Hoy por Hoy (27/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

hola buenas tardes buenos días arde aún sin control el incendio en la Ribera d'Ebre aquí en Tarragona se han cancelado ya son datos de última hora cinco mil quinientas hectáreas hay cincuenta y tres evacuados la mayoría por prevención de masías diseminadas en los municipios afectados el el flanco izquierdo del fuego está parado la en la carretera C doce pero preocupa mucho el flanco derecho los bomberos también militares de Zaragoza desde ayer por la noche y en las próximas horas se bañan a añadir de militares de Valencia ataca en el flanco derecho de su labor depende que se cumplan o no los peores pronósticos de los Bomberos de la Generalitat que hablan de un potencial de veinte mil hectáreas ahora mismo quince medios aéreos intentan evitarlo Las Condes

el juez instructor da por terminada su investigación que ha durado tres meses y decide procesar al president de la Generalitat por desobediencia delito que pedía la Fiscalía os sino por denegación de auxilio a la autoridad competente porque Torró como recordaréis no atendió la orden de la Junta Electoral Central de descolgar esos símbolos de los edificios públicos durante el periodo electoral ahora Cisco si hay acusación popular ejercida por Vox tienen diez días para posicionarse a favor o en contra de que Torras sea juzgado después de que el instructor haya tumbado una petición de la defensa de Torra para que se archivara el caso recordemos que Torra declaró en el marco de esa instrucción el pasado quince de mayo el presidente argumentó que la Junta no tenía competencias para ordenarle descargar los plazos Ike manteniendo los ejercía dice la libertad de expresión

bueno estuvo más de un minuto explicando este hobby rarísimo que nadie se ha creído que no existe probablemente Twitter yo todavía en sí de gozo el actor Simon Blackwell ese que se morían Cuatro bodas y un funeral observó que es parecido aquello que dijo Trump en campaña de podría poner de la Quinta Avenida de disparar a alguien que me seguirán votando pues Boris puede decir cualquier mentira que elevan a seguir votando

Voz 22

14:47

