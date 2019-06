Hoy por Hoy (25/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0824 00:00 las diez las nueve en Canarias el Gobierno va a usar siete mil quinientos millones de euros del préstamo concedido a la seguridad social para la paga extra de verano de las pensiones según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Trabajo la buena noticia es que no van a tener que recurrir al Fondo de Reserva amplía Rafa Bernardo

Voz 0931 00:20 la marcha de las cotizaciones sociales mejor de lo esperado están creciendo a un ritmo del ocho por ciento va a permitir que la extra de pensiones de verano separe sólo con la caja y los siete mil quinientos millones de ese préstamo del Estado pero sin sacar nada del fondo de la hucha de las pensiones que contaba con sesenta y siete mil millones de euros en dos mil once lo recordamos pero que desde entonces por la crisis ha ido vaciando para hacer frente a las extras de verano y navidad de forma que está prácticamente agotado Le quedan cinco mil millones ya el verano pasado el Gobierno también pudo evitar el uso del fondo aunque en Navidad tuvo que tirar de él por importe de tres mil millones fuentes de Trabajo dicen que esperan que en esta ocasión sí hay que

Voz 1 00:52 abrir la hucha por Navidad sea por un importe aún menor

Voz 0824 00:55 Instagram da el salto a competir con gigantes de las ventas como Amazon y permitirá comprar directamente desde la aplicación el director de Instagram ha reconocido esta madrugada que quieren conectar a los influencer con los compradores un sistema que podría generan

Voz 1995 01:08 generar según Deutsche Bank hasta diez mil

Voz 0824 01:11 millones de euros en los próximos dos años Javier Ruiz

Voz 2 01:13 el director de Instagram nada más seria ha dicho esta madrugada que la aplicación va a dejar de ser un escaparate iba a convertirse en una tienda se comprara directamente las prendas que llevan los influencias dice Deutsche Bank ha estimado ya que Instagram puede vender diez mil millones de dólares en los próximos dos años Moser y asegura que esto estará disponible en cuanto se tenga la infraestructura requerida y que de momento se está trabajando ya con sistemas de pago Instagram tiene este modo

Voz 3 01:42 lo en pruebas con marcas como Dior Prada

Voz 2 01:44 eh o Adidas a este momento el presidente del Gobierno

Voz 0824 01:47 en funciones viaja en estos momentos en el tren que inaugura la línea de alta velocidad entre Madrid y Granada que unirá las dos capitales en poco más de tres horas mañana va a comenzar a prestarse este servicio para el público después de casi dos décadas de retrasos en ese AVE está el compañero de Radio Granada Rafa Rafa Troyano buenos días

Voz 1779 02:04 buenos días estamos llegando a Ciudad Real el tren ha comenzado a andar a las nueve y cuarto de la mañana en Antequera se subirá el presidente de la Junta Juanma Moreno después de inaugurarse la como hace una placa conmemorativa en Granada se descubrirá otras se inauguran los ciento veintiséis kilómetros que separan Antequera mañana comienza servicio comercial tras diez años de obras y cuatro de aislamiento ferroviario

Voz 0824 02:24 la Guardia Civil está llevando a cabo una macrooperación en toda España por la venta de varios cientos de toneladas de alimentos no aptos para el consumo de bebidas alcohólicas falsificadas Alfonso Ojea

Voz 0089 02:33 hola buenos días más de trescientas toneladas de alimentos en mal estado y treinta mil litros de bebidas alcohólicas falsificadas la operación opción son ocho de la Guardia Civil se ha desarrollado en toda España con más de medio centenar de personas detenidas e investigadas para impedir que estos productos llegaran definitivamente al mercado las bebidas alcohólicas intervenidas eran muy peligrosas para la salud pues permiten al empresario lograr grandes beneficios al no ser un producto verdadero al ser un producto falso y con un nivel alcohólico muy superior al que marca la etiqueta

Voz 0824 03:06 diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 4 03:11 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:13 el lo venimos contando hoy en la ser los farmacéuticos de Madrid no dispensará de forma gratuita los medicamentos que necesitan los afectados por el aceite de colza hasta que la Consejería pague los siete millones de euros que debe a las farmacias que desde hace año y medio están asumiendo el coste de esas medicinas así se reflejan un documento del colegio oficial al que ha tenido acceso la SER la Consejería dice que el problema se va a solucionar en breve y critica las farmacias por trasladarlo a los pacientes el portavoz de sanidad del PSOE José Manuel Freire reparte culpas

Voz 5 03:42 en este caso tanto el Colegio Oficial de Farmacéuticos como la Comunida de la Comunidad de Madrid no están cumpliendo con su obligación tanto contractual en lo que concierne al concierto de farmacia como eh sus obligaciones con los pacientes a los que están poniendo de rehenes

Voz 1434 04:02 atentos al calor la Comunidad estará en alerta amarilla entre las dos y las ocho de esta tarde primera alerta del verano las temperaturas suben desde hoy hasta alcanzar e incluso superar los cuarenta grados entre el jueves y el domingo las autoridades recuerdan las precauciones básicas que debemos tomaría hace un llamamiento especial para que estemos atentos a nuestro entorno José Pinto es el jefe de Prevención de la Dirección General de Salud Pública

Voz 6 04:24 los ciudadanos deben estar pendientes de aquellas personas más vulnerables de su entorno ya sean vecino ya sean familiares especialmente en aquellas que viven solas el riesgo más grave que nos podemos encontrar ese llamado golpe de calor pero existen otras situaciones de agotamiento por calor la aparición de calambres Si se tiene una gran sudoración junto con sensación de debilidad

Voz 1886 04:48 lo de mareo dolor de cabeza nada

Voz 6 04:50 se era se debe cesar toda actividad de veintidós inglés

Voz 3 04:55 estar veinticuatro grados en el centro de Madrid distintas nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los por fin tienes el seguro de coche Mapfre con mucho

Voz 7 05:09 los vendajes para tu familia y además cuenta con centros de servicios exclusivos y un ahorro de hasta un cuarenta por ciento consulta condiciones en Mapfre punto es el familia necesita un seguro de coche

Voz 0824 05:20 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido y la información actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:25 cadena SER

Voz 4 05:28 servicios informativos

Voz 8 05:40 en la Cadena

Voz 7 05:40 SER

Voz 9 05:43 impuro y con Toni Garrido

Voz 10 05:59 dicen que hay toro esto

Voz 1995 06:09 los siendo contra la cantidad decenas centenares de canciones que hablan del mar en unos segundos les vamos a explicar porque estamos escuchando estas

Voz 4 06:18 acción

Voz 1995 06:20 mientras y como saben la vida es lo que pasa lo que dentro de visita de visita este estudio de Fernando González once hoy de Nacho Carretero el lunes las cosas que pasan

Voz 11 06:30 precisamente los comentaba bueno

Voz 1995 06:34 lo son muy buenos días cómo estás muy buenos días Toner Nacho

Voz 3 06:39 qué tal buenos no

Voz 1995 06:41 Nacho Carretero como saben muchos de nuestros oyentes es un Gonzo se separa del micro irreductible seguidor del Depor como saben aún mejor se quedó en Mallorca a las puertas de subir el domingo primera división voy a leerles un texto que Nacho Carretero escribió sobre su experiencia en Instagram muy bonito noticias ser del Depor en el fondo consisten para para quitamos esa música vamos vamos ambiental no es algo de lluvia por favor el te dejas dinero tiempo y energía en viajar a Mallorca domingo para ver cómo tu equipo le meten tres goles y se queda un curso más en segundo que al acabar el partido te acuerdas de lo largo que fue el año que necesidad de pasar frío un Majadahonda Depor a hasta mañana porque castigar teniendo como el Extremadura te baila en casa qué sentido tiene ilusión arte por un empate a cero frente al Almería en buena lógica mientras sabes el estadio verbales festejan en tu cara decides tienen fondo estas viendo que el año que viene vas a ir a Fuenlabrada Ponferrada o Vallecas porque ser del Depor en el fondo consiste en eso es duro pero es nuestra y nos parece mejor

Voz 3 08:11 he cantado de estar aquí con alguien del Mallorca y alguien del Celta hablando de la peor combinación posible me no me imagino otra mejor podrías estar en el estrecho de Ormuz

Voz 12 08:26 sí esto es la historia de

Voz 1076 08:28 el le pero de tantos otros equipos eh que son la mayoría en el que a lo largo de tú de tu vida como aficionado pues te llevas un noventa y nueve por ciento de disgustos ir de vez en cuando un uno por ciento de alegrías que es suficiente para seguir adelante aquí Gonzo Archie archienemigo futbolero futbolístico mío que es del Celta lo sabe también como yo oí en ese uno por ciento llega para tirar para adelante somos como somos como masocas una algo parecido

Voz 1995 08:56 igual a la de ayer el domingo es un ejemplo

Voz 1076 08:59 claro per vas a Mallorca Texas el dinero dejas el tiempo te mete tres cero sigue sin segundo hay vuelos a casa

Voz 3 09:05 dice Alami cada año ya esto no puedo más

Voz 1076 09:08 esto es bueno pero ya el lunes a alguien en tu grupo Whatsapp dice bueno el año que viene tenemos tres partidos en Madrid ya estás otra vez cuando te quieres dar cuenta

Voz 3 09:17 estás otra vez dentro de todo se sale también te digo de todos exhibe este un poco es como

Voz 1995 09:23 bueno mucho ánimo un abrazo muy grande a todos los aficionados al fútbol Jan los ante los sinsabores se concentran este año el Depor en muchas más equipos que descienden equipos que aproveche

Voz 1076 09:32 también para decir que la gente de Mallorca y el Mallorca la verdad nuestra trató increíble la gente súper agradable lo o incluso salir del estadio dándonos ánimos la verdad que fue una maravilla no no es fácil es decir eso porque al final el fútbol es pasión y la gente no siempre está en su sitio y Mallorca fue increíble

Voz 1 09:48 normal eh el de le trató bien al Mallorca

Voz 1995 09:55 tampoco el favor se bueno hoy es veinticinco de junio hoy se celebra el Día Internacional de la gente

Voz 3 10:02 Mar seguramente

Voz 1995 10:06 nada mejor que la música para ayudarnos a hacer lo que el mar significa en nuestro imaginario colectivo empezábamos con una canción Se poema de Rafael Alberti interpretado por Pepa Flores la Gran Sol

Voz 13 10:16 háblame del mar

Voz 1995 10:19 pero revisen sus canciones favoritas entre ellas seguro hay muchas muchas muchas muchas que hacen una referencia Mar está de Jorge Drexler

Voz 14 10:29 el sodio

Voz 3 10:36 un clásico de Otis Redding aún más atrás los vamos a echar a la mar

Voz 1995 10:51 M es hay una versión de esta canción de Julio Iglesias e insiste mucho lo de lamé bueno entre interpretado tan bueno ya hablaremos el unos segundos Nos vamos a echar en compañía de Gonzo de Nacho Carretero de Tom muy buenos días soy de familia de ese llama ignífuga veto pero se escribe calzonita con dos puntos encima de la de cuál es el plan era a los pum quisiesen sólo hay una cala vale si no hay no hay dos en la primera dos puntos encima bueno no pasa nada bueno vamos a hablar de del mar en unos segundos

Voz 15 11:43 mira

Voz 0824 11:48 el Tour hoy con Toni Garrido

Voz 3 11:52 entre vosotros otra vez

Voz 16 11:54 a todos nos cuentes con nosotros estas vacaciones yo no estoy ponen

Voz 7 11:58 es verdad

Voz 0824 12:00 mira

Voz 17 12:01 bueno informa tus neumáticos en la Red Ford elige entre primeras marcas continental Estolkin descubre nuestros precios imbatibles tienes es la medida más vendida por sólo sesenta y nueve euros consulto otras medidas y condiciones en punto es por la increíble sensación de de preocuparse

Voz 18 12:16 sí

Voz 20 12:23 con hoy por hoy a través de Facebook

Voz 21 12:26 en Canarias tu comentario tuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser Olimpo

Voz 9 12:37 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 22 12:42 el gato sonrió al ver a Alicia parecía tener buen carácter consideró Alicia pero también tenía unas uñas muy largas y un gran número

Voz 9 12:52 pendientes de forma que pensó que convendría tratarlo con el debido respeto empezó algo tímidamente pues no estaba del todo segura de que le fuera a gustar el caos

Voz 23 13:04 Llosa tratamiento pero en el gato siguió sonriendo más y más vaya parece que llega gustan pensó Alicia y continuo

Voz 9 13:13 me podría indicar por favor

Voz 22 13:15 dónde tengo que ir desde aquí

Voz 9 13:21 el Ajax Alicia en el país de las maravillas Lewis Carroll mil ochocientos sesenta y cinco Cadena ser el plan de escucha ruido son las ocho

Voz 0824 13:49 siete en Canarias

Voz 9 13:51 la radio

Voz 7 13:52 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER Hora quieres escuchar el Larguero quieres hacer madrugar a Manu o prefieres la hora de comer genes trino o bajo demanda tú pones la hora activa seguir el larguero en nuestra Estarás al día toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 9 14:26 este año el oceanógrafo Pony cara a cara con

Voz 1995 14:29 tiburones tienen

Voz 9 14:32 llora Acuario de Europa te lo vas a perder

Voz 20 14:35 el océano Graphic Valencia cita de Arts y la Generalitat Valenciana

Voz 7 14:41 buen verano nos gusta ir así más ligera hitos Aldi no tendrás que traer tenía la cartera gana la pulsera todo incluido lleva te gratis mil quinientos euros para gastar en Ali hasta final de año participa con una compra de veinte euros más en todo incluido punto Aldi punto es

Voz 25 14:56 cuantas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa sólo en rastreador puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final Pinal sin sorpresas asegura te el mejor mejor precio final final garantizado

Voz 20 15:14 por punto com llega el buen tiempo los juguetes salen a jugar son tus mejores amigos están esperando sabes que en la juguetería de El Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar muñecos figuras construcciones patinetes y hasta el treinta de junio con un veinte por ciento de regalo este verano vamos a jugar como dice Bush de ayer al infinito y más allá del Corte Inglés

Voz 0824 15:38 la cadena Cinco Días y El País presentes

Voz 26 15:40 los ritos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa Jaguar Land Rover inscripciones en eventos prisa punto com barra y coche

Voz 27 15:59 su alarma de Securitas Direct agita desconectada

Voz 28 16:02 Cariño estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la Casa de la playa esa pues porque la tenemos vacía casi todo el año si entran a robar océanos mete alguien ni nos enteramos

Voz 29 16:12 que tuvo con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 17 16:24 rebajas en visión Labs y si llega el derbi rebajas de Visión Lab monturas cristales gafas de sol lentillas audífonos Tour rebajado hasta el cincuenta por ciento ven a las mejores rebajas sola en visión Lab consulta condiciones

Voz 30 16:40 ningún meteorito contra la Tierra en dos mil dieciocho

Voz 0824 16:44 ningún juega agua y va a dejar de funcionar

Voz 30 16:47 su dispositivo Hawai seguirá funcionando como hasta ahora al igual que todas las apps que siempre has utilizado que ahora que te han puesto en lo peor estás dispuesto a quedarte con el mejor yo estoy con Hawley

Voz 7 16:59 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 17:12 iniciamos nuestra singladura Mar adentro hoy que es el Día Internacional de la gente del mar con dos gallegos encargados obligarnos a buen puerto en este día importante es mucho más importante hemos al timón hemos puesto Calin que también es de Isla está muy pequeña pescadores marineros de toda la vida barcos trabajando

Voz 3 17:36 yo les

Voz 1995 17:37 lo que sí es que está al norte del mar del Norte

Voz 3 17:39 pero podría ser un es preciso bueno vamos a ver mal Nortel daré un poco más arriba si más allá

Voz 1995 17:53 un poca les queda esta bar te no

Voz 3 17:57 no voy a hacer un calor ahí tremenda para pero quiere más grande de toda esa zona allí la gente

Voz 1995 18:07 cuando moría alguien a la incineración no acuden

Voz 3 18:10 la respeto sino a calentarse las manos los habituales sólo sale en barcos desde el norte de Groenlandia no a tu isla hay ahí

Voz 1995 18:18 bueno ahora hay seis los tres sois isleños sí señor sois gente de mar de Tomelloso que gente cosa ante Costa que supone para vosotros es más

Voz 1 18:30 pues la la mitad de lugar de yo por lo menos lo considere siempre la mitad de la del lugar del que yo provengo IMI vida también ha sido un poco un poco así Vigo es una ciudad que siempre se ha dicho que le de la espalda al mar lo que es la el entorno urbano el mar está para sacarle rendimiento hasta hace no mucho tiempo unos años de hecho hay un hubo un proyecto que era acercar a abrir Diego al mar porque la zona marítima de Vigo es para el puerto son practicamente diez kilómetros de Puerto Astillero estibadores Lonja pero la zona de las playas es donde los vigueses no disfrutamos del mar también tenemos unos cuantos unos cuantos kilómetros la ría es algo más que el mar las es como parte de la ciudad no es hostil no cuando el mar está ubicado en la ría puedes hacer cosas la cruzamos habitualmente ya sean barco o a través del puente de Rande para mí la mitad de mi ciudad Ismar y eso evidentemente ha influido mis gustos por ejemplo mi concepto del entretenimiento que pasa por hoy mismo núm nadar un poco antes de venir aquí me voy a a Galicia y sólo comprendo en el verano o el tiempo de ocio si hay algo de mar

Voz 1995 19:39 que es una bendición la mayor parte de la población española vive cerca además vive en ese entorno o cerca o en las proximidades del mar en tu caso qué significa para ti

Voz 1076 19:49 claro es lo mismo que once Coruña sí que es verdad que vive mucho más integran el mar es una península es casi una isla yo Rex

Voz 1995 19:55 cuerdo

Voz 1076 19:56 pues toda mi infancia también adolescencia a cámara en la clase iba a la playa y en fin estás todo el rato conectado con el mar y eso es lo duro de de venir a Madrid que que que pierdes un poco eso a nivel de ocio pero es verdad y creo que además vamos a hablar con gente ahora que el mar muchas veces en Galicia también su

Voz 1 20:14 pone para mucha gente

Voz 1076 20:17 digo una amenazas e para toda una generación en Galicia que no quiere que sus hijos sigan trabajando porque el mar es durísimo a nivel de ocio está muy bien pero a nivel de ganarte la vida el mar es tremendo

Voz 1995 20:27 vamos a llegar a puerto una Heene en sí y ahí necesitamos de sus habilidades extraordinarios amigos oyentes de la Cadena SER pongan ustedes parte ustedes un poco de imaginación imaginen la Ría del Burgo allí les espera alguien que sabe muy bien qué es ganarse la vida en el mar Teresa Ramiro es mariscadoras lleva la friolera en este caso nunca mejor dicho la friolera de treinta años prácticamente la mitad de su vida dedicada a recoger marisco Teresa muy buenos días usted recuerda el primer día que empezó Mariscal

Voz 11 21:05 sí perfectamente ir fue en el mes de octubre bueno lo primera vez fui con una vecina no me explicó un poquito como sea que cogía las almejas berberechos principalmente el berberechos porque es lo más fácil no entonces es arrodillarse en la arena con un rastrillo pequeño rascar nosotros decimos Raña rascar la arena sale el berberechos cogerlo bueno bueno durante unos cuantos meses Mariscal sólo al ver hecho luego después décimos no mira como él Berbel echó a ver por aquel entonces hace treinta años estaba permitido acoger veinte kilos cargadas con esos veinte kilos a la espalda o a la cabeza te andaba su casi un kilómetro hasta llegar al punto de contó hay de de pesaje de venta eso no hay que ir a la almeja entonces bueno decidimos ir almeja el la herramienta que utilizamos es completamente distinta es como una horquilla o sea con cuatro o cinco dientes no Se para explicar los oyentes son menos una horquilla es lleva un mango de madera más o menos de veinte centímetros dependiendo de la persona veinte quince es que son eso cuatro cinco tientos contenedor como mantenedor pero pues a lo mejor de sí treinta cuarenta centímetros entre Mango oí metal

Voz 1995 22:43 pero también tiene usted que arrodillarse parecido no

Voz 11 22:47 no para es peor a ver es que no es que sea pero tampoco en estar de rodillas cuatro horas mariscando es duro porque damos cuenta de que estáis de que estamos encima de las de las conchas

Voz 1995 23:01 ya he dicho usted hechos ha dicho usted que empezó en octubre que no es que sea como la ola de calor que viene ahora no

Voz 11 23:07 no no no y antes ibas con lo que tenía expuesto hoy afortunadamente hay neopreno si hay sistemas para no pasar frío oí bueno fija siempre se pasa no por la humedad y eso pero bueno es completamente diferente por aquel entonces te lleva pues en la ropa vieja mojada trabajaban cuatro cinco horas no entonces bueno volviendo al hilo pasea la almeja ir a la almeja doblada es como cuando de pequeño te enseñan a hacer gimnasia y te dices toca la punta de los pies con la con la punta de los dedos te doblas bueno pues en esa postura estamos cuatro horas cuatro horas cuatro y media cinco tres y media depende un poco de si la marea baja mucho baja poco pero vamos mínima de cuatro horas entonces estos clamando esa horquilla en la arena o el fango depende de la zona donde estés trabajando volteado ese fango es arena la almeja van al medio entonces bueno yo el primer día que satisfacción me cogí el tope tope tenemos Osán marcado por la Consellería de Pesca un tope de almejas berberechos almejas se divida almeja fina Japón ICA de almejas de pequeño

Voz 1995 24:19 para nosotros perder ahí tiene Teresa nosotros almeja ahí ya no somos capaces de

Voz 3 24:25 sí

Voz 1995 24:27 tres hay además que hay no Burgo vosotros

Voz 1076 24:30 que bueno respetadas las cantidades pero durante mucho tiempo tuvisteis historias con los furtivos no es una

Voz 1995 24:35 no no no es no es en Arriate

Voz 11 24:38 por qué bueno hoy hay furtivos también muy poquitos porque desgraciadamente queda muy poco marisco

Voz 1995 24:46 era ahí hubo años que hubo hasta dos paros

Voz 11 24:49 sí a ver yo tengo todo ha bajado con los furtivos tener que marcharme tener que marcharme porque ellos los furtivos eran tantos que te acababan IT acogían la horquilla su osea hacía Panamá amago pero con con ideas justo en la que lavaban sacaron del pie no entonces te tenías que coger en marcha y bueno a ver cómo fue como durante años

Voz 31 25:17 como una siga sin ley no lo que es decir era el buzón para para entendernos un poco ya si está ahora que casi no queda claro

Voz 11 25:25 bueno sí pero un influyó mucho en que el furtivismo un estuviera osea sacará mucho marisco Day pero influyen mucho más la dejadez de de de nuestro Gobierno

Voz 1 25:40 en la Ría del Burgo hablas de los furtivos quería preguntarte porque yo que paso el verano por la zona de O Grove tus compañeros tus colegas de allí vigilan las zonas de marisqueo pero es que el peligro ahora no es el furtivo es el turista no sé si en la ría de Burgo también tenéis ese problema que que tenéis que dedicar parte del tiempo que costó trabajo poner un peto que pone vigilancia y evitar que sean los turistas los que vayan con El Rastrillo

Voz 11 26:06 sí mira aquí también tuvimos hasta hace poco a ver ahora hay algo pero como te decía apenas hay marisco entonces quién lo cogen los furtivos ni los puristas pero sí sí que tuvimos un igual no iba bastantes problemas también con ellos no porque de entrada vamos con buena educación es decirle mira en Seattle favor no recoja marisco porque tenga cuenta que esto es no esto es privado nosotros pagamos una Seguridad Social vivimos de esto bueno les explicas hay quién lo entiende perfectamente te pide disculpas y bueno pues nada le dice bueno mira es que es bueno no lo típico no no somos unos poquitos berberechos vale venga lleve sexo cúbito pero por favor no vuelva a no bueno y quién no quién tiene más que decir que la playa es libre que otros qué tal bueno a veces uno h a veces más

Voz 1995 26:56 me decía en este tiempo ha visto usted cómo han cambiado mucho las cosas en este país nuestra relación con el mar también ha cambiado en estos treinta años que yo usted mariscando a cambio el marisco

Voz 11 27:08 el mariscos a ver que el cambio del marisco para mí te lo explico es que el marisco sigue siendo el mismo mosquea menos pero peronismo qué pasa que es inusual que sacamos más claros es saca más no aparte de sacar más ya no es que sea esa que porque como dice el refrán de donde hay no se puede sacar de donde no hay perdón no puede donde no hay no se puede sacar no entonces si no hay no se puede sacar sacas un mínimo lo qué pasa que está destrozada es que no sé qué palabras utilizar está ahogada ahogada en en en lodos entonces esto era una mierda Teresa se bueno pues eso no es para echar unas no quería ser tan directa pero pero si efectivamente es así entonces qué pasa que el marisco como como igual que nosotros necesitamos aire para vivir el marisco necesita aire necesita oxígeno entonces Si Si la la cuota de de arena no sea el marisco está por debajo de los cinco o diez centímetros de arena o del fango porque en el fango también se reproduce entonces si Cuba sexo con cincuenta centímetros un método es imposible que sobreviva el marisco por mucho que por mucho marisco que pueda haber o que pudiese haber no sobrevive porque eso está ahogada en fangos y en

Voz 31 28:32 fangos y lo que no es favorito fango bueno ahí ya entrar en ese tema lo que no es fango ya sería exhaustiva

Voz 1995 28:40 no no sé si la pregunta es correcta y no quiero parecer impertinente a usted le gusta su trabajo

Voz 11 28:45 sí sí sí no es impertinente para nada todo lo contrario

Voz 1995 28:49 me gusta porque son cuatro horas de una forman

Voz 11 28:52 muy duro muy a ver todos los trabajos tienen su dureza unos más que otros no perdón unas más que otras el trabajo es duro por las condiciones en las que tenemos que trabajar las condiciones físicas después las condiciones atmosféricas en verano y en estos días que estaban ahora estaba escuchando las noticias que estabais dando viene una ola es supuestamente una ola de calor

Voz 1995 29:20 decía justo hay una franja amarilla este todos los mapas está todo rojo todos rojo rojo menos hay una franja hemos el muro ataques Galicia Asturias sigue el muro hasta el más allá de Bernal y está ya lo para

Voz 11 29:37 pues a ver como días de calor de calor intenso es horrible trabajar no porque claro si estás en seco en el Arenal estás trabajando en seco a pleno sol te quemas no entonces de vez en cuando te vas a meter un poco en el agua pero claro no lo puedes hacer mucho porque pierde ese trabajar en invierno o días malos cuando llueve veinte a porque nosotros nos da igual que haya temporal o lo que sea hay que trabajar y hay que trabajar entonces es incómodo trabajar en la postura que trabajamos aparte con la ropa de aguas que limita muchísimo los movimientos el esfuerzo que tienes que hacer no si es un trabajo duro pero al mismo tiempo tiene sus ventajas

Voz 1995 30:20 hombre él

Voz 9 30:22 trabajas

Voz 3 30:24 sí sí la parte buena todo pero bueno es uno de los precios más queridos de Galicia donde las mariscadoras uno de los gremios más queridos y respetados aquí de mayoría de mujeres en la entre otras cosas por ese detalle también por muchos motivos además bueno

Voz 1995 30:37 día de la gente del mar y hemos dicho vamos a hablar con con la gente que realmente vive en el mar Teresa mariscadoras la Ría del Burgo en A Coruña Teresa Ramiro muchísimas gracias por atendernos un placer

Voz 11 30:48 nada placer mío muchísimas gracias a vosotros

Voz 3 30:51 plazos Teresa vamos a su acabando en uno según

Voz 1995 30:54 sí

Voz 0824 30:57 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 9 31:03 es la hora casi canarios otra forma Hora veinticinco de otra con Ángels Barceló canicas

Voz 21 31:27 con hoy por hoy a través de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 4 31:39 cuando ser los primeros no es una prioridad esta semana está rodando mis últimas escenas de Cuéntame horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto menos cuarto azul hay poco ver que las mejores respuestas están en las segundas pregunta pregunta una alumna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar para mí es un golfo la respuesta soy profesora tengo que creer o dejar que los sentimientos afloren con naturalidad estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo poner el verbo conversar por encima de entrevista que te recuerden como buena persona es bagaje suficiente yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario discrepar sin miedo al contrincante pueda discrepar contigo que lo muy sano Santísimo ya había anoche debían Raxoi quitan encantada o si le ha gustado mucho

Voz 26 32:32 lo más importante

Voz 4 32:33 sabe reírse uno mismo pan

Voz 32 32:36 una ventana se abre Frantino saca el apoyo de las

Voz 4 32:41 la séptima temporada con Car

Voz 9 32:50 tú bis del valor de rodar con tu moto en enero

Voz 1995 32:54 tras del valor para venir

Voz 1 32:56 en dos mil diecinueve

Voz 25 32:58 a esta concentración motera de verano en un circuito profesional más infoempleo punto com

Voz 1 33:04 datos Motorland dos mil diecinueve con la colaboración de la Cadena SER para vosotros motero

Voz 1995 33:10 sí

Voz 33 33:29 todo menos gusta el verano el calorcito la jornada reducida en Opel celebramos contigo el buen tiempo por eso continúa la temperatura Opel suben los grados suben las oportunidades no dejes pasar las últimas doscientas unidades si consigue hasta cinco mil euros de descuento y hasta dos mil euros más por tu viejo coche sólo hasta el treinta de junio consulta condiciones en Opel punto es

Voz 34 33:50 yo habré conseguido estabilidad tú has invertido en confianza en ha ganado en tranquilidad

Voz 29 33:57 cuando conviertes el Tesoro público el futuros escriben futuro perfecto informativamente solo punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro Público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 7 34:09 por ahí va nuestra lente ya directa a General Óptica y que lleva consigo su cuarenta por ciento de descuento si ahora todas estas lentillas tienen un cuarenta por ciento de descuento así este lentillas Buick de General Óptica corre vena General Óptica Portús lentillas al mejor precio sólo esta semana

Voz 20 34:25 quién fresco tiramos hoy fuera entrecot de ternera Hipercor Supermercados El Corte Inglés tierno de animales criados alimentados de manera natural con frescos de El Corte Inglés fresco Cino todo sale mejor la alimenta tu mira

Voz 27 34:46 su alarma de Securitas Direct acierta desconectada

Voz 28 34:49 Cariño estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la Casa de la playa esa pues porque la tenemos vacía casi todo el año si entran a robar océanos mete alguien ni nos enteramos

Voz 29 34:58 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 3 35:13 muy buenos días buenos días os acordáis el efecto dos mil aquel meteorito que chocaría contra la tierra en dos mil dieciocho que la gripe aviar acabaría con nuestra civilización todas esas profecías de los mayas del fin del mundo me bueno pues todo predicciones lo mismo pasa con todos sus dispositivos seguirán funcionando it usa aplicaciones pues también y ahora qué

Voz 35 35:37 te puesto en lo peor estás dispuesto a quedarte con lo mejor únete al movimiento

Voz 1995 35:41 yo estoy

Voz 9 35:44 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 35:49 no seguimos en el bar íbamos a enfilar travesía rumbo a Valencia allí nos espera otra forma de entender el mar en este Día Internacional de la gente pero presentarse Estíbaliz Parra tiene veintinueve años es veterinaria especializada en animales marinos y fundadora del proyecto sana mares el CD desde hace cerca de año y medio se dedica actividades vinculadas con la conservación de la fauna marítima estiba en buenos días

Voz 0824 36:11 días toro siendo de Valencia tú no recuerdo

Voz 1995 36:14 es tu afición por el mar ya venía de fábrica

Voz 36 36:17 claro ya desde la cuna que se dice la avería inculcado desde bien pequeñas estoy vinculada con con este me

Voz 1995 36:25 crees tuviese algo está cambiando en cuanto a la percepción crees que empezamos a darnos cuenta del drama que se vive en los mares

Voz 36 36:32 creo que en los últimos años sí que es cierto que la gente está tomando más conciencia de del problema que realmente estamos teniendo en el medio marino hay cada vez hay gente que se suma mansa tanto a las campañas au bien de reciclaje bien de limpiezas eh sí se compromete con con el problema que hay pero todavía queda mucho por hacer realmente se ha visto la puntilla del iceberg y ahora empiezan a a llamar la atención las a puntito pero queda mucho por ver y por concienciar y por conocer

Voz 1995 37:04 y lo del plástico estamos tomando conciencia de la cantidad de los miles de kilos de plástico que lanzamos al mar todos los días

Voz 36 37:14 sí creo que realmente no después de la noche de San Juan creo que es es una buena respuesta de eso a la gente todavía no concibe el ir a la playa y no solamente no déjalo ha sido sino a veces llevarse lo que en lo que tiene al lado porque no cuesta nada pues cuando tiras la toalla si realmente te molesta la basura sigues viendo muchas veces como la gente ese baño o incluso saca una menús a Burke le molesta que le pueda picar pero no saca la bolsa que tiene al lado entonces todavía queda mucho por hacer como digo después de la noche de San Juan así un buen reflejo de ello de que la gente no tiene mucha no tiene consciencia no todo porque siempre ves la gente que que se lleva todo lo que ha llevado consigo incluso lo de los demás pero las playas como que al día siguiente es un reflejo de eso

Voz 1995 38:02 el de San Juan que se vive de una forma muy intensas en Galicia bueno en toda la costa es curioso porque apelamos a la tradición de anoche tradicional las meigas en Galicia no es tradicional hacer un botellón en la playa llena de mierda decir eso no no forma parte de la tradición y nos enseñaron nuestros ancestros a beber whisky

Voz 3 38:24 mojar muebles a quemarlos a la plaza no

Voz 1995 38:27 Nos lo hemos inventado para justificar una salvajada

Voz 36 38:30 exacto yo creo que realmente se pueden celebrar las cosas pero sin dañar el entorno de estoy feliz Brando la lo que está celebrando un cumpleaños una boda o una festividad como San Juan se pueda hacer sin tener que dañar el entorno sin molestar si no se siendo respetuoso con el entorno sepuede

Voz 1076 38:48 me parece es que es es cíclico y cada año por la mañana esas fotos de cómo quedó la playa Hay cuesta creerlo tampoco es tan difícil es que esto ya suena un poco había Juno pero de verdad yo hacía botellón de chavalín no es tan difícil coger te las las tres cuatro bolsas cinco botellas y llevárselas no es tan difícil lo niegan

Voz 37 39:06 que realmente no porque yo todavía me considero joven estadounidense digo tomándome mi yo también me considero justo bueno me refiero

Voz 36 39:17 que que sí que sigue es escrutando es cuando vas a la playa ISIS tomando de tu cerveza o lo que sea pero yo tu bolsa contigo o el día que pasas allí te llevas tú bocadillo te llevas lo que tengas que ver contigo pero luego te lo vuelves a llevar y lo he hecho ahora lo he hecho también hace diez años quiero decirte que esto no viene porque nos hagamos mayores de manos conciencias sino creo que es algo que no sé es lógico no ir a un sitio que es natural y que si me entorno como quién va a la montaña y tirar un papel al suelo no no no no tiene mucha lógica por eso creo que hay que hacer más hincapié en las campañas de divulgación en concienciar a la gente porque lo que es lo que es de sentido común desgraciadamente como bien se dice el sentido común no es tan común entonces hay que explicar este tipo de cosas que que son para aún no están obvias para otros no tanto

Voz 1995 40:06 Estíbaliz Parras se encarga de bueno todos tenemos una parte responsable de todos podríamos hacer algo ella pone su parte Estíbaliz Parra trata de sanar el más Estíbaliz seguimos nuestro camino portuario es un abrazo gracias

Voz 36 40:18 muchísimas gracias a vosotros

Voz 1995 40:20 ONG Caminando Fronteras al que ha tenido acceso la Cadena SER mil doscientas personas han muerto tratando de llegar a Mar por mar

Voz 38 40:27 a España desde febrero del año pasado

Voz 39 40:33 el recuperado sólo doscientos cuatro caballos una gran fosa es lo que hemos convertido mediterráneo una realidad es tan cotidiana que parece que estamos anestesiados que lleguen no es que no calan yo creo que eso es decía que ya no serán ni tan siquiera forma parte

Voz 1995 40:50 del relato

Voz 1 40:52 de cada día once pero porque se ha hecho un esfuerzo ingente por parte de las autoridades europeas y también españolas para que no haya nadie contando esas historias al fin al cabo la persecución a gente como Helena Maleno en el Estrecho o penal en el Mediterráneo central no es para que no recojan o no ayuden a los migrantes es para que no estén ahí de testigos viendo qué es lo que sucede es para que no lleguen a periodistas a contar qué es lo que sucede cuando ellos no están lo primero que pasa es que no se rescata gente los segundos que no se cuenta que ex agentes está muriendo eso es unánime esa ese punto de vista es unánime en todas las personas que trabajan en en esa zona de la frontera sur europea cuando les preguntas pero es que no doy entendido por nos dejan trabajar para que no lo contemos lo dicen todos

Voz 1995 41:38 sí eso es hay cómplices entonces de un crimen un crimen que está cometiendo ya hay cómplice evidentemente

Voz 1 41:44 de que lo quiere silenciar que son las autoridades que que han puesto las normas que se han puesto para que no se pueda trabajar con barcos de respalden con barcos de rescate en en el Mediterráneo que no se pueda de descargar agentes rescatada en los puertos europeos y sobre todo los quedaban financiado y están financiando a unas Fuerzas Armadas en Libia que ni son fuerzas armadas Neeson nada son gente que lo único que pretende es controlar que no se vaya nadie de allí porque todos los que se quedan son esclavos es decir las realidades muy muy compleja sobre todo es muy vergonzoso

Voz 1995 42:18 Fran Torres es el coordinador de emergencias en el Cabildo

Voz 3 42:21 contractura dan muy buenos días hola buenos días

Voz 1995 42:24 la situación es dramática

Voz 6 42:26 en la agitación lleva haciendo dramática de de hace bastantes años y está claro que que dentro de estos periodos hemos tenido momento con con repuntes donde se ha visualizado más tal y como indicaba la situación y probablemente eso haya generado pues una mayor sensibilización de la sociedad pero hay otros momentos en los que la visualización es menor las

Voz 3 42:50 muerte siguen ocurriendo sólo que no parece

Voz 6 42:53 que sea noticia de primera página

Voz 1995 42:55 cómo cómo hemos dejado que eso ocurriera

Voz 6 42:58 bueno yo creo que al final de de desde el punto de vista de de del ciudadano de a pie creo que es al final una demostración de de la incapacidad o de la mezcla entre la frustración y la incapacidad de poder atajar un problema que tiene mucho componente con mucha corresponsabilidad de alguna de ellas probablemente de sacaría los colores a más de de un dirigente del primer mundo

Voz 3 43:26 porque aunque el origen este en el

Voz 6 43:29 mal llamado tercer mundo pero está claro que las soluciones están en el primer

Voz 1995 43:32 fronto llevas veinte años trabajando en el mar

Voz 6 43:36 sí bueno dentro del sector de de la seguridad las emergencias hay bueno viviendo en una isla como Fuerteventura va asociado al medio acuático evidentemente

Voz 1995 43:45 vale en estos veinte años como tú llegaste además de una crisis de Valderas importante cómo ha evolucionado los recursos e la percepción que se tiene sobre lo que está ocurriendo animal cómo ha evolucionado

Voz 6 43:56 bueno en nuestro ámbito evidentemente es algo que que notamos porque si partimos de de el hecho que la primera patera que llega a Canarias vía Fuerteventura pues algo así como una anécdota en el año

Voz 1886 44:12 noventa y cuatro en el que dos jóvenes madres

Voz 6 44:14 debí es pues pues se atrevían a al cruzar en ese salto ese pasillo que hay entre el continente africano del Archipiélago como digo de lo que resulta va a ser algo anecdótico a después lo que se convirtió en un movimiento constante en una situación permanente con con picos de crisis muy importantes sobre todo a partir del dos mil el seis pues pues vemos que inicialmente íbamos siempre a remolque de la situación es decir de ha hecho sobrevenido esto ocurría y a partir de ahí se intentaban tomar la en las medidas en muchos casos sin tener Ny los medio Ny Ny la formación previa para poder actuar ante un fenómeno de de del volumen que no llegaba de la noche a la mañana por otra parte pues como digo o con un componente humano en con un componente de situaciones dramáticas para el que digo inicialmente no estábamos preparados afortunadamente en el tiempo pues de esa de esa situación de esa penuria o o de esas necesidades pues afortunadamente desde las distintas administraciones y en general pues nos hemos ido dotando para aumentar nuestras capacidades ante un problema que no era solamente un problema desde el punto de vista del rescate y salvamento sino un problema que que llevaba un componente social un componente jurídico un componente en todos los ámbitos

Voz 1995 45:36 y cuál es la relación de alguien que sale al mar tratando de ayudar a la gente que trata de llegar a un mejor camino cómo cómo es tu relación con el mar

Voz 6 45:46 bueno el mar es parte de nuestra vida os hay en mi caso es un es un elemento es un elemento básico sea tengo el el la oportunidad tengo yo soy afortunado en el sentido de que cada mañana al levantarme pues no transcurridos cinco minutos que ya estoy viendo el mar desde desde la terraza de mi casa en este caso no entonces en ese sentido somos unos privilegiados pero evidentemente en en el entorno hoy en todo lo que el margen eran canaria

Voz 3 46:13 partiendo de nuestra principal riqueza que

Voz 6 46:15 que es el turismo impartiendo que que vamos que estamos obligados o por la propia necesidad geográfica a tener un contacto no no ha hecho interactuar en mucho sentido muchas veces simplemente como como Val Samoa cualquier situación estresante sentarte y ver cómo rompen las olas Hoover simplemente cómo va el día muriendo y otras veces pues interactuando directamente pues con lo que no ofrece a través de él Museo a través de actividades deportivas dos simplemente salir y nadar no pero es un es un componente integrado en nuestro día a día de cualquier manera

Voz 1076 46:47 no pasa que el mar Frank pues de repente tiene ese punto de de intimidación de de supongo que habrás visto de tantas desgracias habrás visto tantas situaciones límite que parece un poco inevitable asociar ese mar que que debería estar llamado a a relajarnos con un enemigo mortal como un poco hablábamos antes que le pasa a pescadores mariscadores en Galicia porque en Canarias también que final cuando tienen su tiempo de cien no quieren saber nada del mar no sé si también nos pasa un poco vosotros de que el más acaba convirtiendo en una amenaza o en un generador de malos recuerdos

Voz 6 47:21 que hay una mezcla de sensaciones afortunadamente en el balance global es más lo positivo que no aporta que lo negativo pero evidentemente nos hace sentirnos en muchas ocasiones insignificantes que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a él no lo que el ser humano pretende en general que es que todo lo demás se adapte a nosotros en este caso nuestra capacidad de enfrentar no en en situación de de de de conflicto pero cuando se enfada cuando la situación se pone peligrosa es tratar de sobrellevar lo pero evidentemente no no actuamos con total de ventaja por lo tanto hay que partir siempre de una situación de respeto absoluto conocerlos porque evidentemente al igual que los riesgos que asumimos en nuestra profesión cuanto más conoces los riesgos mejor puedes actuar sobre ellos y el mar no es distinto tenemos que nos avisa de muchas situaciones sabemos lo lo las parte de Costa normalmente en las abiertas a barlovento que son las que están más sujetas a la corriente fuerte oleaje pues eso nos tiene que el trabajo con constante sí valorando estos riesgos en lo que nos tiene que servir para sobrellevar pero evidentemente hay muchísimas situaciones en las que nos podemos sentir sobrepasados y en las que no nos queda otra más que aprender la lección que no volver a caer en el

Voz 3 48:38 bueno

Voz 1995 48:38 curiosa la relación de la gente de las islas con el bar se distinta a la de la gente de la península Fran Torres coordinador de emergencias en el Cabildo de Fuerteventura Fran muchísimas gracias y que tengas un buen día gracias a la buena jornada

Voz 3 48:50 vi internacional de las gentes del mar por aquí con esto es la ola calor vamos a seguir corriendo en estuviera vivo ahora ahora mismo dijo

Voz 40 49:04 de ETA sí

Voz 9 49:15 no

Voz 40 49:30 le

Voz 7 50:18 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Facebook Twitter arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 3 50:45 artículo la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella

Voz 4 50:51 hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 43 51:06 sin prisas la vida suena de otro modo piensan de otro modo

Voz 23 51:13 Nos ponemos en modo Hora simple

Voz 4 51:16 esas un poco

Voz 43 51:21 sin prisas Cadena SER

Voz 3 51:29 Larguero de la Cadena SER todas las opiniones seamos capaces de opinar al respecto sobre todo en este campo

Voz 7 51:38 Prats oponer claro clarísimo yo tengo muchas dudas la verdad como peligrosos rápido diagnóstico en el Caja y creo que es falta dentro dentro de los campos El Vestuario y Sebastopol yo lo que digo es lo que dice para mi falta de ejemplo de la cabeza el viernes desde las once y media una hora menos en Canarias

Voz 9 52:15 Ismael Milano

Voz 44 52:17 ya de madrugada vi las sinuoso gatopardo sí

Voz 9 52:21 suma faros de la SER

Voz 44 52:24 la confusa Helios

Voz 3 52:26 macedonio

Voz 9 52:29 cada viernes a las diez una hora menos en Canarias Mara Torres Cadena SER

Voz 45 52:41 te pones y una mujer pasional vivir la vida

Voz 46 52:46 de gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien tomos de aquí de allá algo mejor tengo mucha confianza en mí misma criminal maravilloso estupendo el oyente de la cadena

Voz 7 52:56 además es magnífica para oyentes que sepa logra

Voz 27 53:00 hoy la hostia de verdad hoy la os que Amber tampoco se pase

Voz 47 53:09 cuenta con la SER

Voz 48 53:11 de lo que pase

Voz 49 53:22 estoy siempre lo estoy dirías sus tristeza es esta subida pero ello nuestras mujeres subirse los tuyos hora

Voz 50 53:32 contrate el seguro de decesos de Santa Lucía que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés contrata lo antes del dos de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas consulta a las bases de la producción Santero sea punto de Santa Lucía estamos cerca extras Seguros empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 9 53:52 necesitas unas vacaciones

Voz 7 53:54 lo sabe el punto com idea Mallorca siete noches desde trescientos treinta y nueve euros o hace un crucero por el Mediterráneo desde trescientos noventa y nueve euros o descubre Turquía durante diez días desde cuatrocientos ochenta y nueve euros y Travel especialistas en vacaciones

Voz 0137 54:12 los datos del reciente ICO más Report señalan que el comercio electrónico crecerá este dos mil diecinueve en España hasta llegar a los treinta y tres mil quinientos millones de euros compramos más pero también somos más exigentes para cumplir nuestras expectativas nace correos Market una innovadora plataforma de comercialización de productos artesanales para poder comprar mejor con un sello de calidad para comprar más rápido porque contó

Voz 7 54:35 vamos con la eficiencia de correos sin ningún

Voz 34 54:37 gastos de envío todo a través de correos market punto es porque los nuevos tiempos llegan por correo

Voz 0824 54:43 casi casi llegó a la obra de teatro pero casi casi

Voz 36 54:45 sí me faltó nada los carburantes

Voz 51 54:47 el último con tecnología Active te dan hasta cincuenta y seis

Voz 1995 54:50 dos metros más por depósito para que no se queda nunca sí

Voz 52 54:53 casi la vida sin interrupciones es mejor el beneficio se celebra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en Pepe te lleva más lejos punto com DT cerca de ti para llevarte más lejos en clínica

Voz 1280 55:04 las vivan te garantizamos la calidad si eliminamos los intereses cuarenta y ocho meses sin intereses en odontología medicina estética primera consulta gratuita llama ya al novecientos novecientos veintitrés novecientos veintitrés viva Santa odontología medicina estética con calidad garantizada consulta condiciones tu clínica vivant buen vivant a punto es

Voz 7 55:24 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 55:30 bueno tenemos a la vuelta el último bolo de la temporada será este viernes veintiocho de junio este mismo viernes que haya muy poquito así que vamos a conocer la ciudad agraciada cuando quieras darle fuerte a la ruleta

Voz 53 55:44 de junio los vamos atentos

Voz 1995 55:48 Granada mira nos vamos

Voz 3 55:51 querrán vamos a gran cantado Granada