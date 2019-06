Hoy por Hoy (27/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1934 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:16 en la Cadena Ser

Voz 0591 00:23 bueno la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la crisis climática son las claves de la cumbre del G20 que empieza hoy

Voz 0858 00:32 en Japón Javier y el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez aterrizará en las próximas horas en Osaka en Japón para participar en ese encuentro enviada especial de la SER Inma Carretero

Voz 0806 00:41 Pedro Sánchez aterriza aquí en el aeropuerto internacional de Cannes hay sobre las doce y media hora española que son siete horas más aquí en Japón a Osaka llegan los líderes mundiales en un momento de gran convulsión en medio de fuertes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China en este asunto va a centrar este G20 está prevista una reunión de mucho calado al menos es muy esperada la foto de Donald Trump el presidente chino Xi Jinping la posición española es clara el Gobierno asegura que rechaza el repliegue

Voz 0133 01:10 comercial también pretenden preservar los

Voz 0806 01:12 acuerdos de París en la lucha contra el cambio climático después de que Estados Unidos rompiera la unanimidad en la reunión de Buenos Aires de diciembre pasado gracias Inma sobró

Voz 0858 01:22 la gobernabilidad en España y en Madrid acabamos de hablar en Hoy por hoy con el líder de Ciudadanos en Laguna de Madrid Ignacio Aguado defiende el no de Ribera Sánchez por los pactos del presidente dice o por la agenda económica del PSOE sobre la Comunidad de Madrid asegura que no van a aceptar las condiciones de Vox para hacer presidenta a la popular Isabel Díaz Ayuso su prioridad dice ahora es llegar a un acuerdo con el PP ya no habla de veto al candidato social esta Ángel Gabilondo nunca hemos hablado de vetos lo que sí que hemos hablado es de opciones sigue prioridades nuestra prioridad a día de hoy con el máximo respeto a todas las formaciones políticas es tratar de formar un gobierno con el Partido Popular en la comunidad de Madrid no vamos a firmar un acuerdo con Vox por qué no fue lo que le dijimos a nuestros votantes y fundamentalmente porque creemos que para que la Comunidad de Madrid avance tiene que tener un gobierno de centro liberal donde donde no nos podamos permitir retroceder yo no quiero retroceder en la Comunidad de Madrid en determinados derechos que se han conquistado con el sufrimiento con el esfuerzo de miles de millones de personas y que no estoy dispuesto a renunciar ya esta madrugada el primer ministro checo el magnate populista Andrzej va bis ha superado una moción de censura mientras en la calle arrecian las protestas

Voz 2 02:32 pidan su dimisión por un supuesto caso de corrupción la Comisión Europea

Voz 0858 02:36 estigmas y con su salto a la política ha beneficiado a sus propias empresas con ayudas comunitarias aquí de vuelta a España inaugura el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con una obra basada en la historia bíblica de Sansón ida Lila Radio Mérida hay más Salguero

Voz 1370 02:52 una edición la de este año que disfrutaremos hasta el veinticinco de agosto con nueve espectáculos en total Ike de arranque los ofrecerá esta semana la ópera Sansón y Dalila dirigida por Paco Azorín con María José Montiel Hinault Stuart encabezando el reparto y dando esplendor sonoro la Orquesta y el Coro de Cámara de Extremadura espectáculo con más de cuatrocientas cincuenta personas en escena para dar el pistoletazo de salida a un certamen emeritense que busca ser más accesible

Voz 3 03:15 eh eh internacional que nunca

Voz 0591 03:29 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias a Rosa Márquez buenos días

Voz 1934 03:33 hola qué tal muy buenos días y también te regalaban juguetes al terminar el curso seguro que recuerdas alguno con especial cariño y cómo te divertidas en las largas y soporífero as tardes veraniegas de vacaciones ahora que se acabaron las clases para los peques pues sólo piensan en pasárselo bien claro es tiempo de jugar es de la hora de los regalos y la diversión y no hace falta que te diga dónde están todos los juguetes y videojuegos que prefieren tus hijos tus sobrinos o los hijos de tus amigos bueno incluso a los que te gustan aquí están justo donde estás pensando en El Corte Inglés hilos tienes de todo tipo construcciones figuras muñecas patinetes todos además hasta el treinta de junio todos los juguetes y videojuegos de la juguetería del Corte Inglés tienen un veinte por ciento de regalo un veinte por ciento que podrás disfrutar en tus próximas compras de juguetes recuerda ahora todos los juguetes los tienes con un veinte por ciento de regalo cien por cien de diversión ya sabes dónde en El Corte Inglés en un ratito volvemos hasta lo va de año

Voz 4 04:37 ah sí

Voz 2 04:42 a la pregunta es como debe ser

Voz 5 04:44 el Gobierno quién debe gobernar que es lo que quiere hacer lo que quiera hacer el Partido Popular ya estoy convencido que va a haber en obviar de centro derecha en Madrid Murcia

Voz 6 04:53 Castilla León vamos a intentar llegar a un acuerdo

Voz 1934 04:59 con aquellos partidos que quieran progresar más gobernando en la Comunidad de Madrid más de veinte años cinco años salpicados de corrupción Tiesto es la primera comunidad autónoma en todo aquel partido para el partido del progreso prosperidad la libertad y la defensa de la legalidad les hemos hecho una oferta o Gobierno de cooperación basado en tres ejes el respeto el compromiso y la lealtad

Voz 6 05:20 frases palabras compromisos y promesas preciosas pero que después no sé

Voz 1934 05:25 cumple a hablar con los tres partidos las tres partes firmarán un programa único común si Ciudadanos no se sienta con Vox ya lo haré yo yo no quiero uno de Madrid en blanco y me lo importante es el que nos entendamos lo importante es que la izquierda sabe entenderse

Voz 6 05:40 no le doblan el brazo a Ribera tendrán que negociar un gobierno de coalición con nosotros no de gobierno de coalición yo me temo que ya ha vivimos esto en dos mil dieciséis espero que todos hayamos aprendido algo de dos mil dieciséis

Voz 7 05:54 en el capítulo de

Voz 1934 05:58 las negociaciones son siempre así tienen ya buenos días malos

Voz 2 06:04 empiezan a ocurrir cosas que nunca habían ocurrido en Estepa

Voz 7 06:09 una detrás de otra hora no

Voz 1934 06:15 en al que el presidente en funciones al candidato a la presidencia quiera buscar ese apoyo la

Voz 7 06:21 tranquilidad que tengáis Paci están

Voz 1934 06:28 es todos los días dando opiniones distintas quieran ir a una investidura fallida sin negociar nada simplemente como mecanismo de presión

Voz 8 06:41 esperemos que próximamente tengamos

Voz 3 06:43 es un Gobierno presidido por el presidente

Voz 8 06:46 de Pedrosa que si lo que nuestras

Voz 1934 06:48 a dos presidentes que quiere una investidura en la que busque el apoyo de la derecha

Voz 7 06:52 pero las declaraciones de Irene Montero porque no es así no sabemos lo que queremos conocer nuestra posición perfectamente nosotros tenemos las ideas muy claras la oposición está ya muy conocida no lo sabe toda España creo que a día de hoy es evidente que es un acuerdo con la derecha con Pepa Bueno acuerdo de cooperación con los

Voz 9 07:23 todos

Voz 7 07:29 K no no estamos locos pero podemos volvernos locos en cualquier momento como él

Voz 1727 07:43 ciclo electoral no acabe de una vez en este país Argelia que era no sé qué impresión sacas de de esa entrevista con Ignacio Aguado con el líder de Ciudadanos en Madrid nadie se explica en estas investiduras de dónde van a sacar los apoyos

Voz 0247 07:58 los locos no sé pero frívolos seguro a las explicaciones que hemos sacado no que que se podían nos ha dado no se ha intentado dar Aguado yo creo

Voz 1934 08:10 que se pueden extraer que siguen

Voz 0247 08:13 en una absoluto discurso superficial que no hay nada de autocrítica que no se asume la crisis que evidentemente está afectando a ciudadanos que bueno pues siguen sumidos como decían en eslóganes como el de las concesiones en decir que apoyan a la violencia de es decir que luchan que apoyan la lucha contra la violencia de género cuando en Andalucía supuesto lugar de regeneración gracias a su entrada al Gobierno se ha instalado ya la ya denostada violencia intrafamiliar es decir una suma de contradicciones y de ir de de un discurso absolutamente vacuo mentiroso y muy frívola la verdad yo cada vez que oigo la frase hará en este caso ya sea de un líder de Ciudadanos de cualquier otro de bueno ya repetiremos elecciones me parece que nuestros líderes políticos no están asumiendo en absoluto anotó el momento de absoluto Go de de de bueno y de perfil de perplejidad de una parte de la ciudadanía que ahora sí va a puede con con acierto a acabar hablando de que los políticos son todos iguales y de la casta la casa en la que entraría absolutamente todo el mundo

Voz 1727 09:29 con Argelia que era al con Esther Palomera con Luis Alegre analizamos los pactos a la vuelta de unos minutos pero primero nos detenemos en la realidad e en la vida cotidiana lo que compramos lo que consumimos en las empresas que que eso sí que todo marcha eh al margen de los pactos poselectorales de los acuerdos y las investiduras y recibimos esta mañana a las nueve y ocho ocho y ocho en Canarias en los estudios de la SER a Pablo One muy buenos días es director general de juego y en España y antes de empezar la entrevista Isabel vamos a situar a nuestros oyentes en las dimensiones de esta empresa

Voz 0133 10:10 juega hoy es ya el segundo fabricante de teléfonos móviles del mundo por detrás de la coreana Samsung por delante de la estación

Voz 0591 10:16 fíjense Apple a la que ha adelantado este dos mil diecinueve

Voz 0133 10:19 pero en España juego y es la compañía líder de ventas por delante de las dos de Samsung y Apple hasta mediados de mayo que trampa anunció el veto a la compañía china juego y tenía una cuota de mercado superior al veintiocho por ciento uno de cada cuatro móviles que se venden en nuestro país era de la marca juega hoy además la empresa china es líder mundial en el desarrollo de la próxima tecnología

Voz 1727 10:37 el cinco de hecho dos tercios de las redes cinco

Voz 0133 10:40 G comercializadas fuera de China utilizan tecnología de la compañía asiática

Voz 1727 10:44 el señor UAM lleva veinte años viviendo en nuestro país Nos conoce bien por tanto catorce de ellos trabajando en la compañía seguro que muchos de quienes nos escuchan en este momento tienen un teléfono juego eh a raíz del veto que anunció Donald Trump a mediados de mayo quién tenga un teléfono Howe tiene un problema

Voz 10 11:05 absolutamente nada yo creo que te este principio nosotros hemos anunciado todos los teléfonos que se han comercializado en este mercado no va a tener ningún problema para hacer idénticos como hace un mes dos dos meses y teléfonos en Gavà Tejera funcionar Bamberg todas aplicaciones también va a seguir funcionando para poder actualizar sin ningún tipo de problema el parche de seguridad a también incluso hace poco hay mucha gente pregunta a la siguiente versión de de de año que que hacéis que en acabamos de publicar confiamos mucho en que han muy poco tiempo te vamos a poder cuando llega la hora el tiempo según el calendario de de Google vamos a poder actualizar muchos modelos

Voz 1727 12:00 pero nuestros oyentes han escuchado en todos los medios de comunicación después del veto de Trump que Google decía que los teléfonos Huawei dejarían de poder actualizar su sistema operativo el sistema Android ustedes ha lanzado una campaña muy potente destinará combatir este mensaje se van a seguir actualizando esta es la pregunta que está en la cabeza de todo el que nos escucha se va a seguir actuando

Voz 10 12:23 más de los que ya a comercializar

Voz 3 12:26 en este mercado se va a actualizar si os y eso quién kilos garantiza Google ojo huy eso yo creo que te momento Si yo soy de Juana hoy garantizo

Voz 11 12:38 pero yo creo que es Cuco tampoco a ningún sino en ningún momento ha anunciado que

Voz 10 12:44 los teléfonos de joven no para poder actualizar sino todo lo contrario en a Twitter oficial ha publicado que lo que Tito

Voz 3 12:52 pero recientemente

Voz 1727 12:55 yo que desarrollaría su propio sistema operativo en qué fase

Voz 10 12:59 yo creo que nosotros durante muchísimo tiempo somos el mayor contribución única que ha hecho para este sistema operativo como comment hacía era así es si nos permite así será

Voz 3 13:16 no

Voz 10 13:16 Nuestro prioridad sigue siendo en este momento pero si al final con el los políticos au con Inter en intervención te te te algún gobierno pero lo vamos a poder trabajar con él

Voz 1727 13:32 no

Voz 10 13:34 tenemos que buscar una solución aseverando esta propia sistema operativo

Voz 1727 13:39 mira que me preguntan los oyentes la tienda de aplicaciones Google Play You Tube todo eso va a seguir accesible en todos los terrenos

Voz 3 13:47 es muy sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de forma Facebook dijo que sus aplicaciones no irían pre instaladas de serie en los teléfonos hoy tras el veto norteamericano se podrán descargar e instalar después seis ningún problema además lo que no se puede instalar refiere

Voz 11 14:05 los modelos nuevos en el futuro no

Voz 3 14:09 pero ahora ni los textos cuánto daño les ha hecho

Voz 1727 14:14 esto que estamos contando esta información el anunció del veto cuánto daño le ha hecho a la compañía han caído sus ventas aquí en España

Voz 10 14:21 evidentemente sí nos vamos a negar que que ha caído hace poco nuestros dueño y fundador Mister Bean Jon fue a una entrevista ha dicho que hubo seis afuera de China que ha tenido una caída del cuarenta por ciento y luego ha mejorado ahora estamos cerca de un veinte por ciento de caída estos números es es global pero anda Europa y concretamente en España estamos un algo mejor que esto te hemos tenido dos tres semanas complicadas pero desde la semana pasada y hemos tenido otra vez crecimiento significativo sobre todo en los dos días de esta esta semana creen que lo peor de la crisis

Voz 1727 15:03 ha pasado se ha habido quien ha justificado el veto de Estados Unidos a y por la censura china es decir que China tampoco deja operar en su territorio a compañías como Google o Facebook qué opina usted no yo

Voz 10 15:15 creo que esto ya no es el motivo principal me cae hasta el propio Trump ha dicho que esto podría ser una pieza muy importante de la cara comercial nosotros creemos que esto efectivamente y sin querer venenosa medida o una guerra comercial y y a una empresa que Andrés dos gobiernos tan poderosos esto es un poco la la la situación real

Voz 1727 15:45 Estados Unidos ha acusado a Huawei sin presentar ninguna prueba eso es cierto hay que decirlo de ser una herramienta al servicio del Gobierno chino para espiar a los ciudadanos eso es lo que dijeron claro yo creo que

Voz 10 15:59 si habría alguna prueba habrá enseñado

Voz 3 16:04 en estos tiempos no sobre todo ahora en este momento otra importante por todos nosotros y tan tenso sino enseñó sin llegan no hay no existe

Voz 1727 16:13 pero al margen de esta guerra en la que no se ha metido Donald Trump aparte de esta guerra comercial es verdad que muchos ciudadanos tenemos la sensación cualquier teléfono eh no sólo con juego y de que esto que tenemos en casa ha metido un espía de nuestra vida cotidiana que el precio que pagamos por la comunicación instantánea es la pérdida de privacidad es así

Voz 10 16:34 yo creo que la demos perfecta de la preocupación de los consumidores porque nosotros mismo yo personalmente también alguno de los consumidores es que no queremos tener esta inseguridad proponer menos ve que siempre hemos trabajó muy tú pero ya hemos invertido mucho I más D para garantizar la seguridad de los consumidores siempre es uno de los temas más importantes para Rajoy

Voz 1727 17:03 detrás del veto estadounidense a Huawei aparte de la guerra comercial que libra con China Donald Trump está el desarrollo de la próxima tecnología móvil cinco G juega hoy es la empresa líder mundial lo contaba Isabel Villar al principio a mucha distancia de sus competidores en esta tecnología hasta el anuncio de Trump habían firmado cincuenta contratos Éste es el dato que tenemos en todo el mundo para lanzar esta tecnología saca ido alguno de esos contratos ha habido alguna repercusión creo que digo sepa

Voz 10 17:31 no no yo sólo conozco más los de Europa que hay muchos operadores grandes ha anunciado ya ha lanzado su Re5 G ha conjugado se concretan en España hace poco cuando ha lanzado su Re5 G como jugador

Voz 1727 17:46 con qué empresas están trabajando para desarrollar el cinco G aquí en España

Voz 10 17:51 si anunciado hace poco se añadiría

Voz 1727 17:55 mi porque sólo con Vodafone de momento trabajamos no harán también con Movistar y otras compañías

Voz 10 18:00 estamos yo creo que hay un proceso de de esta Steen con con todos Clark luego cada operador que estamos todavía un momento muy principio de de de este desarrollo de nueva tecnología cinco G cada operador tiene su propio plan cuando sales alta

Voz 3 18:17 la noticia cuando van a sacar a la venta su primer terminal cinco G en España tanto muy poco este Berango este verano este verano osea

Voz 12 18:27 la vuelta de vacaciones

Voz 1727 18:30 es ya estará

Voz 10 18:31 Segura seguramente que se va a llamar como Matt

Voz 1727 18:34 de repente X hizo este verano van a abrir aquí Madrid muy cerquita de donde estamos nosotros en en la Gran Vía madrileña una una tienda la tienda más grande dicen en su publicidad del mundo por qué

Voz 10 18:49 España siempre ha sido un mercado más importante aprobado hoy durante muchos años yo llevo catorce años trabajando en España que siempre ha sido el mejor de los mejores mercado para para y quiere atribuye que bueno

Voz 1727 19:04 España es buen mercado yo

Voz 10 19:07 agradecemos a los consumidores la la confianza no yo creo que aquí poco a poco empezamos con con muy poco luego y yo creo que de tantos años de de de Trobajo de innovación tecnología ha demostrado que no Nuestra capacidad nuestra intención que siempre es mejorar la experiencia de nuestros

Voz 3 19:31 usuarios siempre estamos muy

Voz 10 19:33 centrado a nuestros consumidores yo creo que todo eso al final tiene que coger fruto para

Voz 1727 19:40 lo Wang director general de juego Wii en España muchas gracias y mucha suerte

Voz 10 19:44 muchas gracias

Voz 13 19:45 P

Voz 1 19:52 perdón BMW Serie uno que está aparcado fuera es tuyo pero podría serlo aunque tienes un BMW Serie bohemio

Voz 14 19:59 desde sólo veintidós mil ochocientos euros con un gran equipamiento

Voz 1 20:02 mantenimiento incluido financiando convenio de Bank hasta el treinta y uno de julio BMW Serie uno M Sport descubre la red de concesionarios BMW o el Denia v punto es

Voz 15 20:11 te gusta conducir casi casi llegó a la obra de teatro

Voz 1727 20:14 pero casi casi me faltó nada los para

Voz 16 20:16 durantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta cincuenta y seis

Voz 17 20:19 yo metros más por depósito para que no se quede nunca sí

Voz 18 20:22 casi la vida sin interrupciones es mejor el beneficios una obra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en Pepe te lleva más lejos punto com de P Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 19 20:32 sí

Voz 2 20:39 Bonet gay con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 6 20:44 Marca marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 17 20:55 la Cadena SER presenta

Voz 3 20:58 el placer de escuchar

Voz 17 21:00 toco tu boca con un dedo Stockwell borde de tuvo que voy dibujando la como si saliera de malo como si es de estuvo entre abriera basta cerrar los ojos para deshacerse dos recomenzar hago nacer cada vez que decidió la boca que vi manuelismo si te dibuja en la cara una Bucay elegir entre entonces

Voz 2 21:23 verán la libertad decida por mí para dibujar de y tu intubada

Voz 17 21:28 Ike por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano de dibujar me miras de cerca de mías cada vez más de cerca y entonces jugamos al ciclo que nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se alimentan se acercan entre sí se superponen los ciclo pese midan respirando confundidos las bocas encuentro en Irún tibia ambiente mordiéndose los labios apoyando apenas la lengua y los dientes jugando en sus recintos donde un pesado va y viene con Pep funde viejo y un silencio entonces mis manos buscan Tiersen Tupelo acariciar lentamente la profundidad de Tupelo mientras nos basamos como si tuviéramos la boca llena de flores de peces de movimientos vivos de fragancia

Voz 20 22:20 curen sino es Burdeos el dolor dos y pues en un breve y terrible de absorber simultáneo de aliento esa instantánea muerte esperan y hay una sola salida y un solo sabor a fruta madura yo te siento temblar con Carlos como un en el agua

Voz 21 22:41 con Rayuela Julio

Voz 17 22:44 en mil novecientos sesenta y tres Cadena SER el placer

Voz 2 22:49 escucha

Voz 22 22:52 hoy jueves día está todo el equipo de SER Deportivos trabajando para que conozca todo lo que es necesario saber sobre el deporte como cada jueves con el repaso de la NBA en la voz del gran Anthony Davis ir deportivos

Voz 23 23:02 triste a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado eh

Voz 1 23:11 la sangre veo cuando un soldado en caso sabrá Alejandro de batallas Aristóteles la guerra no siempre se gana con la espalda a Filippo a veces conviene usar la cabeza

Voz 24 23:23 SER Historia con Nacho Arés todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 25 23:33 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 26 23:44 su alarma que Securitas Direct Arrieta desconectada

Voz 27 23:46 Cariño estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la Casa de la playa esa pues porque la tenemos vacía casi todo el año si entran a robar océanos mete alguien ni nos enteramos

Voz 28 23:56 suerte que tuvo con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 24:08 como en verano nos gusta ir así más ligerita Aldi no tendrás que traer tenía la cartera gana la pulsera todo incluido lleva te gratis mil quinientos euros para gastar en Aldi hasta final de año participa con una compra de veinte euros más en todo incluido punto Aldi punto es

Voz 2 24:23 como nos gusta del verano el calor citó la jornada reducida en Opel celebramos contigo el buen tiempo por eso continúa la temperatura

Voz 29 24:31 el suben los grados suben las oportunidades no dejes pasar las últimas doscientas unidades si consigue hasta cinco mil euros de descuento ya hasta dos mil euros más por tu viejo coche sólo hasta el treinta de junio consulta condiciones en Opel punto es

Voz 3 24:48 esta mañana verdad al arreglar te que te ha pasado intentas coger una crema a las tres de la estantería necesitas más espacio está claro de hoy no pasa así sueñas con un baño nuevo pasa te hoy por vírico de la tienda de bricolaje con todo lo que necesitas para tus proyectos y reformas entra empírico de pop punto es y echa un vistazo a su colección de inmueble de baño modular con Baricco de pop estrena baño nuevo siempre al mejor precio Hoy por hoy

Voz 1 25:15 Pepa Bueno

Voz 7 25:31 nueve y veinticinco ocho veinticinco

Voz 1727 25:34 en Canarias Esther Palomera hay mucho de escenificación me lo que estamos viendo entre PSOE Unidas Podemos aunque de es que realmente se ha tensado tanto la negociación que conduce por lo menos la primera votación que parece que se va a celebrar en el mes de julio conduce al fracaso

Voz 0591 25:50 a ver yo creo que esto lo dan por hecho tanto en el Partido Socialista como en Unidos Podemos incluso también en el resto de formaciones políticas a mí no me sorprende que los que los acuerdos llevan tiempo es decir hasta la transición no no que hemos mitificado tanto los acuerdos costaban mucho trabajo mucha negociación y mucho diálogo que es lo que pasa que estamos viendo tanta impostura hay tanta frivolidad en la gestión de de las alianzas políticas como decía antes a Argelia que que cuidaba o no con esto de el continuamente con una repetición de elecciones porque igual se repiten las elecciones y como tú decías Pepa los los electores se declaran hartos y sacar la tarjeta roja que si estos señores son unos incapaces que se vuelva a su casa no porque porque no no están demostrando que se que sean capaces de mantener el rumbo hoy de gobernar este país a mí me parece que en este momento en las posiciones de de Unidos Podemos y del Partido Socialista no tienen un punto de encuentro ni la van a tener antes del verano a tenor de lo que nos cuentan unos y otros presidente de Gobierno y ha hecho unas declaraciones

Voz 11 27:01 Salva Guardia decía él no algo así como no voy a comulgar con ruedas

Voz 0591 27:04 lino ya pues que tiene ciento veintitrés diputados no tiene ciento setenta y cinco y ciento ochenta y seis por tanto con alguien tiene que acordar si no puede hacerlo a su mano derecha como ha intentado reiteradamente tendrá que hacerlo a su mano izquierda y sobre todo lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno el líder de Unidos Podemos el señor Rivera el señor Casado que por cierto cazador no se lo escucha hace mucho tiempo sabemos que está pensando es explicar a la ciudadanía que es lo que está pasando es que la falta de transparencia es lo que nos está llevando a dibujar escenarios hipotéticos porque a lo mejor no tienen nada que ver con lo que ellos en entre manos y saca

Voz 1727 27:43 para incorporar a la sintonía de la Ser estamos con Esther Palomera con Luis Alegre con Argelia que era el tratando de analizar también que está pasando en en este momento preciso de las negociaciones para gobernar España porque lo último último último es un desencuentro absoluto entre los socios preferentes que se siguen llamando así Luis siguen llevando socios preferentes y el desencuentro está

Voz 3 28:05 en el formato que tenga esa sociedad eso es verdad pero pero yo creo que que hemos desplazado con demasiada facilidad el foco de PP y Ciudadanos porque pues sí PP Ciudadanos no pueden formar gobierno en ninguna combinación imaginable absolutamente ninguna combinación imaginable puedan formar gobierno con esto no dieron una de España hoy va a España PP y Ciudadanos no hay ninguna combinación imaginable que les permita formar gobierno significa que tienen que permitir algún gobierno alternativo o tentar uno no hay no hay más opciones El asunto es que hemos asimilado con demasiada facilidad que son un partido antisistema que son partidos antisistema dispuestas a bloquear cualquier cosa aunque no estén en condiciones de construir otra alternativa es decir el sistema parlamentario tú tienes que buscar mayorías Ozzy no permitir el gobierno de quién las pueda componer

Voz 1727 28:58 o de lo contrario acusar luego esa Gobierno de apoyarse en el resto

Voz 3 29:02 o por lo menos no acusar porque esto es lo que están haciendo

Voz 1727 29:04 a dónde vamos les están acusando B

Voz 3 29:06 el depender de Iglesias y de Podemos han demonizado a Podemos están demoniza Miller Peiró están forzando a Pedro Sánchez a que necesita Podemos para poder gobernar a Argelia

Voz 0247 29:17 yo creo aquí enlazando con lo que decía Luis que

Voz 3 29:20 eh lo que se viene haciendo no

Voz 0247 29:22 la campaña es establecer un paralelismo en los ejes entre Vox y Podemos no yo creo que no tiene nada que ver Vox en el en el eje ideológico de la derecha extrema derecha con Podemos no y por tanto éste ya fue un primer relato no una primera estrategia

Voz 12 29:40 para bueno pues para luego

Voz 0247 29:43 poder a permitirse pactos lo acusar en este caso a Sánchez está haciendo pactos con con los antisistema no pero más allá de de de esta lógica perversa en la que ha que en la que ha caído sobre todo ciudad manos porque el Partido Popular no pues se mantienen su lógica de la derecha yo creo que el Partido Popular Casado están ahora muchísimo más cómodos que antes de las elecciones teniendo en cuenta no observando cómo está Rivera intentando recolocarse como a grandes grandes valedores y grandes personas de mucho peso intelectual de partido están abandonando el campo el el el barco pero creo que hay que hacer una

Voz 12 30:26 una una valoración más general no ya

Voz 0247 30:28 sí aquí al hilo de lo que decía Esther y es que en general da la sensación de que todas las fuerzas políticas con mayor o menor intensidad olvidan uno que no son mayoritaria son mayoritarias pero no aplastante mente dos que seguramente ese escenario no va a volver y en tercer lugar por tanto que tienen que sumar a asumir la pluralidad social la pluralidad social y violó Gica hay que esto les va a obligar a entenderse cada vez más con más partidos muy que quedarse en esos bloques ya incluso a renegar desde el propio o lo que es que nos lleva a situaciones de absoluta ingobernable ingobernabilidad en situaciones en la que hay mayor más fragmentación más polarización llamamos le X no pero en la que hay más opciones evidentemente las opciones están obligadas a entenderse como decía antes y perdonar porque es que

Voz 27 31:23 ese bastante perpleja me parece que este día

Voz 0247 31:26 curso de ya repetiremos elecciones como sino veamos tenido suficientes elecciones en los tres últimos años me parece de una gran irresponsabilidad hizo un discurso bastante

Voz 0591 31:36 sí que voten ustedes hasta que voten bien no no yo yo creo que efectivamente coincido con Angelina en que es no solamente es una irresponsabilidad con un anticipo electoral sino que puede haber sorpresas para todos los partidos eh porque primero no está escrito en ningún sitio salvo en las encuestas y en la cocina de las encuestas que Partido Socialista vaya a crecer después de una repetición electoral no está escrito tienen como referencia lo que ocurrió hace cuatro años

Voz 1727 32:02 no sólo Rajoy sólo perdona externo está escrito sino que tenemos experiencias precedentes que son señales

Voz 0591 32:07 la alarma que se acuerden de Artur Mas también iba a ganar aquellas por ejemplo no para empezar la movilización es discutible que la movilización fuera a ser la que la que fue hace dos meses cuando cuando pasamos la última vez por unas elecciones generales

Voz 3 32:23 para seguir el efecto Vox ya no no asusta a la ciudadanía

Voz 0591 32:28 no porque sabemos lo que son representan lo que representan en el Parlamento español y probablemente parte de ese voto tanto regrese al Partido Popular osea que cuidado con hacer amagos que pueden traer consecuencias para aquellos que ponen el órdago encima de la mesa pero es verdad que que la ciudadanía ha asumido con naturalidad el pluralismo político de este país pero el problema es que los líderes no saben hacer política con este pluralismo político ya no es que sean incapaces de pactar transversalmente dentro de los propios bloques son los marcos ideológicos en los que están situados es que son incapaces de hacer bueno por supuesto es ver sales olvidemos no pero pero Yukio poner el foco sobre todo en la falta de explicaciones que que nos llenamos la boca hablar de regeneración democrática desde transparencia de democracia y no sabemos dónde está situado cada uno es decir lo que piensa Ciudadanos lo sabemos cuando un señor decide hasta aquí he llegado después de Bloom estás lunes elevar a la dirección de su partido las quejas por el giro ideológico que ha dado se cansa ido a un portazo nos enteramos de lo que ocurre en el Palacio de la Moncloa por filtraciones muy interesadas porque los lunes sale el señor Ábalos a dar alguna señal en Podemos igual podemos que iba a retransmitir todas las reuniones por streaming iba a ser tan transparente bueno cuando no sé cuando les interesa a ellos emiten señales pero si no no no hacen absolutamente nada Pablo Casado lleva desaparecido quizá porque lo está haciendo el trabajo Albert Rivera el está situando en una posición

Voz 1727 34:06 cluster además centralidad que él representa y qué decir de los pactos secretos en fin si es que es verdad dar tanta vuelta la regeneración democrática para acabar aquí es un poquito decepcionantes son las nueve y treinta y cuatro h treinta y cuatro en Canarias ha vuelto a ver un episodio que eleva la preocupación por la salud de Angela Merkel así que nos vamos a Berlín con Carmen Viñas que ha pasado Carmen buenos días

Voz 0391 34:30 hola buenos días Pepa pues apenas nueve días después la canciller vuelve a sufrir un episodio de temblores pues similar Angela Merkel ha comenzado a temblar al entregar el certificado de nombramiento a la nueva ministra federal de Justicia a Christine el hambre Art tan pronto como cambio de posición y encontrarse mejor que han ofrecido un vaso de agua que no aceptado irse ha marchado abandonado el Palacio vele buques la sede del presidente de la República se ha marchado al Bundestag donde la hemos visto tranquila y muy sonriente en la apertura de la sesión in se ha preguntado el portavoz de la canciller Stefan hoy viven ya indicado a los medios que la canciller mantiene la agenda prevista para hoy que incluye un vuelo hacia hacia el G20 donde está prevista su participación bueno pues ver

Voz 1727 35:11 hemos como aterrizar en el G20 y ojalá que sea sólo un episodio Carmen gracias buenos días

Voz 7 35:17 buenos días un abrazo

Voz 30 35:21 en Bakio sabemos que en verano es mejor dedicar tiempo les conoce importantes todo jugaré en la piscina con tu hijo que te India Guadilla activo en los canales digitales de Bankia paga quiero sin tarjeta pero espera que coja

Voz 31 35:40 bankia hora punta ahí ya estás en un atasco podrías pensar que tampoco es para tanto pero si es para tanto ya que como media perderá cuarenta y dos horas este año innatas

Voz 2 35:49 en Midas nuestros profesionales siempre dicen la verdad aunque duela por eso te decimos que la revisión oficial Midas es igual a la del fabricante pero hasta un cuarenta por ciento más barata pide tu citan Midas punto es descuidar cuidarte tener algún seguro por el que pago además mutuamente tráete a la mutua cuál

Voz 3 36:06 quiero hacer tu seguro si tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 2 36:09 veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros

Voz 32 36:11 te bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve

Voz 17 36:14 a dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mutuo apuntó es

Voz 1 36:23 español

Voz 6 36:23 tú en los últimos meses la máxima tensión informativa los españoles han salido en masa

Voz 1 36:30 hoy a agotar la lectura principal es que la mentira sentenció brío el ruido la furia no gusta

Voz 6 36:36 todo el mundo preparado para sacar esta a Rafa la derecha

Voz 2 36:42 es más la SER ha sido la radio preferida por los españoles cuatro millones ciento diecinueve mil gentes han escuchado diariamente la Cadena SER según el último Estudio General de Medios la SER continúa siendo la radio líder en España Iban veintiséis años consecutivos

Voz 7 37:04 pase lo que pase

Voz 33 37:08 que termine este con tu madre te dejen hacer la digestión yo

Voz 7 37:15 oportunidades que pasan una vez en la vida como la de comprar con un quince por ciento de descuento sólo del veintisiete al treinta de junio

Voz 34 37:28 a Fedra a Haro

Voz 1 37:35 ya

Voz 34 37:39 todo el mundo quiere

Voz 35 37:40 que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros veinte euros con Poyato Coppola porque el extra de verano

Voz 1 37:50 sí te imaginas tener el mejor a Simpson

Voz 25 38:03 pero te imaginas tenerlo sin pagar entrada

Voz 36 38:07 a una Zubiri desde doscientos cincuenta euros al mes sin entrar hay con mantenimiento incluido renting ofertado por Alfred de España para pedidos hasta el treinta y uno de julio informa temía

Voz 31 38:16 difunto en La Ventana con Carles Francino en Valencia

Voz 23 38:22 viernes veintiocho desde el auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències consigue tu invitación en Radio Valencia punto es y en nuestras redes sociales disfruta de una tarde de radio en directo con Radio Valencia Cadena SER

Voz 24 38:37 colabora Ciutat de les Arts y las ciencias Generalitat valenciana

Voz 1934 38:42 en Douglas estamos de mega liquidación de verano mega descuentos en perfumes tratamiento y maquillaje de tus marcas favoritas pero recuerda que estos descuentos solo son por tiempo limitado date prisa no te pierdas la liquidación de stock del verano en Douglas informa T en Douglas punto es

Voz 34 39:07 frito

Voz 3 39:07 Arda a hoy pero yo tengo el control

Voz 37 39:10 en cuál con mi teléfono móvil control absoluto del aire acondicionado Mitsubishi Electric El nuevo aire acondicionado la tecnología nuestra hay cambios para mejor y en aire acondicionado el presentes menos en la factura de la luz el aire acondicionado más moderno es Mitsubishi Electric con refrigerante ecológico R XXXII el aire acondicionado que más dura que menos consume y que nunca se estropea siempre contigo Mitsubishi Electric

Voz 38 39:35 Pepa Bueno

Voz 1727 40:07 son las diez menos veinte ahora las nueve menos veinte en Canarias Laura Freixas es escritora siempre quiso serlo en su página web recuerda que conservo una foto de cuando tenía seis años disfrazada de enfermera de aquello que nos dispensaban siempre a las chicas Albi algo o alguien a quien cuidar eso sí pero ella parece que no tenía en la cabeza precisamente la salud estaba escribiendo ya acuerda además de que estaba escribiendo un cuento sobre el sol Laura buenos días hola buenos días Pepa bienvenida gracias a Hoy por hoy pero ya Laura Freixas no sólo ha escrito novelas muchas también escrito ensayos juega un papel muy importante a la hora de divulgar la literatura escrita por mujeres mujeres en España y en el resto del mundo siempre lo digo es una excelente profesora además de literatura escrita por mujeres es presidenta de honor de clásicas y modernas una asociación que trabaja justamente por la igualdad de género en el mundo de la cultura pero si viene hoy viene a este programa porque publica a mí no me iba a pasar un libro que es una autobiografía con perspectiva de género pero que es sobre todo un ejercicio muy valiente muy valiente lo publica por cierto Ediciones B cuando empecé a leerlo pensé pero que valientes Laura es muy difícil contar la propia biografía con una mirada tan íntima tan crítica con una misma con los demás

Voz 10 41:33 sí yo he intentado ser justo

Voz 27 41:35 esta eh y sobre todo será autocrítica porque hay una cosa de la que creo que no se habla lo bastante que es como las mujeres contribuir vamos a esta situación nuestra de de discriminación no todas las trampas en las que caemos de facilidad de pereza de cobardía me he acordado mucho de esa frase de Sartre de que somos víctimas y cómplices a la vez lo he querido mostrar contando cosas muy íntimas que además me avergüenzan pero que creo que tengo que recoger

Voz 1727 42:02 a ti no te iba a pasar porque las universitaria feminista leída viajaba pero acaba este convertida lo que en lo que describe como una Maruja de lujo lo dices tú no lo digo yo por qué te pasó a ti sino te iba a pasar sino reunía las condiciones bien

Voz 27 42:19 nos pasa a todas porque somos muy ingenuas porque creemos que el patriarcado está superado o a nosotros no nos afecta porque somos muy lúcida es muy conscientes y además muy lista sí eso no nos va a pasar pero es que la sociedad está llena de trampas para las mujeres muchas de ellas trampas seductoras trampas de facilidades para que trabajas tanto si tu marido gana por ejemplo esto yo me lo voy a decir muchas veces y al final dices oye pues a lo mejor es verdad eh qué voy a llevar una vida ajetreada Mishima intentando demostrar no sé qué ser esto lo otro y además madre y además exitosa bueno mira me voy a quedar un poco en casa no y luego sólo más tarde te das cuenta como decía el otro día el roto en un chiste que esa relación sentimental ocultaba una relación laboral y que no ha defendido los intereses porque te habías creído el cuento de hadas

Voz 1727 43:08 sí en el libro queda claro como la madre de todas las autonomías sigue siendo la economía porque el dinero se lo reprocha tu marido tu amante y hay una escena que yo sé que te duele porque es delicada con tus padres un verano que te ofrecen cincuenta mil pesetas para que no vayan a trabajar

Voz 27 43:28 exacto para ir me quedo haciendo familia que te que

Voz 1727 43:30 descuidando claro ese

Voz 27 43:33 pasaje de la sociedad es que esta escena me parece fundamental por eso está muy al principio del libro y parece que no tenga que ven que el libro sobre todo mi matrimonio y mi maternidad pero es que es el el mensaje es una forma casi naïf de expresar ese mensaje de la sociedad para las mujeres que es tú papel y aquello por lo que te recompensa haremos es cuidar de las relaciones personales hacer familia dejar de lado tu carrera para poner en primer lugar la convivencia a mi hermano nunca le habrían ofrecido esto

Voz 1727 44:04 y aceptar eso es lo eso es lo que

Voz 27 44:06 sí la gente me dices todo el mundo me dice lo mismo con este libro me dice dos cosas me dicen es muy valiente está maravillosamente escritos con los que se repiten cuando me dice lo de es muy valiente a mí me da como un poco de miedo se abre metido la pata he dicho más de lo que creía habría sido una imprudente a mí lo que más me ha costado confesar es verdad que cuento cosas muy íntimas pero lo que más me ha costado confesar es que acepte las cincuenta mil pesetas porque me parece tan cobarde y me parece tan como que luego me merezco todo lo que me pasó que por qué acepte esa solución de facilidades para qué voy a andar trabajando un mes de agosto en Barcelona con lo pesado que es y además me pagan me van a pagar mal y tal cuando puedo estar en una maravillosa casa de vacaciones haciendo compañía a mis padres sí

Voz 1727 44:49 trabajar y me pagan lo mismo ya que no vamos a desvelar mucho más del libro porque el libro hay que leerlo hay que leerlo y disfrutarlo como literatura y como autobiografía como perspectiva de género como todo lo que tiene reúne todos los ingredientes pero no es la primera vez que yo te oigo decir a ti que que mal está contada la maternidad la historia ahí criatura que central no hay acontecimiento más central en la historia de la humanidad que la maternidad por supuesto en ningún otro acontecimiento más central que poco se ha contado

Voz 27 45:22 bueno nada no se ha contado nada yo yo explico luego lo esto lo elaborado es leído escrito sobre ello pero aquí cuento mi propio descubrimiento yo que siempre me había guiado en todas mis experiencias por lo que leía osea que yo había leído muchísimas novelas que pasaban en París antes de ir a París entonces puede comparar y sabía lo que me esperaba me decepcionó etc etc pero tenía una idea cuando me quedé embarazada yo miraba al futuro el el embarazo el parto el cuidar a un bebé lo buscaba reflejar la literatura novia absolutamente nada y eso me dejó boquiabierta el principio de de esta comprensión mía de sea de de todo un proceso por el cual yo voy comprendiendo que las mujeres estamos excluidas de la literatura sobre todo en las experiencias femeninas están excluidas y además desvalorizó yo creo que las escritoras podrían escribir sobre maternidad no lo hacen porque se considera una cosa

Voz 1727 46:18 tan poco interesante no

Voz 27 46:21 tampoco cultural que parece que que si lo haces te condena rebaja rebaja el nivel de las revistas del corazón uno de los libros de autoayuda yo intentaba escribir sobre eso es uno de los temas fundamentales de

Voz 0591 46:33 pero Argelia que era el Esther Palomera Luis Alegre cuando queráis primero Argelia que está fuera de esta mesa está en Barcelona

Voz 0247 46:40 sí bueno saludarte la hora

Voz 1727 46:43 hola le he dicho antes yo tengo el libro

Voz 0247 46:45 en casa en ese montón cito de los que me voy a llevar bajo bajo el brazo en cuanto pueda no lo leído pero he tenido ocasión de comentar alguna vez con la hora estas cuestiones no yo creo que yo soy una generación no o vengo unos años más tarde digamos y aunque a mí en mi familia nadie nunca me ha ofrecido dinero no para quedarme en casa más bien al contrario era bueno chica ver cuando te vacía pero sí que es cierto que en el en el en el momento en que tienes pareja que tienes hijos etcétera los roles de género no aparecen te hayas planteado no si vas a encajar o no e ahí están muy duro cuando te das cuenta de que no que efectivamente que el gran peso la familia lo estás llevando tú que está renunciando a tu tiempo etcétera no y por tanto yo creo que es de agradecer este tipo este tipo de libros que yo creo que hay muchas mujeres ya de una de en en la madurez eh y no me refiero a vieja tenían muy muy jóvenes sino que ya está en un punto madurez que os atrevéis precisamente a romper no con con esa barrera como tú decías por ejemplo contar cosas tan importantes y absolutamente desconocidas para muchos para muchas mujeres por ejemplo de mi generación como es la maternidad no que sigue siendo pintado como de color de rosa estupendo maravilloso que siempre tienes que sonreír y no te puedes quejar de nada y la maternidad muy bonita pero también puede ser que un un auténtico horror no a me gustaría saber Laura sitúa ahora crees que has podido romper no con todos esos roles o crees que son camino que tendremos que ir construyendo o de construyendo durante todavía muchos años

Voz 10 48:26 bueno me gustaría ser más optimista

Voz 27 48:28 esta pero creo que aunque estamos avanzando sobretodo en conciencia de esta situación nos queda muchísimo porque construir porque es que el patriarcado están todas partes y además se reinventa constantemente yo soy de una generación que creció bajo el franquismo con unas leyes absolutamente ofensivo las para las mujeres de una discriminación flagrante luchamos contra eso conseguimos cambiarlo Constitución del setenta y ocho leyes de divorcio aborto y igualdad etcétera etcétera y ahora eh que estamos en lo que las expertas llaman el patriarcado del consentimiento que es que te convencen que las cosas las haces porque quieres a mí nadie me obligó a punta de pistola a renunciar a mi carrera profesional a ocuparme en prioridad de la casa hay de los hijos pero por ejemplo una cosa que descubrí que cuento en el libro yo digo yo quería tener hijos pero yo no quería ser madre quería ser padre osea yo quería

Voz 1934 49:23 Boris Yeltsin

Voz 27 49:26 es que no te das cuenta de que te has metido se están vendiendo todo el paquete en el que tener hijos significa además ocupante de la Casa será abnegada ser tú la que te ocupas de las fiebres si las conjuntivitis yo no quería esto yo quería hacer como Mi padre que llegaba a casa con los niños bañados cenado Si en la cama les daba un besito y tranquilos

Voz 0591 49:44 no Esther Palomera eso está muy bien está muy bien estoy además algunas mujeres que en alguna ocasión hemos pensado en voz alta sobre si como hubiera sido una vida sin hijo bueno pues en los penaliza no por por pensar esto en voz alta no yo alguna vez me lo he planteado como hubiera sido Mi vida sin hijos tenemos derecho a pensar esto también esto no quiere decir que reniegue hemos de nuestra maternidad lo que no queramos a nuestros hijos has dicho el patriarcado se reinventa permanentemente yo creo que relatos como el tuyo hacen mucho más por por el feminismo y por la igualdad que algunas de las políticas feministas que se han aplicado en los últimos tiempos tú crees que el feminismo necesita también reinventarse de alguna broma

Voz 27 50:30 por supuesto a medida que el patriarcado se reinventa hay por ejemplo ahora es más de seducción y de convencer

Voz 12 50:37 está ahí etc

Voz 27 50:39 el feminismo también tiene que plantearse cuestiones nuevas pues como la prostitución la gestación subrogada que no estaban en la agenda o sea que ser feminista además como el patriarcado está absolutamente en todo y no nos damos cuenta y que implica estar constantemente pensando en cómo tenemos que revisar la ficción yo me he dado cuenta que yo tenía ideas feministas pero los relatos que yo había recibido desde los cuento

Voz 12 51:05 los ideadas hasta la novela hasta

Voz 3 51:08 novelas la foto vestida de enfermera exacto al disfrace enfermera que me regalaron todo mi imaginario estaba colonizado por el patriarcado un minuto Luis bueno yo creo

Voz 39 51:18 ya fundamentalmente de las la la enhorabuena por él

Voz 3 51:21 libro en realidad las gracias porque

Voz 39 51:23 porque yo creo que es un libro que nos puede ayudar a todos a entender el verdadero problema

Voz 3 51:26 matriarcado que señala que dice está en todas partes está en todas partes porque yo creo efectivamente que sí se percibe como algo o como algo externo no logra entender constituye unos constituye en gran medida porque desde que nacemos y nuestros padres celebran es niños niño o es niña es niña ya se dispara todo un sistema de expectativas respecto respecto a nosotros que nos encauza por decirlo así el el conjunto nuestra vida yo creo que en esta dirección de de entender el carácter constitutivo del patriarcado se ha avanzado bastante pero quería pregunta cree que estamos en riesgo de retroceso en la situación a la que nos encontramos ahora mismo creo que no

Voz 1727 52:02 entre otras cosas porque esta reacción machista

Voz 27 52:07 vamos crear sus propios anticuerpos es lo que no nos va a pasar es lo que pasó los años noventa que nos creíamos que estaba todo conseguido que nada estaba en peligro y que el feminismo estaba pasado de moda era innecesario lo bueno de esta reacción patriarcal que que ven sí por supuesto

Voz 1727 52:21 negativa es que no nos hace conscientes de la necesidad de estar siempre vigilando Laura Freixas a mí no me iba a pasar de Editorial Debate suerte gracias gracias a vosotros

Voz 1 52:43 te imaginas tener el mejor ha sido un pub sí verdad

Voz 25 52:46 pero te imaginas tenerlo sin pagar entrada

Voz 36 52:50 ahora tu Mini desde doscientos cincuenta euros al mes sin entrar hay con mantenimiento incluido renting ofertado por Aljarote España para pedidos hasta el treinta y uno de julio informa temor

Voz 2 52:59 Eni punto es en Podium podcast se alza de nuevo el telón estrenamos la tercera temporada de abrimos la ópera un nuevo viaje con Mariela Rubio y Rafa Bernardo para descubrir las ciudades que inspiran las principales óperas de la historia abrimos la ópera era temporada todos los episodios en la API