Hoy por Hoy (27/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 3 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:25 qué tal muy buenos días primera ola de calor y ya tenemos aquí el primer gran incendio forestal del verano cerca de cuatrocientos efectivos trabajan a esta hora a destajo para intentar sofocar las llamas de las comarcas de la Ribera del Ebro en Tarragona el fuego ha quemado allí más de tres mil seiscientas hectáreas y ha obligado a evacuar de sus casas a una treintena de vecinos el municipio más afectado a esta hora es el de Flis donde viven tres mil quinientas personas Frances Barbero es su alcalde alcalde buenos días lo primero alcalde las llamas no han llegado al núcleo urbano verdad

Voz 4 01:01 no no está en la margen derecha del río Ebro oí el incendios centrado en la parte izquierda de del mismo en la parte determinó que no están afectando directamente al núcleo aunque ha llegado a un kilómetro y medio del núcleo urbano en caso que que traspasa nace en el río Ebro el incendios aunque no lo que nos ha preocupado durante buena parte de ayer respectivamente Vega evacuar a hablar nombró a la ciudadanía que vive dispersada en en vasijas de nuestro término

Voz 1727 01:35 eso sí han tenido que ver verdad fincas y casas de alrededor de la población

Voz 4 01:41 sí sí sí pero a mucha gente que vive en masías designados aislados pueda el núcleo vino ante el avance rapidísimo virulento del incendio la imposibilidad de extinguirlo en un primer instante ahora nos centramos tanto bomberos como fuerzas policiales yo mismo Ayuntamiento Protección Civil en evacuar a a a toda la gente que estaba que estaba en la zona y bueno una treintena de ello han pasado la noche no hoteles albergues en gimnasio el de las escuelas públicas que hemos salpicado también tienes menos mejora o empeora este fuego bueno ahora estamos en una zona ver desde donde se comanda el incendio esperando primer parte estar actualizando la información ninguno esta mañana nadie esperemos que en breve no tengamos información parece que al flanco izquierdo que se movía hacia el sur en dirección a poco desliz el río Ebro parece bastante mejor que no el norte que desde que amenazan una gran masa forestal ahora ya dentro de la provincia de Lérida ya veremos cómo evoluciona de otros formas la noche ha sido tranquila en cuanto a viento oí Icon con una humildad relativa que ha facilitado trabajo esperemos que hayan podido crear las condiciones para empezar a extinguirlo

Voz 1727 03:04 pues ojalá que sea así alcalde una última cosa la principal hipótesis según los agentes rurales es que el incendio se ha originado por la auto combustión de un estercolero lo tienen confirmado

Voz 4 03:17 pues no la verdad es que hemos nos hemos prestado poco interés en las causas los nuestro mayor trabajo cero evacuar atender las personas evacuadas día ahora estamos evaluando daños sí intentando controlar este gigantesco perímetro que también consta de muchos kilómetros y veremos si si durante el día de hoy se puede empezar a controlar no las causas ya ante lo que los agentes rurales darán cuenta de ello cuando tenga información contrastada

Voz 1727 03:45 alcalde de Flis Frances Barber Le agradecemos que haya estado en la SER a trabajar buenos días

Voz 4 03:50 muchas gracias hasta luego

Voz 0978 03:53 Jordi Carbó buenos días buenos días qué tiempo va a hacer en la zona

Voz 1727 03:56 el incendio pues ir empeorando

Voz 0978 03:59 durante el paso de las horas las temperaturas van a subir bastante más que ayer hoy se acercarán a los cuarenta grados y el viento externo al incendio independientemente del propio que provocó provoca el incendio se va a reforzar esta tarde no tanto como ayer por rachas que pueden superar los cuarenta kilómetros por hora y en el resto de España que no es

Voz 1275 04:16 mira

Voz 0978 04:17 primera jornada de calor con temperaturas extremas más de cuarenta grados a lo largo de esta tarde en gran parte de el interior especialmente en el Valle del Ebro en la costa también en zonas próximas máximas de más de treinta y cinco mañana y pasado temperaturas un poco más altas

Voz 1727 04:32 así de calentito viene el jueves veintisiete de junio enseguida dentro de dos minutos les contamos cómo den calladas están las negociaciones para la investidura pero antes el deporte con el Atlético de Madrid como principal protagonista del mercado de fichajes José Antonio Duro la de nuevo hola qué tal muy buenas y porque

Voz 1621 04:55 Félix y el Benfica ya tienen la oferta del Atlético de Madrid encima de la mesa el conjunto portugués lo anunció ayer ciento veintiséis millones de euros que hacen que la llegada del jugador al Atlético de Madrid sea inminente además también de fichas ex portero del Valencia el ex meta del Barça firma hasta dos mil veintitrés y dos citas este jueves por un lado a las ocho el debut España en el Eurobasket femenino el tribales Ucrania y las semifinales del Europeo sub veintiuno de fútbol desde las nueve de la Fuente se enfrentan a Francia

Voz 1727 05:22 sí sí el veintiuno de agosto están de vacaciones ponen Netflix

Voz 5 05:29 podrán ver el primer documental producido

Voz 6 05:31 todo por ellos si se ha producido

Voz 1727 05:38 por los Obamacare que dejaron la Casa Blanca han firmado un contrato con la plataforma digital para producir películas series documentales el que se estrena en agosto se llama American Factory yp trata de la lucha de clases en EEUU

Voz 3 05:58 en la Cadena Ser

Voz 7 06:08 reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación

Voz 8 06:17 al fui que crea una empresa metro a una empresa que eduque que enseñó unos valores que respete el medio ambiente

Voz 7 06:23 pienso luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast Vox iTunes Google podcast

Voz 9 06:30 triste pero no voy a hacer terapia pues yo a tope con el sillón ball hasta la vuelta al cole

Voz 10 06:36 sí también quieres relajarte este verano reserva ya los informes de tus hijos y olvida que hasta tu cuenta y te regalamos un diez por ciento de bonificación hasta el treinta de septiembre para Tous

Voz 1322 06:46 sí más compras de vuelta al cole en todos los centros el Corte Inglés e Hipercor que justito estamos

Voz 11 06:51 no te pierdas el Black Friday de metió porque especial treinta años lleva aquí Straits absoluta cincuenta chico pues catas 4k civil por seiscientos noventa y nueve euros precio metió a bajar a sólo cinco días Xorret metió a bajar

Voz 3 07:09 en la Cadena Ser

Voz 1727 07:17 hoy Pedro Sánchez llega a Japón a la cumbre del G20 cumbre sobre la que Javier Solana escribe en El País que ha perdido el espíritu cooperativo que tenía antes añade Solana que Estados Unidos sin seis tira en su deriva proteccionista

Voz 9 07:32 pero pone como ejemplo el acuerdo económico entre la Unión Europea y Japón para

Voz 1727 07:37 costara a que otros países puedan frenar a Trump penemos Sánchez sigue con su agenda internacional como presidente en funciones mientras aquí las negociaciones con Unidas Podemos no sólo se estancan sino que se tensan como de muerto eran estas dos declaraciones de ayer de Irene Montero de Adriana Lastra

Voz 12 07:57 lo que nos trasladó el presidentes que quieren una investidura en la que busque el apoyo de la derecha a nosotros eso nos preocupa creemos que lo mejor para España es un gobierno de coalición progresista Nos apena que el presidente en funciones quiera buscar ese apoyo de la derecha

Voz 13 08:10 hemos dejado claro que Unidos Podemos es nuestro socio preferente les hemos hecho una oferta o Gobierno de cooperación ese es el lo único que el presidente del Gobierno ha hablado con el señor Iglesias por lo tanto no entiendo las declaraciones de Irene Montero porque no es así no no no es eso

Voz 1727 08:26 a la realidad sobre la dificultosa negociación que estamos viendo en la izquierda

Voz 1985 08:35 la mirada

Voz 1727 08:35 esta mañana de Xavier Vidal Folch el juego

Voz 1985 08:38 el gallina es concursa con el otro lanzándose al precipicio confiado en que tú logrará frenar antes el otro caerá al vacío en esto consiste la investidura sin acuerdo programático de estructura de gobierno previos quiénes más creíble en su peligrosa cabalgada acaso ambos son irresponsables y candidatos al suicidio más bien parece que se libra una batalla de poder quién manda aquí conseguir por la negociación a cara de perro aquello que no se completó en las elecciones con algunas razones Pedro quiere mandar en su Gobierno esgrime que incorporar a ministros de Pablo ahuyentar

Voz 1275 09:17 ya a otros socios más moderados

Voz 1985 09:19 y que podemos no puede volver a votar contra un presidente de izquierdas Pablo sabe que o logra un gobierno de coalición au será un mero apoyo no un gran portal

Voz 1415 09:29 mixta

Voz 1985 09:30 es una pelea de debilidades para combatir la flaqueza propia pero el resto está peor no juega ni quiere jugar

Voz 1727 09:44 quién el programa informativo de la noche del veinticuatro horas de Televisión Española entrevistaron anoche Arnaldo Otegi en una legislatura donde cada voto cuenta una posible abstención de la izquierda abertzale puede dar oxígeno a Pedro Sánchez pero antes incluso de celebrarse la entrevista PP y Ciudadanos hablaban ya de blanqueo de blanqueado y terrorismo y pedían dimisiones por el hecho de celebrar la entrevista Pablo Casado

Voz 1046 10:09 creo que es inaceptable que la televisión pública le de voz a un terrorista confeso como Arnaldo Otegi en español ha estado al servicio del Gobierno de España en los últimos meses de lo que ahora no pueden hacer es e instrumentalizar un canal público para darles voz ha habido ahí debajo

Voz 1727 10:25 bueno sí a unos días beba tanto lío previo casi impide ocuparnos del contenido de la entrevista que es lo auténticamente relevante sobre la investidura Otegi dice que sus escaños que son cuatro no serán ni un cheque en blanco ni un elemento de bloqueo hoy cuando le insistieron para que condenara la violencia de ETA soltó

Voz 12 10:45 una frase que frase la entrevista ha empezado con una pregunta muy clara condena a usted las víctimas mortales de ETA

Voz 0252 10:51 nosotros hemos hecho una cosa más importante que condenar la violencia armada ETA nosotros hemos contribuido a que desaparezca la violencia armada en el país esto a mí me parece mal

Voz 12 10:59 Levante y la segunda esa de que hablabas Pepa están dispuestos a pedir perdón y Otegi responde así

Voz 0252 11:04 lo siento de corazón si en alguna ocasión yo como portavoz que hablaba en nombre de todos los portavoces de la izquierda abertzale habríamos generado más dolor a las víctimas del necesario

Voz 1 11:12 en el que teníamos derecho a cero

Voz 12 11:15 Otegi insiste después en que está a favor de la paz la justicia y la reparación para todas las víctimas y añade

Voz 0252 11:20 yo no me ha alegrado nunca por el sufrimiento de ninguna víctima nunca jamás

Voz 12 11:25 sobre la investidura de Sánchez dice que no darán cheques en blanco pero que no van a permitir que la extrema derecha llegue al poder son las siete y once seis y once en Canarias

Voz 1322 11:37 esto esto

Voz 17 11:38 si sus alegrías sus tristeza es

Voz 18 11:41 a este subsidio

Voz 17 11:43 Nuestras por eso piensas en los tuyos hora y contrata el seguro de decesos desde Andalucía que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés contrata lo antes del dos de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas consulta a las bases producción Sander era punto de es Santa Lucía estamos cerca está el seguro empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 1621 12:06 abordo del transbordador espacial aproximándose a nuestro destino el tres dos

Voz 19 12:13 a puntito que tirarnos por la tirolina más alta del mundo misión la tierra porque aún nos queda mucho por descubrir aquí abajo Natalia viajes las vueltas da mucha vida

Voz 9 12:25 señor el destino le he traído unas deliciosas croquetas de mi madre croquetas vuelen de maravilla este que son un beso en cuanto elija al ganador del bote de la Primitiva podrá descubrirlo señor Montoro no un rumor de morcilla

Voz 1985 12:39 el destino es caprichos hoy puede elegir a cualquiera en el bote de más de diecisiete millones de euros de la primitiva por solo un euro por un euro más hecha la con Joker Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor

Voz 20 12:51 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 19 12:56 con Pepa Bueno el líder de

Voz 1727 12:59 se Andalucía Francisco Serrano se ha cogido un mes de baja por el linchamiento que según él ha sufrido por parte de los medios y de las redes sociales después de sus críticas a la sentencia de la manada esto del mes no sabemos como lo sabe de antemano cuánto duró una baja en fin de la sentencia de la manada llegó a decir que la diferencia entre tener sexo gratis y pagando es que gratis te puede salir más caro ahora asegura que este tipo de comentarios se los publicó un nuevo colaborador que no son expresiones suyas Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0534 13:33 buenos días Pepa si un colaborador que incluso ayer pidió disculpas a través de su página de Facebook desde el grupo parlamentario la han advertido a Serrano que si continúa empeñado en cuestionar la sentencia de la manada tendrán que tomar medidas porque lo considerarán un desafío Alejandro Hernández

Voz 21 13:48 esa actuación reiterativa pues no puede entenderse sino como un desafío con lo cual bueno pues evidentemente si persiste en esta actitud pues es probable que desde el Comité Ejecutivo Nacional pues que se tenga que adoptar algún tipo de medida

Voz 0534 14:02 Serrano que se tome una baja médica asegura que está sufriendo un linchamiento por sus comentarios sobre la sentencia de la manada palabras que un colaborador que aunque estaba autorizado para publicar en su página hizo según Serrano una vergonzosa apología de la prostitución

Voz 1727 14:16 ya en el Parlament de Cataluña Junts per Catalunya y Esquerra no han podido sacar adelante la Ley de Vivienda con la que pretendían limitar el precio del alquiler en determinadas zonas ha votado en contra toda la oposición también la CUP los comunes que consideran el proyecto insuficiente escuchan a Manuel Rodríguez de ciudadanos que es el principal partido de la oposición Ester Capella consejera de Justicia

Voz 1621 14:40 pero lo cierto es que Irak no les faltan competencias en materia

Voz 22 14:42 se da únicamente quieren regular y quieren duplicar le

Voz 12 14:45 es que son competencia exclusiva del Estado Abul sito en vez o decreto le hoy si tu vamos este decreto ley que limita el precio del alquiler se ponen ustedes del lado del Banco de España de la patronal de la Cámara de la propiedad del bando del PSC el PP y Ciutadans quién les ha visto y quién les ve que uso

Voz 1 15:04 si tengo que hacer la digestión

Voz 1322 15:10 hay oportunidades que pasan una vez en la vida como la de comprar con un quince por ciento de descuento sólo del veintisiete y el treinta de junio

Voz 2 15:24 hay otra DRAE

Voz 19 15:26 yo estoy

Voz 2 15:29 cuál es

Voz 17 15:36 la Vecchia nuestros asesores hacen los seguros más sencillos el Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 7 15:42 con buenos gusta del verano el calorcito la jornada reducida en Opel celebramos contigo el buen tiempo por eso continúa la temperatura Opel suben los grados suben las oportunidades no dejes pasar las últimas doscientas unidades si consigue hasta cinco mil euros de descuento y hasta dos mil euros

Voz 19 15:59 las por tu viejo coche sólo hasta el treinta de junio

Voz 7 16:01 suta condiciones en punto es hoy por hoy

Voz 3 16:05 Pepa Bueno a atención a este fallo

Voz 1727 16:08 Tribunal de Justicia Europeo en relación al aire que respiramos va a permitir ese fallo que los jueces de cada país puedan controlar donde se colocan los medidores de calidad del aire en las ciudades la idea Javier Gregori es que los ayuntamientos no hagan trampa a la hora de contabilizar el nivel de contaminación

Voz 0882 16:29 es decir que no vale hacer la media como hasta ahora han hecho capitales de la talla de Bruselas como explica Miguel Ángel Ceballos de Ecologistas en Acción

Voz 4 16:37 una buena noticia así como que

Voz 23 16:39 en la comisión entienda que hay en los tribunales nacionales por en pronunciarse sobre la ubicación de las estaciones y es conforme o no con los criterios establecidos en la normativa europea

Voz 0882 16:52 porque había otro truco por ejemplo el que han puesto en marcha Valladolid o Milán situar los medidores lejos de las calles con más coches

Voz 1322 17:04 yo habré conseguido estuve habrás invertir en confianza

Voz 7 17:09 cuando invierte es el Tesoro público el futuro se escriben futuro perfecto es lo que tiene invertir ciclismo acción informa tesoro punto invierten futuro perfecto Gobierno colas soluciones paga menos de Carrefour tienes un tres por dos en más de cinco mil productos hasta el diez de julio como en los helados Magnum es decir las dos y te llevas tres Carrefour todos perdemos lo mejor

Voz 24 17:35 sabes dónde montar las mejores fármacos

Voz 25 17:37 pues yo y aquí ahora esa ruta en bici es lo tú conoces el lugar donde probar nuevos sabores y acertar o no actúe a la ciudad con tu nuevo sea Tarraco uso de hasta siete plazas por veintiséis mil novecientos noventa euros

Voz 1481 17:54 Izaskun superó un cáncer de mama mí madres sentía que no me podía dar el ánimo que que vamos a esperar entonces dio mundiales le tranquilicé y le dije mira más tranquila que yo tengo ánimo para mí que patín

Voz 1322 18:11 vota tu proyecto solidario en Contigo cincuenta temas punto punto com

Voz 20 18:17 sí

Voz 26 18:20 sobre la entrevista Otegi en Televisión Española Mari Cruz Vitória unos quince de H de unir comulga con sus ideas pero me pregunto por qué no se le puede entre de estar al señor Otegi si a los te Vox o en periodista está para entrevistar a todas

Voz 1621 18:39 los políticos desde Las Palmas bienvenido Jordi

Voz 27 18:42 que mirar un poco intrahistoria veremos las analogías entre Bildu y PP e su vinculación con la iglesia sus fundaciones hizo llegar a la democracias porque hemos estado años pidiendo a ETA que podía defender sus virguerías en democracia lo mismo pasó con el franquismo no sólo se pueden defender la estuve idea sino que además el voto la legitima

Voz 1621 19:06 gracias Jordi abrimos un poquito el foco Carmelo Valencia

Voz 28 19:10 en lo hayan votado juntos más de cien veces no tienen importancia pero el PSOE ya extradición a España casi siempre se ha gobernado con acuerdo de vascos el catalán es casi siempre secretos no sabemos de incumplimientos podemos también votó acordar los objetivos de Gobierno y el tiempo para implantarlos sin gobernar aunque está claro que el PSOE lleva malas intenciones hicieron ese juego lo pagará

Voz 29 19:33 muchos oyentes de acuerdo con que lo pagará sobre este juego una última bienvenida buenos días Luis de madre ese todos estos señores que les pagamos para que se pongan de acuerdo para que se les prohibe presentase una repetición de elecciones si no vuelven cualquier diputado electo no vuelve a presentarse por ley

Voz 1727 19:53 ya ven la irritación que provoca la posibilidad de una repetición electoral otra vez en España gracias Luis Caro

Voz 1275 20:00 Mello Jordi Mari Cruz siete

Voz 1727 20:02 sí veinte en Canarias

Voz 20 20:08 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:11 qué tal buenos días veinticinco grados en la Gran Vía hasta ahora hay subiendo seguimos en plena ola de calor y todavía no se espera lo peor hoy los termómetros van a alcanzar los cuarenta cuarenta y un grados de máxima mañana y el sábado se esperan hasta cuarenta y tres calor que se nota mucho estos días en las escuelas infantiles guarderías a cuarenta grados por fuera por dentro se lo cuenta a las las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid denuncian que el Gobierno regional se niega a climatizador las aulas de los más pequeños para afrontar las sucesivas olas de calor en su caso la ley les obliga a estar abiertas hasta el treinta y uno de julio los profesionales de estos centros están preocupados por los niños se sienten discriminados con respecto a las escuelas que son propiedad de los ayuntamientos su caso la gran mayoría sí que tienen aire acondicionado Cristina Machado

Voz 0978 20:58 la situación es sofocante en estos centros y especialmente en una docena de ellos repartidos por la capital y otros municipios de la región que fueron construidos al tiempo con la misma tipología con espacios acristalados grandes ventanales tienen mucha luz pero ahora las aulas superan los treinta grados Blanca zanja es la portavoz de la Asociación de escuelas infantiles de gestión indirecta

Voz 30 21:20 las escuelas de los ayuntamientos sí que tienen climatización en las aulas con lo que las condiciones de los niños y niñas en los momentos de calor son mucho mejores que las condiciones que están viviendo los niños y niñas en las escuelas de la Comunidad de Madrid

Voz 0978 21:35 la Consejería de Educación es consciente y así lo manifiesta en una nota que esta semana enviado a los centros en la que se limita a dar consejos médicos en plena ola de calor

Voz 30 21:43 es una demostración más de la falta de interés que la Consejería de Educación desde hace bastantes años está teniendo hacia la primera infancia

Voz 0978 21:52 la Comunidad siempre ha respondido con una negativa climatizador estos centros le recomienda que ventila

Voz 1275 21:58 mañanas la Consejería de Educación dice que en los últimos dos años ha dado medio millón de ayudas a estas escuelas públicas que gestiona directamente para aclimatarse los centros aunque en el caso de aquellos centros que son de titularidad pública pero que gestionan empresas privadas se lava las manos dice que hay la responsabilidad es de la adjudicataria que asume una cesión de la instalación por un tiempo determinado

Voz 3 22:17 no

Voz 1275 22:19 y segundo día hoy si ya desde primera hora de la mañana con los semáforos de la cinco en ámbar ya no funcionan José Luis Martínez Almeida alcalde

Voz 31 22:26 y desde luego digo era una prioridad apagar los semáforos la cinco sólo habían generado más retraso los desplazamientos más ruido más atascos no habían aportado soluciones a la movilidad sostenible la ciudad de Madrid Yeste Gobierno cumple sus compromisos y lo hacemos prácticas

Voz 1275 22:41 ante desde el primer día que mostrando los semáforos seguirán en ámbar varias semanas más por cuestiones de seguridad al quiere empezar el año que viene las obras para soterrar la A5 su entrada a la capital en unos cuatro kilómetros de día es jueves es veintisiete de junio y con la derecha paralizada tras la última arremetida de Vox la izquierda lo quiere volver a intentar titulares con Cristina Casar Ángel Gabilondo a Íñigo Errejón se vuelven a reunir hoy para intentar frenar a las derechas en la Comunidad de Madrid buscando el acuerdo de Gobierno el portavoz de Más Madrid ha vuelto a llamar a la cordura ciudadana ir contra Almeida la plataforma ultraderechista dice que va a presentar hoy miles de firmas contra la colocación de la bandera LGTB en la fachada del Ayuntamiento de la capital la enfermería acusada de matar a dos personas en el hospital de Alcalá de Henares ha sido declarada culpable por un jurado popular sin embargo sólo el achaca uno de los fallecimiento los deportes Joao Félix será en las próximas horas jugador del Atlético de Madrid el Benfica confirma una oferta rojiblanca y la llegada del jugador a cambio de ciento veintiséis millones de euros es inminente como despierta el tráfico en la capital pantalla Alcácer buenos días

Voz 1322 23:52 qué tal muy buenos días Laura con el inicio de la hora punta instalándose en el sureste de la M30 lo hace en Méndez Álvaro y se extiende hasta el punto de Ventas sentido norte en ambas calzadas también el lenta la circulación el ritmo que llevan los vehículos entre el estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses y sobretodo las entradas tanto por la Santa María de la Cabeza como Delicias con la glorieta de Atocha

Voz 1275 24:15 cómo están las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1915 24:18 buenos días pues se intensifican sobre todo las entradas a dos Torrejón y San Fernando la uno en San Sebastián de los Reyes la A tres en Rivas encontramos también tráfico lento a cuatro Pinto a cuarenta y dos Parla Fuenlabrada Getafe a cinco Navalcarnero Alcorcón y Campamento la A6 en Majadahonda y El Plantío también en Puerta de Hierro en la M seiscientos siete en Tres Cantos en los tramos habituales de la M40 también notamos ya intensidad especialmente de Vallecas a Coslada Pajín

Voz 32 24:42 Johnson estos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan

Voz 1275 24:48 el tiempo previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:50 buenos días hoy las temperaturas serán más altas que ayer ya lo han sido las mínimas en breve superaremos los veinticinco grados en toda la Comunitat las máximas se situarán entre los

Voz 1275 25:01 treinta y cinco los cuarenta como es habitual

Voz 0978 25:03 cerca de los ríos Tajo y Tajuña es donde subirán más con valores cercanos a los cuarenta grados en un día soleado y con poco viento a la espera de que mañana y el sábado las temperaturas sean más altas que

Voz 33 25:14 hoy ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorras en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo en aire acondicionado sus nuevas máquinas R treinta y dos reducirá serán setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global que producirá emisiones a la capa de ozono con la garantía de ideas Electric descubre lo en Paul Johnson en tu vida punto com

Voz 8 25:38 qué pasa con Veronique un refrescante sorbete un delicioso bombón helado o los dos porque ahora en Nasiriya datos packs de la Deutsche Rita cuestan sólo tres euros con

Voz 20 25:46 en las redes de Nagasaki con bombones de Mata cuando un radar que fácil es comer bien

Voz 1727 25:53 necesitas ayuda con tus padres este verano

Voz 34 25:55 quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos cool de la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores que yo

Voz 0456 26:05 muchos años me ha llamado la atención este sonido en mis viajes

Voz 24 26:08 pues ahora ya forma parte de mi trabajo el sector del transporte y del ferrocarril requiere miles de empleos de personal cualificado por ello me formé en el Centro Superior de innovación y desarrollo CHF donde el cien por cien de los alumnos estamos trabajando entre en cese Innovación y desarrollo guión medio CHF punto com encuentra Tu futuro laboral

Voz 20 26:27 pase lo que pase con Madrid Central el futuro

Voz 35 26:29 cien por cien eléctrico por esto Nissan garantiza las ayudas al eléctrico de cinco mil quinientos euros de la comunidad a final de mes aprovecha las y conduce ya el Nissan Leaf el cien por cien eléctrico más vendido en el mundo vena tu concesionario Nissan y lleva te lo hoy mismo con la ayuda de cinco mil quinientos euros financiando con ERC e Iván red de concesionarios Nissan de Madrid

Voz 9 26:48 la cabeza de daba vueltas suministra

Voz 36 26:50 de energía biólogos ayudaba a producir

Voz 1 26:53 la eh

Voz 11 26:55 con su instalación financiación y autoconsumo

Voz 19 26:58 partivo comunidades de vecinos unifamiliares

Voz 11 27:00 empresas bienvenidos a la revolución en el

Voz 19 27:03 Tica para nos la cuenta al fin hay otra luz Factor Energía

Voz 37 27:08 gris titular de valores de Natra Si quieres venderlos en la oferta igual con Fecsa en el grupo puedes aceptarla hasta el doce de julio a las veintitrés y cincuenta y nueve a un euro por acción y mil euros por obligación convertible tras la opa el oferente tiene intención de excluir los valores de negociación folleto autorizado por la CNMV consultarlo en las webs de la CNMV Natra Hugo Viana Natra punto es o llame al teléfono gratuito novecientos ocho cero dos cuatro nueve uno

Voz 19 27:30 tenemos diez convertidas todos nuestros productos dos años de garantía el veintiocho veintinueve en tiendas y el veintiocho veintinueve y treinta en Cannes con Werther expone no te lo pierdas

Voz 32 27:43 Nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada el momento oportuno el coche el coche el que ya no piensa seguir esperando Audi del uno al treinta de junio ahora tu Audi Q5 dance por doscientos noventa euros al mes con todos los servicios incluidos oferta crisis más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales saudí

Voz 1275 28:10 los incidentes de odio por razones de orientación sexual han descendido en lo que llevamos de año en Madrid hasta esta fecha el Observatorio contra el el eje David fobia ha registrado ciento veintitrés incidentes frente a los ciento cuarenta y uno del mismo periodo de dos mil dieciocho tiene más datos Marta Alberto

Voz 1322 28:26 el lugar donde más incidentes el localizan es en la calle seguido de las redes sociales la vivienda y en los colegios e institutos hasta el momento también hay registradas diecinueve agresiones en el ámbito laboral veinte en el metro según datos del Observatorio tres de cada cuatro accidentes se han producido en la capital la mayoría en el distrito Centro en zonas cercanas a los bares de ambiente Le sigue la zona de Moncloa Aravaca en entornos cercanos Alone el sida además la mayoría de las agresiones se producen por la noche según los datos del informe anterior sobre el perfil de los afectados el ochenta y tres por ciento eran hombres homosexuales en cuanto al agresor el ochenta y ocho por ciento eran hombres que solían actuar en solitario y que no conocían a las

Voz 1275 29:04 además la Comisión de Seguimiento de la Eva o desestiman las quejas por el examen de Dibujo Técnico II que se hizo en la Prueba de Acceso a la Universidad rechaza el recurso de los estudiantes que se examinan de esta asignatura y que que se encontraron con dos preguntas que no estaban en el temario de bache

Voz 1727 29:17 a todos estos estudiantes y varios profesores pero

Voz 1275 29:20 sentaron una reclamación que no ha tenido éxito Marga Rido es la presidenta de la Asociación de Profesores de dibujo de Madrid lamentaba esta decisión aquí en La Ventana de Madrid

Voz 38 29:29 no puede ser que la Comisión hace que no entienda cuáles son los límites que se deje que definieron el currículo de la asignatura porque la comisión está en todo momento jugando con lo que si no estoy en Radio Inter se podría relacionar pero hay preguntas fuera del límite yo eso puede ser no puede ser que estemos jugando a eso

Voz 1275 29:52 cinco grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1727 30:04 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 2 30:08 hoy por hoy

Voz 1727 30:12 comienza el jueves jueves ya a veintisiete de junio ya sé que no hace falta recordarles a esta hora que tenemos la ola de calor bien encima hay dieciocho provincias en alerta y un incendio forestal importante en Tarragona así que sentido común son Britta hay mucha agua tampoco hace falta que les diga que no hay avances para el Gobierno de España pero sí quizá que Pérez los Sánchez destacó Japón en la cumbre del G20 a ver qué pasa con la guerra comercial y que parece probable que la primera votación de su investidura sea en torno al dieciséis de julio vamos a descifrar las señales de humo de este día bochornoso por el calor no avergüenza con Javier Alonso Danny De la Fuente y Manuel Jabois buenos días la ola de calor sigue haciendo estragos no sólo aquí por toda Europa vamos con un resumen de lo más destacado que se publica por ahí

Voz 0456 31:06 nunca había hecho tanto calor en Alemania en un mes de junio titula el Frankfurter en ese país han impuesto un límite de velocidad en todas las autopistas algo inexistente en Alemania un límite a ciento veinte porque leo el asfalto en muchas carreteras está deteriorando del calor en Francia lo peor se espera mañana las escuelas en buena parte del país están cerradas hoy este viernes Lehman Lemond no están los tú centros adaptados para el calor extremo Estrasburgo Marsella París y Lyon tienen prohibido la circulación de automóviles más antiguos tres personas han muerto cientos de municipios han declarado el estado de desastre natural debido a los daños que han sufrido muchos edificios en Polonia son noventa las personas que han fallecido en lo que va de mes ahogadas en lagos ríos tratando de refrescarse de temperaturas récord también Veintisiete ahogados en Lituania en Milán ONG's están preparadas para distribuir desde hoy diez mil botellas de agua para las personas sin hogar y otras que tienen necesidades y una foto muy repetida en el Reino Unido y en Francia son culos desnudos contra el calor numerosas personas han

Voz 1621 32:04 Egido ayer la bici o la moto desnudo

Voz 0456 32:07 los alguno ha sido arrestado polémica en Munich porque a los hombres se les permite ir sin camiseta Leo pero a las mujeres no porque ellos pueden enseñar los pezones Innes otras sino que discriminaciones estadio

Voz 1727 32:17 pues ya ven lo que da de sí la ola de calor por Europa que cuenta la prensa aquí sobre el carrusel de los pactos de las negociaciones en realidad para los pactos

Voz 0858 32:26 el editorial al país valor hasta mañana ese pacto secreto entre PP y Vox que desvelaron los ultraderechistas ese secretismo dice es un peligro para el sistema además de inaceptable la publicidad de los pactos hace que los participantes rindan cuentas esa confianza que vale para garantizar la discreción que toda negociación requiere no puede extenderse al resultado de la misma qué innecesariamente debe ser público y accesible a todo el mundo dice el país que también mira a Navarra mira allí para que los socialistas aclare las conversaciones que vía Geroa Bai dice podrían estar manteniendo con EH Bildu conviene que el partido en el Gobierno en funciones aclare exactamente cuál es el movimiento de piezas en esta partida sería recomendable también concluye que Ciudadanos dejará de actuar como el perro del hortelano cuando sabe que puede evitar aquello que denuncia

Voz 1275 33:13 ni sobre las negociaciones en las escena

Voz 1727 33:16 sea te ha llamado la atención Javier una cita una cita que hace Carmen Morodo en su crónica en la razón cita que literalmente es está el negociador de Vox quiere un cargo para su mujer

Voz 0858 33:27 una frase que nos atribuyen la crónica a nadie dice Morodo que en el entorno de la derecha se escucha decir que ese negociador que es Iván Espinosa de los Monteros se mueve por esas motivaciones personales su mujer es la líder de Vox en la Comunidad de Madrid Rocío Monasterio una muestra asegura Morodo de cómo vuelan los cuchillos de que las relaciones en realidad son malas aún así dice la razón PP Ciudadanos confían en poder gestionar el órdago de Vox al andaluza Icomos eso vamos dejando a los ultraderechistas fuera del reparto de cargos ir diluyendo sus ex

Voz 1727 33:58 a quién helado de la izquierda ya lo saben también se escenifica el desacuerdo y lo demuestra una declaración de Pedro Sánchez a la vanguardia

Voz 0858 34:05 quién hemos ganado las elecciones somos los últimos en querer repetirlas pero otra cosa es comulgar con ruedas de molino eso es lo que ha dicho el presidente a este periódico que asegura que Sánchez está dispuesto a ir a repetición electoral antes que plegarse a las exigencias de Iglesias según ABC hay que en el en en el entorno del presidente ya se muestra abierto a a esa repetición este día Mario señala a Iván Redondo que es el jefe de Gabinete del Presidente y que cree que sería una oportunidad para dice a ABC laminar a Podemos en el otro extremo estaría el secretario de Organización y ministro de Fomento en funciones José Luis Ábalos que cree que es mejor formar Gobierno cuanto antes y sumamos la opinión de Manuela Carmena que aporta con ironía en una entrevista en el diario punto es que Pedro Sánchez Pablo Iglesias deberían recurrir a un mediador con la cantidad de líneas que ha llenado esta figura la ex alcaldesa que el calendario terminó perjudicando la a ella si las municipales hubieran sido antes de las generales el resultado en Madrid concluye habría sido distinto

Voz 1322 35:04 nosotros habremos construido juntos vosotros habéis hecho algo grande

Voz 7 35:09 cuando invierte es el tesoro público el futuros escriben futuro perfecto es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades informa tesoro puntos invierten futuro perfecto el Gobierno de España

Voz 19 35:24 rebajas en visión si llega el de rebajas de visión culturas cristales gafas de sol lentillas audífonos todos rebajado hasta el cincuenta por ciento ven a las mejores rebajas en visión consulta condiciones

Voz 9 35:38 aviso de Bridgestone parece noventa y uno por ciento de conductores que cuando van a cambiar los neumáticos

Voz 35 35:44 luces a las medidas acuérdate sólo de estas treinta tres cuarenta treinta dos para aprobar los tres años de protección ante daños y cuarenta mil kilómetros de duración mínima garantizados solicita la triple garantía Brixton el todo riesgo de tus neumáticos informa

Voz 9 35:56 en taller First Stop buen triple garantía punto es

Voz 1727 36:03 todas estas señales de humo que hemos contado las va a haber Sánchez desde Japón donde va a aterrizar en las próximas horas para participar en la cumbre del G20 sobre esa cita escribe hoy en El País Javier Solana exsecretario general de la OTAN antiguo responsable de la política exterior europea dice Solana que se ha perdido buena parte del espíritu que inspiró la primera cumbre en el año dos mil ocho

Voz 0858 36:25 una esencia cooperativa de la que hoy queda poco escribe Solana por la política proteccionista de Donald Trump asegura que otros miembros también podrán hacerse oír alto y claro en ese encuentro pone como

Voz 0456 36:36 ejemplo el acuerdo entre la Unión Europea y Japón

Voz 0858 36:38 eh que entró en vigor hace unos meses y que demuestra dice que la liberalización comercial puede avanzar pese a las reticencias de la Casa Blanca hacerlo además dice con estándares sociales y medioambientales por eso aunque es previsible que en Japón Estados Unidos no abandone el proteccionismo tampoco es descartable según Solana que la Liga

Voz 1985 36:57 la liberación comercial pueda seguir avanzando

Voz 1727 37:01 como viene siendo habitual hablando de de espíritu cooperativo que decía Javier Solana el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha cargado contra sus aliados

Voz 0456 37:10 desde reunirse con ellos abre con ello el Financial Times en una entrevista el presidente afirma que si Japón fuera ataca

Voz 1621 37:15 en Estados Unidos en virtud de un tratado de seguridad

Voz 0456 37:18 mutuo tendría que defender a Japón pero que si EEUU es el atacado los japoneses lo harían en su casa desde un televisor de Sony también ha cargado contra la Unión Europea por investigaciones antimonopolio que abierto contra empresas estadounidenses Trump ejerce presión sobre sus interlocutores advierte también Lemond ha dicho que la economía china está colapsando y que Berlín es un socio fallido

Voz 1727 37:38 eh sobre la guerra comercial con China un titular China desafía las sanciones de EEUU aprovechando los suministros de petróleo

Voz 0456 37:46 las importaciones de crudo suponen un salvavidas para Teherán Leo en el Financial Times

Voz 1727 37:50 el análisis la mayoría de los economistas

Voz 0456 37:53 New York Times estiman que China va a superar a Estados Unidos como la economía más grande en diez o quince años y algunos funcionarios de Washington ven a China como un rival ideológico acérrimo donde el Partido Comunista quiere subyugar a Ciudadanos difundir herramientas de control autoritario vigilancia Comunicaciones tecnología como la de Hawai establecer bases militares en océanos y montañas

Voz 1415 38:23 no no será Sabaté es entrevistado en el intermedio el a mí de él historiadora mujer muy importante ponía una la música sí deliberadamente no tiene nada que ver con las noticias quedaría por contraste del contraste

Voz 1727 38:45 vale bueno repito Sandra Sabatés ha entrevistado en El Intermedio de La Sexta a Melibea historiadora y en El Periódico de Cataluña destaca en esta parte de la entrevista

Voz 8 38:54 todo muy limpio inspirada en esto

Voz 1727 38:59 lo desvela que Margaret Thatcher tuvo que ir al logopeda porque tenía una voz muy aguda y eso era muy femenino había que transformarla hacerla más grave más masculina con más autoridad voy yo hace meses

Voz 1415 39:11 vendré aquí y en el que creo que aquí hoy que fue el caso es que lo recomiende hoy campaña al Boca salió en algún momento ir dirigido a alguna persona espero que a mi mujer el libro de de Mary ver bueno Sabatés el hecho una entrevista hacen en el intermedio por cierto que se acaba la temporada y no hemos hablado aquí no habla no yo he lo suficiente de del intermedio bueno de lo suficiente honor casi nada y además eso que has contado de la voz de Margaret Thatcher Ferran Monegal en el periódico Cataluña destaca esto que me interesa comunicarte cuándo Mary Beard comenzó a salir en la tele en programas de divulgación histórica algún crítico la puso de vuelta y media por su aspecto por su torpe aliño indumentario haga usted el favor de arreglarse esos pelos esos dientes le gritaba desde sus artículos el crítico ella contestaba sepa usted que si yo tengo éxito en la tele no es por mi aspecto sino por lo que digo y eso es mucho más gratificante Monegal dice que está con la señora Bird efectivamente como cualquier persona con sentido común al cien por cien Idi camino añade alguien que escribe con estos argumentos no es un crítico es sencillamente un cretino este me das cuenta Dani acuérdate es sí sí hombre apuntando carrera

Voz 39 40:46 llevo veinticinco años dando clases de geografía enseñándoles a los adolescentes que Mel alega sólo afluentes del Ebro y que un golpe durísimo que ellos piensan llevo toda la vida enseñando la importancia del Amazonas y ahora

Voz 26 41:00 ahora me toca a mí que un día me enseñó cada rincón de la mafia

Voz 19 41:06 este julio sorteo de vacaciones de Lotería nacional con veinte millones disfruta de las vacaciones

Voz 1985 41:13 sería éste recuerda que juegues con responsabilidad y sólo sí

Voz 19 41:15 es mayor de edad

Voz 7 41:19 es nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la sed y usted agenda de servicios útiles

Voz 1322 41:38 buenos días y estaba buscando empleo y no le importa ir a vivir al extranjero quizás le apetezca a trabajar como auxiliar administrativo en la Consejería de Educación española en Berlín si le interesa sólo tiene que entrar en la página web del Ministerio de Educación recuerde que no puede acceder al puesto sí fue apartado de la administración pública por un expediente disciplinario tampoco se ha sido inhabilitado para empleo o cargos públicos por resolución judicial si le interesa o en sus de la convocatoria en la web del Ministerio de Educación pero dese prisa porque el plazo para presentar la solicitud termina mañana

Voz 7 42:11 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 40 42:18 el Fedra ha sido ya le justo

Voz 19 42:28 todo el mundo quiere que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros veinte euros comprar ya tu cupón porque el debe dar

Voz 3 42:40 sí ya está ahí

Voz 20 42:44 eh

Voz 3 42:49 los de postes en Hoy por hoy

Voz 1727 43:01 a las siete y cuarenta y tres seis y cuarenta y tres en Canarias el deporte femenino español ha sido protagonista en los últimos días gracias al Mundial de fútbol ya lo saben desde hoy la selección de fútbol deja paso el baloncesto porque comienza el Europeo femenino duro hola de nuevo

Voz 1621 43:17 hola qué tal buenos días y las puertas a los últimos días los titulares y ahora a seguir haciendo pero en femenino y en baloncesto también con la selección española de Basque las campeonas de Europa que están en Letonia para comenzar esta europeo

Voz 1727 43:29 para hoy desde las ocho debutar ante las elecciones

Voz 1621 43:32 ucrania que es el primer rival en el grupo A son bronce mundial plata olímpica lo ha dicho campo

Voz 1415 43:37 penas de Europa las rivales Letonia Gran Bretaña y la de hoy Ucrania

Voz 1621 43:42 cómo está el equipo Lucas Mondelo seleccionador anoche en las

Voz 1415 43:44 sí

Voz 0930 43:44 prácticas es también están preparadas Izquierdo punto de cansancio mental de la espera no de empezar ya hay estar es dejar de estar en capilla hay es volcarnos con lo que haya que empezar a ajustar jugando oí ganar claro

Voz 1621 43:59 aprovechando y también de selecciones también a Siria de hoy Europeo Sub veintiuno desde las nueve de la noche semifinales en fútbol para España contra Francia en Italia con bastante calor el partido a partir de las nueve de la noche y la final sería el próximo domingo ante se juega la otra semifinal a las seis entre Alemania y Rumanía Oyarzábal no entrenó ayer era la principal duda pero en principio dijo el seleccionador Luis de la Fuente anoche en El Larguero que va estará así es como llega lo dice el técnico la sub veintiuno al partido de hoy a las nueve

Voz 41 44:30 muy fuertes y psicológicamente estamos a tope veo al equipo con unas ganas bárbaras no sé yo tengo muy buenas sensaciones está destinado a lo que hay que buscamos es ser otra vez nosotros mismos y que los jugadores esos el disfrute de ese encuentro en agusto yo creo que es el mejor mensaje les pueden enviar

Voz 1415 44:49 a las nueve el partido además mercado de fichajes con dos no

Voz 1621 44:51 hombre es uno que como les venimos contando está a punto de llegar de hecho ayer se llevó a cabo un movimiento más que evidente para la llegada de Joe Félix al Atlético de Madrid y otro que quizá no es tan evidente pero que puede ser igual de real sobre todo de cara al final del ejercicio lo primero es que el Benfica anunció ayer de forma oficial que tiene una oferta de ciento veintiséis millones de euros del Atlético es decir que el anuncio de Félix es ya inminente y ahora lo segundo lo de James que va a ser nombrado también muchas veces este verano qué pasa con James que pertenece al Real Madrid bueno que el colombiano estaría esperando para ofrecerse como opción real para el conjunto del Cholo Simeone tendría que haber muchas bajas este verano en el conjunto del metropolitano es difícil pero el entorno al cuidador no descarta ni mucho menos esa opción son movimientos por hacerse una importante el mercado ya se ha hecho Stiles en del Barcelona al Valencia a cambio de treinta y cinco millones de euros ahora se va a oficializar el traspaso de neto también portero al Fútbol Club Barcelona a cambio de qué somos que va a ser efectivo en los próximos días y una más en la NBA también en baloncesto Marc Gasol que va a seguir en Toronto Raptors después de ganar la NBA con la franquicia canadiense lo ha confirmado la NBA esta noche en Twitter así que Gasol defenderá el anillo la próxima temporada con toro Torra

Voz 42 46:11 es una de subirnos al tren de la noticia Renfe

Voz 9 46:14 Renfe Cercanías Madrid establece de

Voz 42 46:16 del uno de julio un plan alternativo de transporte

Voz 1322 46:19 con un servicio especial de autobuses de la EMT por las obras de mejora de Adif en la estación exterior de Méndez Álvaro por la que pasan los trenes de las líneas C uno c7 hice diez Más información en Renfe punto com en el perfil de Twitter arroba Cercanías Madrid puntos de información de las estaciones en el nueve uno ocho trescientos catorce quinientos veinte

Voz 9 46:41 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 43 46:47 vale

Voz 20 46:51 a veces sólo necesitas un pequeño respiro

Voz 44 46:56 para ver las cosas de otra forma

Voz 1727 46:58 Moore veinticinco

Voz 44 47:02 otra forma Ángels Barceló Cadena Ser

Voz 6 47:08 brillo

Voz 33 47:11 los de luge sorprendente para que no

Voz 45 47:15 vender o buscador de la ahorro ahorrarnos pasarte todo el verano en la sección de congelados de súper para no poner el aire en casa ahorrar es venido en el de pongan porque contratando la luz con nosotros te ahorras ciento veinte euros de media al año que te llevas tu smartphone con hasta un cuarenta y cinco por ciento de descuento en sólo del veintiséis al treinta de julio buscadores del ahorro venida con House

Voz 2 47:40 ellos

Voz 3 47:53 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 48:08 diariodehoyporhoy del veintisiete de junio del año dos mil diecinueve escribe Paula González estudió arquitectura pero cambió el estudio los planos y las obras por el mar desde hace cinco años surcan los océanos de todo el planeta

Voz 46 48:23 hola qué tal Aragón salvo ya trece cinco años estoy navegando por los mares me encontré con el mar de casualidad yo estudié arquitectura iconos dormida decidió regalar simplemente para conocer otras más allá de hacer en ese momento tuve la oportunidad de embarcar en un velero para cruzar el Atlántico para mí lo que incitaban a un simple de desplazamiento resultó en un cambio de dirá total me cautivó tanto que quise verle de esa de esa visión del Toledo pasión desde entonces se ha intentado aprender a navegar embarcando en muy distintas travesías tanto traslados como regatas dirimir en islas remotas durante meses así como como pasar temporadas trabajando estos mediterránea como Caride desde entonces acuesto y organice proyectos a bordo se ha convertido ahora en mi modo de vida e hacer un cambio de vida es bastante complicado sobre todo en el momento de tomar la decisión justo que tienes también unas expectativas tanto familiares como de amistades laborales decides dejarlo todo para apostar por algo incierto porque la viva en el mar bastante difícil cuando no la conoce lo que en un momento era simplemente un viaje está convertido ahora en un estilo de vida para mí uno uno de mis objetivos es inspirar y motivar a a aquellas personas que quieran cumplir

Voz 4 49:39 enseña que lo hagan lo más difícil de libre

Voz 46 49:41 hicieron una vez la toman Sally sólo él expresión de actitud y ganas

Voz 1727 49:50 muchas gracias por tu historia Paula mucha suerte Lucía Taboada buenos días

Voz 1322 49:54 buenos días Pepa les recuerdan nuestro correo que es diaria de Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com ahí nos puede mandar su historia con su número de teléfono

Voz 1727 50:04 son las ocho menos diez las siete menos diez en Canarias

Voz 20 50:11 Madrid Laura Gutiérrez qué tal

Voz 1275 50:15 dos días cuarenta y un grados marca de máxima hoy la previsión en el sur de Madrid en Aranjuez cuarenta en la capital en el corredor de Henares pues ir XXXVIII XXXIX en el norte y el oeste estamos en alerta naranja por altas temperaturas que ojo mañana subirán todavía un poco más Isabel Díaz Ayuso se abre a negociar con Vox incluso después de escuchar las peticiones de la extrema derecha para pactar el Gobierno de la Comunidad de Madrid que se elimine las ayudas a las víctimas de la violencia machista que se eliminen los contenidos LGTB y en los colegios o que se endurezcan las medidas contra los inmigrantes