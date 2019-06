Hoy por Hoy (28/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1804 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 qué tal muy buenos días comienza una mañana muy dura para los bomberos de la Generalitat de Cataluña y la Unidad Militar de Emergencias la UME del Ejército español llevan dos días trabajando sin descanso pero el incendio de Tarragona sigue sin control se ha extendido ya Lleida y arrasado casi seis mil hectáreas hasta ahora ha amanecido ya es el momento en el que pueden volver a operar los medios aéreos en el puesto de mando está nuestro compañero Oriol al día

Voz 1 00:50 bon día sobre el terreno arranca la mañana se respira optimismo en vine abre ahora mismo podemos asegurar que los bomberos tienen perpetrado el foco más virulento fuego ayer no saco estábamos con muchas esperanzas puestas en las bajas temperaturas de la noche y en la labor de los bomberos terrestres cara a cara con el fuego con las mangueras para hoy eso sí temperaturas infernales comienza en minutos las primeras reuniones de trabajo de la mañana

Voz 1727 01:12 el preside en quinto hacía esta recomendación

Voz 0423 01:15 una recomendación general de no subir a las montañas en estos momentos una actividad tan normal como ésa podría por un accidente fortuito provocar una situación que que ninguno de nosotros no no no querría ir por tanto en digamos

Voz 0978 01:31 esa recomendación el tiempo ayudar Jordi

Voz 1727 01:33 buenos días buenos días no no va a ayudar

Voz 0978 01:36 es demasiado hoy suben las temperaturas en la zona del incendio máximas que ella se acercaban a los cuarenta hoy los van a superar de hecho hasta el domingo en esperamos que empiece bajar un poco la temperatura además durante las tardes Se mantendrá el viento y en el conjunto del país una jornada más calor que irá a más máximas que en gran parte del centro y mitad este peninsular van a superar esta tarde los cuarenta grados

Voz 1727 01:58 en el resto de España la ola de calor deja un hombre de ochenta años muerto en Valladolid desvanecido en plena calle hay además tres hospitalizados entre ellos un chaval de diecisiete años que estaba trabajando en el campo en Córdoba y entró en coma el meterse en una piscina hay alguna zona de especial precaución hoy Carbon

Voz 0978 02:18 básicamente va a ser el Valle del Ebro ya ayer aquí empezaron a superar las máximas de cuarenta grados en muchos puntos de las provincias de Teruel también Zaragoza así como Lleida máximas de hasta cuarenta y dos grados pues bien hoy se podrían batir récords históricos con máximas que podrían alcanzar los cuarenta y tres

Voz 1727 02:35 es cuarenta y cuatro grados de máxima

Voz 0978 02:38 es que va a ser prácticamente todo el interior peninsular menos la parte más occidental del país donde las máximas se situarán por encima de esta cota de los cuarenta grados incluso en puntos costeros máximas de más de treinta y cinco y a partir de esta tarde podríamos añadir una nueva situación de riesgo tormentas secas que se iban a formar en la ibérica pero sobretodo en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos muy aisladas pero tormentas que sólo irán acompañadas de rayos y fuertes rachas de viento lo poco poca agua de manera con riesgo evidente de tormentas que puedan provocar incendios en Japón ha comenzado esta madrugada la cumbre del G20 y el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez se ha reunido ya por primera vez con Hyde bolso en Haro una reunión en la que sonaron agradecido a Sánchez la colaboración

Voz 1727 03:27 de las autoridades españolas después de detener a un militar de su comitiva con casi cuarenta kilos de cocaína en la maleta y también allí en el G20 Donald Trump ser reunido esta noche con los presidentes de Japón y de India reunión después de haber puesto en

Voz 0978 03:44 duda el tratado de seguridad con los nipones son

Voz 1727 03:46 de haberle dicho a la Fox que todos los países del mundo se aprovechan de Estados Unidos en nunca

Voz 1275 03:52 Lima muy polarizado arranca

Voz 1727 03:55 el G20 por la guerra comercial Estados Unidos China y aquí en España el INE ha puesto números a la pobreza en el último año afecta al veintiséis por ciento de la población el veintiocho por ciento en el caso de los niños y sólo baja cinco décimas en doce meses y atención al dato que añaden desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza Carlos sus hijas

Voz 2 04:17 tendrían que pasar doscientos quince años para erradicar la pobreza en España es

Voz 1727 04:22 gente Gil activar medidas

Voz 0978 04:30 en los deportes España debutó con victoria en el Eurobasket femenino José Antonio Duro

Voz 1161 04:34 las campanas de Europa que comenzaron ganando a la selección de Ucrania siete siete nueve cinco en un partido destacado de las de Lucas Mondelo que este viernes desde las ocho juegan ya el segundo partido ante Gran Bretaña además de selecciones en fútbol España fuera el domingo a las nueve menos cuarto ante Alemania en la final del Europeo sub veintiuno los desde la fuente vencieron cuatro uno a Francia en semifinales en un gran partido y también de fútbol en la Copa América Brasil es el primer equipo clasificado para semifinales esta madrugada la anfitriona eliminó

Voz 3 05:00 Paraguay en los penaltis son las siete

Voz 1727 05:02 cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 1804 05:07 en la Cadena Ser

Voz 3 05:17 sabe de montar las mejores verdad

Voz 4 05:20 de yo ya que ahora esa ruta en bici es sólo tú conoces el lugar donde probar nuevos sabores acertar o no actúe a la ciudad con tu nuevo sea Tarraco puso pie hasta siete plazas por veintiséis mil novecientos noventa euros

Voz 5 05:36 hola pareja espero que disfrutéis de estas maravillosas playas a sólo cinco minutos de la casa encontraréis una cala preciosa os dejamos dos bicicletas para que os acerquéis hasta

Voz 6 05:47 en Airbnb tienes miles de hogares para alquilar dónde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa este verano con Airbnb reserva un hogar para tus vacaciones

Voz 1804 06:00 en la Cadena Ser

Voz 1727 06:07 hoy hace dos meses de las elecciones generales sesenta días pues ya lo saben no hay avances está más firme que nunca la hipótesis de una posible repetición electoral ahí daba buenos días

Voz 0137 06:20 los socialistas quieren investidura en julio para que en agosto la maquinaria del Ejecutivo esté ya a pleno rendimiento y la ministra de Hacienda en funciones ya avisa a Podemos el momento de los acuerdos es ahora porque en septiembre no habrá una segunda vuelta de la investidura de Sánchez

Voz 7 06:32 que dejen clara cuál es la posición que va a adoptar este próximo mes de julio cuando ya definitivamente se le ponga fecha a esta investidura pero insisto no va a haber segunda vuelta

Voz 0137 06:43 Unidas Podemos insiste en que ellos quieren un gobierno progresista y continúan con el argumento estrenado hace unos días lo de que el presidente prefiere mirar hacia la derecha Irene Montero

Voz 8 06:51 están manifestando que quieren la abstención o el voto favorable de PP y Ciudadanos para para conseguir investir a Pedro Sánchez presidente y a partir de ahí creo que los cruces de acusaciones sobra

Voz 0137 07:01 acusan en Podemos a Sánchez de estar bajando los brazos por amenazar con elecciones aunque presionan diciendo que el presidente seguirá negociando si quiere llegar

Voz 1727 07:07 no va a La Moncloa es sobre las aguas estancadas en esas negociaciones sobre los posibles apoyos se Sánchez para la investidura la mirada esta mañana de Xavier Vidal

Voz 1985 07:21 porque hoy como ayer sigue la partida de póquer entre el PSOE y Podemos a cuenta de la investidura dice la ministra de Hacienda María Jesús Montero que no hay segunda vuelta si falla la primera es algo apañado digamos para meter presión a los de Iglesias pero en la vida casi siempre hay segunda vuelta para todo claro que la muerte no más novedoso es el clamor de los políticos pos convergentes que están actualmente en la cárcel a favor de la abstención en la investidura de Pedro Sánchez novedoso pero no inédito ya lo procuraron en la campaña electoral Illes desautorizan sus amigos y jefes en el poder ya lo pilló otro de ellos Joaquim Forn nadie le echó cuentas es verdad que en una coyuntura como esta la vieja Convergencia habría sacado unos rendimientos máximos hasta de un secano pero no pidamos lo imposible no está mal que los pospuso listas en realidad puso a listos acérrimos intenten un pequeño movimiento hacia el pragmatismo cuando el fiel de la balanza de la investidura pende de muy pocos votos cualquier posición vale mucho los diputados del P de Cat son siete están grados respecto de sus propios resultados y aún no cubren los siete puestos puesto que los que estar en prisión no cuentan pero pueden condicionada a favor a los quince de Esquerra con permiso de Quim Torra el actor que prefiere que todo segunda como decía un famoso anuncio de colchones

Voz 1727 08:56 el el duerme después del G20 en Japón a los líderes europeos que está allí les espera este domingo una nueva cumbre en Bruselas cumbre extraordinaria para tratar de acordar los puestos de mando comunitarios por primera vez los populares están dispuestos a renunciar a su candidato al alemán beber corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 09:22 los populares europeos están dispuestos a buscar soluciones más allá del candidato que presentaron a las elecciones tema You soluciones que podrían pasar por dar una opción al socialista Timerman si los Liberales de Macron garantizan sus votos a esta candidatura porque lo que reclaman los populares es que se reconozca como válido el modelo de diseminación de cantidad tus previa en los partidos europeos un modelo que ha cuestionado el presidente de Francia y que plantea un enorme problema que amenaza con impedir acuerdos en la cumbre del próximo domingo a no ser que no saca durante el gerente los jefes de Gobierno europeos que asisten a esta cumbre logren un pacto nuevo

Voz 1727 10:09 son las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 1804 10:13 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 11 10:19 veinte mil ochocientos setenta y dos

Voz 1804 10:24 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día muerta con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 12 10:48 dejas de sancionar por el electas

Voz 1727 10:52 Mingo en Hawai va a dejar de funcionar

Voz 13 10:55 qué Whatsapp tu Facebook e Instagram seguirán funcionando como hasta ahora y ahora que te han puesto en lo peor estás dispuesto a quedarte con el mejor

Voz 1727 11:04 ya estoy conjugado ahí

Voz 1804 11:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 3 11:12 con Pepa Bueno un juzgado de Valencia

Voz 1727 11:14 ha dado la razón a noventa y siete repartidores de de líbero hoy a la Inspección de Trabajo los trabajadores acusaban a la empresa de tenerlos contratados como falsos autónomos y que ha dicho el juez Radio Valencia natales bon día

Voz 0141 11:26 hola Pepa sentencia que los repartidores prestan sus servicios integrados en la organización empresarial a la que pertenecen los medios de producción y que están constituidos básicamente por la plataforma tecnológica que es la que conecta la oferta y la demanda reitera que el repartidor no es libre de aceptar o no un pedido sin sufrir consecuencias desfavorables porque es la aplicación la que valore el servicio de cada uno de ellos con distintas métricas la empresa ya ha anunciado que recurrirá

Voz 1727 11:50 cambio la ley hipotecaria los bancos tuvieron que asumir el impuesto de actos jurídicos documentados y el resultado es que han subido ligeramente pero han subido las hipotecas al final lo está pagando otra vez el usuario lo dice el Banco de España

Voz 3 12:03 a Rafa Bernardo el Banco de España ha detectado

Voz 1762 12:06 desde septiembre un aumento de treinta puntos básicos en el coste de financiación de los nuevos préstamos hipotecarios y que no se da ni en otros países ni en otros segmentos del crédito el regulador dice en línea con lo que muchos expertos anticiparon que cree que tiene que ver con las normas que en los últimos meses obligan a las entidades a correr con la mayoría de los gastos de constitución de las hipotecas en todo caso aunque hay subida apunta el ex presidente del Banco Hipotecario que es muy moderada Julio Rodríguez

Voz 14 12:30 tenemos todavía unos tipos de interés ha comprado vivienda muy ventajosos en un contexto de bajos tipos de interés como estamos pero no puede hablarse todavía se ha producido una traslación significativa de los mayores costes para los bancos a los tipo de interés practicados en los créditos para comprar vivienda

Voz 1762 12:46 para una hipoteca media de ciento veinticinco mil euros la subida de los últimos meses puede suponer unos doscientos euros al año más respecto a la situación de septiembre pasado

Voz 1727 12:54 ya Hacienda ha hecho pública la lista de los grandes morosos los que deben más de un millón de euros al Estado son en total cuatro mil veintiocho personas que deben entre todas catorce mil millones de dinero público ir desde el sindicato de técnicos de Hacienda ya avisan de que lo más probable es que la mitad nunca se recupera la mitad de ese dinero José María Mollinedo estuvo anoche hora25

Voz 15 13:17 básicamente no se recupera de hecho casi la mitad seis mil setecientos millones de hacer de muy difícil cobro porque se encuentra en un proceso concursal

Voz 1727 13:29 son las siete y trece seis y trece en Canarias

Voz 1804 13:36 te imaginas tener el mejor asiento si verdad

Voz 3 13:40 pero te imaginas tenerlo sin pagar entrada

Voz 16 13:44 a una humilde desde doscientos cincuenta euros al mes taxímetro

Voz 3 13:47 ahora hay con mantenimiento incluido

Voz 16 13:49 renting ofertado por el sabe que España para pedidos hasta el treinta años

Voz 3 13:52 no de julio informa te mini punto es

Voz 17 13:55 rebajas en visión sí sí el Calders rebajas de Visión Lab culturas cristales gafas de sol lentillas audífonos todos rebajado hasta el cincuenta por ciento ven a las mejores rebajas sola en invisibilidad consulta condiciones

Voz 11 14:10 Joan Rights conseguir estabilidad tú has invertido en confianza en donarán tranquilidad

Voz 18 14:17 cuando invierte es el Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa ente solo punto Es de las ventajas que te ofrece el Tesoro público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 3 14:29 en una casa siempre surgen cosas que arreglar te has cargado el aporte un histérico por eso es una suerte contar con brío

Voz 19 14:40 la solución que necesitas de tus marcas de confianza Black Decker c6 b Lux paso del veintiocho de junio el veintinueve de julio las mejores marcas con un quince por ciento de regalo para nuevas compras por lo mejor hoy cerca

Voz 1804 14:53 con Pepa Bueno y ahora miramos al espacio con

Voz 1727 14:57 una noticia que hemos conocido esta noche la NASA va a enviar un robot a la Luna más grande de Saturno hay para que pues para investigar el origen de la vida aquí en la Tierra lo van a investigar en Saturno Pascual Donate explícame esto

Voz 1684 15:11 sí porque es Titán que es una luna muy parecida a la Tierra en su fase primitiva Titán es el próximo objetivo que se marca la Agencia espacial al que llegará

Voz 3 15:20 en dos mil treinta y cuatro Un robot capaz de volar Broadway Ander se llama Dragon Fly tiene felices como

Voz 1684 15:29 Androni podrá desplazarse cientos de kilómetros por esta luna de Saturno el administrador de la NASA dice que esperan encontrar agua ya analizarán los compuestos orgánicos Tetita porque pueden ser fundamentales para entender el origen de la vida

Voz 6 15:51 tanto que lo necesito conduce por ciento noventa euros al mes un perro por doscientos cinco o antiguo por doscientos treinta euros al mes con todo incluido y estrena coche cada cuatro años oferta Wolkswagen Rampling consulta condiciones en pos

Voz 20 16:06 son abordo del transbordador espacial aproximando

Voz 0456 16:10 no en nuestro destino el tres dos

Voz 20 16:13 uno

Voz 21 16:14 estamos a puntito de sumergir los pies en un increíble mar turquesa que el momento más emocionante misión la tierra porque aún nos queda mucho por descubrir aquí abajo Natalia viajes las vueltas da mucha vida

Voz 22 16:33 sí yo di guerra

Voz 1161 16:38 Marine Rijkaard

Voz 22 16:41 el domingo pero

Voz 11 16:51 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 23 16:57 que a el Real no

Voz 24 17:20 viernes veintiocho

Voz 1161 17:21 de junio Día Internacional del Orgullo LGTB y bienvenido

Voz 11 17:25 hola soy Carlos de Málaga viva en Finlandia

Voz 25 17:30 qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid colocando la bandera de España a Pete creados de dos días del orgullo demuestra que el problema de los símbolos nacionales en España no es que la izquierda piense que representan fascismo sino que la derecha derecha los utilizan para representar Sacyr un muchas gracias mucho

Voz 1161 17:52 muchas gracias a ti Carlos es por eso por lo que hay que salir a la calle les responden muchos oyentes a Manel de Sabadell a quién escuchábamos hace media hora decía Manel que él vive los trescientos sesenta y cinco días del año con orgullo y con normalidad con su pareja y con sus hijas sin necesidad de salir a la calle con purpurina responde por ejemplo marca de Barcelona

Voz 26 18:11 yo que iba muchísimas marchas del Orgullo Gay soy que sencillamente hay hay todo en gente que va con lentejuelas gente que no gente que sencillamente estamos ahí porque queremos dar apoyo a gente que lo está pasando muy mal y que a lo ha pasado muy mal es necesario salir a la calle visualizarse como sea para que lo retrógrados que todavía quedan sepan que no van a poder girar las cosas

Voz 24 18:35 y terminamos en Bolivia con Julen los derechos no asumen se toman las calles Felip veintiocho de junio y ya

Voz 27 18:43 luchar por los derechos de las personas LGTB dijo

Voz 1727 18:47 Julen Madariaga Carlos gracias a los tres seguimos

Voz 1161 18:51 sobre política hay ola de calor Ana Malaga

Voz 28 18:54 yo como haya nuevas elecciones no voy sobre la hora de calor quería decir que no esté tantas personas que hay por la calle y también de tantos animales que haya donadas Un besito coloca seis

Voz 1727 19:06 muy bien como ha dicho yo sí voy si hay nuevas elecciones yo voy voy llegada

Voz 27 19:13 hasta Madrid el calor es insoportable esos tres días en los que apenas del mundo de Bernuy agotamiento experto Papa su dolor lo peor de todo es que cada vez que enciendo la radio y escucho de puedes es que mañana va a enfermos calor diversa necesita Adif necesita mis vacaciones

Voz 1161 19:31 Galicia que morriña terminamos dando la bienvenida también de Madrid a Lola

Voz 29 19:35 yo creo que los medios de comunicación con todo el respeto y entrecomillas dos pasáis un poquito eh siempre hablando en el calor preguntan a la gente de la calle que tal como sofoco costes calor Airbus bebiendo mucha agua con el abanico claro que basta con gorro y bufanda y yo creo que todas las me lo tiene dos delitos de frente claras saber que a medio día no se va a salir a correr bueno como él suele decir hay de todo hay

Voz 1727 20:04 esto lo la gracias feliz veintiocho de junio

Voz 0978 20:06 a todos y a todas muchas gracias son las siete y veinte seis

Voz 1727 20:10 de en Canarias

Voz 1275 20:19 qué tal buenos días con veinticinco grados hasta ahora de la mañana en la Gran Vía subiendo todavía no se espera lo peor de esta ola de calor en la que seguimos inmersos en Madrid se mantiene la alerta sanitaria por altas temperaturas que rozarán los cuarenta grados en casi toda la región PSOE y más Madrid celebran la decisión de la Justicia de atar en corto a Fidel el fondo buitre al que Ana Botella vendió mil ochocientas sesenta viviendas sociales el juez de instrucción le ha prohibido alquilar o vender estos pisos hasta que haya sentencia sobre esta operación inmobiliaria Carolina Gómez

Voz 0393 20:50 el Juzgado de Instrucción número treinta y ocho de Madrid prohibe al fondo buitre decidiré hacer cualquier operación con las viviendas públicas que adquirió de la EMVS sin previo aviso no puede ni alquilarlas ni venderlas salvo que haga constar de manera expresa que esa vivienda está sometida al destino de una causa penal el juzgado impone además una fianza elevadísima de veintinueve millones de euros en concepto de responsabilidad civil a los dos responsables de esa operación Fermín os le antiguo gerente de la EMVS y Alfonso Benavides el apoderado de ERE la Audiencia Provincial ordenó en mayo reabrir esta causa penal que la justicia ordinaria había archivado observaba la Audiencia presuntos delitos de malversación de caudales públicos prevaricación basándose en una sentencia del Tribunal de Cuentas que condenaba a Ana Botella ya su Junta de Gobierno a pagar veintitrés millones de euros para reparar el daño

Voz 1275 21:39 ese auto se puede recurrir aunque para los socialistas y para el anterior equipo de gobierno es una pequeña gran victoria Mercedes González PSOE Marta Higueras más Madrid

Voz 30 21:48 es para nosotros un alud al final de un túnel que esperemos que traiga de una vez justicia y reparación para la gente que tanto ha sufrido en la ciudad de Madrid que se vieron en la calle que sufrieron desahucios hispana sobre todo para el Ayuntamiento de mayo

Voz 31 22:03 David que vuelva a recuperar el patrimonio municipal que Ana Botella malvender estamos muy satisfechos este

Voz 32 22:10 creo creo que esas medias cautelares que se imponen son unos me he encontrado muy importantes sobre todo bueno con esa prohibición no enajenar los bienes que Pen afectos a todo lo que sucedió a esa venta

Voz 1275 22:23 es viernes es veintiocho de junio Almeida colgó anoche una enorme bandera de España en la fachada de la sede del Ayuntamiento y hoy dejara en un lateral la del orgullo titulares con Cristina

Voz 1860 22:32 zar Vox Le pidió que instalará una bandera de España haya ahora hay dos el PP la colgó anoche en vísperas del orgullo como respuesta dicen a los lazos amarillos de otras fachadas hoy también la bandera arcoíris lucirá en la Asamblea y en la Real Casa de Correos

Voz 1275 22:45 Gabilondo no se abstendrá para investir al PP presentará candidatura como lista más votada el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado por su parte lo da por válido el acuerdo para investir a Diaz Ayuso César Román

Voz 1860 22:55 el Rey del chopo será juzgado por un jurado popular tras acabar la investigación por el presunto asesinato de su ex pareja Román será juzgado después del verano por nueve hombres y mujeres no especialistas en derecho

Voz 1275 23:06 y en los deportes Marcos Llorente será presentado en la mañana de este viernes como nuevo jugador del Atlético de Madrid además en los próximos días se hará oficial la marcha de Kovacic de Real Madrid centrocampistas amanecerá al Chelsea a cambio de cuarenta y cinco millones de euros siete y veintitrés como despierta el tráfico en la capital pantalla Chan Alcázar buenos días

Voz 1463 23:30 bueno los días que el Laura bueno pues os podéis imaginar con muchísima circulación ya en una buena parte de la M30 entre Méndez Álvaro y la avenida de América sentido norte en ambas calzadas va en aumento en otro par de puntos en Santa María de la Cabeza desde el Puente de Praga por toda la ribera del Manzanares

Voz 1275 23:47 y qué tal están las carreteras hasta ahora DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 0134 23:51 buenos días pues poco a poco van empeorando la situación ya encontramos bastante saturada lados en Torrejón San Fernando entrada Santa Eugenia en la A tres la A cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos en Parla a cinco Navalcarnero Alcorcón y la A6 en el Plantío también en la M40 los primeros tramos especialmente Vallecas Coslada sentido norte

Voz 17 24:09 Johnson esos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 1275 24:15 a ver cuánto calor nos espera este viernes previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:19 buenos días hoy esperamos temperaturas un poco más altas que ayer ahora ambiente agradable pero en breve el calor empezará ya a apretar durante toda la tarde las máximas subirán fácilmente hasta cerca de los cuarenta grados en la mayor parte de la comunidad superando los incluso con facilidad cerca de los ríos Tajo y Tajuña en pueblos de la sierra máximas de más de treinta y cinco grados con mucho sol como decíamos algo de viento durante la tarde los próximos días las temperaturas serán muy parecidas a las de

Voz 3 24:45 hoy ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorrarse en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo en aire acondicionado nuevas máquinas reducirá según setenta y cinco por ciento un impacto en el calentamiento global y producirá emisiones a la capa de ozono con la garantía de ellas Electric descubre lo imponen Johnson en tu vida a punto com estés donde estés el Madrid ir a Momentum Motor concesionario BMW

Voz 1804 25:16 no

Voz 33 25:17 eh ahora veinte auto Premier inmóvil norte son momento un motor para celebrarlo tienes un BMW x uno desde veintinueve mil novecientos cincuenta euros financió

Voz 17 25:25 ando con BMW Bank

Voz 34 25:26 ahora Portillo por todo Madrid Momentum

Voz 3 25:30 siempre descubren un momento un motor tu grupo de concesionarios BMW con la mayor cobertura y el mejor servicio

Voz 0419 25:37 hola a todos Hello Everybody bienvenidos a Granada Welcome to Granell a vuestra derecha tenéis nuestro monumento más moderno pero no por ello menos importante el Abbey de deber te lleva of súper rápido Very Very Fast bueno yo ahora vayamos a la Alhambra sigan ven

Voz 3 25:55 a la ciudad que lo tiene todo no le podía faltar el AVE compra yates billetes Madrid Granada en Renfe punto com Renfe Ministerio de Fomento el Gobierno de España Manu mínima malos Manning para los amigos no ha contratado andaluza Factor Energía no ahorra un doce y medio por ciento uno de la ONU

Voz 1804 26:16 contra todos la luz Factor Energía punto com lo haremos más anuncios por finca yo traduce Factor Energía

Voz 3 26:26 bueno durante muchos X Men llamado la atención

Voz 35 26:29 este sonido en mis viajes ahora ya forma parte de mi trabajo el sector del transporte y del ferrocarril requieren miles de empleos de personal cualificado por ello me formé en el Centro Superior de innovación y desarrollo CHF donde el cien por cien de los alumnos estamos trabajando entre Train CS Innovación y desarrollo guión medio CHF punto com encuentra Tu futuro laboral

Voz 36 26:49 elegiste no ser como tornos elegiste trabajar sólo en lo que te gusta elegiste vestir como te da la gana elegiste no tener coche hasta que apareció el nuevo Celia ciento ochenta Coupé por doscientos noventa euros al mes con sistema de inteligencia artificial mcu X con la activación por voz y un diseño irresistible que cambias de opinión luego Celia coupé tú de fines las reglas consulta condiciones en tu concesionario oficial

Voz 27 27:12 motor tu concesionario oficial Mercedes Benz en San Sebastián de los Reyes ya me veo como entrenador pisó que hablar

Voz 17 27:23 no de Rueda muy parada y aprovechan los descuentos lazos del verano hasta un treinta por ciento neumáticos por ejemplo Michelin doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por sesenta y nueve euros todo incluido

Voz 1275 27:39 el PP modera su discurso contra Madrid central dice ahora que no lo va a revertir sino que sólo habrá una moratoria de dos meses en las multas a partir del lunes del uno de julio aunque la practica cualquier vehículo sea más o menos contaminante podrá entrar en el Centro sin ser sancionado el nuevo Ayuntamiento además en contra de lo que ha venido manifestando bajo el Gobierno de Manuela Carmena ahora sí es partidario de reforzar el transporte público Borja Carabante es el nuevo de

Voz 5 28:03 dado de movilidad vamos a ofrecer un mejor transporte público con unas mayores frecuencias así lo hemos solicitado insisto al Consorcio Regional de Transporte y lo que entendemos es que no se va a producir un incremento sustancial del tráfico tengo en cuenta porque esas alternativas

Voz 1275 28:18 desde más Madrid Inés Sabanés celebra que el PP apoye este refuerzo del transporte público el PSOE va a llevar la decisión de aparcar las multas a los tribunales Inés Sabanés Pepu Hernández

Voz 37 28:28 lo que creo es que esto es bla bla bla no suprime Madrid central pero una moratoria donde va a haber barra libre para todos ahí pidiendo rasa pr

Voz 1985 28:39 pensamos que los explosión de Madrid central puede según

Voz 38 28:41 Claude de ley lo que es seguro es es una decisión así

Voz 0456 28:44 traería temeraria e insensata estatal

Voz 1275 28:47 la Asociación pedal libre ha convocado una marcha en bicicleta a las ocho para defender Madrid central mañana habrá manifestación por el centro de la capital de colectivos en defensa de este área de bajas emisiones la policía detenido en la capital en plena calle a cinco personas por secuestrar durante siete días a un empresario argentino al que mantenían retenido en un piso de

Voz 1727 29:05 pérdida un grupo criminal compuesto por cinco

Voz 39 29:08 zonas cuatro de ellas de nacionalidad francesa uno de nacionalidad rusa extremadamente peligroso ya que tenían conocimientos altos conocimientos en el manejo de armas sin operaciones militar

Voz 1275 29:18 pues la intención de los captores será conseguir un botín de dos millones de dólares que pedían a la familia del retenido los cinco arrestados permanecen ahora en prisión provisional y una cosa más un hombre de treinta y tres años ha muerto en Móstoles al caerle encima el coche que estaba reparando en un taller de esta localidad el vehículo le ha golpeado en la cabeza y los sanitarios sólo han podido confirmar su fallecimiento veinticinco grados en la Gran Vía

Voz 4 29:42 no

Voz 1727 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias comienza el viernes el último viernes del mes hoy es veintiocho de junio Día del Orgullo felicidades a todos los orgullosos y orgullosas si seguimos hablando del calor de sus consecuencias así suenan las llamas hace media hora nos daban la primera buena noticia del incendio que ha arrasado ya más de seis mil quinientas hectáreas en Tarragona que sigue sin control que sigue avanzando pero ya está perímetro dado el foco principal la ola de calor también deja una primera víctima mortal un hombre de ochenta años en Valladolid que se desvaneció cuando paseaba por la calle en Francia esperan hoy cuarenta y cinco grados las temperatura

Voz 0978 30:51 las más altas desde que hay registros en el paro

Voz 1727 30:54 sí se han activado por primera vez la alerta roja Alemania también ha roto su récord de temperatura en junio que se remonta a mil novecientos cuarenta y siete han llegado los treinta y nueve grados en Italia han muerto un hombre sin hogar de setenta y dos años que dormía en una estación de tren si el calor es normal en verano es verdad todo el mundo lo espera pero la ola alcanza hoy su pico y seguirá mañana extremen las precauciones da casi apuro mencionar hoy el título de esta sección que que son las señales de humo pero vamos con ellas con Danny De la Fuente con Javier Alonso buenos días

Voz 0456 31:31 a propósito de la ola de calor y de la sentencia

Voz 1727 31:33 qué les venimos contando esta mañana que ha fallado que noventa y siete repartidores de de líbero son falsos autónomos hoy podemos leer un artículo en Le Monde que critica esta empresa ya otras por no proteger a sus repartidores estos días

Voz 0456 31:46 además de los riesgos que sufren los trabajadores por el calor al que se exponen también sus bicicletas y sus motos se desgastan mucho más rápido con estas temperaturas ellos costean las reparaciones la empresa no sólo se desentiende de sus condiciones sino que además les penaliza sino reparten estos días y se quedan en casa no sólo porque no hubieran un céntimo sino porque serán pena izados por el algoritmo de la aplicación de de líbero con el riesgo de encontrarse cuando se incorporen a trabajar con franjas horarias o con lugares menos remunerados de hecho de líbero ha lanzado una campaña especial para incrementar sus ventas durante esta ola de calor globo otra empresa pide con cinismo según Lemond que los clientes ofrezcan un vaso de agua al pobre repartidor cuando les traiga la comida desde un punto de vista legal concluye Le no se les puede exigir nada a estas empresas hipócritas ya que sus trabajadores se supone que son autónomos tampoco hay ninguna ley que limite su actividad durante tiempos de cambio clima

Voz 1727 32:40 es lo que cuenta Lemon esta mañana el duelo Donald Trump Xi Jinping eclipsa la cumbre del G20 titula Le Figaro hoy buena parte de la prensa europea Trump a punto de chocar con líderes extranjeros en la cumbre del G20 titula el Washington Post

Voz 0456 32:55 Trump y llega a la cumbre económica mundial con una agenda completa y con una lista de quejas advierte el Posse además añade el Daily Telegraph va a mantener nueve reuniones bilaterales al margen de esta cumbre ocho de las cuales van a resultar difíciles por las críticas que ha vertido contra sus homólogos solo

Voz 1161 33:10 de ellas nuevas suponerle problema alguno

Voz 0456 33:13 la unión con el brasileño ya Ball sonaron un G20 con comercio clima y cocaína sobre la mesa titula The Times en referencia al militar brasileño que viajaba con casi cuarenta kilos de cocaína escondidos en una maleta y que ha sido detenido en España seis meses después de Argentina los mismos actores él mismo Duo de estrellas se reúnen hoy en Japón siempre con el suspenso sobre cómo será el desenlace de esta obra la cumbre del G20 en Buenos Aires fue coronada por la tregua comercial en Tetuán Beachy Jinping alcanzada en una cena pero desde entonces las negociaciones han fracasado según medios chinos al margen de esta cumbre en Osaka Se va a firmar una nueva tregua provisional de seis meses es al menos la condición que ha puesto Jinping para reunirse contra mañana por la mañana

Voz 1727 33:53 antes de esa tregua más condiciones China

Voz 0456 33:56 exige a EEUU que levante el veto a Hawai como parte de un acuerdo comercial o de esa tregua provisionales la apertura del Wall Street Journal para el Süddeutsche en Alemania lo más destacado es que ahora trampa su llegada a la cumbre ha dicho que no hay prisa alguna con Irán que puede tomarse el tiempo que quiera para resolver o no la disputa nuclear cuando a principios de esta semana recordamos amenazaba por Twitter con la extinción de Irán además leo que el fracaso de la política exterior de esta traduciéndose en la enorme influencia que China está aumentando dramáticamente en el este de

Voz 1727 34:27 iba a Merkel por cierto la criticado Putin en una entrevista

Voz 0456 34:30 en el Financial Times entrevista el presidente Putin quién afirma que el liberalismo se ha vuelto obsoleto porque la gente está harta de inmigración de las fronteras abiertas y del multiculturalismo y anuncia el crecimiento del populismo más de lo que lo ha hecho ya en Europa y en América Latina critica a Merkel y elogia a Trump por tratar de frenar este flujo de emigrantes y de drogas procedente de México pero Tran precisamente ha tenido buenas palabras para ella y con estos elogios abre buena parte de la prensa alemana una persona fantástica una mujer fantástica ha dicho Trump sobre su encuentro con Merkel

Voz 3 35:00 sacáis con ese titular en el Frankfurter

Voz 0456 35:02 recordamos que horas antes de volar dijo en una entrevista que Berlín era un socio fallido como advierte The Gardian hoy en su editorial por muy malo que sea Trump no es el único problema la crisis climática subraya la necesidad de tener un liderazgo económico global efectivo

Voz 11 35:22 nosotros habremos construido juntos vosotros

Voz 18 35:27 cuando invierte es el tesoro público al futuros escriben futuro perfecto es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades informa tesoro puntos invierten futuro perfecto el Gobierno de España

Voz 3 35:41 el mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados en cuántos de ellos quieres jugar

Voz 41 35:46 no hubo BMW x uno disfruta de toda la versatilidad Iker

Voz 3 35:50 del X desde veintinueve mil novecientos cincuenta

Voz 41 35:52 euros con mantenimiento incluido Bin abierto con BMW puedan

Voz 3 35:55 hasta el treinta y uno de julio eligen nuevo BMW x uno ahora modesto te gusta conducir

Voz 1804 36:02 hoy por hoy él

Voz 1727 36:04 Historial del país se fija esta mañana en esos datos sobre pobreza que les estamos contando en Hoy por hoy uno de cada cinco una de cada cinco familias sigue en España en riesgo de pobreza y apenas se reduce unas décimas al año es una debilidad de la democracia para el periódico

Voz 0456 36:21 es que la desigualdad ha hecho que la evolución de parámetros macroeconómicos como el crecimiento pero ha dejado de ser una radiografía suficientemente fiable del bienestar económico España crece más sí pero muchos ciudadanos se han quedado a la intemperie se traduce en precariedad en el empleo debilidad distributiva una frustrante dificultad de los trabajadores para acceder a la vivienda y la quiebra dice el país del llamado ascensor social esta brecha sólo puede cerrarse mediante una redistribución del crecimiento de rentas privadas que traslade parte de las mejoras de los beneficios a los salarios y a través de políticas sociales financiadas desde el Estado las amenazas de la desigualdad y la exclusión sobre la estabilidad política justifican concluyo debate Paul e público serio

Voz 1727 37:04 bueno sobre economía editorial también en la razón que se fijan el encarecimiento de las hipotecas

Voz 0456 37:09 la demagogia siempre tiene un precio dice los que los bancos repercutan a los clientes los impuestos que ahora están obligados por ley a asumir debería llamar a la reflexión asegura la razón sobre los efectos del populismo en la vida pública el cambio en la ley dice fue oportunista demagogo que la decisión judicial hubiera venido envuelta en una trifulca de magistrados poco edificante para los ciudadanos no exime lo más mínimo al gabinete de Pedro Sánchez de sus consecuencias que fue dice el que tomó la decisión

Voz 1727 37:36 sí sobre impuestos

Voz 42 37:39 ah sí

Voz 1727 37:42 tengo días cuenta esta mañana que Netflix en sólo paga en España tres mil ciento cuarenta y seis euros en impuestos por sus beneficios

Voz 1804 37:50 sí porque como otras tecnológicas factura a sus clientes

Voz 0858 37:52 españolas desde países europeos con condiciones condiciones fiscales más ventajosas en este caso factura desde Holanda cinco días pone este dato en valor comparándolo con lo que paga un trabajador cualquiera esos tres mil ciento cuarenta y seis cuarenta y seis euros tres mil ciento cuarenta y seis es lo mismo que aporta a la Agencia Tributaria por ejemplo un asalariado que cobre veinticuatro mil euros al año

Voz 1727 38:18 así dejamos estamos de misterio para lo que viene que vamos con la política tras la salida de Toni Roldán y Javier Nart de la ejecutiva de Ciudadanos cuenta a esta hora el Confidencial que Albert Rivera se está planteando destituir a pesos pesados críticos en su partido este verano

Voz 0456 38:33 una decisión que corresponde sólo a su presidente Albert Rivera los estatutos del partido son claros dice el Confidencial en lo que respecta a modificaciones en el comité ejecutivo en el artículo veinticinco Se establece que el presidente podrá realizar los cambios que considere necesarios en la organización interna del mismo cesar alguno de sus miembros o nombrar Ud otros nuevos pero sólo la incorporación de los nuevos requerirá la aprobación del Consejo General en otras palabras dice el Confidencial el líder del partido tienen la potestad de llevar a cabo los ceses que estime oportunos y sobre la salida de Toni Roldán dice José Manuel Villegas en una entrevista en el Independiente que aunque en la Ejecutiva hay gente que quiere que gobierne Sánchez la mayoría no lo quiere Luis Racionero en La Vanguardia dice que Rivera comienza a parecerse al jovencito Frankenstein huyendo de sus creadores concluye en el panorama político español actual un líder liberal debe estar tan lejos de los comunistas como de los neofascista

Voz 1727 39:27 sí sobre otro partido sobre Podemos

Voz 0456 39:30 eh dice el independiente que este partido Podemos va a crear en julio a sus propias Juventudes Juventudes bajo el lema rebeldía el partido morado ha convocado un encuentro en un pueblo de Salamanca para crear esta organización

Voz 1727 39:41 enseguida vamos a por el deporte

Voz 1804 39:46 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la UCIE le invita a escuchar las seis Yuste ha desde servicios útiles

Voz 1508 40:05 buenos días sí cree que su hijo pasa mucho tiempo pendiente del móvil sepa que el Instituto Nacional de ciberseguridad ha puesto en marcha una línea de teléfono gratuita y confidencial es el novecientos ciento dieciséis ciento diecisiete puede llamar de nueve de la mañana a nueve de la noche todos los días del año incluidos los sábados domingos y festivos de atenderá un equipo especializado en explicar cómo conseguir que niños y adolescentes hagan un uso seguro irresponsable el Internet apunte el teléfono novecientos ciento dieciséis ciento diecisiete

Voz 1804 40:36 esperemos que esta información de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 43 40:44 Saavedra ha habido ya le susto

Voz 17 40:53 todo el mundo quiere que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros veinte euros comprar ya que el de velar

Voz 44 41:05 sí ya está a la venta iba a ir

Voz 17 41:09 eh

Voz 45 41:11 yo no

Voz 1804 41:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 41:23 son las siete y cuarenta y un minutos de la mañana a las seis y cuarenta y uno en Canarias la selección femenina de baloncesto debutó con victoria en el Eurobasket Joy ya duró juegan su segundo partido sí

Voz 1161 41:41 además con un nombre que destacan al conjunto de Lucas Mondelo entre las actuales campeonas de Europa porque es el partido ante Ucrania fue bueno se ganó ayer siete siete nueve cinco buen partido del haya voló con siete asistencias el Marta Saray fue espectacular se salió con veintisiete de valoración treinta y un puntos lo celebraba anoche de esta forma con Yago de Vega en El Larguero

Voz 32 41:59 aparente más que ha sido pero pero bueno

Voz 1161 42:02 oye cuando puedas tírate Un triple

Voz 46 42:07 si no lo vale

Voz 1161 42:10 pero veré

Voz 32 42:12 pero que que siga igual pero que no es hay que partidos importantes sobre todo no se ve con el resultado sino coge buenas sensaciones y creo que que hemos empezado de la mejor manera y bueno en ahora hay que seguir era igual o mejor

Voz 1161 42:26 ya juegan hoy el segundo partido el equipo de Lucas Mondelo es desde las ocho el según el grupo ante la selección de Gran Bretaña ida exhibición exhibición me pasó el fútbol la de la sub veintiuno que a pesar de empezar de aquella manera hay campeonatos enganchado de verdad afirma de exhibiciones en los dos últimos partidos del torneo ayer ante Francia la selección fue muy superior cuatro uno empezó perdiendo eso sí pero después insisto dominando el partido de verdad más Roca empatar antes del descanso y justo después Olmo y Oyarzábal este de penalti luego Mayoral metían a la sub veintiuno en la final protagonistas tras el choque en el Larguero Fabian Illa juega el segundo más Roca y la unidad

Voz 1293 43:01 bueno si te digo la verdad no lo vi no está contento por hacer gol que al final lo importante porque la verdad que había portero para tirar pero había escuchado a Dani que pensaba que estaba solo y bueno al final lo importante no poder hacer gol una piña somos Si la verdad que vamos todos la una cuando le toca uno todas la gente lo apoya y se nota mucho el el buen ambiente y el buen hacer que tenemos

Voz 1161 43:23 hablando de grandes jugadas hubo una jugada clave en el primer tiempo con España perdiendo además ya cero a uno una gran intervención del meta del Deportivo Alavés Antonio Siberia para salvar el cero a dos que supuso bueno pues el comienzo de la remontada que de esta forma comentaba el portero en la SER

Voz 1293 43:38 bueno para eso estamos para para intentar ayudar al equipo que bueno yo creo que era él el dos a cero para ellos y bueno yo creo que anímicamente nos ha venido bien para darle la vuelta al marcador

Voz 1161 43:48 la final el domingo a partir de las nueve menos cuarto ante Alemania que ayer ganaba a Rumanía por cuatro goles a dos y también estaba ayer en Italia Luis Rubiales el presidente de la Federación que se mostraba de esta forma muy contento en El Larguero tras el pase a la final

Voz 1896 44:02 es la sub-veintiuno que haya conseguido estoy sobre todo jugando al fútbol como lo ha hecho creo que que ha creado afición y que todos los que aman el fútbol ya especialmente lo hace una española de estar muy orgulloso de este equipo de su seleccionador de del director técnico que hace un trabajo genial y ahora tener la humildad y los pies en el suelo porque dentro de detrás día esto esto es una apisonadora un día gana y otro pierde

Voz 3 44:22 tenemos que intentar

Voz 1896 44:24 redondear lo oí Isabel

Voz 1161 44:26 me voy con fichajes en Can Barça ya con eh neto como incorporación confirmada para la portería el vicepresidente Jordi Carbonell nombró ayer a Neymar todas estas veces ante los medios

Voz 47 44:37 la voluntad del jugador se nos ha transmitido a día de hoy lo que parece cierto es que Neymar quiere volver al Barça grupos tascas Fandos de como van van You Can Barça como hasta que probablemente Neymar quiere volver al Barça porque así se ha manifestado pero nosotros no nos hemos planteado en junta directiva no este tema nos ha puesto encima de la mesa aunque adversidad de Neymar a mí no me sorprende ofenda con yodo que biturbo

Voz 3 45:00 neymar que además tiene algún frente judíos

Voz 48 45:02 tal abierto con el Fútbol Club Barcelona así que digo yo que si quiere

Voz 1161 45:05 eh volver tendrá que retirar esa reclamación en el Real Madrid se va a hacer oficial en las próximas horas la marcha de Mateo Kovacic al Chelsea a cambio de cuarenta y cinco millones de euros ya de forma definitiva en el Atlético de Madrid mientras llega el portugués yo Félix Marcos Llorente va a ser presentado esta mañana en el estadio Wanda Metropolitano a partir de las once y media en fichajes cuenta Radio Valencia al acuerdo cercano entre el Celta de Vigo y Denis Suárez y además una de última hora en la Copa América porque Brasil el anfitrión han empatado a cero con Paraguay esta madrugada y ha ganado los penaltis por lo que es el primer semifinalista del torneo hoy a las nueve de la noche se juega en ese lado del cuadro en la Argentina Venezuela de ahí saldrá el rival de Brasil en semifinales si fuera del fútbol hoy sortea el cuadro de Wimbledon que tiene al Rafa Nadal como tercer cabeza de serie el torneo comienza ya a semana ahí estamos en fin de semana de motor entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos de motociclismo es en Holanda el circuito de Assen las carreras el domingo esta mañana también libres del Gran Premio de Austria de Fórmula Uno es la novena prueba del Mundial in cierro con balonmano porque hoy se sortea la fase de grupos de el Europeo de Suecia Austria y Noruega del mes de enero de dos mil veinte la hora a partir de las siete menos cuarto

Voz 3 46:23 subirnos al tren de la noticia Renfe aprovechan los descuentos de Renfe capa a tu destino favorito puedes ahorrarte hasta un setenta por ciento con las tarifas promo mesa o ida y vuelta además puedes beneficiarse del descuento de familia numerosa que se aplica a los titulares de la Tarjeta Dorada o el Carné Joven los billetes los puedes comprar en Renfe punto com en las taquillas de las estaciones y en el novecientos doce trescientos veinte trescientos veinte

Voz 1727 46:51 sí

Voz 3 46:52 Renfe Ministerio de Fomento al Gobierno de España sabes dónde están los mejores

Voz 4 47:03 Sans que plaza siempre tienes sombra en verano y en qué lugar pedir mesa para dos o tres o cuatro sin reservar acto y a la ciudad con tu Arona tú Ateca o tu Tarraco gama SUV de Seat desde trece mil novecientos noventa euros

Voz 23 47:21 S y toda esta queréis

Voz 1804 47:37 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 47:52 diariodehoyporhoy del veintiocho de junio del año dos mil diecinueve escribe María del Consuelo hace cuatro años denunció a su expareja su maltratador

Voz 31 48:01 me llamo María Consuelo soy víctima de violencia machista y una vez que salimos de este maltrato tenía institucional necesitamos que alguien diecisiete con nosotras internos pregunte las deficiencias que existen de tener momento que pones una denuncia no sería que cambiará muchísimas cosas me gustaría que no fuéramos una pancarta ni una foto porque las que estamos iban necesitamos que mientras que el caso no salió adelante porque soy una mujer luchadora sí porque tengo porque es luchar por salir adelante y desprotegida te sientes me sentí en el primer momento que va a poner una denuncia y no sabemos qué va a pasar yo he tenido la gran suerte que he tenido familia a mi lado amigos pero pero aquí no tienes ayuda entonces disidente bloqueada incluso te sientes culpable de hacer esa denuncia se sale porque te sale pero necesitas apoyo y necesita comprensión porque aparte es juzgada por por discriminada por el maltrato sea por el maltratador incluso por la gente de la calle que que insinúa pues muy buena gente de los que intentando pero este hombre con lo cual es una lucha doble pero pero sale pues yo les diría a las mujeres que tienes están pasando que se sale bueno siempre a ella algo Djalminha conducta

Voz 1727 49:34 pues claro que sí María del Consuelo gracias por contar tu historia en el diariodehoyporhoy el diario de la Ser que sigue abierto Lucía Taboada

Voz 49 49:42 qué tal así que nos pueden seguir mandando historias durante todo el verano historias personales laborales suyas de familiares tenemos nuestro correo que no se cierra es Diario de Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com muchas gracias a todos

Voz 1727 50:04 son las ocho menos diez las siete menos diez en Canarias

Voz 34 50:12 hoy por Hoy Madrid Laura Agustín

Voz 1804 50:15 eh

Voz 1275 50:15 qué tal buenos días la Comunidad de Madrid mantiene activada la alerta de alto riesgo por calor este viernes cuarenta y un grados esperamos de máxima y mínimas que ella está ahora empiezan a ser también sofocantes las autoridades sanitarias recomiendan evitar hacer ejercicio al aire libre entre las doce del mediodía y las siete de la tarde Ángel Gabilondo no tira la toalla el candidato socialista se va a postular para la investidura en la ronda de contactos con los grupos parlamentarios que el lunes abrirá el presidente de la Asamblea lo dicho aquí en La Ser en La Ventana de Madrid donde ha zanjado cualquier posibilidad de abstenerse para que gobierne la derecha como le había pedido el líder de Ciudadanos en la región Ignacio Aguado por la mañana en Hoy por hoy