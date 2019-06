Hoy por Hoy (25/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0793 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 en unos minutos está previsto que el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez inaugure el AVE Madrid Granada después de casi veinte años de retraso enseguida nos vamos en directo a la estación de Atocha en la capital pero antes Javier

Voz 0858 00:37 está en marcha a ahora la reunión entre Volkswagen y sus trabajadores en Navarra para negociar la llegada de un tercer modelo de coche a la fábrica de Landaben el presidente del comité de empresa Alfredo Morales cree que la adjudicación es una oportunidad ante la caída de las compras del modelo Polo con Morales acaban de hablar nuestros compañeros en Navarra

Voz 2 00:55 sólo aspiramos a que esa posibilidad

Voz 3 00:57 o sea una realidad por nuestra necesidad porque como hemos dicho a medio plazo lo vamos a necesitar para cubrir digamos las necesidades de clientes que pueden dejar de comprar un pueblo Igea estos coches utilitarios todo caminos he modelos urbanos que es por donde va al mercado ahora mismo

Voz 0858 01:14 hice lo estamos contando esta mañana en la SER los diez mil afectados por el aceite de colza en la Comunidad de Madrid tendrán que pagar sus medicamentos a partir de la próxima semana los farmacéuticos se niegan a dispensar les esos medicamentos de forma gratuita porque la Comunidad de Madrid les debe ya más de siete millones de euros

Voz 1727 01:31 luego Madrid Jiménez desde que en dos mil dieciocho

Voz 1600 01:33 Ministerio de Sanidad comunicó al Servicio Madrileño de Salud que tenía que hacerse cargo del sesenta por ciento de la factura de estos afectados por el llamado síndrome tóxico han sido las farmacias las que han estado soportando el peso total de esa deuda por eso se han plantado ahora y el Colegio Oficial de Farmacéuticos le ha enviado una carta a la Consejería de Sanidad con la amenaza de o solución al problema antes del día treinta ó cobrarán las medicinas a los enfermos de colza la Comunidad de Madrid contesta que lo va a solucionar impide a los farmacéuticos que no trasladen el problema a los pacientes

Voz 0858 02:02 gracias Elena y la audiencia de Murcia ha condenado a catorce años de cárcel por violar de forma continuada a una niña pequeña de doce a un hombre también la dejó embarazada el acusado se limitó a decir en el juicio que había bebido y que no se acordaba de nada Alberto Pozas el acusa

Voz 0055 02:16 la madre de la víctima y la víctima vivían en distintas habitaciones de un mismo piso en la localidad murciana de Totana el aprovechaba que la mujer se iba a trabajar para violar a la niña que tenía entonces doce años y que llegó a dormir con un cuchillo en la cama para intentar defenderse ahora la Audiencia de Murcia le ha condenado a catorce años de prisión por un delito continuado de agresión sexual además de indemnizar con sesenta mil euros a su víctima la niña quedó embarazada después de las violaciones y tuvo que abortar

Voz 0793 02:40 esta mañana se inaugura en Madrid

Voz 0858 02:42 el mayor congreso sobre la memoria del mundo en el que se va a debatir sobre ese aspecto la memoria en el sentido más amplio de la palabra reúne a más de mil seiscientos investigadores de varios ámbitos desde la neurociencia el medio ambiente o la literatura uno de los organizadores es el profesor Jeffrey Oli

Voz 2 02:59 y explicaba así el origen de este encuentro

Voz 0858 03:01 han mecido al aire

Voz 1620 03:03 yo escribo sobre qué es la memoria la memoria colectiva de donde surgen los conflictos sobre la memoria durante muchos años ha ido muchas conferencias he visitado muchos lugares como Polonia o Alemania Estonia en Japón en todas partes cada vez que salía el concepto de memoria la gente decía tienes que entender que aquí es diferente a la vigésima de es que me dijeron fue capaz de contestar en realidad no es diferente

Voz 0793 03:26 soy esnob

Voz 1727 03:40 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 0958 03:44 hola qué tal muy buenos días a todos

Voz 4 03:46 sí eh por fin se terminó el con el que han es temían que acabaron los madrugones los deberes y las carreras para llegar pronto a clase pero llegado el verano en las vacaciones y es el momento de la diversión ellos ya están en modo jugar sin parar claro no hace falta que te diga dónde están los juguetes de videojuegos que prefieren tus hijos tu sobrino Nos los hijos de tus amigos incluso reconoce lo porque te dan mucha envidiarlos que te gustaba Betty están justo ahí donde estás pensando porque siempre sabes que puedes encontrarlos todos en El Corte Inglés juguetes de construcciones figuras muñecas patinetes To dos y además ahora hasta el treinta de junio todos los juguetes de videojuegos de la juguetería del Corte Inglés tienen un veinte por ciento de regalo para disfrutar en tus próximas compras de juguetes Vera no vacaciones juguetes veinte por ciento de regalo ir cien por cien diversión ya sabes grande en El Corte Inglés es todo por ahí mañana más adiós

Voz 5 04:48 en el capítulo de hoy un nuevo capítulo en las naranjas que lleva un par de semanas en las que no ganan para disgustos

Voz 0793 04:53 hoy mismo nuestro compañero

Voz 6 04:55 Nos ha comunicado su marcha de ciudadano

Voz 7 04:58 bueno la política responsabilidades como miembro de la ejecutiva permanente

Voz 8 05:04 con profunda tristeza puesto que el entregado a este proyecto la totalidad de los últimos he tenido la suerte de trabajar y de aprender con

Voz 0793 05:13 Rivera con y una magnífica persona hemos trabajado siempre desde la libertad la ansiedad yo sólo tengo buenas palabras para Toni y sólo tengo

Voz 8 05:22 las decisiones que ha tomado ha tomado desde la honestidad y el compromiso Szeemann son muchísimos recuerdos y le admiro por muchas razones ha demostrado en la valentía y la audacia excepcional en a lo mejor a nivel personal verá ha logrado algo extraordinario sin embargo sin embargo sin embargo de un tiempo a esta parte ha tomado una decisión estratégica yo no puedo compartir todas las estrategias políticas tienen costes Los costes para España de la estrategia elegida por ciudadanos son demasiado

Voz 0793 05:51 la estrategia de pactos que Toni Roldán también aprobó en la ejecutiva

Voz 8 05:55 nuevas metas en libertades individuales no las vamos a alcanzar de la mano de Bob

Voz 0793 05:58 me tanto en Murcia como en Castilla y León haya acuerdos de gobierno

Voz 8 06:01 cómo vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración si lo vamos a apoyar a gobiernos que llevan más de veinte años en

Voz 0793 06:06 el criterio que aprobó por unanimidad la Ejecutiva también con el nota de Torrijos

Voz 8 06:10 cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules si nos convertimos en azules ha expresado mi desacuerdo todos los lunes durante muchos meses y uno no puede tratar de ser lo que no es durante demasiado tiempo

Voz 0793 06:28 común de Lime Family

Voz 8 06:34 no me voy porque yo haya cambiado sino porque Ciudadanos ha cambiado claro Ciudadanos sacan

Voz 4 06:38 creado ha crecido

Voz 0793 06:50 no no me ha sorprendido

Voz 8 06:57 Rusia se ha ido ante el giro incomprensible el reformismo la regeneración y la batalla contra el nacionalismo

Voz 0793 07:06 giro desvirtúa esos acuerdos liberales moderados de regeneración gobiernos moderados liberales de cambio insisto sólo tengo buenas palabras para tener Roldán no voy a entrar a comentar lo que él ha dicho que se incorporará Marcos de Quinto El mundo oval

Voz 1727 07:44 las nueve y ocho a las ocho y ocho en Canarias con Lucía Méndez Ignacio Ruiz Jarabo Joaquín Estefanía ya todo esto sin gobierno y sin fecha para la investidura

Voz 0793 07:55 que parece que avance ninguna dirección en ningún sentido después del no

Voz 1727 08:00 darnos ayer de que el candidato socialista el aspirante a la reelección Pedro Sánchez ha vuelto a hacer una ronda de entrevistas bueno una frustrada Carver Rivera declinó la invitación pero Pablo Casado se fue a decirle que no se va a abstener el socio preferente Pablo Iglesias decía esto

Voz 0793 08:22 decía esto decía esto

Voz 1084 08:25 sospecho que a muchos de los votantes del Partido Socialista no les haría mucha gracia que finalmente la investidura salir adelante por un acuerdo con las derechas

Voz 9 08:34 que no está a día

Voz 1727 08:36 muy de acuerdo la militancia socialista con un acuerdo con las derechas dice Pablo Iglesias que defendía el gobierno de coalición les respondían esta misma casa por la noche en Hora Veinticinco con Ángels Barceló la ministra de Hacienda en funciones María Jesús Montero

Voz 4 08:51 nosotros entendemos que lo ciudadano no han hecho un mandato de que haya un gobierno de coalición Podemos Partido Socialista porque entonces habrían posibilitado una mayoría absoluta de estas dos formaciones políticas

Voz 1727 09:05 dónde estamos Lucía donde estamos en qué momento estamos de la formación de gobierno en este país

Voz 1321 09:10 pues desgraciadamente estamos en un momento en el que no se vislumbra un horizonte

Voz 11 09:15 a a corto plazo a medio plazo en el que sea posible una investidura que ningún gobierno posterior creo que

Voz 1321 09:29 creo que la situación se está agravando cada día en el sentido de que se está dificultando cada día más y creo que la actitud de Rivera derrocamiento no es la única actitud en Roca miento que existe hoy en día en la política española hay por lo cual no es posible la investidura al margen de las especulaciones que todos podamos hacer a propósito de las entrevistas que se celebran entre los líderes políticos es decir creo que hay un escenario que está completamente descartado que es que Ciudadanos al Partido Popular permitan la investidura de Pedro Sánchez Pablo Casado sólo ha vuelto a repetir en persona al presidente de del del Gobierno en funciones por tanto la única alternativa posible ayer yo creo que Toni Roldán dijo una cosa que a mí me pareció en relación con con esto que estamos hablando con la gobernabilidad me pareció muy relevante porque creo que es una discusión y un debate que no sea tenido mucho en España y dijo en muchos países europeos tendrían envidia de un país como éste en el que hay una mayoría por la centralidad del europeísmo y esa mayoría a la que se refería Toni Roldán son los ciento ochenta escaños que tienen Partido Socialista y Ciudadanos que ciento ochenta escaños que no van a ser útiles a efectos de gobernabilidad porque Albert Rivera ha optado por otra cosa es la única opción que tiene Pedro Sánchez es un acuerdo con Unidas Podemos y con Pablo Iglesias de momento que sepamos Pablo Iglesias no ha contestado a la oferta de de que Unidas Podemos se incorpore a la Administración pero no el Gobierno Pedro Sánchez que sepamos no va a ceder tampoco en esa oferta con lo cual en este momento por disparatado que parezca por surrealista que parezca por raro que nos parezca la

Voz 1247 11:24 la la el escenario

Voz 1321 11:27 yo de una repetición electoral no puede descartarse del todo naturalmente precedida de una investidura frustrada

Voz 2 11:34 sí sí he dicho una cosa Lucía que enlaza con el argumento de ayer de la ministra de Hacienda no es decir es verdad que los españoles la suma de lo que han dicho los españoles en en las últimas elecciones no es que quieran un gobierno coalición Podemos Unidos Unidos Podemos y a su madre

Voz 1321 11:51 nunca verosímil porque las otras dos son posible es la única verosímil porque

Voz 2 11:55 la suma de lo que han dicho a los españoles sí sí está claro lo que vale ahora para eso efectivamente tiene que pasar dos cosas que Albert Rivera se baje del burro eh que Pedro Sánchez se baje del burro a su vez que deje de sea socio preferente Unidos Podemos hay una cosa que es curiosa fueron capaces ambos partidos ya ambos líderes de ponerse de acuerdo en el dos mil quince para un programa de gobierno cuando no tenía el escaño esa es la cuestión que pena que se pusieron de acuerdo cuando no era posible que sacar adelante su propuesta o no fue posible y ahora que si es perfectamente posible que su propuesta saliera adelante ni uno ni otro se bajan de su burra no ojalá ojalá el paso del tiempo el transcurso de tiempo nos lleve a a que cambien de poesía

Voz 1727 12:39 bueno también hicieron unos presupuestos del Estado Unidas Podemos y el PSOE hace tres meses fueron capaces de ponerse de acuerdo en eso no

Voz 2 12:46 sí

Voz 0958 12:47 tú crees que creo que en estos momentos la situación empieza a ser un poco angustiosa por decirlo de alguna de alguna manera no es decir no estamos tenemos que olvidarnos un poco de las preferencias personales de cada uno hay un problema de necesidad es decir y esto es lo que hay que abordar ese problema

Voz 2 13:06 necesidad no no excluye no no no no significa solo que

Voz 0958 13:13 haya que llegar a un acuerdo para la investidura eso es eso es es una condición necesaria pero no reconducción condición suficiente es decir es que este país necesita una mayoría parlamentaria estable para cuatro años es decir no es inconcebible pensar que vamos a hacer ser una unos años a continuación de la de la misma manera que pasamos los anteriores

Voz 1727 13:35 de agonía en presupuesto de presupuesto pues

Voz 0958 13:38 bueno eso es con geometrías variables variables en las cuales cada discusión eso es una cosa tan desgastado ahora para el partido Gobierno y para la oposición que no se avanza

Voz 1321 13:50 Joaquín sólo pueden alcanzar los ciento ochenta escaños de los pues bueno pues si es una gobernabilidad realmente sólo podrían garantizarla lo que pasa es que yo creo que hay fíjate yo creo que esta discusión que se está planteando ahora se está planteando de forma tardía Ciudadanos creo que esa batalla tenía que haberse dado la noche electoral cuando quedó claro que la única mayoría para un gobierno estable de cuatro años era que dos Part dos partidos que sumaba ciento ochenta porque la alternativa son muchos partidos es un acuerdo de unidad Podemos y PSOE pero también muchos otros partidos y eso evidentemente produce inestabilidad por por porque sí

Voz 2 14:27 pero en campaña una batalla al municipales no se podía plantear

Voz 1321 14:30 bueno pero esa batalla no se dio en su momento ya ahora ya ahora ya es una batalla Kitano puede sacras

Voz 2 14:36 de dos mil quince que saquen lo contienen

Voz 0958 14:39 los de Ciudadanos dos tres que eso sería una bomba imagínate que ese ahora que ahora Pedro Sánchez dice bueno esto lo de lo acordamos es decir que señores de ciudadanos que tienen que que que que tiene que decir ustedes

Voz 1727 14:51 los toledanos guardo las ocho y cuarto en Canarias que estarán pasa pensando los españoles las españolas que no sé

Voz 1321 14:57 escuchan Villa aquí

Voz 1727 14:59 con sus problemas cotidianos que resolver con los grandes problemas de España por resolver nosotros en un bucle del que no salí

Voz 1321 15:07 hemos

Voz 1727 15:08 hace cinco años en realidad hace cinco años en realidad que no salimos de este bucle entre los problemas que empiezan a resolverse bueno uno muy importante decía Joaquín Estefanía cuando lo anunciábamos a las nueve a esta hora saludamos a Rafa Troyano nuestro compañero de Radio Granada buenos días

Voz 1779 15:25 hola buenos días Pepa pero hoy no estás en Andalucía no

Voz 1727 15:28 estás en Granada hoy estás en la estación de Atocha de Madrid y no es por te vayas de vacaciones es porque Granada estrena hoy una línea de alta velocidad que los conecta que conecta Granada con la capital y que lleváis esperando veinte años Rafael

Voz 1779 15:43 pues sí se comenzó a gestar hace veinte años las obras comenzaron hace diez hemos tenido hemos pasado un increíble increíble travesía en el desierto porque hemos estado no sólo diez años de obras sino los últimos cuatro con la línea cortada a la altura de Loja por un capricho del Ministerio de Fomento de hacer unas obras cortando la vía cuatro meses se han prolongado cuatro años dos meses y en esas estamos sin embargo el tren no es completo porque la línea de alta velocidad antes aparece al entrar a la provincia de Granada desde Antequera Málaga y entra en un trazado convencional adaptado para la alta velocidad durante veintisiete kilómetros eso significa que el tren por ahí de alta velocidad va ir a sesenta y cinco kilómetros por hora de media en este instante Pepa en este preciso instante nueve y diez y seis minutos casi el tren está comenzando su viaje hacia Granada desde Madrid Puerta de Atocha

Voz 1727 16:43 así que debemos en directo la salida de la alta velocidad como un paréntesis que convierte el tiempo total en cuanto Rafa

Voz 1779 16:51 pues el tiempo más optimista porque claro según las paradas el tiempo más breve es de tres horas cinco minutos si tuviéramos una alta velocidad real en todo el trayecto de los veintiséis kilómetros que separan a la estación de Antequera Santa Ana con Granada tendríamos una estimación de unos quince minutos menos los pero por el momento no sólo tenemos quince minutos más de trayecto sino que no tenemos una verdadera infraestructura de Alta Velocidad homologable al resto de provincias españolas

Voz 10 17:25 homologable a

Voz 1779 17:26 a Europa por tanto tendremos ahí Un parche un hueco de alta velocidad de veintisiete kilómetros aprovecha que tienes al presidente del Gobierno en el tren para reivindicar buen viaje pero vamos vamos como cinco vagones de diferido

Voz 1727 17:42 haga o es Javier Selva en un vagón con las autoridades vosotros vais cinco goles por detrás o por delante vagones intermedios también de invitados

Voz 1779 17:52 luego a la la prensa Pedro Sánchez acaba de montar hace como dos minutos va acompañado de la presidenta dice el ministro Ábalos a ver si como el Papa en el avión no un ratito a raíz de una charla pues si se pero claro si se el me llamas ley buen viaje y enhorabuena hasta luego adiós

Voz 1727 18:15 es cierto que esta mañana hemos dicho que durante un tiempo más de un año estuvo sin ningún tipo de servicio ferroviario Granada los oyentes de la SER que son muy exigentes me recuerdan en Twitter que eso no es así que es una mirada centralista que se mantuvo la conexión con Almería así que hubo servicios ferroviarios pero no con la capital de España la noticia de Granada no ha hecho preguntarnos Bono boba al resto del AVE de la alta velocidad por España Eladio Meizoso buenos días

Voz 2 18:46 hola buenos días tengo que tienes en la cabeza todos los planes P

Voz 1727 18:49 dientes de Fomento Galicia y Extremadura son las dos comunidades que están por decirlo de alguna manera la cabeza en la lista de espera no

Voz 0958 18:55 en Cantabria sí bueno aquí cada uno

Voz 0527 18:58 yo veía las gomas lo cual es bueno decías Galicia Extremadura en el caso del AVE Galicia el último compromiso del Gobierno del PP que asumió también el Gobierno Sánchez es que las obras finalizarán este año el AVE estaría en pruebas en dos mil veinte el Ministerio de Fomento anoche lo único que nos concretaba es que lo próximo va ser terminar el tramo entre Zamora la Pedralba que está también en la comarca de Sanabria y en el AVE a Extremadura todavía mucho más complicado el compromiso del PP era que la plataforma entre Plasencia y Badajoz estaría lista este año su electrificación el próximo el Gobierno Sánchez asumió de esos compromisos en función de las disponibilidades presupuestarias Se matizó enseguida tal como van los plazos de licitaciones trabajos nuestros compañeros de la SER en Extremadura nos dicen que se espera que el tren esté funcionando en cuatro o cinco años y no será un AVE sino un tren de velocidad alta en ancho ibérico el ancho de la vía es decir no ancho alta velocidad Icon carril único en varios tramos y ya sabes Pepa además que este es un tramo sin conexión rápida como el resto de la red de AVE y eso todavía va muchísimo

Voz 1727 20:11 la necesidades más inmediatas Extremadura por parte de Renfe que satisfacer y que otras regiones siguen mirando el calendario para saber cuándo les llegará la alta velocidad el adiós

Voz 0527 20:22 pues está muy pendientes y con trabajos en la ciudad además en el AVE a Murcia donde se está trabajando como digo en el soterramiento de su entrada a la ciudad se espera que ésta esté lista a finales del próximo año dos mil veinte ese esta trabajando también hay entre Monforte del Cid y Orihuela para unir la ciudad de Murcia con la línea de alta velocidad a Alicante Madrid Se está trabajando también en el tramo entre Burgos y Venta de Baños en la línea que tiene que ir de Madrid a País Vasco también hacia Cantabria en el túnel de vía AVE entre las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín también se está trabajando en la mejora del tramo Vandellós Tarragona para reducir los tiempos de conexión el Corredor Mediterráneo entre Valencia y Barcelona pero también en este caso es un tren de velocidad alta Hinault un tren AVE de alta velocidad

Voz 1727 21:10 Eladio gracias un abrazo

Voz 10 21:12 a a vosotros un abrazo

Voz 13 21:20 conecta con hoy por Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección

Voz 0793 21:26 hoy por hoy arroba Cadena SER

Voz 13 21:28 el punto com

Voz 0793 21:45 porque comparte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella Hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este martes a las siete de la tarde malísimo mal buenismo bien vamos a volver a bienvenidos a buenismo bien con Manu

Voz 15 22:25 el Burque hizo Bernardo y a las ocho

Voz 0793 22:28 no sé qué programa de la vida moderna con David Broncano cada día un nuevo programa de humor nuestra cadena SER

Voz 16 22:40 hoy martes te acercamos las noticias y protagonistas del día en SER Deportivos contamos contigo en la sección de nuestros oyentes tu opinión cuenta con el seis treinta nueve dos tres seis cuatro seis como nuestro número de guasa para participar con como

Voz 17 22:51 SER Deportivos de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado e irse

Voz 1 23:14 ruido son las ocho las siete en Canarias

Voz 0793 23:21 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 2 23:25 tres cosas hay en la vida sí

Voz 0793 23:28 salud dinero y la Ser

Voz 1084 23:31 a quién tenga esas tres cosas Kenneth de gracia a Dios es verdad que sí sí sí

Voz 18 23:35 hoy dinero no podemos dar aquí en las gradas digno pero podemos dar gratis para todo el mundo la Cadena SER

Voz 0793 23:45 hola Lugo Arenas siempre te regala haremos la paz que iba a Lugo

Voz 1727 24:08 cuenta con la SER

Voz 0793 24:12 pase lo que pase

Voz 21 24:26 estoy deberías ir sus crisis de estrés este subida firmaría llenos que siguen los tuyos ahora

Voz 22 24:35 el seguro de decesos de Santa Lucía que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés contrata lo antes del dos de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas consulta a las bases de la producción Santero sea a punto de es Santa Lucía estamos cerca extra seguro empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 7 24:55 te con esa ahí adelanta el verano disfruta de miles de rutas con un veinte por ciento de

Voz 0793 25:00 hasta el treinta de junio verano continua con Alsa te imaginas tener el mejor Simpson si verdad pero te imaginas tenerlo sin pagar entrada

Voz 0047 25:14 a una humilde desde doscientos cincuenta euros al mes sin entrada y con mantenimiento incluido renting ofertado por Alfaro de España para pedidos hasta el treinta y uno de julio informa te mini puntos

Voz 1321 25:25 disculpe tiene

Voz 23 25:27 en una marisquería están buscando haremos Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no más eh doblones escribe sólo encuentran que bien

Voz 24 25:37 la Alan vive un verano con Viajes el Corte Inglés y el asistente

Voz 0047 25:41 de de Google llevarte un google com mini de regalo al reservar habló por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses si encuentras un precio mejor tela igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 25 25:56 muy bien

Voz 0858 26:00 vamos a ver esta mañana el meterte la bañeras pensado buf he vuelto soñar con un plato de ducha de hoy no pasa así sueñas con un nuevo baño pasa te hoy por Perico de pop la tienda de bricolaje con todo lo que necesitas para tus proyectos y reformas decídete el plato es mucho más cómodo ibas a ganar un montón de espacio así que

Voz 2 26:19 echa un vistazo a su web

Voz 0858 26:21 esto es como ICO de Pot estrena baño

Voz 1 26:24 nuevo siempre al mejor precio Hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 26 26:40 que sí

Voz 1727 26:57 las nueve veintisiete ahora ocho y veintisiete en Canarias con el agobio de una hipotética repetición electoral en el horizonte en fin esperemos que no haga falta hay quien dice que Babel investidura en julio y que además va a salir en la primera votación esto es jugar poco a las adivinanzas no quién sabe qué puede pasar en ese momento de nuestra historia estamos estábamos aquí hace una especie de análisis psicológico de esta generación de políticos que tenemos la más preparada de la historia la que ha nacido afortunadamente en un momento más acolchado también no con las clases medias españolas poniendo toda la carne en el asador para que los niños estudiaran hicieran carrera estuvieran estuvieran en condiciones de disputarle al futuro una posición mejor que la de sus padres a esa generación pertenecen prácticamente Lucía todos los líderes que tenemos ahora sí

Voz 1321 27:47 no yo creo que cuando pasan cosas como la que están pasando en España que nuestros líderes políticos pues no tienen manera de encontrarse a sí mismos ni de relacionarse fíjate es que Rivera incluso ha renunciado a ir a La Moncloa físicamente a entrevistarse con el presidente del Gobierno

Voz 1247 28:04 creo que es verdad eh que hay

Voz 1321 28:06 que atender a la personalidad de los líder es que cada día es más importante en el en el mundo en general la personalidad de los líderes para para explicarnos qué es lo que nos está pasando y por qué razón los españoles votan que haya acuerdo

Voz 1727 28:21 espera porque me sugiere muchas cosas eso tiene que ver con la debilidad de las instituciones el que el que la personalidad de los líderes sean tan importa sea también

Voz 1321 28:29 pero ese es un fenómeno mundial querida Pepa no se podría entender lo que está pasando en el Reino Unido Si una persona a Boris Johnson no se podría entender lo que está pasando en en en en Francia que se esturión los partidos sin la personalidad de Macron es decir yo creo que nuestros líderes efectivamente han sido los partidos por digamos por orden de los Ciudad de la ciudadanía han producido a una han producido sean produce una renovación muy drástica de los liderazgos hay partidos nuevos que han surgido liderazgos nuevos en los partidos antiguos se ha producido una renovación clarísima de liderazgo de una nueva generación saltándose varias saltándose varias yo creo que efectivamente a las personas que lideran en este momento los partidos yo cuando el profesor fases de carreras escribió en El País que Rivera se estaba comportando como una adolescente caprichoso yo no voy a decir que todos nuestros líderes se comportan como adolescentes caprichosos porque bueno me parecería una afirmación un poco exagerada pero un poquito un poquito de esto sí que hay es decir yo creo que son personas las muy jóvenes muy poco dispuestas a a la a la cesión muy poco acostumbra muy ojo muy centradas en una forma de comunicación política que son las redes sociales que fomenta el narcisismo en la sociedad y en la política creo que este es un fenómeno incluso que va más allá de la personalidad que es un fenómeno generacional como tú decías

Voz 1727 30:07 sí porque joven era Felipe González joven era Aznar es decir no son unos niños están entorno a los cuarenta todos es una edad espléndida para hacer una tarea política no son unos niños de de

Voz 1321 30:18 integral surgido de esta sociedad venda esta sociedad sociedad que en materia de comunicación por la revolución tecnológica y todo lo demás que sabemos es una sociedad enormemente narcisista

Voz 2 30:31 sí pero el narcisismo de las redes sociales estoy de acuerdo con todo lo que has dicho menos con eso de que las redes sociales provoquen el narcisismo yo creo que que normalmente cuando te crucifican en las redes sociales el efecto es el contrario el narcisismo pero bueno en todo lo demás de acuerdo contigo no era si sobrevive

Voz 1727 30:49 la crucifixión mirarte al espejo el ego en cuanto el ex y mirar a los que te alaban

Voz 2 30:55 sin duda sólo haber muchas más críticas que alabanzas

Voz 0958 30:58 a ver muchas más críticas que alabanzas

Voz 2 31:01 no sé pero bueno es eso iba yo creo que hay una cierta inmadurez por decirlo de otro modo lo que lo que he dicho efectivamente Lucía no lo que pasa es que la madurez se gana con las batallas no por ejemplo Pedro Sánchez maduró muchísimo con la batalla interna no en la cual fue descabalgado y luego finalmente volvió a triunfar yo creo que el Pedro Sánchez de ahora es mucho más maduro políticamente y humanamente Pedro Sánchez de hace cinco años de forma indudable no lo digo más votos en las maduros no al margen de lo que creo es al revés como es más maduro tiene más te Jaguar es y lo digo con un mensaje de optimismo quizá dentro de cinco años casado Rivera Pablo Iglesias

Voz 1727 31:41 otros cinco años yo sigo obviamente es lo más

Voz 2 31:44 bueno lo de estar conmover en funciones permitidme que dio una vuelta de yo siempre digo que los ocho meses de gobierno en funciones Mariano Rajoy fueron los únicos ocho meses de los últimos quince años en los cuál no no subieron los impuestos ya

Voz 1727 31:59 pero quizá más difícil estar pensando lo mismo porque dice sexo cuánto quieres decir impuesto se podría titular estar

Voz 1321 32:08 no no yo no estoy muy cómodo con esto

Voz 0958 32:10 la y yo soy un institucional Mato

Voz 1321 32:13 ella y entonces los románticos

Voz 0958 32:16 si no los aspectos psicológicos creo que hay que abordar de una manera muy secundaria mucho y muy compleja yo desde luego no tengo capacidad para para para eso no pero siempre procuro huir ICEX Ice que al huir cometo errores es decir de los de de los análisis psicológicos de las situaciones políticas no no me no me gustan mucho no en ese sentido pues no puedo seguir señores

Voz 1727 32:45 rasgos generacionales en los políticos

Voz 0958 32:47 pues eso lo tengo pues lo digan algo lo tengo que plantear pero hay rasgos generacionales Toni Roldán que también pertenece a esa generación y eso ya acaba de demostrar algo muy diferente con un discurso muy potente algo muy diferente de lo de lo que estábamos hablando hasta el último momento

Voz 1321 33:05 yo creo Joaquín que no se puede explicar el bloqueo del país sin entender que tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias son dos líderes políticos que han fracasado en su intento de pasar a las dos principales formaciones políticas claro pero eso no tiene y que eso no se ha producido unos efectos psicológicos de su liderazgo sobre su forma de liderar los partidos unos efectos que estamos sufriendo todos los español

Voz 0958 33:32 siempre es así cuando hemos cuando hemos visto e incluso en este país híper liderazgos triunfantes hemos dicho buenos ha vuelto loco está viviendo en otro mundo no tiene que ver nada con nosotros eso siempre ocurre pero no son elementos que a mi me gusta que me me gusta meter en en el análisis al menos con la misma categoría que el resto no me gusta mucho

Voz 1727 33:54 además es una de las debilidades que tiene el mundo político actual es el de lo débiles que se han hecho las instituciones todas incluidos los partidos políticos porque claro si depende de un solo hombre el funcionamiento de un partido que es un partido o sea que que unión de voluntades de estrategia de gobierno colectivos un partido

Voz 2 34:17 ahí tenemos una causa que eso es el sistema electoral es decir el tema electoral que provoca eficiente el hiper liderazgo porque es Francia

Voz 1727 34:25 en Francia Ignacio como decía Lucía hay en Francia

Voz 2 34:28 en Francia no hay algo no lo hay porque si no no me Rosa

Voz 1321 34:33 Musa cargado todos los partidos políticos

Voz 2 34:36 los partidos políticos no

Voz 0958 34:38 y luego hay otro día con más tiempo para próxima temporada tenemos que hacer un monográfico sobre las redes sociales porque tampoco podemos despachar las elecciones

Voz 1321 34:48 todo esto cruento porque cada vez

Voz 0958 34:50 más las crisis las redes es también están pasando en estos momentos su propia crisis de adolescencia después de de que en un primer momento todos creyese que su existencia

Voz 0793 35:00 era la existencia de un nuevo instrumento

Voz 0958 35:02 de democratización de las sociedades etcétera etcétera

Voz 1321 35:06 pero es un hecho ayer Albert Rivera hizo sus cambios en los anunció el resultado

Voz 2 35:11 claro por eso digo pero el caso es que no pueden

Voz 1321 35:14 obviar podemos decir lo que queramos pero no podemos obviar no

Voz 0958 35:18 obviar las no para nada sociales Se habla mucho pero se hace poco era entonces yo creo que tenemos que trabajar también con un poco más detenimiento es decir porque no sabemos actúan casi siempre con con vectores en distinta dirección de los cuales sale un vector dominante no pero no son no son no no son unívoca bocas ni ni mucho menos en sus en sus consecuencias no te enteras

Voz 1321 35:46 fundamente Joaquín Nono tras formando lamente la democracia y el relato la propia democracia está transformándose

Voz 1727 35:57 de hecho Albert Rivera despachó con siete palabras ayer

Voz 1321 36:00 en Twitter a Toni Roldán anunció el que te palabras y el cambio

Voz 1727 36:04 el cambio que por cierto apuesta por dos fichajes estrella eh para dos por uno Toni Roldán vale mucho hombre yo yo por ejemplo creo que pone a dos unidades para sustituyó por ejemplo

Voz 1321 36:14 yo creo que la actitud que tiene Marcos de Quinto este esta persona diputado en las redes sociales es una actitud intolerable para un diputado para un responsable portavoz económico de un partido como Ciudadanos es decir no puede dedicarse como se dedica no hablo ya de de patios como Vox y eso que en fin que estoy hablando de una persona que que es decir que insulta a los periodistas que ironiza sobre determinadas personas esto no puede no se puede hacer esto

Voz 1 36:44 en un agresivo no te no y no pero yo no ya de lo que tú estás diciendo pero pero no pero

Voz 1321 36:50 sí es que eso está al cabo es decir eso son noticias que serán es decir él él utiliza las redes sociales para burlarse de determinadas personas a mi juicio este tipo de comportarse no digo que sea el uso

Voz 2 37:03 inaceptables torpe y Cope

Voz 1247 37:06 pues no se podrán dar no se podrá andar Lucía Méndez pero te dan peso Saavedra pero habrá que ver

Voz 1727 37:12 qué nos parece mal esto está conformando opinión publica todos los días también ha hablado Inés Arrimadas en Antena tres con Susana Griso sobre la situación primero de la gobernabilidad en España

Voz 9 37:26 ya el no a la abstención de Ciudadanos

Voz 1727 37:28 ante la investidura de Pedro Sánchez

Voz 0793 37:31 sería diferente si nosotros hubiéramos dicho no a Sánchez por todo lo que ha hecho pero durante estas semanas España hubiera visto que Navarra pacta con constitucionalistas que en Cataluña pacta con constitucionalistas que en Baleares no se presentan la misma lista es que se ha presentado en la misma lista muchos municipios compartidos no pero qué pasaría si

Voz 1727 37:52 este es el argumento el último para decir no a la investidura también le han preguntado claro por la crisis interna haya dicho esto

Voz 0793 38:00 es una decisión absolutamente mayoritaria en la ejecutiva era una decisión por unanimidad también por Toni Roldán por Luis Garicano por Paco Egea y ahora ellos han cambiado bueno pues siguen siendo cuatro personas de una de una ejecutiva de más de treinta personas yo respeto esa opción yo creo que hay mucha gente de buena fe que que creen que pues oye que tenemos que cambiar de posición ahora es decir que ahora vamos a hacer presidente a Pedro Sánchez pero lo que le dijimos a la gente antes de votar fue muy claro

Voz 1321 38:26 vuelva a repetirlo por tercera vez no

Voz 1727 38:28 aquí perder ganando se llaman lo de la ejecutiva de Ciudadanos a ellas

Voz 27 38:40 sabemos que en verano es mejor dedicar tiempo las cosas importantes jugar en la piscina con tu hijo que te India Guadilla activa los canales digitales de Bankia paga quiero sin tarjeta pero espera que coja aire hombre

Voz 1727 38:58 bankia todos los martes el la vuelta a la actualidad con dos verso suelto Nacho Carretero gozoso

Voz 0793 39:04 el periodismo lo que la Real Academia de la Lengua está nuestra piel lo importante brilla en Siem

Voz 28 39:10 en todo lo que hacen y dan esplendor este programa que con tanto cariño

Voz 4 39:13 hoy por hoy de seis a doce y veinte

Voz 1 39:16 con Pepa Bueno y Toni Garrido Cadena SER

Voz 0047 39:19 como nos gusta del verano el calor citó la jornada reducida en Opel celebramos contigo el buen tiempo por eso continúa la temperatura Opel suben los grados suben las oportunidades no dejes pasar las últimas doscientas unidades y consigue hasta cinco mil euros de descuento y hasta dos mil euros más por tu viejo coche sólo hasta el treinta de junio consulta condiciones en el punto es como en verano nos gusta ir así más ligera y todos Aldi la tendrás que traer T ni la cartera gana la pulsera todo incluido lleva te gratis mil quinientos euros para gastar en Ali hasta final de año participa con una compra de veinte euros más en todo incluido

Voz 23 39:54 esto Aldi punto es oíamos he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma y eso pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones que nosotros sin saber si también nos habían robado este verano quiere unas vacaciones tranquilita

Voz 17 40:09 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 23 40:21 triste verano Boya cederá Maca terapia pues yo a tope con el sillón ball hasta la vuelta al cole

Voz 29 40:27 sí también quieres relajarte este verano reserva ya los informes de tus hijos y olvida que hasta tu cuenta y te regalamos un diez por ciento de bonificación hasta el treinta de septiembre para tus próximas compras de vuelta al cole en todos los centros El Corte Inglés e Hipercor que justito estamos

Voz 30 40:43 hora punta ya estás en un atasco podrías pensar que ETA

Voz 2 40:45 tampoco es para tanto pero si es para tanto ya que como

Voz 30 40:48 Media perderá es cuarenta y dos horas este año innatas

Voz 0793 40:51 en Midas nuestros profesionales siempre dicen la verdad aunque duela por eso te decimos que la revisión oficial Midas es igual a la del fabricante pero hasta un cuarenta por ciento más barata pide tu citan Midas punto es llevo veinticinco años dando clases de geografía enseñándoles a los adolescentes que en en la Lega sus afluentes del Ebro y que un golfo lo que ellos piensan llevo toda la vida enseñando la importancia del Amazonas y ahora

Voz 18 41:17 ahora mismo también que un día me enseñe cada rincón de la mafia

Voz 0793 41:23 este sorteo de vacaciones de Lotería nacional con veinte millones disfruta de las vacaciones que sean presa ya esté Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad la Cadena SER cinco días del país presentan

Voz 0047 41:37 los ritos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa Jaguar Land Rover inscripciones en eventos prisa punto com barra y coche

Voz 31 42:00 ay qué alegría esta semana vamos a tener calorcito yo estoy feliz por qué cojo mi teléfono móvil y tomo el control absoluto del nuevo aire acondicionado Mitsubishi Electric la tecnología nuestra hay cambios para mejor yen aire acondicionado el presidente es menos en la factura de la luz en aire acondicionado lo más moderno se llama Mitsubishi Electric con refrigerante ecológico R XXXII el aire acondicionado que más dura nunca se estropea y consume menos siempre contigo mismo bisiesto

Voz 32 42:27 triste y el no

Voz 0793 42:29 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 32 42:33 con Pepa Bueno

Voz 33 42:36 no es que es me me

Voz 34 42:40 de qué

Voz 33 42:45 lo ha hecho

Voz 1727 43:10 cuarenta y tres ocho y cuarenta y tres en Canarias ya saben nuestros oyentes que estos días de compás de espera ni soportable para ver en qué termina el bucle político nos gusta acompañarnos no sólo de nuestros analistas que no se enseñan tanto sino también de quienes están a cincuenta centímetros por detrás de la línea de batalla que le pueden echar luces muy largas a lo que está viviendo España esta mañana me acompaña Fernando Savater filósofo novelista ensayista Fernando muy buenos días

Voz 0651 43:41 hola buenos días todo

Voz 1 43:44 maestro fervor un placer tenerte un jubilado

Voz 1727 43:49 en enero de este año del año dos mil diecinueve Fernando Savater escribía sería estupendo que España dejarse a un lado el narcisismo de las pequeñas diferencias parece que esto viene de los godos especialistas en fraccionar su poder de las veinte cosas qué digo hay alguien que comparte diecinueve crea un partido distinto para defender ese restante pero que nos pasa Fernando Savater no avanzamos nada porque esto describe exactamente el momento en el que estamos

Voz 0651 44:20 sí sí sí la cosa vive de atrás es decir es una característica que ya Ortega se te sube el sabes yo en la España invertebrada trataba de eso de cómo los españoles somos muy apegados a a nuestro eslogan lugares de origen de nuestro pueblo a nuestra y en esto a lo más cercano pero en cambio no compartimos una idea de país nos cuesta mucho más tener una idea de país aceptada por todos y que ese mínimo común denominador imprescindible para consideran los compatriotas lo ya dado Ortega pues señalaba Slim vertebración de España como el mal inicio de la Guerra Civil y de todo lo que ha venido después

Voz 1727 45:10 sí pero no hubiera pensado que después de la guerra civil del siglo XX algo hubiéramos aprendido

Voz 0651 45:16 pues sí después unas fosas es que una cosa es aprender y otra cosa es poder practicarlo aquí no sé efectivamente

Voz 2 45:26 a sí

Voz 0651 45:29 lógica consecuencias de de si piensa disgregación del país de esos separatismos de pasto al bueno de decir pero no desde el siglo XIX es lo que ha bloqueado es lo que ha boicoteado la posición europea en España pues ha sido la presencia de los separatismos carlista es el nacionalismo carlista sí luego integrismo yo sólo la estética es bueno sólo dos elementos combinados muchas veces que que han ido frenando la marcha de España como una democracia homologable Inglaterra hoy tenemos la democracia ya he europea pero dentro de ellas sigue siendo ese gusanillo de carlismo irredentos

Voz 1727 46:18 Fernando cómo estás viendo la crisis de ciudadanos que es agravado muchísimo en las últimas horas la salida de Toni Roldán con argumentos muy contundentes

Voz 0651 46:27 bueno si es buen fin lo demuestra que es un partidos todos Partito en auge lo los partidos que sí que se deshace pues normalmente chino no dejan huellas de van retrocediendo cada vez más para algunos sets que eso el cambio éste es partido en auge un partido que ha tenido un ascenso uno de los pocos ascensos importantes decisiones pero que claro eso crea unas el crecimiento es que sin entrenamientos eh yo creo que también en gran medida alentados desde el exterior actual metí Syva no es es un partido aunque bastantes temen que muchos desearían ver desaparecer aunque inmediatamente que se mueve algo digamos ambos cubanos o un circo mediático de los que pueden sacar provecho de ello como si fuera el Apocalipsis

Voz 1727 47:25 qué te parece que Albert Rivera no acudiera a la llamada de Pedro Sánchez para seguir hablando de la investidura la última llamada

Voz 0651 47:31 James dado que pedirnos antes no ha propuesto absolutamente nada a hacerlo darnos para intentar ganarse su voluntad es decir que Pedro Sánchez podía haber hecho un gesto aunque no fuera más que ha hecho con Unidas Podemos para él por lo me ofrecieran algunas cosas que hubieran comprometido a a Rivera pero como no ha ofrecido absolutamente nada sino simplemente el hecho de decir Cobo no me voten a mí me voy con la bruja mala no en fin entonces prohíben hay que bueno pues seguimos es lo mismo osea seguimos en que no se puede confiar en una persona que yo en la la moción de censura apoyado en estos menos recomendables del Parlamento y que por lo que se le sigue esperando reencontrándose con brillos pues

Voz 1727 48:27 la proximidad con Vox que ayer Toni Roldán decía como uno de los elementos fundamentales de de su discrepancia y que le ha afeado por ejemplo Macron un político al que se que tú miras no crees que contamina a Albert Rivera C's

Voz 0651 48:41 bueno hombre yo es que si si los partidos en España es mucho más que la izquierda la derecha cuenta el constitucionalismo o anticonstitucional y en ese momento los partidos contaminantes son pues los partidos separatistas catalán les hemos puesto en vilo tú es que en general esos ogros los partidos activos están en este momento funcionando en contra de la democracia española de una manera fehaciente ir algunos casos sangrienta como es el caso de que bueno de decir Vox es un partido bastante reducido Tequila yo que no nos gusta lo que está perfectamente dentro de la Constitución aquí hay muchas cosas que toda cultura pero me gusta no es el caso de la extrema derecha francesa lógicamente Macron la extrema derecha con mucho más miedo porque es el partido mayoritario ha ganado las elecciones para para Europa propio Macron entonces evidentemente claro el ve con con con mucho miedo es si esa extrema derecha francesa que además no es lo mismo que dos está hecha con unas características y el planteamiento económico batirse quitas pues bueno pisito al caso al caso de Goss no no es que evitemos sea recomendable porque a mí no me lo parece pero evidentemente ni por su tamaño su peso épica tiene nada que ver con lo que esa influencia

Voz 1727 50:21 pues Estarás jubilado pero te veo que estás bien al tanto y sin perderte nada eh

Voz 0651 50:27 pero el peligro

Voz 35 50:29 de hecho poco periódicos

Voz 0651 50:33 guión ver todo yo lo que pasa es que hubo me gusta mucho leer otras cosas no pierdo el tiempo con leyendo novelas de las crisis cierta lógica

Voz 1727 50:45 tengo aquí a Ignacio Ruiz Jarabo que quiere hablar contigo

Voz 2 50:48 Don Fernando soy de los muchísimos españoles que quedó cautivado por por Ética para Amador haría falta haría falta ética para los dirigentes políticos

Voz 0651 51:02 no y mira a la política se corrige con mejor politica no no predicando ética yo siempre he dicho que luchar contra los problemas políticos a base de ética y te apaga el incendio comunista

Voz 1321 51:17 no no no

Voz 0651 51:20 me sorprende mito de cuadros a la política tiene sus propios valores que no son exactamente la ética la ética no Pili aplazamiento en impide que los demás eh comparten ideas sino que cómo actuar de acuerdo con la recta conciencia acabó mitos que la política así exige consensos exige plantear las cosas eh pasión en política bien nunca es bien sólo siempre es bien acordado a poco apoyado entonces es cierto que yo creo que la política lo que se corrige es por mejor política y con una mejor comunicación de la política también

Voz 1247 51:56 Fernando Savater un placer como siempre buen verano que disfrutes de este tiempo

Voz 0651 52:01 era el producto

Voz 0047 52:08 ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras porque ahora en el Corte Inglés puedes utilizar wailer la app de pago de Repsol de forma cómoda rápida y con ofertas y descuentos exclusivos sólo por descargar de Wyler lleva de cinco euros para tus compras en El Corte Inglés y cinco euros para carburante Repsol además cada vez que parques con Wilde en El Corte Inglés consigue cinco euros en carburante oferta válida hasta el veintisiete de junio consulta condiciones en Repsol punto es

Voz 36 52:39 nosotros habremos construido juntos

Voz 0793 52:42 tú vosotros algo grande

Voz 17 52:45 cuando invierte es el Tesoro público el futuros escriben futuro perfecto es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades informa tesoro puntos invierten futuro gobierno de

Voz 37 52:57 años

Voz 1 53:07 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 0793 53:11 Marca el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 1 53:20 hola quitarnos la comida puedan quitar los derechos

Voz 0793 53:22 a quitarnos todo todo todo por la radio que viene Especialistas secundarios El Mundo Today Susana Ruiz ya que De la Torre Juan cinco a seis de la tarde las Canaria todo todo todo por la radio en La Ventana pues ya está Dios mío de paciencia pero ya Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 39 53:59 hemos que el larguero es mucho más Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 0793 54:09 esa Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño síguenos también en nuestra aplicación móvil en El Larguero junto a capella ser

Voz 40 54:27 hola soy Ángel y estoy haciendo el máster de Periodismo UAM El País aprende periodismo haciéndolo ya puedes escribirte en escuela punto El País punto com

Voz 10 54:38 hacer que no se escucha en antena

Voz 41 54:41 que nuestra vida dispones de una completa parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos

Voz 0793 54:47 musicales saludables

Voz 41 54:49 dos se sintonizan se escuchan en nuestra web

Voz 0793 54:53 toma el control de la SER quieras cuando tú quieras descarga Thiem nuestra aplicación

Voz 21 55:10 Sinkewitz

Voz 42 55:11 par cuatro de cinco en el litro

Voz 0651 55:14 sí claro existe un escudo

Voz 42 55:17 Xisco

Voz 1 55:20 dormir a pierna

Voz 43 55:21 suelta porque con paradores Viajes el Corte Inglés podrás disfrutar de cinco noches a precio de cuatro hasta el treinta

Voz 2 55:26 de de septiembre en habitación doble para una o dos personas

Voz 43 55:29 las para estancias de cinco noches consecutivas serán misma parado este escribirán Tour me como un ladrón disfrutando más por menos con Viajes El Corte Inglés separadores consulta condiciones plazas limitadas

Voz 35 55:40 su alarma que ese colitas diré asienta desconectada