Hoy por Hoy (28/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días termina la semana pero no la ola de calor que se encamina sus peores momentos hoy va a ser un día especialmente difícil para el incendio de Tarragona que avanza sin control desde el miércoles en la ribera del Ebro la última estimación que conocemos de superficie afectada habla de unas seis mil hectáreas arrasadas y los que saben de la lucha contra el fuego dicen que hoy puede la peor hundía bicho Paramés lo olvidarlo lo cerraran Carmel es Antonio Ramos el el jefe del operativo de los bomberos que anuncia que hoy va a hacer más calor y que bajará la humedad los equipos de extinción han trabajado durante toda la noche menos los aéreos que sólo pueden hacerlo durante el día cómo están exactamente las cosas ser Tarragona Eva Hidalgo bon día

Voz 0137 01:11 bon día cuatrocientos efectivos de los Bomberos y la Unidad Militar de Emergencias han centrado sus esfuerzos en las últimas horas sobre todo en el lado derecho ahí es donde el terreno es más abrupto la dificultad de accesos complica mucho las labores de extinción hoy será un día de temperaturas extremas peor que ayer y los profesionales reconocen que en las próximas horas aún no se podrá dar por estabilizado este fuego el peor en décadas en Cataluña cincuenta personas están desalojadas y cinco carreteras continúan

Voz 1727 01:37 cortadas gracias se Bahía en el resto de España la ola de calor deja ya una primera víctima mortal un hombre de ochenta años de Valladolid que se ha desvanecido en plena calle hay además tres hospitalizados entre ellos un chaval un adolescente de diecisiete años que está en coma en Córdoba mucha precaución por lo tanto porque hoy hay siete provincias en alerta roja veinte provincias en alerta naranja a Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 02:04 entre hoy y mañana esperamos alcanzar las temperaturas más altas de esta ola de calor seguirán quedando al margen gran parte del oeste de la península así como Canarias pero en todo el centro y mitad oeste en el interior máximas esta tarde temas de cuarenta grados cerca de los cuarenta y cuatro en el Valle del Ebro muchas horas de sol pero mucha atención al finalizar la tarde en la cordillera cantábrica sobre todo en los Pirineos riesgo de tormentas secas es decir con rayos fuertes rachas de viento poca agua tormentas y que pueden acarrear algún incendio forestal a partir del domingo bajarán las temperaturas pero se notará muy poco

Voz 1727 02:42 es veintiocho de junio ya está en marcha en Osaka en Japón la cumbre del G20 los líderes incluido Pedro Sánchez acaba de posar para la foto de familia es ese el momento ya están en pleno debate económico Javier Alonso buenos días

Voz 0858 02:59 dos días Pepa Sánchez reunido previamente con el bloque europeo hoy con el primer ministro canadiense Justin crudo que se ha sumado a esa sesión previa para coordinar posiciones frente a un Donald Trump que llega la cumbre disparando contra todo y contra todos

Voz 1727 03:11 Sánchez por el mundo atendiendo los retos de la gobernanza

Voz 2 03:15 sólo lo pero la local la tiene complicada

Voz 0858 03:17 así porque sigue sin apoyos para la investidura desde el Ejecutivo avisan a Unidas Podemos de que no habrá otra oportunidad en septiembre María Jesús Montero es la ministra de Hacienda en funciones

Voz 3 03:26 que dejen clara cuál es la posición que va a adoptar eh el próximo mes de julio cuando ya definitivamente se le ponga fecha a esta investidura pero insisto no va a haber segunda vuelta

Voz 0858 03:38 pero Irene Montero insiste en que el PSOE ya elegida

Voz 1727 03:41 esta manifestando que quieren la abstención el voto favorable de PP o Ciudadanos para para conseguir investir a Pedro Sánchez presidente y a partir de ahí creo que los cruces de acusaciones obra los líderes independentistas encarcelados de Junts per Cataluña piden a su partido que se abstengan la investidura de Sánchez Josep Rull Jordi Turull

Voz 0858 04:00 Jordi Sánchez diputado suspendidos por el Congreso se alinean con la posición de Artur Mas fuentes del partido dicen que hay posiciones encontradas y que no ha tomado aún ninguna decisión

Voz 1727 04:09 a todo esto en el mismo día en el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido procesar aquí en Torra por desobediencia por el asunto de los lazos el Banco de España advierte de que los bancos están repercutiendo en sus clientes los nuevos impuestos sobre las hipotecas que tienen que asumir ellos por la ira

Voz 0858 04:27 ha detectado que las nuevas hipotecas se han encarecido unos treinta puntos básicos son unos doscientos euros al año más para una hipoteca de ciento veinticinco mil Julio Rodríguez expresidente del Banco Hipotecario habla de subida muy moderada

Voz 4 04:40 tenemos todavía unos tipos de interés a comprar viviendas muy ventajosos en un contexto debajo interés como estamos pero no puede hablarse todavía se ha producido nuestra relación significativa de los mayores

Voz 5 04:51 los es para los bancos a los tipos de interés práctico

Voz 1727 04:54 las dos son los réditos Joy

Voz 6 04:57 la lucha por los derechos de gays lesbianas

Voz 1727 04:59 en ambas transexuales bisexuales cumple cincuenta años

Voz 6 05:04 pues nada

Voz 1727 05:07 se cumple medio siglo desde los disturbios de tongo al cuando la comunidad LGTB sale a la calle a protestar contra el acoso policial y las leyes que los criminalizaba van unas protestas que se repitieron anoche en Nueva York en forma de reivindicación en por sus derechos cinco países y muchos otros territorios siguen castigando ahora mismo en el año dos mil diecinueve la homosexualidad con pena de muerte y en el deporte la selección Sub Veintiuno buscará ante Alemania su quinto europeo José Antonio Duro buenos días

Voz 1621 05:43 hola qué tal buenos días y será el domingo desde las nueve menos cuarto cuando España intente repetir título después de que en semifinales los de Luis de la Fuente de obligarán en un gran partido cuatro uno a la selección de Francia además en la Copa América Brasil es el primer equipo en semifinales acaba de eliminar Paraguay en los penaltis después de un partido sin goles y en baloncesto la selección debutó con victoria ante Ucrania en el Eurobasket femenino desde las ocho las de Mondelo buena jugará el segundo partido del grupo ante Gran Bretaña

Voz 1727 06:23 me gusta decir que con este calor abrasa

Voz 8 06:26 tu cabeza no lleva días sin la plaza

Voz 1727 07:50 Andy De la Fuente dándome el gusto me en mi último Hoy por hoy de las seis de la mañana el lunes todavía hacemos el Ramat desde Sevilla e con los planetas que dicen que hoy va a ser un buen día una estupenda mañana al menos para algunos que yo me para por ejemplo bueno para que he Baratillo también Javier para todo este equipo que se va de viaje en cuanto termine el programa porque casamos a Ana corbata este fin de semana los vamos todos de boda pero también es un buen día una buena mañana para el equipo de Toni Garrido qué les van a saludar a ustedes dentro de cuatro horas desde la Alhambra

Voz 1621 08:27 antes de la Alhambra antes de nosotros irnos a Zaragoza padecer los cuarenta y cinco grados asalto

Voz 1727 08:32 Ana corbata otro viernes bueno

Voz 1621 08:35 no por delante otro buen día para empezar el fin de semana que el lujo que envidia desde la Alhambra a partir de las diez de las nueve en Canarias con subdirectora con Rocío Díaz y con la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía Patricia del Pozo buenos días a todos y a todas hay talleres títeres música actividades al aire libre campamentos urbanos y mucho más tiene lugar este fin de semana en la Alhambra no sólo van a contar también los planetas como lo oyen a partir de las once de las diez en Canarias hablamos con este grupo musical de Granada antes tertulia hoy con Mariola Urrea Teodoro León Gross Jesús Maraña con esa complicada gobernabilidad sobre la mesa del análisis y una mesa en la que vamos a entrevistar a Ángel Gabilondo el candidato socialista presidir la Comunidad de Madrid y una mesa en la que vamos a dibujar la España de hoy con Juan Genovés Pinto ría artista gráficos

Voz 1727 09:33 con todos ustedes pintamos también la situación nacional e internacional que nos deja esta semana barra libre

Voz 1621 09:39 ya lo saben pueden repasar esa situación en nuestra barra libre política de los viernes en nuestro Whatsapp que es el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro

Voz 1727 09:46 en Face cantando Javi Nos quieren contar cómo están llevando la ola de calor

Voz 1684 09:56 también que es noticia esta semana seis y diez

Voz 1727 09:58 cinco y diez en Canarias temblando por el calor

Voz 0858 10:01 vamos a pasar en Zaragoza empieza este Hoy por hoy con Elena Sánchez Ignacio Sánchez en la técnica y con Andrea Villoria la producción

Voz 1727 10:58 la Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena FCC punto es

Voz 1 11:14 en la Cadena SER hoy

Voz 0858 11:21 la cumbre del G20 llevan marchas ya algo más de una hora los líderes de todo el mundo se reúnen en Osaka en Japón para abordar los grandes retos globales desde la guerra comercial al conflicto sirio hasta allí ha viajado también Pedro Sánchez porque España aunque no es miembro de pleno derecho tiene consideración de invitado permanente el presidente del Gobierno en funciones ha estado reunido previamente con los líderes europeos y con el canadiense Justin crudo para coordinarse entre ellos nos vamos hasta Osaka con la enviada especial de la SER con Inma Carretero buenos días

Voz 0806 11:52 sí buenos días a los líderes comunitarios sea Trujillo les une su cercanía en la firme defensa de la multilateralidad el comercio internacional y la neutralidad climática eso ha destacado Pedro Sánchez en Twitter subrayando así la sintonía con el vecino Estados Unidos Donald Trump es sin duda uno de los protagonistas de esta cumbre ha llegado a la foto de familia charlando animó la mente con Putin en plena guerra comercial con China hemos visto como le daba la mano al presidente Xi Jinping que la planificación inicial del posado estaba al lado del presidente norteamericano aunque finalmente no ha ocupado ese lugar a quién sí que ha dado conversación Trump mientras disparaban los flashes ha sido al controvertido príncipe saudí que ha posado a su derecha en la tarima en primera fila en la segunda estaba el presidente español que está ya participando en la sesión de trabajo sobre economía global

Voz 0858 12:41 sobre economía global acaba de hablar Japón ha hecho un llamamiento para que los líderes mundiales no caigan dice en tentaciones hacia el proteccionismo sea el mensaje inicial de Japón en esta cumbre del G y es que a nivel global el mayor interés está en la reunión que van a mantener mañana trampa el chino Xi Jinping Nesta extensiones comerciales que están viviendo los dos países hace mes y medio Trump ya subió los aranceles a productos chinos el presidente de Estados Unidos ha viajado hasta la cumbre con nuevas amenazas bajo el brazo corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 13:13 buenos días Donald Trump ha amenazado con aumentar los aranceles a China si no llega a un acuerdo en Osaka consiguen pin con quien se reunirá mes y medio después de romper la tregua comercial de elevar las tarifas el veinticinco por ciento Fuentes de la Casa Blanca aseguran que el acuerdo está prácticamente cerrado la parte más delicada es la que exige a Washington para proteger su propiedad de Intel actual tramo llega al G20 con varios frentes abiertos también se va a reunir con Vladimir Putin es la primera vez que van a hacerlo desde que el fiscal Müller descartó en su informe una presunta conspiración para ganar las elecciones Se espera que habla de la crisis con Irán y con Venezuela de esto último también tratará con bolso negro con el presidente de Brasil la agenda bilateral de Trump que incluye al príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman al presidente turco la primera ministra india y al anfitrión japonés a Shinzo Abe trampas severa con Angela Merkel la única mandataria europea con la que tiene previsto reunirse

Voz 0858 14:08 de los grandes asuntos mundiales a nuestras pequeñas miserias porque seguimos en pleno atasco político hoy se cumplen dos meses desde las elecciones generales el Gobierno redoblado la presión ha advertido a sus socios potenciales que el momento es ahora y que no habrá segundas oportunidades en septiembre para hacer presidente a Sánchez Unidas Podemos insiste en que ellos quieren sacar adelante un gobierno progresista y mantienen eso de que el que pone trabas es el presidente que prefiera ciudadanos hay daba buenos días

Voz 0137 14:36 buenos días la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo niega que el PSOE esté en ningún tipo de juego estratégico dice que los socialistas tienen un objetivo claro que la investidura sea en julio para que la maquinaria del Ejecutivo esté ya a pleno rendimiento en agosto por eso repite lo que ya se ha convertido en un mantra estos días en las filas socialistas

Voz 1727 14:52 Pedimos a la derecha es que no paralice este país Unidas Podemos que comparta con nosotros los objetivos de política social que este país necesita

Voz 0137 15:02 calvo pide colaboración a Izquierda ya derecha y en Podemos sigue empujando por entrar en el Consejo de Ministros Rafa Mayoral pone deberes a quién él cree que corresponde al presidente del Gobierno

Voz 15 15:11 sumar votos no convencer a la gente no

Voz 0137 15:15 es visión señala Mayoral a Pedro Sánchez y lo acusa de estar bajando los brazos por amenazar con elecciones aunque confía dice en que siga trabajando si quiere llegar de nuevo a la Moncloa

Voz 0858 15:26 gracias Saida más cosas el Congreso ha recordado a las víctimas del terrorismo pero no ha conseguido una foto unánime dos de las asociaciones han asistido al acto por la presencia de Bill

Voz 6 15:36 tú también por la entrevista que la noche anterior

Voz 0858 15:38 ha hecho Televisión Española a su líder Arnaldo Otegi tampoco estuvo Vox que no con que no quería compartir espacio con la izquierda abertzale además algunos grupos como Unidas Podemos Esquerra Republicana de Cataluña o el P

Voz 1772 15:51 TVE prefirieron no aplaudir el día

Voz 0858 15:54 curso de Marimar Blanco la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y también diputada del Partido Popular Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 16:01 buenos días Marimar Blanco presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y diputada del Partido Popular hizo un discurso ayer mucho más político que en otras ocasiones se centró sobre todo en la formación EH Bildu lanzaba este mensaje al presidente Sánchez

Voz 16 16:15 por parte de las víctimas del terrorismo es incomprensible inasumible que quienes jamás han condenado un solo atentado de ETA asuman o puedan asumir el control de las instituciones

Voz 0125 16:27 Blanco se refirió también ayer a la entrevista que el pasado miércoles hacía Televisión Española con Otegi una entrevista que supuso que víctimas como por ejemplo Covite Asociación Dignidad y Justicia no acudiesen al acto de ayer en el Congreso de los Diputados

Voz 16 16:40 es inaceptable vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso como es Otegi con el único objetivo de blanquear al brazo político de Batasuna como es Bildu

Voz 0125 16:54 por cierto Bildu como anunció Otegi estuvo ayer en ese acto por primera vez después de nueve años

Voz 0858 16:59 el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha alabado esta noche la gestión del juicio del es que ha hecho el presidente del tribunal que está juzgando a los líderes independentistas en una entrega de premios Carlos Lesmes ha dicho que el trabajo de Manuel Marchena demuestra que se puede confiar en la justicia española

Voz 0345 17:19 tenemos una justicia que funciona bien que es transparente que garantiza los derechos de los ciudadanos sometidos al proceso y que las personas que lo dirigen en este caso Manuel Marchena han transmitido a la sociedad española que tenemos unos jueces en los que confiar en que tenemos unos jueces que sin duda alguna nos merecemos

Voz 0858 17:42 otro juicio al que sienta en el banquillo al PP como persona jurídica y a tres antiguos trabajadores por destruir los ordenadores de Luis Bárcenas va a quedar visto ya para sentencia Andrea Villoria buenos días

Voz 1509 17:53 buenos días el ex tesorero mantiene que los ordenadores contenían información adicional sobre la presunta caja B de los populares pero el partido dice que esos equipos estaban vacíos algo que no encaja los peritos que han descubierto que el PP borró hasta treinta y cinco veces los discos duros la acusación ahora se pregunta si no había nada porque los borraron tantas veces dice el PP que este agresivo sistema de borrado sea de Cúa a los estándares internacionales y que lo hicieron por Protección de Datos la Fiscalía ha pedido la absolución cree que no se pueda acreditar la información que contenían esos ordenadores

Voz 1772 18:25 la Ventana con Carles Francino en Valencia

Voz 17 18:30 viernes veintiocho desde la auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciencias consigue tu invitación en Radio Valencia punto es y en nuestra redes sociales disfruta de una tarde de radio en directo con Radio Valencia Cadena SER

Voz 18 18:45 colabora Ciutat de les Artiles y ansían la Generalitat valenciana

Voz 8 18:52 me vas a decir que con este sol de justicia tu cabeza no lleva días disfrutando del aire puro de la montaña

Voz 9 18:59 llega tu cuerpo donde ya está tu cabeza con el premio de doscientos mil euros brutos que sortea Coca Cola hipotecas conseguir muchos premios más en forma tienen Coca Cola punto es barra verano hasta el XXXI del ocho para mayores de catorce

Voz 0858 19:15 sí diecinueve cinco hoy diecinueve en Canarias El País cuenta esta mañana que el Tribunal Supremo obliga al Gobierno vasco a modificar su sistema de becas para Bachillerato y FP en una sentencia a la que ha tenido acceso este diario dice que los requisitos deben ser iguales en toda España para que la política educativa sea homogénea Rafa Muñoz bonos buenas

Voz 1772 19:34 ya es Javier el alto tribunal considera que el sistema de becas vasco genera importantes desigualdades por razones de territorio entre los puntos que el Supremo ha impugnado de esa ley está la referencia a la diferencia en la tabla de umbrales de renta mientras que en Euskadi las familias con más salarios sí pueden acceder a una ayuda no ocurre lo mismo en el resto de España El País Vasco tiene transferidas las competencias en educación desde el ochenta y nueve es la única comunidad que ha diseñado y auto financiado un sistema de becas fue el Gobierno de Rajoy en dos mil trece quién denunció la Comunidad autónoma por no cumplir con la normativa

Voz 0858 20:07 cooperación económica siga sin llegar a muchos hogares lo CERT

Voz 1772 20:10 pica el Instituto Nacional de Estadística que asegura que una de

Voz 0858 20:13 cada cinco familias sigue en riesgo de pobreza en dos mil dieciocho este indicador apenas se redujo unas décimas así que al ritmo al ritmo actual tardaríamos más de doscientos años en erradicar este problema la pobreza en España Pascual Donate buenos días

Voz 1684 20:28 buenos días el veintiuno coma cinco por ciento de los españoles vive con menos de ocho mil ochocientos euros al año una situación que les deja en riesgo de exclusión y que afecta especialmente a las madres que cuidan solas de sus hijos

Voz 19 20:39 las madres solas tienen muchas más dificultades para poder acceder al mercado laboral y también para poder conciliar porque no tienen otro adulto con el cual compartirla tarea de crianza de cuidad

Voz 1684 20:50 es Gabriela Jorquera de Save the Children las ONG piden al Gobierno español que pise el acelerador contra la pobreza aumentando las ayudas hasta situarse en la media de la Unión Carlos Díaz presidente de la Red Europea contra la pobreza

Voz 20 21:03 Nos preocupa especialmente el ritmo lento de reducción de la cordobesa tendrían que pasar doscientos quince años pasase erradicar la pobreza en España

Voz 1727 21:14 la llegada del verano visibilizar más lacio

Voz 1684 21:16 nación de pobreza de los niños a la ONG educó calcula que estas vacaciones trescientos mil menores no podrán tener una alimentación adecuada por el cierre de los comedores escolares gracias

Voz 0858 21:26 Pascual el Ministerio de Hacienda ha publicado ya la lista de grandes deudores es un documento anual que puso en marcha Cristóbal Montoro que se mantiene desde entonces en total novena todos catorce mil millones catorce mil millones de euros son sobre todo empresas especialmente aquellas que arrastró el estallido de la burbuja inmobiliaria pero también hay numerosos rostros conocidos Carlos Sevilla buenos días

Voz 1772 21:48 cuatro mil personas la mayoría jurídicas adeudan a Hacienda catorce mil cien millones de euros son los datos de la última lista de los grandes morosos los que deben más de un millón en ella hay nombres conocidos aparece por primera vez el expiloto de motociclismo Sito Pons con una deuda de casi dos millones y repiten el ex ministro Rodrigo Rato algo más de un millón la presentadora Patricia Conde cerca de los dos millones y el ex quiero Mario Conde que debe doce la constructora Reyal Urbis es la empresa que más dinero debe trescientos cincuenta millones seguida por el grupo de ingeniería Isolux Corsan que debuta en la lista con trescientos quince el número de grandes morosos cayó un seis coma siete por ciento el año pasado con respecto a la anterior y el importe que deben ser redujo casi un ocho por ciento Además cuatro de cada diez nombres que aparecían en la primera lista de dos mil quince ya no están en la de dos mil dieciocho de ellas salen el futbolista Dani Alves o el artista Miguel Bosé

Voz 0858 22:34 sobre impuestos el periódico económico Cinco Días cuenta esta mañana que Netflix sólo paga en España tres mil ciento cuarenta y seis euros en impuestos por sus beneficios por qué pues porque como otras tecnológicas factura a sus clientes españoles desde países con condiciones fiscales más ventajosas en este caso en el caso de Netflix factura desde Holanda Illa editorial Anagrama reedita el diccionario del franquismo que publicó en mil novecientos setenta y siete Manuel Vázquez Montalbán el objetivo onces y hoy es aglutinar y dejar para la historia todas esas construcciones semánticas que el régimen usó para modelar esa concepción excluyente de España que se asentaba bajo aquel lema que recordarán de una grande y libre bueno hoy los fantasmas del pasado están reapareció reaparecido Se que volverá a las librerías renovada con ilustraciones de Miguel Brieva Marta García

Voz 0137 23:27 Caudillo de España por la gracia de Dios soldado invicto la espada más limpia de Occidente

Voz 1727 23:42 en mil novecientos setenta y siete el escrito

Voz 0137 23:44 por Manuel Vázquez Montalbán escribió el diccionario del franquismo para dejar constancia del lenguaje que utilizó la dictadura para construir su relato y la vida cotidiana de todo un país en la que José Antonio era el ausente Serrano Suñer el cuñado Ximo los caídos los muertos del bando republicano dice Josep Ramoneda en el prólogo de esta reedición que publican Anagrama y el Ayuntamiento de Barcelona que el lenguaje del régimen franquista da testimonio de su indigencia cultural su mentalidad totalitaria de su asfixiante tutela sobre la sociedad española Miguel Brieva afirman las ilustraciones y advierte de la importancia de hacer memoria en tiempos de ultraderecha

Voz 21 24:23 a mí me parecían tener más y más sentido el libro anónimos aquellos que ha sido un poco despistados que salir dejándose embaucar por este equipo de cantos de sirena por lo menos molestaron sin conocer de dónde viene la retórica que se está poniendo en juego de nuevo no

Voz 0858 24:42 llegamos a las seis y veinticinco a las cinco y veinticinco en Canarias

Voz 22 24:45 sí

Voz 1280 24:52 en Hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 11 24:56 lo marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras comparte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella

Voz 15 25:29 José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 1 27:12 en la hacer que no escucha internos

Voz 11 28:01 la selección sub veintiuno ya está en la final del Europeo la espera duró alemanes

Voz 1621 28:05 sí la verdad que fue una exhibición del conjunto de Luis de la Fuente ayer que a pesar empezar de aquella manera de campeonatos engancha de verdad y afirmado exhibiciones en los dos últimos partidos del torneo ayer ante Francia la selección fue muy superior cuatro uno empezó perdiendo pero después insisto dominando el partido de verdad más Roca empataba antes del descanso y justo después Olmo y Oyarzábal de penalti luego Mayoral a la sub-veintiuno en la final del torneo el domingo protagonistas tras el choque

Voz 1727 28:28 en El Larguero Fabián Ruiz y también

Voz 1621 28:31 claro

Voz 11 28:31 bueno que te diga la verdad no lo dicho contento por hacer gol que al final lo importante porque la verdad que habías visto el portero partirá pero había escuchado a Dani que pensaba que estaba solo y ahora lo importante no poder hacer gol una piña somos Si la verdad que vamos todos la una cuando le toca uno todas la gente lo apoya y se nota mucho el buen ambiente y el buen hacer que tenemos

Voz 1621 28:54 queda claro en el primer tiempo con España perdiendo una gran intervención del meta Antonio Iberia para salvar el cero a dos que supuso el comienzo de la remontada y así lo comentaba el portero del Alavés en la SER

Voz 11 29:03 bueno para eso estamos para para intentar ayudar al equipo que bueno yo creo que era él el dos a cero para ellos y bueno yo creo que anímicamente nos ha venido bien para darle la vuelta al marcador

Voz 1621 29:13 España Alemania el domingo a las nueve menos cuarto de la final del torneo los alemanes que ganaron ayer cuatro dos a la selección de Rumanía iba de alegrías este viernes porque España debutó con victoria también en el Eurobasket femenino a las de Lucas Mondelo ganaron con solvencia siete siete nueve cinco a Ucrania y hoy desde las ocho jugar ante Gran Bretaña el segundo partido del Grupo Marta Arga hay XXXI puntos ayer anoche en la SER

Voz 28 29:37 y eso no se lo pone el resultado ganar no han sido buenas sensaciones y creo que que hemos empezado de la mejor manera y bueno ahora hay que seguir a igual o mejor

Voz 1621 29:48 además de última hora en la Copa América Brasil el anfitrión empató a cero con Paraguay esta madrugada es el primer semifinalista del torneo

Voz 1 30:01 son las seis y media a las cinco y media en Canarias en la Cadena SER

Voz 0858 30:10 los bomberos están teniendo muchas dificultades para apagar el fuego de Tarragona en la ribera del Ebro y la situación puede complicarse más porque iban a subir por allí las temperaturas las llamas han quemado ya unas seis mil hectáreas y como decimos los bomberos de extinción los equipos de extinción dan por hecho que hoy tampoco van a poder controlar el fuego ser Tarragona va a Hidalgo

Voz 0137 30:30 esta noche ha vuelto a ser clave para intensificar esfuerzos sobretodo en el lado derecho que es donde el terreno es más abrupto cuatrocientos efectivos han trabajado sin descanso y ahora mismo sobre el terreno comentan que ha ido bastante bien este trabajo llevan muchas horas y de hecho ayer un bombero fue ingresado en el hospital por un golpe de calor Mike al conseller de Interior de la Generalitat

Voz 0946 30:49 creen que es un café

Voz 0137 30:51 Dean Bush recuerda que hacía veinte años que no había un fuego de estas características de hecho el jefe operativo de Bomberos Antonio Ramos reconoce que no se debe el final no se pueden hacer previsiones cincuenta personas están desalojadas y cinco carreteras continúan cortadas

Voz 0858 31:06 en Japón la cumbre del G20 está ya en marcha los líderes europeos han viajado a Osaka para tratar de desatascar la negociación del acuerdo comercial con América del Sur corresponsal en Bruselas la Pastor

Voz 0738 31:17 dos cosas claves están pendientes de las reuniones paralelas en el G20 saber si los gobiernos europeos conseguirán pactar los nombres para las presidencias de las instituciones Easy Francia aceptará el acuerdo con Mercosur que desde el miércoles está negociando de manera intensiva en Bruselas un tema clave para las relaciones exteriores europeas ha complicado hay que decirlo la llegada al gobierno de Brasil de sonaron con sus discursos contra los compromisos para frenar el cambio climático

Voz 0858 31:52 además hoy a las tres de la tarde la dos en Canarias la DGT pone en marcha la operación especial de tráfico del verano va a haber más agentes ir radares que el año pasado es que en julio y agosto se esperan noventa millones de desplazamientos por carretera María Manjavacas

Voz 1727 32:06 este año el dispositivo es mayor hay millón y medio

Voz 1444 32:09 Thomas de desplazamientos porque la situación económica ha mejorado y además venimos de un año malo dos razones que explican el aumento de efectivos Grande Marlaska ex ministro del Interior

Voz 6 32:18 trescientos efectivos más

Voz 29 32:20 la Guardia Civil más que el año pasado tenemos también más radares que el año pasado haremos más controles preventivos de alcoholemia tenemos drones tenemos campaña es es especiales y campañas de comunicación este año

Voz 1444 32:36 todo para evitar que no se repita la todo el verano pasado doscientos sesenta fallecidos sólo en dos meses en accidentes de tráfico

Voz 0858 32:43 pues vamos a ver cómo se circula a esta hora DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1621 32:46 buenos días pasa a esta hora en Madrid primera retención hasta el viernes a dos Torrejón a cuatro Pinto a cuarenta y dos desde Fuenlabrada hasta Parla muy saturada esa entrada estamos pendientes de dos colisiones que se acaban de producir en Tarragona en Cambrils está cortada la AP siete en sentido Castellón y otra colisión en Zaragoza la cual en la Z40 en Puerto Venecia sentido la A68 además como comentabais seguimos pendientes del incendio forestal de la ribera del Ebro en Cataluña que mantiene cortadas cinco carreteras secundarias en Tarragona Lleida

Voz 0858 33:13 le recordamos que hoy y mañana hay que tener mucha precaución con el calor hay siete provincias en alerta roja la mayoría de ellas en la cuenca del Ebro donde pueden alcanzar hoy los cuarenta y dos grados

Voz 17 33:26 casar menús en Olot James los Hornets un toda la información sobre los fichajes este verano como en el Larguero el Limoges Banic Cavani todas las noches desde las once y media ronda el larguero claro

Voz 30 33:42 lo sé

Voz 1 34:30 en Hoy por hoy de España

Voz 1727 34:45 son las siete menos veinticinco las seis menos XXV en Canarias Joy abrimos la Mesa de España en Galicia porque ha empezado a tramitar su allí la primera ley para intentar frenar la despoblación entre otras medidas contempla por ejemplo dar ayudas económicas a veinte mil emigrantes gallegos para que vuelvan a casa Lara Capello Bos Días

Voz 1275 35:05 pues días trata de impulsar medidas que favorezcan la conciliación laboral y familiar por ejemplo se priorizará la adjudicación de contratos públicos a empresas que lo hagan la ley busca además promover la natalidad y fijar población en el rural dice Feijóo que es una ley pionera pero también en su texto que reúne medidas que ya conocíamos como la rebaja de impuestos en el rural otras Se amplían Éste es el caso del cheque desde somos un Airbus

Voz 0946 35:30 porque consideramos que un gobierno cretense no

Voz 1727 35:33 sin duda

Voz 0946 35:34 ten que te democracia dentro de sus prioridades

Voz 1275 35:38 Feijóo fijarán setecientos millones el presupuesto mínimo anual para luchar contra la despoblación

Voz 1727 35:43 el tener una casa por ejemplo fija mucho a la gente en el territorio en Madrid Laura Gutiérrez buenos día hola buenos días la justicia impide a los fondos

Voz 1684 35:51 buitre vender o alquilar libremente los P

Voz 1727 35:54 eso sociales que compraron al Ayuntamiento de Ana Botella hasta que haya una sentencia sobre esta operación inmobiliaria

Voz 1275 35:59 la justicia ata en corto a Fidel a ese fondo buitre que compró esas mil ochocientos sesenta viviendas y le prohíbe alquilarlas o venderlas salvo que acostar de manera expresa que el piso está sometido al destino de una causa penal abierta en los tribunales el juez de instrucción le impone además una fianza elevadísima de veintinueve millones en concepto de responsabilidad civil a los dos presuntos responsables de aquella venta al antiguo gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda suelo de la capital Fermines le ya el apoderado de Fidel Alfonso Benavides el auto no es firme se puede recurrir en mayo la Audiencia Provincial ordenó reabrir esta causa pena que la Justicia había archivado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos prevaricación tras el informe del Tribunal de Cuentas que condenaba Ana Botella y a su Junta de Gobierno a pagar veintitrés millones de euros para reparar el daño de esta venta

Voz 1727 36:48 ya ha muerto en Barcelona la alto cargo del Gobierno de Corea del Sur que llevaba hospitalizada desde el lunes la mujer se golpeó la cabeza en el suelo cuando un ladrón en moto intentó robarle el bolso de un tirón Cataluña Joan Bofill bon día

Voz 0931 37:02 bon día ha estado debatiendo entre la vida y la muerte desde el lunes esta mujer era la vicepresidenta de la Comisión de Cultura de Corea del Sur ingresó en estado crítico en el Hospital del Mar el fuerte golpe la dejó inconsciente y no se ha podido hacer nada por salvarle la vida el atraco lo sufrió a media tarde cerca del centro comercial de Diagonal Mar cuando estaba de visita en la ciudad la alcaldesa Colau traslada su pésame a la familia asegura que ya han contactado con la embajada coreana y ahora los Mossos investigan el hecho para tratar de identificar a los ladrones

Voz 1727 37:30 sí en Baleares la policía ha detenido a veintidós personas acusadas de obligar a hombres y mujeres a prostituirse el cabecilla amenazaba a las víctimas con rituales de magia negra Juan Antonio Bauzá bon día

Voz 1157 37:42 bon día para las personas arrestadas tienen entre veintiuno y cincuenta años son de diferentes nacionalidades una investigación que arrancó en noviembre del año pasado cuando dos personas acudieron a denunciar en la comisaría que los encargados de un club de alterne estaban engañando a mujeres transexuales de Brasil y otros países de Sudamérica para venir a Palma tras gestionar el viaje les obligaban a ejercer la la situación ya saldar una supuesta deuda que iba de los siete mil a los catorce mil euros durante los registros practicados los investigadores han descubierto que las víctimas eran obligadas a permanecer en el interior del club ejerciendo y estando disponibles veinte horas al día seis días a la semana las condiciones en las que vivían eran desoladora según la policía con cinco personas por ejemplo hacinadas en una habitación con cuatro literas y un sopa

Voz 1727 38:27 el Parlamento vasco ha dado luz verde a la ley que va a permitir a los transexuales demostrar certificar su identidad sin tener que presentar un informe psiquiátrico que lo demuestro como ocurría hasta ahora Euskadi Isabel León egun on

Voz 0821 38:40 qué tal Pepa Bueno la clave pasa por ahí por desterrar definitivamente la necesidad de esos informes psiquiátricos psicológicos desde hoy es una decisión libre y personal ayer en la Cámara vasca en la tribuna de invitados ovación tras esta decisión en el recuerdo el suicidio de de menor transexual que se suicidó hace un año pero no fue el único aval colectivo en Aysén

Voz 1655 39:00 eh los adultos eh por desgracia e sufrir mucho durante años no se les reconoció aquí y ahora las cosas están cambiando para ellos y para muchos ha sido una infancia perdida y eso es lo que no queremos de ningún modo para para nuestros hijos e hijas

Voz 1727 39:18 sólo el PP ha optado por no firmar ni apoyar la iniciativa se ha abstenido al considerar que esta norma es innecesaria ir justo cuando entramos en lo peor de la ola de calor los vecinos y turistas del Puerto de Santamaría en la provincia de Cádiz no se van a poder bañar en una de sus playas más famosas la playa de Fuente había que han tenido que cerrar porque se ha detectado la presencia de la bacteria E coli Julio Camacho buenos días

Voz 0089 39:43 los resultados alarmantes que arrojaron la presencia de Eco Lee en el agua corresponden a un análisis del pasado martes no fue hasta ayer cuando se obtuvieron esos resultados y se ordenó por parte de la Junta de Andalucía cerrar la playa portuense al baño el eco Lee llevaba en el agua de la playa de Fuente a día desde el pasado diecisiete de junio hace once días aunque dice el Gobierno andaluz que en unos niveles muy bajos entonces a partir de aquel día se intensificaron los controles que ya de por sí son rutinarios en verano todo apunta a un colector que está vertiendo aguas fecales como origen de la contaminación se ha iniciado una investigación pero de momento la playa sigue cerrada al baño

Voz 1727 40:15 un abrazo y buen fin de semana Julio

Voz 33 40:23 me llaman me veía una antes

Voz 1727 40:34 no crean que sólo hablamos de calor aquí en España fíjense cómo está golpeando la ola al resto de Europa que en Francia acaban de activar por primera vez en su historia una alerta roja por temperaturas extremas París Carmen Vela

Voz 0390 40:48 temperaturas que llegarán este viernes a los cuarenta y cinco grados en algunas localidades el Instituto Meteorológico activados por vez primera en Francia la alerta roja por calor en cuatro departamentos del sureste otros setenta y seis están en alerta naranja ayer se superaron temperaturas récord para junio en los alrededores de Aviñón las autoridades extrema las alertas y las medidas preventivas en hospitales residencias de ancianos en guarderías ante este episodio de canícula que se considera inédito por su precocidad para evitar lo ocurrido en dos mil tres aquel año una ola de calor prolongada causó quince mil muertes desde el jueves centenares de colegios cierran sus puertas se han cancelado excursiones y eventos deportivos escolares al aire libre las constructoras deben cambiar los horarios de los obreros que trabajen en el exterior además de extremar precauciones además de restricciones al tráfico en media docena de grandes ciudades se ha prohibido el transporte de animales vivos en Francia hasta el lunes

Voz 1727 41:50 a una milla del puerto de Lampedusa el barco de la ONG sigue sigue bloqueado por los guardacostas italianos varios políticos de la oposición han subido a bordo para mostrar su apoyo mientras en tierra el Gobierno arremete contra la capitana de ese barco que es una joven alemana de treinta y un años Roma Joan Solés

Voz 0946 42:11 poco antes de la pasada medianoche es la guardia de Costas italiana tuvo que evacuar de la así Watch a un padre y a su hijo por razones médicas el resto los cuarenta náufragos rescatados hace dos semanas permanecían a bordo después que la capitana Carol Raquel intentara en dos ocasiones en las últimas treinta y seis horas forzar un desembarco que impidieron unidades navales de la Guardia de Finanzas abordo además hoy desde ayer cinco parlamentarios de la oposición como observadores en antes de esperamos una solución que ponga punto final a esta situación inhumana incluso le ha afirmado el ex ministro de Transportes y dirigente del Partido Democrático Graciano del Río que ocurre al mismo tiempo ha añadido que decenas de inmigrantes están llegando a Lampedusa de forma autónoma Patiño por su parte el ministro del Interior Salvini sigue deshaciéndose no precisamente en elogios

Voz 17 43:03 cuesta capitán esta capitana de Carlos Raquel es blanca rica acomodada alemana estaba aburrido por ellos e a Italia a tocar los cojones

Voz 0946 43:17 población no escapa tampoco de la ida del ministro Salvini son secuestradores forajidos ha dicho

Voz 17 43:23 su de secuestro

Voz 0946 43:26 tira cobardes mientras dure el rifirrafe con el ultra católicos Salvini deba derechista Liga la ONG alemana así Watch que está financiada por voluntarios cristianos protestantes ha recibido

Voz 6 43:38 doscientos veinte mil euros en donativos de toda Europa en un solo día

Voz 15 43:48 y un día de frío

Voz 39 45:00 ah y el de

Voz 1727 45:11 termina la Semana José Mari titulan

Voz 1280 45:13 puedo a trabajar desde la izquierda

Voz 1100 45:16 buenos días Pepa no es conveniente acabar con la paciencia de los respetables haría bien Pedro Sánchez decidir según una vez a presentarse a la investidura más que nada para intentar que este país salga de una maldita vez de la provisionalidad y empiece a comentar las montañas de problemas que nos aquejan apostaron unas nuevas elecciones es como echar los nabos tentar a la suerte pero uno basta aprobar por porros pero la sesión de investidura que más valdría que el presidente ya estuviera tejiendo una red de colaboración con su socio preferente Podemos en palabras del propio Sánchez para enfrentar los ataques a la política de redistribución tan necesaria bien el primer día del nuevo Gobierno es de esta derecha montara ahora reforzada por los ultras de Vox que llegan con las pilas cargadas hachas de sílex a fin el presidente toda la tarea que tiene pendiente y logre más temprano que tarde que Pablo Iglesias entienda que los suyos no han conseguido asaltar los cielos y lo conseguirán en unas cuantas décadas pero que al menos ya han llegado al aeropuerto suficiente previo para lo saco de votos así pertrechado 11S sea llevar a cabo rapidamente unas cuantas reformas laborales y económicas y quizá de esa manera pueda convencer a su electorado de que la socialdemocracia con su enjundia todavía puede ser de izquierdas y los judíos quieren

Voz 8 46:46 bueno a día Pepa así Race de Córdoba como lo hizo de Tatiana barra libre porque notaba la día o quiero pedir tú Nathalie alzó la voz y quiero dar Feli verano porque llega hoy a mi último día de que estoy trabajando me voy a Batasuna ir a Haidar también la la felicitaciones por el estudio generar de nadie y la verdad casado y la mejora Un besito equipo

Voz 1727 47:14 qué edad alias El Rafi un beso grande gracias bienvenida que te lo pases muy bien este verano

Voz 1621 47:21 muchas despedidas de verano muchas felicitaciones muchas gracias a todos y a todas esta nuestro Whatsapp

Voz 17 47:27 desbordada Dámaso con la barra libre política en la que en triunfan las negociaciones y triunfan también las bienvenidas los gordos

Voz 25 47:36 por qué nadie del Gobierno explica por qué no pueden entrar podemos el Gobierno nunca hay una explicación clara directa de porque el tema que no va a ser que no ha sido no va a conseguir escritos a Podemos apoye ningún acuerdo con el PSOE gracias Eduardo

Voz 1621 47:57 las bienvenidas de Burriana

Voz 22 48:00 es bien seguro que al Partido Socialista Obrero Español no va a pactar nada con Podemos

Voz 1727 48:06 es tan grande su avaricia

Voz 22 48:09 sólo de pensar que tenga que dar algún ministerio se les ponen los pelos de punta me da en la nariz que como ciudadanos ha abandonado el centro derecha para proclamarse de derechas el Partido Socialista porque él no quiera abandonar la izquierda para ocupar el centro derecha abandonado por ciudadanos avaricia pura

Voz 1621 48:30 vamos con dos madrileños empezamos con Cristina

Voz 40 48:34 los pactos políticos son como los zapateros ser tapices sillas millones tres y Guti sacas mecedoras calzador a las hizo reto

Voz 0137 48:42 esto último por qué no

Voz 40 48:44 me van

Voz 6 48:45 seguimos en la capital bueno soy Óscar de Madrid la verdad si fuera Sanchis iría una repetición electoral entre otras cosas porque yo se le ha visto el plumero todo lo muy tres que están alrededor del que están desesperados porque pacte con los independentistas porque es la única manera que van a tener tarde ronca raca raca durante cuatro años y porque los votantes no somos tan tontos como ellos creen ya hemos visto para lo que dan lo que ofrecen y lo que quieren entonces lo mismo es peor una vuelta de elecciones para ellos que para Sánchez

Voz 1621 49:25 terminamos con otro asunto hoy es veintiocho de junio

Voz 41 49:28 hola buenos días soy Manel de sabéis muchos desde el Orgullo LGTB amigos y amigas me critican por no colaborar en carrozas por decir que ese tipo de orgullo no me representa yo tengo dos niñas mi pareja yo otro hombre vivimos reivindicamos el orgullo día a día un día a día en los que las peregrinas los cueros y la región de gemelas no tienen presencia respeto respetamos cualquier tipo de expresión del orgullo la mía nuestra en este caso es vivir con normalidad en todo momento con mi pareja en nuestras niñas esa nuestra mandado después al orgullo los trescientos

Voz 1727 50:00 el año pues un beso muy grande para toda esta familia casi casi numerosa son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 1275 50:15 Laura Gutiérrez qué tal buenos días no se espera un día de calor sofocante en Madrid siguen subiendo los termómetros si seguimos en alerta naranja por esas altas temperaturas que hoy atención a llegar a los cuarenta y un grados de máxima Madrid se apaña como puede estas temperaturas aunque los hospitales la situación se ha complicado por este calor Comisiones Obreras denuncia que hay problemas de climatización en el Marañón en La Paz o en el hospital

Voz 1684 50:40 el Carlos III lo que se suma a otro episodio de saturación en las urgencias Rosa muelas es portavoz de este sindicato la situación que viven los solamente los trabajadores también los propios usuarios

Voz 1280 50:51 es algo evitable y la Consejería lo sabe nunca hasta ahora ha puesto las medidas suficientes para verdaderamente intentar sacrificio

Voz 1275 51:04 hoy comienzan en Madrid los actos oficiales del orgullo y veremos la bandera arco iris desde la una de la tarde en la fachada de la Asamblea de la Real Casa de Correos ir el Palacio de Cibeles allí en la sede del Ayuntamiento de la capital el alcalde Almeida ha colocado en la víspera del orgullo una enorme bandera de España que preside la fachada de Cibeles se lo pidió

Voz 0858 51:22 Vox hace unos días así que la bandera arco iris

Voz 1275 51:25 quedará relegada hoy a un lateral al lateral izquierdo a ese acto en el Ayuntamiento para colgar la bandera LGTB no acudirá la Federación Estatal de Lesbianas Gays Transexuales y Bisexuales dicen que por la incoherencia del consistorio urge San Gil presidenta