Hoy por Hoy (28/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 3 00:22 bueno ya tenemos una de las fotografías más esperadas de la cumbre del G20 el encuentro Javier entre Putin y Trump si el presidente de Estados Unidos

Voz 0858 00:33 ha dicho que su equipo y el del Gobierno ruso tienen mucho sobre lo que hablar incluido el desarme y la política proteccionista ante los fotógrafos trampa bromeado con Putin y le ha pedido que no interfiera en las elecciones de dos mil veinte como le acusan de haber hecho en las de dos mil dieciséis para beneficiar la él para beneficiar a Trump es viernes veintiocho de junio y en la ribera del Ebro en Tarragona sigue la lucha contra el fuego las llamas han arrasado ya más de seis mil quinientas hectáreas aunque los bomberos han conseguido perimetral

Voz 1189 01:03 algunos focos el conseller de Interior Mike algo

Voz 0858 01:06 Cook acaba de decir aquí en Hoy por hoy que no hay riesgo para los pueblos de esa comarca aunque pide precaución a los vecinos porque las temperaturas hoy van a ser extrema

Voz 4 01:14 hoy el peor día de todos la planificación

Voz 5 01:16 es que hoy sea el día más intenso la baja humedad temperatura pero que el calor será muy intenso por tanto la recomendación es que ahora digo la gente mucha precaución que o cualquier cosa que ha podido hacer cualquier otro día creo que hoy es un día de máximo riesgo

Voz 0858 01:31 todo esto en la mañana en la que se ha confirmado además una segunda víctima mortal en España por la ola de calor es un chico de diecisiete años que ha fallecido esta madrugada en el Hospital de Córdoba a causa de un golpe de calor que sufrió ayer la otra víctima es un hombre de ochenta años que ha caído desvanecido cayó ayer desvanecido en una calle de

Voz 3 01:49 ah vale

Voz 0858 01:51 en la delantera de la acera acaba de hablar Ángel Gabilondo candidato socialista a la Comunidad de Madrid insiste en que no se va a abstener para facilitar la investidura de la candidata popular

Voz 1189 02:00 Arda Isabel Diaz Ayuso tiende la mano hacia

Voz 0858 02:03 la danos para negociar dice una alternativa de

Voz 6 02:06 el objetivo es o de configurar un Gobierno con estabilidad repito no delación es lo que yo creo que para eso los abrimos desde luego no escurrimos siempre dice que nos coincidíamos a nadie pues también a Ciudadanos a quienes llamamos a que se sume a ese proceso

Voz 0858 02:23 la cosa más un grupo de científicos españoles ha descubierto una propiedad de la luz que ayudará dicen a estudiar mejor los elementos más pequeños de la naturaleza como los virus las células o los átomos Pascual Donate según

Voz 3 02:34 los estudios posible cambiar la velocidad de rotación de los haces de luz una propiedad que hasta ahora no se había observado los investigadores dicen que estos Acesa actúan como un torbellino pueden atrapar en medio moléculas partículas minúsculas de hacerlas girar también a nuestro antojo lo que permite observarlas en tres dimensiones para su estudio

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

hola qué tal muy buenos días a todos

Voz 3 04:12 en el capítulo de hoy hoy hace dos meses de las elecciones generales es una indecencia y sesenta días después

Voz 1280 04:19 saben ya sabemos todos con quién pacta el señor Sánchez

Voz 4 04:23 yo quiero mandar un mensaje al Gobierno de España hoy por hoy tenemos que seguir avanzando seguir avanzando

Voz 3 04:28 avances para nosotros es muy serio porque se trata este país no se trata de estrategia mide táctica partidista

Voz 9 04:34 no vamos a entrar en ningún en ningún cruce de acusaciones creemos que la formación de gobiernos una cuestión seria

Voz 10 04:41 José si quieren ustedes estos detalles pase con leche cruasán

Voz 11 04:52 es una infamia venga porque además es que todo el mundo sabe con quién pacta Sánchez lo hemos visto es lo que tiene que hacer es decir qué quiere para España la estabilidad y la gobernabilidad de España para conseguir investir a Pedro Sánchez presidentes esa idea que ha hecho circula curias poderes civiles que porque no podemos perder ni un solo minuto quieren la abstención el voto favorable de Ciudadanos en solitario

Voz 9 06:00 señora Ábalos la vicepresidenta el propio presidente del Gobierno nos han transmitido que quieren el apoyo de la derecha

Voz 12 06:09 sí en absoluto es verdad no sé cómo alguien lo puede decir esto porque lo único que les estamos pidiendo a la derecha

Voz 11 06:16 de países que no que no obstaculice que no obstruyen

Voz 4 06:27 tenemos que decir es que no se puede negociar absolutamente nada con Bill casi llego a Sants estamos con las notas

Voz 1280 06:37 porque estamos esperando ver cuando lo viene bien al señor Sánchez

Voz 9 06:43 compromiso irrenunciable para que haya un gobierno de Partido Socialista y unidas

Voz 12 06:47 los no hay mayoría para gobernar con Unidas Podemos en una situación en solucionarlo

Voz 3 06:59 no se confíen

Voz 11 07:02 por qué entiendan que va a haber una segunda loba de segunda vuelta Pepa Bueno porque no hay alternativa que no hay segunda vuelta como mucho la perdiz

Voz 2 07:24 cerramos semana en Hoy por hoy con Mariola Urrea

Voz 3 07:27 con Tiburón León Gross con Jesús Maraña ICO lo que acaban de escuchar hoy hace dos mil

Voz 1727 07:32 meses de las elecciones generales dos meses desde que los españoles fuimos a las urnas elegimos a no es

Voz 1189 07:38 los representantes nuestros representantes

Voz 1727 07:41 hay andan sin ponerse acuerdo incapaces puesto dicen en público de encontrar el punto en común para que arranque la legislatura y que este país tenga un gobierno estable para cuatro años por lo menos el desencuentro entre el PSOE y Unidas Podemos ha llegado a tal punto que la hipótesis de la repetición electoral está encima de la mesa la maneja especialmente el Gobierno que está planteando la disyuntiva o hay investidura en el mes de julio o vamos a elecciones de nuevo

Voz 13 08:08 que dejen clara cuál es la posición que va a adoptar este próximo mes de julio cuando ya definitivamente se le ponga fecha a esta investidura pero insisto no va a haber segunda vuelta

Voz 1505 08:19 respondía la ministra Montero a una a unas declaraciones Mariola de Iglesias crecía bueno parece que esta primera investidura va a ser fallida iremos a una segunda en septiembre y quizá entonces allí

Voz 1727 08:30 gobierno de izquierdas da la impresión

Voz 1505 08:32 o de que las partes se han enrocado en sus distintas posiciones y ante el pretendido bloqueo de las mismas han pasado a una nueva fase que es la de introducir presión en el adversario político para que ceda yo discuto esta metodología de negociación que creo que cada vez coloca las partes en una posición de menor movimiento para buscar una salida negociada hay una salida apetecible para todos donde los intereses de las dos partes de Podemos y PSOE puedan encontrar reflejo en un mejor acuerdo

Voz 1727 09:09 así Jesús esta esta manera de plantear las cosas del Gobierno del PSOE de esta semana y ya van acotando mucho el el terreno tiene que ser en julio en la primera vuelta sino sale en la primera vuelta de la primera votación la investidura de Pedro Sánchez a elección esto cómo lo ves

Voz 14 09:28 bueno a ver en en una negociación para para para acuerdos de gobierno como en tantas otras facetas políticas es tan importante o más lo que se hace internamente lo que se hace a oscuras por decirlo así que lo que se ha trasladado lo que se instala en la opinión pública no lo que es instar en la ciudadanía a mí me parece preocupante que lo que se está instalando en en el electorado afectado por estos posibles acuerdos es decir electorado progresista es que hay una parte que sería Unidas Podemos que pone como primera exigencia la presencia en el Consejo de Ministros desde el otro lado se filtra además que la exigencia rotunda del propio Pablo Iglesias de estar por supuesto niega esa parte que esté haciendo eso no por otro lado bueno que solía lo están expresando públicamente bueno pues el Gobierno lo que manifiesta es que no está dispuesto a aceptar esa esa esa exigencia y está dispuesto además a ir elecciones no de cualquier manera sino directamente es decir acumular los dos pleno de investidura el hace unos días han infalible dimos una una historia una crónica porque las fuentes que creemos bueno obvia obviamente bien informadas nos trasladaban eso que había una disposición acelerar lo en ese sentido con su argumentación también diciendo no sólo porque las encuestas le indiquen que le iría bien al peso en ese sentido y le iría muy mal a Unidos Podemos sino también porque creen que dejar dos meses que es lo lo previsto constitucionalmente para ir a unas nuevas elecciones sino hay un candidato votaba Leo que que saque una mayoría suficiente también contribuiría a desgastar mucho al al al Gobierno que es quién tiene que tener la iniciativa porque Manu dirían llevan ustedes ya cuatro meses prácticamente Illes encargamos que solucionarán esto y que hubiera un cuatro años de legislatura ya real y efectiva no bueno tienen argumentación me parece preocupante por eso era lo que decía al principio que lo que se está trasladando es mucho más tacticismo oposiciones muy muy cerradas que una disposición es real y profunda de llegar a acuerdos para sumar ciento sesenta y cinco y es verdad no nos olvidemos que luego harían falta algunos más no eso cada uno de los actores tanto el PSOE como Unidas Podemos la divergencia por ahí porque el PSOE mantiene que es es un motivo para no aceptar esa coalición mientras que Unidas Podemos dije oiga reciban que desde dos sesenta y cinco va a ser mucho más fácil sumar entonces lo que a mí me sobra de todo esto en esta ecuación también son los mensajes insistentes hacia la derecha porque simplemente porque creo que no son creíbles es decir que es la propia la derecha cuando digo derecha digo y ciudadanos fundamentalmente quienes se encargan de desmentir rotundamente esa posibilidad no se más adelante no se en otra fase no se después de otras selecciones pero ahora mismo esa posibilidad es claramente inviable con lo cual todo lo que sean argumentos que son

Voz 1727 12:25 poco creíbles me parece que están desgastado

Voz 14 12:28 a los principales actores de esta de esta negociación

Voz 1926 12:31 Teo me decía Jesús que que al Partido Socialista dos meses le producirían un desgaste si es posible que algo de erosión experimentará pero pero yo creo que Sánchez que por otra parte tiene el precedente de Rajoy que que dejó que era durante seis meses la situación y aumentó su su resultado electoral entre diciembre del quince de junio del dieciséis yo creo que sí también esperaría en todo caso mejorar en las expectativas electorales por el deterioro de Podemos no yo creo que le preocupe además a Sánchez en este momento más que el desgaste que pueda tener en esos dos meses que dudoso el hecho de que su liderazgo internacional en el que el evidentemente está haciendo una apuesta fuerte este fin de semana tiene escenario estelar entre el G20 en Japón hoy mañana y el domingo lunes la cumbre europea yo creo que ahí sí que él necesita estabilidad y necesita un Gobierno que verdaderamente le fortalezca por qué sexo contrario le debilita el hecho de no tener resuelta la gobernabilidad en España pero pero es evidente no no decir Common planteado tanto Mariola como Jesús estamos en una fase de la negociación que no recuerda mucho de la semana pasada a ese juego del gallina Chicken Game en el que ambos están midiendo quién frena el último

Voz 3 13:46 es decir van camino del Gobierno de España

Voz 1926 13:49 los dos se si ese es el problema no es decir el Chicken Game evidentemente para ganarlo hay que ser un virtuoso la negociación pero

Voz 14 13:57 es que en ese argumento que dabas de la bueno pues la necesidad que puede tener el Pedro Sánchez de resolver esto por el peso que ha ganado internacionalmente sede líder ahora mismo de la socialdemocracia en Europa el partido más fuerte pero sin embargo uno de los datos más concretos de esta semana y que indican que el Gobierno tiene claro que la investidura va para largo es la renuncia de Borrell Europarlamento es que él mismo ha reconocido públicamente que uno de los motivos principales era que la investidura va para largo y que no se puede tener la cartera de Exteriores provisionalmente en manos de la vicepresidenta o bien

Voz 1926 14:33 estoy de acuerdo contigo Jesús en que en que asumen que es sintomático lo de Borrell de que la legislatura puede puede extenderse eso no significa que no piensen que en cuando lleguen a unas próximas elecciones llegan les vaya a ir mejor a nunca una cosa una cosa una cosa es no pero como por eso te decía yo que no creía en la en la idea de la erosión yo yo lo que creo pero claro yo me refería

Voz 14 14:56 perdona a la erosión que ellos consideran que les desgasta haría estar esos dos meses para intentar una nueva investidura me entiendes me por eso están lanzando el mensaje y ayer ya lo explicitó la administración al corte que acabamos de escuchar diciendo no no es que no no pensemos en dos meses para volver a retomar negociaciones ronda de contactos para otra investidura otro intento no que bueno que podría entenderse como una presión

Voz 1189 15:19 el nuevo hacia Ciudadanos por ejemplo para busca

Voz 14 15:21 era una alternativa a la que no saliera con Unidas Podemos o bien para forzar mayor presión para que podemos cediera no bueno pues están en el mensaje de que

Voz 1926 15:30 eso desgasta mucho

Voz 14 15:34 les convendría más ir a unas elecciones directamente tal como ven demoscópica mente el asunto ahora mismo no

Voz 1505 15:39 yo creo que de lo que estamos conociendo de lo que de lo que se advierte en los medios de comunicación porque recoge las intervenciones de uno y otro pareciera que el método la metodología de negociación que se está utilizando es la la competitiva la de uno gana otro pierde o con ministro eso sin ministros o aceptas esto o te planteo como amenaza y como alternativa esto otro que es peor para ti y creo que este método yo está superado hay otras métodos

Voz 1727 16:10 Mejías las colaborativa

Voz 1505 16:13 que que yo creo que permiten obtener mejores resultados para ambas partes siempre que no se enfoque hemos en los intereses que persigue cada una de ellas no tanto en los posicionamientos de partida que cada unos haya evidenciado expresamente en los medios de comunicación y una cuestión más que que imagino y espero que esta metodología cooperativa sea la que usted

Voz 1727 16:34 Armando se vamos

Voz 1505 16:36 sotto voce confío porque creo que quién está al mando de una negociación tan importante como la

Voz 1727 16:41 figuración de un gobierno conoce

Voz 1505 16:44 de todas estas técnicas me niego a pensar que no la conoce

Voz 3 16:47 k elementos para la esperanza Aguirre hasta mañana

Voz 1505 16:51 pero hay otra y hay otra cosa que quería da apunta Ari muy brevemente qué es me sorprende que el Gobierno no haya anticipado una reacción como la que formuló Irene la la portavoz el grupo de Podemos no es razonable que sitúa amenazas a alguien con acudir a una sesión de investidura sin contar con los apoyos y les traslada es la presión para que se pronuncie es razonable que él es el otro Explorer explote para su beneficio todas las posibilidades que da nuestra legislación que diga bueno pues no nos volvemos a ver los volvemos a sentar a la mesa de negociación en el mes de septiembre es razonable quiero decir no es tan descabellado si quitamos a un cierto valor a estas palabras la cuestiones no sé

Voz 3 17:44 no sé que es todo una pues pero yo no sabía donde los cuantos

Voz 1727 17:47 en este momento político en el que estamos en el que todos los días tenemos que quitarle efectivamente como apunta Mariola valora las palabras a lo que nos dicen en público lo que dicen en privado hemos perdido transparencia no me refiero sólo en la negociación del Gobierno comunidades Podemos es desde hace una simulación lo venimos diciendo de Esquerra Republicana hace mucho tiempo que decir de lo que cuenta con gentes del PP gente de ciudadanos bueno es que lejos de avanzar en transparencia democrática estamos dando pasos para atrás para atrás

Voz 1505 18:19 es que se se se hace transparente lo que ocurre es que lo que estamos asistiendo simplemente es a simulaciones entonces es transparente la simulación pero bueno Mariola

Voz 1926 18:30 no sé de dónde dónde encuentra la esperanza más allá de la lógica

Voz 15 18:36 pero la razón la razón en esto

Voz 1926 18:38 acaso no siempre no siempre es bueno confiar demasiado en ella es evidente que se ha pasado de la negociación discreta al órdago público y el órdago público ya no sitúa poco

Voz 3 18:48 de luego hay que retroceder desde ahí pelar con esta

Voz 1505 18:52 es posible no retrocede pero

Voz 1926 18:55 lo cierto lo cierto es que podemos hizo un gesto interesante cuando me han asegurado que el Partido Socialista había trasladado su preferencia de que había que preferían buscar el apoyo de la derecha claro esto ha sido automáticamente desmentido por el PSOE no in coloca ya no sólo coloca órdago sino que realmente lo que evidencia es que en el juego de filtraciones Podemos está en una posición muy incómoda el Partido Socialista ha ido filtrando muy bien sus sus reuniones ha ido filtrando sus intereses ha ido entrando del escenario el tablero de juego podemos yo creo que se ha encontrado descolocado porque Podemos está haciendo una exigencias relativamente es consentido o no es decir tienen suficiente entidad para reclamar la suma de ciento sesenta y cinco en la que aludía Jesús podemos lo que no quiere ser ninguneado en ese pacto pero ciertamente ciertamente la posición de fuerza la tiene el Partido Socialista y el problema para Podemos es que cuando dicen que los sillones no son importantes es que empieza a resultar absolutamente obvió que lo que está bloqueando la negociación son los sillones es que yo creo

Voz 1727 20:00 no tienen en cuenta un factor que es el cansancio del público

Voz 1926 20:03 eh esto es esto es mental

Voz 14 20:05 para mí la mayor reserva respecto a esos vaticinios demoscópicos que es verdad que son bastante coincidentes además en las encuestas que se están manejando me parece que es arriesga disimuló calcular la participación hasta donde caería ya que electorado que parte electorado afectaría más no quería apuntar la línea de lo que está hace un rato comenta

Voz 16 20:26 no Almudena Grandes no y lo de lo del lobo no

Voz 14 20:30 a ver si va a resultar que de tanto tacticismo iré tantas amenazas mutuas llega un momento en que la desconfianza es tal que nadie cree lo que dice el otro están esperando todos aquel otro frene como decía Teo en el juego de gallina al borde del precipicio y es que cuando la desconfianza en una situación como ésta se acentúa tanto tanto tanto es muy difícil luego retrocede Es muy difícil retomar los asuntos donde realmente y sobre todo me parece que erosionan algo que aspira a que ese fuera recuperando lo antes posible que es el crédito es la credibilidad por qué no se prueba alguna vez a decir oiga mire estas son mis bases estos son mis objetivos Éstos son los principios íbamos

Voz 1926 21:12 nueve y veintiuno ocho y veintiuno en Canarias

Voz 17 21:23 electas con Hoy por hoy a través de nuestro Pontes

Voz 4 21:26 la automático marca veinte aquí uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 18 21:39 la Cadena SER presentan el placer de escuchar

Voz 19 21:45 por dificultades en el último momento para adquirir billetes llegue a Barcelona a media noche en un tren distinto del que había anunciado un no me esperaba ganar

Voz 1280 21:56 era la primera vez que viajaba sola pero no está tan asustada por el contrario me parecía una dictadura hable y excitante aquella profunda libertad

Voz 20 22:06 la sangre después del viaje largo y cansado me empezaba a circular en las piernas se tunecinas

Voz 4 22:12 con una sonrisa que asombra Estación de Francia

Voz 1280 22:16 los grupos que están esperando el expreso y los que llegábamos con tres horas de retraso por especial el gran rumor de la gente las luces siempre tristes tenían para mí un gran mental ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla fin a una ciudad grande adora Gdaim sueños por desconocida empecé a seguir una gota entre la corriente el rumbo de la masa humana que cargada de maletas se volcaba en la salida mi equipaje era un mérito muy pesado casi lleno de libros y lo lleva falló misma con toda la fuerza de mi juventud Eddie ansiosa expectación

Voz 4 22:58 nada Carmen Laforet mil novecientos cuarenta y cinco Cadena SER el de cuando los primeros no es una prioridad esta semana es el rodando His últimas escenas de cuenta ve aquí horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto tercero cuarto hay poco saber que las mejores respuestas están en las segundas pero nunca se preguntaba una alumna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar para mí esa es la respuesta muy profesora tengo que creerlo La Ventana séptima temporada con cara

Voz 18 23:41 cabe en todos los escenarios del país dos donde los libros nuevos por supuesto hay sitio para todas las exposiciones que se

Voz 16 23:49 inauguran la Hora Extra es tan intensa que no nos basta con media hora

Voz 21 23:55 buenos días y bienvenidos a la Hora Extra escuchábamos a Ernesto Caballero director del Centro Dramático Nacional que esta semana presentaba su nueva temporada

Voz 2 24:06 la Hora Extra con Marta García toda la cultura domingo a las siete

Voz 4 24:11 día de la mañana una hora menos en Canarias síganos también en Cadena Ser punto com

Voz 27 27:00 Pepa Bueno

Voz 3 27:22 la ola de calor en La Rioja Mariola a tope a tope para se empieza sin piedad aquí en Madrid y tos en Málaga Málaga Teodoro León Gross pues bien veinticuatro veinticuatro graditos el de esta muy calmado estos días en fin están muy agradable cosa que de esta mesa el que nos provocan vía de verdad es que no sé si hay que tomárselo en serio no hay que te este punto

Voz 29 27:54 esto yo no te aseguro que si Mariola desgraciadamente los en la costa andaluza no lamentaban muchas veces de cuando se dice andaluz sigue se alcanzarán temperaturas una cosa es el Valle del Guadalquivir en la sartén de Andalucía donde es relativamente frecuente estar entre treinta y cuatro y cuarenta grados y otra en la costa la costa mediterránea en particular lo que realmente suele tener unas temperaturas muy moderada y muy agradables y me disgusta utilizar este argumento pero siempre a quienes vivimos aquí cerca de de de la bajo las sierras litorales de Málaga

Voz 30 28:28 los ricos casi nunca se equivocaban cuando escogió final casi distintos destinos de vacaciones especial aquellos rico de los años cincuenta y si la memoria no era recuperan se olvidan de hacer la declaración de la renta por eso lo saben dónde iría saben dónde vivir pero no dónde está la Agencia Tributaria bueno hay que tomarse dio la la ola de calor

Voz 1727 28:50 no hay que tomársela muy enserio hoy alcanza su pico mañana será un día también de riesgo extremo está está lo peor que son las dos muertes que tenemos confirmadas por golpe de calor una de un hombre de ochenta años en Valladolid otra de un crío de diecisiete años en Córdoba está el incendio sin control todavía con el perímetro del foco principal ya establecido pero sin control todavía nos preguntábamos esto es un gran incendio forestal de los que hemos T nido en España en verano con relativa frecuencia o es ya un incendio del de los que llaman incendio de sexta generación un súper incendio como los que vivimos tú Ugal trasladamos la pregunta a quién tiene respuesta Juan Picos es profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo buenos días

Voz 15 29:38 hola buenos días lo que tenemos en Tarragona

Voz 1727 29:41 es un gran incendio forestal o es un super incendio un incendio de sexta generación

Voz 15 29:46 bueno es es un gran incendio forestal porque la definición técnica duras depende de la superficie que afecta en este caso estamos hablando ya de miles de hectáreas por lo tanto sí que es un gran incendio forestal pero obviamente todavía no estamos

Voz 1926 30:00 en los peores escenarios que ya hemos visto no

Voz 15 30:02 otros lugares hay que pensar que que cuando estamos hablando de estos mega incendios llegamos a ver o haber visto tanto en Portugal como en Chile como algunos otros lugares del mundo progresión es de más de diez mil hectáreas la hora y estamos hablando de que llevamos un par de días incendios estamos alrededor de las seis mil hectáreas obviamente la la velocidad y la capacidad de propagación pese a que es muy grande es un incendio complicado estamos muy lejos de lo que pueda ser el primer primero

Voz 1727 30:29 para quien este preguntándose ahora mismo pero de que habla estos señores que es un incendio de sexta generación que es un super incendio que es

Voz 15 30:36 bueno de hecho además esta terminología de sexta generación uno de los de los principales los estoy seguro sí fue el primero queda que la denominó así pero lo de los principales valedores está tienen una ideología es Marc Castellnou un compañero ingeniero forestal que además está en el incendio de Tarragona porque pertenencia a los GRAPO a los bomberos de Cataluña y lo que establece una especie de taxonomía o de de de graduación cual aumenta por decirlo así la gravedad del incendio cuando hablamos de ese exageración son incendios casi hasta ves acoplados de de la situación meteorológica son capaces de generar su propia atmósfera e Isona incendios prácticamente que en otros lugares la bibliografía la y en otros sitios llevan tormentas de fuego lo con grandísimas propagación es con esas imposibilidades es de hacerles frente y además con un comportamiento muy difícilmente predecible

Voz 1727 31:30 es lo que pasó en Portugal por ejemplo aquella especie de bombas que salían hacia el cielo y caían en en puntos muy distantes y extendían el fuego rápidamente

Voz 15 31:39 sí de hecho bueno pues ese llega un cierto acuerdo de entender que el primer incendio de sexta generación que del que noticia en Europa podría ser clasificado alguno de los de Portugal de dos mil diez

Voz 1727 31:51 en cuanto tiene que ver al margen ya de cómo calificó hemos el incendio que está ocurriendo en Tarragona cuanto tiene que ver todo esto con por un lado la crisis climática por otro el abandono de nuestros campo

Voz 15 32:03 pues bueno al final un incendio se va a desarrollar en unas condiciones meteorológicas que al final vienen enmarcadas en un en un clima es decir el viento que está ocurriendo estos días en Tarragona es un viento especialmente al elevado seco ir desfavorable qué tiene que ver las temperaturas sobre todo tiene que ver la longitud de la sequía en estas zonas de Cataluña llevan ya bastantes años que no son capaces de cubrir vamos a decirlo así sus necesidades de agua por parte de la vegetación porque bueno van quedando siempre en déficit de agua por tanto la vegetación esta se cae a veces influye más que la ola de calor los humanos sentimos la ola de calor los vegetales lo que sienten es la sequía prolongada que es lo que hace que estén en condiciones más fáciles de arder por lo tanto el fenómeno climático influye pero la cantidad de vegetación el tipo de vegetación que sea viene marcado por por la renuncia que hemos hecho a ocupar ya gestionar el territorio rural

Voz 1727 32:59 hacen falta políticas públicas ya entonces esto es casi una emergencia no

Voz 15 33:04 no es mucho mejor desactivar la bomba que esperar a que explote en nuestro caso el territorio porque hemos renunciado hemos renunciado los productos de de de proximidad hemos renunciado a seguir manteniendo población en él territorio pero no eso población que vive sino población interactúa con el territorio en algunos casos tenemos población que vive rodeada de territorio absolutamente es lo atizado no creo que de una vez por todas tenemos que poner poner el foco el foco hay Hinault bueno entiendo que desde las zonas más urbanas la sensibilidad ante ante las llamas cuando se ven en la por ejemplo la televisión no se habla de ellas en la radio es cuando se pone a flor de piel pero la vegetación que todos los días y este proceso es imparable en en en este dicen esta no estamos de seis mil hectáreas de las cuales prácticamente

Voz 1926 33:54 que son olivares Si cultivos de almendro que llevan más de diez años en un proceso de abandono muy elevado no son seis mil Hinault dieciséis mil

Voz 15 34:06 te mil porque todavía aún quedan agricultores aún quedan gente que está gestionando el territorio pero probablemente en poco tiempo no tuvimos en el siguiente escenario porque esto es progresivo

Voz 1727 34:15 hay algún sitio del planeta donde se esté haciendo bien donde se esté poniéndole remedio a esta situación en los

Voz 15 34:23 en los países desarrollados nos estamos encontrando circunstancias que no tuvimos en la historia ya no sólo porque el clima no está cambiando algo que siempre hemos considerado constante el clima no cambia si el clima Llanos nos está cambiando pero además hemos generado una situación socioeconómica en la cual sentimos que nos podemos permitir el lujo de prescindir del territorio y eso nos ha pasado antes a la historia hay a veces pongo un ejemplo de que la antigüedad de los incendios forestales salían de las ciudades porque se utilizaba el fuego las ciudades y seguían de las ciudades y quemaba en el campo a día de hoy nos encontraremos no estamos encontrando el problema de que el fuego nos va a venir de fuera a saltar entre comillas lo va a afectar a la ciudad como hemos visto en ciudades como Estados Unidos pero como vivimos en dos mil siete por ejemplo en Vigo y es un fenómeno que no estábamos acostumbrados porque llevábamos diez mil años gestionando el territorio incluso gestionando lo con fuego gestionando una agricultura muy intensiva iba a día de hoy hemos preferido traer alimentos y productos de de sitios alejados no

Voz 1727 35:26 profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo ya les decía yo que llamábamos a quién sabía gracias como siempre Bos Días

Voz 15 35:33 es mucho ánimo a todos los profesionales que están ahí trabajando que yo creo que además hay que hay que estar orgullosos de ellos porque porque Catalunya hay España creo que tiene de los mejores eh trabajadores y bomberos forestales técnicos analistas y además investigadores yo creo que que tenemos que destinos también orgullosos confiar que con la ayuda de todos vamos a ser capaces de poco a poco resistir no es a estas estas crisis que así sea

Voz 1727 35:59 gracias muchas gracias Pepa

Voz 27 38:40 Pepa Bueno

Voz 35 38:45 M

Voz 21 38:58 en el Congreso de los Diputados en la sala

Voz 1727 39:01 el constitucional está colgado uno de los mejores símbolos de la transición el cuadro de la abrazo y esta mañana nos acompañan hoy por hoy su autor que se llama Juan

Voz 1926 39:12 genovés sí que es en sí mismo un símbolo y un

Voz 1727 39:16 la testigo primero de la batalla contra la dictadura de aquella dura y larga batalla contra la dictadura después de el periodo de construcción de la democracia Juan Genovés un pintor un artista que expone precisamente estos días en el Centro Niemeyer de Avilés junto a sus tres hijos que son artistas también Juan Genovés Un placer buenos días

Voz 1189 39:41 digo en el ideas cepa llevamos a poner unos

Voz 1727 39:44 la usos estos

Voz 3 39:50 sabe que aplausos son los aplausos del veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis aplausos de quienes asistían al pacto del abrazo se llamó así que firmaron Rivera y Sánchez seamos sí porque un cuadro

Voz 1727 40:05 de este pintor fundamental en la historia artística española el abrazo estaba de fondo significa el abrazo qué significa políticamente el abrazo

Voz 1189 40:18 bueno nosotros que estábamos en la resistencia que es una palabra que ahora parece que se vaya cerrando porque solía decir el entramado ese de que era la la oposición al antiguo régimen eso lo aprendí en en Francia estamos con unos amigos pintores íbamos al cine entonces había un señor el cine unos jóvenes les dijeron salga por favor oscense tiene guardar formas Mis amigos franceses dice quién es esté entonces la gente me respetaba y lo llevaron decía no por favor que me encuentro mienta o no entonces yo digo quiénes eses con esa es ese señor señores un resistente te has fijado que llevo no me Dalí una cosa dice ese señor Nos hace que disfrutemos de la democracia que tenemos ahora ese luchó por haber yo lo comparo con nosotros porque aún estamos en la dictadura dije bueno nosotros somos resistentes y algún día pensaré

Voz 1727 41:21 pues entonces genovés piensa días algún local

Voz 1189 41:24 somos oposición la oposiciones cuando hay una democracia democracia Itu pez los que luchan una dictadura en aquí en España en todo el mundo eso es la resistencia lo puso un poco el IOR no sé por qué resulta que está poniendo de moda la palabra bueno pues muy bien estoy encantado

Voz 1727 41:42 fíjate yo hubiera pensado que efectivamente como en Francia a los resistentes se les hubiera homenajeado no habido mucho de sobra

Voz 1189 41:50 en absoluto en España hay gente que que que vive hemos dado han dado la vida también porque era todo ilusión cuando voy sobre todo la gente que podíamos viajar tenemos la suerte de salíamos como se veía los países nuestros en Francia decías porque no tenemos nosotros eso bueno pues el referente a la pregunta que me hacía sobre el cuadro si nuestro lema la reconciliación de los españoles yo me apoyéis is después formó parte del Partido Comunista Español Partido Comunista Español yo no sé si los españoles piensan lo primero que se que que yo hoy de ese partido y esa lucha los admiraba de la lucha ellos entonces no me atrevía a militar con ellos pero los ayudaban todo lo que podía entonces cuando hoy eso es decir la reconciliación nacional ahí estoy yo bueno y entonces como pintor es hoy digo hay que buscar un una un símbolo ahora es muy fácil decir que la reconciliación es un abrazo pero cuando no lo hay era muy difícil

Voz 1727 43:02 muy difícil

Voz 1189 43:03 yo hice varios ensayos una vez enfrente de mi casa hay un colegio salían todos los niños poniendo cada día cuando a la hora de salida corriendo y de pronto alguien hizo no sé qué se dieron un abrazo todos juntos todo el rato sea era como una señal de alegría digo ya hasta el abrazo

Voz 1727 43:23 si tuviera que pintar genovés a los españoles de junio del dos mil diecinueve en que convertiría aquel abrazo el abrazo Se mantiene Nos hemos polarizado hemos dado pasos para atrás

Voz 1189 43:35 se quizá lo que estoy haciendo cada día en yo no he cambiado el fondo no ha cambiado lo que pasan son nuevas formas de expresarse no pero fíjate tenía un problema en ese en ese cuadro nunca claro era la la la gente abrazándose no la gente unida pero entonces que no pintaba un cuadro de mujeres y hombres si yo pintaba un cuadro de mujeres y hombres abrazándose parece que otra

Voz 3 44:01 no me parecería una aberración Brossa no claro

Voz 1189 44:04 hechos tenía el problema de como pintaba no podía hacer un abrazo de sólo hombres entonces lo resolvía con algo que la gente le pasa desapercibido en cuadro al fondo derecha hay una mujer que estaba abrazando es abrazando el futuro porque están contra la dirección está en el abrazo pero está dirigiéndose al futuro ahí encontré la clave del cuadro entonces en resulta ese hizo o no habían la Junta Democrática junto a la Junta Democrática que entonces había diferentes partidos unidos unirse a la Junta Democrática entonces estaba en la clandestinidad entonces pensó en mi estudio en mi casa un chalé que tiene la ventaja de tener dos calles Se puede a dos calles eso es un tesoro para la clandestinidad no entonces ese es mi estudio la Junta Democrática celebró una de las lesiones hablamos del final del franquismo al final del franquismo señor el mismo año setenta y seis en unos meses cinco seis meses de de esto entonces se reunió la Junta en mi estudio de pronto me llaman yo no forma parte de la Junta yo formaba parte de la ventana con la gente que está girando pues venía la policía salir porque la otra calle es mucha publicidad sitio en la otra caer entonces es que te llaman Sal entonces estaba celebrando la reunión no habían como ven tantas personas o treinta y entonces me dijeron mire hemos acordado sacar un cartel de la amnistía queremos la amnistía de los presos políticos ya que hay hay que sacar un cartel entonces ya que estamos en tu estudio pues lo puedes hacer tú yo digo yo encantado de hacerlo clado hice pero mañana ya es hombre mañana no puedo en este momento no puedo cuartel yo digo bueno quizá en alguno de mis cuadros estaban a punto de salir unos una de cuarenta cuadros que iban a museo de Suiza en el museo alemán tengo bueno hay aquí unos unos cuadros que tengo aquí la lengua podemos pasarnos dicen no no queremos intervenir nada ya te lo hemos dicho muchas mañanas es cosa estudia entonces yo digo por no hay más remedio que sacar acuerdo alguno de estos cuadros el cuadro de Amnistía entonces cogí un dirigente a un dirigente que yo he sido siempre de voto del de de Sandoval Sandoval era un diligente una persona maravillosa cuneta fenomenal una persona que fíjate me dijo mi cuando empezó al al Partido Comunista legales y tal me dijo Mira Juan yo no debería de Fitch esto pero fíjate la lucha porque esa lucha reponen efectos sin embargo los cuando tú pintas sólo puedes hacerlo tú maravillado esto no te lo puedo decir te lo digo en plan de amigo de verdad porque me encanta tu personalidad Un pintor me da mucha pena cuando tenía una iglesia cuando hace no sé que estás en peligro su vida Itálico no y me voy corta yo yo no soy que yo no quiero ser ningún famoso yo quiero ser uno más dice si eso está muy bien que lo así que lo pienses pero juega ante lo que te digo pues este caso que no les

Voz 1727 47:25 este caso no pero

Voz 1189 47:28 no me convenía hacerle caso en ese momento lo cogido un momento de hubo vamos a ir juntos vemos mis cuadros decidimos cual entre los dos vemos a Abel lo que quiero miras quiero enseñó el cuadro de este manos dice sin poco tópico es fingir que podía ser Ezquerro quien mañana entonces aparece el cuadro abrazo y entonces el se queda mirando enormidad del inmueble

Voz 1727 47:57 genovés llegamos al presente vengamos al dos mil nueve

Voz 1189 48:01 claro hace muy poco tiene esto podría ser cuando

Voz 1727 48:04 cuando apareció podemos dijiste que que tenía la semilla de algo nuevo como te ha parecido la evolución de de Podemos porque tiene sólo cinco años de vida

Voz 1189 48:15 sí pues fue una ilusión muy grande que después la realidad pues estamos viendo que tiene miran a la a la izquierda siempre ha sido igual en los momentos difíciles se revuelven y se empiezan a mirar el ombligo cada uno sabes que cuando por ejemplo el Partido Comunista se hizo legal yo personalmente tenía mis dudas eso sí diligentes que los veíamos día me lo soñado por la noche que aparecían y no sé que esos dirigentes que teníamos ganas de la calle de la gente estaba arreglando Seles tu Vito el el despacho ya uno a uno los fui preguntando pero tío lo tú tú te gusta esto están pensando en el Partido Comunista Francés guiones así preguntando una ligera reorganizarse sobre mi madre mía ya estamos que sepan a burocratización una burocracia que es educar a que se iban a burocrático y cada uno su amor su pequeño poder de la sien Tito hay que difíciles esto no

Voz 1727 49:27 ser de izquierda hoy que es ser de izquierdas en el siglo XXI

Voz 1189 49:32 pues mira los derechos humanos hay que leerlo los derechos humanos hay que leerlos los tiene que ver a la gente y los tiene que en los colegios los derechos humanos para mí es el campo en el mundo unos derechos humanos que empieza la introducción diciendo dirigidos a la familia humana están dirigidos a la familia humana somos una familia Nos tenemos que dar cuenta para ser demócratas que somos una familia

Voz 3 50:03 eso organizamos nosotros

Voz 1727 50:05 bueno es que es lo que más te preocupa de España de la España de este momento la ves en peligro

Voz 1189 50:13 me preocupa en peligro han aparecido unos seres por ahí que son los de siempre que son los de Mussolini que son los de Fielder con sus tácticas de Mussolini de Fielder exactamente las mismas decir barbaridades después decir que no las han dicho con mentiras algo pisando con ayuda de los periodistas muchos fuera malos periodistas con ayuda de sus reservas con ayuda de una justicia que es heredada aún una justicia de en España aún no aún está respirando de los hijos los nietos de de que son formada por amiguito de amigo amigo que se han votado entre ellos y tenemos una justicia que no ha hecho una transición por lo general hay jueces se salvan pero no están luchando como locos con una fuerza que aún están allí bueno pues esta gente con sus cosas como lo que acaba de parecer ahora abordada de ahora motivo de los de los dos de Franco del Valle de los Caídos

Voz 1727 51:21 qué te parece que sigue allí que no haya manera de sacarlo

Voz 1189 51:24 a favor lo que lo que llama es que una cosa admitida en el en el Consejo de los de los diputados una cosa que es la voz del pueblo consejos de encima esa voz no puede pero nadie puede haber cinco señores que digan que no que no aún mandato el pueblo una cosa así pero eso será bastante sorprendido

Voz 1727 51:49 ese detalle el auto el detalle del auto que decía que Franco era jefe de Estado de España desde octubre del XXXVI

Voz 1189 51:57 porque lo decía el Bono por favor cuando era legal la República aún cuando ellos cuando dicen que es un golpe de Estado cuando abran tanto del golpe de Estado lo suyo es que fue un golpe de Estado un golpe de Estado que costó tantas víctimas tan también es Elia tanta amargura por favor yo viví la guerra cuando era niño tenían seis a nueve años cuando está formando tengo una idea de la guerra que era una guerra no es a gente que no conocieron la guerra no sabe lo que es no es lo que sale por la tele no eso esos fogonazos y esas cosas esas exhibiciones de fuegos artificiales una guerra es la cosa más horrible que puede tener una sociedad yo era un niño me decían de niño a él taparon los ojos que no lo vea yo dicho yo lo he visto en pensaba lo que pasa que no sabía expresarlo pero lo pensaba como el puedo pensar algo borra tenía seis años cuando empiezan a tenía seis años cuando te acuerdas y nueve cuando acabe y Memorias de es la memoria la tengo viví Sima y lo he pintado todo eso lo he tenido que sacar las la fuerza Nuet que todo eso lo temo Pinto pero el brazo no tiene vuelta atrás eh bueno pero es yo siempre estoy temblando porque han llegado al sitio con Bale sería correcto el principal de esta presidiendo junto con los padres de la patria

Voz 3 53:23 está donde debe estar donde está la soberanía enfermos

Voz 1189 53:26 la propia porque el cuadro con con la simbología de los cuarenta años tal esa una exposición ahora están Reina Sofía es poniéndolo cuando el acto seguido treinta años los diversos directores yo como ese cuadro en lo he pintado yo pero no es mío que cada gente lo hace suyos mío me pasa a neutras tremendas llegó a La Coruña o voy a Las Palmas al desde siempre me otra que dice hay Mille yo tengo un cuadro suyo y un cuadro mío el cartel no mire eso era mi padre mi padre lo teñía como un casa entonces era la ilusión de su vida el cuadro de Mis tía siempre la brazo entonces los hermanos lo hemos heredado ineptos a mí tengo una suerte quiere venir a verlo y todo muy de ahora no puedo pero en fin tal María esa otra cosa es su tesoro ya

Voz 1727 54:18 sabes que te digo genovés Juan Genovés que tenemos que terminar y me gustaría terminar dándote de cosas que podríamos hablar dando dándote un abrazo en nombre de todos los oyentes

Voz 1189 54:32 muchas gracias Pepa porque tú eres como de mi familia te oigo todos los días es una maravilla

Voz 1727 54:38 hasta siempre Génova contábamos con periodistas

Voz 1189 54:40 tú gracias

