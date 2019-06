Hoy por Hoy (28/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once de las diez en Canarias el resumen de esta mañana viernes con Isabel Quintana Isabel muy buenos días

Voz 0824 00:10 hola buenos días dos tercios del perímetro del incendio de la Ribera d'Ebre en Tarragona están cerca de ser estabilizados las llamas han calcinado al menos de seis mil quinientas hectáreas y lo que más preocupa hasta ahora los bomberos que trabajan en la zona es el extremo más inestable donde el calor y el viento previstos para las próximas horas pueden complicar aún más la situación en el centro de mando está Urbiola Amy

Voz 1 00:32 el perímetro no ha avanzado significativamente desde ayer lo acaba de confirmar David Borrell el jefe de los bomberos aquí en el centro de mando en Ginebra además en el interior de este perímetro arde únicamente el veinticinco por ciento de la superficie según ha podido confirmar ser Cataluña ayer a esta misma hora este dato era de más del setenta por ciento ahora mismo dos tercios de este perímetro que tiene una longitud total de más de ciento veinte kilómetros está ya muy cercano a la fase de estabilización el tercio restante se concentra en el municipio devolverá en Lleida la situación allí es muy inestable según los bomberos para hoy cuarenta y cuatro grados de temperatura en la zona y comienza ahora a levantarse el viento

Voz 0824 01:08 Cataluña en Común cree que la investidura de Pedro Sánchez está más cerca de lo que parece el portavoz de la formación y diputado del Grupo Confederal de Unidas Podemos en el Congreso Joan Mena acaba de pasar por los micrófonos de Catalunya y ha insistido en la idea que lanzó hace dos días Pablo Iglesias que ve posible un pacto pero en una segunda votación en septiembre además Mena ha dejado caer que su partido está Inter mediando con Esquerra Republicana para facilitar la investidura de Sánchez

Voz 2 01:33 Joe ex mesa Procter la semana pasada yo lo veo más cerca que la semana pasada y espero que la que viene esté más cerca que esta tenemos que transitar dialogar negociar y probablemente tenemos también que callar más ante los medios de comunicación para no generar ruido que pueda dinamitar este acuerdo Jenner aún hoy que dinamita corto

Voz 0824 01:51 siria necesita ayuda urgente para su población y para la reconstrucción del país la ONG Human Rights Watch ha elaborado un informe con información de expertos y trabajadores sobre el terreno en el que advierten también del aumento del peligro para las organizaciones que trabajan en el país para poder asistir a la población civil en las zonas bajo control del régimen de Al Asad corresponsal en la zona Oriol Andrés

Voz 3 02:11 en un informe presentado hoy la organización alerta que el Gobierno de Bashar al Assad habría desarrollado un marco político y legal que le permite apropiarse de la ayuda internacional y canalizar la en beneficio propio esto significa por ejemplo usarla para castigar las regiones que han sido más rebeldes y favorecer a las más leales ellos posible por las restricciones que impone el régimen a ONG's ya agencias humanitarias amenazándoles con retirarles permisos visados de trabajo merma además su capacidad de presión

Voz 4 02:38 de vez Dayton

Voz 3 02:42 pero como alertaba a Cadena SER Sark hay algo investigadora de Human Rights Watch si las organizaciones internacionales no se movilizan para exigir Al Asad mayor transparencia y reformas se arriesgan a convertirse en cómplices involuntarias de los abusos del régimen

Voz 0824 02:56 c3 diez y tres en Canarias

Voz 5 03:00 cadena SER Madrid

Voz 0824 03:02 la Fiscalía pide siete años de cárcel por malversación para dos ex consejeros de Alberto Ruiz-Gallardón Juan Bravo Pedro Calvo por el caso Imelsa por la compra de esta empresa colombiana por parte del Canal de Isabel Segunda hay más acusados en ese escrito del Ministerio Público Pilar Velasco cuéntanos si las penas máximas son para los caro

Voz 1743 03:19 los públicos de la entonces cúpula del canal con Arturo Canalda a la cabeza y los exconsejeros Juan Bravo y Pedro Calvo y seis años para diecisiete empresarios y exaltos cargos por un delito de malversación en la compra de NASA Anticorrupción asegura en su escrito de acusación de la pieza separada del caso Lezo que la expansión del calan en Latinoamérica en dos mil uno fue irregular setenta y tres millones de dólares por comprar y con treinta y cinco millones de sobreprecio a través de una sociedad panameña con cuantiosas válidas para los intermediarios y un grave perjuicio para el erario público todo aprobado por el Consejo de Administración del Ente público

Voz 0824 03:50 en Las Rozas en el caso de presunta corrupción en este Ayuntamiento en el que están investigados veinte antiguos cargos entre ellos los dos últimos exalcaldes del PP la justicia ha pedido al PSOE una elevada fianza de doce mil euros para poder personarse en la causa el grupo socialista ha presentado un escrito en el que piden que se revoque ose rebaje ese aval Chueca ya tiene su bandera arcoiris la acaba de desplegar Amnistía Internacional en la plaza de Pedro Zerolo y está Javi Jiménez Bas buenos días

Voz 0887 04:13 buenos días y una bandera de ciento cuarenta metros en la que se puede leer sé quién quiera hacer amar no es un delito campaña de Amnistía Internacional con la que se pretende recordar que aún hoy en dos mil diecinueve hay sesenta y nueve países que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y un recordatorio a los políticos para que se alejen de los discursos de odio una retórica que dicen no puede hacerse un hueco en la política española a esta hora en esta plaza muchos han empezado a festejar este día haciéndose un selfie con la bandera del orgullo

Voz 6 04:42 ya sólo falta la bandera LGTB en Cibeles que se bajará a la una esta mañana ha despegado en la Real Casa de Correos en la Asamblea en varias consejerías seguimos penal

Voz 0824 04:50 Hertha naranja por altas temperaturas esperamos

Voz 6 04:53 en Time grados de máxima veintinueve grados hasta ahora en la Gran Vía

Voz 0824 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido información actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 8 05:21 aunque el AVE llegue a Granada no vuela

Voz 1995 05:23 en sentido literal y metafórico es todo lo contrario que suele más que fue él quién le dijo Pedro Sánchez Jordi me volvían el Falcon dicen que la única Granada que le gusta es la que es flota es la única persona que ahora mismo es capaz de resolver el piensa mucho de la alcaldía de Granada agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí profesor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán muy buenos días aquí la gente Granada está sonriendo mucho

Voz 8 06:03 bueno allá ellos me lo vino como no les veo

Voz 1995 06:08 es pura ciencia

Voz 8 06:11 de las sonrisas como un Acuña no ellos no servían

Voz 1122 06:56 cuál es la respuesta señor letona la después a las dieciséis y manija coacciones ni puñetas en vinagre lo que hay que hacer es pensar qué es lo que no sólo hacer nadie por eso estamos donde estamos es dar las soluciones sí que seguro que ha habido mucha gente que lo ha hecho con ecuación canastas vamos a hacerlo bien aquí hemos hemos recorrido un tercio entonces nos queda aún me deben un tercio

Voz 1995 08:07 le presenta al señor letona Baltasar señor letona encantada es usted un hombre feliz totalmente bueno váyase tiempo yo no sirvo entonces es que va a salir malparado que siempre bueno estoy convencido quiere someterse a esto sigo convencida venga vamos con uno de los enigmas el señor letón

Voz 12 08:29 a decirme un número primo que sea par

Voz 8 08:35 no no me lo puedo ya estamos bueno el dos dos en dos claro que el dos el que hay

Voz 13 08:42 mira aplauso muy bien quince fue clave el sueco Baltasar que no Baltasar datos a

Voz 8 08:52 el Rey reciba tasas

Voz 1995 08:56 bien pues vamos a poner autor personal dieta Baltasar no hay por qué ofender se ha centrado en buena lid está fenomenal siguiente bien sabría decirme El principio de Arquímedes

Voz 1995 09:15 a ver vamos a repetir qué te voy a repetir enunció Vicente vetar Baltasar piensa que el señor letona tiene Zisis y el

Voz 8 09:24 es decir yo repito el principio de tiene de

Voz 12 09:27 no no no no

Voz 1995 09:30 yo voy voy a escucha atentamente vale Baltasar Paul su Sopot sabría decirme El principio de Arquímedes

Voz 15 09:39 la acreditó

Voz 1122 09:58 a una joven estudiante y tuvo la de mucha tele

Voz 8 10:14 escuchar la radio y todos empieza todo polvo sumergido en un fluido experimentó un bajón del IVA igual al peso que volumen de líquido desalojado y cuando hizo una por venga aquí a diría otra cosa en Gran es que puede decir porque da gusto yo he estado en Granada varias veces

Voz 1995 10:36 es es una maravilla vueltas es muy grande habéis oído pero muy gracioso Baltasar sí porque aquí no se hizo una porra se dice otra cosa bueno otra cosa por ejemplo aquí prudencia ora et otra cosa aquí por ejemplo apoya apoya no es un Cor no es una atleta griego que decía Jorge Ponce no metemos en este Tour

Voz 8 10:59 en el tercero Peter

Voz 1995 11:02 pero hay mucho no bajamos ahora al pensé

Voz 1122 11:04 el lateral para la otra la otra bien pues mire Baltasar está muy contento por haberse colocado en la oficina de su padre dice que está como pez en el agua que es lo que hace

Voz 10 11:17 no vamos a ver

Voz 8 11:20 no poner musiquita de pam

Voz 15 11:24 nada nada no apenada no hacen nada

Voz 7 11:28 nada

Voz 1995 11:29 lo que hace es nada estás el han soplado también delicada

Voz 8 11:33 bueno yo haciendo cava

Voz 1995 11:35 es la última que la última muy buenas señor letones mil aún el último doce lenguas venga

Voz 0477 11:41 qué animal damos más vueltas después de muerto

Voz 8 11:45 por favor no sólo sople canasto este es no no digo nada no

Voz 1995 11:53 el animal da más vueltas después de muerto tía piénsalo Jens que poner para que la gente lo contesta desde la gente es bajísimo eh que estás haciendo algo sobre todo comparado con el mío

Voz 14 12:09 pues el pollo

Voz 13 12:19 muy bien después volvió a Vettel

Voz 1995 12:22 lo voy a ponerme al el señor porque esto es esto así

Voz 8 12:25 se lo han Serón sopla todo esto haya soplado que ha empezado a hacer así con las manos poniendo la boca

Voz 17 12:33 así con las salas así dando ante una fiesta yo creo que merece nada

Voz 8 12:39 incluso dejarles que entre nombre y no nos divertimos Badr

Voz 1995 12:43 de esta sección tenía un rigor científico

Voz 8 12:46 es decir absoluto rigor científico pero antes se espera

Voz 1995 12:51 venga vamos a dejarles como siempre con él piensa mucho para el año que viene son son los deberes el dice así para recorrer una distancia de treinta mil kilómetros un coche utiliza las cuatro ruedas más la de repuesto si cada rueda recorre los mismos kilómetros cuántos kilómetros hizo cada

Voz 8 13:11 los que la Ademar lo repito a Bale quedaba aquí mirándome subirlo a luego

Voz 1995 13:20 los subimos al los siempre como siempre pueden responder los a Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com repito para recorrer una distancia de treinta mil kilómetros Un coche utiliza las cuatro ruedas más la de repuesto sí cada rueda recorre los mismos kilómetros cuántos kilómetros hizo Qatar rueda me están mirando con una Inma con una cara de una vaca viendo pasar el tren de cuantas ver bueno será la semana que viene la respuesta señor letona un aplauso para él muchísima gracia

Voz 33 16:55 cinco mayo acertó con la fecha del fin del mundo ningún juega va dejar de funcionar

Voz 34 17:02 Nuestros productos Huawei podrás seguir actualizando todas las servicios de Google como por ejemplo Google Play o Gmail que ahora que te han puesto en lo peor estás dispuesto a quedarte con el mejor yo estoy conjugado ahí

Voz 12 17:17 mejorar nuestro útil

Voz 31 17:20 ser capaces es un desprecio de compromiso solidario con las personas con discapacidad escucha en Hoy por hoy ser capaces once seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 0137 17:36 Teo Marco Rubio es un bailarín sordo ciego al que han podido ver interpretando a Edipo aquellos que se han acercado al festival de danza esta semana en el Mercat de les Flors en Barcelona es la primera vez que lo hacía como actor principal Teo representaba una coreografía con dificultad ya que debía moverse en varias direcciones por el escenario diferentes luces enfocaba sus movimientos mientras un actor narraba la historia de Edipo un personaje con el que comparte la pérdida progresiva de visión Teo empezó a practicar la danza en el año dos mil doce y a partir de abril de dos mil quince después de obtener la incapacidad laboral Le comenzó a dedicar más tiempo aunque sabe que llegó tarde y que por eso es difícil llegar a dedicarse profesionalmente a bailar su objetivo con su esfuerzo es dar visibilidad a la danza como una forma inclusiva de rehabilitación

Voz 7 18:33 ya

Voz 38 18:41 justo

Voz 8 18:44 todo el mundo quiere que llegue el verano

Voz 39 18:47 que sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto y que millones de euros veinte euros comprar ya tu cupón porque el extra de verano

Voz 40 18:56 sí ya está a la venta iba Haidar

Voz 41 19:06 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 19:11 el público que nos acompaña Tom tiene la gran fortuna de vivir en la ciudad de Lorca que es cierto se cumple ahora un año de la llegada del legado de Lorca esta ciudad es algo muy importante y está donde debe de estar disputar ustedes de la Alhambra de de la buena comida de la mala folla de Enrique Morente en comparación hay que decir que por comparación con otras ciudades españolas lo que ustedes tienen aquí es realmente extraordinario es muy difícil que tanto talento se junten en un espacio tan pequeño vamos a decir poco más o menos que en esta ciudad es en la que se alinearon los planetas porque Granada es entre otras muchas cosas una ciudad profunda vente musical y Roca era ésta es una cantera inagotable que viene nutriendo al podio el rock de este país desde hace ya seis décadas bandas como Los Angeles Miguel Ríos gente que plantó la semilla que no ha dejado de dar frutos desde entonces los planetas en la gran confirmación de que en esta región se han compuesto se han grabado algunas de las canciones que ya es imposible totalmente imposible de borrar del paisaje emocional de todo un país

Voz 1023 20:40 por estar con nosotros pues nada gracias por invitarme entonces

Voz 1995 20:43 qué hacer entonces para alguien de mi generación estar en un sitio en el que estamos está yo te estoy mirando y veo detrás ahí el Albaicín estaré la Alhambra con J Los Planetas de es el es difícil estar en un sitio mejor acompañado esta de esta gente que es verdad que que Granada tiene algo el Granada y el rock en este país son fundamentales uno y otro en los entienden sino van de la mano

Voz 1023 21:07 bueno aquí radar y la cultura musical y guardo una cultura general muy potente desde hace muchos siglos aquí en el caso de la cultura del rock'n'roll pueda seguir también ha habido pionero no homologada Ángela saben que empiezan prácticamente a la vez que empieza la primera banda de rock en todo el mundo no principios de los sesenta

Voz 1995 21:28 tú qué recuerdos tienes de del lugar donde estamos de la Alhambra de pequeños estarían aquí discusión

Voz 1023 21:32 sí yo tengo aquí de este sitio en concreto el parece que a los quintos tengo recuerdo muy especial porque estuve haciendo

Voz 1995 21:37 la mili

Voz 1023 21:38 la prestación social sustitutoria saber porque él me iba justamente en el en el museo Vallarta que es justamente que la planta de arriba de estuvo un año y medio ahí trabajando según se justamente

Voz 1995 21:49 qué hacías

Voz 1023 21:50 en teoría era vigilante pero pasa una gran parte del tiempo el museo estaba cerrado por reformas estar ahí viendo a la restauradora restaurar la escuadra y luego abrieron cuando se fuera vigilantes estaba idolatrado en las salas de los cuadros que se acerca que no te puede tocar ese tipo de cosas

Voz 1995 22:10 en apasionantes Ana

Voz 1023 22:12 ni siquiera fantástico no estadio sirio al trabajo el trabajo aprendí un montón de arte de arte granadino porque un una exposición permanente de artistas granadinos de todos los tiempos de Sánchez Cotán Alonso Cano un montón de artistas gráficos potentísimo y estar mucho tiempo y la sala de los cuadros no lo tengo que ir a un museo y ver lo que pasaba no sino TAS todos los días un día detrás de otro viendo no detalla las cosas

Voz 1995 22:38 Inditex recuerdas mandón recuerdas la primera vez que visitase la Alhambra

Voz 1023 22:42 pues mira que yo recuerdo cuando pequeño te ante la Alhambra no era un sitio dotar cerraba de hecho por la noche os ve me por ahí dentro estaba abierto hoy vaya abierto tenía que saltar no voy tenía es que puedo

Voz 13 22:56 pero no

Voz 1995 22:58 ahora vigilancia grave en matices importantes

Voz 1023 23:02 no había mucha vigilancia ese podía entrar ahí Mi amigo el litro de cerveza Hay otras cosas hay muchas

Voz 1995 23:09 pero no recuerdo bien por la noche nos contaban que rellenan los niños discusión Alhambra hilo niños se subían al óleo

Voz 1023 23:16 sí claro si si esto va a cambiar mucho no la súbete tú ahora de verdad

Voz 1995 23:22 sí

Voz 1023 23:23 sí sí sí la verdad es que ahora es un valor con los años desde que ayer el hasta ahora el valor de la Alhambra es mucho mayor si la apreciación que tiene la gente no de de la Alhambra y todo afortunadamente ya no se sube nadie

Voz 1995 23:38 por cierto los leones no creo que nadie puede entrar

Voz 1023 23:41 noche o algo así

Voz 0477 23:44 volver a intentar no

Voz 1023 23:45 a ver si no se no hace tanto volví a intentarlo porque golearme pueda hacer una buena nadie quince años por lo menos sirve

Voz 1995 23:52 si no lo cuentes hablamos de música de Roque en Granada pocas veces fíjate J hablamos de los de las salas de los garitos de los bares que con muchos obstáculos legales hablamos de ruido Rosa de planta baja peatón son sitios míticos porque hablamos mucho de la grandes bandas que han salido de terror pero hablamos poco de la gente que está todos los días cuidando la música apostando por por por la música en directo dejándose la vida muchas veces contra normativas muy complicada para para poder para que pueda seguir abiertos

Voz 1023 24:23 sí veo hecho practicamente después de llamar una persecución a ese tipo de cultura no la cultura crítica o y que intenta a ofrecer un punto de vista diferente aquí agrandarse para haber hablado durante muchos años de una persecución a ese tipo de culturas

Voz 1995 24:38 eh hice toda la gente de Granada tú tienes a alguien especial bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer un repaso cronológico que si quieren ustedes pueden cantar pueden hacer lo que quieran el pulió que presente vamos a ser un repaso cronológico de lo que esta Ciudadanos ha dado musicalmente los auténticos pioneros del rock en este país en los sesenta

Voz 11 24:56 son los Ángel

Voz 1995 25:04 luego tenía que salir Miguel Ríos el padre de todas las grandes de todos los grandes cantantes de rock de nuestro país inmediatamente después daríamos pasa cero noventa y uno como se les conoce eh aquí en Granada dos cero habría que invitar también a la Guardia una de las bandas imprescindibles del rock en los ochenta

Voz 7 25:36 sí sí

Voz 1995 25:42 seguimos paseando por la ciudad eh seguimos nos encontramos con los míticos Lagartija Nick uno de los tipos más inquietantes de este más inquietantes más interesantes más inquietos

Voz 17 25:56 sí que tiene usuarios

Voz 1995 26:07 el llegaríamos a Lori Meyers que año año siguen ocupando los puestos más altos en los carteles de todos los festivales tenemos que hablar de los Niños Mutantes uno de los últimos herederos de esta enorme tradición musical Napoleón Solo y por supuesto en este repaso hay que poner un neón a todo lo largo donde se leen las tarjetas no solamente es una ciudad de doscientos cincuenta mil habitantes pocas ciudades en este país de vamos en Europa tienen tanta y tan buena cosecha de música pero influencias de otros lugares porque Joe Strummer de The Class pasó por esta ciudad quedó clavado sin esta ciudad tampoco ST calavera yo estándar

Voz 1023 27:12 bueno hay muchas referencias en habrá de los Class en la obra yo extra me da nada no es un sitio para como mítico venir aquí a seguirlo pistas de de Lorca no porque era un gran aficionado a la poesía de Lorca en canciones como Spanish Bones no la cuando poco la historia lo que viene aquí a buscar a poetas que me luchar en las trincheras en la guerra que el grupo

Voz 17 27:34 desde luego yo quiero grande con el castellano que aprendió estoy pensando en la letra de yo te vi a nadie lo poco

Voz 1023 27:46 oye ves es bueno si estaría con una chica de Málaga con Paloma que estaban las desliz no supiera malagueña así que supongo que le gustaría que merecerá ir Ignacio es Espanyol

Voz 1995 27:57 Don yo te quiero y Finito en fin están acumulando los aniversarios o cumpleaños después de una semana en el botón del motor de un autobús llega el XXV aniversario de Super ocho el pacto celebrando JG

Voz 1023 28:11 sí buenas hace veinticinco años que salió nuestro primer álbum no hay buenos como el pistoletazo de salida de nuestra carrera taza de fondo fue bastante Ander aunque no tuvo mucha repercusión en medio de los hablaba Larra de fórmulas no salía en la tele pero informó una producción muy muy económica muy baratas hizo con muy poco medias o poco de estrangis no pero con el tiempo ha ido calando ya cuajando y la gente me estoy acordando ese disco es mítica

Voz 1995 28:42 la respuesta que dio ese ese director artístico de una compañía discográfica muy importante la Piedad Gil escucho esa respuesta ya forma parte de la de la iconografía podría repetir unos qué es lo que te dijo el director artístico de esa multinacional de discos cuando escucha y medio

Voz 1023 28:59 dijo que era

Voz 1995 29:00 no lo pero acaba en su vida que que ojo tenía el tío eh bueno haberla tenido algún

Voz 1023 29:08 en una persona en concreto que el Baroja amigo mio pero ha tenido muchísimo éxito en Industrias Agrarias de los

Voz 17 29:15 es más electoral la fase de Camarón con Iker a su primer disco no el disco de la leyendo el tiempo hay que escucharlos dos veces que debería volver a escuchar en hoteles

Voz 1995 29:26 yo educado no ha querido decir textualmente que lo que dijo fue estáis es la mierda más grande que he escuchado nunca eh

Voz 1023 29:32 hoy ha sido una sí sí sí recuerdo entrar en el estudio por la noche estamos mezclando esto entró ahí el hombre escuchar esto dijo a basura bueno igual no le vaya es una cosa novedosa para aquella época y señora de ahora sí

Voz 1995 29:49 es amigo

Voz 1023 29:51 eh amigo yo era un museo en Mirador del sabes que no él ha hecho mucha cosa muy importante de la música de echó mucho lanzamiento que me gustan no siguió selló su carrera como civil como alguien de la ducha pero que sólo que lo dijo cuando hicimos desde luego así no tengo rencor hasta ver que sea el momento estando tampoco tenemos aspiraciones a que hay que nuestra música fuera muy popular no porque estamos haciendo algo de compañía dependiente de él es fan récord lo convertiremos bastante con una multi y tener acceso a su capacidad de distribución de la música que lo distribuyen a las tiendas que la gente cuida comprar ya eso tenemos bastante no debe verá un paseo regado por su parte apostar por grupos como nosotros que tenemos ciudad radicalmente distinto de lo que estaba de moda entonces no

Voz 1995 30:43 no los los planetas entonces y ahora han ido digo por delante marcando caminas con muchos frentes en muchos frentes además quizás el último de ellos es el del nuevo resurgimiento del flamenco y gracias a este gran disco que fue La leyenda del espacio de dos mil siete

Voz 11 31:03 el último es Fuerza Nueva eh junto al Niño de Elche

Voz 22 31:07 siempre es abrir camino abrir camino

Voz 1995 31:10 ella es una forma de vida

Voz 1023 31:12 sí bueno intentamos como artista entender cosas novedosa cosa que no es citen a nosotros que cosas que lo que ser nueva intentamos comunicar ideas nuevas que no que vayan con dicho antes no intentamos encontrar nuevos caminos y siete empezamos a profundizar dar en el flamenco Enrique Morente ya que creo animo mucho y que me dio una cantidad de datos de conocimiento que no hubiera podido tener sino que Rocío empezamos dar un poco en esa cultura flamenca no que cerca bueno son nuestras raíces nuestra cultura una cultura muy potente que no tiene nada que mediara ninguna escena cultural de digo una parte del mundo no practicamente el flamenco el origen de la música popular de guitarra en todo el mundo vaya bueno me vas a permitir

Voz 1995 31:58 que hagamos algo que podría ser calificado por algunos que no estén aquí como demagógico puede ser

Voz 1023 32:03 pero

Voz 1995 32:04 lo vamos a escuchar el himno que habéis compuesto para el ascenso a Primera División del Granada la historia de del equipo de fútbol tiene mucho que ver con los planetas una lucha de Historia de lucha otros momentos de gloria con sus tragedias que hace más grande los momentos de gloria

Voz 1023 32:37 pues sí me habla de la tierra de Granadilla que siempre lleva muchos siglos luchando por mantener su identidad y con tres espacio en el mundo que se corresponde con la del equipo no en este caso el lema del equipo este año de tras la lucha muy interesante en ese en ese sentido no bueno queremos reivindicar esa tierra de los equipos de fútbol no el ascenso tan glorioso como que este año que

Voz 1995 33:07 vais a coincidir con el Mallorca se lo digo yo también para en fin bueno J es uno de los grandes embajadores fundar Los planetas es uno de los grandes embajadores de esta tierra son grandes embajadoras de la cultura de de esta tierra que tienes flamenco y tiene muchas más cosas está lleno de de grandes tipos de grandes talentos jotas un placer estar esta mañana aquí en la Alhambra contigo vivan los planetas muchísimas gracias

Voz 7 34:04 me gusta Franco Battiato nuevo poeta de edad triple gusta más Franco Battiato o la Cadena Ser Franco Battiato

Voz 14 34:13 no te perdone

Voz 7 34:18 hay

Voz 14 34:19 pienso yo era ajeno

Voz 1122 34:23 Caballero que tenía que haber dicho que le gusta más la Cadena yo lo digo

Voz 7 34:30 cadena SER lo que más gusta pues lo propio goteando

Voz 42 34:41 el día hoy por hoy en cadenaser punto com bien las redes sociales

Voz 7 34:46 el arroba Hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 35 34:56 la Cadena SER presentan

Voz 12 34:58 el placer de escuchar

Voz 43 35:01 vamos vamos vamos

Voz 44 35:03 era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando las tres Winston Smith con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por escapar al desagradable dieron paso a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de la victoria aunque no lo bastante rápido para impedir que se colará tras él un remolino

Voz 10 35:21 Paul

Voz 45 35:24 en el vestíbulo olía col hervida ya externas viejas en un extremo habían colgado en la pared un cartel coloreado y demasiado grande para estar en el interior representaba sólo una cara enorme de más de un metro de ancho el rostro de un hombre de unos cuarenta y cinco años con una

Voz 19 35:42 peso bigote negro y facciones dos casi apuestas

Voz 45 35:46 Winston se dirigió a las escaleras era inútil tratar de coger el ascensor raras veces funcionaba allí en esos días cortaban la corriente eléctrica durante las horas diurnas era parte del impulso del ahorro en preparación para la semana del odio el apartamento estaba en el séptimo Winston que tenía treinta y nueve años y una úlcera Pricosa en el tobillo derecho subió despacio parando sea descansar varias veces en cada rellano enfrente del hueco del ascensor el cartel con el rostro gigantesco de contempló desde la pared era uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves

Voz 46 36:24 el hermano mayor de la Portilla decía él

Voz 45 36:27 eslogan al P

Voz 18 36:30 mil novecientos ochenta y cuatro George Orwell mil novecientos cuarenta y nueve

Voz 27 36:34 la Cadena SER que el CETI escuchen

Voz 12 36:46 este simple

Voz 23 36:47 este alegrías

Voz 47 36:49 este jueves en su vida pero ello no es tras subirse los tuyos ahora

Voz 1995 39:01 vamos a ver con sinceridad en Granada se come bien como muy bien muy bien súper bien bueno podemos dudar Se come mucho sacar una tapa podría hay gente que corona tapa hasta tres días puede ser no puede ser puede ser Nos apetece hablar de comida siempre siempre aparece la palabra comida eh aparece David de Jorge Robin Hood David un aplauso para el cómo estás donde tiene mucha por cierto sabes cómo a David de Jorge Le gusta mucho las Washington dadas seguimiento suyo sea ADECCO se dice eso aquí de Gato Pérez Gatopardo gato gato perro en Santiago de Compostela veto pero eso gato Pairo algo no se llama así no serio lo que yo decía Gato Pérez tu periodo yo que estoy preguntando ustedes decirme que es hundir contar si un que al ver que ayer ayer escuchará piden con Percy alguien alguien aquí sabe lo que es haber CSI

Voz 31 40:26 o es que hoy con Pepsi Cola correcto

Voz 1995 40:33 David de Jorge de conversiones de compras y bueno hoy vamos a la de comida de porque los arresta Gerona Saura nuestras vidas narra sigue sin ninguna duda si es así

Voz 0477 40:44 hoy son la causa de todos nuestros males los árabes pero no dejemos de olvidarnos que para que llegaron casi hasta Pamplona y no me extraña nada queda más corrieran los encierros de San Fermín unos fenómenos y la verdad que son deudores de los bizantinos y los persas de todos los prodigios y de la obsesión por mezclar lo los Palau esa pirotecnia de especias las presentaciones suntuosas los platos vamos que eran cocineros bien modernos y con muchos recursos aunque hoy pensemos que los más modernos los más campeones somos nosotros y sobre todo a pesar de que los relación hemos con lo ligero y con lo delicado yo creo que se haya o que que subraya lo árabe es lo ligero delicado no en las mil y una noches es curioso porque ese recoge ese gusto por la gran cocina carnívora eran carnívoros los los los árabes y fíjate lo tengo apuntado lo que dicen las mil anoche dice las delicias se encuentran en tres cosas en comer carne en cabalgar carne meter la carne en la carne así que habéis que tenían una obsesión sangrienta lo quiere decir teniendo carnívora todo eso preguntárselo a Tony fuera de micrófono

Voz 1995 41:48 en fin y si es así es así que alimentos introdujeron en la penal pues muchísimos cultivos nuevos

Voz 0477 41:54 pues con falte caña de azúcar ganada algodón la berenjena parece incluso que el arroz aunque algunos dicen que llegó a España antes que ellos ir realmente fueron expertos y pacientes agricultores y desarrollaron una gran red que ETA exportables mejorando en la industria alimentaria pues tal como la conocemos hoy eso de mercadear con los productos eso sí monta los tenderetes Peira la compra luego hacer la comida en casa esas cosas se las debemos a los moros a ir luego muy importante en la vid y el vino no dejaron de progresar con los árabes porque le gustaba pintar tanto como a los de Haro o a los de Calahorra así de claro extendiéndose pues en esos cultivos tan apasionantes y que tanta nos gustan como la almendra dan a que sería de nuestra cultura nuestras Troy unas unas verduras y los turrones sino en mazapanes la ir a los naranjos los brillos que tanto nos gustan con queso en Manzano que nos que nos ofrece esa sidra maravillosa fíjate en la palmera Dátil era a los dátiles que a mí no sé si los gustan Dati tanto me la lección un postre increíble tanto en fresco como en como en seco las alcachofas que también son tan nuestras Oblak berenjenas que tantos comen por cierto con pues con miel de caña estas cosas así que no hay plato más morisco que ese y luego pues ingredientes tan bien adaptados en nuestra gastronomía ya nuestra cultura como estos cargos que os acabo de contar

Voz 1995 43:13 las especies poesía

Voz 0477 43:15 fíjate usaron a casco Porro como no podía ser de otra manera la cebolla que ya sabes que tiene buena rima al hace Bona que es buena para la puntos suspensivos la almendra que pasa esto ya la cebolla lanceó ya Il almendra y la verdad aquí pues fumaron pues con muchísima canela tampoco podemos entender nuestra gastronomía sin azafrán sin el cilantro sin el orégano la con Nino que esa especia que le da ese punto tan alucinante a los cayos au a los me nudillos el hinojo que yo este invierno he comido tanto hinojo fresco ese enojo ese bulbo con ese gusto han izado que se puede sustituir por la cebolla para hacer un al Bolonia un jengibre él es pliego la la banda que también huele y que se pueden hacer con ella mermeladas el clavo la Yerbabuena ese tipo de historias no y luego sí

Voz 1995 44:01 esto lo que calla que me está dando nombre y tengo presentarte a blanca es la cocinera granadina del puesto cuarenta y tres que controla muy bien Lakoff la cocina y la comida nazarí un aplauso para blanca por favor estaba escuchando hablar a David y está sintiendo que la cabeza todo eso y más

Voz 0477 44:21 hay que dejó qué tal David invasor Blanca guapa que alegría alegría saludarte igualmente igualmente yo debe cerca

Voz 1995 44:31 vamos a que los demás también que sepan no que sepa no

Voz 0477 44:34 claro que sepan a qué que Blanca traen dos manda la suerte los mejores meros que Martini hemos comió en la historia unos números rojos maravilloso se saber joder creíble y luego es X que John eh de de la que sea ya esquí aduce que tienen allí en aquella tierra que es la verdad que es un producto no sé si comían los árabes aquella ISM

Voz 1995 44:53 no sirio maravilla sino pasamos por puesto cuarenta y tres

Voz 21 44:57 que los que nos ofrece hablando de la cunden

Voz 0824 45:00 lo que no haya dejado la cultura va a morir

Voz 21 45:02 no yo creo que hasta ayer no era consciente de la cantidad de cosas que yo utilizo en mi día bien pero que desde que arranca mañana que lo primero que hacemos es una amiga que la primera etapa del día Illa puesto que hay también vienen de morir

Voz 0477 45:18 las tablillas también vienen con Orange

Voz 21 45:21 no se dice que las primeras amigas haciendo lo de los romano parece algo de

Voz 46 45:26 con pan con aceite con agua

Voz 21 45:29 pero el pasarlo por el calor que se sí que incorporarle el cordero ellos lo hacen con cordero pues viene de ello

Voz 1995 45:37 la que mi tú cómo prepara el amigas David llego al montón de hecho hizo cuando donde tocino con montón de panceta luego muy árabe

Voz 8 45:47 por una naranja poco de uva para refrescar el pero bueno es verdad que es verdad que el cerdo es verdad que te ponen

Voz 0477 45:55 el feto de chorizo claro y una súbita eso es lo que pensado pensamos que al

Voz 21 45:59 no tanto esfuerzo pues que viene del hecho de los cristianos pero no el origen de era que pasa que luego nosotros lo las berenjenas con miel que estábamos hablando con las berenjenas con miel de caña

Voz 1995 46:11 eso cómo cómo se hace para que queden cubrió la

Voz 21 46:13 a nosotros la hacemos en casa en vez de formas redondas las cortamos en forma de bastones ir lo pasamos lo dejamos horita esté más circuito con agua con sal ir luego la freímos con uno de vino y aceite limpio crujiente que ya está nada mal luego lo pasamos por encima un poquito de miel de caña es correcto David no yo no

Voz 0477 46:37 más Moro que genes fritas con miel de caña no hay no hay ninguna otra ahí en el Palacio con los Clinton en en la mitad de la Alhambra pues es lo que comieron ahí durante un montón de siglos en unos palacios nazaríes eso no habla muy bien de Dios

Voz 21 46:53 la albóndigas albóndigas la largo mucho porque me encanta alguna salsa llama la albóndigas también vienen de ella

Voz 8 47:01 a ver a ver yo soy sale al que tenemos algo

Voz 1995 47:14 digas que se comen en Ikea son

Voz 8 47:17 sí

Voz 52 47:19 esto que los árabes llevaron aquí pero antes

Voz 0477 47:22 mis antepasados con hacha espada se fueron

Voz 1995 47:25 a los Vikingos de la perfeccionada de la cocina no es muy amplia seamos la que tenemos de somos muy cortos de mira Si pensamos que no esto no es muy amplio hay muchos sabores de primero de segundo de postre es una comida muy muy amplia que está mucho más presente de lo que creemos verdad vida blanca

Voz 21 47:44 sí por ejemplo el pescado que es lo que mejor en mi especialidad yo estoy aquí de nuestro no comía muchísimo pescado pero la alta clase pero sí la la gente que vivía en la zona de la costa comía muchísimo pescado y comía muchísimo lo que es la sardina y el atún y ahí viene lo escabeche lo escabeche de sardina que eso también abren temporada eso una receta que me enseñó mi abuela y seguimos

Voz 1995 48:13 es se vayan apuntando que esto

Voz 21 48:15 Pilar agregó que más Pere con su sal con su voy a Pete muy sencillo y una cáscara de naranja queda ahí también la naranja la naranja también viene de ello

Voz 1995 48:24 hay que poner un poquito fíjate naranja nunca lo hubiera puesto naranjas y no me lo dice Blanca David

Voz 21 48:28 que no es poco

Voz 1995 48:31 yo siempre hubiera puesto Limón se porque siempre pongo ya

Voz 21 48:33 la pomelo aunque de ello es que ellos la naranja la naranja amarga ellos plantaron muchísimo por esta zona hay de ahí también lo lo incorporando también los costes

Voz 0477 48:44 los ante la naranja amarga el agua de rosas la flor de azar todas esas historias al final son toques de piel también dice Mutxamel y mucho azúcar

Voz 1995 48:55 son mucho no recomienda es que nos quedemos en el puesto cuarenta y tres de blanca

Voz 0477 49:01 hombre sin ninguna duda si queréis comer es uno de los mejores pescados y nuestras mejores mariscos de toda esa costa tratados con con mucho oficio por Miguel pues tendrá que ha puesto de tres

Voz 1995 49:12 pues ya no salía ya los aliados

Voz 0477 49:15 no no lo hizo de todo comeros la que es que ya crudas que ya que tienen ahí abajo cruda es una una una fiesta es dulce tiene un sabor aterciopelada o no faltan y conocerla ni planchar hay que comenzará como es la comedia lo moros hace un montón de años amortizado

Voz 1995 49:28 pues tenemos entonces pues nada pena para quedarse y no estamos ha puesto cuarenta y tres con Blanca Sánchez cocinera extraordinaria un aplauso para ella muchísimo

Voz 13 49:38 ah a salir cedido llegamos al concurso

Voz 5 54:43 tenemos muy poco tiempo pero muchas ganas

Voz 1995 54:45 eh concursar David de Jorge sigue Said Berraj pues mira tenemos ahí van que se ha presentado voluntario iba muy buenas hola muy buenas bueno vas a ser nuestra guía te la vas a jugar y se vuelve a casa uno depende de los próximos minutos vamos con el con David de Jorge son sencillas preguntas te tienen que ver con la gastronomía te vamos a hacer primero pregunta que es el remojón granadino lo que no pueden darse los granadinos en verano porque aquí no hay playa está cerca pero no

Voz 8 55:17 vaya vaya aquí no hay playa

Voz 1995 55:21 es la acción de mojar el pan en la salsa que ha quedado el plato remojón C son plato de origen árabe es una ensalada hecha con naranjas la verdad pero yo que David de acuerdo

Voz 8 55:33 la sala hacer una buena Ángel

Voz 1995 55:39 a no ser Salgado recto que es la Libia atento a es un molusco marino muy parecido al calamar pero más cabezón que usa blanca por ejemplo la cocina que acaba de visitarnos vela es lo que movía junto al pero ni Alaska y los Pegamoides pero si es un plato que lleva jengibre exhibía como plato principal

Voz 8 56:06 yo creo que la conozco