Hoy por Hoy (28/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0824 00:13 desde las previsiones meteorológicas hoy se esperan temperaturas más altas que las de ayer y fuertes rachas de viento en el cine

Voz 3 00:19 otro demando está Uriel y mi la incógnita ahora es saber qué superficie quemada dentro del perímetro del fuego

Voz 4 00:24 ayer fue del setenta por ciento pero nos acostamos con

Voz 3 00:26 descenso al cincuenta por ciento es una lengua literalmente este perímetro tiene catorce kilómetros de punta a punta y afecta a siete municipios cuatro de Tarragona hay tres de Lleida un perímetro que no habría aumentado desde ayer ardido pino blanco matorral y Olivares enteros es el principal cultivo de la zona hoy superaremos los cuarenta grados más calor que ayer se teme que alrededor de la una arrecia el viento de componente sur hoy el escenario es más optimista que ayer la noche ha ido bien los medios terrestres han conseguido contener las llamas del flanco derecho del incendio

Voz 0824 00:57 la economía española creció un cero con siete por ciento en el primer trimestre del año una décima más que en el trimestre anterior según acaba de confirmar el Instituto Nacional de Estadística el crecimiento interanual se sitúa en el dos con cuatro por ciento Javier Ruiz

Voz 5 01:10 el crecimiento económico se acelera una décima efectivamente queda en el dos coma cuatro por ciento interanual con dos señales de alerta en cualquier caso pese al dato positivo la primera el consumo de los hogares se está frenando la segunda aunque tiraba el sector exterior todos estos datos son previos a la guerra comercial que se está lidiando hoy en el G20 en cualquier caso dato positivo en cuanto a lo económico y dato positivo también en cuanto al empleo crece un cero coma siete por ciento quinientos diez mil puestos de trabajo más con una señal de alerta también construcción y servicios inmobiliarios están siendo la

Voz 0824 01:45 en Japón lo contaba Javier está en marcha la cumbre del G veinte que reúne a los principales líderes del mundo y los europeos han aprovechado este encuentro para seguir negociando los nuevos cargos comunitarios que según ha reconocido el presidente del Consejo Don altas el acuerdo está todavía demasiado lejos Pedro Sánchez se ha reunido contar también con los líderes latinoamericanos en Osaka está la enviada especial de la SER Inma Carretero buenos días

está a una distancia de doce años luz doce la distancia que

Voz 6 02:11 hervidero de reuniones paralelas Pedro

Voz 0806 02:13 Sánchez ha provocado una que no se había producido hasta ahora en este foro con México Chile Argentina y Brasil para visibilizar la presencia iberoamericana antes ha pedido a los países europeos que culminen ya la negociación para aprobar el acuerdo con Mercosur es su informa La Moncloa que también ha dado cuenta de la reunión de Sánchez con el anfitrión con el primer ministro japonés Shinzo Abe ya ha mantenido además un contacto informal con Donald Tusk con el presidente del Consejo Europeo así que va a aprovechar que están todos aquí para seguir trabajando en la renovación de las instituciones europeas que quieren cerrar el domingo en Bruselas

Voz 0824 02:49 ya son dos las personas que han fallecido en España durante la ola de calor el último un joven de diecisiete años que ha muerto esta madrugada en un hospital de Córdoba tras sufrir un golpe de calor cuando estaba trabajando en el campo diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 1275 03:06 en Madrid hasta siete furgones policiales se han desplegado en Parla para llevar a cabo el desahucio de una madre y sus dos hijos uno de ellos enfermo del corazón colectivos antidesahucios se han concentrado a las puertas de esta vivienda ocupada SER Madrid Sur Davis año de buenos días

Voz 0995 03:18 hola qué tal Laura buenos días y el desahucio de Angélica es inminente ahora mismo la comisión judicial ya está dentro de la vivienda intentando desalojar al medio centro

Voz 0824 03:26 Hardy activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Voz 0995 03:28 han abandonado por propia voluntad hace ese número diez de la calle Alfonso X el Sabio ya la quinta será la vencida para Angélica y sus dos hijos pequeños que iban a ser desalojados de esta vivienda que ocuparon una de los activistas de la plataforma nos contaba que a los niños les han querido evitar este trance

Voz 7 03:45 pues no lo sé porque el niño tiene una una cardiopatía bastante importante

Voz 0995 03:49 como decías hasta siete furgones policiales se han desplazado hasta ese lugar y ávido e incluso algún enfrentamiento con los manifestantes

Voz 1275 03:57 tienes Obreras han presentado una denuncia contra la Consejería de Educación ante la Inspección de Trabajo por el calor que sufren las escuelas infantiles de la Comunidad Bazayer Laser estos centros que tienen que estará abierto hasta el treinta y uno de julio no están aclimatado familias y profesores están preocupados por la salud de los niños Isabel Garmin portavoz de Sindicato

Voz 8 04:14 es un problema grave es un problema colectivo de salud no sólo salud laboral sino de salud pública y la Consejería de Educación debe actuar con urgencia diligencia para garantizar la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa de las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid

Voz 1275 04:32 la bandera del orgullo luce ya a esta hora en la fachada de de la Asamblea de la Real Casa de Correos falta aún la del Palacio de Cibeles donde la víspera de que comiencen los actos oficiales del orgullo el nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos ha colgado una nueva bandera de España que ocupa todo el centro de esa fachada que ya la segunda que tiene la sede del Ayuntamiento la multicolor estará relegada al lateral izquierdo no será la misma que psicólogo durante el mandato de Carmina dicen que estaba ya muy deteriorada cuarenta y un grados esperan hoy Veintisiete ahora mismo en la Gran Vía

Voz 0824 05:21 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido en la información actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:47 muy buenos días todas las veces que les mostrados buenos días

Voz 12 05:50 escribió

Voz 1995 05:59 todas las veces que les hemos dado los buenos días créame que esta es la más impresionante de todas hoy les hablamos desde el Palacio de Carlos Quinto Frente a la Alhambra en Granada porque Radio Granada lleva por ochenta y cinco años informando entre uniendo formando a los granadinos total que estamos a cumpleaños y hoy lo vamos a celebrar con con todos ustedes verdadero placer estar aquí un aplauso para ustedes por favor la radio se parecen mucho a la sociedad a la que acompaña por ejemplo aquí en Hoy por hoy como parece que también va a ocurrir en el Ayuntamiento de Granada no repartimos el poder dos años yo dos años Ángels Barceló vaya vaya semana llevan ustedes eh el martes llega el AVE hoy nosotros falla en fin lo del AVE es muy curiosa Madrid está a cuatrocientos veinte kilómetros pero el AVE hace quinientos ochenta kilómetros para llegar más sí hay que ir para atrás para ir hacia adelante es lo de vos es decir para bueno eso solamente va para atrás hay tramos del AVE el que entre va a treinta por hora es casi el número de gente dimitida ciudadanos esta semana entre que va lento rápido en esa en fin el Granada está en primera división podrá enfrentarse este año al Mallorca que también están primera división este ustedes no no deberían aplaudir lo del Mallorca pero gracias yo yo se lo agradezco bueno dejen de hablarles de lo importante

Voz 14 07:43 que en

Voz 1995 07:45 eran hoy se cumplen ochenta y cinco años desterrar el Rayo Granada la edad que cumple precisamente coincide con la esperanza de vida media de la mujer española ochenta y cinco años la segunda esperanza de vida más larga del mundo íbera en el otro día esto es completamente cierto llamó la reacción una oyente andaluza qué nos contó que escuchaba la Cadena SER desde los siete años tenía setenta y cinco ese es el tipo de relaciones que aquel que establece esta radio setenta y cinco años escuchando la radio de la sede de la radio la Cadena SER había estado en cedió en su casa toda la vida y la mujer tenía una curiosidad insaciable ya saben que la curiosidad es una de las bases fundamentales de la felicidad llamaba para preguntar porque la radio todavía no lo había escuchado que hubo antes del Big Van ser juro te también imaginen el que cogió el teléfono sí dígame fuera cadenaser siglas y dígame qué hubo antes del Big Bang porque la mujer llamaba la radio que tiene respuesta para todo en el fondo nosotros lo que tenemos son preguntas para todo componen imaginar no la pudimos ayudar pero supimos que la radio no es nada una vez más sin sus oyentes y que la curiosidad de los oyentes sus ganas de aprender de conocer de divertirse de informarse de emocionarse eso es lo que construye la radio desde los micrófonos de Radio Granada han acompañado esta ciudad maravillosa la van a miles y miles y miles de granadinos granadinos desde mil novecientos treinta y cuatro La República la Guerra la dictadura Liber la libertad este tiempo fangos en el que vivimos ahora previstas como Ramón Burgos el creador de la primera redacción de informativos de Radio Granada o ahora Rafa Troyano nuestro compañero que anda por ahí ha lanzado ese aquí la actualidad para para ganarla pero también para el mundo entero aquí los grandes de la Cadena SER Iñaki Gabilondo por cierto Iñaki Gabilondo su último programa lejos de los estudios de centrales de la Cadena Ser lo hizo aquí aquí venimos los de las era entregar las llaves sí como Boabdil venimos aquí a llorar como buen fin eh a mí vino Francino quizá su primera salida en el año dos mil cinco aquí se ha hecho Larguero La Ventana hora25 a vivir y pistas blancas el programa que se el fin de Radio Granada para toda España hace un tiempo eh a J dieciséis Se número lo conocen verdad aquí lo dicen de una forma distinta es que ni mujer de Murcia ya más o menos tengo EAJ dieciséis son unas siglas tan frías aparentemente pero que contienen el calor de miles de personas miles de voces como las suyas así que déjenme empezar este programa dándole la enhorabuena deseándole mucha felicidad mucha felicidad en muchos más años a Radio Granada bueno no sólo estamos frente a la Alhambra no sólo estamos viendo ahora mismo la Albaicín que esto me lo dicen a mí no me lo hundió bebiendo fin digo eso es imposible no solamente estamos en este maravilloso lugar digo sino que encima es viernes

Voz 13 10:47 ah

Voz 1995 10:49 no ha sido fácil y sencillo pero no ha sido imposible hemos llegado al viernes será por lo que sea pero no todo el mundo puede decir lo mismo viernes de oye pena ola de calor el fin yo no soy muy dado a darles consejos a ustedes pero a poco te puedan crearse la sombra fresquitos y puede ser en horizontal amigos nunca quedarse al fresco ha sido una medida de supervivencia como les estos días son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido lo que tampoco dice demasiada en su favor a las diez y once minutos una hora menos en Canarias déjenme presentarles a mi buen amigo Tom cala en un aplauso Brian

Voz 15 12:09 a menos que bienestar aquí en Granada donde Smara de oso a

Voz 2 12:14 ese para mismo infancia Cádiz yo soy de aquí pues aquí verdad de aquí yo soy de La Chana de La Chana alguien del barrio ha venido haciendo radio mira ahí tienes tres de La Chana sigue igual el bario porque mucho tiempo sin base que ha perdido las entre todo pero también con el barrio ahora no lo han puesto encima creo también siguen poniendo las tapas en el Aranalde así de grande si ves sueldo aquí ese señor llamado grana Granada

Voz 4 15:14 hola a todos qué tal muy buenas noches bienvenidos

Voz 20 15:17 Sergio qué tal estás bien tras rodilla estado mal pero la muñequita no la pierde se cuando te pones enchufar triples Madrid Daimiel muchas mandarinas eh que siga que tampoco están muy rica Marta sino me dices lo contrario cuanto resto noticias del día

Voz 21 15:33 sí se puede decir que lo abandonó el vestuario del Real Madrid ante la mirada de Estado

Voz 22 15:39 esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias O'Reilly

Voz 21 15:43 a esto no no no pero sí que nos también en El Larguero junto es Cadena SER

Voz 4 15:53 sí

Voz 23 15:55 dígame pues lo mire ya hemos de un centro de estadísticas estamos haciendo unas encuestas

Voz 1995 16:00 eh qué emisora de radio escucha usted

Voz 24 16:02 la Cadena Ser Cadena Ser muy bien por qué porque porque me pregunto que por qué no no no me me has de dar una respuesta es señora no pero yo tengo que rellenar la casilla

Voz 25 16:16 adherido mente cuadriculada corazón

Voz 24 16:21 es porque te gusta no te gusta

Voz 4 16:38 en una casa siempre surgen cosas que arreglar

Voz 1880 16:41 quieres dejar de jugar con la pelota

Voz 1 16:45 por eso es una suerte contar con por la abrí casa lo tiene marcas de confianza como química Darden Aicart ser coman del veintiocho de junio el veintinueve de julio las mejores marcas como un quince por ciento de regalo para nuevas compras lo mejor hoy cerca llevo veinticinco dando clases doler a los adolescentes que Mela afluentes del Ebro y que un golfo nos lo que ellos piensan llevo toda la vida enseñando la importa

Voz 4 17:12 en el Amazonas Iraola ahora mismo Amin que un día me enseñó cada rincón del Amazonas

Voz 1 17:20 este sorteo de vacaciones de Lotería nacional con veinte millones disfruta de las vacaciones que siempre Aste Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor de edad

Voz 26 17:32 su alarma de Securitas Direct agita desconectada

Voz 27 17:35 Cariño estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la Casa de la playa esa pues porque la tenemos vacía casi todo el año si entran a robar obscenos mete alguien ni nos enteramos

Voz 28 17:44 protege tuvo con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 29 17:56 con las soluciones paga menos de Carrefour tienes un tres por dos en más de cinco mil productos hasta el diez de julio como en los lados Magnum es decir pagas dos IP llevas tres Carrefour todos perdemos lo mejor

Voz 30 18:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 4 18:12 con Toni Garrido

Voz 1995 18:15 Federico García Lorca José Zorrilla Manuel de Falla Claude Debussy Bill Clinton la nómina de personajes que han caído rendidos ante la belleza de la Alhambra es interminable cualquier persona sensata que haya pasado por aquí delante caer rendido incluyendo unos en los otros ISI para nosotros es un privilegio un verdadero privilegio estar aquí imagínense ustedes que su trabajo es estar aquí y cuidar de todo esto es una responsabilidad gigantesca pero imaginamos que un enorme placer Rocío Díaz es la directora de la Alhambra roció muy buenos días

Voz 31 18:43 hola muy buenos días es nuestra anfitriona un aplauso para eh

Voz 1995 18:46 ya por favor Rocío que que placer y qué responsabilidad

Voz 31 18:54 sobre toda responsabilidad es lo primero que que cuando la consejera de Cultura el nombramiento oí a decidió que fuera yo la la persona responsable pues creo que es una responsabilidad tremenda pero también es un orgullo llega un orgullo poder estar aquí en el Alhambra hay poder acercar la Alhambra lo granadino que la sientan como algo suya que disfruten de ella que participen de la actividades culturales y que podamos cada día pues integrarnos mucho más en esa ciudad ahí en ese barrio sobre todo también declarado Patrimonio Mundial por la Unesco igual que la Alhambra hay que este año celebramos el veinticinco aniversario del Albaicín y el XXXV aniversario de de la Alhambra como lugares Patrimonio Mundial de la UNED

Voz 1995 19:38 ha dicho algo interesante Rocío y es que claro la gente Granada siente la Alhambra como suya peronismo Thibault ustedes también saben también que es nuestra cuando uno habla de Patrimonio de la Humanidad yo creo que es un buenísimo ejemplo de algo que es un patrimonio tuyo de tu ciudad que tú quieres geek que tú Kuyt pero sabes qué nos pertenece a todos los seres humanos Circe su bisnieto tuyo es curioso eh

Voz 31 20:00 es todo tenemos la obligación de protegerlo de conservarlo ir de difundir también nuestro patrimonio y hoy estáis vosotros aquí porque parte de de los estatutos dice muy claramente que hay que difundir y explicar qué hacemos con el patrimonio en que estamos actuando ir realmente yo agradezco muchísimo que que hoy haya decidido estar aquí hay felicidad es también a Radio Granada por al ochenta y cinco aniversario creo que es un grupo de profesionales maravilloso hay hay que hoy estamos de cumpleaños oí estamos encantados de que pueda y celebrarlo El Alamo

Voz 1995 20:35 muchísimas gracias digo yo en su nombre y su socia y apoyo en este trabajo como usted la que propuso a a Rocío para el cargo es ni más ni menos que Patricia del Pozo consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía Patricia muy buenos días

Voz 6 20:48 muy buenos días

Voz 1995 20:55 placer e hablamos de patrimonio Tauste se encarga de del patrimonio Andalucía usted tiene un trabajo mucho trabajo quiero

Voz 6 21:01 pues si fuese la verdad que que me falta muchas veces me falta tiempo pero es un trabajo maravilloso estoy tremendamente ilusionada yo creo que a muy pocas tierras por no decirte que no existe ninguna tierra en todo el mundo que reúna la riqueza patrimonial que tiene Andalucía yo no creo que haya muchas regiones en el mundo que tengan este patrimonio por metro cuadrado que tenemos aquí en Andalucía porque Nos han visitado yo creo que todas las civilizaciones habidas y por haber ECI no ha quedado nadie por pasar por Andalucía todas nos han dejado un recuerdo por tanto creo que es una Andalucía maravillosa y luego de talento porque no sólo es el patrimonio que tierra da tanto talento por metro cuadrado como Andalucía si es que aquí somos los primeros en todo en poetas escritores en en bailarines en cantante en pintores si es que no hay una tierra como la nuestra

Voz 1995 21:55 científicos efectividad hablaremos

Voz 6 21:58 ya y cuanto ingeniero verdad también de hablaremos

Voz 1995 22:01 con todo ello estoy dice usted la cosa ha dicho bien sin no hay nadie que no haya pasado por aquí hizo una maravilla pero si salimos ahí fuera la cola Caipa entrar es es tremendo como deberá siguen variando uno de los grandes uno de los grandes retos y como estamos lleno de delante Granada uno de los grandes retos es la masificación como hacemos porque qué bien que vengan a ver no pero no todos a la vez como hacemos porque grandes museos es un desafío para todos los conjuntos para taller donde ella cultura hay algo interesante y desde luego aquí lo hay que hacemos

Voz 6 22:33 la masificación Rocío como como los tramos bueno nosotros tenemos

Voz 31 22:38 la Alhambra no podemos tener más de dos millones setecientas mil visitas anuales esto supone que en el periodo en el que estamos entran en los palacios nazaríes aproximadamente unos ocho mil personas al día que que lo yo ya está por qué no puede entrar nadie más por el horario suelen ser a trescientas personas cada media hora en esta época en invierno según a seis mil quinientas personas porque el horario es más reducido pero o aún así nosotros tenemos ese reto que lo principal como digo en la visita es una visita cultural y lo principal en la visita es la conservación entonces tenemos que estar siempre muy pendiente y contamos con grandes profesionales personas que trabajan en el patronato de la Alhambra y que están velando siempre por qué la visita pública cumpla con las obligaciones que tiene como visitante de este conjunto monumental que no estamos visitando cualquier cosa que esto nuestra visita en nuestro día a día depende del futuro de la idea que se conserve bien para para las generaciones futuras

Voz 1995 23:43 bueno ustedes si quieren comprar entradas de esta mañana compra entradas digo pues si lo mismo Rocío se enfada lo que sea no saben cuándo hay fin trata es para digan una fecha sí que el nueve de julio quiere comprar entradas claro hay que tener cierta eso también hace que el que viene a Quito ya sabía lo que viene hace ya tiene la obligación de informase de conocer y de de hacer una visita planificada por lo menos yo creo que ese es el plazo ese ese tipo de

Voz 32 24:11 mismo que queremos porque es Oriente hoy eso eso es porque hoy en día la gran pregunta es cómo podemos vivir bien con idea turismo sin que el turismo los mata porque a hubo también es esto en boca de un suecos

Voz 1995 24:24 la fenomenal si no mea culpa algún sueco a lo mejor algunos

Voz 6 24:30 te voy a dar un dato que seguro que mira nosotros tenemos en Andalucía aproximadamente cada año treinta y tres millones de turistas que nos visitan todos los años en Andalucía de los treinta y tres millones nueve millones y medio vienen buscando nuestra cultura nuestro patrimonio la cantidad que es importante que aspiramos a subir eh es importante también que esté ordenada tampoco hay muchas comunidades autónomas como la nuestra con once Patrimonio Mundial Leno con Patrimonio de la Humanidad hay ciudades como Córdoba que tienen cuatro es si es que eso hay que ordenarlo pero al mismo tiempo es una fuente es un pilar de riqueza en Andalucía sino eso tenemos nuestro Sol nuestra playa nuestro clima nuestra Gray agroindustria que es una maravilla nuestro turismo pero nuestro tercer pilar importante riqueza nuestro patrimonio y nuestra cultura

Voz 1995 25:23 pero ordena usted riqueza ahí como iba más euskera que es la que está en primera línea la defensa como en un mundo donde lo importante es lo económico y rendir cuentas y que todo sea eficiente económicamente queda la

Voz 6 25:36 la cultura es uno de los pilares más importante para el desarrollo económico de cualquier territorio sean es otro por ejemplo el dato que te dado treinta y tres millones de de turista once pero nueve millones y medio vienen buscando nuestro museo nuestro conjuntos arqueológico nuestro enclave nuestro Alhambra eso es genera generador de riqueza ya puestos de trabajo genera economía genera movimiento ECI la cultura aparte de ser un elemento fundamental para nuestra cohesión para nuestra propia identidad un elemento de cohesión social importantísimo de garantía también Verda de futuro es un pilar económico fundamental tenemos que preservarlo porque por ejemplo estamos aquí en Granada en esta maravillosa Alhambra verdad que es la joya patrimonial de Andalucía por excelencia sí la Alhambra reporta muchísimo también aquí en Granada en Granada y en toda Andalucía es decir es un conjunto monumental es un monumento que e ingresan muchísimo verdad genera movimiento económico genera riqueza para Granada para Andalucía

Voz 1995 26:38 el texto está fenomenal muy bien los datos cuál es dejar volar de la emoción se que estamos etcétera sino que lo que dependes emoción matan muy bien es vamos a hablar de sí pero sobre todo vamos a hablar Rocío cuáles

Voz 31 26:50 rincones favoritos la obra bueno vamos a hablar redes tendría que decir y que son varios pero a mi me gusta muchísimo baños de comarcas no están abiertas al público porque hay una cosa que es la con

Voz 1995 27:05 de momento económico ha hecho o lo hace

Voz 31 27:08 puede ver en espacios del mes cuando lo abrimos porque no está abierto al público por motivos de conservación no podemos albergar en diferentes espacios del conjunto monumental todos los turistas que hemos dicho que entran todos los días entonces lo que hacemos desde el Patronato es eh abrir cada mes

Voz 16 27:28 sitio restringido

Voz 31 27:30 para que se pueda visitar o hacer visitas especiales e para con un arqueólogo con historiadores que nos den un valor añadido a esa visita y que no sea la típica visita turística sino que sea una visita un poquito más completa pues para gente que quiera que quiere hacerla

Voz 1995 27:48 cuál es el sitio favorito de la consejera de Cultura lado

Voz 6 27:51 Jardines me encantan los jardines de la Alhambra

Voz 1995 27:53 la el olor es una maravilla estamos trasladarán a un paraíso exacto pero esta mañana cuando hemos llegado el olor de esos jardines es una maravilla

Voz 6 28:02 es una auténtica maravilla uno se pasea por ahí parece que está en otro mundo que se traslada como un paraíso a mi me gusta mucho el aire libre el sol este maravilloso clima y están en esos viene como que te transporta la verdad es que cuando vienes a Granada las muy difícil es muy difícil elegir porque granadas siempre ha estado Álava a la Vanguardia no del arte y la cultura en Andalucía en una una provincia que es emblemática no para nosotros en en materia de Cultura por esa oferta cultural que tiene no en festival eje en todo no en festivales en en cine en teatro en patrimonio es que es una es una provincia donde muy difícil elegir pero bueno dicho esto una viene a los jardines de la Alhambra y como que

Voz 1995 28:43 se traslada a otros mundos lugar desde luego maravilloso Tutto

Voz 32 28:47 no conozco Marisela Chana no llegamos mucho a que Alhambra yo desconoce no puede tener un sitio favorito pero a primera vista el parking me parece

Voz 1995 28:57 excelente espacio para todos los coches pues esto tareas usar estas Mi vida es un verdadero placer créame aquí día viernes verá que hace un poquito de calor tengan ustedes cuidado ya saben lo de la ola de Managua refrigere se vayan por la sombra sí por la invitación a Rocío Díaz que esa directora del patronato de la Alhambra porque lo que hice dejarlo mejor que estaban tenemos la obligación de quién venga detrás valore y conozca bien el patrimonio extraordinario que hay que hay en esta tierra hay Patricia del Pozo consejera de Cultura de Junta de Andalucía que esta mañana han querido ser nuestras anfitrionas los han invitado oí a celebrar todos juntos este ochenta y cinco aniversario de Radio Granada más muchísimas gracias

Voz 6 29:42 no hemos tenido ocasión yo no he tenido ocasión de felicitarte primero ni de saludara a los amigos que nos acompañan en la televisión que está aquí tampoco de felicitarte bueno felicitarlo por este ochenta y cinco aniversario verdad de de de Radio Granada de la SER yo creo que no se puede tener un sitio verdad aún no existe mejor

Voz 0824 30:00 en entorno que la Alhambra para celebrar un cumpleaños tan importante

Voz 6 30:03 por tanto y me siento muy agradecida de que me hayan invitado al cumpleaños

Voz 1995 30:08 estoy encantada un placer una hacemos lo de el loco soplamos que ochenta y cinco nos va a hacer falta un poquito

Voz 12 30:16 muchísimas gracias Rocío gracias a vosotros gracias

Voz 1 30:45 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 36:16 Irán bueno Granada no solamente es mundialmente conocida por la belleza de la Alhambra por una gastronomía extraordinaria a gente por ser noticia porque el Granada está en primera división ha ascendido a la Liga de las estrellas bueno además de todo eso hablando de estrellas sabían que también esta ciudad es una potencia científica de primer orden hablar durante los próximos minutos con una de las personas que más saben de ciencia en el mundo no hay nadie en el mundo que sepa más de cien con está presente lo va a tener muy complicado ha dicho el Alberdi muy buenos días hola buenos días buf lo tiene difícil sí más vale que has puesto antes a los que hay por lo menos una buena introducción siempre es un placer hablar con alguien que tiende a mirar allá donde no no lo demás lo miramos que se pasa el día mirando allá donde nosotros ni tan siquiera imaginamos que se puede mirar

Voz 4 37:16 bueno yo pero si no yo creo que todo el mundo mira mira al cielo mirado desde el origen de la humanidad

Voz 20 37:23 no sea que que yo creo que sí lo que pasa es que encima nosotros lo que hacemos es aquellas zonas que oscurecidos o aquellas zonas que no tenemos nitidez suficiente con nuestros ojos para poder ver lo que está sucediendo allí pues tratamos de conocerlas explicarlas interpretarlas

Voz 1995 37:40 bueno todos escuchamos hace unas semanas el descubrimiento de dos planetas del tamaño de la Tierra que dan vueltas alrededor de una estrella de una se llamada Darden que pasea Word se esta es la noticia se ha estrellado

Voz 20 37:54 cuestión se llama abrigar Dennis los dos planetas que dan vueltas alrededor de ella y que son del tamaño de la Tierra han sido detectados por un telescopio que está situado en Almería la buena nota

Voz 1995 38:03 decías que estas tres ya es la parte eh queremos destacar ese telescopio está ubicado en Almería que de buena medida de la institución en la que trabaja

Voz 20 38:12 efectivamente yo soy el ahora mismo el director del Instituto de Astrofísica Andalucía aquí en Granada es un centro que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas no dedicamos a la investigación astrofísica en todos sus campos utilizando diferentes técnicas con exploración desde tierras floración desde el espacio entre una de las cosas que nosotros hacemos es gestionar el Observatorio de Calar Alto en Calar Alto pertenece al cese pertenece

Voz 6 38:38 la Junta Andalucía ahora que ha reemplazado

Voz 20 38:41 sociedad más plana alemana desde el Instituto pues eh gestionamos el el Observatorio de Calar Alto desde los desde el Observatorio de Calar Alto con un instrumento además que se ha desarrollado en nuestro instituto y que tiene un nombre fantástico para ganada que es Cármenes desde

Voz 1995 38:56 eh con el listón en carnes carnes allá donde juega Granada que ha subido a no es que no hay que desaprovechar una oportunidad de conseguir un aplauso fácil declarar

Voz 20 39:10 entonces este instrumento como decías ha desarrollado en el distrito de Astrofísica de Andalucía precisamente es un

Voz 4 39:15 momento único y lo podemos decir así con orgullo que en Granada en colaboración con

Voz 20 39:20 otros centros nacionales extranjeros está desarrollado un instrumento único para la detección de planetas similares a la Tierra el descreimiento ahora no es el primero es en este caso es lo que sí es cierto es que es un descubrimiento muy especial porque han detectado dos planetas con la masa muy parecida a la de la Tierra y además que están a una a una distancia de su estrella progenitora que es que permite que hubiera vida no que hubiera ese

Voz 1995 39:46 iniciando vale es decir están dentro de lo que técnicas

Voz 20 39:49 te llamamos zona de habitabilidad de de desastre

Voz 1995 39:53 ya que a qué distancia están están a una distó

Voz 20 39:56 on CIA inferior a la distancia Tierra Sol alerta en la tierra iros sol están hoy instancia ciento cincuenta millones de kilómetros la estrella en torno a la cual se han encontrado estos dos satélites es una estrella más fría que la Tierra y entonces estos eso significa que pueda haber vida así que la zona de habitabilidad está en regiones más próximas a la estrella

Voz 1995 40:17 también nosotros a qué distancia está de nosotros

Voz 20 40:20 está a una distancia de doce años luz doce la distancia que

Voz 1995 40:23 correría pues se han tardado ciento fan tarda cuatro años de con el AVE se lo mismo dada han tardado sin tren hasta Granada cuatro años como doce años luz madridista Antequera ante sí claro es fundamental pero quiero decir que es

Voz 20 40:39 les la veinticuatro es la estrella número veinte

Voz 1995 40:42 cuatro en distancia resulta utilice el sueco en cualquier caso es fundamental lo que usted está lo que ustedes han aquí íbamos a encenderlo y entonces lo que ustedes hacen aquí es fundamental para el planeta es una es una un empeño global y mundial del que ustedes pues son parte

Voz 20 41:01 efectivamente eso eso es así o sea de hecho todas en el caso tirar de empero ya anteriormente con otra estrella que es Barnard que es la segunda estrella más cercana nosotros que está a tan solo seis años luz hay también se encontró la existencia de un planeta extrasolar en este caso de tres veces la masa de la Tierra y todo eso esa tecnología que ha desarrollado aquí en Granada es decir el el Instituto nuestro y no sólo nuestro Instituto porque Granada es Ciudad de la Ciencia fue ya nominada hace tres años por el Ministerio de Ciencia universidades Investigación como Ciudad de la Ciencia porqué ha sido nominada como tal pues porque tienen una universidad enorme con grupos de investigación muy brillantes tiene cinco C otros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y dedicados a temas muy distintos tonos desde la Escuela de Estudios Árabes muy vinculada hasta Alhambra hasta de distrito Parasitología que hace biomedicina biología Biomedicina el la estación Saidi que de agricultura etcétera y el Instituto Astrofísica Andalucía nuestro que nos dedicamos a la investigación del universo pues todo ello derivó en la en el nombramiento de Granada como Ciudad de la ciencia con un gran impulso dado por el alcalde anterior por Francisco Cuenca y que esperamos que siga dando la nueva corporación porque ese es un valor añadido la ciudad

Voz 1995 42:13 la dar va a dar más jugará como en cada dos años cada dos años van a impulsar claro es que ya

Voz 20 42:19 esto parece una tontería pero en los últimos años la ciencia ha estado presente en cualquier evento que ha hecho en Granada estamos en la Feria del Libro en la feria libra hizo una caseta de la ciencia y ahí estamos estamos en la Noche en Blanco es se han hecho unas campañas este año promocionando los proyectos que se desarrollan en Granada los investigadores que trabajan en Granada el a la ciencia que se hace en una ciudad bueno yo creo que esto es un valor añadido en este sentido

Voz 1995 42:46 es que tenemos que seguir es un poco triste en el fondo pero todavía hay gente que mira con desdén Andalucía aquí la ciencia es fundamental pero no para nuestro país no para el planeta para cualquier investigador este es un lugar de referencia

Voz 4 43:00 claro per permíteme que haga una

Voz 20 43:03 pequeña promoción de mi instituto lo distintas Andalucía que me siento muy honrado de dirigir

Voz 1995 43:08 el once te ponemos una música con supuso una cuña

Voz 2 43:10 hace apartar

Voz 20 43:13 no porque es quiero decir que somos un centro Severo Ochoa es en toda España es un centro de referencia en Centro de Excelencia del Ministerio de Ciencia universidades investigación sólo hay veinticinco centros de excelencia en España y uno de ellos está quién Granada dice el Instituto Astrofísico Andalucía yo creo que es esto es que gracias al trabajo de mis compañeros y a la ciencia que estamos haciendo eso ese aquí está el caso de calado ahí está el caso de rigor en el el descubrimiento del prime del planeta extrasolar en la estrella más cercana a nosotros tres próxima centauro tiene una participación fundamental de compañeros míos del instituto y además como trabajamos muchos en muchos temas eso nos ha permitido avanzar porque ya no es sólo que se descubrió el primer planeta en próxima Centaurus se ha descubierto el sistema planetario en torno a él a través de la detección en y métricas estamos tratando caracterizar el campo magnético que está presente en esa estrella etcétera hacemos

Voz 4 44:05 es una labor global de una investigación competitiva internacionalmente sin ninguna duda

Voz 1995 44:10 o sea que bastante les da gusto a ustedes habló todos los que nos están oyendo en cualquier sitio pero como tenemos aquí mucho público ante nosotros no les parece maravilloso escuchar a alguien hablando de ciencia con tanta pasión con tanta entrega tan vehemente astrónomo no es que esa astrónoma Gines se la en las cenas de Navidad como tiene que ser este hombre es una pasada tenemos que vincular una y otra vez y tenemos y ustedes tienen que carreras y nosotros los medios también este país a pesar de los recortes les hemos dejado sin dinero les hemos maltrata o han estado años y años además enfrentados con administraciones donde les prometían dinero no se lo daban que peor ganó pero migas que si idénticas cuatro años esperado y a pesar de eso la ciencia en este país por hombres mujeres como Antxon Alberdi es puntera en el planeta así que gracias Antxon vete al Instituto ahora mismo dar un abrazo todos de esta tierra y en esta tierra trabajan algunos de los mejores así que vete ahora mismo darles un abrazo darles las gracias de nuestra parte porque lo que hacéis de verdad es eso sí que es cierto el fondo es magia Antxon Alberdi director del Instituto de Astrofísica de Andalucía gracias de verdad salga varias traído Toni para responder al oyente a este que llamó el otro día la radio que hubo antes del Big Bang es que luego viene José Antonio Marcos no tenemos nada vale vale vale porque va a ser larga la explicación y felicidades a Radio Granada muchísimas gracias

Voz 12 45:36 lo aplaudo sugerimos

Voz 55 51:19 otra muy buenos días son madura

Voz 1995 51:22 antes de antes de nada ha venido a vernos Paco sí ha venido desde Román si él es el dueño de la mezquita bueno lo de ir en AVE está bien pero poco pero coger esa carretera arriba es autopista Ipar arengó a Rahman en Roma bueno bueno parte la mezquita es el mejor bar de España señoras señoras no estoy no estoy exagerando eh no me hubiera sin señora

Voz 2 51:44 esto cómo se seríamos es es maravilloso yo la vuelta voy a parar otra vez voy en avión hacia el piloto me para Guás Román que debía tomar un poquito de jamón ibérico móvil IS aceite bueno que la furgoneta la más lista de España pasamos por Jaén enciende el testigo del aceite pidió lista en Jaén pide aceite llegó si sí si pasamos por Cádiz pide el día de asuntos propios

Voz 1995 52:09 ah sí pueden parece la mezquita King sitio maravilloso maravilloso increíble como ese cómico

Voz 2 52:16 pero entiendo que el AVE no para en la mezquita así total ya que más le da más sanidad ese AVE que tenéis en Granada y Granada Madrid pasando por Antequera olé ahí el itinerario ole ahí está la gente de Extremadura haciendo chistes con el tren de Granada sabes que si sí ayer ayer en el AVE de Granada pusieron la película Ocho apellidos vascos y Rovira dijo que para patrañas que va a ver hay que venir a Granada sí que me encanta me encanta me encanta la Alhambra es una barbaridad la verde será la mejor cerveza que probado es es es una maravilla de las tapas pido un quinto me ponen una hamburguesa digo pero aún sigue va a pedir un tercio me sacan Labaka m la llevó a casa me llevó de llevó la vaca voy a bebé del botellín y está cerrado lo digo al camarero me quitan la tapa se llevó las bases al hilo de la fiesta en Granada amigos como podéis salir todas las noches y la última de que viene la martes digo salgo a tomar una copa algo habrá alguien Morenito