 en unos minutos abrimos la Mesa del análisis con Ignacio Ruiz Jarabo Lucía Méndez y Joaquín Estefanía con ellos vamos a analizar la fractura que se ha abierto en Ciudadanos por su deslizamiento a la derecha y para muestra un botón en Córdoba el ayuntamiento que dirige en PP y Ciudadanos va a recuperar los nombres de calles franquistas que el anterior equipo de gobierno ya había sustituido para cumplir con la Ley de la Memoria Histórica Javier

Voz 0858 30:43 son tres calles que ya tenían hasta las placas nuevas ahora el Gobierno local propone quitarlas para recuperar los nombres de tres personajes vinculados con el franquismo Radio Córdoba María Eugenia Vílchez

Voz 1473 30:53 eh José Cruz Conde Conde Vallellano Antonio Cañero estas son las tres calles que el nuevo gobierno municipal revoca diez días después de tomar posesión en el Ayuntamiento de Córdoba en su primera reunión de Junta Local de Gobierno dicen que quieren hacerlo con urgencia que no en cumplirán con ello la ley de memoria porque no van a dejar los nombres completos el cambio de nombres lo propuso el anterior gobierno municipal con una comisión de expertos en total se decidió el cambio de quince calles aunque el PP Ciudadanos revocando solo estas tres in extremis los rótulos de las tres calles polémicas e instalaron el seis de junio ahora si nadie lo remedia volverá a ambos van a volver a cambiarse los grupos memoria listas califican de barbaridad esta medida critican el trato del nuevo gobierno municipal

Voz 0858 31:34 en lo estamos contando esta mañana en la SER desde febrero del año pasado más de mil personas han muerto en el mar intentando llegar a la frontera sur española lo asegura un informe de la ONG Caminando Fronteras Nicolás Castellano

Voz 1620 31:46 dos muertes cada día sesenta y tres fallecidos al mes mil veinte víctimas en nuestra frontera sur sólo los últimos dieciséis meses la llamada de los propios náufragos en dificultades ante de esa

Voz 0789 31:55 parecer o de sus familiares amigos a los Celia

Voz 1620 31:58 bueno de emergencia del colectivo camino una frontera dejan otro dato sólo se recuperaron doscientos cuatro cadáveres o lo que es lo mismo casi el setenta y siete por ciento de las víctima de la frontera sur española desaparecen la ruta del mar de Alborán la más mortífera con ochocientos veintitrés fallecidos seguida de la del Estrecho con ciento ochenta y nueve seis en la de canaria dos en Melilla son los datos contabilizados en el informe vida la necrofilia entera al que ha tenido acceso a la Cadena Ser bien que se denuncia la insuficiencia de medios y el cambio de políticas de Salvamento Marítimo que están poniendo en evidencia que la prioridad del Gobierno español sigue siendo la de controlar la frontera en lugar del derecho a la vida

Voz 1 32:36 según destacó defensores de derechos humanos

Voz 0789 33:07 ya

Voz 1727 33:07 a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 33:10 buenos días Pepa buenos días a todos Rivera es muy dueño de decidir su estrategia para llegar al poder el tiempo dirá sea cierta pero cuando alude a los pactos de la infamia con Bildu que Sánchez no ha suscrito Iker lo extiende a la simple aceptación pasiva de su abstención en la investidura que por cierto ciudadanos podría hacer innecesaria resulta hable volver la vista atrás no sabría decir cuántas veces en mi vida profesional he dedicado a martillazo ante estos micrófonos de la SER la idea de que la democracia acogería a quiénes se apartara de la violencia defendieran sus ideas a través de la política pero desde luego fueron muchas menos que las que dedicaron a la difusión de esa misma idea los representantes de nuestros partidos desde los líderes supremos a los portavoces nacionales autonómicos o locales y cuando digo en nuestros partidos quiero decir de todos nuestros partidos desde la derecha hasta la izquierda en el terreno mediático ni yo ni esta emisora ni esta empresa constituye excepción porque es argumento era casi un lugar común Se incluía como los gritos de ordenanza en cada comentario sobre el terrorismo en todos los medios de una esquina a otra del espectro ideológico parafraseando a Mayor Oreja eran promesas trampa cuando digo decir que acertar una abstención de Bildu es traicionar a los muertos o que su presencia en la Mesa del Parlamento navarro en la que por cierto lleva mucho tiempo estando es regalar la Comunidad foral a ETA me pregunto qué esperanzas de normalidad en la convivencia podemos alimentar O'Shea en una comunidad de la que existe una dualidad identitaria una de ellas ha de renunciar a ejercer sus derechos democráticos en nombre de la democracia las actitudes que niegan esos derechos si constituyen una traición para empezar una traición a nuestra palabra

Voz 36 34:58 habrá noches en las que haya ganado tuit

Voz 1 35:00 noches en las que haya noches de fútbol noches reservadas a héroes noches de vista lo que es seguro es que no habrá anoche en El Larguero de lunes a las once y media estamos

Voz 1275 35:45 hasta que la arena se me parece como si fuese velcro es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa así que si me pregunta si me gusta el verano te diré que el verano

Voz 1275 36:52 o con Lucía Méndez periodista del mundo buenos

Voz 1727 36:55 hola buenos días y Joaquín Estefanía adjunto a la directora del país buenos días

Voz 0958 36:59 los días Albert Rivera venía recibiendo toques de At

Voz 1727 37:02 son llamadas de atención desde hace mucho tiempo la primera fue la de frases de carreras y otros fundadores de C's pero no están en política era una discrepancia intelectual después vino Manuel Valls un independiente y ahora ha venido la grieta orgánica dentro y en casi todos los niveles nivel nacional Ciudadanos ha perdido a su portavoz en el Congreso Toni Roldán la explicación que dio ayer para irse de Ciudadanos tocaba directamente la línea de flotación de la identidad del partido sin alharacas sin numeritos sólo argumentos

Voz 9 37:36 yo me creí esa idea de la Tercera España no voy a participar más de la polarización política porque yo vine a hacer exactamente lo contrario

Voz 12 37:43 a construir puentes desde el centro para acabar con la parada

Voz 9 37:47 sí sí el frentismo nunca en ningún lugar en ningún momento el progreso vino de los extremos tampoco construyendo trincheras entre los que compartimos ideas básicas de progreso y libertad

Voz 1727 37:58 Ignacio te sorprendió hombre sí

Voz 6 38:01 la dimensión no es decir que que que evidentemente había discrepancias internas ciudadanos parecía evidente pero sin duda la dimensión de de la jugada ha sido tremenda no yo lo único que que me pregunto es si se ha realizado bien las opciones que tiene hoy respecto al Gobierno de la Nación Albert Rivera que son muy pocas no porque yo lo he dicho aquí varias veces en estos micrófonos yo apostaría y me gustaría un gobierno PSOE Ciudadanos no sean coalición en cooperación o compacto de de de este investidura o legislatura me da igual lo que pasa es que claro lo que sí le dice a a Rivera desde La Moncloa es otra cosa desde La Moncloa se dice primero mi socio preferentes Unidos Podemos y ahora señor Rivera abstenga se claro ese planteamiento ese planteamiento inadmisible

Voz 1727 38:48 vamos a hablar a las nueve de la gobernabilidad de España pero ahora nos quedamos en una crisis que efectivamente tiene en el pacto de gobernabilidad para España uno de sus vectores pero no es el único Joaquín

Voz 0958 39:00 no es el único hombre yo lo que creo es que ayer ocurrido una cosa muy significativas es decir es que la pieza de la pieza de Toni Roldán es una pieza mayor de la política de los últimos tiempos por las cosas que allí

Voz 0789 39:15 qué dice dijeron no y luego pienso que lo que está sucediendo en ciudad

Voz 0958 39:21 danos rompe un poco con uno de los principios de los politólogos que es que las crisis en los partidos políticos se producen cuando están a la baja no cuando están al alza no y ahora se está produciendo una crisis en un partido que manifiestamente estaban alza aunque previsible aunque sus sus expectativas de crecimiento habían sido muy superiores a las que a las que han previsto no y luego algo tiene que ver me gustaría subrayar algo que tú has dicho ya dos veces esta mañana que es esa contradicción de que de que probablemente Rivera sale reforzado de la votación que se produjo ayer en la comisión ejecutiva de su partido puesto que la el número de de de participantes que estaban a favor de sus tesis fue muy mayoritario pero manifiestamente al mismo tiempo el partido sale muy debilitado

Voz 8 40:13 pues yo creo que lo que está pasando en Ciudadanos pues es es muy sorprendente en muy bastante insólito no es decir la la la deriva de los de los partidos nuevos que nacieron como consecuencia del desgaste del bipartidismo que ha conducido a ambos partidos a a una situación bastante parecida en el sentido de que han desarrollado híper liderazgos en la en la cabeza sea un una cabeza enormemente poderosa hasta el punto de que fíjate yo hubiera dicho que sí sometidas a votación de la ejecutiva de Ciudadanos a la propuesta que ayer hicieron los eurodiputados críticos que yo hubiera dicho que la votación hubiera sido un poco más ajustada no es decir es que fueron fue goleada y eso sólo eso en mi opinión mi opinión teniendo en cuenta que uno habla con no que hablamos con los políticos y que hablamos con mucha gente en mi opinión solamente tiene una una razón que es no contrariar al líder no contrariar al jefe no llevarle la contraria

Voz 6 41:34 por muy español sí sí pero

Voz 8 41:37 sí porque hablando con las personas de Ciudadanos no no no hay ninguna de ellas comparte exactamente esta deriva del del para que no solamente es el Noeno a Pedro Sánchez es el pacto con Vox con el Partido Popular que es lo que está un poco en el fondo yo hubiera dicho que nunca que hubiera sido una votación más ajustada y sin embargo pues sorprendentemente los personas que son personas maduras que son personas mayores que son personas con criterio que están en la ejecutiva de Ciudadanos han apostado por no molestar al jefe en lo mejor de lo que ellos mismos podrían llegar a pensar de las equivocaciones que se están produciendo y luego yo creo que la marcha de Toni Roldán bueno desde desde el punto de vista de lo que los partidos transmiten a los ciudadanos es preocupante porque lo que se marcha es el talento es decir Toni Roldán es una persona a eh en fin que ha tenido una labor parlamentaria o muy estimable que es una persona que sabe mucho vuelo y que los partidos dejen marchar el talento se queden con personas no voy a comentar aquí doméstico no no voy a citar aquí al sucesor de Toni Roldán en la portavocía económica del Congreso de los Diputados pero me parece que no hay color entre uno y otro

Voz 0958 43:00 hoy no no es nada español esto Ignacio es decir teoría de los partidos políticos quiero decir está muy estudiado que los partidos políticos hay hay momentos donde asumen la verticalidad de Susa de sus aparatos y eso va cada vez haciendo más estrecho el el círculo del que se rodean de los los grandes líderes es decir sea si ese esa misma estrechez impone ideológicamente las la la la estrategia de los partidos el tercer la tercera consecuencia siempre es pérdida de talento es decir verticalidad vence de difusa difumina acción ideológica pérdida de talento eso está muy estudiado lo que ocurre es que insisto eso sucede en partido por ejemplo estaba sucede cuando sucedía sucedía a UPyD en la última parte de de UPyD no yo creo que en una buena parte también algo de esto es lo que está pasando en en Podemos eh

Voz 8 44:00 ya he dicho que eso son vidas paralelas

Voz 0958 44:02 buenas características pero claro podemos efectivamente aquí tan tan poco a los distintos dirigentes que había hay también salida todo pero podemos está en la parte eh está en declive respecto a lo que fue no mientras que Ciudadanos está en su momento en su momento álgido esto es lo ver el buen a partir de de Rivera es sin entendible punto de vista teórico luego analizamos las consecuencias que tiene para los pactos para todo eso pero desde un punto de vista casi teórico es sorprender

Voz 1727 44:31 sobre todo político que ha fundamentado su figura en el pragmatismo no que cuenta de resultados presentes

Voz 0958 44:37 la operación en la claro claro no es la cuenta de resultados

Voz 1727 44:40 así sin angustias dos escaños pero sí pero no han conseguido el sorpasso al PP

Voz 8 44:45 se queda fuera de cualquier posibilidad

Voz 1727 44:48 de pactos que no sean a la derecha con PP y con Vox

Voz 0958 44:53 los analistas subrayan más cercanos esto en qué es lo que está pasando también en bueno está el círculo más concéntrico de Albert Rivera en estos momentos que es probablemente aquel con el que hizo el partido hace mucho tiempo en Cataluña la gente de la gente que hizo ciudadanos encanto hay que consiguió hace cuanto hace dos años o tres años aquel de los treinta y seis diputados y todo eso se han venido abajo han vaciado Catalunya y se han perdido todos a Madrid son en estos momentos la gente que con la que prácticamente porque me cuentan con la única gente que habla la que habla Rivera porque me me EMI fuentes me dicen que en estos momentos no hay no hay una discusión clara no lo ha habido con Toni Roldán no la vi no la hubo con Valls

Voz 8 45:39 en una persona un líder como Rivera que su una de sus características fundamentales ha sido aparecer en todos los medios todo el rato y todo el tiempo todas las semanas esto de que esté dejando a Inés Arrimadas que hable en su nombre no parece en fin no parece muy muy muy valiente no no

Voz 0958 46:02 no parece muy aguerrida ni muy asado de

Voz 8 46:04 esto yo claro es que es muy difícil

Voz 1727 46:07 sí es muy difícil entender una situación

Voz 8 46:10 la que todo el mundo literalmente todo el mundo los fundadores los medios de comunicación los con los en fin la la los intelectuales más cercanos las personas que le apoyaron a todo el mundo está diciéndole estás equivocado es decir esta persona a la que todo el mundo le estaba diciendo estás equivocado lejos de reconsiderar o de pensar o de reflexionar oye pues igual estoy equivocado vamos a ver lo que hace es enrocarse sí lo están

Voz 1727 46:43 diciendo desde los medios porque lo note todo lo todo el mundo nos dice a todos por lo que veo es que es muy difícil acceder a él que hay una difícil

Voz 0958 46:53 que hay un enclaustrado ciento de manera

Voz 1727 46:55 que es muy difícil que le llegue la discrepancia directamente ayer le llegó en esa ejecutiva hoy por ejemplo Arcadi Espada escribe en el mundo es difícil saber en qué momento exacto un hombre una organización pierden el contacto con la realidad Albert Rivera no es el presidente del Gobierno ni lidera la oposición es urgente que alguien le lleve la doble noticia en mano espada describa Rivera como Un príncipe cada vez más ensimismado y solitario

Voz 0789 47:23 sí bueno y luego está

Voz 0958 47:26 el papel de Inés Arrimadas que yo creo que también es un papel que hay que analizar esta esta crisis una líder es manifiestamente que que rueda es decir que está en estos momentos abducido completamente aducida como es de de de de de de su jefe de su de su máximo líder y que en mi opinión es decir a parte de en la utilización del lenguaje madera que ya iba siendo una forma de iba teniendo con una frecuencia enorme en estos momentos está pasando esta es estaba pensando en esta crisis por decir lo que no le correspondería probablemente decía ella no

Voz 1727 48:02 si alguien contaba hoy en las crónicas de de cómo discurrió la ejecutiva que Garicano llega decirlo en un momento Arrimadas no insultes mi inteligencia no con una de esta sociedad de Mallorca no

Voz 0958 48:13 por lo que tengo entendido de lo que yo conozco esta es este es al menos el uno en el II Comité Ejecutivo en donde se producen la confrontación entre Garicano Inés Arrimadas en anterior en no estaba presente la Rivera por lo que fuese no ya sé ya digamos que en la cola contestación de las posiciones de Garicano así hizo river El así

Voz 6 48:34 no no hay una diferencia entre esta crisis interna de ciudadanos la de otros partidos no por ejemplo cuando el Partido socialista Pedro Sánchez estuvo en una situación más débil quién a quién le discrepaba del pues serán los balones los llamados barones que habían ganado sus elecciones en sus respectivos territorios y además cuando pasamos a Partido Popular y quién le a planta un poco cara bueno con elegancia pero lo tanto un poco cara a Pablo Casado pues ha sido Núñez Feijóo triunfador en Galicia a varias veces etcétera no

Voz 1389 49:05 claro quién le plantea

Voz 6 49:07 va a Rivera discrepancias son gente que es muy válida pero que no tienen cuatro votos eh no nos engañemos Garicano será magnífico intelectualmente pero cuántos votos Giner Garicano es decir quiero decir que que ojo que el problema de Ciudadanos es que habría o habría o hay no sé mucho talento pero muy poco tirón electoral salvo probablemente en el propio Rivera en esa Arrimadas

Voz 1727 49:30 allí el poder institucional Ignacio eso vamos a ir enseguida porque resulta que uno de los barones que va a compartir poder o eso está previsto al menos en Castilla y León es del sector críticos Francisco Igea enseguida vamos a Valladolid a que nos cuenten qué que se espera que cuente esta mañana Igea

