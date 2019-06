Hoy por Hoy (25/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias de la actualidad de la mañana con Isabel Quintana y dos platas

el líder de Ciudadanos en Castilla y León pide a la dirección de su partido que levante el veto al PSOE y que le hagan una oferta Pedro Sánchez para negociar pactar no es traicionar acaba de decir Francisco Igea que es uno de los cuatro miembros de la ejecutiva de Rivera que ayer votaron en contra del veto a los socialistas además Igea ha asegurado que no va a abandonar Ciudadanos sólo unas horas después de la marcha de Toni Roldán y otros dos dirigentes de la formación naranja Radio ya Valladolid Eva Marín

Voz 0603 00:36 Francisco Igea no se va reconoce una crisis interna en el partido que debe servir para aprender

Voz 0824 00:41 ver ya aplaude que en Ciudadanos se puedan

Voz 0603 00:44 mostrar posturas críticas con libertad aunque eso suponga enfrentarse a las directrices nacionales y en esa discrepancia considera que debe hacerse un a Pedro Sánchez una oferta concreta sobre política social cómo afrontar los nacionalismos la financiación autonómica plantear un diálogo para evitar pactos con quienes plantean políticas no igualitarias como los nacionalistas o catalanes

Voz 2 01:05 por ejemplo también Bildu para Igea dialoga

Voz 0603 01:07 en política no es rendirse pactar no es traicionar lamenta que se haya abandonado la política social sea ya hecho un diálogo que se asienta en el lenguaje de la confrontación y considera necesaria la autocrítica también en el PSOE lamentando que su secretario de Organización José Luis Ábalos pida más Toni Roldán en ciudadanos Hinault en el PSOE

Voz 0824 01:28 la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un presunto pederasta por abusar de al menos tres menores durante dos años el hombre amenazaba a sus víctimas con utilizar su supuesta influencia como agente secreto para dejar sin trabajo a sus padres y desvelaban los abusos Radio Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 01:42 este individuo estuvo durante dos años abusando de sus víctimas durante al menos cuatro veces cada mes hay tres niños ya identificados pero los investigadores prosiguen porque creen que pueden aparecer más víctimas esos abusos eran muchas veces recogidos en vídeo algunas veces el pederasta llegó incluso a ofrecer dinero a sus víctimas para que les dejara grabar les de hecho tenía un bolígrafo con cámara incorporada con el recogía todas las escenas de carácter sexual horas antes de ser detenido en la capital había intentado captar a unos menores invitándoles a subir a su domicilio a jugar con la consola

Voz 0824 02:20 España está a la cola de Europa en la lucha contra la corrupción según el informe anual del Consejo de Europa nuestro país es el segundo que menos ha cumplido con sus recomendaciones sólo por delante de Serbia Álvaro Zamarreño

Voz 3 02:30 en concreto de las recomendaciones que los expertos en corrupción

Voz 0116 02:33 el Consejo hacían a España en su anterior informe con los datos de dos mil diecisiete y dieciocho el cumplimiento fue de cero sí que es mejor si se consideran los cumplimientos parciales no quiere decir que España no haya hecho nada contra la corrupción pero sí que no ha cumplido con los cambios que estos expertos conocidos por sus siglas como Greco piden en el ámbito de prevención contra la corrupción en el legislativo

dónde estuviste en Mallorca

Voz 0824 02:54 es en Canarias

no hubo problema en los institutos públicos madrileños con raíces el sistema informático que gestiona los centros educativos de la Comunidad hasta última hora de anoche estuvo colgado dificultando la creación de los boletines de notas que hoy tienen que entregar a los alumnos Laura Gutiérrez hasta las nueve de la noche

Voz 0824 03:16 el sistema informático estaba colapsado no dejaba sacar ni un solo boletín de notas a pesar de que los institutos han citado para hoy a los alumnos

Voz 4 03:22 agobiados que estamos dependiendo de un sistema que no funciona que se bloquea hay que se fatura que somos todos los centros a la vez y que estas cosas se tienen que preveer pasó el año pasado y está volviendo a pasar ahora no se ha solucionado

Voz 0824 03:34 es Pilar de los Ríos presidenta de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid que asegura que hay centros que todavía está ahora están intentando sacar esas notas cada documento tarda una hora o dos en descargarse en institutos con cientos de alumnos

Voz 1434 03:46 la FAPA Giner de los Ríos la principal federación de padres de alumnos de la Comunidad de Madrid ha pedido a la justicia medidas cautelares para que suspenda el procedimiento abierto en estos momentos para solicitar el cheque bachillerato hasta que haya una sentencia la FAPA considera que estas ayudas son ilegales el partido volar de Madrid busca a sus dos candidatos para ocupar los escaños en el Senado que le corresponden por designación autonómica sobre la mesa varios nombres entre ellos el presidente en funciones que parece que se descarta para evitar que Madrid tenga otro presidente más en la misma legislatura Javier Bañuelos

Voz 0861 04:19 el de Pedro Rollán se ha barajado era una opción posible pero prácticamente descartado por qué eso pasaría por obligarle a dimitir para asumir el cargo otro de los nombres que están ahora mismo sobre la mesa son los de Alicia Sánchez Camacho David erguido o Alfonso Serrano el plazo para anunciarlo vence el

volumen y seis personas han sido detenidas en Madrid por distribuir más de cuarenta y cinco mil huevos como ecológicos cuando eran de una categoría inferior la operación se ha llevado a cabo en Mercamadrid forma parte de una macro redada internacional contra la distribución de comida bebidas falsificadas veinticuatro grados en el centro de la capital

Voz 0824 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido en la información actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com DNS

Voz 1995 05:22 por supuesto que puedes tocar el piano sino un momento quieras no tengo problema

Voz 7 05:27 salvemos a tal muy buenos días muy buenos días tuve es un piano

Voz 1995 05:30 te tiras para es como que te llamo espontáneo

Voz 7 05:34 no porque mi única manera SAE de de de que la gente me escuche sí es verdad tocando música que yo hablando no

Voz 1995 05:42 que va

Voz 7 05:44 entre el visto no empieza bien

Voz 1995 05:49 por cierto Salvador veinticinco de junio hemos empezado hemos una parte muy importante de este programa hablando del mar de la gente de es el Día Internacional de la gente del mar y curiosamente en tu último disco tienes una bonita canción sobre el mar

Voz 7 06:03 ahí tuve que hacer

Voz 1995 06:06 sí

Voz 8 06:11 tuve PR eh

Voz 1995 06:17 en esta canción como un bálsamo lugar al que acudir buscando consuelo cuál es tu relación con el mar porque tú tu ciudad está rodeado de grandes grandes

Voz 7 06:26 sí sí yo siempre siempre estuve en ciudades con más yo viví en Lisboa no en vano está rodeado por todas partes después cuando vivía en EEUU uno no puede elegir dónde va es como un programa de intercambio en tuve mucha suerte porque me tocó San Diego que bueno que está treinta dentro de la frontera con México

Voz 9 06:49 sí eh

Voz 7 06:51 hasta la costa californiana después de Mallorca después Barcelona que nunca supe lo que es vivir en una ciudad que no tiene mal

Voz 1995 07:01 dónde estuviste en Mallorca

Voz 7 07:04 yo vivía en Palma pero tocada por todas partes hoteles restaurantes

Voz 1995 07:07 me bares deberíamos dedicar un realmente a la gente que toca en los hoteles

Voz 7 07:12 a mí me parece muy buena idea deberíamos

Voz 1995 07:15 prueba sólo a la gente es un trabajo alucinante para gente que no siempre está prestando la atención que la banda merece esa es la gente que trabaja en hoteles es básica

Voz 7 07:26 delicado el asunto también porque uno cuando va a comer a un restaurante nueve no uno va a un concierto hasta entonces yo no no no no me pone en el lugar de de de de juzgar a la gente porque la gente va hay cuando va a cenar a un restaurante quiera hablar con consumo sabes no no es obligada a estar escuchando la música

Voz 1995 07:44 sí pero cuando terminen a esos niños jugueteando dos años baila en que esto se debe ser muy difícil

Voz 7 07:50 me paso de de todo me pasó de todo

Voz 1995 07:53 debe ser lo más difícil esa parece más fácil ganar Eurovisión

Voz 10 07:57 Andy tocar en un hotel de Playa donde la crema

Voz 7 08:04 ya empiezan a hablar contigo cuando trastoca cántanos chico mira tú no sabes la de la de Rosalía

Voz 1995 08:12 Sáenz te la sabes

Voz 7 08:16 la vi el otro día en primavera ha pasado

Voz 1995 08:18 mucho tiempo ya de lo de de lo de Eurovisión pero tú vives todavía como una película en blanco y negro de algo que le paso a otra persona

Voz 7 08:28 un poco sí un poco sí fue una cosa muy muy fuerte no casi sobrehumana es todo lo que es lo que viví ahí también en las circunstancias que estaba con mi salud todo veces un poco místico no todavía lo ves y todavía lo veo así

Voz 1995 08:44 Salvador está nuestro país va a ofrecer el concierto Las Noches del Botánico un lugar maravilloso para algunas eh

Voz 7 08:51 nunca estuve ahí la gente siempre me quiere mostrar fotos yo prefiero llegar y ser sorprendido no quiere mal pero todo lo demás

Voz 1995 08:59 cerca aquí mucha gente sorprende está la costa de Madrid se y hay una cerca donde tú vas a tocar está a la carretera de la playa que bueno pues si cualquier carretera que sale Madrid Galadí viene bueno hubo una antigua idea cómo estás de de salud porque es el único europeo que conquistó el corazón de millones de personas tuvo que cambiar el suyo como esta

Voz 7 09:24 mira ahora muy bien claro que hay cosas que no tiene que hacer y tener muchos cuidado bueno muchos tampoco es que tengo pero algunos cuidado

Voz 9 09:32 eh pero felizmente

Voz 7 09:35 ahora estoy bien puedo jugar a futbol otra vez que me encanta y hacer lo que más me gusta que es esto

Voz 1995 09:43 ahí tienes que cuidar las emociones no

Voz 7 09:46 que hay una cosa muy curiosa es que el corazón no está lo que dicen los médicos enervado que los nervios no están conectados todavía el corazón porque el sistema nervioso no estaba todavía no tuvo tiempo de es todo lleva días

Voz 3 10:00 y no sé cuánto tiempo llevas

Voz 7 10:02 pero en todavía corazón no está enervado es una cosa muy osea es que las emociones no me si no me influencia en el en el corazón

Voz 1995 10:10 pues yo yo lo utilizaría como excusa no me des disgustos es una frase muy típica no trata me bien que tengo el corazón fastidiado hoyos para mí logren argumenta

Voz 7 10:20 pero eso era antes ahora este curso ya está bien ya no no tengo esas cosas

Voz 1995 10:24 in tienes la sensación de estar que tu ya has vivido eres muy joven pero has vivido unas cuantas vidas CSC tienes la sensación de estar en una nueva

Voz 11 10:35 ahora sí después de yo pongo lo de Eurovisión y lo de la operación en la misma bolsa bueno en la misma vida no después de todo eso son ahora es una mala vida fresca Hay más leve el disco se titula París Lisboa

Voz 1995 10:52 pasando por Madrid no sea su bici difícil hacer ese trayecto sin sin pasar por Madrid debemos en una carretera porque los músicos vivís constantemente Via dejándose no no sé si conoces algún músico al que no le guste viajar

Voz 7 11:08 mira por ejemplo mi hermana y a la gente que tiene familias lo que quieres estar con sus familias sólo quiero volver hay estoy harto de los hoteles yo todavía no me llegó ese ese momento pero yo a mí me encanta todavía los hoteles hay estar por todas parte de comer la comida a la gente a aprender a hablar la lengua de de de todo todas las todos los países me encanta viajar parece que Europa llegar ese día

Voz 1995 11:34 si te gustan los hoteles deberíamos y esto yo a Magaluf aún si de eso deberíamos que se ponga a tocar Salvador Saura en esa noche antes de las Vima concierto esa página de repente sabes tú sabes a ver por ver qué cara ponen tanto tela de Demi Kylie Minogue que se espera de una canción de vía fantásticos que

Voz 7 12:00 una vez en Mallorca canté una canción de de Bruno Mars que me pidieron

Voz 9 12:05 y y al final me dieron

Voz 1995 12:08 Iphone cinco en la época que en dos mil doce era como bien estoy tú lo has dicho muy bien no esto fue un prisma aquí mi teléfono no la Historia yo

Voz 7 12:21 tocábamos todos los lunes en un restaurante y Super Shore

Voz 9 12:24 si el dueño un día dice mira

Voz 7 12:26 en un príncipe árabe a ver el concierto porque está aquí en Mallorca de vacaciones no sé quién mira vino El Príncipe con sus amigos hiciera un montón de ruido claro que no escucharon la música que de repente me viene el camarero me dice mira hay una chica de la mesa de Prince que que cumpleaños si puedes cantar el cumpleaños nada vale le cantaban el cumpleaños y en inglés y en español y en portugués después le ellos empezar a escuchar la música dijeron ahora la chica de cumpleaños quiere que cante Bruno más yo con todo lo de alto de mi esnobismo del jazz dijo uno

Voz 1 12:59 nosotros sólo hacemos música jazz erudición

Voz 7 13:03 de entonces viene él con billete de doscientos euros en el bolsillo de mio de ida el guitarrista los centros euro entonces ya hicimos como buenas prostituta de la música que somos hicimos la la la la depre uno más que yo había escuchado en el Mercadona que eres tú pese a ello niños tiene dos acorde la life SIMO ahí el tipo encantado el Príncipe y hacía vídeos agitadas dijo ustedes tienen que venir a tocar a mi barco y entonces sale mañana vamos a tocar a tu barco después el día siguiente uno uno llamó uno dijo una bebida estábamos ahí este pero bueno ganamos doscientos euros extra que era dos veces lo que vale al concierto

Voz 1995 13:43 no está no está mal después

Voz 7 13:45 es ingirió mensaje me dice mira al final no pudieron venir al barco porque me tuve que ir pero les deje un regalito en el cuarto de hotel y al final eran dos Alphonse uno para mí uno para el guitarrista valía eso varía en la época mil poco

Voz 11 14:01 no estamos perdiendo dinero Salvador te digo yo que no sano vamos los tres nos hacemos una gira de hoteles luego hacemos también toda la parte corto

Voz 1995 14:12 perdido yo que que tienes tienes una agenda intensa mañana estás en el Botánico después vas a estar en Bañolas en mayores en Girona el día en que el viernes Veintiocho me bonito lo de Bañolas si ya lo de Madrid siempre más bonito

Voz 7 14:30 o sea la capital por supuesto vamos

Voz 1995 14:32 seguir en la segunda hablando como estás de acuerdo te pagamos doscientos dólares mal giro no hay

Voz 10 21:04 sensible

Voz 1995 21:06 tipo elegante ganó el festival de Eurovisión tocando jazz

Voz 10 21:10 eso está

Voz 1995 21:13 mañana va a estar en las noches es botánico iba a estar en este país en Menorca Mallorca en Huelva Silla un lugar en Finlandia que es imposible intentar dinero tú me encanta como dónde dónde vas yo diría

Voz 11 21:29 y plazca o no

Voz 1995 21:33 no porque yo sea un poquito de sueco entonces ella estuviese estudiando Suk te gusta oír a mi hermana aquí viene gente buena a este programa si eres bueno tienes talento es un asunto que están sacudiendo su sí sí sí pero la vida es demasiado corta para aprender sueco

Voz 3 21:51 Reino Unido lleva no sé cuántos décadas trabajando con uzbekos helado el sueco no dominan y que tiene mayor que tú eres sueco que no no sea yo soy de mayor no parece tan raro el español que mayor que le hablan

Voz 1995 22:11 tú lo tienes tú que has vivido allí no tienes la sensación de que el sueco más que un idioma es una afección en la garganta

Voz 7 22:17 no yo lo que es cierto es que la gente siempre está feliz allá tiene un idioma muy gracioso muy feliz muy alegre a mí yo siempre salía a la calle iba feliz escuchando y en las clases me me la pasada

Voz 1995 22:31 super bien escuchando la única persona del mundo que dice que los suecos son gracioso pero ellos no lo amén de país por tener sentimientos ingush cuéntanos el típico chiste sueco Salvador venga yo no tengo insiste eso sí que no hay Estu que eso feliz

Voz 7 22:53 pero ellos no quieren no quieren ser alegres pero lo son sólo hablamos yo diciendo la cosa más seria son muy alegre

Voz 1995 23:00 en el fondo es casi mejor sueco que los daneses que creen ser los latinos el norte alguien tiene que hablar con esa gente sale alguien tiene que decir la verdad visto Eurovisión por cierto este año no no no no tenía consigue tu vecina Madonna no quieres decir nada no

Voz 7 23:18 mira yo nunca la vi ellas tuvo un montón de veces en sitios donde voy bares donde buen Lisboa nunca coincidimos también en su momento yo estaba en el hospital cuando ya estuvo ahí también hay un par de veces me decía mira una cena está Madonna no sé que yo yo estaba tocando algo nunca coincidimos es una pena

Voz 1995 23:39 si la hubieras Si hubieras visto Eurovisión no tenía espera ninguna

Voz 7 23:43 ah no pero vi después su actuación después cambiaron el pero bueno

Voz 11 23:48 ella ya tiene una edad Mecano

Voz 1995 23:50 esa beca me decía yo que Salvador Sunyer sensible lo demuestra esa sensibilidad muy cercana a la de Caetano Veloso sabes

Voz 7 23:58 lo que pasó

Voz 31 24:05 Diego

Voz 1995 24:08 sensible capaz de acercarse los grandes columnas de gas escuchen peca

Voz 10 24:19 sentir bien

Voz 1995 24:23 tipo curioso que se mueve con soltura entre géneros y también entre idiomas lo mismo canta en portugués como escuchamos en castellano

Voz 29 24:33 enviar

Voz 1995 24:44 bueno canta se Torrado

Voz 7 24:48 no no cuando vaya ya en noviembre quiero cantar en sueco clan yo siempre dónde voy a los países canto algo de de allá yo canté una canción en Lituania de lituana que canté una vez en China canté una canción y cantones

Voz 1995 25:04 encanto en este tú crees que no siempre se ha dicho que el rock por ejemplo es un idioma fantástico para

Voz 10 25:12 el inglés para que da muy bien

Voz 1995 25:15 la música por género se ha vivido la ópera en italianos una excelsa muestra en en alemán tiene otras otras consideraciones pero tú crees que realmente la las voces las distintas fonética si los idiomas encajan de la misma forma unas que otras

Voz 7 25:30 sí cada idioma tiene sus vocablos bonitos yo creo que en verdad el idioma es la música no la lengua que se habla es como para mí yo lo uso como un pedal como un guitarrista tiene sus pedales pues me pedales son los idiomas cada cada idioma acciones sofocado los interesante el francés puede ser la semana más erótico quizás más así visceral me encanta el francés por eso hoy el español está en poético no sé todos los idiomas tienen su encanto creó cuántos aulas

Voz 32 26:01 y la mente

Voz 7 26:04 o bien malamente

Voz 1995 26:06 lo de Rosalía buenamente

Voz 7 26:08 es que iba a horas tuve en Huelva estoy todavía con el chip del flamenco no hablo seis poco pero bien bien que podría ser una carrera superior habló portugués español inglés y ha sido un poquito seis idiomas

Voz 1995 26:23 tengo un poquito de sueco

Voz 7 26:25 sí él el sueco lo hablo al veinte por ciento el francés al setenta y cinco y después el catalán también porque divide mayor que hay en Cataluña el catalán ya lo hablé mejor también el italiano hablaba muy bien y también se me fue un poco pero bueno es cuestión de a ver si se deja habla un idioma se olvida

Voz 1995 26:45 ese era el movimiento ceses que es necesitan idiomas necesitan estar vivos constantemente hablase ese tipo España deseamos que usted este Mallorca en Barcelona estudiando en el Taller de Músics hirviendo conciertos en nuestro país hemos estado un sonido de un de uno de los conciertos me usted que tú me ayudaran su concierto que tú fuiste me gustaría que me ayudara a contar qué es lo que pasa hablamos de un concierto tiene lugar el año dos mil catorce en el Palau de la Música Gerona está tocando Jorge Drexler solicita la participación del público y ocurre esto

Voz 33 27:29 yo digo con con la voz

Voz 34 27:43 sí es un solo de trompeta sorpresa

Voz 3 27:47 pero que nadie quería nadie de la banda quería hacer un solo bueno alguien del público quiénes son sólo yo estaba en primera fila que yo soy completamente

Voz 1 27:55 loco por de Drexler yo quiera son solo

Voz 7 27:58 entonces el el Palau tiene una acústica tan buena que yo y son sólo así en medio del público dice escucho mucho muchos súper bien y la gente pensó medios que no sabía hace reír y aplaudir

Voz 1995 28:09 ahí está

Voz 7 28:12 está nervioso y al final de cuatro a dos mil catorce cuatro cinco años después fui al Palau y llenamos el Palau y yo hice lo mismos seguí el ciclo de alguien de publique quiere hacer una chica que es ya Sami hizo sólo también entonces yo quiero seguir esta

Voz 1995 28:30 no era que no acaba no

Voz 11 28:31 Canobbio ya llegará un día que haya ganado

Voz 7 28:34 toca va tocar en el Palau lo llena

Voz 11 28:36 bueno sí

Voz 1995 28:38 Salvador tiene una trompeta la boca cuando decía antes quiero músico curioso es decir también porque además de su proyecto en solitario Salvador canta en un grupo que versiona boleros llamado Alma nuestra

Voz 29 28:49 eh

Voz 1995 28:55 nuevo Salvador es muy culo inquieto tiene una banda indie pop llamada no voy

Voz 1 29:09 tienes más mucho más bajas tengo una música

Voz 7 29:13 de de una banda de música tradicional de de madera sea trama

Voz 9 29:18 y si hacemos música de allá

Voz 7 29:22 estoy preparando un proyecto de homenaje a Brel vamos a ser tres conciertos íbamos a hacer arreglos originales en fin estoy también con los del flamenco querer aprender algo

Voz 9 29:32 que tengo una inquietud artística una hiperactividad que

Voz 7 29:37 que es buena y sana pero a veces también me me me atropella a mí mismo

Voz 1995 29:42 sabes que hay gente que te puede ayudar con ese nombre

Voz 7 29:44 claro claro toma tómate algo

Voz 1995 29:46 las pastillas se llama marino pasear por la playa de la vida no es toda trabajar crear música hacer una parada los impuestos y hace los impacto es así que Estrada os estamos en la época este te sale a devolver esa tienes que poner mucho de los impuestos así monta monta pero yo quiero pensar eso ciudadanos

Voz 7 30:10 dice no yo pongo dinero para los parques que se a construir a los hospitales público yo a mi me gusta creer eso porque yo vivía en el hospital y al final en seis meses la cuenta que tenía que pagar el XXV Ebro hay que yo viví de del contribuyente y me gusta pensar que en Portugal lo que pagamos impuestos nada para

Voz 1995 30:31 fíjate esa frase tiene más calado lo que crees que yo viví el concibió es decir cada día ahora mismo hay tristemente gente que tiene que ir a urgencias subida está pende de un hilo iba a vivir del contribuyente iba a vivir porque hay unos médicos fantásticos que les vas a que les va a seguir vivos por lo que sí con el bien común si ahora que estamos en época impuestos me parece bien que alguien como tú influyente díganos señor Spain ustedes impuestos hay que pagar hasta la última sí pero ya no sé cómo aquí España no sé si eso va con reloj ya te digo yo ya te digo yo que eso no se escapa escapa nadie y hay que ser muy conscientes bueno Salvador al que hay que hace que vaya mucho al concierto suyo para pagar impuestos porque luego tenían que dejar muchas impuesto así que sirven en los parques y hospitales que va a estar mañana ellos lo hago gratis

Voz 11 31:23 no llevas nada nada ni yo lo hago por el amor a las bueno pues acaso compre la entrada de las

Voz 1995 31:29 es el botánico y después pues una gira de va a llevar por media Europa por luego tengo aquí anotó que te vas muchos sitios basa Chiclana a Lituania Suecia Dinamarca Eslovaquia ellas sin duda Francia lo más cercano que Girona el viernes y mañana en el en las noches botánico Salvador Llanos queda entrevistar a tu madre tienes ya te digo yo que clínica que hace una cosa para turista Nos ha contado maravillosa que quiere quedar de pisa no quedan dos semanas así

Voz 7 31:57 se llama Se llama porque van a terminar el programa

Voz 1995 32:00 terminamos el vino tu hermana viviste tú nos queda alguien más de la familia

Voz 7 32:04 yo no mi madre mi madre pero ella viene no se calla que tienen que déjale dos horas de entrevista

Voz 1995 32:09 a ver si te crees tú que tú no hablas eh

Voz 3 32:12 es verdad que las tú empezaste habláis de visto dice que pus yo hablo poco los entrevista pero bueno pues no

Voz 7 32:19 era muy ha escuchado yo vine con con miedo

Voz 1995 32:22 no porque lo escuchan dos millones sesenta mil personas pero es que en unas horas deja meter baza machos estado hablado tu solo nosotros aquí en fin Salvador Sobral vayan al concierto donde habla y canta también

Voz 1 32:33 salvado el verdadero placer

Voz 6 32:46 hoy por hoy con Toni Garrido movimiento del seísmo por la mañana ciento de

Voz 24 32:53 la línea directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 6 33:01 consulta condiciones el libre directo punto com una compañía Bankinter

Voz 35 33:10 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 36 33:22 con lo siempre son de tela

Voz 1995 33:25 del Congo no venías Don siete tampoco lírico eh pero

Voz 36 33:28 el sufrimiento que hemos visto en Lesbos el yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura el olvido es la falsificación del pasado impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando

Voz 12 33:43 el pasado la historia es el referente para no repetir errores que tienes lo afronta

Voz 36 33:49 no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa en el resto no lo sabéis enterado que esto buenos arruinó culturalmente

Voz 12 33:55 pero lo que los hace diferentes es la capacidad de pensar

Voz 37 33:59 porque es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos

Voz 12 34:02 fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podrías

Voz 13 34:11 por qué no estoy haciendo nada y que éstas

Voz 38 34:13 haciendo así como comencé un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 1995 37:45 no vamos a Jorge interesantes personajes verán el pasado catorce de junio algunos de ustedes lo recordarán nosotros desde luego va a ser difícil que lo olvidemos el pasado catorce jun hicimos este programa en directo desde el Museo del Prado fue una grandísima experiencia más hicimos el brama andando por el Prado no sentados un ratito así ir esto el programa se trataba de recorrer grandes cuadros con grandes personajes porque siempre impresiona visitar el Prado hay gente que dice que un museo como el Prado te cambia la vida y algunas veces es verdad no exagera no en el caso al menos de la artista Lita Vellut trilita muy buenos días

Voz 2 38:22 muy buenos días es que hace un par de eso

Voz 1995 38:24 Manás estuvimos haciendo esto mismo pero paseando por uno de los museos mi mi opinión el mejor museo del mundo sabemos que aquí la visita a este museo precisamente te cambió la vida

Voz 2 38:37 es curioso porque hay muchas veces que la gente me dice qué suerte tuve viste espetado optaron yo siempre digo sí tuve mucha suerte me adopción pero la suerte más grande fue el entrar en el Museo del Prado

Voz 43 38:50 el descubrimiento

Voz 2 38:52 tanto de los grandes maestros del arte para mi fue un antes y un después yo siempre digo que después del Museo del Prado empezó mi vida empezó mi vida emocional y empezó mi desarrollo intelectual porque en el Museo del Prado allí descubrí pues la historia de nosotros lo que descubrí es que es posible que el arte de posibilidades para desarrollar un lenguaje para dibujar ventanas donde no hay salidas poner colores donde es oscuro y sobre todo comparar que el ser humano pasa por tantas cosas parecidas a las cosas actuales el Museo del Prado es una galería de retratos actuales nuestras es impresionante siendo impresionante el impacto que puede tener una visita al al museo han con niños con con adolescentes con con gente adulta es es es lo que ayer estaba comentando que es tan importante tan importante que que se active esos esas esas visitas en las escuelas que el arte es difunda más que los políticos todo el mundo nos enfrentaremos a

Voz 1995 40:13 a a promocionar el arte digamos que cuente claro que nosotros estemos dado te hemos asumido muy rápidamente pero quizá uno de nuestros oyentes no saben que cuarenta años después de esta visita de la que hablábamos al Prado Lita cabelludo es la pintora española más cotizada del planeta de ahí la colocación y a cuatro años la revista Art Price lo por detrás de nombres incontestables como Miquel Barceló Juan Muñoz Noche en el Museo Guggenheim Bilbao entregó el premio Fair Saturday en su de extradición por sus valores artísticos y personales su capacidad inspiración Alice su legado permanente de una sensibilidad humanista que transmiten sus sus obras sea tú desde las tres gracias de Rubens que viste primera visita As transformado tu vida tratando de repetir eso para otra gente para que otros sienta lo mismo que tú sentiste

Voz 2 41:03 sí sí también ha sido una una es una idea de de afectar mi pasado no para mí es muy importante que todo lo que he vivido todo lo que he tenido dejar atrás para para seguir creciendo y para para para para usar esas posibilidades que la vida me dio me regaló no ofreció la ética ajena fue para mí un punto clave no te que se ocuparon de mí eso no olvidar todo aquello que tuve que dejar atrás y como y como no lo olvido pues representando lo pintando no dándole voz dándole que tanto le ha entablado para que se vea entonces para mí es muy importante esa parte social en mi trabajo sin esa parte social sin ese compromiso que tengo con con no sé compartir todo aquello que he vivido todo aquello que sentido todo aquello que que que querría que fuera mejor sino pudiera usarlo en mi en mi arte pues pues a mi el arte me me me no sé si María pobre tengo la suerte de que el que dice que ha aprendido un oficio podido desarrollar muchos muchos años de trabajo y esfuerzo que eso oficiosa convertido en una forma de vida una forma de Filosofía en una forma de sentir que de vivir

Voz 1995 42:33 yo cuando decías Lita que que finalmente el Museo del Prado Nos representa a de hoy en una de tus entrevistas leíamos que las tres gracias de Rubens es una de las obras que más te imprimen también la pradera de San Isidro de Goya que vas llegando estaba la Quinta del Sordo que el edificio donde sacaron las pinturas negras llamas bueno es quizo se sigue produciendo esta imagen de Goya en esa pradera donde los madrileños siguen todos los años todos los años si subiendo a hacer exactamente lo mismo que hacían hace doscientos años suben hundía bocata ponen el suelo y pasen un día jugando decir en el fondo el arte captura un momento cuenta una historia historia que se reproduce año tras año día tras día semana tras semana

Voz 2 43:16 pero claro es que es que es eso no El arte El arte es un retrato del ser humano el ser humano crece lento se desarrolla muy lento somos muy lentos en el desarrollo la evolución entonces es tan fácil tan fácil de reconocernos doscientos años está muy cerca no no no no hemos cambiado tanto son las mismas caras los miedos las angustias los deseos las felicidades tienen las mismas caras de entonces que ahora la gran fuerza de los maestros este representar esas caras esos retratos que se hagan universal y que no tengan tiempo eso es lo que es tan interesante del arte cuando es comprometida y cuando es auténtica es que sigue viva es que no es un retrato muerto no es algo que es del pasado es algo que lo podemos aplicar directamente en el presente

Voz 1995 44:16 créame que Lita esa mujer con con mucha fuerza con mucha pasión en sus cuadros y en su forma de de de de enfrentarse a Alarte que vamos a hacer una pequeña pausa enseguida volvemos seguimos hablando de porque ella es una de las mujeres más cotizadas el arte de este país en el planeta en unas semanas

Voz 20 50:16 era una mujer universal

Voz 1995 50:22 una mujer es que demuestra a través de su pintura que el flamencos mucho más de lo que creemos que se puede exportar y se puede plasmar

Voz 10 50:32 en un lienzo Lita

Voz 1995 50:36 que constantemente recibe honores recibes premios dos cuadros están muy bien cotizados pero todavía parece que en tu país en tierra no

Voz 7 50:46 no

Voz 2 50:49 no no no no creo que no no no no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque porque hay muchísima muchísima admiración ha empezado hace empezó con una con con la exposición Vila Casas en Barcelona con la exposición en La Coruña

Voz 1995 51:08 pero de la debida casas tengo un activo aquí una crítica decía esto es de enero de dos mil dieciocho decía inscritas los derivados del hiperrealismo va más allá de los límites convencido desde la pintura colocándose en el terreno del riesgo la expresión y retrato psicológico con un clasicismo inherente heredado de artistas como Goya Velázquez Rembrandt

Voz 1 51:27 no está mal no está mal eh estar después las poses pero tu debería ser

Voz 1995 51:31 una Stay el rock'n'roll perdón no quiero llevarte a la contraria vamos faltaría más pero tu debería ser una esté al rock'n'roll

Voz 2 51:38 es que lo soy es que lo soy

Voz 1995 51:41 oye y la gente debería parar los coches lanzar

Voz 51 51:44 pero esa decidieron volverse locos que no es que no estaría para nada para nada viéramos caer despierto al rato no yo pero tú no sabes

Voz 2 51:53 cantidades las cantidades de cartas los seguidores que tengo las tengo un montón pero un montón de escuelas por toda España que los niños hacen hacen el trabajo sobre mi obra sobre lo que pienso y sobre lo que digo tengo una cantidad de universitarios que me escriben que están haciendo tesis bueno tú no sabes tú no sabes jodan tal admiración y cuánto amor recibo de España osea que el reconocimiento reconocimiento no solamente estar en un museo que te digan pues oye estás no se en los

Voz 1 52:34 sea es más importantes bueno tú has visto las poses

Voz 2 52:36 el Museo Goya tren Taipei ocho mil personas se desplazaron a Zaragoza os he venían con autobuses de Jaén eso es el gran éxito eso es el gran éxito cuando la gente dice mire yo nunca había ido al museo yo estuve en su museo y no me puede en la exposición y no me podía ir la director me decía había gente que venía por la tercera vez bueno pues esto es un reconocimiento que es lo que un artista

Voz 1995 53:06 el artista quiere quiere que que que

Voz 2 53:08 que qué pueblo la quiera

Voz 51 53:11 es que sea un artista de la caribeña

Voz 1995 53:13 sin esos autobuses yo creo que hemos perdido la oportunidad de hecho en el programa de vuelta el camino de vuelta después de haber sido tu exposición en Zaragoza volviendo a Jaén deberíamos habernos metido en ese autobús sería fantástico escucharla

Voz 2 53:25 imaginas

Voz 1995 53:28 cómo no si vamos no tranquilo hijo escuchar a la gente de la Pilar volviera Heil escuchando lo que dicen las emociones porque si no se olvida que el arte es pura emoción tú haces

Voz 2 53:41 exactamente yo yo creo yo creo que para mí ha sido siempre muy muy importante enfocar la parte en la comunicación pasea el yo creo que arte es comunicaciones amor es es expresar todo aquello que te que te ha Rusia dicen que te emociona Canelas que que que que que desprecia todas todas estas emociones siempre las he querido compartir siempre siempre siempre y eso es algo que con los años he conseguido un lenguaje en el cual puedo puedo puedo compartirlo es lo más grande que me puede pasar pues sea yo siempre digo para mí es más importante más importante la opinión de esa gente en ese autobús de vuelta Jaén que qué pues que que pues pues que el reconocimiento por ejemplo yo qué sé del director de porque que es tan importante en la vida para un artista es compartir

Voz 1995 54:43 milita cada vez que aparece el arte los medios básicamente es porque ha habido una subasta en una de las grandes casas de subastas del mundo en Christie's en Sotheby's en la que se entonces un récord de doscientos millones por la obra de Da Vinci

Voz 13 55:01 tenemos

Voz 1995 55:01 una aproximación muy equivocada hace el mundo del arte por términos generales los medios en eso hacemos otra

Voz 11 55:06 jo poco dudoso