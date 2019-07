Hoy por Hoy (01/07/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana las seis en Canadá

en la Cadena Ser con Aimar Bretos aquí están

a la vuelta al reloj los líderes comunitarios llevan más de doce horas Reunidos siguen negociando ahora mismo allí en Bruselas los presidentes los primeros ministros de toda la Unión no hay acuerdo todavía que sepamos para el nombramiento de los principales cargos europeos empezando por el del presidente de la Comisión el sucesor de Juncker que eso que en la cumbre de Osaka en la cumbre del G20 parecía que había quedado prácticamente encarrilada la candidatura de los socialdemócrata Franz Timerman Merck en también la había aceptado a cambio de que su candidato candidato de Merkel beber se quedara con la presidencia del Parlamento Europeo pero cuando ya parecía que estaba todo hecho la propia Merkel se ha encontrado en las últimas horas con una rebelión interna en el PP europeo de líderes del PP que se niegan a ceder la presidencia de la Comisión con el argumento de que ellos el PP europeo ha ganado las elecciones europeas desde el pasado mayo bueno los líderes siguen saliendo entrando en distintas salas a esta hora allí muchas ojeras en Bruselas ha amanecido ya Griselda Pastor espera que haya acuerdo esta mañana

Voz 0738 01:24 es espera espera que pueda haber acuerdo sí pero por el momento lo último lo último pasa por la presencia en sala de prensa del primer ministro

Voz 0027 01:32 Italia Manon show

Voz 0738 01:34 si asegurando que el acuerdo existente la propuesta que está sobre la mesa no es el pacto de Osaka ir poco más de armas la gente decir que el problema es que hace sólo una semana dijeron no a estos candidatos Joy vuelven a darles vuelta vamos a ver qué pasa porque dicen que ahora así a partir de las siete aunque ya están pasando ahora así dicen que van a empezar el desayuno

Voz 0027 01:59 venga volvemos en unos minutos nos vamos ahora al centro de mando de de de las Bores de extinción del incendio que que está arrasando tres mil hectáreas ya en el sur de la Comunidad de Madrid en Cadalso en cenicientas allí en ese centro de mando esta Alfonso Ojea Alfonso cómo van las tareas de extinción de incendio

Voz 0027 04:48 aquí los alumnos de segundo de Bachiller que no aprobaron a la primera la Eva aulas selectividad hoy se enfrentan a la repesca prácticamente en toda España en doce comunidades salvo Andalucía Aragón Cataluña Murcia Navarra la selección española vuelve a ser campeona de Europa en categoría sub veintiuno Sampe

Voz 1161 05:06 quinta Eurocopa para la segunda categoría en selecciones nacionales tras la victoria de anoche en Udine ante Alemania por dos a uno marcaron Fabian Ruiz Dani Olmo los goles españoles el propio Fabián elegido como mejor jugador del torneo reconocía en el tramo final de Carrusel

Voz 6 05:18 que temieron tras el gol alemán en los últimos minutos del partido

Voz 7 05:20 pero al final estábamos ahí que que hace no da un infarto todos los córners de ellos pero bueno no lo hemos lo hemos podido conseguir

Voz 1161 05:27 desde las doce y media habrá recepción a los campeones en la sede de la Federación en Las Rozas

Voz 0027 07:19 diecisiete de la mañana seis y siete en Canarias explícanos Griselda Pastor esas palabras que nos anunciabas hace unos minutos del primer ministro italiano Giuseppe contradiciendo el plan con el que trabajamos ahora eh los líderes europeos en esta larguísima negociación para los principales cargos comunitarios ya no es el de Osaka ya no es el de la del G20 en la que parecía que había quedado encarrilado el nombramiento de France Timerman eso quiere decir que la candidatura de Timerman ya no está sobre la mesa

Voz 0738 07:44 no no no ni mucho menos eso quiere decir que lo que está sobre la mesa no quieren que se llame pacto de Osaka porque a lo mejor sale y queda fatal fatalismo pensar que alguien se iba a Japón a negociar lo que sea no no lo que está diciendo el primer ministro italiano es que el pacto de Osaka no puede llamarse Dios saca porque se pactó en Europa antes de viajar a Osaka en fin un argumento que comparten aquí varios gobiernos hemos escuchado hoy a muchos diplomáticos diciéndonos exactamente esto y por tanto estamos muy pendientes de lo que pase porque los socialistas quieren insisten en que Tiermes sea presidente de la Comisión Europea el problema es con los populares no les gusta el reparto por lo tanto han acentuado esa primera revuelta contra Merkel con la esperanza parece ya muy clara que hacer subir su precio y por tanto de conseguir que les den algo distinto a lo que les han ofrecido

Voz 0027 08:38 la revuelta interna en el PP europeo Griselda que decíamos a las seis de la mañana que es casi una humillación para Merkel

Voz 0738 08:43 bueno es algo profundamente inédito no pasa muy pocas veces quién Reuniones e europeas podamos encontrarnos con un partido que diga no a su líder pero es que hoy hemos escuchado incluso que Merkel no representa al Partido Popular Europeo que han negociado en Osaka en nombre de Alemania así de claro ya sí de crudo incluso ante el micrófono en la práctica la reunión ha sido muy difícil para Angela Merkel la primera reunión en la que ha tenido con su partido ida ha defendido el pacto después se ha marchado han seguido reunidos ya han decidido rechazar el acuerdo que es la manera en la que ha empezado esta cumbre europea con cara con cara seria por parte de Merkel al llegar aquí antes de verse con el presidente Sánchez ir empezar toda esta serie larga larguísima de reuniones bilaterales que en algún momento han de permitir a los jefes de Gobierno de volver a la sala hay por cien todos juntos porque es XXVIII hay varios que han tenido un papel muy pequeño durante esta larga noche pues poder decidir si ponen o no a votación

Voz 0027 09:51 corto y ahora mismo gris el la dónde está Sánchez porque decía es lo hemos visto a lo largo de la madrugada entrando una sala saliendo de otra reuniéndose con los principales hasta ahora el presidente español

Voz 0738 10:00 bueno pues hace pocos momentos estaba todavía en la sala francesa a que en una reunión con Macron con Costa a la que han convocado al primer ministro de Bélgica share Michel es uno de los nombres que han sonado para poder ocupar la presidencia del Consejo Europeo para los liberales porque les liberal sí no está muy claro todavía si va a poder será si aussie al final despiden que acepten dividirse mandato de cinco años en la práctica la presencia del Consejo es un mandato de dos años inédito renovable está por ver si la solución final va a ser dejar muy claro hoy que se divide entre populares y liberales

Voz 0027 10:42 señores en la hasta ahora buenos sobre las palabras del nuncio vaticano en España Renzo Fratini que dice que la decisión del Gobierno de Sánchez de sumar a Franco ha resucitado a Franco sobre esas palabras la mirada de Montserrat Domínguez

Voz 0390 10:59 buenos días el Lucia del Vaticano en España Renzo Fratini se jubila tras diez años de servicio en los que ha mantenido un perfil discretísimo Peral despedirse sea liberado para romper la discreción y lo que es peor la neutralidad que se espera del embajador del Papa se ha lanzado a criticar duramente la decisión del Gobierno de exhumar a Franco y sacar sus restos del Valle de los Caídos sostiene Frattini que será Dios quién juzgue a Franco que sacar sus restos de la abadía es resucitar ley y que esta decisión del Gobierno socialista esconde motivos políticos no puede estar más de acuerdo con esto último una confía en la política físicamente para tomar decisiones ejecutivas como acabar con la vergüenza nacional de mantener los restos del dictador en un lugar presuntamente dedicado a la memoria de todos una basílica gestionada por monjes benedictinos cuya Abad fue candidato de la Falange este fin de semana lo han visitado varios expertos rememora histórica venían de Chile de Camboya de Francia de Italia o de Alemania la periodista de El País Natalia Junquera les acompañó en esa visita Cuelgamuros en la que para asombro se toparon incluso con una boda y escucho cómo se preguntaban preocupados enseña la Guerra Civil española en los colegios porque dicen que su monumento de reconciliación porque hay una iglesia dentro que dice la Unión Europea sobre esto no hace falta venir de muy lejos para hacerse esas mismas preguntas lo que impresiona es que el nuncio si crea tener las respuestas feliz regreso a Roma monseñor Fratini

Voz 0027 12:39 siete y doce de la mañana a seis y doce en Canarias el precio de la Biblia

Voz 1684 12:43 en ha aumentado en España un cinco con uno por ciento en el último año pero se modera ese ritmo de crecimiento en Madrid y en Barcelona así lo señala un informe de Sociedad de Tasación que se va a hacer público hoy Pascual Donate

Voz 1772 12:55 el mercado de vivienda nueva en Madrid y Barcelona

Voz 1684 12:57 trece signos de agotamiento

Voz 16 13:00 no en la demanda de primera vivienda por parte de el colectivo entre el veinticinco treinta y cinco años que además ven que van a ir vasallos consideran que bueno que pueden retrasar su momento de de acceso a la divismo

Voz 1684 13:13 hay menos demanda y los precios ya han subido a niveles muy altos debido entre otras cosas al mercado del alquiler pero Madrid y Barcelona donde el boom turístico ha tenido gran impacto son una isla en España en el resto de capitales el precio de la vivienda nueva ha subido un dos coma ocho por ciento en los últimos doce meses un ritmo sensato dice Juan Fernández Aceytuno consejero delegado de Sociedad de Tasación

Voz 16 13:34 el resto de España está creciendo de acuerdo con el PRD de acuerdo con la inflación es un quinientos sensato por primera vez en este país yo creo que tenemos una sensatez el mercado inmobiliario experto en Madrid y Barcelona

Voz 1684 13:47 Barcelona San Sebastián y Madrid son las ciudades más caras Cáceres Badajoz y Ciudad Real las más baratas para comprarse una vivienda nueva a precios de hoy un español tiene que dedicar siete años y tres meses de su sueldo para acceder a un piso mediano en

Voz 0027 14:00 Canarias esta mañana empieza el juicio al juez

Voz 1684 14:03 Salvador Alba que es el hombre el juez al que la fiscalía acusa de haber cometido todo tipo de delitos para perjudicar a la también jueza in diputada de Podemos Victoria Rosell de hecho la Fiscalía pide para el juez Alba diez años de cárcel veintinueve de inhabilitación

Voz 0027 14:17 Ser Las Palmas Agustín Padrón buenos días hola

Voz 0451 14:19 días el jueves Alba que está suspendido de empleo y sueldo desde hace meses intentó presuntamente manipular la declaración de un testigo en una querella que había presentado contra la jueza Victoria Rosell el entonces ministro y presidente del PP canario José Manuel Soria

Voz 0027 14:33 Rosell en ese momento era diputado de Deportes

Voz 0451 14:35 hemos y por esa acción de Alba no se pudo presentar en las siguientes elecciones todas las sospechas contra Rosell fueron luego archivada a Alba le acusa la Fiscalía de prevaricación judicial cohecho falsedad y revelación de secretos

Voz 0027 16:21 el barco español Open Arms ha atendido en las últimas horas a cincuenta y cinco personas que navegaban a la deriva en una patera frente a la costa libia entre ellas hay cuatro debes ir tres mujeres embarazadas y los cooperantes españoles no los han llegado a subir al barco sino que después de resistencia la ONG ha acompañado la trayectoria de esa barcaza hasta aguas italianas y allí ya los guardacostas italianos se han hecho cargo de esas personas pero este es el primer grupo de migrantes al que atiende el Open Arms después de que la semana pasada que anunciaran su intención explícita de desobedecer la prohibición que les habían puesto el Gobierno español y por lo tanto devolver a los rescates frente a la costa libia que es exactamente lo que el Gobierno español les había dicho que no podían Aldeasa y en El Salvador o iban a enterrar juntos al padre y su niña de un año que murieron ahogados la semana pasada en el río Bravo cuando intentaban llegar a Estados Unidos para desde México a Estados Unidos este domingo han llegado sus cadáveres a El Salvador los van a enterrar allá desde allí informa Asier Vera

Voz 0089 17:17 Valeria de año yo te meses tu padre

Voz 20 17:19 Óscar Martínez de veinticinco años serán enterrados este lunes en el cementerio la Bermeja de San Salvador eran sepultados en un nicho subterráneo sin que haya separación entre ambos féretros a petición de la familia quiero a mi hija gritó entre llantos la mamá de la niña cuando recibió su cuerpo en San Salvador horas antes de darles sepultura la abuela de Angie Valeria y madre de Óscar Martínez trató de disuadir a su hijo de que emprenderá viaje a Estados Unidos pero su ansia de superarse era inquebrantable Un viaje de vuelta trágico que hoy llega a su fin con el entierro de los sueños de esta familia que sólo aspiraba a una vida mejor

Voz 0027 17:59 sí

Voz 1200 19:02 oye gente Estany de la Fuente hoy último día para hacer la declaración de la renta buenos días Pedro desde Israel imagino que a ninguno le gusta tener que pagar impuestos lo aceptamos pues por qué ver hay que hacer carreteras hay que tener transporte público hay que ayudar a la gente que no tiene dinero un montón de cosas lo cual está bien nos fastidia porque también se gasta dinero en cosas que no nos gusta que se gaste dinero en ellas pero bueno ya lo que iba no es eso a lo que iba es no se puede hacer de una forma más fácil

Voz 9 19:31 qué hacer la declaración de la renta que no hay manera

Voz 1200 19:33 la de entender lo que uno está poniendo a ver yo no soy tonto pero me siento incapaz de entender ese formulario que te hacen rellenar no puedo está pensado para que no ayuda profesional

Voz 1161 19:46 que hoy entra en vigor el decreto del pan les hemos preguntado quepan consumen

Voz 23 19:50 buenos días desde Madrid que es fundamental en nuestra comida pero hay que tener cuidado que cosas de comer pan fresas de calorías tampoco es bueno

Voz 0390 20:03 no obstante

Voz 23 20:06 en Azucaica censado parece que no era nada está bien con fue la recomiendo muchas gracias a todos

Voz 0027 20:11 siete y veinte de la mañana seis y veinte en Canarias

Voz 1694 20:47 qué tal buenos días Madrid central vuelve a estar en fase informativa desde hoy desaparecen las multas por lo que puedan volver a circular por el centro de la capital todos los vehículos contaminantes o no es la medida que impulsa el Gobierno del PP y C's tras la multitudinaria movilización social de este fin de semana en la ciudad Carolina Gómez buenos días qué tal buenos días

Voz 0393 21:06 de hoy según el periodo informativo de Madrid central en el que los conductores serán informados de que están accediendo a una zona de bajas emisiones pero no serán sancionados lo que en la práctica supone que pueden acceder libremente a toda la almendra central el Ayuntamiento ha reforzado el transporte público para evitar que se produzcan atascos Borja Carabantes concejal de Movilidad propuso hemos votado

Voz 24 21:24 el transporte público las hemos en concreto un siete por ciento las capacidad los autobuses de la EMT la mente para que las personas que han acudido al centro en transporte público

Voz 0393 21:34 la Plataforma en Defensa de Madrid central ha organizado piquetes informativos en los accesos a la almendra central de la ciudad para pedir responsabilidad a los conductores

Voz 3 21:45 en el suroeste además

Voz 1694 21:46 Dean seguimos pendientes del incendio que ha devastado ya más de tres mil trescientas hectáreas entre Madrid y Toledo dos mil quinientas de ellas pertenecen a la Comunidad de Madrid y tienen alto valor ecológico en Cadalso Ibsen y cientos allí está nuestro compañero Alfonso Ojea Alfonso buenos días

Voz 0089 22:00 qué tal buenos días en unos minutos comenzará el despegue de los medios aéreos para continuar combatiendo las llamas de esta peña Cenicienta es el principal problema para los servicios de extinción de incendios se centra ahora en esta localidad madrileña en cenicientas y concretamente al Monte que le da Le da nombre evidentemente Peña cenicientas es ahora el eje de toda la lucha lo ha sido durante toda la madrugada de las brigadas forestales de las unidades de la UME también de los bomberos de la Comunidad en el caso de Cadalso de los Vidrios el Frente Este del incendio quedó contenido esta pasada madrugada que no extinguido en las próximas horas como decimos con el despegue de los medios aéreos se va a intentar controlar este incendio en la que es ya su cuarta jornada de lucha contra las llamas

Voz 1694 22:48 es lunes uno de julio hay más asuntos que repasamos en titular como

Voz 0393 22:52 a la ronda de contactos para nombrar candidato a la investidura el presidente de la Asamblea se reúne esta tarde con Podemos y con Vox el PP negocia con Rocío Monasterio un programa en el que la ultraderecha exige quitar derechos a inmigrantes y personas LGTB el plazo para fijar la fecha

Voz 1694 23:05 el pleno termina mañana el pleno del Ayuntamiento se reúne esta mañana para quedar enterado de la renuncia de Manuela Carmena su acta como concejal de más Madrid del escaño vacante lo ocupará Carolina Pulido que iba de número veinte en las listas también hoy van a quedar constituidos los grupos municipal tres universidades madrileñas la Autónoma la Complutense la Carlos III han sido seleccionadas por la Comisión Europea para formar parte de tres consorcios que quieren hacer de la educación superior europea un espacio más accesible integradora y en deportes el Real Madrid ha solicitado jugar las primeras tres jornadas de la próxima Liga domicilio por las obras del Bernabéu el jueves se sorteará el nuevo calendario vamos a ver cómo se circula a esta hora por la ciudad centro de pantallas Charo Alcázar buenos

Voz 1322 23:50 qué tal muy buenos días Virginia despierta la mañana con un par de incidencias por un lado un accidente en Francisco Silvela esquina Avenida de América sentido María de Molina y que ocupa parte del carril derecho

Voz 1694 24:01 por otro vehículo averiado a la altura del kilómetro

Voz 1322 24:03 nueve esto es la parte sureste de M treinta a la altura de avenida del Mediterráneo ocupa también parte del carril derecho sentido norte ya es hora punta en esta zona de la ciudad

Voz 1694 24:13 te echamos un vistazo también a las carreteras madrileñas DGT María Herrero buenos días hola buenos días pues vemos com

Voz 0605 24:19 canciones en todos los accesos a la capital sobre todo especialmente satura de está la entrada por la cuarenta y dos en la zona de Parla también muchos problemas en la M cuarenta en el tramo de Vallecas a Coslada en sentido A dos en Villaverde en dirección a la A cuatro y en la M cincuenta en Alcorcón en sentido A seis también en Fuenlabrada en dirección a cuarenta y dos

Voz 6 24:43 vamos con la previsión del tiempo Luismi Pérez buenos días buenos días ambiente bochornoso todavía hoy con máximas entre los treinta y cinco y los cuarenta grados eso sí no tendremos tantas horas de calor porque a partir de media tarde ese formarán tormentas que Irán refrescando mínimamente

Voz 1694 24:59 sobre todo esas tormentas van a caer en Somosierra

Voz 6 25:02 ya avanzada la tarde en zonas del Tajo el Tajuña I El Jarama en general atención con alguna de esas tormentas porque traerá rachas de viento destacables hay más bien poca agua

Voz 9 25:11 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorrarse en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar

Voz 0136 25:19 digan lo más nuevo en aire acondicionado con Johnson y sus nuevas máquinas R XXXII reducirá xenón setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global y producirá cero emisiones a la capa de ozono con la garantía de ellas Electric descubre lo en Pont Johnson en tu vida punto com

Voz 22 25:35 llega la Semana de la climatización de Ubrique sólo hasta este sábado aire acondicionado de tres mil dieciocho categorías por sólo doscientos ochenta

Voz 0027 25:43 nueve euros precios bajos

Voz 22 25:45 los días del automóvil de Leganés

Voz 25 25:48 te libra su decimosexta semana para agradecer tu conciencia durante todos estos años si compras un coche bulbo de ocasión utilizas los talleres eso las estaciones de servicio de Ciudad del la que Leganés entre el uno y el veinte de julio podrás participar en el sorteo de cinco mil euros en premios aprovecha la ocasión con Douste tus sueños más información en la web Ciudad del automóvil puntos

Voz 22 26:09 bueno durante muchos años me ha llamado la atención este sonido en mis viajes ahora ya forma parte de mi trabajo el sector del transporte de ferrocarril requiere miles de empleos de personal cualificado para ello me formé en el Centro Superior de innovación y desarrollo fea HF donde el cien por cien de los alumnos estamos trabajando entre Hain CS Innovación y desarrollo guión medio CHF punto com encuentra tu futuro laboral

Voz 9 26:32 los Conciertos de las Velas de Pedraza Sábado trece de julio orquesta las maravillas de la música italiana Vivaldi Rossini Paganini entradas en El Corte Inglés y en Pedraza punto net sesenta mil velas iluminarán Pedraza y sobre todo el espacio del concierto

Voz 26 26:50 yo elijo gustar pero también el hijo ahorrar y para Ari disfrutar

Voz 6 26:55 cambiar yo elijo las rebajas de

Voz 26 26:57 Plaza Norte II Plaza Norte

Voz 22 27:00 dos con más propuestas más diseño más ahorro porque tú eliges gustar Bailey disfruta de las mejores rebajas Plaza Norte dos la cúpula

Voz 0027 27:08 la carretera de Burgos Delibes diecisiete iría

Voz 22 27:10 diecinueve necesitas ayuda cuántos padres este verano quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan en

Voz 27 27:17 buenas manos cool de la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores como Louis B

Voz 6 27:23 cariño qué película vamos a ver hacemos nuestra propia

Voz 1694 27:30 te has hecho Boston

Voz 28 27:33 disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group llama al novecientos novecientos cinco cero seis cero o entra en hacer un Boston punto es

Voz 1694 27:47 Podemos va a ir hoy a juicio en Alcalá de Henares por un supuesto pucherazo en las primarias denuncia a la formación la candidatura obtuvo el más del sesenta y cinco por ciento de los votos en el proceso interno y que fue invalidada la Secretaria General que resultó elegida es ahora portavoz de Unidas Podemos en el ayuntamiento de esta localidad SER Henares Javier Galicia

Voz 0335 28:07 la denuncia está impulsada por quién ganó aquellas elecciones a la secretaría general de Podemos en Alcalá de Henares logrando más del sesenta y cinco por ciento de los votos aunque pudo ser votada la candidatura de Luis de Santiago había sido invalidada por el aparato del partido días antes de la votación por un supuesto uso fraudulento de herramientas de comunicación del círculo local hubo un momento en el que el propio Comité de Garantías regional le llegó a dar la razón pero la dirección estatal acabó definitivamente con la vía política por ello ha acudido a la judicial que ahora podría modificar con su fallo en la estructura interna de Podemos en Alcalá

Voz 29 28:38 nosotros denunciamos la poca transparencia que ha habido durante todo el proceso también denunciamos la composición de ese comité electoral en el que es el sorteo salieron elegidas dos personas muy próximas a la candidatura de Teresa López y también denunciamos pues los cambios de criterio que Iron durante todo el proceso de Comisión de Garantías democrática Comisión de Garantías estatal

Voz 0335 28:59 los críticos hablan de pucherazo de Santiago obtuvo ciento noventa y nueve votos por ciento diez de Teresa López Hervás quién hoy es ya concejala del Ayuntamiento por Unidas Podemos y secretaria general del partido el denunciante señaló que en aquellos comicios nunca conocieron el censo ni el número de avales presentado por la otra candidatura o que en el Comité Electoral había personas directamente relacionadas con la candidatura rival

Voz 1694 29:20 les recordamos además que continuamos en alerta amarilla en toda la Comunidad portar por altas temperaturas hoy alcanzaremos hasta los treinta y siete grados en algunos puntos de la comunidad ahora mismo tenemos veinticuatro en el centro de la ciudad continúa hoy por hoy en la SER

Voz 2 29:44 PP

Voz 3 30:02 siete y media a las seis y media en Canarias hoy por hoy

Voz 0027 30:09 los con media España ya de vacaciones superado este fin de semana de calor extremo en buena parte del país hoy las temperaturas empiezan ya a relajarse poco a poco en algunos sitios ese bajón se va a notar mucho más que en otros Luismi Pérez hola de nuevo

Voz 6 30:23 hola muy buenos días pues así es poco a poco va pinchando el mercurio igualmente todavía vamos a rozar los cuarenta grados hoy en el Ebro y en el tajo lo más importante es que tendremos menos horas de calor esta tarde ese es por unas once peninsular que ayudarán a refrescar ese ambiente las tormentas más fuertes en gran parte de Aragón Navarra La Rioja las dos Castillas y Madrid alguna de ellas traerá vientos destacables cerca del Cantábrico algún chubasco esta tarde esta mañana nubes bajas al igual que en el Mediterráneo y en el norte de Canarias algunas nubes poco importantes en el resto de poniente también va a soplar bastante fuerte en el mar de Alborán

Voz 0027 30:57 gracias Luismi es la previsión del tiempo con cambio Iñaki Gabilondo que estará como todos los días a las ocho y media de la mañana siete y media en Canarias con Pepa Bueno y por cierto con un programa especial de este Carmona en la provincia de Sevilla en la inauguración de los cursos de verano de la Universidad Pablo Olavide ahí estará con Pepa Bueno la vicepresidenta del Gobierno en funciones Carmen y seguimos sin noticias a esta hora de pacto en Bruselas entre los líderes europeos que llevan ya trece horas y media negociando los principales nombramientos europeos ahí siguen Griselda Pastor se mueve algo seguimos como estábamos

Voz 0738 31:30 no rápidamente el presidente del Consejo Europeo convocará el desayuno pero no han confirmado si ya empezado la reunión en la sala la primera desde hace muchas horas practicamente siete en la que los jefes de Gobierno no hacen más que reuniones bilaterales individuales a varios grupos distintos y todo porque los socialistas se han empecinado en conseguir la presidencia de la Comisión para France Timerman instó a pesar del bloqueo del Partido Popular Europeo que a las seis de la tarde de ayer rechazaba el acuerdo ya afirmaba afirmaba que Merkel no les representaba en las negociaciones porque Merkel representa a Alemania así de claro así es la revuelta aunque en estos momentos se sigue negociando porque los populares quieren algo más de poder ya están buscando una fórmula para poder

Voz 0027 32:16 el cuando se solvente esta negociación si es que se solventa Pedro Sánchez volverá a España mañana ya se reunirá con la presidenta del Congreso Meritxell Batet para fijar la fecha del debate de su investidura una investidura para la que Sánchez de momento sigue sin tener amarrados los apoyos necesarios en Baleares hoy si Francina Armengol va a tomar posesión del cargo de presidenta de las Islas va a ser la primera social está en gobernar la Comunidad dos legislaturas seguidas en Castilla y León esta semana esperamos ver Se espera ver en la firma del acuerdo de gobierno PP y Ciudadanos allí no necesitan a Vox si lo necesitan en Murcia hoy allí comienza el debate de investidura de Fernando López miras del PP la ultraderecha si exigiendo que se derogue por ejemplo la parte sustancial de la ley contra la homofobia vamos a ver hasta dónde cede el PP porque sin los votos de Vox o por lo menos en su abstención no les dan los números incluso conciudadanos en Madrid hoy entra en vigor una de las medidas estrella del gobierno municipal que nació de la suma de votos de PP Ciudadanos y Vox desde esta mañana queda desarticulado en la práctica Madrid central a pesar de las miles de personas que han salido este fin de semana a la calle pidiendo que se mantenga esa zona de bajas emisiones contaminantes desde hoy ya no habrá multas para quien quiera circular por el centro de Madrid con su coche muy contaminante y además Carolina Gómez buenos días Taures hasta tal punto se levantan las restricciones a los coches contaminantes que quedan sin

Voz 9 33:31 acto los límites que aplicó el Gobierno del PP cuando gobernaba Ana Botella

Voz 0393 33:35 así desde hoy se puede acceder a todo Madrid central incluidas las a P R las Áreas de Prioridad Residencial que quedaron anuladas cuando entró en vigor el proyecto de Carmena siguen los coches pueden pasar por la Gran Vía pero también acceder por ejemplo al entorno del Palacio Real o a la calle Huertas un retroceso de diez años al mira sigue adelante con la moratoria a pesar de la fuerte oposición externa e interna este fin de semana miles de personas se manifestaron contra el cierre de Madrid central dos semanas después de la investidura del nuevo alcalde la moratoria durará hasta finales del verano mientras estudian proyecto alternativo

Voz 0027 34:06 la prensa con Rafa Muñoz buenos días qué tal buenos días Danny De la Fuente hola de nuevo la y Manuel Jalón hoy Jabois buenos días buenos días hoy precisamente sobre la deriva de ciudadanos y sus pactos con PP con voz hoy leemos en la prensa un titular y un dato que se complementan bastante lo primero en El País Albert Rivera reforzará su control de la cúpula de ciudadanos rodeando de fieles ese es el titular el dato Rafa

Voz 1684 34:29 lo vemos en él

Voz 0027 34:30 uno de cada cinco españoles que votaron a Ciudadanos en las últimas elecciones uno de cada cinco se arrepiente de haber votado a ciudadanos son encuesta de malos

Voz 1772 34:39 si las cifras mucho mayor a la que la media del resto de partidos mientras que alrededor de un siete por ciento de los votantes arrepintiera de votar a Podemos PSOE PP en el caso de Ciudadanos es de un veintidós por ciento de su electorado la división entre los votantes de Rivera es muy reveladora la mitad están a favor de que Valls apoyará la investidura de Colau ese mismo porcentaje es el que apoyan

Voz 1684 35:00 que Rivera cortase con el ex primer ministro francés

Voz 0027 35:02 en Barcelona a estos son los datos vamos a la información que publicaba Elsa García de Blas en el país Rivera planteó una remodelación del partido antes de septiembre estudia sacar de la ejecutiva los críticos

Voz 1772 35:12 Fuentes cercanas a Rivera se quejan de voces como la del líder de Castilla y León Francisco Igea que apuesta por pactar con el PSOE el problema no es pactar más cerca o más lejos con el PSOE sino cómo ha gestionado su discrepancia dicen fuentes cercanas a Rivera fue agresivo Igea transmitió una imagen completamente inadecuada

Voz 1684 35:30 a partir y otros replantear remodelar su directiva es Pablo Casado eso publica hoy en portada del mundo

Voz 0027 36:43 al margen de la delito al margen de la cumbre europea de la negociación la foto más repetida en las portadas este lunes en la prensa internacional es la de Donald Trump pisando Corea del Norte el primer presidente en activo de Estados Unidos que entra en Corea del Norte

Voz 0456 36:57 es un movimiento histórico para el Washington Posse al tiempo que es surrealista cuanto menos que su hija iban cuatro ya ha estado en el G20 también en Corea del Norte haciendo labores diplomáticas cuenta el New York Times que el acuerdo nuclear al que podrían llegar Estados Unidos y Corea del Norte podría suponer detener la fabricación de nuevas armas nucleares pero mantener intacto su arsenal actual sería un primer paso significativo le

Voz 0027 37:18 esto destaca el New York Times que por cierto desde hoy ya no publica viñetas en su edición internacional por la polémica que generó una de ellas una viñeta contarán con el primer ministro israelí Netanyahu si encontramos un monográfico Dani en otros medios ha llamado la atención

Voz 1389 38:39 la entrevista querido muy muy muy

Voz 1200 38:42 eres ante la hace Amanda González de Aledo dejado situada

Voz 1389 38:45 que es urgente que las facultades de Derecho enseñen lengua argumentación y retórica y la inclusión no se resuelve sólo con filología pero lo que ellos te traigo es esta respuesta que paso a a contar que si el lenguaje jurídico no es claro por razones sociológicas primero porque en la relación del ciudadano como el Estado ha primado la condición de súbito antes que la de ciudadano el lenguaje administrativo resulta

Voz 0027 39:08 autoritario oscuro difícil de entender

Voz 1389 39:11 porque lo que se quiere es que el ciudadano no controlen la actividad pública segundo muchas veces la oscuridad del lenguaje tiene la finalidad de obtener beneficios materiales el lenguaje jurídico fíjate esto qué te voy a contar el lenguaje jurídico se hace más oscuro cuanto más dinero produce el derecho urbanístico los instrumentos notariales las grandes transacciones financieras

Voz 0027 39:52 Nos quitamos decía el sombrero Jabois han te lo que ha conseguido rescatar el periodista Mario Tascón de un periódico de hace siglo y medio es una advertencia a los periodistas de Madrid a sus lectores en mil ochocientos cuarenta y seis venga va dice rogamos a nuestros suscriptores de las provincias

Voz 1389 40:08 aplicadas tantas tonterías en los periódicos Madrid

Voz 0027 40:10 ellos no supongan tontos a todos los que habitamos en la corte Se lo rogamos de verdad ocho menos veinte de la mañana gracias Jabois hasta ahora siete menos veinte en Canarias

Voz 1161 42:26 las del ochenta y seis noventa y ocho dos mil once dos mil trece dos mil diecinueve en Italia con el que precisamente igualan a los transalpinos con los que más campeonatos ha labrado con esos cinco dos uno en la final de anoche ante Alemania en Udine goles de Fabian Ruiz y Dani Olmo precisamente Josean Ruiz elegido además mejor jugador del campeonato con contrato en vigor en Nápoles reconocía en el tramo final de Carrusel que es el colofón a un año insuperable

Voz 7 42:46 este año ha sido muy bueno tanto en en Nápoles moco la selección sub veintiuno y con la absoluta que he podido cumplimiento de él y la verdad que que este año será inolvidable y espero seguir creciendo porque siempre se puede mejorar y espero poder logramos décimo título más

Voz 1161 43:00 el otro goleador el extremo del Dinamo de Zagreb al que se sortean me de Europa de momento no piensa en su futuro Dani Olmo

Voz 1200 43:06 yo ahora me voy de vacaciones y tardes de este momento en todo el equipo en todo

Voz 34 43:12 con todas las dos amigos ya veremos

Voz 1161 43:15 y también el seleccionador Luis de la Fuente satisfecho con el camino de los sub-veintiuno tras su derrota inicial ante Italia

Voz 40 43:20 hemos hecho un torneo muy brillante hemos ido creciendo hasta llegar a la final sufriendo todavía más dejando clara muestra del potencial del fútbol español y de esta selección que es espectacular

Voz 1161 43:31 desde las doce y media habrá recepción a los campeones en la sede de la Federación en Las Rozas además en casa Mirandés y Ponferradina se suman a Rato y Fuenlabrada como nuevos equipos de Segunda División para la próxima temporada en la NBA se abierto y el mercado de fichajes de la nueva temporada con los primeros agentes libres varios de ellos españoles Ricky Rubio firma tres años por Phoenix San si no como se esperaba con Indiana llega a su nueva franquicia como agente libre y será su tercera camiseta en la NBA José Manuel Calderón y Pau Gasol pueden elegir desde hoy su destino y también libre Mir Mirotic que en este caso se podría marchar al Barça además bombas de la madrugada de este primer día de traspasos en la NBA han sido el cambio de Kevin Durant que deja los Warriors para fichar por los Nets tras conseguir dos anillos con los californianos y al equipo de Nueva York también llega el básica Irving tras su paso por Boston Celtics todos los movimientos que se vayan haciendo no serán cien por cien oficiales hasta el próximo seis días seis según las propias reglas de la NBA en el Europeo de baloncesto femenino las lección española disputará el jueves la ronda de cuartos ante el ganador del Italia Rusia que se disputa mañana en Wimbledon mucha participación española hoy en el cuadro masculino Verdasco Munar Feliciano Carreño Carballeda Bautista Granollers además en el femenino Sara Sorribas se enfrenta a la danesa Wozniacki volviendo al fútbol Liga y Federación vuelven a reunirse hoy desde las seis y media en la sede del COE para intentar llegar a un acuerdo de renovación del convenio que tienen todavía pendiente no son optimistas ninguno de las dos partes en cuanto a que hoy se pueda firmar sigue sin haber acuerdo en el punto del partido de los lunes hay que recordar que el próximo jueves se hará en la Federación el sorteo del nuevo calen

