Hoy por Hoy (28/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

es mediodía las once en Canarias hoy por hoy hora doce

Voz 1995 00:07 el resumen de la actualidad de este viernes de la mano de José Antonio Marcos José no sabe lo que te estás perdiendo muy

Voz 1018 00:11 son las tapas y los conventos ya no se porque pero venía

Voz 1995 00:15 vamos con el bueno vamos en el asume si el presidente catalán

Voz 1018 00:18 Torra pide que pide la máxima prudencia y prevención en las horas más críticas del incendio que ha arrasado ya más de seis mil hectáreas de Ribera d'Ebre en Tarragona los Bomberos y los miembros de la Unidad Militar de Emergencias intentan perimetral la lengua de fuego que tiene una longitud de catorce kilómetros en el puesto de mando de habrá continúa nuestro compañero Oriol hay ni hola Oriol

Voz 0325 00:37 hola buenos días ahora llegan los peores las peores horas del día aquí alcanzaremos de hecho los cuarenta y cuatro grados el president in Torrassa acaba de referir a que hoy será el día más crítico de esta ola de calor ha dicho que en una situación como esta no la hemos vivido en Cataluña en los últimos veinte años de hecho la brisa que nos alivia el calor aquí en el centro de mando lo que hace sobre el terreno avivar las llamas queda alrededor de un tercio del perímetro muy inestable hablamos de una franja de unos cuarenta kilómetros de longitud en el límite entre las provincias de Tarragona Lleida el foco está ahora en el municipio de volver a la buena noticia este perímetro no crece desde ayer la mala las condiciones de temperatura es sequedad extremas

Voz 1018 01:13 gracias bueno pues el calor parece que va a seguir protagonizando la vida de nuestro país en treinta y cuatro provincias de las cuales siete están ya en alerta roja casi todo lo demás vuelve a situarnos en la vida política reaparece Albert Rivera en un acto de su partido del que se ofrece a los medios imagen y sonido a través de uno de esos plas más que utilizan los políticos cuando quiere mantener a distancia a los periodistas Rivera se reafirma en su política de oposición a Pedro Sánchez y minimiza la crisis interna de C's Javier Carrera

Voz 0866 01:39 qué tal buenas tardes discurso previo a la celebración del Consejo General de la formación en el que Rivera ha mantenido con dureza su no a Sánchez en la investidura lo que es una cuestión de Estado es que haya una oposición firme al mismo dice el líder de Ciudadanos a quienes reclaman su abstención lanzando además un mensaje a los crítica

Voz 1552 01:55 los sí algunos piensan que el franquismo tiene quedan para sus anchas en todo caso que presente en un partido político de que se sumen a al Sánchez yo creo que los partidos políticos están para defender sus ideas frente a los electores y nosotros vamos a construir esa alternativa sí algunos nos jugamos a entregarnos que jugaba mostrarnos una

Voz 0866 02:15 his rotura o una década a Sánchez dice Rivera que señala en todo caso que siempre será el presidente de todos los militantes de ciudad

Voz 1018 02:23 Pedro Sánchez continúa en la cumbre del G20 en Osaka en Japón al comienzo del plenario saludado con un apretón de manos con Donald Trump después el jefe del Gobierno español e quiso volver a dirigirse al mandatario norteamericano que hizo un gesto señalando el lugar de su asiento como si lo estuviera mandando que se sentara ha enviado especial Inma Carretero

Voz 0806 02:40 sí buenas tardes ha sido un gesto al más puro estilo tras el presidente norteamericano señalando con el dedo de forma un tanto ruda la silla a Pedro Sánchez que se lo ha tomado a broma se ha producido después del saludo entre ambos líderes al inicio de la reunión del G20 lo que nos cuenta el equipo el jefe del Ejecutivo es que Trump le ha llegado a hacer un comentario sobre el otro el choque le gusta a España en la Moncloa también restan importancia al amable saludo de Sánchez al príncipe saudí a quién evitaba en la anterior reunión del G20 en Buenos Aires que se celebró en plena investigación por el asesinato del periodista Jamal casó Guy precisamente Arabia Saudí va a ser el país que acoja la próxima cumbre del G20 hoy aquí la sesión de trabajo ya concluido y los líderes participan ya en una cena en el castillo de Osaka a Pedro Sánchez lo acompaña su mujer Begoña

Voz 1018 03:28 gracias y los queda todavía otra conexión con los juzgados de Madrid último día de la vista por el borrado Il la destrucción de los ordenadores de Bárcenas con las intervenciones finales de los abogados de la defensa antes del distó para sentencia Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:41 el PP insiste en intentar desacreditar a Luis Bárcenas para poner en duda su versión de que guardaba datos clave de la caja B en sus ordenadores destruidos y conseguir la absolución en el arranque de esta última sesión del juicio ha atraído a uno de los miembros de la IGAE

Voz 1018 03:54 crítica a la Fiscalía Anticorrupción que en varios Info

Voz 1552 03:57 mes pusieron en duda algunos datos de los papeles de Bárcenas unos informes que ya fueron rechazados en su día por el juez Ruz primer instructor de la caja B al considerarlos anacrónicos y superados por la investigación que había conseguido probar la veracidad de los apuntes tras la práctica de la prueba las partes emitirán sus informes finales y a lo largo del día de hoy el juicio al PP por destruir los ordenadores de Bárcenas quedará visto para sentencia

Voz 1018 04:22 tras la sentencia del Supremo que eleva la condena por violación a los miembros de la manada su víctima ha difundido una carta a través de la cadena de televisión Telecinco en la que se muestra aliviada agradece las muestras de apoyo impide que siga la lucha activa contra los delitos sexuales una ballesta

Voz 1913 04:36 tras casi tres años el proceso porcina terminado con estas palabras evita la carta que ha escrito era víctima de la manada de los sanfermines ha sido cuenta la joven un proceso largo intenso y sobre todo agotador y lo peor añade no fue la situación vivida sino lo que vino después en referencia al largo proceso judicial y al exposición pública de su caso la joven agradece las innumerables muestras de apoyo que ha recibido y que dice le han dado fuerzas para seguir adelante la lucha debe continuar y por eso hay que contarlo porque si no lo hacéis concluye les dejáis ganar a ellos

Voz 1018 05:08 y todavía con Raquel García de Carlos Cala en la economía

Voz 2 05:10 española creció un cero siete por ciento en el primer trimestre es una décima más que en el trimestre anterior la tasa interanual se situó en el dos coma cuatro por ciento

Voz 0325 05:18 a las tres de la tarde comienza la primera operación salida de las vacaciones este año con más radares y más agentes de la Guardia Civil en julio y agosto se espera noventa millones de desplazamientos por carretera jornada en verde

Voz 2 05:27 las bolsas europeas a esta hora el IBEX treinta y cinco sólo un cero dos por ciento y se sitúan los nueve mil ciento setenta puntos

Voz 0325 05:33 deportes el Atlético de Madrid acaba de presentar a Marcos Llorente en el Wanda Metropolitano y España juega hoy frente a Gran Bretaña a su segundo partido en el Eurobasket femenino tras su victoria al frente

Voz 1018 05:42 Ucrania no son ya prácticamente y seis con bastante calor imagino que también Granada Toni de momento esto es algo de lo que tenemos por ahora

Voz 1995 05:48 así es por la sombra hoy aquí Egipto pues el luego te escuchamos muchísimas ganas de pasarlo bien saludo seguimos

Voz 1995 06:06 Antoni Garrido pesa más de cuatrocientos kilos se construyó en plomo hace más de mil ochocientos años es un sarcófago romano que un equipo de arqueólogos ha encontrado en el Centro de Granada es todo un misterio

Voz 5 06:19 está como

Voz 1995 06:21 pasa una idea ésta con una legislatura de Pedro Sánchez sin abrir que este es otro misterio también madre mía qué tendrá que ver a un equipo de arqueólogos han descubierto algo realmente relevante está Ángel Rodríguez Aguilera Ángel Mi buenos días bueno Deal queda en aplausos

Voz 6 06:49 encontrado un sarcófago

Voz 1995 06:52 de mil ochocientos años antigüedad sin abrir

Voz 7 06:54 aproximadamente la fecha un poco un poco prematuro para fechar la con exactitud pero anda por ahí por ahí el y efectivamente quizás a lo más singular lo más importante

Voz 1995 07:03 cuando lo vais abre

Voz 7 07:05 bueno esto no es llegar y coger un abrelatas de de plomo desarrollarlo en abrirlo no Regina abren que exactamente no habló nada fácil y que hacer una serie de trabajos previo de limpieza sobre todo para tomar todos los datos que pueda aportar el sarcófago sobre cómo se construyó y una vez que tengamos toda esa información pero mujer por donde lo abrimos porque hubo está sellado tuvo que hacerlo de manera que se produzca el menos daño posible a la pieza una pieza de museo que será una pieza relevante nuestro museo de Granada cuando lo tengamos todo eso más o menos decidido que será en breve porque ya hace una semana un poco más que se produjo el hallazgo entonces estaremos en condiciones de poder abrirlo y excavar el interior

Voz 1995 07:48 hace ya veremos lo que nos encontramos tu trabajo extra Jun científico e muy rigurosa pero también de la imaginación es fundamental aceptó está reconstruyendo una circunstancias utilizando la imaginación

Voz 7 08:00 bueno la imaginación es importante pero no es la imaginación desbocada tiene una generación bastante controlada porque nosotros tenemos que trazar hipótesis de trabajo lusas hipótesis tenemos que fundar si quiere podemos entender que la hipótesis de una manera de imaginar que lo que de trabajar debido dejar claro de qué lo que nos vamos a encontrar pero en hipótesis tiene que sustentarse en datos concretos no podemos decir disparates no suele que lo famosa contra lo primero que pensamos que cuanto sarcófagos ahí están abiertos en la península Ibérica o en Andalucía y antigua Bética y como era lo que había en su interior se entonces a partir de ahí podemos empezar a plantear como es el nuestro es un poco trabajo de detective

Voz 8 08:41 no es que yo tengo de si efectivamente sí es irreal

Voz 7 08:44 de cuando en una película o la serie de detectives pienso muy minuciosos que coge la pro las pruebas y las catalogan toda realmente en la metodología muy parecida a la que usamos nosotros desde hace mucho tiempo

Voz 8 08:54 cómo se como lo que se encontró porque parece que

Voz 1995 08:56 en la zona ella explorar de nuevo iba a aparecer nada relevante no teníais muchas expectativas como aparece bueno aparece en el

Voz 7 09:04 en una intervención arqueológica rutinaria eh por ejemplo en el en el centro histórico de Granada o de cualquier el conjunto histórico de de Andalucía que la mayor parte de España cuando se va a hacer obras en dentro de de zonas protegidas de forma previa o durante el transcurso de las obras hay que hacer una control una exploración arqueológica en eso los encontramos haciendo un una investigación previa para una obra que se va a desarrollar después en un edificio estábamos excavando unos restos de poca de quizá es lo más lo que siempre uno espera encontrar en Granada este caso concreto era un el resto para nosotros bastante singular en importante a la motero ya cuando estábamos fueron niveles de cimentación de esos restos árabe cuando ya estábamos en el terreno natural que había en la ciudad antes de que fuera ciudad hicimos una caca un poco más profunda con el objeto de tener una secuencia gráfica completa es decir todos los estratos Isabel que no estaba interminable la mitad de las por desgracia sí creo que sí mira eh todo entiende por ejemplo la secuencia a ver quién sabe aquí lo que es una secuencia estratigrafía cabe bueno aquí hay alguno que lo sabe pero mira yo voy a contar muy manera hasta el listo que hubiera todos los programas pero si hay un ejemplo que todo el mundo entiende que si cortamos una cebolla vemos que la cebolla tiene muchas capas vamos quitando una capa baja yo tengo otra esos son los estratos distintas capas una encima de otra la secuencia de cada una de esas capas en la secuencia de los estratos pie en ese momento lanzarlos de extracto bancario es cuando llegan cada la resaca salta el sentido de amor al que hay que tenerlo en el fondo de toda esa capa de de de tierra nos encontramos una tumba romana hasta ese momento era una tumba romana pues como tantas otras que en que encontramos en Granada no tiene ninguna singularidad de una cubierta de la piedra hay bueno ahí la dejaba ha dejado bastante tiempo dos o tres meses no les damos demasiada importancia ya acudiéramos a terminar los trabajos decidimos levantar esas piedras para excavar el interior de la tumba lo normal es que hay un esqueleto se excava se documentas a retiré puntos la sorpresa fue que levantar esa piedra no había un esqueleto en un sarcófago de plomo desertores eso es un argumento de una novela con menos argumentos han hecho novela efectivamente los Arte nuevo podamos dar argumentos mucho más sólidos es que hubieran quisieran encontrar cuando el saco a bien bueno evidentemente es una obviedad muerto y enterrado es el sarcófago eso es obvio pero lo más importante el acuerdo del Ayuntamiento de Granada ha confirmado horas pero la dentro esa puede ser si es el muerto misterioso

Voz 6 11:50 uno boliviano Encarni

Voz 7 11:53 lo normal es que aparte del de la persona que firmó allí veremos si te algún tipo de ajuar veremos si por las condiciones de conservación tanto por el sarcófago de plomo por el lugar se han conservado algún tipo de alimento que no te información sobre los rituales de inhumación es decir los rituales de cómo se enterraba a la gente en época romana en la ciudad de Granada sí sí como digo las condiciones que son muy buenas en ese sitio pues se conservan restos de tejido o de alguna corona de flores o cualquier elemento de mucha información histórica que de momento es bastante raro que se que se colocan cuando es de que murió en tus sobre estos efectivamente sucede que murió es apasionante

Voz 1995 12:32 trabajo de Ángel Rodríguez Aguilera es arqueólogo en una de las ciudades más cerca bellas lo imagino paseando porque esta ciudad siendo arqueólogo es que esto no tiene imaginando recreando reviviendo las tiras trabajo basta encontrarse con con los vestigios de quiénes fuimos de quiénes explicaría bastante bien quiénes somos ahora Ángel no tenemos más tiempo que es un verdadero placer haber compartido unos minutos con usted muchísimo muchas gracias un aplauso para hacerlo

pues nos vamos a Nos vamos a despedir verdadero placer compartir esta mañana con todos ustedes con quién os escucha siempre la radio es un placer pero especialmente déjeme dar las gracias a esta gente que desde primera hora algunos desde las nueve de la mañana se han presentado en esta sala así que muchísimas gracias verá un verdadero placer les voy aquí hay mucha gente en esta radio desde mucho tiempo trabajando por y para ustedes y hoy les vamos a dedicar un sonoro aplauso les cantamos cumpleaños lo que haga falta gracias Adolfo Machado que es el director de Radio Granada a su familia lleva muchos años velando porque ustedes tengan una muy buena información y un buen reconocimiento y un buen entretenimiento y sepan realmente lo que ocurre así que gracias Adolfo gracias a Rafa Troyano que anda por ahí gracias Eduardo Salamanca Paco Anguita Enrique Árbol a Francis Padilla a Jorge Molina Gerardo Rodríguez a tantos y tantos buenos compañeros que han hecho que estos ochenta y cinco años parezcan muy pocos por favor un aplauso enorme para Radio

enhorabuena bañeros gracias avanzó Rafa ochenta y cinco años llenos Radio Granada

y esto es sólo el principio nos vamos volveremos el próximo lunes a partir de las seis de la mañana en los estudios de la Cadena Ser