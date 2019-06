Hoy por Hoy (27/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1100 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:04 sí

Voz 3 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:25 saludos queda de está muy buenos días comenzamos a entrar en lo peor en lo más crudo de la ola de calor dieciocho provincias despiertan en alerta naranja lo peor va a estar hoy a lo largo de la cuenca del Ebro de hecho podemos hacer una crónica siguiendo su curso se esperan cuarenta y un grados en Logroño Zaragoza o Lleida

Voz 4 00:46 es casi en la desembocadura en la comarca

Voz 1727 00:49 la d'Ebre en Tarragona es donde viven ahora mismo las peores consecuencias de la ola de calor bomberos Protección Civil Unidad Militar de Emergencias luchan allí contra el primer quedan incendio de la temporada obligado ese incendio a desalojar a una treintena de vecinos y ha arrasado ya al menos tres mil seiscientas hectáreas Nos vamos a ser Tarragona Eva Hidalgo bon día adelante

Voz 0137 01:12 bon día los bomberos creen que es uno de los peores incendios en Cataluña de las últimas dos décadas ya ha quemado tres mil seiscientas hectáreas y tiene un potencial de veinte mil más de trescientos cincuenta efectivos han trabajado durante toda la noche para controlar sobre todo en la de Izquierdo más de ochenta vehículos a los que ahora se incorporarán medios aéreos al centro de acogida de Flagey veintidós de los vecinos desalojados ocho más han pasado la noche en casa de familiares y amigos a causa del fuego ahora mismo cinco carreteras con

Voz 1727 01:39 a la noche ha sido muy sofocante incluso al lado del mar en Palma por ejemplo en la capital de Baleares tenía a las cinco de la mañana una hora quisiera dos la Aemet espera que Bilbao llegue hoy a los cuarenta aunque la sensación térmica volverá a ser de cincuenta y dos grados tendrán que sobrellevar lo demás sin piscinas Radio Bilbao Isabel

Voz 0821 02:03 Don pero qué pasa con qué tal al menos en Bilbao sí porque sus trabajadores están de huelga solución bueno pues que pueda escaparse a la playa a los empleados de los palacios de Justicia por ejemplo pueden ausentarse hoy no como para desplazarse pero sí para buscar desde luego otro espacio donde el aire acondicionado no esté obsoleto como es su caso sabemos que han recibido ya una circular en la que se les comunica que debido al calor por cada hora y media de trabajo efectivo pueden realizar salidas de quince minutos fichaje correspondiente ayer en Azpeitia superaron los cuarenta grados y medio a esta hora asegura o Legazpi en Guipúzcoa se llevan la peor parte después de una noche en la que la media han sido los treinta grados

Voz 1727 02:38 así que la primera pregunta de la mañana ya saben ustedes cuál es qué va a pasar hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 02:44 buenos días a las noticias en lo que respecta lo meteorológico no serán buenas en la zona del incendio de Tarragona ya que hoy van a subir claramente las temperaturas al respecto ayer y además el viento en muchos momentos sobre todo durante la tarde seguirá soplando con intensidad en el conjunto del país primer día que esperamos que el calor sea extremado máximas de treinta y cinco a cuarenta grados en la mayor parte de poblaciones quedará al margen el noroeste de la península también Canarias las máximas más altas en el interior de la península alrededor de los cuarenta incluso por encima de los cuarenta en el Valle del Ebro mañana también el sábado temperaturas un poco más altas

Voz 1727 03:26 es jueves sofocante jueves veintisiete de junio y el escenario poselectoral español deja titulares tan frustrantes como el calor uno primer titular PSOE Unidas Podemos escenifican intensamente su desacuerdo Irene Montero

Voz 5 03:41 Partido Socialista al candidato a la presidencia ha decidido según nos comunicó ayer buscar el apoyo de la derecha e ir posiblemente a una investidura fallida sin negociar nada no sólo con nosotros sino con ningún grupo de la Cámara Adriana Lastra unidos

Voz 6 03:54 hemos es nuestro socio preferente lo tanto no entiendo las declaraciones de Irene Montero porque no es así no no no es esa es la realidad

Voz 1727 04:01 y dos la dificultad de la investidura es el argumento oficial para que el cabeza de lista del PSOE a las europeas Josep Borrell renuncia al escaño sin haber pisado siquiera la Eurocámara Borrell hay que recordarlo fue el más votado por los españoles para ese escaño precisamente tres Vox se exige un programa de extrema derecha ciudadanos si quieren en sus votos para gobernar en la Comunidad de Madrid a las ocho y media entrevistamos a Ignacio agudo al candidato Aguado al candidato de C's a la Presidencia del Gobierno regional y todo esto en medio de la polémica que ha creado que los periodistas de televisión española quieran hacer periodismo entrevistas que es a lo que nos dedicamos los periodista Javier Alonso buenos días

Voz 0858 04:46 buenos días polémica por la entrevista en el canal veinticuatro horas Arnaldo Otegi el coordinador general de Bildu PP Ciudadanos y Vox piden dimisiones en la corporación pública por esa entrevista en cuanto al contenido Otegi insistió en que su formación política con tuvo yo al fin de ETA pero su respuesta polémica ha sido esta escribe un libro

Voz 0252 05:05 las que digo que lo siento de corazón si en alguna ocasión habríamos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a

Voz 7 05:13 con el dolor ya es suficiente no no no no sé si hay más necesario

Voz 0252 05:16 yo entiendo que ustedes necesitan hacerlo y un tipo de entrevista para pedir perdón porque no están hoy llegamos entrevistando

Voz 0858 05:23 el Consejo de Informativos de Televisión Española respalda la decisión de entrevistar al líder de Bildu que tiene cuatro diputados en el Congreso dos senadores es la segunda fuerza en el Parlamento vasco y la cuarta en el navarro

Voz 1727 05:33 aquí en Cataluña el Parlamento ha tumbado

Voz 0858 05:36 el decreto del Gubern que limitaba las subidas en los precios del alquiler sesenta

Voz 7 05:40 tres votos a favor y en contra

Voz 0858 05:44 extensión sólo ha conseguido los apoyos de Jones cat y Esquerra

Voz 1727 05:48 la autoridad fiscal independiente propone una renta mínima alternativa a la que habían propuesto los sindicatos cifra que es más barato y más

Voz 0858 05:56 activa porque no sería necesario estar en paro para cobrarla costaría unos cinco mil quinientos millones de euros y beneficiaría a un millón ochocientas mil personas en riesgo de pobreza extrema

Voz 1727 06:10 y en los deportes la selección sub veintiuno se juega hoy su presencia en la final del Europeo José Antonio Duro buenos días

Voz 1061 06:17 qué tal buenos días y con Francia como rival para el combinado de Luis de la Fuente el equipo español que juega desde las nueve para estar en esa final del domingo antes se juega a las seis la otra semifinal es Alemania Rumanía además se mueve el mercado de fichajes el Benfica comunique de forma oficial la oferta del Atlético de Madrid por Joao Félix ciento veintiséis millones de euros también oficial la llegada de Filesa en el meta ya ex del Barça a Valencia hasta dos mil veintitrés una cita más comienza para España el Eurobasket femenino desde las siete y media el rival es Ucrania

Voz 3 06:49 en la Cadena Ser

Voz 2 06:56 bueno mueve Teconsa ya adelanta el verano disfruta de miles de rutas con un veinte por ciento de descuento hasta el treinta de junio verano continua con Alsa

Voz 8 07:10 cinco Maya acertó con la fecha del fin del mundo

Voz 1100 07:13 ningún Coahuila va a dejar de funcionar

Voz 8 07:17 Nuestros productos Huawei podrás seguir actualizando todos los servicios de Google como por ejemplo Google Play o Gmail que ahora que te han puesto en lo peor que estás dispuesto a quedarte con el mejor yo estoy con Hawley

Voz 9 07:27 como en verano nos gusta ir así más ligera y todos Aldi no tendrás que traer te ni la cartera gana la pulsera todo incluido lleva te gratis mil quinientos euros para gastar en Ali hasta final de año participa con una compra de veinte euros más en todo incluido punto Aldi punto es

Voz 2 07:45 era era cura hadas con une sólo queda

Voz 1727 07:58 historias en repetidas de de Yahvé de de y vamos a hablar esta mañana David de la Fuente buenos días

Voz 0456 08:04 tienes días a hacer con Toni Garrido y con Eva Cruz dentro de cuatro horas les van a invitar a reflexionar sobre los Davis o de ya Bush que canta Prince Royce sin que también dije yo en este programa hace unas semanas y que alguno de ustedes les chino el oído aún bueno pues vamos a repasar esos míticos de ella bis cinematográficos como Atrapado en el tiempo de mil novecientos noventa y tres o más recientemente a R película de dos mil dieciséis

Voz 10 08:27 espero que todos hayamos aprendido algo de dos mil dieciséis ya vivimos esto en dos mil dieciséis que demostremos todos que hemos aprendido de los errores pasados no volvamos a entrar en el núcleo de hace tres años

Voz 0456 08:36 Errejón al que escuchábamos se reúne hoy con el socialista Gabilondo para trabajar en la formación de una alternativa de gobierno y esta mañana como les hemos adelantado entrevistamos a Ignacio Aguado de Ciudadanos en Hoy por hoy a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias en tiempo de tertulia con Argelia Queralt Esther Palomera Luis Alegre a partir de las nueve se sienta en esta silla el director general de Howe y en España Pablo Wang con él vamos a abordar la guerra comercial entre Estados Unidos y China y como la multinacional el segundo fabricante de teléfonos del mundo trata de hacerle frente Huawei vive a pesar de la ira de Donald Trump titula hoy el Frankfurter veremos y media hora después conversamos sobre España con Laura Freixas escritora presidenta de honor de clásicas y modernas una asociación que lucha por la igualdad de género en la cultura y en la última hora de programa David Serrano director y guionista de cine premiado por Días de fútbol nos presenta Metamorfosis de Ovidio una obra clásica que va a estrenar en Mérida dentro de un mes

Voz 2 09:36 ver desnuda

Voz 1727 09:44 de la política sabe que pueden opinar lo

Voz 11 09:46 quisiéramos con estas dos polémicas sobre la mesa la renuncia de Josep Borrell a su escaño

Voz 0456 09:51 año y la entrevista de Otegi en Televisión Española que tanto ha incendiado a las tres derechas tienen nuestro Whatsapp para opinar el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 10:00 pues sí como hoy esperamos lo peor de esta primera hora de calor del verano como nos dicen que hay que combatir el calor con duchas de agua caliente y no de agua fría hemos pensado proponerles

Voz 11 10:12 que no sugieran canciones tórridas tórridas al seis tres ocho XXXI en treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 12 10:23 hablar

Voz 3 10:27 esta no

Voz 1727 10:35 y a algún

Voz 1100 10:37 las canciones tórridas son evidentes y otras hay que escuchar la letra con atención las que quieran

Voz 1727 10:43 seis y once cinco y once en Canarias Javier íbamos a por un Hoy por hoy tórrido

Voz 0858 10:47 Elena Sánchez y Nacho Sánchez en la técnica con Rafa Muñoz la producción

Voz 0137 10:51 los datos del reciente ICO más Report señalan que el comercio electrónico crecerá este dos mil diecinueve en España hasta llegar a los treinta y tres mil quinientos millones de euros compramos más pero también somos más exigentes para cumplir nuestras expectativas nace correos marque una innovadora plataforma de comercialización de productos artesanales para poder comprar mejor con un sello de calidad para comprar más rápido porque contar

Voz 13 11:14 vamos con la eficiencia de correos sin ningún gasto de envío todo a través de correos market punto es porque los nuevos tiempos llegan por correo

Voz 1100 11:22 que estoy bien no me saco el más si está en la especialidad entre inscritos hasta la vuelta

Voz 14 11:27 hombre si también quieres relajarte este verano reserva ya los libros de tus hijos y olvídate hasta tu vuelta te regalamos un cinco por ciento de bonificación hasta el treinta de septiembre para tus próximas compras de vuelta al cole en todos los centros el Corte Inglés e Hipercor vivirán mucho pegar

Voz 3 11:48 cadena SER hoy

Voz 0858 11:55 a punto de cumplirse dos meses de la celebración de las elecciones generales la investidura de Pedro Sánchez sigue atascada al menos públicamente no hay avances del PSOE con Unidas Podemos si nos fijamos en lo que dicen públicamente parece que tantos días de dimes diretes empiezan a tensar la las relaciones entre ambos partidos por la mañana Pablo Iglesias ya deslizó que la investidura podría irse hasta septiembre si Sánchez no conseguía antes la abstención de Ciudadanos y horas después su número dos alumbrados morada Irene Montero fue más allá al asegurar que el propio presidente les había dicho que los naranjas eran su primera opción Mariela Rubio

Voz 1450 12:31 así es ante los miembros de su grupo confederal Iglesias pedía confianza y paciencia porque el Plan A de Sánchez decía es doblar el brazo a Rivera para que permita su investidura pero no le va a salir decía por ello el gobierno de coalición con Unidas Podemos añadía está más cerca de lo que parece el plana del paro

Voz 15 12:46 tiro socialista que creo que a día de hoy es evidente que es un acuerdo con la derecha

Voz 7 12:50 pero sospecho que no lo van a conseguir

Voz 15 12:53 la segunda posibilidad es que haya un gobierno de coalición con nosotros ese acuerdo de gobierno de coalición está mucho más cerca

Voz 1450 13:01 de lo que podría parecer la número dos del partido Irene Montero que hablaba horas después iba más allá en su retrato de las intenciones de Sánchez asegurando que

Voz 5 13:08 al candidato a la presidencia ha decidido según unos comunicó ayer buscar el apoyo de la derecha

Voz 1450 13:13 según el texto remitido por los morados tras la reunión Iglesias constató es textual que Pedro Sánchez no ha decidido si quiere un acuerdo con la izquierda o con la

Voz 0858 13:21 y qué dice el PSOE pues que eso no es verdad que Unidas Podemos sigue siendo el socio preferente de Santos

Voz 0931 13:27 las escuchamos Adriana Lastra portavoz parte

Voz 0858 13:29 mental

Voz 6 13:31 las declaraciones de Irene Montero porque no es así no no no es esa la realidad nosotros seguiremos trabajando hasta el último día para que haya un gobierno cuanto antes en España yo creo que lo importante es que la izquierda sabe entenderse y eso es en lo que está este partido

Voz 0858 13:48 eso en el eje Izquierdo el derecho ha pedido en las últimas horas la dimisión de la administradora única de Radio Televisión Española de Rosa María Mateo por entrevistar a Otegi lo han hecho antes incluso de que se produjera esa entrevista noche en el Canal veinticuatro horas porque creen que es un intento de blanquear dicen a EH Bildu ante la opinión pública Pablo Casado pp Joan Mesquida ciudadanos Espinosa de los Monteros de Vox

Voz 0456 14:12 pero que es inaceptable que la televisión pública le dé voz a un terrorista confeso como Arnaldo

Voz 15 14:19 exigimos la inmediata dimisión de Rosa María Mateo máxima dirigente de Televisión Española Bildu

Voz 0456 14:25 qué va a ser blanqueado esta misma tarde en esta cadena televisión con una entrevista que yo creo que no sabía producir Bildu son enemigos de España

Voz 0858 14:32 valoraciones como decimos previas a esa entrevista que ha respaldado el Consejo de Informativos enmarca defienden en el compromiso del Ente público con el pluralismo informativo y recuerdan que entrevistan a representantes de todas las formaciones con representación Bildu la tiene de hecho es la segunda fuerza en Euskadi la cuarta en Navarra tiene cuatro diputados en el Congreso dos senadores en la Cámara Alta Se puede estar de acuerdo o se puede sentir repugnancia por la trayectoria de una fuerza política pero lo que está claro es que sus posicionamientos son de interés público así que vamos a ver qué ha dicho Otegi pues básicamente ha eludido condenar la violencia etarra y ha lamentado el dolor de las víctimas del terrorismo pero añadido sí ha sido demasiado o más del necesario hay daba buenos días buenas días así da la

Voz 0137 15:17 primera pregunta de la entrevista condena usted las víctimas mortales de ETA

Voz 0252 15:21 nosotros hemos hecho una cosa más importante que condenar la violencia armada ETA nosotros hemos contribuido a que desaparezca la violencia armada ETA en el país esto a mí me parece más relevante

Voz 0137 15:30 Otegi critica a los partidos que a su parecer están utilizando el pasado para sacar rédito político y el presentador continúa están dispuestos a pedir perdón y la respuesta de Otegi provoca incluso que Marc Sala lo interrumpa

Voz 0252 15:41 lo siento de corazón si en alguna ocasión yo como portavoz y hablaba en nombre de todos los portavoces de la izquierda abertzale habríamos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a hacerlo por lo tanto eso se fue

Voz 0137 15:54 a lo largo de toda la entrevista Otegi insiste en que está a favor de la paz la justicia y la reparación pero para todas las víctimas y añade

Voz 0252 15:59 no yo no me he alegrado nunca por el sufrimiento de ninguna víctima nunca jamás

Voz 0137 16:05 Otegi también ha dicho que su papel fue fundamental para que ETA dejase las armas y sobre la investidura de Sánchez dice que no darán cheques en blanco pero que no van a permitir que la extrema derecha llegue al poder

Voz 0858 16:13 en gracias a y en la Comunidad de Madrid PP y Ciudadanos todavía ven opciones de sacar adelante la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso a pesar de las condiciones muy concretas que les ha puesto Vox un acuerdo firmado a tres es decir que quiere que en la foto esté también ciudadanos mano dura con la inmigración derogar algunas de las conquistas en materia de igualdad de gays lesbianas transexuales bisexuales Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1450 16:36 buenos días Vox ha roto la baraja propone un programa único que firmen los tres partidos impregnado de una fuerte carga ideológica quiere eliminar las ayudas que instauró el PP de Cifuentes a las víctimas de violencia machista quiere eliminar la realidad LGTB y de los planes de estudio en los colegios o repatriar a los menores extranjeros no acompañados de los países de origen paguen la factura sanitaria para atender los ni Ciudadanos y el PP de primeras no han dicho ya están dispuestos a asumir todas estas propuestas Isabel Díaz Ayuso Ignacio Aguado

Voz 16 17:03 colectivos cuyos debates están más que superados en la Comunidad de Madrid yo lo que quiero es mirar para adelante y lo que quiero es que todo aquello que no era un debate hace cinco diez años se convierta ahora pues en folclore para dividir socialmente

Voz 0858 17:15 ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieren hacer retroceder que finalicen con la violencia machista con aquellos partidos que se estigmatice a los inmigrantes que ataquen al colectivo LGTB

Voz 1450 17:26 de acuerdo parece con estas exigencias de la ultraderecha poco viable y además el portavoz de Ciudadanos lanzaba ayer este mensaje que algunos han entendido como un nuevo guiño al PSOE

Voz 0858 17:34 por eso les adelanto que nosotros vamos a intentar llegar a un acuerdo con aquellos partidos que quieran progresar no que quieren retroceder yo no quiero una Comunidad de Madrid que tenga como

Voz 1450 17:46 lejos los años cincuenta este jueves la izquierda vuelve a reunirse PSOE Más Madrid para intentar un gobierno alternativo al del trío de Colón Vox y PP aún no han hablado pero lo van a hacer Ayuso quiere asumir el papel de mediadora entre la ultraderecha y Ciudadanos

Voz 0858 17:57 bueno pues con el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid con Ignacio Aguado vamos a hablar aquí en Hoy por Hoy a partir de las ocho y media seguimos con Vox que en Andalucía amenaza con sancionar a su líder que fue además el candidato para presidir la Junta el ex juez Francisco Serrano a raíz de sus críticas a la sentencia de la manada decir que el único sexo seguro para el hombre a partir de ahora iba a ser sólo con prostitutas es demasiado incluso para sus propios compañeros él dice que todo ha sido culpa de un colaborador que fue quién lo publicó que en público a comentario asegura ya ha pedido un mes de baja por lo que califica de linchamiento mediático Radio Sevilla Elena Carazo buenos días buenos días y en la segunda de esto

Voz 0534 18:36 autorización para Serrano desde su propio grupo parlamentario el portavoz Alejandro Hernández advertida su jefe de grupo que si continúa empeñado en cuestionar la sentencia del Supremo contra los miembros de la manada como ha vuelto a hacer ayer mismo el partido lo considerará un desafío y podría tomar medidas contra él

Voz 17 18:53 esa actuación reiterativa pues no puede entenderse sino como un desafío con lo cual bueno pues evidentemente si persiste en esta actitud pues es probable que desde el Comité Ejecutivo Nacional pues que se tenga que adoptar algún tipo de medida

Voz 0534 19:07 el portavoz parlamentario de Vox cree que si desafortunada fueron las primeras declaraciones de Serrano más lo ha sido su escrito en el que además de explicar su baja médica por el linchamiento dice esta que dice estar sufriendo se ratifica en sus polémicas declaraciones sobre la sentencia del Supremo aunque culpa de su difusión en redes a un colaborador que aunque está autorizado a publicar en su página hizo según Serrano una vergonzosa apología de la prostitución

Voz 18 19:33 arte pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía mutua traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Gemma al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó es en una casa siempre surgen cosas que arreglar

Voz 13 19:56 quieres dejar de jugar con la pelota

Voz 19 20:00 por eso es una suerte contar con por la única solución que necesitas de marcas de confianza como Kimi Come Garden Aicart ser coman

Voz 20 20:08 entre el veintiocho de junio el veintinueve de julio las mejores marcas como un quince por ciento de regalo para nuevas compras a lo mejor hay cerca

Voz 0858 20:21 en Cataluña en seis y veinte cinco veinte en Canarias al Parlament ha tumbado el decreto que el Govern aprobó justo antes del último ciclo electoral para limitar las subidas de los alquileres en su día los grupos de la oposición ya advirtieron a Torra de que no lo iban a apoyar unos porque decían que invadía competencias estatales otros porque los acusaban de no negociar o porque lo calificaban como insuficiente el resultado como les decimos es que ese decreto ya es papel mojado Radio Barcelona esbozó día

Voz 21 20:50 yo lo que ya hace meses que imposibilita que en Qatar

Voz 0931 20:52 por ejemplo ya presupuestos el Govern a esta minoría hay completamente solo y eso que se intentó hasta el último minuto

Voz 15 20:58 quiénes clases mes Audi poco Feeri Parker

Voz 0931 21:01 qué cosas más tengo que ofrecer para que al menos permitan que se pueda debatir decía ayer la consellera de Justicia la impulsora de la iniciativa de Esquerra apelaba sobretodo a los comunes y a la CUP que le dejaron claro que nada es una oportunidad tiró al pie una oportunidad perdida porque no se ha consultado con ninguna entidad social para Susana

Voz 5 21:18 obvia Monda cree consensuar únicamente Amal

Voz 0931 21:21 sólo sea consensuado con los administradores de fincas denunciaba desde la CUP María si bien también recordaba que era un decreto que impulsó a Esquerra supuso ya discrepancias con Cataluña a días de las elecciones municipales argumento que también expone con PP y Ciudadanos

Voz 0858 21:35 Annie la autoridad fiscal independiente la Erez cree que es posible poner en marcha una renta mínima una propuesta que en su día llevaron al Congreso los sindicatos pero hay terminan las coincidencias entre ambos proyectos el organismo fiscalizador dice que la suya sería más barata y más efectiva y los sindicatos contestan que la del aire desvirtúa la propuesta inicial Rafa Bernardo

Voz 0931 21:56 la aires cree que la ILP sindical vincula demasiado el Ingreso Mínimo con el mundo laboral establece que para cobrar la ayuda de cuatrocientos treinta euros al mes hay que ser demandante de empleo desde hace doce meses propone a cambio otro sistema en el que la ayuda se centra en los casos de pobreza severa es decir de ingresos de menos de trescientos cincuenta euros al mes por habitante del hogar para los sindicatos una aportación valiosa pero que nada tiene que ver con la propuesta que han remitido al Congreso avalada por setecientas mil firmas Carlos Bravo Comisiones Obreras

Voz 22 22:22 lo peor es que no es un copo cree que poner pero ciertamente tiene poco que ver con la propuesta sindical ya estaba orientada ya está orientada a eliminar los vacíos de cobertura muy en la protección por desempleo

Voz 0931 22:36 según la aire fue la propuesta sindical costaría al menos siete mil doscientos millones al año mientras que la suya supondría tres mil quinientos millones anuales

Voz 0858 22:43 en China en la ciudad de Shanghai está en marcha su Mobile World Congress una edición marcada este año por la guerra comercial Estados Unidos China por ese veto de Trump al fabricante Hawai allí en Shanghái está José Luis García Íñiguez buenos días

Voz 1061 22:58 qué tal buenos días la compañía invitado a varios media

Voz 0858 23:00 internacionales para contarles cómo contarnos cómo capea el temporal incluida la Cadena SER la idea principal en la que insisten es que el impacto está siendo limitado que han conseguido sustituir a los proveedores estadounidenses Ike los contratos congelados se están sustituyendo con otros muchos os aseguran muchos contratos procedentes de aquí de Europa pero en España cómo está reaccionando el mercado español

Voz 1061 23:23 de España las ventas de Huawei cayeron hasta un treinta por ciento a raíz del veto estadounidense en un primer momento la compañía china intenta por un lado tranquilizar a los consumidores por otro replicar su estrategia global es decir más allá de las ventas de teléfonos móviles lo importante ahora es el cinco Hey ya cojera de la oficina de Huawei para la Unión Europea en declaraciones a la Cadena Ser

Voz 0931 23:43 a veinte Con su Youtube Five Kid Nation OTAN

Voz 1061 23:46 hasta que Huawei contribuye a la Red Española de cinco G y que el nuestro es un mercado prioritario para su compañía y en ese intento por transmitir normalidad recuerda que están a punto de abrir tres tiendas de Huawei en nuestro país

Voz 1100 23:58 gracias Íñiguez hasta luego hasta luego

Voz 23 24:01 sí

Voz 15 24:07 conecta con Hoy por hoy a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI treinta y cuatro sesenta y seis cuéntanos lo que quieras

Voz 1861 24:19 en la Cadena Ser presentan el placer de escuchar

Voz 24 24:26 aquel día no fue posible salir a dar un paseo

Voz 5 24:29 por la mañana jugamos insinuante una hora entre los mató

Voz 24 24:33 después de bicis

Voz 5 24:35 comía temprano cuando no tenía visitas

Voz 24 24:37 el frío viento invernal tras algunas nubes tan sombrías de una alquimia tan penetrante que toda posibilidad de salir disipo yo me alegré no me gustaban los paseos largos sobre todo en aquellas tardes de invierno regresa hagamos de ellos al anochecer dicho siempre con los dedos abarrota

Voz 5 24:56 adiós con el corazón entristecido por los reproches de besos

Voz 1727 25:00 la niñera

Voz 5 25:01 qué humillada por la conciencia de mi inferioridad física respecto de Lisa John Arri los tres Elisa John Ana se agruparon en el entorno a su madre refinado en el sofá

Voz 25 25:14 bueno

Voz 5 25:15 rodeada de sus hijos que en aquel instante no se peleaban y hacían alboroto

Voz 24 25:20 parecía sentirse perfectamente feliz

Voz 5 25:24 a mí no me permitió unirme al grupo diciendo lamento que tengas que estar apartada de nosotros pero mientras yo no hayamos comprobado que te muestras más sociable y natural que has adquirido modales más espontáneos y atractivos

Voz 1450 25:38 hoy a tener que privar de los privilegios que les

Voz 5 25:40 corresponden a los niños al y obedientes

Voz 24 25:44 Jane Eyre Charlotte Brontë mil ochocientos cuarenta y siete

Voz 26 25:54 el sheriff

Voz 1727 25:58 allí

Voz 2 26:11 tienen

Voz 15 26:13 puede catorce vive de vivir la vida en la actualidad al último llame

Voz 3 26:17 este viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 12 26:26 Marcos que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 27 26:34 hola soy Ángel y estoy haciendo el máster de

Voz 1861 26:36 Periodismo UAM El País aprende periodismo haciéndolo ya puedes escribirte en la escuela junto al País punto com es la mentalidad de mi fan

Voz 15 26:46 Milián no estaba que un hombre de Dios abusar de menores testimonio en La Ventana de una víctima española de abusos sexuales disponible en nuestra la noticia el anuncio y contenidos relacionados entre sí

Voz 1727 26:57 el control de la SER lo que quieras

Voz 7 26:59 cuando tú quieras descarga tiene nuestra aplicación

Voz 29 27:09 este es

Voz 25 27:12 en Hoy por hoy

Voz 0858 27:15 el Atlético de Madrid es el protagonista del mercado de fichajes en las últimas horas José Antonio Duro

Voz 0456 27:20 hola qué tal muy buenas y con dos nombres uno como les

Voz 1061 27:23 iremos contando está a punto de llegar de ya sólo llevo se va a cabo movimiento más

Voz 0456 27:27 del mercado que hace evidente el ayer

Voz 1061 27:30 a Félix al Atlético de Madrid y otro que quizá no es tan evidente pero que puede ser igual de real sobre todo de cara al final del ejercicio primero vamos conlleva Félix porque ayer comunicado oficial del Benfica Pedro Fullana la oferta rojiblanca ya está en

Voz 1250 27:42 buenos días el Benfica comunicó anoche al mercado de valores portugués la oferta del Atlético de Madrid por Joao Félix en total ciento veintiséis millones de euros ciento veinte millones de la cláusula seis millones tal y como avanzó anoche El Larguero por aceptar el pago a plazos de la cláusula Hinault al contado es el paso previo al anuncio del fichaje del futbolista

Voz 1061 28:04 por tanto inminente gracias a la llegada de él ya tantas veces nombrado yo Félix y ahora James que va a ser nombrado también muchas veces próximamente en qué pasa con James

Voz 0858 28:12 que bueno de momento pertenece al Real Madrid el Colomé

Voz 1061 28:15 no estaría esperando para ofrecerse como opción real para el conjunto de Simeone tendrían que haber muchas bajas en el Metropolitano a lo largo del verano es difícil pero el entorno del jugador no descarta ni mucho menos esa opción son movimientos por hacerse uno importante el mercado ya está hecho por ejemplo ayer civiles en se confirmó que pasa del Barça al Valencia a cambio de tren

Voz 0456 28:33 de cinco millones de euros ahora se va a oficializar

Voz 1061 28:36 es el traspaso de neto al Barça al cambio de cromos que va a ser efectivo en los próximos días citas de hoy Europeo sub veintiuno desde las nueve semifinales por España contra Francia con mucho calor a Laura el partido Módena y con Oyarzabal como duda aunque en principio se espera que esté lo dice el seleccionador Luis de la Fuente anoche las

Voz 30 28:53 es muy fuerte ese psicológicamente estamos a tope veo al equipo con unas ganas bárbaras no sé yo tengo muy buenas sensaciones otra vez y a lo que buscamos es ser otra vez nosotros mismos y que los jugadores disfrutar y se encuentren a gusto yo creo que es el mejor mensaje les podemos enviar

Voz 0456 29:13 es a las nueve ese partido antes se juega la otra semifinal que es el Alemania Rumanía a partir de las seis de la tarde y la otra cita del día la tenemos en el Eurobasket femenino que hoy comienza en Letonia ahí está la selección que juega desde las ocho el primer partido del Grupo A son bronce mundial plata olímpica las campeonas de Europa las rivales letón el Gran Bretaña como digo Ucrania el rival de hoy a partir de las ocho de la tarde y una más de baloncesto porque nos vamos a la NBA Marc Gasol lo ha anunciado ya la franquicia en esta madrugada se va a quedar con el campeón con el que ha ganado la NBA esta temporada en Toronto Raptors allí va a defender el anillo de campeón con la franquicia canadiense

Voz 7 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 3 30:07 en la Cadena Ser

Voz 0858 30:10 hoy por hoy el primer gran incendio del verano avanza sin control en la comarca de Rivera Debra en Tarragona

Voz 7 30:18 pues sí ahora desde aclamado Gabi tres mil Akhtar Jesse que tiene una potencialidad pero

Voz 0858 30:23 ha quemado en las primeras seis horas más de tres mil quinientas hectáreas y tiene potencial para arrasar veinte mil según ha dicho el conseller de Interior Miquel Buch que ha pedido ya ayuda a la Unidad Militar de Emergencias la situación

Voz 7 30:35 yo la cancha afronten es segundo escritor Sin Séntisis tal tan

Voz 0858 30:42 uno de los peores incendios de los últimos veinte años en Catalunya dicen los bomberos de la Generalitat hay además una treintena de personas desalojadas y los equipos de extinción creen que va a ser muy difícil controlar el incendio hoy debido a esa ola de calor que estamos sufriendo allí en la zonas esperan temperaturas de cuarenta grados además la valenciana Estrella Durá ocupará el escaño de Josep Borrell en el Parlamento Europeo el número uno de la lista socialista a las europeas ha renunciado a su acta dice que para no dejar vacante su puesto de ministro de Exteriores mientras Sánchez trata de formar gobierno pero en la oposición creen que es una burla Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 31:19 viajar a Estrasburgo como eurodiputado uno Josep Borrell se quedará en Madrid donde dice

Voz 1727 31:25 lo necesita el presidente del Gobierno

Voz 0738 31:27 como ministro de Exteriores en este tiempo de provisionalidad

Voz 31 31:31 que el Parlamento va a entrar en vacaciones dentro de quince

Voz 1727 31:34 sí

Voz 31 31:34 mientras que el Gobierno va a tener que seguir gobernando

Voz 0738 31:38 Borrell también añade que para ser miembro de la futura Comisión Europea no es necesario pasar por el escaño del Europarlamento algo que es literal aunque su decisión ha generado críticas muy duras en el Partido Popular escuchamos a los a favor

Voz 32 31:54 en Palencia por democracia a mí porque los españoles tendría que coger la acta ningún diputado Il defender a España frente al nacionalismo y a los populismos

Voz 0858 32:05 gracias Teresa Aldai esta madrugada el presidente de Brasil ha pedido un castigo severo para el militar de su comitiva aérea detenido en España con casi cuarenta kilos de cocaína en una maleta

Voz 1450 32:16 el detenido ha pasado su primera noche en una

Voz 0858 32:18 cárcel española y qué tal se circula a esta hora DGT buenos días Teresa Serrano

Voz 0137 32:24 buenos días pues despierta este jueves ya en Madrid con intensidad para acceder a la capital a San Fernando a cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos Parla labrada cinco Alcorcón estamos muy pendientes de ese incendio forestal en Cataluña en la ribera del Ebro que mantiene cortadas seis carreteras secundarias cuatro en Tarragona y dos en Lleida y en Zaragoza pendientes de una colisión en Figueruelas en la A68 en sentido a la capital maña está creando retenciones porque corta un carril

Voz 0858 32:48 gracias Teresa hidraten sabían hoy son dieciocho las provincias en alerta naranja por la ola de calor suben más las temperaturas con valores como decimos que pueden superar los cuarenta grados en amplias zonas de España las máximas se esperan en el Valle del Ebro y en el centro de la península

Voz 21 33:05 desde la ventana estas líneas las firmó el hermano cretino del más el veintinueve de abril de mil ochocientos treinta y tres historia para dejarle muy clarito a Fernando VII que el heredero de la Corona tenía que seguir llevando pantalones Nieves Concostrina

Voz 24 33:25 en La Ventana con Carles Francino en la SER

Voz 15 33:31 queridos juvenil en la segunda Cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona ya la vuelta un bañito en la piscina para quitar basal relajarnos con la puesta de sol

Voz 13 33:42 en Airbnb Times miles de hogares para alquilar dónde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa este verano con Airbnb reserva un hogar para tus vacaciones

Voz 0391 34:02 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena FCC punto es

Voz 9 34:12 por ahí va nuestra lentillas directa ha General Óptica Piqué lleva consigo su cuarenta por ciento de descuento

Voz 25 34:17 sí ahora todas las reliquias tienen un cuarenta por ciento de descuento así este lentillas Buick de General Óptica corre vela General Óptica Tous lentillas al mejor precio sólo esta semana

Voz 1861 34:30 hoy por hoy ese de España

Voz 2 34:45 son las siete menos veinticinco

Voz 1727 34:46 hola seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España en Madrid con una historia de tintes truculentos y absurdos escuchen dos mujeres se plantan en una comisaría son madre e hija y denuncia una estafa que las han estafado

Voz 7 35:00 no no está estafado el Sicab

Voz 1727 35:02 yo que habían contratado para matar a un hombre vender luego sus órganos por sesenta mil euros el asesinato nunca se cometió pero a ellas Laura Gutiérrez buenos días ya las han detenido

Voz 1450 35:13 si esas mujeres como dices son madre e hija que primero fueron estafadas por la pareja de la madre por un montante de sesenta mil euros ahí empieza todo aleja se lo dijo a su novio Yeste urdió el plan se hizo pasar por jefe de los servicios secretos y se ofreció a dar con el primer estafador y recuperar el dinero esos sesenta mil euros vendiendo sus órganos

Voz 33 35:32 para ello les propuso hacer acciones encaminadas a localizar asesinar y extraer los órganos del cuerpo del individuo que les había estafado ir el precio obtenido por la venta de dichos órganos les entregará un cheque por valor de sesenta mil

Voz 1450 35:42 esto ya una portavoz de la Policía Nacional para llevar a cabo este plan les pidió siete mil euros pero nunca más se supo de él así que madre e hija fueron a comisaría denunciarle y ellas acabaron también detenidas por un delito de proposición para el asesinato sicario Pepa también fue arrestada una película parece una

Voz 1727 35:57 ligada en Galicia un juez ha ordenado a la fuerza el ingreso de un enfermo de tuberculosis en el hospital de Ourense porque es un peligro para la salud pública ese paciente sea negado varias veces a recibir tratamiento y la tuberculosis es una enfermedad contagiosa Lara Capello Bos Días

Voz 1271 36:14 buenos días el enfermo deberá permanecer bajo custodia policial si fuese necesario para cumplir con el tratamiento hace más de un año en mayo de dos mil dieciocho que se le diagnostico de tuberculosis pulmonar vaciló fuera que es altamente contagiosa por vía aérea desde entonces el paciente incumplió todas las citas fijadas para administrar la medicación y esto obligó a reiniciar el tratamiento volvió a saltarse lo hasta que hace poco más de un mes reapareció en el centro hospitalario y esta vez la enfermedad ya había entrado en fase contagiosa se le advirtió del peligro sin resultado es por esto que el Juzgado de Ourense ha autorizado su hospitalización forzosa

Voz 1727 36:58 el artista Jaume Plensa exhibe en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia un conjunto de esculturas gigantes cabezas de niñas de siete metros de alto que nos invitan a pensar cómo hemos disfrutado en Madrid de Yulia su cabeza gigante de niña en la plaza de Colón a Natalia

Voz 0141 37:15 bon día bon día Pepa son siete esculturas que homenajean sobre el agua sobre el lago de complejo a la feminidad de la mujer y su capacidad de transmitir pasa de memoria todas las figuras de Plensa tienen los ojos cerrados en referencia a ese mundo ocultó una vez acabe la exposición el tres de noviembre la Fundación Hortensia Herrero que es que en atraído estas esculturas comprará dos de ellas María Silvia aunque antes de buscarles una ubicación definitiva van a recorrer distintas ciudades de la Comunidad Valenciana para que un mayor número de personas pueda acceder a su belleza silente y oscura en una perfecta

Voz 1727 37:47 dime hacia los vamos a Cataluña Joan Bofill bon día Olabarría beba como ya ha ocurrido en Madrid los organizadores del Pride Barcelona el día del Orgullo han vetado a Ciudadanos en la cabecera de la marcha de este sábado por su política de pactos con formaciones dicen que fomentan el discurso del odio

Voz 0931 38:06 la organización había puesto como requisito a todos los partidos y entidades que quisieran participar de la manifestación del sábado a comprometerse por escrito a no dar apoyo ningún partido entidad que vaya en contra del colectivo LGTB Ciudadanos lo había firmado pero a la vez la organización consideró que los pactos del partido de Rivera con Vox son absolutamente contrarios a ese compromiso con lo cual se veta su participación están las cabeceras de distintas entidades en la marcha pero también algunos partidos políticos que además tienen sus autobuses ciudadanos lamenta la decisión confía que el Pride rectifica

Voz 1727 38:37 y hoy se inaugura el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con una obra basada en la historia bíblica de Sansón y Dalila llega el verano llega el festival de Mérida hay más Salguero buenos días

Voz 35 38:48 buenos días Pepa ya llega y lo hace con una ópera inclusiva dirigida por Paco Azorín y la orquesta de Coro de Cámara de Extremadura dando esplendor sonoro espectáculo con más de cuatrocientos cincuenta personas en escena

Voz 36 39:00 vamos a hacer es que el pueblo de Israel es el auténtico protagonista esta ópera en el acto primero este conformado por todo el pueblo de Extremadura en su gran diversidad

Voz 35 39:11 así lo decía el director un gran proyecto visual dinámico y emotivo a disfrutar jueves sábado y domingo tras el que va a dar comienzo las sesenta y cinco edición de este festival que nos va a hacer disfrutar con un total de nueve montajes en su cartel hasta el

Voz 1727 39:24 el cinco de agosto

Voz 24 39:35 y así suena la ópera Pepa que se inaugura que salga todo muy bien Inma un abrazo un abrazo

Voz 1727 39:44 son las siete menos veinte las seis menos veinte en Canarias sí al demócratas van a gobernar en solitario en Dinamarca con un programa programa de gobierno pactado con el resto de fuerzas del centro izquierda un pacto a cuatro que convertirá esta semana a Frederic Sen de cuarenta y un años en la primera ministra más joven de la historia del país Pascual donar

Voz 0931 40:22 que eso lo tiene cuarenta y ocho de los ciento setenta y nueve escaños del Parlamento danés Frederik sean finalmente ha conseguido un gobierno monocolor la línea que seguirá su Ejecutivo eso sí la marcará el pacto que acaba de cerrar con otros tres partidos políticos

Voz 1727 40:35 qué me dicen

Voz 0931 40:38 hay un acuerdo dice que eleva a los compromisos de Dinamarca contra el cambio climático sube la inversión en servicios públicos y tumba algunas de las políticas anti inmigración del anterior gobierno de derechas el pacto no incluye una de las principales promesas electorales de los socialdemócratas que es la de permitir que se jubilen antes las personas con trabajo

Voz 2 40:57 otros

Voz 1727 41:05 Angela Merkel ha pedido a todos los diputados alemanes unida frente a la extrema derecha después de que un neonazi haya confesado que mató a un político local conocido por su defensa de los refugiados Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 41:20 en medio de la conmoción por el nivel de violencia que se está descubriendo la extrema derecha alemana Angela Merkel ha hecho un llamamiento a todos los partidos del Bundestag para que se distancie de la ultraderecha como una medida indispensable para luchar contra ella

Voz 2 41:33 Hans campistas vía sub doce

Voz 0391 41:36 es muy importante que nos mantengamos unidos en esta cuestión y no abramos una brecha para permitir cualquier pensamiento que les dé legitimidad ha afirmado la canciller pocas horas después de conocerse que el detenido por el asesinato de Balta el que había confesado su crimen ya había esgrimido como motivo su indignación por la defensa del político hacia los refugiados en la sesión del Bundestag su presidente vuelvan soy le ha recordado sus señorías que la xenofobia es el caldo de cultivo de la violencia y que quienquiera que ayudé abonarlo es cómplice

Voz 24 42:11 estanques

Voz 0391 42:15 todos los diputados de han aplaudido excepto los del partido ultraderechista Alternativa para Alemania

Voz 1727 42:25 hoy se cumple una semana del naufragio de una patera en el que murieron once personas embarcaron en Marruecos con destino a Canarias pero pero sus vidas y su sueño se quedaron en la orilla la corresponsal de la Ser en Rabat Sonia Moreno ha hablado con los familiares de una de las víctimas un joven

Voz 0391 42:43 que soñaba con rape a fallecieron seis subsaharianos tres marroquíes y dos saharauis entre ellos el rapero optimistas Maite Lily más conocido como flecos todos láser habló por teléfono con una familia de la artista

Voz 38 42:54 el Kenyon futuro para ir a un sol sin subidas para hacer un unas canciones en inglés al Serranía con un grupo de rap aquí en Miami en Florida y la otra cosa es que está también preparando determinar la último año a ver quien es ver si edad en Marrakech para venir a continuar en la equipación

Voz 0391 43:22 uno de los supervivientes asegura que al entrar el bote en el mar y percatarse del peligro por la carga de la patera los migrantes protestaron y le pidieron al piloto retroceder a la orilla ante la insistencia maniobró para dar la vuelta y la embarcación volcó ayer fueron trasladados a Agadir el joven rapero Un chico de Ming

Voz 1727 43:38 hombre y una mujer subsaharianos hoy se prevé el tres

Voz 24 43:40 dado de otros cadáveres

Voz 7 43:46 su alarma que se colitas diré agita desconectada

Voz 39 43:49 Cariño estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la Casa de la playa esa pues porque la tenemos vacía casi todo el año Easy entran a robar obscenos mete alguien ni nos enteramos

Voz 25 43:59 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 7 44:11 los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés forman un gran equipo como el aspirador run by cinco y el robot fiera suelos brava Vallet

Voz 40 44:18 por qué ahora te regalan un Brad Vallet al comprar el rumba e5 con potencia de succión superior y conexión wifi un equipo sobresaliente contra la suciedad con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés

Voz 7 44:31 vamos en una casa siempre surgen cosas que arreglar nada que no te has cargado el aporte esos de tu portazo de ayer que eres un histérico por eso es una suerte

Voz 19 44:41 contar con brío la solución que necesitas de tus marcas de confianza Black and Decker c6 b Lux

Voz 20 44:47 así del veintiocho de junio al veintinueve de julio las mejores marcas como un quince por ciento de regalo para nuevas compras cerca

Voz 41 44:55 la Cadena SER cinco días del país presentan los retos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa y Jaguar Land Rover inscripciones en eventos prisa punto com barra y coche

Voz 12 45:19 no

Voz 1861 45:24 a su izquierda Hoy por hoy

Voz 7 45:28 el eh

Voz 42 45:31 a la eh

Voz 43 45:36 no

Voz 1727 45:40 saben lo que es la democracia se pregunta esta mañana José María Ríos pero hay que ver cómo

Voz 1100 45:47 de hecho Arnaldo Otegi el líder en Erbil acudió en ocho Televisión Española como además son unos buque y rotos las barbaridades ha multiplicado salir y medio por delante que estudió jugó apoya con su ya escasa esfuerzos a los dirigentes de Ruth tuve que hayan tenido la osadía porque

Voz 7 46:06 aun lo es llevar a sus estudios

Voz 1100 46:09 al dirigente de un partido absolutamente alegan que ha pasado todos los filtros de la democracia incluido el de condenar expresamente la violencia de ETA en sus estatutos y al que han votado libremente más de doscientos cincuenta mil ciudadanos pretende la derecha como los niños que si se cierran los ojos el dragón desaparece España es un país plural y hay gentes que votaron a Bildu y otros más de un millón que depositan su voto a favor Esquerra Republicana de Cataluña sabe nuestra derechona uno interina incorporado hasta la histeria en qué consiste de verdad la democracia el juego de la libertad no residen merendar con tus compañeros de mus sino precisamente respetar a quién piensa justo lo contrario que tú entrevista con Abascal pues claro faltaría más idea general ojo antes determinar el entremés que envío un recuerdo para Óscar y a Martínez ahogados en el río Bravo y una maldición para sus asesinos el ojo izquierdo

Voz 44 47:13 buenos días hoy Santi de Sevilla a defectos cómo va

Voz 0456 47:16 de cuando era un chavalín llamado a la radio para pedir amparo

Voz 44 47:20 pues nada a Dani por me daba hubo ordinario

Voz 1727 47:23 sabéis eh

Voz 0858 47:34 como el calor seco

Voz 1727 47:35 bate con duchas templadas au calientes y no con duchas frías esta mañana estamos pidiendo canciones tórridas para combatir la ola de calor esta es la sugerencia de Santi Santi gracias

Voz 0456 47:49 Diego A Coruña

Voz 1727 47:52 muy bien muy bien

Voz 46 47:54 en

Voz 7 47:55 buenos días yo creo que cualquiera de seis mega ahí se acuerda de que hoy grupo he tenido que buscar en internet hilo además ha encontrado te te

Voz 2 48:13 muy bien muy bien

Voz 0456 48:22 cuánto hemos bailado esto Ferreira también he podido sacar la que nos sugiere Xavi desde débil

Voz 7 48:28 Bao yo sugiero comidas el fallos que les voy a hacer

Voz 0456 48:32 cumbia de sal de Jungle Fire no es de Valladolid damos la bienvenida Rebeca buenos días

Voz 9 48:46 iba va a proponer una tenga deteniendo a Miguel Morena mía que este quizás con un beso

Voz 7 48:55 de eso no

Voz 48 48:58 el sexto no

Voz 7 49:03 baje Dios y lo que no se logre esto es un beso tórrido ciertas

Voz 2 49:10 para Rebeca sí

Voz 0456 49:14 en Sevilla empezábamos en Sevilla terminamos hola buenos días

Voz 49 49:18 con Pepa Aimar Dani y al grupito de mujeres que contestará el guasa parece que la foto del EGM muy bonita no y un poquito de ese éxito lo tenemos los que formamos parte del mundo de los madrugones de las seis de la mañana se iniciará una nueva etapa para Pepa y lo suyo supongo que allí estaremos todos los incondicionales

Voz 25 49:37 a la hora de hizo Antón