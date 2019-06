Hoy por Hoy (27/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias

qué tal muy buenos días es jueves

Voz 1727 00:10 menos sofocante jueves veintisiete de junio a las cinco de la mañana por ejemplo tenían veintiséis grados en Palma en la capital balear El día viene tórrido hoy tenemos el primer gran incendio forestal activo en Tarragona y tres mil seiscientas hectáreas quemadas y cuatrocientos efectivos trabajando para extinguir las llamas incluido el Ejército incluido los medios aéreos en SER Cataluña con Cuní acaba de estar el conseller de Interior de la Generalitat Miquel Cook que ha apuntado la causa de este incendio

Voz 1553 00:46 hay acuerdo en que no nos va

Voz 1727 00:48 narrar culín dice que se trata de una concentración de estiércol que estaba en malas condiciones y que se incendió por las altas temperaturas también ha hablado el conseller de abrir un expediente sancionador a los respeto sables de esa instalación enseguida nos vamos al centro de mando del incendio pero primero Jordi Carbó qué tiempo va a hacer hoy en esa zona del incendio en el resto

Voz 0978 01:14 pues básicamente condiciones no demasiado favorables Si bien las últimas horas el viento ha disminuido un poco volverá reforzarse esta tarde y rachas de más de cuarenta kilómetros por hora temperaturas cercanas a los cuarenta grados en el conjunto del país primero de los tres días de temperaturas extremas o Lacy empezarán a superar los cuarenta grados especialmente en el Valle del Ebro

Voz 1727 01:39 un sofocante jueves veintisiete de junio en el que el escenario poselectoral español deja titulares tan frustrantes como el calor primer titular PSOE y Unidas Podemos escenifican intensamente su desacuerdo Irene Montero partidos

Voz 0133 01:54 la lista al candidato a la presidencia ha decidido según nos comunicó ayer buscar el apoyo de la derecha e ir posiblemente a una investidura fallida sin negociar nada no sólo con nosotros sino con ningún grupo de la Cámara Adriana Lastra unidos por

Voz 2 02:05 hemos es nuestro socio preferente por lo tanto no entiendo las declaraciones de Irene Montero porque no es así no no no es esa es la realidad

Voz 1727 02:13 segundo titular la dificultad de la investidura y la posible prolongación de un Gobierno en funciones es el argumento oficial para que el cabeza de lista del PSOE a las europeas Josep Borrell renuncie al escaño sin haber pisado el Parlamento Europeo Borrell fue el más votado por los españoles para ese escaño y tercer titular Vox exige un programa de extrema derecha PP y Ciudadanos siquiera en sus votos para gobernar la Comunidad de Madrid a las ocho y media entrevistamos aquí en Hoy por hoy a Ignacio Aguado al candidato de C's a la Presidencia del Gobierno regional

Voz 1727 03:04 hoy comienza la cumbre del G20 marcada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China aunque según publica hasta ahora el principal diario de Hong Kong Javier los dos países han pactado una tregua

Voz 0858 03:17 el Cádiz a suspender una nueva ronda de aranceles estadounidenses a importaciones chinas Trump Shipping se reunirán el sábado en Japón Pedro Sánchez está viajando hacia

Voz 1727 03:26 aquí en España el Congreso homenaje a este mediodía a las víctimas del terrorismo

Voz 0858 03:30 hay dos asociaciones Covite Dignidad y Justicia que ya han dicho que no irán como protesta por la presencia en la Cámara de Bildu y también con la entrevista de anoche en el veinticuatro horas de Televisión Española

Voz 1727 03:40 a otra entrevista que la derecha pidió boicotear antes de escucharla por el mero hecho de hacerla seguida escuchamos lo que dijo anoche Otegi antes en Italia las autoridades han bloqueado el barco de la ONG Si Watch según su capitana en el buque van cuarenta y dos personas cuarenta y dos inmigrantes y entró al puerto de Lampedusa pese a que el Gobierno sólo había prohibido y aquí la ONG española o penal vuelve a rescatar inmigrantes en el Mediterráneo aunque no tiene permiso lo ha contado así su fundador Oscar Camps

Voz 4 04:15 en estos momentos ya no queda nadie en el Mediterráneo central no podemos dejar abandonado corredor más mortífero del mundo sino hay barcos navegando no seremos conscientes de la cantidad de muertos que tendremos durante este verano creemos que debemos estar allí con permiso sin él vamos estar en el en el Mediterráneo central porque es nuestro nivel moral

Voz 1 04:34 ya antes del deporte

Voz 1727 04:50 poco de alegría que viene el día muy duro Juan Luis Guerra el hombre que nos mueve el cuerpo aunque no queramos termina hoy su gira en España

Voz 0858 04:58 la ola de calor garantiza temperatura tropical hoy en Madrid para presentar su último disco se llama literal eso sí no va a faltar estabilidad

Voz 1 05:08 tú vas a ir

Voz 5 05:08 pero de momento no voy pero no me importaría que yo soy de Toledo Pepa

Voz 6 05:11 así que lo que me echen

Voz 1275 05:13 bueno el titular del Deporte hasta ahora es que el Benfica confirma la oferta del Athletic

Voz 1727 05:18 por Joao Félix si es de ciento veintiséis

Voz 6 05:21 miles de euros el club portugués comunicó la oferta al mercado de valores en un pago a plazos que va a llevar de forma inminente al jugador portugués a vestir con la camiseta del Atlético de Madrid además también de fichajes ex portero del Valencia el ex meta del Barça firma hasta el año dos mil veintitrés dos hitos este jueves por un lado a las ocho el debut de España en el Eurobasket femenino el rival es Ucrania y las semifinales del Europeo

Voz 1553 05:42 los veintiuno de fútbol desde las nueve ante Francia

son ahora las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias

Voz 1727 06:52 las ocho y seis ahora a las siete y seis en Canarias y nos vamos en directo a vine Ebre donde está el centro de mando el incendio que siga hasta ahora sin control en Tarragona acaba de actualizar por cierto el número de hectáreas quemadas ya son cuatro mil las hectáreas quemadas en este fuego los bomberos ya dicen que es el peor que se ha declarado en Cataluña en los últimos veinte años nuestro compañero Oriol hay mi está en la zona como está la situación Oriol

Voz 7 07:20 buenos días Pepa pues los bomberos arrancan el día aquí en Ginebra en la comarca de la Ribera d'Ebre donde desde ayer a las tres de la tarde arde un fuego que sigue activo aún la perspectiva para hoy no es buena ha parado el viento esta noche eso sí pero ninguno de los bomberos que trabajan ahora mismo se atreve a vaticinar si durante el día de hoy lograrán ya no controlar los sino estabilizarlo a las siete de esta mañana superado los medios aéreos dos hidroaviones también dos helicópteros bombardeos también durante esta noche han trabajado ciento veinte efectivos de la Unidad militarizada de emergencia la UME desde la base en Zaragoza a lo largo de los próximos minutos se incorporan se incorporarán perdón cinco medios aéreos más ardido ya un perímetro de más de cuatro mil hectáreas San en los municipios de la Torre del español La Palma d'Ebre vinagre Flix povera Villar de Cannes cuatro carreteras locales y también la C doce permanecen cerradas es una lengua de fuego de más de doce kilómetros más de cien kilómetros de perímetro todo indica que el fuego se originó en una granja de gallinas el estiércol calentado por el calor ardió a inició el que ya es el peor incendio como decías de la temporada en Cataluña

Voz 1727 08:20 además hará mucho calor hay Oriol no ahora mismo

Voz 7 08:22 esto dicen las previsiones hoy más calor que ayer sin

Voz 1727 08:25 bueno pues que que vaya bien en la medida de lo les seguimos en contacto a lo largo de la mañana hay dieciocho provincias en alerta naranja por el calor con máximas que van a rozar los cuarenta grados es el caso de Madrid y las guarderías públicas de la comunidad denuncian que el Gobierno regional se niega a ponerles aire condicionado Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días días Pepa escuelas infantiles que tienen que abrir hasta el treinta y uno de julio Le queda todo el mes todavía y los trabajadores están preocupados por los chavales por los niños que están ahí aguantando temperaturas altísimas

Voz 1275 08:56 aperturas dentro de las clases que sufren estos niños de cero a tres años que superan los treinta grados sobre todo en una docena de escuelas infantiles que son de la comunidad pero que gestionan empresas privadas y donde hay grandes ventanales y paredes acristaladas mucha luz pero también muchísimo calor las educadoras hacen lo que pueden Blanca fianza es presidenta de la Asociación de escuelas infantiles de gestión indirecta

Voz 8 09:15 con niños y niñas tan pequeños es difícil sobrellevar el calor en el mes de

Voz 0137 09:20 Julio porque estamos hablando de

Voz 8 09:23 eh personas de alta sensibilidad y las condiciones de la escuela muchas veces son infrahumanas evidentemente la gente que trabajamos dentro somos buenos profesionales y buscamos soluciones como organizar juegos de agua en los ratos que no da el sol estará al aire libre

Voz 1275 09:39 jugadores y familias denuncian que ninguno de estos centros la Comunidad ha querido aclimatarse las aulas algo que no pasen las escuelas infantiles que son propiedad de los ayuntamientos madrileños donde sí hay aire acondicionado la Consejería de Educación se ha limitado a enviarles consejos médicos

Voz 1727 09:52 para esta ola de calor gracias Laura nosotros la palma se la está llevando sin duda Bilbao donde hoy la sensación térmica va a ser de p cincuenta y dos grados Isabel León y además hay huelga huelga de trabajadores en las piscinas municipales

Voz 0821 10:08 es la tormenta perfecta pero siempre nos quedará la playa galerna incluida esta tarde de momento los termómetros de que decir que aguantan hasta ahora rondamos los veinte grados en las capitales pero es cuestión de horas que lleguemos de nuevo a los cuarenta o que lo superemos como ayer así que en edificios donde el aire acondicionado brilla por su ausencia o por su escasa vitalidad como los palacios de Justicia se ha dado luz verde hoy a los trabajadores a salidas de quince minutos cada hora y media eso sí previo

Voz 1727 10:33 G que sea leve Isabel esto se pone en marcha para aliviar a personas que trabajan dentro de una oficina nos hemos preguntado qué pasa cuando se trabaja al aire libre de sol a sol literalmente y además no tiene remedio Marisol Rojas tiene algunas claves

Voz 1508 10:50 Raúl trabajar empresas de asfaltado desde hace veinte años y esta no es su primera ola de calor con agua no

Voz 1779 10:57 mostraban la ropa bastante adecuada para el calor es a través respirable los da sombreros de paja

Voz 9 11:04 ahora si las condiciones siguen siendo durísimas

Voz 1779 11:07 no puede ser que estemos nueve diez horas que al día siguiente igual porque ya solo la exposición al sol el calor es la agotamiento

Voz 1508 11:14 ya hay convenios provinciales que regulan las jornadas intensivas pero hay otras medidas que pueden evitar los accidentes laborales Ana García ex secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT

Voz 10 11:24 que no se hagan los trabajos de más esfuerzo en las horas centrales del día sino que se hagan a primera hora de la mañana y que se pueden establecer jornadas intensivas que hay que respetar esas jornadas intensivas que ya venían recogidas en los convenios colectivos y creo que sinceramente con sencillas medidas preventivas se pueden evitar daños a la salud de los trabajadores y las trabajadoras

Voz 1508 11:44 aun así hay sectores poco sindicalizar dos en los que la desprotección del trabajador sigue siendo

son las ocho y doce siete y doce en Canarias

Voz 1 12:00 que no falte

Voz 11 12:08 y Morejón Simon ahora

Voz 1 12:11 no se ecológico

Voz 11 12:13 hoy del planeta

Voz 1 12:16 eh

Voz 1727 13:25 a principios de semana les contábamos aquí el PSOE definían como Guerra Fría sus relaciones en este momento con Unidas Podemos porque no había avances en privado pero tampoco malas palabras en público bueno pues esa guerra fría ha empezado a calentarse especialmente después de saberse que Pedro Sánchez irá sí o sí a la investidura el próximo mes quizá el dieciséis de julio Mariela Rubio buenos días buenas

Voz 1450 13:50 días Pepa Pablo Iglesias da prácticamente por fallido

Voz 1727 13:52 a esa primera sesión de investidura si de él depende lo que nos llevaría a una segunda votación en septiembre

Voz 1450 13:58 así es según Iglesias el Plan A de Sánchez es doblar el brazo a Rivera para que permita su investidura pero tiene difícil conseguirlo por lo que añadía el gobierno de coalición con nosotros está más cerca de lo que parece aunque haya que esperar dos meses y medio

Voz 18 14:11 si no le doblan el brazo a Ribera tendrán que negociar un gobierno de coalición con nosotros hay un elemento muy revelador de lo cerca que estamos de que ese Gobierno se produzca aunque haya que esperar dos meses y medio para que eso para que eso ocurra es la preocupación que tienen algunos

Voz 1450 14:27 desde el PSOE algunas fuentes apuntaban ayer el fantasma de repetición electoral en otoño y el partido espera que al final podemos o ciudadanos termine cediendo a la presión los socialistas afean a Podemos situarse en el lado de las derechas como en dos mil dieciséis innovan muy

Voz 1275 14:40 tras de estar dispuestos a ceder a la pretensión de ministerios de

Voz 1450 14:42 los morados por su parte el líder de Podemos que someterá el sentido del voto en la investidura a las bases que siempre le han respaldado dice estar dispuesto a aguantar la presión el reloj se pone en marcha para Sánchez no para Iglesias dicen del partido es él quien se juega la presidencia

Voz 1727 14:57 buen día Mariela hasta luego sobre la gobernabilidad de España anoche en el veinticuatro horas de Televisión Española Arnaldo Otegi coordinador general de EH Bildu tiene cuatro escaños dijo que ellos no van a bloquear la investidura tampoco dar un cheque en blanco una frase hecha casi no utiliza cualquiera había habido mucha tensión previa sobre esa entrevista con el Partido Popular y Ciudadanos pidiendo dimisiones en la corporación pública por el hecho de hacerla Pablo Casado

Voz 1046 15:25 creo que es inaceptable que la televisión pública le dé voz a un terrorista confeso como Arnaldo Otegi español ha estado al servicio del Gobierno de España en los últimos meses de lo que ahora no pueden hacer es e instrumentalizar un canal público para darles voz ha habido

Voz 1727 15:41 entrevista por tanto cargada de tensión previamente entrevista que empezó por ETA por la queja de las asociaciones de víctimas por la presencia de Otegi en la tele pública

Voz 0252 15:51 nosotros hemos hecho una cosa más importante que condenar la violencia armada ETA nosotros hemos contribuido a que desaparezca la violencia armada ETA en el país esto a mí me parece más relevante me parece el más significativo me parece que aporta más a la convivencia que una palabra porque lo hemos hecho porque entendemos que digamos no Nuestra estrategia política no necesita de utilización de la violencia armada para conseguir estos objetivos

Voz 1727 16:12 hoy el periodista Marc Sala Rey preguntó y preguntó insistió pidiéndole una condena expresa de la violencia y el perdón de las víctimas y ocurrió esto

Voz 0252 16:21 yo escribir un libro en la cárcel en las que digo que lo siento de corazón si en alguna ocasión habríamos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a ceder el dolor ya es suficiente no retorno no es necesario yo entiendo que ustedes necesitan hacer hoy un tipo de entrevista para pedir perdón porque están hoy llegamos entrevistando

Voz 1727 16:41 en fin enseguida te pido tu opinión Jabois enseguida en un minuto

Voz 19 16:48 como en verano nos gusta ir así más ligera hitos Aldi no tendrás que traer T ni la cartera gana la pulsera todo incluido lleva te gratis mil quinientos euros para gastar en Ali hasta final de año participa con una compra de veinte euros más en todo incluido punto Aldi punto

Voz 20 17:02 pues por ahí va nuestra lentillas directa General Óptica y que lleva consigo su cuarenta por ciento de descuento

Voz 21 17:08 sí ahora todas estas lentillas tienen un cuarenta por ciento de descuento así este lentillas Buick de General Óptica corres vela General Óptica Tous lentillas al mejor precio sólo esta semana

Voz 12 17:18 hoy amor he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones y nosotros sin saber si también no sabían rodado este verano quiere unas vacaciones tranquilitas

Voz 13 17:31 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 9 17:46 bueno hay dos asuntos en torno a

Voz 1727 17:48 prevista de Otegi en la tele publica la primera se puede criticar la entrevista fue buena malo regular si el entrevistado dijo barbaridades o no pero esta tendencia a tratar de impedir que se entrevista quién no nos gusta o nos cae bien y que y que además la alimenten los dirigentes política

Voz 1389 18:07 por en las entrevistas más interesantes a la gente que no nos cae bien a la gente que por naturaleza solemos rechazar te lo digo como periodistas uno de las entrevistas más sentadas todos los años por el periodismo español es la de Tejero del mismo modo que si Franco estuviese vivo el estaríamos intentando preguntar todos los días y condena

Voz 0771 18:25 el franquismo una de las entrevistas más estremecido

Voz 1389 18:27 horas que yo he leído nunca es de Ángeles Escrivá una periodista impresionante en el diario El Mundo a un etarra que abrió aquella portada con un titular que decía yo no asesinaba ejecutaba son entrevistas necesarias son entrevistas necesarias un partido ahora en España del que puede depender la gobernabilidad del país un partido que además hace nada amparaba justificaba asesinatos terroristas eso cómo no va a ser interesante casi es más interesante por lo segundo que por loco

Voz 0771 18:52 primero

Voz 1389 18:53 desde cuándo el interés periodístico es el interés Moggi gato el interés religioso de quiénes se erigen se llevan erigiendo toda la vida como protectores de la memoria de las mismas víctimas que en tantas ocasiones los han dejado por cierto con el culo al aire queriendo ser ellos más víctimas que las propias víctimas mira esta frase es de Arcadia espada de hace unos años y la afirmo y la cierto siempre el periodismo tiene la obligación de herir la sensibilidad del lector estoy de acuerdo y la citó mucho muchas veces hay que preguntar por cosas que no se desearían escuchar por ejemplo las usamos ayer en esa entrevista

Voz 1727 19:25 por ejemplo hemos generado más dolor a las víctimas del que era necio

Voz 1389 19:28 eso o del que teníamos derecho esa frase literal que no tenía yo por aquí te agradezco que me la que me la Cites porque pone los pelos de punta cuál es la violencia necesaria desde cuándo se tiene que utilizar la violencia para nada pues para conocer las miserias de las personas también las miserias de señor Otegi hay que escucharlo Soto hay que preguntarlo que preguntar es el fundamento de este oficio a quién sea lo que sea para que las personas se definan ellas solas que es lo mejor que se puede hacer cuando una la tiene delante y lo vamos

Voz 1727 19:53 es decir cada vez que sea necesario efectivamente hasta mañana un beso beso ocho y veinte en Canarias

qué tal buenos días veintiséis seis grados en la Gran Vía

Voz 1275 20:07 qué tal buenos días veintiséis seis grados en la Gran Vía y su viento seguimos en plena ola de calor y todavía no se espera lo peor hoy los termómetros van a alcanzar los cuarenta grados de máxima mañana y el sábado se esperan hasta cuarenta y tres

Voz 22 20:20 estamos muriendo de calor y eso que yo soy latina y no me acordaba ya que el calor era tan terrible a divertirse ella disfruta igual haga frío calor que está Madrid para no salir de casa

Voz 23 20:30 hace muchísimo calor osea es que yo esas temperaturas nunca las he visto sólo se puede estar en la calle vamos yo intenté ir a la piscina todo lo que puedo porque esto está increíble

Voz 1275 20:39 estamos en alerta naranja por altas temperaturas en toda la comunidad especialmente delicada como les estamos contando esta Mallén es la situación que viven en esta ola de calor las escuelas infantiles de la Comunidad denuncian que el Gobierno regional señala a matizar las aulas de los más pequeños aunque la ley en su caso les obliga a tener los centros abiertos hasta el treinta y uno de julio los profesionales están preocupados por los niños se sienten discriminados respecto a las escuelas que son propiedad de los ayuntamientos porque su caso la gran mayoría sí que tienen aire acondicionado blanca lanza es presidenta de la Asociación Madrileña de escuelas infantiles de gestión indirecta

Voz 8 21:13 no es lógico que la Consejería de Educación reconozca que las escuelas infantiles de su red no están en las condiciones que debieran estar no pongan solución a ello de nuevo me parece que es una demostración más de la falta de sensibilidad y de la falta de interés que la Consejería de Educación desde hace bastantes años está teniendo hacia la primera infancia

Voz 1275 21:35 la Consejería de Educación dice que en los últimos dos años ha dado medio millón de ayudas a estas escuelas públicas que gestiona directamente para que y los centros aunque en el caso de aquellos que son de titularidad pública pero que gestionan empresas privadas se lava las manos dice que ahí la responsabilidad es de la adjudicataria que asume una cesión de la instalación por un tiempo determinado

Voz 0133 21:54 más

Voz 1275 21:55 en unos minutos a las ocho y media Pepa Bueno entrevista en las será Ignacio Aguado el líder de Ciudadanos en Madrid el partido naranja se ha plantado ante las últimas exigencias de

Voz 1727 22:03 ex que complican un gobierno del trío de en la Comunidad ningún tipo de acuerdo

Voz 24 22:08 aquellos partidos que quieren hacer retroceder que frivoliza en con la violencia machista con aquellos partidos que se estigmatice a los inmigrantes que ataquen al colectivo LGTB no habrá un gobierno bajo estas condiciones mis principios y lo de mi partido están por encima de un gobierno yo no quiero una Comunidad de Madrid en blanco y negro

Voz 1275 22:27 Aguado decía ayer que buscará acuerdos de progreso lo que algunos entienden como un guiño al PSOE desde Mas Madrid Íñigo Errejón le ha vuelto a tender la mano

Voz 1727 22:35 partido naranja Le llamo que reconsidere su posición

Voz 0799 22:37 pese a que no se atrincheran en la soberbia ya que nos podamos entender que pensamos diferente sé que hay muchas cosas que nos separan pero por encima de todo yo creo que deberíamos compartir después de veinticinco años Gürtel de público en Lezo dictamen el Gobierno de regeneración les invito a que abandone la soberbia corrijan el error en los sentemos a ver si lo podemos poner de acuerdo yo soy optimista creo que estamos a tiempo para la guerra

Voz 1275 22:58 el PSOE y Madrid Ángel Gabilondo e Íñigo Errejón se vuelven a reunir este jueves a las once en la Asamblea para trabajar en la formación de una alternativa de gobierno a un posible acuerdo entre PP Ciudadanos y Vox más noticias de Madrid en titulares con Cristina del casara

Voz 25 23:13 continúan los trabajos de extinción del incendio declarado esta madrugada en una nave industrial de Humanes a esta hora se investigan las causas del suceso que no ha registrado herido los afectados

Voz 1275 23:23 la colza podrán seguir retirando sus medicamentos de forma gratuita a partir del lunes el Colegio de Farmacéuticos da marcha atrás con las amenazas de cobra a los pacientes después de que el Gobierno regional haya aceptado sentarse a negociar

Voz 25 23:33 Hazte Oír contra Almeida la plataforma ultraderechista presentará hoy miles de firmas para instar a José Luis Martínez Almeida a no colocar este año la bandera del orgullo en la fachada del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1275 23:43 la Comisión de Seguimiento de la de la Prueba de Acceso a la Universidad desestima las quejas por el examen de Dibujo Técnico la Asociación de Profesores de dibujo de Madrid lamenta la decisión insiste en que el examen se hicieron preguntas que no estaban en el temario

Voz 26 23:57 los deportes

Voz 16 24:00 en Hoy por hoy yo Félix

Voz 1275 24:04 inminente fichaje del Atlético de Madrid José Antonio Duro buenos

Voz 6 24:07 hola qué tal buenos días y porque ayer el Benfica confirmaba la oferta de forma oficial el club lisboeta que hizo oficial la oferta la presentó ante el clave valore los ciento veintiséis millones de que ofrece el Atlético de Madrid de cara a Joao Feli

Voz 0771 24:21 además el día nos deja el debut de la selección en el

Voz 6 24:23 Eurobasket femenino también las semifinales del sub-veintiuno ante Francia con la presencia del madridista Dani Ceballos como principal baluarte de la selección y una despedida la de Gustavo Ayón que no seguirá en el Real Madrid de baloncesto

Voz 21 24:35 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta Eli ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta la voz de nuevo

Voz 1275 24:45 las carreteras como sigue del Tráfico DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 27 24:48 buenos días Laura persisten las retenciones en todas las entradas y destacamos en la M cuarenta la ronda de circunvalación hasta ahora muy complicada en Valdemar Marín la zona norte en ambos sentidos Barrio de la Fortuna cinco también en Villaverde en ambos sentidos sí desde Vallecas hasta los recintos feriales de Hortaleza todo ese tramo en sentido norte también en la M cincuenta así que hasta ahora mucha paciencia ahora apunta

Voz 1275 25:07 qué tal el tráfico en las calles de la capital buenos días qué tal buenas días Laura

Voz 1322 25:12 a una hora punta bastante repartida ahora en la entrada por la M once a su paso por Arturo Soria la salida por Castellana Norte Sinesio Delgado Illa de Avenida de América para alcanzar la carretera de Barcelona van en aumento también entradas como la cuesta de San Vicente en conexión con Plaza de España o la carretera de La Coruña

Voz 1275 25:30 avisados estamos hay alerta naranja por calor previsión meteorólogo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 25:35 buenos días hoy las temperaturas serán más altas que ayer ya lo han sido las mínimas en breve superaremos los veinticinco grados en toda la Comunidad las máximas se situarán entre los treinta y cinco los cuarenta como es habitual cerca de los ríos Tajo y Tajuña es donde subirán más con valores cercanos a los cuarenta grados en un día soleado y con poco viento a la espera de que mañana y el sábado las temperaturas sean más altas que hoy

Voz 28 25:59 hay un camino para llegar lejos en la vida que no aparece en ningún mapa un camino que es más fácil recorrer con el nuevo Helen emergentes un SUV con un diseño completamente renovado y equipada con el sistema de inteligencia artificial en la CDU X para que llegue sin problemas al final de ese camino y con siete plazas para que no lo recorra sólo muevo GL expresión de Interior

Voz 21 26:21 Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro

Voz 32 29:36 cabellera

Voz 1727 30:12 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio enseguida abrimos la Mesa de la análisis de Hoy por hoy esta mañana con Luis Alegre con Argelia Queralt Icon Esther Palomera y entrevista a Ignacio Aguado al líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid pero primero vamos con algo recurrente con el precio de la luz Javier Ruiz buenos días

Voz 1553 30:38 qué tal muy buenos días Player hubo un pico de consumo

Voz 1727 30:41 hoy de precio aunque de momento la ola de calor no se ha traducido en una subida generalizada pero los es no

Voz 1553 30:46 expertos consultados por ti

Voz 1727 30:49 advierten de que podría repetirse un repunte como el del año pasado que fue del trece por ciento nada menos

Voz 1553 30:55 de momento la luz está más baja que el año pasado un ocho coma ocho por ciento más baja pero estamos pagando cuarenta euros megavatio hora sesenta y pico hablábamos el año pasado insisto pero pero hay un temor entre los expertos no tanto que aumente la demanda que aumente el consumo doméstico por el aire acondicionado sino como que disminuya la oferta que se caliente en tanto las nucleares que haya que refrigerar las que haya que retirar electricidad el sistema y están advirtiendo hay un serio riesgo de que esto ocurra porque el calor es brutal en España pero es extremo en Francia un sistema que tiene conectada su electricidad con nuestra red así que ahora mismo de momento tenemos alivio en el precio pero ese alivio puede ser muy muy muy temporada no

Voz 1727 31:42 lo podemos permitir Javier esquí aquí ya hemos tenido las mayores subidas practicamente de toda la Unión Europea

Voz 1553 31:49 pues ese es el problema el año pasado la ola de calor disparó los precios un trece por ciento España cerró el año pasado con la segunda mayor subida de toda la Unión Europea un trece coma ocho por ciento siete veces lo que subieron los salarios por ponerlo en perspectiva diecinueve por ciento subieron en Chipre y sólo Chipre estuvo peor que nosotros y tenemos la tercera luz más cara de toda la Unión Europea sólo por detrás de Portugal y de Alemania así que otro repunte así puede ser por supuesto letal para los consumidores domésticos sobre todo para las industrias que están diciendo ya Alcoa mencionaban ayer es el ejemplo no pueden soportar más subidas de precio

Voz 1727 32:30 si ustedes no lo han visto pero ha entrado en este estudio Javier Ruiz esta mañana diciendo hoy es el Día de la Liberación Fiscal pero pese a esto

Voz 1553 32:37 es esto para los que viven en la economía es un día importante hoy es el día en que usted deja de trabajar para el Estado y empieza a trabajar para usted ciento setenta y ocho días del año son para pagar impuestos ciento tres para pagar el IRPF treinta y pico para pagar el IVA y así hasta cubrir todas las obligaciones del Estado hoy se cumple ese día de aquí hasta el treinta y uno de diciembre ciento ochenta y siete días usted trabaja para usted

Voz 9 33:05 hasta ahora ha trabajado para Montoro y Montero

Voz 1727 33:09 pues que usted lo pase que fija hasta fines de la

Voz 1553 33:45 los días Pepa buenos días a todos ayer me vino a la memoria una vieja campaña publicitaria promovido por el Estado para reducir la velocidad al volante cuando nos llegó el impacto de la crisis petrolífera de mil novecientos setenta y tres no sé si fue en las postrimerías del franquismo en los primerísimos tiempos de la democracia decías sí ahorre Aunque usted pueda pagar pero España no puede lo recordé al oír algunos de nuestros líderes políticos hablar de retrasar la investidura a mediados de septiembre dentro de dos meses y medio dando por perdida la posibilidad de resolver jeroglífico antes de fin de julio ya sabemos que agosto no existe pues bien puede que ese retraso le resulte asumible a la actividad política cuya ella se cocina a fuego lento pero no lo es para el resto de la sociedad esta sociedad sigue adelante porque tiene vitalidad y aguanta como nadie pero hay un sinnúmero de decisiones empresariales y personales públicas y privadas que están detenidas suspendidas o pospuestas en este tiempo político de espera sin olvidar la carga que arrastramos pues llevamos varios años viviendo enter provisionalidad es e incertidumbres políticas este es un país que ha estabilizado la inestabilidad pero a un coste muy alto no no se puede esperar hasta otoño sería una falta de respeto a la ciudadanía ya además sería una imprudencia se imaginan ustedes que cuando se hiciera pública la sentencia del SES España estuviera sin gobierno o estuviera en plena campaña de unas nuevas elecciones post data las exigencias de Vox en la Comunidad de Madrid obligan al PP ya Ciudadanos a desnudarse por completo hasta los calcetines va a ser muy interesante ver cómo escapar Rivera de este cepo

Voz 5 35:26 este jueves las nubes

Voz 16 35:32 así juega está en España en las semifinales de la Eurocopa sub veintiuno de Italia en Carrusel Deportivo el programa deportivo líder de la radio española con casi dos millones de oyentes Garrido Easyjet desinformación hora25

Voz 1727 39:01 tertulia de jueves en Hoy por hoy con Luis Alegre profesor de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid buenos días buenos días Pepa Argelia que era el profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona buenos días bon día bon dia Esther Palomera periodista maestra de periodistas buenos días Pepa ya les hemos contado lo complicada que es el está poniendo la investidura Pedro Sánchez pero es que la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso no parece que lo tenga mucho más fácil después de Roma ver los acuerdos municipales con el PP Vox ha cambiado sus exigencias para facilitar el gobierno autonómico de la derecha está cambiado pero de momento no las baja no las rebaja todo lo contrario porque quiere que los tres partidos PP Ciudadanos y Vox firmen un documento con medidas bastante inasumibles que dice exactamente ese documento Radio Madrid Laura Gutiérrez pues Vox propone un programa único

Voz 1275 39:55 que firmen los tres partidos está impregnado de una fuerte carga ideológica quiere eliminar las ayudas que instauró el PP de fuentes a las víctimas de violencia machista quiere eliminar la realidad LGTB y de los planes de estudio en los colegios o repatriar a los menores extranjeros no acompañados y que los países de origen paguen la factura sanitaria para atender les quiere romper con las ONG que atienden a estos inmigrantes y fiscalizar entre otras cosas las ayudas a los sindicatos un programa marco que Vox pretende que firmen tanto PP como ciudadanos roció buenas

Voz 40 40:21 pero no es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes lo que es indispensable es que hay tengamos un programa único firmado por las tres partes

Voz 1275 40:33 lo que pone voz sobre la mesa ni PP ni Ciudadanos de primeras lo han dicho ya están dispuestos a asumir todo esto Isabel Díaz Ayuso

Voz 0591 40:39 agua colectivos cuyos debates están

Voz 0133 40:42 qué superados en la Comunidad de Madrid yo lo que quiero es mirar para adelante y lo que quiero es que todo aquello que no era un debate hace cinco diez años

Voz 24 40:48 convierta ahora pues folclore para dividir

Voz 0133 40:52 socialmente ningún tipo de acuerdo con aquellos

Voz 24 40:54 latidos que quieren hacer retroceder que frivoliza en con la violencia machista con aquellos partidos estilo estigmatice a los inmigrantes que ataquen al colectivo LGTB

Voz 1275 41:03 a esta hora el acuerdo con estas exigencias de la ultraderecha parece poco viable Vox y PP aún no han hablado pero lo van a hacer Ciudadanos sigue manteniendo al partido de Ayuso como socio preferente cree que repetir elecciones sería un fracaso pero no aclara cómo será capaz de cerrar un gobierno con la derecha

Voz 1727 41:18 la sin pasar por las exigencias de voz gracias Laura Ignacio Aguado buenos días

Voz 0771 41:22 qué tal buenos días candidato de Ciudadanos a la presión

Voz 1727 41:24 dentro de la Comunidad de Madrid gracias por estar en la SER y ahora qué hacer porque usted dice no vamos a aceptar de ninguna manera en la agenda de de medidas que propone Vox que pasa buena quién va a gobernar la Comunidad de Madrid

Voz 0771 41:40 bueno nosotros lo dijimos en campaña y lo mantenemos queremos llegar a un acuerdo al menos intentarlo con el Partido Popular en la comunidad de Madrid creo que a día de hoy el partido con el que podemos llegar a entendernos para formar un gobierno de centro liberal y reformista en esta región Il vamos a trabajar mañana tarde y noche para para tratar de lograrlo sería cincuenta y seis escaños los que sumarían los ciudadanos y creo que es una mayoría suficiente para que al menos se ponga en marcha la legislatura para que haya Gobierno y luego durante la legislatura pues debemos son que votos

Voz 1727 42:10 poner en marcha la legislatura Bruno los políticos

Voz 0771 42:13 nosotros lo que a lo que aspiramos es a presentar un programa de gobierno tanto de de reformas concretas como de estructura de gobierno de responsabilidades y una vez que lo tengamos firmado PP y Ciudadanos presentarse al resto de formaciones políticas explicarles por qué pensamos que es el mejor proyecto y un programa para la Comunidad de Madrid después que cada grupo político elija y haga lo que quiera que quieren votar en contra hay quieren bloquear ese gobierno y mandarlas a nuevas elecciones pues están en su derecho espero que no porque creo que lo importante es que arranque la legislatura que haya un Gobierno centrado y a partir de ahí durante la legislatura pues intentaremos llegar a acuerdos con todas las formaciones políticas como lo hemos hecho por cierto en la pasada legislatura

Voz 1727 42:52 está pidiendo la abstención del PSOE o de Más Madrid

Voz 0771 42:56 sería fantástico si señor Gabilondo se abstuviera y por supuesto si Mas Madrid abstuviera también eso sería una buena señal que mostraría responsabilidad por su parte y sobre todo permitiría que echara a andar la legislatura hay que los madrileños vieran que hay un Gobierno en la Comunidad de Madrid que se preocupa por sus problemas

Voz 1727 43:12 el ofrecerán ustedes eso mismo a Pedro Sánchez la abstención para que echan dar la legislatura

Voz 0771 43:19 no yo creo que son dos cosas que no tienen nada que ver fundamentalmente porque el Gobierno de España Sánchez ya elegido socio reseñó Sánchez ya ha decidido que su socio preferente sea Podemos

Voz 1727 43:29 yo estoy siempre que ustedes el PP

Voz 0771 43:32 por eso vamos intenta formar un gobierno con el PP pero el Gobierno de España nos encontramos con que Sánchez ya tiene un socio preferente y que cada vez que puede pacta no solamente con Podemos sino también con los nacionalistas nosotros cuando fuimos a las elecciones lo dijimos muy claro creo que fuimos el partido más claro de todos dijimos que nosotros no íbamos a investir a Sánchez quiera nuestra palabra adiós a nuestros votantes gracias seguramente a eso hay otras razones tuvimos cuatro coma dos millones de españoles que nos votaron vamos a ser fieles a la palabra dada y nosotros vamos a estar en la oposición y así se lo trasladamos a Su Majestad el Rey haciendo una oposición firme porque no nos gusta el modelo económico de Sánchez porque no nos gusta el modelo de privilegios de Sánchez ni tampoco sus planteamientos en materia política territorial por eso estaremos en la oposición explicando a los españoles porque hay una alternativa diferente y mejor desde nuestro punto de vista Sanz

Voz 1727 44:18 volveremos por Ciudadanos a a nivel nacional y regresamos a Madrid es el PP el socio que puede garantizar un gobierno de progreso en la Comunidad de Madrid lleva veinticinco años gobernando tiene en los tribunales buena parte de esos veinticinco años la púnica la Gürtel la Ciudad de la Justicia que garantías de regeneración y de progreso le ofrece a Ciudadanos un gobierno con el PP

Voz 0771 44:40 bueno las garantías de regeneración no las aportan y el PP ni el PSOE sino el hecho de que Ciudadanos entre los gobiernos aquellos que piensan que por mandar al PSOE en la oposición en lugar o mandar al PP en otro poner a al uno eso supone regeneración creo que se equivocan la regeneración viene cuando ciudadanos aprieta cuando ciudadanos exige conocía no entran los gobiernos y lo hemos demostrado en esta legislatura pasada desde fuera al Gobierno y quiero seguir demostrándolo desde dentro de Gobierno pero no no no generación no viene porque ahora la Comunidad de Madrid pongamos a Partido Socialista nos y ya sabemos lo que hace el Partido Socialista desde luego avanzar a avanzar no avanzamos ahí tenemos el caso de los ERE hay tenemos los treinta y siete años de gobierno en Andalucía con las tasas de paro juvenil más altas de toda Europa por tanto la regeneración desde mi punto de vista viene Si Ciudadanos entra en el Gobierno y Ciudadanos tiene capacidad para influir para gobernar o gobernar

Voz 1727 45:28 o sea que su apuesta claramente sigue siendo intentar una alianza y un pacto de gobierno con el Partido Popular mantiene el veto Ángel Gabilondo el PSOE

Voz 0771 45:39 nosotros nunca hemos hablado de vetos lo que sí que hemos hablado es de opciones sigue prioridades nuestra prioridad a día de hoy con el máximo respeto a todas las formaciones políticas es tratar de formar un gobierno con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid

Voz 1727 45:50 Nos ponemos en el escenario de que ni PSOE ni más Madrid se abstienen ustedes dos no suman Vox sigue presentando su agenda de extrema derecha que es la que presentó ayer qué pasa entonces

Voz 0771 46:03 bueno ya lo lo dijimos y lo repito nosotros no vamos a firmar un acuerdo con Vox porque no fue lo que le dijimos a nuestros votantes fundamentalmente porque creemos que para que la Comunidad de Madrid avance tienen que tener un gobierno de centro liberal donde donde no nos podamos permitir retroceder yo no quiero retroceder en la Comunidad de Madrid en determinados derechos que sean he estado con el sufrimiento con el esfuerzo de miles de millones de personas que no estoy dispuesto a renunciar me refiero a los derechos relacionados con la mujer en la lucha contra la violencia machista derechos de colectivos de minorías de inmigrantes el colectivo LGTB por lo tanto no pasa por mi planteamiento ningún tipo de cesión al respecto por lo tanto en este caso Vox tendrá que decidir llegado el día de las elecciones que hace si permite que se pone en marcha ponga en marcha el Gobierno que le vamos a proponer de Ciudadanos y el PP os y nos manda nuevas elecciones pero esa decisión le corresponde tomarla a Vox son sus dirigentes los que tendrá que decidir

Voz 1727 46:57 retirar los carteles contra la violencia de género la semana en que supera vamos mil muertas mil asesinadas no le parece empezar a hacerle concesiones a a la extrema derecha

Voz 0771 47:08 bueno a mí no me gusta que dimos ningún paso ni ninguna señal de de de caer en la batalla contra la violencia machista

Voz 1727 47:17 te retiraron los carteles yo lo que digo

Voz 0771 47:19 a poco del Ayuntamiento varices que al menos en las áreas de gobierno donde Ciudadanos está presente no se retiraron no iban a retirar también le digo una cosa creo que hay que poner el foco en el fondo no en la forma las formas también pero el fondo es lo más importante no es intentar concienciar sensibilizar acerca una realidad que está eh llevándose por delante la vida de centenares de mujeres llevaban en mil mujeres asesinadas a mano de sus parejas o exparejas demostrando que apostamos por hacer no sólo por decir en Andalucía es un buen ejemplo indebida me viene a la cabeza eres tu último presupuesto donde hemos presupuestado más de lo que el Gobierno de Susana Díaz ejecutó en toda la legislatura

Voz 41 48:00 no

Voz 0771 48:00 en estos últimos presupuestos en Andalucía se han presupuestado cinco veces más de lo ejecutado por Susana Díaz en dos mil dieciséis por lo tanto más allá de hablar y de y de las pancartas que están bien creo que lo que hay que hacer es preocuparse y ocuparse de la violencia machista intentar entre todos erradicarla dentro un pacto de Estado del que por cierto Podemos se abstuvo