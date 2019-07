Hoy por Hoy (01/07/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 buenos días son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:14 en la Cadena Ser

Voz 0027 00:22 con más numeritos un saludo de quiénes volvemos de vacaciones para acompañarles en este verano de radio signos escucha está ahora es muy probable que usted no sea de esa mitad de España que hoy sigue está ya de vacaciones así que vamos a sobrellevar juntos estas mañana este verano mañana que empieza hoy con noticia parece que inminente en Bruselas porque los líderes de toda la Unión están reunidos allí ahora mismo están pactando intentando pactar el reparto de las principales puestos en las instituciones comunitarias los presidentes y primeros ministros van once horas reunidos entran salen de la sala pero ahora mismo sigue sin haber un acuerdo global porque después de la cumbre del G20 parecía bastante encarrilada la candidatura del socialdemócrata Franz Timerman para presidir la Comisión de hecho Merkel aceptó a cambio de que su candidato Vedder presidiera el Parlamento Europeo pero en las últimas horas parece que se ha vivido una pseudo rebelión interna en el PP europeo diciendo a Merkel que qué es eso de ceder la presidencia de la Comisión cuando fueron ellos quienes ganaron las elecciones europeas bueno un nudo tremendo que a esta hora seis de la mañana que adónde nos llevan que punto están las negociaciones Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 01:26 buenos días pues están donde tú la has descrito perfectamente llevan todas estas horas en este edificio pero más de cinco cada uno en su oficina pendiente de la reunión bilateral con el otro ha habido todo tipo de intercambios todo tipo de reuniones hace una hora aproximadamente los cuatro Dios saca a los que asistieron a la reunión del gerente con Pedro Sánchez incluido han celebrado una reunión para evaluar las posibilidades de pasar a votación la propuesta de Timerman que como también has dicho ha sido desde las seis de la tarde bloqueada por los populares

Voz 0027 02:02 Griselda en

Voz 2 02:04 si iba a decir que te voy a pedir más datos ahora en unos minutos se pero dime brevemente Se da por hecho hoy que va a haber acuerdo o pueden salir de nuevo fracasando como hace dos semanas a estas horas el objetivo es salir de aquí con un acuerdo pero pero es evidente que pueden volver a fracasar y tener que volver el quince de julio que es la fecha que desde hace mucho rato vuelve a estar sobre la mesa

Voz 0027 02:28 bueno en Bruselas aquí en España son noticia hasta ahora dos incendios enormes uno de ellos totalmente descontrolado que es este que afecta a Madrid a Toledo ha quemado ya más de tres mil hectáreas el viento y las altas temperaturas están complicando la extinción una extinción en la que trabajan medio millar de profesionales Virginia Sarmiento última hora buenos días

Voz 3 02:46 buenos días la situación parece que mejor al menos poco a poco a esta hora los cuatrocientos cincuenta profesionales que han trabajado durante la madrugada se centran en Peña cenicientas anoche se logró contener el avance del fuego por el este en Villa del Prado sigue contenido aunque no controlado con la luz del día van a volver a trabajar los medios

Voz 0027 03:01 y la buena noticia hasta ahora la encontramos en Tarragona después de arder el incendio enorme Tarragona durante cinco días quemar más de seis mil hectáreas los bomberos lo han dado por controlado ya por fin si esta noche yo amo filón ondea

Voz 0931 03:12 buen día a conseguirlo ya que las llamas no vayan a más ahora se controla que ningún punto caliente vuelve a arder muchos de los vecinos afectados pueden día volver a su casa los que se evacuó por precaución a los que el fuego les ha arrasado su propiedad a partir de hoy empezarán a valorar los daños

Voz 2 03:26 si después de este fin de semana asfixiante en buena parte de España Luis

Voz 0027 03:29 Pérez buenos días

Voz 2 03:31 les estás ahí buenos días

Voz 0027 03:33 estás ahí buenos días bueno te pregunto podemos dar por controlada ya por terminada la ola de calor todavía no

Voz 4 03:39 todavía en algunos puntos del país va a costar a aguantar este calor porque vamos a rozar los cuarenta grados y por tanto lo que se denomina Calahorra en algún punto del Ebro y del Tajo eso sí lo importante Aimar es que hoy las horas de calor extremo van a ser menos porque primero baja las temperaturas sobre todo a orillas mediterráneas y en el Cantábrico y segundo en el interior del país tendremos tormentas esta tarde que refrescan un poco eso sí esas tormentas van a venir con rachas de viento destacables y más bien poca cantidad de agua en Madrid las dos Castillas La Rioja Navarra Aragón tendremos

Voz 0027 04:12 esas tormentas fuertes y por tanto quizás no sea

Voz 4 04:14 muy buenas aliadas de cara al fuego de esa zona central del país

Voz 0027 04:19 que hoy despertamos con una polémica inesperada

Voz 1 04:22 la Iglesia está constituida para la salvación de los este

Voz 0027 04:26 hombre Renzo Fratini que es el nuncio vaticano en España el máximo representante del Papa aquí acusa al Gobierno de haber resucitado a Franco con su decisión de exhumar al dictador daba buenos días

Voz 0011 04:36 buenos días el nuncio del Papa dejará mañana el cargo tras

Voz 0268 04:38 diez años en España y lo hace con esta sorprendente entrevista en Europa Press con la que Frattini rompe la neutralidad que había mantenido hasta ahora a la cúpula de la Iglesia católica sobre la exhumación de Fran

Voz 0027 04:47 llega a decir el nuncio y esto es literal a Franco algunos lo llaman dictador algunos dicen que ha liberado a España de una guerra civil que ha solucionado un problema no continuemos peleándonos sobre si tenía razón o tenía pulpa hay dos cosas más en abordar este lunes la primera aviso a los rezagados porque hoy es el último día para hacer la declaración de la renta para presentarla

Voz 0011 05:10 este lunes se va a publicar un informe de Sociedad de Tasación

Voz 0268 05:12 son que confirma que el precio de la vivienda nueva ha aumentado un cinco por ciento en el último año pero el mercado está frenando en Madrid y Barcelona Juan Fernández Aceytuno consejero delegado

Voz 5 05:21 pero que puede ser un un principio de agotamiento un posible cambio de ciclo que lógicamente Madrid Barcelona han ido antes en este los no y probablemente ahora pues está revelando echando antes algo su su crecimiento

Voz 0027 05:41 Ricky Rubio cambia de equipo la NBA Sampe buenos días

Voz 1161 05:44 buenos días Aimar se marcha como agente libre a los Phoenix Suns por tres años y en el primer día de mercado de la NBA será el tercer equipo del base español en la liga americana tras su debut en Jutta y su reciente paso por Minnesota también es agente libre Nikola Mirotic que parece saldrá de la liga americana para volver a España pero en este caso al Barça y las bombas más madrugadoras de este primer día de traspasos en la NBA han sido el cambio de Kevin Durant a los Warriors para fichar por los Nets tras conseguir dos anillos con los californianos y al equipo de Nueva York también llega el base Kylie Irving tras su paso por Boston Celtics

Voz 1 06:13 en la Cadena Ser

Voz 6 06:22 abordo del transbordador espacial aproximando no

Voz 2 06:25 en nuestro destino el tres

Voz 1 06:28 uno a puntito de degustar los famosos grillos fritos de México que momento más emocionante misión la tierra porque aún nos queda mucho por descubrir aquí abajo Natalia viajes las vueltas dan mucha vida

Voz 7 06:41 cinco días y Santander presentan Foro Futuro un observatorio para conocer debatir y diagnosticar las tendencias económicas entra en Foro futuro punto El País punto com descubre un espacio conjunto para construir un mundo más próspero el responsable Foro Futuro un proyecto de cinco días Isanta T

Voz 0027 07:31 es muy difícil llegar a un acuerdo en Bruselas cuando se alcanza decía hace diez días Pedro Sánchez cuando se alcance el acuerdo es como la canción de Bruce Springsteen que tú puedes mirar pero no puedes tocar lo que si tocas una coma ya se rompe cualquier tipo de equilibre Danny De la Fuente buenos días

Voz 1621 07:48 buenos días a todos y a todas con este You Can Look Natacha voy vamos a seguir de cerca las negociaciones que además vamos a ver

Voz 0027 07:55 tener eh aquí en Hoy por hoy esta mañana a una persona que mucho tiene que contar sobre las negociaciones en España sobre las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez es Carmen Calvo vicepresidenta del Gobierno en funciones va a estar con Pepa Bueno esta mañana en Carmona en Sevilla desde allí Pepa les va a saludar a partir de las ocho en la inauguración de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide

Voz 1621 08:18 a partir de las nueve y media de las ocho y media en Canarias y sobre ese acuerdo el de investidura entrevista en Hoy por hoy a Carmen Calvo con Pepa Bueno y en medio de una mesa de análisis es la que nos van a acompañar esta mañana Ángel Munárriz Antón Losada y José Antonio Zarzalejos en primer lugar y en segundo lugar Clara Grima que es profesora de Matemática Aplicada en la Universidad de Sevilla Amparo Rubiales presidenta del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide Vicente Guzmán el rector aparte de las de hace una hora antes en Canarias Toni Garrido volverá recordarles que hoy es el último día para hacer la declaración de la renta nos va a alegrar la mañana hablando de impuestos con la compañía de un inspector de Hacienda y una hora después vamos a hablar con Iván Ferreiro de su gira que se llama gira a casa dos mil diecinueve porque va a terminar en su casa en Vigo el treinta y uno de octubre de este año

Voz 0027 09:18 y además de la política que mantenemos abierta esa especie de barra libre hasta que se forme gobierno

Voz 1621 09:23 los cuestiones para los oyentes danés en primer lugar la declaración de la renta Si hay alguien que no la haya hecho aún que nos cuente porque por favor y al resto si la han hecho Si les ha salido a pagar o a devolver cuanto sí les ha venido bien esa pasta o si se sienten orgullosos de tener que pagar y contribuir al estado del bienestar tienen nuestro Whatsapp el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0027 09:45 además os preguntamos esta mañana por el pan porque hoy

Voz 1621 09:47 Igor el decreto que regula el pan es el lo vamos a explicar que sepan por ejemplo que si el PAN tiene más de veinticuatro horas hay que anunciarlo que el integral deberá estar hecho con

Voz 0027 09:57 harina integral cien por cien

Voz 1621 09:59 que el pan común en el que se incluye Centeno masa madre e integral pasará a tener un IVA superreducido el caso es que queremos saber si comen pan cada cuánto comen pan qué tipo de pan compran fresco congelado tostado de experta de maíz confiesen en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0027 10:25 pues así empieza este primer Hoy por Hoy de julio con Ángel

Voz 8 10:28 Cabrera Ignacio Sánchez en la técnica con Andrea Villoria en la producción seguridad estilete en que pudo ayudarle buenas ya que quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo no no

Voz 1322 10:39 es para mi casa de la playa que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robaron Se me va a meter a alguien

Voz 0027 10:46 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 9 10:59 cinco Maya acertó con la fecha del fin del mundo

Voz 0738 11:03 ningún Hawai va a dejar de funcionar

Voz 9 11:06 Nuestros productos Huawei podrás seguir actualizando todos los servicios de Google como por ejemplo Google Play o Gmail que ahora que te han puesto en lo peor que estás dispuesto a quedarte con el mejor yo estoy con juega

Voz 0027 11:22 seis y once de la mañana cinco y once en Canarias nos decías Griselda Pastor hola de nuevo días en la portada que será por eso que hoy va a haber acuerdo o que por lo menos todos confían en que hoy haya a puerta en esa reunión ya maratoniana de los líderes europeos de los presidentes primeros ministros en Bruselas en la negociación para el los principales cargos comunitarios pero ahora mismo cuál es el principal escollo es la candidatura de Timerman para la Comisión Europea o cuál es el problema

Voz 0738 11:47 sí si el problema es que esa candidatura se ha pactado en no saca entre cuatro gobiernos Merkel Macron Rute y Pedro Sánchez y que a los populares no les ha gustado porque el reparto de cargos queda muy mal para ellos en la práctica el PP tiene varios problemas quería cinco años de mandato completo como presidente del Europarlamento para su candidato Manfred Weber yesos cinco años no están garantizados porque el cargo es en estos momentos de dos años y medio leerán el puesto de la política exterior pero ya pre nombrado con una candidata que es comisaria búlgara hoy que tampoco les gusta aunque es de su partido que además en el fondo lo que ellos quieren y lo que los piden es la presidencia de la Comisión osea que a las seis de la tarde el lío ha empezado con esta declaraciones

Voz 10 12:36 sí yo diría que en este momento la verdad es que no

Voz 1 12:40 los padres es una decisión de cada primero ministro no es una de es que después a protestante para allá estés beba

Voz 0738 12:49 bueno esta de ser el siete de Paulo Rangel hecha a la Cadena Ser en las puertas de la sede del Partido Popular dejaba claro que no había consenso hemos escuchado esto es mucho más por ejemplo que Merkel no representa al Partido Popular sino que representaba a Alemania en la Reunión de Osaka Ike a ellos desde Osaka nadie les imponía nada osea que con estos parámetros podéis imaginaros que la noche está siendo muy

Voz 0027 13:16 es una seudo rebelión interna en el PP europeo no esto es algo humillante para Merkel que que hasta ahora lo mandaba todo en el PP europeos

Voz 1 13:24 ha entrado con malísima cara

Voz 0738 13:27 Reunión del Consejo en este edificio ha hecho una declaración muy corta diciendo que estaba todo muy complicado no la hemos visto más porque como el resto se encuentra en una parte del edificio al que no tenemos aquí

Voz 0027 13:39 eso porque ahora mismo Griselda están todos reunidos juntos o están celebrando

Voz 0738 13:43 no no no no todavía en estos momentos siguen aún con varias bilaterales pendientes pendientes pero lo van retrasando cada vez de volver a la sala con la propuesta propuesta que aún desconocemos sabiendo eso sí que desde el primer momento a priori los que asistieron a la reunión del gerente los que fueron a Osaka han intentado mantener que se ponga a votación la candidatura de Timerman

Voz 2 14:09 Pedro Sánchez qué papel la jugadora a lo largo de la madrugada

Voz 0738 14:12 bueno es clave para el caso de Timerman sabéis que Sánchez junto a costa han sido los dos delegados de su partido como jefes de Gobierno para estar en las negociaciones con liberal es populares él mantiene que es Timerman por querer no tiene el candidato popular el consenso suficiente en el consenso contra en el Consejo contra él y contra él se opone especialmente Emmanuel Macron presidente de Francia hay esto sería demasiado pero además el problema es qué Timerman tiene en esta sala pues muchas críticas de los gobiernos conocidos como el b4 son los países del Este Hungría Polonia entre otros la gran duda es si al final el Consejo aceptara ceder a esta prisión o decidirá pasará a votación ya a ver qué pasa

Voz 0027 15:00 pues nos lo cuentas en un rato Griselda hasta ahora

Voz 2 15:02 ahora una vez solventen o no está

Voz 0027 15:05 la negociación de los nombramientos europeos pero una vez se cierre la negociación en una patada hacia delante

Voz 2 15:10 ya veremos Pedro Sánchez va a volver hoy a España y mañana se reunirá con la presidenta del Congreso Meritxell Batet para fijar la fecha del debate de investidura que una investidura para la que sigue sin tener amarrados los apoyos necesarios que factores está barajando el equipo del presidente para decidir la fecha de esa investidura Javier Carrera

Voz 0866 15:27 la posible repetición electoral puede ser clave en la fecha elegida la Constitución marca un plazo de dos meses desde la primera votación de investidura para disolver la Cámara y convocar nuevos comicios sin ningún candidato consigue superar el trámite a partir de ahí habría que contar otros cuarenta y siete días para conocer la fecha de las elecciones cifra que se redujo desde los cincuenta y cuatro días precisamente tras la investidura fallida de Sánchez en dos mil dieciséis Así pues si el debate se fijará el martes dieciséis de julio con la primera votación Un día después el plazo se cerraría el diecisiete de septiembre y la hipotética jornada electoral quedaría fijada el domingo tres de noviembre en pleno puente de de Todos los Santos circunstancia que puede derivar en una baja participación algo que tradicionalmente afecta a los partidos de izquierdas de comenzar el debate el nueve de julio las posibles nuevas elecciones se tendrían que celebrar el veintisiete de octubre mientras que si se elige el veintitrés de julio los comicios se desplazaría al domingo diez de noviembre el

Voz 2 16:27 debate de investidura que empieza hoy es el de Fernando López miras que es el presidente en funciones de Murcia del Partido Popular cuenta en principio con los votos de ciudadanos pero necesita también los de Vox porque sino la suma no les sale a la ultraderecha sigue exigiendo por ejemplo que se derogue la la parte sustancial de la ley autonómica contra la homofobia que esa aprobó hace tres años veremos hasta qué punto el PP está dispuesto a ceder en eso y donde hoy se va a hacer una especie durante tangible la primera gran medida del Gobierno PP Ciudadanos Gobierno que nació gracias a Bosch es en el Ayuntamiento de Madrid porque el nuevo consistorio gobernado por la derecha va a liquidar en la práctica ya desde hoy las zona de bajas emisiones que inauguró el anterior Ayuntamiento y que se llama Madrid central la van a desmantelar a pesar de que miles de personas han salido a la calle este fin de semana implorando casi que se mantenga esa medida anticontaminación Virginia Sarmiento buenos días

Voz 3 17:18 buenos días así es una moratoria que durará hasta el treinta de septiembre todo el verano a lo largo de estos tres meses el Gobierno de José Luis Martínez Almeida pensará una nueva propuesta alternativa la medida estrella del Gobierno de Manuela Carmena a medida que llega después de esa multitudinaria manifestación del sábado

Voz 1 17:34 buenos llega a poner la multa que la paguen los tres partidos que van a quitar el Madrid pero ni un solo madrileño porque en Madrid necesitamos respirar aire por supuesta

Voz 3 17:47 desde hoy todos los vehículos contaminantes o no podrán volver a circular por Madrid central sin esa multa de noventa euros técnicamente sigue en vigor pero sí multas sin efectos sólo en fase informativa así que habrá aviso pero no muerto

Voz 2 17:58 gracias Virginia les hemos contado en la portada como el nuncio del Vaticano en España Renzo Fratini deja mañana supuesto y que se ha despachado a gusto además en su entrevista de despedida una entrevista con Europa Press en la que carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la decisión de exhumar a Franco treinta Frattini rompe así la neutralidad que mantenía hasta ahora el Vaticano sobre este asunto llega a asegurar que el Gobierno ha resucitado a Franco índice más Julio Guerra

Voz 1084 18:22 a Franco algunos lo llaman dictador algunos dicen que ha liberado a España de una guerra civil no continuemos peleándonos sobre si tenía razón o culpa Éstas son las declaraciones de Renzo Fratini el representante del Papa en España a dos días de despedirse finalmente regresar a Italia tras diez años en el cargo Frattini decidió hace un par de meses presentar su renuncia no sobra el silencio te diciendo que hay que dejar a Franco en paz dice que Dios juzgará que recordar algo que provocó una guerra civil no ayuda a vivir mejor el nuncio asegura además que intentado mediar desde una posición neutral en la exhumación del dictador una posición neutral desde la que afirma que el Gobierno de Pedro Sánchez está movido por motivos políticos e ideológicos y que el proyecto de exhumación solo tiene la intención de dividir España no se opone a sacar a Franco del Valle de los Caídos pero dice que hay que respetar los derechos y la voluntad de los familiares del dicta

Voz 0027 19:11 la ministra de Justicia en funciones Dolores Delgado

Voz 2 19:13 ha destacado la lucha contra ETA de uno de los fiscales más conocidos de la historia reciente de España Eduardo Fungairiño que han muerto a los setenta y tres años elevar recordar por ser uno de los emblemas contra el terrorismo en los años más sangrientos de ETA is se caracterizó por su defensa de la independencia de las actuaciones de la Fiscalía Javier Álvarez

Voz 0689 19:31 Eduardo Fungairiño fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional durante veintiséis años el tiempo más activo de ETA entonces comenzó a fraguarse su carácter irreductible y combativo ajeno al mundo de los ordenadores su incalculable memoria Le hacía indispensable para conocer cada uno de los asuntos que había cometido la organización y lo que es más insólito recordar el detalle de quién lo había hecho su papel contra ETA fue fundamental tanto que la organización intentó asesinarle en varias ocasiones sin embargo algunos críticos subrayan su afán por condicionar la política antiterrorista de los sucesivos Ejecutivos Fungairiño defendió la Fiscalía de la Audiencia Nacional con mano de hierro y consiguió crear una fidelidad a su alrededor que acompañó en las decisiones más controvertidas de este general de los fiscales como cuando dijo que no había delito en el caso del accidente del avión militar

Voz 2 20:15 Yakolev cuarenta y dos o cuando fue criticado al

Voz 0689 20:18 tener que los crímenes cometidos por las dictaduras argentina o chilena no constituían terrorismo el fiscal Eduardo Fungairiño ha fallecido después de una larga enfermedad pulmonar que se ha visto agravada en los últimos meses sin embargo desde que se jubiló hace un año el fiscal había vuelto a demostrar su rechazo a la vida contemplativa hice había dedicado a ayudar a una ONG en materia de inmigración

Voz 12 20:44 día hoy por hoy en Cadena Ser punto com bien las redes sociales

Voz 1 20:48 el arroba Hoy por hoy en Facebook

Voz 13 20:58 en la Cadena SER presentan

Voz 7 21:01 el plan

Voz 14 21:01 se de escucha he vuelto hace unos instantes de visitar a mi casero me hace que ese solitario vecino e inquieta por más de una causa en este bello país que ningún

Voz 15 21:13 es un misántropo hubiese podido encontrar más agradable en toda Inglaterra es señor Gil Fillon sabíamos llevado de maravilla

Voz 16 21:21 que siempre me ha parecido extraordinario

Voz 1 21:24 sí eso que él no imaginaba la espontáneos simpatía que me inspiro por el contrario un

Voz 15 21:29 dio los dedos más profundamente en los bolsillos de su chaleco desaparecieron el tres sus párpados

Voz 14 21:35 cuando oyó anunciar mi nombre y preguntarle el señor asintió con la cabeza su nuevo inquilino

Voz 17 21:46 la distrito tan pronto como me ha sido posible para decirle que espero que no insistencia en alquilar la granja de frascos no le haya causado molestia puesto que la casa es mía respondió apartándose de no hubiese consentido que nadie me molestarse sobre ella

Voz 13 22:00 sí así seguimiento ojalá dijo entre dientes como si quisiera mandar en el diablo

Voz 14 22:07 siquiera tocó la puerta para confirmar lo que decía

Voz 18 22:10 esto bastó para aquellos resolviese entrar interesado por aquel hombre al parecer más reservado que yo mismo y como Mi caballo empujaba la barrera el soltó la cadena del portón y me precedió con que da hacia el patio donde dijo a gritos

Voz 13 22:25 yo ya tal caballo de este señor danos vino

Voz 0738 22:31 hombres las cosas Emily Brontë

Voz 3 22:33 mil ochocientos cuarenta y siete

Voz 13 22:36 cadena SER el placer de

Voz 19 22:42 la vida está llena de cosas importantes pero cuencas nos importan de verdad me importa

Voz 0027 22:47 las tú tú

Voz 1 22:50 tú Hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 20 23:03 me Nations picores los Nacha allí

Voz 21 23:09 sigue temblando

Voz 22 23:19 que Bachelet Penín Caiwza

Voz 1 23:22 pero catorce vive de vivir la vida de la actualidad

Voz 0027 23:25 digo

Voz 1 23:26 el viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias vida Antonio Marcos que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 0027 23:53 Manu delito político el presidente italiano Giuseppe Conté ha calificado de chantaje político la actuación de la capitana del barco de la ONG Sea Watch que este fin de semana ha desembarcado a cuarenta personas cuarenta migrantes en suelo italiano a pesar de la política de puertos cerrados de

Voz 2 24:10 del Gobierno de con Teide Salvini ella la capitana Carola paquete que es una joven alemana que se está convirtiendo ya en un símbolo de los rescates ya está detenida desde el sábado y ahora los jueces van a tener que decidir si su desobediencia es o no es delito allí en Italia y en las últimas horas la ONG española Open Arms atendido en el Mediterráneo a cincuenta y cinco inmigrantes es Entrerríos cuatro bebés tres mujeres embarazadas no los ha llegado a subir a bordo de su barco sino que después de darles asistencia la ONG ha acompañado la trayectoria de esa de esa patera hasta aguas italianas y allí a los guardacostas italianos se han tenido que hacer cargo de de los muy grandes pero este segundo rescate del Open Arms confirma que la ONG está decidida a incumplir la prohibición que impuso el Gobierno de España Andrea Villoria buenos días

Voz 0127 24:58 buenos días ya han encontrado la manera los once inmigrantes más vulnerables ya han llegado a Lampedusa el resto lo harán en las próximas horas al puerto de Poza lo en Sicilia el Arts inicia así un doble pulso al Gobierno italiano en plena campaña contra las ONG de rescate también al Ejecutivo español ya que el Ministerio de Fomento prohibió al buque realizar tareas de salvamento en el Mediterráneo antes presos que cómplices escribió en Twitter hace unos días el líder del eje cuando puso

Voz 2 25:23 el rumbo a aliviar y en estos tiempos en los que una ultraderecha en ponderada en distintas partes del mundo coquetea con el revisionismo histórico de picando la imagen de dictaduras líderes opresores del pasado reciente nota el reciente un ejemplo claros está viviendo en Brasil la extrema derecha que representa el mismo estén intentando reescribir la Historia brasileña según ha explicado la doctora en Comunicación Mónica Muro en el Congreso de la memoria que se acaba de celebrar en Madrid Adela Molina

Voz 0011 25:49 Mónica Muro ha estado en Madrid para hablar de este documental que han visto a través de Internet más de seis millones de personas

Voz 23 25:55 sin indirecta

Voz 0027 25:57 en el documental

Voz 0011 26:02 se llama mil novecientos sesenta y cuatro Brasil entre armas libros se basa en el principio de que la historia de la dictadura ha sido contada hasta ahora de forma sesgada y ahora nos van a contar la versión verdadera es la versión de la derecha venal

Voz 24 26:15 iré que sería arrestado tentativa ya quise paso y se siente

Voz 0011 26:23 doctor en Comunicación Muro ha participado en el Congreso de la memoria que se celebró la semana pasada en la Universidad Complutense con este ejemplo de cómo la ultraderecha brasileña intenta reescribir la historia con una versión en la que reproduce y ensalza algunos de los elementos más significativos del mandato de hierba sonaron mientras hay un momento en el que el documental se convierte en un panfleto contra las universidades públicas

Voz 10 26:46 cuando te o no

Voz 0011 26:49 las califica de centros de degeneración moral espacios llenos de drogas sexo de orgías o de adoctrinamiento para las Causas de la izquierda al este amén el Gobierno de bolso sonaron tiene ese mismo discurso subraya Monica ya ha llegado a plantear el recorte de un treinta por ciento de los gastos de las universidades y el desvío de fondos de carreras como Filosofía o Filología a otras más productivas esta investigadora de la dictadura está centrada ahora en analizar es intento de revisión de la extrema derecha y especialmente su ataque al mundo académico e intelectual cuenta con una mezcla de pasmo y estupor a lo que se enfrenta según el ministro de ciudadanía cuestionó los resultados de una amplísima investigación sobre drogas que financiaba en parte el Gobierno basada en más de dieciséis mil entrevistas con quinientos investigadores y negó que hubiera ninguna epidemia de drogas en Brasil porque él sabía dado un paseo por Copacabana no había visto nada

Voz 1 27:42 el frío

Voz 0011 27:44 muros señala que es con esa lógica ante intelectual y científica dominante en el Gobierno de sonar común en los movimientos de ultraderecha con la que se trata de producir una nueva narrativa sobre Brasil

Voz 0027 27:55 vamos ya con los deportes

Voz 1161 27:57 de nuevo muy buenas el primer día traspasos de la hermanos ha dejado ya las primeras bombas una de ellas puede afectar a varios españoles uno seguro Ricky Rubio se confirma que firmará tres años con Phoenix San sino como se esperaba con Indiana llega a su nueva franquicia como agente libre será su tercera camiseta en la NBA tras debutar en Jutta

Voz 4 28:13 a su reciente paso por Minnesota Calderón

Voz 1161 28:15 Pau Gasol pueden elegir desde hoy destino y estaba en su misma situación Marc Gasol pero escogió la opción de renovación como jugador que tenía firmada con Toronto también es agente libre Nikola Mirotic parece que saldrá de la liga americana para volver a España pero en este caso al Barça y las más madrugadoras en este primer día de traspasos en la NBA han sido el cambio de Kevin Durant dejarlos va Warriors para fichar tras conseguir dos anillos con los californianos y al equipo de Nueva York deben llega el base Kylie Irving traspasar por Boston Celtics todos los movimientos que se vayan haciendo no van a ser cien por cien oficiales hasta el próximo día seis según las próximas reglas de propias reglas de la NBA en cuanto al fútbol la selección española se llevaba ayer su quinto campeonato Europa sub veintiuno al derrotar en la final de Udine por dos a uno qué manía goles de Fabián Ruiz Olmo los dos pasaban por el tramo final de Carrusel el jugador del Nápoles reconocía que el final del partido fue un tanto cuesta arriba cederán Ruiz

Voz 25 29:00 de ahí que que hace no da un infarto a todos

Voz 1621 29:03 con ello pero bueno no lo mismo

Voz 1161 29:05 pues lo hemos podido conseguir el extremo del Dinamo de Zagreb al que ese sorteo a media Europa de momento no piensa en su futuro Dani

Voz 10 29:12 yo ahora me voy de vacaciones pero buenas tardes de este momento era lo contó el equipo contó con toda la familia con dos amigos ya veremos

Voz 1161 29:21 también el seleccionador Luis de la Fuente satisfecho con el camino de los sub veintiuno tras su derrota inicial ante Italia

Voz 0318 29:25 hemos hecho un torneo muy brillante hemos ido creciendo hasta llegar a la final sufriendo todavía daba más dejando clara muestra del potencial del fútbol español y de esta selección que es espectacular

Voz 1161 29:36 desde las doce y media habrá recepción de los campeones en la sede de la Federación en Las Rozas en casa Mirandés y Ponferradina se suman a Racing y Fuenlabrada como nuevos equipos de Segunda División para la próxima temporada en Wimbledon hoy mucha participación española en el cuadro masculino Verdasco Feliciano Carreño Car Vallès Bautista Granollers en el femenino Sara Sorribas Rivers se enfrenta la danesa Wozniacki

Voz 0027 30:02 son las seis y media las cinco y media en Canarias la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo estará hoy aquí en la Ser esta mañana con Pepa Bueno en una edición especial de Hoy por hoy desde que Carmona en Sevilla en la apertura de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide a Calvo le vamos a preguntar en qué punto exacto están las negociaciones para la investidura cuáles son exactamente los dos escollos en las negociaciones para esa votación de investidura a la que Pedro Sánchez Meritxell Batet llevan a poner fecha mañana martes Sánchez por cierto que sigue negociando a esta hora las seis y media de la mañana en Bruselas doce horas llevan ya reunidos los presidentes primeros ministros de de toda la Unión Europea están reunidos allí intentando pactar los principales nombramientos comunitarios empezando por el del presidente de la Comisión Europea nos decía Griselda Pastor que se está complicando por momentos en nombramiento del socialdemócrata Frank siempre van a pesar de que pare día ya que había quedado ya ha hecho en la cumbre del G20 de Osaka este fin de semana Nos hacía Griselda también que ha amanecido ya allí en Bruselas pero de momento el acuerdo ni está ni se le espera por lo menos en breves DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 27 31:21 buenos días hasta ahora encontramos ya las primeras retenciones de entrada a la capital madrileña dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto A42 Parla y Fuenlabrada también en Illescas en la provincia de Toledo tráfico muy intenso en sentido a la Comunidad de Madrid además tenemos que hablar a esta hora también en Barcelona densidad de entrada a la ciudad condal C58 en Sabadell la niebla está condicionando en Lugo la ocho ya en León la A6 además cuatro vías secundarias continúan cortadas por la cercanía el incendio forestal de Madrid y Toledo

Voz 0027 31:51 les vamos a contar ahora exactamente en qué punto está ese incendio forestal antes les decimos también que remite un poco la la ola de calor que ha disparado las temperaturas durante el fin de semana siguen sin embargo en alerta por calor las provincias de Lleida Zaragoza sol en toda España salvo en Galicia

Voz 12 32:09 descuidar T tener algún seguro por el que pago de más

Voz 20 32:12 fuerte traer tela mutua cualquiera de tu seguros

Voz 12 32:15 lo mismo pero por menos dinero veinte moto

Voz 28 32:17 con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua P

Voz 29 32:27 consulta condiciones en mutuo apuntó es casi casi llegó a la obra de teatro pero casi casi eh me faltó nada

Voz 30 32:32 los carburantes BP Ultimate con tecnología Active

Voz 0027 32:35 dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 30 32:37 no se quede en un casi casi la vida sin interrupción

Voz 19 32:41 el beneficios logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en Pepe te lleva más lejos punto com de P Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 13 32:52 hoy

Voz 12 32:52 por eso de España

Voz 0027 33:00 la Mesa de España que abrimos pendientes del fuego que en los últimos días ha arrasado más de diez mil hectáreas varios puntos de España a esta hora el incendio más preocupante es el que sigue ardiendo al sur de la Comunidad de Madrid en el y mide con Toledo Virginia Sarmiento buenos días

Voz 3 33:15 qué tal Aimar buenos días ha quemado ya

Voz 0027 33:17 por lo menos según el último dato oficial tres mil trescientas hectáreas pero la información que nos llega desde la zona es que las tareas de extinción van mejorando poco a poco porque las condiciones son cada vez mejores

Voz 3 33:27 eso parece es el cuarto día de trabajo para la extinción de este incendio entre Cadalso de los Vidrios y cenicientas una zona de alto valor ecológico el fuego ha arrasado ya

Voz 0931 33:35 dos mil quinientas hectáreas en la Comunidad de Madrid y ocho

Voz 3 33:37 mientras en Toledo la previsión meteorológica para hoy no va a hacer fáciles estos trabajos continúa la alerta amarilla por calor siguen las altas temperaturas aunque amaina el viento y como decías eso es positivo David García portavoz de Emergencias del uno uno dos

Voz 31 33:50 la situación está mejorando poco a poco se ha conseguido contener el avance del fuego en la zona este y ahora todos los esfuerzos están centrados en Peña cenicientas ahí están trabajando los bomberos de la Comunidad de Madrid los bomberos de Castilla La Mancha y la UME cuatrocientas cincuenta personas durante toda la madrugada para terminar de controlar también ese área en nada se incorporarán

Voz 3 34:15 las labores también los medios aéreos en Ávila siguen

Voz 0027 34:18 dos controlados otros dos incendios aunque estos son más pequeños y las autoridades en este caso concreto en los de Ávila están convencidas de que han sido intencionados los focos de fuego Eva Marín buenos días

Voz 0603 34:28 hola buenos días las localidades de Gavilanes y El Arenal respiran después de haber vivido dos jornadas muy complicadas por los incendios que llevan el viernes castigando zonas de bosque de importante valor medioambiental aunque siguen activos en numerosos efectivos siguen trabajando en el terreno los focos están ya controlados en ambos términos municipales aunque está especialmente pendiente del fuego de Gavilanes que se extendió al término de Pedro Bernardos y que evoluciona favorablemente pero todavía con alguna pequeña reproducción por lo que se mantiene el nivel uno sin embargo en el Arenal aunque el fuego sigue activo ayer ya se reducía el nivel cero de peligrosidad en total más de trescientas

Voz 3 35:04 personas dieciséis medios aéreos han traído

Voz 0603 35:07 dejado en estos incendios que la Junta dedicaba han sido provocado

Voz 0027 35:10 tras cinco días en condiciones extremas por encima de los cuarenta grados los bomberos ya sí han conseguido estabilizar controlar uno de los mayores incendios en la historia de Cataluña que es el que se ha llevado por delante seis mil quinientas hectáreas en la ribera del Ebro en Tarragona Joan Bofill bon día

Voz 0931 35:27 bon día ha conseguido ya que las llamas no vayan a más ahora ese controlar que ningún punto caliente vuelve a arder el jefe del operativo de los Bomberos Joan Rovira Karajan tras para unirse asegura sin embargo que que para darlo por extinguido todo extinguido todavía quedan muchos días muchos de los vecinos afectados pueden volver a su casa hay muchas masías que han quedado completamente arrasada se calcula por ejemplo que el fuego afectó a unas dos mil

Voz 3 35:50 áreas de campos de cultivo

Voz 10 35:52 si Sanz Matute agua para regar verdad alcalde de

Voz 0931 35:56 a ver a uno de los pueblos más afectados avisa que no sólo se perderá la cosecha de este año también la del siguiente porque han quedado destruidas muchas de las infraestructuras los alcaldes de los ocho municipios afectados ya están haciendo lista de daños para pedir compensaciones

Voz 0027 36:07 siete menos veinticinco seis y cinco en Canarias

Voz 12 36:15 él

Voz 0027 36:16 parlamento de Murcia celebra hoy la investidura o por lo menos la votación de investidura del candidato Fernando López miras del PP es presidente en funciones candidato a la reelección se somete a la investidura sin tener asegurado el apoyo de Vox Issing esos votos no tiene mayoría ciudadana sigue escenificando esa supuesta negativa a aparecer por lo menos en la foto con Vox el partido

Voz 2 36:37 a Santiago Abascal insiste en pedir entre otras cosas

Voz 0027 36:39 que se derogue parte de la ley regional contra la homofobia Juanjo Asensio buenos días

Voz 1197 36:45 qué tal buenos días pues a partir de las diez y media de la mañana el actual presidente en funciones el popular Fernando López miras enfrenta al debate de investidura que se va a celebrar entre hoy y mañana López miras necesita el apoyo de Ciudadanos y al menos la abstención de Vox en una segunda votación en el súper

Voz 0027 36:58 de que no salga elegido mañana en la primera aunque

Voz 1197 37:01 PP y Vox han intensificado el diálogo en los últimos días el principal escollo está en que Ciudadanos se niega a negoció

Voz 31 37:06 Ari pactar un acuerdo a tres bandas con Vox condición

Voz 1197 37:09 que los de Santiago Abascal consideran imprescindible para apoyar al candidato popular como vemos a esta hora todavía está todo abierto en el aire la primera votación tendrá lugar mañana martes de no salir elegido López miras reemplazaría a una segunda votación para este próximo jueves

Voz 0027 37:22 en lo que sí está confirmado Juan Antonio alza Baleares bon día

Voz 1157 37:25 qué tal día es que Francina Armengol toma posee

Voz 0027 37:28 en esta tarde allí como presidenta autonómica y que se va a convertir oficialmente en la primera socialista en gobernar las islas dos legislaturas seguidas

Voz 1157 37:34 eso es cuarto gobierno socialista la Historia de Baleares once departamentos y dos secretarías autonómicas de las once consellerías siete son para los socialistas la vicepresidencia para el juez en excedencia ahora en Podemos Juan Pedro Yllanes el PSOE se ha quedado los departamentos de más peso como turismo trabajo salud y educación en Podemos van a gestionar entre otras agricultura pese consumo los ecos soberanistas de mes es un pacto a tres los ecologistas de mes en plena batalla interna por designar a sus cargos se han quedado con servicios sociales también medioambiente el ministro de Fomento en funciones José Luis Ábalos va a ser el representante del Gobierno central en esta toma de posesión

Voz 0027 38:10 volvemos a Barcelona porque en más los Mossos han detenido a un menor de edad tutelado por la Generalitat que intentó violar supuestamente a otra menor horas antes los agentes habían detenido a otros dos menores también tutelados por otra agresión sexual distinta a la Generalitat Joan anuncia que se va a personar como acusación en todos esos casos si algo

Voz 0931 38:29 ya ha puesto a disposición también de las familias por estos dos casos los dos ocurridos durante la madrugada de este sábado al primero en más no como decías un menor tutelado por la Generalitat asaltó a una chica también menor por la calle y la intentó violar ella consiguió huir y denunciar los hechos a los Mossos ahora el chico ya ingresado en un centro de justicia juvenil y muy cerca en la población de Canet de Mar otros dos menores inmigrantes habrían

Voz 0027 38:51 violado a otra chica esta sí mayor de edad uno

Voz 0931 38:53 Ellos concretamente era el que el habría violado mientras el otro las grababa la agresión con el móvil en Canet precisamente es donde se abierto ese centro polémico que llegó protestas algunos vecinos para rechazar la presencia de los menores y mira

Voz 0027 39:05 esto en Cataluña y en Galicia Xaime López dos días la policía detenido en Coruña un hombre por difundir supuestamente vídeos sexuales de su pareja cuando ya le dejó Él creó un grupo de Whats App metió ahí a todo el mundo a la familia es su ex a sus compañeros de trabajo empezó a difundir esos

Voz 0846 39:22 eso fue precisamente el receptor de uno de esos vídeos el que alertó a la mujer de la de difusión de sus imágenes íntimas el hombre de treinta y dos años fue detenido en Lugo donde residía actualmente por un delito de sex Ting la investigación de las policías de A Coruña y Lugo entre los integrantes del grupo de guasa permitió determinar que fue el ahora detenido quien difundió los vídeos íntimos y de carácter privado que ella lo había enviado cuando aún mantenía una relación sentimental el hombre estará en libertad como investigado a la espera de ser citado

Voz 3 39:51 por la Justicia para responder de una acusación de

Voz 0846 39:54 revelación de secretos gracias Jaime gracias a todos

Voz 0027 39:56 los compañeros de las emisoras de la SER cerramos aquí la Mesa de España abrimos la Mesa del Mundo

Voz 32 40:04 me suenan me voy con una han sido

Voz 0931 40:16 fue un pequeño paso para Donald Trump

Voz 1 40:22 no sabemos si un gran paso

Voz 0027 40:24 sea la desnuclearización de Corea de Norte porque por primera vez un presidente de Estados Unidos en activo ha pisado y esto es literal ha pisado unos pasos suelo norcoreano este era el momento viene de la frontera entre las dos Coreas Tram drogos metros a Corea del Norte se reunió con Kim Jong Hun estuvieron una hora poco bueno lo único concreto que ha salido de allí o por lo menos que sepamos es que Trump ha invitado al líder norcoreano a visitar la Casa Blanca en EEUU aumentan las críticas contra la hija de Trump Iván catalán por intentar inmiscuirse en la política exterior del país colándose casi en los corrillos de líderes de la cumbre del G20 con Macron contra todo con Theresa May era para verla la la cara de la directora gerente del FMI la cuando iban transmitió metió hay entre ellos a debatir sobre el futuro del mundo y el partido no ha criticado esta actuación de la hija del presidente advirtiéndole que ser hija de alguien no es un título corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 41:20 Ivana Trump ha tenido un papel protagonista dentro de la delegación estadounidense en Japón y en Corea acompañando su padre en todo momento desconcertante a los participantes que no tenían claro cuál era su función en las reuniones con el resto de líderes mundiales el Elíseo ha publicado un vídeo en el que se vea Theresa May Emmanuel Macron a Justine crudo ir Christine Lagarde manteniendo una conversación en la que iban que intenta meter baza después de su encuentro con Kim Yong Moon Donald Trump se dirigió a las tropas estadounidenses llamando al escenario el Secretario de Estado Mike Pompeo ya fija mientras caminan los dos hacia el micrófono Trump bromea si les llama La Bella y la Bestia la Casa Blanca no ha explicado en calidad de que la hija del presidente ha tenido ese papel omnipresente en este viaje la congresista demócrata Alexandria o Casio cortes ha criticado en Twitter el rol de Iván dice que ser la hija de alguien no es una cualificación profesional asegura que Estados Unidos necesita diplomáticos cualificados lo demás dice daña la posición diplomática de este

Voz 22 42:25 ahí

Voz 0027 42:28 un país Estados Unidos en el que en Nueva York este domingo ha celebrado la manifestación del Orgullo Gay más grande de la historia asesinado a esta reivindicación masiva por las calles de Nueva York mientras que en Turquía la marcha por los derechos LGTB ha terminado disuelta por la policía cerca de mil personas han desobedecido al Gobierno de cinco años ya prohibió estas celebraciones en Estambul está Luis Miguel hurta

Voz 26 42:59 la noche ha sido larga para cientos de homosexuales y transexuales en Estambul bailes en el centro de la ciudad rodeadas de antidisturbios fueron el colofón a una jornada con demasiadas emociones y no todas positivas la policía cargó puntualmente contra una marcha del orgullo que había sido prohibida por el Gobierno así ha sido desde dos mil catorce el último año en que miles de personas pudieron marchar libremente reivindicando más derechos en un país que como recuerdo joven manifestante llamado Yunus siempre tiene muchos deberes pendientes

Voz 34 43:28 hay que reconocer la identidad sexual y penalizar la violencia física psicológica y sexual contra cualquier persona les que la tiene

Voz 26 43:36 hace más de un siglo que Turquía despenalizar la homosexualidad sin embargo el estigma persiste contra la población LGBT y proscrita en el mundo laboral puntualmente agredida aunque ayer los agentes a penas permitieron a los manifestantes leer un comunicado y despejar rápidamente el centro de Estambul las personas LGBT y tuvieron la oportunidad de clamar contra la deriva autoritaria de Recep Tayyip Erdogan la reciente victoria del opositor Crane mamó cruel alcaldía de Estambul ha puesto en entredicho su política confronta diva tan bien contados Moser

Voz 12 44:15 bueno era yo quiero tanto que lo necesito conduce pues por ciento noventa euros al mes juntos rock por doscientos cinco Owen por doscientos treinta euros al mes con todo incluido estrena coche cada cuatro años oferta pues bien renting consulta condiciones en pos datos punto es

Voz 1 44:34 por qué se llevaría a una isla desierta un transistor La ventana con el transistor sería yo Félix ya en la isla de lunes a viernes bueno no me llevaría a Cala Francino que con su inteligencia y su brazo fuerte construiría una embarcación para salir creo que no me equivoco

Voz 13 45:03 el ojo izquierdo a Hoy por hoy

Voz 2 45:07 al día

Voz 35 45:10 a la de

Voz 13 45:14 todo

Voz 36 45:17 Bosé Izquierda buenos días buenos días de siempre han tenido los curas obispos arzobispos

Voz 1100 45:23 cardenales es el Sumo Pontífice de la Iglesia católica la mala costumbre de meterse donde no le llaman es de saber cómo según el universo hasta conocer que reglamentar lo que sucede en la más pequeña de lo las alcobas interesa Rafa inacabable de todos ustedes les dio vive el jersey amarillo de gran vencedor en la carrera de agravios el Nuncio Apostólico en España Renzo Fratini si antes de despedirse de su cargo vaya usted con tanta gloria como miseria moral deja ha querido aportar su granito de arena a la historia de la infamia golpista de este país y ha permitido opinar sobre el destino final

Voz 12 45:59 los huesos de aquel dictador que su juzgó a España

Voz 1100 46:02 y fusiló y encarceló a miles de españoles ya se sabe que la iglesia de que ustedes representa tuvo un papel fundamental en aquella tragedia cuando sus obispos escenificado en el saludo fascista yacían entrar bajo palio a la espada más limpia de Occidente en catedrales y Colegiata as cree este ojo come curas ya antiguo que mejoraría usted en rezar por todos aquellos que murieron como consecuencia de esa guerra civil que ustedes hay que verlo para creerlo llamaron cruzaba cat Yuste senior nuncio inodoros obligar recordarle una por una las infamias de su grey amén el lujo izquierda

Voz 13 46:44 todo

Voz 37 46:45 no

Voz 3 46:48 sí sí

Voz 1621 46:51 oyentes de la Fuente dos asuntos sobre la mesa con Quique González de fondo Yeste se equivocaban contigo Pepa Bueno el primero hoy es el último día para hacer la declaración de la

Voz 38 47:02 hola buenos días sede de Málaga yo como un acto de creación en un segundo uno de día que se puede hacer supuesto me acordé portugués ideas claro empezar a devolver porque durante el año fiscal estoy pagando de más de la cuenta me instalé aquí lo prefiero así porque si tiene que pagar me costaría mucho más trabajo pagándolo poco a poco hola qué pasaría hay una buenas vacaciones me felicitaron a todos pues la temporada muy buena un abrazo

Voz 1621 47:32 gracias Lele un abrazo coincide con Ramón de Carlet en

Voz 39 47:36 yo soy de los que hago siempre eh nada más pudo la declaración de la renta creo que todos hemos de contribuir porque todo eso o sea que oculte el bien social para todo el mundo siempre me pongo un número muy elevado estoy sobre el veinte uno emitidos por cien irse evito me vienen pues por ejemplo con lo que estoy haciendo ahora

Voz 1621 47:54 qué suerte para irse de vacaciones no es el único buenos días