Hoy por Hoy (26/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1995 00:08 el resumen de la actualidad de esta mañana con José Antonio Marcos que une con unos excelentes resultados en el eje

Voz 1018 00:13 enhorabuena Coppola igualmente hoy está más que justificado que tengas el aire acondicionado a tope aquí en el estudio colocando estirarle veces que te he dicho que esto parece una nevera bueno es que la primera ola de calor de este verano ya está haciendo estragos en buena parte del país y lo que nos queda es todo a este fin de semana porque los termómetros van a seguir subiendo para superar los cuarenta grados en muchos lugares hoy tenemos ya aviso naranja que es el previo al rock jo en doce comunidades lo peor se espera en el País Vasco La Rioja Navarra y Aragón Il la temperatura política pues sigue más o menos la tónica de los últimos días a vueltas con el Gobierno de coalición de cooperación con las exigencias de Vox a PP y Ciudadanos en comunidades ayuntamientos suben investidura de Pedro Sánchez de la que hablan el candidato socialista en la presidenta del Congreso próximo martes Meritxell Batet considera que debería producirse cuanto antes

Voz 2 00:56 pues creo que sería bueno para el país que hubiera investidura que hubiera un gobierno eh a pleno rendimiento lo más rápidamente posible porque creo que es lo que necesita precisamente de la ciudadanía hay suerte todo lo que está esperando

Voz 1018 01:09 en principio el líder de Podemos Pablo Iglesias da por sentado que la cosa puede ir para largo según ha dicho en una reunión a puerta cerrada con los parlamentarios de su grupo pero de la que por un aparente error nos hemos enterado a través de la voz del líder de la formación morada que insiste en lo de Gobierno de coalición Mariela Rubio

Voz 0824 01:24 así es se ha dirigido a los miembros de su grupo confederal en el Congreso a quienes ha pedido confianza y paciencia el plana de Pedro Sánchez decía es doblar el brazo a ciudadanos y conseguir un pacto pero si no lo consigue el acuerdo de gobierno de coalición está más cerca de lo que pueda parecer aunque haya que esperar dos meses y medio es lo que decía Iglesias dando a entender que puede haber una primera investidura fallida

Voz 3 01:45 sino le doblan el brazo a Ribera tendrán que negociar un gobierno de coalición con nosotros hay un elemento muy revelador de lo cerca que estamos de que de que ese Gobierno se produzca aunque haya que esperar dos meses y medio para que eso para que eso ocurra es la preocupación que tienen algunos no habría la campaña mediática que se está haciendo si no hubieran como una posibilidad real y efectiva que finalmente nos vayamos a poner de acuerdo

Voz 1018 02:13 el líder de Podemos ha recordado en este foro que la decisión sobre la postura de su partido en la investidura será decidida por las bases en referencia ni desde el Gobierno en funciones del PSOE José Luis Ábalos reitera que sólo caben dos opciones muy concretas

Voz 4 02:26 tampoco es que haya otra alternativa a una investidura de un gobierno socialista en un presidente socialista por lo tanto la cuestiones asumiendo el resultado de las urnas uno puede intentar bloquear ese resultado o contribuir a una investidura que les podrá gustar o no pero lo que han decidido los españoles el mes las alternativas aquí es Gobierno o bloqueo

Voz 1018 02:45 sobredosis la formación de Santiago Abascal pide ahora un pacto firmado por PP y Ciudadanos para que pueda haber gobierno de derechas en la Comunidad de Madrid ha dicho su portavoz de Asamblea roció más

Voz 5 02:54 serio no es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes lo que es indispensable es que tengamos un programa único firmado por las tres partes y esa es la parte dos de nuestras condiciones de negociación que es compromiso por las tres partes

Voz 1018 03:11 este giro complica en principio las posibilidades de la popular Isabel Díaz Ayuso porque ciudadano siempre se ha negado a firmar cualquier documento que les vincula de forma directa con Vox vamos a la Asamblea General

Voz 0861 03:21 sólo en el caso el PP en cuestión de minutos saldremos de dudas sabremos qué dicen desde el PP ala una atender a los medios Isabel Díaz Ayuso pero desde su equipos trasmiten cierta perplejidad porque fue el PP nos dicen que ya entregó a Vox un documento programático de cien medidas documento al que nunca le respondieron los guardan silencio sólo en los dicen que cuando sepan algo lo comunicarán aunque lo cierto es que hoy Vox de alguna forma allanado el camino a la formación naranja porque el partido de Rivera ya dijo que en la Comunidad nunca estarían en un Gobierno donde estuviese Vox el partido de extrema derecha ha dicho hoy que renuncia al poder institucional renuncian a estar en consejerías y entes públicos aunque sí priorizarán sus ideas programáticas

Voz 1018 04:02 hora doce y cuatro minutos los enfermos de la colza no tendrán que pagar por sus medicamentos en la Comunidad de Madrid porque el Colegio de Farmacéuticos ha retomado las conversaciones con la Consejería de Sanidad y confía en llegar pronto a un acuerdo el Ministerio de Sanidad por su parte anuncia la retirada de sesenta y seis

Voz 0259 04:16 productos homeopáticos por no haber

Voz 1018 04:19 presentado la documentación básica requerida María

Voz 0259 04:21 si ni siquiera han cumplido el primer requisito que había exigido la Agencia Española del Medicamento el de aportar esa documentación fundamental para poder conseguir su autorización y comercialización estos sesenta y seis productos homeopáticos son los primeros en salir de la lista de dos mil que Sanidad elaboró hace unos meses y que ahora mismo están en fase de evaluación de momento esos dos mil dos mil se pueden seguir vendiendo hasta que se tome una decisión definitiva sobre si se les permite seguir o no en el mercado

Voz 1018 04:53 sí como decía Toni tenemos además los datos de la segunda oleada del Estudio General de Medios de este año la SER refuerza su pleno liderazgo en la radio española con cuatro millones ciento diecinueve mil oyentes diarios Carles

Voz 0325 05:04 ahora Hoy por Hoy con dos millones ochocientos setenta y dos mil oyentes diarios es el más escuchado por la mañana a mediodía Hora catorce que incluso incrementa su audiencia en cuarenta y tres mil oyentes llega a los quinientos sesenta y tres mil Por la tarde La Ventana sube y se acerca a los novecientos mil la noche sigue liderada por Hora que roza el millón de oyentes diarios La Ser líder también en deportes con en las pero sus ochocientos veinticuatro mil oyentes diarios y Carrusel deportivo que ese dispara el sábado hasta casi dos millones de seguidores y es el único que crece los domingos rozando también los dos millones en fin de semana precisamente vivir que son dos días mantiene el dominio absoluto con casi dos millones de oyentes en el sábado y un millón ochocientos trece mil los domingos las cadenas musicales también suben su audiencia los cuarenta es la tercera cadena más escuchada tras las seis de la Cope y Cadena Dial la quinta a sólo doce mil oyentes de

Voz 0824 05:51 nacer Vitoria con Isabel Quintana que el PP comparece ante la justicia para responder por las denuncias de parte de su personal en el Congreso y el Senado los trabajadores fueron despedidos como eventuales aunque llevaban décadas empleados por el partido

Voz 0127 06:03 Hannah Cataluña los presos los presos del proceso lo hacen por separado los hombres desde fuera a las mujeres desde Madrid a su llegada serán trasladados en las cárceles de las que salieron el pasado mes de febrero nueva reunión entre Alcoy y la empresa estadounidense tras su encuentro con el fondo suizo que va a comprar las plantas

Voz 0824 06:17 de Avilés y A Coruña el Gobierno aún no confirma si rebajará el precio de la luz como le reclaman los sindicatos para garantizar su continuidad a largo pues letones es algo lo que tenemos

Voz 1995 06:26 momento de momento deja ver dar las gracias a ese diez por ciento de audiencia que ha subido este programa Hoy por hoy en este último EGM Yllera buena para otros extraordinarios de Toro acatarse enhorabuena estamos para para hacer un abrazo y gracias por su confiado en seguimos

Voz 1995 07:42 Cala decimoquinta edición del Gamelab en Barcelona como siempre porque es verdad la industria el videojuego es muchísimo más que unos chavales encerrados en su cuarto en el salón con las maquinita que el teléfono fractura nuestro país más que la suma del cine y la música juntos crean universos son de socialización define la imaginación de mucha gente ya están en el centro del multi verso digital es así lo quieran o lo quieran les guste o no les gusta Gonzo Suárez es el ideólogo del pescador de una de las series que por cierto vuelve más fantásticas en la historia de los videojuegos en este país y una de las personalidades de referencia en el mundo de los videojuegos que en Europa

Voz 9 08:22 muy buenos días buenos días

Voz 7 08:25 no del multi verso digitales tuya que significa

Voz 9 08:29 básicamente es intentar romper un precepto que ya se ha pactado que es el el entender la historia que ha sido muy útil común principio Un final protagonista corriendo por la historia común dial de radio eh ese concepto ya se rompió hace tiempo y ahora está cogiendo como expansión tremenda y lo vemos día a día no el el fenómeno de que de juego es un infección del creador empuja al jugador ya a partir de ahí el jugador el que crea la historia

Voz 1995 09:00 están donde crea

Voz 9 09:03 la serie de televisión costo eficiencia para intentar dar unas unas a decir un producto global no sean series televisiones juegos o al propio merchandising es un mundo donde el cinco G para procurar que tú seas protagonista en tu vida de esos juegos va cambiar todo

Voz 1995 09:22 fíjate que parecía que ya todo estaba inventado y todo esto va a cambiar hay grandes estrellas invitadas en el que la peste año vienen los cadáveres algunos de los videojuegos que han puesto a jugar a millones de personas en el mundo el creador de de Guaro o Jordan qué secador de The Prince of Persia los premios Como cada año una nueva edición con grandes premios será el ministro José Guirao al ministro de Cultura en funciones quien entregue el premio a Mike Heine que mucha gente lo conoce no lo conoce pero es uno de los tipos que más ha hecho por la humanidad que la humanidad esté entretenida está al frente de Blizzard Entertainment de este estudio salió el World of Warcraft Gonzo podemos medir la influencia del vuelo en el mundo lo que supone económicamente sino socialmente

Voz 9 10:10 no puedo medirlo lo que mirarla quiere decir entendamos que cinco Carla de televisión a coreano se crearon para dar contenido al estar claro eh entendamos que dieciocho millones de años eh pagando doce todo Alves han creado más más producto interior bruto de huelgas cracks que muchos países gusta es básicamente que un individuo por cientos de de una nobleza tremenda pero un tímido que casi ha hecho lo que Disney hizo con con el dibujo animado que era convertir en productos la propia para no Blizzard es un es un producto sinónimo no de juegos originales cuidados y sin embargo que vamos por una potencia de producción Dimas

Voz 1995 10:55 ese uno de los tipos más influyentes conozcamos unos en nombre de del planeta hablabas del delfín coge el estimen va a cambiarlo todo de nuevo CIR ya no no vamos a jugar contra la máquina ya vamos a jugar de una forma real instantánea inmediatas sin Luck contra otros eso va a cambiar de nuevo todo Gonzo

Voz 9 11:14 sí claramente y lo hizo efecto más inmediato al margen ya de de cifras de que se suma a otras está está es el fenómeno de que no en volverá la propia realidad que creamos no eso ya lo estamos viendo con con con con el correr detrás de Tom Cruise pero ahora veremos como todos los aparatos que alrededor luego para marcar eh pues no sólo ocio sino viga John G mejoramiento incluso también inquietudes para los grandes creadores de teorías de conspiración en cuanto a que estamos mucho más de monitorizado no

Voz 1995 11:48 arranca una nueva edición y ya son quince es la cita más importante que hay en este país Game dar el Congreso Internacional de videojuegos interactivo desde hoy hasta el viernes en Barcelona Gonzo que tengáis un buen congreso que de ahí salen además muchas de las cosas que llegarán en los próximos fines es nuestro país se adelantan siempre contra Suárez placer muy grande la referencia total once hoy el día y la seguimos

Voz 1995 17:41 sabemos las preguntas que nos deja el día

Voz 6 17:45 esta nube

Voz 1995 17:46 la clave de la fuga de miembros de Ciudadanos puede deberse a que en realidad el de Rivera no quiere una formación de liberales sino rivales Fayed estamos los Reeve erales esas buena que agobia más la ola de calor que a partir de hoy sufriremos en todo el país o que los medios estamos todo el tiempo recordándoles la ola de calor que desde hoy sufriremos en todo el país un Vox rompe con el PP y Podemos se plantea votar no a la investidura de Pedro Sánchez esa es la prueba definitiva del calentador

Voz 6 18:16 en todo global

Voz 1995 18:19 por qué se gasta floristería la Casa Real ciento catorce mil euros para decorar la Zarzuela será para echarse flores asimismo ya que nadie lo hace cuando Santiago Cantera prior del Valle de los Caídos asegura que allí nunca hubo esclavo en aquello fue un campo de concentración nazi ni nada trata de decir que el Bayern parque temático de votos al régimen Jonathan niega la violación de una mujer alegando que no era su tipo está queriendo decir que si lo fuera la habría violado en fin y nos vamos a la última hora dice que Borrell renuncia al ministro Borrell renuncia a su acta de eurodiputado para seguir siendo ministro de Exteriores enseguida España cero cero contarán con más detalle nos vamos volvemos mañana a partir de las seis con Pepa Bueno hasta entonces