Hoy por Hoy (27/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

la vicepresidenta del Gobierno en funciones asegura que el único escenario con el que trabajan es que Pedro Sánchez se

Voz 3 00:15 ha sido durante el mes de julio a pesar de que todavía no ha habido avances en las negociaciones Carmen Calvo acaba de decir en Barcelona que el Partido Socialista no está en ningún juego estratégico y que quieren poder trabajar a pleno rendimiento en agosto las otro no vamos a

Voz 0376 00:29 a la investidura del presidente Sánchez a ningún tipo de juego estratégico de nada no sé lo que ir a los demás nosotros vamos a que sea investido en el mes de julio a poder estar en agosto trabajando ya a pleno rendimiento como Gobierno que tiene que afrontar retos importantes en la política nacional

Voz 0824 00:50 en Tarragona continua sin control el incendio que ha calcinado más de cuatro mil hectáreas en la comarca de la Ribera Debra acaban de terminar la reunión de los medios de extinción en la que está participando la Unidad Militar de Emergencias y uno de sus portavoces ha reconocido que es uno de los peores incendios que ha vivido Cataluña en los últimos veinte años

Voz 4 01:07 el día o la algún día la última hora aquí en el centro de mando es que ciento veinte militares más van a incorporarse a la extinción del fuego las próximas horas esta noche ya lo han hecho efectivos de Zaragoza allí en los próximos momentos se prevén ciento veinte militares más en esta ocasión de la unidad militarizada de emergencias de la UME de Valencia el jefe militar del operativo es Alejandro Moreno

Voz 1995 01:27 ahora mismo lo lo peor la condición el metro

Voz 5 01:30 el capitán está por llegar sea que eh

Voz 1995 01:33 las próximas horas pues son crítica para poder controlar el incendio

Voz 4 01:37 sobre el terreno el foco está en el flanco derecho del fuego el izquierdo está parado en la carretera C doce pero el derecho arde sin control en los municipios de La Palma d'Ebre y povera

Voz 6 01:45 este aún este último ya está en la provincia de Lleida

Voz 0824 01:48 en Murcia un tribunal militar ha condenado a seis años y medio de prisión al teniente que se más turbo delante de una soldado en la base de Alcantarilla el tribunal reconoce que existió acoso sexual abuso trato degradante Radio Murcia Ruth García el tribunal

Voz 1856 02:02 el militar por dos votos a uno reconoce que hubo acoso sexual abuso y trato degradante episodios que se dieron entre dos mil catorce y dos mil dieciséis en la Escuela Militar de paracaidismo de Alcantarilla y que ahora se consideran probados el entonces subteniente aprovechaba momentos en los que estaba a solas con la soldado para acosar la con frases como mira cómo me pones o te gustaría comerme la actos de un marcado carácter sexual como tocarse el PNV masturbarse delante de ella además de proposiciones de mantener relaciones sexuales con amenazas en caso de no acceder el tribunal también prueba que la baja médica de la víctima está relacionada con el acoso sufrido

en Madrid el presidente de la Asamblea comenzará el próximo lunes la ronda de contactos para sondear su posible proponer un candidato a la presidencia de la Comunidad la fecha límite para convocar un pleno acaba el martes Javier Bañuelos buenos

Voz 0861 03:08 qué tal buenos días al límite de las fechas el presidente de la Asamblea Juan Trinidad recibirá el lunes a Unidas Podemos y a Vox ir reservará el martes para el resto el dos de julio el último día que marca el reglamento Trinidad se va a reunir con Mas Madrid conciudadanos PP y Partido Socialista todos los escenarios ahora Vigo estar abiertos pero la falta de acuerdo es real y no se descarta que el presidente del Parlamento madrileño acabe proponiendo un pleno de investidura sin candidato es opción se contempla en el nuevo reglamento en ese caso en un plazo máximo de dos meses tendría que repetirse un nuevo pleno de investidura sería la última opción para evitar la repetición electoral

Voz 1275 03:48 la policía ha detenido a cinco personas por secuestrar durante siete días a un ciudadano argentino en la capital pretendían cobrar un rescate de casi dos millones de dólares Alfonso Ojea

Voz 0089 03:57 el ciudadano argentino secuestrado permanecía en cautiverio desde hace siete días en un piso del barrio madrileño de prosperidad su familia en el país andino ya había recibido el mensaje de los secuestradores dos millones de euros por la libertad tras recibir toda la información de la policía argentina los agentes españoles en menos de doce horas asaltaban la vivienda en cuestión detenían a los secuestradores que son cinco personas liberaban a su víctima es una banda especializada en secuestros bajo encargo compuesta únicamente por ciudadanos franceses y rusos

Voz 1275 04:29 vamos en alerta naranja en plena ola de calor en la Comunidad de Madrid las escuelas infantiles públicas de la región denuncian que el Gobierno madrileño se niega clima atar las aulas

de estos centros que atienden a niños de cero a tres años y que por ley tienen que estar abiertas hasta el treinta y uno de julio en Parla ante esta ola de calor del Ayuntamiento ha decidido abrir desde esta noche hasta el lunes dos parques municipales para que los vecinos pasen estos días de calor en un espacio más fresco veintinueve grados ya a esta hora en la Gran Vía

Voz 1995 05:22 el teléfono muy buenos días buenos días quiero que sepas que lo que vamos a hacer ahora no es ni mucho menos habitual cuando un invitado bienestar programa responde las preguntas perfectamente planteada este redadas después de un intenso proceso creativo en el que está implicado un amplio equipo de diecisiete personas pero en tu casa va a ser distinto es Kravis eran hacer tantas cosas que no tenemos muy claro siguiera como comenzar esta entrevista podría empezar esta entrevista como si fuese un musical de Broadway no tu tienen mucho que ver con eso

Voz 1 05:59 Serrano llega pero claro

Voz 1995 06:03 sí sí no tenemos previsto un cuerpo de baile con una complejas señora Fiat dos números ya cobra acrobacias que salen del tema es que esto es una lo que tú haces porque yo podría presentarte con una acción más íntima más elevada algo más apropiado para un autor teatral serio con gafas redondas como las que tú llevas

Voz 7 06:22 esto

Voz 1995 06:23 acaso no es una sobria

Voz 7 06:25 te pareces Vicenç Green

Voz 1995 06:28 una silla desvencijada iluminada por un foco potente desde arriba para marcar los rasgos era actor esto podría ser una presentación tuya si debería haber una mesa también la mesa a mesa Atom a mes ya ya decía siempre da te digo en una esa no se escruta claro David Serrano ha hecho taquillazos en el cine con lo cual quizá esta sea la música que corresponde Nos podríamos poner a hablar flojito consumido palomitas en el escenario cincuenta días más cómodo en cualquier caso

Voz 6 07:07 a mí lo que más me gusta hacer ahora mismo es dar clase dar clases trabajar con gente joven con chavales dar clases

Voz 1 07:16 depredación lo demás

Voz 1995 07:19 es romántico llanamente pero pero tú quieres director éxito me parece lo más divertido

Voz 6 07:27 lo más bonito lo más puro y sobre todo no tienes que aguantar egos

Voz 1995 07:32 os aquí es decir que los chavales no tienen dónde

Voz 8 07:35 Mariano todavía no lo tendrán no tendrán como

Voz 1995 07:38 se forma el ego del acto cuando viene cuando

Voz 6 07:41 hay un gran cambio cuando un actor tiene éxito desde luego grandísimo cambian y cuando un director lo tiene más más y los guionistas también el entonces

Voz 1995 07:52 eso cuando se produjo el cambio no

Voz 6 07:55 el momento que debía sepa verme sea yo cuando empecé tuve mucho éxito con el otro Aracama he con Días de fútbol y con Hoy no me puedo levantar que vinieron seguidos

Voz 9 08:05 debía ser un imbécil integrar claro

Voz 6 08:08 sobre todo porque te crees que que es fácil tener éxito no bueno pero no me extraña

Voz 1995 08:15 podría hasta mi padre Él iba

Voz 10 08:17 la Davis es ya pero yo

Voz 1995 08:20 eso como una forma de de corregirlo de menos de verlo venir

Voz 6 08:24 lo corriges tú lo corrige tu carrera porque es imposible tener éxito siempre en cuanto tienes dos fracasos seguidos que mi caso vienen en seguida los fracasos los en realidad de nada los dos aprendido algo de los éxitos no habría dejado tenerlos hubiera podido los fracasos al no habría vuelto a tenerlos

Voz 1995 08:45 hemos llamado a David para hablar de su nuevo éxito que es una cosa buenísima de la que vamos a volvernos segundo Se llama metamorfosis y es increíble lo que ha un éxito pero cuáles han sido esos fracasos

Voz 6 08:56 hombre yo he tenido mi primera película fueron como director fue Días de fútbol tuvo dos millones ochocientos mil espectadores Juan no eso es increíble osea eso en ese momento fue la clave de todos los tiempos una raya

Voz 1995 09:10 la buena vale

Voz 6 09:11 y luego la segunda Días de cine no y cien mil decía mira Rellán no han venido a Verlaine y los curiosos es que ni no sé

Voz 1995 09:20 la tu pases de hacer una película con dos millones casi tres millones

Voz 6 09:23 lo que no a cien mil como te como es es con treinta sea a mí me da vergüenza ir a la calle durante unos días fíjate qué que absurdo porque era era ridículo pero sí sí

Voz 1995 09:36 que después de tanto tiempo a que aquí lo atribuye

Voz 6 09:39 pues porque el éxito y el fracaso no depende tanto de nosotros al final ni siquiera la de la obra que haces millas de futbolera también han idea es decir era tan mala no pasa es que las películas llegan en un momento determinado con un reparto determinado en una semana determinada y luego de repente estrena la película un mes más tarde de lo que tenía previsto hoy puede ser un fracaso saques que no detiene cuando las cosas Hoyo situada

Voz 1995 10:02 es famosa pues el éxito el fracaso los dos impostores bueno eh vamos a hablar del pasado vamos a hablar del presidente pero vamos a la sobre todo del futuro David Serrano ha juntado de una forma extraordinaria a un grupo de hombres y mujeres qué van a verse las caras en Mérida el próximo treinta y uno de julio el proyecto se llama metamorfosis tiene actores como la lista de la selección española Concha Velasco Pepe Viyuela Edu Soto Adrián Lastra Pilar Castro Belén Cuesta Sergio De la Rosa según De la Rosa como les esas convencida

Voz 6 10:40 pues porque el texto es muy bueno sé que tengo suerte de trabajar con actores muy buenos pero porque les ofrezco buenos textos también les trato bien a los actores les cuido mucho hoy no soy director tirano Ny

Voz 1995 10:53 invalidante donde se ibas a comer por ejemplo

Voz 6 10:56 no siempre como eh

Voz 1995 10:57 sitios buenos e por lo menos

Voz 6 11:00 incluso una compañía de diez de menú pero en este caso que son diez voy a ir a un sitio que no sea tan bueno

Voz 1995 11:06 era un mal hombre es que tampoco voy a gastar mil euros en una en la comidas teatro nos meta metamorfosis va a ser la el proyecto el año va a ser la hora de del año vine a más avalada por la adaptación de la dramaturga americana Emery Timerman que ha cancelado todos los no se ponga era pues no se pueden eran unos premios que eso que tu proponerse qué diferencia hay con lo que impidió que es de dos mil dos en un poco

Voz 6 11:32 en esos diecisiete años como evolucionados bueno lo que he hecho ha sido potenciar un poquito el humor y hacer algunos cambios para que las historias son diez historias para que las historias presentando una otra con más yo creo con más facilidad pues hecho hay algunos cambios sobre todo darle más humor en un par

Voz 9 11:49 de de las historias se estrena en Mérida si teatro así a otros es entonces es que es muy bien

Voz 6 11:56 sábado para medir distancias y tomar tiempos de punta a punta de teatro tardas cuarenta su virtud nunca había estado sea había estado como espectador pero no trabajaba como director me Mérida nunca

Voz 1 12:08 son cuarenta es que no

Voz 6 12:10 pero no si si esto sí ya

Voz 1 12:13 esto

Voz 1995 12:15 madre mira vamos a hacer una pausa para que David una pausa siente esa responsabilidad está tomando metamorfosis es uno de los mejores centrales que ha habido nunca Concha Velasco Pepe Viyuela Edu Soto Secun de la Rosa alguna gente lo llama Sergio pero se Adrián Lastra Pilar Castro Belén Cuesta hacemos una pausa y seguimos hablando de la metamorfosis

Voz 15 18:22 muy sencilla pieza deja de serlo

Voz 1 18:27 del lado de la cama que le conviene

Voz 1995 18:29 ten el creador de El Niño

Voz 26 18:33 niño luego incluso

Voz 1995 18:35 a pesar de eso la película fue un éxito y como suele

Voz 26 18:38 estos casos sostuvo una secuela Los dos lados de la cama polvo esta boda

Voz 11 18:42 porque hay muy felices bueno por vosotros

Voz 1995 18:45 para que no está la popularidad de esas primeras películas como guionista le permitió pasarse a la dirección el resultado fue Días de fútbol

Voz 0295 18:52 lo que tenemos que hacer visualizar llegará ahora no vemos la victoria es la más grande que hemos hecho en nuestra puta había

Voz 1995 19:03 pronto el teatro se cruzó en su vida sin saber hoy será nuestra convertirían el gran revitalizado el musical hecho en España escribió el libreto de Hoy no me puedo levantar pasado la obra música de Mecano

Voz 27 19:16 suyo fue el homenaje a la copla

Voz 2 19:19 anónimos

Voz 1995 19:23 de limón y utilizó las canciones de Sabina para crear y dirigir Más de cien mentiras el último gran éxito abrumador éxito musical en este país va dirigido lo ha adaptado insisto es uno de los grandes fenómenos musicales Billy Elliot

Voz 1168 19:45 ahí esto la racional español de West Side Story

Voz 1995 19:51 una obra musical de Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa

Voz 10 19:57 Teatro música

Voz 1995 20:00 el Chelsea hubiesen paralelos dos más dos cartas de amor ahora David Serrano uno de los tipos con más talento y capacidad de trabajo porque pueden comprobar de show business está a punto de sonar Metamorfosis en el Festival de Teatro de Mérida lo que nadie puede negar que curas mucho tu trabajadores esto es una lo puede cuestiona nadie perderá mucho demasiado cuándo y cuánto tiempo llevas embarcación tres años bueno creo que es la segunda vez que vamos a hacer esto en este programa pero una frenética actividad laboral como la de David Serrano merece que volvamos a poner esta canción

Voz 29 20:37 esto

Voz 1 20:42 piensa pusimos a Javier Gutiérrez

Voz 6 20:47 a Javi cuando conocí a Javi estaba trabajando en cinco obras de teatro a la vez que es algo que es imposible por Javi lo hacía

Voz 30 20:53 pues esa es la segunda que ponemos esta canción en España bueno eres el gran autor de teatro de cuántas obras has hecho este sea el año pasado cuántas obras tenía

Voz 1995 21:01 es cartel turísticas de debían coincidir

Voz 6 21:04 cuatro cinco yo creo a la vez sí

Voz 1995 21:08 no está mal Yeste incontingencias débil David trabajadores digo

Voz 6 21:13 pero es que bueno con los años ha ido excluyendo que lo que más me gusta es trabajar y me lo paso muy bien trabajando de verdad lo disfruto mucho y no tengo muchos hobbies no

Voz 31 21:24 se me gusta mucho trabajar de verdad

Voz 0824 21:27 también hay una cosa que que hacer muchas cosas distintas esto porque trabajo en como en cuatro sectores diferentes eso también no aburrirme no

Voz 1995 21:34 a un paso que pidamos ayuda en la radio desde la radio es un de ayudas próximamente este hombre hasta un paso aunar una respuesta Magris no sé lo que vamos a trabajar y pasaremos al nueve cero dos catorce no pero sí sí

Voz 6 21:47 se llega a momentos un poco enfermizos e en los últimos años se ha cómo parar un día a las nueve y media de decir bueno me lo voy a tomar de un poco de relax y obsesionarme y media Davis no esto no es cierto

Voz 32 21:58 no no lo hagas una porque me sientes envidia con esto no importa es el contraste muy bien busca tú sabes muy bien lo que es el trabajo duro porque has visto hacerlo yo me he leído muchos libros

Voz 33 22:17 es fácil también es tú la enseñanza ahora una cosa David que también te marca es tu capacidad de transmitir verbalmente lo que está haciendo no son son los directores de sino que puede comunicar verbalmente y transmitir la esencia de tu obra Guillermo de toros en el él es lo que dice es también la enseñanza comunica es curioso no es que verdad que descubierto qué es lo que más

Voz 6 22:47 me llena sea porque es ver que un chaval llega una clase sin poder hacer algo que sale sabiendo hacerlo sea es lo más gratificante que me ha pasado en la verdad de verdad que que tienen una energía maravillosa los chavales de catorce quince años trece años empecé con ellos en en Billy Elliot con los chicos de Billy Elliot yo otro notable con ellos su padre sí pero la especie hermano mayor no más que padre y ahora estoy preparando con ellos porque hemos abierto una una escuela de formación nueva porque conviven abrimos una escuela y ahora con la misma productora consomé hemos abierto una escuela de formación para hacer musical de gris el año que viene en octubre que lo vamos a hacer con adolescentes por primera gris Se va a hacer con la edad los personajes no como Olivia Newton John que durante años entonces lo van a hacer chicos entre dieciséis diecisiete dieciocho años que la edad de los personajes porque están en el instituto no están no están haciendo un máster

Voz 1995 23:42 a esto hay una cosa deberá a ti te pasas el día viendo teatro cuando haciéndolo la apenas tengo menos tiempo para ver teatro

Voz 6 23:51 eso sí que es una pena pero Tour es el

Voz 1995 23:54 qué te vas a Londres Nueva York ves en un difícil casi diecisiete horas sí seis eso sí por la mañana por la tarde claro que vas nueve cero dos catorce sesenta sesenta si alguien que nos está escuchando que nada no hablamos de gente profesional puede ayudar a este hombre a salir de toses al que Pedro que no estaban a primer ahora con Marian una psiquiatra en pero no que podía haber el teléfono que podía haber ido la formación tiene que ver con el futuro tu crees que realmente ha mejorado sea no a ver cómo lo como fórmula sin que sin desmerecer a todo lo que hemos a todo lo que hemos tenido este país en cuanto a actores y actrices que han sido maravillosos pero mejorado mucho la formación su capacidad su ductilidad gente que es capaz de bailar saltar interpretar decir sí que se nota que hay una formación distinta a los actores y actrices

Voz 6 24:43 este país ha mejorado mucho en los últimos diez años yo me acuerdo desde el primer cásting que hicimos por Hoy no me puedo levantar que yo no lo dirigí pero sí fui al casting que era muy difícil encontrar a alguien que hiciera las tres cosas es decir bailar cantar y actuar era prácticamente imposible ahora cuando es un caso de musicales es un son numerosísimos los bailarines que canta muy bien los cantantes que tienen alguna noción de baile todos empiezan a interpretar más o menos no la generación que estamos formando a nosotros los chicos de Billy Elliot y las chicas de Billy Elliot el nivel es altísimo esa gente dentro de diez años y van a ser pues bueno va a ocurrir lo que pasa cuando vas a Londres au a Nueva York que va a saber musical dices pero esta gente donde sale unos agentes no sale de la nada a esa gente sale de las escuelas sea No somos más tontos que los ingleses con los

Voz 1995 25:26 pero americana In cuenta los métodos porque durante muchos años

Voz 34 25:30 entonces tras en el

Voz 1995 25:33 la Academia de Nueva York donde se demente existe

Voz 6 25:36 método único para enseñar a alguien interpretar no no existe un método único lo importante es que tengas tu método con el que tú te manejes con el que tu de manejes cómodo y yo lo he ido encontrando a lo largo de los años escuchando muchos directores hablando mucho con los actores escuchándoles mucho a los actores también contando me qué problemas tenían cuando les dirigían otros viendo trabajar a otros directores eh leyendo todos los libros que puedas evidentemente pero lo importante sobre todo es que tú hagas tu propio método de trabajo de de formación

Voz 1995 26:03 eso que dice es verdad se nota se nota mucho viendo las serias por ejemplo viendo cuál quiere proyecto donde estén involucradas actores españoles de otras que ha habido una evolución ha mejorado muchísimo iba a seguir mejorando en los próximos años en vale el reto imagino estará en vocalidad será

Voz 6 26:20 bueno es que también se queja mucho la gente de los actores jóvenes españoles pero eso yo creo que pasa en todos los actores jóvenes de todo el mundo ahí momento donde tienes a partir de dieciséis diecisiete años que empiezan a hablar un poco peor esos poco a poco se va se va

Voz 1995 26:34 suponen algunos algunos hemos construido una carrera con eso ETA pues tampoco lo que es donde ha perdido tuviera que te dedicas a formar donde has aprendido tú

Voz 6 26:43 pues trabajando la verdad es que yo no tuve ninguna formación en ninguna escuela ni yo estudié publicidad pero no termine la carrera hizo lo que he hecho ha sido trabajar con muchos directores si empieza a ser cortos con quince años iba con el micro he ido en producción en dirección a partir del trabajo pues vas aprendiendo

Voz 1995 27:03 y metamorfosis en el Mérida que insisto cuenta con los pues con los lo vetó Teresa Sáez

Voz 6 27:10 a eso sí que es el Rin Tin de verdad de verdad

Voz 1995 27:13 cómo se ponen en marcha un proyecto de esta envergadura

Voz 6 27:18 pues empiezan a llamar por teléfono empiezas a convencerles no hay tenía una ventaja grande también que aparte de que el texto es muy bonito a la a los actores españoles les gusta ir a Mérida a trabajar porque es una de audiencia muy especial y estar ahí por la noche en ese teatro que es una maravilla que haya a tres mil personas viéndote pues es una experiencia que casi todos los actores españoles quieren quieren vivir incluso muchos quieren volver a a a vivirla no también es cierto que al ser poquitos días porque nosotros vamos a estar solo dos semanas estos actores tienen televisión películas nosotras de teatro pero justo dos semanas es más fácil que se puedan comprometer no entonces también ha sido más más fácil juntarnos a todos porque era un periodo de tiempo más pequeño

Voz 1995 27:57 ya ahí de verdad muy manido no te Villegas a a Mérida ese teatro demente tú sientes el peso de la historia de saber que estás en un lugar núm foco único en el mundo donde desde hace miles de años va a miles muchos años más serenas en tan sólo dos mil se representan obras de teatro

Voz 6 28:19 que lo que es que el espacio es tan apabullante que lo que te preocupa un poco es lo que la gente llega claro dónde coloca esto me coloco al otro para que M hay tantos problemas al trabajar en un espacio tan bueno problemas tantas complicaciones al trabajar un espacio grande que lo que hace al llegar es coger el cronómetro ver cuánto va a tardar en que uno salga pueda cambiar de de vestuario no supongo que el día del estreno sí diré madre mía que aquí han estrenado unos cuantos directores bastante más importantes que yo sí que dará un poquito de vértigo o no pero ahora mismo la preocupación es montar la función

Voz 1995 28:51 el otro Martirio es fácil hacerse con los derechos una función que se oye que me interesa ven a hombre tiene que pagar dinero oí qué tal autoricen y tal pero sí puede hacer la gente teatros buena y además somos

Voz 6 29:05 también por ejemplo a mí me llaman para pedirme los derechos sobre todo el otro a la cama que se ha hecho un montón de países en el teatro yo siempre a más siempre digo que hagan lo que quieran con la función que la cambia que la destrocen que la Corte en que la alarde si mérito bueno si en la obra se convirtió en un éxito o hacen siete llega dinero

Voz 1995 29:22 claro claro hemos hablado de la parte económica pero usted con la de que está forrado es evidente que haciendo todas las obras de teatro de un país

Voz 6 29:29 se ha hecho rico haciendo teatro

Voz 8 29:31 pues sí pero no no no muy compleja obra bueno

Voz 1995 29:37 los dientes esos que se ven ahí él en Formentera como la a mucha gente se ha hecho con la poesía hacia Diego saudí hay en Almería todo lo largo he puesto el de al lado

Voz 6 29:47 esos me productores de teatro por supuesto

Voz 1995 29:50 saudíes son de atrás saudí que está no he visto nunca teatros sale yo creo que ganar

Voz 6 29:55 de la vida con cierta dignidad es el objetivo si te ve que el teatro es

Voz 1995 29:59 eso queríamos nosotros en la radio

Voz 6 30:01 hay quién era este decía Gassman no es el teatro es durísimo pero cualquier cosa antes que trabajar

Voz 1995 30:07 lo demás el plan B es tener

Voz 6 30:09 sí

Voz 1995 30:10 el próximo miércoles treinta y uno de julio David Serrano estrena en Mérida en Mérida señoras y señores en lugar donde empezó todo metamorfosis con un reparto en el que está buena parte del sistema star system nacional después de noviembre presenta a los hijos el teatro Pavón Kamikaze fue es aprecias además ahora podemos estar ahí que has hecho de lo que estás haciendo lo que vas a hacer por esa puerta de verdad un teléfono donde debes llamar cuando te sientas el de siempre eso es seguir trabajando

Voz 1 30:40 te queremos

Voz 1995 30:41 claro que también gracias Diego

Voz 1 30:44 es

Voz 2 30:47 el eh

Voz 3 31:05 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 11 31:11 un premio Ondas no es un premio nunca lo ha sido un premio Ondas es en realidad una escalera que sube más allá de cualquier venta un puente que te hace cruzar hacia el reconocimiento porque para cada uno un Premio Ondas es algo distinto pero para todos es siempre mucho más que ganar premio

Voz 3 36:20 hola buenos días a todas a todos tonito on cómo estáis me me encanta escribir me yo esta presentación presentaciones el núcleo y radiador de nuestra vida

Voz 1995 36:28 un mil yo yo lo leo convencido porque hay verdad en ese mía que apenas ha ido Serrano y como Leo yo esto con más verdad

Voz 3 36:36 claro claro yo lo del síndrome de la impostura que padecen muchas mujeres no lo tengo yo al contrario digo no tengo todo lo que me merezco

Voz 1995 36:43 o lo contrario esto que está haciendo

Voz 3 36:45 estoy henchido de espíritu de lucha feminista porque esta semana ya sabéis todos y todas que ha habido varios hitos que no renuevan las fuerzas para protestar y luchar por nuestros derechos en las instituciones y en la calle la sentencia de la manada es decisiva para que todas las chavalas

Voz 40 37:04 chicas niñas mujeres sintamos que hay respuesta que hay castigo para los que desprecian nuestro cuerpo nuestra vida desde aquí toda mi empatía cariño respeto y admiración a la víctima de esa violación que ha encarnado esta lucha ya ha ganado una sentencia que sienta precedente para todas

Voz 3 37:20 lo que ha debido de vivir esta

Voz 40 37:22 ver sólo ella lo sabe un dato espeluznante os doy desde dos mil dieciséis se cuentan ciento cuatro agresiones sexuales en grupo no hay recuento oficial porque no se hace distinción de este tipo de delitos son datos de un portal que se llama Geo violencia sexual trescientas cincuenta y seis agresiones sexuales de ellos ochenta y siete eran menores de edad es el veinticuatro por ciento y ahora no sé si hay visto que uno de los vídeos más vistos en internet en el mundo con más de doscientos veinte millones de visualizaciones es una violación grupal con una carga de violencia extrema en la que la joven llora grita pide que la dejen marcharse y nadie le hace caso el consumo

Voz 1995 38:01 eso es lo más visto por el vídeo más visto del día

Voz 40 38:03 mundo de internet doscientos veinte millones de visualizaciones es que es horroroso la verdad es que es muy el consumo de este tipo de vídeos cada vez encima se hacía más temprano los niños lo empiezan a ver más pronto y la chavala de recibe una información dañina desde muy temprana edad necesitamos yo

Voz 3 38:20 muy pesada con esto educación sexual y afectiva

Voz 40 38:22 desde Primaria se en casa con los padres los hermanos

Voz 3 38:27 Nos los primos hablar mucho con naturalidad y respeto

Voz 1995 38:30 sí pero de eso hay buenos ejemplos hay que hacerlo más lejos aquí hay muy buena serias ya hay muy buenos actores muy buenos guionistas y muy buenos directores pero por ejemplo habla muy bien de todo esto en una edición de Madoff

Voz 41 38:41 voy es que en todos estos vídeos la pubertad para los chicos es como el Milán de la ella Julián

Voz 15 38:46 y para las chicas

Voz 3 38:51 bueno pues lo mismo si aprendemos un poquito esto está muy bien está en Netflix muy recomendó

Voz 1995 38:56 vale hoy nuevas a Vox antes si ya hemos nombrados en Roma tú no lo vas a hacer

Voz 40 39:01 el eterno debate sino quiero pero es que no se puede no es que van poniendo ahí el capote se vienen tiempos difíciles para nosotras y para el feminismo por esta corriente reaccionaria ultraconservadora y los pactos de las tres derechas Vox de la Marita de Ciudadanos y del PP pero no hay que preocuparse nosotras estamos fuertes y el enemigo no sabe bien lo que tiene que hacer para destruirlos tranquilas amigas que el enemigo no está preparado aquí un señor de Vox intentando explicar cómo van a acabar con la ideología de género en Castilla y León

Voz 42 39:32 va la Xunta la ley la ley de diversidad sexual que se quedó en el en el Parlamento no tanto todo nosotros vamos a hablar de ese de de todos los asuntos que tengan que ver como lo estamos haciendo nuestro en otros parlamentos chinos ir ir nosotros hablamos también de que consideraría la deriva de violencia todo caso

Voz 40 39:53 ya ya pero quizás en Castilla y León

Voz 42 39:56 en concreto nosotros hemos hemo tenemos un programa

Voz 1995 40:00 a mucha gente ha visto lo mejor es la lamentable comparecencia señor mientras está haciendo esto está mirando a su jefe

Voz 6 40:10 si tú algo macho que yo pero como inesperado el plan me han preguntado por medidas concretas

Voz 1995 40:15 ley de diversidad yo que yo la llamaría ley de sea de vamos a divertirnos

Voz 3 40:23 pero estoy hablando de gente rancia más de veinte mil personas han firmado una petición para que se retire la serie Good Owens buenos augurios la petición está organizada por un grupo cristiano llamado ancho or de vuelta al orden que ya está bien como poca broma ya está bien

Voz 6 40:39 vuelta podría ser la traducción

Voz 3 40:41 lo más gracioso es que la petición se la hacen a Netflix sin tener en cuenta el detalle de que Guti se emite en Amazon Prime todo mal repito el enemigo no está preparado tranquilo

Voz 1995 40:53 a esto por cierto ya en Twitter que hay mucho cachondeo porque la gente otra cosa no está aquí trabajar trabajada ahí Serrano idiomas pero el cachondo Aíto sí entonces los de Netflix han dicho vale y menos dos quitamos Stranger Things

Voz 3 41:07 Clara empezó hace ya broma sobre todo de la propia

Voz 1995 41:10 la de afgana partiéndose la caja porque por la en serio

Voz 3 41:15 pues va de un ángel o un demonio que te tienen que unir para luchar contra el Apocalipsis que no les gusta este grupo de cristianos que han hecho la petición que el demonio y el Ángel sean muy amigos eso no que el demonio no parece suficientemente malo normaliza el mismo hilo peor le han puesto a Dios voz de mujer

Voz 43 41:38 las teorías que versan sobre la creación del universo dicen que sí fue creado en vez de surgir sin

Voz 15 41:43 As como así fue extraoficialmente

Voz 43 41:45 inició su existencia

Voz 1995 41:48 en la versión original es decir Frances Mc Dormand que probablemente sea lo mejor de la serie sea la voz de esa mujer haciendo

Voz 3 41:54 están maravillosa claro esa mujer con todo lo que significa representa ella haciendo de Dios

Voz 1995 41:59 había un tema más si y salas de la imagen tóxica tóxica que ofrecen algunas plataformas por ejemplo Instagram sobre la maternidad

Voz 40 42:06 sí sí esto es bastante importante maternidad tóxica en Instagram es un mercado muy interesante para las marcas y las madres Instagram se mueve millones de seguidores grandes cantidades de dinero

Voz 3 42:15 es más o menos entre dos mil y cinco mil euros por una foto o un story pero tanto las influencer como las marcas muestran una imagen de la maternidad muy idealizada lo habréis visto la madre abnegada estilizada perfecta físicamente que Le conjunta yo qué sé el papel pintado de la habitación con la colcha que hacen Cup Cake

Voz 1995 42:34 yo perdón Lis lo que me flipa de algunas famosas que están en favor que me parece muy buena idea de dar el pecho y normalizar el acto en sí mismo VB

Voz 1168 42:43 pero hija esos un desprecio

Voz 10 42:46 ahora mismo me parece muy bien con un despliegue maravilloso me encanta una disolviendo el niño agarrado

Voz 1995 42:52 ese venado esto es lo que no me gusta tras apostar

Voz 1 42:55 se está dando un sofá

Voz 3 42:58 contada de peluche Ada goles a tripa fea que te queda después de París pero bueno es como una versión moderna de los anuncios de la perfecta esposa madre llama década de los cincuenta son los mismos este oro de tipos en distintos formatos las marcas deben modernizarse concepto de maternidad hacerlo más real y hablarnos como mujeres inteligentes imperfectas irreales en España una de las top os sonará mucho es ver

Voz 44 43:20 es supere las caras de los niños porque les baje

Voz 3 43:31 ella tiene hijos la casa siempre perfecta todo bien

Voz 1995 43:37 estamos Tomillo estamos a encontrar a favor

Voz 3 43:40 yo me parece que es una imagen dañina para

Voz 10 43:42 estamos que de verdad de verdad que a veces

Voz 1995 43:45 muy bien

Voz 3 43:45 causa causan bastante estrés a las demás madres porque es eso ellas tienen la six pack a los cinco minutos de París

Voz 6 43:51 no pues es una cosa muy estresante llevan las hoy

Voz 3 43:54 la siempre bien pintadas hacen ganó sus hijos comen brócoli como si fuesen chuches

Voz 10 43:59 para las madres trabajadoras estamos totalmente totalmente totalmente hacemos una pausa

Voz 50 49:46 hola qué tal tiene procesarlo Duarte

Voz 1995 49:49 eh porque aparte palmas un lugar siempre maravilloso y antiescuchas de Palma así que conciertan vivía te hablamos vivas conoce muchos ustedes la verdad siempre muy activa en Twitter denuncien ciento cuarenta caracteres el machismo los mismos que se dan en esta sociedad uno de los últimos temas ha sido lógicamente lo que hemos hablado mucho a la manada ahí está esa nada más con con esta gran noticia Sonia denunció en dos mil dieciséis a compañeros pero el acoso homófobo que sufría de manera continuada porque fans formaba parte de la unidad motorizada la única mujer en una unidad que era de de hombres diga o a juicio y dos de los responsables fueron condenados ya con algo de distancia Sonia cómo recuerdas todo aquello