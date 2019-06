Hoy por Hoy (26/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días Pedro Sánchez se reunirá el Pro Martes dos de julio con la presidenta del Congreso con Meritxell Batet para fijar una fecha para la sesión de investidura del candidato a la reelección nos lo contaban hace unos minutos tan solo fuentes socialistas las mismas que insisten en que irán a la votación Con o sin acuerdos previos con grupos que le garanticen la investidura la reunión ayer entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias terminó con las espadas del desencuentro en alto no está fácil la investidura pero tampoco es nuevo que la negociación se tensa antes de un acuerdo tienen una enorme responsabilidad ambos dirigentes porque la movilización de la izquierda en el mes de abril fue muy alta e imputable al miedo a la derecha que pacta con la extrema derecha esta mañana estarán hoy por hoy un miembro del Gobierno la ministra de Industria veremos qué puede contarnos Podemos ha preferido guardar silencio ante nuestra invitación lo que será exigible llegado el caso es que unos y otros expliquen con claridad el acuerdo o la ruptura ir al otro lado del frentismo en el que vivimos Nos las derechas Se han hecho marxistas del camarote de los hermanos Marx hoy sabemos que el pacto secreto entre el PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid incluía responsabilidades de gobierno para los ultras ciudadanos insiste en que eso no va con ellos no sabemos cuánto va a durar este nuevo amago de ruptura de la foto de Colón lo que ya sabemos seguro es que pretendían gobernar con pactos secretos sí lo había para los ayuntamientos porque hemos de suponer que no los hay para otras cosas

Voz 1 01:48 Pepa Bueno en la Cadena Ser

Voz 1727 02:07 es miércoles mitad de semana veintiséis de junio ya está aquí la primera ola de calor en serio que tanto hemos anunciado Jordi Carbó que nos espera hoy de momento hoy un pequeño aperitivo

Voz 0978 02:19 especialmente intenso el calor que era en en interior del País Vasco sur de Navarra y en la provincia de Zaragoza también en Jaén aquí máximas que pueden superar los cuarenta grados en el resto del país de momento calor moderado incluso con ambiente fresco en Galicia será a partir de mañana y hasta el domingo cuando las máximas pueden superar con facilidad los cuarenta grados en muchos puntos del interior

Voz 1727 02:38 la ola afecta a toda Europa y se toman medidas como esta en Francia por ejemplo un tercio de los coches tienen prohibido circular hoy en las grandes ciudades para evitar incrementar la contaminación del aire ya propósito la Organización Mundial de la Salud defiende Madrid Central y pide al nuevo alcalde a Martínez Almeida que no toque las restricciones de Carmena

Voz 2 03:00 deja la salud eso no se puede tocar al revés hay que mejorar

Voz 3 03:03 siempre en ese sentido vamos a estar siempre a favor de todos

Voz 2 03:06 pese a mejorarlo

Voz 1727 03:07 es María Neira directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la ONS

Voz 3 03:11 ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras porque ahora en el Corte Inglés puedes utilizar wailer la app de pago de Repsol de forma cómoda rápida y con ofertas y descuentos exclusivos sólo por descargar de wailer lleva cinco euros para tus compras en El Corte Inglés y cinco euros para carburante Repsol además que

Voz 1389 03:30 la vez que parques con en El Corte Inglés consigue

Voz 3 03:32 de cinco euros en carburante oferta válida hasta el veintisiete de junio consulta condiciones en Repsol punto es

Voz 1727 03:45 en Cataluña Esquerra Republicana ha evitado con su abstención on en la Mesa de la Cámara que el Parlamento quite una iniciativa legislativa popular para declarar la independencia en media hora le preguntaremos a la ministra de Industria Javier por Alcoa

Voz 1389 04:00 el fondo suizo que va a comprar las plantas de A Coruña y de Avilés le ha pedido al Gobierno que reduzca el precio de la luz a esa empresa sólo así se compromete a mantener la plantilla a largo plazo esta noche

Voz 1275 04:15 a esto yo actúa en Madrid única parada en España de su gira para despedirse de los escenarios si se animan Sepang que aún quedan un puñado de entradas

Voz 1727 04:30 bien los deportes Sampe a los jugadores de la selección sub veintiuno también les alcanzará mañana la ola de calor tren

Voz 1161 04:36 Bay cuatro grados les esperan a España y Francia cuando a las nueve de la noche de comienzo su partido de semifinales en la ciudad de Reggio Emilia en lo deportivo pendientes de la evolución del tobillo de Bali sobre el rival Dani Olmo anoche en El Larguero

Voz 4 04:47 la selección muy física Bono un poste potencial ofensivo

Voz 0866 04:50 muy bueno sabemos que pueden hacer

Voz 4 04:53 ellos también saben qué qué podemos hacer nosotros

Voz 1161 04:55 peor lo van a pasar todavía Alemany Rumanía en la primera semifinal desde las seis de la tarde con una previsión de XXXVIII grados a la hora de comienzo del encuentro en este caso en Bolonia

Voz 1 05:07 en la Cadena Ser

Voz 1727 05:15 son las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias y también los que trabajamos en la radio estamos pendientes de las notas de fin de curso ya las tenemos aquí han sido unas notas excelentes la Ser distancia a sus competidores y refuerza su liderazgo con cuatro millones cien mil oyentes

Voz 0456 05:33 en el trimestre de máximo interés informativo de los últimos años la SER revalida su liderazgo y se afianza como la radio de referencia para los españoles según el Estudio General de Medios que se acaba de hacer público esta mañana cuatro millones ciento diecinueve mil personas eligen diariamente la Cadena SER casi un millón de oyentes más que la Cope dos millones más que Onda Cero

Voz 1727 05:52 el dominio de la SER se hace extensivo a toda la parrilla todos los grandes programas de lunes a domingo no solos son los más escuchados sino que incrementan la distancia con sus competidores ya que la SER es la única radio hablada que crece en este EGM

Voz 0456 06:07 hoy por Hoy dirigido por Pepa Bueno y Toni Garrido refuerza su liderazgo con dos millones ochocientos setenta y dos mil oyentes diarios sube en doscientos treinta y dos mil oyentes Se abre una brecha de casi quinientos mil con respecto a Herrera en la Cope que se amplía a más de un millón y medio respecto al programa de Carlos Alsina en Onda Cero

Voz 1727 06:25 en este final de temporada Ser Se alza también con un dominio rotundo en el campo del Depor

Voz 0456 06:31 el Carrusel deportivo se dispara el sábado a casi dos millones de oyentes y se distancia de Tiempo de Juego de la COPE en quinientos veintiocho mil oyentes el domingo Carrusel deportivo es el único programa de deportes que crece hasta un millón novecientos diez mil oyentes casi medio millón más que la COPE el programa dirigido por Dani Garrido en la SER es líder indiscutible en ambos días pese a que Tiempo de juego suma cuatro horas y media más de programación en total Manu Carreño es el que más crecen

Voz 1389 06:57 la noche deportiva refuerza el liderazgo del Larguero

Voz 0456 06:59 al sumar ochocientos veinticuatro mil oyentes diarios Carles Francino también es el que más crece en su tramo horario con ochenta y un mil nuevos oyentes La Ventana domina así la radio de la tarde con casi novecientos mil oyentes diarios de igual manera Hora veinticinco de Ángels Barceló sigue siendo el programa preferido entre los informativos de la noche con novecientos cuarenta hoy un mil oyentes diarios Hora catorce de José Antonio Marcos mejora sus datos anteriores en cuarenta y tres mil oyentes lidera los informativos del mediodía con quinientos sesenta y tres mil oyentes persiste el dominio absoluto de A vivir que son dos días en las mañanas del fin de semana el programa dirigido por Javier del Pino sube a un millón novecientos ochenta y nueve mil el sábado ya un millón ochocientos trece mil el domingo

Voz 1727 07:43 los datos también han sido buenos excelentes para las cadenas musicales de la SER

Voz 0456 07:47 los cuarenta suma ciento treinta y cuatro mil nuevos oyentes y con casi dos millones novecientos mil domina sin discusión la radio musical los40 es la tercera radio más escuchada de España detrás de SER y COPE y suma casi un millón de oyentes más que Onda Cero por detrás de los cuarenta Se sitúa Dial como radio líder de la música en español que alcanza casi los dos millones de oyentes diarios LOS40 Classic y Radio Olé también mejoran sus datos respecto a la ola anterior

Voz 1727 08:14 así que la temporada radiofónica acaba como empezó con el respaldo mayoritario de la audiencia Laser tanto en la radio hablada como en la musical todos los días de la semana y en todos los géneros información deportes entretenimiento sólo nos queda decir gran decías por estar ahí seguimos trabajando

Voz 5 08:35 eh

Voz 1 08:36 hoy por hoy como Pepa Bueno

Voz 6 08:42 Rioja brillo

Voz 7 08:46 Castillo de Alba y sorprendente para aquellos que no

Voz 6 08:49 se dejan sorprender

Voz 8 09:02 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena FCC punto es

Voz 1275 09:14 el auto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año

Voz 9 09:17 si ahora el Liceu neumáticos Dunlop Ia ahora hay Norberto hasta cincuenta euros

Voz 1727 09:23 habrá has oído bien ahora hacía

Voz 9 09:25 cuenta euros en tu contra

Voz 1275 09:28 acciones el auto punto es el auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 1 09:34 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 09:38 son las ocho y diez las siete diez en Canarias salvo que vivan en Galicia esta mañana ya estarán nota dando esos dos graditos demás que según Jordi Carbó Nos lleva directos a la primera e intensa ola de calor del verano Isabel Villar buenos días buenos días Pepa una habla tan intensa temprana que la primera recomendación es meterse en la web del Ministerio de Sanidad entre las campañas que aparecen ayuna disfruta del verano con salud donde verán un enlace al Plan Nacional de excesos de temperatura pinchamos sí que sale por su mapa de España por provincias con las temperaturas en cada una el nivel de riesgo para la salud va por colores y su provincia aparecen verde no hay riesgo para usted amarillo riesgo bajo naranja medio rojo riesgo alto ahora mismo el naranja domina el interior así que antes de hacer ningún plan vistazo ese mapa para saber a qué atenerse y después recomendaciones las pueden leer en esa web en el hace medidas generales de protección y prevención frente a temperaturas excesivas medidas de sentido común si empezando por beber agua mucha lo que no hay que lo que hay que quitarse son las bebidas con cafeína alcohol y azúcar porque pueden hacer que perdamos líquidos evidentemente lo mejor es estar el mayor tiempo posible en lugares frescos y como recomienda la ministra María Luisa Carcedo

Voz 10 10:43 a ir con ropa ligera no está dispuestos a al sol no hacer ejercicios intensos momentos de mayor calor tener cuidado con las personas que tienen más riesgo de deshidratación in niños pequeños personas ancianas personas con alguna enfermedad

Voz 1727 10:57 etc y algo con lo que hay que tener cuidado siempre siempre pero estos días más nada de dejar a alguien dentro de un coche cerrado un ratito especialmente a niños ancianos y personas enfermas además el Ministerio recomienda guardar las medicinas en lugares frescos porque el calor las puede alterar por último hacer comidas ligeras como ensaladas y fruta Isabel Gracia Saló hoy es sólo el comienzo de nos dicen que el el epicentro del calor va a estar muy repartido nos fijamos en tres provincias la primera Lleida a moverse Marc bon día buen día buenos días qué tal ahí se han tomado precauciones para los trabajadores del campo

Voz 12 11:34 los agricultores han tenido que modificar los horarios de recogida de la fruta para evitar que los temporeros expongan en las horas más intensas del sol en estos momentos en Lleida hay catorce mil personas contratadas en la fruta la mayoría de ellas trabajan en el exterior osea ha empezado a recoger la fruta antes ose evita la franja de dos a cinco de la tarde la cara más amable de estas altas temperaturas es que es espera un aumento el consumo de fruta en toda Europa y esto significa que los precios van a mantenerse en una campaña con más producción que el anterior más medidas el Ayuntamiento de Lleida activado en fase II el plan de actuación entre otras se intensificarán las llamadas a personas más vulnerables a través del servicio teleasistencia ose habilitarán centros cívicos para refugiarse en las horas más intensas de la calor

Voz 1727 12:14 tanto Lleida como Zaragoza se van a acercar hoy a los cuarenta grados Radio Zaragoza David Marqueta buenos días

Voz 1450 12:21 buenos días ahora mismo está en marcha la recogida del cero

Voz 1727 12:23 le preocupan los incendios forestales

Voz 1789 12:26 por eso se recomienda cosechar de noche a la elevada temperatura según el viento bochorno que sopla estos días la zona de más riesgo en Aragón es el centro de la provincia de Zaragoza el Valle del Ebro el número de incendios en lo que va de año es similar al del año anterior considerado como bueno pero los expertos hacen dos advertencias claras máximo cuidado con los incendios forestales que no suelen empezar en la naturaleza dos los incendios ya pueden producirse durante todo el año por el cambio climático

Voz 1727 12:50 el tercer escenario Euskadi porqué en Bilbao tan cerquita de las playas del Cantábrico Isabel León tal vez abono la máxima baste va a estar en treinta y siete grados

Voz 0821 13:01 de momentos podemos decir que hemos tenido unas noches muy agradables con temperaturas por debajo de los dieciocho grados pero sí en la costa todavía razonable con treinta y dos treinta y tres grados previstos en el interior Se cree que puntualmente se podría llegar a los cuarenta y es que a partir de hoy viene lo bueno podríamos decir mañana y pasado misma línea así que seguridad ha activado la alerta naranja ya dispuesto que no sea por agua que pasemos calor con fuentes y accesos más factibles Se estima que esta ola de calor se va semejar aquí a la de agosto de dos mil tres más larga pero muy similar a la anunciada y que quienes más sufrieron fueron los enfermos crónicos sobre quiénes desde hoy las autoridades sanitarias ponen la lupa

Voz 1727 13:36 compañeros gracias y mucho ánimo horas son las ocho y catorce siete y catorce en Canarias

Voz 13 13:44 verano verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones significa soportar todo ese chunda chunda esas canciones que te machacan la cabeza Tenzing el verano tiene sus peros aún así

Voz 14 13:57 verano me encanta tu Kirby que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros que ellos de cien mil euros con porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta

Voz 3 14:13 un reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 10 14:24 ya que crea una empresa que eduquen que enseña unos valores que respete el medio ambiente

Voz 3 14:28 pienso luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 15 14:35 hasta el diez de julio todas los helados días setenta por ciento de descuento en la segunda unidad como el bombón chocolate vuelven dejado día portero cincuenta y uno al segundo sólo en día a la plaza de día

Voz 1389 14:47 su alarma Securitas Direct agita desconectada

Voz 1275 14:50 Cariño estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la Casa de la playa esa pues porque la tenemos vacía casi todo el año entran robaron menos mete alguien ni nos enteramos

Voz 16 15:00 tuvo con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 15:14 en la Cadena Ser

Voz 1727 15:21 a las ocho y cuarto hora siete y cuarto en Canarias hemos contado en la portada Pedro Sánchez se reunirá el próximo martes dos de julio con la presidenta del Congreso con Meritxell Batet para fijar la fecha de la primera sesión de investidura investidura para la que ahora mismo no tiene cerrado el apoyo de Podemos eso es lo que sacamos en claro de la última reunión entre el presidente en funciones el líder morado Pablo Iglesias los dos pudieron haberse ayer por cuarta vez siguen en avances el bloqueo ya es oficial Mariela Rubio buenos días buenos días según los socialistas Mariela Iglesias le dijo a Sánchez que no descarta votar en contra de la investidura y Sánchez le dijo que se someterá a esa investidura con o sin su apoyo

Voz 1450 16:03 sí un extremo que Podemos no desmiente aunque recuerdan que la decisión última se adoptará tras una consulta las bases algo que Iglesias mantiene como elemento de presión a Sánchez que por su parte como decías se reunirá el próximo día dos con la presidenta del Congreso para fijar fecha para la investidura en el mes de julio desde el PSOE se espera que la inminencia de la investidura juegue a su favor pero desde Podemos aseguran que el reloj se ponen marcha para Sánchez Hinault para Iglesias aunque los morados dicen que no van a entrar en disputas sobre sillones grandes o pequeños lo cierto es que Iglesias sigue reclamando entrar en el Consejo de Ministros un gobierno de coalición el PSOE limita su oferta a cargos intermedios e incorporaba ayer al ofrecimiento una comisión de seguimiento al posible acuerdo que no convencía a Iglesias la hora escasa de reunión no cambiaba lo expresado horas antes por la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo el dirigente morado Rafa Mayoral

Voz 17 16:48 esperamos que todo esto se pueda hablar que tornos colocarme en una situación razonable constructiva para los ciudadanos

Voz 18 16:55 cuando alguien que era convencer a alguien pues lo que tiene que hacer

Voz 1389 16:58 a intentar convencerle no vencer desde puede

Voz 1450 17:00 hemos aseguran que Pablo Iglesias ha constatado que el PSOE no ha decidido si quiere un acuerdo con la derecha y que si decide mirar a la izquierda estarán disponibles para iniciar dicen una negociación seria

Voz 1727 17:10 Mariela gracias hasta luego por la derecha Vox

Voz 1389 17:13 a mí me ponen entre la espada y la pared cojo a espada Vox

Voz 1727 17:18 se queda sin embargo en la pared renuncia a entrar en puestos secundarios en los ayuntamientos donde facilitó el gobierno al PP Ciudadanos dicen que a partir de ahora se consideran oposición y que dejan a populares y naranjas en minoría veremos en qué se traduce el órdago votación a votación Javier Carrera buenos días

Voz 0978 17:38 qué tal Pepa buenos días porque en realidad los ayuntamientos

Voz 1727 17:40 ya están constituidos que han votado gobiernos de la derecha lo que queda por decidir ahora son autonomías como la propia Comunidad de Madrid o Murcia y ahí Vox no ha roto las negociaciones no

Voz 0866 17:51 eso Iván Espinosa lo deja en manos de nuevas conversaciones

Voz 19 17:55 no se ha roto las negociaciones porque no han abierto nunca y ahora lo que se podría abrir es una negociación para la investidura de una nueva presidenta del como presidente de Gobierno Adif

Voz 0866 18:04 a priori Nos dicen desde el partido renunciaría en la Consejería a las consejerías lo que quieren es consensuar medidas se abriría por tanto un nuevo escenario con semejanzas al andaluz mientras el secretario general del PP Teodoro García Egea pide dejar de lado los

Voz 20 18:17 millones esto no es el juego de las sillas en

Voz 1389 18:19 que la música suena cuando para la música

Voz 20 18:22 hay que correr a sentarse en la silla vacía

Voz 0866 18:25 fuentes populares aseguran que hablan con fluidez para limar asperezas desde el entorno de la candidata madrileñas señalan Pepa que harán una serie de ofrecimientos van a trabajar dicen para cerrar un aquí

Voz 1727 18:36 gracias Javier Carrera y así de órdago en órdago nos han colado

Voz 21 18:40 mucha naturalidad eso sí Jabois

Voz 1389 18:43 no del pacto secreto bueno porque la naturalidad es la la gran aportación o la aportación más conocida de la derecha los autoproclamados gobiernos del cambio lo importante es no perder el gestor fíjate incluso cuando te ha sido del PP como Santiago Abascal porque te sentías engañado en ese partido has montado otro regalado la alcaldía de la capital de España a cambio de unas concejalías que no te van a dar es decir te fuiste del Partido Popular porque el partido te engañaba para montar otro partido con el que te pudiesen engañar otra vez eso es vicio es lo del oso alcanzados dicho vicio vicio es lo del al cazador no sé si existe o no has venido aquí a cazar no acabo con las palabras de Mi querido Xavier Vidal Folch hoy a las siete de la mañana en el programa líder de la radio española no se sabe qué es peor que sean ultras ineptos Jabois esta mañana un beso hasta mañana Beacon un menos

Voz 1727 19:42 de de a ver yo gallego pretende acabar ya son las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 22 19:52 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 19:56 qué tal buenos días con veinticuatro grados ya a esta hora de la mañana en la a Gran Vía estamos en alerta por la primera ola de calor del verano hoy los termómetros rozarán los cuarenta grados en toda la región mañana incluso vamos a superar esa barrera las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones sobre todo en los colectivos más sensibles niños ancianos y enfermos

Voz 23 20:17 discos

Voz 1275 20:20 a las once de la mañana los semáforos de la A5 se ponen en ámbar el nuevo Ayuntamiento de Madrid desactiva una de las medidas más polémicas de la era Carmena eso sí mantiene el radar de tramo aunque aumenta la velocidad máxima permitida de cincuenta a setenta kilómetros por hora una decisión que ha molestado y mucho en el anterior equipo de gobierno Inés Sabanés ex concejala de Movilidad y Medio Ambiente

Voz 1727 20:42 de aquí

Voz 0795 20:43 pues me parece todo una locura una revancha y una falta de sentido político y de sentido de la responsabilidad yo no sé no he visto nieve hoy ellos dicen en abstracto que había un problema de tráfico también había un problema de seguridad también había un problema para el transporte público son sectarios hasta unos niveles para mí incompleta

Voz 1275 21:04 sin lo primero han sido los semáforos y lo siguiente será Madrid Central el lunes que viene el uno de julio el Ayuntamiento pondrá en marcha una moratoria en las multas en este área de bajas emisiones a pesar de incluso solo han pedido en la Organización Mundial de la Salud dicen que no acabe con esta medida María Neira es la directora de Salud Pública de Medio Ambiente de la OMS ha estado en La Ventana de Madrid

Voz 24 21:23 cualquier otra medida que sea encaminada a que no se proteja a los

Voz 1727 21:29 la gente

Voz 24 21:31 son de acción sea más alta evidentemente Nos parece que no va en la dirección que esto lo haríamos en todos los países del mundo

Voz 1275 21:39 los últimos datos de Ecologistas en Acción confirman que Madrid Central ha surtido efecto en el corazón de la capital la contaminación es más baja que nunca no ha habido efecto frontera porque también se ha reducido en los niveles de polución en otras estaciones como retiró y Cuatro Caminos a las diez de la mañana Rocío Monasterio de Vox ha convocado a los medios en la Asamblea para aclarar su postura en las negociaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid tras los últimos acontecimientos

Voz 19 22:03 vox da por roto el acuerdo en todas aquellas localidades donde se haya incumplido por parte del otro lado y pasa a la oposición

Voz 1275 22:12 esto decía Iván Espinosa de los Monteros y ahí está Madrid la capital Vox rompe con Almeida que tendrá que gobernar en minoría conciudadanos a la espera de volver a sentarse con Isabel Díaz Ayuso con la que en principio si estarían dispuestos a negociar lo dicho en aclarar esta mañana la candidata del PP está tranquila como

Voz 25 22:30 es mucho más lo que nos une estoy convencida de que encontraremos de ser todo al final de entendimiento entre los tres donde yo estoy absolutamente dispuesta a tender la mano a unos y a otros para que esto acabe pronto irían

Voz 1275 22:41 así está el escenario político ahora mismo el martes vence el plazo para proponer un candidato para la investidura es miércoles veintiséis de junio más en titulares con Elena Jimena

Voz 26 22:51 afectados por el aceite de colza dicen que llevan un año y medio denunciando la deuda que tiene la Consejería de Sanidad con las farmacias explican que les habían dicho que no habría problemas y ahora se encuentran con la amenaza de que a partir del lunes podrían tener que pagar los medicamento

Voz 1275 23:03 este miércoles se reúne la comisión de seguimiento de la prueba de acceso a la universidad para estudiar las irregularidades del examen de Dibujo Técnico de la ABAO la prueba incluirá dos preguntas que no estaban en el temario profesores y alumnos han reclamado que no cuente para la nota

Voz 26 23:15 la Audiencia Provincial mantiene la investigación por prevaricación contra el alcalde de San Sebastián de los Reyes al socialista Narciso Romero el tribunal investiga si el nombramiento del jefe de la Policía Local se ha hecho acorde con la normativa

Voz 1275 23:26 así la mallorquina celebra hoy ciento veinticinco años la cafetería Irene de dulces ha visto pasar Alfonso XIII dos guerras mundiales la Segunda República la Guerra Civil el franquismo y la democracia

Voz 3 23:36 desde su ubicación en la Puerta del Sol

Voz 1 23:40 los deportes en Hoy por hoy el Real Madrid

Voz 1275 23:46 tendrá un equipo de fútbol femenino Sampe buenos días buenos días Laura según aprobó ayer la junta directiva

Voz 1161 23:52 hola se descartó empezar desde cero hice decidió la absorción del equipo madrileño Club Deportivo Tacón que ya la próxima temporada entrenará disputará sus partidos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas bajo su actual nombre para desde el uno de julio de de dos mil veinte pasará a llamarse Real Madrid el acuerdo tiene que ser llevado la asamblea general el próximo mes de septiembre ante los socios se prevé que aparte de pagar los cuatrocientos mil euros que vale la plaza del tacón en Primera el nuevo club pase a tener un presupuesto de dos millones y medio de euros el segundo más alto de la Liga sólo un millón por debajo del techo del Barça los blancos asumen también las categorías in señores del Club Deportivo tacón y el Atlético Madrid ya tiene definida su pretemporada el veinte de julio se estrenará en Burgo de mantel Numancia jugarán ante el Real Madrid el veintisiete de julio en Estados Unidos cerrarán el diez de agosto ante la Juventus

Voz 3 24:34 Mercedes Renzo matriz la filial de Mercedes Benz España patrocina ahora punta Eli ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 24:43 pues los acercamos de nuevo a las carreteras de la Comunidad de Madrid DGT Teresa Serrano la de nuevo

Voz 1915 24:48 buenas se complica hasta ahora apunta con dos accidentes una en la A5 en Móstoles de entrada a la capital y otra colisión en la M50 zona Sur Getafe seis kilómetros de retención en sentido A tres así que muy complicadas esos dos colisiones también la M40 especialmente en Pozuelo sentido A seis en Val de Marín en ambos sentidos

Voz 0866 25:05 ya saben hoy muchísimo calor en Madrid previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 25:09 buenos días a partir de hoy el calor ya empezará a ser sofocante la mayor parte de horas hasta aproximadamente la medianoche teníamos todavía temperaturas de más de treinta grados en toda la línea metropolitana esta tarde superaremos con facilidad los treinta y cinco en toda la Comunidad nos acercaremos incluso en pueblos de la sierra con muchas horas de sol un poco de viento durante la tarde se confirma que entre mañana sábado alcanzaremos valores de casi cuarenta grados

Voz 27 25:37 hay un camino para llegar lejos en la visita que no aparece en ningún mapa un camino que es más fácil recorrer con el nuevo jefe de Mercedes con SUV con un diseño completamente renovado y equipado con el sistema de inteligencia artificial en la CDU X para que debe sin problemas al final de ese camino y con siete plazas para que no lo recorra sólo nuevo GL expresión del Interior

Voz 3 25:59 Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro

Voz 1389 26:03 más información en el novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 1275 26:06 lo hizo en nuestra web Mercedes Benz Madrid punto es bueno

Voz 7 26:09 durante muchos años me ha llamado la atención este sonido en mis viajes ahora ya forma parte de mi trabajo el sector del transporte y del ferrocarril requiere miles de empleos de personal cualificado por ello me formé en el Centro Superior de innovación y desarrollo CHF donde el cien por cien de los alumnos estamos trabajando entre en CS innovación y desarrollo guión medio CHF punto com encuentra tu futuro laboral

Voz 3 26:37 quién eléctrico por eso Nissan garantiza las ayudas al eléctrico de cinco mil quinientos euros de la comunidad a final de mes aprovecha las y conduce ya el Nissan Leaf el cien por cien eléctrico más vendido en el mundo vena tu concesionario Nissan

Voz 28 26:48 lleva te lo hoy mismo con la ayuda de cinco mil quinientos euros financiado con ERC Iván red de concesionarios Nissan de Madrid

Voz 29 26:55 lo que dice ahora de Camus Sexto sentido del ocasiones veo estás dos por uno

Voz 7 27:04 gafas graduadas más sol graduadas por sólo setenta y nueve euros

Voz 29 27:08 almacenes óptica al punto com Soro Soro grandes ópticas

Voz 30 27:15 la noticia Billy Elliot se une la kits visite Londres ofreciendo entradas gratis para niños con cada entrada de adulto una gratis para un menor de dieciséis años y hasta dos menores más con cincuenta por ciento de descuento compra ya tus entradas para la kitsch Omic del veintiocho de julio el catorce de julio entradas junto con el corte inglés Billy Elliot junto a

Voz 7 27:35 tengo un sexto sentido en ocasiones veo al TAS dos por uno gafas graduadas más sol graduadas por sólo setenta y nueve euros informa sólo óptica el punto com Noelia

Voz 21 27:46 es enamorarme de una persona que duerme con el nórdico al treinta y cinco grados

Voz 22 27:51 pero puedes elegir comprarte un y de acondicionado Hayes porque los aires Hayes enfrían mucho Icon son campo

Voz 3 27:58 pena Master Cadena debate tu aire Hayes entre tres mil frigoríficas ahorrando te setenta euros

Voz 1275 28:07 estamos a las puertas del orgullo los actos comienzan el viernes pero no van a poder llevarse a cabo todo será alcalde José Luis Martínez Almeida ha denegado la presentación de un libro de poesía LGTB de colectivo transexual ya previsto para el próximo cuatro de julio en la Casa de la Villa el Ayuntamiento asegura que este lugar tiene un carácter marcadamente histórico institucional hice utilización está reservada para actos de esta naturaleza aunque en ese espacio ya se han celebrado actos similares durante el mandato de Carmena Marta Higueras de Mas Madrid pide Almeida que dé la cara y asisto está si está o no está con el colectivo

Voz 31 28:38 sí yo creo que ahora mismo estamos en un cierto riesgo de de tener que volver a defender los mismos derechos que ya venimos defendiendo este colectivo desde hace cincuenta años es decir que si va a haber retroceso que lo diera que lo diga claro hay que no estamos jugando de parece que estamos con el colectivo pero no en fin la verdad que lo diga claro vamos a ver si si esto va a ser así pues por lo menos sabremos dónde situarnos cada uno

Voz 1275 29:02 se abre una nueva etapa para el Teatro La Abadía la nueva temporada es la primera que va a dirigir Carlos Aladro Marta Alberca

Voz 32 29:08 se abre una nueva etapa para el Teatro La Abadía su nuevo director Carlos Aladro busca acercar el teatro a todos los bolsillos en la nueva temporada el precio de las entradas se reducirá en un veinte por ciento y los jóvenes menores de veintiséis años podrán ver cualquier obra por cinco siete euros pero este no es el único cambio anunciado por el nuevo director

Voz 0839 29:24 lo vamos a pasar pues de unas ciento cincuenta funciones a unas ciento noventa y cinco funciones de quince espectáculos entre septiembre y enero lo cual también va acompañado de un aumento en la plantilla técnica del teatro oí en el equipo de Atención al espectador para hacer eso posible

Voz 32 29:41 un total de quince espectáculos son los que conforman el cartel de la Abadía desde septiembre hasta enero abren paso a la celebración del XXV aniversario de este teatro que durante su anterior temporada consiguió reunir a más de sesenta y cinco mil espectadores

Voz 1275 29:53 veintitrés grados ahora mismo en el centro de la capital sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

Voz 1 30:04 en la Cadena Ser

Voz 1727 30:12 son las ocho y media en las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio enseguida abrimos la Mesa de la análisis con Enric Giuliana Cristina Monge Pablo Simón pero antes una noticia que les cuenta la Cadena Ser el Partido Popular tiene que comparecer hoy en los tribunales para explicar los despidos de sus trabajadores fijos Javier Ruiz buenos días

Voz 1389 30:35 qué tal buenos días El PP está citado Javier

Voz 1727 30:37 una por esta denuncia que adelantabas tu aquí en la SER que está despidiendo empleados fijos con más de treinta años de antigüedad como si fueran eventuales para ahorrarse indemnizaciones

Voz 1389 30:48 comparece a la una de la tarde ha sido citado en los tribunales de Princesa en Madrid los despedidos del Congreso van a presentar precisamente los contratos que firmaron en los años ochenta de Francisco Álvarez Cascos entonces secretario general lo del entonces tesorero Álvaro Lapuerta eran contratos fijos el PP quiere despedirlos ahora como si fueran eventuales porque no tiene dinero para pagar indemnizaciones hoy los despedidos van a poder acompañados de un letrado de las Cortes que les ha mostrado su apoyo el antiguo presidente del Grupo Popular García Tizón que también va a testificar a su favor ir representantes de la UGT que les ofrecen asistencia jurídica ante lo que dicen es un fraude de ley del Partido Popular el PP Le sigue calificando como eventuales pese a que tienen treinta años de antigüedad yp pese a que tienen cartas que les reservaban plaza categoría nivel trienios ID más derechos

Voz 1727 31:43 pero la cita de hoy no es la única porque el partido ha seguido despidiendo más trabajadores USA que tienen que volver a los tribunales

Voz 1389 31:50 va a inaugurar una larga serie de miércoles negros el Partido Popular hoy citado en los tribunales se vuelve a citar al PP el próximo miércoles el PP vuelve a tener cita a partir del día tres porque ha despedido efectivamente a más trabajadores desde que contamos la noticia hay otros cuatro despedidos más en el Senado hay tres chóferes tres conductores de confianza del Partido Popular que han prestado servicios durante veinte años y que también han sido despedidos como si fueran personal eventual ha citado el PP el próximo día tres de nuevo en la Princesa en Madrid que ganas

Voz 1727 32:26 ahora Pablo Casado de que deje de ser noticia

Voz 1389 32:29 a por un motivo por otro partido popular

Voz 1727 32:31 tribunales Javier Ruiz gracias hasta ahora

Voz 3 32:37 conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa con May Bowles de Caixabank ahora ya hasta el treinta de junio tendrás toda la protección que necesitas para que puedas dormir tranquilo contó seguros citó alarma de Securitas Direct informa que en tu oficina buen Caixabank punto es

Voz 33 32:54 hay escuchar hablar hacer

Voz 1727 33:03 ya a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 1389 33:06 no buenos días Pepa buenos días a todos en el día de hoy todo parece estar a punto de saltar por los aires los órdagos en su punto más afilado las posturas enrocadas podemos temer lo peor o considerar por el contrario que esta dramatización de los desacuerdos es la que corresponde al momento procesal en el que nos encontramos gestos de fuerza anormales en las fases de negociación esto es lo que quiero creer esto es lo que creo porque por muchas vueltas que le demos el desenlace de esta película admite muy pocas variables el Gobierno y Unidas Podemos se necesitan ITER mirarán hallando una fórmula Hinault será un gobierno de coalición porque entre otras muchísimas cosas no suma no podrían las diferencias que ahora se manifiestan cegar todas las vías y forzar unas nuevas elecciones pues sí podrían hemos visto los últimos tiempos suficiente irresponsabilidad como para no descartarlo está en la pista una peligrosísima colección de egos gigantes enfrentados Sánchez el displicente muy sobrado Iglesias el arrogante muy apurado Rivera el impaciente muy acelerado carbón azufre y nitrato de potasio pólvora pero no ocurrirá no pueden estar tan locos sería ridículo sólo estaríamos en las mismas pero con la ciudadanía sublevado tampoco creo que el alboroto de Vox con el PP pase a mayores el tripartito o bipartito y medio continuará aún les quedan veinte días para arreglarse por cierto la que han liado en la capital con la supresión de Madrid Central es más que un disparate es un atentado contra la salud pública y sobre la posibilidad de que la crisis ponga en peligro la presidencia de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid olvidemos el oasis fiscal madrileño del que tan impúdica mente alardea la derecha no se toca

Voz 1 34:56 allí pero yo no tengo vida

Voz 23 35:00 el y sereno lo tengo James no les surgió el susto de promoción sobre los fichajes este verano

Voz 1 35:05 la miro es no de todas las noches desde las once y me fui a El Larguero claro que se

Voz 1275 35:17 llegan las vacaciones y las dudas de si las ruedas aguantarán el peso de un maletero hasta arriba pues ya te decimos que con dos patitos al neumático para quedarte tranquilo no vale

Voz 7 35:25 en Midas siempre decimos la verdad aunque duela por eso ahora te ofrecemos neumáticos Continental doscientos cinco cincuenta y cinco R dieciséis noventa y uno V por sesenta y dos con noventa y cinco euros consulta tu precio Midas punto es

Voz 3 35:37 como en verano nos gusta ir así más ligera y todos Aldi no tendrás que traer te ni la cartera gana la pulsera todo incluido lleva te gratis mil quinientos euros para gastar en Ali hasta final de año participa con una compra de veinte euros más en todo incluido punto Aldi punto es

Voz 22 35:52 en falta el gazpacho que no falte tomando vuelo duras tú

Voz 35 36:02 los cuatro y salmorejo Don Simón ahora en envase ecológico Don Simón cuida de tipo ID

Voz 22 36:11 tal nombre

Voz 36 36:15 la Cadena SER cinco días del país presentan los retos de coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa hay Jaguar Land Rover inscripciones en eventos prisa punto com barra y coche

Voz 1389 36:36 abordo del transbordador espacial aproximándose a nuestro destino en tres puntos

Voz 37 36:42 a puntito de degustar los famosos grillos fritos de México que el momento más emocionante misión la tierra porque aún nos queda mucho por descubrir aquí abajo Natalia viajes las vueltas da mucha vida

Voz 1 36:57 te imaginas tener el mejor un Sidibe

Voz 3 37:01 pero te imaginas tenerlo sin pagar entrada ahora Zubiri desde doscientos cincuenta euros al mes sin entrada y con mantenimiento incluido renting ofertado por Al Fayed España para pedidos hasta el treinta y uno de julio informe mini puntos

Voz 1727 37:15 tengo un problema no pudo afeitar me

Voz 21 37:17 la conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño min noventa pero eso tiene solución está muy cerca

Voz 3 37:24 en vigor tenemos más de sesenta tiendas cerca de Barquisimeto encuentres la brincos solución que necesitas

Voz 1727 37:30 pintura herramientas ferretería todo con

Voz 27 37:33 la garantía al servicio del grupo El Corte Inglés que arreglamos hoy

Voz 38 37:42 qué tal buenos días preguntas importantes cuestiones por ejemplo es justo lo que pago por mi seguros tras cuestionado alguna vez pues lo que hay que hacer es mutuo a tener lo mismo pero por menos dinerito lleva cualquiera tu seguros a la mutua te bajan su precio sea cual sea edita el teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pero claro llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción

Voz 7 38:03 en muchos punto es vamos mutua por hoy

Voz 1727 38:12 a las ocho y treinta y ocho siete y treinta y ocho en Canarias Tertulia de miércoles en Hoy por hoy con Enric Julian a director adjunto de La Vanguardia que hoy está en Radio Barcelona buenos días muy buenos días con Cristina Monge profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza pero hoy no está en Zaragoza yo no sabía que el Gobierno de Aragón estaba evacuando población con motivo de la ola de calor porque te encuentro Lanzarote al inicio de cada cien lista totalmente y me han puesto una excusa maravillosa que es queda Fundación César Manrique organiza un curso sobre la antropóloga así que me he venido aquí Corriente claro cuarenta y cuatro grados se espera que este fin de semana en tu ciudad en Zaragoza salido huyendo huyendo ya que a mi lado sin huir Pablo Simón profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III buenos días la bueno ya está en el estudio de Radio Madrid puede verlos si quieren en Cadena Ser punto com Reyes Maroto ministra de Industria Comercio y Turismo en funciones buenos días ministra

Voz 11 39:08 buenos días a todos acabamos de saberlo hemos

Voz 1727 39:11 dado a las ocho de la mañana que Pedro Sánchez se reunirá el dos de julio con la presidenta del Congreso con Meritxell Batet para decidir la fecha de la investidura al menos de la primera sesión de investidura no sabemos si la única sabemos que será en julio eso seguro ministra

Voz 11 39:27 bueno creo que ayer también lo confirmó la ministra de Hacienda que nuestra voluntad FS que haya gobierno cuanto antes creo que la responsabilidad de los grupos políticos es que de ese gobierno arranque España avanza y por lo tanto lo que tenemos es bueno que seguir desarrollando este programa esta agenda del cambio que presentamos y que sin duda nos marca una ruta a todos eh para avanzar en los grandes desafíos que tiene este país

Voz 1727 39:52 con Sánchez e Iglesias enrocado en sus posiciones rivera Casado en su batalla por el trono de la derecha vamos a una repetición de elecciones

Voz 11 40:01 bueno creo insisto que hay un único eh en una única investidura que es la del presidente Sánchez los españoles votaron votaron a que continuara el Partido Socialista y que por lo tanto es la responsabilidad el resto de grupos el que la legislatura arranque la única alternativa en este momento es el Partido Socialista por lo tanto yo apelo a la responsabilidad que esas posiciones que hoy parecen alejadas de esa investidura bueno pues se alivien a esa mayoría social que votó cambio

Voz 1727 40:33 dijimos muchas veces cuando le tocó a Rajoy que quién más votos tiene tiene la responsabilidad de buscar los apoyos ustedes tienen ciento veintitrés escaños cuál es el problema de compartir Consejo de Ministros con Pablo Iglesias o con otros miembros de Unidas Podemos en proporción a su representación electoral como ellos reclaman

Voz 11 40:51 bueno el presidente Sánchez y lo he reiterado estos días ha ofrecido a Podemos hubo un acuerdo de gobernabilidad que pasa por colaborar institucionalmente programática mente y en el Parlamento solo hemos estado haciendo este año sacando importante ese medidas que han propiciado efectivamente la confianza de los españoles en este proyecto de país Prado por Pedro Sánchez y creo que está muy claro lo que les estamos ofreciendo ayer mismo se reunieron lo que hemos pedido también es que se cree una comisión de seguimiento y podemos buscar los puntos de encuentro en sexto para que este país arranque creo que desde el veintiocho de abril los españoles ya lo que piden es que hay un Gobierno estable y la confianza han depositado en el Partido Socialista

Voz 1727 41:33 pero por qué no de coalición

Voz 11 41:35 bueno e insisto hablamos de colaborar colaborar e con podemos colaborar con el resto de grupos parlamentarios para llegar a grandes acuerdos que necesita este país en este año hemos llevado al Parlamento muchos eh reales decretos que hemos conseguido sacar con una mayoría lo que que tenemos que tener todos es responsabilidad para que insisto España continúe funcionando porque los retos que tenemos no separan las necesidades que tienen nuestros ciudadanos acabamos de aprobar ahora el programa beca para ayudar a estos niños en pobreza que puedan tener unas vacaciones dignas y creo que la responsabilidad de todos es atender las necesidades que tienen los colectivos más desfavorecidos y también desde el punto de vista de las empresas que son mis interlocutores las empresas necesitan confianza para seguir creando empleo y riqueza en este país y eso no lo vamos a conseguir sino arrancamos esta legislatura y damos estabilidad al partido que ha ganado la selección

Voz 1727 42:33 pues en caso de que Sánchez gane la investidura y forme gobierno les gustaría repetir en esta cartera

Voz 11 42:38 no siempre digo que estoy a disposición del presidente Sánchez estado trabajando muy bien este año con una persona que además creo que ha traído unos valores a la política también por su trayectoria anterior y que sin

Voz 1727 42:53 yo estoy encantada de seguir él lo sabe

Voz 11 42:55 no ha podido conversar con él sobre el proyecto de país y los grandes desafíos que me Ministerio tiene que Pepa que son muchos porque estamos en un momento de transición

Voz 1727 43:04 lo he oido bien yo estoy encantada de seguir y él lo sabe

Voz 11 43:08 hemos tenido estamos hablando y frecuentemente porque mi ministerio su ministerio en el que ha estado tomando decisiones también en funciones como sabes bueno esta semana estamos terminando de reto

Voz 1727 43:19 a ver la crisis de Alcoa y el presidente siempre

Voz 11 43:22 la pendiente tanto de estos ámbitos como bueno de El viaje a China que estuve hace dos semanas de los próximos viajes que voy a desarrollar bueno pues para acompañar a las empresas a uno de las grandes ejes que tiene Ministerio que es la políticamente

Voz 1727 43:37 nacional con la tesis evidente y de sentido común y que todo el mundo entiende de que la vida no separa habíamos invitado a Reyes Maroto para hablar de lo suyo y los suyos muchos una cartera muy amplia y lo suyo más inmediato es efectivamente Alcoa aparece que se despeja la situación de las fábricas de A Coruña hay Avilés un fondo suizo ha accedido a mantener los puestos de trabajo a medio y largo plazo a cambio de que se rebaje la factura de la luz por qué pues porque las empresas de aluminio consumen mucha energía hoy hay una nueva reunión entre Alcoa y los trabajadores Carlos Sevilla buenos días

Voz 1389 44:08 qué tal buenos días cómo están las cosas

Voz 0744 44:10 pues hasta ahora las claro la plantilla todavía no lo ve claro ayer hubo una reunión muy larga entre las partes más de diez horas y los sindicatos salieron satisfechos con los planes del fondo de inversión Partner pero molestos con el Gobierno el comprador dedicará a las plantas a la fabricación de productos de alto valor añadido para el sector del automóvil y aeronáutico se compromete a mantener el cien por cien de la plantilla Si en las fábricas vuelven a arrancar las maquinarias del proceso de electrólisis el problema es que este proceso consume mucha energía dice el inversor también los sindicatos que con la factura actual será inviable

Voz 1727 44:42 gracias Carlos dicen los sindicatos acabamos de oír lo que quieren reunirse con usted antes del domingo habrá reunión ministra

Voz 11 44:49 permanentemente Reunidos con ellos de hecho ayer hubo una reunión donde estuvo parte el explicando a los sindicatos su proyecto industrial ya había técnicos del Ministerio yo además me he reunido

Voz 1727 45:00 por tanto con el comité de empresa de Alcoa

Voz 11 45:03 con el comité de empresa de Avilés de hecho con hábiles me reunido dos veces es sido una ministra muy cercana no sólo a la crisis de Alcoa sino también a otras crisis industriales que ya hemos resuelto hablo de Vestas de Cemex o disuade en Medina del Campo no ha sido una persona ajena dicho mi implicado en primera persona yo en las reuniones les transmitía a los comités de empresa que confiaran que confiaran en el Gobierno que vamos a trabajar con lealtad creo que lo hemos hecho hemos llegado a este momento juntos con unidad de tanto los comité desde empresa de las dos plantas como las tres instituciones y hablo también del gobierno de la Xunta y del Gobierno de Asturias donde hemos tenido la oportunidad en esa mesa de seguimiento de definir unos objetivos los objetivos serán llegar al treinta de junio con la venta de las dos plantas y con el cien por cien del mantenimiento de los empleos esos efectivos están cumplidos con la oferta de parte que en un plan industrial ayer tuvieron la oportunidad de los trabajadores de conocerlo también la semana pasada ya se propició distintos encuentros y creo que hoy estamos más cerca más cerca de lo que queríamos todos que era evitar esos setecientos empleos a esas familias que lo están pasando muy mal llevamos muchos meses

Voz 1727 46:11 bajando y creo que la confianza del

Voz 11 46:14 gobierno en insisto que la han tenido siempre que hemos estado tutelando el proceso y haciendo bueno pues un trabajo intenso para llegar donde estamos el treinta de junio tienen que votar los trabajadores si finalmente esa oferta bueno pues les convence y nosotros seguiremos trabajando para darle continuidad a la industria electro intensiva

Voz 1727 46:33 dos cosas sobre Alcoa dos más una así Alcoa que es la gran especialista mundial en la industria del aluminio no apuesta por la rentabilidad de esas plantas por eso las vende es creíble que pueda conseguirla esa rentabilidad un fondo de inversión sin tanto conocimiento del sector