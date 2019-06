Hoy por Hoy (26/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 4 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 el Gobierno pide responsabilidad al resto de partidos para que Pedro Sánchez pueda sacar adelante su investidura lo acaba de repetir aquí en Hoy por hoy la ministra de Industria Comercio y Turismo en funciones Reyes Maroto

Voz 0858 00:37 Maroto apuesta por un gobierno estable pero insiste en la oferta que hay sobre la mesa colaboración sí pero sin carteras para Unidas Podemos en el Consejo de Ministros

Voz 5 00:44 Nuestra voluntad ese que haya gobierno cuanto antes creo que la responsabilidad de los grupos políticos es que ese gobierno arranque los españoles votaron votaron que continuara el Partido Socialista aquí la única alternativa en este momento es el Partido Socialista

Voz 0858 01:02 palabras de Reyes Marató en la mañana en la que hemos sabido que Pedro Sánchez se va a reunir el próximo martes dos de julio con la presidenta del Congreso con Meritxell Batet para fijar la fecha de su investidura a pesar de que todavía no tiene los apoyos necesarios más cosas Carme Forcadell y Dolors Bassa hayan salido de la cárcel Madrid I en Alcalá de Henares porque iban a llegar a las cárceles catalanas todos los políticos independentistas encarcelados ellos los hombres vuelven como decimos a la prisión de Younes en Barcelona desde Zaragoza donde han pasado la noche ellas manera

Voz 6 01:33 el mes de Girona Tarragona

Voz 0858 01:37 en Estados Unidos acaba de presentar la primera demanda contra dos cadenas hoteleras españolas que operan en Cuba los demandantes han echado mano de la Ley Helms Burton que permite a los ciudadanos estadounidenses reclamar las propiedades que fueron confiscadas durante la dictadura castrista a corresponsal Marta del Vado

Voz 7 01:53 en el despacho de abogados Rivero Maestre en Miami veinte se ampara en el título III de la Ley Helms Burton para presentar cuatro grandes demandas contra grandes cadenas hoteleras y entre ellas las españolas Barceló e Iberostar los abogados han indicado en un comunicado que son demandas colectivas contra estas empresas por lucrarse con propiedades expropiar las ciudadanos cubanos tras el triunfo de la revolución en mil novecientos cincuenta y nueve sin compensación alguna para sus dueños la administración trampa autorizó el pasado mayo la entrada en vigor del Título III de la Ley Helms Burton que estaba congelado desde mil novecientos noventa y seis para evitar problemas con organismos internacionales y con otros aliados como la Unión Europea que considera que esa ley contraviene el derecho internacional

Voz 0858 02:37 no gracias Marta Naciones Unidas ha condenado a España por no proteger a los menores extranjeros que viajan solos a nuestro país ponen el ejemplo de un adolescente camerunés de dieciséis años al que la Fiscalía dejó en la calle al considerar erróneamente que era mayor de edad Lourdes Reyzábal es la presidenta de la Fundación Raíces

Voz 1587 02:55 Nos parece increíble que él mismo la Fiscalía siga convirtiendo en adultos a niños y niñas que acreditan ser menores de edad de la única manera que pueden hacer lo que es a través de sus oficinas consulares a través de sus embajadas y consulados correspondientes

Voz 0858 03:10 y en la SER estamos de enhorabuena ustedes los oyentes los han vuelto a dar su confianza cada día nos escuchan cuatro millones ciento diecinueve mil personas según la última ola del EGM que demuestra que esta emisora no sólo exlíder sino que sigue creciendo en audiencia se distancian casi un millón de oyentes de la Cope dos millones respecto a Onda Cero la Cadena SER es la UE la radio hablada que crece en este último trimestre de máximo nivel informativo este programa que escuchan Hoy por Hoy dirigido por Pepa Bueno hoy Toni Garrido también aumenta su audiencia y se sitúa en los dos millones ochocientos setenta y dos mil oyentes diarios La Ventana con Carles Francino también crece con casi novecientos mil oyentes Ángels Barceló al frente de Hora Veinticinco sigue siendo el programa informativo preferido en las noches lo escuchan novecientas cuarenta y un mil personas A vivir que son dos días continúa como el líder indiscutible del fin de semana y los deportes de la Ser dominan en todas sus franjas Manu Carreño cada noche en el larguero y Carrusel deportivo con Dani Garrido aumentan su audiencia hasta alcanzar cerca de los dos millones de oyentes los sábados y los domingos gracias de verdad

Voz 1727 04:11 a todos seguimos son las nueve y cuatro en las ocho y cuatro en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 8 04:29 hola muy buenos días a todos muy verano hemos buen tiempo y también calor para que no te entre sudores lo mejor es poner todo

Voz 9 04:36 Mario al día con las mejores ofertas en moda masculina

Voz 4 04:39 Martín el verano desde abril

Voz 10 04:42 Alonso el sol y sobre todo los looks masculinos te Dustin Emilio Tucci sólo hasta hoy veintisiete de junio tienes a las camisas el punto o los pantalones de Dustin por solo veintinueve con noventa y cinco y sólo cincuenta euros CT de bastos también encontrarás las camisas el punto o pantalones de midió Toché por treinta y nueve con noventa y cinco la T2 a sólo setenta euros si prefieres un look más informal y atrevido encontrarás una selección de marcas como Gap Levi's Only Super Dry PP al cuarenta por ciento para terminar de completar tu estilo veraniego tienes las zapatillas Reebok clase y Cléber que antes costaban ochenta y nueve con noventa y cinco y ahora sólo cincuenta y tres con noventa y cinco hoy esa día sólo hasta el veintisiete de junio renueva tu armario con las mejores ofertas para tu verano en el Corte Inglés pero luego Hadi

Voz 4 05:34 así

Voz 6 05:38 en el capítulo de hoy es un buen día hoy por hoy hoy ha salido al PSOE la situación en la sigue

Voz 11 05:44 no no tenemos mayoría absoluta con Unidas sobre que existe la posibilidad de una mayoría suficiente no hay mayoría absoluta para formar gobierno con Unidas Podemos

Voz 4 05:56 es suficiente para construirla a sanciones que restan en salir adelante

Voz 11 06:00 lo importante es saber qué queremos hacer con el Gobierno

Voz 12 06:03 España se merece un Gobierno que no dependa de los partidos independentistas usted hay que hablar

Voz 11 06:09 ciudadanos juegan doble juego que ustedes conocen bien de decir una cosa hacer otra

Voz 12 06:13 esta es la realidad luego es evidente que todos podemos jugar esto

Voz 13 06:16 no es el juego de las sillas en el que la música suena jugando para la música hay que correr a sentarse en la silla vacía no

Voz 11 06:28 no ha vendido la política española a calentar sillones

Voz 14 06:32 no

Voz 15 06:34 a que las ganas de marear la perdiz de Pedro Sánchez no pueden paralizar la actividad parlamentaria

Voz 14 06:40 tu cuerpo

Voz 15 06:42 el señor Pedro Sánchez ya sabemos lo que piensa que es que está encantado de la vida no apoyar por activa ni por pasiva al señor Santos

Voz 14 06:49 qué voy

Voz 11 06:51 estamos pactando con la derecha con la izquierda ICO los extremos puede trabajar de Gobierno o desde la oposición

Voz 12 07:05 no tenemos que hablar de algo que ya no ya vivito ya lo hemos vivido lo podemos hacer lo podemos seguir así

Voz 11 07:12 tiene que hacer las tareas solución que quieren hacer a Pedro Sánchez presidente

Voz 6 07:19 hablar en serio las performances performance

Voz 11 07:26 hemos hecho una oferta de objetivo de calendario ya hemos hecho también una oferta en la que imitan no hubiera esa no es la fórmula de la democracia un Gobierno de coalición queremos hacer un acuerdo con el Partido Socialista que le de un gobierno de Estabilidad Avanzado entre posible entrar en el Consejo de Ministros no dentro del Consejo de Ministros con los señores de Podemos y los nacionalistas con más fuerza aún

Voz 13 08:02 sigue preguntó éramos son ciudadano en la calle

Voz 6 08:05 a abrirle paso al Gobierno el presidente Sánchez tienen que dejar gobernar a Pedro Sánchez como no tienen alternativa tienen que dejarlo formar gobierno

Voz 14 08:19 cuanto antes

Voz 11 08:23 el Partido Socialista tiene que llegaron a acuerdo con Pepa

Voz 6 08:25 bueno con nosotras

Voz 11 08:28 es bastante bueno pensar

Voz 1727 08:43 nueve y nueve ocho y nueve en Canarias con Cristina Monge Henry Juliana hay Pablo Simón Si estamos cansados de la ola de calor que decir del bucle electoral que decidir de los pactos non natos de los que han nacido y ahora no sabemos muy bien en qué condiciones porque nos vamos enterando poco a poco de los acuerdos secretos vamos a empezar por el por la gobernabilidad de España que es lo que tenemos en el horizonte la decisión de Pedro Sánchez de acudir ya a la presidenta del Congreso y que se fije en una fecha de investidura se tenga o no se tenga pactado previamente el apoyo o la abstención imprescindible para que su investidura salga adelante le preguntamos a la ministra Reyes Maroto hace media hora pero la explicación sigue siendo Pablo Simón por parte del Gobierno del PSOE

Voz 16 09:31 apelar a la responsabilidad de los otros bueno pero vamos a recordarlo

Voz 1671 09:35 el Partido Socialista si quiere gobernar sin apoyos necesita una mayoría absoluta no la tiene tiene ciento veintitrés diputados por lo tanto le corresponde a quién tiene el mandato para formar gobierno el buscar esos apoyos es por lo tanto Pedro Sánchez quien tiene que reunirse que atraerse al resto de partidos y es verdad que algunos partidos que ya parece que tiene ciertos acuerdos sólo va a tener más sencillo el Partido Regionalista de Cantabria o Compromís incluso el Partido Nacionalista Vasco donde ya tienen cerrado un acuerdo de gobernabilidad para las diputaciones forales pero sigue habiendo el escollo de

Voz 2 10:05 hemos al menos para el Partido Socialista yo

Voz 1671 10:08 creo que podemos legítimamente tiene derecho a reclamar entra en un gobierno de coalición lo puede hacer y lo puede hacer como una fórmula que es verdad no completa una mayoría absoluta luego es verdad no sería una fórmula estable sabemos que los gobiernos de coalición que no llegan a la mayoría absoluta son normalmente los que menos duran en perspectiva comparada porque son más inestables y es cierto que tampoco le garantiza el apoyo necesario de otros actores porque no sabemos si al meter a Podemos dentro del Gabinete esto supone que unos entren otros salgan pero es verdad que este juego continuo de amenazas de miedo a una repetición electoral que lanzaba Ábalos hace dos semanas de ahora voy a coger iba en votar en contra de la moción de censura está incumpliendo un código básico en la negociación que es poco a poco construir un clima de confianza yo entiendo que es muy complicado cuando dos partidos como el PSOE y el PP Podemos han intentado matarse mutuamente durante cuatro años sé que es muy complicado pero ahora mismo tienen el síndrome de dos presos encadenados que se fugó de la cárcel y si uno se cae el otro no puede seguir avanzando ya que ocurre exactamente lo mismo porque podemos continuar repitiendo las elecciones tantas veces como quieran pero ahora mismo el entorno de fragmentación y quién sea la primera fuerza va a tener que gobernar no por derecho divino sino porque necesita articular mayoría hay porque el escenario es fragmentado y ahí es donde espero que durante esta semana se vaya despejando un poco más el panorama

Voz 1727 11:26 Giuliana entonces tuviste ayer con Zapatero no sé si pudiste comentar algo sobre la gobernabilidad y la posibilidad del pacto para que haya un gobierno

Voz 2 11:35 José Luis Rodríguez Zapatero tuvo ayer una jornada prolija en Barcelona hizo unas declaraciones que han sido muy comentada sobre sobre la posibilidad de indultos a los políticos que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo y posteriormente después de Coloquio en la presentación de un libro afirmó lo sigue de dijo el Partido Socialista no va a poder llegar a acuerdos con conciudadanos Sánchez tiene que explorar la gobernabilidad gobernabilidad por la izquierda esto es lo que dejó dicho Zapatero IR en Barcelona es decir el vino a decir que el PSOE A D encontrar algún tipo de acuerdo que le permita gobernar no habló de gobierno de coalición simplemente dijo al llegar a acuerdos con la hice con su izquierda yo creo que más allá Massa ya en una situación como la que estábamos que tiene un punto de confusión se presta a este lenguaje que desgraciadamente se va extendiendo despectiva hacia la política no en el sentido de decir bueno todo esto es una guerra de vanidades de orgullos de de de de Caracol psicología Si de afanes por el sillón la política tiene pues claro aún la psicología es cuento Dani deseo de ocupar posiciones de poder es consustancial a una político no hay políticas sin sin el deseo de ocupar posiciones de poder pero hay otra que me parece que es la importante en estos momentos es decir en los las reticencias de sol a un acuerdo de que Gobierno de conexión con Podemos básicamente a mi modo está en el siguiente punto que es que le colocan en un eje de que creo que el Partido Socialista en su fuero interno considera que es que les sitúa demasiado a la izquierda ante los los asuntos sustantivos que habrá que gestionar estos próximos cuatro años que no son menores el Partido Socialista Via ha hecho un cierto giro a la izquierda durante estos últimos meses recordemos con qué discurso con que ideas con qué mirada en definitiva Pedro Sánchez ganó las primarias del Partido Socialista con qué discurso y ganó la moción de censura y con qué discursos ha gobernado durante este periodo de interinidad por lo tanto yo creo que existe el temor del Partido Socialista de escorarse todavía poco más izquierda

Voz 0869 14:02 por lo tanto busca

Voz 2 14:04 lo que sería su situación ideal que es aquello que Andreotti en Italia decía lo indues Fornell y es decir la posibilidad de gobernar con dos hornos

Voz 0869 14:14 primero en una pizzería dos horas

Voz 2 14:17 pitas las cocinas con Ciudadanos y las otras las cocinas con Podemos es es es bonito es la imagen de los dos hornos sería la ideal para Pedro Sánchez pruebas se libera

Voz 1727 14:29 el dicho que no mucho

Voz 2 14:32 porque no no está disponible

Voz 17 14:35 sí sí sí

Voz 1727 14:38 lesión va intenta vender caro su forma esta Cristina

Voz 9 14:44 bueno yo tengo la sensación de que todo está siguiendo un guión bastante previsible y con pocas variaciones desde el principio y que estamos en un momento de ruido de mucho ruido el típico momento de ruido que antecede al desenlace de cualquier negociación si os fijáis lo primero que hacen una negociaciones marcadas campo de juego aunque juega en qué campo estamos jugando en ese campo de juego lo marcaba Ábalos hace ya un par de semanas no donde recordaba que no hay alternativa a la investidura a día de hoy no existe otra alternativa por lo tanto si no se llega a un tipo algún tipo de acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE la única opción repetía elecciones repetir elecciones que en el interés absolutamente a nadie en todo caso al que menos mal le podría venir el propio Partido Socialista Jeffrey todo sería arriesgarse por lo tanto yo creo que está claro que tarde o temprano ese encuentro tiene que producirse otra cosa son después como cada cual gestiona el proceso de negociación en lo interno es decir en el interior de su partido ya ahí hay que recordar que tanto Pablo Iglesias como Pero Sánchez tienen situaciones delicadas sobre todo el primero en un momento en el que podemos está viviendo críticas internas está viviendo problemas de de cómo gestionan sus políticas y sus alianzas no entonces en ese sentido yo creo que en estos momentos Iglesias necesita de alguna forma escenificar una figura dura y una posición de negociación dura que no impida qué poco menos que regalar un gobierno así porque si no y por otro lado Pedro Sánchez con coincido con Giuliana no es lo que comentabais hace un momento que bueno pues probablemente el considera que tampoco tiene que escorarse demasiado a la izquierda en esta política que tienen después de querer llegar a acuerdos en un sitio y en otro no esa famosa geometría variable entes a mí me da la sensación de que más allá del ruido sin eliminamos todo esto el guión se va siguiendo de una forma bastante lógica bastante racional

Voz 1671 16:27 tres que en política no se puede tener todo si me permitís es decir no puede ser que Pedro Sánchez no quiera escorarse a la izquierda y al mismo tiempo haya una certeza evidente que es que no hablamos sólo de una investidura estamos hablando de la gobernabilidad es decir después una investidura lo primero que viene son los Presupuestos los primero la primera cuestión e incluso en un supuesto

Voz 0869 16:46 que hubiera una abstención pongamos patriótica de parte

Voz 1671 16:49 yo popular de Ciudadanos incluso en ese supuesto no puede aprobar con ellos los presupuestos es decir no tienen los números necesarios para sacar adelante las medidas entonces es evidente que esos cuarenta y dos diputados de Podemos son importantes para el Partido Socialista más allá de cuál sea esas medidas concretas o cuál sea finalmente la fórmula podemos discutir las ventajas e inconvenientes a los dos actores están presionando por esa fórmula unos quieren de coalición otros quién en minoría acordados que el discurso el Partido Socialista ha ido virando también antes sabría a independientes cercanos a Podemos ahora ya ni siquiera reconoce esa fórmula hay que buscar diferentes eh diferentes vías porque recordemos que nuestro congreso de los Diputados por desgracia tampoco tiene muchos poderes como para poder fiscalizar un gobierno en minoría yo entiendo que hay reticencias mutuas porque al final tú dices bueno una vez haya tenido la investidura el Partido Socialista sabes algo que es que no hay una mayoría alternativa en la Cámara para tumbar Le con una moción de censura entonces el Gobierno se puede quedar bloqueado pero continúa siendo gobierno y entonces volveríamos otra vez a esta lógica de sacar reales decretos leyes y que el país esté otra vez en una situación de parálisis yo creo que tenemos que poner también un poco la la vista las luces un poco más largas no voy a hablar también de la gobernabilidad y eso necesariamente pasa porque Podemos con de alguna manera busque un compromiso por supuesto esto va a tardar va a ser complicado porque hay muchas reticencias en un sistema como el español en el cual nunca hemos tenido una experiencia de coalición a nivel estatal yo entiendo que

Voz 1727 18:13 pues el presidente del Congreso Meritxell Batet ha confirmado que anunciará la fecha de la sesión de investidura tras esa reunión de la semana que viene con Pedro Sánchez dice que no tiene claro si esa investidura va a ser fallida o no como estamos casi todos Javier Torres buenos días o las

Voz 18 18:28 buenos días Pepa pues mira acaba de decirlo ahora mismo Meritxell Batet la presidenta del Congreso confirma que se va a reunir con el presidente del Gobierno el martes día dos y que tras hablar con él decidirá ella cuando convoca ese pleno aunque fuentes de La Moncloa descartaban ayer mismo que fuera la primera semana de julio por unas cuestiones de agenda ayer hablaban de la segunda o tercera semana iba la pregunta del millón Pepa si dice que no tiene ni idea bueno que no sabe si de esa investidura saldrá investido Pedro Sánchez el presidente del Gobierno lo ha dicho ahora mismo ahora lo vamos a vivir en un encuentro organizado en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos

Voz 12 19:09 pues sí efectivamente el martes con el presidente del Gobierno

Voz 19 19:12 no eh mantendremos una una reunión en función de esa conversación pues ya les comunicaron su decisión para la convocatoria de la investido

Voz 15 19:22 la fecha la fecha la la

Voz 19 19:24 decidiré en función también de la conversación con el presidente del Gobierno y por tanto comunicar el después después de la reunión

Voz 18 19:32 la bueno y no tiene nada que ver pero te quería decir que el Senado precisamente el martes día dos constituye la Diputación permanente ajá

Voz 1727 19:42 también el día dos gracias Javier un abrazo hasta

Voz 6 19:45 hasta luego son las nueve y veinte ocho y veinte en Canarias ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras

Voz 20 19:55 porque ahora en el Corte Inglés pude utilizar Quail

Voz 6 19:57 en la app de pago de Repsol de forma cómoda Rato

Voz 20 20:01 queda con ofertas y descuentos exclusivos sólo por descargar de wailer lleva cinco euros para tus compras en El Corte Inglés y cinco euros para carburante Repsol además cada vez que parques con Wilde en El Corte Inglés consigue cinco euros en carburante oferta válida hasta el veintisiete de junio consulta condiciones en Repsol punto es

Voz 6 20:22 hoy gratis con cinco días la fuerza económica de las mujeres un número especial dedicado a los pasos que las empresas están dando para la conquista de la igualdad descubre entre otros contenidos el fichero completo de todas las consejeras de las empresas del Ibex treinta y cinco

Voz 4 20:37 hoy Revista cuarenta y uno aniversario gratis con cinco días

Voz 21 20:43 sí

Voz 23 20:49 conecta con hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 6 21:02 cadena SER presenta el placer vallas atreverse estar furioso

Voz 24 21:09 el liberal esquivo alentado mortal distinto Vigo emplea traidor cobarde y animoso Neuer fuera debería centro y reparos mostrarse alegre Chris imperial tío el fugitivo satisfecho ofendido receloso

Voz 6 21:25 el rostro al claro desengaño beber veneno olvidar el provecho creer que un cielo en un infierno cabe dar la vida y el alma a un desengaño es visto

Voz 24 21:38 quién lo probó

Voz 1727 21:41 esto es estamos Lope de Vega mil seiscientos treinta y cuatro primas

Voz 6 21:47 el de escucha

Voz 16 21:50 quitarnos la comida podrán quitar los derechos del

Voz 11 21:52 más poder quitarnos todo todo todo por las

Voz 0869 21:55 Mario que tiene especialistas aquí

Voz 11 21:58 varios El Mundo Today Susana Ruiz señor Che todo ya que De la Torre

Voz 15 22:04 tres solamente escuchan al señor Torra todos estos encuentros

Voz 11 22:08 es la que permite practica de cinco a seis de la tarde y las Canaria todo todo todo por la radio en La Ventana pues ya está Dios mío de paciencia

Voz 6 22:39 el ruido son las ocho las siete en Canarias de la radio

Voz 4 22:44 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena cadenaser

Voz 6 22:50 hay una radio sin relojes con las zapatillas de correr puestas pensando en mariposa tiniebla

Voz 25 22:56 vamos a trabajar en las cuestas vamos a dejar en ya no es incómodo ya no porque hemos correteando alegremente entre mariposas vamos a pasar pues pues al mundo de las tinieblas

Voz 6 23:05 SER Runner Verónica Gómez Jon Egaña Cadena Ser punto com que tú programas se puede escuchar La Ser de Murcia en Bilbao de la SER tú eliges que

Voz 26 23:19 Isona escuchas toda la información local aunque estés muy lejos toma el control de lo que quieras cuando tú quieras

Voz 27 23:29 descarga de nuestra aplicación

Voz 21 23:33 sí

Voz 6 23:36 cuenta con las eh

Voz 21 23:38 tú vas no pasa

Voz 22 23:56 ningún Maya acertó con la fecha del fin del mundo ningun Hawai va a dejar de funcionar

Voz 29 24:02 Nuestros productos Huawei podrás seguir actualizando todos las servicios de Google como por ejemplo Google Play o Gmail que ahora que te han puesto en lo peor que estás dispuesto a quedarte con el mejor yo estoy conjugado ahí

Voz 6 24:14 los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés forman un gran equipo como el aspirador rumba hay cinco y el robot fiera suelos brava Vallet

Voz 10 24:20 porque ahora te regalan un brava Jet al comprar el rumba eh cinco con potencia de succión superior y conexión wifi

Voz 6 24:27 un equipo sobresaliente contra la suciedad con las facilidades y ventajas de las tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés homófonos

Voz 30 24:36 bueno pues una vez más esta mañana te das cuenta de que tienes el baño hecho un tetris imposible de Potes cremas y es el momento de cambiar de hoy no pasa sueñas con un baño nuevo pasa T por brinco de pot la tienda de collage con todo lo que necesitas para tus proyectos y reformas siempre al mejor precio entra empírico de Pot punto es y echa un vistazo a sus muebles de baño modulares y Man Drake sean adaptan a tu espacio tengo todo organizado y será siempre mucho más fácil con pico de pop estrena baño nuevo bricks de por precios bajos todos los días

Voz 6 25:11 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 14 25:47 yo no tan

Voz 1727 26:02 todo el PSOE como Unidas Podemos parecen haberse impuesto cierta contención en las declaraciones en esta fase de las negociaciones donde no hay ninguna contención ni en declaraciones ni en nada es en el lío que tiene montada la derecha las tres derechas sobre los pactos con Vox hoy el Partido Popular y los de Abascal vuelven a negociar venga verse para hablar esta vez de los gobiernos de Madrid de Murcia después de anunciar los ultras ayer con una enorme solemnidad que rompen el pacto municipal a nivel nacional con los populares por incumplimiento en el Ayuntamiento de Madrid pacto secreto revelado ayer por Espinosa de los Monteros y donde efectivamente figura como decían ellos que les daban concejalía este Gobierno que había gobiernos de coalición en los ayuntamientos y entonces en qué se traduce la ruptura si hoy siguen negociando los gobiernos autonómicos

Voz 32 26:57 pues según Espinosa de los Monteros representantes de Vox en cada una de esas autonomías harán pública su posición en breve si les puedo adelantar en cualquier caso que primará por encima de todo el cumplimiento del programa de las ideas las propuestas de los contenidos que Vox viene defendiendo hace mucho que ya es difícil saber ante el incumplimiento de aquello que han puesto por escrito no sé si teníamos que hacer ante notario y con traducción simultánea al francés para que todo el mundo entienda lo que estamos firmando quizás sea la manera

Voz 1727 27:22 no no hemos visto muy inquieta a la candidata popular a la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso

Voz 33 27:27 mucho más lo que nos une estoy convencido de que encontraremos ese punto al final entendimiento entre los tres donde yo estoy absolutamente dispuesta a tender la mano a unos y a otros para que esto acabe pronto hiriente

Voz 1727 27:39 acabe pronto y bien porque en cualquier caso los votos de Vox seguirán siendo necesarios para que PP y Ciudadanos gobierne en Madrid y Murcia y también el Ayuntamiento de la capital de España aunque digan que pasan a la oposición Lugo votación a votación de cada medida pagar esos votos que dicen Ciudadanos pues Arrimadas dice que los pactos secretos no son suyos

Voz 6 27:58 no sé lo que dice con otros partidos lo que se cumple es lo que nosotros hemos firmado con el Partido Popular

Voz 15 28:04 de Madrid es que Vox puede decir misa como mejor dicho pero lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid es que el acuerdo es un oncólogo un acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos

Voz 1727 28:13 esto precisa de un politólogo Pablo Simón

Voz 1671 28:17 bueno igual que cede la palabra Cristina si quieres

Voz 9 28:19 los tira dirá empieza ahora

Voz 16 28:21 del lado yo es que estoy estoy fascinado por lo que tú

Voz 1671 28:24 a la negociación en nivel local no es decir no cumples el compromiso al que había llegado a la hora de dar concejalías de Gobierno y me voy a la oposición por lo tanto lo primero que hay que hacer es felicitar a los negociadores del Partido Popular y Ciudadanos

Voz 0869 28:36 claro es decir han conseguido las alcaldías gratis

Voz 1671 28:39 porque en el momento en el cual el otro no pide que se cumplan sus condiciones y fijaos no vincula las investiduras la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid de la Región de Murcia a que se cumpla ese pacto de facto lo que está haciendo es que sea papel mojado y por lo tanto la negociación de Vox en el nivel local así asco con total ahora vamos saber cuánta presión pueden ejercer pero desde luego bastante menos porque no olvidemos una cosa al final los alcaldes en España tiene mucho poder que no tienes una mayoría en el pleno pues tú puedes por ejemplo aprobar los presupuestos con una cuestión de confianza como se ha hecho en varias ocasiones no por lo tanto la gobernabilidad en el nivel local los Bebo los alcaldes tanto sobre el PP pero también es Ciudadanos lo tiene muy tranquilo y luego la gobernabilidad en la Comunidad de Madrid y en la Región de Murcia yo creo que termina siendo cosa hecha más allá de estos desencuentros que ahora parece muy vistosos pero que ya esto que Vox no está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias cuando mantiene un órdago esto yo que soy jugador de mus en mi pueblo la gente mayor te echa de la mesa cuando estás todo el día echando órdagos signos no juegas bien

Voz 1727 29:36 bueno si hay repetición electoral el espacio mediático que están ocupa

Voz 16 29:40 cuando a bueno pero otra cosa otra cosa es que se alargue la partida ya es otra cosa pero pero ya te garantizo yo que no habrá repetición electoral de Región de Murcia y la Comunidad de Madrid dicho queda

Voz 1727 29:51 y en España sólo los Tina

Voz 9 29:56 dice que me atrevo a mojar me iba a decir que no habrá repetición electoral haya ya que vamos hay que tirándonos te vamos aquí con el mus pues yo sí que me atrevo España me refiero pero coincide básicamente con el análisis de Pablo en esto muestra muchas cosas bueno yo si no fuera porque es excesivamente enrevesado porque yo soy contraria a las teorías de la conspiración pensaría que esto estaba pactado porque efectivamente al Partido Popular ha salido fenomenal ya Ciudadanos también no nos olvidemos porque en el fondo hace valer su posición de yo no estoy en gobiernos donde esté Vox ya al final va a ser va a ser así los ayuntamientos no con lo cual si no fuera porque es excesivamente enrevesado Se podría llegar a pensar eso que no quería pero podría dar lugar in yo creo que en los demuestra muy bien

Voz 6 30:33 la importancia que tiene que tener unas culturas de negociar

Voz 9 30:36 tener buenos equipos de negociación porque estas cosas son complicadas siempre de hecho se pueden dar situaciones tan rocambolescas como esta que estamos viendo en estos momentos no entonces bueno pues digamos que yo creo que Bosch ha tenido una pataleta yenes a pataleta tanto el Partido Popular como ciudadanos salen clarisimamente reforzados como puede influir después en el resto de gobiernos autonómicos que quedan por conformarse bueno estábamos revisando uno a uno a lo mejor tampoco tiene ya tanta incidencia no porque los que estaban más clave yo creo que está la cosa más o menos que clara entonces bueno pues realmente es un digamos que es un paso más que demuestra la importancia que tiene en cualquier organización tener una buena cultura de negociación que sea capaz de llega

Voz 1727 31:12 bueno Giuliana es la primera buena noticia de la semana para Albert Rivera no

Voz 2 31:17 bueno vamos a ver el el Éste es el país del péndulo siempre no porque hace dos o tres meses cuando estábamos en campaña electoral se ocupaba todo el espacio de la preocupación de mucha gente y era el eje del debate público que viene Vox y ahora casi todos la tendencia es hoy ahora un poco a reírse de Vox no aquí habría que reflexionar sobre eso es decir porque un vector partido organización política que que que hace unos meses fue capaz de movilizar tantas pasiones en sentido en una dirección y otra en estos momentos es casi objeto de conmiseración ven ahí hay un tema yo no Vox no tenía nada y ahora tiene veinticuatro diputados tiene eurodiputados tiene Celades de concejales no tiene alcaldías importantes ni significativas

Voz 0869 32:19 yo

Voz 2 32:20 tiene aquello que no tenía pasado de cero a una cierta presencia institucional inhalan nos dice que según cuál sea la evolución política del país eso pudiese crecieron no está claro que en estos momentos el Port de la preocupación principal de Vox es que bahía pueda ser absorbido por el Partido Popular en los próximos tiempos han ayer apareció un artículo Rafael Bardají antiguo asesor de Aznar uno de los hombres de mayor perfil intelectual de este en un partido de Vox que decía Cuidado ahora lo que tiene que hacer Vox es no dejarse comer no dejarse comer que no se demoren se refería evidentemente al Partido Popular sí pues la gente pues estas turbulencias que ahora se derivan de esta idea cuidado que no los dejemos comer posiblemente de la constatación efectivamente de quemadas las técnicas de negociación que han utilizado no no han sido muy muy buenas y ahora vamos a ver qué ocurre en la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid en cualquier caso es el escenario crítico de de de ese de ese grito de de Bardají no nos dejemos comer y atención a una última cuestión de todos los partidos el al que menos poner el principio de no nos dejemos el que al que menos le interesa la repetición

Voz 34 33:39 eh electoral de carácter general en España es a Vox no voy a ser no es ser el que se acaben absteniéndose a Vox

Voz 1727 33:49 veremos nueve y XXXIV ocho treinta y cuatro en Canarias ya saben que a lo largo de los últimos días de este mes de junio después de las elecciones tomamos la decisión de incorporar a esta mesa de sabios que me acompaña cada mañana algún sabio que la mire la actualidad desde fuera con con otro ángulo que no esté como nosotros en este carril bici a que nos apasiona tanto el sabio que nos toca esta mañana es Javier Cercas buenos días

Voz 2 34:17 hola Pepa buenos escritores escritorio sabio poco ella ya estoy escuchando señores que saben mucho más que yo pero bueno

Voz 1727 34:23 escritor columnista de del país que no se esa que nos ha pasado Javier que qué le pasa a España en los españoles que estamos en este momento político un poco gritó te luego de desencuentro con un el frentismo que parece que no tiene solución

Voz 0869 34:42 hombre si yo fuera Ortega te diría no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa pero como no soy Ortega y como vosotros estáis muy pendientes de la actualidad porque es nuestra obligación porque seis periodistas te diría que lo nuestro está extraño es decir si tú miras lo que sí como tú decías un levantamos la vista de lo que está pasando a nuestro alrededor tampoco es para tirar cohetes yo viajo demasiado Pepa los países nuestro alrededor pasan cosas tan graves o más que en el nuestro y además están relacionadas con lo que ocurre en nuestro decir tú te vas a Francia donde ha habido ahora mismo está medida pagado una revuelta que a lo mejor bueno que no cabe más que calificar de nihilista porque no se sabía ni lo que pretendía ni a dónde iban y sin líderes ni que nada que ha puesto en jaque El País que ibas a París París estaba completamente tomada por la policía e eso pasa y tú miras a Italia italiana miedo a mí me darían vamos yo voy y me da miedo es decir hay un Gobierno cuyo hombre fuerte es un nombre al que sólo cabe calificar de fascistoide por sus maneras posos ahora parece que se está domesticado un poco bueno vamos a te veremos veremos que además es líder del nacional populismo europeo y encima con una coalición coalición con un partido que da ese parece sacado una película de terror porque está es un partido fundado por un humorista por un gurú informático que además es casi propiedad privada les vamos digo casi por decir algo pero es propiedad privada de esta gente y que no se sabe tampoco que pretende cuyo programa es básicamente el afán culo que no te lo traduzco porque no hace falta traducirlo

Voz 2 36:30 eso

Voz 0869 36:31 los problemas con Europa Itu mira Inglaterra la a Gran Bretaña al Reino Unido la la democracia más antigua del mundo y la que hemos admirado y la que da con un problema monumental del cual no tiene ni idea de cómo salir porque a lo mejor probablemente la salida buena que a no ser que haya un milagro les va a hundir en una crisis y además ha partido por la mitad al país entonces eso eso sí sólo en los países nuestro alrededor y países como una tradición democrática no digamos que Reino Unido mucho más potente claro está pero tú mira países que vienen de una dictadura ya de cuarenta años como la nuestra mirada Hungría mira Polonia donde en fin la la democracia ha retrocedido está retrocediendo aparece flores y están dentro de la Unión Europea entonces no estoy diciendo que mal de muchos consuelo de tontos estoy diciendo que vivimos en una situación general de crisis Podemos no tiene un gran misterio de dónde viene todo esto si levantamos un poquito la mirada nos quedamos con esto los pactos que es fundamental yo estoy exasperado como todos vosotros pero si miramos un poquito de dónde vienen no es tan difícil Pepa pues no a corto plazo es muy evidente donde bien todo esto es decir aquí y cuando digo aquí no digo en España digo en en Europa en Occidente ha habido una crisis ya sólo con ahora hable la dos mil nueve dos mil nueve sólo comparable y en esto creo que todo el mundo está de acuerdo incluidos los sabios que estaban en esta mesa pero vamos todo el mundo sólo comparable a la de mil novecientos veintinueve y mil novecientos veintinueve Pepa provocó en la la consolidación el ascenso la consolidación de los totalitarismos en Europa en Occidente diez años después la Segunda Guerra Mundial es decir la mayor catástrofe de la historia de Europa el segundo suicidio consecutivo de Europa en España empezó tres años antes pero en fin la Guerra Civil se puede considerar de hecho debería considerarse una especie de de primer acto de prólogo de de esa segunda Guerra Mundial eso es lo que provoco en este caso a Felipe a los políticos como saben mis compañeros de mesa no son muy aficionados a las chistes ni a las bromas hacia pero Felipe González dijo una vez una cosa con la que yo vamos espero espero que tuviese razón en fin yo creo que tiene razón dijo del XXIX de la crisis del veintinueve salimos con voz con botas Osaka a tortas saca de esta vamos a salir con votos entonces yo creo que es verdad que de esta vamos a salir con votos entre otras cosas gracias a una cosa de la que nunca hablamos ni siquiera en las elecciones europeas que es la Europa unida gracias a eso y gracias a que vivimos en democracias relativamente o consolidadas etcétera etcétera pero lo que ha provocado acabo es un terremoto monumental

Voz 1727 39:08 sí fue remoto comparable del veintinueve sí

Voz 0869 39:10 generado eso un movimiento general que no se llama fascismo ni comunismo ni tal pero crecida algunos rasgos de ello esto es evidente que es nacional populismo y que se manifiestan cada país de manera diferente en en en obviamente lider de este movimiento universales ese señor Donald Trump está Salvini es una cosa y el Brexit es otra cosa lo que ocurre en Cataluña no ha sido más que una manifestación de esa mala gestión peculiar por supuesto como el Brexit es peculiar como lo que ocurre el programa pero de ese mismo de ese mismo terremoto y en ese contexto hay que entender lo Pepa

Voz 1727 39:43 la factura la factura política de la crisis primero financiera luego económica del dos mil ocho se empieza a pasar una década después esta esta sí que es una tesis extendida no saben ustedes lo que me ha costado que esta quizá se esta mañana que no sabía si iba a hablar de te Cook interrumpir ahora

Voz 0869 39:59 para irme a publicidad y seguimos

Voz 1727 40:01 en seguida Javier son las nueve y cuarenta y ocho y cuarenta en Canarias

Voz 6 40:12 ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras

Voz 20 40:15 porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar wailer

Voz 6 40:18 la app de pago de Repsol de forma cómoda raro

Voz 20 40:21 queda con ofertas y descuentos exclusivos sólo por descargar de Wyler lleva de cinco euros para tus compras en El Corte Inglés y cinco euros para carburante Repsol además cada vez que parques con Wilde en el Corte Inglés consigue cinco euros en carburante oferta válida hasta el veintisiete de junio consulta condiciones en Repsol punto es llevo veinticinco dando clases de geografía diseñando a los adolescentes que Mela colegas afluentes de

Voz 35 40:48 y que un Golf no es lo que ellos piensan llevo toda la vida enseñando la importancia del Amazonas y ahora ahora me toca a mí que un guía me enseñe cada rincón del Amazonas

Voz 6 41:01 este junio sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con veinte millones disfruta de las vacaciones que siempre Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad arte pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía Mutu arte traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con cuál

Voz 36 41:22 que ir de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea

Voz 6 41:25 Gemma al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó es perdón es BMW Serie uno que esté aparcado fuera suyo pero podría serlo

Voz 37 41:38 te tienes un BMW Serie uno M Sport desde sólo veintidós mil ochocientos euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido financiando convenio de Bank hasta el treinta y uno de julio BMW Serie 1M Sport descubre lo en la red de concesionarios BMW o en Denia TV punto es te gusta conducir

Voz 10 41:53 se acerca el verano viene con el plan favorita de los pequeños irse de campamento gran aventura que equipa los con camiseta de fiesta El por sólo siete con noventa y nueve euros

Voz 4 42:04 bermudas de Van parné con noventa y nueve euros y todo lo que puedan necesitar para disfrutar de la mejor época del año tu verano en El Corte Inglés

Voz 10 42:16 ningún meteorito chocó contra la Tierra en dos mil dieciocho

Voz 22 42:21 ningún juega va a dejar de funcionar

Voz 29 42:24 su dispositivo juega seguirá funcionando como hasta ahora al igual que todas las apps que siempre has utilizado que ahora que te han puesto en lo peor que estás dispuesto a quedarte con el mejor yo estoy con Hawley

Voz 4 42:35 mueve te con Asahi adelanta que el verano disfruta de miles de rutas con un veinte por ciento de descuento hasta el treinta de junio verano continua con hasta

Voz 38 42:45 como nos gusta del verano el calorcito la jornada reducida en Opel celebramos contigo el buen tiempo por eso continúa la temperatura Opel suben los grados suben las oportunidades no dejes pasar las últimas doscientas unidades y consigue hasta cinco mil euros de descuento y hasta dos mil euros más por tu viejo coche sólo hasta el treinta de junio consulta condiciones en Opel punto es

Voz 39 43:05 tres noches pero eso cinco pues cuatro tres noches por su circo que tres noches los cinco porque

Voz 6 43:15 allí ofertas para dormir a pierna suelta porque con para dure Si Viajes el Corte Inglés

Voz 40 43:20 tras disfrutar de tres noches a precio de dos o de fin coruñesa prefiere cuatro hasta el treinta de septiembre en habitación doble para una o dos personas este verano disfruta más por menos con Viajes el Corte Inglés paradores consulte condiciones planas limitadas

Voz 6 43:36 este ahora es la hora

Voz 2 43:38 es la necesiten en Canarias

Voz 6 43:42 de verlas cursos otra forma Hora veinticinco la actual

Voz 11 43:48 de otro con Ángels Barceló

Voz 6 43:51 cámaras eh

Voz 28 43:58 todo el mundo está

Voz 30 43:59 de qué calor pero yo tengo otras palabras ahorro energético bajo consumo el que más dura nunca se estropea habló de quién aire acondicionado Mitsubishi Electric

Voz 20 44:07 eso es el que más dura además es ultra

Voz 30 44:09 silencioso cuida de tu salud tu bolsillo qué más quieres que sea lo último verdad lo más moderno y con refrigerante ecológico R XXXII que te ayuda a ahorrar en tu factura de la luz ya no contaminar siempre

Voz 6 44:19 digo siempre Electric

Voz 1727 44:44 son las diez menos cuarto las nueve menos cuarto en Canarias esta mañana con Javier Cercas escritor que nos ayuda a entender el mundo y que nos permite levantar la mirada sobre nuestras cuitas cotidianas y ponerlas en fin en en relación con el resto del mundo nos decía no no no pasa nada tan diferente España no es día cedente afortunadamente ya con el resto del mundo occidental por lo menos que es el que está en crisis desde que las expectativas de de de la clase media desaparecieron no solo el bienestar material de tanta gente sino las expectativas de la clase media desaparecieron con la crisis que empezó siendo financiera Lobo con única está terminando siendo política tuyo Javier somos paisanos pero yo me crié en Extremadura tú te fuiste Cataluña muy jovencito que en cuatro años no

Voz 2 45:31 sí y hace un par de semanas les

Voz 1727 45:34 en un artículo tuyo describía inmediatamente muy conmocionada por ese artículo en El País Semanal donde dónde escribes cada semana en el que decías que te sientes traicionado porque el catalán ya no es que vive y trabaja en Catalunya y tu padre te dijo a partir de ahora hijo mío serás catalán que durísimo proceso personal lleva todo esto de lo que hablamos cada día cada día nosotros sumando mayorías en el paro

Voz 0869 46:01 la niña no que nunca hubiese querido escribir ese artículo ese artículo nunca imaginé que podría escribirlo la palabra traición se usa con mucha frivolidad pero en este caso Lamento muchísimo decir que es esa la verdad es la verdad dio el haga menos quiero decía Machado y asimila el pacto fundacional lo que decía ese artículo en síntesis es el pacto fundacional de la Cataluña moderna tal y como lo formuló su patriarca y el político más influyente catalán más influyente de la segunda mitad de los últimos años Jordi Pujol es decía lo siguiente es catalán todo aquel que vive y trabaja en Catalunya cientos de miles de gentes muy humildes la mayoría venidas del resto de España con mi familia como yo mismo vinimos a Cataluña y no lo creímos no sólo vivimos trabajamos en Cataluña Nos hicimos catalanes yo soy bilingüe Pepa mi casa se habla catalán yo hablo catalán con mi mujer y mi mujer habla catalán con mi hijo yo hablo catalán castellano conmigo lo cual es muy normal como puede atestiguar Enric Juliana que está a mi lado yo me he empapado de la cultura catalana yo he estudiado Filología Catalana yo he traducido escritores catalanes yo soy catalanista si catalanistas entiende alguien que quiere lo mejor para para para esta tierra para este país y que está a favor de sus instituciones de su es Luengo etcétera etcétera como yo tanta gente ahora bien llegó un momento el momento de la verdad siempre llega en septiembre octubre de dos mil diecisiete en el que supimos sin posibilidad de duda que no éramos catalanes que no computa vamos como catalanes es decir que no bastaba con vivir trabas en en Catalunya querer ser catalán como lo hemos querido ser o como yo lo he querido ser y como tantísimos otros sino que además había que ser separatista y esa es la palabra independentista no es la palabra para separatista lo que seguir aquí es la separación de la independencia de independencia es una fantasía la separación es más o menos es una realidad y no éramos catalanes por un motivo por una evidencia flagrante flagrante es que en primer lugar los sucesivos gobiernos separatistas hablan en nombre de toda Cataluña por sistema y en segundo lugar como consecuencia de esto en realidad Dean que el problema que vivimos aquí es un problema entre Catalunya y España y esto es falso el problema es un problema catalanes más de la mitad de los cuales te repito más de la mitad de los cuales hemos dicho por activa y por pasiva en elecciones consecutivas de todos los tipos que no queremos la separación pero esto parece que no que no cuenta que no existe y se sigue hablando de no solamente los separatistas sino mucha otra gente de estos entre Cataluña y España y esto es falso sea nosotros hemos sido fieles te lo repito a el pacto fundacional de la Cataluña democrática y aquí ha habido unos gobiernos sucesivos gobiernos separatistas que han roto el pacto y que han dicho que eso no contaba que ya no servil y eso sólo tiene una palabra se llama traición y el resultado de eso es lo que estamos viendo ahora es decir un que Catalunya está dividida ya se no sé qué opinará estoy seguro que está de acuerdo conmigo al menos en esto ya sí que hay gente que dice Catalunya no está dividida eso es una es ponerse la venda en los ojos es decir lo que sea es porque porque lo peor es que si tuvo reconoces que tienes un problema no puede solucionar

Voz 1727 49:36 ya entonces el problema que aquí no se reconoce

Voz 2 49:39 el problema todo darlo todo

Voz 1727 49:41 mentiras duraba ese artículo déjame leer sólo cuatro frases claro

Voz 0869 49:45 traición creo que ese sí no

Voz 1727 49:46 a todo ello hay que punto de la gran traición mentiría de igual mentiría si no añadiera que ahora mismo mi sentimiento fundamental es una mezcla de incredulidad de humillación de asco de vergüenza que a veces me pregunto si además de una traición descomunal no ha sido todo desde que con cuatro años llegue a Cataluña el primer día mi padre me dijo que a partir de entonces iba a ser catalán y me enseñó la primera frase en catalán que aprendí me gusta mucho ir al cole

Voz 0869 50:20 amonal Klein

Voz 1727 50:21 una inmensa estafa una inmensa estafa cuanto de sentimiento compartido pues mucha gente con la que has podido hablar hay en este artículo Javier

Voz 0869 50:30 no lo sé a juzgar por la repercusión que ha tenido bastante o mucha diría Pepa es este yo nunca creí que iba a pasar yo creo que no no sé quién podía imaginar que lo que hemos vivido podía pasar Josep Fontana el historial gran historiador catalán el patriarca de los historiadores catalanes recientemente fallecido y que además a sus últimos años la más bien Filloy independentista tenía unas dijo que en septiembre octubre del año dos mil diecisiete lo que ese respiro en Cataluña es una atmósfera de preguerra civil eso es lo que dijo yo jamás imaginé que algo así yo no sé si alguien podía imaginar lo que está a mi lado podía imágenes Llum podía imaginar que eso iba a ocurrir nunca iba a imaginar que mi sentimiento sería el que el que el que tú has descrito porque él escribía lo el otro día esto es para mí hay que decirlo es lo más doloroso que ha ocurrido sea yo entiendo unido a una sociedad sea romper una sociedad muy fácil lo sabíamos la historia nos lo había dicho no hace falta tener amigos de la ex Yugoslavia para saber qué romper una sociedad es muy fácil pero volver a unir es muy difícil eso va a ser muy difícil íbamos a tener que arrimar el hombro todo

Voz 1727 51:46 la gran traición si Giuliana por alusiones que que que lleva todo el rato diciendo Javier no sé si comparte esta opinión Giuliana