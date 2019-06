Hoy por Hoy (25/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1995 00:07 resumen de la actualidad de esta mañana con José Antonio Marcos José muy buenos días

Voz 1018 00:10 no qué tal buenos días se complican las negociaciones entre el PP y Vox para la Comunidad de Madrid y de paso la gobernabilidad en el Ayuntamiento de la capital fuentes de la formación ultraderechista dan por rotas las conversaciones para la posible investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso porque no se han producido avances en el cumplimiento del acuerdo para el Ayuntamiento el famoso pacto secreto Javier Bañuelos

Voz 1718 00:31 de nada ha servido la carta que Isabel Díaz Ayuso envió hace sólo unos días a Rocío Monasterio para retomar esas negociaciones Vox rompe con el PP da por rotas las negociaciones para convertir a Isabel Díaz Ayuso en presidenta de la Comunidad de Madrid así lo confirman fuentes del partido Abascal en Vox unos dicen están hartos de incumplimientos el PP ha tenido tiempo para aplicar lo firmado en el Ayuntamiento y no lo ha hecho a esa ruptura acaba de referirse el presidente en funciones de Madrid pero

Voz 1088 00:56 pero ya el Partido Popular yo estoy convencido que ha cumplido cumple con los acuerdos que tienen suscritos ahora bien lo que tengo que decir que me aparezcan absoluta irresponsabilidad por parte de bosque pretendan mezcla que pretendan enturbiar dos negociaciones paralelas una en la que corresponde con el Ayuntamiento de Madrid otra que corresponde con el Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 1718 01:19 Rocío Monasterio acaba de tutear que no se puede romper unas negociaciones que no han comenzado pero en el PP dicen que si ha habido negociaciones continúan con la mano tendida hacia

Voz 1018 01:29 bueno pues veremos Bañuelos y Se trata de un órdago negociador si realmente es una ruptura que pueda dar la vuelta al poder del Gobierno de la Comunidad de Madrid Ciudadanos se vive hoy una aparente calma allí el protagonismo pasa por el líder de la formación naranja en Castilla y León y miembro de la ejecutiva nacional del partido Francisco Igea que en una rueda de prensa en Valladolid ha defendido la búsqueda de alternativas para que la investidura de Pedro Sánchez no dependa de forma exclusiva de los nacionalistas creo

Voz 2 01:53 que la labor de un partido como Ciudadanos no es meterse en la trinchera no es estar en un bando no es fomentar la política de frentismo lo que proponemos es hacer una oferta pública que los ciudadanos españoles entiendan hasta sobre políticas públicas sobre cómo va más enfrentar el problema nacionalismo y sobre esa oferta verse Partido Socialista es capaz de contestar a ella

Voz 1018 02:19 bueno pues la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo acaba de hacer unas declaraciones en un acto público en Madrid para señalar que Partido Popular y Ciudadanos no pueden bloquear la investidura de Pedro Sánchez

Voz 4 02:31 como futuro presidente del Gobierno escuchamos a Garay nada digo de Unidos Podemos se siente insultado la propuesta que es una pasado ellos insisten en que quieren uno de cada tres puestos en los que están donde lo piensas que esto de la de Gobierno

Voz 1018 02:48 a Carmen Calvo el presidente en funciones está viajando a esta hora a Granada junto al ministro de Fomento y número tres del PSOE José Luis Ábalos para inaugurar el tramo del tren en que después de diez años de obras que concluye con este ramal que completa un trazado de quinientos sesenta y ocho kilómetros enseguida esperamos poder comunicar con nuestro compañero Rafa Troyano que está haciendo ese recorrido en este viaje inaugural hablamos de la población española que aumentó el pasado año más de doscientas setenta y seis mil personas según la estadística oficial del INE que sea facilitado hace unos minutos la llegada de inmigrantes ha permitido compensar

Voz 0259 03:21 el saldo vegetativo negativo de habitantes mareo al olvido lo más significativo de esta estadística es nuevamente el espectacular aumento del cuarenta y siete por ciento de la llegada de venezolanos cuarenta y dos mil abandonaron su país se asentaron en España es el mayor incremento de población extranjera Le siguen los ciudadanos hondureños que se incrementaron un treinta es por ciento y en tercer lugar los colombianos la población creció en doscientas setenta y seis mil personas durante dos mil dieciocho y roza los cuarenta y siete millones de habitantes gracias al saldo migratorio positivo por tercer año consecutivo una vez superada la crisis económica la llegada de inmigrantes compensó la reducción del número de españoles por CCAA las que más crecieron fueron las Islas Baleares Madrid y Canarias

Voz 1018 04:10 hora doce y cuatro minutos los responsables de Instituciones Penitenciarias y la Dirección de Tráfico acaban de presentar un nuevo programa de educación vial para reclusos el proyecto está orientado a la obtención del permiso de conducir y también a la formación sobre el comportamiento cívico en la carretera contra el consumo de alcohol y drogas María Manjavacas

Voz 0011 04:27 es un programa de prevención de reinserción que se perdió con la crisis siquiera recupera el Gobierno con la novedad de que en este nuevo curso se pueden también recuperar los puntos ya en los próximos meses será posible sacarse el carné desde la cárcel y hay algo que no debemos olvidar una cifra Ángel Luis Ortiz ex director de Instituciones Penitenciarias

Voz 5 04:45 este momento es bueno que se conozca que en las prisiones españolas hay mil doscientas personas cumpliendo una condena privativa de libertad por delitos relacionados con la seguridad vial en él

Voz 0011 04:58 este programa el instructor de la autoescuela va a la cárcel para el teórico práctico se realiza fuera de la prisión pero nadie no son aclarado ha aprovechado esta clase para escapar de la cárcel

Voz 1018 05:07 historia con Raquel García Carlos Cala detenido Madrid

Voz 0011 05:09 el presunto pederasta por abusos a tres menores durante dos años el arrestado amenazó a sus víctimas con utilizar su influencia como agente secreto para dejar a sus padres sin trabajo si decían algo en instituciones Pereiro las aplica el protocolo anti suicidio a los condenados de la manada también se les ha asignado un recluso sombra para garantizar su integridad Instagram pasa a ser una aplicación de compra según su director la idea es conectar a los influencer con los compradores ya se están haciendo pruebas con marcas como Adidas Dior Prada el Gobierno va a usar siete mil quinientos millones de euros del préstamo la Seguridad Social para la extra de las pensiones de verano no tendrán que recurrir a la hucha de las pensiones a la que ya sólo quedan cinco mil millones de El Ibex veinticinco que a esta hora medio punto porcentual el resto de los principales índices europeos también registran ligeras pérdidas en deportes la selección de fútbol femenino te rifa en los próximos minutos en Madrid tras ser eliminada en el Mundial ante Estados Unidos por un gol a dos además la junta directiva del Real Madrid decidirá hoy sobre la creación de no

Voz 1995 06:01 el equipo femenino puesto en esto es algo de lo que tenemos pues muchas gracias cosas luego te escuchamos seguimos

hoy por hoy

en la Cadena Ser

hoy por hoy

Voz 1995 06:17 con Toni Garrido si le pregunto dónde estaba usted hace exactamente diez años probablemente al tenga problemas para recordarla pero si cambia el enunciado de la pregunta será más sencilla recuerda dónde estaba usted cuando murió Michael Jackson algunas noticias tienen influencia en la cultura popular que resulta difícil olvidar cómo Nos impactaron en su momento o usted cumple una década desde que una dosis letal de anestésicos acabara con la vida de la mayor estrella que el pop ha conocido en su historia hoy su figura figure su reputación personal están más que discutidas que nunca recientemente además un documental en HBO dejó todavía más profunda la sombra sobre ese personaje a pesar de todo eso resulta muy difícil poner en duda su enorme talento y su influencia en la música contemporánea Pablo González Batista muy buenos días buenos días hola Tom vamos a hacer un

Voz 1646 07:15 ejercidas esta mañana el ejercicio de aparcar por unos minutos la polémica y centrarnos en el fenómeno en la música y volver por un instante ese día veinticinco de junio del año dos mil nueve

Voz 1995 07:25 vosotras os acordáis de dónde estaba ese cinco de junio de dos mil nueve el día que murió Phil Jackson sí sí afectan

Voz 1646 07:31 no porque yo estaba en Nueva Delhi estaba en la India recuerdo que la noticia acepto

Voz 1995 07:35 esto para contarnos que tu tiempo

Voz 1646 07:38 presumido esos Bach además no recuerdo muy bien por qué porque estaba justamente Nueva Delhi pucelano las no dice si estaban contando la por supuesto en inglés la noticia la había adelantado TMZ punto com que Sun tabloide digital dedicada a los cotilleos ya informó on sobre famosos de hecho esa página con esa exclusiva todavía se puede consultar en internet y el texto que tienen unos pocos párrafos empieza así acabamos de enterarnos de que Michael Jackson ha muerto tenía cincuenta años estas son las primeras palabras que hablaban sobre la muerte de Michael Jackson la noticia recorrió los medios de comunicación de todo el mundo pero nadie se atrevía a publicarla porque se habían dicho tantas cosas de Michael Jackson que nadie podía o nadie quería creérselo en aquel momento además TMZ no era precisamente un medio prestigioso así que la información no empezamos a tomárnosla los medios del todo en serio hasta que lo confirmaron primero Los Angeles Time luego la CBS y finalmente la CNN

Voz 7 08:25 hace está en si vías a voz por Michael Jackson hasta

Voz 1646 08:32 unas horas más tarde la noticia ya abría los informativos en todo el mundo aquí en España llegó en torno a la medianoche esa información fijaos que en la Cadena SER tuvimos que interrumpir el primer tramo de El Larguero para dar paso a Javier del Pino que por entonces era corresponsal en Washington

Voz 8 08:45 Michael Jackson desacuerdo cuando Los Angeles Times el el tanto su periódico prestigioso medio de confianza hasta ahora había dado solamente un medio del corazón de Internet

Voz 1646 08:53 con la noticia de cualquier manera habría ha sacudido el mundo de la cultura pero fue especialmente llamativa porque Michael Jackson estaba a punto por esos días de volver a los escenarios de hecho la cronología completa para entender la importancia de la noticia empieza unos meses antes un día cinco de marzo del año dos mil nueve cuando Jackson aparecía entre los medios de comunicación para anunciar la que iba a ser su gran gira de despedida dixit esta fueron sus últimas palabras en público anunciando esos con

Voz 9 09:16 Nos OK

Voz 10 09:27 y eso precisamente que está anunciando

Voz 1995 09:30 de a ser la gran reaparición de redes algo que no sacaba disco desde dos mil uno

Voz 1646 09:34 claro ya ven programado diez conciertos en el O2 Arena de Londres que iban a arrancar el trece de julio es decir en poco más de un mes después de su muerte y la expectación era tal que se pusieron las entradas a la venta bueno realmente se permitieron que la gente se inscribiera para pedir las un millón de personas se inscribió para comprar entradas en las primeras veinticuatro horas así que la promotora el día siguiente ya había anunciado cuarenta conciertos más Michael Jackson estuvo hasta la noche antes de morir ensayando en esos esos concierto sí de hecho editó un documental con ellos titulado así CSIT por lo tanto Michael Jackson estaba en buena forma solamente tenía cincuenta años había vuelto a ocupar titulares por algo bueno después de hacía mucho tiempo y eso hizo que la noticia de su muerte tuviera aún más

Voz 1995 10:12 pues sí el funeral su funeral según estimaciones es muy difícil funeral lo vieron mil millones de personas en todo el mundo es multiplicar por diez por ejemplo de la famosa Superbowl

Voz 1646 10:23 claro es un funeral absolutamente masivo tanto en audiencia como en la gente que estuvo en ese escenario se retransmitió en directo ahí estuvieron gran parte del star system norteamericano es de Stevie Wonder a Kobe Bryant pasando por Brooke Shields y por supuesto su familia sus hijos también sus hermanos este es Jermaine Jackson

Voz 1995 10:39 hombre de familia de mismo de todos nuestros amigos nuestros sobrinos

Voz 1646 10:44 buenas y mientras emitía el documental las ventas de productos relacionados directa o indirectamente con Michael Jackson se multiplicaban también según algunas estimaciones por ochenta en sólo unas horas las los discos más vendidos en todas las plataformas de descarga eran por este orden Thriller o

Voz 1995 10:59 Wall Ibar como podríamos resumir el legado de Michael Jackson

Voz 1646 11:04 pues mira la historia de la música está llena de buenos cantantes de buenos bailarines de Buenos compositores irá gente que sin ser nada de eso es una gran estrella pero Michael Jackson lo era todo al mismo tiempo es decir bailaba cantaba componía y además tenía carisma tenía una infancia muy complicada y un largo historial de excentricidades incluyendo centridad que al final terminó por matarle que era haber contratado a su propio Anestesiología y todo eso le convirtió en la estrella más grande probablemente de la historia del pop también muy a su pesar en un producto claro tú lo decías al principio Toni diez años después todo este legado está inevitablemente empañado por las graves acusaciones de abuso que medio mundo ha visto en el documental HB HB All Neverland de hecho hoy sí hay muchas emisoras hoy se cumplen diez años de la muerte son pues hay muchas emisoras que no van a poner canciones de Michael Jackson hay muchas emisoras que hoy no van a contar que se cumplen diez años de su muerte Los Simpson han decidido no volver a emitir aquel mítico episodio en el que participó pero es muy difícil obviar que en lo puramente artístico Michael Jackson revolucionó por completo en la música pop cambió la estética del pop hizo crecer el espectáculo en los conciertos y avanzó por lo menos una década de golpe en la manera de hacer videoclips con este thriller

Voz 11 12:10 eso me quedo

Voz 1646 12:15 de acuerdo el día que se estrenó la gente lo recuerdo porque dio mucho miedo ante la tele inmediato muchísimo miedo ver esos zombis en la tele un videoclip que ha cambiado como digo la historia del de la audiovisuales casi diría más allá de la música está a punto por cierto de estrenarse Yesterday que es una película de Danny Boyle que viene a plantear qué pasaría si los Beatles nunca hubieran existido sino tuviéramos esa influencia bueno pues hay muy pocos artistas con los que se podría hacer algo parecido yo creo que Michael Jackson Michael Jackson

Voz 1995 12:38 es una artista diez años se cumplen hoy de la muerte de Michael Jackson su música forma parte de nuestra vida es innegable más allá de cualquier polémica Pablo González Batista muchísimas muchas gracias

hoy con Toni Garrido

Voz 13 13:02 me encanta el movimiento del seísmo por la mañana ciento helado

Voz 14 13:28 sí

hoy por hoy en Cadena Ser punto com aquí en las redes sociales arroba hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 12 13:47 la Cadena SER presenta el placer de escuchar Emma Wood how bella inteligente y rica

Voz 1280 13:55 con una familia acomodada y un buen carácter parecía reunir en su persona los mejores dones de la existencia y había vivido cerca de veintiún años sin que casi la infligiera o la enoja Haase era la menor de las dos hijas de un padre muy cariñoso e indulgente y como consecuencia de la boda de su hermana desde muy joven había tenido que hacer de ama de casa hacía ya demasiado tiempo que su madre había muerto para que ella conserva así algo más que un confuso recuerdo de sus caricias

Voz 15 14:26 ya había ocupado su lugar una institutriz mujer de gran corazón

Voz 16 14:30 que se había hecho querer casi como una madre

Voz 1280 14:35 Erika Taylor había estado dieciséis años con la familia del señor Bush House más como amiga que como institutriz encariñara con las dos hijas pero sobretodo con la intimidad

Voz 6 14:46 entre ellas era más que de otra cosa

Voz 15 14:49 lo cierto era que los verdaderos peligros de la situación de Emma eran de

Voz 1280 14:53 una parte que en todo podía hacer su voluntad de otra que era propensa a tener una idea demasiado buena tienes más Éstas eran las desventajas que amenazaba a mezclarse con sus muchas cualidades sin embargo por el momento el peligro era tan imperceptible que en modo alguno podían considerarse como inconvenientes suyos llegó la contrariedad una pequeña contrariedad sin que ello en la turbadora y en absoluto de un modo demasiado visible

Voz 12 15:21 la señorita Teilor se caso Emma Jane Austen mil ochocientos quince se en el centro de escucha

por hoy

con Toni Garrido

Voz 1995 18:28 no sabemos las preguntas que nos dejan de seguir el número de bajas por discrepar con haber Rivera no terminará conociéndose a ciudadanos con el nombre de súbditos dadas las circunstancias que al pleno de investidura que debe convocar Pedro Sánchez habría que llamarlo investir Landa voz con el alcalde Madrid por instalar una gran bandera LGT BI pidiendo que pongan la española es una cuestión de orgullo acto de fe lleva al presidente de salvadora declarar sin Twitter como el más guapo y cool del mundo ser un buen Cristiano Ronaldo el nuevo Ayuntamiento de Córdoba gobernado por el PP y Ciudadanos resucite el franquismo en sus calles es una forma de apelar a la memoria histérica no les recuerda a la eliminación ayer de España penalti a la amenaza de Irán Estados Unidos que también es inexistente hiciéramos en España que bueno Zelanda quiénes podrán elegir a su presidente el año que viene votando desde los supermercados no resultaría más sencillo distinguir entonces todas las marcas blancas que tiene el Partido Popular

