Hoy por Hoy (26/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0824 00:10 hola buenos días Pablo Iglesias asegura que un gobierno de coalición con el PSOE está más cerca de lo que parece el Secretario General de Unidas Podemos acaba de hablar en Madrid sobre la situación de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez Iglesias asegura que van por buen camino y cree que podrían fructificar aunque haya que esperar hasta después de las vacaciones

Voz 2 00:28 la segunda posibilidad es que haya un gobierno de coalición con nosotros aquí os quiero transmitir tranquilidad ese acuerdo de gobierno de coalición está mucho más cerca de lo que podría parecer básicamente porque la política está dominada por correlaciones porque nosotros no tenemos ninguna duda de cuál es la función de los tres coma siete millones de ciudadanos que nos votaron y la función de sus cuarenta y dos representantes en el Congreso de los Diputados

Voz 0824 00:57 vox exige programa único firmado por todos los partidos involucrados para dar su apoyo a la investidura de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid Rocío Monasterio portavoz de la formación de ultraderecha en Madrid acaba de comparecer para comunicar que el PP deja de ser su socio preferente para asegurar que le tienden la mano a todos los grupos que respeten a sus votantes vamos a las la de Madrid Javier Bañuelos buenos días buenos días Vox abre desde hoy una fase de negociación hasta el dos de julio creen que el acuerdo es posible y lo piensan en una repetición electoral de momento hoy mismo van a entregar a todos los grupos un documento marco donde dicen que Vox sólo dará sus votos a un gobierno que respete a sus votantes y suscriba abiertamente un acuerdo con Vox un mensaje directo de Rocío Monasterio a ciudadanos sin citarle

Voz 3 01:38 no es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes lo que es indispensable es que hay tengamos un programa único firmado por las tres partes

Voz 0824 01:49 importante otro detalle de esta comparecencia Vox llegó a firmar un con el PP un preacuerdo para entrar en su gobierno a través de entes públicos pues bien Vox renuncia ahora al poder institucional las otras

Voz 3 01:59 nos venimos a defender ideas no a pedir consejerías

Voz 0824 02:03 vamos a poner sus ideas exigen por ejemplo suprimir las ayudas de sindicatos o empresas públicas de carácter ideológico también piden la ilegalización de las organizaciones que favorezcan la inmigración ilegal acaban informarnos que Isabel Díaz Ayuso también dará una rueda de prensa aquí en la Asamblea será a la una de la tarde los trabajadores de Alcoa se vuelven a reunir hoy con la empresa estadounidense después del encuentro de ayer con el fondo suizo que quiere comprar las plantas de Avilés y de A Coruña los sindicatos piden al Gobierno que rebaje el precio de la luz que es la condición que pone el fondo para garantizar los empleos a medio y largo plazo la ministra de Industria ha estado en Hoy por hoy

Voz 0738 02:36 en las reuniones les transmitía a los comités de empresa que confiaran que confiaran en el Gobierno que vamos a trabajar con lealtad los objetivos serán llegar al treinta de junio con la venta de las dos plantas y con el cien por cien de mantenimiento de los empleos esos objetivos están cumplidos con la oferta de Partner que tiene un plan industrial y creo que hoy estamos más cerca más cerca de lo que queríamos todos once tres diez y tres en Canarias

Voz 1915 03:04 los semáforos de la cinco dejan de funcionar a partir de esta hora el nuevo Gobierno de la capital da marcha atrás a una de las medidas más polémicas de Carmena que se puso en marcha hace apenas cuatro meses en la entrada del túnel que conecta la A5 con la M30 está

Voz 0089 03:18 la Alfonso Ojea Alfonso buenos días qué tal buenos días Cristina en efecto tres minutos ya de desactivación de los radares pero la circulación en este punto en el túnel de entrada la avenida de Portugal es fluida aunque muy intensa fluida setenta kilómetros por hora velocidad máxima permitida porque si se supera el radar del Alto de Extremadura hará una magnífica fotografía del vehículo infractor por tanto sean ya desactivado los semáforos pero el sistema de control de velocidad permanece control continuamente funcionando habrá que esperar a un periodo apunta para comprobar la longitud entonces de atasco

Voz 1915 03:53 la Policía Nacional ha detenido en Madrid capital a tres personas dos mujeres y un hombre que acordaron el asesinato de otro hombre las mujeres madre e hija habían sido estafadas por la que iba a ser su víctima y el otro hombre las convenció para mata

Voz 0824 04:05 Hurley extraer sus órganos para venderlos un Crime

Voz 1915 04:08 el finalmente frustrado escuchamos a una portavoz policial las dos mujeres afirmaron que primeramente fueron engañadas por la actual pareja sentimental de la madre quién habría obtenido de ellas mediante múltiples engaños más de sesenta mil euros la hija le cuenta lo narradas su actual pareja sentimental momento ver que éste Le revela que en realidad es el jefe de los servicios secretos y que podría resarcir las económicamente para ello les propuso hacer acciones encaminadas a localizar asesinar y extraer los órganos del cuerpo del individuo que les había estafado ir el precio obtenido por la venta de dichos órganos les entregará un cheque por valor de sesenta mil euros ella está reunida la comisión de seguimiento de la Eva aula Pruebas de Acceso a la Universidad para estudiar las irregularidades del examen de Dibujo Técnico la prueba de este año incluía dos preguntas de esta materia que no están en el temario que

veintiséis grados en el centro de la capital

sabes lo bueno de la radio es que yo podría decir ahora que este es el sueco tocando el piano y la gente claro lo han dicho la SER en exenta eran nada mala querer pero es verdad que la radio final en la revista difícilmente la tele por ejemplo gente cree que no pero es mucho más difícil mentir en un sitio donde están radiografía constantemente y sin te pilla de pillarle la tele de disfrazar maquillar peinar vestir un decorado unas luces cómo estás

Voz 10 06:38 buenos días Amaya muy bien muy buenas días estás feliz sí estoy muy contenta la verdad

Voz 4 06:42 es feliz soy feliz soy feliz

Voz 10 06:45 se podría decir que soy feliz sí

Voz 1995 06:47 Amaya ya lo saben se ganó a todo un país hace ya mucho tiempo hace un par de años crudo

Voz 4 06:53 en suelo mezclada y naturalidad y por supuesto

Voz 1995 06:56 hay mucho talento desde entonces una enorme comunidad de seguidores permanecía a la espera de su nuevo disco que ya es uno de los lanzamientos más esperados el pop español y si todo va bien

Voz 11 07:08 va a llegar en septiembre si todo va bien citada bien por ahora todo va bien

Voz 4 07:12 es que esto hay algunos secretos de Estado que es qué pasó realmente el 23F como si hace un buen SOCA Rat cómo va a ser el nuevo disco de mayo es casi un secreto de Estado

Voz 10 07:22 bueno tampoco e Hidalgo se pero pero si te da bien yo ahora mismo la verdad es que estoy bastante es como que lo más difícil ya ya lo hemos hecho que porque al final está practicamente el disco terminado

Voz 10 07:39 un año y medio sí sí de hecho se terminó hace poco pero es que al final un disco yo también lo he aprendido este año y medio que que no sólo son las canciones son como muchísimas muchísimas cosas que yo ni me imaginaba iban y la verdad es que estoy ya ya ha pasado lo más difícil y ahora estoy bastante tranquila porque porque ha habido momentos te bastante nerviosismo

Voz 4 08:00 para Paco de Lucía decía que lo que le hubiera gustado es hacer un disco al final hacer imagínate en toda su vida pero voy a hacer

Voz 1995 08:12 porque en el fondo uno pues si te pasa adivinos que nunca termina estar contento con lo que hace tres años de aquí te niega el puesto yo más que hay podía haber

Voz 10 08:22 claro es que yo creo que nunca está Osán no es normal es como que siempre se puede hacer todo de muchísimas maneras

Voz 4 08:28 a veces a veces y ex esposas

Voz 1995 08:32 estoy de tu vida ITER Angola

Voz 10 08:34 en el momento no estuvo tan mal igual también los tiempos cambian hay perdón yo creo que nunca nunca es San no hay extremos de siempre se puede hacer de muchas maneras todo

Voz 12 08:44 a ver con parar también

Voz 10 08:47 está claro si eso es verdad hay que saberlo pero bueno es es muy subjetivo yo creo entonces

Voz 1995 08:53 además los discos antes fíjate porque vamos apareciera que incluye unos abuelos esto pero antes como había una pista que se grababa a la vez que tenemos en diez días estudio después todos desde incluso en la película The Queen que se fueran bueno dos meses de estudio son dos meses no puede está dando más pero ahora con toda la nueva tecnología pues estás toda la vida cambiando modificarlo subiendo bajando que tal vez ese poquito de aquí sube la guitarra es decir no tiene fin realmente

Voz 10 09:19 ya sí es verdad es que es que se puede hacer de infinitas maneras todo entonces es imposible que algo sea correcto o no es como

Voz 12 09:28 pero tú como artista cuáles resultan más tenso parate en un estudio con otros museos o cantando desde el escenario con público

Voz 10 09:37 yo creo que yo creo que lo del estudio es como más porque al final cuando estás cantaba en el escenario ya está todo montado y en ese momento no tienes que decidir nada simplemente tienes que hacerlo y hasta entonces no tienes que pensar pues esto lo tengo que hacer así porque ya lo tienes trabajado en Cameron estudios y que claro ahí es donde donde se formó

Voz 4 09:57 está claro claro esos por eso

Voz 0137 10:00 entonces sí que es verdad que es un poco

Voz 10 10:02 además yo que que su primer disco que hago hoy es esto es la primera vez que lo hago en toda mi vida y no tengo experiencia entonces en ese estado bastantes personas que me aconsejen porque yo no me veía capaz de hacerlo decidir esas cosas yo sola porque me parece que es muy difícil y más si si es la primera vez que lo haga

Voz 1995 10:21 eso lo dicen si quieres llegar pronto vete sólo si quieres llegar lejos tienes que ir acompañado eso esas el disco este que hablamos que saldrá en septiembre si hemos conocido algunos adelantos como este

Voz 13 10:38 por qué lo miro con otros sólo es u

Voz 1995 10:52 tú eres consciente maya que dentro de treinta esta canción de va a acompañar toda tu vida dentro de treinta años tras un concierto

Voz 5 11:03 Madrid

Voz 1995 11:04 alguien del público va a gritar torcer gente toca de nadie podría a la del primer disco de te pedir dentro de treinta años esta canción te va a acompañar siempre que inmobiliario con el que pasara el resto de tu vida si

Voz 4 11:20 mucho porque esta canción a mi me encanta la verdad así que buena compañera de viaje dice si ese sean y me gusta mucho esta canción el piano vuelve a estar ahí las aprobada por cierto si se ha probado que sacan sobresalientes sobresale me ha como cosa decirlo pero pero si usted quiero decirlo si porque yo sí ya tengo el título

Voz 1995 11:49 el B uno el cuál es el grado

Voz 4 11:51 cuál es el grado medio que son seis años como qué grado medio como medio con me bueno grado medio luego está el grado superior que son cuatro años cuatro años eso sí pero igual grado superiores a quiero seguir formando me pero con el piano clásico no lo sé igual

Voz 10 12:10 con otra cosa para

Voz 4 12:12 porque es que llevo ya muchos años en el mundo del clásico hay mucho pero para mí si para mí si esto ha visto

Voz 1995 12:22 gente en tu vida

Voz 14 12:25 bueno vaya va a tener un nuevo disco en septiembre pero he tenido la amabilidad de venir a contarnos que septiembre mates de su nuevo disco

Voz 1995 12:38 es uno de los grandes secretos de Estado así que vamos a hacer una pausa no se vaya porque lo mismo nos lo cuenta en unos segundos

Voz 32 18:13 en tú

Voz 19 18:14 sí

Voz 32 18:20 las pero hay lo que quiero hablar

Voz 1995 18:32 dentro de la noticia que tenemos justo ahora con Amaya es hasta acabar sobresaliente acabado los precios medios de clásicos tanto el título que tenemos de la mujer que unido musicalmente las dos Españas porque es la única persona que pasó de ganar Operación Triunfo dos mundos absolutamente irreconciliables irreconciliables hasta que tú llegaste mayor

Voz 4 19:02 bueno no sé no sé qué os voy a ver si lectura tercero cuando no es la solución

Voz 10 19:10 bueno en realidad a mí tampoco es algo como muy a mí me hace muchísima ilusión la verdad a mi cuando me dijeron que iba a tocar en el Primavera Sound Sara cuando me lo ofrecieron yo también era como que no no no me lo esperaba por eso por eso mismo porque cada vez hay de Operación Triunfo y era como pero qué voy a hacer yo ahí sabes pero pero si no sé a mí me hizo muchísima ilusión y es verdad que no hay que tener al final porque una porque alguien salir de Operación Triunfo pues en primavera

Voz 4 19:38 cómo ve no me pasa nada falta que alguien llegará y luego ir apareciendo hasta que llegas titulo y lo hiciste que Talgo la modernidad cómo modernos indies

Voz 10 19:49 bueno son muy majos si son todos muy majos Tavera depende que hay que persona pero como todo

Voz 5 19:56 y sobrevivir

Voz 1995 19:59 al final hasta aprobaba con sobresaliente pero ese vivir si en muchas veces porque parece cuando alguien saca un sobresaliente que decirlo mucho pero vivir sometida constantemente al juicio los demás en el caso del sobresalientes objetivo nacionalistas estoy mucho estar permanentemente sujeta al juicio de los demás

Voz 10 20:20 bueno eso es algo que yo tampoco porque yo soy una persona que suele relativizar bastante las cosas entonces no le presto mucha atención mucha atención sí que es verdad que que me entretiene porque yo todos los días leo Twitter y miro a ver qué dice mi pero si me afectara realmente no lo haría porque no además sería sano pero veo que no me afecta tampoco

Voz 4 20:41 entonces no no no no yo todas las mañanas no estoy Amaya Google sí sí siempre a ver qué sale

Voz 1995 20:54 Miguel que sepa es que siempre cuento pero tú sabes que sí tiene una cuenta en Yahoo

Voz 4 20:59 ah sí que me gusta contarlo es para ir a su cuenta

Voz 1995 21:01 Yahoo que es ya bastante antiguo va a Google y pone en Google pone Yahoo entonces ahí

Voz 4 21:09 a mí me hasta ahora me ha llevado bien no está roto y eso lo lo solo

Voz 10 21:18 en Twitter siempre busco Amaya

Voz 1995 21:20 vale en Twitter en que les pone Amaya Romero Salamanca Montero Salamanca hijos Instagram Amaya Alfred Tamayo Diego Amaya relámpago Amaya disco Amaia nadie podría hacer variar doy Yao

Voz 4 21:35 verás buscaba Amaya que voy a poner había estaba alguna de esas opciones no

Voz 1995 21:41 yo de ser noticias destacadas hoy más senderista

Voz 4 21:44 antes

Voz 1995 21:48 ya de Pilar en una alfombra Joaquín qué pesados mesa no tomará si te tiras finas sí sí es belga descuido de Amaya que

Voz 4 22:00 The Huffington Post el descuido de Amaya en Instagram a esa es porque es verdad que es otra cosa

Voz 10 22:07 sí eso lo hice adrede porque es aquí lo de a la captura de vídeo del de los vídeos que han salido en veo hace poco que están muy tocado en directo las canciones Justo lo estaba estaba haciendo el como una captura de vídeo para ponerlo en instan para poner enlace y así gustó recibí como un telegrama de Núria Graham además comentados los vídeos que Augusto maravillosas yo sí sí entonces es como que me hizo gracia y lo hilo y lo subía así

Voz 4 22:33 pero del descuido nada no no fue como este

Voz 10 22:36 tampoco fue algo algo intencionado pero dio la casualidad de que justo lo mismo

Voz 12 22:41 por ello según siempre está valorando bajo lupa no cualquier tipo de todo este tenis que se dice

Voz 10 22:52 poco es un poco raro pero bueno ya me he acostumbrado aunque también es verdad que cada vez conforme pasa el tiempo todo se tranquiliza más eh porque al final el boom de OT se va desinflando hoy es como que ahora mismo yo estoy mucho más tranquila que hace un año y medio hace un año y medio a todavía más locura

Voz 4 23:07 te has ganado mucha gente hoy en el país durante esta queda escritas me flipa el pop español de Marisol y Julio la última Exposito Gaudí que hablamos hablábamos hablas

Voz 1995 23:19 de un grupo mexicano que declaraba

Voz 4 23:22 ahí tiene un motorista de policías argentinos y luego acabase trabajando pero no sabemos cómo va a ser el disco

Voz 1995 23:38 pero ya más o menos esta mañana hemos tenido gran realidad en el equipo y por ello hemos dicho vale en el disco

Voz 4 23:43 ya conocemos relámpago

Voz 1995 23:49 además distintas interistas conocemos del disco lo que todos sabemos que te has inspirado en artistas como Stevie

Voz 34 24:02 a Frings permiten

Voz 1995 24:12 sabemos que esta canción de Kanye West

Voz 35 24:16 eh me portento

Voz 1995 24:24 pues y nosotros vamos a sumar una una es un tema a esta mezcla de Van Marwijk en qué es Cecilia

Voz 19 24:35 no

Voz 4 24:38 sí

Voz 1995 24:40 si juntamos todo eso no sale algo parecido

Voz 10 24:44 si es que no sé el disco la verdad es que ha ido como tomando diferentes caminos desde que empecé a hacerlo en ver más o menos el verano pasado a principios de verano pasado es como que ha ido cogiendo muchas formas a a lo largo de todo el proceso es como que cada vez iba cambiando pero pero de una manera muy natural porque al final no había planeado como quería que sonase simplemente me dejaba llevar un poco por lo que salía y al final ha salido esto pero es verdad que todas todas estas referencias

Voz 4 25:10 han estado en el proceso de Marisol

Voz 10 25:14 Marisol es que al final a Marisol yo creo que es una referencia que ya llevo integrada dentro saberes como que inconscientemente porque es algo que siempre desde que nací ha sido ensayo canto por Marisol de hecho es como que empecé a cantar por Marisol

Voz 1995 25:29 pero no sé por qué pasa en todas partes no como que hay un gran boom luego hay una generación como que rechaza justo lo que viene antes y luego llegó a otra generación empieza

Voz 4 25:35 es valorarlo todo lo que veía poquito antes es una vuelta tampoco tonta porque ya podríamos hablar desde el primer día que preocupa a algunos de los artistas que han dado forma a quiénes somos en este país que ayer justo donde está sentado el ganador de Eurovisión Salvador sabrán maravilloso quedamos quedamos irnos a tocar por los hoteles porque eso sí lo esos son los verdaderos músicos a los que esta noche van a estar tocando en hoteles

Voz 1995 26:03 en Gandía Mallorca en Benidorm en Málaga eso no está pagado que les antes y que están tocando tu canción seguramente

Voz 4 26:12 seguro vamos deberíamos ir

Voz 1995 26:14 eh mira voy a hacer es la misma propuesta ayer con con Sobral

Voz 4 26:17 deberíamos irnos a un hotel de Magaluf empezaba o bueno no podíamos robar contra bestia extrema

Voz 1995 26:30 qué qué opinas de de Eurovisión ya con todo el tiempo no por no hablar de lo de este año y de Madonna

Voz 10 26:36 sí

Voz 4 26:36 cómo recuerda aquella pues fue vas

Voz 10 26:39 ante lo cubre a la verdad porque nosotros acabamos de salir de Operación Triunfo y teníamos se ajustó nos vino todo a la repercusión que había tenido que nosotros no éramos conscientes entonces fue como no había tiempo de asimilar lo sabes porque literalmente un día después de la gala final ya estamos haciendo promoción de Eurovisión y fue como y además es como que no teníamos poder de decisión y claro todo lo que hacíamos Nos lo imponían eso me agobia bastante y aparte era un ambiente en el que yo no no me sentía muy cómoda pero pero bueno también aprendí muchísimo en en esos meses porque hicimos muchísimas cosas entonces me sirvió también para aprender un montón

Voz 1995 27:18 tienes la sensación de que es una nebulosa de una película de otra persona

Voz 4 27:22 en el estoy un poco así es como si hubiese sido

Voz 10 27:24 un sueño algo es como si es como que no lo recuerdo total osea es como que lo recuerda con algo como si fuiste hubiese difuminado sabes no lo recuerdo en yo veo la actuación y digo esto esto piensa pasar

Voz 4 27:38 la verdad me parece mentira tienes planes para San Fermín

Voz 10 27:42 para San Fermín el concierto el cinco de julio en el Erika en Galicia así cuesta de San Fermín menos si uno

Voz 1995 27:55 las sacra planchazo bueno el chupinazo de Amaya va llegar en forma de nuevo disco en el mes de septiembre

Voz 34 28:03 tenemos canciones como ésta

Voz 36 28:08 has estado esta canción no va a estar en el disco pero a mi me gusta y me gusta que esté que cobra como más importancia

Voz 1995 28:28 permíteme Amaya fantástico lugar al que tú vayas todas las suertes vamos a sentir escucharlo hiciera lo que sea que vaya muy bien muy bien muy bien todas las sostén

Voz 10 28:38 muchísimas gracias los vivas a esa es viva San Fermín gora San Fermín

Voz 4 34:40 Granada empezamos estaremos de la Alhambra

Voz 1995 34:47 la Alhambra eso sí en el viernes en la Alhambra para celebrar con todos ustedes el ochenta y cinco aniversario de Radio Granada si quieren ustedes unirse a la fiesta les esperamos a partir de las diez de la mañana en la sala de conferencias del Palacio de Carlos que

Voz 4 35:03 porque Carlos Canet el acceso es libre hasta completar el aforo mientras tanto que tú eres de ganar de Granada se dice Miriam Román en la Román Román de todos y no te acuerdas si mi primo Paco Paco Paco vete preparando el aperitivo abre la puerta a la mesquita pues que estamos en mesquitas si no estás oyendo Paco salimos a las cuatro a las siete más no menos si quieren ustedes fiesta no tiene más que presentarse pero para demostrar nuestro amor hacia la Alhambra hacia Granada vamos con la pregunta de hoy Tom qué significa la palabra Alhambra a cerveza que va sepa hacer me vale veis esos ve la roja

Voz 1995 36:06 la expresión que viene de una canción del arte dels arte esta vez bien dicha Luis Eduardo Aute

Voz 1 36:13 se llama Alhambra Alhambra

Voz 4 36:18 a veo se ve no es que no está en el guión estuvo buscándolo pero sin guión y todo eso

Voz 1995 36:29 Nos vemos el próximo viernes veintidós de junio a partir de las diez de la mañana en la sala de conferencias el Palacio de Carlos V de Granada no gana bueno la aparición de la televisión en España allá por el año mil novecientos cincuenta y nueve está inevitablemente ligada como hoy a grandes con los grandes formatos de televisión que son concursos entonces eran bueno una promesa la popularidad de prestigio y un premio que podían algunos casos cambiase la vida tal y como ha leído es lo que le ha sucedido estos días a los concursantes a los lobos en volumen Antena3 se han llevado la nada despreciable suma de seis millones y medio de euros la mayor dotación de nada nunca en un concurso de televisión en nuestro país sí sí pero vamos atrás porque entonces como hoy ya concursos de todo tipo estaban los dedicados a los más jóvenes desde cesta el punto maravilloso encargado de medir los conocimientos de los estudiantes de Bachillerato en los años sesenta

Voz 46 37:23 la aquí número pertenece en tipo

Voz 4 37:26 sí

Voz 5 37:28 oye Juan

Voz 1995 37:32 estoy para jugar en pareja como el archiconocido estés que llegó por primera vez de nuestras televisiones a principios de los años setenta hay que convirtió su mayor premio

Voz 47 37:42 en un mantra hoy todavía reconocible

Voz 1995 37:53 concursos como el precio justo con el inolvidable Joaquín Prat al frente desde mil novecientos ochenta y ocho especializada medir nuestro conocimiento sobre el precio de las cosas

Voz 48 38:09 Emery tipo formidables

Voz 4 38:11 bueno quedarse hablamos de concurso Saber y ganar de Jordi Hurtado suerte suerte hechos calculando entre los pioneros muchos de ustedes recordarán uno que llevaba por título toda una declaración de intenciones Un millón para el mejor un millón

Voz 49 38:26 por esta sintonía en el comiso de un concurso que en mil novecientos sesenta y ocho y durante año y medio el congregaba todos los lunes a partir de las diez de la noche a millones de telespectadores

Voz 1995 38:38 Televisión que entonces existía nuestro país y que cambió la vida a personas con mucha bien Mateu que el único ganador uno de los ganadores que se llevó en realidad más de un millón de pesetas en la época sabía muy buenos días

Voz 11 38:51 Nos dudas que los lobos en llevaba seis millones

Voz 4 38:54 euros me da envidia

Voz 11 38:57 sí pero lo que yo conseguí que si lo ponemos eran euros son nueve mil euros que una miseria al lado de lo que han conseguido los lobos si lo ponemos a su capacidad de compra pues ya no era tan poca cosa

Voz 4 39:14 este se llevaba sin pasar por Hacienda

Voz 11 39:17 sí sí es decir pasa por Hacienda en aquella época todos los premios Loterías y demás no estaban exentos además yo sí que declara

Voz 4 39:27 pero la mayor parte de los

Voz 11 39:29 los españoles no lo hacía

Voz 4 39:31 yo para el mejor era premamá

Voz 1995 39:34 digo está la memoria de todos los españoles pero a qué pruebas haya que enfrentarse

Voz 11 39:38 bien a pesar de que actualmente cuando hay una pregunta difícil se habla de la pregunta del millón y en realidad no hubo una pregunta del millón la el concurso consistía en que se seleccionaban unas personas a partir de unos tés se les ponían unas pruebas de cultura general y al que superaba esas pruebas se le otorgaba un millón de pesetas que tenía que defender frente a sesenta pruebas que se desarrollaban durante cinco semanas cada vez que se fallaba una de las pruebas se iba descontando la cantidad una cantidad que era siente Ia fallar la undécima se perdía el medio millón restante que son fuimos catorce los concursados sólo cinco conseguimos ganar más de esa medio millón las pruebas eran muy distintas podían ser pruebas culturales podían ser pruebas físicas podían ser pruebas de habilidad y no sé una de las pruebas que a mí me plantearon Ike llegue a a resolver en el sentido que hubiese querido el jurado fue por ejemplo situarme en un en un decorado en el que había un varias personas vestidas digamos para ir a un safari con pantalón corto y con unas tijeras y me pidió que me recortar a los pantalla bueno que tomar una decisión parece ser que la decisión que es pero habrán que tomara fue que me recortar a los pantalones yo me negué yo dije que tomaba una decisión que no dejarme los pantalones tal como estaban porque no sabía a qué tipo desafiaría esa fue una

Voz 1995 41:26 Nos escuchar hecho vi el momento en el que José Luis Peque presentador del concurso anunciaba su victoria definitiva clasificación

Voz 50 41:34 don Javier Mateo en primer lugar con doscientos cuarenta puntos ya tenemos pues el ganador de humillar

Voz 4 41:42 no vaya seguridad muy muy serio no

Voz 1995 41:45 derecha viene de todo

Voz 4 41:48 muy formal en aquel momento

Voz 11 41:51 yo recuerdo que la primera participación es eso fue en el en la prueba en la prueba en las pruebas finales a las que concurre hemos cuatro de los concursantes que no lo habíamos perdido todo para ver quién se adjudicaba definitivamente al millón para el mejor pero e incluso el curso en el recurso del programa todo era muy serio y muy formal

Voz 1995 42:17 hay sabían doce buscando un editor para publicar libro con aquellas negras desde su experiencia televisiva que quiere destinar a proyectos solidarios que necesita usted

Voz 11 42:28 bien yo formo parte derrotar internacional que estamos embarcados en un proyecto mundial consistente el altar la erradicación de la poliomielitis entonces yo he escrito el libro sobre todo inducido por mis nietos porque no encontraban ninguna información de lo que fue el concurso en las redes esto empezó como un blog ir al final se ha concretado en un libro que mandado a distintas editoriales pero tengo la sensación de que los editores que son todos ellos o la mayoría de ellos menores de cincuenta años no encuentra no encuentran que sea una publicación interesante

Voz 10 43:14 los mayores es

Voz 11 43:16 esa cinta digámoslo así que en aquella época tenían diez años lo encuentran interesantísimo no sé es una cuestión de opiniones pues desde aquí

Voz 1995 43:26 todos los editores que no estén escuchando es muy interesante lo que propone Xavi Xabi en una cuestión usted con el dinero del premio se compró un piso en Barcelona dicen

Voz 4 43:36 con la mitad del dinero con la mitad si cuánto le costó el piso setecientas mil pesetas y ahora cuánto vale ese piso

Voz 11 43:44 bueno según la valoración que hace el BBVA Quini en más de quinientos mil euros si no están a eso que eso querría decir que más o menos

Voz 4 43:58 con lo que equivalía a un millón de euros de ahora inmobiliarios claro está no está nada mal y con la otra parte del dinero

Voz 11 44:07 el me compren un coche y he vivido afortunadamente creo que soy de las pocas personas normales sin una capacidad económica anterior que no ha tenido que estar sujeto a hipotecas

Voz 1995 44:26 bueno Xavi es licenciada en Físicas doctor en electrónica dirigido al Centro Informático de la Generalitat de Cataluña y el Parque Tecnológico del Vallés hasta que se jubiló y ahora quiere hacer cosas buenas de hecho hace unos años puso en marcha un proyecto para dotar de agua potable algunas zonas de Camerún del que se han beneficiado más de cien mil personas desde aquí deberá porque creemos que es muy importante si algún editor Si alguien quiere viajar en el tiempo una época maravillosa gracias a las anécdotas y a todo lo que ocurría en este concurso de televisión gracias a Xavi por favor cincuenta años Xavier al Rey de la televisión en España inmerecida que ese ese pleno libre que haya ayudará a mucha gente Xavi un abrazo muy grande gracias por estar esta no Ana con nosotros gracias a vosotros muchas gracias y suerte

Voz 9 45:08 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 5 46:46 queda polemista y ahí está la política

Voz 45 46:49 pueden ser irracional por mucho que se parezcan

Voz 5 46:52 otro tener derechos de autor cronista

Voz 17 46:57 bueno pues así comenzábamos esta de septiembre con la resaca del día de una madrugada muy buenas vigilante

Voz 11 47:06 claro otro otro reverso eh

Voz 17 47:09 él es más que eso sea una Isaías Lafuente de Lewis

Voz 5 47:16 en La Ventana con Carles Francino

Voz 1995 49:52 creo que donde se dejó algo para muy ha vuelto para que no me he dejado nada

Voz 56 49:58 lo que tengo es el teléfono móvil se acaba el calor con el teléfono móvil quieres

Voz 45 50:02 cómo es esto por qué tomó el control absoluto

Voz 56 50:04 del nuevo aire acondicionado Mitsubishi con la ola de calor que viene que la ves la tecnología que nos trae cambios para mejor y en aire acondicionado el presidente es menos en la factura de la luz en aire acondicionado lo más moderno como se llama Mitsubishi Electric con refrigerante ecológico R XXXII el aire acondicionado que más dura que menos consume y que nunca se estropea como se llama Mitsubishi Electric siempre contigo

Voz 4 50:31 Garrido es reprendido desgrana tenía mi padre un R cinco que llevaban por el XXXII anda que no hay vive desde entonces creo que es diferente no

Voz 1995 50:42 venga cuidado con escalas que hace mucho calor parece ser el que nos pide que la radio escuchemos con la punta de los pies con la punta de los dedos con las palmas y los tacones es

Voz 4 50:56 estoy loco

Voz 58 50:57 nos conduce por la senda del flamenco ni más ni menos que Juan Valderrama Juan muy

Voz 45 51:01 hola buenos días

Voz 1995 51:03 la sombra que hace calor se dice Puchades en esos

Voz 45 51:06 veinte por la son Britta eh en la tener muchos sobre la cabeza como cómo va todo quedar estas bueno razonablemente bien lo primero que quiere felicitarte por tu portugués GM antes del tipo eh a todo el equipo de la alegría

Voz 1995 51:20 cada vez más gente en el Hoy por hoy y eso siempre es evidente

Voz 4 51:23 ahí

Voz 45 51:24 las portadas de los portales fijes celebrando

Voz 4 51:28 vea portada

Voz 1995 51:30 de qué vamos a hablar hoy pues mira tú sabes que en el flamenco

Voz 45 51:33 la guitarra ha sido siempre la protagonista el instrumento por antonomasia que acompaña al cantaor al bailaor es el guitarrista pero no solo de guitarra vive el flamenco hay otros instrumentos que se han ido incorporando con el paso del tiempo

Voz 4 51:48 bueno es verdad que

Voz 1995 51:49 es difícil disociar el flamenco la guitarra hombre tampoco es verdad aquí Paco de Lucía fue uno de los primeros en mezclar el flamenco con otras donde no había guitarra en otras músicas no había guitarra

Voz 45 52:01 es así Paco INTER Inter nacionaliza el flamenco es decir es el músico que a nivel mundial llama la atención de los demás músicos de gente de de la música hindú como Ravi Shankar o del soul o del jazz Paco es el el gran foco de atención y eso atrae a muchos instrumentistas de otros géneros que interesan pero la historia es muy profunda muy larga Illa a principios del siglo XX fíjate de lo que te hablo haya incursiones ya hay gente que toca flamenco con otro instrumento que no es la guitarra y tú me dirás quién quién que yo te responde escena en este momento es negro Aquilino que tocaba el saxofón

Voz 59 52:54 vale

Voz 4 52:58 saxofón y el flamenco de verano no hubiera yo no jamás jamás os hubiera social año mil novecientos treinta y nueve

Voz 60 53:07 no

Voz 45 53:11 en el agua peculiar que cuentan los mares

Voz 1995 53:15 así pues mira enero aquí no fue un auténtico

Voz 45 53:17 la sensación llenaba los teatros llegaron a poderle la voz humana porque cantaba con el saxofón la voz fumar si hacía la voz del cantaor de flamenco entonces fue aquello fue una revolución un mira falta un poquillo la cabra yo pienso en este y me recuerda eso aún viendo un poquito ahí

Voz 4 53:41 este momento

Voz 1995 53:43 era una extenista bien éxtasis que que fácil en este momento se acerca

Voz 4 53:49 a acercarse al flamenco

Voz 45 53:51 ver el piano el piano por supuesto yo creo que el primer caso de pianista el flamenco uno de los primeros pianista de flamenco de éxito de la historia es el sobrino de la Niña de los Peines el hijo de su hermano mayor Arturo Pavón que ese caso con Luisa Ortega hija de Manolo Caracol y eso le llevó a acompañar al piano al maestro Manolo Caracol en un montón de espectáculos

Voz 1995 54:37 al eh no está nada mal en una revista durante un viaje la Historia un pianista joven muy interesante mexicano con raíces indias qué ha ganado el premio al mejor instrumentista del Festival del Cante de las Minas llaman eres barrios quería preguntarte por qué te reconoces Andres varios

Voz 45 54:54 con lo conozco es un muchacho muy joven y es un auténtico virtuoso hace virguerías yo creo que aquí en nuestro David Peña Dorantes que para bien y pianista de cabeceras ahí muero Ricardo Miño que también es un es un gran pianista han abierto el piano flamenco al jazz y al mundo el señor barrios Andre Barrios ha venido pues barriendo

Voz 1995 55:31 van traste uno sorprendente

Voz 45 55:34 por ende ente pues mira me tengo aquí a a Antonio Serrano el boquerón que ha ido con Paco de Lucía y que es capaz de hacer con la armónica increíble cosas increíbles señoras con los hemos

Voz 1995 55:57 Antonio Serrano armónica es increíble bueno es sexo lista he que hay hay concierto de Antonio sólo eh

Voz 58 56:05 es verdad acompañaba además en cuadro

Voz 45 56:08 eso es Paco de Lucía volvamos a Paco si te parece volvemos a Paco porque su influencia es tan grande Paco en los años setenta tiene un programa de televisión que presenta él eh los youtubers buscarlo que lo encontraréis y nada más se atrae a Ravi Shankar que es el gran gurú del sitar instrumento indio muy difícil de tocar ese hace super amigo de Ravi Shankar los dos tocan junto

Voz 1995 56:32 esto tan bonito vamos a escucharlas

Voz 1 56:43 a veces Alberto del discípulo de Rabin nada menos que con agujetas