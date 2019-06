Hoy por Hoy (27/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 no en Canarias

Ignacio Aguado le pide al Partido Socialista en Madrid que se abstenga para permitir un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos sin el apoyo de Vox el candidato de la formación naranja la presidencia de la Comunidad ha estado esta mañana en Hoy por hoy sobre si eso que pide al PSOE en Madrid lo van a ofrecer ellos a nivel nacional dice que no es lo mismo

Voz 0771 01:38 no yo creo que son dos cosas que no tienen nada que ver fundamentalmente porque el Gobierno de España Sánchez ya elegido socio es el PP sino por eso vamos a un gobierno con el PP pero el Gobierno de España nos encontramos con que Sánchez ya tiene un socio preferente que cada vez que puede pacta no solamente con Podemos sino también con los nacionalistas nosotros cuando fuimos a las elecciones lo dijimos muy claro que nosotros no íbamos a investir a Sánchez

Voz 0824 02:00 ha asegurado que no van a firmar nada con Vox porque no están dispuestos a dicho retraso

Voz 1912 02:04 ceder en derechos de las mujeres los inmigrantes

Voz 1758 02:25 bueno yo no milito en Vox no comparto muchas de las cosas que está haciendo el partido Bosch pero tengo la obligación de sentarme para intentar formar gobiernos de la libertad que es lo que hemos hecho en Madrid in miles de ayuntamientos la ordenanza de España por tanto al igual que ocurre en Andalucía yo entiendo que un programa electoral se ha presentado por un grupo político a la hora de negociar pero también es cierto como bien dijo ayer la portavoz de voz que es necesario llegar a acuerdos sobre aquellos puntos en los que podamos estar de acuerdo

recuerden que media España está hoy en alerta naranja por temperaturas extremas que podrían alcanzar los cuarenta y dos

Voz 1275 03:04 en Madrid el PP retomó hoy los contactos con Vox aunque ayer ya hubo conversaciones entre ambos partidos según han confirmado a la SER fuentes del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso está convencida de que podrá mediar entre la ultraderecha Ciudadanos para ser investida presidenta aunque el líder de la formación naranja Ignacio Aguado ha dicho en la Ser en Hoy por hoy que no va a firmar ningún pacto de gobierno con la ultraderecha

Voz 0771 03:23 no vamos a firmar un acuerdo con Vox porque no fue lo que le dijimos a nuestros votantes fundamentalmente porque creemos que para que la Comunidad de Madrid avance tienen que tener un gobierno de centro liberal donde donde no nos podamos permitir retroceder yo no quiero retroceder en la Comunidad de Madrid en determinados derechos que sean he estado con el sufrimiento con el esfuerzo de miles de millones de personas y que no estoy dispuesto a renunciar

Voz 1275 03:45 Aguado ha pedido la ascensión de la izquierda para que gobierne la derecha a las once de la mañana retoman también la Reuniones PSOE Más Madrid Ángel Gabilondo Iñigo Errejón se reúnen en la Asamblea para intentar buscar fórmulas de gobierno alternativas la Guardia Civil ha detenido a un hombre que ha protagonizado una persecución en plena hora punta en la VI el arrestado venía huyendo desde Segovia tras cometer un robo Cristina del Casar

Voz 1432 04:05 según las investigaciones de la Guardia Civil el detenido se dio a la fuga tras robar el coche con el que hoy a la persecución persecución comenzó en la A6 en la provincia de Segovia ya terminado en Madrid en la M quinientos tres a la altura de Majadahonda después de que el detenido se saliera de la carretera los agentes lo persiguieron durante varios kilómetros hasta que pudieron arrestarlo a esta hora Se desconoce que el conductor haya sufrido lesiones durante el suceso

Voz 7 04:38 el cuerpo se trata del incendio en una nave

Voz 8 04:41 de tontería básicamente madera en estos momentos de los damos por controlado la afectación que ha habido es prácticamente en la totalidad de esta nave

tenemos veintiocho grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 11 05:41 Toni Garrido

Voz 1995 06:08 la de seguro que les ha pasado alguna mucho Lauro que alguna vez en alguna situación han pensado que esto ya lo he vivido yo es como si su cerebro colapsará por momentos sobre lo que está pasando en ese instante si añadiera una capa de recuerdos exactamente coincidente es maravilloso verdad pero por qué ocurre eso hay alguna explicación es más ahora mismo pero cree que existe una explicación para todo esta mañana vamos a hablar de la ideas bellas profundas y elegantes sobre cómo funciona el mundo amigos y amigas escuchan hoy por hoy comenzamos

Voz 11 06:44 Paco

Voz 1995 07:09 del seguro que les ha pasado seguro que alguna vez en alguna situación han pensado esto ya lo he vivido yo los eso cerebro colapsara por momentos sobre lo que está pasando en ese instante se añadirá una capa de recuerdos exactamente coincidente pero vamos al cine el fondo porque todo fuera un bucle Constant eso explicaría la idea de repetir elecciones pero alteraría completamente la manera en la que comprendemos ya no el mundo sino la idea de tener que poner un papel para aparcar en la zona azul es un ejercicio divertido no lo niego pero vamos a tratar de que este programa sea también inspirador

Voz 1995 09:05 es un proyecto fabuloso en fantástico así

Voz 1912 09:08 la historia el proyecto puede consultarse en hechos punto org Se escribe E D G eh pero el ensayo del que vamos a hablar esta extraído de eso lo explica todo que acaba de publicar en español ha ido leal Deusto Iker responde a la pregunta cuál es la explicación más sencilla elegante bella que conozcas y aquí se incluye una pregunto

Voz 1995 09:27 cuál es la explicación más sencilla elegante bella buena pregunta

Voz 1912 09:33 sí y en este libro se incluye la reflexión sobre el de ya vi que queríamos compartir con los oyentes su autores el escritor canadiense Douglas cumplan

Voz 1995 09:41 es es el de la generación X

Voz 6 09:45 uno emplea una hamburguesería aquí la nota más alta de mi promoción lo tienes porque pone después

Voz 1912 09:51 es de generación X o el de Microsiervos esa novela que se anticipaba el futuro hablando de jóvenes informáticos que fundaba en unas tarta en el año noventa y

Voz 5 10:00 seis cumplan tiene el talento de identificar

Voz 1912 10:02 procesos colectivos ponerles nombres que luego todos usamos tiene su lógica que un escritor tan profético escriba sobre esa sensación de haber vivido algo de haber vivido antes algo que está sucediendo en el presente porque pronto

Voz 13 10:15 sólo la economía de la precariedad que vivimos ahora el Yala pronosticó hace más de veinte años en Microsiervos

Voz 7 10:21 bueno de acuerdo pero que es lo que dice la acerca el jefe pues del Bellas Artes

Voz 1912 10:26 es un fenómeno humano que parece estar repartido democráticamente entre todos nosotros y para el que no existe todavía una explicación satisfactoria dice que ya sea es la reina de Inglaterra un inmigrantes en una patera cruzando el estrecho en un año un año cualquiera experimentadas dos de Javi y los vives los vivimos como señales de que la vida de que todas nuestras vidas tienen significado de que nuestra sensibilidad nos hace valiosos para el Universo y que será auto conscientes es nuestro infortunio también nuestra bendición

Voz 1995 10:56 dos de cada año no estaba vinculada el de Yahoo con la trascendencia

Voz 1912 11:00 sí sí porque este fenómeno por su universalidad ahí la sensación de maravilla que producen cada uno de nosotros es de las pocas experiencias que son cotidianas pero parecen realmente mágicas iros unen a todos los seres humanos dura apenas unos segundos pero es raro que ocurra y que no lo comunique es verdad decirle a la gente pero esto no lo hemos vivido antes te da la sensación de haber

Voz 1995 11:23 dejaba al pasado o al futuro

Voz 1912 11:26 es ciencia guarda secretos de los que te ha permitido vislumbrar un trocito como si se levantará una esquina de la sábana de la realidad

Voz 1995 11:33 vale el cine por ejemplo tratado muchas veces de manera casi casi con obsesión el de serlo

Voz 1912 11:38 sí a veces en obras maestras

Voz 7 11:41 es una predicción del invierno

Voz 5 11:43 el base ICO el resto Subiza

Voz 1995 11:56 vale que no se llama así se llama de otra manera pero atrapado en el todos hemos

Voz 7 12:00 sí sí

Voz 1995 12:27 por de los posts la peli a ver se llama Atrapado en el tiempo pero todo el mundo la conoce como el día de la marmota

Voz 1912 12:32 es verdad pero se llama atrapada llama el

Voz 1995 12:35 sí pero todo lo dices vamos a ver la de Lea de alimentos un película

Voz 5 12:40 también ha hablado de él de

Voz 1912 12:43 en obras completamente prescindibles como está de Tony Scott con Denzel Washington que se llamaba de Yahvé de dos mil seis

Voz 15 12:48 Bale hay señales viene a la memoria

Voz 6 12:55 preparados creo que seremos testigos de un asesinato

Voz 1995 12:58 muy mala estás muy además no

Voz 1912 13:00 ninguna de estas películas explican por qué suceden

Voz 1995 13:05 vamos a hablar de eso esta mañana sobre grandes preguntas si bellas todas las gracias Eva María Rojas está muy buenos días

Voz 16 13:12 qué tal Toni como están psiquiatra autora de cómo

Voz 1995 13:15 eh que te pasen cosas buenas es una cosa buena donde

Voz 16 13:19 uno de tiene mucha gente que les angustia los desde aquí os hay mucha gente que lo pasa mal mucha gente que le perturba porque conocemos que hay personas que lo vive mucho hay una doctora en Estados Unidos la actuaran Kiril que lo estudiado profundamente dice que uno de los casos que más le impactó fue el de un tipo que le escribió iglesia yo estoy constantemente con esa sensación que me angustia voy por la calle me encuentro con alguien entre un restaurante y me incapacita mi día a día lo normal es que nos genera un cierto conflicto porque llegamos a un sitio que sabemos que no hemos estado antes pero nuestra mente por alguna razón nos hace ver Nos hace interpretar que su está es decir es como que nuestra mente llega a un lugar o escucha una conversación esto yo ya lo he vivido de hecho

Voz 1995 14:02 pero por qué suceden sabemos algo porque los científicos están investigando si sabe algo yo creo que los

Voz 16 14:09 oyentes están esperando una respuesta mágica porque yo creo que cuando las cosas no tienen solución o no parecen tener solución Nos gusta entenderlo como fenómenos mágicos a las la mente humana busca ese tipo explicaciones pero sí semis instigado científicamente tiene mucho que ver con el almacenamiento de la memoria es un tema de la memoria y es un tema que cuando nosotros llegamos a un lugar nosotros somos capaces de recordar cosas pero no recordamos la configuración de los de cómo están situados los objetos en el sitio al que vamos esto sí como lo han investigado las personas que se metió en esto es poniendo personas con imágenes donde están configurados objetos en una sala de la misma manera os doy un ejemplo se ha hecho con el luz con el museo y una persona llega por primera vez al museo que no he estado en su vida pero tiene la sensación de haber estado pueden suceder dos cosas que yo he visto películas que las ha vivido de forma muy intensa de sobrepeso y entonces les recuerda a la escena de la película o porque esto en un lugar donde los objetos estaban configurados de forma similar al llegar allí el cerebro esa configuración le da una sensación de familiaridad desde y tiene mucho que ver con la familiaridad llegas a un sitio

Voz 17 15:20 vale

Voz 5 15:22 no no es es complejo es complejo ayer preparándome lo digo no lo digo fuma llamarlo ya es curioso porque yo creo que también lo explicación nunca estar a la altura de la estamos a una

Voz 16 15:40 siente en este momento como

Voz 1995 15:43 Nos malos son malos vamos a vamos a uno de ellos que es muy bueno Rosa Márquez buenos días

Voz 28 20:44 el de ella

Voz 5 20:48 mi nombre es ir que practicarle una de ellas

Voz 1995 20:52 si no es una premonición unas una señal de que existen los universos paralelos no es una señal de que hayamos sufrido una atracción mariana es casi una broma que Marian Rojas está ve como psiquiatra claros vuestra nuestra especialidad

Voz 7 21:09 el conjunto del cerebro pero de la misma forma

Voz 1995 21:13 esa ingobernabilidad ella vivos es casi puesto mayor desafío

Voz 16 21:17 bueno es que son cosas que no se expliquen y nos entienden hay una hay una sensación similar que es cuando tienes algo en la punta de la lengua tiene un concepto tiene un procesamiento similar en el cerebro no no me salen no me sale la palabra pero la tengo pero no mis

Voz 1995 21:30 bueno porque luego aparece pero no sabes cuando ya lo tengo

Voz 16 21:33 pero siempre aparece cuando te ha sido de lugar ya he dicho que no las encontrado ya te despedido de tus amigos a tu casa y te metes en la cama veinte clic sale la palabra no

Voz 1995 21:42 eso sí los los americanos tienen una frase que es la de El pensamiento de escalera que tú piensas cuando estás y las que tenía que abrir en la escalera de estas viendo

Voz 16 21:52 oye oye me encanta Se me olvidó decir

Voz 1995 21:54 si yo tenía que haberle dicho pues eso siempre ha sido ocurre cuando estás era será escalera ya volviendo de aquella reunión de aquel encuentro el momento así el pensamiento de discreta que sería algo parecido a lo que hago

Voz 16 22:04 esta me gusta la idea tiene algo que ver con

Voz 1995 22:07 ya con la inteligencia no no es un tema de memoria no

Voz 16 22:11 tema inteligencia lo que sí se sabe es que los de ya vi se van yendo a medida que uno se hacía más mayor es decir con la edad pierdes esta capacidad pero sí de que el setenta por ciento de la población lo ha tenido y hay gente que lo tiene con muchísimo más frecuencia también es verdad que hay enfermedades o trastornos o situaciones que aumente la posible tener los véase haber dormido poco tener epilepsia tener un trastorno de la mente de un traumatismo cráneo encefálico es decir sabemos que hay una vulnerabilidad el cerebro ante ciertas circunstancias que lo que lo hace parece que es como un decalaje hay dos teorías bueno hay millones de teorías pero las enzimas que más se creen a nivel científico y tuve algo tu cerebro lo detecta pero el monto que lo procesa han pasó unos segundos y entonces no le dice esto ya lo he vivido es decir es como que una parte tu cerebro que primero ve la situación unos segundos más tarde ya la vuelves a ver dices huy esto me resulta familiar y la otra que es la que hablábamos que es la familiaridad de lo que existe es decir nuestro cerebro reconoce que hay una similitud entre lo que yo estoy viviendo y algo que vive anteriormente a veces pasa porque alguno de nuestros sentidos esto sí me lo ve empezamos con con la vista veo algo y me recuerda pero a veces vine porel por el olfato tú llegas a un lugar que hubo duele algo que vive la infancia que tú has vivido en una situación tus tu cerebro el olfato tiene una capacidad va directamente el sistema linfático es uno de los sentidos que tiene más impacto a nivel emocional es capaz de llevarte a tu infancia a una situación de terror que viviste yo algunas veces he tenido que hacer terapias traumáticas relacionadas con el olfato una cosa que hoy vive un incendio de repente entra en una cafetería o sea algo y de repente se altera tiene la sensación de que eso les revive situaciones traumáticas bueno pues esto sería ella VIP pero relacionados

Voz 5 24:01 lo que ya son lugar Jaguar los revivido

Voz 1995 24:04 pensemos también Tom que estando en junio pero todavía estamos

Voz 5 24:07 junio el sobaco de alguno ya está en agosto se le veía feliz

Voz 1995 24:14 vamos al cine cuando vamos al cine porque es forma el cine ha investigado mucho explorado muchas la sensación muy común que el cine por ejemplo en Hitchcock que no es uno de sus mejores películas pero es una buena película disco que se llama recuerda

Voz 29 24:26 les importaría decirme que está la plantilla estamos tratando de su complejo de culpabilidad por medio del psicoanálisis

Voz 7 24:32 pero si yo no tengo ese complejo la pena

Voz 29 24:36 está a mi padre estoy Fina no tenga mata a su padre es una falsa idea que si le ha metido en la cabeza

Voz 1995 24:43 le llamo sería una falsa idea metido en la cabeza

Voz 16 24:46 sí totalmente Javi puede ser una falsedad que se te metió la cabeza pero tiene un componente fundamental y es que te ayuda que tú tienes la sensación en el ella cree es capaz de controlar el futuro es decir hay un sentimiento que lo acompaña que tu pues predecir ese futuro porque como lo has vivido tú lo puedes predecir esto va casi siempre acompañó a tú de los y que es como que tú sabes que va a suceder después a muchas veces no PT esa sensación de empoderamiento que es fugaz pero que no es sólo lo he vivido sino lo vivido sé que lo pudo predecir es complejo pero está unido en muchas ocasiones

Voz 1995 25:26 sí se pueden crear falsos recuerdos entonces en las personas

Voz 16 25:29 si hoy en día está trabajando la memoria hay introduciendo las personas falsos falsos recuerdos muchas veces con diferentes técnicas complejas está haciendo esto se empezaba lógicamente como todos en ratones pero tú sabes de hecho hay un hay una investigación maravillosa de Un el que fue premio Nobel en japonés en el año ochenta y siete fue premio Nobel por descubrir los anticuerpos bueno el mecanismo de los anticuerpos

Voz 1995 25:53 un Tony Waka

Voz 16 25:56 hace unos años empecé a estudiar la memoria lo que hizo fue introducir en personas falsos recuerdos o hacerle revivir recuerdos de su infancia o recuerdos positivos lo que descubrió es que con unos revive recuerdos en su mente se activan las mismas sustancias cuando uno vidrioso en la realidad cuando uno estuvo en esa situación en la realidad por eso la mora los recuerdos es capaz de revivir recuerdos placenteros tiene poder curativo al igual que si uno está constantemente enganchón recuerdos negativos uno es capaz de angustia muchísimo

Voz 1995 26:27 asimismo planteamiento la ciencia ficción desde Flick ADIC implantar recuerdos en la mente de las personas que son tan reales como lo realmente

Voz 5 26:35 es una de las grandes novelas de no lo es en esos no sé si con la lógica son podemos explicar siempre estas cosas no valen sobre valoramos es de capas

Voz 16 26:46 tome estás buscando el punto mágico del asunto

Voz 5 26:49 del Ministerio del enigma en esto yo creo que no se puede explicar amante una fórmula todas esas sensaciones raro que sentimos como el asombro por ejemplo enamorarse aquello dios Sol cosas que son muy difíciles de definir

Voz 16 27:03 yo creo que no yo creo que hoy en día buscamos la ciencia para todas las cosas pero enamorarse el asombro creer en Dios son cosas que que va más allá es decir cuando tú te enamoras por mucho que el cerebro que las endorfinas cuando tú crees en esa trascendencia que tienen personas que entregan su vida a Dios bien pienso España que es una tierra de santos místicos y Santa Teresa de Jesús etcétera por mucho que tu libro hiciera una resonancia magnética no creo que combina explicación de como de como estos entiende

Voz 1995 27:29 es muy interesante sabemos al menos que no sabemos es una forma de ser

Voz 16 27:34 no sé que no sé nada sabemos que esto todo

Voz 1995 27:36 está está lejos Illes y libro de que les hablamos es fantástico hacer un resumen de las mejores preguntas del año debería ser casi obligatorio los medios de comunicación Marian Rojas Estapé psiquiatra autora de cómo hacer que te pasen cosas buenas un placer que no pasen cosas buenas siempre que vienes gracias

Voz 16 27:53 mira hacia

Voz 28 27:57 el que eh no estábamos pre vamos no lo dudó no me quiero hacer el texto de que ves

Voz 5 28:43 bueno y Rincón Toni Garrido

Voz 4 28:48 bueno perdón Pablo

Voz 18 28:53 las cosas se ven de otra forma XXV

Voz 34 33:46 jo

Voz 7 33:46 el pontón Garrido pero coge pero coge los calcetines mañana viernes veintiocho de junio haremos este programa desde Granada estaríamos sería la Alhambra para celebrar con todos ustedes el ochenta y cinco aniversario de Radio Granada tú eres de ahí detrás de de

Voz 5 34:09 la Chana

Voz 7 34:10 la mañana se impuso al mes pues llamar a la familia pues si no viene nadie puede llamar a la familia

Voz 5 34:19 queda algún primo

Voz 7 34:22 si quieren unirse a la fiesta de la radio les esperamos a partir de las diez de la mañana en la sala de conferencias del Palacio de Carlos V el último bolo es la última sabía queremos esta temporada que haremos pasaba acabar ahí la frase y lo vamos a hacer en la Alhambra el acceso es libre hasta completar el aforo mientras tanto que desde ahí o para demostrarlo

Voz 1995 34:42 no pero tampoco para alardear pero para demostrar nuestro extraordinario conocimiento de la ciudad de Granada vamos con la pregunta de cultura

Voz 7 34:51 general granadina de Tom quiénes la patrona de Granada el Rosa de España que después de Operación Triunfo funesto arrollador decidieron sacarla en procesión todo todo el mes de mayo coincidiendo con el certamen de la Virgen de las Angustias doce El Cristo de la etapa que se quite la que tapa es una hacer dedica tabica no todo esto llegas ahí como un acto de fe

Voz 5 35:30 yo por mi primera comunión

Voz 7 35:32 ver la Virgen de las Angustias puedes estar seguro segurísimo

Voz 5 35:37 no quiero pedir como venden yo creo que además tres opciones me han orientado hacia la B no sé por qué

Voz 7 35:44 vara

Voz 1995 35:45 correcto vemos mañana a partir de las diez de la mañana en la sala de conferencias del Palacio de Carlos V Granada no nos llama tu familia bueno vamos a hablar con ya por fin vamos a poner algo de criterio en este programa vamos a hablar con dos de los mejores publicistas de este país Toni Segarra Gonzalo Madrid es una noticia muy curiosa Toni Segarra muy buenos días la policía genera mucha información mucha noticia mucha polémica constantemente además se vaya a la política y la policía como elementos

Voz 7 36:18 la policía política como encuentro ambos cierto del todo Gonzalo Madrid muy buenos días bueno la política policía

Voz 42 36:24 eh

Voz 7 36:24 todos publicidad llevamos meses diciéndolo y nadie hace caso la política mala policía a que era lo de Granada a las diez Segarra libre entrada libre yo estoy yo estoy

Voz 0621 36:38 sentaditos en un sitio que no os voy a decir el nombre vaya

Voz 1995 36:41 a esta semana nos hemos fijado una noticia que nuestra entender la importancia que la imagen de cualquier marca tiene lo que conocemos como el logotipo una noticia de carácter judicial que afecta a los intereses de Adidas una de las mayores multinacionales

Voz 0270 36:55 por Adidas ha perdido la batalla de las tres bandas paralelas ante el Tribunal General de la Unión Europea la Corte considera que el famoso diseño no puede ser registrado como marca porque no tiene carácter distintivo pida así la razón a la empresa belga de calzado su branding yo lo que quería registrar dos rayas paralelas para sus zapatillas deportivas

Voz 1995 37:16 desde acuerdo con el Tribunal General de la Unión Europea al considerar que él las famosas tres bandas no tienen un carácter distintivo

Voz 0621 37:22 es que es probable pero me da un poco igual porque las tres bandas son de Adidas ya lo son aunque dijo al tribunal que no lo son ellos el apropiado a base de años y años de constancia de constancia de millones de millones entonces bueno en entiendo que no se puede registrar la palabra azul color naranja o lo que sea porque hay cosas que son de todos no son registrados lesionados no pueden ser copia privada y es posible que tres rayas en algo tan sencillo que no sea posible registrar pues que la marca ya lo ha hecho

Voz 42 37:52 es verdad que es verdad que lo que sea jurídicamente es poco relevante el rojo de Vodafone y yo qué sé os Coca Cola se la han apropiado son suyos pensando no sé de ideas pero por consiguiente secaba si tú dices doscientos millones de veces más que los demás una palabra pues te perderá todo a ti te digo por consiguiente no tiene Felipe

Voz 1995 38:15 o váyase señor González también cualquiera de las dos te viene uno cambio

Voz 0621 38:20 no hombre no se vuelve

Voz 1995 38:23 vale pero cuando una marca puede exigirse hasta qué punto las cosas tienen propiedad en este caso de los colores las rayas las marcas los círculos los triángulos

Voz 42 38:34 a mí me parece haber yo entiendo que decirla

Voz 0621 38:37 la perdón Palha una cosa que no ha hecho en todos estos meses y trompo en la cara la cruz cristiana o católica eso no está registrado no pertenece a nadie pertenece no

Voz 7 38:48 vale llevan pues todo el mundo no hay un registro

Voz 0621 38:51 antes la marca más poderosa y más universal y más reconocible

Voz 42 38:55 a mí es que esto me lleva a otro sitio es verdad es verdad que jurídicamente supongo que es un entramado complicadísimo complejísimo supongo que debe ser muy complicado decir oiga es que esas dos rayas su viaje en el que las pymes pero me lleva a un sitio que es es alucinante cómo los seres humanos como pensamos en imágenes como no pensamos en palabras dice dejó del poder de la imagen

Voz 7 39:15 porque yo te digo nacionalsocialismo y fíjate

Voz 42 39:17 ni siquiera tienes claro sí sí sí el de ahora te pongo una esvástica

Voz 0621 39:21 otra cruz da un buen Cindy apalabrado

Voz 42 39:24 cogí un ejemplo aborda cosas negativas pero dices es que la fortaleza que tienen tu a ti te digo Adidas deben entre rayas

Voz 0621 39:33 y eso no como en un primer momento esto si estas imágenes que lo que está haciendo Gonzalo estas imágenes que no eran verbales tenía en el sentido de identificar una marcada respecto a otra frente a un público que era mayoritariamente Alfa analfabeta claro claro entonces era la botella del Mono la botella de la abeja la botella

Voz 43 39:51 no sé qué

Voz 5 39:52 no el tremendo poder estamos hablando luego simbolismo no

Voz 42 39:56 se te queda mucho más pico pensamos más es cómo eres más imagen que que palabras hoy venía otra vez no sé porqué desgraciado motivo la foto de del pobre niño que murió en la orilla claro es que esa imagen en tu cerebro va tienen infinito de más peso que dos mil millones de veces que te digan el drama de la inmigración tal eso eso es el poder de la imagen el luego es verdad que no haya pensado que nos diferenciamos sin imágenes porque la gente era analfabeto y no sabía leer

Voz 7 40:22 pero también las palabras tienen mucha pues sí pero la fuerza como tú decías la fuerza de una cruz

Voz 1995 40:29 es es para Die realmente Toni el el

Voz 0621 40:32 mejor logotipo de todos los tiempos a Cruise sí yo creo que no se puede decir que sea un logotipo porque es algo construido desde la tradición y desde la espiritualidad pero pero si si lo analizamos en términos de comunicación es un logotipo Hinault Ayna ninguno superior seguramente no hay ninguno tan antiguo bueno esvástica la esvástica antigua pasa que bueno símbolo dijiste landismo fue la pez no el concierto en la ACLU después la muerte de Cristo así que sí

Voz 1995 40:57 las a través los cinco digo es verdad que algunos son muy poderosos el de Apple la manzana mordida

Voz 9 41:03 el fósforo

Voz 1995 41:06 eso que un cocodrilo puede estar es un animal es bueno está muy asociada a una determinada marca

Voz 6 41:14 prueba o de la costa el espíritu del pop

Voz 7 41:17 la claim amarilla de McDonald's

Voz 1995 41:22 es muy difícil escapar de esas imágenes por más que vosotros habláis de una época donde la gente quizá no sabía leer ni estaba reconocer en un símbolo

Voz 7 41:30 el grupo al que se dirigía

Voz 42 41:33 pero ya sabemos leer tenemos acceso a toda la información probablemente más necesario esos logotipos que nunca para diferenciar a unos y otros es que fíjate qué hacen con la marcas que es cuando intentas poner el valor como es un intangible muchas veces pero cuánto valía dices cuánto valdría construirla tu ego a cola mañana decide quiere ser azul cuánto dinero tendría que invertir para que tu cabeza hace rojo yo creo en la posible

Voz 0621 41:59 para empezar el dinero que necesita para destruir que es roja y luego para construir

Voz 7 42:03 claro todos los datos que son noble el dinero de lo que dice

Voz 0621 42:05 sería alguien probablemente en cualquiera que nos hallamos

Voz 42 42:08 educado porque para chavales nuevos que no lo habían rojo más fácil pero en tu cabeza y señala cualquiera de los tres yo creo que ser imposible

Voz 0621 42:15 yo lo que he comprobado en algún momento es que además altera el sabor o sea yo recuerdo hace muchos años en Madrid cuando trabajaba contrapunto un test de una leche que cambiaba el packaging el diseño del envase y la lechera la misma obviamente hicimos bueno una empresa especializada hizo test y a la gente le parecía mucho peor la de nuevo envase es verdad que impone el envase a mantiene a guaje tiene agua

Voz 42 42:38 claro si pones el envase amarillo seguro que sabe otra cosa claro curioso e intentó por ejemplo hacer

Voz 1995 42:44 ya que hablamos de la Coca Cola transparente

Voz 42 42:47 es el mismo sabor sabes pero el hecho de ser transparentes modifica completamente a eso existe si es seguro que modifica si lo que dice segar

Voz 0621 42:57 la prueba hay una prueba de la que te habla siempre es cocineros que esa de la ostra no que parte de por mitad la misma ostra una tela dan con los cascos con el sonido del mar Llodra sin ello la gente les sabe mucho más amar con el sonido de

Voz 1995 43:11 la sugestión de Tony en en año dos mil diecinueve a estas alturas todavía queda espacio para inventar un nuevo logotipo ya están todos los años

Voz 7 43:18 al es todo lo mejor Ore si se todas las por toda la raya todavía queda espacio

Voz 0621 43:23 no queda espacio para decir algo nuevos logotipos todos los equipos que hoy por ejemplo de deportistas e cada vez más se que pretende marcas y que además hay que construir logotipos a partir de de joder que ven en la NBA por ejemplo lo primero que hacen con una estrella franquicia de un equipo Sada cero logotipo no

Voz 7 43:40 amigo los que grabaron el el nombre al diccionario este Vox esos han aparecido en bueno están en pleito eh yo creo que todavía no ganarán un satélite de la marca diccionarios Vox sí lo sé

Voz 44 43:51 claro exacto pero bueno da igual porque hay ganarán ganarán pero pues esa dos o

Voz 42 43:58 X gran celo que han marcado eso no existía hace seis meses dice va una combinación de tres letras que sea diferencial nueva pues mira lanza Caballer

Voz 1995 44:07 de Messi votaciones son infinitas pero no precisan dentro de diez años seguiremos reconociendo espero que no

Voz 5 44:12 luego tipos como el lobo en sí es un sí eso sí

Voz 7 44:17 a juicio a los de Vox dirá no me parece no es lo mismo lo bueno Vox que Vox luego un logotipo algo ya estamos hablando allá tories egos Gonzalo Madrid los verdaderos lobos de este programa con placer decías un placer estar aquí

Voz 1995 49:50 hemos hablado ya en varias ocasiones con nuestros invitados alguien que han entregado su vida la lucha contra el cáncer lo podría haber hecho si la paciencia y la perseverancia que le acompañan siempre es catedrático emérito de oncología de la Universidad de Barcelona director científico de Foc una fundación sin ánimo de lucro que desde hace veintitrés años trabaja con la voluntad de contribuir en la educación pública información en cáncer dar soporte a la formación continuada de los profesionales de la salud algo tan fundamental como los señores la Estapé muy buenos días hola don Antonio muy buenos días siempre es un placer saludarle Don Jordi de eso mismo le digo y además usted lo intervención tan brillante que casi ya no puedo decir nada bueno como van las cosas nos gusta hablar con usted porque es un termómetro creemos que es importante que los medios todos los medios pero especialmente en la radio del el vídeo más cercano el que acompaña a la gente en su rutina esté al lado de de de la gente que da soporte a los que no oscura a los que nos cuidan y me gustaría que nos contará cómo van las cosas desde la última vez que hablamos

Voz 49 50:53 el una rápida mirada