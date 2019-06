Hoy por Hoy (26/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días con la primera ola de calor asomando la cara ya no hay consuelo ni piedad en el pactó metro nacional es veintiséis de junio pasado mañana se cumplen dos meses de las elecciones generales y a fecha de hoy no está claro con qué apoyos abstenciones puede convertirse en presidente del Gobierno que de los Sánchez la reunión ayer en Moncloa con Pablo Iglesias fue cordial dicen todos pero sin avances los socialistas ofrecen acuerdos programáticos ya hicieron juntos unos Presupuestos Generales del Estado entrada de los morados en la Administración pero no en el Consejo de Ministros y una comisión de seguimiento de lo acordado los morados dicen que Sánchez debe dejar de intentar atraer a PP y Ciudadanos y negociar en serio un programa y un equipo para un gobierno de izquierdas los socialistas temen un doble Gobierno con sus miembros discrepando en asuntos tan serios como la crisis catalana

Voz 1275 01:21 la discreción que todas las partes se han impuesto

Voz 1727 01:24 de que no existan declaraciones posteriores al encuentro en la Moncloa donde si hay lluvia de declaraciones ese en el lío de la derecha sobre los pactos con Vox hoy PP y los de Abascal vuelven a negociar sobre los gobiernos de las comunidades de Madrid y Murcia después de anunciar los ultras ayer gran solemnidad que rompen el pacto municipal con los populares por incumplimiento en el Ayuntamiento de Madrid pacto secreto revelado por Espinosa de los Monteros donde efectivamente figura que les daban concejalías de Gobierno que se traduce la ruptura si hoy siguen negociando los gobiernos autonómicos pues según Espinosa de los Monteros

Voz 1275 02:03 los representantes de Vox en cada una de las autonomías

Voz 3 02:05 harán pública su cuestión en breve si les puedo adelantar en cualquier caso que primará por encima de todo el cumplimiento del programa de las ideas las propuestas de los contenidos que Vox viene defendiendo hace mucho que ya es difícil saber ante el incumplimiento de aquello que han puesto por escrito no sé si tendríamos que hacerlo ante notario y con traducción simultánea al francés para que todo el mundo entienda lo que estamos firmando quizás sea la manera

Voz 1727 02:25 no se ha visto muy inquieta a la candidata popular a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso como lo que no suena este comenta

Voz 0268 02:33 aquí encontraremos ese punto al final entendimiento entre los tres donde yo estoy absolutamente dispuesta a tender la mano a unos y a otros para que esto acabe pronto irían

Voz 1727 02:42 en cualquier caso los votos de Vox siguen siendo necesarios para que PP y Ciudadanos gobierne en Madrid y Murcia y también el Ayuntamiento de la capital de España Arrimadas dice que los pactos secretos no son suyos

Voz 4 02:54 no sé lo que dice Vox y lo que firma Vox con otros partidos lo que se cumplen es lo que nosotros hemos firmado con el Partido Popular lo de Madrid es que Vox puede decir misa como mejor dicho pero lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid es que el acuerdo es un juego un acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos

Voz 1727 03:10 el lío ya lo ven muy interesante un movimiento en Cataluña que les vamos a ampliar enseguida Esquerra Republicana ha evitado que el Parlament tramite una iniciativa popular para declarar la independencia se dio cuenta esta mañana a las el Tribunal Supremo ratifica que un policía local no puede ser interino como ocurre hasta ahora la sentencia afecta a más de treinta mil agentes en toda España Roberto Seijo es portavoz del sindicato que llevó este caso a los tribunales

Voz 5 03:38 tener a los trabajadores algunas situaciones que no es que no son justas e yeso calidad esa prodigalidad traer unos problemas organizativos de seguridad pública tienen que tener las plantillas completadas y eso han hecho

Voz 1727 03:53 a partir de las ocho y media le preguntaremos a la ministra de Industria en funciones a Reyes Maroto por la situación de Alcoa los trabajadores estuvieron más de diez horas reunidos con el fondo suizo que se va a hacer cargo de las fábricas en A Coruña hay Avilés y ahora le piden al Gobierno que rebaje el precio de la luz es la condición de ese fondo para garantizar los empleos a medio y largo la zona José Manuel Gómez ex presidente del comité lo suyo

Voz 6 04:21 a arrancar la crisis porque el coste eléctrico sea satisfactorio para ellos cien por cien de la plantilla está asegurada

Voz 1727 04:29 los restaurantes españoles han recibido un nuevo espaldarazo internacional bombachón dos Etxepare

Voz 7 04:37 el Asador Etxebarri

Voz 1727 04:39 en Vizcaya es el tercer mejor restaurante del año según el ranking elaborado por más de mil expertos en gastronomía en la SER hemos hablado con su chef con Víctor Arginzoniz

Voz 8 04:52 ya lo escribió estos todas lo son gente que que confiar

Voz 9 04:55 no es mucho Larry no

Voz 1727 04:57 soy soy a disfrutando de lo que hacemos una cocina española se cuela en siete de los cincuenta mejores puestos siendo el país que más restaurantes tiene en la lista el francés mil Azur ha conseguido el primer puesto pero los que se van a asar freír cocer de calor elijan la fórmula que más les guste somos ustedes y yo

Voz 0818 05:18 a recomendaciones de sentido común que va desde pues de beber mucho

Voz 1727 05:21 agua no tomar bebidas azucaradas

Voz 0818 05:23 Ada son muy saladas a ir con ropa ligera no está dispuestos a al sol no

Voz 1727 05:29 en los intensos al aire libre

Voz 0818 05:32 momentos de mayor calor ya está aquí la primera

Voz 1727 05:34 la de calor del verano Iñestas que acaban de escuchar eran las recomendaciones de la ministra de Sanidad para las altas temperaturas y a esta hora Jordi Carbó ya tenemos cuatro provincias en alerta naranja de momento por el calor

Voz 0978 05:50 sí eso quiere decir que en estas cuatro provincias interior de Guipúzcoa también de Vizcaya así como al sur de Navarra o al oeste de la provincia de Zaragoza la situación meteorológica ya es de riesgo atañe a algunos riesgos temperaturas que se iban

Voz 1389 06:03 acercar a los cuarenta grados dicho incluso

Voz 0978 06:06 eso en la provincia de Jaén Hilla en el sur de la provincia de Zaragoza se pueden superar estos cuarenta de máxima Iraola de calor propiamente dicha empezará afectando a la mayor parte del país mañana

Voz 1727 06:16 lo que era hasta el domingo con temperaturas insistir

Voz 0978 06:19 hemos que a partir de mañana superarán los cuarenta grados en muchos puntos del interior peninsular a destacar que de sol va a ser mucho algunas nubes en el Mediterráneo aquí con el tema

Voz 1727 06:28 tertulia altas y sí mucho bochorno todavía

Voz 0978 06:30 unos chubascos en el noroeste especialmente en Galicia

Voz 1727 06:38 en los deportes un español es el primer goleador de la nueva temporada en la Liga de Campeones Sampe

Voz 1161 06:43 cuando apenas se cumple en poco más de tres semanas y media desde que el Liverpool se llevase la final el metropolitano ayer se pone en marcha ya la edición diecinueve veinte un torneo cuadrangular en Kosovo entre los ganadores de las ligas con pero consciente UEFA en Santa Coloma de Andorra ganaba en la primera semifinal uno cero al San Marino gol del español Javier López

Voz 10 06:59 sí un poquito de suerte si tenemos donde ambas más pobres que se bonito para todos

Voz 1161 07:05 eh cero ni Kelly campeón kosovar ganó también uno cero al Lincoln gibraltareño el viernes la final el ganador jugará

Voz 1727 07:10 a previa son las siete y siete las seis y siete en Canarias

Voz 2 07:16 en la Cadena Ser

Voz 11 07:26 el mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados en cuentos de ellos quieres jugar

Voz 12 07:30 el nuevo BMW x uno disfruta de toda la versatilidad caracter X desde veintinueve mil novecientos cincuenta euros con mantenimiento incluido financiando con puedan el treinta y uno de julio elige el nuevo BMW x uno ahora puede

Voz 13 07:44 esto te gusta conducir buscador de la ahorro ahorrarnos pasarte todo el verano en la sección de congelados súper para no poner el aire en casa ahorrar en el G20 pongan porque contratando la luz con nosotros te ahorras ciento veinte dos de media al año que te llevas tu smartphone con hasta un cuarenta y cinco por ciento de descuento con sólo del veintiséis al treinta de julio buscadores del ahorro venida Mohnhaupt

Voz 14 08:06 hola a Juan Costa otras otra vez los neumáticos no cuentes con nosotros estas vacaciones yo no estoy por esos trotes dibujo en Internet

Voz 15 08:17 bueno informa tus neumáticos en la red Force elige entre primeras marcas continental Flick Estolkin Descubre nuestros precios imbatibles tienes la medida más vendida por sólo sesenta y nueve euros consulto otras medidas y condiciones en punto es por la increíble sensación te despreocupas eh

Voz 2 08:32 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 08:36 vinos vamos a las dos comunidades autónomas en las que el voto de Vox es imprescindible para que PP y Ciudadanos gobierna en la primera madrid Laura Gutiérrez hola buenos días hay riesgo real la hora de que las derecha renuncien al Gobierno madrileño es el tiempo lo dirá a día de hoy ni

Voz 1275 08:51 PP y Ciudadanos han renunciado a esa posibilidad aunque sí es cierto que el fantasma de la repetición de elecciones lleva varios días rondando Génova es un escenario que el PP no descarta pero Isabel Díaz Ayuso va a intentarlo hasta el final Vox por ahora a pesar de haber roto relaciones con la derecha en el Ayuntamiento de la capital parece que está dispuesto a sentarse a hablar de cara al Gobierno de la Comunidad lo explicará lo aclarará esta mañana su portavoz Rocío Monasterio en una comparecencia en la Asamblea el alcalde Almeida al que le va a tocar gobernar en minoría no tira la toalla

Voz 16 09:19 las estructuras del Ayuntamiento de Madrid no son in modificable y por tanto que hay opciones para que Vox pueda podamos llegar y cumplir el acuerdo que hay con Vox que por cierto ya se ha hecho público y que nosotros estamos insisto dispuesto a cumplir dentro del gobierno del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1275 09:35 el tiempo Pepa se agota el presidente de la Asamblea

Voz 1727 09:38 no ha iniciado su ronda de consultas con todos los grupos la fecha Lima

Voz 1275 09:41 este para convocar un pleno de investidura es el PP

Voz 1727 09:43 como margen gracias Laura en Murcia el popular Fernando López Fernando López Miras ya tiene firmado su acuerdo con Ciudadanos aunque también allí Vox gesticula portavoz que se llama Luis Gestoso dice que no votarán un gobierno con la naranja Isabel Franco

Voz 5 10:00 no vamos a apoyar un Gobierno de Isabel Franco o bien no en el que hay gente que nos insulta a todos los días que nos pone cordón sanitario que no quiere sentarse ni siquiera dialogar estamos abierto estamos sectadas la mesa esperando que alguien se a acercarse

Voz 1727 10:15 veremos el pacto municipal del PP y los ultras era a nivel nacional y aunque sea rompa en teoría en la realidad se rompe poco puesto que nada había ejecutado para romper insiste se han perdido ustedes en esta comedia de enredo el nuevo alcalde popular de Zaragoza Jorge ad con lo aclara acaba Ayuntamiento es un mundo que

Voz 17 10:34 se en el Ayuntamiento de Madrid no tiene por qué repetirse de forma mimética en el Ayuntamiento de Zaragoza yo creo que el papel que Vox puede tener en las decisiones de gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza pues tampoco tiene que ser el que tenga en otros ayuntamientos sobre el acuerdo secreto PP

Voz 18 10:55 Lang

Voz 1727 10:55 mira esta mañana de Xavier Vidal Folch

Voz 1985 10:58 sé qué es peor que sean ultras o ineptos Teodoro García que al parecer es el número dos del PP pactó con Javier o Mi es el españolísimo número dos de Vox cómo podían engañar mejor a sus benemérito los electores fíjense lo encontraron rápidamente ambos se comprometieron a que mantendrían discreción sobre el reparto de poltronas que

Voz 0978 11:20 la ayudita del liberalismo partido de ciudades

Voz 1985 11:23 los la perversión ultra indigna casi menos que la perversión del lenguaje porque la perversión del lenguaje es el inicio de toda perversión ultra no mantenían discreción sobre lo que pactaban porque ser discreto ser suave enemigo de las aristas conciliador buenista y no es así ambos firmantes son defensores de secreto esa cosa tan antigua un Espinosa de los Monteros hijo y nieto de todos los espinosos de los Monteros que en el mundo han sido añadió a este festival incalificable el chantaje desveló ayer en público el nefasto pacto escrito porque los firmantes del PP no son de fiar

Voz 0858 12:03 hijo pues claro que no ahora lo descubre

Voz 1985 12:05 tan poco de fiar como ellos mismos sólo cabe lamentar que toda esta inmundicia acabe rebotando contra gente de bien como los liberales que aún resisten en ciudadanos osea Luis Garicano

Voz 1727 12:22 como les decía en la portada interesante movimiento en el Parlament de Cataluña Esquerra ha evitado que ese admitiera a trámite una Iniciativa Legislativa Popular que planteaba una nueva declaración unilateral de independencia los republicanos argumentan que el mecanismo utilizado no es el correcto el caso es que sólo votó a favor Joan Bofill el partido de Puigdemont

Voz 0931 12:43 exacto Esquerra se abstuvo eso es lo que no permitió que se tramitara esta ILP el argumento que dan los republicanos es que no se podía admitir a trámite por un defecto de forma pero a la vez dicen que políticamente tampoco tienes

Voz 1389 12:53 pido va de Yes tus esto no va de gestos vale

Voz 0931 12:56 ganar la libertad de forma definitiva ahí esta ILP no serbia

Voz 1389 12:59 para ello decía Sergi Sabrià pero su socio en el Gobierno Jones

Voz 0931 13:01 de Catalunya citaba la ex presidenta de la Cámara Carme Forcadell

Voz 1389 13:05 ella siempre decía que se templos nombrar

Voz 0931 13:07 del Parlament tiene que ser el templo del debate recordaba Josep Costa pidiendo no convertir la mesa en un órgano censor

Voz 1727 13:13 son las siete y trece seis y trece en Canarias

Voz 18 13:19 agobiante tener todos mis agudos en la misma compañía y aún así pagar de más

Voz 0978 13:23 Mutu arte traerse a la mutua cualquiera de tus seguros

Voz 19 13:25 tener lo mismo pero por menos dinero a la mutua con cualquier de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho

Voz 0978 13:33 cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 19 13:36 lo vamos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó

Voz 20 13:38 es el auto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año

Voz 21 13:44 sí ahora el neumáticos Dunlop Ia ahora hay tanto hasta cincuenta euros

Voz 1727 13:50 has oído bien

Voz 21 13:52 cuenta euros en tu compra

Voz 20 13:55 acciones en auto punto es el auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 18 14:00 este verano me saco el máster en si estás asistió la especialidad entre inscritos hasta la

Voz 0978 14:05 vuelta al cole así tan bien quieres relajarte

Voz 22 14:07 este verano reserva ya los libros de tus hijos y olvídate hasta tu vuelta IT regalamos un cinco por ciento de bonificación hasta el treinta de septiembre para tus propias

Voz 0978 14:16 las con castigó vuelta al cole en todas las centrales

Voz 22 14:18 Corte Inglés e Hipercor vivirán vamos a pegar

Voz 23 14:21 por ahí va nuestra lentillas directa General Óptica y que Gemma

Voz 0978 14:25 el cuarenta por ciento de descuento

Voz 13 14:27 ahora todas las lentillas tienen un cuarenta por ciento de descuento así este lentillas Buick de General Óptica corre vena General Óptica porque sus lentillas al mejor precio sólo está solo

Voz 24 14:38 dos y por lo tanto

Voz 13 14:43 lo que lo necesitan conduce hongos por ciento noventa euros al mes punto por doscientos cinco Owen por doscientos treinta euros al mes con todo incluido y estrena coche

Voz 22 14:52 cuatro años ofertó un ranking consulta condiciones en julio

Voz 20 15:00 hora punta ella estas en un atasco podrías pensar que

Voz 25 15:03 tampoco es para tanto pero si es para tanto ya que como media perderá cuarenta años

Voz 0978 15:07 dos horas este año en atascos en Midas nuestros profesionales en predicen la verdad aunque duela por eso te decimos que la revisión oficial Midas es igual a la del fabricante pero hasta un cuarenta por ciento más barata pide tu citan Midas punto es

Voz 2 15:24 en la Cadena Ser

Voz 1727 15:32 Estados Unidos ya tiene a su propio ahí por partida doble

Voz 26 15:40 cosa un río ninguno de los dos a tan

Voz 1727 15:45 habla esta mujer es la abuela de Valeria la niña de dos años que ha muerto ahogada junto a su padre cuando cruzaban uno de los ríos de la frontera sur de EEUU está la imagen en todos los medios de comunicación del mundo esa imagen recoge recorre las portadas las trae consecuencias porque en Estados Unidos dimite el responsable de las patrullas de fronteras después de las denuncias sobre niños migrantes encerrados solos en condiciones insalubres su móvil no es de última generación les interesa mucho esta noticia porque puede que el año que viene dejen de escuchar sonidos como estos

Voz 1 16:34 los de su Whatsapp que dejará de funcionar en esos teléfonos en cuáles José Jiménez

Voz 28 16:39 el cambio afecta a móviles con sistema operativo Android dos punto tres puntos siete hay con

Voz 1727 16:45 yo siete pero no es la única novedad que anunció

Voz 28 16:47 de Whatsapp el treinta y uno de diciembre dejará de funcionar en los teléfonos que utilicen el sistema Windows Phone en la práctica en modelos que se vendían antes de dos mil catorce intentar mantener la aplicación en estos teléfonos no compensa lo explica Antonio Ramos vicepresidente de Isaac a Madrid una asociación de expertos en ciberseguridad

Voz 29 17:06 mantener la aplicación para que funciona en terminales muy antiguos

Voz 0858 17:09 es muy complejo muy caro iba merece la pena para

Voz 29 17:11 haga número de usuarios que siguen utilizando a sus terminales

Voz 28 17:15 no notarán cambios los que tengan modelos superiores al Iphone cuatro ese los Android los móviles anteriores al Galaxy S3 de Samsung Galaxy Nexus de Google os Sony Xperia S

Voz 18 17:30 tú buscas una casa en el centro con tres habitaciones dos baños terracita cara que declaró barata

Voz 11 17:38 pues oye a por ello eh fue la hipoteca tendrán que que en Bankia tenemos la hipoteca con la letra pequeña más grande de la historia porque

Voz 30 17:45 era una decisión así no puede haber letra pequeña hipotecas blanquear más

Voz 0978 17:48 formación en Bankia punto es como nos gusta del verano

Voz 13 17:51 no el calorcito la jornada reducida en Opel celebramos contigo el buen tiempo por eso continúa la temperatura Opel suben los grados suben las oportunidades no dejes pasar las últimas doscientas unidades y consigue hasta cinco mil euros de descuento y hasta dos mil euros más por tu viejo coche sólo hasta el treinta de junio consulta condiciones el punto es

Voz 1280 18:11 este sitio

Voz 31 18:11 el y sus alegrías sus tristeza es esta subida disminuyen nuestras

Voz 1727 18:19 los tuyos

Voz 32 18:21 sobre el seguro de decesos de Santa Lucía que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés contrata lo antes del dos de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas consulta a las bases de la producción Santero eh a punto de Santa Lucía estamos cerca de estas seguro empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 33 18:41 nosotros habremos construido juntos

Voz 0978 18:43 tú vosotros habéis dicho banco grande

Voz 3 18:46 cuando invierte es el Tesoro público el futuro suscriben futuro perfecto es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades informa tesoro punto invierten futuro porque el Gobierno de España

Voz 0858 19:05 sobre política Rafael Marquina desde Alcalá de Guadaíra Pepa hoy degolló de pregunto será casualidad que lo aupó extremo amenacen el mismo día a su coaligado será casualidad que al unir el azul con el rojo aparezca el morado merece la pena formar gobierno con quién dice no fiarse de por qué ciudadano acusa sin pruebas de un supuesto pacto de Pedro Sánchez con gente muy sumarísimos sin embargo ignora el evidente y público pacto de sus coaligados

Voz 1727 19:32 para él veinte y veinte pagar ciento hacer las entrevistas esta mañana

Voz 34 19:37 o sobre la ola de calor buenos días Julia de Logroño me pongo la radio escucho que parece que haciendo en el mundo de la catástrofe ola de calor en verano alerta consejos que dan los expertos beber agua no salir a Sol a las doce del medio día no a correr bajar las persianas inspirar suele eso pasa os estoy asustada pero que llega de la mano

Voz 1727 20:00 al calor

Voz 1389 20:02 es más en verano vascos consejos Jose diez minutos jugados

Voz 1727 20:06 ya gracias a las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:17 Gutiérrez qué tal buenos días con veinticuatro grados en la Gran Vía a esta hora con mucho calor en Madrid Se mantiene la alerta por altas temperaturas los termómetros van a rozar casi los cuarenta grados hoy en toda la comunidad la Organización Mundial de la Salud se posiciona a favor de Madrid Central impide al Ayuntamiento de Martínez Almeida que noto que las restricciones al tráfico que impulsó Carmena María Neira es la directora del departamento de Salud Pública de Medio Ambiente de la OMS ha estado en La Ventana de Madrid aquí en la SER

Voz 9 20:45 estás siempre es muy positivo desde el punto de vista social porque te puedes pasear desde el punto de vista obviamente de la salud mejora en la calidad del aire pero también por qué se puede hacer ejercicio no hay varias hay menos accidentes que los comerciantes en las ciudades donde demostró tenido seguimiento nos han confirmado que los ociosos mejoran

Voz 1275 21:05 según un informe de Ecologistas en Acción los niveles de contaminación se han reducido en el corazón de la capital desde que se puso en marcha Madrid Central el dióxido de nitrógeno ha caído a niveles históricos ya a pesar de los datos el Ayuntamiento mantiene su intención de poner en marcha una moratoria en las multas de esta zona de bajas emisiones a partir de lunes a partir del uno de julio el PSOE irá a los tribunales si se desactiva las sanciones pedirá medidas cautelares a la justicia el portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital Pepu Hernández ha pasado este martes por los micrófonos de la venta de Madrid hemos preguntado por la situación política por la gobernabilidad del Ayuntamiento tras la decisión de Vox de romper con el PP

Voz 35 21:44 bueno veremos realmente cómo acaba esto luego yo creo que es bueno pues a esa posición de fuerza de Vox pues ella tendrá un reflejo como creo que ya está teniéndolo no directamente en las políticas de de el alcalde pues se modifica las estructuras cómo se modifican las estructuras lentamente para que todo el mundo tenga su sitio todo el mundo tenga su silla etcétera no cree sinceramente que esto no es no es serio

Voz 1275 22:04 la decisión de Vox deja al PP y a Ciudadanos en minoría para gobernar durante cuatro años la capital aunque el alcalde Almeida

Voz 1727 22:09 no se resiste a que la ultraderecha se quede fuera Carolina Gómez

Voz 0393 22:14 vox renuncia a formar parte del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid sí pasará a la oposición con sus cuatro concejales luego si eso no cambia al MEDE Villacís van a sufrir para sacar adelante cualquier medida no digamos por ejemplo en los presupuestos de la ciudad Vevey ciudadanos suman menos que el PSOE y Mas Madrid juntos el alcalde niega que haya habido incumplimiento por su parte porque ni siquiera dice ha concluido el plazo acordado de veinte días para encajar a Vox en esa

Voz 36 22:37 el Gobierno no pudo haber un incumplimiento cuando no ha transcurrido el plazo previsto el documento que se firmó entre el Partido Popular y Vox importa parte porque Bosch no ha querido negociar y además nosotros tenemos el ánimo de cumplir con ese acuerdo como siempre hace el Partido Popular con los acuerdos que suscrito

Voz 0393 22:53 Almeida asegura que no ha tenido noticias de Vox desde que se reunieron la semana pasada en Cibeles un encuentro en el que el PP ofreció al partido de ultraderecha concejalías delegadas del Ayuntamiento de Madrid para los populares esto sería estar en el Gobierno pero el partido de Abascal considera que estará en el Gobierno es sentarse en la junta de gobierno como se sientan el PP y Ciudadanos y por ahí los naranjas en principio no opas Vox

Voz 1275 23:15 mantiene por ahora la puerta abierta a negociar al Gobierno de la Comunidad de Madrid Rocío Monasterio comparece esta mañana en la Asamblea para aclarar su postura más noticias en titulares con Elena Jiménez los eh

Voz 0605 23:27 los foros de la cinco Se pondrán en ámbar a partir de las once de la mañana por decisión del nuevo Ayuntamiento Se mantiene el radar de tramo pero aumenta el límite de velocidad de cincuenta a setenta kilos

Voz 1275 23:36 los foros Satse denuncia que se iban a cerrar mil cuatrocientas camas en los hospitales públicos durante este verano el sindicato dice que la Comunidad de Madrid no quiere contratar a personal de enfermería antes de la Consejería de Sanidad explican que es una reorganización de la oferta asistencial en función de la demanda

Voz 0605 23:50 raíz es el sistema informático de los centros educativos vuelve a dar problemas en esta ocasión los institutos han tenido dificultades para poder entregar a tiempo los boletines de notas altas

Voz 1275 23:59 un nado bien los deportes el Real Madrid ya tiene equipo de fútbol femenino es el equipo Club Deportivo taco que en septiembre empezará entrenar en Valdebebas cuatrocientos mil euros ha pagado el Madrid por este equipo que va a tener un presupuesto de dos millones y medio de como si en las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1915 24:22 buenos días pues ahora estamos pendientes de otra colisión de entrada a la capital madrileña por la cuatro la carretera de Andalucía a su paso por Pinto además se suma a las retenciones habituales así que problemas de entrada por muchas sale de las entradas del sur especialmente esa cuatro y la A42 desde Parla hasta Getafe también de entrada

Voz 1727 24:40 Johnson sus nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo prevé

Voz 1275 24:46 John Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 24:48 partir de hoy el calor ya empezará a ser sofocante la mayor parte de horas hasta aproximadamente la medianoche teníamos todavía temperaturas de más de treinta grados en toda la línea metropolitana esta tarde superaremos

Voz 1727 25:00 con facilidad los treinta y cinco en toda la Comunidad

Voz 0978 25:03 Nos acercaremos incluso en pueblos de la sierra con muchas horas de sol un poco de viento durante la tarde se confirma que entre mañana sábado alcanzaremos valores de casi cuarenta grados ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas de

Voz 0931 25:16 el máximo confort y silencio a la vez que ahorrar en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar yendo más nuevo y en aire acondicionado con Jenson y sus nuevas máquinas R treinta y dos reducirá serán setenta y cinco por ciento el impacto del calentamiento global y producirá emisiones a la capa de ozono con la garantía de ideas Electric descubre lo imponen Johnson en tu vida punto com

Voz 37 25:39 se ajusta a tu presupuesto descubre nuestro servicio de platos de ducha medida Bale ya tu tienda y consulta nuevos rico de pop precios bajos todos los días

Voz 0978 25:48 en preventivas seguros en Icària sabemos que viviendo tranquilos vivimos más como

Voz 38 25:53 la Grigor is habitante de Icària la isla donde la gente se olvida de morir más diestro para vivir más hay que seguir tranquilizador para vivir tranquilo nada como tener el seguro que no te falla preventivas seguros setenta y cinco años celebrándolo

Voz 0978 26:08 mira con tranquilidad venas Decathlon y disfruta

Voz 39 26:10 del verano con los mejores productos descubre el fondo del mar con nuestra más Cry Si Brett de adulto júnior por sólo veinticuatro con noventa y nueve euros y explora lo con total seguridad gracias a nuestros Skaar fines por nueve con noventa y nueve euros acércate a una de nuestras veintiséis tiendas en Madrid y déjate aconsejar por nuestros vendedores técnicos esperamos de caldo

Voz 40 26:28 la contrata tu seguro preventiva y consigue veinte euros canjeables en Amazon punto es o Cepsa informa ten preventiva punto com o en el novecientos veinte treinta diez

Voz 7 26:41 rara

Voz 41 26:45 para los amigos sólo lleva toda su energía a tu casa y ahorra hasta un setenta por ciento en tu factura de la luz instala paneles solares en tu vivienda con Smart solar de Iberdrola produce tu propia energía cien por cien renovable y además Si vives en Madrid ciudad tienes una bonificación del cincuenta por ciento en el libro información en el novecientos veintidós

Voz 0978 27:05 siete cinco veintidós o en Iberdrola punto eh

Voz 41 27:07 Iberdrola empresa colaboradora del programa universo

Voz 0978 27:10 la mujer durante muchos años me ha llamado la atención este sonido en mis viajes ahora ya forma parte de mi trabajo el sector del transporte y del ferrocarril requieren miles de empleos de personal cualificado por ello me formé en el Centro Superior de innovación y desarrollo fea HF donde el cien por cien de los alumnos estamos trabajando entre Train CS Innovación y desarrollo guión medio CHF punto com encuentra tu futuro

Voz 20 27:32 la moral te has hecho eco de la promoción más eco

Voz 0978 27:35 aprovecha de de la triple eco de Ford y disfrutar en su Ford Eco Sport como motor Eco Boost con hasta cinco mil quinientos noventa euros el descuento más económicos y tres tu antiguo coche haz un hueco

Voz 42 27:45 el mes de junio y renueva su etiqueta recuerda un su Ford Eco Sport con une como no sé hasta cinco mil quinientos noventa euros a cambio de tu antigua coche corre vuela en tiempo récord fin haciendo con hasta fin de mes condiciones en reforzar la Comunidad de Madrid punto es

Voz 1275 28:01 la Policía Nacional ha detenido aquí en Madrid a un pederasta acusado de abusar al menos de tres menores durante dos años la voz de alarma la dio una de las víctimas a la que había coaccionado a él y a los otros dos chicos los amenazó con Jesús padres perderían su trabajo si denunciaban Alfonso Ojea

Voz 0089 28:17 el arrestado tiene cuarenta y nueve años y residía hasta su detención en el mismo barrio madrileño que los menores un trastero de su propiedad era el lugar elegido para las agresiones sexuales que han sido muy numerosas sobre tres niños Ana Ramón es la portavoz de la Dirección General de la Policía

Voz 43 28:34 pero Navas confianza invitándoles es subir a su casa para jugar a la videoconsola y les ofrecía golosinas es oficial entre diez y cuarenta euros a cambio de participar en juegos sexuales les ponía películas pornográficas y se masturbaba su presencia llegando progresivamente realizarle tocamientos incluso en alguna ocasión teniendo acceso carnal

Voz 0089 28:53 unos días antes de su detención el agresor fue localizado por un testigo en las inmediaciones de su domicilio acompañado por dos niños de siete de diez años a los que había invitado a subir a su casa para jugar a la videoconsola los menores prefirieron continuar jugando en la calle

Voz 1275 29:10 y una voz más la de una de las afectadas por el aceite de colza se llama Mercedes García y así valora la decisión del Colegio de Farmacéuticos de Madrid de empezar a cobrarles desde el lunes las medicaciones que hasta ahora eran gratuitas desde mil novecientos ochenta y uno si la Comunidad de Madrid no paga la deuda de siete millones que tiene con las farmacias

Voz 44 29:28 la anunciando al hecho de que no había problemas que siga seleccionadas y ahora nos encontramos con el ultimátum del colegio de farmacia para nosotros es muy importante que los Maricarmen pues por ahí ya me podemos pasar

Voz 1275 29:41 declaraciones de Mercedes García aquí en La Ser en La Ventana con Francino tenemos veintitrés grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 18 30:03 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:12 comienza el veintiséis de junio ya ya sé que están aburridos de escuchar que viene el lobo del calor los medios llevamos toda la semana anunciando los pero hoy hasta aquí hoy sí que toca cuidadito los que trabajan al aire libre quienes tengan que desplazarse los que se queden sin agua mano en fin sentido común mucho sentido común cuatro provincias amanecen ya en aviso naranja

Voz 1275 30:33 a Vizcaya Guipúzcoa Navarra

Voz 1727 30:36 Zaragoza calor extremo que coincide con el comienzo de muchos campamentos de verano ese desahogo para los padres y las madres trabajadoras en los campamentos han tenido que tirar de ingenio y casi todos los Juegos pasan inevitablemente por el agua como en Toledo esperan ya cuarenta grados

Voz 46 30:54 hay que refrescarse si así a belleza y además miramos nuevo de agua

Voz 1275 31:00 todo lo que esa divertida hoy reflejando mejor que mejor

Voz 1727 31:02 y un oyente de la SER Julia

Voz 34 31:05 nos daba a los medios un tirón de orejas hace sólo diez minutos buenos días Julia de Logroño metió tanto pongo la radio escucho que parece nacido en el mundo de la catástrofe ola de calor en verano alerta consejos que dan los expertos beber agua nuestra Liga sobre el a las doce del mediodía no a correr bajar las persianas suele eso pasa por tener Ustari Sima pero que llega del mundo calor en verano Gerardo Benito es investigador del CSIC muy buenos días

Voz 1727 31:36 hola buenos días exagera al alertar de esta ola de calor que tiene de particular

Voz 5 31:41 hombre la verdad es que hay una mayor perfección tanto que las personas como de los medios de comunicación nada a todo lo que sea pues un clima o la meteorología adversa

Voz 9 31:53 sí bueno

Voz 5 31:54 el caso es que bueno la es normal que haga calor en verano eso ya lo sabemos todos pero hay una definición más o menos estadística que nos permite de alguna manera a contar definir lo que es una ola de calor siento que estaríamos hablando de un episodio con temperaturas altas de al menos tres días consecutivos donde haya una parte importante del territorio que está afectado por estas altas temperaturas y que estas temperaturas máximas que digamos que estén comprendidas dentro de cinco por ciento de las temperaturas máximas de un lugar en concreto entonces en este caso sí que estamos hablando de que es preciso dio de temperaturas anómalas

Voz 1727 32:41 a tener en cuenta y además hemos perdido todos tolerancia a la intemperie nuestra vida transcurre muy ha cubierto tiene relación con el cambio climático

Voz 5 32:50 pues digamos que un episodio aislado no podemos atribuirlo directamente a lo que puedes los eh el cambio climático no pero sí que la tendencia al calentamiento del planeta aumenta la probabilidad de que existan este tipo de olas de calor que hemos visto que sobretodo en las últimas décadas se ha duplicado

Voz 1727 33:12 cómo afecta la contaminación una ola de calor como esta que viene porque en Francia por ejemplo han tomado medidas con los coches que van a poder circular menos a partir de hoy

Voz 5 33:22 pues en en primer lugar le afecta en cuanto que hay una menor ventilación de la y de las ciudades y por tanto la contaminación permanece digamos eh en en donde se produce pero luego también hay una un aspecto también a a sumar a esta contaminación es que la invasión de aire cálido que procede de África lleva acompañada una elevada cantidad de polvo en suspensión del Sahara y que por tanto digamos se une a esa a esa contaminación y que puede tener el problema sobre todo aquellas personas que tengan alergias

Voz 1727 33:57 problemas respiratorios así que esas personas que extremen las precauciones Gerardo Benito gracias y buen día

Voz 0818 34:04 gracias a vosotros bueno

Voz 1727 34:07 no sé si es muy prudente un día como el de hoy hablar de Señales de humo igual no las hacemos obras hacemos conquista así Javier Alonso dando Lafuente Manuel Jabois buenos días buenos y la ola de calor también se inicia en el resto de Europa donde infunde más terror están menos acostumbrados al calor que nosotros se esperan temperaturas récord en Francia Alemania Suiza Bélgica vamos por partes lo peor donde más alarma hay es en Francia

Voz 47 34:33 la Wii la veo

Voz 1727 34:36 un cuarenta y cinco departamentos en alerta naranja tiene es más de la mitad del país

Voz 28 34:40 en algunos puntos podrían alcanzarse los cuarenta y cinco grados Leo en The Gardian Le Mond recuerda que el récord hasta ahora en un mes de junio estaba en mil novecientos sesenta y ocho cuando se alcanzaron los cuarenta y tres Le Figaro recuerda que en mil novecientos once Francia vivió una ola de calor intensa que duró dos meses

Voz 0931 34:56 se cobró más de cuarenta mil vidas de pregunta

Voz 1727 34:58 va a Dani esta mañana pero es tanto lo que cuenta la prensa europea sobre la ola dice en toda en toda en todos los países mucha presencia en portada en Le Monde se preguntan por qué Francia en plena ola de calor no está bien encaminada para hacer frente a la crisis climática

Voz 28 35:15 yes que según un informe galo publicado ayer Francia se encuentra en crisis climática ahí está fallando a la hora de hacerle frente se aleja del cumplimiento del Acuerdo de París en cuanto a implementar políticas climáticas renovar el transporte público sobre todo pero también el privado renovación de edificios

Voz 1727 35:29 sí además a Francia la han condenado por primera vez por la contaminación del aire

Voz 0931 35:33 lo destaca toda la prensa primera víctima de contaminación

Voz 28 35:36 el aire un tribunal ha condenado al Estado por deficiencia defectuosa da la razón a una madre y a su hija que sufrían problemas respiratorios por la polución aunque les da la razón no les concede una indemnización de ciento sesenta mil euros así que titula Liberation el Estado es parcialmente

Voz 0931 35:50 con sable pero no culpable de atajar este problema

Voz 1727 35:53 otra consecuencia que leemos en muchos medios sobre la contaminación del aire

Voz 28 35:57 la destaca The Times por ejemplo las mujeres pueden sufrir una menopausia temprana por la contaminación una nueva investigación que se va a presentar hoy concluye que la contaminación del aire reduce hasta un trescientos por ciento la reserva ovárica de las mujeres esto es un importante factor que marca su fertilidad

Voz 1727 36:12 en Alemania extremos capaz de ser repiten y repiten los consejos para hacer frente al calor evitar un golpe que puede ser fatal

Voz 28 36:21 el es que ya han sufrido personas que trabajan expuestas al sol y niños el Süddeutsche recuerda que si uno no quiere estar encerrado en casa que visite museos au vaya al supermercado que hay aire acondicionado cuarenta grados Ballan KAZ Julia el eh de lo digo ya hay riesgo de incendios forestales destaca Welt porque el suele está seco Sequoia esa producido alguno este martes y dos mujeres han sido hospitalizadas después de desmayarse en plena autovía por el calor mucho

Voz 1727 36:44 el sentido común

Voz 0978 36:48 ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras porque ahora en el Corte Inglés puedes utilizar wailer la app de pago de Repsol de forma cómoda rápida y con ofertas y descuentos exclusivos sólo por descargar de Wyler lleva de cinco euros para tus compras en El Corte Inglés y cinco euros para carburante Repsol además cada vez que pague con Wilde en el Corte Inglés consigue cinco euros en carburante oferta válida hasta el veintisiete de junio consulta condiciones en Repsol punto es buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido cincuenta y siete mil doscientos veintidós asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido quince hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1727 37:53 hoy por la prensa conservadora analiza hoy el anuncio de Vox eso de que rompe sus acuerdos municipales con el Partido Popular y la opinión mayoritaria es negativa sobre la actitud de los ultras

Voz 0858 38:05 tras la sobreactuación sea parte inherente a la naturaleza teatral de la política dice el editorial del mundo pero los ciudadanos empiezan a hartarse de golpes de efecto ningún votante de la derecha empezando por el de Vox entendería una actitud obstruccionista en la investidura de Díaz Ayuso la Comunidad de Madrid concluye que los electores no eligieron a Vox para condicionar la formación de gobierno de centro derecha al reparto de sillas al recién llegado sino para buscar dice puntos de acuerdo en ABC leemos que Vox se precipita que reaccionó de una manera desproporcionada aunque con cierto sentido táctico porque las últimas encuestas y demuestran que Vox pierde apoyos de forma muy significativa

Voz 1389 38:43 a favor del PP sacar a la luz una

Voz 0858 38:46 cuerdo confidencial con el PP victimistas ante la opinión pública sienta un mal precedente para la confianza recíproca la razón recomienda Santiago Abascal centrarse y aprender de los errores de Albert Rivera demasiados tumbos para llegar al final que sus electores mandatario que es propiciar gobiernos liberales o Vox cine carencias derivadas de la inmadurez o bien sus tambaleante paso son los síntomas

Voz 1275 39:09 dos de una fatiga sobrevenido apuren

Voz 0858 39:12 mal de altura o dice todo en su conjunto

Voz 1727 39:15 dice a que nos llega ahora mismo así de fondos y con Julio Iglesias vamos a hablar del amor de la mora la política buena noticia que que nos llegan este momento Pedro Sánchez se reunirá el próximo martes dos de julio con la presidenta del Congreso con Meritxell Batet para fijar una fecha para la investidura sea el próximo martes se desvela la fecha de la investidura de la primera sesión de investidura no sabemos si la primera y única o la primera de otras de Pedro Sánchez

Voz 48 39:48 esta

Voz 0978 39:50 con dos

Voz 1727 39:52 ya habíamos anunciado antes que a partir de las diez de la mañana estará Amaya con Toni Garrido Jabois nos trae hoy una entrevista que le hace Fernando Navarro en El País en la que habla de este disco que publicará en septiembre un disco

Voz 1389 40:04 sobre el amor por qué no haces los boletines informativos con esta canción de mierda hablando de política de tacto con Julio Iglesias se cómo cambiaría la política de este país imaginan estado de ánimo del fondo eh fue una especie ha ido iglú de hilo musical bueno ponemos a a Julio Iglesias porque efectivamente Amaya vendrá aquí se escucharán Amaya yo tengo que decir que me ha encantado la reivindicación que yace en el titular de la entrevista de Fernando Navarro en el periódico El País dice me flipa el pop español de Marisol Julio Iglesias a mí también me flipa yo no tengo disco nuevo como ella pero también me flipa porque sólo fíjate Marisol y Julio Iglesias dos de esos grandes estereotipos españoles de los que a menudo se olvida lo mejor que son estrellas absolutas de la canción tiene que ver con ese vicio tan nuestro de hacer tan famosas a las personas hasta olvidar o relegar la razón por la que lo son Iglesias Julio Iglesias es autor de una de mis frases favoritas de todos los tiempos que te digo a quienes

Voz 1727 41:04 ya sabe leer saber la vida ha sido gente

Voz 1389 41:06 pero sí Sima conmigo y la luz me ha dado en los ojos como a los conejos en las carreteras Amaya que tiene talento en el futuro para ser Marisol y Julio al mismo tiempo se ingiere tiene tiempo para hacerlo ha dicho en esa entrevista había mucha prisa por sacar un disco pero yo quería hacerlo bien y cuidar cada detalle

Voz 1727 41:24 día hacerlo perfecto y entonces dije que no

Voz 1389 41:27 es citaba más tiempo si lo hubiese sacado otras Operación Triunfo igual hubiese tenido mejores números pero entonces no tendría cosas que ahora tengo como la libertad bueno cuando la

Voz 0978 41:37 deslumbra a los animales en las carreteras

Voz 1389 41:40 los animales pueden quedarse o echar a correr es más importante echará a correr

Voz 49 41:46 sabes dónde están los mejores que plaza siempre tienes sombra en verano y en qué lugar pedirme separados o tres o cuatro sin reservar acto y a la ciudad con tu Arona tú Ateca o tu Tarraco gama SUV de Seat desde trece mil novecientos noventa euros

Voz 22 42:06 mueve te con asa ya adelanta que el verano disfruta de miles de rutas con un veinte por ciento y excluido hasta el treinta de junio verano continuan con hasta

Voz 50 42:16 todo este recomienden una revisión antes de irte de vacaciones pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta tu vuelta has dicho mil viajes piénsalo a tu vuelta tiene más sentido si haces la revisión Renault con aceite el filtro hay treinta y cinco puntos de control antes de irte de vacaciones recibe un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás con alegría posvacacional

Voz 18 42:33 consulta condiciones en tu concesionario servicio posventa

Voz 0978 42:40 Nuestra ilusión de cada día

Voz 3 42:42 serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 42:58 buenos días y usa plantas medicinales recuerde que es necesario la supervisión de un profesional sanitario los farmacéuticos recuerdan que son ellos los que tienen la formación necesaria para asesorar en el tratamiento de enfermedades con sustancias vegetales aun así

Voz 0978 43:12 vierten también de que tiene que informar a su médico de sus álbum preparado de este tipo porque aunque usted no lo sepa también tienen restricciones contraindicaciones y efectos secundarios está tomando otra médicas esperemos

Voz 3 43:25 esta información de sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 19 43:30 mira para mí el verano es tomar el sol Imasol sudaba Ari subasta que el Arenas MPS como si fuese velcro es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa así que si me pregunta si me gusta el verano te diré que el verano

Voz 51 43:43 el verano me flipa todo el mundo quiere que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte billones de euros Event que ellos de cien mil euros porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta

Voz 24 44:00 hoy pero bueno

Voz 1727 44:02 son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias tres semanas y media después de la victoria del Liverpool en Madrid Sampe ya está en marcha otra vez la Champions

Voz 1161 44:14 la edición diecinueve veinte con dos partidos el Santa como la Santa Coloma andorrano se imponía ayer cero uno el tres penes de San Marino hoy el cero ni Kelly kosovar también uno cero al Lincoln gibraltareño un cuadrangular en Kosovo de los campeones con peor ranking UEFA el viernes será la final entre el cero níquel y el Santa Coloma y en el Larguero Javier López como Chuck del Santa Coloma que es el autor del primer gol de la competición

Voz 28 44:35 el la fase previa de cuatro

Voz 10 44:37 aquí porque estábamos aquí ahora quedamos dos en la final y nosotros a ver si hay un poquito de suerte Si tenemos la de o estafas pero que se bonito para todos

Voz 1161 44:46 del resto los selección sub veintiuno marcha Reggio Emilia donde mañana disputa la semifinal del Campeonato de Europa desde las nueve de la noche ante Francia del rival en Larguero el extremo de la selección Dani All

Voz 52 44:55 en relación con un potencial ofensivo muy bueno sabemos que pueden hacer ellos también saben qué qué podemos hacer nosotros

Voz 1161 45:03 tras triunfar en las últimas cinco temporadas en el Dínamo de Zagreb y tras salir de las categorías inferiores del Barça no descarta volver a la Liga

Voz 1275 45:09 mayor algún día he dicho que ese día muy lento

Voz 52 45:12 volverá a tu país a jugar pero ahora este Centro Europeo y estoy pensando sólo eso lo que lo que pasará después pues ya hablaremos y ha aseverado

Voz 1161 45:21 en un tiempo en lo deportivo pendientes de la evolución del tobillo de Oyarzábal que parece no tendrá problemas finalmente para llegar y la otra semifinal también mañana un poco antes a las seis de la tarde Alemania Rumanía del resto hoy el Betis representa presenta desde la una de la tarde su ciudad deportiva al delantero Juanmi nuevo jugador verdiblanco Madrid confirmaba ayer que la próxima temporada tendrá equipo femenino la junta directiva aprueba absorber al equipo madrileño del Club Deportivo Tacón que seguirá manteniendo el nombre hasta el uno de julio de dos mil veinte y pasará a llamarse Ellas y Real Madrid esta temporada entrenará en y jugarán ya en Valdebebas presupuesto será de dos millones y medio de euros el segundo más alto de primera división sólo superado por los tres y medio del Barça tendrán eso sí que abonar cerca de cuatrocientos mil euros por la plaza en primera del tacón absorben también sus categorías inferiores y dicha decisión se llevará ante los socios en la próxima Asamblea de septiembre guerras entre instituciones en las dos inmersa está la Federación Española de Fútbol el primero Liga y Javier Tebas con la que al menos ayer acercaban posturas tras aceptar Tebas las proposiciones de competición tanto en Copa del Rey como supercopas retirando ambas denuncias por parte de la Liga pero no en cosas como el partido de los lunes que seguirá en juzgados o la red será el del partido de Miami o la personal entre Tebas y Rubiales la otra es de la Federación Madrileña de fútbol su presente Paco Díaz con la Federación Madrileña

Voz 3 46:35 todos se oye me parecía interesante me parece creíble y me parece

Voz 18 46:40 estremecedor lo lo que cuenta no Files me gusta algo lo cual no quiere decir mucho bastante Carlos Boyero todos los miércoles en La Ventana con

Voz 0978 46:53 Carles Francino en la SER rebajas en visión llegan las rebajas de visión torturas cristales gafas de sol lentillas audífonos todos rebajado hasta el cincuenta por ciento ven a las mejores rebajas sola en visión consulta condiciones como en verano nos gusta ir así más ligera hitos Aldi no tendrás que traer ten y la cartera gana la pulsera todo incluido lleva te gratis mil quinientos euros para gastar en Ali hasta final de año participa con una compra de veinte euros más en todo incluido punto Aldi pones

Voz 0419 47:26 esto es hoy gratis con cinco días la fuerza económica de las mujeres un número especial dedicado a las tasas que las empresas están dando para la conquista de la igualdad descubre entre otros contenidos el fichero completo de todas las consejeras de las empresas del Ibex treinta y cinco

Voz 0978 47:42 hoy Revista cuarenta y uno aniversario gratis con cinco días

Voz 49 47:49 sabes dónde montar las mejores barbacoas ruta en bici eso lo tú conoces el lugar donde probar nuevos sabores y acertar tuya la ciudad con tu nuevo SEAT Tarraco puso hasta siete plazas por veintiséis mil novecientos noventa euros

Voz 1 48:13 subirnos al tren de la noticia Renfe