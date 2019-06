Hoy por Hoy (26/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:25 saludos qué tal están muy buenos días ya está aquí ya está aquí la ola de calor en toda Europa y los medios de todo el continente dedican hoy páginas y páginas a describir lo que viene altísimas temperaturas y durante muchos días casi una semana en España cuatro provincias amanecen en aviso naranja Vizcaya Guipúzcoa Navarra y Zaragoza en Bilbao que está sólo a doce kilómetros de las playas del Cantábrico habitualmente fresquitas pueden llegar hoy a los treinta y siete grados pero la máxima de toda España se espera en Toledo que puede alcanzar los cuarenta cuarenta grados en Francia por ejemplo como medida de precaución ante el calor y la estabilidad de la atmósfera hoy se va a prohibir circular en todas las grandes ciudades del país a un tercio de los coches matriculados ni los diésel ni los de gasolina más antiguos los que más contaminan podrán salir del garaje que sepamos no gobierna Manuela Carmena en estos ayuntamientos del país vecino pero aquí en el nuestro en España la política de momento no

Voz 0978 01:26 no habla de Políticas habla de política

Voz 1727 01:28 los Pedro Sánchez y Pablo Iglesias concluyeron sin avances un encuentro de ayer en La Moncloa eso dicen las fuentes cercanas a ambos tras su reunión de una hora según los socialistas Pablo Iglesias anunció incluso la posibilidad de votar no en la investidura Gobierno de cooperación gobierno de coalición sigue siendo el escollo aunque cada uno lo cuenta a su manera no hay declaraciones posteriores las previas fueron estás Rafa Mayoral de Unidas Podemos pedía al Gobierno menos escenificación y más contenido

Voz 1975 02:01 no es momento de hacer performances es lamentable ser serios ida responder al mandato de las urnas de cumplir con nuestro trabajo a veces cuando alguien que era convencer a alguien lo que tiene que hacer es intentar convencerle no vencerle

Voz 1727 02:14 la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo insistía en que los socialistas ya han hecho una oferta los morados

Voz 2 02:21 puerta en la que puedan asumir también responsabilidades político administrativas en el ámbito del Gobierno Hinault dentro del Consejo de Ministros

Voz 1727 02:30 el PSOE anuncia que está dispuesto a ir a la investidura a pelo sin apoyos previos apalabrados entre los protagonistas de la foto de colon Vox ha publicado por fin el pacto secreto con el PP sobre los ayuntamientos donde efectivamente se le que les prometieron concejalías de gobierno Espinosa de los Monteros anuncia que se salen de gobiernos municipales en los que por cierto no han llegado a estar

Voz 3 02:55 vox da por roto el acuerdo en todas aquellas localidades donde se haya incumplido por parte

Voz 0978 03:00 del otro lado y pasa a la oposición

Voz 1727 03:03 el popular Teodoro García Egea que firmó ese acuerdo secreto

Voz 0978 03:07 dice que darán con la fórmula para cuadrar el círculo nosotros siempre firmamos

Voz 4 03:13 cosas que cumplimos no el Partido Popular siempre cumple su compromiso

Voz 1727 03:17 y tienen que cuadrar el círculo porque Ciudadanos asegura que ellos no han firmado nada con los ultras y que con ellos esto no va bueno pues a pesar de toda esta solemnidad lío hoy BPI Vox se vuelven a sentar a negociar porque el voto de los ultras es imprescindible para que populares y naranjas gobiernen las comunidades de Madrid Murcia es miércoles en mitad de semana ya veintiséis de junio y la Mesa del Parlament de Catalunya ha rechazado tramitar una iniciativa legislativa popular que pedía volver a declarar unilateralmente la independencia ya quedado bloqueada esa iniciativa por la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya Javier Alonso buenos días buenos días Pepa de los cuadros

Voz 0858 04:03 grupos que tienen presencia en la mesa sólo Jones per Cataluña ha votado a favor de tramitarla Esquerra se ha abstenido así que los votos de Ciudadanos y PSC han bastado para rechazar la iniciativa presentada por la Asociación Unitat parranda

Voz 1275 04:15 la horas antes y allí en Cataluña el ex preside

Voz 0978 04:17 de Zapatero se mostraba favorable a que si hay condena a los procesados en el pluses se estudie un posible indulto lo hacía en RAC1 favor punto usted mucho mucho sentido estoy a favor de que tuviese lo piden esta noche a la justicia brasileña ha vuelto a rechazar dejar en libertad a Lula

Voz 0858 04:37 ha rechazado dos recursos uno de ellos por la supuesta falta de imparcialidad del juez que investigó Sergio Moro ahora ministro de Justicia de evolucionar

Voz 1727 04:45 en Estados Unidos límite el responsable de las patrullas de fronteras tras las denuncias sobre niños migrantes encerrados solos y en condiciones insalubres

Voz 0858 04:54 la renuncia llega sólo horas después de conocer el último drama en la frontera con México es la mujer salvadoreña que ha perdido a su marido y también a su hija de sólo dos años ahogados los arrastró la corriente mientras trataban de cruzar el río gran

Voz 1727 05:11 si antes del deporte y el tiempo casi cerramos cómo habríamos escuchen la advertencia que lanza la Organización Mundial de la Salud en pleno debate sobre si se deroga en en Madrid las medidas para luchar contra la contaminación

Voz 6 05:23 esperamos que todas las ciudades y todas las ciudades que tiene muchos habitantes los planes que pongan en marcha el que el que avancen y que sean cada vez más potentes en el sentido de proteger la salud de los ciudadanos porque además eso va a generar medidas económicas muy positivas

Voz 1727 05:38 es María Neira la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS y en los deportes el Real Madrid absorbe al Club Deportivo tacón y tendrá equipo femenino Sampe buenos días buenos días Pepa cumpliendo

Voz 1161 05:53 con una antigua demanda según acordó la Junta Directivas absorbe al equipo madrileño para que la próxima temporada dispute sus entrenamientos y partidos en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas bajo su antiguo nombre para a partir del uno de julio de dos mil veinte completar dicha absorción ella Marsella Real Madrid abona abordará cerca de cuatrocientos mil euros por la plaza en primera del tacón que bajo la tutela Blanca tendrá ya un presupuesto de dos millones y medio de euros superando al resto de equipos de la Liga Femenina excepto al Barça que maneja un millón más tres

Voz 0978 06:19 yo

Voz 7 06:21 el pronóstico del tiempo yo

Voz 0978 06:24 sí Carbó buenos días buenos días hoy las temperaturas van a subir un par de grados de media respecto ayer se confirma que será entre el jueves y el domingo cuando alcanzaremos el máximo de la ola de calor con valores que superarán con facilidad en los cuarenta grados en gran parte del interior peninsular oye la noche ha sido nada fresca han bajado muy poco las temperaturas partimos de valores más altos que ayer las máximas alrededor de los treinta y cinco en el interior de los cuarenta en el Valle del Ebro en el Mediterráneo no subirán tanto tampoco en Canarias pero con sensación de bochorno donde menos se notará este ascenso de temperaturas hoy y los próximos días en el noroeste de la península con chubascos hoy sobre todo en Galicia oye te he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma y eso pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones y nosotros sin saber si también nos habían robado este verano quiere unas vacaciones tranquilita

Voz 8 07:18 protege tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1275 07:30 llegan las vacaciones y las dudas de si las ruedas aguantarán el peso de un maletero hasta arriba pues ya te decimos que con dos patitas al neumático para quedarte tranquilo no vale

Voz 9 07:38 en Midas siempre decimos la verdad aunque duela por eso ahora te ofrecemos neumáticos Continental doscientos cinco cincuenta y cinco R dieciséis noventa y uno V por sesenta y dos con noventa y cinco euros consulta tu precio en vidas punto es

Voz 11 07:58 a mí me dijo

Voz 10 08:04 sí

Voz 12 08:11 es un

Voz 10 08:14 se sitúen

Voz 11 08:19 me está debe ser

Voz 10 08:23 por qué

Voz 1727 08:26 esta mañana vamos a pasar tiempo iba a ser muy buen tiempo estoy segura con Amaya Romero o Amaya a secas que su nombre artístico sin el apellido este nadie podría hacerlo mejor que estamos escuchando es su nueva creación la segunda canción que compone publique que previsiblemente va a formar parte de su nuevo disco David de la Fuente buenos días

Voz 13 08:49 Pepa buenos días hoy no lo va a contar todo espero con Toni Garrido a partir de las once de las diez en Canarias Amaya saca disco en septiembre de momento balanceando algunos temas sueltos como hacen casi todas y todos ya para ver cómo caen entre el público y luego a deciden si los incluyen o no ya veremos Amaya en Hoy por hoy que aporta siempre esa frescura ese encanto natural buenos días a todos y a todas

Voz 11 09:11 actores ser

Voz 10 09:15 los otros

Voz 13 09:18 una hora antes los escépticos Luis Alfonso Gámez y José Miguel Mulet han invitado a Emilio José Cazorla vicepresidente de la asociación

Voz 0978 09:26 para proteger al enfermo de terapias

Voz 13 09:28 seudo científica Sines va a presentar un libro sobre las pseudo terapias en nuestra mesa del análisis a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias seguimos debajo del relámpago

Voz 0978 09:39 jo

Voz 13 09:55 cómo se llama este otro tema de Amaya y que a mí por lo menos no

Voz 0978 09:58 cuesta más o puede cantar lo de quiera escéptica eh

Voz 1275 10:00 puede cantar lo que quiera

Voz 13 10:01 hoy les acompañan Cristina Monge Pablo Simón y Enric Juliana íbamos a entrevistar a la ministra de Industria Comercio y Turismo a Reyes Maroto sobre Alcoa sobre turismo sobre la formación de un nuevo gobierno y una hora más tarde recibimos aquí a Javier Cercas para seguir hablando de todo Bellón de España

Voz 0978 10:27 de la tormenta de rayos truenos y relámpagos políticos en España pueden también seguir hablando ustedes

Voz 13 10:34 de esos pobres ayuntamientos en minoría ahora que Vox se pasa a la oposición o de esa negociación estancada de cara a la investidura de Pedro Sánchez que no quiere morados en el Consejo de Ministros tienen para todo ello nuestro Whatsapp el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis también tienen

Voz 1727 10:51 tiempo para la otra tormenta la meteorología

Voz 13 10:54 esa ola de calor que empieza hoy en España trabaja usted al aire libre les han dado indicaciones de cómo protegerse alguna recomendación para sufrir un golpe de calor o los que no trabajan también cómo se protegen si están sufriendo el calor porque tienen que estudiar o lo que sea dormir por las tardes por ejemplo como es el caso de lo pueden contar en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0978 11:21 así que para la ola de calor que sí que hay o igualdad de oportunidades afecta a todos son las seis y once cinco y once en Canarias Javier

Voz 0858 11:30 a estos Hoy por hoy con Elena Sánchez y Nacho Sánchez en la técnica con Jordi Fábrega en la producción

Voz 1275 11:35 casi casi llegó a la obra de teatro pero casi casi me faltó nada

Voz 14 11:38 en los carburantes BP Ultimate con tecnología Active de dan hasta fin

Voz 0978 11:42 con de seis kilómetros más por depósito para que no se quede

Voz 15 11:44 nunca casi casi la vida sin interrupciones es mejor el beneficios una dura con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com DT cerca de tierra para llevarte más lejos

Voz 0978 11:55 tienes un reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 16 12:05 ya que crea una empresa Metro en la empresa que eduque que enseñó unos valores que respete el medio ambiente

Voz 0978 12:10 eso luego actuó ya disponible en la Wedding Lab de Podium podcast Vox iTunes Google podcast

Voz 1 12:18 mueve te con esa hay adelanta el verano disfruta de miles de rutas con un veinte por ciento de descuento hasta el treinta de junio verano continua con Alsa

Voz 17 12:27 hola pareja espero que disfrutéis de estas maravillosas playas a sólo cinco minutos de la casa encontraréis una cala preciosa os

Voz 0978 12:35 puestos bicicletas para que os acerquéis hasta allí

Voz 1727 12:38 en Airbnb tienes miles de hogares para alquilar dónde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa este verano con Airbnb reserva un hogar para tus vacaciones

Voz 1 12:51 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0858 12:59 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no encuentran la forma de desatascar la investidura ayer los dos líderes se volvieron a reunir ante aproximadamente una hora para constatar que han entrado en situación de bloqueo siguen sin ponerse de acuerdo en la arquitectura del futuro Ejecutivo y fuentes socialistas aseguran que que que Pablo Iglesias incluso llegó a sacar en la conversación que el voto de su partido la investidura puede ser todavía un no Inma Carretero buenos días buenos días fracasó

Voz 0806 13:25 usaron en el intento de acercamiento y ahora las situaciones de bloqueo en el PSOE aseguran que Pablo Iglesias no descartó en su conversación con Pedro Sánchez votar en contra de la investidura fuentes del partido morado sostienen que no quieren entrar en la disputa de sillones grande esos sillones pequeños pero insisten en que los españoles demandan un ejecutivo Table con acuerdos claros como los que han cerrado en las comunidades autónomas es decir un gobierno de coalición Sánchez ofreció como única novedad una comisión de seguimiento para ese acuerdo de gobernabilidad con Podemos al que sigue dando trato de socio preferente pero los morados ya no se fían ayer decían haber constatado que el PSOE no ha decidido si quiere pactar con la izquierda o con la derecha le piden al presidente que se decida el resultado de todo esto es que cono sin apoyos se va a fijar la investidura en el mes de julio hay fuentes de La Moncloa que aseguran que esto puede ser un elemento de presión ahora empieza todo eso sostiene un miembro del Gobierno

Voz 0858 14:21 eh la vía Unidas Podemos sigue sin arrancar la alternativa por la derecha está cegada sólo han vuelto decir a Sánchez tanto PP como ciudadanos a pesar de que algunas voces en el partido naranja insisten en que Rivera debería moverse del veto a los socialistas es por ejemplo caso de Francisco Igea el líder de Ciudadanos en Castilla y León

Voz 0978 14:39 creo que la labor de un partido como ciudadano no es meterse en la trinchera lo que proponemos es hacer una oferta pública que los ciudadanos españoles entiendan una oferta sobre políticas públicas sobre cómo vamos enfrentar el problema nacionalismo y sobre esa oferta verse Partido Socialista es capaz de contestar a ella

Voz 0858 14:55 pero la derecha tiene ahora su propio lío a raíz de los pactos con Vox la formación ultraderechista ha dado por roto sus acuerdos municipales porque dice que el PP no está cumpliendo su parte pero a su vez hoy se va a volver a sentar con ese partido que ha traicionado su confianza para negociar la investidura en la Comunidad de Madrid para demostrar esa supuesta traición popular a Vox el partido ultraderechista publicado el acuerdo hasta ahora oculto con los populares ahí se le bien clarito que les prometieron literalmente gobiernos de coalición a tres Javier Carrera

Voz 0866 15:28 hacían público el acuerdo los de Santiago Abascal y finalmente allí aparecía la frase con

Voz 0858 15:34 de cálidas de gobierno igual que la ex

Voz 0866 15:36 con gobiernos de coalición PP Ciudadanos Vox sin embargo el portavoz de la formación Iván Espinosa daba por roto el pacto argumentando incumplimiento si poniendo el ejemplo de Madrid donde el alcalde ya ha nombrado un Gobierno sin su partido así que la formación asegura que se va a la oposición

Voz 3 15:54 anunciar a ocupar ningún cargo en todos aquellos lugares donde se haya incumplido este acuerdo

Voz 0866 16:00 no detalla Espinosa a que otros ayuntamientos afecta dejando además en manos de próximas conversaciones los gobiernos autonómicos de Madrid y Murcia desde el PP restan importancia a la escenificación aludía Teodoro García Egea al plazo de veinte días que marca el Pacto pidiendo dejar de lado el baile de cara

Voz 4 16:16 ambos esto no es el juego de las sillas en el que la música suena para la música hay que correr a sentarse en la silla vacía

Voz 0866 16:24 Fuentes populares insisten en que en ningún momento se firmó que entraran en la junta de gobierno hay dejan caer en todo caso Vox rompió el pacto a

Voz 13 16:31 darse la confidencialidad del acuerdo

Voz 0858 16:34 lo que demuestra este sainete es que el PP firmó dos pactos uno conciudadanos y otro con Vox que son incompatibles entre sí los populares dicen que encontrar la forma de hacerlo pero en Ciudadanos ya avisan que para ellos lo único que vale es lo que ellos mismos han firmado Inés Arrimadas

Voz 0793 16:51 no sé lo que dice Vox y lo que firma Vox con otros partidos lo que se cumple es lo que nosotros hemos firmado con el Partido Popular hilo de Madrid es que Vox puede decir misa nunca mejor dicho pero lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid es que el acuerdo es uno con un acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos

Voz 18 17:11 no haga Aído Traore y estoy como antes de igual de pez

Voz 5 17:24 a nuestros asesores hacen los seguros más sencillos el Corte Inglés seguro seguro segurísimo Cadena SER cinco días y el país presentan

Voz 19 17:34 los ritos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa Jaguar Land Rover inscripciones en eventos prisa punto com barra y coche

Voz 0858 17:57 noticia de alcance que les contamos esta mañana en la SER el Tribunal Supremo dice en una de sus sentencias que los policías locales no pueden ser interinos tienen que ser si O'Shea si funcionarios de carrera Se calcula que la decisión afecta a unos treinta mil agentes en toda España pero parte de Euskadi allí un sindicato vasco denunció la situación de los agentes en Santurtzi en Vizcaya Radio Bilbao Isabel era una unión

Voz 0821 18:20 qué tal el sindicato Erne mayoritario en la Ertzaintza con representación en la Policía Municipal habrá el Supremo les da la razón reconociendo que no se puede ser agente sin ocupar puesto de funcionario Se calcula que esto afecta entre un veinte y un treinta por ciento de la plantilla en Euskadi seiscientos agentes actualmente en servicio otros

Voz 0978 18:36 doscientos cuarenta información y casi trescientos

Voz 0821 18:38 más que habían pasado un primer examen de corte su situación laboral no se va a ver afectada pero si los servicios y funciones que están realizando a diario es que no van a poder ejercer de policías municipales de ahí que Roberto Seijo de Erne asegura

Voz 20 18:50 ya vamos a reclamar que esas personas inmediatamente los ayuntamientos saquen OPS para cubrir esas vacantes yo esas personas tengan como consecuencia de todo el tiempo que han estado trabajando tengan unos méritos para poder optar a estas a esos puestos de trabajo y como el de carrera

Voz 0821 19:08 pelea a la que se va a sumar también otros sindicato ELA que recuerda que la Ley de policía está a punto de aprobarse en el Parlamento vasco incorporando la figura del funcionario interino que ahora mismo sería contraria a este fallo del Supremo

Voz 0858 19:20 parece que hay principio de acuerdo entre los trabajadores de Alcoa y el fondo de inversión suizo que ha comprado las plantas de A Coruña y de Avilés los trabajadores salieron anoche contentos de la reunión porque sus nuevos jefes Se abren a garantizar sus empleos durante más tiempo eso sí siempre que puedan abaratar abaratar la factura eléctrica que es el gran lastre dicen de esas plantas por eso los trabajadores piden ahora un compromiso firme del Ministerio de Industria Carlos Sevilla Los sin

Voz 21 19:45 esto se reunieron ayer durante más de diez horas con la empresa el fondo suizo parte que la va a comprar y el Ministerio de Industria los representantes de la plantilla salieron satisfechos con los planes de los nuevos inversores pero antes de avalar el proyecto exigen al Gobierno y a las comunidades autónomas que se impliquen más aunque la ministra a Reyes Maroto ya ha dicho que ahora la decisión es de los trabajadores estos piden una nueva reunión chinos está dispuesto a sentarse con los otros

Voz 22 20:09 ha tocado a nosotros vamos a lo vamos a convocar de entrada pues eh diciendo es que hace falta tener unos no más y si no lo haremos públicamente y por los medios que haga falta

Voz 21 20:19 es el presidente del comité de empresa en A Coruña quieren que el Gobierno se comprometa a bajar el precio de la factura de la luz las empresas del aluminio consumen mucha energía hicieron esta rebaja dice el fondo suizo que no puede garantizar el empleo más allá de dos años

Voz 1793 20:32 carta por parte de el Ministerio de Industria que han remitido a el eh dejándole eso indicándoles que desde los costes Atlántico se pueden ver reducidos en un veinte por ciento e bastante con bastante rapidez

Voz 21 20:48 el presidente del comité de empresa en Avilés que junto al de la planta gallega se reunirán de nuevo con representantes de Alcoa esta tarde en Madrid

Voz 0858 20:55 seis y veintiuno cinco veintiuno en Canarias la policía ha detenido a un hombre en San Juan de Aznalfarache en la provincia de Sevilla por violencia de género tenía multitud antecedentes en los registros han encontrado hasta una ametralladora con la que supuestamente amenazaba a su pareja Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0534 21:12 nacía así una ametralladora además un revólver y un arco armas que guardaba en su casa y con las que supuestamente intimidaba a su pareja la Policía Nacional lo ha detenido a medianoche tras la denuncia por maltrato se encuentra ahora a la espera de pasar a disposición judicial mientras que la mujer ha sido atendida por los agentes que han informado de los recursos que tiene a su alcance Se trata de un hombre como decías con numerosos antecedentes policiales y considerado de alto riesgo dentro de la calificación de la ley de violencia de género

Voz 0858 21:39 gracias Elena precisamente ser madre vivir a la España rural o en ciudades pequeñas incrementa el riesgo de ser víctima de violencia machista hasta en un setenta por ciento

Voz 1 21:48 lo dicen los datos del Observatorio del Gobierno que acabamos

Voz 1727 21:51 hombre conoce

Voz 1 21:55 Illa tener

Voz 0858 21:56 hemos en la foto completa de la población española a uno de enero de dos mil diecinueve les contamos hace unos días que en España muere más gente de la que nace pero ayer el Instituto Nacional de Estadística añadió a esa ecuación los datos de la inmigración la entrada de extranjeros ha compensado y con creces esa caída de la nata en la población en España de hecho ha superado ya el récord de dos mil doce hay daba buenos días buenos días área somos ya cuarenta y siete millones de habitantes casi sí porque en dos mil dieciocho en guardamos nuestra población en doscientas setenta y seis mil

Voz 0978 22:26 son las gracias a los inmigrantes que se instalan en España

Voz 0858 22:29 por eso estrenamos así el dos mil diecinueve los venezolanos son los que más aumentan su presencia en nuestro país su entrada se dispara un cuarenta y siete por ciento en un año seguidos de colombianos y marroquíes índice Antonio Izquierdo catedrático de Sociología que todo apunta que esa llegada de extranjeros seguirá aumentando

Voz 1727 22:43 es probable que siga creciendo

Voz 23 22:45 migración si sigue creciendo la economía de los servicios del flujo es muy importante seiscientas cuarenta mil entradas está al nivel previo a la Gran Recesión nivel de dos mil seis

Voz 0858 22:57 las comunidades que más crecen en población son Baleares Madrid y Canarias y las que más pierden Asturias Extremadura y Castilla y León la ola de calor ya está sobre las cabezas de la mayor parte de esos cuarenta y siete millones de españoles y si no que se lo digan los de Toledo que las cinco de la mañana tenían todavía veinticinco grados en los termómetros imposible conciliar el sueño con esa temperatura se va a ir empeorando de hechos espera que lleguen a los cuarenta grados en la capital castellanomanchega irá a más como decimos durante el fin de semana en Zaragoza pueden tocar los cuarenta y cuatro grados durante varios días seguidos así que la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo ha recordado que hay que tomar precauciones Adela Molina

Voz 0011 23:38 desde el uno de junio y hasta el quince de septiembre va a permanecer activo el plan nacional contra los efectos del exceso de temperaturas que tiene como objetivo prevenir y mitigar los efectos del calor en la salud en ese plan se incluye un decálogo de recomendaciones especialmente dirigidas a los colectivos más vulnerables niños ancianos embarazadas enfermos crónicos María Luisa Carcedo es la ministra de Sanidad

Voz 0818 23:58 que va desde después de beber mucha agua no tomar bebidas azucaradas son muy salada son fin eh a ir con ropa ligera no están dispuestos a al sol no hacer ejercicios intensos en al aire libre en momentos de mayor calor

Voz 0011 24:15 las diez medidas pueden consultarse en la web del Ministerio que también va a incluir en esta ola de calor las predicciones meteorológicas las alertas y el nivel de riesgo por CCAA

Voz 5 24:29 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 19 24:33 el Inter arroba Hoy por hoy y en Facebook

Voz 0978 24:36 hoy por hoy

Voz 25 24:41 me Nations Pipol

Voz 1727 24:45 pluma

Voz 26 24:48 sigue temblando el pues Penín Caiwza

Voz 0978 25:00 pero catorce vive de vivir la vida y la actualidad al último

Voz 1 25:04 este viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 7 25:13 Antonio Marcos sí que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 27 25:22 hoy miércoles estamos ya preparando el resumen de noticias y protagonistas del día desde las tres en SER Deportivos y como todos los miércoles con juego especial para el deporte femenino con noticias y protagonistas deportivos

Voz 0858 25:32 letrista cuatro de la tarde una hora menos en Canarias Francisco José Delgado

Voz 7 25:42 cuántos ser los primeros no es una prioridad

Voz 28 25:44 esta semana estoy rodando mis últimas escenas de Cuéntame a qué horas colgado esto me

Voz 0858 25:49 debían ser las tres menos cuarto menos cuarto azul hay poco saber que las miro

Voz 7 25:54 por el respuestas están en las segundas preguntas a una alumna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar para mí esa es la la respuesta fue profesora tengo que creerlo La Ventana séptima temporada con cara

Voz 1 26:16 estás escuchando la emisora que escuchan

Voz 0858 26:24 pero muy tocó como que escuchen los billetes

Voz 0978 26:27 es una forma de deben de un producto al famoso lo lo oye Angulo consume a un producto se muchas veces pero no la madre de comunicación ya pero es decir que los virus hoy hoy en la Ser Herrero que que pasa que no pueden escuchar ser decide quién les puede hoy quién no no no presume estás Radio desea una radio abierta todos sí pero vale vale de acuerdo a la escucha algo

Voz 5 27:04 para que dura quieres escuchar El Larguero quieres hacer madrugar a Manu prefieres la hora de comer

Voz 29 27:10 cine streaming o bajo demanda tú pones la hora activas seguir El Larguero en nuestra Estarás al día

Voz 0978 27:17 toma el control de la SER quieras cuando tú quieras descargar nuestra aplicación

Voz 1 27:31 de postre

Voz 0978 27:35 hoy por hoy

Voz 0858 27:37 el Real Madrid entra por fin en el fútbol femenino Sampe

Voz 1161 27:40 cumpliendo con una demanda muy antiguo hay que le echaba en cara sobre todo con la inclusión del fútbol femenino en España la fórmula aprobada ayer por la junta directiva del club es la absorción del equipo madrileño Club Deportivo Tacón que desde la próxima temporada disputas ya sus entrenamientos y partidos en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas bajo su antiguo nombre para a partir del uno de julio de dos mil veinte completar la absorción llamarse Marsella Real Madrid abonarán los blancos cerca de cuatrocientos mil euros por la plaza en primera del tacón que bajo la tutela Blanca tendrá ya un presupuesto de dos millones y medio de euros superando al resto de equipos de la Liga Femenina excepto al Barça que manejará un millón más hasta tres y medio el acuerdo incluye también la absorción de las categorías inferiores del club madrileño acuerdos que serán llevados para sobró nacional Asamblea de Socios el próximo mes de septiembre del resto la selección sub veintiuno prepara ya la semifinal del campeonato Europa que mañana les enfrentará desde las nueve de la noche a Francia en el Larguero el extremo del Dínamo de Zagreb Dani Olmo

Voz 0409 28:30 sobre la selección rival selección muy aún un potencial ofensivo muy bueno y sabemos que pueden hacer ellos también saben que

Voz 0858 28:38 qué podemos hacer nosotros en lo personal lleva cinco

Voz 1161 28:41 temporadas triunfando en Zagreb tras salir de las categorías inferiores del Barça pero no descarta volver a la Liga española algún día

Voz 0409 28:46 ha dicho que sería bonito volverá

Voz 0858 28:49 tu país a jugar pero ahora este centrado

Voz 0409 28:51 europeo hoy estoy pensando sólo eso es lo que pasará después pues ya hablaremos si ya ya severa Don tiempo

Voz 1161 28:58 en lo deportivo sólo pendientes de la evolución del tobillo de Oyarzábal que parece no tendrá problemas para llegar al partido la otra semifinal también mañana desde las seis de la tarde Alemania Rumanía del resto hoy el Betis presenta desde la una de la tarde en ciudad deportiva al delantero Juanmi como nuevo jugador verdiblanco Federación Liga acercaban posturas ayer tras ver Tebas las proposiciones de competición tanto en Copa del Rey como la Supercopa de la Federación retiran boa retirando ambas denuncias por parte de la Liga pero no en lo personal en cosas como el partido de los lunes que seguirá en los juzgados son las relacionadas con el partido de Miami también la que interpuso Tebas contra Rubiales siempre con la mediación del Consejo Superior de Deportes María José Rienda sigue escéptica

Voz 1465 29:34 un acuerdo de mínimos es verdad que luego se se tendrá que seguir trabajando en cuestiones determinada

Voz 1727 29:40 hoy pues ha dado un paso más yo creo que ya los

Voz 1465 29:42 lazos no comen porque el XXX lo tenemos aquí día que se firme ya os digo que todavía no estaré tranquila hasta que el día que se firme por ambas partes que será el bien del fútbol español

Voz 1161 29:52 también el convenio de fútbol femenino los clubes no se ponen de acuerdo

Voz 0858 29:54 los principales sindicatos la Liga comienza en septiembre

Voz 1 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1727 30:11 la Organización Mundial de la Salud defiende Madrid Central y pide al Ayuntamiento de Almeida que noto que las restricciones al tráfico que impulsó Manuela Carmela María Neira es la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Laos

Voz 6 30:26 lo que protejan la salud eso no se puede tocar al revés hay que mejorarlos y en ese sentido vamos a estar siempre favor de todo lo que sea mejorarlo

Voz 1727 30:34 según un informe de Ecologistas en Acción los niveles de dióxido de nitrógeno se han reducido en el corazón de la capital desde que se puso en marcha Madrid Central pero pero los ecologistas lanzan una advertencia general el noventa y siete por ciento de los españoles respira aire contaminado Javier

Voz 0858 30:52 más de cuarenta y cinco millones de personas estuvieron expuestas el año pasado a niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud Ecologistas en Acción calcula que en dos mil dieciocho unas treinta mil personas murieron en España por afecciones derivadas de este aire contaminado en Francia debido a la ola de calor los niveles de contaminación se han disparado también por eso las ciudades más grandes prohibían desde hoy circular a un tercio de los coches matriculados también se ha reducido la velocidad máxima a ciento diez kilómetros por hora en las autopistas ya sólo setenta en las secundarias además una alerta más porque esta mañana se va a presentar un estudio científico que demuestra que la contaminación reduce la fertilidad femenina Javier Gregory los altos niveles de dióxido de nitrógeno y de partículas en suspensión que emiten a la atmósfera las industrias y los coches están disminuyendo el número de óvulos en las mujeres según ha demostrado una nueva investigación realizada por la Universidad italiana de Módena y que se presenta hoy en el Congreso anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana en concreto la contaminación del aire reduce hasta en un trescientos por ciento la reserva ovárica de las mujeres y esto es un importante factor que marca su fertilidad por la razón que explica con este ejemplo el doctor Sergio Pascual y ni él

Voz 31 32:07 Plaza de colectivos autos y movimientos hace de que así como se te ponen las paredes negras porel la contaminación lo mismo ocurre

Voz 0858 32:17 el reto este equipo de científicos italianos analizó a mil trescientas mujeres que viven en el área de la ciudad italiana de Módena durante diez años y fue el resultado por primera vez se demuestra que la contaminación atmosférica también reduce la fertilidad femenina y en el exterior suben los decibelios en la crisis entre EEUU e Irán el presidente Rohaní dice que la Casa Blanca sufre retraso mental y que las nuevas sanciones contra su país demuestran que Trump no quiere dialogar Lluís Miquel Hurtado las sanciones que EEUU anunció contra el líder supremo Jamenei al ministro de Exteriores nariz han indignado a Irán no tanto por el daño materia que suponen sino por su simbolismo el primero es que decide si se puede dialogar con Washington o no el segundo seria el hipotético encargado de cualquier negociación por eso ayer el presidente Rohaní arremetió duramente contra Donald Trump ya más a negociar si dices la verdad entonces porque esta Encinas también a nuestro ministro de Exteriores de recriminó el jefe del Ejecutivo iraní Rohaní fue más allá y tildó la Casa Blanca de retrasada mental unas palabras que no gustaron a Trump que luego amenazó con usar una fuerza abrumadora subrayó seguirán ataca a intereses estadounidenses

Voz 1277 33:24 DGT Teresa Serrano buenos días buenos días hasta ahora en Madrid pendientes una colisión con un camión implicado en la M cincuenta en Getafe sentido A cuatro además ya intensidad para entrar a dos Torrejón cuatro Pinto a dos Parla en Córdoba cortada por un vehículo averiado en Pozoblanco una secundaria CO sesenta y cuatro diez y precaución por la niebla en Lugo en Teruel y en Cantabria

Voz 5 33:47 por ahí van vuestra lentillas directa General Óptica y que lleva consigo su cuarenta por ciento de descuento

Voz 0978 33:52 sí ahora todas las mentiras tienen un cuarenta por ciento de descuento así este lentillas Buick de General Óptica correr vena General Óptica Tous lentillas al mejor precio sólo esta semana

Voz 1727 34:02 hoy amor he llamado a Securitas Direct

Voz 0978 34:04 para que nos pongan esta tarde un alarma y eso pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones y nosotros sin saber si también no sabían rodado este verano quiere unas vacaciones tranquilita

Voz 8 34:15 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 32 34:30 en Hoy por hoy de España

Voz 1 34:43 son las siete menos XXV la seísmo

Voz 1727 34:45 los Veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España en Andalucía donde bien entrada la noche los bomberos han conseguido por fin apagar un fuego en una planta química con un incendio visible en toda la bahía de Algeciras en Cádiz cuatro personas han sido ateo

Voz 0978 35:00 Dida es por inhalación de humo Radio Algeciras

Voz 1727 35:02 las Rubén García buenos días qué tal Pepa

Voz 0858 35:05 buenos días de momento se desconocen y por lo tanto se investigan las causas de este suceso un aparatoso incendio originado en un almacén de producto en polvo pt hay Pjanic el polo químico de Guadarranque en San Roque mil tonelada de ese producto se vieron afectadas para apagar la llama fueron necesarios más de cien agentes públicos especialmente bien

Voz 1275 35:21 veros como decías cuatro personas fueron atendidas por inhalación

Voz 0858 35:23 de humo y hubo una gran alarma social porque como ha denunciado Verdemar el intenso humo negro que desprendió el incidente

Voz 1275 35:29 la I mode tóxico para la población habla

Voz 0858 35:31 Muñoz una fábrica petroquímica

Voz 33 35:34 los productos que se utilizan para realizar el Pet y otra serie de sus productos son hidrocarburo aromático policía explicó son producto que provienen del petróleo por lo tanto son tóxicos

Voz 1161 35:45 pese a ello la Junta asegura que los primeros contó

Voz 0858 35:48 descartan un grave episodio de contaminación y hoy al Ayuntamiento de San Roque va a pedir explicaciones a la empresa

Voz 1727 35:53 un beso y buen día Rubén igualmente

Voz 0858 35:56 esta mañana se reanuda la

Voz 1727 35:58 búsqueda de un chico de dieciséis años que el domingo desapareció en los acantilados de Rubí loba en Cantabria el enorme dispositivo de búsqueda no ha dado de momento resultado Fermín Mier cómo estás buenos días

Voz 0628 36:11 qué tal Pepa buenos días y más de cien personas participan en la búsqueda de este chico de dieciséis años que hace ya más de cuarenta y ocho horas que no se sabe nada el domingo estaba pescando en una zona de acantilados como dices con su familia hizo fue a dar un paseo pero no regresó la búsqueda se realiza por tierra Mariaire sí ha llegado a peinar hasta en dos ocasiones la zona donde se le vio por última vez y que los perros de rastreo han marcado de forma especial pero el resultado sigue siendo negativo los responsables del operativo explican también que la mar lleva varios días en calma por lo que la incertidumbre sobre qué le pudo pasar a este chico es máxima

Voz 1727 36:45 y en Cataluña Joan Bofill bon día

Voz 0978 36:48 Pepa una mujer alto cargo del Gobierno de Corea del Sur se encuentra en estado crítico después de sufrir un tirón un robo en Barcelona un motorista intentó quitarle el bolso ella cayó al suelo se golpeó y quedó inconsciente

Voz 0931 37:00 si esta mujer de sesenta y cinco años sigue a esta hora en estado crítico ingresada en el hospital después que el lunes por la tarde pues estuviera tranquilamente paseando cerca del centro comercial Diagonal Mar en la zona del Fórum de repente recibió este tirón del bolso que la hizo caer tan fuerte que tuvo que ser trasladado al hospital donde será operado de urgencia Se trata de la de la vicepresidenta de la Comisión de Turismo de Corea del Sur estaba de visita en Barcelona y los turistas y sobre todo pues turistas de alto nivel adquisitivo hace un tiempo ya que están siendo víctimas de este tipo de robos habido muchos casos de tirones de relojes de lujo a las salidas de hoteles muchos también desde una moto los robos con violencia en Barcelona de hecho se han disparado casi un treinta por ciento de un año para otro de media en la ciudad hay cuarenta cada día

Voz 7 37:46 la

Voz 1727 37:47 debe Begoña Urroz no fue la primera víctima de ETA como creíamos hasta ahora sesenta años más tarde una investigación del centro memorial de las víctimas del terrorismo atribuye ese atentado que la mató al dream Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación una banda armada que pretendía acabar con las dictaduras de Franco en España de Salazar en Portugal Radio San Sebastián Eva Perón

Voz 34 38:13 egun on un estudio que busca mantener vivo el recuerdo de la pequeña y ejercer el derecho a la verdad Manuel Aguilar es uno de los historiadores que han trabajado en el caso

Voz 35 38:21 el hilo fundamental porque piensas que no cuadraba es porque en el año mil novecientos sesenta ETA no tenía la capacidad operativa para poder llevar a cabo una oleada de bombas de estas manito

Voz 34 38:32 así aparecía recogido en sendos artículos de prensa publicados por Ernes Lluch años después siguió entre las pruebas halladas por el estudio está un ejemplar del diario nacional de Caracas en el que el Dream el reivindicaba diversos atentados mediante bombas en las consignas de equipajes de diferentes estaciones de tren y entre ellas la del barrio donostiarra de Amara en mil novecientos sesenta donde falleció

Voz 1727 38:53 Begoña Urroz que nuestro siguiente protagonista se llama Nico tiene ocho años y es ya un referente para el colectivo LGTB del Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días un día Nico que estudia en un colegio religioso concertado decidió contarle a sus compañeros que era que es transexual Él lo contó con naturalidad y sus compañeros el otomano

Voz 1275 39:18 con tres años ya tenía claro que no era una niña y con sólo siete sale del armario se confesó ante sus compañeros de clase nos lo ha contado su madre aquí en la SER

Voz 36 39:26 el tomó la decisión de de llegar aquí durante todos sus compañeros plantas y decir mira que yo soy los niño me llaman y fue el momento en el que va planean el apoyo más importante en el escolar ten hijos pues me llamó esto pues aquí esas los nos encontramos

Voz 1275 39:43 Ana que así se llama la mamá de Nico asegura que en su colegio siempre han encontrado apoyo también entre el resto de familias y amigos ella reconoce que al principio tuvo miedo de su encontró pérdida fue la fuerza de Nico en la que consiguió que todo se normalizará esta semana la policía local de Getafe el municipio donde viven ha concedido a esta familia una distinción con motivo del Día de cuatro volvemos

Voz 1727 40:01 al cierre de la Mesa de España Andalucía porque la Junta anulado uno de los ejercicios de las oposiciones a maestro por un error en el enunciado y la prueba Elena Carazo buenos días se va a repetir este mismo viernes

Voz 1275 40:14 muy buenos días Pepa la Dirección General de profesora de R

Voz 0534 40:17 por seres humanos de la Consejería de Educación ha decidido que se repetirá el caso practico del examen de las oposiciones a maestro en la especialidad de Pedagogía Terapéutica

Voz 0978 40:25 porque hubo un error un error técnico

Voz 0534 40:27 en el enunciado una de las afectadas explicaba así lo injusta que le parece esta situación

Voz 37 40:33 mayoría trabajamos la mayoría estamos desplazado a otras provincias cuando hemos solicitado nuestra provincia para realizar los exámenes no parece muy injusto que tengamos que pagar los errores de

Voz 0534 40:49 la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la nueva prueba como decías está convocada para este viernes a las nueve de la mañana Buendía Elena igualmente Pepa

Voz 39 41:03 me suenan me veía antes

Voz 1727 41:15 las drogas causan más víctimas que nunca casi seiscientas mil personas murieron el año pasado en el mundo según la ONU que alerta del crecimiento del narcotráfico en África en Asia Andrea Villoria

Voz 0978 41:28 con este aumento el mercado ilegal llega a máximos históricos según el informe mundial de drogas de la ONU más de doscientos setenta millones de personas las consumen un tercio más que hace una década también se multiplican las muertes por su consumo hay un treinta por ciento más la substancia más populares el cannabis la toman ciento ochenta millones de personas les siguen las drogas sintéticas

Voz 1727 41:48 las los opioides que son los más letales dice la ONU

Voz 0978 41:50 en estos analgésicos como la oxitocina o el Trapani son los causantes de la mayoría de estas muertes en siete años sus incautaciones han pasado de diez kilos a ciento veinticinco mil aunque la que más aumenta es la cocaína su producción llega a su máximo histórico dos dos mil toneladas

Voz 39 42:08 hablaban banda y nada

Voz 1727 42:17 Portugal quiere que regresen a casa sus emigrantes para luchar así con ellos contra la despoblación del país para hacerles más atractiva esta vuelta el regreso el Gobierno les dará ventajas fiscales informa lo cuenta desde Lisboa Aitor Hernando

Voz 40 42:34 entre dos mil diez y dos mil quince más de quinientos mil portugueses emigraron huyendo de los efectos de la crisis económica en el país asesino hoy Portugal está en una mejor situación económica pero sufre una grave crisis demográfica que está dejando al Lusitania sin habitantes en un intento de recuperar a sus ciudadanos en el extranjero el Gobierno luso Ayna jurado el programa regresar que ofrece ventajas fiscales a los inmigrantes que vuelvan a casa además de estas rebajas fiscales el Gobierno entregará seis mil quinientos euros a cada familia portuguesa que vuelva al país vecino siempre y cuando ellas hayan emigrado hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil Kinsey ya cuenten con un contrato de trabajo en Portugal de momento las organizaciones de expatriados se han mostrado escépticos con la propuesta ya que el principal obstáculo al retorno siguen siendo los sueldos reducidos de Portugal donde el salario medio oeste apenas ochocientos ochenta euros mensuales

Voz 32 43:38 si sus ahorros llevan treinta años viviendo del cuento va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir sin ataduras y los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco

Voz 7 43:57 cinco mutua activos

Voz 32 43:59 era gestora independiente

Voz 1 44:12 qué hacían Española contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena FCC

Voz 42 44:23 tiene fresco tiramos hoy un buen entrecot de ternera con Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés tierno de animales alimentados de manera natural cuanto cocinas con frutos frescos de El Corte Inglés fresco cocina todo sale mejor la fresco zumo del Córdoba alimenta tu mira

Voz 1275 44:43 ahora que lleguen las vacaciones de disfrutarlas porque cuando tenía

Voz 1727 44:46 en el setenta por ciento de los españoles sufrirá depresión

Voz 1275 44:49 vacacional que incluye ansiedad nerviosismo e irritabilidad

Voz 0978 44:52 en Midas nuestros profesionales siempre dicen la verdad

Voz 9 44:54 aunque duela por eso te decimos que antes del verano pases la revisión oficial migas que es igual a la del fabricante pero hasta un cuarenta por ciento más barata pide tu citan Midas punto es Human constructores

Voz 18 45:06 tú has invertido confianza ella intranquilidad

Voz 43 45:11 cuando conviertes en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa T en Tesoro punto Es de las ventajas que te ofrece el tesoro público invierte invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 0978 45:24 como en verano nos gusta ir así más ligera hitos Aldi no tendrás que traer ten y la cartera gana la pulsera todo incluido lleva te gratis mil quinientos euros para gastar en Aldi hasta final de año participa con una compra de veinte euros más en todo incluido punto Aldi punto es

Voz 32 45:44 Izquierda en Hoy por hoy

Voz 45 45:49 el y el eh

Voz 46 45:56 todo mentiras mentiras mentiras

Voz 1727 46:02 las repite hoy José María buenos días

Voz 47 46:04 las Pepa hay que ser muy cándido para tomarse en serio bravuconadas que gustan de lanzarse a la cara

Voz 1100 46:10 estos políticos de los que tanto disfrutamos ante ante discusiones sobre cuotas de poder ahí sí que pintan bastos que mientras

Voz 47 46:18 hablábamos de Biología guisar bobadas

Voz 1100 46:20 en pero si se trata de cargos presupuesto que llevan consigo a qué engañarnos la cosa se pone más seria las trampas mentira tras mentira entre el PP Ciudadanos y Vox cual reunión nocturna de salteadores de caminos corre el peligro de quedarse en poca cosa si Sánchez y Podemos no zanja más pronto que tarde esa luz insultante para millones de votantes que se inclinaron como es evidente por un gobierno de izquierdas pero tiempo habrá de seguir con esta vaina quién lujo quería hoy mostrar su absoluto hartazgo ante tanto político que hipócrita tanto politólogos ventajista quién pareja en el no es de Sánchez con el no es nuevo del menguante Rivera o el PIN pollo Casado opinan lo evidente que entonces habría que dar carta blanca a un partido corrupto hasta ahora

Voz 1727 47:12 cejas salpicado de presidiario

Voz 1100 47:15 hoy se trata de obligar a Sánchez a que salga elegido con abstención a los votos de la izquierda y los independentistas para a continuación echarse sobre sus espaldas cual Woody tres juego sucio repugnante es el ojo izquierdo

Voz 1727 47:39 seguimos a vueltas con la investidura con ese aparente estancamiento en las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos del que muchos de ustedes quieren opinar esta mañana

Voz 0978 47:49 viví muchos nuevos buenos días buenos días

Voz 48 47:51 a Rafa de Madrid si PSOE y Podemos no llegan a un acuerdo para un futuro gobierno nos emplazan a unas futuras elecciones otra vez que no cuenten con mi voto luego se preguntarán qué porque los votantes de izquierda no nos movilizamos más nos dais mucha pereza

Voz 1727 48:12 gracia a ser Rafa bienvenido bienvenido

Voz 13 48:15 también Carmen yo creo que

Voz 49 48:17 quién le pides apoyo para gobernar y te diré que hay intereses económicos y sociales estás defendiendo o pretendes defender cuando ejerza es el Gobierno el PSOE está pidiendo a ciudadanos y al Partido Popular que esas tengan en su investidura lo lógico sería que en SOE estuviera negociando ya desde hace tiempo con Unidas Podemos un programa de gobierno en funciona en proporción al resultado electoral yo creo que el PSOE está traicionando a su electorado sí sí pretende gobernar con la abstención del Partido Popular de Ciudadanos

Voz 0978 48:51 gracias Carmen un beso volvemos a Madrid con Ascensión

Voz 1727 48:55 buenos días Pepa buenos días están recuerdo perfectamente que la noche que llegan las elecciones sus bases lo dijeron clarísimamente Sí Se Puede una frase que es muy de Podemos y también eligieron muy claramente con Ciudadanos no no sé a qué está jugando el señor Pedro Sánchez a forzar las situaciones y luego culpar a Podemos de que no se ha podido llegar a un acuerdo en lo que querría es pactar con Ciudadanos porque se lo están pidiendo todos los medios del Ibex vestidas que está poniendo el cordón sanitario no entiendo porque siempre se une la derecha para gobernar a costa de lo que sea la Izquierda Le cuesta tanto tanto bueno buenos días España sufre mucha heladas tú tampoco pero la frase gracias a pensión

Voz 13 49:36 peor que entra hoy en España buscábamos a quiénes trabajen hoy al aire libre