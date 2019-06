Hoy por Hoy (26/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0824 00:06 el próximo martes conoceremos la fecha de la sesión de investidura de Pedro Sánchez el presidente del Gobierno en funciones se reunirá entonces con la presidenta del Congreso para fijarla aunque por el momento el Partido Socialista no cuenta con los apoyos necesarios para sacarla adelante Meritxell Batet acaba de decir que elegirá al día en función de lo que le diga Sánchez la semana que viene cree que sería positivo que consiguiera salir investido cuanto antes

Voz 3 00:28 creo que sería bueno para el país que hubiera investidura que hubiera un gobierno eh a pleno rendimiento lo más rápidamente posible porque creo que es lo que necesita precisamente de la ciudadanía y sobre todo lo que está esperando

Voz 0824 00:40 el presidente del Gobierno en funciones viaja esta misma tarde a Japón para asistir a la cumbre del G20 y el domingo tiene que negociar en Bruselas los nuevos cargos europeos desde el Ejecutivo insisten en que su voluntad es que haya gobierno cuanto antes porque aseguran la única alternativa es la de Pedro Sánchez lo acaba de decir en Hoy por hoy la ministra de Industria en funciones Reyes proto ha pedido responsabilidad al resto de partidos en especial a Podemos

Voz 4 01:02 hablamos de colaborar colaborar e con podemos colaborar con el resto de grupos parlamentarios para llegar a grandes acuerdos que necesita este país en este año hemos llevado al Parlamento muchos eh reales decretos que hemos conseguido sacar con una mayoría lo que tenemos que tener todos es responsabilidad para que insisto España continúe funcionando porque los retos que tenemos no separan

ya van camino de Cataluña los presos preventivos del es los hombres han salido de la cárcel de Zuera en Zaragoza y las mujeres desde Madrid Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 01:38 buenos días los presos del proceso van camino ya de Cataluña van por separado mujeres y hombres porque no pueden ir juntos los varones han salido de fuera de la prisión de Zaragoza a las nueve de la mañana hace una hora aproximadamente y las mujeres a las ocho y media de Madrid uno porque no han hecho ninguna parada técnica llegarán más o menos a media mañana a Catalunya allí termina la conducción de la Guardia Civil y comienza la de los no sus llegarán a Brians II ya a partir de ahí los Mossos les conducirán a las diferentes prisiones de las que salieron el pasado mes de febrero la Cadena Ser

Voz 1434 03:10 dados por la colza podrán seguir retirando sus medicamentos de forma gratuita a partir del lunes el Colegio de Farmacéuticos de Madrid había amenazado con cobrarse los hasta que la Consejería de Sanidad saldada la deuda de siete millones de euros que tiene con las farmacias pero da marcha atrás después de que el Gobierno regional haya aceptado sentarse a la mesa para buscar una solución Teresa Rubio buenos días

Voz 1933 03:31 buenos días la amenaza del Colegio de Farmacéuticos ha surtido efecto y la Consejería no ha esperado a la reunión de la comisión bilateral de transferencias con el ministerio que es donde tenía que cerrarse la nueva fórmula de pagos de los medicamentos para los afectados por el síndrome tóxico todavía no hay fecha cerrada pero en los próximos días se va a convocar una mesa de negociación entre la Consejería de Sanidad y Hacienda y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid para intentar solucionar el problema queda por tanto desactivada la orden de cobró en la retirada de medicamentos a los pacientes de la colza que si va a aplicar desde el próximo no

Voz 1434 04:03 es en la Asamblea de Madrid Vox asegura esta mañana que no hay ninguna reunión prevista para hoy con el Partido Popular la candidata de la formación de ultraderecha sólo tiene previsto presentar a partir de esta hora el programa con el que quieren negociar con el resto de formaciones la formación del Gobierno de la Comunidad Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 04:20 qué tal buenos días no hoy no habrá ninguna reunión entre el Partido Popular y Vox eso es lo que nos dicen ahora desde el partido ultraderechista aclaran que lo único que hará hoy Vox será abrir una ventana de negociaciones con quién acepte las condiciones programáticas que en unos minutos va a anunciar aquí en la Asamblea de Madrid Rocío Monasterio la convocatoria oficial de esta rueda de prensa dice que la candidata de Vox va a informar sobre la posición de su partido en las negociaciones para la formación de un Gobierno en la Comunidad de Madrid desde el PP unos dicen que siguen con la mano tendida hacia el partido de extrema derecha XX

Voz 1434 04:52 cinco grados a esta hora en el centro de la capital hoy las máximas se van a quedar un poquito por debajo de los cuál

Voz 1995 05:42 Toni Garrido que lo mismo no nos hemos enterado porque solamente nos lo han dicho un millón de veces pero parece ser que llega una ola de calor saben cada vez que en la radio al menos hablamos de de ola de calor

Voz 6 05:55 yo creo que debería sonar esto

Voz 7 05:58 luego escuchar la música clásica

Voz 9 06:18 de todas las cosas que se dicen estos días en los medios

Voz 1995 06:20 la ola de calor a mí lo que más me gusta es la de los expertos recomiendan sentido como por mucho que lo encomienda expertos

Voz 0998 06:30 si no les parecería ante lo mal que lo dicen los expertos que sino pongo el abuelo a correr la maratón en el tiempo de la siesta en cualquier caso es muy importante los expertos recomiendan sentido común sólo para él

Voz 1995 06:42 eso no solo además ustedes saca la falta de bueno si era por eso porque ya sabemos algunas cosas jugar mejor no pero España es el segundo país más longevo del mundo y vamos camino de convertirnos en el primero

Voz 10 06:56 y eso es sin duda una Mishima noticia

Voz 1995 06:59 pero incluye una derivada de la que tenemos que hablar que es la sí

Voz 11 07:01 entre o lo iban a tener

Voz 1995 07:04 que cuidar a usted o usted va a tener que cuidar de alguien eso es una verdad como templo por ejemplo Josep París cuidado agente durante toda su vida porque es enfermero especializado en Geriatría y Gerontología pero no es sabéis a trabajar en el mundo de los cuidados ejemplo que tener que cuidar a tu madre cuando está enferma que es lo que le pasaba a Josep Josep muy buenos días Lola buenos días pero es que no tiene nada que ver

Voz 8 07:30 no efectivamente no no tiene nada que ver uno de los aspectos positivos es el hecho de de que los conocimientos que como enfermero vas adquiriendo pues te sirven una para ponerlos en práctica con un ser querido como en este caso me

Voz 12 07:44 padre también para ver

Voz 8 07:47 probablemente las cosas con algo más de distancia no para poderlas relativizar un poco más

Voz 1995 07:52 la experiencia de cuidar de su madre y las reflexiones de esta dedicación de de todo eso que provocó algo importante Josep y sus conversaciones con otros cuidadores se han convertido ahora en un libro se llama cuida AT quince vivencias personales de cuidadores que Giuseppe ha escrito Gemma Boronat estás de acuerdo conmigo o vas a cuidar otomana Cuidad de una de las dos no te salvas si efectivamente de hecho vivimos permanentemente cuidando no

Voz 8 08:18 el cuidamos a nuestros hermanos y los tenemos cuidamos en las personas del entorno cuidamos a los amigos a los padres a las madres porque el cuidado de entrada es universal y para todas las personas lo que ocurre es que hay situaciones peculiares que te hacen variar absolutamente ese ese prisma no esa mirada

Voz 1995 08:36 desde de la noche a la mañana mucha gente se convierten cuidador sin comerlo ni beberlo eh

Voz 12 08:42 estamos preparados para eso pues eh no

Voz 8 08:45 estamos preparados relativamente es cierto el hecho de cuidar

Voz 12 08:49 persona sucede sin avisar sin escogerlo

Voz 8 08:53 también los dicen los cuidadores que nada ha vuelto a ser igual a partir de ese momento para cuidar a una persona que está en un proceso de dependencia o en un proceso de final de vida necesitamos la ayuda de otros profesionales que nos ayuden en ese camino del cuidado no dónde están esos profesionales bueno en teoría están en el sistema público de salud en el sistema privado en el sistema de servicios sociales no pues médicos sobre todo enfermeras que somos las profesionales por excelencia del cuidado pero también trabajadoras sociales psicólogos terapeutas fisioterapeutas no hay un crisol de profesionales que están alrededor del mundo de los cuidados que han de ofrecer a los familiares que estamos cada día y cada noche cuidando a un ser querido pues estas herramientas para

Voz 1995 09:44 verlo seguir llevando de la mejor manera posible bueno libres muy muy interesante y nos habla de nosotros no habla de una proyección de Nasrala entre nosotros una de las historias que cuentas es la de una familia que tuvo que hacer frente a la personalización que es un término perder a una persona que está junto a la despenalización personalización de la madre a causa de de la Feinberg es una palabra muy dura Josep como se sigue cuidando y que viniendo de alguien que no sabe quién eres tú que no sabe quién es quién es ella o él cómo se hace bueno se hace con con amor

Voz 8 10:23 él se hace con amor pues a la persona que te cuido cuando eras pequeño que te cuido cuando eras adulto no siguen cuidando los padres a lo largo de toda la vida evidentemente se hace se hace con amor no es muy dura la personalización es muy duro el día que empieza a intuir que probablemente ya no te conoce o que ya no te reconoce empiezas a dejar de ver esos tics esas miradas cómplices en muchas ocasiones no empieza otro mundo empieza al mundo de el estar a su lado desde empezar a explicar historias de cuando uno era pequeño de la juventud teniendo la incertidumbre de si lo está entendiendo o no

Voz 1995 11:05 es una realidad que viven muchos otros muchos miles de españoles hoy y mañana y si seguimos como vamos esto me me gusta mucho Giuseppe una frase que no quiere decir nada pero es muy elocuente a la vez es curioso es la de si seguimos haciendo lo que estamos haciendo seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo hay temas importantes este lo es es fundamental tiene que ver con nosotros con nuestro futuro no se libra nadie absolutamente nadie detrás de esos cuidadoras vamos a hacer una pequeña pequeña pausa y seguimos hablando con con Josep sobre quince viviendas vivencias personales

Voz 11 11:40 sus cuidadores

Voz 15 13:10 oyente tú lo que necesita es tranquilidad escucha el silencio ahora acerca tu cara a Claudio cerca tu Mejía Ana altavoz de la radio ya te la mejilla no lo altavoz de la digo lo estás haciendo

Voz 16 13:23 pues Taiba mira

Voz 8 13:25 la moda arte

Voz 1804 13:28 eso es lo que te vamos a mimar

Voz 13 13:34 acabo de leer en la mejilla en el altavoz de la radio asumirá creo que bonito

Voz 17 13:44 hoy miércoles estamos ya preparando el resumen de noticias y protagonistas del día desde las tres de SER Deportivos y como todos los miércoles con juego especial para el deporte femenino con noticias protagonistas deportivos

Voz 1 13:55 cuatro de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 18 13:57 con Francisco José Delgado

Voz 19 14:04 sí

Voz 1 14:14 sin prisas la vida suena de otro modo piensa de otro modo ponemos en modo hora25 sin prisas sin prisas Cadena SER

Voz 21 14:36 se puede escuchar La Ser de Murcia en Bilbao

Voz 22 14:39 la de la Ser tú eliges qué emisora escuchas toda la información local aunque estés muy lejos el control de láser lo que quieras cuando tú quieras

Voz 23 14:51 descarga de nuestra aplicación

Voz 1 16:31 hoy con Toni Garrido

Voz 10 16:35 sí ya doce años que se aprobó una ley que parecía que iba a cambiar las cosas así se anunciaba en radio

Voz 5 16:41 algunas personas a las que va dirigido este mensaje no lo podrán hoy

Voz 2 16:47 lo olvidarán enseguida o no tendrán tiempo pero para todos tendrán mucha importancia porque todas las personas que no se pueden valer por sí mismas esos cuidadores que tienen el derecho a recibir asistencia que necesitas desde el año dos mil

Voz 1995 17:04 siete suena muy bien todo lo que cuentan pero desde entonces se ha vendido más de un millón de personas dependientes no está mal pero más de un veinte por ciento de las personas que necesitarían ayuda no recibe ninguna atención el año pasado fallecieron treinta mil dependientes antes de recibir la ayuda que les corresponde eso supone ochenta la personas al día bien lo ochenta personas cada día Josep en estas personas sólo descuidada familia o no las cuida nadie

Voz 8 17:32 sí efectivamente ha de ser la familia la la que en muchas ocasiones ha tenido que dejar de trabajar veinticinco mil personas tuvieron que dejar de trabajar recientemente para poder atender a sus familiares no si si no hay familia o no hay voluntarios en muchas ocasiones pues no vea nadie no te echo la la soledad al final de la vida y la muerte en soledad también es un problema muy importante en nuestra sociedad ellos un ejemplo en muchas ocasiones de El no haber nadie para poder cuidarnos

Voz 1995 18:02 entonces yo cada vez que que hablamos de algo sensible y lo social aparece la palabra soledad de una forma u otra evidentemente en la palabra soledad colegiala hemos tiene mucho que ver pero en esos duelos intergeneracionales esos retos sociales la soledad una y otra vez una y otra vez APS por encima de la mesa es el gran enemigo

Voz 8 18:22 bueno de de hecho ha habido un cambio social muy importante no ha además de que vivimos en una sociedad que que oculta el envejecimiento que no nos gusta que es una sociedad que va muy rápida pues en una sociedad que donde cada vez los hijos viajan más hay más desplazamientos de lo rural a lo urbano y esto hace que haya muchas personas que se sientan solas no tanto que estén solas sino que se sientan solas

Voz 1995 18:47 en entre los cuidadores claro se vencimos en foros sí en cómo ayudar a los cuidadores más allá de sus legítimas y necesarias ayudas que están aprobadas y aún así ochenta personas al día sin recibirlas cómo podemos ayudar a los demás a los cuidadores mira

Voz 8 19:04 pues una pues tanto les voz es muy importante el el haber buscado en nuestro caso en el libro personas anónimas para poderles dar voz porque los tenemos a estas personas están son con mayores nuestros en el trabajo nosotros podemos encontrar en la panadería o en el cine sigue pudiésemos ir no pero son personas anónimas ir dándoles voz es una manera de reconocerles el trabajo y en muchas ocasiones también ayudándonos hay experiencias y ejemplos en alguna empresa pues a partir del momento en que alguien ha notificado que está en un proceso de tener que cuidar un padre una madre pues ha habido compañeros cancelado el buenos días de vacaciones por ejemplo para que esa persona poder seguir cubriendo la no porque también aparece tú decías sets la soledad en muchas ocasiones también aparece el término solidaridad cuando los que tenemos al lado nos informan de la situación por la que están pasando

Voz 1995 19:57 yo estoy ves cuidadores autor junto a Gemma Bruna de cuida de recogen emocionantes muy emocionantes evidencias de quince cuidadores hoy en la prensa concretamente el diario El País Josep la fundadora Instituto de envejecimiento de la población Sara Harper viciado interesante dice la vejez no llega a los setenta años llega al convertirnos en dependientes porque ya empezamos a hombre esto o el Viza a dibujarse las líneas que separan esos momentos vitales estar de acuerdo con esa fase la vejez llega cuando nos convertimos en dependientes sí

Voz 8 20:32 sí sí a nivel general estoy de acuerdo porque hay muchas personas de ochenta de noventa años terriblemente activa y que no se sienten viajas por supuesto sigue en el momento en que somos dependientes dejamos de perder ya alguna cosa muy importante nuestra vida

Voz 1995 20:45 en dos mil veintitrés uno de cada cuatro españoles será mayor de sesenta y cinco años

Voz 12 20:51 estamos preparados para eso

Voz 8 20:54 no globalmente no tenemos un campo de actuación muy importante para poder estar preparados que son los niños hay un aspecto muy importante para tanto pues Gemma Coma para mí cuando subimos el libro es el darnos cuenta que el invertir en educación los niños él no apartarlos del envejecimiento no apartarlos del dolor es muy importante para para que estos niños cuando vayan creciendo vayan viendo cómo nos

Voz 1995 21:20 mal pues que el abuelo deja de tener unas

Voz 8 21:23 serie de de facultades que antes no tenía o que su abuela probablemente ahora no podrá acompañar subirlos a buscar al colegio porque era una manera de poder acaba reivindicando el cuidado como como derecho que tenemos como ciudadanos

Voz 1995 21:37 somos una sociedad aportaron los datos hablan de que España tiene una gran esperanza vida Vamos a ser en pocas décadas el país más longevo del planeta pero somos una sociedad cuidadora

Voz 8 21:49 globalmente no sea a nivel de de los familiares de los amigos si nos cuidamos los unos a los otros os damos pero institucionalmente no yo creo que la sociedad también la forma en las instituciones y ahí nos encontramos siempre el apoyo que necesitaríamos lo que necesitan los cuidadores

Voz 1995 22:07 tú te has planteado claro te dedicas profesionalmente has estado en asistiendo a tu madre tu Josep como afrentas tú pero cómo afronta

Voz 12 22:19 tu propia vejez

Voz 1957 22:22 sí sí que piensas cuando si va a ser que no

Voz 8 22:25 casado lo Cuchillo de palo fíjate el el hecho de estar no sólo cuidando a mi madre sino el hecho de estar entrevistando a personas en el libro y dándoles voz en muchas ocasiones te hace replantear o te hace plantear por primera vez que hay una serie de decisiones que tenemos que tomar en el momento en que entre comillas estamos sanos como por ejemplo hacer una planificación de decisiones anticipadas para poder anticipa

Voz 1995 22:53 lo decisiones es pues las que tengan que ver con

Voz 8 22:55 decisiones que afecten a a mi salud en el futuro como por ejemplo cuando yo no pueda tomar una decisión si llega el caso el poder nombrar es como una especie de tutor que acabe tomando decisiones por mí pues en el momento final de mi vida eh pues no quiero que Messi seguir recibiendo en detrimento de tratamiento o también me ha servido para ver la importancia que tienen los amigos en situaciones cuando uno se hace mayor iba perdiendo amigos no sólo los va perdiendo porque hayan hayan fallecido sino los van perdiendo porque te distancias sonó los llamas es ver la importancia que tiene el conservar esa red de amigos para para el futuro no

Voz 1995 23:37 estás que te pregunto yo aquí lo piensas que yo claro no lo pensamos eh no sé si iba casi contra nuestra manera de vivir como socialmente Nos hemos arreglado nos hallamos todos casi pensar en eso casi va contra nuestros principios más básicos como sociedad

Voz 8 23:56 no en ahora va creo que dice no pero sí es complicado porque además vamos vivimos en una sociedad donde todavía súper rápida tanto ahora ya no ya no hay tiempo para para la reflexión para pensar o los sentimientos para pensar que mañana puedo no estar aquí y pensar sobre todo en Eloy hemos en la sociedad pues que nos oculta la dependencia no oculta al envejecimiento unos oculta la muerte y eso no ayuda sin duda

Voz 1995 24:24 y sabes piensas mucho en este es un debate muy abierto sobre la privacidad pienso en la intimidad punto en que tu vida donde tú intimidad es

Voz 9 24:35 no sé algo

Voz 1995 24:37 has perdido que que que ya no goza esa intimidad no está sin tu casa pero bueno hay que pensar en ello vi y hacerlo seguro nos va a venir bien para hacerlo el nuevo libro de de Josep París porque las experiencias que el cuenta que son de todo tipo de ser atípica imagen que hemos visto dos un millón de veces en una gran ciudad con una señora generalmente latinoamericana somos así que antes de tiene cuidando de una anciana empujando sí a ruedas a a niños ojo no no pensemos solamente en gente mayor sin a niños y jóvenes en situaciones muy extremas fines interesante que hablemos dice Josep y es verdad que hay que dar voz hablemos esto pensemos si está bien nos va a hacer mejores iba a hacer que nuestro futuro esté un poco más poquito más en nuestras mejores expectativas y darle un abrazo y enhorabuena a Gemma o con quiénes escrito ese libro cuida de quince vivencias de cuidadores innecesario libro de verdad un abrazo muy grande muy bien muchas gracias Rosa Paz

Voz 1 26:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 24 26:56 Bonet edad con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 5 27:01 Marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta

Voz 1804 27:05 a y cuéntanos lo que quieras

Voz 24 30:51 la Bella que el meteorito que chocaría con la T la con la tierra en dos mil dieciocho más hecatombe el efecto dos mil las profecías de los mayas El fin del mundo todo predicciones lo mismo pasa con Juanjo y todos sus dispositivos seguirán funcionando y tus aplicaciones

Voz 1957 31:07 también y ahora que tenían puestos Lope

Voz 37 31:09 por estás dispuesto a quedarse con lo mejor pues eso únete al movimiento yo estoy con juega Weiss bueno y

Voz 1995 31:20 tú no querías tú caldo pues toma tres tazas tenemos hemos tres escépticos en desbroce salvar Miguel Mulet profesor de Biotecnología la Universidad Politécnica de Valencia muy buenos días te estás ahí estoy aquí si ahora Dale al botón nombre

Voz 38 31:42 sí ya lo estoy dando todo el día

Voz 1995 31:46 tenemos en Bilbao al científico de correo pues Gámez muy buenos días hola buenos días bueno todo bien esta esta semana estáis contentos felices la ola de calor va a llegar si sobrevivimos al calor perfecto vale es verdad que hay que avisar y es verdad que nunca está de más no recomendación pero unos llama la atención lo de los expertos recomiendan sentido común bueno para todo

Voz 1957 32:08 el problema es que cada uno tenemos suyos sabes si hay gente que te dice que ACS ha cosas por sentido común y tú dices hay hay va adiós

Voz 1995 32:16 miembras lo que yo te diga bueno y queremos empezar hablando contigo del origen del movimiento escéptico y del pensamiento crítico que que en España lleva ya algún tiempo cuando empieza realmente a tomar forma ese pensamiento el movimiento escéptico español surge a principios de los años ochenta

Voz 39 32:33 surge en el País Vasco donde un grupo de amigos que investigamos cosas de ovnis que aquel entonces salían en los periódicos llegamos a la conclusión de que se están diciendo muchas tonterías en la prensa de los medios de comunicación y empezamos a pedir más sentido crítico con respecto a los ovnis pero empezamos a pedir más sentido crítico respecto a los ovnis pronto respecto a la seudo arqueología enseguida en el año ochenta y cinco ochenta y seis por ahí se unen al equipo que éramos unos ocho diez dos médicos Víctor Javier Sanz Larrinaga y Pedro Caba empezamos a trabajar sobre las terapias que en aquel entonces se llamaban medicinas alternativas como todo recordar

Voz 1995 33:12 sin medicinas tradicionales medidas adicionales con eso de tradicional tiene ya también una pátina bueno esta esta mañana como decía no tenemos a dos estáticos sino que tenemos a tres tenemos al vicepresidente de la Asociación para proteger al enfermo de terapias pseudo científicas miembro del círculo de escépticos para el avance el pensamiento crítico Dickens a Gámez Emilio Molina muy buenos días muy buenos días Emilio acaba de publicar la seudo terapias que ya con el título en tenemos que es una guía básica para pacientes y también para profesionales para todos

Voz 1957 33:41 así es sobre todo por el tema de que hay muchísimos médicos suelen sanitario en general enfermeros fisioterapeutas que tienen en su campo con movimientos muy difundidos entre los pacientes de los que ellos mismos no saben nada me dado con oncólogos por ejemplo que no han oído hablar de la nueva medicina de Hummer que es uno de los movimientos más peligrosos que es es que es que pueda haber una historia Un poco extraña no es estamos hablando de un médico alemán que en los años a finales de los setenta y un disparo que recibió su hijo y poco después el tuvo un cáncer de testículos asoció las dos cosas ir más o menos inventó que todo que el can era era producto de un conflicto emocional no resuelto y que este hombre tenía problemas psicológicos psiquiátricos más bien severos tenía delirios pero el caso es que era médico quien propuso lo que llamó la nueva medicina germánica era el doctor James E eh que básicamente decía que el el cáncer una manera que tenía el cuerpo de curarse solo y que había que dejarlo en paz que que lo que había que hacer era atender a al conflicto emocional es una una locura una locura literalmente porque el hombre estaba mal de la cabeza que sigue costando víctimas Adriana pero que en España ha potenciado por ejemplo un personaje tan

Voz 39 34:50 mediático como Two María Alfaro que llegó a decir que los niños que sufren cáncer es porque no fueron deseados por su madre al al quedarse embarazadas

Voz 1995 34:57 pero eso también te tiene eh adeptos en que tiene

Voz 1957 35:01 muchísimo se James de hecho creó escuela cuando cuando le quitaron el título en Alemania por seguir tratando a gente que estaba hasta con rigor mortis en su clínica imaginarnos hasta qué punto estaba mal de la cabeza vino a España oyendo la justicia y se afincó en Málaga durante más de una década y ahí ha creado una escuela de médicos hay médicos colegiados hoy en día que siguen difundiendo sus humano pero por la segunda cadena Le dedicaron un programa Lauda de los noventa en la época en la que había dos cadenas

Voz 1995 35:27 ah cuando dices que no de esa Hamilton es médicos colegiados rollos Ana no médicos reales reales médicos

Voz 1957 35:36 de de los que tú podrías ir a una consulta y ellos te acabarían diciendo que tú cáncer no tu campeones un conflicto emocional que tienes con tus seres queridos pero muy bien había un médico que era seguidor del Fermín morían exacto que era fumador empedernido porque él decía que que vamos que fumar no provocaba cáncer que vamos conflictos emocionales bueno de hecho se murió de cáncer esta señor osea que no le funcionó al mismo

Voz 1995 36:01 no tendría conflicto emocional no no resulta eh Mulet es más peligroso de lo que parece yo este libro que que menos nuestra de Emilio más va a recordar pero esto es más peligroso de lo que parece evidente que juegan con la vida de la gente no no se trata ya de nivel económico que sea más rentable menos rentable qué gente se muere pero esto sí

Voz 1957 36:21 no y eso hay que preguntárselo a cualquier oncólogo que yo sólo dicen que todos los años en a dos personas que se dejan el tratamiento por seguirá un tratamiento de estos muchos casos son no son personas que están desesperadas son personas que tiene un pronóstico favorable que siguiendo el tratamiento convencional posiblemente salvarían pero deciden directamente no salvarse de hecho recientemente hemos visto otra persona que también de una asociación de estas que también se quiso empataron cáncer con zumos y tal y acabó muriendo de cáncer un cáncer que hubiera sido perfectamente curable

Voz 39 36:54 y en ese es que estas fuentes perdona Antony es que estas personas lo que hacen es decirle al enfermo la quimioterapia o la radioterapia son malas matan son tóxicas si yo le doy estas flores y le doy estos masajes este no sé que usted no va a tener efectos secundarios iba a acabar con el cáncer eso es lo que básicamente le dicen claro todos sabemos que la medicina es muy agresiva cuando tiene que luchar contra algo muy gordo y que los efectos secundarios pueden ser digamos graves pero mucho más graves morirse

Voz 1995 37:23 yo desde luego no tiene nada que ver todas las las terapias aquí tienes hablas tú de abrazo terapia Hammett este la macrobiótica el masaje metamos Fico la acupuntura la todas tienen algo en común

Voz 1957 37:36 pues básicamente que no han probado su validez ese esa antes comentabas el tema de la medicina alternativa

Voz 1995 37:42 de dónde parte días que tu yo no hacemos aquí la sueco terapia muchas en sale a señoras insiste ponemos música

Voz 12 37:51 de Abba todo el rato vamos hay que ha veras hombres

Voz 1995 37:54 porque si no te has bueno montamos unos muebles voces coméis harén

Voz 1957 37:58 contra el cual muchos casos lo que hacen son refrito de cosas que ya existe en el suelo no no ahora ahora pues eso son delirios de gente que pues que de repente tienes a Sabina mesiánica de yo he descubierto esto normalmente siempre hay un nombre propio detrás una marca registrada en muchas ocasiones pues lo que te encuentras es que es la de alguien que que se la ocurrido eso ya está eso es complejo de mesías no todo el planeta una salvado de hecho algo que tocó mucho en el tema en el libro es que hay un trasfondo muy similar el fenómeno sectario detrás que tiene que ver con entre otras cosas la inversión de la de la realidad es decir a la gente es el pinta la medicina como aquello que quiere matar remedios y falaces lentos como aquello que le va a curar una infantil licitación del de del paciente os hacerle depender totalmente de lo que diga palabra por palabra el Grup porque sino no se va a curar hijo cual que cuando el paciente ese mural elevan echar las culpas a él por no haber hecho bien lo que se supone que tiene que hacer es otro de los puntos ese sí sí

Voz 1995 39:00 o sea perdona si encima Wasilla palmas que es lo más probable que ocurra así enseño decirte que tienes un conflicto emocional que y por eso no va a resolver tu cáncer sea si encima palmas la culpa es tuya

Voz 1957 39:11 totalmente claro yo se desentienden y además si llegas llegará a nivel judicial e intentar denunciar esto el juez te diría pero señor cómo se lo ocurrido usted tratarse de de esto nunca hacer con esto Jesús

Voz 1995 39:22 ha quedado claro la justicia

Voz 1957 39:25 no protegen el que lo dio a preguntar también

Voz 1995 39:27 es hay una legislación muy claras unas este tipo de usos pero la medicina además pero es verdad que

Voz 38 39:33 regular la credibilidad que da alguien no

Voz 1957 39:36 partiendo de la base de que si el te lo receta nos médico no está cubierto por ningún colegio profesional ni poner un seguro de mala praxis el juez te va a decir es que tú te lo has creído que claro me parece un poco incauto porque cuando estafas alguien también te están engañando se están vendiendo algo que no tiene tú lo puedes denunciar pero

Voz 1995 39:55 curiosamente el sistema de salud que le cuentas Mulet expresado cuentas los trileros de la calle exacto donde esta la pelotita que tiene sus trucos eso están perseguidos tú no puedes de que estás estafando a la gente porque me porque si haces eso con la medicina o jugando bonito

Voz 1957 40:12 así es donde han ido todas las sentencias todas las sentencias que tenemos de la gente que lo ha denunciado al final lo que ha dicho al juez que según la ley tú tienes suficientes conocimientos para saber qué te estaban engañando más o menos Geoffrey pues es muy cruel pero lo que viene a decir

Voz 39 40:25 si eres tonto te fastidia o cierres ingenuo te fastidie

Voz 1957 40:28 es una foto que viene que está está haciendo los jueces están ignorando que las personas en un estado de psicológico En es cuando tiene un diagnóstico de cáncer no rigen bien nos no están en condiciones en muchos casos para saber cuando cuando el está están poniendo delante algo que es ciencia y cuando no de hecho muchos médicos ellos mismos son engañados por las sutiles los útiles discursos de algunos Ciencias imagínate cómo de de de es pues eso de agarrarse a un clavo ardiendo claro es lícito cuando

Voz 39 40:59 estás enfermo lo que tiene que haber es un sistema que te

Voz 1957 41:02 deja efectivamente que estamos hablando de una estafa estamos hablando de que estás vendiendo algo con unas propiedades que no tiene y te vender un coche diciendo que Correa ciento veinte no pasa en cuenta tan estafado efectivamente pero es un punto muy importante que es que a diferencia de los trileros esto lo estamos viendo que se ha introducido en universidades en hospitales colegios profesionales profesionales que hay alguno que lo cuento en el libro que que directamente publica que ellos sean cualificado ellos en Flores de Bach lo ponen así

Voz 1995 41:30 Flores de Bach si al colegio enfermería de Barcelona

Voz 1957 41:32 yo yo yo yo no

Voz 39 41:34 tiene con con con flores y con la música de Bach

Voz 1995 41:37 vale y algunas frases claro el libro de de Emilio advierte no hay muchas frases que forman parte en nuestro imaginario común que están encima vamos que conocemos bien como la de a mi es que me funciona también se reían de Galileo que lo están haciendo ya los hospitales es que si no me lo dices tú porque que dicen esto está pagado por la farmacéutica para este su manual los en el fondo esto es una y otra vez la verdad

Voz 1957 42:05 sí por eso intento de enfocar el libro más que en las en el caldo de cultivo que permite el discurso que hay subyacente a todo este fenómeno que como decía tiene mucho que ver con el tema sectario no con un lavado de cerebro con una reforma del pensamiento que lleva a la gente hacer creer que aquellos que le podrían aportar algo de sentido crítico son los que quieran engañar inmóvil y viceversa no esta lucha no es contra el tema de las terapias como bien sabe Gámez Mulet a los que también un abrazo son referentes en muchos ámbitos y esto va a más en el pensante de la fama

Voz 1995 42:36 de todas al Emilio la falta de pensamiento

Voz 1957 42:39 Tico de base el tema de no conocer nuestras FAES nuestros sesgos cognitivos no conocer nuestras vulnerabilidades que todos arrastramos como humano

Voz 1995 42:46 de todo lo que cuenta Emilio que hay que estar siempre alerta pero hay una gama que a mí me llama menciones que difícil debería ser muy difícil engañarse a uno mismo pues mira a fondo quieres engañar decir cuando alguien te dice Si te rascas con esta paleta ahí donde yo te diga en vas a conseguir es que tú sabes fondo sabes que es mentira pero te engaña

Voz 1957 43:07 más fácil mira si Cascos bajo mil euros te aseguro que ya te va ya vas a decir tú que funciona por no admitir que tan tanga o mil euros pero entre la defensa de la compra por ejemplo sitúa en mucha gente que cree que que la acupuntura sobre para dejar de fumar pero es que claro si te has gastado quinientos euros en una sesión mejor dices voy a tomar porque no vale pero no es por la acupuntura en muchas veces es ya hay mucha gente que sale de la sesión aquí se tiene claro ya hay mucha gente que sale de las sesiones enciendo un cigarro y dice bueno pero ya estoy fumando menos no no engañamos todo el tiempo

Voz 1995 43:37 es una fantástica haría las terapias de Emilio Molina Cazorla que increíblemente a día de hoy es Múgica necesaria medio muchísimas gracias a vosotros y os referentes a amuleto y a Gámez como siempre gracias también nos encontramos aquí la semana que viene ahora

Voz 40 43:55 hoy

Voz 1 43:56 Moore hoy

