Hoy por Hoy (28/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

con olas de calor cada año más frecuentes virulentas con toda Europa debatiendo sobre la crisis climática bueno pues en la cumbre del G20 que ha empezado esta madrugada en Japón Japón plantea rebajar los compromisos medioambientales para intentar aplacar a Donald Trump así está el mundo así de loco está el mundo este viernes veintiocho de junio a las ocho La siete en Canarias muy buenos días hoy se multiplican las señales de un mundo complejo y de contrastes porque no todo es malo ya saben que hay un grupo de multimillonarios en Estados Unidos que quiere que pide pagar más impuestos porque creen que son mejoraría la democracia ya y contribuiría a hacer patria en Alemania leemos hoy hubo novia la mayor inmobiliaria propietaria de inmuebles del país se declara a favor de congelar el precio de los alquileres para evitar que sus ciudades se conviertan en de las para ricos que aquí en España que hemos hecho tantas cosas bien tenemos hoy sin embargo noticias que señalan claramente lo que estamos haciendo mal una nuestra lista de grandes morosos de Hacienda baja Un pocos verdad pero sigue incluyendo a gente rica muy rica que no debe haber encontrado el momento de pagar sus impuestos y hacer patria entre todos le deben al fisco catorce mil millones de euros y la pesada digestión del ladrillo sigue ahí porque cuatro de cada diez morosos es del sector inmobiliario segunda noticia las hipotecas se han encarecido ligeramente desde que los bancos pagan el impuesto de actos jurídicos documentados de manera que vuelve a caer en los hombros del cliente tercera noticia el Instituto Nacional de Estadística asegura que cinco años después de que nuestra economía empezara a crecer y siga creciendo de forma sostenida después de la crisis sólo somos capaces de bajar el porcentaje de españoles en riesgo de exclusión cinco décimas en un año estamos todavía en niveles del dos mil diez ahora mismo están en esa situación El veintiséis con uno por ciento de los españoles de nuestros compatriotas y cuarta noticia seguimos sin noticia de negociaciones acuerdos sobre políticas públicas seguimos a vueltas con la opinión de los políticos sobre sí mismos

y a esta hora la ribera del Ebro en Tarragona

Voz 1727 02:49 a sigue ardiendo sin control ya son seis mil quinientas las hectáreas quemadas y el tiempo sigue sin ayudar nada Jordi Carbó hoy van a seguir el calor la humedad baja el viento parece una tormenta perfecta

Voz 4 03:02 si además se acentúan las condiciones respecto ayer más temperatura tres cuatro grados más que se repetirán mañana estos valores que esperamos para hoy de esta cuarenta y tres grados y esto se puede traducir también en rachas de viento más intensas en la zona del incendio va a mejorar un poco a partir del domingo pero sólo será un ligero descenso de temperaturas

Voz 1727 03:20 esta ola de calor de Jajah una víctima mortal un hombre de ochenta años en Valladolid además hay tres personas en el hospital entre ellas un chico un joven de diecisiete años que después de trabajar en el campo se metió directamente a la piscina está en coma en Córdoba en Viena hoy se reúnen los firmantes del pacto nuclear con Irán muy tocado desde que lo abandonó Estados Unidos y cuenta el diario El País que los países europeos van a llevar una propuesta para intentar salvarlo Javier

Voz 0858 03:49 es una línea de crédito para que Irán pueda seguir con el comercio internacional sorteando así en parte las sanciones económicas que la puesto hasta dos

Voz 1727 03:56 aquí en España hoy va a quedar visto para sentencia el juicio al PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas y otro tribunal el Superior de Justicia de Cataluña ha dejado a Quim Torra a un paso del banquillo

Voz 0858 04:09 la acorde de la Xunta Electoral Central Anca SC el juez lo procesa por desobediencia por negarse a retirar los lazos amarillos como le había ordenado la Junta electo

Voz 1275 04:16 la Easy también el Dalai Lama

Voz 2 04:21 por ahí

Voz 1727 04:24 en la BBC le han preguntado si una mujer podría sucederlo por primera vez Iker respondido

Voz 0858 04:29 con argumentos machistas dice que sí siempre que sea una mujer atractiva el motivo dice que sino la gente no lo querrá ver la cara

Voz 1727 04:40 y en los deportes la selección sub veintiuno buscará duro ante Alemania su quinto europeo

Voz 0838 04:46 sí será en la final del domingo desde las nueve menos cuarto cuando España intente repetir el título después de que en semifinales los de Luis de la Fuente obligarán en un gran partido cuatro uno a la selección de Francia Roca Olmo Oyarzábal y Mayoral firmaron los goles españoles además en la Copa América Brasil es el primer equipo en semifinales ha eliminado esta madrugada los penaltis a Paraguay en baloncesto la selección debutó con victoria ante Ucrania en el Eurobasket desde las ocho las de Lucas Mondelo jugarán el segundo partido del grupo ante Gran Bretaña

Voz 1727 05:12 son las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias

Voz 3 05:18 en la Cadena Ser que no falte todos vuelo y nada tú dice

son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 10 06:48 buenos días Pepa si la Consejería de Salud acaba de confirmar la muerte de este chico de diecisiete años que fue ayer sufrió lo que sufrió ayer un golpe de calor y que estaba ingresado en la UCI del Hospital Reina Sofía en estado muy grave después de quedar en coma recordamos que estaba segando en el campo por la mañana se lanzó a la piscina para refrescarse porque se sintió indispuesto después empezó con mucho Canario entró en coma y fue trasladado al Hospital Reina Sofía de urgencia ha fallecido esta madrugada a la uno y veinticinco según acaba de confirmar la Consejería después ser sometido a una operación de recuperación cardiaca desde la Consejería lamentan el fallecimiento del menor piden el pésame por su pérdida y además piden a los ciudadanos que extremen las medidas de precaución contra el calor que va a seguir estando en esta jornada muy alto cuarto

Voz 1727 07:33 gracias María Eugenia que dolor diecisiete años los con él dos las víctimas mortales un hombre de ochenta en Valladolid este chico de diecisiete en Córdoba y los Bomberos de la Generalitat de Cataluña y el ejercito español encaran su tercer día de lucha contra el fuego en la ribera del Ebro en Tarragona el incendio sigue sin control ya lo decíamos en la portada aunque después de toda la noche trabajando si se ha podido perimetral el foco principal en el puesto de mando de ese incendio está nuestro compañero desertar Aragón a Oriol a Amy bon día de nuevo

Voz 11 08:04 bon día Pepa buenos días pues lo acaba de advertir el consejero de interior ahora mismo Miquel Buch

Voz 2 08:09 hoy va a ser un día crítico

Voz 11 08:11 máximas temperaturas también mala previsión para el viento recomendación general de extremar la prudencia para el bosque pero hoy aquí en el centro de mando en el día empezado muy distinto al de ayer optimismo moderado pero optimismo hoy el optimismo de que hoy por fin se pueda estabilizar el que ya es el peor incendio en décadas en Cataluña esta noche ha ido bien Pepa los bomberos han podido atacar directamente las llamas sobre el terreno nos dicen los bomberos son los bomberos entierra a los que apagan el fuego los Saviola sólo nos ayudan nos decían hace solo momento estos bomberos este es el plan para hoy con hidroaviones y helicópteros Valence el agua por el perímetro hacia donde avanza el fuego luego será el turno de los bomberos entierra el principal problema para hoy pues lo decía al consejero el calor extremo extremo las temperaturas van a ser aún más altas que ayer ayer con estas temperaturas Un bombero ya sufrió un golpe de calor ya está dado de alta pero tuvo que pasar por el hospital también para hoy esta incógnita del viento hoy ahora mismo nos decía al consejero que la marginada la carabina va a como se dice aquí pues es es es es el peor para este incendio

Voz 1727 09:10 es Oriol a cuidarse todos tú también eh

Voz 11 09:12 muchas gracias Pepa buenos días Jean

Voz 1727 09:15 en yuca ex alcalde de Torre del español buen día buenos días bon día el alcalde cómo están siendo las últimas horas en su pueblo

Voz 12 09:24 bueno pues cuidados pero

Voz 13 09:27 yo también desmovilizados para ayudar a lo que sea posible básicamente en el avituallamiento ni Dios lo antes posible

Voz 13 09:48 no no es la primera en tres días que Banon es una buena noticia cuando esté controlado por menos de empezamos diferente que ayer parecía esto es un caos

Voz 15 10:00 soy muy moderadamente contento

Voz 16 10:03 no hay riesgo para ningún núcleo urbano

Voz 1727 10:05 no a esta hora

Voz 13 10:06 no parece que no cabe encaminado puedo varias Vallès Si parece que menos los municipios no corren peligro la versión que somos pueblos pequeños curables agrícolas nos está destrozando los términos municipales

Voz 1727 10:19 habrá que hacer recuento de daños para lo primero acabar con las llamas Joan yuca alcalde de Torre del español gracias que vaya yo miembro y que vaya lo mejor que sea posible lo más rápido lo más rápidamente posible apagado el incendio

son las ocho y diez siete diez en Canarias

Voz 2 10:41 perdón es si me hubiese de uno que está aparcado fuera es tuyo pero podría serlo

Voz 18 10:46 que tienes un BMW Serie uno M Sport desde sólo veintidós mil ochocientos euros con un gran equipamiento de mantenimiento incluido financiando convenio de Bank hasta el treinta y uno de julio de NVA serie 1M Sport descubrirlo en la red de concesionarios BMW o el DNI

Voz 17 10:59 entonces te gusta conducir diez la ira eléctrica del automóvil consigue mañana con el país una revista especial de cien páginas que vislumbra la revolución del automóvil que cambiará nuestras vidas este sábado veintinueve de junio lleva T gratis la revista Motor con el país

con Pepa Bueno

Voz 1727 11:24 son las ocho y once siete y once en Canarias y ahora mismo a diez mil kilómetros de aquí están reunidos los principales líderes mundiales el G20 ya empezado en Osaka en Japón y con la foto de familia hecha ya se han puesto en marcha los debates y las reuniones bilaterales en Japón está la enviada especial de la SER Inma Carretero buenos días

Voz 11 11:44 qué tal buenos días en estos momentos y mal presidente

Voz 1727 11:46 Sánchez participa en uno de esos debates sobre economía digital

Voz 11 11:51 sí es una intervención a puerta cerrada después de haberse hecho la foto de familia en la que todas las miradas han estado puestas en Donald Trump ha llegado charlando animadamente con Putin luego le ha dado mucha conversación al príncipe saudí acusado de la muerte de un periodista que era quién estaba a su derecha en la tarima en la que realmente han recolocado a los líderes porque a primera hora en la información que facilitaron a los gráficos al lado de Trump quién estaba era así Jinping el presidente

Voz 0099 12:16 sino que sí que lo ha buscado después para dar

Voz 11 12:19 de la mano en plena guerra comercial mañana tienen previsto reunirse se ha producido también un saludo protocolario detrás de Pedro Sánchez que viene a Osaka con posiciones radicalmente opuestas el empeño de España es que no haya un repliegue comercial y que no se rebajen los compromisos en la lucha contra el cambio climático es una postura compartida en la Unión Europea a la que se ha sumado el primer ministro de Canadá el vecino de Trump que se ha reunido aquí con los mandatarios comunitarios

Voz 1727 12:46 Lima no te vayas que ahora mismo vuelvo contigo para hablar de la investidura lo que parece Jaume Bofill pero primero vamos a buscar las claves de este G20 marcado por la disputa comercial entre Estados Unidos y China Xi Jinping y Donald Trump se van a ver mañana se reúnen pero en los debates que ya han celebrado Pekín ha apostado por la cooperación internacional por los mercados

Voz 1775 13:08 dos Rafa Panadero la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede ser el asunto que centre casi toda la atención

Voz 19 13:14 G20 justo antes de empezar viaja en Japón en entrevista con la Fox Trump amenazaba con más aranceles si no llega a un acuerdo mensaje de advertencia para el presidente chino Xi Jinping con quién se va a ver el sábado y todo apunta a una nueva tregua de seis meses para seguir negociando

Voz 1775 13:31 dar también de la otra guerra comercial abierta por Washington con la Unión Europea hay preocupación por posibles aranceles a los coches europeos Irán se va a ver con Juncker que está ya de retirada pero también con Merkel para quién también tuvo su mensaje de aviso diciendo que Alemania es un socio fallido moroso y más allá de los asuntos económicos pues atentos a lo que pueda salir sobre Venezuela e Irán temas que está sobre la mesa en la reunión de Tram con Vladimir Putin Moscú es el principal socio diplomático y comercial de Caracas y de Teherán pero a Putin no a Putin no le ha mandado ningún mensaje de aviso

Voz 1727 14:05 ya aquí en España es justo eso un aviso otro lo que ha mandado el PSOE ha Unidas Podemos tras reunirse como saben con Sánchez el martes Pablo Iglesias dejó caer que la de julio sería una investidura fallida pero que en septiembre quizá sí habría un Gobierno de coalición de izquierdas en referencia a una segunda votación de investidura bueno pues los socialistas José María Patiño buenas los días o no dicen que

Voz 15 14:31 habrá segunda vuelta vamos que os gobierno en julio

Voz 1727 14:33 son expresión

Voz 15 14:34 más presión a derecha e izquierda el peso de Derecho quiere Pepa un Gobierno operativo en agosto esto es el mensaje con el que sus dirigentes intentaron recortar ayer ese plazo nuevo abierto por Pablo Iglesias y de ahí la explícita advertencia de la ministra de Hacienda en funciones María Jesús Montero

Voz 20 14:50 dejen clara cuál es la posición que va a adoptar e este

Voz 1727 14:54 simplemente Julia cuando ya definitivamente

Voz 20 14:57 se le ponga fecha a esta investidura pero insisto no va a haber segunda vuelta

Voz 1108 15:03 hemos Irene Montero se quitó presión al reiterar que Sánchez quién busca en estos momentos el apoyo de la derecha no la suya

Voz 21 15:10 están manifestando que quieren la abstención el voto favorable de PP y Ciudadanos para para conseguir investir a Pedro Sánchez presidente y a partir de ahí creo que los cruces de acusaciones obra

Voz 1108 15:20 en este pulso anduvieron ayer las dos formaciones en los corrillos informales que se formaron en el Congreso tras el homenaje a las víctimas del terrorismo mientras Sánchez sigue cosechando apoyos indirectos de formaciones propensas a entenderse con Unidas Podemos los tres diputados de Jones Mercat suspendido por estar procesados Rull Turull y Sánchez piden que sus compañeros se abstengan se alejan así de la estrategia de Push the money Se acercan podríamos decir a la de Esquerra que hoy en Barcelona cierra con Bildu una postura cómoda para facilitar que Pedro Sánchez sea investido

Voz 1727 15:51 Emma Carretero al presidente todo esto le pilla primero en Japón y luego el domingo en Bruselas que impresión es ahí en la delegación española sobre la investidura

Voz 11 15:59 pues no son muy optimistas Pepa lo que nos trasladan es que la posición de Sánchez es firmes sobre el día de la votación Nos comentan algunos miembros de la delegación española que están convencidos de que el presidente ya tiene la fecha en la cabeza no ocultan su preocupación de hecho no ha viajado a Osaka la cúpula del equipo de La Moncloa se ha quedado en Madrid estamos en pie no pulso dicen cada jugador está jugando fuerte sus cartas y en medio de todo esto aseguran que era obligada la presencia de Sánchez aquí en el G20 pero el momento es especialmente intenso porque está pendiente también de esa renovación de las instituciones europeas de hecho hace unos minutos ha estado Sánchez tratando este asunto con Donald Tusk el presidente del Consejo Europeo que se reúne el domingo en Bruselas

Voz 1727 16:41 Inma Carretero José María Patiño gracias a los dos

Voz 11 16:45 gracias hasta luego

Voz 1727 17:29 dos hechos

Voz 2 17:32 se dejan sorprender hoy Pepa Bueno hoy hace justo

Voz 1727 17:40 yo siglo cincuenta años que se puso la primera semilla de la revolución LGTB hice puso en un bar mítico de Nueva York el stone Wall que en el año mil novecientos sesenta y nueve era el preferido de los gays lesbianas y los transexuales el veintiocho de junio de aquel año no llegó la policía montó una redada muy violenta la gente dijo basta tomaron las calles para salir de la clandestinidad y reivindicarse al año siguiente el veintiocho de abril se celebró la primera manifestación del Orgullo corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado

Voz 1510 18:13 ese día en Nueva York miles de personas asistieron al funeral de Judy Garland icono gay del momento verticales manera o la de bombas del sur de Manhattan quería brindar por ella escuchando sus discos dos canciones por veinticinco centavos en la rocola

Voz 17 18:30 dónde tocáis augura que Torné When

Voz 1510 18:39 las redadas de la Policía eran habituales durante los años cincuenta los propietarios de estos bares serán miembros de la mafia la homosexualidad era reprimida y la ley cabaret de Nueva York prohibía las actuaciones pero estos bares eran los únicos espacios libres para la comunidad gay Sandy rap actuaba esa noche Number lésbico cuando la avisaron de que había una redada

Voz 27 18:59 la otra más tenso pero esa noche pasaba algo nuevo la gente confrontada a la policía y eso eso lo cambia todo instruido

Voz 1510 19:11 Rajoy Rouse estaba bailando con un amigo Trans cuando llegaron

Voz 2 19:14 el forcejeo con la Policía

Voz 1510 19:21 mira empezaron a congregarse cientos de personajes cuando empezaron los enfrentamientos contra los agentes que se atrincheraron en el bar lanzaron cubos de basura botellas piedras tiraron un cóctel molotov hasta que llegaron los bomberos y refuerzos de la policía esa noche acabó con trece detenidos decenas de heridos y el local destrozado por Berti recuerda el enfado de la gente no estaban dispuestos a seguir escondiéndose a Nano m que salía en ese momento que estaban haciendo historia con su orgullo que siguen reivindicando cincuenta años después ir recordando que pasó en esa madrugada del veintiocho de julio de mil novecientos cincuenta y nueve

son las ocho veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:11 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días nos espera un viernes de calor sofocante Madrid siguen subiendo los termómetros y seguimos en alerta naranja por esas altas temperaturas que hoy van a llegar a los cuarenta grados de máxima

Voz 28 20:26 pues horroroso tienes que buscar la sombra las obras éstas son horrorosas también

Voz 1510 20:31 eh así que nada

Voz 0099 20:33 de tan fresquito

Voz 28 20:35 a dos y a pasarlo como se puede hasta las vacaciones El Lago

Voz 15 20:39 hoy el negocio de esto no es vender periódicos y revistas

Voz 1275 20:43 muchos llevan pero los que se quedan se apañan como pueden con estas temperaturas aunque los hospitales la situación se ha complicado por este calor Comisiones Obreras denuncia que hay problemas de climatización

Voz 0099 20:53 en el Gregorio Marañón en la paz en el Carlos

Voz 1275 20:56 cero a lo que se suma otro episodio de saturación en las urgencias Rosa Muelas es portavoz de este sindicato la situación que viven no solamente los trabajadores también los propios usuarios

Voz 29 21:07 es algo evitable y la Consejería lo sabe nunca hasta ahora ha puesto las medidas suficientes para verdaderamente intentar salir

Voz 1727 21:22 hoy comienzan en Madrid los datos oficiales del orgullo

Voz 1275 21:25 vemos la bandera arco iris desde la una de la tarde en la fachada de la Asamblea de la Real Casa de Correos del Palacio de Cibeles allí en la sede del Ayuntamiento de Madrid el alcalde Almeida ha colocado en la víspera del orgullo una nueva bandera de España llevándose que preside la fachada de Cibeles sido pidió Vox hace unos días así que la bandera arcoiris quedará relegada a un lateral el lateral izquierdo Inmaculada Sanz es portavoz del equipo de gobierno nosotros pues vamos

Voz 24 21:51 va a poner mañana esa bandera

Voz 30 21:53 eh como se venía haciendo en los años anteriores en en el edificio también de de Cibeles

Voz 1275 21:58 en algunos otros edificios municipales y el fin respeto las opiniones de de todo el mundo pero desde luego tenemos muy claro cuál es el modelo

Voz 30 22:05 ciudad en el que queremos estar aquí no hemos venido a contentar a la izquierda decía ayer el al el alcalde

Voz 1275 22:11 pero desde luego tenemos muy claro cuáles son nuestros valores nuestros principios políticos al acto para levantar la bandera del orgullo en el Ayuntamiento no va a acudir hoy la Federación Estatal de Lesbianas Gays Transexuales y Bisexuales por la incoherencia dicen del consistorio coges ágil expresidenta

Voz 31 22:26 en coherencia política con el pacto que han hecho la FELGTB rechaza el pacto con la ultraderecha entendemos que no debemos estar porque el símbolo de la bandera es un símbolo de respeto a un símbolo de igualdad y que ahora mismo estamos viendo amenazada no basta con bajar una bandera sino con hacer compromisos reales

Voz 1275 22:47 por la mañana Amnistía Internacional va a colocar otra bandera en la Plaza de Pedro Zerolo en Chueca una bandera de ciento cuarenta metros cuadrados con el lema Sé quién quieras y de la política en las horas previas a la ronda de contactos que el lunes va a iniciar el presidente de la Asamblea para conocer si hay opciones de proponer a un candidato o candidata a la presidencia de la Comunidad ciudadanos dice que el papel que firmó con el PP para darle su apoyo Isabel Diaz Ayuso a cambio de quedarse con el bastón de mando en el parlamento regional es ahora papel mojado el candidato socialista Ángel Gabilondo ha confirmado aquí en la SER

Voz 14 23:18 su intención de intentar ser presidente teniendo en cuenta

Voz 0175 23:22 no me lo oyes que tuvimos de voto Si teniendo en cuenta que somos el cuerpo que tenemos también más diputados explotadas en la Asamblea luego visto también en las reuniones que hemos tenido hoy vistos los apoyos que hay por parte de otros grupos pues creo que es mi responsabilidad desde luego mostrarme ante el presidente de la Asamblea para que consideren si puedo ser candidato

titulares con Cristina del Casar

Voz 32 23:49 a la espera de una resolución judicial definitiva el Juzgado Instrucción prohibe a Fidel la venta o alquiler de los mil ochocientos pisos sociales adquiridos durante el Gobierno de Botella la medida se lleva a cabo después de que el Audiencia Provincial al

Voz 1275 24:00 la comisión organizadora del examen de inglés de las oposiciones a maestro asegura que el audio de la prueba adecuado y conforme a la convocatoria tras las protestas de los opositores la comisión subraya que en estas pruebas se busca elegir a los mejores capacitados

Voz 32 24:12 polémica en el hospital de Villalba pues las contrataciones de enfermeros para este verano los actuales trabajadores denuncian que los nuevos contratados cobrarán más que el personal de plantilla esta mañana los representantes sindicales hablarán con la Gerencia del Hospital para negociar una subida paulatina de las retribuciones de este peso

Voz 1275 24:27 allí los vecinos del barrio de Campamento se oponen a la retirada de los semáforos de la a5 cuarenta y ocho colectivos lamentan la decisión de nuevo equipo de

Voz 33 24:34 pues nada

Voz 17 24:36 los de postres

Voz 9 24:40 en Hoy por hoy a la eh

Voz 1275 24:43 Vera de yo Félix hoy tenemos presentación en el Metropolitano José Antonio Duro buenos días

Voz 0838 24:47 hola qué tal buenos días sí porque lo del portugués es inminente pero todavía no es oficial aunque es evidente que en las próximas horas se va a confirmar hoy le toca el turno a Marcos Llorente el ex del Real Madrid que desde las once y media va a ser presentado como nuevo jugador del Atlético en el estadio Gil blanco y además una venta en el conjunto blanco la de Mateo Kovacic cuarenta y cinco millones de euros harán que el jugador sea traspasado de forma definitiva al Chelsea

Voz 1727 30:18 enseguida abrimos la Mesa de la análisis hoy con Teodoro León Gross Jesús Maraña Mariola Urrea pero primero Miquel book conseller de Interior de la Generalitat catalana buen día buenos días

Voz 16 30:29 cuando llegaba muy buenos días a última hora tiene sobre el tema

Voz 1727 30:32 tenían Tarragona sigue sin control verdad consejero

Voz 16 30:35 vienen creemos buenos lo primero que se están asegurando perderemos una zona de flanco derecho que es la que se tiene que trabajar a lo largo se ha trabajado esta noche sirve que continúa trabajando algo el día

Voz 1727 30:48 no hay población en riesgo

Voz 16 30:50 no no en ningún caso ir el caso de que si no hubiera una pequeña la posibilidad como ayer por eso los municipios correspondientes o desalojado y hemos las lascas salga aisladas que hay en el terrero iba a las confiere veíamos es desalojar digamos pero por ahora la previsión es esta

Voz 1727 31:14 y la previsión del tiempo es mala para hoy más calor menos humedad además viento alguna recomendación para la gente que vive en el área del incendio muy amplia ya

Voz 16 31:25 y pérdida de todos a la ola de calor a la planificación es intenso a la baja hubiera temperatura de izquierda que el hay una baja de viento pero que lo será muy intenso por lo tanto la recomendación no sólo para el siete envió sino para para el resto de zonas dos fosas es que ahora digo la gente tome mucha precaución que cualquier cosa podía hacer cualquier otro día pero que hoy es un día de máximo riesgo

Voz 0099 31:57 ya sé que lo prioritario es acabar con las llamas

Voz 1727 31:59 es lo más importante ahora mismo pero sabemos que el incendio empezó un en un estercolero por la acumulación en malas condiciones parece de estiércol de gallinas se plantean tomar algún tipo de medida

Voz 16 32:11 si bien eso corresponde a os agentes rurales son los que diagnostique diagnosticar la causa del incendio y los que a posteriori actúan no ahora mismo los hórreos el departamento de Interior de la Generalitat a los bomberos aseguran estamos a conjuntamente trabajando con otras unidades como la AV y otros el cuerpo sin vida trabajando intensamente para apagar ya paga las definitivamente ese incendio y creo que luego a posteriori los agentes harán el trabajo que tenga que hacer y en caso que alguien está no tuviera las cosas como se que marca la ley o las ordenanzas pues evidentemente habrá más actuaciones pertinentes

Voz 1727 32:55 Mikel el book conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña gracias y mucha suerte en la faena que tienen entre manos hoy

Voz 16 33:02 muchas gracias y llegar a ser también el trabajo que están haciendo ustedes a la hora de comunicar lo que lo que está sucediendo y poder avisar a la población a la que contrajo creatividad

Voz 1727 33:13 gracias consejero y suerte en esa en esa tarea les recuerdo que son ya dos las víctimas mortales que deja esta ola de calor en España el hombre de ochenta años que se desvaneció ayer en plena calle en Valladolid y esta mañana se ha confirmado la muerte de chaval de diecisiete diecisiete años por un golpe de calor en Córdoba enseguida hablamos de la crisis climática hablamos del G20 que ha empezado en Japón está allí Pedro Sánchez estamos mal Trump que ha llegado disparando contra todo y contra todos y hablemos del Gobierno de España y de los gobiernos autonómicos pero antes

Voz 37 33:53 la nueva forma de proteger lo que más te importa

Voz 0099 34:19 antes

la columna de Almudena Grandes

Voz 0099 34:22 lo coces compuso una música maravillosa para una vieja leyenda cuando se aburría o pastorcillos gritaba que viene el lobo y se partía de risa mientras sus vecinos corrían a esconderse hasta que un día el nuevo llegó nadie atendió a sus gritos así estamos nosotros mientras unos advierten que viene al adelanto electoral otros están seguros de que es una amenaza para presionarles y entonces llega a los que dicen así no pactar hemos reciben exactamente la misma respuesta pues así nosotros tampoco pasan los días las semanas Yellow amaga por la izquierda luego por la derecha y asuma la oreja pero nunca los dientes y todos son aquel pastorcillos ruso que se llama Pedro Sánchez todos son sus vecinos dicen que no les mueven los sillones sino las ideas todos manejan encuestas cifras cálculos hay que mentir mienten cualquier cosa menos

Voz 1727 35:11 las en la piel de sus votantes te gustaría

Voz 0099 35:13 a a quienes me han votado de verdad les importaría que yo no tuviera un cargo les molestaría tanto que nombrará a alguien de otro partido preferiría nuevas elecciones El lobo llega siempre llega al final cuando nadie lo espera ida mordiscos que se comen medio grupo parlamentario de un bocado entonces ya no sirve de nada a dar gritos y las encuestas las cifras los cálculos no consuelan a nadie de la realidad así que de momento yo me voy de vacaciones ha sido un placer y un privilegio dirigirme a ustedes todos los viernes ojalá sean muy felices

Voz 2 35:52 además la ratio sobre las cosas te gusta estar informado supuesto horas el entretenimiento muchísimo entonces escucha

Voz 24 36:01 a hacer por favor escucha la SER por favor

a las ocho y treinta y siete las siete y treinta y siete en Canarias

con Pepa Bueno

Voz 4 46:54 bueno si tenemos en cuenta las firmes posibilidades de que haya un grado alto de teatralización

Voz 15 47:03 pues es verdad que

Voz 4 47:05 estamos ante una coalición de perdedores como se decía en otros tiempos no pero con todas las posibilidades de terminar gobernando porque han demostrado en un montón de Andalucía que es posible solucionar esas esas diferencias lo fundamental a mi juicio de lo que ha ocurrido en este último tramo y sobre todo en ese documento de exigencias que plantea Vox es al margen efectivamente medidas que nos retrotraen a bueno no se desea el Neolítico directamente no que ya C's y PP han dicho que no se plantean vamos a ver porque ha habido algunas que no sabemos todavía hasta dónde llegan un qué medidas Evan aplica pero que figuran en por ejemplo en en los cambios que ese reto Caron de los presupuestos andaluces no que es el único documento donde ya figuran los tres lobos no de PP Ciudadanos y Vox bueno digo documento para mí la clave lo fundamental es el punto uno donde dice expresamente que exige que haya un acuerdo a tres abiertamente es decir admitido por los tres en el que se firmen los tres es un emplazamiento directo a Ciudadanos lo demás me parece que son fuegos artificiales lo que está exigiendo boxes de ustedes ya de ignorar porque dependen de mí a mis electores yo les tengo que vender que sirva para algo para lo que quiero servir es para ponerle a usted la realidad delante de los ojos no admita yo creo que efectivamente quién yo creo que en el PP no están muy nerviosos con esto porque a quién desgasta realmente esa ciudadanos que se ve en la coyuntura de decidir de visibilizar que quiere hacer que va a hacer a cambio de qué

Voz 1926 48:45 sí bueno es que decías no quiere no quieren contar con BOC si yo creo que si quieren contar con Vox el problema es como meter a box sin que se note demasiado que Vox esto

Voz 1727 48:55 hay no eres bella no hay manera hace de renovar al principio ya lo y maneras si hecho

Voz 1926 49:00 al final ya verás yo yo va mi apuesta desde luego es que Vox estará no efectivamente como decía Jesús claro es que es que es es yo no tengo ninguna simpatía por Vox pero evidentemente entiendo que como partido con con

Voz 15 49:13 cena asociados de miles de votantes

Voz 1926 49:16 o no ser tratados como apestados por quienes se supone que son sus compañeros de espacio ideológico y con quiénes suman mayorías parlamentarias pues para ellos es ese discurso completamente irritante e inaceptable no es decir yo quién creo que efectivamente está cómodo de momento en esta situación Ayuso está a dos bandas está tratando de contentar las exigencias retóricas en muchos casos que plantea Vox que también se ha visto en Andalucía donde esas exigencias en términos presupuestarios son muy bajos pero en término

Voz 1727 49:45 retóricos son más o menos significativas el problema

Voz 1926 49:48 en Ciudadanos no hizo ayer bueno me me pareció excelente como llevas Tea Aguado a a quedar en evidencia al borde del ridículo con con esas contradicciones en las que dice oiga no nos tienen que apoyar pero nosotros no vamos a apoyar a Pedro Sánchez es que él tiene un socio preferente cuando Ciudadanos ha elegido claramente un socio preferente al que está apuntalando en comunidades muy lejos de todo su discurso tradicional de los gobiernos de cambio Inés Arrimadas ayer lo lo volvía a repetir en en Twitter no es decir les indigna muchísimo que se entreviste que Bildu pueda estar en ninguna ecuación pero no dan ninguna salida alternativa esa ecuación no hay por lo tanto efectivamente aquí cada uno está atrapado en ciertas contradicciones tiene claro lo que exige el PP se encuentra relativamente cómodo pero yo creo que Ciudadanos es quién verdaderamente está sufriendo las contradicciones de su discurso

Voz 1727 50:40 yo diría que sí

Voz 0099 50:41 Ciudadanos está reabriendo una partida que aparentemente estaba cerrada con otorgándole la confianza al Partido Popular para que gobernara Madrid hilo está bien reabriendo la partida porque creo que su mejor alternativa posible puede pasar por unas nuevas elecciones en Madrid nunca por hacer viable que quién ganó las elecciones señor Gabilondo pueda ostentar la presidencia de la Comunidad de Madrid y en ese juego en el que la mejor alternativa posible para ciudadanos puede pasar por unas nuevas elecciones

Voz 1727 51:16 lo que le